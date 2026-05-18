Báo Tiền Phong số 140

THỨ TƯ 20/5/2026 Số 140 0977.456.112 TRANG 7 TRANG 4 TRANG 3 TRANG 10 HỢP TÁC QUỐC PHÒNG VIỆT NAM - ẤN ĐỘ: THÚC ĐẨY TRÊN TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC TRANG 16 U17 VIỆT NAM VÀ GIẤC MƠ WORLD CUP Cuộc sát hạch đặc biệt trên thao trường nắng lửa Học Bác từ tinh thần trách nhiệm trong công việc T CHUYỆN HÔM NAY Khoảng trống kỹ năng sinh tồn XEM TIẾP TRANG 11 n KHÁNH AN Ngày 18/5/2026 là ngày định mệnh: 5 em học sinh lớp 7, lớp 8 của Trường Tiểu học và THCS Tứ Yên ra đi chỉ trong một buổi nghỉ học. Dòng sông vẫn lặng lẽ trôi giữa màu xanh quê nhà. Vi phạm bản quyền trong hoạt động nghệ thuật phổ biến thời gian qua (Ảnh minh hoạ) KHÉP LẠI Âm nhạc là tài sản đầu tư TRANG 8-9 cuộc chơi dễ dãi TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: ĐẢNG VIÊN KHÔNG CHỈ SỐNG CHO RIÊNG MÌNH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu Đảng, tặng hoa cho đảng viên lão thành ẢNH: TTXVN Bay xuyên đêm vượt biển cứu bệnh nhân nguy kịch TRANG 2

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng 80 năm, 75 năm, 70 năm, đợt 19/5/2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi lễ. Đợt 19/5/2026, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 8.511 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi đảng trở lên. Tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định công bố quyết định của Ban Bí thư tặng Huy hiệu 80 năm tuổi đảng đợt 19/5/2026 cho 35 đảng viên đủ điều kiện nhận Huy hiệu Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ông Định cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi đảng đợt 19/5/2026 cho 50 đảng viên đủ điều kiện nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 12 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 38 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. HUY HIỆU ĐẢNG ĐƯỢC KHẮC TRONG LÒNG ĐẢNG, TRONG LÒNG NHÂN DÂN Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự ghi nhận của Đảng đối với cả một đời phấn đấu, hy sinh, rèn luyện và cống hiến, là biểu tượng của lòng trung thành, của danh dự, của lời thề son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân. Dù ở đâu, làm gì, các đồng chí đều có một điểm chung rất đáng kính trọng. Đó là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; giữ gìn phẩm chất, danh dự, khí tiết của người đảng viên cộng sản. Có thể chức vụ, công việc, hoàn cảnh mỗi người khác nhau, nhưng lý tưởng thì đều thống nhất - đó là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. “Chính những điều đó làm nên sự cao quý của Huy hiệu Đảng. Tấm huy hiệu không chỉ được gắn trên ngực áo, đóng khung trên tường; điều đặc biệt, Huy hiệu Đảng được khắc trong lòng Đảng, trong lòng Nhân dân, như một biểu tượng của niềm tin, của lý tưởng, của cống hiến và trách nhiệm nêu gương”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, nhìn vào các đồng chí đảng viên lão thành, chúng ta càng hiểu sâu sắc một điều: Sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh. Sức mạnh ấy trước hết nằm ở từng con người cộng sản cụ thể; nằm ở phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên. Một Đảng muốn lãnh đạo được Nhân dân thì phải xứng đáng với niềm tin của Nhân dân. Một người đảng viên muốn vận động, thuyết phục quần chúng thì trước hết phải sống trong sạch, nói đi đôi với làm, đặt mình trong kỷ luật của Đảng và sự giám sát của Nhân dân. Một thế hệ cán bộ muốn gánh vác trọng trách đất nước thì phải biết tri ân lịch sử cách mạng, kính trọng thế hệ đi trước, tự soi vào những tấm gương mẫu mực để sửa mình, rèn mình, nâng mình lên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói rằng, cuộc đời các cụ, các bác, các đồng chí nhắc chúng ta một điều giản dị mà sâu sắc: Người đảng viên cộng sản không chỉ sống cho riêng mình. Người đảng viên phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; biết đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết; càng giữ cương vị cao càng phải khiêm tốn, trong sạch, trách nhiệm; càng có quyền lực càng phải tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự và lợi ích của Nhân dân. VÌ NHÂN DÂN MÀ ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới; thời cơ rất lớn, yêu cầu rất cao, khó khăn, thách thức nhiều. Chúng ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đổi mới thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và nâng cao đời sống Nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, muốn làm được những việc lớn đó, Đảng ta phải thật sự trong sạch, vững mạnh. Nhà nước phải thật sự của dân, do dân, vì dân. Cán bộ, đảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Mọi việc làm phải hướng tới mục tiêu cao nhất là đất nước hùng cường, Nhân dân ấm no, tự do, hạnh phúc. Trong hành trình ấy, truyền thống cách mạng của các thế hệ đảng viên lão thành là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá. Đó không chỉ là lịch sử để chúng ta tự hào, mà còn là nền tảng để chúng ta hành động. Đó không chỉ là di sản để trân trọng, mà còn là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trong đợt trao Huy hiệu Đảng dịp 19/5, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 8.511 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó, có nhiều đồng chí được nhận Huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng trở lên. Đây là niềm tự hào lớn của Đảng bộ Thủ đô. Nhưng tự hào luôn đi liền với trách nhiệm. Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao. Trách nhiệm của Hà Nội là làm cho truyền thống cách mạng tiếp tục tỏa sáng trong từng tổ chức Đảng, từng cơ quan, đơn vị, từng khu dân cư, từng cán bộ, đảng viên; để người dân Thủ đô thấy Đảng ở gần mình, lắng nghe mình, hiểu mình, vì mình và hành động vì cuộc sống của mình. Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại; đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh; đi đầu trong giữ gìn kỷ cương, phép nước, chăm lo đời sống Nhân dân, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các đồng chí đảng viên cao tuổi. Thành phố phải thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các bác, các đồng chí. Đây không chỉ là tình cảm, mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm đạo lý của Đảng bộ Thủ đô. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói rằng, cuộc đời các cụ, các bác, các lão thành cách mạng nhắc chúng ta một điều giản dị mà sâu sắc: Người đảng viên cộng sản không chỉ sống cho riêng mình; phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu Đảng, tặng hoa cho đảng viên lão thành ẢNH: TTXVN TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: “Mỗi tấm Huy hiệu Đảng được trao hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng: Đảng đã lớn lên từ Nhân dân, vì Nhân dân mà chiến đấu, vì Nhân dân mà hy sinh, vì Nhân dân mà đổi mới và phát triển. Mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay phải sống, làm việc, cống hiến sao cho xứng đáng với lịch sử vẻ vang của Đảng, với sự hy sinh của các thế hệ đi trước, với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM

3 n Thứ Tư n Ngày 20/5/2026 THỜI SỰ Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ có ý nghĩa đặc biệt, khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường trên tinh thần “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5/2026. Nhấn mạnh những kết quả tích cực của hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, trên cơ sở triển khai các văn bản đã ký kết, nhất là Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2030 được ký kết vào năm 2022 trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, hợp tác quốc phòng song phương được thúc đẩy trên tất cả các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả thiết thực. Nổi bật là hoạt động hai bên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại; huấn luyện, đào tạo; hợp tác giữa các quân, binh chủng; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; công nghiệp quốc phòng; tòa án quân sự; ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế... Đại tướng Phan Văn Giang cũng trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã hỗ trợ rất hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy tại các nhà trường quân sự Việt Nam; cung cấp gói viện trợ không hoàn lại 1 triệu USD để xây dựng phòng học ngoại ngữ của Trường Sĩ quan Không quân; cũng như hỗ trợ các gói tín dụng ưu đãi khác. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị, thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào duy trì hiệu quả trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế hợp tác thường niên để tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu; tiếp tục tăng cường hợp tác về đào tạo. Trên cơ sở Ý định thư về hợp tác giáo dục, đào tạo ký năm 2024, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn phía Ấn Độ tiếp tục dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam các suất học bổng đã có; đồng thời xem xét, bổ sung chỉ tiêu một số chuyên ngành đào tạo mà Bộ Quốc phòng Việt Nam có nhu cầu. Cùng với đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; an ninh mạng; quân y; cứu hộ cứu nạn; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế. Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam kiên định Chính sách Quốc phòng “bốn không”; chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; mong muốn sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông thực chất, hiệu lực, hiệu quả. Thay mặt đoàn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singth bày tỏ sự vinh dự khi chuyến thăm chính thức Việt Nam diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại có tầm nhìn xa và được nhân dân Ấn Độ yêu quý, ngưỡng mộ. Nhấn mạnh Ấn Độ và Việt Nam chia sẻ quan hệ hữu nghị trên cơ sở trụ cột quan hệ hợp tác quốc phòng và sự tin cậy, ông Rajnath Singth khẳng định, chuyến thăm lần này tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, qua đó góp phần thể hiện chiều sâu, sự gần gũi trong quan hệ song phương giữa hai nước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ đánh giá cao những kết quả tích cực của hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, cho rằng những kết quả đạt được đã thể hiện sự tin cậy cao giữa hai bên, góp phần phát triển quan hệ quốc phòng vững mạnh, vì lợi ích chung và hướng tới tương lai. Bộ trưởng Rajnath Singth mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao năng lực, hợp tác giữa các quân, binh chủng. Ông Rajnath Singth cũng khẳng định, Bộ Quốc phòng Ấn Độ luôn sẵn sàng hợp tác, dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam các suất học bổng đào tạo, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thực chất, hiệu quả, sâu sắc, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam - Ấn Độ. NGUYỄN MINH Ngày 19/5, tại cuộc hội đàm cấp cao với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singth, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước được thúc đẩy trên tất cả các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả thiết thực. Thúc đẩy trên tất cả các lĩnh vực Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tại hội đàm, hai Bộ trưởng đã cắt băng khánh thành Phòng học ngoại ngữ của Trường Sĩ quan Không quân (Quân chủng Phòng không - Không quân) do Chính phủ Ấn Độ hỗ trợ; chứng kiến Lễ trao văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Thông tin liên lạc Việt Nam và Đại học Kỹ thuật thông tin liên lạc quân sự Ấn Độ. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ấn Độ tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12/2026. Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singth, sáng 19/5 HỢP TÁC QUỐC PHÒNG VIỆT NAM - ẤN ĐỘ: Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Công điện ngày 19/5 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em. Công điện nêu, vừa qua đã liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk và Phú Thọ. Thời gian tới đây là dịp nghỉ hè và mùa mưa bão, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em. Để sớm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các em học sinh còn mất tích và tổ chức hỗ trợ, thăm hỏi, động viên các gia đình có học sinh gặp nạn. UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; chỉ đạo rà soát, cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục. Đồng thời, Thủ tướng cũng lưu ý tập trung đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em; tăng cường truyền thông về trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý, giám sát trẻ em, không để tiếp xúc với các nguồn nước có nguy cơ gây đuối nước… Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao hướng dẫn triển khai thực hiện việc giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh; đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh. Bộ Y tế cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa phương, nhất là các địa phương thường xuyên xảy ra đuối nước trẻ em. LUÂN DŨNG Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ em Đại tướng Phan Văn Giang giới thiệu với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singth các hình ảnh về hợp tác quốc phòng giữa hai bên

4 n Thứ Tư n Ngày 20/5/2026 THỜI SỰ Ngày 19/5, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 và trao giải Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Dự hội nghị có ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN; anh Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam. BẢO ĐẢM “3 DỄ - 3 RÕ - 3 ĐO” Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là ngọn đuốc soi đường, là nền tảng tinh thần vững chắc và là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh thời cơ là không ít khó khăn, thách thức mới đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác thanh niên. Điều này càng đòi hỏi việc học tập và làm theo Bác phải thực sự đi vào chiều sâu, trở thành động lực tinh thần, phương châm hành động và ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn. Bí thư Đảng uỷ T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị, các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai nghiêm túc hiệu quả quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn Đảng bộ T.Ư Đoàn và các cấp bộ Đoàn cả nước đang quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và sắp tới là Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống, việc học và làm theo Bác càng phải được thể hiện bằng tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt, trách nhiệm nêu gương và hiệu quả công việc cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên. “Việc học và làm theo Bác phải thực sự trở thành động lực tự thân trong mỗi cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy, tác phong công tác, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân và chất lượng thực hiện nhiệm vụ; lấy sự chuyển biến thực chất trong công tác, sự hài lòng của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân làm thước đo cho kết quả học tập và làm theo Bác”, anh Bùi Quang Huy nêu. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các ban, đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo Bác theo hướng thực chất, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm tinh thần “3 dễ - 3 rõ - 3 đo” (dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đo được đầu vào, đo được kết quả, đo được tác động). Đổi mới hình thức học tập chuyên đề theo hướng sinh động, thiết thực; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, triển khai mô hình “nhật ký làm theo Bác” điện tử… Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn đề nghị, mỗi ủy viên, bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nêu gương về tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng và sự quyết liệt trong hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày. Gìn giữ và phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình chân thành, thẳng thắn, xây dựng, trên tinh thần đồng chí, thương yêu lẫn nhau để cùng tiến bộ. “Trong điều kiện hiện nay, học và làm theo Bác không chỉ ở lời nói hay hình thức, mà quan trọng hơn là thái độ trước việc khó, tinh thần dấn thân, sự tận tụy và khả năng thích ứng với yêu cầu mới của tổ chức”, anh Huy nhấn mạnh. TUYÊN DƯƠNG 5 TẬP THỂ VÀ 37 CÁ NHÂN TIÊU BIỂU Trong thời gian qua, các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ T.Ư Đoàn đã chuyển hoá việc học tập và làm theo lời Bác từ nhận thức thành tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chất lượng tham mưu, hiệu quả công việc và ý thức nêu gương của cán bộ, đảng viên. Vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng tiếp tục được khẳng định, góp phần quan trọng xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh thiếu nhi Việt Nam ngày càng vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Tại hội nghị, Đảng ủy T.Ư Đoàn tuyên dương 5 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 tại Đảng bộ T.Ư Đoàn. Trong số các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu được tuyên dương, Đảng bộ Báo Tiền Phong có Chi bộ Trị sự - Kinh doanh cùng 7 cá nhân. Đây là những điển hình tiêu biểu, từ những người âm thầm làm việc khó, việc phát sinh đến những cán bộ trẻ mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới. Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đánh giá cao các tập thể, cá nhân được vinh danh không chỉ là kết quả đạt được, mà còn là tinh thần trách nhiệm, sự bền bỉ và thái độ chủ động trước yêu cầu mới của công việc. Các điển hình được tuyên dương là minh chứng sinh động cho tinh thần học tập và làm theo Bác bằng hành động cụ thể, bằng trách nhiệm trong công việc và bằng sự tận tâm với tổ chức, với thanh niên. XUÂN TÙNG Tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026, anh Bùi Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, học tập và làm theo Bác bắt đầu từ tinh thần trách nhiệm trong công việc hằng ngày, từ thái độ phục vụ nhân dân, phục vụ thanh niên, từ sự chân thành với đồng chí, đồng nghiệp, từ khát vọng cống hiến và quyết tâm làm tốt hơn nhiệm vụ được giao. Thường xuyên tự soi lại mình Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nêu rõ, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ Đoàn, không chỉ là nhiệt huyết, mà còn là năng lực thích ứng, tư duy đổi mới, bản lĩnh dám chịu trách nhiệm và khả năng truyền cảm hứng cho thanh niên. “Tôi mong rằng, sau hội nghị hôm nay, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ T.Ư Đoàn sẽ thường xuyên tự soi lại mình, tự đặt câu hỏi: mình đã thực sự tận tâm với công việc chưa, đã thực sự nêu gương chưa, đã thực sự làm hết trách nhiệm với tổ chức và với thanh niên chưa. Khi mỗi người đều có ý thức tự giác như vậy, việc học và làm theo Bác mới thực sự trở thành nhu cầu tự thân, thành động lực đổi mới và phát triển của mỗi cơ quan, đơn vị”, anh Huy đề nghị. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long và Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao khen thưởng 5 tập thể xuất sắc ẢNH: XUÂN TÙNG Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG Học Bác từ tinh thần trách nhiệm trong công việc

5 n Thứ Tư n Ngày 20/5/2026 KHOA GIÁO Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã định hướng chiến lược rất rõ ràng về việc ĐHQG Hà Nội phải vươn lên mạnh mẽ hơn, không chỉ để xứng đáng với truyền thống 120 năm, mà còn để trở thành lực lượng tiên phong đưa giáo dục đại học, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Vấn đề quyết định hiện nay là hành động quyết liệt, có trọng tâm, có sản phẩm, có trách nhiệm giải trình và có khát vọng lớn. Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá “ĐHQG Hà Nội đã trở thành một biểu tượng rực rỡ của trí tuệ Việt Nam, là nơi hội tụ khát vọng học thuật, hun đúc nhân tài, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”. Đây là sự cổ vũ mạnh mẽ với các thế hệ thầy trò nhà trường. Có thể nói, điểm rất sâu sắc trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đó chính là việc đặt ĐHQG Hà Nội trong dòng chảy lịch sử 120 năm của nền giáo dục đại học hiện đại Việt Nam: có sự tự hào trong quá khứ, có trách nhiệm ở hiện tại và có năng lực kiến tạo tương lai. Hai chữ “Quốc gia” trong tên gọi ĐHQG Hà Nội cũng chính là lời cam kết phụng sự quốc gia, giải quyết các bài toán lớn của đất nước, phải đào tạo những con người có năng lực dẫn dắt và phải tạo ra tri thức mới có giá trị cho Việt Nam và thế giới. Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng ĐHQG Hà Nội thành một đại học tinh hoa, hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo. Tinh hoa ở đây phải được đo lường bằng chính chất lượng học thuật, năng lực nghiên cứu đỉnh cao, khả năng tạo ra công nghệ chiến lược, sức ảnh hưởng chính sách và năng lực phụng sự đất nước. Một đại học tinh hoa phải có nhà khoa học giỏi nhất, sinh viên xuất sắc nhất cũng như ở đó đội ngũ chuyên gia công nghệ, các doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng gặp nhau để giải quyết những vấn đề mà quốc gia đang cần. THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN THỂ CHẾ Tôi cho rằng, để thực hiện được các nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao phó cho ĐHQG Hà Nội, chúng ta cần phải tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế và cơ chế tự chủ để đại học không thể bị trói buộc bởi những cơ chế hành chính cứng nhắc. Thực tế, Luật giáo dục đã có quy định về tự chủ cao của ĐHQG Hà Nội nhưng các chính sách của các bộ, ngành triển khai Luật còn chậm, chưa thực sự “cởi trói” mạnh mẽ về tự chủ cho đơn vị. Do đó, ĐHQG Hà Nội cần được trao quyền chủ động cao hơn trong mọi vấn đề từ: tuyển dụng, đãi ngộ nhân tài, hợp tác quốc tế, thành lập doanh nghiệp khoa học - công nghệ, đặt hàng nghiên cứu... ĐHQG Hà Nội phải đổi mới mạnh mẽ về quản trị, vận hành theo nguyên tắc quản trị bằng mục tiêu, sản phẩm đầu ra và tác động xã hội. Các trường đại học thành viên, mỗi viện nghiên cứu, các nhóm có nhiệm vụ, chỉ tiêu và cơ chế đánh giá rõ ràng bằng chất lượng công bố, số lượng bằng sáng chế, sản phẩm công nghệ được ứng dụng, chính sách được tư vấn, doanh nghiệp khoa học - công nghệ được hình thành, và đóng góp cụ thể cho các ngành kinh tế - xã hội. Mặt khác, muốn có ngành mũi nhọn, đơn vị không thể đầu tư dàn trải mà cần xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh và trung tâm xuất sắc theo chuẩn quốc tế. Trong đó, lựa chọn một số lĩnh vực lợi thế, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới như: trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn, khoa học bền vững, năng lượng mới... để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu liên ngành uy tín, phòng thí nghiệm hiện đại, có cơ chế thu hút chuyên gia giỏi của quốc tế. Điểm quan trọng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là cần gắn nghiên cứu khoa học với các bài toán lớn của quốc gia. Tri thức ở bậc đại học phải trở thành công nghệ tốt hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và đời sống nhân dân tốt hơn. Để làm được điều đó, đơn vị cần thiết chủ động đề xuất các chương trình nghiên cứu lớn theo đặt hàng quốc gia. Ví dụ như các vấn đề về phát triển nguồn nhân lực bán dẫn, ứng dụng AI trong giáo dục và y tế, mô hình đô thị thông minh... Mặt khác, ngày nay, cạnh tranh đại học trước hết là cạnh tranh về nhân tài nên rất cần có chính sách đột phá để thu hút đội ngũ giáo sư giỏi, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trẻ giỏi. Chúng ta không thể chỉ dựa vào đồng lương hành chính, mà cần có gói hỗ trợ đối với nghiên cứu, phòng thí nghiệm, chính sách nhà ở, học bổng nghiên cứu sinh, quyền tự chủ học thuật và môi trường làm việc chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ có thể phát triển, đứng đầu nhóm nghiên cứu, tham gia mạng lưới quốc tế. ĐHQG Hà Nội cũng cần đổi mới đào tạo để sinh viên ra trường, không chỉ có kiến thức chuyên môn, mà còn có tư duy phản biện, năng lực số, ngoại ngữ, khả năng làm việc liên ngành, bản lĩnh hội nhập và tinh thần phụng sự. Chương trình đào tạo thiết kế linh hoạt, cho phép sinh viên học giữa các ngành, kết hợp khoa học cơ bản với công nghệ, nhân văn với dữ liệu, kinh tế với đổi mới sáng tạo. Sinh viên phải có tinh thần học tập suốt đời, biết sử dụng công nghệ, biết sáng tạo giá trị mới và sống có trách nhiệm. ĐHQG Hà Nội hiện đang có lợi thế đặc biệt về đội ngũ trí thức đa ngành, nền tảng khoa học cơ bản, khoa học xã hội, nhân văn, công nghệ, kinh tế, luật, giáo dục và y sinh. Nhà nước cần có cơ chế đặt hàng thường xuyên để đơn vị tham gia tư vấn chính sách chiến lược, phản biện khoa học đồng thời đánh giá tác động chính sách và xây dựng các mô hình phát triển mới. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu, đại học không chỉ là cơ sở giáo dục đào tạo mà còn là một chủ thể quan trọng của sức mạnh mềm quốc gia. ĐHQG Hà Nội cần trở thành điểm đến của các học giả lớn, nguyên thủ, nhà hoạch định chính sách, tập đoàn công nghệ và sinh viên quốc tế. Do đó, cần nâng cao chất lượng công bố quốc tế, mở rộng chương trình đào tạo bằng tiếng Anh cũng như tham gia mạnh mẽ các mạng lưới đại học hàng đầu. Tôi cũng cho rằng, các nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao cho ĐHQG Hà Nội cũng chính là thông điệp cho toàn hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hiện nay. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, chúng ta phải chuyển mô hình từ đại học nghiên cứu sang đại học nghiên cứu đổi mới sáng tạo, đào tạo theo nhu cầu phát triển quốc gia; chuyển từ nghiên cứu phân tán sang nghiên cứu có trọng tâm và quản trị theo kết quả; chuyển từ hợp tác hình thức sang liên kết thực chất giữa đại học - Nhà nước - doanh nghiệp - địa phương và xã hội. Nhằm triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, theo tôi cần có các nhóm giải pháp cụ thể như: Xây dựng chương trình hành động 5 năm cho ĐHQG Hà Nội trong đó xác định rõ các mục tiêu đến năm 2030: nhóm ngành nào vào top châu Á, nhóm ngành nào phấn đấu top 100 thế giới, trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế ra sao; sản phẩm công nghệ phải hình thành; thành lập các chương trình nghiên cứu trọng điểm quốc gia đặt cho đơn vị, gắn với các lĩnh vực công nghệ chiến lược AI, bán dẫn, vật liệu mới, công nghệ sinh học, năng lượng mới; ban hành cơ chế đặc thù cho ĐHQG Hà Nội về tài chính, nhân lực, hoạt động khoa học công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đầu tư có trọng điểm cho khoa học cơ bản; thiết lập hệ thống đánh giá đại học theo tác động; đổi mới mạnh chương trình đào tạo theo mô hình liên ngành; xây dựng văn hóa học thuật lành mạnh, trung thực và khát vọng... GS.TSKH NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC (Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) Ý nghĩa rất lớn đối với hệ thống giáo dục đại học Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa qua có ý nghĩa rất lớn đối với ĐHQG Hà Nội nói riêng và toàn bộ hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nói chung trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm khu trưng bày sản phẩm Khoa học công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 16/5 Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội ĐHQG Hà Nội cần xây dựng hệ sinh thái đổi mới thực chất tại Hoà Lạc và ở đó cần có đầy đủ phòng thí nghiệm mở, trung tâm ươm tạo, không gian làm việc chung cho sinh viên khởi nghiệp, doanh nghiệp đặt hàng, có cơ chế đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường. BÀI PHÁT BIỂU CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI:

6 n Thứ Tư n Ngày 20/5/2026 KHOA GIÁO ÁP LỰC TỪ NHỮNG CON SỐ TPHCM và Hà Nội là hai địa phương có quy mô học sinh lớn nhất nước. Tốc độ tăng dân số cơ học cao dẫn đến việc số chỗ học tại các trường THPT công lập luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Tại Hà Nội, thống kê từ Sở GD&ĐT cho thấy, năm nay thành phố có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng khoảng 20.000 học sinh so với năm ngoái. Trong khi tổng chỉ tiêu công lập chỉ hơn 78.300 suất, tương đương 55% học sinh có cơ hội vào trường THPT công. Tại TPHCM, hằng năm, Sở GD&ĐT cũng phải tổ chức kì thi cho hàng chục nghìn thí sinh để sàng lọc theo số lượng chỉ tiêu học công lập vốn bị đánh giá rất có giới hạn. Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, ngành giáo dục đang từng bước nghiên cứu mô hình tuyển sinh mới phù hợp với điều kiện từng địa phương. Theo đó, từ năm học tới, những khu vực có đủ cơ sở vật chất và nguồn lực giáo dục có thể áp dụng hình thức xét tuyển lớp 10 thay cho kì thi tuyển tập trung như hiện nay. Năm học 2025 - 2026, TPHCM có gần 170.000 học sinh hoàn thành chương trình THCS. Trong đó, có trên 150.000 em đăng kí dự thi vào lớp 10 công lập, còn hơn 17.000 học sinh phải lựa chọn những hướng đi khác. Từ nhiều năm nay, TPHCM đã ban hành bộ tiêu chuẩn tạm thời về phổ cập bậc trung học, bao gồm THCS và THPT, nhằm tiến tới phổ cập giáo dục THPT theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Theo định hướng này, khi hệ thống các loại hình trường học được phát triển đồng bộ, gồm THPT công lập, ngoài công lập, trường trung cấp nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, học sinh sẽ có thêm cơ hội lựa chọn mô hình học tập phù hợp với năng lực, điều kiện gia đình và định hướng nghề nghiệp. Địa phương này cũng hướng tới giảm dần thi tuyển lớp 10 đại trà, tiến tới áp dụng phương thức xét tuyển với các tiêu chí bảo đảm công bằng, phù hợp năng lực, nguyện vọng của học sinh và ưu tiên học gần nơi cư trú. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, năm nay, năm đầu tiên tuyển sinh lớp 10 sau sáp nhập, xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo đã thực hiện xét tuyển lớp 10. Trong những năm tới, ngành giáo dục sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng tại các khu vực đủ điều kiện về cơ sở vật chất và quy mô học sinh. CẦN CÁC GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ Để hiện thực hóa lộ trình giảm áp lực tuyển sinh, bài toán quan trọng nhất hiện nay là cơ sở vật chất. TPHCM đang triển khai “Chiến dịch 150 ngày” nhằm hoàn thành khoảng 1.000 phòng học mới phục vụ năm học 2026-2027. Bên cạnh đó, hơn 100 dự án trường học đang được rà soát và đẩy nhanh tiến độ. Thành phố đặt mục tiêu đạt tỉ lệ 300 phòng học trên 10.000 dân trong độ tuổi đi học, qua đó mở rộng quy mô tuyển sinh và giảm tình trạng quá tải kéo dài nhiều năm qua. Giới chuyên gia nhận định, kì thi lớp 10 không chỉ là câu chuyện thi hay bỏ thi, mà phản ánh cả cấu trúc giáo dục và tâm lí xã hội. Nếu chỉ bỏ thi mà số lượng trường lớp vẫn thiếu, áp lực sẽ lập tức chuyển sang cuộc đua “chạy” hộ khẩu, học bạ, hoặc các hình thức cạnh tranh ngầm còn phức tạp hơn. Muốn giảm áp lực thật sự, hệ thống giáo dục bắt buộc phải xử lí tận gốc rễ vấn đề. Để hiện thực hóa mục tiêu giảm tải, bài toán tiên quyết và quan trọng nhất chính là nâng cao năng lực tiếp nhận của hệ thống THPT công lập. Khi phần lớn học sinh đều có chỗ học phù hợp, vai trò của kì thi sẽ tự khắc giảm xuống. Tại Hà Nội, thành phố dự kiến xây thêm khoảng 90 trường THPT đến năm 2030. Riêng năm học 2026 - 2027, dự kiến đưa vào hoạt động 4 trường mới gồm: THPT Hoàng Quán Chi (Yên Hòa), THPT Việt Hùng (Đông Anh), THPT Xuân Khanh (Sơn Tây), và THPT Vĩnh Hưng (Vĩnh Hưng). Trước xu hướng bỏ thi tuyển đại trà vào lớp 10, nhiều nhà quản lí giáo dục vẫn bày tỏ sự băn khoăn về tính công bằng, bệnh thành tích và nguy cơ “làm đẹp học bạ” nếu chuyển đổi quá nhanh. Giáo viên dạy ngữ văn ở một trường THPT tại Thủ Đức, TPHCM thẳng thắn chia sẻ, việc nên duy trì thi tuyển vào các trường tốp đầu vì thành phố cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Nếu không thi tuyển, một bộ phận học sinh có thể mất động lực học tập, dẫn đến hệ lụy nguy hiểm là không học vẫn lên lớp. Đặc biệt, việc xét học bạ rất dễ phát sinh tiêu cực khi tiêu chí đánh giá của mỗi trường THCS chưa có độ tin cậy đồng đều. Thực tế, trong quá khứ, Hà Nội và TPHCM đã từng xét tuyển lớp 10. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, phải dừng lại vì xuất hiện nhiều vấn đề bất cập. Trao đổi về sức nóng của kì thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương (Hà Nội) nhận định, để giảm tải áp lực thực sự cho học sinh, cần một giải pháp đồng bộ nhìn từ cả ba phía: Gia đình - Nhà trường - Xã hội. Bởi lẽ, áp lực hiện nay không chỉ đến từ cấu trúc đề thi mà phần lớn xuất phát từ tâm lí “phải vào được trường top” của các bậc phụ huynh và học sinh. Từ góc độ quản lí và trực tiếp đồng hành cùng học sinh cuối cấp, Hiệu trưởng Trường THCS Chương Dương đã đưa ra 5 giải pháp cốt lõi. Thứ nhất, thay đổi cách nhìn về thành công. Nhiều phụ huynh vẫn mặc định đỗ công lập tốp đầu là con đường duy nhất. Thực tế, học sinh có rất nhiều lựa chọn phù hợp như trường tư thục chất lượng cao, trường nghề, hệ song bằng... Khi cha mẹ bớt áp đặt và ngừng so sánh, học sinh sẽ nhẹ gánh tâm lý để phát huy tốt nhất năng lực vốn có. Tiếp theo, ôn tập sớm nhưng không dồn ép. Điều khiến học sinh kiệt sức là tình trạng căng thẳng kéo dài suốt năm học. Nhà trường cần tổ chức ôn tập phân hóa theo năng lực, tăng cường thi thử vừa phải và tập trung giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức trọng tâm, tránh “luyện đề vô tận”. Thứ ba, đồng hành tâm lí đi đôi với tư vấn học tập. Hỗ trợ học sinh quản lí thời gian, giải tỏa áp lực phòng thi để tránh việc học tốt nhưng mất bình tĩnh khi làm bài. Kế tiếp, không biến mùa thi thành “cuộc chiến của cả nhà”. Thay vì liên tục nhắc nhở điểm số gây ngột ngạt, điều các em cần nhất ở giai đoạn nước rút là một không gian sống nhẹ nhàng và cảm giác an tâm rằng bố mẹ luôn đồng hành. Cuối cùng, ở cấp vĩ mô, về lâu dài, thành phố Hà Nội cần đầu tư hạ tầng, tăng trường công lập ở khu vực đông dân cư, đồng đều hóa chất lượng giữa các trường và đẩy mạnh phân luồng sau THCS. Đồng thời, cung cấp thông tin tuyển sinh rõ ràng để phụ huynh có góc nhìn thực tế hơn. NGHIÊM HUÊ Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến từ năm học 2027 - 2028 sẽ tổ chức xét tuyển lớp 10 THPT đối với từng khu vực đáp ứng điều kiện. Thông tin này nhận được sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh, dư luận xã hội. Cuộc đua vào lớp 10 chỉ có thể hạ nhiệt khi xã hội bớt phụ thuộc vào nó. Việc quyết liệt mở rộng trường lớp kết hợp phân luồng linh hoạt sẽ giúp tháo gỡ nút thắt, trả lại giá trị thực chất cho sự phát triển của học sinh. TPHCM sẽ tổ chức xét tuyển lớp 10 Ngày 19/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị UBND xã Di Linh khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc liên quan thông tin phản ánh một nam sinh lớp 8 tại địa phương nghi bị bạo lực học đường, dẫn đến hành vi treo cổ tự tử. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, gây tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục cũng như tâm lý học sinh, phụ huynh trên địa bàn. Để kịp thời nắm bắt tình hình và xử lý đúng quy định, Sở đề nghị UBND xã Di Linh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường làm rõ nội dung, diễn biến vụ việc, xác định các cá nhân liên quan, đồng thời xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu UBND xã Di Linh chỉ đạo Trường THCS Nguyễn Du triển khai các biện pháp trấn an tâm lý học sinh toàn trường, ngăn chặn việc lan truyền thông tin tiêu cực trên mạng xã hội; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời đối với gia đình em Đ.M.H. Như Tiền Phong đưa tin, nạn nhân được xác định là em Đ.M.H. (SN 2012), học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du (xã Di Linh). Theo gia đình, ngày 16/5, em H. được phát hiện trong tình trạng treo cổ tại nhà. Hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 3 (TP.HCM) trong tình trạng hôn mê sâu. Bà Trần Kim Vân (mẹ nạn nhân) cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, em H. có biểu hiện hoảng loạn, sợ hãi và nhiều lần phản ánh bị một nhóm học sinh cùng trường đe dọa, hành hung và cưỡng ép đưa tiền ngay trong khuôn viên trường học. Sau khi nắm sự việc, lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Di Linh cùng nhà trường đến bệnh viện thăm hỏi, động viên em H. và gia đình. THÁI LÂM Xác minh vụ nam sinh lớp 8 tự tử nghi do bạo lực học đường Liên quan thông tin phản ánh một nam sinh lớp 8 tại xã Di Linh nghi bị bạo lực học đường, dẫn đến hành vi treo cổ tự tử, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị địa phương khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Học sinh Hà Nội tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ẢNH: NHƯ Ý

