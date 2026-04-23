Báo Tiền Phong số 113

MỖI XÃ CẦN CÓ ÍT NHẤT MỘT KHÔNG GIAN SINH HOẠT, TRẢI NGHIỆM, SÁNG TẠO VĂN HÓA CHO THIẾU NHI Phát biểu thảo luận, đại biểu Quốc hội Nguyễn Phạm Duy Trang (Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam) nhấn mạnh, thực tiễn hiện nay đặt ra nhiều vấn đề đáng suy nghĩ. “Theo khảo sát công bố tháng 11/2025 do Bộ Công an phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam thực hiện trên gần 2.800 trẻ em tại 16 tỉnh, thành phố, có tới 50% trẻ sử dụng internet từ 1 đến 3 giờ mỗi ngày, 18,8% từ 4 đến 6 giờ và thậm chí là có trẻ trên 10 giờ. Trong khi đó, ở nhiều địa phương, thiết chế không gian sinh hoạt văn hóa dành cho thiếu nhi còn thiếu hoặc hoạt động chưa hiệu quả, khiến một bộ phận các em tiếp cận nhanh với các trào lưu bên ngoài nhưng thiếu điều kiện tiếp nhận, nuôi dưỡng các giá trị văn hóa truyền thống”, bà Trang nêu. Đồng tình với sự cần thiết ban hành nghị quyết, bà Trang nêu 5 đề xuất, tập trung vào phát triển văn hóa gắn với thế hệ trẻ. Thứ nhất, cần xác lập rõ thiết chế văn hóa thiếu nhi là một cấu phần trong hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Đại biểu cho rằng, hiện nay, sau quá trình sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, đã giảm đáng kể số lượng thiết chế văn hóa dành cho thiếu nhi: cấp tỉnh từ 24 còn 8; cấp huyện từ 106 chỉ còn 2 đơn vị giữ nguyên mô hình chuyển về cấp xã là Thanh Hóa và Nghệ An, còn lại đã được sáp nhập về trung tâm tổng hợp ở cấp xã. Việc chuyển đổi mô hình quản lý, thu hẹp chức năng khiến không gian sinh hoạt, vui chơi, sáng tạo của thiếu nhi bị “tổn thương”. Trong khi đó, việc hình thành nhân cách, thói quen, năng lực cảm thụ văn hóa cần được nuôi dưỡng từ sớm, gắn với môi trường sinh hoạt lâu dài. “Nên chăng nghị quyết cần định hướng mỗi xã có ít nhất một không gian sinh hoạt, trải nghiệm, sáng tạo văn hóa cho thiếu nhi theo hướng linh hoạt, tận dụng các thiết chế hiện có, quy mô gọn, đa chức năng, phù hợp thực tiễn, ưu tiên không gian đọc sách, trải nghiệm kỹ năng, bồi dưỡng tài năng sáng tạo nghệ thuật. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế cụ thể quy định rõ trách nhiệm chính quyền địa phương trong tổ chức, duy trì hoạt động hiệu quả gắn với huy động nguồn lực xã hội hóa và sự tham gia của các tổ chức Đoàn, 2 n Thứ Năm n Ngày 23/4/2026 THỜI SỰ Đề nghị xem lại việc sáp nhập các đơn vị nghệ 5 đề xuất phát triển văn hóa gắn với thế hệ trẻ Sáng 22/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam. Phát biểu thảo luận, đại biểu Quốc hội Trịnh Thúy Mùi kỳ vọng, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, Nghị quyết phát triển văn hóa Việt Nam của Quốc hội sẽ hợp thành chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam trong thời đại số. Bà Mùi nêu rõ, thế giới đang phát triển và hình thành, xác lập trật tự mới với những chuyển biến nhanh, phức tạp chưa từng có, nổi bật là cạnh tranh giữa các nền văn hóa, trong đó có cạnh tranh giá trị bản sắc và ảnh hưởng. Việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa giá trị truyền thống với giá trị hiện đại, dân tộc với quốc tế, nhận diện đầy đủ và khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa, lấy di sản văn hóa là trung tâm, tài nguyên văn hóa số là thế mạnh, hướng đến việc bảo tồn, phát huy, phát triển bền vững những giá trị văn hóa dân tộc, sẽ góp phần quan trọng trong phát triển toàn diện con người và đạo đức xã hội. “Văn học nghệ thuật là bộ phận tinh tế và cốt lõi của văn hóa. Đội ngũ sáng tạo văn học nghệ thuật chính là lực lượng nòng cốt và lực lượng chủ yếu, và cũng sẽ quyết định để tạo ra những giá trị xứng tầm với yêu cầu của thời đại”, bà Mùi nhấn mạnh. Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi nêu thực tế, gần 10 năm qua, nhiều địa phương đã và đang sáp nhập các đơn vị nghệ thuật truyền thống vào Trung tâm văn hóa thể thao làm một đầu mối; hoặc tuồng, chèo, cải lương, kịch vào một đầu mối. Theo bà Mùi, có trường hợp nghệ sĩ không chuyên nghiệp đã, đang phải làm công việc của nghệ sĩ chuyên nghiệp, và ngược lại. “Diễn viên solist (nghệ sĩ biểu diễn chính hoặc độc diễn trong các tiết mục - PV) của nghệ thuật chèo thì sang làm tuồng, diễn viên solist của tuồng thì lại sang làm cho cải lương, gây ra hậu quả hết sức đáng tiếc về nghệ thuật truyền thống, làm giảm đi sự tinh thông nghề. Và các nghệ sĩ tinh thông nghề, những nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, có nhiều nghệ sĩ đã bỏ nghề hoặc đi làm nghề tự do khác bởi vì tổn thương…, làm cho các bộ môn nghệ thuật truyền thống quý giá bậc nhất có nguy cơ lụi tàn, phai nhạt bản sắc và nghiệp dư hóa những di sản truyền thống của quốc gia, mất đi giá trị nghệ thuật đặc trưng của từng vùng miền”, bà Mùi nói. Bà cho rằng, “rất cần thiết phải điều chỉnh việc sáp nhập các đơn vị nghệ thuật truyền thống”. VĂN HÓA CHỈ THỰC SỰ “SỐNG” KHI ĐƯỢC ĐẶT TRONG DÒNG CHẢY CỦA THỊ TRƯỜNG VÀ SÁNG TẠO Thảo luận tại hội trường, bà Trần Thị Vân, đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhấn mạnh, dự thảo nghị quyết đã thể hiện sự quan tâm tương đối toàn diện đến hai trụ cột chính là bảo tồn di sản và phát triển công nghiệp văn hoá. Điều đó vừa gìn giữ được bản sắc dân tộc không bị mai một trong quá trình hội nhập, vừa xác định công nghiệp văn hoá là ngành kinh tế tiềm năng để khuyến khích phát triển. Bà Vân nêu thực tế, trong khi nhu cầu tiếp cận văn hoá ngày càng đa dạng và mang tính thị trường, công tác bảo tồn văn hóa ở nước ta chủ yếu được triển khai theo hướng bảo tồn tĩnh, tức là tập trung vào lưu giữ, phục dựng và bảo vệ nguyên trạng di sản. Cách tiếp cận này tuy giữ được bản sắc văn hoá nhưng lại bộc lộ nhiều hạn chế: Văn hóa bị tách khỏi đời Đại biểu Quốc hội Trịnh Thúy Mùi, Nghệ sĩ nhân dân, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, kiến nghị cần điều chỉnh việc sáp nhập chưa phù hợp các đơn vị có loại hình nghệ thuật truyền thống khác biệt trong từng vùng miền, tránh nguy cơ đánh mất đặc trưng cũng như nghiệp dư hóa các bộ môn nghệ thuật truyền thống quý giá này. Đồng tình với sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, đại biểu Quốc hội Nguyễn Phạm Duy Trang nêu 5 đề xuất, tập trung vào phát triển văn hóa gắn với thế hệ trẻ. 3 n Thứ Năm n Ngày 23/4/2026 THỜI SỰ thuật truyền thống Phát biểu tại Quốc hội, sáng 22/4, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ, nghị quyết của Chính phủ tập trung giải quyết hai vấn đề lớn: Tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong phát triển văn hóa; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển văn hóa. Dự thảo nghị quyết đã xác định rõ nguồn lực phát triển văn hóa gồm nguồn ngân sách nhà nước hằng năm bảo đảm tối thiểu 2% trong tổng chi ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội. Bà Thanh cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương xác định rõ cơ cấu của 2%, đảm bảo việc chi cho văn hóa đúng mục tiêu và đúng ưu tiên trọng tâm. Dự thảo thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị về ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Ngoài quy định các đơn vị văn hóa, giải trí công lập sẽ miễn, giảm phí, lệ phí cho nhân dân trong ngày này, có đại biểu đề xuất thêm cơ chế khuyến khích các cơ sở tư nhân tham gia. Bà Thanh cho biết sẽ ghi nhận để tiếp thu nội dung này. ĐẶC BIỆT QUAN TÂM TIẾNG NÓI, CHỮ VIẾT CỦA CÁC DÂN TỘC Về cơ chế, chính sách bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống, bà Thanh cho biết, đây là điều mới được bổ sung. Các cơ chế, chính sách, giải pháp được thiết kế theo hướng ưu tiên nguồn lực tài chính bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam, các giá trị văn hóa có nguy cơ mai một và nghệ thuật truyền thống. Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, trong đó đặc biệt quan tâm vấn đề tiếng nói, chữ viết của các dân tộc. “Chúng tôi cũng đã xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù cho văn hóa các dân tộc thiểu số, phát triển không gian bảo tồn văn hóa làng, bản, buôn truyền thống gắn với phát triển du lịch, phát huy vai trò chủ thể văn hóa để tạo sinh kế bền vững”, bà Thanh nói. Nhiều đại biểu quan tâm vấn đề nhân lực lĩnh vực văn hóa, bà Thanh nêu hiện nay có nhiều chính sách trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, như các đề án về đào tạo, bồi dưỡng, chương trình đầu tư cho trường học, trong đó tập trung vào đối tượng học sinh, sinh viên. Về Quỹ Văn hóa nghệ thuật, Chính phủ đã bổ sung vào dự thảo nghị quyết quy định về việc thí điểm thành lập Quỹ Văn hóa nghệ thuật theo mô hình hợp tác công tư, là quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận khả năng rủi ro, bảo đảm công khai, minh bạch. Bà Thanh cho rằng, đây là cơ chế phù hợp với đặc thù đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nguồn vốn của quỹ gồm “vốn nền” từ ngân sách và nguồn đối ứng xã hội từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nguồn bổ sung như tài trợ quốc tế hoặc các nguồn thu hợp pháp khác. Việc thành lập quỹ chủ yếu để huy động các nguồn lực xã hội. Theo bà Thanh, ngân sách nhà nước chủ yếu đóng vai trò là “vốn mồi” để khuyến khích việc đóng góp của tư nhân. Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh chặt chẽ hơn với mô hình quỹ này trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế. TR.PHONG - L.DŨNG Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, Chính phủ đã bổ sung vào dự thảo nghị quyết quy định về việc thí điểm thành lập Quỹ Văn hóa nghệ thuật theo mô hình hợp tác công tư, là quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận khả năng rủi ro, bảo đảm công khai, minh bạch. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, năm 2025, thực hiện chủ trương của Trung ương, Chính phủ đã trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, xác định các mục tiêu, giải pháp toàn diện phát triển văn hóa, đồng thời bố trí kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2030. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, trong đó có nhiều nhiệm vụ về phát triển văn hóa. Dự thảo nghị quyết đã xác định rõ nguồn lực phát triển văn hóa gồm nguồn ngân sách nhà nước hằng năm bảo đảm tối thiểu 2% trong tổng chi ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội. sống đương đại, khó tiếp cận đặc biệt là thế hệ trẻ; thiếu cơ chế chuyển hóa thành sản phẩm có giá trị kinh tế; phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách nhà nước, thiếu tính bền vững. Lấy ví dụ về bộ phim “Mưa Đỏ”, MV “Bắc Bling”, hay phim hoạt hình “Sói Wolfoo”, bà Vân nhấn mạnh, giá trị văn hóa này nếu được đưa vào sản phẩm công nghiệp sáng tạo lại có khả năng lan tỏa rất nhanh, rất mạnh. “Điều này cho thấy, văn hóa truyền thống hoàn toàn có thể trở thành chất liệu sáng tạo hấp dẫn trong thời đại số, vừa góp phần bảo tồn theo cách linh hoạt, vừa đem lại giá trị kinh tế. Nếu chỉ dừng ở bảo tồn, văn hóa sẽ mãi là di sản, có giá trị nhưng không được khai thác. Văn hóa chỉ thực sự “sống” khi được đặt trong dòng chảy của thị trường và sáng tạo”, bà Vân nhận định. Tuy nhiên, theo bà Vân, phát triển công nghiệp văn hoá, dù được xác định là động lực kinh tế mới nhưng các chính sách được thiết kế trong dự thảo chỉ dừng lại ở mức khuyến khích, chưa tạo động lực tài chính đủ mạnh để thu hút khu vực tư nhân và đầu tư quốc tế. Dự thảo chưa có cơ chế thử nghiệm chính sách đủ linh hoạt cho lĩnh vực mới, còn thiếu các chỉ tiêu định lượng rõ ràng cho từng giai đoạn 5 năm, 10 năm. Từ đó, bà Vân đề xuất, cần số hoá di sản, cần nền tảng số quốc gia để phân phối nội dung văn hóa, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ số và bảo vệ bản quyền trên môi trường số. Cần áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức cạnh tranh hơn, miễn giảm dài hạn cho các ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm; cho phép khấu trừ cao hơn đối với chi phí sáng tạo cho điện ảnh, game, âm nhạc số… TRƯỜNG PHONGLUÂN DŨNG Sẽ thí điểm lập Quỹ đầu tư mạo hiểm văn hóa nghệ thuật Hội, Đội, khai thác hiệu quả các thiết chế, các không gian”, bà Trang nói. CẦN CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG VĂN HÓA TỪ SỚM Thứ hai, cần có cơ chế đủ mạnh để phát triển sản phẩm văn hóa cho thiếu nhi. Trẻ em hiện nay tiếp cận một khối lượng rất lớn sản phẩm văn hóa, giải trí, đặc biệt là trên môi trường số, nhưng các sản phẩm phù hợp với lứa tuổi, có giá trị giáo dục và mang bản sắc văn hóa Việt Nam hiện còn hạn chế. Vì vậy, cần phải chủ động xây dựng hệ sinh thái sản phẩm văn hóa chất lượng, hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với tâm lý lứa tuổi nhằm tạo lực đẩy nội sinh trong định hướng thẩm mỹ và hình thành nhân cách cho giới trẻ. Theo bà Trang, nên hoàn thiện cơ chế đặt hàng từ ngân sách nhà nước dành tỷ lệ phù hợp cho phim, sách, chương trình nghệ thuật, sản phẩm truyền thông số phục vụ thiếu nhi; đồng thời có chính sách đột phá để khuyến khích tư nhân đầu tư, sáng tạo các sản phẩm văn hóa mang bản sắc Việt, có khả năng cạnh tranh, nếu không chúng ta sẽ tiếp tục thua ngay trên sân nhà. Thứ ba, cần cơ chế phát triển tài năng văn hóa từ sớm. Phát triển văn hóa không chỉ dựa vào bảo tồn, lan tỏa giá trị mà phải tạo dựng nguồn lực sáng tạo cho tương lai. Vì vậy, nghị quyết cần làm rõ cơ chế phát hiện kịp thời, tuyển chọn và bồi dưỡng tài năng văn hóa nghệ thuật ngay từ đối tượng thiếu nhi; gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và tổ chức Đoàn, Hội, Đội và hệ thống thiết chế văn hóa. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu bổ sung các cơ chế hỗ trợ mang tính trọng tâm, dài hạn thông qua các quỹ, chương trình và đề án phát triển văn hóa. LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM, ĐẶC BIỆT QUAN TÂM THẾ HỆ TRẺ Thứ tư, nhấn mạnh nguyên tắc là bồi dưỡng tài năng phải đi đôi với bồi dưỡng nhận thức. Thực tiễn cho thấy việc chú trọng phát triển năng khiếu, kỹ năng và thành tích là cần thiết, tuy nhiên nếu thiếu nền tảng về nhận thức văn hóa, đạo đức và bản lĩnh cá nhân thì sự phát triển sẽ thiếu bền vững, tiềm ẩn hệ lụy xã hội. “Vì vậy, nghị quyết cần thể hiện rõ quan điểm bồi dưỡng tài năng phải gắn với giáo dục nhận thức văn hóa một cách bài bản. Đây là điều kiện tiên quyết để phát triển tài năng một cách toàn diện, hài hòa giữa tài và đức cũng như phát huy tối đa giá trị văn hóa”, bà Trang nhận định. Thứ năm, cần đầu tư phát triển công chúng văn hóa. Một nền văn hóa bền vững phải dựa vào cả người sáng tạo và công chúng. Thực tiễn cho thấy, nếu công chúng văn hóa chưa được quan tâm đúng mức thì các thiết chế, sản phẩm, thị trường văn hóa khó có thể phát triển ổn định. Vì vậy, nghị quyết cần bổ sung các giải pháp chăm lo, nâng cao khả năng tiếp cận thụ hưởng văn hóa của nhân dân; đặc biệt là việc phát triển năng lực cảm thụ, thưởng thức văn hóa trong cộng đồng, đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, lan tỏa trong trường học, gia đình và các không gian công cộng, hình thành thói quen tiếp cận, nhu cầu thưởng thức và đánh giá văn hóa thực chất, lành mạnh và bền vững. “Từ những nội dung nêu trên, đề nghị dự thảo nghị quyết tiếp tục được hoàn thiện theo hướng lấy con người làm trung tâm, đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ, đảm bảo phát triển văn hóa không chỉ dừng ở tầm chính sách vĩ mô mà phải cụ thể thành những điều kiện thiết thực trong đời sống. TR.PHONG- L.DŨNG VĂN HÓA VIỆT NAM Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh ẢNH: NHƯ Ý ĐBQH Trần Thị Vân ẢNH: NHƯ Ý “Để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển, chúng ta cần chuyển đổi tư duy mạnh mẽ: từ “bảo tồn tĩnh” sang “động”, từ “hỗ trợ” sang “đầu tư chiến lược”, từ “khuyến khích” sang “tạo động lực thị trường”, và từ “quản lý văn hóa” sang “phát triển kinh tế văn hóa” để bảo tồn và lan tỏa mạnh mẽ giá trị con người và bản sắc Việt Nam ra thế giới”. ĐBQH TRẦN THỊ VÂN

4 n Thứ Năm n Ngày 23/4/2026 THỜI SỰ THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG: CHUYỆN HÔM NAY Đối với lĩnh vực vừa rộng vừa đòi hỏi chiều sâu và sự tích lũy, đắp bồi dài lâu, thì đột phá phát triển không thể có được bằng tư duy ăn xổi hay khẩu hiệu khích lệ. Nghị trường nóng lên với phiên thảo luận về một số cơ chế, chính sách phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam không phải nghị quyết đầu tiên về xây dựng và phát triển văn hóa, song đóng vai trò then chốt để định hình con đường phát triển văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới. Giải quyết điểm nghẽn, vướng mắc về chính sách và huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực là hai trụ cột chính được nêu rõ trong văn bản quan trọng này. Các ý kiến thảo luận thẳng thắn, đúng và trúng thể hiện sự thay đổi căn bản về tư duy đánh giá lĩnh vực vốn lâu nay bị xem là “chỉ biết tiêu tiền”. Con số 2% tối thiểu trong tổng chi ngân sách dành cho văn hóa có thể coi là bước tiến vượt bậc sau nhiều năm. Song “đúng nhưng chưa đủ”, bởi điều đáng quan tâm hơn nằm ở chỗ cơ cấu chi tiêu ra sao để đem lại hiệu quả. Giá trị văn hóa tạo ra được đo đếm được bằng tỷ lệ % đóng góp cho GDP, còn được đánh giá cả ở giá trị tinh thần, giá trị thương hiệu quốc gia. Nguồn lực đầu tư cho văn hóa còn khiêm tốn, vì thế bài toán chi tiêu hiệu quả trở thành một trong những đòi hỏi căn cốt nhất. Không chỉ đòi hỏi nguồn lực tài chính, câu chuyện phát triển văn hóa còn vướng điểm nghẽn cố hữu - nguồn lực con người. Trong khi nhiều lĩnh vực có nhiều thước đo cụ thể để ghi nhận thành tựu về đào tạo, thu hút nhân tài, thì văn hóa là một trong những lĩnh vực gặp khó. Nhân tài ở lĩnh vực nhân văn không chỉ cần tầm vóc tư duy, sự nhạy bén của khoa học mà còn đòi hỏi chiều sâu tri thức, tinh thần sáng tạo vừa phát huy giá trị song không thể đánh mất bản sắc văn hóa. Trong xu thế thực hiện bộ máy tinh gọn, tiếng nói tha thiết không sáp nhập các đơn vị nghệ thuật truyền thống không phải không có căn cứ. Lựa chọn đó không nằm ở phép cộng gộp cơ học, mà phải đi từ thực tế và những giá trị đặc thù của riêng từng loại hình. Tuy vậy, nghệ sĩ cũng phải nghiêm túc đối diện câu hỏi làm thế nào để nghệ thuật truyền thống bước vào quỹ đạo phát triển mới, thay vì trông chờ "bầu sữa" ngân sách. Sự chuyển động và thành tích bước đầu của các lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, thời trang... tạo sức nóng, thúc đẩy những người làm văn hóa, nghệ thuật bước chân vào địa hạt công nghiệp văn hóa tạo ra giá trị kép to lớn. Những bộ phim đậm chất dân tộc doanh thu hàng trăm tỷ đồng, các concert quốc gia thu hút hàng vạn khán giả vừa là tín hiệu, vừa đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về nguồn lực đầu tư, về những chuẩn mực thị trường cấp thiết. Tuy nhiên, doanh thu, lượng khán giả cũng mới là phần nổi của tảng băng mà thôi. Suy cho cùng, văn hóa không thể phát triển bằng những lời kêu gọi hay các con số được ấn định trên giấy. Văn hóa sẽ thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, khi nguồn lực được phân bổ đúng nơi, người làm văn hóa thay đổi tư duy và được đặt vào đúng vị trí trung tâm, và đặc biệt môi trường văn hóa lành mạnh được đảm bảo bằng thể chế chính sách minh bạch, ổn định. Đột phá khi đó không còn là định hướng mà trở thành kết quả tất yếu. T.T Sức mạnh nội sinh TIẾP THEO TRANG 1 Sáng 22/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao năm 2026, những khó khăn, vướng mắc, vấn đề quan trọng cấp bách, phát sinh trong thực tiễn và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thời gian tới. Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Bộ và ngành công thương trong triển khai nhiệm vụ, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là trình cấp có thẩm quyền các quyết sách đột phá liên quan xăng dầu trong bối cảnh khó khăn, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước thời gian qua. Thủ tướng cho biết, thời gian qua, Chính phủ đã tập trung khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực công thương. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu quan trọng của cuộc họp là nhằm thống nhất phương thức, cách làm để giải quyết, xử lý các vấn đề đặt ra, cần phải tập trung cao độ để hoàn thành những nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/ TW, đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ, việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra, trong đó có mục tiêu tăng trưởng 2 con số phụ thuộc nhiều vào chất lượng và hiệu quả hoạt động của ngành. Do đó, Bộ và ngành công thương phải gánh vác nhiệm vụ trọng tâm, tiên phong xử lý các tồn tại và thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu đề ra. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cần khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18 của Trung ương... để triển khai các nội dung trên các lĩnh vực quản lý của Bộ như năng lượng, xăng dầu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xuất khẩu, thị trường trong nước...; giao các chỉ tiêu, đầu việc, thời hạn hoàn thành cụ thể cho từng lãnh đạo bộ, đơn vị trong bộ, các tập đoàn kinh tế nhà nước, địa phương. ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, ĐIỀU KIỆN KINH DOANH Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý Bộ Công Thương phải quan tâm xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, đoàn kết; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cương quyết, kịp thời thay thế những người không hoàn thành nhiệm vụ, không đạt yêu cầu. Bộ tập trung cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, khẩn trương hoàn thành việc trình ban hành các văn bản hướng dẫn, không để chậm trễ, nợ đọng; tập trung hoàn thiện các dự án luật để trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI như: Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến lĩnh vực thương mại, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Bộ khẩn trương hoàn thành dự thảo Luật Công nghiệp trọng điểm theo Nghị quyết số 82/NQCP của Chính phủ để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Bộ Công Thương phối hợp với các bộ liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ theo hướng phân định rõ thẩm quyền của các bộ, cơ quan, tránh chồng chéo theo tinh thần chỉ đạo tại Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2, bảo đảm “một việc - một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm”, nhất là trong việc quản lý, khai thác khoáng sản, quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực công thương. Bộ tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Chính phủ về phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoàn thành trong tháng 4; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất cho địa phương; tiếp tục rà soát, tinh gọn tổ chức bộ máy. Bộ và ngành công thương đẩy mạnh tái cơ cấu chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, thúc đẩy sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, nâng cao năng lực tự chủ sản xuất trong nước; góp phần xác lập mô hình tăng trưởng mới. Các đơn vị đẩy nhanh triển khai các dự án công nghiệp quy mô lớn; xây dựng các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng chiến lược của các nước. Bộ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; chuẩn bị kỹ nội dung, phương án đàm phán thuế đối ứng với Mỹ; tối ưu hóa, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, đàm phán các FTA mới; tổ chức đánh giá, đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả của thương vụ Việt Nam tại nước ngoài với phương châm phải có sản phẩm, đóng góp cụ thể. PV (theo Vietnam+) Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trách nhiệm của Bộ Công Thương trong việc đảm bảo cung ứng điện, xăng dầu và phát triển ngành công thương bền vững trong năm 2026 ẢNH: TTXVN Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo thúc đẩy số hóa và hiện đại hóa hệ thống phân phối nội địa, kích cầu tiêu dùng trong nước theo tinh thần Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Kết luận số 18, Hội nghị Trung ương 2; hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, tái cấu trúc thủ tục hành chính theo hướng tái sử dụng thông tin, dữ liệu; phát triển thị trường trong nước; tăng cường quản lý thị trường; phòng chống, xử lý nghiêm các vi phạm để phát triển thị trường lành mạnh, bền vững… Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng công bằng; chỉ rõ, Bộ, ngành công thương chịu trách nhiệm không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống. Không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống

5 n Thứ Năm n Ngày 23/4/2026 KINH TẾ Ngày 21/4, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới thành phố sinh thái và thông minh. KIÊN ĐỊNH MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG XANH Dự hội thảo có ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế; ông Đặng Ngọc Điệp - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong cùng hơn 200 đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương. Hội thảo là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, kết nối các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và cộng đồng để thúc đẩy hợp tác, đầu tư vào các dự án xanh tại TP. Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Theo ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, thành phố kiên định mô hình tăng trưởng xanh, coi đây là nền tảng nâng cao chất lượng đời sống và năng lực cạnh tranh. Thời gian qua, địa phương đã cụ thể hóa định hướng này bằng nhiều chương trình, đề án thiết thực. Đà Nẵng cũng tích hợp mục tiêu chuyển đổi xanh vào Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; đồng thời điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” cho giai đoạn 2026-2030, bảo đảm phù hợp Luật Bảo vệ môi trường 2020 và chiến lược quốc gia. Theo định hướng của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, môi trường là một trong ba trụ cột phát triển, bên cạnh kinh tế và xã hội. Trong bối cảnh mở rộng không gian đô thị, Đà Nẵng đứng trước cơ hội phát triển các vùng sinh thái, khu đô thị mới, đồng thời, đối mặt yêu cầu cao về hạ tầng, kiểm soát ô nhiễm và bảo đảm phát triển bền vững. “Chuyển đổi xanh mở ra nhiều cơ hội như thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển các ngành công nghệ cao, năng lượng sạch, giao thông xanh và du lịch bền vững. Đây sẽ là lợi thế cạnh tranh giúp Đà Nẵng phát triển nhanh nhưng bền vững hơn. Chúng tôi xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi xanh. Thành phố đã và đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sạch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng”, ông Hưng nói. Phát biểu tại Hội thảo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhìn nhận chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mà đã trở thành một yêu cầu cấp thiết, mang tính sống còn đối với mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Thời gian qua, định hướng chuyển đổi xanh ở nước ta đã được xác lập rõ trong các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nhờ đó, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng để tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng đến phát triển bền vững trong giai đoạn tới. Theo Tổng Biên tập báo Tiền Phong, những năm qua, Đà Nẵng đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận như phát triển hạ tầng đô thị thông minh, thúc đẩy năng lượng sạch, cải thiện chất lượng môi trường sống và xây dựng hình ảnh “thành phố đáng sống”. “Tuy nhiên, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh và tăng trưởng kinh tế, thành phố cũng đang đối mặt với không ít áp lực: Quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường cục bộ, suy thoái tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tác động của thiên tai ngày càng dị thường và khốc liệt”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp đã đóng góp nhiều ý kiến để định hướng mô hình tăng trưởng xanh cho TP. Đà Nẵng dựa trên những điều kiện, lợi thế sẵn có của địa phương. Bên cạnh đó, những mô hình, giải pháp chuyển đổi xanh đang được triển khai hiệu quả tại Đà Nẵng cũng được giới thiệu, chia sẻ. Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, bối cảnh mới bắt buộc mỗi người thay đổi để không tụt hậu, thích nghi nhanh với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tiêu dùng thông minh… Thông qua hội thảo, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa những nỗ lực của các địa phương trong quá trình chuyển đổi xanh, mỗi thông tin, mỗi lời nói được lan tỏa có thể thay đổi hành vi, cộng đồng đồng lòng, chung tay tạo ra những thay đổi lớn lao. HIẾN KẾ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SINH THÁI Theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong bối cảnh mới, mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững được xác định là hướng đi trọng tâm. Trong tiến trình này, đô thị giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi các thành phố vừa là động lực tăng trưởng, vừa là nơi tiêu thụ tài nguyên và phát thải lớn nhất. Chuyên gia này nhấn mạnh việc xây dựng các đô thị sinh thái, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ cấp thiết và cần được tiếp cận theo hướng hệ thống. Trong đó, tập trung vào hoàn thiện thể chế và chính sách, phát triển hạ tầng đô thị theo hướng thân thiện môi trường, coi trọng vai trò của người dân và doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh. Dẫn chứng việc phát triển đô thị sinh thái gắn với hạ tầng cảnh quan ở nhiều nước trên thế giới, TS.KTS Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư cảnh quan Việt Nam, Trưởng nhóm chuyên môn Kiến trúc cảnh quan, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch (Trường ĐH Xây dựng Hà Nội), cho biết cách tiếp cận hạ tầng cảnh quan là đưa yếu tố thiên nhiên vào hạ tầng kỹ thuật, đa dạng hóa chức năng khu vực. Không chỉ là trồng cây, mà là đưa hệ thống thẩm thấu, lọc nước bằng hạ tầng kỹ thuật mềm thay vì bê tông hóa, kè cứng. Đối với TP. Đà Nẵng, chuyên gia này cho rằng địa phương đang đối mặt với bài toán ngập lụt, nguyên nhân là do chiến lược phát triển mạng lưới hạ tầng sinh thái và quy hoạch hệ thống thoát nước, quá trình bê tông hóa, kè cứng còn rất mạnh. TS.KTS Phạm Anh Tuấn đề xuất tạo hệ sinh thái đô thị coi trọng giá trị sinh thái ven sông Hàn, “mềm” hóa và kết nối mạng lưới cảnh quan ven sông. “Bên cạnh đó, các yếu tố về vật liệu có khả năng thẩm thấu, xanh hóa hạ tầng kỹ thuật, năng lượng sạch cũng là xu hướng mà tôi nghĩ Đà Nẵng có nhiều cơ hội áp dụng”, ông Tuấn nói. NHÓM PVMT Đà Nẵng tìm lời giải cho đô thị sinh thái Tiêu dùng xanh dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi xanh Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi xanh với việc tích hợp mục tiêu này vào quy hoạch dài hạn, đồng thời tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng thân thiện môi trường, thu hút nguồn lực và phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp nhằm giải quyết các áp lực đô thị hóa, ô nhiễm, biến đổi khí hậu và hướng tới xây dựng đô thị sinh thái, thông minh trong giai đoạn mới. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế (thứ 2 từ phải sang), ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng lãnh đạo báo Tiền Phong tham quan các gian hàng Xanh tại hội thảo TS. Hoàng Hồng Hiệp - Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Tài chính - Marketing tại TP. Huế, nhìn nhận phương thức tăng trưởng xanh là không làm phương hại đến môi trường chứ không phải là giảm thiểu tác động môi trường, để phân biệt rõ với tăng trưởng nâu (hạn chế tối đa tác hại, dọn dẹp phía sau). Tăng trưởng xanh là kiểm soát nguồn lực từ đầu, nếu phương hại đến môi trường thì loại bỏ. Hiện, các nước phát triển đưa ESG là yếu tố tiên quyết để doanh nghiệp lên sàn. Chuyên gia cũng cho rằng nguồn lực tăng trưởng xanh không chỉ giới hạn trong vốn ngân sách và cơ chế mà là mô hình tăng trưởng mới, nguồn lực nội sinh cũng như nguồn lực bên ngoài. Đà Nẵng nên thu hút các doanh nghiệp “sếu đầu đàn” về tăng trưởng xanh, có cơ chế tốt để sàng lọc ngay từ đầu các doanh nghiệp, nhà đầu tư, có “bộ lọc” thu hút đầu tư rất mạnh. Tăng trưởng xanh không chỉ tận dụng tốt nguồn lực mà phải dựa vào phương thức tăng trưởng xanh để tạo lợi thế cạnh tranh cho địa phương. “Đà Nẵng phải trở thành địa phương đi đầu cả nước về tiêu dùng xanh, bởi thị trường quyết định và điều phối sản xuất, chỉ có người tiêu dùng xanh, thông minh mới định hướng được công nghiệp, sản xuất xanh, tạo ra những doanh nghiệp xanh”, ông Hiệp nói. Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đánh giá cao vai trò chuyển đổi xanh. "Người dân cần thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng bền vững hơn, trong khi doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với tiêu chí môi trường. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt, nhưng chính thị trường và xã hội mới là lực lượng thực thi quan trọng", ông Thọ nhấn mạnh. GIANG THANH Theo chuyên gia, để thúc đẩy tăng trưởng xanh, Đà Nẵng cần lấy tiêu dùng xanh làm trung tâm, bởi chính thị trường sẽ định hướng sản xuất và đầu tư. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại hội thảo ẢNH: DUY QUỐC

Theo các bác sĩ, diễn tiến bệnh quá nhanh trong khi căn nguyên ban đầu chưa rõ ràng đã đặt ra thách thức lớn cho ê-kíp điều trị ngay từ những giờ đầu. Cùng với việc triển khai các biện pháp hồi sức tích cực nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ phải chạy đua với thời gian để truy tìm nguyên nhân gây bệnh. Kết quả cấy máu sau đó xác định bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Streptococcus suis - còn gọi là liên cầu lợn. Đây là vi khuẩn gram dương có độc lực cao, có thể lây từ lợn sang người qua tiếp xúc trực tiếp với thịt sống, đặc biệt khi da có vết trầy xước, hoặc qua đường tiêu hóa khi sử dụng các thực phẩm chưa được nấu chín kỹ như tiết canh, thịt tái. Khai thác lại bệnh sử từ người thân cho thấy, ngay trước khi khởi bệnh, bệnh nhân mua thịt và xương lợn sống về chế biến. Chi tiết này giúp xác định rõ nguồn lây và chẩn đoán nhiễm liên cầu lợn. Sau khi xác định nguyên nhân, bệnh nhân tiếp tục được điều trị tích cực theo phác đồ chuyên sâu. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các khâu hồi sức và điều trị đặc hiệu, tình trạng bệnh dần cải thiện. Sau 21 ngày điều trị tại khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc, bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện. Từ ca bệnh trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn các sản phẩm từ lợn chưa được nấu chín kỹ, đặc biệt là tiết canh. Khi chế biến thịt sống, cần đeo găng tay, nhất là khi trên da có vết trầy xước để tránh vi khuẩn xâm nhập. Đồng thời, nếu sau khi tiếp xúc với thịt lợn sống hoặc ăn thực phẩm chưa chín mà xuất hiện các biểu hiện như sốt, đau đầu, nôn ói, nổi ban xuất huyết, ù tai hoặc giảm thính lực, người dân cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời. VÂN SƠN 6 n Thứ Năm n Ngày 23/4/2026 KHOA GIÁO MẤT CÂN ĐỐI DIỆN RỘNG Báo cáo của Vụ Giáo dục Đại học (ĐH), Bộ GD&ĐT cho thấy tuyển sinh ĐH năm 2025 tiếp tục chứng kiến sự chênh lệch trong chọn ngành của thí sinh khi ngành hot quá tải, nhiều ngành khác vắng người học. Kết quả tuyển sinh ĐH năm 2025 có đến 12 nhóm ngành đào tạo có quy mô tuyển sinh dưới 10.000 sinh viên/nhóm ngành với số lượng đóng góp 70.603 sinh viên, tương đương 10,5% tổng lượng người học nhập học trên cả nước. Con số này đối với các lĩnh vực then chốt là một "khoảng lặng" đáng báo động. Trong số này, một số ngành vốn được coi là “mạch máu” của sự phát triển bền vững như Khoa học sự sống (trên 4.800 sinh viên), Khoa học tự nhiên (gần 4.700) hay Toán và thống kê (gần 4.200) lại nằm ở nhóm đáy của sự lựa chọn. Đáng chú ý nhất là nhóm ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ có gần 5.600 sinh viên theo học trong khi Việt Nam vẫn luôn tự hào là quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp xuất khẩu, nhưng đội ngũ nhân lực chất lượng cao tương lai cho lĩnh vực này đang mỏng dần. Khi công nghệ 4.0 tràn vào cánh đồng, ai sẽ là người vận hành, nghiên cứu giống và tối ưu hóa chuỗi cung ứng nếu giới trẻ tiếp tục quay lưng với "đồng ruộng"? Tương tự, lĩnh vực môi trường và bảo vệ môi trường cũng chỉ thu hút được hơn 6.500 người học. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm đang là bài toán sống còn của quốc gia, sự thiếu hụt chuyên gia môi trường trong tương lai sẽ là một thách thức không hề nhỏ đối với các mục tiêu phát triển xanh và bền vững. Thậm chí, ngay cả các ngành vốn mang tính định hướng xã hội cao như Dịch vụ xã hội ( chỉ có gần 3.200 sinh viên theo học) cũng rơi vào tình trạng “đói”, “teo tóp” dần sinh viên. Điều này phản ánh một tâm lí chọn nghề rõ rệt của thế hệ trẻ hiện nay: Ưu tiên những ngành có khả năng sinh lời nhanh, làm việc trong môi trường văn phòng máy lạnh và né tránh những công việc vất vả, nặng tính nghiên cứu hoặc thực địa. Trong số hơn 681.000 thí sinh nhập học ĐH năm 2025, có tới hơn 146.000 em chọn nhóm ngành Kinh doanh và quản lí, chiếm tỉ lệ 21%. Nếu không có sự điều tiết kịp thời, Việt Nam sẽ rơi vào kịch bản: Thừa nhân viên văn phòng nhưng thiếu nhà khoa học cơ bản; thừa người làm dịch vụ nhưng thiếu kĩ sư sản xuất và chế biến chất lượng cao. Việc thiếu hụt người học ở nhóm ngành Sản xuất và chế biến (9.659 sinh viên) là một minh chứng về việc nền sản xuất công nghiệp nội địa đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt đội ngũ kĩ thuật trình độ cao để tiếp nhận chuyển giao công nghệ. CẦN MỘT “BÀN TAY HỮU HÌNH” ĐỂ ĐIỀU TIẾT Tại sao những ngành quan trọng lại thiếu người học? Câu trả lời nằm ở thị trường lao động. Thu nhập thấp, lộ trình thăng tiến chậm và môi trường làm việc khắc nghiệt của các ngành khoa học cơ bản, nông lâm nghiệp là rào cản lớn nhất. Để thay đổi bức tranh này, không thể chỉ dựa vào công tác tư vấn hướng nghiệp từ phía các trường ĐH, cần có những chính sách vĩ mô mạnh mẽ hơn về hỗ trợ tài chính như tiếp tục mở rộng các gói học bổng, miễn giảm học phí cho những ngành đặc thù và khoa học cơ bản (tương tự như chính sách cho ngành sư phạm). Đồng thời, Nhà nước và doanh nghiệp cần có sự bắt tay chặt chẽ để tạo ra những vị trí việc làm với đãi ngộ xứng đáng cho các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và khoa học. GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ sang các lĩnh vực công nghệ cao như công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, bán dẫn vi mạch, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghệ y sinh học. Để đáp ứng yêu cầu phát triển này, Việt Nam phải giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng cao. Chương trình đào tạo kĩ sư và thạc sĩ tài năng thuộc các lĩnh vực STEM giai đoạn 2025 - 2035 được thiết kế dành cho những người có năng lực học thuật vượt trội, khả năng nghiên cứu khoa học, tư duy sáng tạo; có tiềm năng trở thành chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà đổi mới công nghệ trong lĩnh vực được đào tạo. Muốn vậy, ông Trình khẳng định cần những sinh viên có năng lực tư duy Toán học, Vật lí, Khoa học tự nhiên. TS Đặng Văn Huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) cho biết, hiện nguồn nhân lực chất lượng cao, tài năng trong các lĩnh vực công nghệ then chốt (STEM) trở thành yếu tố cạnh tranh cốt lõi giữa các quốc gia. Ở Việt Nam, sự thiếu hụt đội ngũ nhân lực STEM có trình độ, kĩ năng đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn công nghệ lớn là rào cản cho việc thu hút đầu tư và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Vì vậy, việc chuẩn bị nguồn nhân lực STEM có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao đáp ứng nhu cầu mở rộng đầu tư phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, trọng tâm là đội ngũ nhân lực tài năng có khả năng tham gia sâu vào công đoạn nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược, công nghệ cao được ưu tiên. Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân, tỉ lệ sinh viên theo học các khối khoa học kĩ thuật, công nghệ và khoa học sức khỏe hiện mới chiếm khoảng 30% tổng số sinh viên nhập học, vẫn thấp so với nhu cầu phát triển. Ông nhấn mạnh sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động dưới tác động của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và phân tích dữ liệu đòi hỏi các trường phải chủ động tái cơ cấu ngành nghề đào tạo. Trong thời gian tới, các cơ sở đào tạo được khuyến khích mở rộng các ngành công nghệ mũi nhọn, khoa học sức khỏe, khoa học sự sống, công nghiệp văn hóa và chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ, đồng thời tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và đối tác quốc tế. NGHIÊM HUÊ Dù quy mô giáo dục đại học không ngừng mở rộng, nhưng số liệu mới nhất từ Bộ GD&ĐT cho thấy một thực trạng đáng lo ngại: hơn 10 nhóm ngành quan trọng, từ khoa học cơ bản đến nông nghiệp và môi trường, đang lép vế hoàn toàn trước các ngành thời thượng. Ngày 22/4, BS-CKI Nguyễn Hữu Tín, Khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh diễn tiến đặc biệt nhanh và nặng sau khi ăn thịt lợn chưa nấu chín. Thí sinh đặt câu hỏi với đại diện trường đại học về thông tin tuyển sinh ẢNH: NAM TRẦN Nhiễm liên cầu khuẩn lợn là bệnh lý nhiều người mắc qua đường ăn uống hoặc tiếp xúc trực tiếp (ảnh minh họa) Ngành học xương sống tiếp tục “thất sủng” Nguy kịch sau khi ăn thịt lợn chưa nấu chín GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) cho biết, năm 2026 sẽ tiếp tục thúc đẩy tuyển sinh vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược như bán dẫn, hạt nhân, đường sắt, chương trình tài năng. Dự kiến cũng sẽ có chính sách học bổng STEM (khoa học, công nghệ, kĩ thuật, toán học) dành cho nhóm thí sinh thuộc top 30% có kết quả tốt các môn Toán, Vật lí, Hóa, Sinh và tiếng Anh trúng tuyển nhóm ngành công nghệ chiến lược.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==