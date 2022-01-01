Báo Tiền Phong số 283-284

Số 283-284 | 10-11/10/2026 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN BẮC HƯNG HẢI XANH, SẠCH, VĂN MINH, HIỆN ĐẠI Trang 2 Trang 5 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Có thể nói là vậy, với trường hợp chủ nhân giải Nobel văn chương 2026 Anne Carson. Xét về tư duy và ngôn ngữ nghệ thuật, các tác phẩm của nữ văn sĩ (thi sĩ/ nhà nghiên cứu phê bình/dịch giả,…) 76 tuổi người Canada này bằng cách nào đó khiến AI cùng các tín đồ của mình phải “khóc thét”. CHUYỆN CUỐI TUẦN Nobel “nhạo” AI Xem tiếp trang 11 53 THÍ SINH TRƯỚC CƠ HỘI Trang 6-7-8 TỐI 10/10 CHUNG KHẢO NHỮNG CHÀNG TRAI KIẾN TẠO giá trị sống đẹp Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là đêm thi nhan sắc, mà còn là bữa tiệc nghệ thuật đa sắc ẢNH: NGUYỄN HỒNG VĨNH

Chiều 9/10, tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Lễ khởi công Dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Cùng dự Lễ khởi công có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Bắc Ninh. Phát biểu tại Lễ khởi công, ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải được khởi công ngày 1/10/1958 và vinh dự nhiều lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, động viên. Gần 70 năm qua, hệ thống đã cấp nước phục vụ khoảng 116.655ha đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 3,3 triệu người và tiêu, chống ngập úng cho khoảng 198.995ha trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Phòng. Trước yêu cầu ngày càng cao về cấp, tiêu nước, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, việc nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống là cần thiết để phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển bền vững của vùng. HẠ TẦNG NƯỚC PHẢI ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao lãnh đạo Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành và địa phương đã chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án với cách tiếp cận toàn diện, xác định các nhiệm vụ trọng tâm về hoàn thiện hạ tầng, hiện đại hóa quản lý, vận hành, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường nước và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của hệ thống. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đặt việc phát triển tổng thể hệ thống Bắc Hưng Hải trong chiến lược bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Hồng; bảo vệ hệ thống thủy lợi và phục hồi môi trường nước là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Các quy hoạch, kế hoạch đầu tư và quản lý phải được rà soát, kết nối đồng bộ với quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông và hạ tầng môi trường; khắc phục tư duy cục bộ, chia cắt theo địa giới hành chính; tăng cường phối hợp liên tỉnh, liên ngành và quản lý thống nhất toàn hệ thống. Hạ tầng nước phải đi trước một bước, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các địa phương, các ngành và cộng đồng sử dụng nước. Xác định khôi phục, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường nước là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết tận gốc các nguồn gây ô nhiễm, kiểm soát chặt chẽ việc xả thải, nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý nước thải từ các khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề và khu dân cư. Xác định rõ trách nhiệm của từng địa phương, cơ quan quản lý và cơ sở sản xuất và người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Không thể để tình trạng ô nhiễm kéo dài, tái diễn, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống nhân dân; không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Cùng với kiểm soát nguồn thải, cần đẩy mạnh cải thiện chất lượng nước, phục hồi hệ sinh thái và bảo vệ cảnh quan, hướng tới môi trường nước an toàn, trong lành, phục vụ phát triển bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ tập trung đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống công trình, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Các dự án thuộc Đề án phải được triển khai trong một tổng thể thống nhất, bảo đảm kết nối, đồng bộ và hiệu quả; ưu tiên nâng cao năng lực cấp nước, tiêu thoát nước, phòng, chống thiên tai, giảm thiểu ngập úng và thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ quan trắc tự động, dự báo, điều hành thông minh; xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, kết nối giữa Trung ương, địa phương và các đơn vị quản lý, vận hành. Từng bước hình thành phương thức quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, nâng cao khả năng dự báo, chủ động ứng phó với tình huống bất thường và sử dụng hiệu quả nguồn nước; chú trọng công tác quản lý, bảo trì, duy tu công trình; nâng cao năng lực đội ngũ trực tiếp vận hành, bảo đảm hệ thống hoạt động an toàn, linh hoạt và bền vững. KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN ĐA NGÀNH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của hệ thống Bắc Hưng Hải, gắn phát triển hạ tầng thủy lợi với phát triển đô thị, nông nghiệp sinh thái, dịch vụ, du lịch và gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử. Bắc Hưng Hải cần được nhìn nhận không chỉ là hệ thống công trình phục vụ tưới tiêu, mà còn là không gian phát triển có giá trị về kinh tế, sinh thái, cảnh quan và văn hóa, lịch sử; cần nghiên cứu khai thác hợp lý không gian dọc các tuyến kênh trục chính, gắn kết với quy hoạch đô thị, giao thông, khu dân cư và các hoạt động dịch vụ, du lịch phù hợp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh quan tâm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử của công trình, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Mọi hoạt động khai thác phải bảo đảm an toàn công trình, bảo vệ môi trường, không ảnh hưởng đến chức năng cấp, thoát nước và lợi ích chung của cộng đồng. Phát triển không gian Bắc Hưng Hải theo hướng xanh, sạch, văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đặc biệt coi trọng tổ chức thực hiện, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và huy động nguồn lực... Các cấp ủy Đảng, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước tiếp tục mở rộng mô hình, triển khai đối với các công trình, các dòng sông, các hệ thống thủy lợi khác để đảm bảo mục tiêu cả nước về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và nâng cao đời sống, môi trường sống và sức khỏe của nhân dân. n TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM NHẤN MẠNH ĐẶT VIỆC PHÁT TRIỂN TỔNG THỂ HỆ THỐNG BẮC HƯNG HẢI TRONG CHIẾN LƯỢC BẢO ĐẢM AN NINH NGUỒN NƯỚC, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, nhân dân trong vùng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp trong triển khai các dự án; chung tay bảo vệ công trình, giữ gìn nguồn nước và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. PV (Theo TTXVN) 10-11/10/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 2 QUẢNG CÁO Hà Nội: ĐT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ĐT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giờ hành chính (024)39439664 Ngoài giờ 0912033213 (Thu Hiền) n Thiết kế: KIỀU TÚ n Giá: 7.500 đồng n Ban đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa- TPHCM. ĐT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban đại diện tại miền Trung: 339 Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường; 19 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng, ĐT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban đại diện tại Bắc Trung Bộ: 21 Hồ Xuân Hương, P. Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. ĐT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban đại diện tại ĐBSCL: 103 Trần Văn Hoài, P. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 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Chiều 9/10, tại Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đồng chủ trì, phát biểu chỉ đạo Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026. Diễn đàn do Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Hội đồng Phát triển Campuchia, Bộ Thương mại Campuchia và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức nhân dịp chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng. MỤC TIÊU KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI 20 TỶ USD TRONG TẦM TAY Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi; trên nền tảng phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng chặt chẽ, toàn diện, tốt đẹp và hiệu quả. Trong tổng thể quan hệ hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước là trụ cột quan trọng và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế vẫn còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng của hai nước. “Chúng ta cần quyết tâm để tăng quy mô các dự án đầu tư, thúc đẩy kết nối hạ tầng và logistics, đơn giản hóa, tạo thuận lợi về thủ tục như kiến nghị của các doanh nghiệp”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nói. “Nếu kết nối tốt, lợi thế của nước này có thể trở thành cơ hội của nước kia. Nguồn lực của hai nước có thể tạo ra những chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh cao và vươn ra thị trường khu vực và quốc tế. Mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất là hoàn toàn khả thi và trong tầm tay, nếu Chính phủ và doanh nghiệp hai nước chúng ta cùng quyết tâm hành động”, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ. Để đưa hợp tác kinh tế hai nước lên tầm cao mới và tương xứng với quan hệ chính trị đang rất tốt đẹp hiện nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất một số định hướng lớn. Thứ nhất, hai Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục kết nối về thể chế, chính sách. Hai Chính phủ cần rà soát và tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, đất đai, xuất nhập cảnh, hải quan và kiểm dịch; duy trì đối thoại định kỳ giữa Chính phủ và doanh nghiệp hai nước ít nhất một năm một lần ở cấp lãnh đạo Chính phủ hoặc ở cấp bộ để mọi vướng mắc đều được lắng nghe và xử lý triệt để, kịp thời. Thứ hai, kết nối hạ tầng để kết nối thị trường. Ưu tiên các tuyến đường cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa nối hai nước; trong đó sẽ đẩy nhanh tiến độ tuyến cao tốc TPHCM- Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh; nâng cấp cửa khẩu, chợ biên giới và trung tâm logistics; thúc đẩy mô hình “một cửa, một lần dừng” tại các cặp cửa khẩu chính, giúp hàng hóa lưu thông nhanh hơn, rẻ hơn, chi phí thấp hơn. Thứ ba, tiếp tục hợp tác theo chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến. Hai bên không nên dừng ở mua bán nguyên liệu thô mà cần cùng đầu tư vào vùng nguyên liệu, chế biến sâu, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc ngay tại Campuchia để nông dân Campuchia được hưởng phần giá trị gia tăng lớn hơn. Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh kết nối tài chính-ngân hàng, mở rộng thanh toán bằng đồng nội tệ, thanh toán QR xuyên biên giới, tạo điều kiện cho các ngân hàng hai nước mở rộng mạng lưới, cung cấp vốn cho doanh nghiệp và người dân; yêu cầu các ngân hàng thương mại Việt Nam tiếp tục gia tăng việc xem xét cho vay các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Campuchia. Thứ năm, kết nối các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, thương mại điện tử, năng lượng tái tạo, kết nối lưới điện, du lịch và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhất trí với Thủ tướng Lê Minh Hưng về những lợi thế và tiềm năng hợp tác rất lớn giữa hai nước, Thủ tướng Hun Manet cho rằng, để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra, yếu tố cốt lõi là tăng cường kết nối và tạo thuận lợi cho thương mại qua biên giới, trong đó có kết nối giao thông và các cơ chế thúc đẩy thương mại song phương. “Sự kết nối hạ tầng mới chỉ là bước khởi đầu; điều cần làm tiếp theo là biến kết nối đường sá thành kết nối sản xuất; đưa hành lang vận tải TPHCM- Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh thành hành lang kinh tế và sản xuất, kết nối các nhà máy, khu công nghiệp, khu kinh tế, các nhà cung ứng logistics và thị trường của cả hai nước”, Thủ tướng Hun Manet nói. Bên cạnh đó, Thủ tướng Campuchia cho rằng, hợp tác du lịch có dư địa phát triển rất lớn và hai bên cần hợp tác chuyên sâu hơn. TRAO ĐỔI NHIỀU VĂN KIỆN HỢP TÁC QUAN TRỌNG Chiều 9/10, tại Cung Hòa Bình ở Thủ đô Phnom Penh, sau khi hội đàm, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến các bộ, ngành, cơ quan của hai nước trao các văn kiện hợp tác quan trọng. Các văn kiện hợp tác bao gồm: Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về hợp tác giáo dục giai đoạn 2026-2030; Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia; Bản ghi nhớ thành lập Ủy ban hỗn hợp về thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia; Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về việc quản lý, bảo vệ và phát huy Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam; Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh giữa Bộ Công an Việt Nam và Trung tâm quốc gia công nghệ thông tin Campuchia; Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Ủy ban quốc gia phòng chống ma túy Campuchia về hợp tác xây dựng Trung tâm quốc gia điều trị và phục hồi chức năng người nghiện ma túy Svay Rieng. n Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 11-15/10. Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị hiện nay. Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, trọng tâm của chuyến thăm sẽ là Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Đây là cơ chế mới được thiết lập năm 2024, cũng là cơ chế hợp tác liên nghị viện ở cấp cao nhất mà hai bên thiết lập rất ít với các quốc gia khác trên thế giới. Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, trong bối cảnh quan hệ Việt - Trung đang phát triển tốt đẹp, chuyến thăm sẽ có những đóng góp rất thực chất. Thông qua chuyến thăm, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác mật thiết giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, không chỉ ở cấp cao nhất mà ở tất cả các cấp, bao gồm cả cấp ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ, hội đồng nhân dân các địa phương, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược ở tầm cao mới. Trong quá trình trao đổi chuẩn bị cho chuyến thăm và phiên họp của Ủy ban hợp tác, hai bên đã xác định những nội dung rất thực chất trong các lĩnh vực như tăng cường kết nối chiến lược về giao thông, kết nối cửa khẩu thông minh, xây dựng các khu kinh tế qua biên giới, tăng cường quản trị đô thị, tăng cường nền tảng xã hội, nền tảng nhân dân và chia sẻ những kinh nghiệm và cơ hội hợp tác trong khoa học công nghệ. Là quốc gia có trình độ phát triển hàng đầu trên những lĩnh vực này, Trung Quốc có thể chia sẻ kinh nghiệm phát triển, cũng như giúp hai bên tăng cường hiểu biết, từ đó tạo thuận lợi cho hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, cũng như các lĩnh vực hợp tác mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác về AI, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển đô thị thông minh, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. BÌNH GIANG 10-11/10/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG LỚN ĐỂ ĐƯA HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAMCAMPUCHIA LÊN TẦM CAO MỚI VÀ TƯƠNG XỨNG VỚI QUAN HỆ CHÍNH TRỊ ĐANG RẤT TỐT ĐẸP HIỆN NAY. ĐƯA HỢP TÁC KINH TẾ VIỆT NAM-CAMPUCHIA LÊN TẦM CAO MỚI Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet ở Phnom Penh chiều 9/10 ẢNH: TTXVN Chiều 9/10, ngay sau Lễ đón chính thức trọng thể tại Cung Hòa bình ở Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet hội đàm, nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác song phương, tạo nền tảng vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và bền vững. Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet chứng kiến Lễ trao 6 văn kiện hợp tác song phương về các lĩnh vực an ninh, phòng chống ma tuý, thương mại, văn hoá, giáo dục và đào tạo. Chiều 9/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen. Sẽ bàn những nội dung rất thực chất HAI BÊN SẼ BÀN NHỮNG NỘI DUNG NHƯ TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI CHIẾN LƯỢC VỀ GIAO THÔNG, KẾT NỐI CỬA KHẨU THÔNG MINH, XÂY DỰNG CÁC KHU KINH TẾ QUA BIÊN GIỚI, CHIA SẺ KINH NGHIỆM VÀ CƠ HỘI HỢP TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ… CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN THĂM TRUNG QUỐC: BÌNH GIANG

Bạn Dương Mai Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng: THU HẸP KHOẢNG CÁCH GIỮA ĐÀO TẠO VÀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Khó khăn lớn nhất của sinh viên hiện nay là chưa có đủ trải nghiệm thực tế để hiểu mình phù hợp với công việc nào và thị trường đang cần gì. Kiến thức chuyên môn trên giảng đường là nền tảng quan trọng, nhưng giữa đào tạo và yêu cầu của một vị trí việc làm cụ thể vẫn tồn tại khoảng cách. Trong khi đó, thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi người trẻ không chỉ vững chuyên môn mà còn có kỹ năng thực hành, tư duy thích ứng và khả năng học hỏi liên tục. Từ thực tế tại Học viện Ngân hàng, tôi cho rằng, điều quan trọng không chỉ là có việc làm, mà còn là tìm được công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và định hướng phát triển của bản thân. Vì vậy, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cần gắn chặt hơn với nhu cầu thực tiễn, sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu mới của thị trường lao động. Tôi mong muốn có cơ chế để doanh nghiệp tham gia cùng nhà trường trong quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực, thay vì chỉ xuất hiện ở khâu tuyển dụng. Doanh nghiệp có thể công bố sớm nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu năng lực đối với từng vị trí. Cùng đó, nhà tuyển dụng phối hợp tổ chức các chương trình trải nghiệm nghề nghiệp, thực tập, dự án thực tế và hướng dẫn trực tiếp từ những người đang làm nghề. Qua đó, sinh viên có cơ hội tiếp xúc sớm với môi trường làm việc, nhận diện điểm mạnh và bổ sung những năng lực còn thiếu ngay từ khi còn trên ghế nhà trường. Bên cạnh đó, tôi đề xuất xây dựng hệ thống kết nối việc làm và năng lực dành cho thanh niên, cung cấp thông tin tuyển dụng, yêu cầu của từng vị trí, cơ hội thực tập và lộ trình phát triển nghề nghiệp. Sinh viên có thể xây dựng hồ sơ năng lực từ sớm, cập nhật kỹ năng, dự án và trải nghiệm thực tế để doanh nghiệp nhận diện những ứng viên tiềm năng. Tôi tin rằng khi nhà trường, doanh nghiệp và người học cùng tham gia vào quá trình định hướng, đào tạo và phát triển năng lực, nguồn nhân lực trẻ sẽ được chuẩn bị tốt hơn, nâng cao khả năng thích ứng và tìm được việc làm phù hợp với năng lực cũng như nhu cầu thực tế của thị trường. Bạn Ngô Duy Đông, Founder Easy-Comm: PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Mỗi bước tiến công nghệ đều được tạo nên từ quá trình học hỏi, thử nghiệm và tích lũy tri thức. Đằng sau một giống cây thích ứng với hạn mặn, một thiết bị y tế hay một dây chuyền sản xuất được cải tiến là nhiều năm nghiên cứu và lao động sáng tạo. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là đào tạo người giỏi chuyên môn. Quan trọng hơn là giúp họ vận dụng tri thức để giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước. Theo tôi, người trẻ muốn cống hiến cần học sâu, làm chắc và gắn chuyên môn với nhu cầu xã hội. Một kỹ sư cần hiểu doanh nghiệp đang gặp khó khăn gì. Một nhà nghiên cứu cần biết công trình của mình có thể giải quyết vấn đề nào trong đời sống. Khi tri thức gắn với thực tiễn, người trẻ sẽ có định hướng rõ ràng hơn. Khát vọng cống hiến cũng có cơ hội chuyển thành những kết quả cụ thể. Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc đã nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhân lực trình độ cao, có chính sách đặc biệt về nhân tài, chấp nhận rủi ro, độ trễ trong nghiên cứu. Tôi mong những định hướng này tiếp tục được cụ thể hóa bằng các cơ chế thiết thực. Người trẻ có năng lực cần được giao nhiệm vụ xứng tầm, tiếp cận hạ tầng nghiên cứu và có không gian theo đuổi ý tưởng mới. Việc đánh giá cũng cần công bằng, minh bạch, khuyến khích những sáng kiến có giá trị thực tiễn. Bên cạnh đó, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ hơn trong đào tạo nhân lực chất lượng cao. Sinh viên cần được tham gia dự án thực tế. Nhà khoa học trẻ cần có chuyên gia hướng dẫn. Doanh nghiệp cần chủ động đặt hàng nghiên cứu và tạo cơ hội để người trẻ thử nghiệm giải pháp; đồng thời, học bổng, mạng lưới cố vấn và các chương trình phát triển tài năng cần được mở rộng để thanh niên có hoàn cảnh khác nhau đều có cơ hội phát huy năng lực. Tôi mong người trẻ được trao cơ hội để nhận việc khó, kiên trì theo đuổi mục tiêu và chịu trách nhiệm với kết quả. Khi trí tuệ tuổi trẻ được nuôi dưỡng và sử dụng đúng cách, đó sẽ là nguồn lực quan trọng giúp đất nước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Bạn Đàm Bảo Tâm - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN: ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TRONG KỶ NGUYÊN AI Trong kỷ nguyên AI, lợi thế của người trẻ không chỉ nằm ở kiến thức chuyên môn mà còn ở năng lực số, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn. Vì thế, giáo dục cần đổi mới mạnh mẽ, trang bị năng lực thích ứng, làm chủ công nghệ, sẵn sàng bước vào thị trường lao động. Người trẻ ngày nay cần ba năng lực cốt lõi: làm chủ công nghệ, tư duy phản biện và hợp tác trong môi trường đa ngành, đa văn hóa. Kỹ năng số không chỉ dừng ở sử dụng phần mềm hay AI, mà quan trọng hơn là biết đặt câu hỏi đúng, kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu và chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình. Đặc biệt, trong lĩnh vực ngoại ngữ, AI có thể hỗ trợ dịch thuật, luyện giao tiếp, nhưng không thể thay thế hoàn toàn tư duy ngôn ngữ, sự thấu hiểu văn hóa và khả năng giao tiếp giữa con người. Nhà trường cần đưa AI vào các nhiệm vụ học tập thực tế, đồng thời hướng dẫn sinh viên sử dụng công nghệ có trách nhiệm. Khoảng cách giữa nhà trường và doanh nghiệp không chỉ nằm ở kiến thức, mà chủ yếu ở kỹ năng, khả năng thực hành, thực nghiệm và sự thích ứng. Vì vậy, sinh viên cần được rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, giao tiếp chuyên nghiệp và thích ứng với sự biến đổi không ngừng của thị trường. Doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, từ góp ý chương trình, hướng dẫn dự án đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp đến đánh giá năng lực sinh viên. Bản thân sinh viên cũng cần chủ động trải nghiệm thực tế thông qua các dự án sáng tạo, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ và tọa đàm phát triển kỹ năng. Bạn Lê Hoài Nam, sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương: GẮN ĐÀO TẠO VỚI DOANH NGHIỆP, ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN BẰNG SẢN PHẨM Tôi cho rằng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong giáo dục, nhà trường cần tăng cường những bài toán thực tế, cụ thể để sinh viên có thể giải quyết ngay trong quá trình học. Việc này có thể thực hiện thông qua các dự án phối hợp với doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu hoặc cộng đồng. Hoạt động thực tập cũng cần gắn với sản phẩm đầu ra cụ thể. Bên cạnh đó, nên có thêm các môn học, dự án liên ngành để sinh viên thuộc nhiều lĩnh vực cùng tham gia giải quyết vấn đề. Như vậy, sinh viên có thể tích lũy kinh nghiệm làm việc ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thay vì chờ đến khi tốt nghiệp. Một thay đổi cấp thiết khác là đổi cách xác định và đánh giá chuẩn đầu ra của người học. Nếu việc học vẫn chủ yếu được đánh giá bằng khả năng ghi nhớ và tái hiện kiến thức thì dù đưa thêm AI hay công nghệ vào lớp học cũng chưa tạo ra thay đổi căn bản. Bên cạnh đó, cần chú trọng đánh giá năng lực vận dụng kiến thức của sinh viên, thể hiện qua khả năng giải quyết vấn đề thực tế, tạo ra sản phẩm, phối hợp với người khác và thích ứng với sự thay đổi của công nghệ. Trong bối cảnh thị trường lao động biến đổi rất nhanh, nhà trường khó có thể dạy cho người học một bộ kỹ năng đủ dùng trong vài chục năm. Điều quan trọng hình thành kỹ năng học lại, học thêm và tự thích ứng trong suốt cuộc đời nghề nghiệp của mình. n ĐỘT PHÁ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 10-11/10/2026 www.tienphong.vn GIỚI TRẺ 4 HƯỚNG TỚI CHƯƠNG TRÌNH THỦ TƯỚNG ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN DỰ KIẾN DIỄN RA NGÀY 15/10, NHIỀU BẠN TRẺ GỬI GẮM TÂM HUYẾT, MONG MUỐN CÓ NHỮNG CHÍNH SÁCH ĐỘT PHÁ TRONG ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO, GIÚP NGƯỜI TRẺ NÂNG CAO NĂNG LỰC, THÍCH ỨNG VỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG. KHI TRÍ TUỆ TUỔI TRẺ ĐƯỢC PHÁT HUY ĐÚNG CÁCH, ĐÂY SẼ LÀ NGUỒN LỰC QUAN TRỌNG GIÚP ĐẤT NƯỚC LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. LƯU TRINH – GIA LINH (ghi) Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”. Đây là diễn đàn quan trọng để người trẻ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị giải pháp về nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo... Qua đó, người trẻ có cơ hội để được phát huy tiềm năng, sức trẻ đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. THỦ TƯỚNG ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN: Sinh viên, nhà khoa học trẻ làm việc trong phòng thí nghiệm tại Đại học Phenikaa

NHÀ NÔNG TRẺ TIÊU BIỂU LÀM THEO LỜI BÁC Anh Nguyễn Hữu Nhơn, sinh năm 1992, Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh chi Thương Nhân (xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng) trên hành trình làm giàu trên quê hương ghi dấu ấn với nhiều giải thưởng, danh hiệu. Nổi bật, giải thưởng Lương Định Của (năm 2022) – vinh danh những “nhà nông trẻ” tiêu biểu; danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2023… và gần đây là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Anh Nhơn tốt nghiệp ngành Luật thương mại Trường ĐH Luật TPHCM và sở hữu hai tấm bằng đại học khác, đã quyết định về quê khởi nghiệp từ nông nghiệp. Anh cải tạo ao hồ của gia đình để nuôi ốc. Vừa làm vừa học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm và vượt qua nhiều lần thất bại, trong đó có 5 lần đứng trước nguy cơ phá sản, anh đã xây dựng thành công hệ thống Trại ốc Đức Linh. Hệ thống hiện có quy mô 10ha, với 3 trang trại sản xuất. Từ khâu sản xuất con giống đến nuôi thương phẩm, chế biến sâu và tiêu thụ, tất cả đều được anh Nhơn chuẩn hóa theo chuỗi giá trị. Mỗi ngày, mô hình cung ứng ra thị trường từ 200 - 500 kg ốc. Đặc biệt, anh đã tạo ra sự khác biệt trên thị trường với mô hình ốc dược liệu bằng cách ứng dụng quy trình bổ sung đông trùng hạ thảo, bạc hà… vào khẩu phần ăn cho ốc để nâng cao giá trị dinh dưỡng, hương vị của sản phẩm. Anh đã phát triển thành công “chả ốc bươu đen dược liệu”, với sự kết hợp độc đáo giữa thịt ốc với nấm linh chi, đông trùng hạ thảo và tinh dầu sả, đưa phẩm nông nghiệp địa phương bước chân vào phân khúc thực phẩm cao cấp. Anh Nhơn chia sẻ: “Từ thực tiễn sản xuất, tôi nhận thấy nông sản chỉ tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô thì rất khó tạo ra lợi thế cạnh tranh. Muốn nâng cao thu nhập cho người nông dân phải nâng cao giá trị sản phẩm thông qua nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Vì vậy, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, thử nghiệm để phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ ốc bươu đen theo hướng an toàn, chất lượng cao, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại”. Với nỗ lực đa dạng hoá và nâng cao giá trị sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế nông nghiệp từ ốc của anh Nhơn đạt mức tăng trưởng doanh thu qua các năm 20 - 30%. Tổng doanh thu trung bình hàng năm đạt 5 - 7 tỉ đồng, lợi nhuận bình quân 2 - 3 tỉ đồng. Đặc biệt, mô hình này tạo việc làm thường xuyên cho hơn 40 lao động địa phương với thu nhập bình quân mỗi tháng 20 triệu đồng/người. Cơ sở của anh cũng là điểm đến trải nghiệm, học tập của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh việc sản xuất phát triển kinh tế, anh Nguyễn Hữu Nhơn tích cực xây dựng giá trị cộng đồng và trách nhiệm với xã hội. Ở cương vị Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp tỉnh Bình Thuận (cũ), anh Nhơn trở thành người dẫn đường đầy tâm huyết. Anh đã trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, khởi nghiệp cho nhiều đoàn viên, thanh niên, nông dân có nhu cầu phát triển kinh tế. Thông qua mạng lưới liên kết sản xuất, anh Nhơn đã đồng hành cùng hơn 300 hộ dân trên khắp cả nước, từ hỗ trợ con giống, chuyển giao kỹ thuật đến bao tiêu sản phẩm đầu ra. TOẢ SÁNG NGHỊ LỰC, SỐNG ĐẸP Anh Đinh Viết Tường sinh năm 2002, hiện là nhà sáng tạo nội dung số, ghi dấu ấn với hành trình từ gương “Toả sáng nghị lực Việt” đến danh hiệu “Thanh niên sống đẹp”. Năm 13 tuổi, anh bị mắc hội chứng TICS với các triệu chứng nháy mắt, giật cơ mặt và tay chân bộc phát ngoài ý muốn. TICS đã biến mỗi ngày của anh trở thành một cuộc chiến với chính cơ thể mình. Anh không chọn cách đầu hàng mà luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, tham gia hoạt động ngoại khoá. Anh từng giành giải Ba môn Sinh học kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 9; giải Ba cuộc thi học sinh giỏi môn Giáo dục công dân năm lớp 12; là Bí thư Chi đoàn năng nổ, Trưởng CLB Văn hóa nghệ thuật của trường. Tốt nghiệp phổ thông, anh hướng bản thân theo con đường nghệ thuật, từng ôn luyện thi vào Nhạc viện TPHCM, trước khi theo học ngành Múa ở Trường Cao đẳng Múa Hà Nội. Anh Tường chia sẻ, tuy thi không đỗ vào Nhạc viện TPHCM, nhưng là bước ngoặt lớn khi đã dám thể hiện bản thân, vượt qua sự tự ti của chính mình về khuyết tật. Để tự lập và theo đuổi đam mê, anh bươn chải làm nhiều nghề, từ biên đạo, dạy múa cho trẻ em đến nhân viên quán cà phê. Năm 2022, anh Tường bắt đầu sáng tạo nội dung số trên các nền tảng mạng xã hội. Nội dung xoay quanh cuộc sống khi mắc phải khuyết tật và chia sẻ về hành trình vươn lên của bản thân truyền cảm hứng tới cộng đồng. Anh dần định vị được bản thân; đồng thời góp phần làm thay đổi cái nhìn tích cực hơn về người khuyết tật. Anh đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc tự sự nói về cuộc sống. Khoảnh khắc anh Tường đứng trên sân khấu lớn, run rẩy, bật khóc nhưng vẫn cố gắng song ca cùng ca sĩ Bùi Công Nam, hay những lần anh cất tiếng hát trong “Giai điệu ước mơ” đã chạm đến trái tim hàng triệu khán giả. Những ca khúc như: Đi tìm nơi bình yên, Hành trình vạn dặm hay Từng giây đều đáng sống… không chỉ là âm nhạc, đó là tiếng lòng của một người đã bước qua bóng tối để tìm thấy ánh sáng và niềm tin cho cuộc đời mình. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, anh Tường còn bén duyên với điện ảnh qua các bộ phim gây tiếng vang như Trại buôn người, Hiên nhà có ba. Mỗi vai diễn là một lần anh hóa thân, một lần anh khẳng định: người khuyết tật không chỉ làm được nghệ thuật, mà còn làm rất tốt. Hiện kênh TikTok của anh đang mang đến những câu chuyện đẹp, truyền cảm hứng với hơn 927 nghìn lượt theo dõi và hơn 24 triệu lượt thích. Anh không chỉ là một người sáng tạo nội dung số, còn tích cực tham gia các hoạt động của Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam để lan toả tinh thần sống tích cực, ý chí nghị lực vươn lên. Mới đây, anh trở thành Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam để tiếp tục hành trình truyền cảm hứng, đóng góp năng lượng tích cực và niềm tin vào cuộc sống cho cộng đồng, nhất là những người trẻ. n “Tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở nhận thức mà cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong lao động, sản xuất, khởi nghiệp và đóng góp cho cộng đồng. Những lời dạy của Bác về tinh thần cần cù, ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm và không ngừng học tập, sáng tạo luôn là nguồn động lực để tôi vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong quá trình lập thân, lập nghiệp”. Anh NGUYỄN HỮU NHƠN, Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh chi Thương Nhân 10-11/10/2026 www.tienphong.vn 5 GIỚI TRẺ NHỮNG CHÀNG TRAI KIẾN TẠO GIÁ TRỊ SỐNG ĐẸP HAI “THANH NIÊN SỐNG ĐẸP” NGUYỄN HỮU NHƠN VÀ ĐINH VIẾT TƯỜNG LÀ HAI MẢNH GHÉP TRONG NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐẸP – HÀNH ĐỘNG ĐẸP ĐƯỢC VINH DANH DỊP KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LHTN VIỆT NAM. MỘT NGƯỜI PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG; MỘT NGƯỜI TỎA SÁNG NGHỊ LỰC VƯỢT NGHỊCH CẢNH KHUYẾT TẬT KHẲNG ĐỊNH TRÊN HÀNH TRÌNH NGHỆ THUẬT. XUÂN TÙNG Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, ngày 10/10, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức Gala và lễ trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 nhằm lan tỏa giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến trong thanh niên. 15 gương tiêu biểu sẽ được trao tặng bằng khen, giấy chứng nhận, biểu trưng giải thưởng và phần thưởng 10 triệu đồng. Cùng ngày, diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Lễ chào cờ và Tổng kết hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; triển lãm 70 năm Hội LHTN Việt Nam. Anh Nguyễn Hữu Nhơn khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi ốc, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều người dân địa phương ẢNH: NVCC Anh Đinh Viết Tường bước đầu ghi dấu ấn trên hành trình nghệ thuật ẢNH: NVCC Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội diễn ra nhiều hoạt động lan tinh thần "Tôi yêu Tổ quốc tôi". (Trong ảnh là hội viên, thanh niên đồng diễn trong Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026) ẢNH: LÂM ĐĂNG HẢI

SÂN KHẤU HOÀNH TRÁNG, THÍ SINH Ở TRUNG TÂM Theo Giám đốc sản xuất Quang Việt, dù thời gian không nhiều, sân khấu đã hoàn thiện đúng tiến độ. Công trình có chiều rộng khoảng 100 m, hệ thống màn LED rộng hơn 500 m², kết hợp âm thanh, ánh sáng phục vụ các phần thi và tiết mục nghệ thuật. Với gần 3.000 chỗ ngồi, không gian ngoài trời tại Đồi Rồng được Ban Tổ chức lựa chọn để đáp ứng yêu cầu về quy mô và hiệu quả trình diễn. Đạo diễn Trần Tú cho biết các tuyến catwalk được bố trí theo nhiều hướng, giúp thí sinh đến gần khán giả và người xem theo dõi từ nhiều góc độ. Cách tổ chức không gian cũng tạo điều kiện để ê-kíp thay đổi phương án dàn dựng giữa các phần thi, giúp mỗi cô gái thể hiện phong thái, cá tính riêng. Ngoài ra, lợi thế mặt bằng rộng còn đáp ứng yêu cầu dàn dựng những bài vũ đạo phức tạp, tạo điều kiện để đạo diễn và biên đạo tổ chức các lớp trình diễn, khai thác đội hình. Sau nhiều ngày tập luyện trong phòng, lần đầu bước ra sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đồi Rồng, Hải Phòng, nhiều thí sinh không tránh được cảm giác choáng ngợp. “Lúc bước ra sân khấu, em khá ngợp vì rộng và đẹp hơn tưởng tượng. Những ngày qua chúng em tập rất kỹ nên khi được đứng trên sân khấu thật, em càng ý thức phải tập trung và tự tin”, Mai Thị Yến Nhi chia sẻ. Bùi Minh Phương đồng tình rằng việc tập trong phòng và trình diễn tại không gian thực tế có sự khác biệt rõ rệt. “Sân khấu hoành tráng, mọi thứ từ âm thanh, ánh sáng đến đội hình đều lớn hơn tưởng tượng. Em nghĩ đây là trải nghiệm đáng nhớ và giúp chúng em thêm sự tự tin trước Chung khảo”, cô nói. Cô gái “chủ nhà” Lưu Phương Anh hào hứng: “Nghĩ đến việc gia đình và khán giả sẽ dõi theo mình trên sân khấu này, em vừa hồi hộp vừa háo hức. Đã có lúc em tự ti, nhưng những ngày tập luyện cùng các bạn giúp em có thêm động lực. Em mong khi nhạc vang lên, mình có thể tự tin bước ra, tận hưởng phần trình diễn và để lại một hình ảnh đẹp trong lòng người xem”. Ông Bùi Minh Thành, Chủ tịch Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 khẳng định, mọi phương án kỹ thuật đều phải bảo đảm tinh thần coi tất cả thí sinh là trung tâm. “Chúng tôi mời ê-kíp tốt, tổng đạo diễn có chuyên môn sâu rộng trong nghề để đồng hành, tư vấn, cố vấn và triển khai”, ông chia sẻ. Yêu cầu ấy được đặt ra cả với công tác ghi hình phục vụ livestream và phát sóng. Mục tiêu của Ban Tổ chức là cả 53 thí sinh đều có những góc quay, góc hình đẹp trên các nền tảng số trong đêm Chung khảo. Việc đầu tư bao gồm cả trải nghiệm của khán giả tại sân khấu lẫn khả năng theo dõi, nhận diện từng gương mặt qua màn hình. Ngoài ra, đại diện Ban Tổ chức cũng khẳng định, công tác hậu đài đã được rà soát kỹ, từ khu vực chờ, nơi thay trang phục đến lối di chuyển của thí sinh và nghệ sĩ. Với số lượng người tham gia đông, việc sắp xếp hợp lý sẽ giúp hạn chế chồng chéo, bảo đảm các phần biểu diễn nối tiếp đúng nhịp chương trình. Tổ chức ngoài trời đồng thời đặt ra những yêu cầu về điều kiện thiên nhiên, an ninh, an toàn, biểu diễn và ghi hình. Trưởng Ban Tổ chức Phùng Công Sưởng nhấn mạnh phương châm “trong mọi tình huống đều phải có lời giải” để hạn chế sự bị động trong quá trình điều hành. NHIỀU TIẾT MỤC BÙNG NỔ Bên cạnh các phần trình diễn của 53 thí sinh, đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 10/10 tại Đồi Rồng, Hải Phòng còn được đảm bảo bởi bộ ba nghệ sĩ biểu diễn gồm: Will, Hoàng Rob và Lưu Hiền Trinh. Đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, nhà sản xuất, kỹ sư âm thanh Lê Minh Hiếu đã dành nhiều thời gian dàn dựng những tiết mục dành riêng cho chương trình, mục đích là để kết nối phần biểu diễn của nghệ sĩ với màn trình diễn của 53 thí sinh. “Điều tôi quan tâm là âm nhạc phải phù hợp với từng phần thi, giúp thí sinh cảm nhận được nhịp điệu để bước đi tự nhiên và thể hiện đúng tinh thần của trang phục. Với áo dài, khoảng ngân và cách chuyển câu nhạc sẽ tạo điều kiện cho những động tác mềm mại. Ở phần áo tắm, tiết tấu rõ, có sức bật; còn với dạ hội, âm nhạc sẽ hỗ trợ được sự thanh lịch và những điểm dừng của thí sinh. Tôi cũng muốn dành khoảng trống để nghệ sĩ thể hiện cá tính trong cách hát, cách chơi đàn. Bản phối cần tôn trọng thế mạnh 10-11/10/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 6 Chuẩn bị tâm thế đón nhận kết quả TỐI 10/10 CHUNG KHẢO HỌC CÁCH BÌNH TĨNH TRƯỚC VÒNG THI QUAN TRỌNG Trước khi lên sân khấu Chung khảo, các thí sinh đã trải qua một lần trình diễn trước sự quan sát trực tiếp của các thành viên Ban giám khảo. Sự tiến bộ qua quá trình rèn luyện là một cơ sở để hội đồng cân nhắc những quyết định trong đêm Chung khảo ngày 10/10 tại Đồi Rồng, Hải Phòng. Những cuộc trò chuyện với giám khảo cũng là dịp để các cô gái chia sẻ về khó khăn, sự thay đổi và mong muốn của mình sau hai tháng đồng hành cùng cuộc thi. Đặng Thị Ngọc Lan từng hình dung mỗi giám khảo sẽ ngồi trong một phòng riêng, nên bất ngờ khi biết mình sẽ lần lượt di chuyển qua các bàn giám khảo. Xuất hiện với gương mặt không trang điểm cũng khiến cô có chút lo lắng. Tuy nhiên, nghĩ lại những điều được học và rèn luyện, Ngọc Lan nhanh chóng tự trấn an. “Trong hai tháng qua, tôi dường như đã bước hẳn vào một cuộc sống khác nên có chút lo lắng. Nhưng nghĩ đến những điều mình đã học, đã được rèn luyện ở đây, tôi nhanh chóng bình tĩnh lại”, cô chia sẻ. Ngọc Lan cho biết đã chuẩn bị tinh thần cho cả những tình huống không thuận lợi, nhờ đó bớt căng thẳng khi bước vào buổi gặp gỡ. Với Neang Lin, cuộc trò chuyện cùng nhà báo Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức lại chạm đến nỗi niềm về gia đình. Được hỏi có gặp khó khăn tài chính trong hành trình dự thi kéo dài hay không, cô nhớ đến những lời bố mẹ căn dặn. “Tôi chia sẻ rằng bố mẹ luôn nhắc nhở, dù tham gia một cuộc thi nhan sắc cũng phải giữ hình ảnh chỉn chu, nhưng cần tiết kiệm nhất có thể. Khi nhắc lại những điều đó, tôi rất xúc động”, Neang Lin kể. Thẩm Khánh Ly tâm đắc với câu hỏi của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh TRƯỚC ĐÊM CHUNG KHẢO HOA HẬU VIỆT NAM 2026, TẤT CẢ 53 THÍ SINH TĂNG CƯỜNG TẬP LUYỆN, RÁP SÂN KHẤU, CÓ BUỔI KÉO DÀI ĐẾN 2H SÁNG. CÙNG VỚI VIỆC HOÀN THIỆN KỸ NĂNG TRÌNH DIỄN, CÁC CÔ GÁI CŨNG CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐÓN NHẬN QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN GIÁM KHẢO. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trực tiếp “chấm” thí sinh trong màn phỏng vấn 1-1 ẢNH: TRỌNG TÀI ĐẠT NHI - ĐỖ QUYÊN Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 lên sân khấu thị phạm cho các đàn em ẢNH: NHƯ Ý 53THÍ SINH TRƯỚC CƠ HỘI HẠ ĐAN SÂN KHẤU NGOÀI TRỜI VỚI GẦN 3.000 CHỖ NGỒI TẠI KHU DU LỊCH QUỐC TẾ ĐỒI RỒNG, HẢI PHÒNG ĐƯỢC CHUẨN BỊ CHO ĐÊM CHUNG KHẢO TOÀN QUỐC HOA HẬU VIỆT NAM 2026 TỐI 10/10. TỪ 53 THÍ SINH, BAN GIÁM KHẢO SẼ LỰA CHỌN NHỮNG GƯƠNG MẶT XUẤT SẮC BƯỚC VÀO CHUNG KẾT. TRƯỚC GIỜ THI, NHÀ BÁO PHÙNG CÔNG SƯỞNG, TỔNG BIÊN TẬP BÁO TIỀN PHONG, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC, YÊU CẦU VIỆC ĐÁNH GIÁ PHẢI THEO SÁT QUÁ TRÌNH TIẾN BỘ CỦA TỪNG CÔ GÁI, DÀNH CƠ HỘI CHO NHỮNG THÍ SINH BỨT PHÁ TRÊN SÂN KHẤU.

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