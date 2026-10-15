Báo Tiền Phong số 288

THỨ NĂM 15/10/2026 Số 288 0977.456.112 TRANG 3 VIỆT NAM-TRUNG QUỐC ĐẨY MẠNH HỢP TÁC DU LỊCH “ĐỎ” TRANG 16 TRANG 12 TRANG 8 Iran đổi chiến thuật tấn công, quyết không để Mỹ hạ giá dầu Hơn 1.000 câu hỏi để tìm ra Hoa hậu Việt Nam 2026 ĐẠI HỘI VFF VÀ GIẤC MƠ WORLD CUP ĐƯA CÁC ANH, CHỊ TRỞ VỀ BÊN ĐỒNG ĐỘI Đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ bên đồng đội TRANG 4-5 CHUYỆN HÔM NAY Chương trình đối thoại giữa Thủ tướng với thanh niên năm 2026 càng ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026). Để không khát vọng nào bị bỏ lại XEM TIẾ P TRANG 3 n LƯU TRINH TRANG 10 35 mùa hoa vẫn vẹn nguyên tinh khôi HÔM NAY THỦ TƯỚNG ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN Sau gần 60 năm nằm lại giữa lòng thành phố, 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đã trở về yên nghỉ bên đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM. Phát huy sức trẻ, trí tuệ góp phần dựng xây đất nước. (Trong ảnh, đại biểu tham dự Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2025) ẢNH: XUÂN TÙNG TRANG 6-7 MỞ ĐƯỜNG cho người trẻ bứt phá

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 14 dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ TPHCM. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, ông Sử Ngọc Anh, nguyên: Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. YÊU CẦU BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY BỘ TÀI CHÍNH KIỂM ĐIỂM, RÚT KINH NGHIỆM Xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện: quy chế làm việc; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và một số nghị quyết của Bộ Chính trị, các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước và việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước bên cạnh những ưu điểm còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện một số nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị; thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo chức năng, nhiệm vụ được giao và việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm; chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. TRƯỜNG PHONG Sáng 14/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý III năm 2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương. Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4; tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kiểm soát quyền lực; chủ động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Thực hiện nghiêm Kết luận 226 của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, cần tiếp tục giảm hội họp, giảm báo cáo, tích hợp tối đa các văn bản, các cuộc họp nếu có nội dung tương đồng, liên thông, nhất là các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện. Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hoàn thiện, ban hành Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; ứng dụng phần mềm đánh giá cán bộ thống nhất trong toàn Đảng, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi. Tiếp tục xử lý tình trạng chồng chéo, nợ đọng văn bản; kiểm soát chặt việc phát sinh thủ tục, điều kiện kinh doanh không cần thiết; nâng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật và trách nhiệm người đứng đầu. Các địa phương phải chủ động cụ thể hóa cho phù hợp với điều kiện cụ thể, tình hình thực tiễn. Về phát triển kinh tế - xã hội, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10%; đặc biệt nâng cao chất lượng tăng trưởng, củng cố nội lực và năng lực tự chủ của nền kinh tế. Phát triển doanh nghiệp trong nước, nhất là các ngành công nghiệp hỗ trợ, năng lực công nghệ và liên kết chuỗi cung ứng. Tiến hành kiểm tra, đánh giá thực trạng khó khăn của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ để có giải pháp hỗ trợ cụ thể. Tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Tạo đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực; bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, gắn với quy hoạch, lợi thế so sánh và liên kết vùng; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 15/10/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu thực hiện nghiêm Kết luận 226 của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, cần tiếp tục giảm hội họp, giảm báo cáo, tích hợp tối đa các văn bản, các cuộc họp nếu có nội dung tương đồng, liên thông, nhất là các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Sử Ngọc Anh, nguyên: Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: PV Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục giảm hội họp, giảm báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật nguyên Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TPHCM Ông Sử Ngọc Anh ẢNH: INFONET Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong giải quyết kiến nghị, yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương xem xét, xử lý từng vấn đề cụ thể, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không để chậm trễ trong việc giải đáp, giải quyết các kiến nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

DẤU ẤN HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Trung Quốc, sáng 14/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Khu Di tích Dương Gia Lĩnh và Khu di tích Tảo Viên tại thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây. Khu di tích Tảo Viên là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong giai đoạn hoạt động cách mạng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trải nghiệm trên chuyến tàu cao tốc đến Diên An - nơi được xem là cái nôi cách mạng của Trung Quốc; biểu tượng của tinh thần kiên cường, đoàn kết và tự lực của cách mạng Trung Quốc. Đây cũng là nơi ghi nhiều dấu ấn hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tại Trung Quốc; góp phần quan trọng trong phong trào cách mạng Trung Quốc cũng như Quốc tế Cộng sản. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Khu di tích Tảo Viên - một trong những khu di tích cách mạng quan trọng tại Diên An. Theo tư liệu chuyên trang lịch sử Đảng của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc, mùa Đông năm 1938, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ Liên Xô trở lại Trung Quốc, đi qua Tân Cương và Tây An rồi tới Diên An, khi đó là trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở lại Tảo Viên, được Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Gia Tường tiếp đón, gặp Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng một số nhà lãnh đạo cách mạng Trung Quốc thảo luận nhiều vấn đề về cách mạng của hai nước. Do vậy, Khu di tích Tảo Viên không chỉ có ý nghĩa đối với lịch sử cách mạng Trung Quốc, mà còn có ý nghĩa đối với lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung cũng như quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là trước khi Người trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam, thể hiện mối quan hệ gắn bó, son sắt giữa lãnh đạo, cách mạng hai nước. Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lại ngôi nhà Người từng ở Tảo Viên và chụp ảnh lưu niệm tại đây. CƠ HỘI ĐẶC BIỆT ĐỂ THÚC ĐẨY GIAO LƯU Nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự được chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm Diên An, ông Vương Hải Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thiểm Tây, Bí thư Thành ủy Diên An, khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là cơ hội đặc biệt để thúc đẩy hơn nữa giao lưu giữa các địa phương Việt Nam với thành phố Diên An. Ông Vương Hải Bằng cho biết, Diên An là một địa phương có truyền thống cách mạng với nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, du lịch; ban lãnh đạo thành phố luôn nỗ lực theo sát các chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, lãnh đạo tỉnh Thiểm Tây, coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, sẵn sàng cùng với các địa phương của Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động khi đến thăm các khu di tích cách mạng, nơi ghi dấu lịch sử truyền thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc và quan hệ gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo tiền bối của Trung Quốc đưa cách mạng hai nước đi tới thắng lợi. Đánh giá cao những thành tựu phát triển của Diên An cũng như nỗ lực của thành phố trong việc bảo tồn các địa chỉ “đỏ”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc thành phố tiếp tục phát triển, đồng thời đề nghị Diên An cùng các địa phương Việt Nam tăng cường kết nối, đẩy mạnh giao lưu nhân văn; đẩy mạnh hợp tác du lịch, nhất là du lịch “đỏ” theo dấu chân các nhà cách mạng tiền bối hai nước; hợp tác bảo tồn và phát huy các di sản lịch sử, văn hóa, thúc đẩy giao lưu nhân dân. BÌNH GIANG 3 n Thứ Năm n Ngày 15/10/2026 THỜI SỰ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố Diên An, cái nôi cách mạng của Trung Quốc, cùng các địa phương Việt Nam tăng cường kết nối, thúc đẩy giao lưu nhân văn; đẩy mạnh hợp tác du lịch, nhất là du lịch “đỏ” theo dấu chân các nhà cách mạng tiền bối hai nước… Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ngày 14/10 thăm nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Trung Quốc, tại Khu di tích Tảo Viên ẢNH: TTXVN Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tạo thuận lợi cho hợp tác song phương Bà Lưu Anh, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương, Đại học Nhân dân Trung Quốc, nhận định với TTXVN rằng, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Trung Quốc, đặc biệt là việc đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác lập pháp, hoàn thiện cơ chế phối hợp và củng cố nền tảng pháp lý cho quan hệ song phương. Về cơ chế, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Trung Quốc có thể phát huy đầy đủ vai trò của cơ quan lập pháp, tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi, đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Về pháp luật, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật và cơ chế liên quan, tạo sự bảo đảm cho hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Về chiến lược, hợp tác lập pháp giúp chuyển hóa định hướng phát triển quan hệ song phương thành các biện pháp cụ thể, tạo nền tảng thể chế cho việc mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam - Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác du lịch “đỏ” Đây không chỉ là dịp lắng nghe tiếng nói của thanh niên mà còn đặt ra yêu cầu khơi thông nguồn lực, mở đường để thế hệ trẻ đóng góp mạnh mẽ hơn vào sự phát triển đất nước. Với chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”, cuộc đối thoại quy tụ gần 300 đại biểu đại diện cho nhiều tầng lớp thanh niên. Trước thềm cuộc đối thoại, thanh niên trên mọi miền đất nước, và cả người Việt trẻ ở nước ngoài đã gửi gắm tâm huyết, hiến kế gửi tới chương trình. Từ doanh nhân, nhà khoa học, công nhân, học sinh, sinh viên đến thanh niên yếu thế, vùng sâu, vùng xa, đều chung một khát vọng được trao cơ hội để đóng góp sức trẻ vào mục tiêu tăng trưởng, đưa đất nước phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, để khát vọng chuyển hóa thành giá trị thực tiễn, điều cần nhất lúc này là khơi thông các "điểm nghẽn". Đó là một thể chế linh hoạt, những chính sách đồng hành thiết thực về học tập, việc làm, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, giúp người trẻ dấn thân bứt phá, vươn lên làm chủ công nghệ lõi, làm chủ nền kinh tế. Đặc biệt, cơ hội phát triển phải được mở rộng tới thanh niên ở mọi vùng miền, mọi hoàn cảnh, để không tài năng nào bị bỏ lỡ, không khát vọng chính đáng nào bị giới hạn bởi những rào cản có thể tháo gỡ. Đối thoại sẽ thực sự có ý nghĩa khi tiếng nói của thanh niên được chuyển hóa thành những giải pháp cụ thể. Nhà nước kiến tạo môi trường, tổ chức Đoàn, Hội đồng hành, kết nối nguồn lực; còn mỗi người trẻ phải chủ động học tập, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Cơ hội không thay thế được nỗ lực, cũng như nhiệt huyết không thể thay cho tri thức và năng lực hành động. Muốn đi đường dài, thanh niên phải sẵn sàng học nhanh hơn, làm tốt hơn, dám bước vào những lĩnh vực khó và kiên trì theo đuổi những mục tiêu có ích cho cộng đồng. Nhìn lại chặng đường 70 năm Hội LHTN Việt Nam cho thấy, mỗi thời kỳ lịch sử của đất nước đều trao cho người trẻ những sứ mệnh riêng. Từ các phong trào cách mạng lịch sử cho đến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hôm nay, tinh thần yêu nước đã trở thành sợi dây kết nối hàng triệu thanh niên. Tình yêu Tổ quốc thời đại mới cần được tiếp nối bằng khát vọng làm chủ công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, lao động năng suất và tinh thần phụng sự. Như tinh thần được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắn nhủ thanh niên tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: “Đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới: Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn”. Đó cũng là lời hiệu triệu dành cho thế hệ trẻ hôm nay. Đất nước đang bước vào chặng đường phát triển mới với những mục tiêu lớn và cả những thách thức chưa từng có. Tuổi trẻ không thể đứng ngoài cuộc, càng không thể chỉ chờ đợi cơ hội. Hãy dám nghĩ lớn, bắt đầu từ việc thiết thực, đi vào những lĩnh vực khó, làm chủ tri thức và công nghệ, lấy hiệu quả cống hiến làm thước đo trưởng thành. Khi mỗi thanh niên chủ động vượt qua giới hạn của mình. Khi tổ chức Đoàn, Hội thực sự trở thành điểm tựa và xã hội trao cơ hội công bằng hơn. Sức trẻ sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh phát triển quốc gia. Đó là cách thế hệ hôm nay viết tiếp truyền thống 70 năm, biến tình yêu Tổ quốc thành hành động và chung sức kiến tạo một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới. L.T Để không khát vọng nào bị bỏ lại CHUYỆN HÔM NAY TIẾP THEO TRANG 1

Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán cũ). Phần lớn hài cốt hiện chưa xác định được tên tuổi, quê quán. Công tác lấy mẫu, xét nghiệm ADN và đối chiếu với mẫu sinh phẩm thân nhân được kỳ vọng sẽ giúp sớm được xác định được danh tính các liệt sĩ. “TPHCM LÀ NƠI ĐẤT LÀNH ĐỂ CÁC ANH, CÁC CHỊ YÊN NGHỈ...” Sáng 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng đã diễn ra Lễ dâng hương, Lễ viếng, truy điệu và tiễn đưa các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại khu vực này trong hơn ba tháng qua về nơi an nghỉ cuối cùng. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; các nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. Cùng dự còn có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Buổi lễ còn có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân khu 7, lực lượng vũ trang, lãnh đạo TPHCM cùng đông đảo cựu chiến binh và người dân. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố, đọc lời điếu tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Trong lời điếu, ông Nguyễn Mạnh Cường nhắc về những chiến sĩ Giải phóng quân, Biệt động thành đã lên đường khi tuổi đời còn rất trẻ, đến từ nhiều miền quê, mang theo khát vọng độc lập, thống nhất đất nước. Nhiều người đã không kịp chứng kiến ngày non sông liền một dải. Gần 60 năm sau, hành trình tìm kiếm mới đưa các anh trở về với vòng tay Tổ quốc. “Những di vật ít ỏi được tìm thấy là bức ảnh đã nhạt màu, lọ dầu gió, chiếc lược, chiếc kẹp lá, sợi dây chuyền, chiếc nhẫn, thắt lưng, bình tông, đôi dép cao su, cùng võng, tăng và vũ khí. Những món đồ bình dị như gợi lại một phần cuộc đời của những người lính từng có quê hương, gia đình và những tháng năm tuổi trẻ”, Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ. Theo Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, do điều kiện chiến tranh ác liệt và thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt được tìm thấy vẫn chưa xác định được tên tuổi, quê quán. “Thành phố sẽ tiếp tục tìm kiếm, thu nhận và đối chiếu mẫu ADN thân nhân trên cả nước, với mong muốn đưa các liệt sĩ trở về đúng tên tuổi, quê hương, xoa dịu nỗi đau của những gia đình đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều thập niên”, ông Nguyễn Mạnh Cường xúc động chia sẻ. Sau lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu trực tiếp di quan các hài cốt liệt sĩ lên xe. Đoàn xe chia thành 4 đợt, vượt quãng đường khoảng 26 km từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM. Trên những chiếc xe màu xanh mang dòng chữ “Tổ quốc ghi công”, các hài cốt liệt sĩ được hộ tống bởi lực lượng chức năng. Tại nơi an nghỉ cuối cùng, từng hài cốt được trang trọng an táng trong nghi thức tiễn biệt thiêng liêng. Sau gần 60 năm nằm lại giữa lòng thành phố, các anh, các chị đã trở về bên đồng đội, khép lại hành trình tìm kiếm để yên nghỉ trong vòng tay của quê hương. TỔ QUỐC, NHÂN DÂN KHÔNG QUÊN ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ Trên suốt hành trình đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, dù thời tiết nắng nóng, người dân cầm hoa trắng, cờ Tổ quốc đứng chật kín hai bên đường, tiễn đưa những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh tuổi thanh xuân và máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên báo Tiền Phong, dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, từ Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ đến cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp và Xa lộ Hà Nội, hàng nghìn người dân có mặt từ sáng sớm để tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ. Trên tay mỗi người là những nhành hoa trắng, cờ Tổ quốc. Khi đoàn xe chở các hài cốt đi qua, nhiều người cúi đầu, chắp tay thành kính. Những cựu chiến binh già trong bộ quân phục đã cũ đứng nghiêm chào các đồng đội. Tại một số nơi, khi đoàn xe đi qua, ca khúc “Bài ca không quên” vang lên giữa đường phố đông đúc, gợi nhớ về một thời chưa xa, những năm tháng chiến tranh gian khó, ác liệt, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do và tấm lòng, lời hứa của những người đang sống hôm nay. Tại vòng xoay Điện Biên Phủ, chị Hằng Nguyễn ôm bó hoa cúc trắng, bật khóc khi nhắc đến người cậu tham gia kháng chiến hy sinh nhưng đến nay gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt. “Cả nhà tôi rất nhớ cậu. Tôi hy vọng có thể tìm được cậu, dù biết điều đó rất khó khăn. Biết đâu, trong số những hài cốt tìm được là người thân của mình”, chị Hằng Nguyễn nghẹn ngào. Trước giờ đoàn xe khởi hành, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, cựu chiến binh Triệu Lẫy nhập ngũ năm 1961, gần như thức trắng đêm vì bồi hồi nhớ đồng đội. Tuổi cao, thường xuyên đau nhức vì bệnh tật, ông vẫn đến từ sớm để tiễn đưa những đồng đội đã hy sinh. Nhắc về những năm tháng chiến tranh, ông ngậm ngùi nhớ về những đồng đội đã ngã xuống ngay bên kia cầu Sài Gòn trong ngày 30/4 lịch sử. Với người lính già, việc 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập và đưa về an táng chu đáo là niềm an ủi lớn. Những người lính đã không còn phải nằm lại nơi từng vùi lấp họ suốt hàng chục năm, còn thân nhân có thêm hy vọng tìm được người thân thất lạc. Tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM, bà Nguyễn Thị Lệ rưng rưng nước mắt chứng kiến cảnh an táng phần mộ các liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, người bà đã chờ đợi gần 60 năm. Trước khi lên đường tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Mậu Thân năm 1968, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên hẹn ngày chiến thắng trở về sẽ cưới bà Lệ. Lời hẹn dang dở khi liệt sĩ hy sinh, còn bà vẫn thủy chung chờ đợi. Gần sáu thập niên sau, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã trở về yên nghỉ bên đồng đội. “Sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng tìm được anh Quên. Tôi mừng vì các anh được tìm thấy, được Nhà nước tổ chức an táng chu đáo. Tôi biết ơn những người đã ngày đêm tìm kiếm, đưa hài cốt các anh trở về. Mong các anh được yên nghỉ”, bà Lệ nghẹn ngào chia sẻ. ANH NHÀN 4 n Thứ Năm n Ngày 15/10/2026 THỜI SỰ Đưa các anh, chị trở về bên đồng đội Sau gần 60 năm nằm lại giữa lòng thành phố, 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đã trở về yên nghỉ bên đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ TPHCM. Dọc hành trình đón các anh trở về, những nhành hoa trắng, ánh mắt rưng rưng, cúi đầu thay lời tri ân gửi đến những người đã nằm xuống để đất nước được bình yên hôm nay. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước di quan hài cốt các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang TPHCM ẢNH: NGÔ TÙNG Dòng người xếp hàng dài tiễn đưa các liệt sĩ Hoa viếng các chiến sĩ được đặt dọc hai bên đường

5 n Thứ Năm n Ngày 15/10/2026 THỜI SỰ Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính dâng hoa, dâng hương và đưa tiễn anh linh các Anh hùng liệt sĩ từ nơi quy tập đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình) để an táng Đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ bên đồng đội Dòng người xếp hàng dài tiễn đưa các liệt sĩ Các bạn trẻ thắp hương kính viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng Sau lễ an táng, người dân thắp hương tại các phần mộ Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại Nghĩa trang TPHCM Phút nghẹn lòng bên hài cốt các liệt sĩ Những khoảnh khắc xúc động trong lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ Trong không khí trang nghiêm của lễ viếng, truy điệu 731 liệt sĩ tại TPHCM, những nén hương, phút mặc niệm và ánh mắt xúc động của người dự lễ thể hiện lòng thành kính, biết ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Dọc hành trình đón các anh trở về, những nhành hoa trắng, ánh mắt rưng rưng, cúi đầu thay lời tri ân gửi đến những người đã nằm xuống để đất nước được bình yên hôm nay. nNHÓM PV

6 n Thứ Năm n Ngày 15/10/2026 GIỚI TRẺ Anh Nguyễn Xuân Lục - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, Nhà sáng lập và CEO doanh nghiệp công nghệ WATATECH: Ba kiến nghị khơi thông nguồn lực đổi mới sáng tạo Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Nhưng để biến cơ hội thành lợi thế cạnh tranh thực sự, chúng ta cần tạo điều kiện để thanh niên làm chủ công nghệ mới, giải quyết những bài toán thực tế của đất nước. Từ thực tiễn gần 20 năm đi từ lập trình viên đến điều hành doanh nghiệp công nghệ, tôi kiến nghị Chính phủ ba nhóm giải pháp. Thứ nhất, tạo cơ chế thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ. Chính phủ, địa phương cần đẩy mạnh đặt hàng công nghệ, triển khai thử nghiệm có kiểm soát, kết nối doanh nghiệp trẻ với các bài toán thực tế trong sản xuất, y tế, giáo dục, nông nghiệp và quản trị công. Cần có tiêu chí lựa chọn minh bạch, mục tiêu đầu ra cụ thể và cơ chế đánh giá hiệu quả để nhân rộng giải pháp tốt. Thứ hai, gắn hỗ trợ vốn với cơ hội tiếp cận thị trường. Cần phát triển vốn mồi, quỹ đồng đầu tư, công cụ bảo lãnh phù hợp từng giai đoạn khởi nghiệp. Đồng thời, tăng kết nối doanh nghiệp công nghệ Việt với tập đoàn lớn, đối tác quốc tế; hỗ trợ tiếp cận thông tin thị trường, tiêu chuẩn và cơ hội xuất khẩu. Thứ ba, đào tạo nhân lực AI sát nhu cầu doanh nghiệp. Cần tăng hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo AI, dữ liệu, tự động hóa, kỹ năng số và ngoại ngữ. Chương trình phải gắn với thực hành, đồng thời mở rộng đào tạo lại cho người lao động và cơ hội tiếp cận công nghệ cho thanh niên ở các địa phương. Ba giải pháp này sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa công nghệ Việt ra thị trường và mở rộng cơ hội việc làm chất lượng cao cho người trẻ. PGS.TS Nguyễn Thanh Bình - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM: Làm chủ công nghệ lõi Theo tôi, thách thức của Việt Nam hiện nay không chỉ là duy trì tăng trưởng kinh tế cao, mà còn nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng và giá trị gia tăng do người Việt Nam tạo ra. GDP 9 tháng đầu năm 2026 đạt 9,01% là tín hiệu tích cực, nhưng tăng trưởng nhanh chưa đồng nghĩa với làm chủ công nghệ. Việt Nam cần chuyển mạnh từ ứng dụng, tiếp nhận sang chủ động làm chủ những công nghệ chiến lược để tạo giá trị gia tăng bền vững. Trước hết, cần ưu tiên trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và hạ tầng tính toán. Giá trị của AI không chỉ nằm ở các mô hình tạo sinh, mà còn ở khả năng nâng cao năng suất, tự động hóa quy trình, hỗ trợ ra quyết định và tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới. Cùng với đó, Việt Nam cần phát triển năng lực về dữ liệu, mô hình AI, điện toán đám mây và tính toán hiệu năng cao. Các lĩnh vực bán dẫn, thiết kế vi mạch, robot, tự động hóa thông minh, IoT, an ninh mạng, công nghệ sinh học và công nghệ phục vụ chuyển đổi xanh cũng cần được quan tâm theo hướng lựa chọn những khâu phù hợp để đầu tư chiều sâu. Để Việt Nam làm chủ công nghệ lõi, Chính phủ cần thúc đẩy cơ chế đặt hàng nghiên cứu và phát triển công nghệ từ những bài toán thực tiễn của nền kinh tế, gắn kết nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu. Cần tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ trực tiếp dẫn dắt nhiệm vụ công nghệ có tính đột phá, tiếp cận hạ tầng nghiên cứu, dữ liệu, nguồn lực tài chính và môi trường thử nghiệm thực tế. Đồng thời, cần có cơ chế đánh giá minh bạch theo kết quả, chấp nhận rủi ro nghiên cứu có kiểm soát và tháo gỡ rào cản thương mại hóa sản phẩm khoa học. Thước đo thành công của chính sách khoa học và công nghệ cần thể hiện ở số công nghệ được làm chủ, sản phẩm được đưa ra thị trường, doanh nghiệp nâng cao năng suất và giá trị mới được tạo ra. Khi người trẻ được trao cơ hội giải quyết những bài toán lớn của đất nước, họ sẽ trở thành lực lượng tạo ra công nghệ, doanh nghiệp và việc làm chất lượng cao, đóng góp vào năng lực cạnh tranh quốc gia. TS Trần Diệu Linh - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ, Viện Công nghệ tiên tiến - Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam: Thương mại hóa dự án nghiên cứu tiềm năng Tôi cũng như nhiều nhà khoa học khác đều có chung mong muốn, đó là kết quả nghiên cứu không chỉ dừng ở công bố khoa học mà trở thành sản phẩm hữu ích, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Thanh niên Việt Nam có nhiều tiềm năng đóng góp cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Điều quan trọng là làm thế nào để phát huy đúng năng lực của người trẻ, đồng thời tạo điều kiện để những ý tưởng có giá trị được phát triển thành sản phẩm, tạo ra giá trị kinh tế và cơ hội việc làm. Tuy nhiên, để đưa công trình, dự án khoa học thành sản phẩm thương mại hoá là một hành trình gian nan. Hành trình đó, đòi hỏi rất nhiều yếu tố từ năng lực chuyên môn đến quản trị, kinh doanh và phát triển thị trường. Vì vậy, cần đẩy mạnh các chương trình ươm tạo liên ngành. Qua đó, nhà khoa học, kỹ sư có thể kết nối với người giỏi kinh doanh, quản trị để cùng phát triển ý tưởng. Ngoài khởi nghiệp, nhà khoa học trẻ còn có thể làm chuyên gia công nghệ, kỹ sư phát triển sản phẩm tại doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Một rào cản lớn là khoảng cách giữa nghiên cứu và nhu cầu doanh nghiệp. Một công nghệ có tiềm năng trong phòng thí nghiệm vẫn cần hoàn thiện, kiểm chứng trước khi thương mại hóa. Trong khi đó, nhà khoa học thường thiếu nguồn lực. Doanh nghiệp cũng khó đánh giá mức độ hoàn thiện và rủi ro công nghệ để quyết định đầu tư. Từ thực tế đó, tôi kiến nghị nâng cao năng lực các tổ chức trung gian kết nối nghiên cứu với doanh nghiệp. Kinh nghiệm từ Viện Tạo lập Giá trị Công nghệ KAIST (Hàn Quốc) cho thấy hiệu quả của việc kết hợp chuyển giao công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp và kết nối doanh nghiệp. Việt Nam không nhất thiết phải lập thêm nhiều đầu mối. Thay vào đó, cần phát huy các tổ chức hiện có, giúp họ đánh giá tiềm năng công nghệ, xác định khâu cần hoàn thiện và xây dựng lộ trình phát triển sản phẩm. Đồng thời, cần hỗ trợ theo từng giai đoạn: hoàn thiện nguyên Chiều 15/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ đối thoại với thanh niên trên các lĩnh vực khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Nhiều bạn trẻ đã gửi tâm huyết, kiến nghị tháo gỡ các “điểm nghẽn” nhằm khơi thông nguồn nhân lực để người trẻ bứt phá, làm chủ công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng, phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Mở đường cho người trẻ bứt phá Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra vào chiều 15/10, tại Hà Nội. Tham gia đối thoại có gần 300 đại biểu thanh niên đại diện thanh niên là công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; doanh nhân trẻ; công nhân; học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn; thanh niên đô thị; thanh niên dân tộc thiểu số; thanh niên tín đồ tôn giáo; thanh niên khuyết tật. Tính đến chiều 14/10 đã có hơn 50.000 câu hỏi của đoàn viên, thanh niên gửi về chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026. Các câu hỏi tập trung xoay quanh chủ đề về khở i nghiệ p, đổ i mớ i sáng tạ o, góp phầ n thúc đẩ y tă ng trư ở ng và tạ o việ c làm. "Trong kỷ nguyên AI, lợi thế của Việt Nam không dừng lại ở lực lượng lao động trẻ, mà nằm ở khả năng biến sức trẻ thành năng lực sáng tạo, chuyển hóa công nghệ thành năng suất và đưa ý tưởng đột phá thành doanh nghiệp giàu sức cạnh tranh. Chúng ta không chỉ tạo việc làm cho thanh niên hôm nay, mà phải trao cho họ cơ hội làm chủ công nghệ, làm chủ doanh nghiệp - để kiến tạo những giá trị vượt trội cho Việt Nam ngày mai”. Anh NGUYỄN XUÂN LỤC - Nhà sáng lập và CEO doanh nghiệp công nghệ WATATECH Thanh niên trải nghiệm công nghệ tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 ẢNH: PHAN LINH HÔM NAY THỦ TƯỚNG ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN:

7 GIỚI TRẺ n Thứ Năm n Ngày 15/10/2026 mẫu, thử nghiệm, kiểm định và sản xuất thử. Doanh nghiệp nên tham gia ngay từ đầu, với tiêu chí đầu ra rõ ràng. Anh Lê Mạnh Cường - Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam: Đưa chính sách đến đúng nhu cầu và đo lường được hiệu quả Cùng với các nền tảng từ Nghị quyết 57, 68, Chiến lược quốc gia khởi nghiệp sáng tạo ban hành đặt mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 10.000 startup, 300 không gian, trung tâm đổi mới sáng tạo và thị trường vốn đầu tư mạo hiểm đạt 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, số quỹ đầu tư mạo hiểm của Việt Nam hiện còn hạn chế so với khu vực và số startup sáng tạo mới chiếm 0,4% số doanh nghiệp. Vấn đề hiện nay là cần đưa chính sách đến đúng nhu cầu và đo lường được hiệu quả. Để doanh nghiệp tồn tại, phát triển, tôi đề xuất ưu tiên tháo gỡ 3 nút thắt là vốn, thị trường và năng lực quản trị. Về vốn, bên cạnh tín dụng, cần phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm, mạng lưới đầu tư thiên thần, cơ chế đồng đầu tư công - tư và quỹ bảo lãnh tín dụng. Cần đánh giá dự án dựa trên tài sản trí tuệ và triển vọng thay vì phụ thuộc tài sản thế chấp. Về thị trường, cần kết nối startup với các tập đoàn lớn, mở rộng đặt hàng thử nghiệm và mua sắm sản phẩm đổi mới sáng tạo. Những hợp đồng đầu tiên thiết thực hơn nhiều chương trình hỗ trợ ngắn hạn. Về quản trị và thể chế, cần lập đầu mối thống nhất tại mỗi địa phương để tư vấn pháp lý, thuế, sở hữu trí tuệ; đào tạo quản trị dòng tiền, mô hình kinh doanh và ứng dụng AI. Tôi đề xuất thí điểm hỗ trợ theo chuỗi, kết nối trường đại học, quỹ đầu tư, doanh nghiệp lớn để đồng hành cùng startup và đánh giá hiệu quả sau 6-12 tháng bằng doanh thu, hợp đồng và việc làm mới. Đồng thời, chính quyền cần rà soát cắt giảm điều kiện kinh doanh, số hóa thủ tục hành chính, minh bạch quy hoạch và cung cấp mặt bằng sản xuất với chi phí hợp lý để startup không cạn nguồn lực vào đất đai. Khởi nghiệp không nhất thiết là tự lập công ty, người trẻ có thể tiếp quản doanh nghiệp gia đình, đổi mới nghề truyền thống hay ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp. Chúng ta cần thêm người trẻ dám bắt đầu, nhưng quan trọng hơn là tạo điều kiện để doanh nghiệp đứng vững trong 5-10 năm tới. Một quốc gia khởi nghiệp mạnh phải là nơi người dám bắt đầu có cơ hội đi đường dài. PHẠM ANH - LƯU TRINH (ghi) Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (15/10/1956 - 15/10/2026), anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã có những chia sẻ tâm huyết với Tiền Phong về hành trình vẻ vang và tâm thế của tổ chức Hội trước ngưỡng cửa kỷ nguyên mới. “TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI” - CĂN CƯỚC CỦA THANH NIÊN HIỆN ĐẠI Thưa anh, nhìn lại chặng đường 70 năm qua, “sợi chỉ đỏ” nào đã tạo nên sức sống mãnh liệt của tổ chức Hội trong lòng các thế hệ thanh niên Việt Nam? 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam thực sự trở thành “mái nhà chung”, đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước cùng phấn đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đến nay, Hội có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 4 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể, 6 tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước. “Sợi chỉ đỏ” xuyên suốt ấy chính là lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo. Từ tinh thần “Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước phồn vinh”, “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Thanh niên sống đẹp - sống có ích”… trước đây cho đến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hôm nay đã khẳng định thanh niên Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước. Truyền thống “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” chính là sự kết nối giữa các thế hệ, đưa Hội thành một đội quân xung kích với trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ, khối óc sáng tạo, bản lĩnh làm chủ khoa học công nghệ để vươn ra biển lớn. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trở thành thương hiệu của Hội LHTN Việt Nam. Anh đánh giá thế nào về tầm ảnh hưởng của phong trào này trong việc khơi dậy khát vọng của thanh niên hiện nay? “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không đơn thuần là một phong trào, mà trở thành thông điệp chung, gần gũi, có khả năng kết nối rộng rãi các tầng lớp thanh niên. Đó chính là lời hiệu triệu, một triết lý sống và là “căn cước” của thanh niên Việt Nam hiện đại. Phong trào đã chuyển hóa lòng yêu nước từ những khái niệm trừu tượng thành hành động cụ thể. Mỗi thanh niên có thể tham gia bằng công việc, sở trường và điều kiện của mình; từ giữ gìn văn hóa, học tập, lao động sáng tạo đến tình nguyện, bảo vệ môi trường, hướng về biên giới, biển đảo quê hương. Một trong những điểm nhấn nổi bật của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hiện nay là sự gắn kết với “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”. Chúng ta không chỉ yêu nước bằng nhiệt huyết mà còn bằng trí tuệ. Việc Hội chú trọng hỗ trợ thanh niên ứng dụng AI, chuyển đổi số hay bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc chính là cách để người trẻ yêu nước một cách văn minh, chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. Khi mỗi thanh niên tự làm chủ công nghệ, tự tin khẳng định mình trên bản đồ quốc tế, đó chính là biểu hiện rực rỡ nhất của tình yêu Tổ quốc. ĐÁNH THỨC TINH THẦN KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA Trong bối cảnh mới, tổ chức Hội LHTN Việt Nam làm gì để thực hiện hiệu quả hơn việc đoàn kết, tập hợp thanh niên, thưa anh? Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn liền với sứ mệnh của tổ chức Hội. Bước vào giai đoạn mới, Hội xác định “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”. Để thực hiện được điều này, tổ chức Hội sẽ tập trung vào 3 đột phá. Thứ nhất, chuyển đổi số toàn diện: không chỉ là truyền thông, mà là quản lý hội viên trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ thanh niên học tập, lao động và khởi nghiệp. Thứ hai, đổi mới phương thức tập hợp. Chúng tôi không chỉ tập hợp thanh niên qua các buổi lễ, mà qua các cộng đồng nghề nghiệp, sở thích, các nhóm thanh niên yếu thế, thanh niên công nhân ở các khu nhà trọ, hay trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài. Thứ ba, hỗ trợ khởi nghiệp thực chất. Tổ chức Hội sẽ kết nối các chuyên gia, doanh nhân trẻ để hỗ trợ thanh niên từ tư duy đến thị trường, đặc biệt là các mô hình khởi nghiệp xanh, kinh tế số và nông nghiệp công nghệ cao. Hội phải là chỗ dựa để thanh niên dám nghĩ, dám làm, dám thất bại và dám thành công. Anh có thể chia sẻ thêm về những "cú hích" mà Hội sẽ tạo ra để đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong việc làm chủ công nghệ và tham gia phát triển kinh tế đất nước? Chúng tôi xác định phải tạo môi trường để thanh niên nghiên cứu, làm chủ công nghệ mới. Thông qua việc triển khai các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đến năm 2030, Hội sẽ đẩy mạnh đào tạo kỹ năng quản trị, kết nối vốn và thị trường. Chúng tôi khuyến khích các mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao và sản phẩm OCOP. Vai trò của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ được phát huy tối đa trong việc dẫn dắt, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, ý chí làm giàu chính đáng, giúp thanh niên không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn mang trong mình trách nhiệm với cộng đồng và tuân thủ pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn anh! XUÂN TÙNG (thực hiện) Nơi khát vọng thanh niên hòa vào nhịp đập đất nước Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam (bên phải) trao kinh phí hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp năm 2026 ẢNH: XUÂN TÙNG “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã hiệu triệu, kết nối thanh niên Việt Nam dựng xây đất nước. (Trong ảnh: trí thức trẻ Việt Nam tham gia Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi) ẢNH: XUÂN TÙNG Trong dịp Hội LHTN Việt Nam tròn 70 năm Ngày truyền thống, anh gửi gắm thông điệp gì đến hội viên, thanh niên Việt Nam? Hội LHTN Việt Nam là ngôi nhà chung của tất cả các bạn. Hãy tham gia cùng chúng tôi để cảm nhận sức trẻ, để cùng yêu Tổ quốc và yêu chính những giá trị mà chúng ta tạo ra. Dù bạn là ai, đang ở đâu, tổ chức Hội luôn sẵn sàng đồng hành, tạo cơ hội để bạn được cống hiến, được trưởng thành và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp trang sử 70 năm truyền thống bằng sự nhiệt huyết, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Trải qua 70 năm xây dựng, rèn luyện và trưởng thành, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam đã trở thành “mái nhà chung” của hàng triệu thanh niên, nơi hội tụ sức mạnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến.

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