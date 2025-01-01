Báo Tiền Phong số 171-172

Số 171-172 | 20-21/6/2026 NHIỀU KẾT QUẢ QUAN TRỌNG TỪ CHUYẾN CÔNG TÁC CỦA THỦ TƯỚNG TỚI NGA Trang 2 Trang 3 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 “Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin hơn vào những điều tốt đẹp”. Đó là chỉ đạo, cũng là thông điệp sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tại cuộc gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026). CHUYỆN CUỐI TUẦN Báo chí làm cho xã hội tử tế hơn Xem tiếp trang 9 Thanh XUÂN HẸN ƯỚC BÁO CHÍ BỨT PHÁ TRONG KỶ NGUYÊN MỚI Trang 8-9 Khán giả trẻ xếp hàng nhận vé concert Thanh Xuân ẢNH: TRỌNG TÀI

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga từ ngày 17-18/6, tại TP Kazan, Liên bang Nga. Trả lời phỏng vấn báo chí sau chuyến công tác, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga đến nay đã thành công tốt đẹp, với nhiều kết quả rất tích cực và toàn diện. Hội nghị đã khẳng định vị trí, sức sống và ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ ASEAN - Nga trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động phức tạp. Sự tham dự trực tiếp của hầu hết lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thống Nga Putin sau 8 năm kể từ khi quan hệ ASEAN - Nga được nâng cấp lên Đối tác chiến lược năm 2018, cũng như những cam kết mạnh mẽ tại hội nghị, cho thấy hai bên rất coi trọng mối quan hệ này, coi đây là một kênh hợp tác chủ chốt để thúc đẩy đối thoại và hợp tác, củng cố lòng tin chiến lược, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển ở hai khu vực. Hội nghị đã xác lập khuôn khổ và định hướng chiến lược cho quan hệ ASEAN - Nga trong giai đoạn mới, đặc biệt là tạo bước chuyển về chất trong hợp tác hai bên. Tuyên bố chung Kazan 2026 đã định hình khuôn khổ chiến lược và các nguyên tắc lớn cho hợp tác hai bên, trong khi Kế hoạch hành động ASEAN - Nga 2026-2030 cụ thể hóa các định hướng với các lĩnh vực ưu tiên, giải pháp và cơ chế triển khai. Đáng chú ý, Tuyên bố chung về hợp tác năng lượng đã đưa năng lượng thành một trụ cột hợp tác mới, vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách về an ninh năng lượng hiện nay, vừa phục vụ nhu cầu hợp tác dài hạn của hai bên. Đây là lần đầu tiên các lãnh đạo ASEAN và Nga có phiên trao đổi riêng về hội nhập Á - Âu, cùng chia sẻ tầm nhìn về một không gian hợp tác rộng và dài hạn hơn. Trên cơ sở đánh giá các tiềm năng và tính bổ trợ giữa ASEAN với không gian Á - Âu, nhất là về thị trường, năng lượng, logistics, khoáng sản, khoa học, công nghệ… Các nước đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm khai thác hiệu quả hơn các khuôn khổ như hợp tác ASEAN - EAEU, ASEAN-SCO, hợp tác với Trung Á và các hành lang vận tải Á-Âu… Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, với các kết quả quan trọng đạt được tại Hội nghị lần này, có thể nói hợp tác ASEAN - Nga đang chuyển mạnh theo hướng thực chất, có trọng tâm và cơ chế triển khai rõ ràng hơn, giúp nâng cao vị thế của ASEAN và Nga, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. NHIỀU ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đã có nhiều đóng góp quan trọng vào các kết quả của Hội nghị và để lại những dấu ấn nổi bật. Đoàn Việt Nam đã chủ động và tích cực đóng góp nhiều hơn vào kiến tạo môi trường chiến lược ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Trong các phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chia sẻ những đánh giá sâu sắc, khách quan của Việt Nam về tình hình khu vực, quốc tế và những vấn đề ASEAN và Nga cần cùng nhau xử lý. Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ về một Việt Nam luôn đề cao đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tuân thủ luật pháp quốc tế, và những nguyên tắc, giá trị cốt lõi này phải trở thành phương thức ứng xử chung giữa các quốc gia được lãnh đạo các nước đánh giá rất cao. Việt Nam cũng đã góp phần quan trọng vào việc tái định vị quan hệ ASEAN - Nga chiến lược hơn, tự cường hơn, thực chất hơn và bám sát hơn quan tâm của cả hai bên. Các đề xuất của Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN - Nga đóng góp hiệu quả hơn vào duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác để phục vụ phát triển ở hai khu vực cũng được các nước tham dự Hội nghị hết sức ủng hộ. Đặc biệt sáng kiến thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga về năng lượng, đã góp phần nâng tầm quan hệ, bổ sung những nội hàm chiến lược và dài hạn cho hợp tác hai bên. Cùng với đó, các biện pháp tăng cường liên kết Á - Âu giúp gia tăng giá trị và gắn kết lợi ích thực tế giữa ASEAN và Nga. Việt Nam cũng góp phần chuyển hóa các tiềm năng hợp tác thành những lợi ích cụ thể cho người dân và doanh nghiệp hai bên. Căn cứ nhu cầu hợp tác, tiềm năng và thế mạnh của ASEAN và Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề xuất nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực, trong đó có các hướng đi mới như thiết lập đối thoại doanh nghiệp ASEAN - EAEU và các nền tảng trực tuyến liên kết doanh nghiệp hai bên, phát triển hành lang vận tải đa phương thức liên khu vực và bản đồ số logistics, thuận lợi hóa thương mại… Các đề xuất về hợp tác chuỗi cung ứng nông nghiệp thích ứng, thiết lập cơ chế ưu tiên cung ứng phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và công nghệ nông nghiệp cũng nhằm hỗ trợ ngành nông nghiệp ASEAN và Việt Nam tăng khả năng chống chịu và phát triển ổn định hơn. Thông qua Hội nghị lần này, “có thể nói chúng ta tự tin sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa ASEAN và với Liên bang Nga trong thời gian tới, qua đó biến tiềm năng thành dự án cụ thể, biến kết nối thành cơ hội kinh doanh, và biến lòng tin thành động lực tăng trưởng mới, qua đó đóng góp hơn nữa thúc đẩy quan hệ hai bên phát triển toàn diện và thực chất”, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định. DẦU KHÍ VÀ ĐIỆN HẠT NHÂN Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, dù đây là chuyến công tác tham dự hội nghị đa phương, nhưng Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dành nhiều thời gian cho các hoạt động song phương, trao đổi với phía Nga về các phương hướng, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng dành thời gian dài để trao đổi với Thủ tướng Lê Minh Hưng, qua đó thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Nga đối với Việt Nam cũng như đối với ASEAN để từ đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Hai bên khẳng định đặc biệt coi trọng việc củng cố quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao, quyết tâm định vị lại và tiếp tục nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam – Nga nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa ở mỗi nước trong thời kỳ lịch sử mới. Hai bên nhất trí sáu định hướng lớn nhằm phát triển quan hệ Việt Nam – Nga trong giai đoạn mới được hai bên khẳng định bao gồm: Lấy quan hệ tin cậy chính trị làm nền tảng; Coi hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột chiến lược; Xác định hợp tác năng lượng, dầu khí và điện hạt nhân là đột phá chiến lược; Tận dụng tối đa các tiềm năng để tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư; Thúc đẩy hợp tác hiệu quả về khai khoáng, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt, kết nối các tuyến vận tải; Củng cố hợp tác khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo. Hai nhà lãnh đạo đều thống nhất quan hệ Việt – Nga đang đi đúng hướng và có những kết quả nổi bật. Hợp tác năng lượng là điểm sáng với việc ký Hiệp định về xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, dự án có ý nghĩa lịch sử, là biểu tượng mới trong quan hệ Việt Nam - Nga, đặt nền móng cho sự phát triển ngành hạt nhân của Việt Nam. Hai bên cũng đã đạt các thỏa thuận quan trọng trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam và Nga, đang đàm phán tích cực để nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thương mại dầu khí, LNG, xây dựng hạ tầng dự trữ năng lượng tại Việt Nam. Hợp tác khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa, du lịch đạt nhiều kết quả khích lệ. Hai bên đang thúc đẩy thiết lập mạng lưới các trung tâm nghiên cứu và phát triển số, triển khai các dự án nghiên cứu khoa học chung. Thứ ba, hai bên nhất trí triển khai tích cực và hiệu quả những cơ chế, thỏa thuận đã có trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh, năng lượng - dầu khí, điện hạt nhân và các lĩnh vực khác. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Putin đều nhất trí cao cần coi đây là cơ sở quan trọng để định hướng và giám sát tổng thể việc triển khai các hoạt động và dự án hợp tác song phương, kịp thời giải quyết các vướng mắc nhằm đưa quan hệ phát triển thực chất, hiệu quả. n THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG VÀ ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO VIỆT NAM ĐÃ CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG VÀO THÀNH CÔNG CỦA HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN-NGA; CÙNG TỔNG THỐNG VLADIMIR PUTIN XÁC ĐỊNH CÁC ĐỊNH HƯỚNG LỚN NHẰM PHÁT TRIỂN QUAN HỆ VIỆT NAM-NGA TRONG GIAI ĐOẠN MỚI. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin, trao đổi về những phương hướng và biện pháp nhằm tạo đột phá để hợp tác song phương mang lại nhiều kết quả thiết thực hơn nữa. Thủ tướng cũng đã gặp lãnh đạo Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov; tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga, tiếp Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft; thăm triển lãm giới thiệu tiềm lực công nghiệp, công nghệ cao và xuất khẩu của Tatarstan và có nhiều hoạt động quan trọng khác. Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin ẢNH: TTXVN BÌNH GIANG 20-21/6/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 2 QUẢNG CÁO Hà Nội: ĐT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ĐT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giờ hành chính (024)39439664 Ngoài giờ 0912033213 (Thu Hiền) n Thiết kế: KIỀU TÚ n Giá: 7.500 đồng n Ban đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa- TPHCM. ĐT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban đại diện tại miền Trung: 339 Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường; 19 Ngô Gia Tự, P. 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20-21/6/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 Chiều 19/6, Hội Báo toàn quốc năm 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn Hải Phòng, quy tụ đông đảo cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo và người làm báo cả nước. Dự lễ khai mạc có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành và cơ quan báo chí. Hội Báo toàn quốc năm 2026 do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với thành phố Hải Phòng tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21/6/1925 - 21/6/2026. CHUYÊN NGHIỆP, NHÂN VĂN, HIỆN ĐẠI Phát biểu chỉ đạo và tuyên bố khai mạc Hội Báo, ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, yêu cầu báo chí phải không ngừng đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, thực sự trở thành nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nhìn lại hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành, gắn bó mật thiết với sự nghiệp của Đảng, với công cuộc đấu tranh giành độc lập, bảo vệ và xây dựng đất nước. Thời gian qua, báo chí cả nước đã chuyển mình mạnh mẽ, quyết liệt thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Nhiều cơ quan báo chí sau sáp nhập nhanh chóng ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt động theo hướng thông minh, hiệu quả. Một diện mạo báo chí chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn và hiện đại hơn đang dần được hình thành. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới đang làm thay đổi sâu sắc phương thức truyền thông toàn cầu. Tuy nhiên, công nghệ có thể thay đổi cách làm báo nhưng không thể thay đổi sứ mệnh và lý tưởng của Báo chí Cách mạng Việt Nam. Để báo chí thực sự trở thành lực lượng tiên phong, động lực thúc đẩy xã hội phát triển, ông Quyết đề nghị đội ngũ người làm báo giữ vững tính Đảng, tính nhân văn, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng của Đảng. Mỗi cơ quan báo chí sau tinh gọn phải trở thành một “pháo đài” vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh sắc bén với các quan điểm sai trái, thù địch và thông tin xấu độc. Báo chí phải đi đầu đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương vào đời sống, biến ý chí, chủ trương của Đảng thành hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. BẢN LĨNH, LƯƠNG TRI Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu các cơ quan báo chí không ngừng đổi mới sáng tạo, bứt phá và làm chủ công nghệ. Trước làn sóng cách mạng công nghệ, người làm báo không được phép đi sau mà phải quyết liệt chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57, chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ hiện đại. Các cơ quan báo chí cần xây dựng tòa soạn hội tụ, đa nền tảng, từng bước làm chủ dòng chảy thông tin trên không gian mạng. Làm chủ công nghệ không chỉ để theo kịp mà còn để dẫn dắt, giúp báo chí cách mạng giữ vai trò chủ lực, định hướng dư luận ngay trên các nền tảng số. “Trí tuệ nhân tạo có thể viết được câu chữ nhưng không thể viết thay bản lĩnh chính trị, lương tri và trái tim của người làm báo cách mạng”, ông Quyết nhấn mạnh. Theo ông, báo chí không chỉ phản ánh dòng chảy cuộc sống mà phải góp phần dẫn dắt dòng chảy ấy đi đúng hướng. Mỗi tác phẩm báo chí phải có sức tuyên truyền, cổ vũ, cảm hóa, giáo dục; khơi dậy khát vọng phát triển, tạo đồng thuận xã hội để nhân dân hiểu, tin và đồng hành. Báo chí cũng cần truyền cảm hứng cho mục tiêu tăng trưởng, cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Cùng với việc làm chủ công nghệ, báo chí phải kiên định nguyên tắc nội dung là cốt lõi, công nghệ chỉ là công cụ. Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là phương tiện; chất lượng nội dung, tính định hướng, tính nhân văn và đạo đức nghề nghiệp mới làm nên uy tín, sức sống của một cơ quan báo chí. Ông Quyết nhìn nhận bất kỳ cuộc chuyển đổi nào cũng có những khó khăn ban đầu về tổ chức, vị trí việc làm và những trăn trở đời thường của người làm báo. Tuy nhiên, hơn một thế kỷ qua đã chứng minh Báo chí Cách mạng Việt Nam chưa bao giờ lùi bước trước khó khăn, gian khổ. “Càng trong thử thách, bản lĩnh, phẩm chất và giá trị của nghề báo càng tỏa sáng”, ông Quyết nói, đồng thời khẳng định lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để người làm báo yên tâm gắn bó, cống hiến và trưởng thành cùng nghề. Ông bày tỏ tin tưởng đội ngũ người làm báo cả nước sẽ tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới hai dấu mốc 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045. “Hãy để mỗi trang báo là một viên gạch xây dựng niềm tin xã hội và giữ vững ngọn cờ khát vọng Việt Nam. Đất nước không thể vươn mình nếu thiếu một nền báo chí bản lĩnh, tiên phong và đầy khát vọng”, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh trước khi tuyên bố khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026. NGÀY HỘI LỚN Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Quốc Minh cho biết Hội Báo năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đối với giới báo chí, đây là giai đoạn mang tính bước ngoặt, vừa kế thừa truyền thống hơn một thế kỷ, vừa phải chủ động đổi mới, bứt phá trong kỷ nguyên mới. Theo ông Minh, ba từ khóa “Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm” khẳng định sứ mệnh cốt lõi của người làm báo cách mạng: Trung thành với lý tưởng, lợi ích của đất nước và nhân dân; không ngừng đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại; đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp. Hội Báo toàn quốc năm 2026 có sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo, với tổng số 87 gian trưng bày. Điểm nhấn là khu trưng bày trung tâm, được xây dựng như một hành trình kết nối giữa truyền thống và tương lai. Thông qua hình ảnh, tư liệu, hiện vật và công nghệ trình chiếu, công chúng có thể nhìn lại chặng đường phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng thời tiếp cận những yêu cầu mới của nghề báo. Trong khuôn khổ Hội Báo, Diễn đàn Báo chí toàn quốc tập trung thảo luận các vấn đề như sắp xếp hoạt động của cơ quan báo chí, phát triển kinh tế báo chí, bảo vệ bản quyền trong kỷ nguyên AI, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, truyền thông chính sách và tự chủ chiến lược của tòa soạn trong môi trường số. Phát biểu chào mừng, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, Hải Phòng vinh dự được lựa chọn tổ chức Hội Báo toàn quốc cùng chuỗi hoạt động trọng điểm của báo chí Việt Nam năm 2026. Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Hội Báo là dịp tôn vinh truyền thống và đóng góp của báo chí, đồng thời là diễn đàn trao đổi giải pháp phát triển báo chí trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi số và đổi mới phương thức hoạt động. Hải Phòng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của báo chí trong việc phản ánh môi trường đầu tư, các cơ chế, chính sách, dự án trọng điểm, cũng như quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử và hình ảnh đất, người thành phố Cảng. Thành phố cam kết phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí và phóng viên tác nghiệp. n HỘI BÁO TOÀN QUỐC NĂM 2026 DIỄN RA TRONG BỐI CẢNH ĐẤT NƯỚC ĐANG TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG. ĐỐI VỚI GIỚI BÁO CHÍ, ĐÂY LÀ GIAI ĐOẠN MANG TÍNH BƯỚC NGOẶT, VỪA KẾ THỪA TRUYỀN THỐNG HƠN MỘT THẾ KỶ, VỪA PHẢI CHỦ ĐỘNG ĐỔI MỚI, BỨT PHÁ TRONG KỶ NGUYÊN MỚI. Hội Báo toàn quốc năm 2026 kéo dài đến ngày 21/6. Trong chuỗi hoạt động còn có Diễn đàn Báo chí toàn quốc, Chung kết Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng” và Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX. BÁO CHÍ BỨT PHÁ TRONG KỶ NGUYÊN MỚI Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng lãnh đạo Hội Nhà Báo Việt Nam, lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng bấm nút khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026 HOÀNG DƯƠNG-NGUYỄN HOÀN- NHƯ Ý Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết (thứ hai từ phải sang) cùng Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu (đứng giữa) thăm gian hàng báo Tiền Phong

20-21/6/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 4 Chiều 19/6, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt đại biểu lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026). Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đại biểu lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên… các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương; trân trọng tình cảm, sự cống hiến, đóng góp của những người làm báo đối với công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; công tác Mặt trận, đoàn thể trong thời gian vừa qua. “Trong suốt chặng đường hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là diễn đàn tin cậy phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh. VAI TRÒ CẦU NỐI Theo ông Nguyễn Phi Long, báo chí đã thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, chuyển tải kịp thời tiếng nói, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường giám sát xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhiều tác phẩm báo chí có giá trị đã phản ánh chân thực hơi thở cuộc sống, cổ vũ tinh thần đoàn kết, nhân ái, trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. “Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam luôn trân trọng và đánh giá cao sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các cơ quan báo chí và đội ngũ những nhà báo trong các thông tin tuyên truyền”, ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, cho rằng, thời gian vừa qua, các cơ quan báo chí đã kịp thời phản ánh toàn diện, sinh động các hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; lan tỏa những giá trị đẹp, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội… Một số sự kiện, chương trình công tác lớn của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thời gian qua được phản ánh kịp thời, sinh động trên báo chí. Ông Nguyễn Phi Long cho rằng, điều này không chỉ giúp các chủ trương, hoạt động của Mặt trận đến gần hơn với nhân dân mà còn góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam. n ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM NGUYỄN PHI LONG NHẤN MẠNH, BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM LUÔN LÀ LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH TRÊN MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG VĂN HÓA, LÀ CẦU NỐI GIỮA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỚI NHÂN DÂN, LÀ DIỄN ĐÀN TIN CẬY PHẢN ÁNH TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG CHÍNH ĐÁNG CỦA CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN. TRƯỜNG PHONG Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long phát biểu tại chương trình ẢNH: TIẾN ĐẠT Khai mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 CHUYỂN TẢI KỊP THỜI TIẾNG NÓI, KIẾN NGHỊ, NGUYỆN VỌNG CỦA NHÂN DÂN Phó Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết Nguyễn Văn Dũng (bên trái) và Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu ý kiến tại chương trình ẢNH: TIẾN ĐẠT Chiều 19/6, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 chính thức khai mạc trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026. Diễn đàn thu hút sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo, chuyên gia truyền thông và công nghệ trên cả nước, được kỳ vọng tiếp tục là không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tìm kiếm lời giải cho những thách thức đặt ra đối với báo chí Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Diễn đàn do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, tiếp nối thành công của Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2025. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 19-20/6 với 11 phiên làm việc, gồm lễ khai mạc, lễ bế mạc và 9 phiên thảo luận, tọa đàm tập trung vào những vấn đề trọng tâm, mang tính thời sự của báo chí Việt Nam hiện nay. Các phiên thảo luận năm nay đề cập nhiều chủ đề nóng như: phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; báo chí đồng hành với doanh nghiệp kiến tạo tương lai; đổi mới sáng tạo để tiếp cận bạn đọc mới và phát triển kinh tế báo chí; bản quyền báo chí trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI); quảng bá hình ảnh Việt Nam trên hệ sinh thái báo chí số; sắp xếp hoạt động của các cơ quan báo chí; ứng dụng AI trong tòa soạn; truyền thông chính sách hỗ trợ phát triển địa phương và vấn đề tự chủ chiến lược của cơ quan báo chí trong kỷ nguyên số. Điểm mới của Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 là sự đồng hành phụ trách một số phiên chuyên đề của các cơ quan báo chí chủ lực như Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo TP Hải Phòng. Trong khuôn khổ ngày khai mạc, Thông tấn xã Việt Nam ra mắt chuyên trang thông tin “Chuyển động số”, sản phẩm báo chí chuyên biệt đầu tiên về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chuyên trang được xây dựng theo mô hình truyền thông hội tụ, cung cấp thông tin đa chiều, chuyên sâu về khoa học công nghệ, AI, chủ quyền số, dữ liệu số và các xu hướng công nghệ mới, hướng tới trở thành không gian tri thức mở kết nối các nhà hoạch định chính sách, giới khoa học, doanh nghiệp công nghệ và công chúng. n Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang khẳng định, trong kỷ nguyên số, báo chí tiếp tục đồng hành với sự phát triển của đất nước bằng tri thức, khoa học và công nghệ HOÀNG DƯƠNG-NGUYỄN HOÀN Ông Nguyễn Phi Long mong muốn và tin tưởng, thời gian tới, các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đồng hành với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân; qua đó, góp phần xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến của nhân dân, thực hiện hóa khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển phồn vinh, hạnh phúc mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã đề ra.

20-21/6/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 5 Giờ đây, ai còn nhớ những khoảnh khắc lặng yên bên trang báo mới in? Những câu chuyện vụn vặt xen lẫn ước vọng cháy bỏng, những buổi tối trực đêm, những tiếng cười át mệt mỏi – tất cả, đã lùi xa vào một cõi nhớ mênh mông. Hôm nay, Tòa soạn báo in dọn khỏi nơi ấy – như thể một khúc ca vừa khép lại. Cả phòng đóng đồ vào thùng giấy carton. Người người tất bật. Ai cũng cân nhắc: mang theo gì, để lại gì. Có những thứ tưởng chừng rất đơn giản như cây bút, tách trà, nhưng cũng có những vật không dễ buông tay – chồng báo cũ úa vàng, ảnh tập thể phai màu, cái loa nhỏ vẫn thỉnh thoảng phát lên bản nhạc Trịnh dịu dàng giữa một chiều mưa lặng lẽ. Một cuộc chuyển phòng “cổ điển” với thùng giấy, băng keo và tem nhãn đủ loại. Nhưng trong lòng những người làm báo in, đó là một đoạn ký ức trầm lắng – như con thuyền già rẽ sóng giữa đại dương công nghệ đang đổi thay chóng mặt. Miệng cười nói, tay đóng thùng, lòng chộn rộn suy nghĩ: mang gì đi, bỏ gì lại? Mang theo mấy tấm bằng khen bạc màu – những huy chương thầm lặng cho những lần đổ mồ hôi vì một dòng tít, một đêm trắng deadline. Mang theo bộ sưu tập bút máy, mực xanh, mực đỏ – thứ vũ khí bất tử của giới thư ký “xưa nay hiếm”. Mang theo cả tượng Đạt Ma sư tổ nghiêm trang – như một lời nhắc nhở bình an giữa trời đất đa mang. Nhắc mọi người nhớ mang theo hai chiếc đồng hồ treo tường – một vẫn còn chạy, một đã dừng đếm thời gian từ lâu. Cả hai là những chứng nhân lặng lẽ của bao giờ phút căng thẳng đổ khuôn, những bản tin nóng hổi đến sát nút giờ in. Mỗi cái tích tắc là một câu chuyện, một hồi ức mà không phần mềm nào có thể lưu trữ nổi. Anh em cẩn thận sắp xếp đồ đạc của mình, vài cây cảnh xanh yếu ớt, những cuốn sổ ngả màu, bản thảo dày cộp, bút mực đã khô, tạp chí cũ, vài chai rượu quý chưa kịp rót, và cả những vật dụng nhỏ bé như ghim dập, thước kẻ, những chiếc đĩa mềm lỗi thời – giờ đã về hưu bên cạnh USB, mà bản thân nó cũng đã bị công nghệ đám mây lấn át từ lâu. Công nghệ báo chí đổi thay không ngừng. Máy ghi âm, vật bất ly thân của phóng viên một thời, nay thành kỷ vật. Mỗi lần thấy đồng nghiệp trẻ ghi âm bằng điện thoại, gõ nhanh bằng ứng dụng AI, lại nhớ về thời huy hoàng của báo in. Rồi đây, báo giấy sẽ đi đâu? Có thể một ngày nào đó, nó sẽ nằm yên trong viện bảo tàng – như một dấu tích đẹp đẽ của một thời làm báo bằng mực, bằng tay, bằng tim. Người làm báo in – những người từng đứng trên đỉnh cao của thời đại giấy mực – giờ ở đâu?. Họ vẫn đến tòa soạn mỗi ngày, uống trà, đọc bản thảo, chấm lỗi chính tả. Có người khuyên người làm báo in nên chuyển sang báo điện tử hay Công ty truyền thông để bắt kịp thời đại. Anh ấy chỉ cười: “Tôi muốn làm báo in đến khi không còn báo in nữa”. Đó không phải sự cố chấp – mà là lựa chọn và trách nhiệm. Cũng có người giống như con ngựa già không còn sức đua, nhưng vẫn muốn đứng vững trên đường đua quen thuộc, để nếu có ngã xuống thì cũng là trên con đường mình đã đi suốt đời. Chuyển về trụ sở ở một con phố mới – nơi mươi năm trước còn là ruộng đồng, rộng hơn, sáng hơn, tiện nghi hơn – nhưng chắc chắn sẽ thiếu cái hồn của Xuân Hương, thiếu cái dư vị của một thời báo in còn “nóng hổi từng dòng”. Nhưng anh ấy tin, không gian chỉ là vật chất – còn linh hồn nghề báo, linh hồn của những người làm nghề vẫn còn mãi. Chuyển toà soạn là một khởi đầu mới. Có thể báo in sẽ không còn là trung tâm ở một tòa soạn nào đó, nhưng báo chí vẫn tồn tại – dưới muôn hình vạn trạng. Anh em phóng viên vẫn sẽ viết, viết những bài báo tử tế, bằng cả tâm huyết và sự chân thành – cho đến khi không còn báo in, cho đến khi nghề báo không còn ai gọi tên. Tờ biên bản dọn phòng hôm nay không đóng dấu đỏ, không cần chữ ký của ai. Nhưng với những thư ký tòa soạn báo in hôm ấy, đó là văn kiện ghi lại một thời – một đời làm báo in, với tất cả yêu thương, hài hước và kiên cường. Và biết đâu, từ nơi chuyển mình này, sẽ nảy sinh những câu chuyện mới, những chân trời mới cho nghề báo – không phải là một kết thúc, mà là một chu kỳ mới bắt đầu. Vì nghề báo, như cuộc sống, luôn có những bất ngờ chờ ta khám phá. n TÒA SOẠN NẰM BÊN CON PHỐ NHỎ GẦN HỒ THIỀN QUANG – NƠI TỪNG GHI DẤU NHỮNG SỐ BÁO TẾT ĐONG ĐẦY HƠI ẤM, NHỮNG TRANG BÁO ĐẶC BIỆT THẤM ĐẪM CÔNG SỨC VÀ TÂM HUYẾT; NƠI TỪNG DIỄN RA NHỮNG CUỘC TRANH LUẬN NẢY LỬA GIỮA THƯ KÝ VÀ PHÓNG VIÊN, NƠI CẤT GIỮ BAO NỖI NIỀM RIÊNG – VÀ CŨNG LÀ NƠI CÓ NHỮNG BÓNG NGƯỜI ĐÃ RỜI XA THEO NĂM THÁNG. KHÁNH AN BÙI NGỌC DƯƠNG Tác nghiệp tại hiện trường ẢNH: P.V TỜ BIÊN BẢN KHÔNG DẤU Nếu coi cuộc cạnh tranh giữa báo chí và mạng xã hội đơn thuần là cuộc đua về tốc độ, báo chí chắc chắn khó có thể chiến thắng. Hàng triệu người dùng mạng xã hội với chiếc điện thoại thông minh trên tay có thể trở thành “người đưa tin” bất cứ lúc nào. Một vụ tai nạn, một đám cháy, một sự kiện bất thường có thể được phát trực tiếp lên mạng chỉ trong vài giây. Nhưng tốc độ chưa bao giờ là giá trị cốt lõi duy nhất của báo chí. Điều làm nên sự khác biệt của báo chí chính là độ tin cậy. Trong khi mạng xã hội có thể lan truyền thông tin với tốc độ ánh sáng thì báo chí có trách nhiệm kiểm chứng thông tin trước khi công bố. Một bức ảnh có thể gây bão trên mạng, nhưng chỉ báo chí mới có trách nhiệm trả lời những câu hỏi quan trọng: Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao xảy ra? Ai chịu trách nhiệm? Và người dân cần biết điều gì từ sự việc đó? Nhìn lại nhiều vụ việc gây xôn xao dư luận trong những năm gần đây, có thể thấy mạng xã hội thường là nơi phát hiện sự việc đầu tiên, nhưng báo chí mới là lực lượng giúp làm sáng tỏ bản chất vấn đề. Từ những vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn, bạo hành trẻ em, sai phạm trong quản lý đất đai hay các vụ lừa đảo trên không gian mạng, chính báo chí điều tra, phân tích và theo đuổi đến cùng để đưa sự thật ra ánh sáng. Nói cách khác, mạng xã hội thường trả lời câu hỏi “có chuyện gì đó đang xảy ra”, còn báo chí phải trả lời câu hỏi “sự thật là gì?”. Điều đáng lo ngại không phải là mạng xã hội phát triển quá nhanh, mà là nếu báo chí tự đánh mất lợi thế của mình để chạy theo mạng xã hội. Khi báo chí chỉ chăm chăm giật tít, khai thác cảm xúc, sao chép những gì đang lan truyền trên mạng, báo chí vô tình biến mình thành một phiên bản chậm hơn của mạng xã hội. Thế nên, trong cuộc cạnh tranh ấy, báo chí không thể thắng bằng cách trở thành mạng xã hội. Ngược lại, báo chí cần làm tốt hơn những điều mà mạng xã hội không thể làm được. Đó là kiểm chứng thông tin, điều tra độc lập, phản biện chính sách, phân tích đa chiều, bảo vệ lợi ích công chúng và góp phần định hướng xã hội bằng những giá trị chân thực, nhân văn. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa báo chí được phép chậm chạp hay bảo thủ. Trong thời đại số, báo chí vẫn phải thay đổi mạnh mẽ về cách thức sản xuất và phân phối nội dung. Các nền tảng số, video ngắn, podcast, đồ họa tương tác hay trí tuệ nhân tạo đều là những công cụ cần được tận dụng để tiếp cận độc giả hiệu quả hơn. Nhưng công nghệ chỉ là phương tiện. Giá trị cốt lõi của báo chí vẫn phải là sự thật, tính chuyên nghiệp và trách nhiệm xã hội. Mạng xã hội có thể dẫn đầu về tốc độ. Thuật toán có thể quyết định nội dung nào được lan truyền. Nhưng niềm tin của công chúng không thể được tạo ra chỉ bằng lượt thích, lượt chia sẻ hay hàng triệu lượt xem. Trong một thế giới ngập tràn thông tin, điều con người cần nhất không phải là biết nhanh hơn vài phút, mà là biết đúng sự thật. Vì thế, báo chí không cần sợ mạng xã hội bỏ lại phía sau. Điều báo chí cần sợ là đánh mất bản sắc, đánh mất niềm tin và đánh mất lý do tồn tại của chính mình. Khi vẫn kiên trì theo đuổi sự thật, phụng sự lợi ích công chúng và giữ vững chuẩn mực nghề nghiệp, báo chí không đi sau mạng xã hội. Báo chí đang đi trên một con đường khác, con đường của trách nhiệm, của sự kiểm chứng và của niềm tin xã hội. Và đó mới là đích đến lâu dài mà không một thuật toán nào có thể thay thế.n SAO PHẢI SỢ MẠNG XÃ HỘI? MỖI KHI CÓ MỘT SỰ KIỆN NÓNG XẢY RA, CHỈ VÀI PHÚT SAU, MẠNG XÃ HỘI ĐÃ TRÀN NGẬP HÌNH ẢNH, VIDEO, BÌNH LUẬN VÀ ĐỦ LOẠI THÔNG TIN LIÊN QUAN. TRONG KHI ĐÓ, NHIỀU CƠ QUAN BÁO CHÍ VẪN ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH XÁC MINH. KHOẢNG CÁCH VỀ TỐC ĐỘ ẤY KHIẾN KHÔNG ÍT NGƯỜI LO NGẠI RẰNG BÁO CHÍ ĐANG DẦN BỊ MẠNG XÃ HỘI VƯỢT MẶT. Phóng viên báo Tiền Phong tác nghiệp trên biển

20-21/6/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 6 HOÀI VĂN Bốn ngày rong ruổi qua hàng trăm cây số đường núi, từ Bến Giằng, Bến Hiên, A Vương đến Tây Giang, tôi không chỉ chứng kiến những đổi thay đầu tiên của bộ máy chính quyền mới mà còn gặp những con người đang ngày đêm nỗ lực thích ứng với guồng quay mới. NHỮNG CHIẾC BA LÔ BÊN BÀN LÀM VIỆC Từ 6h30, Trung tâm hành chính xã Bến Giằng bắt đầu nhộn nhịp. Người dân đến làm thủ tục chưa nhiều nhưng các phòng ban đều sáng đèn, sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ. Cạnh bàn làm việc của hầu hết cán bộ đều có một chiếc ba lô lớn. “Tụi em đi làm bán trú đó chị”, một cán bộ trẻ cười giải thích. Nhà xa, đường khó đi, nhiều người phải mang theo quần áo, đồ dùng cá nhân để ở lại trong ngày. Để đến được nhiệm sở, cán bộ xã cũng trải qua hành trình khá vất vả trên Quốc lộ 14D được ví von là "nỗi ám ảnh thường trực". Trời nắng bụi đỏ phủ kín mặt đường. Trời mưa, bùn đất nhão nhoẹt. Một ngày làm việc ở đây thường bắt đầu từ lúc trời chưa sáng hẳn và kết thúc khi màn đêm phủ kín núi rừng. Thế nhưng chúng tôi hiếm khi nghe thấy lời than phiền. Họ kể chuyện đi làm xa bằng những tiếng cười. Họ nói về khó khăn bằng sự lạc quan, động viên nhau vượt qua giai đoạn nhiều áp lực nhất. Đến xã Bến Hiên khi mặt trời gần đứng bóng, khung cảnh tại trụ sở xã vẫn tất bật như công trường. Một nhóm công nhân khẩn trương dựng vách ngăn hoàn thiện phòng làm việc. Ở góc sân cán bộ cùng nhau khiêng bàn ghế, sắp xếp hồ sơ, thiết bị. Gần trưa, theo chân cán bộ xã, chúng tôi đến nhà gươl thôn A Sờ, điểm nghỉ và ăn trưa. Bữa cơm giản dị bất ngờ. Mỗi người mang theo một hộp thức ăn chuẩn bị từ sáng sớm. Người góp món cá kho, người mang ít rau rừng, muối sả. Giữa cái nắng gay gắt vùng biên, những câu chuyện rôm rả làm không khí dịu lại. Vừa ăn họ vừa trò chuyện về công việc. Có người chia sẻ khó khăn, có người góp ý cách giải quyết. Trong bữa cơm đơn sơ ấy, chúng tôi cảm nhận rõ tinh thần đồng hành của những người đang cùng chèo lái bộ máy chính quyền nơi vùng cao. NGƯỢC XUÔI VÌ DÂN Đến xã biên giới A Vương, điều khiến chúng tôi ấn tượng là những nữ cán bộ được đồng nghiệp gọi vui bằng cái tên "phượt thủ vùng cao". Nhà cách nơi làm việc hàng chục cây số đường núi, nhiều người thuê trọ gần cơ quan để tiện công tác. Thế nhưng với những người đang nuôi con nhỏ, không ít chị em thức dậy từ tờ mờ sáng để vượt núi đến cơ quan. Kết thúc công việc khi trời đã nhá nhem tối, họ lại tiếp tục hành trình ngược núi về với gia đình. Có những ngày mưa, sương mù dày đặc phủ kín con đèo. Có những đêm đường vắng chỉ còn ánh đèn xe máy leo lét giữa rừng. Nhưng những chuyến đi ấy vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày. “Vất vả thì có, nhưng quen rồi”, một nữ cán bộ cười nhẹ. Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ để hiểu sự hy sinh thầm lặng phía sau. Lần ấy, tôi có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND xã Tây Giang Arất Blúi. Cuộc trò chuyện kết thúc gần chính ngọ, ông mời chúng tôi cùng ăn cơm bình dân gần trụ sở. Đĩa cơm giản dị với trứng rán, thịt kho và ít rau luộc. Trong quán cơm, câu chuyện của vị chủ tịch xã khiến chúng tôi suy nghĩ rất nhiều. Ông nói rằng giai đoạn hiện nay đòi hỏi mỗi cán bộ phải nỗ lực gấp nhiều lần trước đây để thích nghi với tình hình mới. Ông cũng hiếm khi có thời gian dành cho gia đình. Họp hành, xử lý công việc rồi xuống từng thôn bản xa xôi để lắng nghe người dân đã trở thành nhịp sống thường ngày. “Chỉ mong vùng cao không bị bỏ lại phía sau”, ông nói. Câu nói ấy cũng là tâm tư chung của nhiều cán bộ mà chúng tôi gặp trên hành trình dọc Trường Sơn. Trước khi xuống núi, chúng tôi ghé làng Tà Vàng của người Cơ Tu nằm bình yên giữa màu xanh đại ngàn. Nơi đây vẫn còn những khung dệt truyền thống, lò rèn thủ công được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bên khung dệt, những người phụ nữ kể cho chúng tôi nghe về niềm tự hào với nghề truyền thống, về hành trình giữ gìn bản sắc văn hóa và nỗ lực thoát nghèo. Cuộc trò chuyện kết thúc, chúng tôi chào mọi người để lên đường trở về. Bất ngờ, trưởng thôn Bling Thị AKêu chạy vội xuống bếp rồi mang lên vài trái bắp vừa bẻ ngoài rẫy. “Quà của làng đó”, chị cười. Những trái bắp còn nguyên mùi đất núi được trao bằng cả tấm lòng người vùng cao. n PV Tiền Phong trò chuyện cùng già làng ALăng BLôối - thôn A Sờ, xã Bến Hiên NHỮNG NGÀY ĐẦU ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI VẬN HÀNH, TÔI NGƯỢC NÚI, THEO NHỮNG CUNG ĐƯỜNG QUANH CO DỌC TRƯỜNG SƠN GHI NHẬN NHỊP SỐNG CÁC XÃ VÙNG CAO, BIÊN GIỚI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. ĐÓ LÀ CHUYẾN CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT TRONG THỜI KHẮC ĐẶC BIỆT. Phóng viên ăn cơm "bụi" cùng Chủ tịch xã Tây Giang Arất Blúi nơi đại ngàn Trường Sơn ĐÀ NẴNG Nữ trưởng thôn Bling Thị AKêu tặng những trái bắp vừa bẻ trên rẫy cho phóng viên Giữa những đổi thay lớn lao của bộ máy hành chính, phía sau những con số và quyết định tổ chức là biết bao cán bộ đang miệt mài thích nghi, biết bao người dân đang đồng hành cùng sự đổi mới. Và có lẽ, chính những con người bình dị ấy đang góp phần viết nên diện mạo mới cho vùng cao Đà Nẵng hôm nay.

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