Báo Tiền Phong số 294

VỐN ƯU ĐÃI: BAO GIỜ? THỨ TƯ 21/10/2026 Số 294 0977.456.112 Nga dồn dập không kích Ukraine ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, ĐÃI NGỘ THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRANG 12 TRANG 4 TRANG 15 TRANG 3 CUỘC ĐUA THỜI TRANG CỦA TOP 25 HOA HẬU VIỆT NAM 2026 TRANG 8-9 Trước sức ép tài chính, nhiều doanh nghiệp đã tái cơ cấu, cắt giảm chi phí không cần thiết ẢNH: U.P Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen ngày 19/10 ẢNH: TTXVN VIỆT NAM - ĐAN MẠCH: TỪ CHUYỆN CỔ TÍCH ĐẾN KHUNG TRỜI HỢP TÁC TRONG KỶ NGUYÊN MỚI TRANG 2 Thúc đẩy cơ chế đặt hàng và trọng dụng nhân tài Không có chủ trương tiếp tục sáp nhập xã, phường Học phí đại học có thể tăng kịch trần TRANG 6 TRANG 5 CHUYỆN HÔM NAY Vốn "chảy" vào sản xuất XEM TIẾP TRANG 5 n NGỌC LÂM Những ngày cuối năm, câu chuyện doanh nghiệp quan tâm không chỉ là đơn hàng mà làm sao tiếp cận được nguồn vốn để mua nguyên liệu, trả lương duy trì dây chuyền và giữ chân người lao động.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, ngày 19/10, tại Thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Đan Mạch, một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu và châu Âu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đan Mạch đã dành cho Việt Nam kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, trong công cuộc tái thiết, phát triển đất nước cũng như quá trình Đổi mới, hội nhập quốc tế và chuyển đổi xanh hiện nay. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước, đặc biệt kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác chiến lược Xanh năm 2023. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư không ngừng mở rộng; các doanh nghiệp Đan Mạch như LEGO, Pandora, Carlsberg hiện diện, hợp tác và phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững. Nhà vua Frederik X nhất trí với những ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc phát huy những thế mạnh bổ sung cho nhau, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế biển, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân. TÌNH BẠN ĐƯỢC BỒI ĐẮP QUA NĂM THÁNG Chiều 19/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen: “Từ câu chuyện cổ tích đến khung trời hợp tác Việt Nam - Đan Mạch trong kỷ nguyên mới”. Bày tỏ câu chuyện về tình bạn được bồi đắp qua năm tháng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại, năm 1971, giữa lúc Việt Nam còn chiến tranh và bị tàn phá nặng nề, Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao. Sự đồng hành quý báu ấy trong thời khắc khó khăn chính là minh chứng cho câu ngạn ngữ “Lúc khó khăn mới biết ai là bạn. Khi hoạn nạn mới biết bạn là ai”. Việt Nam luôn trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ chân thành của nhân dân Đan Mạch trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập cũng như trong công cuộc tái thiết đất nước. Từ những kết nối ban đầu, quan hệ hai nước đã từng bước mở rộng. Ngày nay, hơn 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam với nhiều dự án tiên phong, quy mô lớn. Sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác song phương đã chuyển hóa từ hỗ trợ một chiều sang hợp tác đa chiều, cùng có lợi trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, giao lưu nhân dân và nay tiếp tục mở rộng sang năng lượng, khí hậu, công nghệ. Từ chặng đường 55 năm hữu nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ có hai bài học lớn được rút ra. Thứ nhất, mối quan hệ đã được thử thách qua thăng trầm lịch sử để tạo nên nền tảng tin cậy sâu sắc - nền móng vững chắc cho một chương phát triển mới. Thứ hai, nội hàm hợp tác cần linh hoạt chuyển đổi theo thời đại; tiếp nối Đối tác toàn diện (năm 2013) và Đối tác Chiến lược xanh (năm 2023), hai nước cần một “mô hình hợp tác mới” toàn diện, chiến lược hơn - nơi thế mạnh về khoa học, công nghệ, chuyển đổi xanh của Đan Mạch gặp gỡ quyết tâm chính trị và tiềm năng phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam và Đan Mạch tìm thấy điểm giao thoa cốt lõi: tinh thần tự chủ, tự cường; tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đề cao luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương và luôn giữ cánh cửa đối thoại, hợp tác rộng mở. Coi Đan Mạch là người bạn tin cậy và đối tác quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất nâng tầm hợp tác từ Đối tác Chiến lược xanh lên một khuôn khổ quan hệ chiến lược và toàn diện hơn. Đây là bước đi tất yếu nhằm đưa hợp tác song phương trở thành mô hình tiêu biểu giữa một quốc gia Đông Nam Á và một đối tác Bắc Âu, giúp hai nước trở thành cửa ngõ, đầu cầu chiến lược của nhau tại ASEAN và Liên minh châu Âu (EU). MỞ RỘNG HỢP TÁC SANG NHỮNG LĨNH VỰC MỚI Sáng 20/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X cùng dự cuộc gặp gỡ lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của Đan Mạch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng Đan Mạch mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới, có giá trị gia tăng cao và có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của cả hai nước. Các lĩnh vực ưu tiên gồm chuyển đổi năng lượng và phát triển hệ sinh thái năng lượng tái tạo; cảng biển, logistics và vận tải biển xanh; kinh tế tuần hoàn; công nghệ môi trường và quản lý nước; nông nghiệp - thực phẩm bền vững; chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và sản xuất thông minh. Hai bên cũng cần tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo; thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D), chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, bộ tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các tập đoàn Đan Mạch. Từ những ý kiến trao đổi tại cuộc gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, đối với lĩnh vực logistics và cảng biển, các doanh nghiệp Đan Mạch nghiên cứu mở rộng đầu tư vào hệ thống cảng biển, cảng trung chuyển quốc tế, trung tâm logistics, kho vận thông minh, logistics hàng không, logistics đường sắt và các giải pháp quản trị chuỗi cung ứng hiện đại. Các tập đoàn logistics quốc tế không chỉ vận chuyển hàng hóa của Việt Nam, mà còn đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới logistics toàn cầu, hình thành tại Việt Nam các trung tâm phân phối, trung chuyển và quản trị chuỗi cung ứng cho khu vực. Đối với lĩnh vực năng lượng, Việt Nam mong muốn các tập đoàn có năng lực về công nghệ, tài chính và quản trị tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điện gió, điện Mặt trời, các nguồn điện ổn định và linh hoạt, hệ thống lưu trữ năng lượng và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Hai bên không chỉ phát triển các dự án năng lượng riêng lẻ, mà phải từng bước xây dựng hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tại Việt Nam, phát triển chuỗi cung ứng, sản xuất thiết bị, dịch vụ kỹ thuật, nghiên cứu - phát triển, đào tạo nguồn nhân lực và từng bước nâng cao tỷ lệ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam. Đối với lĩnh vực sản xuất tiên tiến, các tập đoàn quốc tế không chỉ đặt nhà máy gia công tại Việt Nam mà từng bước đưa các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn vào Việt Nam: thiết kế, nghiên cứu và phát triển, sáng tạo nội dung, phát triển sản phẩm, đào tạo nhân lực và xây dựng hệ sinh thái các nhà cung cấp Việt Nam; cần hướng tới mục tiêu để những sản phẩm được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam có thể tiếp cận hàng trăm triệu người tiêu dùng trên thế giới. BÌNH GIANG 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 21/10/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, câu chuyện tương lai giữa Việt Nam và Đan Mạch sẽ được viết tiếp không chỉ bằng phép màu cổ tích, mà bằng lòng tin, tri thức, ý chí và quyết tâm của cả hai dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen ngày 19/10 ẢNH: TTXVN Từ chuyện cổ tích đến khung trời hợp tác trong kỷ nguyên mới Xây dựng niềm tin sâu sắc, mở ra khung trời hợp tác mới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhìn lại 55 năm qua, từ sự đồng hành trong những năm tháng khó khăn, Việt Nam và Đan Mạch đã xây dựng nên niềm tin sâu sắc để mở ra một khung trời hợp tác mới. Gợi nhắc hình ảnh trong câu chuyện hạt đậu của Andersen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, nếu 55 năm qua là hành trình của những thế hệ gieo mầm đầu tiên, thì hôm nay là thời điểm để tiếp tục gieo những hạt giống mới. Câu chuyện tương lai giữa Việt Nam và Đan Mạch sẽ được viết tiếp không chỉ bằng phép màu cổ tích, mà bằng lòng tin, tri thức, ý chí và quyết tâm của cả hai dân tộc. VIỆT NAM - ĐAN MẠCH:

3 n Thứ Tư n Ngày 21/10/2026 THỜI SỰ Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại phiên họp rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ. Phó Thủ tướng lưu ý xây dựng vị trí việc làm phải đáp ứng yêu cầu vừa kế thừa, vừa đổi mới; là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản trị tổ chức, nhân sự; là căn cứ xuyên suốt để tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, đánh giá, sàng lọc, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý biên chế và cải cách tiền lương. Xác định vị trí việc làm phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, đặt trong tổng thể quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành hành chính địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các yếu tố đặc thù của từng bộ, ngành, địa phương. Một lưu ý nữa là xác định vị trí việc làm phải bắt đầu từ phân tích, đánh giá cụ thể về yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực, xác định khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực tương ứng; không lấy tổ chức, biên chế hay ngạch bậc hiện có làm căn cứ xác định vị trí việc làm. Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện quy định khung về danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực, tiêu chuẩn, định mức vị trí việc làm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với Kết luận của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức trung ương; hoàn thành trước ngày 24/10. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan liên quan hoàn thành dữ liệu về vị trí việc làm, bảo đảm kết nối, liên thông trong hệ thống chính trị và hệ thống cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức; hoàn thành trong tháng 12. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ triển khai ngay nhiệm vụ là cơ quan thực hiện điểm về việc xây dựng vị trí việc làm trong các bộ, cơ quan ngang bộ; đồng thời khẩn trương đề xuất cấp có thẩm quyền lựa chọn thành phố Hà Nội và một tỉnh, thành phố phù hợp để thực hiện điểm tại địa phương. Các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng đề xuất biên chế giai đoạn 2027-2031 gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; hoàn thành trong tháng 12. LUÂN DŨNG Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế. QUẢN TRỊ THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM, NĂNG LỰC THỰC THI Kết luận nêu quan điểm, việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, yêu cầu công việc và sản phẩm đầu ra của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển mạnh từ quản lý theo số lượng người, biên chế, ngạch bậc sang quản trị theo vị trí việc làm, năng lực thực thi, kết quả và giá trị đóng góp. Không lấy tổ chức, biên chế, nhân sự, ngạch bậc, tiền lương hiện có làm căn cứ hợp thức hóa hiện trạng; chủ động thiết kế lại vị trí việc làm khi chức năng, nhiệm vụ, phương thức thực hiện thay đổi. Phân định rõ việc xác định vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và quyết định giao biên chế; gắn trách nhiệm với thẩm quyền và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới công tác quản lý, sử dụng và đãi ngộ cán bộ theo vị trí việc làm. Gắn tinh giản biên chế với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, năng suất và hiệu quả công việc. Không áp dụng máy móc định mức biên chế hoặc tỉ lệ tinh giản bình quân, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Lấy yêu cầu của vị trí việc làm, phẩm chất, năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ bố trí, sử dụng, đánh giá, sàng lọc và đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức. Kết luận cũng nhấn mạnh yêu cầu từng bước đổi mới cơ chế đánh giá, chính sách tiền lương và đãi ngộ theo vị trí việc làm, năng lực và kết quả công việc; khắc phục bình quân, cào bằng, coi trọng ngạch, bậc, thâm niên hơn hiệu quả công việc; hoàn thiện các điều kiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình, từng bước nâng cao đời sống và đãi ngộ tương xứng. KHÔNG LẤY SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ HIỆN CÓ LÀM CĂN CỨ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM Theo kết luận, vị trí việc làm được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị; gắn với nội dung công việc, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm và yêu cầu năng lực, đồng thời tính đến tác động của phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tự chủ và xã hội hóa. Không lấy số lượng nhân sự hiện có, ngạch, bậc hoặc chỉ tiêu biên chế đã giao làm căn cứ trực tiếp để xác định vị trí việc làm. Mỗi vị trí gắn với một nhóm công việc tương đối ổn định, có sản phẩm và trách nhiệm rõ ràng; không hình thành vị trí việc làm riêng chỉ do công đoạn, nhiệm vụ đột xuất hoặc khác biệt về ngạch, bậc. Tích hợp những vị trí công việc có tính chất tương đồng và sử dụng chung nhân lực khi phù hợp. Thống nhất nội dung mô tả cơ bản về nhiệm vụ, sản phẩm, thẩm quyền, quan hệ phối hợp và yêu cầu năng lực; phù hợp với đặc thù công tác Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và từng lĩnh vực chuyên ngành. Phân định rõ nhiệm vụ chủ trì, phối hợp và trách nhiệm giữa các cơ quan, các cấp; khắc phục triệt để tình trạng giao thoa, chồng chéo, bỏ sót, trùng lặp; gắn phân cấp với năng lực thực hiện, tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm. Về xác định nhu cầu nhân lực và quản lý biên chế, kết luận yêu cầu áp dụng phương pháp phù hợp với tính chất từng công việc để xác định nhu cầu nhân lực từ nhiệm vụ, sản phẩm, khối lượng, tần suất, mức độ phức tạp, chất lượng, thời gian, địa bàn, điều kiện thực hiện và năng lực cần thiết. Đối với công việc tham mưu, nghiên cứu, thẩm tra, giám sát và phục vụ các cơ quan lãnh đạo, phải tính đến yếu tố đặc thù như tiến độ, trách nhiệm đối với sản phẩm, nhiệm vụ đột xuất, công việc cao điểm và yêu cầu duy trì năng lực chuyên môn; không áp dụng cơ học định mức giải quyết hồ sơ hành chính. Không đồng nhất một vị trí việc làm với một cá nhân hoặc một chỉ tiêu biên chế; không tự động quy đổi nhu cầu nhân lực thành chỉ tiêu biên chế. Xem xét đồng bộ tác động của 4 nhóm yếu tố: Địa giới hành chính; quy mô, trình độ phát triển; mức độ phân cấp, phân quyền; khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tự chủ và xã hội hóa. Chú trọng đặc điểm của 4 nhóm địa bàn (đô thị đặc biệt, đô thị, đồng bằng, miền núi) và điều kiện đặc thù của từng địa phương; không bình quân, cào bằng hoặc áp dụng máy móc theo vùng. Đối chiếu nhu cầu với số người hiện có, biên chế được giao, cơ cấu, chuyên môn, năng lực, phân bổ và nguồn kinh phí; xác định đúng nơi thừa, nơi thiếu, nơi bố trí chưa phù hợp. Không lấy chênh lệch số người hoặc biên chế hiện có làm căn cứ duy nhất để đề xuất điều chỉnh… TRƯỜNG PHONG Kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ, từng bước đổi mới cơ chế đánh giá, chính sách tiền lương và đãi ngộ theo vị trí việc làm, năng lực và kết quả công việc; khắc phục bình quân, cào bằng, coi trọng ngạch, bậc, thâm niên hơn hiệu quả công việc; hoàn thiện các điều kiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình, từng bước nâng cao đời sống và đãi ngộ tương xứng. Bộ Nội vụ được giao thực hiện điểm về xây dựng vị trí việc làm tại các bộ, ngành; còn ở cấp địa phương đề xuất lựa chọn Hà Nội và một địa phương phù hợp để thực hiện thí điểm. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, việc tính toán tiền lương phải gắn với vị trí việc làm, khối lượng công việc và năng lực thực tế, đồng thời đổi mới phương thức làm việc, tinh gọn biên chế để tạo dư địa nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công phường Rạch Giá, tỉnh An Giang ẢNH: TTXVN Kết luận yêu cầu tập trung rà soát, bố trí, cơ cấu lại nhân lực và xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031, báo cáo Bộ Chính trị trong quý IV/2026. Xác định đúng nơi thừa, nơi thiếu, nơi bố trí chưa phù hợp về cơ cấu, chuyên môn và chất lượng; ưu tiên sắp xếp, điều chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả nhân lực hiện có trước khi đề xuất điều chỉnh biên chế. Không chờ hoàn thiện toàn bộ định mức, phương pháp định lượng mới triển khai các nhiệm vụ cấp thiết. Bộ Nội vụ và Hà Nội được chọn làm điểm xây dựng vị trí việc làm Hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội - Chi nhánh Tây Hồ ẢNH: VGP Đổi mới chính sách tiền lương, đãi ngộ theo vị trí việc làm

Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp và có kết luận giao các địa phương chủ động xem xét, quyết định việc đề xuất sắp xếp trên cơ sở tình hình thực tế. Theo đó, việc tiếp tục sáp nhập hoặc chia tách đơn vị hành chính cấp xã phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa bàn, đồng thời bảo đảm tuân thủ các tiêu chí, quy trình và thẩm quyền theo quy định. Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho hay, nếu địa phương nhận thấy đơn vị hành chính cấp xã có quy mô quá nhỏ, không bảo đảm không gian và dư địa phát triển, có thể xem xét đề xuất sắp xếp. Việc xem xét cần căn cứ vào điều kiện của các xã liền kề. Chẳng hạn, nếu hai đến ba xã gần nhau có điều kiện kinh tế - xã hội, văn hóa tương đồng, giao thông thuận lợi và việc sáp nhập tạo điều kiện tốt hơn cho công tác quy hoạch, phát triển, địa phương có thể nghiên cứu phương án sáp nhập. Trong trường hợp này, địa phương cần thảo luận, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, trao đổi với các cơ quan liên quan, lấy ý kiến người dân và tạo sự đồng thuận trước khi hoàn thiện hồ sơ, trình Trung ương xem xét, quyết định. TỪNG ĐỊA PHƯƠNG PHẢI CHỦ ĐỘNG Ngược lại, theo Bộ trưởng, nếu địa phương đã sáp nhập ba đến bốn xã nhưng nhận thấy địa bàn sau sáp nhập quá rộng, phát sinh vướng mắc trong quá trình quản lý, điều hành và gây khó khăn cho người dân, địa phương cũng cần chủ động tính toán, đề xuất phương án chia tách phù hợp. “Trung ương không có chủ trương tất cả địa phương phải tiếp tục nhập hoặc tách xã, phường. Tinh thần chung hiện tại là giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã, tập trung nâng cao năng lực vận hành”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói. Vì vậy, các địa phương cần nắm rõ chủ trương để triển khai thực hiện. Bộ trưởng cho biết hiện vẫn có địa phương chờ Trung ương chỉ đạo về việc có tiếp tục sáp nhập hay không; một số nơi còn theo dõi động thái của các địa phương khác trước khi đưa ra quyết định. “Từng địa phương phải chủ động căn cứ tình hình thực tế, theo nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, đồng thời thực hiện đúng quy trình, thẩm quyền”, Bộ trưởng nhấn mạnh. Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đề cập trách nhiệm của các địa phương trong việc chủ động đánh giá điều kiện thực tế, cân nhắc phương án sắp xếp phù hợp và tuân thủ đầy đủ quy trình theo quy định. Đối với phương án sáp nhập, địa phương cần tổ chức thảo luận trong tập thể lãnh đạo, trao đổi với các cơ quan liên quan, lấy ý kiến người dân và bảo đảm sự đồng thuận trước khi trình Trung ương xem xét, quyết định. ĐÀ NẴNG LẤY Ý KIẾN ĐỀ ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 1 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Trước đó, Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng đã báo cáo xin chủ trương đối với dự thảo Đề án và Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố (theo Công văn số 4273 ngày 14/10/2026). Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng thống nhất quyết nghị với 3 nội dung. Cụ thể, về chủ trương việc sắp xếp lại một số đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên theo quy định. Đồng thời, tạo không gian phát triển mới, khai thác hiệu quả các nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Đảng ủy UBND thành phố. Về tổ chức thực hiện, giao Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo UBND TP nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý của các Thành ủy viên để khẩn trương hoàn thiện đề án và triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp theo đảm bảo quy định. Về tuyên truyền, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân đối với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng sau khi sáp nhập với Quảng Nam có 94 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 phường, 68 xã, 1 đặc khu Hoàng Sa, 2 xã đảo là Tam Hải và Tân Hiệp. LUÂN DŨNG - NGUYỄN THÀNH 4 n Thứ Tư n Ngày 21/10/2026 XÃ HỘI Không có chủ trương tiếp tục sáp nhập xã, phường "Trung ương không có chủ trương tất cả địa phương phải tiếp tục nhập hoặc tách xã, phường. Tinh thần chung hiện tại là giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã, tập trung nâng cao năng lực vận hành", Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh khi trao đổi với phóng viên về việc tiếp tục sắp xếp bộ máy hành chính, chiều 20/10. Đà Nẵng lấy ý kiến để hoàn thiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ẢNH: N.T “Từng địa phương phải chủ động căn cứ tình hình thực tế, theo nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, đồng thời thực hiện đúng quy trình, thẩm quyền”. Bộ trưởng Bộ Nội vụ NGUYỄN TIẾN HẢI Ngày 20/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội và tình hình phát triển nhà ở tái định cư giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn Thành phố. Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, Thành phố đang theo dõi 187 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 30 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang, với tổng diện tích đất khoảng 709 ha, tổng mức đầu tư khoảng 365 nghìn tỷ đồng và quy mô gần 169 nghìn căn hộ. Đến nay, 106 dự án đã hoàn thành quy hoạch chi tiết, 93 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng, 56 dự án được giao đất, 44 dự án được cấp giấy phép xây dựng hoặc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi... BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tiến độ triển khai thực tế của nhiều dự án nhà ở xã hội còn chậm, trong khi việc chuẩn bị quỹ nhà tái định cư chưa đáp ứng yêu cầu. Ông Thắng dẫn thực tế dự án đường Vành đai 1 để nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan trong bảo đảm quyền lợi người dân. Người dân đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai công trình, nhưng việc bố trí nhà tái định cư còn chậm. Đây là vấn đề cần được khắc phục bằng việc chủ động chuẩn bị quỹ nhà, gắn tiến độ bố trí tái định cư với tiến độ thực hiện dự án. Đối với phát triển nhà ở, ông Thắng yêu cầu rà soát đồng bộ các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và nhà ở tái định cư, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tế, khả năng cân đối nguồn lực và định hướng quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Các chỉ tiêu phải gắn với tiến độ triển khai và hoàn thành cụ thể, tránh tình trạng có kế hoạch nhưng chậm chuyển thành sản phẩm thực tế. Ông Thắng cũng yêu cầu nghiên cứu cơ chế huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích doanh nghiệp có năng lực tham gia tạo lập quỹ nhà; xem xét phương án mua hoặc thuê nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư theo quy định. Đồng thời, cần nghiên cứu tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư theo hướng đồng bộ với nhà ở thương mại, bảo đảm điều kiện sống của người dân. “Việc bố trí tái định cư phải được xem xét trong tổng thể quy hoạch, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển đô thị và quyền lợi chính đáng của người dân”, ông Thắng yêu cầu. TRẦN HOÀNG Nâng chất lượng nhà tái định cư đồng bộ với nhà thương mại Chủ tịch Hà Nội yêu cầu nghiên cứu tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư theo hướng đồng bộ với nhà ở thương mại, bảo đảm điều kiện sống của người dân. Dự án nhà ở xã hội đang được sửa tại Pháp Vân - Tứ Hiệp ẢNH: T.H Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện Thành phố có 204 tòa nhà tái định cư với hơn 19 nghìn căn hộ, nhưng toàn bộ quỹ nhà này đã được bố trí cho các dự án giải phóng mặt bằng giai đoạn 2021-2025. Quỹ nhà chuyển tiếp có khả năng đưa vào cân đối trong giai đoạn 2026-2030 còn khoảng 708 căn hộ. Trong khi đó, nguồn cung bổ sung phụ thuộc đáng kể vào tiến độ hoàn thành các dự án nhà ở xã hội và việc triển khai những cơ chế tạo lập quỹ nhà mới.

5 n Thứ Tư n Ngày 21/10/2026 KINH TẾ ÁP LỰC KÉP Bà Vũ Thị Ngọc Tuyết, Giám đốc Công ty May Minh Ngọc (xã Bà Điểm, TPHCM) cho biết, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DN SME) thường chịu ảnh hưởng rõ rệt khi lãi suất cho vay tăng. Không chỉ phải đối mặt với chi phí vốn cao, nhóm DN này còn gặp khó khăn trong tiếp cận tín dụng do các yêu cầu về tài sản bảo đảm và hồ sơ vay vốn. “Tôi đang có nhu cầu vay thêm khoảng 10 tỷ đồng nhưng khi tìm đến ngân hàng, tôi đã rút lại ý định trên bởi lãi vay đều trên 10%. Sau thời gian đó, lãi suất thả nổi còn tăng hơn”, bà Tuyết chia sẻ. Trước áp lực lãi suất, bà Tuyết phải tái cấu trúc tài chính, rà soát các khoản vay, đàm phán với đối tác… Đồng thời, công ty kiểm soát chặt dòng tiền thông qua cắt giảm chi phí, tối ưu hàng tồn kho và đẩy nhanh thu hồi công nợ. Bên cạnh khó khăn về vốn, theo bà Tuyết, sức mua trên thị trường suy giảm khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Chi phí đầu vào tăng trong khi hàng hóa tiêu thụ chậm khiến các nhà sản xuất chịu áp lực từ nhiều phía. Bà kỳ vọng thời gian tới có thể tiếp cận vốn vay thuận lợi hơn để đầu tư máy móc, thiết bị và thuê thêm nhân công, đáp ứng các đơn hàng vào đầu năm tới. Ông Nguyễn Song Tùng, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Nông nghiệp Bền vững HKT (phường Đông Hưng Thuận) cho rằng, chủ trương giảm lãi suất, triển khai các gói tín dụng ưu đãi để hỗ trợ DN là rất cần thiết. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tế và phát huy hiệu quả, cần có cơ chế triển khai cụ thể, phù hợp với điều kiện của cả ngân hàng và DN. “Nhiều DN SME đang gặp khó khăn trong việc chứng minh dòng tiền, đáp ứng yêu cầu về tài sản thế chấp và các điều kiện vay vốn. Những DN từng gặp vướng mắc trong hoạt động kinh doanh càng khó tiếp cận tín dụng, trong khi DN mới cũng cần thời gian hình thành dòng tiền ổn định để chứng minh khả năng trả nợ. Vì vậy, dù có các gói tín dụng ưu đãi, không phải DN nào cũng có thể tiếp cận nguồn vốn trên thực tế”, ông Tùng cho biết. Để nguồn vốn ưu đãi thực sự đến được với DN, ông Tùng cho rằng cần có hướng dẫn triển khai rõ ràng, xác định cụ thể đối tượng thụ hưởng, điều kiện vay và cơ chế giải ngân. Chính sách càng sát với đặc thù hoạt động của DN và khả năng thực hiện của ngân hàng thì càng tạo điều kiện để DN tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp, duy trì hoạt động, đầu tư công nghệ và mở rộng sản xuất. Theo ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Du lịch Vietravel, Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM, lãi suất cho vay tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước tăng khoảng 1,8-2,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Tại các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân và ngân hàng số, lãi suất cho vay thực tế đã vượt 10%/ năm, ảnh hưởng đến lợi nhuận DN trong bối cảnh sức cầu chung còn yếu. Trước những sức ép về tài chính, DN đang tìm cách đa dạng hóa nguồn vốn, từ phát hành trái phiếu, gọi vốn nhà đầu tư đến tăng vốn chủ sở hữu. Một số đơn vị điều chỉnh chiến lược kinh doanh, thu hẹp các mảng kém hiệu quả, tập trung vào lĩnh vực cốt lõi và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để giảm chi phí vận hành. CẦN CƠ CHẾ ĐỂ VỐN ƯU ĐÃI ĐẾN ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG Ngày 20/10, trao đổi với PV Tiền Phong, TS Huỳnh Thanh Điền, chuyên gia kinh tế, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho rằng, việc Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ DN là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả thực chất, cần có giải pháp cụ thể thay vì chỉ dừng ở việc kêu gọi các ngân hàng giảm lãi suất. Theo ông Điền, áp lực huy động vốn và cân đối thanh khoản khiến các ngân hàng phải duy trì lãi suất huy động ở mức phù hợp, từ đó ảnh hưởng đến lãi suất cho vay. Trong khi đó, DN SME gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận tín dụng do hạn chế về tài sản thế chấp, dòng tiền và khả năng chứng minh hiệu quả kinh doanh. Nếu chi phí vay vốn quá cao, nhiều DN khó bảo đảm lợi nhuận để duy trì hoạt động. Vì vậy, ông Điền đề xuất cơ quan quản lý nghiên cứu cơ chế điều hành lãi suất cụ thể, có thể xem xét mức trần lãi suất huy động, lãi suất cho vay phù hợp với từng nhóm khách hàng; đồng thời xác định hạn mức tín dụng dành cho DN SME và các lĩnh vực ưu tiên. “Điều quan trọng không chỉ là giảm bao nhiêu điểm phần trăm mà còn phải đưa mặt bằng lãi suất về mức hợp lý, giúp DN thực sự giảm chi phí vốn”, TS Điền nhấn mạnh. Về lâu dài, TS Điền cho rằng cần phát huy vai trò điều tiết của các ngân hàng có vốn nhà nước chi phối, tạo mặt bằng lãi suất cạnh tranh và thúc đẩy các ngân hàng khác điều chỉnh theo. Trong những giai đoạn kinh tế gặp khó khăn, Nhà nước có thể áp dụng các biện pháp điều hành phù hợp thông qua khuôn khổ pháp lý rõ ràng, bảo đảm hài hòa giữa an toàn hệ thống ngân hàng và nhu cầu vốn của nền kinh tế. UYÊN PHƯƠNG Chính phủ chỉ đạo giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm 1,52%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp vẫn gặp khó về chi phí vốn và điều kiện tiếp cận tín dụng. Doanh nghiệp mong sớm tiếp cận vốn vay với lãi suất phù hợp để phát triển sản xuất ẢNH: U.P Thông tin từ ngành Ngân hàng, hiện có 15 ngân hàng thương mại, trong đó có những ngân hàng thuộc nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước, triển khai các gói tín dụng ưu đãi với tổng quy mô khoảng 409.000 tỷ đồng, lãi suất giảm từ 1-2 điểm phần trăm so với lãi suất thông thường. Hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận để hạ lãi suất, nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng. Theo đó, các ngân hàng thương mại phải giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, không chạy đua tăng lãi suất huy động và giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2 điểm phần trăm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng Nhà nước đồng thời yêu cầu hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh và các công trình, dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không hạ chuẩn cấp tín dụng để chạy theo tăng trưởng. Bên cạnh đó, Thông tư 50/2026 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 1/12 tới, cũng được kỳ vọng giúp các ngân hàng chủ động hơn trong cân đối nguồn vốn. Trong nhiều tháng qua, không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay. Nhiều doanh nhân chia sẻ, mặc dù đã tìm kiếm được hợp đồng nhưng thiếu vốn lưu động, lãi vay quá cao, doanh nghiệp của họ đã lỡ cơ hội làm ăn. Vì lẽ đó, yêu cầu kéo giảm lãi suất cho vay mang ý nghĩa sống còn. Kết luận số 106 được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành ngày 15/10, đặt ra yêu cầu cần đưa các quyết sách thành kết quả cụ thể và thực chất. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay, đơn giản hóa và minh bạch quy trình để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn. Tinh thần ấy đã được cụ thể hóa. Chính phủ yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5 đến 2 điểm phần trăm đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng hạ lãi suất, hướng dòng vốn vào khu vực tạo ra hàng hóa, việc làm và động lực tăng trưởng. Sáng 19/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn trực tiếp họp với lãnh đạo các ngân hàng thương mại, nhấn mạnh trách nhiệm triển khai và đặt yêu cầu an toàn hệ thống lên hàng đầu. Không lâu sau đó, nhiều ngân hàng công bố các gói tín dụng ưu đãi, mức giảm từ 1,5 đến 2 điểm phần trăm; có ngân hàng chấp nhận giảm thu nhập để chia sẻ chi phí vốn. Đây là tín hiệu đáng mừng, nhất là khi doanh nghiệp đang bước vào mùa cao điểm sản xuất, xuất khẩu và chuẩn bị đơn hàng cho dịp cuối năm. Nhưng từ chỉ đạo đến quầy tín dụng vẫn còn một quãng đường. Điều doanh nghiệp cần không chỉ là mức lãi suất giảm mà họ cần biết khoản vay nào được giảm, giảm trong bao lâu, điều kiện ra sao và doanh nghiệp đang có dư nợ có được hưởng chính sách này hay không? Nếu lãi suất hạ nhưng hạn mức quá thấp thì doanh nghiệp cũng khó tiếp cận. Nhiều doanh nghiệp ở TPHCM trong cuộc họp mới đây cho rằng, tài sản bảo đảm vẫn là rào cản khiến hồ sơ vay kéo dài hoặc phát sinh thêm điều kiện. Vì vậy, nếu chưa giải quyết được điểm nghẽn này, niềm vui sẽ chỉ nằm trên giấy. Thực tế, một điểm phần trăm lãi suất nhìn thấy rất nhỏ nhưng với khoản vay lớn, nó có thể là tiền lương của nhiều công nhân, là chi phí cho một lô nguyên liệu hoặc khoảng thở giúp doanh nghiệp giữ đơn hàng. Do đó, khi doanh nghiệp đứng vững, ngân hàng cũng giữ được khách hàng, người lao động giữ được việc làm và nền kinh tế có thêm sức bật. Chủ trương đã rõ, những cam kết đầu tiên cũng đã có, việc cần làm lúc này là công khai, giám sát và đo hiệu quả bằng số doanh nghiệp thực sự vay được vốn, số chi phí được giảm và số dự án sản xuất được khởi động. Lãi suất thấp hơn đã mở một cánh cửa cho doanh nghiệp trong giai đoạn này. Nhưng cánh cửa ấy chỉ có ý nghĩa khi doanh nghiệp có thể bước qua bằng những gói tín dụng cho vay thực sự mang lại hiệu quả. N.L Vốn "chảy" vào sản xuất CHUYỆN HÔM NAY TIẾP THEO TRANG 1 Vốn ưu đãi: Bao giờ?

Cùng dự có chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương. Về phía Lào, có bà Khamphao Ernthavanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; anh Souliya Keophilavong - Phó Bí thư Đoàn TNNDCM Lào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Lào. Tại hội đàm, anh Bùi Quang Huy nêu rõ, lãnh đạo cấp cao hai nước luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo củng cố và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Lào trên tất cả lĩnh vực, trong đó có hợp tác nhân dân và giao lưu thanh niên. Hai tổ chức Đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò trong kết nối thanh niên, giáo dục truyền thống, củng cố sự hiểu biết và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc. Theo anh Huy, hai bên vẫn còn dư địa trong việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027, để nâng cao hiệu quả, cụ thể hoá các nội dung hợp tác, mở rộng sự tham gia của các cấp bộ Đoàn và địa phương, bảo đảm các hoạt động được triển khai thường xuyên, có chiều sâu và phù hợp với nhu cầu của thanh niên hai nước. Tại hội đàm, hai bên trao đổi, thống nhất trong thời gian tới tiếp tục đổi mới, mở rộng các hoạt động hợp tác thanh niên theo hướng thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh duy trì trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị, giáo dục truyền thống và bồi dưỡng cán bộ trẻ, hai bên mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng và tăng cường kết nối thanh niên các địa phương. Đặc biệt, nhân dịp năm 2027 kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào, hai tổ chức Đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động có ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống, tăng cường gắn kết thanh niên và vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Trao đổi tại hội đàm, anh Thongly Sisoulith - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNNDCM Lào bày tỏ thống nhất cao với đề xuất hợp tác của anh Bùi Quang Huy; đồng thời đề xuất nhiều nội dung phối hợp thiết thực trong thời gian tới. Anh Thongly Sisoulith đề nghị T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng lý luận và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ đoàn thanh niên Lào; chia sẻ kinh nghiệm truyền thông số, đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu độc, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Thúc đẩy hợp tác kinh tế và kết nối doanh nhân; tạo điều kiện doanh nhân trẻ hai nước kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ, triển lãm sản phẩm thanh niên khởi nghiệp hai nước. XUÂN TÙNG Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 535/ TB-VPCP ngày 19/10/2026 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026. Thông báo Kết luận nêu rõ, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc, tình cảm đặc biệt đối với thanh niên; đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách và thể chế hóa bằng pháp luật để phát triển thanh niên. Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thanh niên Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Nổi bật là các thành tích ấn tượng trong học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thông qua các phong trào thi đua và khởi nghiệp. Lực lượng thanh niên cũng tích cực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xung kích bảo vệ Tổ quốc; tiên phong tình nguyện, bảo vệ môi trường, thực hiện an sinh xã hội; đồng thời chủ động hội nhập và đóng góp tại nhiều diễn đàn quốc tế lớn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả Kết luận số 166-KL/TW ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X, Nghị quyết số 349/NQ-CP ngày 27/10/2025 của Chính phủ, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 cùng các chương trình, đề án về phát triển thanh niên. TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI, TẠO VIỆC LÀM VÀ ĐỘT PHÁ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 2021 - 2030; Kết luận số 62-KL/TW ngày 29/6/2026 của Ban Bí thư và Thông báo số 123-KL/TW ngày 16/7/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tạo việc làm bền vững, đào tạo nguồn nhân lực. Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 105-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIV) về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Đồng thời, nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu nhân lực; phối hợp với T.Ư Đoàn phát triển các hình thức tư vấn, kết nối tuyển dụng trên nền tảng số; rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế giải quyết việc làm cho thanh niên, báo cáo cấp có thẩm quyền trong Quý I năm 2027. Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo; chú trọng năng lực tư duy, đổi mới sáng tạo, thực hành, ngoại ngữ, kỹ năng số và năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn, có trách nhiệm. Đẩy mạnh hướng nghiệp, phân luồng và gắn kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. THÚC ĐẨY NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC VÀ KHƠI THÔNG NGUỒN VỐN KHỞI NGHIỆP Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng yêu cầu triển khai Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026 - 2035; thúc đẩy đặt hàng nghiên cứu gắn với thực tiễn theo Nghị định số 263/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 để các nhà khoa học, kỹ sư trẻ được thử sức, chủ trì nhiệm vụ. Đơn vị này chủ trì, phối hợp với T.Ư Đoàn đề xuất đưa thanh niên tham gia các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược; nghiên cứu cơ chế phát triển nhân lực trẻ chất lượng cao ở các lĩnh vực mới (CNTT, AI, hàng không vũ trụ, năng lượng nguyên tử...), hoàn thành trong Quý IV năm 2026. Bộ cũng có nhiệm vụ nâng cao hiệu quả Quỹ NAFOSTED, Quỹ NATIF; thúc đẩy liên kết 03 Nhà (Nhà nước - Viện, trường - Doanh nghiệp). Giao Bộ Tài chính nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; tiếp thu ý kiến của thanh niên đối với dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp do thanh niên làm chủ sau khi Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ hai. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí thành lập và vận hành doanh nghiệp. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp VCCI và T.Ư Đoàn định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng các kiến nghị của doanh nghiệp trẻ. HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG, CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG VÀ NHÀ Ở XÃ HỘI Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn cho thanh niên khởi nghiệp (báo cáo Quý I năm 2027); tạo điều kiện cho thanh niên, doanh nghiệp trẻ tham gia các Chương trình mục tiêu quốc gia và đẩy mạnh đào tạo lao động nông nghiệp. Bộ Công Thương tăng cường đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp do thanh niên làm chủ về thương hiệu, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn thị trường quốc tế và xúc tiến thương mại điện tử (chú trọng sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp). Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao kết nối dữ liệu với hệ thống Thương vụ để hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp trẻ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo triển khai thực chất Chương trình tín dụng hỗ trợ cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội cho người trẻ dưới 35 tuổi theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023; nghiên cứu chính sách vay mua, thuê nhà dài hạn cho thanh niên; tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp của thanh niên tiếp cận nguồn vốn tín dụng. XUÂN TÙNG 6 n Thứ Tư n Ngày 21/10/2026 GIỚI TRẺ Mở rộng hợp tác thanh niên Việt Nam - Lào Tại Thông báo kết luận Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành. Trong đó, có việc sớm ban hành chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ trong các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ và năng lượng nguyên tử. Ngày 20/10, tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hội đàm với anh Thongly Sisoulith - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNNDCM Lào. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các thành viên Chính phủ, lãnh đạo T.Ư Đoàn và bạn trẻ tiêu biểu tại buổi đối thoại với thanh niên năm 2026 ẢNH: NHƯ Ý Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng quà lưu niệm anh Thongly Sisoulith, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNNDCM Lào tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp; chủ động đặt hàng trí thức, thanh niên trẻ giải quyết các bài toán phát triển của địa phương; hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, vốn vay cho thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số và thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Thúc đẩy cơ chế đặt hàng và trọng dụng nhân tài

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