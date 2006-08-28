Báo Tiền Phong số 281

THỨ NĂM 8/10/2026 Số 281 0977.456.112 TRANG 3 TRUNG ƯƠNG THẢO LUẬN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TRANG 16 TRANG 6-7 Biến tướng dạy thêm học thêm Việc áp dụng chế tài với người bỏ hoang đất là cần thiết, nhằm hạn chế lãng phí nguồn lực xã hội ẢNH MINH HỌA: D.H TRANG 8-9 TRANG 12 Công trình đem lại Nobel Hóa học có thể thay đổi cách thức sản xuất thuốc MESSI TỎA SÁNG TRONG TRẬN ĐẤU CHIA TAY TRANG 4 THỦ TƯỚNG SẼ ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN VỀ KHỞ I NGHIỆ P, ĐỔ I MỚ I SÁ NG TẠ O Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ đối thoại với thanh niên chiều 15/10 tại Hà Nội ẢNH: NHẬT BẮC TRANG 3 TRANG 5 SỬA LUẬT ĐẤU THẦU: Có chặn được “quân xanh, quân đỏ”? ĐỀ XUẤT ÁP THUẾ ĐẤT BỎ HOANG CAO GẤP 7 LẦN: Lý do Hoa hậu Việt Nam đo nhân trắc trước Chung khảo TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH PHẢI CỤ THỂ

Sự kiện quy tụ gần 50 diễn giả cùng khoảng 300 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, nhà ngoại giao, chuyên gia và học giả uy tín từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, kết hợp cùng hình thức tham dự trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân khẳng định, UNCLOS 1982 tiếp tục là khuôn khổ pháp lý toàn diện điều chỉnh mọi hoạt động trên biển, đồng thời nhấn mạnh cam kết của ASEAN và Trung Quốc trong việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy đàm phán sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất, phù hợp với UNCLOS 1982. Trong Phiên đặc biệt dành cho các khách mời quốc tế, Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Trưởng SOM ASEAN của Philippines, ông Leo M. Herrera-Lim, khẳng định UNCLOS 1982 và Phán quyết Trọng tài Biển Đông năm 2016 là nền tảng pháp lý bảo vệ quyền chủ quyền và tự do hàng hải của các quốc gia ven biển. Thứ trưởng Ngoại giao Philippines nhấn mạnh việc nâng cao sức bền hạ tầng hàng hải trọng yếu và cam kết nỗ lực cùng ASEAN hoàn tất đàm phán COC thực chất trong năm nay. Về phía Canada, Trung tướng Derek A.Macaulay, Đại diện Quân sự cao cấp phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhấn mạnh, là quốc gia ven biển Thái Bình Dương, Canada ủng hộ giải quyết hòa bình tranh chấp dựa trên UNCLOS 1982 và việc áp dụng DOC cho các sự cố bất ngờ trên biển để giảm thiểu rủi ro va chạm do hiểu lầm. Phát biểu trực tuyến tại hội thảo, Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Michelle Chan khẳng định tính chung thẩm, ràng buộc của Phán quyết Trọng tài năm 2016 và nhấn mạnh Australia đang triển khai Chương trình Đối tác Hàng hải Đông Nam Á. Ngày 8/10, các phiên họp sẽ đi sâu thảo luận về vai trò của UNCLOS 1982 trong bảo đảm tính chính danh trên biển; thúc đẩy các cơ chế do ASEAN dẫn dắt nhằm củng cố tiến trình đàm phán COC; việc triển khai Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ở vùng biển ngoài phạm vi tài phán quốc gia (BBNJ)… P.V Nhận lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Lào từ ngày 8-9/10 và thăm chính thức Campuchia từ ngày 9-10/10. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào và Campuchia. Chuyến thăm khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với hai nước láng giềng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” Việt Nam - Lào và quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia. Trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó lường, việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác với các nước láng giềng càng có ý nghĩa quan trọng. Với Lào, chuyến thăm diễn ra chỉ ít ngày sau khi Quốc hội Lào bầu ông Saleumxay Kommasith giữ chức vụ Thủ tướng, tạo điều kiện để hai Thủ tướng sớm trao đổi về các định hướng, biện pháp tăng cường hợp tác giữa Chính phủ hai nước trong giai đoạn mới. Với Campuchia, chuyến thăm diễn ra 4 tháng sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Hun Manet đến Việt Nam. Hai nước đang có nhiều dư địa để tăng cường hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch. Chuyến thăm còn góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự gắn bó giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Lào và Campuchia, nhất là trong thế hệ trẻ. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết, trong chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia trao đổi sâu rộng về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác, nhất là trong những lĩnh vực thiết thực, phù hợp với lợi ích của mỗi nước. THỐNG NHẤT CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm lần này là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Lào và Campuchia. Kỳ vọng trước hết là Chính phủ Việt Nam thống nhất được với Chính phủ Lào và với Chính phủ Campuchia những biện pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả hơn các thỏa thuận, cam kết cấp cao, nhất là ở những nội dung cần tạo chuyển biến, đột phá. Tiếp đó là tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng, cả cứng và mềm, để hợp tác kinh tế với hai nước láng giềng có bước chuyển mạnh mẽ hơn. Với Lào là hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ USD, với Campuchia là sớm đạt 20 tỷ USD như lãnh đạo cấp cao các bên đã đề ra. Chuyến thăm cũng sẽ thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và một số lĩnh vực mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước. Giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ, cũng sẽ được tăng cường. MANG Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÔ CÙNG TO LỚN Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane khẳng định, chuyến thăm chính thức Lào lần này của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam mang một ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn và đặc biệt quan trọng. Trước hết, đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng kể từ khi đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Việt Nam và đặc biệt nhất, Lào là quốc gia đầu tiên mà đồng chí Lê Minh Hưng lựa chọn tới thăm. Điều này thể hiện rất rõ nét mối quan hệ gắn kết đặc biệt, cũng như sự quan tâm tối thượng mà phía Việt Nam dành cho mối quan hệ song phương Lào-Việt Nam; đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục được nâng niu, giữ gìn, vun đắp và không ngừng phát triển đi vào chiều sâu. Đại tá Trần Văn Thông, Phó trưởng ban liên lạc, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, nói rằng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra vào thời điểm quan hệ Việt Nam - Campuchia đang duy trì đà phát triển tích cực, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu. BÌNH GIANG 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 8/10/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Trọng tâm của chuyến thăm là thúc đẩy thực hiện những thỏa thuận, cam kết mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã thống nhất với lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia thời gian qua. Sáng 7/10, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao Việt Nam (Bộ Ngoại giao) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 18 với chủ đề “Cạnh tranh, kết nối và hợp tác: Biển Đông và trật tự hàng hải khu vực”. Nhiều đại biểu nhấn mạnh vai trò của Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Lào từ ngày 8-9/10 và thăm chính thức Campuchia từ ngày 9-10/10 Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Leo M. Herrera-Lim, Trưởng SOM ASEAN của Philippines, phát biểu tại Hội thảo ẢNH: AN ĐĂNG Trọng tâm chuyến thăm của Thủ tướng tới Lào và Campuchia Hội thảo quốc tế nhấn mạnh vai trò của UNCLOS Năm 2027, Việt Nam và Lào sẽ kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; Việt Nam và Campuchia kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm cũng là bước chuẩn bị thiết thực cho những dấu mốc ấy.

3 n Thứ Năm n Ngày 8/10/2026 THỜI SỰ Thủ tướng sẽ đối thoại với thanh niên về khở i nghiệ p, đổ i mớ i sá ng tạ o Bộ Nội vụ vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026”. Dự kiến, chương trình diễn ra chiều 15/10, tại Hà Nội. Theo đó, Thủ tướng sẽ đối thoại trực tiếp với thanh niên. Cùng tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương; Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên, Trung ương Hội SVVN… Chương trình tập trung trao đổi, đánh giá kết quả xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên, tập trung vào các chính sách liên quan đến việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; xác định những khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách trong thời gian tới. Trao đổi về cơ chế, chính sách nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề cho thanh niên gồm: Tăng cường đào tạo các kỹ năng số, kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động; hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực chuyên môn, năng suất và hiệu quả lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực mới và nền kinh tế số. Trao đổi về cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ thanh niên học nghề và giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động. Cụ thể, các chính sách tiếp cận thông tin thị trường lao động, học nghề, tìm kiếm việc làm và tự tạo việc làm; tiếp cận vốn, tín dụng, đất đai, khoa học và công nghệ. Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ xây dựng, phát triển các mô hình, dự án khởi nghiệp của thanh niên. Trao đổi về giải pháp tạo môi trường thuận lợi để thanh niên tham gia phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các mô hình kinh tế mới; khuyến khích thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và thị trường trong nước, quốc tế. XUÂN TÙNG Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niê n Việ t Nam trong khở i nghiệ p, đổ i mớ i sá ng tạ o, gó p phầ n thú c đẩ y tă ng trư ở ng và tạ o việ c là m”. Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 có chủ đề “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm” ẢNH MINH HỌA: XUÂN TÙNG Tham gia đối thoại có gần 300 đại biểu thanh niên đại diện thanh niên là công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; doanh nhân trẻ; công nhân; học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn; thanh niên đô thị; thanh niên dân tộc thiểu số; thanh niên tín đồ tôn giáo; thanh niên khuyết tật. GIÁ XĂNG DẦU TĂNG TRỞ LẠI CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%, cao hơn đáng kể mức tăng 3,27% của cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9, CPI tăng 0,62% so với tháng trước, tăng 5,08% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng tăng 4,26%. Áp lực lên mặt bằng giá trong 9 tháng tập trung ở một số nhóm hàng lớn. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,72%, tác động làm CPI chung tăng 1,69 điểm phần trăm. Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,68%, làm CPI tăng 1,52 điểm phần trăm. Đáng chú ý, riêng giá nhiên liệu tăng 10,89%, tác động làm CPI tăng 0,52 điểm phần trăm. Bà Nguyễn Thu Oanh - Trưởng ban Ban Thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê - nhận định áp lực lạm phát những tháng cuối năm vẫn hiện hữu. Giá năng lượng và nguyên nhiên vật liệu thế giới có thể biến động do căng thẳng địa chính trị làm gián đoạn vận tải và chi phí logistics tăng cao. Trong nước, nhu cầu tiêu dùng, sản xuất và dịch vụ thường tăng vào cuối năm cũng có thể tạo thêm sức ép lên giá. Bên cạnh đó, biến động giá nguyên liệu nhập khẩu, tỷ giá và chi phí vận chuyển có thể tiếp tục được truyền dẫn vào giá thành sản xuất. Các nhóm giáo dục, y tế, hàng hóa và dịch vụ khác cũng là những yếu tố cần theo dõi sát. Đáng chú ý, áp lực lên mặt bằng giá đang gia tăng khi giá xăng dầu tăng trở lại trong quý III và lan tỏa vào chi phí của nền kinh tế. Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính - cho biết, bên cạnh theo dõi sát cung - cầu và bảo đảm nguồn cung hàng thiết yếu, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ tài khóa để giảm áp lực chi phí đầu vào. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 43 kéo dài thời gian áp dụng các mức thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất và nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2026. Tuy nhiên, dư địa từ chính sách thuế cũng có giới hạn khi giá xăng dầu trong nước vẫn phụ thuộc đáng kể vào diễn biến giá thế giới. Vì vậy, theo đại diện Cục Quản lý giá, trọng tâm thời gian tới vẫn là bảo đảm nguồn cung, tránh để biến động bên ngoài bị khuếch đại bởi thiếu hụt hoặc mất cân đối trong nước. GIỮ GIÁ ĐIỆN, KHÔNG ĐỀ XUẤT TĂNG GIÁ NHIỀU MẶT HÀNG, DỊCH VỤ Một dư địa khác là giãn, hạn chế thời điểm điều chỉnh các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước định giá. Với dịch vụ khám, chữa bệnh, Bộ Tài chính tham gia phương án điều chỉnh theo hướng mức tăng không quá 4%; từ nay đến cuối năm, dự kiến không có đề xuất tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh và giáo dục. Với giá điện, Thủ tướng chỉ đạo cố gắng không tăng giá. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng, kiểm soát lạm phát năm 2026 sẽ theo chỉ tiêu Quốc hội cho phép. Đây là nhiệm vụ đã được Chính phủ quán triệt. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục bảo đảm nguồn cung các mặt hàng chiến lược, cân đối nguồn cung xăng dầu, không để thiếu điện và bảo đảm hàng hóa thiết yếu. Cùng với đó, các chính sách ưu đãi về thuế được duy trì đến hết năm, trong khi kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về giá được tăng cường để hạn chế đầu cơ, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý. Với các mặt hàng Nhà nước định giá, việc điều chỉnh giá điện, y tế và giáo dục được thực hiện theo hướng hạn chế tác động cộng hưởng lên CPI. VIỆT LINH Trong ngày làm việc thứ ba, ngày 7/10, Trung ương thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Đề cương tổng thể và 4 đề cương nhóm nội dung tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Theo Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sáng 7/10, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về 3 nội dung. Một là, Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững”. Hai là, Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh (thay thế Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đảng viên làm kinh tế tư nhân). Ba là, Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (thay thế Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng). Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp xem xét, cho ý kiến về các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương trong các ngày 5 và 6/10. Chiều 7/10, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận 3 nội dung. Một là, Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027. Hai là, Đề cương tổng thể và 4 đề cương nhóm nội dung tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Ba là, Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ngày 8/10, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình và bế mạc hội nghị. TRƯỜNG PHONG Lạm phát chạm trần 4,5%, dư địa nào cho những tháng cuối năm? Giá xăng dầu tăng trở lại trong quý III CPI bình quân 9 tháng vừa qua tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức 4,5% mục tiêu đề ra cho cả năm. Giá xăng dầu, chỉ số giá nhóm nhà ở, nhu cầu tiêu dùng cuối năm tiếp tục tạo áp lực. Dự kiến, trong quý IV không có đề xuất tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh, giáo dục, không tăng giá điện. Trung ương thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội

4 n Thứ Năm n Ngày 8/10/2026 XÃ HỘI Theo GS.TS Hoàng Văn Cường, việc đánh thuế đối với đất bỏ hoang cần đi kèm hệ thống tiêu chí cụ thể, tránh tác động tới những người thực sự có nhu cầu sử dụng đất nhưng chưa đủ điều kiện triển khai ngay. Cần xác định rõ đất trong bao lâu không sử dụng thì được coi là bỏ hoang? “Có người mua được một mảnh đất nhưng chưa đủ khả năng xây nhà ngay. Họ để một vài năm đã bị đánh thuế thì đó cũng sẽ là một vấn đề”, ông Cường nói. Do đó, chính sách cần dành một khoảng thời gian hợp lý kể từ khi người dân mua đất đến thời điểm xác định đất bị bỏ hoang. Như thế vừa tạo điều kiện để người dân tích lũy nguồn lực, vừa hạn chế tình trạng mua đất rồi để không trong thời gian dài. Một vấn đề khác được ông Cường lưu ý, phải định nghĩa rõ thế nào là đất bỏ hoang. Nếu tiêu chí chỉ dựa vào việc trên đất có công trình hay không, chính sách có thể tạo ra kẽ hở. Người sử dụng đất có thể xây dựng những công trình mang tính hình thức để chứng minh đất vẫn đang được sử dụng. Ông Cường dẫn lại thực tế trước đây, khi pháp luật chưa cho phép mua bán quyền sử dụng đất mà chỉ cho phép mua bán nhà. Khi đó từng xuất hiện tình trạng người dân dựng những căn nhà rất đơn sơ trên đất rồi chuyển nhượng đất thông qua giao dịch nhà. “Nếu áp thuế đối với đất bỏ hoang mà không có tiêu chí chặt chẽ, tình trạng tương tự có thể xuất hiện. Người ta có thể dựng lên một cái nhà rất đơn sơ rồi nói rằng đang sử dụng, khi đó rất khó xác định là bỏ hoang thật hay người dân khó khăn, chỉ đủ khả năng xây một căn nhà như vậy”, ông Cường nói. Không chỉ đất ở, việc xác định đất nông nghiệp có bỏ hoang hay không cũng không đơn giản. Một thửa đất có thể được trồng một số loại cây với mật độ rất thấp và người sử dụng cho rằng, đất vẫn đang được khai thác. Theo ông Cường, tiêu chí phải cụ thể để xử lý tình trạng bỏ hoang thực sự nhưng cũng không tạo ra kẽ hở cho người sử dụng đất tìm cách “lách” quy định. PHÂN BIỆT RÕ “KHÔNG MUỐN LÀM” VÀ “KHÔNG ĐƯỢC LÀM” Ở góc độ chính sách thuế, TS Trần Nguyên Đán - thành viên Hội đồng Khoa học Viện Chiến lược chính sách kinh tế Phương Nam - cho rằng mỗi trường hợp có bản chất khác nhau, vậy nên cần tách bạch 3 tình trạng gồm: Bỏ hoang, không đưa vào sử dụng và chậm đưa vào sử dụng. “Chậm đưa vào sử dụng” có thể được xác định dựa trên tiến độ đã cam kết, phù hợp hơn với các dự án đầu tư. Trong khi đó, “bỏ hoang” là một trạng thái thực tế trên đất và phải được xác định trong một khoảng thời gian nhất định. Đặc biệt, theo ông Đán, cần phân biệt hai trường hợp: Không muốn làm và không được làm. Đây là điểm quan trọng khi xây dựng chính sách thuế đối với đất bỏ hoang. Một chủ đầu tư cố tình giữ đất, không triển khai dự án khác với trường hợp dự án chậm tiến độ do chưa được bàn giao mặt bằng, vướng thủ tục hoặc thay đổi quy hoạch. Tương tự, một hộ gia đình có đất nhưng chưa xây nhà vì chưa đủ khả năng tài chính khác với trường hợp thửa đất nằm trong khu vực chưa được phép xây dựng. Theo ông Đán, đối với đất dự án, pháp luật về đất đai đã có những mốc thời gian để xác định tình trạng chậm đưa đất vào sử dụng. Vì vậy, có thể cân nhắc sử dụng những mốc này làm căn cứ tham chiếu khi xây dựng chính sách thuế, qua đó tạo sự thống nhất giữa pháp luật về đất đai và pháp luật về thuế. Tuy nhiên, cần làm rõ trường hợp dự án đang trong thời gian được gia hạn và chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan thì có đồng thời phải chịu mức thuế mới hay không. Nếu cùng một tình trạng phải chịu nhiều khoản thu, chính sách cần được cân nhắc để tránh chồng chéo. Đối với đất của cá nhân, việc xác định phức tạp hơn do không có một “tiến độ dự án” để đối chiếu. “Một người mua lô đất nền, trả góp ngân hàng mười năm, chưa gom đủ tiền xây nhà thì gọi là đang găm đất, hay đang tích lũy tiền xây?”, ông Đán đặt vấn đề. Theo ông Đán, có thể cân nhắc ngưỡng về diện tích, số lượng thửa đất và thời gian đủ dài để tránh trường hợp một gia đình chỉ có một thửa đất ở trong hạn mức nhưng chưa đủ điều kiện xây dựng ngay đã bị áp mức thuế cao. Một vấn đề khác là thời điểm bắt đầu tính thời gian bỏ hoang. Theo vị chuyên gia, không nên mặc nhiên tính từ ngày cấp giấy "sổ đỏ" mà nên xem xét thời điểm thửa đất thực sự đủ điều kiện sử dụng (được bàn giao trên thực địa, có hạ tầng kết nối, được phép xây dựng...). Bên cạnh đó, danh mục các trường hợp loại trừ cũng cần được quy định rõ, như đất đang chờ hoàn thiện thủ tục, chưa được bàn giao mặt bằng... NGỌC MAI Bộ Tài chính vừa đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng. Mức thuế này cao gần 7 lần so với mức thuế suất 0,03% đang áp dụng đối với đất ở trong hạn mức. Trao đổi với PV Tiền Phong, GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam - cho rằng, việc áp dụng chế tài với người bỏ hoang đất là cần thiết, nhằm hạn chế lãng phí nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, để chính sách đi vào thực tế, cần làm rõ đất trong bao lâu không sử dụng thì bị coi là bỏ hoang, tiêu chí xác định và trách nhiệm của chủ đầu tư với dự án chậm triển khai. ĐỀ XUẤT ÁP THUẾ ĐẤT BỎ HOANG CAO GẤP 7 LẦN: Tiêu chí xác định phải cụ thể Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy, giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường ĐH Nguyễn Trãi) cho rằng, mức thuế 0,2% có thể là mức khởi đầu tương đối hợp lý, nhưng không nên coi đây là “đích đến”. Hiệu quả của chính sách phụ thuộc nhiều hơn vào cách thiết kế lộ trình. "Có thể áp dụng mức ban đầu đủ để tạo nhận thức và động lực thay đổi. Sau một khoảng thời gian đánh giá, trường hợp tiếp tục cố tình để đất không được sử dụng có thể chịu mức nghĩa vụ cao hơn theo từng giai đoạn. Ngược lại, những trường hợp chậm triển khai do nguyên nhân khách quan cần được xem xét phù hợp. Chính sách càng phân định rõ trách nhiệm, càng tạo được sự đồng thuận", ông Huy phân tích. Vị chuyên gia tài chính - ngân hàng cho rằng, với một chính sách có tác động rộng tới người dân, doanh nghiệp và thị trường bất động sản, việc thí điểm trước khi áp dụng trên diện rộng là cách tiếp cận đáng cân nhắc. Theo đó, có thể lựa chọn một số địa phương, khu vực có dữ liệu đất đai tương đối đầy đủ và tình trạng đất chậm đưa vào sử dụng đã rõ, để triển khai trong giai đoạn đầu. "Trong quá trình đó, cần theo dõi không chỉ số thu ngân sách, mà quan trọng hơn là phải nắm được bao nhiêu diện tích đất được đưa vào sử dụng; bao nhiêu dự án được đẩy nhanh tiến độ; người dân và doanh nghiệp thay đổi hành vi ra sao; thị trường có phát sinh những tác động ngoài dự kiến?", ông Huy nói. Chuyên gia Nguyễn Quang Huy cho rằng, một chính sách tốt không chỉ khiến người dân “sợ phải nộp thuế”, mà quan trọng hơn là giúp thị trường hiểu vì sao cần sử dụng đất hiệu quả. Do đó, ngay từ giai đoạn đầu cần đặc biệt coi trọng công tác truyền thông và hướng dẫn. Người dân, doanh nghiệp cần được biết rõ tiêu chí thế nào là đất bỏ hoang, trường hợp nào được xem xét do nguyên nhân khách quan, thời gian chuyển tiếp ra sao và nghĩa vụ tài chính được xác định như thế nào. Khi thông tin minh bạch, thị trường sẽ có thời gian chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư và sử dụng đất. Chính sách vì thế sẽ chuyển từ “biện pháp xử lý” thành cơ chế khuyến khích sử dụng nguồn lực hiệu quả. Nếu thực hiện hợp lý, thuế đối với đất bỏ hoang có thể tạo ra quá trình tái phân bổ nguồn lực tự nhiên. Chủ đất có thể lựa chọn đưa đất vào khai thác, hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng cho chủ thể có năng lực sử dụng hiệu quả hơn. Về dài hạn, nguồn cung thực có thể được cải thiện, trong khi động lực đầu cơ dựa đơn thuần vào việc nắm giữ đất chờ tăng giá có thể giảm. PHAN THIÊN Chuyên gia cho rằng, đề xuất áp thuế 0,2% đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng nên được thí điểm tại một số địa phương trước khi áp dụng trên diện rộng, qua đó đánh giá tác động và hoàn thiện cơ chế. Thí điểm trước khi áp dụng rộng rãi Ông Nguyễn Quang Huy, giảng viên khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi "Chính sách cần tránh tạo ra áp lực quá lớn trong thời gian ngắn. Bởi thị trường bất động sản có độ trễ cao và chịu tác động đồng thời của tín dụng, lãi suất, quy hoạch, pháp lý và sức mua". Chuyên gia NGUYỄN QUANG HUY GS.TS Hoàng Văn Cường - Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam Theo chuyên gia, tiêu chí phải cụ thể để không tạo ra kẽ hở cho người sử dụng đất tìm cách lách luật ẢNH MINH HỌA: D.H

5 KINH TẾ n Thứ Năm n Ngày 8/10/2026 Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Văn Trọng Duẩn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Tài chính, cho biết dự thảo luật hướng tới phân cấp mạnh hơn nhưng đồng thời tăng giám sát, hậu kiểm và trách nhiệm giải trình. Qua các kết luận thanh tra, kiểm toán và vụ việc sai phạm được phát hiện thời gian qua, có thể thấy rủi ro trong đấu thầu không chỉ nằm ở khâu lựa chọn nhà thầu mà còn xuất hiện trong quá trình thực hiện hợp đồng. Dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi lần này làm gì để nâng cao hiệu quả quản lý? Việc sửa đổi Luật Đấu thầu lần này hướng tới một số mục tiêu lớn, trong đó có hoàn thiện tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; đơn giản hóa quy trình, thủ tục; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường trách nhiệm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời hoàn thiện cơ chế kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và giải quyết kiến nghị trong đấu thầu. Một trong những định hướng quan trọng là chuyển mạnh từ tiền kiểm, quản lý theo quy trình sang tăng cường hậu kiểm, giám sát trên cơ sở dữ liệu, kết quả và mức độ rủi ro. Đơn giản hóa thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý; phân cấp, phân quyền phải đi đôi với trách nhiệm giải trình. Đồng thời, hoạt động đấu thầu cần được quản lý trong toàn bộ quá trình, từ chuẩn bị, tổ chức lựa chọn nhà thầu đến ký kết và thực hiện hợp đồng. Thực tế có những gói thầu hoàn tất lựa chọn nhà thầu đúng quy trình nhưng sau đó vẫn phát sinh sai phạm trong thực hiện hợp đồng. Dự thảo có giải pháp cụ thể nào để khắc phục khoảng trống này, thưa ông? Qua thực tiễn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán có thể thấy vi phạm trong đấu thầu không chỉ phát sinh ở giai đoạn lựa chọn nhà thầu mà còn có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng. Chẳng hạn, có trường hợp chuyển nhượng thầu trái quy định, sử dụng nhà thầu phụ không đúng quy định, không bảo đảm tiến độ, chất lượng hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng. Vì vậy, trách nhiệm quản lý không thể dừng lại khi có kết quả lựa chọn nhà thầu. Chủ đầu tư phải có trách nhiệm quản lý việc thực hiện hợp đồng; nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ đã cam kết. Việc sử dụng nhà thầu phụ cũng không làm thay đổi trách nhiệm của nhà thầu chính đối với việc thực hiện hợp đồng. Dự thảo Luật hướng tới tăng cường giám sát hoạt động đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Cùng với đó, các quy định đang được tiếp tục hoàn thiện theo hướng tăng cường công khai những thông tin cần thiết trong quá trình thực hiện hợp đồng như tiến độ thực hiện, điều chỉnh, gia hạn hợp đồng, nhà thầu phụ, nghiệm thu, bàn giao… Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu cũng cần được ghi nhận, cập nhật để phục vụ công tác quản lý và làm cơ sở đánh giá năng lực thực tế của nhà thầu. Một nhà thầu có hồ sơ năng lực tốt nhưng thực tế nhiều lần không bảo đảm tiến độ, chất lượng hoặc không thực hiện đúng cam kết thì những thông tin đó cần được phản ánh trong dữ liệu về đấu thầu. BỊT KẼ HỞ TỪ HỒ SƠ NĂNG LỰC ĐẾN TIÊU CHÍ MỜI THẦU Một vấn đề được dư luận quan tâm là tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, hồ sơ năng lực không trung thực hoặc xây dựng tiêu chí mời thầu theo hướng hạn chế cạnh tranh. Khi đấu thầu điện tử đã được triển khai rộng rãi, cách nào xử lý những rủi ro này, thưa ông? Dự thảo Luật tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm ngăn chặn hành vi hạn chế cạnh tranh, thông thầu, gian lận; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ và khai thác dữ liệu. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu thuế, đăng ký kinh doanh, kho bạc nhà nước và các hệ thống thông tin khác theo quy định của pháp luật. Việc kết nối và khai thác dữ liệu sẽ hỗ trợ kiểm chứng thông tin do nhà thầu kê khai và phục vụ công tác giám sát. Tuy nhiên, công nghệ không thể tự động loại bỏ thông đồng hay gian lận. Định hướng quan trọng là từng bước tăng cường giám sát dựa trên dữ liệu và rủi ro. Khi dữ liệu được tích lũy đầy đủ, Hệ thống có thể hỗ trợ phát hiện những dấu hiệu bất thường để cảnh báo và phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Quy mô đầu tư công giai đoạn tới rất lớn, dự thảo tiếp tục mở rộng một số trường hợp áp dụng chỉ định thầu, trong đó có các dự án quan trọng, cấp bách. Làm thế nào để cơ chế này giúp đẩy nhanh tiến độ mà không trở thành kẽ hở làm giảm cạnh tranh, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát? Trước hết, cần phân biệt giữa việc quy định các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu trong Luật với việc cho phép chỉ định thầu một cách tùy ý. Thực tiễn cho thấy có những gói thầu, dự án có yêu cầu cấp bách về tiến độ hoặc có tính chất đặc thù mà nếu áp dụng đầy đủ quy trình đấu thầu thông thường có thể không đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, dự thảo Luật hoàn thiện các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu nhằm tăng tính chủ động, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục và góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, rút ngắn quy trình không có nghĩa là giảm trách nhiệm. Ngược lại, đối với hình thức lựa chọn nhà thầu không có tính cạnh tranh như chỉ định thầu, trách nhiệm của người quyết định và cơ chế kiểm tra, giám sát càng cần được xác định rõ. Theo số liệu năm 2025, chỉ định thầu chiếm khoảng 75% tổng số gói thầu nhưng chỉ chiếm khoảng 13% trên tổng giá trị các gói thầu. Khi đánh giá việc áp dụng chỉ định thầu cần nhìn nhận đầy đủ cả về số lượng, giá trị, tính chất của gói thầu và căn cứ áp dụng, thay vì chỉ nhìn vào tỷ lệ số lượng gói thầu. Vấn đề cốt lõi không phải là chỉ định thầu nhiều hay ít về số lượng, mà là chỉ định thầu có đúng trường hợp, đúng thẩm quyền, lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và bảo đảm hiệu quả hay không. Người quyết định áp dụng chỉ định thầu phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định của pháp luật. Mục tiêu cuối cùng là vừa tháo gỡ những thủ tục không cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói thầu, dự án, vừa thiết lập được cơ chế kiểm soát phù hợp. Trao quyền để chủ đầu tư chủ động quyết định trong phạm vi pháp luật cho phép, nhưng quyết định đó phải có căn cứ, có thể kiểm tra, giám sát và người quyết định phải chịu trách nhiệm. Cảm ơn ông. MINH TUẤN - VIỆT LINH (thực hiện) Có chặn được “quân xanh, quân đỏ”? Chuyển Bộ Công an điều tra loạt sai phạm đấu thầu tại dự án sân bay Long Thành ẢNH MINH HỌA:TTXVN Ông Văn Trọng Duẩn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Tài chính ẢNH: MOF Từ dấu hiệu chuyển nhượng thầu, nhà thầu phụ giao lại công việc cho đơn vị khác đến những vi phạm trong hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, quản lý chất lượng, tiến độ…, kết luận thanh tra tại nhiều dự án cho thấy rủi ro có thể phát sinh xuyên suốt quá trình đấu thầu và thực hiện hợp đồng. Sửa Luật Đấu thầu vì thế không chỉ để rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh giải ngân mà phải chặn sai phạm. SỬA LUẬT ĐẤU THẦU: Những đại án liên quan đấu thầu Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an sau khi phát hiện nhiều doanh nghiệp chuyển nhượng thầu trái quy định, có gói giá trị hơn 3.200 tỷ đồng, cùng nhiều vi phạm của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Trong vụ án tại ACV, các bị can đã tự nguyện nộp 756 tỷ đồng và 9,5 triệu USD. Dự án đường dây 500kV mạch 3 do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư được xác định có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai. EVNNPT và các nhà thầu có sai phạm trong lập, phê duyệt dự toán, xây dựng hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán. Các nhà thầu cũng có vi phạm trong quá trình thực hiện nhiều hạng mục. Trước đó, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) là tâm điểm của chuỗi đại án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ và thao túng thầu gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước...

Chị Nguyễn Thu Hà, phụ huynh có con học lớp 3, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Hà Nội), cho hay, năm nay gia đình quyết định không cho con học tiếng Anh liên kết vì qua hai năm học không thấy hiệu quả. Theo chị Hà, năm ngoái, nhà trường liên kết với một trung tâm tiếng Anh thiết kế thời lượng 4 tiết/tuần, thu học phí 800.000 đồng/tháng. Với mong muốn con có nền tảng ngoại ngữ, có thể giao tiếp được nên chị đăng ký cho con theo học. Nhưng đến cuối năm, khả năng tiếng Anh của con vẫn không cải thiện, không biết nói cả những câu cơ bản. Do đó, năm nay chị quyết định cho con dừng học liên kết để thuê gia sư kèm 1-1 và đăng ký lớp học trực tuyến. Nhiều phụ huynh cũng có ý kiến học chương trình liên kết không kiểm tra, đánh giá được chất lượng đầu ra. Do đó, hằng tháng tiền vẫn nộp nhưng hiệu quả đến đâu, gia đình không nắm được. Theo bà Hương, hiệu trưởng một trường tiểu học và THCS tại Hà Nội, sau khi sáp nhập trường, việc đầu tiên bà làm là cho dừng tất cả chương trình tiếng Anh liên kết. Trước khi đưa ra quyết định, nhà trường hỏi ý kiến giáo viên, phụ huynh và nhận được sự đồng tình của số đông. Theo vị hiệu trưởng này, trước đây, khi đang quản lý ở bậc THCS, đón học sinh tiểu học lên lớp 6, các em học Toán bằng tiếng Anh, tiếng Anh liên kết nhưng năng lực không nổi trội hơn các em không học. Trong khi đó, hằng tháng phụ huynh phải nộp một khoản tiền không nhỏ cho chương trình liên kết. “Sĩ số lớp học đông, giáo viên nước ngoài ở trên nói, học sinh ở dưới cứ ồn ào, không hiệu quả”, bà Hương nói. Chương trình ở bậc tiểu học có thời lượng không quá 7 tiết/ ngày, học sinh tan trường lúc 6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 8/10/2026 TRƯỜNG HỌC BIẾN THÀNH “SÀN DỊCH VỤ” Phản ánh tới phóng viên báo Tiền Phong, một phụ huynh Trường Tiểu học và THCS Hợp Tiến tại Hà Nội cho biết, có con đang học bậc tiểu học và phải học thêm vào thứ Bảy, Chủ nhật tại nhà giáo viên chủ nhiệm, mỗi buổi kéo dài 1 giờ 45 phút. Theo vị phụ huynh này, những năm trước, con vẫn học thêm với giáo viên chủ nhiệm ngay tại trường. Khi được hỏi về việc Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT quy định cấm dạy thêm đối với học sinh tiểu học và cấm dạy thêm tại trường từ tháng 2/2025, vị phụ huynh khẳng định hoàn toàn không nắm được thông tin này. Vị phụ huynh nói rằng, ở bậc tiểu học dù giáo viên chủ nhiệm thay đổi hằng năm nhưng hoạt động dạy thêm, học thêm thì không thay đổi. Trong năm học 2025-2026, có thành viên trong ban phụ huynh lớp gọi điện hỏi nhu cầu học thêm của con để lập danh sách đăng kí. Lớp học sau đó được tổ chức 3 buổi mỗi tuần. Địa điểm được cô giáo thông báo là thuê lớp tại trường. Do không ai phản đối nên phụ huynh mặc định xem đó là điều đương nhiên. Đến năm nay, từ trong kì nghỉ hè, phụ huynh đã bắt đầu đăng kí cho con học tại nhà cô vì sợ nghỉ lâu quên kiến thức. Đến thời điểm hiện tại, nhận thấy việc học thêm không còn cần thiết, phụ huynh muốn cho con nghỉ nhưng lại mang nặng nỗi lo con sẽ bị trù dập nếu dừng học giữa chừng. Chưa kể theo lịch học 5 ngày/tuần của trường, học sinh Trường Tiểu học và THCS Hợp Tiến học 6 tiết/ ngày (4 tiết buổi sáng, 2 tiết buổi chiều), nếu không học thêm, phụ huynh sẽ phải đón con về từ hơn 15h hằng ngày. Vị phụ huynh cho biết, giáo viên chủ nhiệm nhắn với phụ huynh: “Hiện tại các bài tập và bài tập nâng cao không có thời khóa biểu trên lớp, cô giáo tranh thủ các tiết học trống hoặc giờ nghỉ của cô để hướng dẫn thêm nên rất ít thời gian để có thể chữa hết bài tập về nhà hoặc chữa bài tập nâng cao. Từ tuần sau, đã có thời gian trông giữ ngoài giờ, cô sẽ hướng dẫn hoàn thành bài trong vở bài tập và ôn luyện phần nâng cao. Nếu phụ huynh nào không đăng kí trông ngoài giờ thì nhắn tin riêng cho cô giáo để cô báo về trường”. Với tin nhắn này, phụ huynh cho biết khó lòng từ chối đăng kí và gần như lớp 100% phụ huynh không phản đối. Tổng số tiền trông ngoài giờ được thu trọn gói theo năm là 1,8 triệu đồng/học sinh. Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Đỗ Thái Linh, Hiệu trưởng nhà trường, nói rằng, ông không nắm được thông tin có giáo viên tiểu học dạy thêm tại nhà. Ông mong phụ huynh phản ánh tới nhà trường để có căn cứ xử lí. Tuy nhiên, vị phụ huynh kia cho rằng, không có chuyện giáo viên trong trường tổ chức dạy thêm trái quy định mà nhà trường lại không biết. Tại TPHCM, ngay từ đầu năm học, nhiều phụ huynh cũng bức xúc chia sẻ trên mạng xã hội về thực trạng trường học đang biến thành nơi cung cấp các gói “dịch vụ giáo dục”. Hàng loạt môn học và hoạt động được in thành danh sách gửi về nhà hoặc phát tại buổi họp phụ huynh dưới dạng lựa chọn đồng ý hoặc không đồng ý. Một phụ huynh tại Trường THCS Phạm Ngọc Thạch phản ánh, giáo viên chủ nhiệm đã dặn phụ huynh cứ đánh dấu đồng ý hết rồi kí tên. Trường hợp có ý kiến khác thì cuối giờ gặp riêng để cô giải thích cho đến khi đồng ý. Danh sách thu được phụ huynh liệt kê gồm nhiều khoản tiền cụ thể: dịch vụ tổ chức ngoại ngữ tăng cường 170.000 đồng/tháng/ học sinh; dịch vụ tổ chức ngoại ngữ với người nước ngoài 264.000 đồng; dịch vụ tổ chức ngoại ngữ qua Toán & Khoa học 300.000 đồng; dịch vụ tổ chức hoạt động giáo dục công dân số 100.000 đồng; dịch vụ tổ chức giáo dục STEM 92.000 đồng; dịch vụ tổ chức các lớp học theo đề án nâng cao năng lực, kiến thức, kĩ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông TPHCM theo định hướng quốc tế giai đoạn 2021-2030 là 170.000 đồng; dịch vụ công nghệ học tập số 56.000. Tổng cộng, dù con em được miễn học phí ở mức hơn 200.000 đồng, phụ huynh vẫn phải chi trả hơn 1 triệu đồng mỗi tháng cho các môn học liên kết dạng “dịch vụ giáo dục”, chưa tính đến các khoản thu khác như dịch vụ sử dụng điều hòa. KHÔNG HỌC LIÊN KẾT, MẤT SUẤT BÁN TRÚ Tình trạng gắn dịch vụ giáo dục vào điều kiện học tập cũng xuất hiện tại Trường THCS Thông Tây Hội ở TPHCM. Một phụ huynh có con vào lớp 6 cho biết, khi nộp Biến tướng dạy thêm học thêm Hiệu trưởng nói gì khi dừng chương trình tiếng Anh liên kết? Dù con em được miễn học phí khi học chính thức nhưng nhiều phụ huynh đang phải oằn mình gánh tiền triệu mỗi tháng cho các lớp học thêm và hàng loạt gói “dịch vụ giáo dục” liên kết. Các chương trình mang mác tự nguyện này đang bị xếp chèn vào giờ chính khóa, ràng buộc trực tiếp với suất học bán trú hoặc thời gian biểu, tước đoạt quyền lựa chọn tối thiểu của gia đình và học sinh ngay trong chính môi trường trường công lập. Học tiếng Anh liên kết tại trường, phụ huynh kỳ vọng con được tăng cường ngoại ngữ nhưng sau một thời gian lại khó nhận thấy hiệu quả. Một số hiệu trưởng ở Hà Nội cho biết đã dừng chương trình vì chất lượng đầu ra không tương xứng với chi phí và thời gian học sinh bỏ ra. Trung tâm bồi dưỡng văn hóa tại Hà Nội tấp nập học sinh đến học thêm sau giờ học chính khóa ẢNH: N.H Sĩ số lớp học đông, học sinh học tiếng Anh liên kết được phụ huynh cho rằng, không hiệu quả Với tiếng Anh, việc triển khai chương trình liên kết tại trường công lập hiện gặp nhiều trở ngại. Không phải 100% phụ huynh có nhu cầu, nhưng đa số mong muốn nhà trường có chương trình tốt để học sinh được học ngay tại trường, thay vì phải đưa đón con đi học thêm bên ngoài. Theo nhiều phụ huynh học sinh, khi giáo viên đã “ra tay” thì phụ huynh gần như không có cách từ chối việc học thêm, dạy thêm.

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