Báo Tiền Phong số 286

THỨ BA 13/10/2026 Số 286 0977.456.112 TRANG 2 VIỆT NAM - TRUNG QUỐC SẼ NÂNG TẦM KẾT NỐI HẠ TẦNG CHIẾN LƯỢC Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 ẢNH: TTXVN TRANG 14 CƠ HỘI NÀO ĐỂ U17 NỮ VIỆT NAM ĐI WORLD CUP? TRANG 8-9 TRANG 6 TRANG 12 Dấu ấn văn hóa định hình bản sắc Hoa hậu Việt Nam 2026 Giải những bài toán lớn của đất nước Houthi đáng gờm, Ả-rập Xê-út khó xoay chuyển cục diện KHƠI DẬY KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN TỪ “TÔI YÊU TỔ QUỐC TÔI” Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là một trong những hoạt động ghi dấu ấn lan tỏa tinh thần, hành động yêu nước ẢNH: XUÂN TÙNG TRANG 7 TRANG 3-4 CHUYỆN HÔM NAY “Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh” vừa được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV từ 5-8/10 được nhiều chuyên gia quan tâm, phân tích. Từ “cho phép” đến “khuyến khích” n MINH TUẤN XEM TIẾ P TRANG 5 ĐẢNG VIÊN LÀM GIÀU CHÍNH ĐÁNG KHUYẾN KHÍCH Phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi chiến lược; phát huy tốt cơ chế đối thoại chiến lược và đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan trọng yếu, thường xuyên là ngoại giao, quốc phòng, công an. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn hai bên nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là hợp tác đường sắt, sớm khởi công và hoàn thành các tuyến đường sắt kết nối hai nước để tạo thuận lợi cho giao lưu giữa người dân hai nước; nâng cao trình độ thuận lợi hóa thương mại giữa hai nước, nhất là tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa, nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, đẩy mạnh hợp tác cửa khẩu, nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh, triển khai xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới; mở rộng hợp tác đầu tư chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực trình độ cao, nhất là trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh, chế tạo thông minh. Trong quá trình này, Quốc hội Việt Nam sẽ đồng hành với Chính phủ Việt Nam, phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của Trung Quốc tăng cường trao đổi kinh nghiệm, cùng xây dựng, kiện toàn hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương. Đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì trao đổi chiến lược, thúc đẩy tiếp xúc cấp cao, phát huy vai trò của cơ chế Ủy ban hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, Đối thoại chiến lược 3+3 Ngoại giao - Quốc phòng - Công an. Đánh giá cao sự ủng hộ của Quốc hội Việt Nam với hợp tác đường sắt hai nước, Thủ tướng Lý Cường đề nghị hai bên đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, kết nối với các chiến lược phát triển vùng của Trung Quốc; tăng cường kết nối đường thủy, đường bộ, xây dựng cửa khẩu thông minh, khu hợp tác qua biên giới và hợp tác liên kết điện giữa hai nước. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đánh giá cao việc Việt Nam trở thành thành viên sáng lập của Tổ chức hợp tác trí tuệ nhân tạo thế giới; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chế tạo và nông nghiệp thông minh, đào tạo nhân lực trình độ cao. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ Trung Quốc sẵn sàng mở cửa thị trường và nhập khẩu nhiều hơn hàng hóa, nông sản chất lượng cao của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch; hoan nghênh Việt Nam trở thành nước chủ đề chương trình “Chia sẻ thị trường lớn, xuất khẩu Trung Quốc”; khuyến khích các doanh nghiệp có thực lực của Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam. Trung Quốc ủng hộ hai nước tăng cường giao lưu nhân dân, sớm thành lập ủy ban hợp tác giáo dục Việt - Trung, đẩy nhanh triển khai các dự án viện trợ; đề nghị phối hợp tổ chức tốt Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc. BÌNH GIANG Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế... Trước hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và các đại biểu tham quan sa bàn quy hoạch tỉnh, khu trải nghiệm robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), màn hình tương tác giới thiệu quy hoạch và các gian hàng xúc tiến đầu tư, trưng bày sản phẩm công nghệ tiêu biểu của địa phương. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, việc công bố quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh sau hợp nhất, tạo nền tảng để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững. Sau hợp nhất, Hưng Yên có diện tích tự nhiên khoảng 2.638 km2 đất liền, 487 km2 không gian biển, dân số hơn 3,5 triệu người và 104 đơn vị hành chính cấp xã. Quy mô và không gian phát triển mới đặt ra yêu cầu tổ chức lại các vùng chức năng, hoàn thiện hạ tầng kết nối và xác lập những động lực tăng trưởng phù hợp. Quy hoạch xác định ba vùng phát triển gồm khu vực phía Bắc, khu vực trung tâm và khu vực phía Nam tỉnh; đồng thời định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực gắn với lợi thế từng khu vực. Tỉnh chú trọng hệ thống giao thông liên vùng, các trục kết nối Bắc - Nam và mạng lưới liên kết với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Hồng. Đáng chú ý, quy hoạch đề cập tuyến đường trục động lực kết nối Hà Nội ra biển, dự kiến có mặt cắt 180m, vận tốc thiết kế tối đa 120 km/h; tuyến kết nối trung tâm tỉnh với sân bay Gia Bình và sân bay phía Nam Hà Nội, dự kiến có mặt cắt 120m, kết hợp đường sắt. Tỉnh cũng có dự án khu công nghệ cao quy mô gần 500 ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và định hướng phục dựng, tái hiện Phố Hiến xưa. DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG CAO, ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực. GRDP tăng 11,22%, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố; thu ngân sách đạt khoảng 52.875 tỷ đồng, bằng 62,8% dự toán. Tính đến hết ngày 30/9, toàn tỉnh giải ngân hơn 26.222 tỷ đồng vốn đầu tư công, xếp thứ 4 cả nước về giá trị tuyệt đối, đạt 63,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong thu hút đầu tư, tỉnh ghi nhận 238 dự án mới và 154 lượt tăng vốn, với tổng vốn tăng thêm khoảng 68.200 tỷ đồng và 1,9 tỷ USD. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; tỉnh triển khai nhiều giải pháp hướng tới mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030 vào cuối năm 2026. Việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh. MINH ĐỨC 2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 13/10/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Chiều 12/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Trung Quốc, chiều 12/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Hai bên mong muốn nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là hợp tác đường sắt. Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu tham quan sa bàn quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ẢNH: TTXVN Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chiều 12/10 tại Bắc Kinh ẢNH: TTXVN Mở rộng không gian, định hình các vùng động lực Việt Nam - Trung Quốc sẽ nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược Hội nghị đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu công nghệ cao Hưng Yên; công bố Quyết định về xếp loại tỉnh Hưng Yên là đơn vị hành chính loại I; công bố Quyết định: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hai bên cũng nhất trí triển khai phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, cùng nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của hai nước; hợp tác quản lý tốt biên giới trên đất liền, kiểm soát và giải quyết tốt hơn vấn đề trên biển. CÔNG BỐ QUY HOẠCH TỈNH HƯNG YÊN:

Vừa qua, Hội nghị Trung ương 4 đã thống nhất cao quan điểm cần đổi mới mạnh mẽ tư duy về đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh, từ “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm giàu chính đáng, đóng góp cho đất nước. ĐỘNG VIÊN VÀ HIỆU TRIỆU TOÀN DÂN VƯƠN LÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến giá trị, thiết thực vào dự thảo quy định trên nguyên tắc quy định phải gắn tính tiên phong trong phát triển kinh tế với giữ vững bản chất của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng trong khu vực ngoài nhà nước. Trung ương cũng cho rằng, cần làm rõ quyền, điều kiện, giới hạn phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách và nguy cơ xung đột lợi ích; bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, kiểm soát chủ thể thực sự chi phối, hưởng lợi; không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong phát biểu bế mạc hội nghị, cũng nhấn mạnh, quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với giữ vững bản chất của Đảng, xây dựng Đảng trong khu vực ngoài nhà nước và liêm chính công vụ. “Quyền, điều kiện, giới hạn tham gia phải phù hợp địa vị pháp lý, chức trách, mức độ rủi ro xung đột lợi ích. Kiểm soát phải căn cứ quyền sở hữu, quyền chi phối, lợi ích thực tế, không chỉ người đứng tên; bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng nhấn mạnh rằng, xung đột lợi ích phải được báo cáo, xử lý đúng thẩm quyền, không dừng ở kê khai. Đảng viên làm kinh tế phải nêu gương chấp hành pháp luật, tôn trọng quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; tạo điều kiện để họ tiến bộ, hưởng thành quả tương xứng với đóng góp, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, củng cố sự gắn bó của Nhân dân, người lao động với Đảng. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho rằng, việc khuyến khích công chức, viên chức làm kinh tế, làm chủ doanh nghiệp, khuyến khích đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, làm giàu chính đáng là phù hợp với thực tiễn hiện nay nhằm phát huy tất cả sức lực, trí tuệ, khả năng của cán bộ, đảng viên và công dân nói chung trong việc phát triển kinh tế, thúc đẩy kinh tế đất nước đi lên. “Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta không chỉ dựa vào kinh tế nhà nước mà rất khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên vốn có trình độ, năng lực và sự sáng tạo; do đó, cần tư duy cởi mở để giải phóng sức lao động, trí tuệ của họ trong phát triển kinh tế”, ông Dĩnh nói. Chung quan điểm, PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng, việc Trung ương thống nhất quan điểm về khuyến khích đảng viên làm kinh tế là chủ trương rất đúng đắn, góp phần trực tiếp phát triển kinh tế tư nhân theo đúng tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. “Hiện nay, chúng ta chuyển từ “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm giàu chính đáng, đóng góp cho đất nước, góp phần khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”, ông Lý nói. Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia cho rằng, với vị thế quan trọng của kinh tế tư nhân, việc khuyến khích đảng viên làm kinh tế, đầu tư phát triển sẽ phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, động viên và hiệu triệu toàn dân vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, đóng góp vào sự phát triển đất nước. “Đây là một nghị quyết rất đúng đắn, phù hợp với điều kiện hiện nay, bởi sự phát triển đất nước phải do toàn dân tộc cùng làm, và đảng viên cần gương mẫu, đi đầu”, ông nêu thêm. KIỂM SOÁT XUNG ĐỘT GIỮA LỢI ÍCH CHUNG VÀ LỢI ÍCH CÁ NHÂN Bày tỏ đồng tình cao với quan điểm của Trung ương về vấn đề “bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng” khi khuyến khích đảng viên làm kinh tế, TS Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, chủ trương này phải có những quy định rất chặt chẽ. Đảng viên khi tham gia làm kinh tế, trước hết, phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị; phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh. Theo ông Dĩnh, hoạt động kinh tế là nhằm tìm kiếm lợi nhuận, nên phải kiểm soát được xung đột giữa lợi ích chung và lợi ích cá nhân. Quy định phải đảm bảo chặt chẽ, để cán bộ, đảng viên không thể lợi dụng vị trí, chức năng công tác để làm lợi cho mình. “Đặc biệt, cần phải lưu ý nguy cơ tham nhũng chính sách. Đối với các đảng viên giữ chức vụ có chức năng hoạch định chính sách thì cần kiểm soát để tránh việc lồng ghép lợi ích cá nhân vào chính sách, hoặc đề xuất chính sách có lợi cho cá nhân, doanh nghiệp của bản thân và gia đình”, ông Dĩnh nêu. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, hiện nay đã có các quy định ràng buộc với cán bộ, đảng viên, như đạo đức công vụ; quy định những điều đảng viên không được làm… vì thế, việc khuyến khích đảng viên làm kinh tế cũng tuân theo các quy định này. Nếu đảng viên không tuân thủ, vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. “Bên cạnh đó, luôn luôn phải có kiểm tra, giám sát để đảm bảo chủ trương được thực hiện đúng. Quy định phải chặt chẽ, gắn liền với nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên… sẽ vừa giúp giải phóng được tiềm năng làm kinh tế của cán bộ, đảng viên, vừa giữ vững tính liêm chính của bộ máy”, ông Dĩnh phân tích. Trong khi đó, PGS.TS Lê Quốc Lý cho rằng, để chính sách phát huy hiệu quả thực tế, các quy định phải được thể chế hoá cụ thể, minh bạch, rõ ràng. Đảng viên tham gia làm kinh tế phải tiên phong thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, nghiêm cấm các hành vi lợi ích nhóm, quan hệ thân hữu, lợi dụng quan hệ để thao túng, tham nhũng. “Khi luật pháp rõ ràng và minh bạch thì người ta sẽ gương mẫu thực hiện, bởi vì lúc đó không thể, không muốn và không tham nhũng được”, ông Lý nhận định. TRƯỜNG PHONG 3 n Thứ Ba n Ngày 13/10/2026 THỜI SỰ PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng, với vị thế quan trọng của kinh tế tư nhân, việc khuyến khích đảng viên làm kinh tế, làm giàu chính đáng sẽ phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, động viên và hiệu triệu toàn dân vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 ẢNH: TTXVN Chiều 12/10 tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải liên thông thủ tục, dữ liệu, giảm giấy tờ, thời gian, chi phí thực chất; tăng cường hướng dẫn, cảnh báo sớm, hạn chế rủi ro vi phạm pháp luật, xử lý cán bộ nhũng nhiễu, trục lợi, khắc phục thanh tra, kiểm tra chồng chéo... Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam - cho rằng, việc tạo điều kiện để đảng viên tham gia hoạt động kinh tế tư nhân có ý nghĩa quan trọng trong giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế, phát huy năng lực của những người có trình độ, kinh nghiệm và khát vọng kinh doanh. Đây cũng là hướng đi góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân. Theo ông Cường, đội ngũ đảng viên có nhiều người sở hữu kiến thức pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn, năng lực tổ chức và quản lý. Nếu được tạo điều kiện phù hợp, những lợi thế này có thể chuyển hóa thành năng lực sản xuất, kinh doanh, tạo ra giá trị mới cho xã hội. Việc mở rộng cơ hội tham gia kinh tế tư nhân không chỉ tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy sở trường mà còn giúp khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực trong xã hội. Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân, sự tham gia của những người có tư duy đổi mới, tinh thần khởi nghiệp và năng lực quản trị được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Một khía cạnh khác ông Cường nhấn mạnh là khả năng thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển theo định hướng của Đảng, tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những người có năng lực quản trị và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia kinh doanh có thể góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp và có trách nhiệm hơn. Tuy nhiên, việc mở rộng cơ hội kinh doanh không chỉ dừng lại ở quyền tham gia thị trường mà còn đặt ra yêu cầu về trách nhiệm và tính gương mẫu. Theo ông Trần Văn Hiển - Trưởng ban Kinh tế và Xúc tiến thương mại, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, việc đưa chủ trương vào cuộc sống cần gắn với những quy định rõ ràng, bảo đảm đảng viên tham gia kinh doanh đúng pháp luật, đồng thời xử lý hài hòa mối quan hệ giữa trách nhiệm của người đảng viên với hoạt động quản trị, điều hành doanh nghiệp. NGỌC MAI Khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò tiên phong Khuyến khích đảng viên làm giàu chính đáng

4 n Thứ Ba n Ngày 13/10/2026 XÃ HỘI Kết quả là khu vực tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, góp phần tạo nhiều việc làm, thúc đẩy đổi mới và duy trì sự ổn định chính trị-xã hội. THAY ĐỔI TƯ DUY Bước ngoặt quan trọng bắt đầu vào năm 2001-2002. Trong bài phát biểu kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ngày 1/7/2001) và tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI của Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 11/2002), Tổng Bí thư Giang Trạch Dân chính thức khẳng định các tầng lớp xã hội mới hình thành trong thời kỳ cải cách mở cửa, trong đó có các chủ doanh nghiệp tư nhân, cũng là những người xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Lý thuyết “Ba đại diện” được đưa vào Điều lệ Đảng, chính thức cho phép những phần tử ưu tú từ tầng lớp mới, trong đó có doanh nhân tư nhân, được kết nạp vào Đảng, miễn là họ công nhận cương lĩnh, điều lệ Đảng và tự nguyện phấn đấu vì đường lối của Đảng. Trước đó, tư duy cũ từng xem doanh nhân tư nhân là “giai cấp bóc lột”, dẫn đến sự kỳ thị. Việc sửa đổi Điều lệ Đảng năm 2002 đã xóa bỏ rào cản tư tưởng này. Thực tế cho thấy, sau thay đổi chính sách, tỷ lệ đảng viên trong giới doanh nhân tăng mạnh (từ khoảng 17% lên 34% trong các cuộc khảo sát giai đoạn đó), chủ yếu do nhiều đảng viên chuyển sang làm kinh tế tư nhân, chứ không chỉ là kết nạp doanh nhân vào Đảng. Kinh tế tư nhân được chính thức công nhận là thành phần quan trọng của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, không còn là phụ trợ. Gần đây, Luật Thúc đẩy Kinh tế tư nhân (có hiệu lực từ tháng 5/2025) tiếp tục củng cố địa vị pháp lý, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và khuyến khích đầu tư, đổi mới. Những bước đi này giúp doanh nhân yên tâm làm giàu chính đáng, đồng thời khẳng định vai trò không thể thiếu của khu vực tư nhân trong việc đóng góp hơn 60% GDP và 80% việc làm đô thị, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc năm 2025. CƠ CHẾ “NHÚNG” TỔ CHỨC ĐẢNG VÀO DOANH NGHIỆP Không chỉ mở cửa kết nạp, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn thiết lập cơ chế tổ chức sâu rộng trong doanh nghiệp tư nhân. Theo Điều lệ Đảng, mọi tổ chức có từ 3 đảng viên trở lên phải thành lập chi bộ. Tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân có tổ chức Đảng đã tăng mạnh: từ khoảng 21% năm 2010 lên hơn 70% năm 2017, và ở các doanh nghiệp lớn top 500 hoặc công ty công nghệ như Alibaba, Tencent, ByteDance, tỷ lệ này đạt 90% trở lên, theo Sage Journals. Các tổ chức Đảng không chỉ sinh hoạt chính trị hình thức, mà còn tham gia định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ pháp luật và phù hợp với chiến lược quốc gia. Trong nhiều trường hợp, tổ chức Đảng được đưa vào điều lệ công ty, tham gia quyết định lớn, kết hợp với quản trị hiện đại. Điều này tạo ra sự “nhúng” chính trị - kinh tế, giúp Đảng duy trì ảnh hưởng ngay trong động lực tăng trưởng quan trọng nhất của nền kinh tế. GẮN KẾT LỢI ÍCH KINH TẾ VỚI MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC NHÀ NƯỚC Đảng viên và doanh nghiệp tư nhân có tổ chức Đảng vững mạnh thường được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với tín dụng ngân hàng nhà nước, chính sách đất đai ưu đãi và sự bảo vệ pháp lý. Đổi lại, họ được khuyến khích thực hiện trách nhiệm xã hội, tạo nhiều việc làm, đầu tư khoa học - công nghệ và đóng góp vào mục tiêu “thịnh vượng chung”. Các văn bản gần đây như Ý kiến về công tác thống nhất tuyến kinh tế tư nhân thời đại mới (2020) và Ý kiến thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân (2023) tiếp tục khẳng định doanh nhân tư nhân là “người của chúng ta”, đồng thời yêu cầu tăng cường giáo dục tư tưởng, phát triển đảng viên ưu tú trong giới này và xây dựng mối quan hệ chính - thương “thân thiết, trong sạch”. Chiến lược này đã chứng minh hiệu quả: khu vực tư nhân phát triển mạnh mẽ, Đảng mở rộng cơ sở quần chúng, và sự ổn định chính trị được duy trì trong quá trình chuyển đổi kinh tế sâu rộng. MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐẢNG VIÊN THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ Một trong những hình thức tham gia kinh tế đáng chú ý tại Trung Quốc là các mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất gắn hoạt động kinh doanh với mục tiêu tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tại tỉnh Quảng Tây, bà Mạc Lệ Vinh được truyền thông địa phương giới thiệu là người có đóng góp trong phát triển nông nghiệp và hỗ trợ nông dân tăng thu nhập. Theo bài viết của Quảng Tây Nhật báo (Guangxi Daily) đăng trên cổng thông tin Văn minh Quảng Tây ngày 28/8/2025, bà Mạc là bí thư chi bộ liên hợp của các tổ chức đảng trong khu vực doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã tại trấn Tam Ngũ, quận Hưng Tân, thành phố Lai Tân. Theo bài viết, bà Mạc triển khai cơ chế hỗ trợ nông dân thông qua nhiều nguồn thu, góp phần giúp 3.402 hộ nông dân tăng thu nhập bình quân hơn 45.000 nhân dân tệ (174 triệu đồng) mỗi năm. Bà cũng huy động vốn để thành lập Hợp tác xã Vườn Trăm Thảo, xây dựng khu trình diễn cơ giới hóa sản xuất lúa trên diện tích hơn 73 ha, đồng thời hỗ trợ tiêu thụ lúa gạo với giá trị hơn 7 triệu nhân dân tệ (27 tỷ đồng) mỗi năm. Trong khi đó, ông Lý Hồng Bính đến từ tỉnh Hồ Nam đại diện cho một hướng đi khác. Vào những năm 1990, một nhà máy sản xuất enzyme thuộc sở hữu nhà nước lâu đời rơi vào tình trạng khó khăn, hoạt động sản xuất đứng trước nguy cơ đình trệ hoàn toàn. Là một đảng viên, ông Lý đã tự nguyện gánh vác trọng trách cải cách và vực dậy doanh nghiệp nhà nước này. Sau đó, ông thành lập Công ty TNHH Công nghệ sinh học Hồng Kiến Hồ Nam, tập trung vào các lĩnh vực tiên phong như sinh học tổng hợp và chiết xuất sinh học cao cấp. Thông qua việc hợp tác với đội ngũ do một viện sĩ thuộc Học viện Kỹ thuật Trung Quốc dẫn dắt và phối hợp với Đại học Giang Nam để thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển, Công ty đã đạt danh hiệu “Doanh nghiệp công nghệ cao cấp quốc gia”, với các sản phẩm được tiêu thụ mạnh tại hơn 20 quốc gia trên thế giới. Về trách nhiệm xã hội, nhiều doanh nhân là đảng viên coi việc thúc đẩy thịnh vượng chung là sứ mệnh cá nhân. Hợp tác xã của bà Mạc đã giúp các hộ gia đình thoát nghèo có được thu nhập tăng trưởng ổn định, trong khi ông Lý ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương bị mất việc và lao động nông thôn dư thừa vào các công việc gần nhà. Mô hình xây dựng Đảng gắn với phát triển ngành và thịnh vượng chung này kết hợp cam kết dựa trên tư cách đảng viên với tính hợp lý về kinh tế của các chủ thể thị trường, từ đó hình thành nên một văn hóa quản trị doanh nghiệp độc đáo. Về mặt phát triển tổ chức, các doanh nhân là đảng viên trong lĩnh vực kinh tế đã góp phần củng cố sự hiện diện của tổ chức Đảng trong nền kinh tế tư nhân. Tại Tập đoàn Hồng Đậu (một trong 100 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Trung Quốc, chuyên về may mặc, săm lốp xe và bất động sản), đảng viên chiếm 90% đội ngũ quản lý; doanh nghiệp đã tăng doanh thu từ 35 tỷ nhân dân tệ năm 2012 lên 77 tỷ nhân dân tệ năm 2022, và hiện có gần 30.000 nhân viên, theo cổng thông tin điện tử của Tỉnh ủy Giang Tô www.zgjssw.gov.cn. THÁI AN Hơn hai thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc khuyến khích đảng viên tham gia phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là một bước đi chiến lược nhằm mở rộng không gian thị trường, đồng thời đưa tổ chức Đảng vào trong doanh nghiệp, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa lợi ích kinh tế và mục tiêu chính trị. Trung Quốc phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp Trung Quốc chủ trương phát triển kinh tế tư nhân và tăng cường sự hiện diện của tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đây là hai hướng chính sách có liên quan nhưng không đồng nhất: hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân không có nghĩa là dành quyền kinh doanh không giới hạn cho cán bộ, còn việc phát triển đảng viên trong giới doanh nhân không đồng nghĩa với việc mọi doanh nhân đều được hưởng ưu đãi kinh tế vì tư cách đảng viên. Hơn hai thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc khuyến khích đảng viên tham gia phát triển kinh tế tư nhân ẢNH MINH HỌA: PWC Tại Tập đoàn Hồng Đậu, đảng viên chiếm 90% đội ngũ quản lý ẢNH: HONGDOU Vấn đề nổi cộm nhất là các hành vi sai phạm trong kinh doanh liên quan thương mại hóa quyền lực. Để lách các quy định cấm, một số quan chức Đảng nắm giữ quyền lực đã thực hiện các hoạt động trục lợi thông qua những thủ đoạn tinh vi. Điển hình là trường hợp của ông Giang Nguyên Tân, cựu Phó thị trưởng thị trấn Hạ Á, thành phố Kiến Đức, tỉnh Chiết Giang; ông đã sắp xếp cho em vợ thành lập công ty logistics, trong khi bản thân điều hành từ phía sau để trục lợi từ quyền lực công của mình, theo trang thông tin của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc. Trường hợp trên cho thấy rủi ro của việc biến quan hệ gia đình hoặc mạng lưới cá nhân thành phương tiện né tránh giám sát. Khi cán bộ, đảng viên có quyền quyết định về giấy phép, đất đai, tín dụng, đấu thầu hoặc quản lý thị trường, đồng thời có lợi ích trong doanh nghiệp, nguy cơ xung đột lợi ích và sử dụng quyền lực để tạo lợi thế cạnh tranh sẽ gia tăng. Thách thức trong quản lý

5 KHOA GIÁO Ngày 12/10, một số trường học tại TPHCM thông báo điều chỉnh thời gian tan học để ứng phó với đợt triều cường. Việc thay đổi lịch học nhằm giúp học sinh về nhà trước thời điểm mực nước dâng cao, hạn chế khó khăn và rủi ro trong quá trình di chuyển. Tại Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, nhà trường thông báo phụ huynh có thể đón học sinh tại cổng phụ từ 15h. Trong khi đó, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, phường Phú Mỹ, khuyến khích cha mẹ đón con từ 15h30 trong hai ngày 12 và 13/10, sớm hơn khoảng một tiếng so với lịch thường ngày. Theo ông Tô Thanh Liêm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, triều cường trong hai ngày này dự kiến dâng cao vào khoảng 16-17h, trùng với thời điểm nhiều học sinh tan học. Nhà trường khuyến khích phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian đón con để hạn chế nguy cơ gặp khó khăn khi đường ngập nước. Với những gia đình không thể đón con sớm, học sinh vẫn học theo thời khóa biểu bình thường. Cũng tại khu vực phía Nam TPHCM, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, điều chỉnh giờ tan học xuống 16h10, sớm hơn 40 phút so với lịch học thường lệ là 16h50. Trường THCS Phạm Hữu Lầu cũng cho học sinh ra về sớm hơn khoảng 30 phút, tùy theo khối lớp. Học sinh các khối tan học lúc 15h10 hoặc 15h45. Để bảo đảm tiến độ chương trình, nhà trường tổ chức học liên tục giữa các tiết, không nghỉ giải lao. Những học sinh chưa có người đón sẽ được giám thị ở lại quản lý, bảo đảm an toàn trong thời gian chờ phụ huynh. Tại xã Nhà Bè, Trường THCS Lê Văn Hưu điều chỉnh thời khóa biểu để gần 2.000 học sinh tan học trong khoảng 15h45-16h15. Thay vì duy trì 45 phút mỗi tiết như thông thường, trường rút ngắn thời lượng xuống còn 30 phút nhằm bố trí lịch học phù hợp, giúp học sinh ra về trước khi triều cường dâng cao. Theo lãnh đạo nhà trường, khu vực xung quanh trường thường xuyên ngập nặng, đặc biệt là các tuyến hẻm nhỏ khiến việc đi lại của học sinh gặp khó khăn. Vì vậy, nhà trường ưu tiên cho các em tan học sớm hơn thời điểm triều dâng, đồng thời theo dõi tình hình thực tế để có phương án phù hợp. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch đạt đỉnh trong ngày 11 và 12/10. Tại các trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước cao nhất có thể đạt 1,70-1,80m, vượt báo động 3 từ 0,10-0,20m. Đỉnh triều dự kiến xuất hiện trong khoảng từ 4-6h sáng và 16-18h chiều tối hằng ngày. Đáng chú ý, tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể đạt 1,90-1,95m, cao hơn báo động 3 khoảng 0,30-0,35m. Thời gian triều đạt đỉnh dự kiến vào khoảng 6-8h và 18-20h. Cơ quan khí tượng cảnh báo mực nước cao kết hợp với mưa rào, dông trong chiều và tối có thể làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, kênh rạch. Trong bối cảnh triều cường trùng với giờ học sinh đến trường và tan học, việc chủ động điều chỉnh thời gian đưa đón được xem là một trong những giải pháp giúp hạn chế rủi ro, bảo đảm an toàn cho học sinh. ANH NHÀN Trước dự báo triều cường dâng cao vào chiều 12/10, nhiều trường học ở TPHCM điều chỉnh giờ tan học hoặc khuyến khích phụ huynh đón con sớm nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn khi đi lại qua các khu vực ngập nước. TPHCM cho học sinh tan học sớm tránh triều cường Cơ quan khí tượng cảnh báo mực nước cao kết hợp với mưa rào, dông trong chiều và tối có thể làm gia tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, kênh rạch. Học sinh Trường Tiểu học Bình Triệu (phường Hiệp Bình,TPHCM) vất vả đến trường sau trận mưa lớn cuối tháng 9/2026 ẢNH: HUẾ XUÂN Trao đổi với PV Tiền Phong, GS Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường khẳng định đây là bước tiến lớn, từ chỗ cấm tham gia, đến “cho phép” và nay là khuyến khích, tạo mọi điều kiện để đảng viên tham gia làm kinh tế. Cũng theo GS Đặng Hùng Võ, chính trị không còn chỉ là vai trò chỉ đạo kinh tế mà đồng hành và tạo điều kiện để kinh tế làm tốt hơn. Quy định có ý nghĩa lớn hơn đó là khuyến khích đội ngũ doanh nhân làm kinh tế tham gia vào công việc của Đảng. Kinh tế và chính trị là nhiệm vụ song hành, gắn bó cùng phát triển. Trước đó, ngày 25/5, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã chủ trì và phối hợp với Đảng ủy Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị “Doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân Việt Nam với đổi mới mô hình phát triển đất nước và chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân”. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, cho biết Nghị quyết số 68NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành năm 2025 đã đặt ra những yêu cầu mới rất cao cho khu vực tư nhân. Việc khuyến khích đảng viên làm kinh tế không chỉ giúp tăng cường tiềm lực kinh tế cho đất nước mà còn góp phần xây dựng một đội ngũ doanh nhân có bản lĩnh chính trị, có đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Ông Nghị nhấn mạnh hội nghị này là cơ hội để cộng đồng doanh nhân đề xuất các chủ trương đột phá, không chỉ ở lĩnh vực kinh tế mà còn cả về văn hóa, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Việc đổi mới chính sách đảng viên làm kinh tế tư nhân được xem là một "mũi tên trúng hai đích". Một mặt, nó xóa bỏ mặc cảm và những rào cản vô hình đối với những đảng viên có năng lực quản trị, muốn làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội. Mặt khác, điều này giúp Đảng nắm bắt sâu sát hơn nhịp đập của thị trường thông qua chính những hạt nhân ưu tú trong các doanh nghiệp. Tại hội nghị, ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI đã đưa ra những con số đầy ấn tượng để minh chứng cho sức sống mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân. Với khoảng 1 triệu doanh nghiệp, chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp cả nước, khu vực này đang đóng góp trên 50% GDP và hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước. Đặc biệt, việc tạo ra công ăn việc làm cho hơn 80% lực lượng lao động xã hội đã khẳng định kinh tế tư nhân chính là cái nôi nuôi dưỡng sự ổn định an sinh và thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, theo Chủ tịch VCCI: Những con số này vẫn chưa phản ánh hết tiềm năng nếu chúng ta không có những bước đột phá về thể chế. Phân tích sâu hơn về vai trò của doanh nghiệp tư nhân, ông Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh đội ngũ doanh nhân hiện nay không chỉ dừng lại ở việc kinh doanh đơn thuần mà đang trở thành lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh. Để kinh tế tư nhân thực sự trở thành “một động lực quan trọng nhất” như định hướng mới của Đảng, cần phải có một môi trường thể chế đủ thông thoáng và an toàn. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, một giá trị quan trọng của việc khuyến khích đảng viên tham gia kinh tế tư nhân là giúp đội ngũ này hiểu rõ hơn những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải. Khoảng cách giữa chủ trương, chính sách trên giấy tờ với quá trình triển khai trong thực tế đôi khi còn lớn. Chỉ khi trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, người trong cuộc mới có thể nhận diện đầy đủ hơn những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện. Và giờ đây, với sự rộng mở của thể chế, từ Nghị quyết đến cuộc sống ngày càng gần hơn. M.T Từ “cho phép” đến “khuyến khích” CHUYỆN HÔM NAY TIẾP THEO TRANG 1 Trong những ngày tháng 10, ngoại trừ một đợt không khí lạnh vào đêm 4/10 khiến nền nhiệt giảm nhẹ trong hai ngày 5-6/10, từ ngày 7/10, miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt khá cao với mức nhiệt cao nhất 33-34 độ vào ban ngày, cùng thời tiết nắng mạnh. Trong 10 ngày tới, tính từ 12/10 cho thấy, miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì nền nhiệt khá cao với nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 32-34 độ, trời nắng, ít mưa, chưa có dấu hiệu xuất hiện không khí lạnh. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, trong bối cảnh siêu El Nino đã xuất hiện, trong mùa đông năm nay, số lượng các đợt không khí lạnh hoạt động ít hơn trung bình nhiều năm, cường độ cũng giảm, số ngày rét đậm, rét hại cũng ít hơn và ngắn hơn. Miền Bắc nhiều khả năng sẽ trải qua một mùa đông rất ấm. Dù vậy, không loại trừ khả năng các đợt không khí lạnh mạnh vào cao điểm mùa đông, từ nửa cuối tháng 12/2026 đến tháng 2/2027 có thể gây ra những kỷ lục nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc, trong bối cảnh khí hậu càng dị thường và khốc liệt. NGUYỄN HOÀI Miền Bắc sẽ đón mùa Đông rất ấm Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, mùa Đông năm nay, số lượng các đợt không khí lạnh hoạt động ít hơn trung bình nhiều năm. n Thứ Ba n Ngày 13/10/2026

6 n Thứ Ba n Ngày 13/10/2026 GIỚI TRẺ Anh Hoàng Khắc Hiếu - Trung tâm Giải pháp Chính phủ, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024: Đặt hàng bài toán công nghệ lớn của quốc gia Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tôi cho rằng thanh niên Việt Nam cần khẳng định vai trò tiên phong trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, không chỉ bằng khát vọng làm giàu mà quan trọng hơn là năng lực giải quyết những bài toán thực tiễn của đất nước. Từ kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trực tiếp tham gia quản lý và phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ Chính phủ, quốc phòng và giao thông thông minh, tôi nhận thấy Việt Nam không thiếu kỹ sư trẻ tài năng, ý tưởng sáng tạo hay tinh thần dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, điều khiến tôi trăn trở là làm thế nào để thu hẹp khoảng cách giữa năng lực công nghệ và việc tạo ra những sản phẩm thực sự có sức cạnh tranh trên thị trường. Trong quá trình triển khai các dự án, chúng tôi gặp không ít khó khăn khi đưa công nghệ mới vào ứng dụng thực tế. Những điểm nghẽn có thể kể đến như thiếu môi trường thử nghiệm, hạn chế trong tiếp cận dữ liệu đến những rào cản về cơ chế đầu tư, mua sắm và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. Thực tiễn tại Viettel cho thấy, khi được tin tưởng giao những bài toán lớn, trao quyền tự chủ và chấp nhận thử thách, các kỹ sư trẻ hoàn toàn có thể nghiên cứu, làm chủ, cũng như phát triển những công nghệ phức tạp. Tôi cho rằng tinh thần khởi nghiệp cần được nhìn nhận rộng hơn việc thành lập doanh nghiệp mới. Đó còn là tinh thần khởi nghiệp ngay trong mỗi tổ chức, khi người trẻ chủ động đổi mới phương thức làm việc, phát triển sản phẩm và tạo ra giá trị mới. Để khơi thông nguồn lực sáng tạo này, tôi kỳ vọng Nhà nước tiếp tục thúc đẩy cơ chế đặt hàng những bài toán công nghệ lớn của quốc gia cho doanh nghiệp và lực lượng nghiên cứu trong nước; mở rộng không gian thử nghiệm có kiểm soát, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng số và đô thị thông minh. Đồng thời, cần có chính sách ưu tiên tạo cơ hội để sản phẩm công nghệ Việt Nam được kiểm chứng, ứng dụng và từng bước vươn ra thị trường quốc tế trên cơ sở cạnh tranh minh bạch. Bên cạnh đó, cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dài hạn cho nghiên cứu phát triển, xây dựng đội ngũ chuyên gia trẻ và gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, viện nghiên cứu với doanh nghiệp. Chị Dương Thị Hồng Nhung - CEO/Cofounder N2TP: Xây dựng nguồn quỹ riêng cho nhà khoa học trẻ Tôi có 8 năm nghiên cứu trong lĩnh vực dược học và công nghệ sinh học, tập trung vào sinh học tính toán. Đến nay, tôi cùng các cộng sự có khoảng 15 công trình được công bố hoặc chấp nhận công bố tại các hội nghị quốc tế xếp hạng A/A* và tạp chí Q1. Startup của chúng tôi khởi đầu bằng ứng dụng AI trong y tế, sau đó mở rộng sang nền tảng AI hỗ trợ nghiên cứu khoa học. Sản phẩm đầu tiên là giải pháp hỗ trợ cá thể hóa liều dùng thuốc, hiện được triển khai tại khoảng 50 bệnh viện ở Việt Nam. Từ trải nghiệm thực tế, tôi cho rằng một trong những điểm nghẽn lớn nhất là khoảng cách giữa năng lực nghiên cứu và năng lực phát triển sản phẩm. Với nghiên cứu hướng tới thương mại hóa, nhà khoa học cần xác định rõ giải pháp giải quyết vấn đề gì, ai sử dụng, ai sẵn sàng chi trả và chi phí triển khai có phù hợp không. Điều này đòi hỏi góc nhìn thị trường và sự phối hợp với các cộng sự am hiểu kinh doanh, phát triển sản phẩm. Bên cạnh đó là việc đánh giá đúng mức độ sẵn sàng công nghệ và bảo đảm nguồn lực cho giai đoạn hoàn thiện, thử nghiệm sản phẩm. Đây là những yêu cầu không dễ để nhà khoa học trẻ tự xoay xở. Từ thực tế đó, tôi đề xuất xây dựng nguồn quỹ riêng cho các nhà khoa học trẻ. Các quỹ tài trợ nghiên cứu khoa học hiện nay thường kêu gọi đề xuất chung từ cộng đồng nghiên cứu, trong khi nhà khoa học trẻ cần thời gian tích lũy công bố, kinh nghiệm và xây dựng đội ngũ. Nếu việc xét chọn đặt nặng thành tích, kinh nghiệm và chức danh, họ có thể gặp bất lợi so với những nhóm nghiên cứu lâu năm. Vì vậy, nguồn quỹ này nên chú trọng chất lượng câu hỏi nghiên cứu, tính mới, bằng chứng ban đầu và tiềm năng phát triển. Nguồn tài trợ cũng nên mở cho các nhóm nghiên cứu cơ bản tại startup công nghệ. Muốn phát triển sản phẩm có nền tảng khoa học vững chắc, đủ sức cạnh tranh toàn cầu và tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp cần đầu tư thời gian, nguồn lực cho nghiên cứu cơ bản. Đặc biệt, với doanh nghiệp phát triển công nghệ lõi, việc khám phá nguyên lý, xây dựng phương pháp và kiểm chứng giả thuyết khoa học có thể kéo dài nhiều năm. Chị Lê Võ Tường Vân, Nghiên cứu sinh tại Đại học Adelaide, Úc: Xây dựng nền tảng thu hút, giữ chân nhân tài Để phát huy tiềm năng thanh niên góp sức vào mục tiêu phát triển tăng trưởng 2 con số trong kỷ nguyên mới, theo tôi, cần có giải pháp thu hút và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đầu tiên, mở rộng cơ hội việc làm thông qua các chương trình thu hút nhân tài, đồng thời xây dựng chính sách đãi ngộ tương xứng với trình độ, năng lực và kinh nghiệm. Bên cạnh mức lương phù hợp, cần có nguồn kinh phí hỗ trợ nghiên cứu, phát triển đội ngũ và xây dựng phòng thí nghiệm. Các chương trình cần được tuyên truyền rộng rãi để người trẻ, đặc biệt là những trí thức được đào tạo ở nước ngoài, dễ dàng tiếp cận. Quy trình tuyển chọn cũng cần được tinh gọn, đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ và hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi để nhân tài tham gia ứng tuyển. Cùng đó, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Nhà nước cần quan tâm mở rộng cơ sở vật chất, cung cấp nguồn quỹ để các trường đại học, viện nghiên cứu tiếp cận thiết bị, máy móc hiện đại. Tôi cho rằng, khi có cơ hội nghề nghiệp rõ ràng, chính sách đãi ngộ phù hợp và môi trường nghiên cứu thuận lợi, người trẻ sẽ có thêm động lực phát huy năng lực, theo đuổi đam mê khoa học và đóng góp lâu dài cho đất nước. Đây cũng là nền tảng để Việt Nam thu hút, giữ chân nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới. Anh Trịnh Phương Nam - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026: Trang bị kỹ năng làm chủ AI Từ thực tiễn cơ sở, tôi nhận thấy thanh niên có nhiều ý tưởng, khát vọng khởi nghiệp nhưng còn gặp khó khăn về vốn, kinh nghiệm quản trị, công nghệ và thị trường tiêu thụ. Tôi kiến nghị cơ chế hỗ trợ vốn mồi, tín dụng ưu đãi phù hợp với tính khả thi của dự án. Trong đó, đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ ứng dụng AI và thương mại điện tử trong phát triển sản phẩm địa phương, nhất là nông sản, sản phẩm OCOP và làng nghề. Bên cạnh đó, cần xây dựng mạng lưới kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, tạo điều kiện để thanh niên thử nghiệm ý tưởng và tiếp tục được đồng hành sau khởi nghiệp. Người trẻ không chỉ cần vốn mà còn cần môi trường, cơ hội để chuyển hóa ý tưởng sáng tạo thành giá trị kinh tế thực chất. AI không chỉ đặt ra thách thức về việc làm mà còn mở ra cơ hội để thanh niên nâng cao năng suất, gia tăng giá trị lao động và thích ứng với yêu cầu của kỷ nguyên mới. Trước sự phát triển của AI và tự động hóa, việc nâng cao năng lực số, tay nghề và khả năng thích ứng là yêu cầu cấp thiết đối với thanh niên. Đặc biệt, cần đẩy mạnh đào tạo nghề theo nhu cầu doanh nghiệp, chú trọng kỹ năng số, ứng dụng AI và vận hành công nghệ hiện đại. Đồng thời, cần có chính sách hỗ trợ đào tạo lại, nâng cao tay nghề cho thanh niên nông thôn, công nhân trẻ thông qua các khóa học linh hoạt, dễ tiếp cận. LƯU TRINH - GIA LINH (ghi) Từ đặt hàng những bài toán công nghệ lớn của quốc gia, thu hút nhân tài, đến hỗ trợ vốn, đào tạo kỹ năng số và tạo đầu ra cho sản phẩm khởi nghiệp, thanh niên kỳ vọng có thêm cơ chế, nguồn lực và không gian thử nghiệm để biến ý tưởng thành giá trị thực tiễn, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước. Giải những bài toán lớn của đất nước “Tôi tin rằng, khi tài năng trẻ được trao cơ hội giải quyết những bài toán đủ lớn và có môi trường để biến ý tưởng thành sản phẩm, chúng ta sẽ tạo ra những doanh nghiệp, ngành nghề và việc làm chất lượng cao. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để từng bước hình thành những sản phẩm “Make in Vietnam” mang trí tuệ Việt Nam, có năng lực cạnh tranh toàn cầu, góp phần khẳng định vị thế đất nước trên bản đồ công nghệ thế giới”. Anh HOÀNG KHẮC HIẾU - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 Bạn trẻ TPHCM trải nghiệm sản phẩm công nghệ tại Ngày hội “Chuyển đổi số - Chuyển động xanh” diễn ra tháng 8/2026 ẢNH: NGÔ TÙNG HƯỚNG TỚI THỦ TƯỚNG ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN NGÀY 15/10:

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