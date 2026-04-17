Báo Tiền Phong số 107

BẢN LĨNH KOMPANY VÀ GIẤC MƠ CÚ ĂN BA THỨ SÁU 17/4/2026 Số 107 0977.456.112 TRANG 12 TRANG 7 TRANG 6 TRANG 8-9 Iran đề xuất mở lối cho tàu qua Hormuz CẦU NỐI QUAN TRỌNG VUN ĐẮP TÌNH HỮU NGHỊ THI TỐT NGHIỆP THPT 2026: 5 bài học kinh nghiệm TRANG 16 Xe buýt, metro mới đáp ứng hơn 2% nhu cầu đi lại Vì sao người dân chưa mặn mà với xe buýt? Phát triển hệ thống metro CHUYỆN HÔM NAY Ngộp thở trên những bánh xe XEM TIẾP TRANG 13 n NGUYỄN TUẤN Buổi sáng ở Hà Nội hay TPHCM giờ không còn bắt đầu bằng tiếng chim, mà bằng tiếng động cơ. Dòng xe máy ken đặc, nhích từng mét dưới những tầng khói bụi. TRANG 4-5 hạ tầng giao thông BỨT TỐC Công nghiệp văn hóa đang bỏ quên tài sản văn học TRANG 2 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM ĐI TÀU CAO TỐC THĂM NAM NINH TPHCM: Lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường sắt Trung Quốc tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên tàu cao tốc đi thăm thành phố Nam Ninh ẢNH: TTXVN Người dân đi xe buýt tại TPHCM ẢNH: HỮU HUY

Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Hải Tinh; Phó Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Trần Châu; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ và Phu nhân. Theo TTXVN, ngay trên tàu, lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường sắt Trung Quốc báo cáo nhanh với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về sự phát triển của ngành đường sắt Trung Quốc. Tính đến đầu năm 2026, hệ thống đường sắt đang vận hành của Trung Quốc đạt tổng chiều dài 165.000 km. Trong đó, đường sắt cao tốc khoảng 54.000 km, dẫn đầu thế giới và chiếm hơn 70% tổng chiều dài đường sắt cao tốc toàn cầu. Từ khi ban hành “Quy hoạch mạng lưới đường sắt trung và dài hạn” (năm 2004), chỉ sau 2 thập kỷ, Trung Quốc đã nhanh chóng xây dựng mạng lưới đường sắt kết nối rộng khắp các khu đô thị lớn và hiện đại hàng đầu thế giới, với tỷ lệ kết nối đến các thành phố có 200.000 dân cư trở lên đạt 99%; hơn 130 địa phương cấp huyện trên toàn quốc đã có đường sắt. Tổng chiều dài đường sắt vận hành của Trung Quốc hiện nay là 165.000 km. Về lộ trình phát triển đường sắt từ nay đến năm 2035, Trung Quốc đặt mục tiêu sẽ nâng tổng chiều dài đường sắt lên khoảng 200.000 km vào năm 2035, đóng vai trò chủ đạo trong tổng thể hệ thống giao thông, kết nối toàn bộ các đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, cửa khẩu biên giới, các khu vực cơ sở hạ tầng quan trọng. TĂNG TỐC KẾT NỐI GIAO THÔNG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ ấn tượng về quá trình phát triển mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc, mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác kết nối giao thông, bao gồm đường sắt, vì sự phát triển xanh và tăng trưởng quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lãnh đạo ngành đường sắt và các doanh nghiệp Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ, tham gia cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng, chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt quan trọng tại Việt Nam. Hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực đường sắt vừa là nhu cầu vừa là cơ hội, giúp giảm chi phí logistics, thời gian vận chuyển, thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế biên giới, nâng cao năng lực thông quan, giảm ùn tắc tại cửa khẩu đường bộ, đồng thời kết nối Việt Nam với mạng lưới vận tải đường sắt Á-Âu, qua đó đa dạng hóa tuyến vận tải quốc tế, tiếp tục giúp tăng cường liên kết kinh tế vùng, nhất là tại miền Bắc Việt Nam; tăng cường kết nối kinh tế khu vực và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng châu Á. BÌNH GIANG ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com Sáng 16/4, sau khi kết thúc các hoạt động tại Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm và làm việc tại thành phố Nam Ninh bằng tàu cao tốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi tàu cao tốc thăm Nam Ninh Bày tỏ ấn tượng về quá trình phát triển mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc không chỉ là hệ thống dài nhất, mà còn được khai thác rộng rãi nhất trên thế giới và trong tương lai gần dự báo sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác kết nối giao thông, bao gồm đường sắt. Tham dự hội đàm, về phía Việt Nam có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bí thư các tỉnh, Thành Đoàn TPHCM, Đà Nẵng, Thái Nguyên; Ban Đối ngoại Nhân dân Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Anh A Đông bày tỏ niềm vui khi được gặp, tiếp đón anh Bùi Quang Huy và đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại Trụ sở T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc. Anh A Đông hy vọng cuộc gặp gỡ này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho thanh niên hai nước gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong thời gian tới. Hai bên đánh giá cao việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước trong những năm gần đây, góp phần định hướng chiến lược và tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương. Đặc biệt, các chuyến thăm cấp cao gần đây đã mở ra giai đoạn phát triển mới, ngày càng thực chất và hiệu quả hơn cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục đồng hành trong thời gian tới, cùng nhau nỗ lực thực hiện nhiều nội dung thiết thực. Hai bên xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng và bồi dưỡng bản lĩnh chính trị cho thanh niên là trục xuyên suốt trong hợp tác giữa hai tổ chức Đoàn, tiếp tục chuyển mạnh từ các hoạt động mang tính sự kiện sang xây dựng cơ chế giáo dục thường xuyên, liên tục và có chiều sâu. Hai bên tiếp tục hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn là một khâu đột phá, mang tính nền tảng cho sự phát triển bền vững của quan hệ hợp tác thanh niên. ĐẨY MẠNH GIAO LƯU Các chương trình giao lưu thanh niên theo đối tượng cụ thể như nhà khoa học, doanh nhân trẻ… sẽ được đẩy mạnh hơn nữa; tăng cường giao lưu, kết nối lưu học sinh hai nước thông qua các hoạt động trao đổi, giao lưu thiết thực. Hai T.Ư Đoàn phối hợp thành lập cơ chế điều hành chung cho chương trình “Hành trình đỏ” và mở rộng quy mô, đối tượng tham gia hành trình trong năm 2027, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Ngoài ra, hai bên sẽ tổ chức chương trình Hành trình đỏ đối với du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc trong năm 2027. T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đang nghiên cứu tổ chức chương trình Hành trình đỏ đối với du học sinh Trung Quốc tại Việt Nam trong những năm tới. Hai bên phối hợp xây dựng các chuyên đề phát huy tính giáo dục đối với thanh niên hai nước Trung Quốc và Việt Nam; nghiên cứu có những hoạt động trực tuyến trước khi tham gia hành trình đỏ trong năm 2027; tổ chức các hoạt động giao lưu báo chí của Đoàn thanh niên trong năm tới. LƯU TRINH (từ Bắc Kinh, Trung Quốc) Lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường sắt Trung Quốc tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên tàu cao tốc đi thăm thành phố Nam Ninh ẢNH: TTXVN Anh A Đông tặng anh Bùi Quang Huy bức tranh do thiếu nhi Việt Nam và Trung Quốc cùng nhau vẽ trong khuôn khổ “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 Tăng cường hợp tác thanh niên Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới Sáng 16/4, tại Bắc Kinh, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hội đàm với anh A Đông, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, nhân dịp đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” tại Trung Quốc. Cuộc hội đàm diễn ra trong không khí hữu nghị, chân thành, góp phần củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác thanh niên Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới.

3 n Thứ Sáu n Ngày 17/4/2026 THỜI SỰ Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 1417/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã có cuộc gặp gỡ thân mật với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Bắc Kinh. Nhiều ý kiến chia sẻ chân thành từ kiều bào và du học sinh cho thấy sức lan tỏa tích cực của sự kiện. Trao đổi với phóng viên TTXVN, anh Hoàng Đình Thiết, sinh viên Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, nhấn mạnh ấn tượng đặc biệt về phong cách gần gũi, ấm áp của người đứng đầu Đảng và Nhà nước. Dù lịch trình dày đặc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vẫn dành thời gian lắng nghe, hỏi han về đời sống, tâm tư của bà con. Những cử chỉ giản dị, ánh nhìn thân thiện cùng cách trò chuyện cởi mở đã xóa nhòa khoảng cách, tạo cảm giác gắn bó giữa lãnh đạo và người dân. Không chỉ dừng lại ở sự thân tình, anh Thiết còn đánh giá cao tầm nhìn phát triển đất nước được truyền tải trong cuộc gặp, đặc biệt là việc xác định giáo dục và khoa học công nghệ là những trụ cột then chốt để nâng cao vị thế quốc gia trong bối cảnh hội nhập. Việc nhắc tới hệ thống đường sắt cao tốc của Trung Quốc được anh xem là ví dụ sinh động về ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn, góp phần rút ngắn khoảng cách địa lý, thúc đẩy giao thương và nâng cao chất lượng cuộc sống - một kinh nghiệm đáng tham khảo đối với Việt Nam. Theo anh Thiết, thông điệp gửi tới thế hệ trẻ mang tính định hướng rõ rệt: du học sinh sau khi học tập ở nước ngoài không nên chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm công việc ổn định, mà cần nuôi dưỡng khát vọng khởi nghiệp, dám nghĩ lớn và chủ động tạo ra giá trị cho xã hội. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ tiên tiến ngày càng mở rộng; thành công không chỉ đến từ việc làm thuê mà còn từ khả năng tạo việc làm và dẫn dắt người khác. Theo anh, cuộc gặp đã tiếp thêm động lực và củng cố niềm tin vào triển vọng phát triển của đất nước. LẤY GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ CAO LÀM NỀN TẢNG Ở góc độ doanh nghiệp, chị Vũ Hoàng Thanh Loan, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Quốc tế Lacina Trung Quốc, bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Chị chia sẻ sự xúc động khi chứng kiến nhịp độ làm việc khẩn trương, hiệu quả của đoàn ngay sau khi tới Bắc Kinh, từ việc di chuyển tới thành phố mới Hùng An bằng tàu cao tốc hiện đại đến tham dự Diễn đàn Hợp tác giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Trung Quốc. Theo chị Loan, những hoạt động này thể hiện rõ quyết tâm và khát vọng của lãnh đạo Việt Nam trong việc lấy giáo dục và công nghệ cao làm nền tảng cốt lõi cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Đã gần 20 năm sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh, chị cho rằng, bản thân cần nỗ lực hơn trong việc kết nối, lựa chọn và chuyển giao công nghệ phù hợp từ Trung Quốc về Việt Nam, góp phần thúc đẩy quá trình làm chủ công nghệ. Chị bày tỏ mong muốn cộng đồng kiều bào ở nước ngoài sẽ có thêm nhiều đóng góp thiết thực cho hành trình xây dựng một Việt Nam hùng cường. QUANG HƯNG-BÌNH GIANG Vững tin vào tương lai phát triển của đất nước Pháp sát cánh Việt Nam hướng tới tự chủ chiến lược Sau cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cộng đồng kiều bào và lưu học sinh Việt Nam tại Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc bày tỏ nhiều cảm xúc, niềm tin vào tương lai phát triển của đất nước. Những chia sẻ từ kiều bào và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc cho thấy, cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ góp phần thắt chặt sự gắn kết cộng đồng người Việt ở nước ngoài, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng đất nước. Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh chụp ảnh cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân ẢNH: QUANG HƯNG KIỀU BÀO, LƯU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI TRUNG QUỐC: Trao đổi với PV Tiền Phong, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Sébastien Lecornu đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các nhà lãnh đạo của Việt Nam sau khi Quốc hội khóa XVI hoàn thiện các chức danh lãnh đạo Nhà nước, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của Pháp dành cho Việt Nam, trong khuôn khổ Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đại sứ Olivier Brochet khẳng định, Pháp đặc biệt hoan nghênh các định hướng đã được xác định tại Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó vạch ra lộ trình phát triển đất nước trong những thập kỷ tới. “Pháp hoàn toàn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, nhằm thúc đẩy các mục tiêu chuyển đổi kinh tế, chuyển đổi năng lượng và hiện đại hóa công nghệ”, Đại sứ nói. Đại sứ Olivier Brochet cho biết, ông hiểu rằng đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ theo đuổi kế hoạch đổi mới cho giai đoạn 2030 và 2045, gắn kết phát triển kinh tế, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và công nghệ. Động lực phát triển này sẽ tiếp tục củng cố vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế. Đại sứ cho biết, nhiều năm qua, Pháp đã hỗ trợ Việt Nam bằng cách tiếp cận cụ thể, dựa trên việc chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, tài trợ các dự án nền tảng và các hoạt động hợp tác đối tác lâu dài. Sự hợp tác này dựa trên tính chất bổ sung lẫn nhau rõ ràng: Việt Nam có những nhu cầu phù hợp với mục tiêu phát triển của mình, trong khi Pháp có kinh nghiệm chuyên môn và kỹ năng. ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hiện là lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác giữa hai nước. Theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và thông điệp mà Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra trong bài phát biểu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5/2025, Pháp tiếp tục sát cánh cùng các trường đại học, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam để hỗ trợ phát triển năng lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác khoa học công nghệ bền vững. Đại sứ Olivier Brochet cho biết, chuyển đổi năng lượng sẽ là một lĩnh vực hợp tác trọng tâm. Trong khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), Pháp tích cực đóng góp, đặc biệt thông qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), vào việc tài trợ và thực hiện các dự án liên quan cơ sở hạ tầng năng lượng và lưới điện. Điều này đã được thể hiện rõ hơn tại Diễn đàn Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway Forum) do Liên minh châu Âu tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3 vừa qua. Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải còn nhiều dư địa cho hợp tác song phương, tiếp nối những thành quả hai bên đã đạt được với dự án Tuyến Metro số 3 Hà Nội. Pháp mong muốn hỗ trợ Việt Nam xây dựng các dự án nền tảng như phát triển đường sắt, tàu điện ngầm đô thị và hàng không dân dụng, những lĩnh vực thiết yếu để thúc đẩy tăng trưởng và tăng cường hội nhập của đất nước. Pháp khẳng định cũng có nhiều giải pháp phù hợp cho Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và không gian, giúp tăng khả năng tự chủ chiến lược. Y tế tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong hợp tác song phương. Theo Đại sứ Pháp, trong bối cảnh quốc tế ngày càng bất ổn, hòa bình và ổn định trở nên quan trọng hơn bao giờ hết; đây là những điều kiện thiết yếu cho sự thành công của chương trình hợp tác song phương. “Pháp và Việt Nam chia sẻ tầm nhìn chung về vấn đề này, dựa trên sự tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và tìm kiếm các giải pháp tập thể cho những thách thức toàn cầu”, ông nói. THU LOAN Sau khi Việt Nam hoàn thiện bộ máy lãnh đạo mới, Pháp khẳng định hoàn toàn ủng hộ và sát cánh cùng Việt Nam để phát triển mạnh mẽ hơn nữa và đạt được sự tự chủ chiến lược lớn hơn. Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet Đại sứ Olivier Brochet khẳng định, Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong việc thúc đẩy các lợi ích cộng đồng toàn cầu.

4 n Thứ Sáu n Ngày 17/4/2026 XÃ HỘI Xe buýt, metro mới đáp ứng hơn 2% nhu cầu đi lại TPHCM BỨT TỐC Dù mang lại hiệu ứng tích cực, nhưng theo lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt đô thị, quy mô hiện tại của metro TPHCM vẫn còn rất hạn chế. Hiện mỗi ngày tuyến metro số 1 vận chuyển khoảng 60.000 lượt khách, chỉ chiếm khoảng 0,5% nhu cầu đi lại của thành phố. “Con số này cho thấy một tuyến metro là chưa thấm vào đâu so với nhu cầu của một siêu đô thị như TPHCM. Để giao thông công cộng thực sự đóng vai trò chủ lực, chúng ta cần một mạng lưới hoàn chỉnh hơn rất nhiều”, ông Hiển nói. Sau khi điều chỉnh địa giới, TPHCM đang rà soát lại quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị với quy mô lớn hơn đáng kể. Theo ông Hiển, quy hoạch mới dự kiến khoảng 900 - 1.000km metro, trong khi hiện nay thành phố mới có một tuyến dài gần 20km. Thành phố đã xây dựng lộ trình phát triển theo ba giai đoạn: Trước năm 2030: hoàn thành khoảng 187km (5 tuyến); Giai đoạn tiếp theo: nâng tổng chiều dài lên khoảng 465km; Giai đoạn sau: hoàn thiện toàn bộ mạng lưới. Hiện nay, ngoài tuyến metro số 1 đã vận hành, TPHCM đang triển khai đồng loạt nhiều dự án: Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã khởi công; Các tuyến kết nối Bình Dương, tuyến số 6 đang chuẩn bị đầu tư; Tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm dự kiến khởi công trong năm nay; Tuyến Thủ Thiêm - sân bay Long Thành và tuyến Cần Giờ đang được nghiên cứu Bên cạnh nguồn vốn đầu tư công, nhiều doanh nghiệp lớn cũng tham gia nghiên cứu, đề xuất đầu tư các tuyến metro mới. Theo ông Nguyễn Quốc Hiển, mục tiêu trước mắt là hình thành mạng lưới khoảng 6 tuyến metro trong 5 năm tới, tạo nền tảng cho hệ thống giao thông công cộng. “Metro sẽ là trục xương sống của giao thông đô thị, nhưng để phát huy hiệu quả, cần thời gian và sự đầu tư rất lớn. Điều quan trọng là chúng ta đã có bước khởi đầu và đang đi đúng hướng”, ông nói. H.HUY Phát triển hệ thống metro Ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM cho biết, sau hơn một năm rưỡi vận hành, tuyến metro số 1 TPHCM không chỉ góp phần thay đổi thói quen đi lại mà còn tạo bước chuyển rõ rệt về nhận thức và chính sách phát triển giao thông công cộng tại TPHCM. XE MÁY VẪN LÀ ƯU TIÊN Một ngày giữa tháng 4, chị Nguyễn Khánh Phương (30 tuổi, ngụ phường Phú Định) buộc phải gọi xe công nghệ đi làm vì xe máy cá nhân bị hỏng và đang sửa chữa. Dù chi phí cao hơn nhiều lần so với xe buýt, chị vẫn không cân nhắc lựa chọn phương tiện công cộng để đi lại. Chị Phương cho biết, thời sinh viên từ năm 2013, chị từng có 3 năm liên tục đi xe buýt. Khi đó, mỗi ngày chị phải đi bộ khoảng 15 phút từ phòng trọ trong hẻm đường Vạn Kiếp ra trạm xe buýt gần Bệnh viện Gia Định để bắt tuyến xe buýt số 55. Đến điểm xuống gần cầu vượt Quang Trung (quận 12 cũ), chị tiếp tục đi bộ thêm 15 phút để vào trường. “Tổng thời gian cả đi bộ lẫn đi xe khoảng 1 tiếng, nếu trễ chuyến hoặc kẹt xe thì kéo dài hơn 1 tiếng 15 phút. Thời gian này gần gấp đôi nếu di chuyển bằng xe máy”, chị nhớ lại. Sau khi tốt nghiệp, đi làm và có xe máy riêng, chị đã không còn sử dụng xe buýt trong suốt nhiều năm qua. Hiện nay, quãng đường từ nhà đến nơi làm việc của chị mất khoảng 20-25 phút di chuyển bằng xe máy. Ngay cả khi xe hỏng, chị vẫn chọn đi xe công nghệ. “Không có trạm xe buýt gần nhà, trạm lại xa công ty, phải đi bộ nhiều. Thời tiết thì nắng mưa thất thường, xe buýt lại không chủ động giờ giấc, đi chậm hơn xe cá nhân. Tôi đi một mình còn thấy bất tiện, chưa kể còn phải đưa con đi học thì càng không thể đi xe buýt”, chị Phương nói. Không riêng chị Phương, nhiều người trẻ tại TPHCM hiện nay khi đã sở hữu xe máy cá nhân đều xem đây là phương tiện di chuyển chính. Anh Trần Minh Tuấn (28 tuổi, nhân viên văn phòng tại phường Gia Định) cho biết bản thân cùng từng sử dụng xe buýt khi còn là sinh viên. Nhưng sau khi được gia đình mua cho xe máy để di chuyển, anh đã chọn phương tiện cá nhân để đi lại hằng ngày. “Đi xe buýt rẻ thật, nhưng mất quá nhiều thời gian. Trong khi đi xe máy nhỏ gọn, khi gặp ùn tắc hay kẹt xe, xe máy có thể luồn lách ‘chặt hẻm’ để né điểm kẹt xe, chủ động giờ giấc hơn rất nhiều”, anh Tuấn chia sẻ. Theo anh Tuấn, trong thời đại “thời gian là vàng” thì chi phí không phải là yếu tố quyết định, mà là tính tiện lợi và linh hoạt. “Đi làm trễ giờ một chút là ảnh hưởng công việc, nên tôi không thể phụ thuộc vào xe buýt”, anh chia sẻ. Trong khi đó, chị Mai Linh (23 tuổi) cho biết dù chi phí đi xe công nghệ cao hơn nhiều lần, chị vẫn chấp nhận trong những ngày không có xe máy. “Xe công nghệ đón tận nơi, không phải đi bộ, không phải chờ đợi. Tôi sẵn sàng trả thêm tiền để đổi lấy sự thoải mái và tiết kiệm thời gian”, chị Linh nói. TẠO GÁNH NẶNG LỚN CHO XÃ HỘI Ông Phạm Bình An - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM cho rằng, TPHCM còn được gọi là “đô thị xe máy”, khi giao thông công cộng hiện chỉ đáp ứng khoảng 2% nhu cầu đi lại. “Với tỷ lệ này, có thể khẳng định phương tiện cá nhân, đặc biệt là xe máy, đang chiếm ưu thế gần như tuyệt đối trong cấu trúc giao thông của thành phố”, ông An chia sẻ. Theo ông Phạm Bình An, hiện TPHCM có khoảng 800 xe máy/1.000 dân, một con số rất cao, đồng nghĩa với việc gần như mỗi người dân đều sở hữu một phương tiện cá nhân. Bên cạnh đó, số lượng ô tô cũng đang gia tăng nhanh, với khoảng 100 xe/1.000 dân. Xe máy mang lại sự tiện lợi rõ rệt: di chuyển linh hoạt, “đi từ cửa đến cửa”, tận dụng tối đa không gian đường phố. Tuy nhiên, theo chuyên gia, lợi ích cá nhân ngắn hạn này lại đi kèm chi phí xã hội rất lớn. Một trong những hệ quả rõ nét nhất là tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. “Hiện nay, TPHCM gần như không còn khái niệm giờ cao điểm, bởi đường phố lúc nào cũng đông, đặc biệt tại khu vực nội thành cũ - nơi mật độ dân số cao nhưng diện tích đường chỉ chiếm khoảng 8%”, ông An phân tích. Theo ông Phạm Bình An, thực trạng “đô thị xe máy” đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi sang mô hình giao thông bền vững hơn, trong đó giao thông công cộng đóng vai trò chủ đạo. “Từ những chi phí hữu hình đến vô hình, có thể thấy việc phụ thuộc vào phương tiện cá nhân đang tạo ra gánh nặng lớn cho xã hội. Đây không chỉ là câu chuyện giao thông, mà là vấn đề phát triển đô thị và chất lượng sống”, ông nhấn mạnh. TS. Huỳnh Thế Du - Thành viên Viện Sáng kiến Việt Nam cho rằng bức tranh giao thông công cộng TPHCM đang ở mức rất thấp so với yêu cầu của một đô thị lớn. “Để một hệ thống giao thông công cộng vận hành hiệu quả, tỷ lệ người sử dụng phải đạt khoảng 40-50%. Trong khi đó, số liệu gần nhất cho thấy TPHCM mới chỉ đạt khoảng 2% nhu cầu đi lại”, ông Du nói. Theo ông, với hơn 2.400 xe buýt, quy mô này vẫn quá nhỏ so với nhu cầu của một siêu đô thị hơn 10 triệu dân. Trong khi đó, hệ thống metro hiện mới đạt khoảng 20km, cách rất xa mức khoảng 300km để có thể vận hành hiệu quả. Không chỉ thiếu phương tiện, hạ tầng giao thông cũng là điểm nghẽn lớn. Tỷ lệ đất dành cho giao thông tại TPHCM hiện chưa đạt đến 10%, trong khi mức tối thiểu cần thiết là khoảng 12%. “Việc tăng từ 7-9% lên 12% là thách thức vô cùng lớn trong bối cảnh đô thị đã phát triển dày đặc”, ông Du nhận định. Trong khi đó, PGS. TS Vũ Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Giao thông vận tải, Trường Đại học Việt Đức cũng nhận định, năng lực cung ứng giao thông công cộng của TPHCM hiện ở mức rất thấp so với quy mô dân số. Dẫn chứng từ các đô thị trong khu vực, ông cho biết: Jakarta, Bangkok có khoảng 900 - 1.000 xe buýt/1 triệu dân, đáp ứng 15-20% nhu cầu đi lại. Trong khi đó, với quy mô khoảng 15 triệu dân, TPHCM cần 14.000 - 15.000 xe buýt. Tuy nhiên, thực tế hiện nay thành phố mới chưa đạt 1/3 nhu cầu. “Với năng lực hiện tại, giao thông công cộng chỉ đáp ứng khoảng 2-3% nhu cầu đi lại. Đây rõ ràng là điểm yếu lớn nhất của TPHCM”, ông Tuấn nhận định. HỮU HUY Dù chi phí thấp hơn nhiều so với xe cá nhân hay xe công nghệ, xe buýt vẫn chưa trở thành lựa chọn ưu tiên của phần lớn người dân TPHCM. Những bất tiện trong tiếp cận, thời gian di chuyển và tính linh hoạt đang khiến giao thông công cộng khó cạnh tranh. Xe buýt là phương tiện quen thuộc của nhiều học sinh, sinh viên tại TPHCM ẢNH: UYÊN PHƯƠNG Không chỉ thiếu về số lượng phương tiện, mạng lưới xe buýt tại TPHCM cũng chưa phủ kín. Nhiều khu vực phía Bắc và phía Nam thành phố vẫn còn “trắng” xe buýt, khiến người dân khó tiếp cận. Theo các chuyên gia, mạng lưới phải đủ dày, phủ đến các khu dân cư thì người dân mới thấy tiện lợi để sử dụng. Nếu không, giao thông công cộng chỉ phục vụ một nhóm nhỏ.

Để đạt được điều này, thành phố cần mở rộng mạng lưới xe buýt ít nhất gấp 3 lần, đồng thời phát triển tối thiểu 200km metro trong 10 năm tới. “Chỉ khi hạ tầng và phương tiện đủ mạnh, người dân mới cân nhắc giữa giao thông công cộng và xe cá nhân”, ông nhấn mạnh. Ông Tuấn dẫn chứng tại các đô thị phát triển như Tokyo, Seoul hay Singapore, nơi giao thông công cộng đáp ứng 50-80% nhu cầu đi lại, nhờ kết hợp giữa đầu tư hạ tầng và các biện pháp hạn chế xe cá nhân như thu phí vào trung tâm, siết chỗ đỗ xe, thiết lập vùng phát thải thấp. Theo PGS. TS Vũ Anh Tuấn, các giải pháp như miễn phí vé xe buýt là tích cực, góp phần thay đổi nhận thức và tạo trải nghiệm ban đầu cho người dân. Tuy nhiên, ông cho rằng đây chỉ là bước khởi đầu. “Trong 5 năm tới, TPHCM phải tập trung mạnh vào nâng cấp hạ tầng và tăng số lượng phương tiện cho cả metro và xe buýt. Nếu không khó có thể tạo ra sự chuyển dịch thực sự”, ông nói. Theo TS. Huỳnh Thế Du, Thành viên Viện Sáng kiến Việt Nam, để phát triển giao thông công cộng tại TPHCM, giải pháp đầu tiên là phải “kéo” người dân sử dụng giao thông công cộng bằng việc nâng cao chất lượng dịch vụ. “Xe buýt, metro phải đúng giờ, tần suất cao, sạch sẽ, an toàn và tiện nghi. Nếu không cải thiện chất lượng, rất khó thay đổi thói quen của người dân”, ông nói. Bên cạnh đó, việc tối ưu mạng lưới kết nối đóng vai trò then chốt. Theo ông Du, một nguyên tắc quan trọng là người dân chỉ chấp nhận sử dụng giao thông công cộng khi điểm tiếp cận nằm trong bán kính khoảng 500m đi bộ. Cùng với đó là yêu cầu kết nối đồng bộ giữa các phương thức như xe buýt - metro - đi bộ - xe đạp. Nếu thiếu sự liên thông này, hệ thống sẽ bị đứt gãy và khó hấp dẫn người dùng. Một giải pháp khác là tăng tốc độ di chuyển, thông qua làn ưu tiên cho xe buýt, ưu tiên đèn tín hiệu và tổ chức giao thông hợp lý. Ngoài ra, thành phố cần phát triển hệ thống vé tích hợp, thanh toán thông minh, cho phép người dân sử dụng nhiều loại hình giao thông chỉ với một nền tảng. Đặc biệt, ông Du nhấn mạnh vai trò của mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng). “Phải phát triển các khu đô thị quanh nhà ga, rút ngắn khoảng cách đi lại dưới 500m, kết hợp với ứng dụng công nghệ để người dân biết chính xác thời gian xe, tàu đến”, ông đề xuất. Song song với “kéo”, vị chuyên gia cho rằng TPHCM cần những giải pháp “đẩy” nhằm hạn chế phương tiện cá nhân - nguyên nhân chính gây ùn tắc. Theo ông Du, nhóm giải pháp này bao gồm các công cụ kinh tế như: Thu phí ùn tắc, phí vào trung tâm; tăng phí đỗ xe; điều chỉnh thuế nhiên liệu. Bên cạnh đó là hạn chế không gian cho xe cá nhân, thông qua giảm chỗ đậu xe, mở rộng phố đi bộ, kiểm soát đăng ký phương tiện và tiêu chuẩn khí thải. Trong quy hoạch đô thị, cần thu hẹp làn xe, mở rộng vỉa hè, ưu tiên không gian cho người đi bộ và giao thông công cộng. Ngoài ra, việc giảm nhu cầu di chuyển cũng được đặt ra, thông qua thúc đẩy làm việc từ xa, tổ chức xe đưa đón tại doanh nghiệp, trường học. Theo ông Bùi Hòa An, mục tiêu lâu dài là đưa giao thông công cộng đủ sức cạnh tranh với phương tiện cá nhân. “Chúng ta sẽ chọn một số trục chính để tổ chức làn ưu tiên, giúp xe buýt đảm bảo đúng giờ. Khi dịch vụ tốt lên, đúng giờ, thân thiện, tiện nghi thì mới có thể thay đổi thói quen người dân”, ông nói. H.H 5 n Thứ Sáu n Ngày 17/4/2026 XÃ HỘI HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐIỂM NGHẼN LỚN Theo TS. Huỳnh Nhật Nam - Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Chính sách công, Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, dựa trên kết quả nghiên cứu gần đây của Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright cho thấy xe máy cá nhân tiếp tục chiếm ưu thế so với xe buýt. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu không gian để đánh giá hiệu quả mạng lưới xe buýt TPHCM kết nối với các ga metro trong năm 2025. Theo đó, toàn bộ địa bàn thành phố (cũ) được chia thành hơn 17.000 ô lục giác, mỗi ô có cạnh khoảng 200m. Từ mỗi điểm, nhóm nghiên cứu tính toán hành trình đi bộ đến trạm xe buýt gần nhất, sau đó mô phỏng hành trình di chuyển bằng xe buýt và so sánh với phương tiện cá nhân. Kết quả nghiên cứu chỉ ra một thực tế đáng chú ý:“Trung bình, thời gian di chuyển bằng xe buýt kết hợp đi bộ lâu gấp khoảng ba lần so với xe cá nhân để đến cùng một điểm trong thành phố”, ông Nam cho biết. Theo ông Nam, đây là rào cản lớn khiến người dân khó lựa chọn giao thông công cộng, dù chi phí thấp hơn. Một phát hiện khác từ nghiên cứu cho thấy, việc có nhiều trạm xe buýt trong phạm vi đi bộ chưa chắc giúp rút ngắn thời gian di chuyển. Nguyên nhân nằm ở kết nối mạng lưới và tần suất tuyến. Ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết, thành phố hiện có khoảng 10 triệu phương tiện, gồm 9 triệu xe máy và 1 triệu ô tô. “Nếu xếp toàn bộ lên diện tích mặt đường hiện hữu, thành phố cần đến gấp 2,5 lần diện tích mặt đường mới đủ chỗ”, ông An nói. Theo ông, con số này phản ánh áp lực rất lớn lên hạ tầng đô thị, trong khi giao thông công cộng vẫn còn rất hạn chế. Hiện nay, hệ thống giao thông công cộng của TPHCM mới chỉ đáp ứng khoảng 2% nhu cầu đi lại, chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm. Tại các khu vực mở rộng như địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) chỉ có khoảng 3 tuyến xe buýt với 20 xe, còn khu vực Bình Dương (cũ) có khoảng 14 tuyến với hơn 50 xe. “Rõ ràng mạng lưới này chưa thể đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân, từ đi làm, đi học đến sinh hoạt”, ông An nhìn nhận. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay là khả năng tiếp cận trạm dừng. “Chúng tôi đã tính toán, chia ô để đánh giá như các nghiên cứu, và thấy rằng việc tiếp cận trạm xe buýt rất khó khăn”, ông An cho biết. Các bất cập được lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM chỉ ra, gồm: Khoảng cách xa, nhiều khu vực không có trạm; điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thiếu mái che; hạ tầng đi bộ chưa thuận tiện, thiếu vỉa hè. Ngoài ra, một số tuyến đường nhỏ trước đây chưa cho phép xe buýt nhỏ hoạt động, khiến mạng lưới bị “đứt gãy”. Hiện nay, quy định đã được nới lỏng, tạo điều kiện mở rộng tuyến trong thời gian tới. Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM cho biết, để tăng sức hút cho xe buýt, TPHCM đang trình chính sách miễn phí xe buýt. Theo ông An, chính sách này hướng đến hai mục tiêu: An sinh xã hội, hỗ trợ người thu nhập thấp. Đồng thời, giảm phương tiện cá nhân, góp phần giảm ùn tắc và ô nhiễm. “Chúng tôi kỳ vọng khi lượng người đi xe buýt tăng lên, sẽ kéo theo việc giảm xe cá nhân, từ đó cải thiện giao thông đô thị”, ông An chia sẻ. HỮU HUY Vì sao người dân chưa mặn mà với xe buýt? Khi xe cá nhân vẫn là lựa chọn chủ đạo của đa số người dân, giao thông đô thị TPHCM tiếp tục đối mặt với ùn tắc và áp lực hạ tầng ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, việc “kéo” người dân chuyển sang giao thông công cộng không còn là mục tiêu đơn lẻ, mà là thách thức chiến lược, gắn với tương lai phát triển bền vững của siêu đô thị. PGS. TS Vũ Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông vận tải, Trường Đại học Việt Đức cho rằng, TPHCM đang ở giai đoạn chuyển từ mức tối thiểu sang giai đoạn cạnh tranh với phương tiện cá nhân. Phải tăng tốc hạ tầng Xe buýt bị bao vây giữa các phương tiện tại ngã tư Hàng Xanh trong khung giờ cao điểm chiều ẢNH: DUY ANH Ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết, hiện nay, Sở đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là quy hoạch lại mạng lưới xe buýt, bao gồm: Tổ chức lại luồng tuyến; điều chỉnh tần suất, giờ giấc; mở rộng phạm vi phục vụ. “Với 180 tuyến buýt hiện nay, rõ ràng là chưa đủ. Chúng tôi đang tính toán lại toàn bộ để đáp ứng nhu cầu thực tế”, ông An nói. Hành khách đi xe buýt tại TPHCM ẢNH: UYÊN PHƯƠNG “Bạn có thể dễ dàng đến trạm xe buýt, nhưng nếu từ đó không có tuyến phù hợp để đến điểm cần đến, hoặc phải chờ lâu, chuyển tuyến nhiều lần, thì tổng thời gian vẫn dài hơn rất nhiều so với đi xe cá nhân. Điều này cho thấy vấn đề không chỉ là mật độ điểm dừng, mà còn là chất lượng kết nối và tổ chức mạng lưới”. Ông HUỲNH NHẬT NAM

6 n Thứ Sáu n Ngày 17/4/2026 KHOA GIÁO ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC QUẢN LÍ Trong bối cảnh ngành giáo dục nỗ lực chuẩn bị cho lộ trình đổi mới thi cử, kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang trở thành tâm điểm chú ý của toàn xã hội. Với tính chất là kì thi quy mô quốc gia, không chỉ để xét công nhận tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng cho công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, sự chuẩn bị từ sớm, từ xa đã được triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương như Điện Biên, Sơn La, Hà Nội. Từ sớm, Bộ GD&ĐT chỉ đạo sát sao, đồng hành với các địa phương nêu cao sự chính xác, chặt chẽ và phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng để đảm bảo một kì thi an toàn, nghiêm túc nhưng cũng đầy tính linh hoạt trong bối cảnh mới. Tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức thi. Ông Lê Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, kì thi tốt nghiệp THPT là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục, có quy mô lớn và nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Ông Lê Quang Vinh chỉ rõ, kì thi không chỉ gói gọn trong vài ngày thi mà là quy trình kéo dài từ chuẩn bị, in sao đề, coi thi đến chấm thi và phúc khảo, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các khâu. Điểm mới trong năm 2026 chính là sự thay đổi về cơ chế phối hợp tổ chức, khi vai trò điều hành được chuyển giao từ cấp huyện sang cấp xã, phường. Đây là bước đi mang tính chiến lược nhằm tăng cường tính chủ động cho cơ sở, giúp công tác ứng phó với các tình huống phát sinh tại địa phương trở nên nhanh chóng hơn. Song song đó, phương thức giám sát cũng có sự điều chỉnh căn bản: chuyển từ mô hình thanh tra truyền thống sang kiểm tra chuyên sâu. Sự thay đổi này lấy hiệu quả thực tế làm thước đo, góp phần nâng cao tính linh hoạt trong quản lí. Ông Lê Quang Vinh yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kĩ những điểm mới để triển khai đúng, tránh để xảy ra sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện. Cùng với việc đổi mới cơ chế, yếu tố con người được xem là “chìa khóa” quyết định sự thành bại. Tại Điện Biên, việc rà soát nhân sự tham gia kì thi được thực hiện với tiêu chuẩn khắt khe. Yêu cầu đặt ra là lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực và trách nhiệm cao, tuyệt đối không bố trí những người hạn chế về chuyên môn tham gia làm thi. Công tác tập huấn quy chế được triển khai tới toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó chú trọng những người lần đầu tham gia. Tại Sơn La, Sở GD&ĐT cũng hoàn thành hội nghị quán triệt quy chế và tập huấn nghiệp vụ cho kỳ thi năm 2026. Với dự kiến tổ chức 33 điểm thi tại 28 xã, phường để phục vụ gần 14.000 thí sinh dự thi từ ngày 11-12/6, áp lực về mặt hậu cần với đơn vị tổ chức không hề nhỏ. Trong khi các địa phương tập trung vào công tác tổ chức, Hà Nội cũng quan tâm tới đối tượng thí sinh tự do. Để hỗ trợ thí sinh đã tốt nghiệp có nhu cầu dự thi xét tuyển đại học, cao đẳng, Sở GD&ĐT Hà Nội đã bố trí 6 trường THPT tiếp nhận hồ sơ, gồm: Chuyên Chu Văn An, Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân, Liên Hà, Nguyễn Trãi - Thường Tín, Chuyên Nguyễn Huệ và Chuyên Sơn Tây. CHIẾN LƯỢC ĐĂNG KÍ MÔN THI Chiến thuật chọn môn thi là vấn đề được các chuyên gia đặc biệt lưu ý. TS. Võ Thanh Hải, Phó Giám đốc Đại học Duy Tân chia sẻ, kì thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi “2 trong 1”. Do đó, việc chọn môn đăng kí dự thi với ngành xét tuyển đại học có mối quan hệ mật thiết. TS. Võ Thanh Hải lưu ý, năm nay thí sinh dự thi 4 môn (2 môn bắt buộc Toán, Văn và 2 môn tự chọn). Trong khi đó, quy chế tuyển sinh quy định tổ hợp xét tuyển 3 môn phải có 1 môn bắt buộc là Toán hoặc Văn. Vì vậy, căn cứ đầu tiên để chọn môn là thí sinh nên bám sát những môn học tốt nhất và có sự đầu tư trong 3 năm THPT để gia tăng cơ hội trúng tuyển. Môn tự chọn nên là môn xuất hiện trong nhiều tổ hợp xét tuyển để mở rộng cơ hội. Thí sinh cần đăng kí môn thi tốt nghiệp gắn liền với môn xét tuyển đại học của ngành học mong muốn. TS. Võ Thanh Hải cho rằng, việc đăng kí không khớp có thể dẫn đến nguy cơ rớt đại học, đặc biệt với các ngành đặc thù như Y khoa thường chỉ xét tổ hợp Toán - Hóa - Sinh (B00). Các chuyên gia nhấn mạnh, giai đoạn này thí sinh cần rà soát kĩ ngành và nhóm ngành mong muốn để có lựa chọn tối ưu nhất. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu phải chuẩn bị kì thi tốt nghiệp THPT 2026 kĩ lưỡng, tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng từ sớm, từ xa. Từ thực tiễn tổ chức, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nêu 5 bài học kinh nghiệm quan trọng: Thứ nhất, lãnh đạo phải sâu sát, quyết liệt; thứ hai, chuẩn bị chu đáo từ sớm; thứ ba, chuyên môn phải chủ động, tinh thông nghiệp vụ; tiếp theo, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ; cuối cùng, truyền thông phải chủ động và minh bạch. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhận định, kì thi năm 2026 có nhiều thuận lợi hơn so với năm trước nhờ sự ổn định của chính quyền địa phương, đây cũng là năm thứ hai tổ chức thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Dù có nhiều yếu tố thuận lợi cùng kinh nghiệm tích lũy, ông Phạm Ngọc Thưởng nhắc nhở các đơn vị không được chủ quan. Sự thành công của kì thi năm 2026 sẽ là minh chứng cho hiệu quả của việc đổi mới giáo dục theo hướng thực chất. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là một kì thi an toàn, đúng quy chế mà là tạo ra một sân chơi công bằng, nơi mọi nỗ lực của thí sinh đều được ghi nhận đúng mực. NGHIÊM HUÊ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu phải chuẩn bị kì thi tốt nghiệp THPT 2026 kĩ lưỡng, tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng từ sớm, từ xa. Từ thực tiễn tổ chức, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nêu 5 bài học kinh nghiệm quan trọng… Thí sinh thi tốt nghiệp năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý Số lượng học sinh dự thi đông nhất 10 năm qua Dù còn hôm nay (17/4) để thí sinh tiếp tục đăng ký NV nhưng đến nay, lượng thí sinh dự thi đã cao nhất trong vòng 10 năm qua. Với hơn 114.000 thí sinh đã đăng ký và chưa phải là con số cuối cùng, kỳ thi năm nay sẽ cạnh tranh khốc liệt khi tỉ lệ đỗ vào công lập chỉ khoảng hơn 55%. Tỉ lệ này thấp nhất 10 năm qua. Trưa 16/4, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, hệ thống đăng ký cơ bản vận hành ổn định, thông suốt. Học sinh và phụ huynh không gặp nhiều khó khăn trong quá trình đăng ký. Trong đó, trường THPT công lập không chuyên có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất là THPT Bắc Lương Sơn với gần 7.000 nguyện vọng (NV), chủ yếu NV2, NV3. Top 10 trường THPT công lập có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất, từ 5.000 NV trở lên thuộc nhóm có điểm chuẩn thấp, khu vực ngoại thành như: Bắc Lương Sơn, Tự Lập, Đại Mỗ, Thọ Xuân, Lưu Hoàng, Đại Cường… Trường THPT có tổng số NV đăng ký không cao nhưng NV1 rất cao, THPT Yên Hoà tiếp tục dẫn đầu với gần 2.500 NV. Các trường tiếp theo vẫn thuộc top đầu như: Lê Quý Đôn - Hà Đông, Kim Liên, Việt Đức, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đình Phùng, Thăng Long… Bên cạnh đó, lượng thí sinh đăng ký NV1 cao còn có sự xuất hiện của trường Tùng Thiện, Mỹ Đình. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường tiếp tục tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, phụ huynh đăng ký đảm bảo thuận lợi, lựa chọn NV phù hợp với năng lực, điều kiện chăm sóc, giáo dục của mỗi gia đình. “Tuyệt đối không ép buộc học sinh khi đăng ký dự thi hay lựa chọn “phân luồng” ở bậc học tiếp theo đảm bảo việc đăng ký của học sinh là tự nguyện”, Sở GD&ĐT Hà Nội nêu. Ngoài ra, thống kê số lượng đăng ký NV vào các trường sẽ giúp học sinh có thêm thông tin để tham khảo. Ngành giáo dục và đào tạo khuyến nghị học sinh và phụ huynh cần cân nhắc lựa chọn trường dựa trên năng lực học tập thực tế của học sinh, đồng thời tìm hiểu kỹ về môi trường giáo dục, điều kiện học tập của các trường THPT dự kiến. Sau khi đăng ký, thí sinh sẽ dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vào ngày 30-31/5 tới. Mỗi thí sinh thực hiện 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ để lấy kết quả tuyển sinh. HÀ LINH THPT Yên Hòa năm nay tuyển 765 chỉ tiêu nhưng có gần 2.500 thí sinh đăng ký NV1 Tính đến hết ngày 15/4, toàn thành phố có 114.195 học sinh đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, chiếm tỉ lệ gần 78% học sinh tốt nghiệp THCS. Số thí sinh đăng ký dự thi đến thời điểm này đã cao nhất trong vòng 10 năm qua. THI TỐT NGHIỆP THPT 2026: 5 bài học kinh nghiệm TS. Võ Thanh Hải khuyến cáo thí sinh chọn môn tự chọn phải khớp với tổ hợp xét tuyển đại học. Việc lựa chọn môn thế mạnh và có độ phủ rộng trong nhiều tổ hợp là yếu tố then chốt để gia tăng cơ hội trúng tuyển. TUYỂN SINH LỚP 10 Ở HÀ NỘI:

Made with FlippingBook

