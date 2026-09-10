Báo Tiền Phong số 275

THỨ SÁU 2/10/2026 Số 275 0977.456.112 TRANG 3 TRANG 12 TRANG 15 TRANG 10 TRANG 7 PHẢI SỚM THÔNG QUA LUẬT ĐẤT ĐAI TRANG 4-5 Viên phi công cứu chuyến bay Flydubai bị không tặc VỤ CÔNG TY VIỆT MỸ: Khởi tố 9 bị can về 3 tội danh Với hơn 191.000 căn nhà ở cho thuê được xây dựng sẽ mang lại cơ hội an cư cho hàng chục vạn người ở các khu đô thị lớn. (Trong ảnh: Nhà ở xã hội ở khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh) ẢNH: NHƯ Ý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, sáng 1/10 ẢNH: TTXVN TRANG 2 LINH HOẠT HUY ĐỘNG NGƯỜI TÀI CHUYỆN HÔM NAY Yên tâm sống XEM TIẾP TRANG 5 n NGỌC LÂM Năm ngoái, khi TPHCM công bố một dự án nhà ở xã hội có 750 căn hộ nhưng nhận hơn 15.000 hồ sơ đăng ký mua, mới thấy được một thực tế đằng sau sự chênh lệch ấy là hàng nghìn gia đình cùng tìm kiếm một cơ hội an cư suốt chục năm trời. Khi người trẻ trở thành “người kể chuyện” tình nguyện Bộ Y tế cảnh báo nóng về cúm mùa TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: CƠ HỘI AN CƯ cho người trẻ

Sáng 1/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ các viện hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG THEO VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, khối lượng báo cáo hay số lượng đề án chưa phải thước đo đầy đủ của chất lượng tham mưu. Điều quan trọng hơn là nghiên cứu có giúp chúng ta nhìn thấy sớm vấn đề, hiểu đúng nguyên nhân, lựa chọn được chính sách và tháo gỡ được khó khăn trong thực tiễn hay không. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, thống nhất nhận thức, phát huy sức mạnh của các cơ quan nghiên cứu trong tham mưu chiến lược. Tiềm lực nghiên cứu của đất nước rất lớn, nhưng chưa được tổ chức thành sức mạnh chung. Hai viện hàn lâm, các viện thuộc bộ, ngành, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia trong, ngoài nước đều có những thế mạnh riêng. Ban Chính sách, chiến lược Trung ương có vị trí kết nối nguồn lực ấy với yêu cầu tham mưu của Trung ương. Điều cần làm là xác định đúng vấn đề, huy động đúng người từ sớm và đưa kết quả nghiên cứu vào quyết sách đúng thời điểm. Mục tiêu là xây dựng năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược đủ mạnh cho Trung ương. Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chịu trách nhiệm xác định vấn đề, đặt yêu cầu nghiên cứu, tích hợp luận cứ và xây dựng phương án tham mưu. Hai viện hàn lâm là những trụ cột tri thức khoa học, có trách nhiệm nghiên cứu sâu, cung cấp dữ liệu, dự báo, phản biện và chủ động cảnh báo vấn đề mới, không chờ đặt hàng. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ phát huy thế mạnh về khoa học tự nhiên, công nghệ; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội phát huy thế mạnh về thể chế, mô hình phát triển, văn hóa và con người. Những bài toán lớn nên có sự tham gia của cả hai viện ngay từ đầu. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các nguyên tắc, phân định rõ trách nhiệm và xây dựng năng lực của từng bên. Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phải có đủ năng lực trực tiếp nhận diện vấn đề, phân tích chính sách, tích hợp luận cứ và xây dựng phương án tham mưu. Hai viện hàn lâm phát huy năng lực nghiên cứu chuyên sâu, dữ liệu, dự báo và phản biện. Rà soát từng chức năng để biết việc gì Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm, việc gì huy động các viện; tránh trùng lặp, đồng thời bồi dưỡng đội ngũ có năng lực tham mưu chiến lược ở cả Ban và các cơ quan nghiên cứu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tổ chức lực lượng theo vấn đề chiến lược. Một vấn đề lớn của đất nước không thể chia cắt theo ranh giới cơ quan hay ngành khoa học. Tùy nhiệm vụ, phải tập hợp các nhóm mạnh từ hai viện hàn lâm, Viện thuộc bộ, ngành, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia đầu ngành, giao rõ người chủ trì, trách nhiệm phối hợp và sản phẩm cần đạt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đặt hàng rõ ràng nhưng tôn trọng độc lập khoa học. Trung ương và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương xác định câu hỏi cần trả lời, thời hạn và yêu cầu đối với sản phẩm, không định trước kết luận. Với đề án lớn, nhà khoa học phải tham gia từ khi xây dựng đề cương. Vấn đề còn nhiều cách nhìn thì giao các nhóm nghiên cứu song song, có phản biện độc lập, ý kiến khác phải được ghi nhận đầy đủ. Nhà khoa học được tiếp cận thông tin cần thiết, đồng thời phải giữ bí mật, liêm chính khoa học và chịu trách nhiệm về kiến nghị của mình. CƠ CHẾ CHO NGƯỜI TÀI GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN LỚN CỦA ĐẤT NƯỚC Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, huy động người tài bằng những cách linh hoạt; có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế; cần sử dụng nhóm nghiên cứu liên ngành, nhóm phản ứng nhanh, chuyên gia kiêm nhiệm, biệt phái có thời hạn; tạo sự trao đổi nhân lực giữa cơ quan tham mưu và cơ quan nghiên cứu. Kết nối chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế bằng các nhiệm vụ cụ thể. Mạnh dạn giao việc, trao quyền và hỗ trợ ban đầu cho nhà khoa học trẻ. Việc mở rộng hợp tác phải gắn với bảo vệ dữ liệu, bí mật và lợi ích quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, chuẩn bị năng lực nghiên cứu nền và phản ứng nhanh; phải nghiên cứu các xu thế 10 đến 20 năm, đồng thời có khả năng huy động chuyên gia kịp thời trước biến động mới; muốn vậy, cần sẵn dữ liệu, mô hình, mạng lưới chuyên gia và công cụ phân tích. Hai viện hàn lâm rà soát, mở rộng việc sử dụng chung hạ tầng nghiên cứu; xây dựng cơ chế để Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các nhóm nghiên cứu tiếp cận dữ liệu theo phân quyền, đúng quy định bảo mật. Trí tuệ nhân tạo là công cụ hỗ trợ, con người chịu trách nhiệm về nhận định và kiến nghị. Lấy đóng góp cho quyết sách làm thước đo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đánh giá nghiên cứu bằng khả năng phát hiện sớm vấn đề, đưa ra luận cứ mới, dự báo sát và giúp lựa chọn phương án tốt hơn. Mỗi sản phẩm cần nêu rõ việc phải quyết định, các phương án, lợi ích, chi phí, rủi ro, điều kiện thực hiện và những điều còn chưa chắc chắn. Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phải phản hồi kết quả được sử dụng đến đâu và theo dõi giá trị thực tế sau quyết sách. Đóng góp ấy phải được ghi nhận trong phân bổ kinh phí, đánh giá, bổ nhiệm và khen thưởng cán bộ. Mỗi nhiệm vụ cuối cùng phải trả lời được: giải quyết vấn đề thực tiễn gì, đóng góp gì cho nhận thức và đem lại giá trị gì cho đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chất lượng của một quyết sách phụ thuộc rất lớn vào việc chúng ta nhìn thấy vấn đề sớm đến đâu, hiểu rõ các lựa chọn đến mức nào và lường trước được những hệ quả gì. Việc quan trọng là hình thành một năng lực nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong nhiều năm tới. Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phải đặt được những câu hỏi đúng và trình Trung ương những phương án có luận cứ, có so sánh tác động, rủi ro và điều kiện thực hiện. Hai viện hàn lâm phải phát hiện được những vấn đề còn ở phía trước, đưa tri thức khoa học vào việc lựa chọn chính sách. Cùng với đó, phải có cơ chế để bất cứ ai có năng lực và có đóng góp thực chất đều có thể tham gia giải quyết những bài toán lớn của đất nước. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 2/10/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, huy động người tài bằng những cách linh hoạt; có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế; cần sử dụng nhóm nghiên cứu liên ngành, nhóm phản ứng nhanh, chuyên gia kiêm nhiệm, biệt phái có thời hạn; tạo sự trao đổi nhân lực giữa cơ quan tham mưu và cơ quan nghiên cứu… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, sáng 1/10 ẢNH: TTXVN Linh hoạt huy động người tài Chuẩn bị kỹ các đề án, nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 4 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần triển khai một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới: xây dựng Quy chế phối hợp; nâng cao năng lực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và hai viện hàn lâm; đổi mới cơ chế đãi ngộ chuyên gia; tháo gỡ vướng mắc thể chế, hạ tầng; lập Báo cáo chiến lược định kỳ và đột xuất. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cần chuẩn bị kỹ lưỡng các đề án, nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 4 và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Sáng 1/10, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 9/2026 và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ ba. Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị, toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong 3 tháng cuối năm; tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược. Trọng tâm trước mắt là chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan chuẩn bị kỹ lưỡng các đề án, nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 4 và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ngay sau Hội nghị Trung ương 4, các đảng ủy cần kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết; đồng thời chủ động rà soát toàn bộ nhiệm vụ năm 2026, nhất là các nhiệm vụ trong chương trình công tác của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Ban Chỉ đạo Trung ương; quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ, không để chậm, muộn, không xin điều chỉnh thời gian. “Ba tháng cuối năm phải là thời gian tăng tốc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đề nghị phân công trách nhiệm rõ ràng, kiểm điểm thường xuyên tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn”, Thường trực Ban Bí thư lưu ý. T.PHONG

3 n Thứ Sáu n Ngày 2/10/2026 THỜI SỰ KỲ HỌP THỨ 2 SẼ KHAI MẠC SỚM HƠN THÔNG LỆ Chiều 1/10, phát biểu khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là phiên họp cuối cùng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Phiên họp được tổ chức thành hai đợt: Đợt 1, từ chiều 1 và ngày 2/10; đợt 2 sẽ diễn ra sau Hội nghị Trung ương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dự phòng thời gian để xem xét các nội dung khác được đề xuất bổ sung vào chương trình kỳ họp trước khi trình Quốc hội, nếu các cơ quan của Chính phủ chuẩn bị kịp hồ sơ và bảo đảm chất lượng. Theo Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp thứ 2 sẽ khai mạc sớm hơn thông lệ, với khối lượng công tác lập pháp rất lớn. Do vậy, việc tổ chức phiên họp tháng 10 sớm nhằm tạo thêm thời gian để các cơ quan hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Quốc hội. Có 4 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp trước. Trong đó, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là những đạo luật có ý nghĩa nền tảng đối với toàn bộ nền kinh tế cũng như công tác xây dựng pháp luật. Do vậy, các cơ quan cần tập trung làm rõ những vấn đề mang tính cốt yếu; phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu. Về dự án Luật Đất đai sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, toàn bộ doanh nghiệp và các đồng chí lãnh đạo đều rất quan tâm. Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã chủ trì làm việc với các cơ quan của Chính phủ nhiều lần về dự án này. “Tôi nghĩ rằng, Luật Đất đai phải được làm chặt, làm kỹ. Lần trước, Luật Đất đai 2024 phải tới 4 kỳ họp mới được thông qua. Do đó, chúng ta phải xác định việc hoàn thiện để thông qua Luật Đất đai tại kỳ họp này là một nhiệm vụ hết sức trọng tâm. Trong 38 luật được thông qua, luật nào cũng quan trọng, nhưng Luật Đất đai liên quan đến toàn bộ nền kinh tế, liên quan đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là nhằm sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật còn là khâu yếu”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ. TÍNH KỸ QUY ĐỊNH CÓ KHẢ THI KHÔNG, AI THỰC HIỆN? Đặc biệt, để sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật còn là khâu yếu, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ngay từ khâu xây dựng, phải tính kỹ quy định có khả thi không, ai thực hiện, thực hiện như thế nào và trách nhiệm đến đâu. Cơ quan thẩm tra phải thể hiện rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ phương án xử lý; đồng thời phân định rõ dự án đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua và dự án chưa đủ điều kiện thì phải tiếp tục hoàn thiện. Đồng thời, phải chủ động, linh hoạt hơn trong tổ chức thẩm tra trong điều kiện thời gian chuẩn bị kỳ họp rất gấp: hồ sơ gửi đến đâu thì khẩn trương nghiên cứu, thẩm tra đến đó. “Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động bố trí thời gian, sẵn sàng tổ chức họp khi có tài liệu, dù ngoài giờ hoặc vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật, không để chậm một khâu làm ảnh hưởng đến tiến độ chung”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Sau Hội nghị Trung ương 4, các cơ quan cần khẩn trương rà soát các chủ trương, định hướng mới cần được thể chế hóa; đề xuất nhiệm vụ lập pháp và chủ động nghiên cứu, chuẩn bị, không để xảy ra tình trạng gần đến kỳ họp mới gửi hồ sơ sang Quốc hội. LUÂN DŨNG Nói rằng Luật Đất đai 2024 phải qua 4 kỳ họp mới được thông qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc hoàn thiện để thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 2 lần này phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ẢNH: QH Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, nâng cao chất lượng từng nội dung trình Quốc hội. Các dự án đưa ra thảo luận tại phiên họp này có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan chặt chẽ đến môi trường đầu tư, kinh doanh và việc quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước. Phải sớm thông qua Luật Đất đai Chiều 1/10, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp trình bày tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Chính phủ cho biết, so với Luật Đất đai năm 2024, dự thảo luật không quy định chi tiết mà chỉ quy định các nội dung mang tính nguyên tắc, quy định các trường hợp được bồi thường về đất, điều kiện bồi thường; các trường hợp không được bồi thường về đất… Đặc biệt, để bảo đảm quyền, lợi ích của người có đất thu hồi, dự thảo luật đã bổ sung quy định: Khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nếu người sử dụng đất có nhu cầu thu hồi phần diện tích còn lại của thửa đất thu hồi thì cơ quan, người có thẩm quyền thu hồi đất xem xét, quyết định thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, quản lý diện tích đất này. Lần sửa đổi này cũng không quy định cứng là việc thu hồi đất chỉ thực hiện sau khi đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành bố trí tái định cư; không quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất trong Luật Đất đai. Dự thảo cũng bổ sung quy định ưu tiên cho người có đất ở bị thu hồi được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo hướng người có đất ở bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án khu dân cư nông thôn thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tại chỗ. Điểm quan trọng khác, lần sửa đổi này bổ sung quy định trong quá trình tổ chức thu hồi đất phải thực hiện điều tra, xác định thu nhập từ việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; tổ chức lấy ý kiến, tiếp thu ý kiến người có đất thu hồi trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. “Quy định này nhằm dự báo các khoản thu nhập người có đất thu hồi bị mất để địa phương có phương án hỗ trợ phù hợp, góp phần tái thiết cuộc sống, phục hồi sinh kế cho người có đất thu hồi so với thời điểm trước khi bị thu hồi đất”, Chính phủ nêu rõ. CẦN QUY ĐỊNH RÕ NGUYÊN TẮC BAN HÀNH BẢNG GIÁ ĐẤT Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị quy định rõ tại luật nguyên tắc ban hành bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tỷ lệ bồi thường, có tăng, có giảm theo mục tiêu phát triển của từng thời kỳ. “Chính phủ chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo việc xây dựng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tỷ lệ bồi thường của mỗi địa phương để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa tạo sự đồng thuận trong xã hội, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của các địa phương, vùng miền”, ông Mãi nhấn mạnh. Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị quy định rõ ràng về tiêu chí dự án thuộc phạm vi thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; giao Chính phủ quy định chi tiết để lượng hóa các tiêu chí về quy mô, lợi ích mà các dự án mang lại để thể hiện sự cần thiết, cấp thiết, phục vụ lợi ích chung. Đồng thời, tiếp tục rà soát các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, hạn chế tối đa việc thu hồi đất ở của người dân chỉ nhằm đấu giá tạo nguồn thu cho Nhà nước. Liên quan đến điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất, Chính phủ cho biết, dự thảo quy định theo hướng hoàn thiện yêu cầu bắt buộc công chứng, chứng thực theo 2 phương án. Phương án 1: Yêu cầu bắt buộc công chứng, chứng thực đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ngay trong luật. Phương án 2: Giao Chính phủ quy định loại hợp đồng thực hiện quyền của người sử dụng đất phải công chứng, chứng thực. Phương án này tạo tính chủ động, linh hoạt cho Chính phủ, phù hợp với lộ trình và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. LUÂN DŨNG Đề xuất bồi thường bằng đất ở, nhà ở tại chỗ cho người bị thu hồi đất Theo Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), người có đất ở bị thu hồi để thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tại chỗ (Ảnh minh họa) Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đề xuất người có đất ở bị thu hồi để thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tại chỗ, đồng thời bổ sung cơ chế hỗ trợ phục hồi sinh kế.

DOANH NGHIỆP HƯỞNG ỨNG Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, quỹ nhà ở cho thuê thuộc tài sản công trên địa bàn hiện có 13.668 căn và 40.980 chỗ ở cho sinh viên. Bên cạnh nguồn nhà ở xã hội cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội không dùng vốn đầu tư công, TPHCM đang thúc đẩy việc tập trung đầu tư xây dựng và tạo lập nhà ở xã hội cho thuê. Trên thực tế, TPHCM đã phát triển nhiều dự án nhà ở cho thuê và rất thành công. Chẳng hạn, Khu lưu trú công nhân Thiên Phát có hơn 350 căn hộ, mỗi căn rộng 35 m2, được thiết kế khép kín với phòng khách, phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh. Đáng chú ý, giá thuê chỉ từ 1,8 - 2 triệu đồng/tháng. Là người đi tiên phong trong việc xây dựng nhà ở cho thuê, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành cho biết, doanh nghiệp đang phục vụ khoảng 4.500 hộ thuê, bao gồm nhiều loại hình cả căn hộ cho thuê và phòng nhỏ. Hiện, Lê Thành đang thi công khoảng 2.500 căn nhà xã hội bán, cho thuê và chuẩn bị các thủ tục đầu tư tiếp 3.000 căn từ quỹ đất sẵn có. Tương tự, ông Lê Như Thạch, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bcons cho biết, đang vận hành khoảng 3.000 căn hộ và phòng cho thuê, với giá mỗi tháng từ khoảng 2,5 triệu đồng đến dưới 6 triệu đồng/phòng. Bcons đang xây khoảng 6.000 căn hộ cho thuê khác và cam kết phát triển 10.000 căn trong thời gian tới. Ông Thạch khẳng định, quỹ nhà cho thuê của Bcons được hình thành từ quá trình tích lũy lâu dài, tiết kiệm nguồn lực và chủ động giữ lại một phần quỹ nhà để phục vụ chính người lao động của doanh nghiệp. 4 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 2/10/2026 SẴN SÀNG THUÊ LÂU DÀI Nghị quyết số 303 ngày 30/9 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030, nêu rõ: Dù phát triển nhà ở xã hội đã có kết quả tích cực trong thời gian qua, song nguồn cung nhà ở xã hội vẫn còn thiếu, cơ cấu sản phẩm nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi nhu cầu cho thuê nhà ở với giá hợp lý của người lao động là rất lớn. Do đó, bên cạnh nhà ở để bán, các địa phương cần xác định nhà ở cho thuê là phân khúc chiến lược, dài hạn cho số đông người dân, giúp bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự, nâng cao năng suất lao động và góp phần ổn định thị trường bất động sản. Theo Nghị quyết 303, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 là 899.857 căn. Trong đó, nhà ở cho thuê được giao 191.023 căn, chiếm khoảng 21%. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về cơ cấu sản phẩm mà còn là vấn đề thay đổi cách tiếp cận chính sách nhà ở. Thay vì mặc định “an cư” phải gắn với việc sở hữu một căn nhà, người dân có thể tiếp cận chỗ ở ổn định, phù hợp khả năng chi trả và vị trí làm việc thông qua hình thức thuê dài hạn. Chị Trần Thu Trang (32 tuổi) - công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp ở xã Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, thời gian qua chị tìm hiểu một số dự án nhà ở xã hội mở bán nhưng giá cũng dao động từ 1,7-2 tỷ đồng/căn. “Gia đình tôi 2 vợ chồng đều làm công nhân và nuôi hai con nhỏ, mua một căn nhà ở xã hội với mức giá này thì phải chi khoản tiền quá lớn. Chúng tôi tiết kiệm được khoảng 500 triệu đồng. Nếu vay để mua, mỗi tháng phải lo trả nợ trong khi tiền học, tiền ăn, tiền sinh hoạt của hai con cũng rất nhiều. Chúng tôi mong có thêm nhà ở cho thuê giá phù hợp, hợp đồng dài hạn, có chỗ ở ổn định gần nơi làm việc. Khi tích lũy đủ, chúng tôi mới nghĩ đến chuyện mua nhà”, chị Trang nói. Anh Nguyễn Hùng - nhân viên kỹ thuật đang thuê trọ tại Cầu Giấy (Hà Nội), chia sẻ: “Với tôi, thuê được một căn nhà ổn định, giá vừa sức và gần chỗ làm quan trọng hơn việc phải mua nhà ngay. Nếu có những dự án nhà ở cho thuê được quản lý bài bản, có hợp đồng dài hạn, giá thuê ổn định thì tôi sẵn sàng thuê lâu dài”. Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Trần Xuân Lượng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Bất động sản Việt Nam (VIREED) cho biết, đây là một quyết sách vĩ mô đúng đắn và phù hợp với xu thế đô thị hóa. Tuy nhiên, ông cho rằng, Việt Nam có đặc thù về tâm lý và văn hóa khi người dân từ lâu coi trọng quyền sở hữu bất động sản. Quan niệm “an cư mới lạc nghiệp” khiến nhiều người vẫn xem việc sở hữu một căn nhà là đích đến quan trọng. Do đó, muốn phát triển mạnh nhà ở cho thuê, theo ông Lượng, chính sách cần tạo Cơ hội an cư cho người trẻ TPHCM xây dựng “luồng xanh” cho các dự án Chỉ tiêu phát triển hơn 191.000 căn nhà ở cho thuê đang mở ra cách tiếp cận mới về bài toán an cư. Làm sao để người dân chấp nhận “thuê để an cư”, doanh nghiệp có động lực đầu tư dài hạn và những khu nhà được xây lên không rơi vào cảnh vắng người vì xa nơi làm việc, thiếu hạ tầng... Để thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê, TPHCM sẽ bổ sung loại hình nhà ở cho thuê vào danh mục dự án được hỗ trợ, nâng mức vốn vay tối đa của dự án được ngân sách hỗ trợ lãi suất từ 200 tỷ lên 300 tỷ đồng/dự án. Theo chuyên gia, việc xây nhà ở cho thuê đúng chỗ quan trọng không kém xây đủ số lượng để tránh việc khu nhà được xây lên rơi vào cảnh vắng người vì xa nơi làm việc, thiếu hạ tầng (Trong ảnh: Một dự án nhà ở xã hội tại Mê Linh, Hà Nội) ẢNH: TRỌNG HIẾU Một khu nhà ở cho thuê của Công ty Lê Thành ẢNH: D.Q Theo TS Trần Xuân Lượng, khi các đô thị lớn đang có xu hướng di dời các trường đại học, bệnh viện và khu công nghiệp ra vùng vành đai, ngoại ô, quy hoạch nhà ở cho thuê phải đi trước một bước đón đầu các đô thị vệ tinh này, kết hợp chặt chẽ với hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn (TOD). Điều này giúp người thuê dễ dàng kết nối công việc, học tập, giải tỏa hoàn toàn tâm lý "sợ ở xa, ngại di chuyển". Thống kê của Hiệp hội bất động sản TPHCM (HoREA), do thiếu nguồn nhà ở cho thuê giá phù hợp nên trong hơn 30 năm qua, hầu hết công nhân, người lao động nhập cư phải thuê phòng trọ tại các khu nhà trọ tư nhân với giá bình quân khoảng 2 triệu đồng/tháng. TPHCM hiện có khoảng 4,2 triệu người đang phải thuê nhà trọ/phòng trọ. MỤC TIÊU HƠN 191.000 CĂN NHÀ Ở CHO THUÊ:

ra một lộ trình đủ linh hoạt, nếu không sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng "thừa cung, bỏ hoang" hoặc bị người dân quay lưng do hoài nghi rủi ro pháp lý và minh bạch. Theo ông Lượng, một hướng có thể nghiên cứu phát triển là mô hình “thuê - thuê mua - mua”, với các điều kiện, quyền lợi và nghĩa vụ được quy định minh bạch. Ở giai đoạn đầu, người lao động trẻ, chuyên gia, hộ gia đình mới chuyển đến đô thị hoặc những người chưa đủ tích lũy có thể thuê nhà dài hạn với giá phù hợp. Hợp đồng cần đủ dài để tạo sự ổn định, nhất là với những gia đình có con nhỏ, tránh tình trạng người thuê liên tục phải thay đổi chỗ ở. Sau một thời gian thuê và đáp ứng các điều kiện nhất định, người dân có thể được lựa chọn chuyển sang hình thức thuê mua nếu chính sách và dự án được thiết kế theo mô hình này. Khi đó, một phần khoản tiền đã thanh toán có thể được tính vào nghĩa vụ tài chính khi thuê mua, theo cơ chế được công khai ngay từ đầu. Cuối cùng, với những trường hợp có khả năng tài chính và đáp ứng điều kiện, người thuê có thể chuyển sang mua nhà. Việc chuyển đổi này cần đi kèm các quy định về thời hạn hạn chế chuyển nhượng để tránh tình trạng lợi dụng chính sách để đầu cơ. "Điểm quan trọng là người dân phải biết ngay từ khi ký hợp đồng: mình được hưởng quyền gì, phải trả bao nhiêu, sau bao lâu có thể chuyển đổi và công thức tính toán như thế nào", ông Lượng nói. CẦN “XÂY ĐÚNG CHỖ” Để mô hình nhà ở cho thuê vận hành bền vững, bài toán tiếp theo là ai sẽ đầu tư, ai quản lý và xây ở đâu? Theo ông Lượng, Nhà nước phải đóng vai trò chủ đạo trong việc nắm giữ quỹ đất sạch, lập quy hoạch chiến lược, trực tiếp quản lý, vận hành và định giá cho thuê. Nhà nước nên giữ vai trò kiến tạo và điều tiết, thay vì để thị trường tự quyết hoàn toàn cơ cấu sản phẩm. Nhà nước có thể chủ động hơn trong việc chuẩn bị quỹ đất, quy hoạch, xác định vị trí, tiêu chuẩn nhà ở và cơ chế giá thuê. Trong khi đó, doanh nghiệp có thể tập trung vào xây dựng, ứng dụng công nghệ để giảm chi phí, rút ngắn thời gian thi công và bảo đảm chất lượng công trình đạt chuẩn theo đặt hàng của Nhà nước. Sự phân công rõ ràng này triệt tiêu tình trạng "thả nổi" giá thuê, đảm bảo tính công bằng xã hội và tối ưu hóa hiệu quả đồng vốn ngân sách. Nghị quyết 303 cũng định hướng ưu tiên nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê có hạ tầng đồng bộ tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD), các vùng động lực và hành lang kinh tế quan trọng. Đây là điều kiện then chốt để tránh tình trạng xây nhà ở cho thuê tại nơi có đất nhưng thiếu việc làm, thiếu trường học, bệnh viện, thương mại và giao thông công cộng. Nếu một căn hộ có giá thuê thấp nhưng người thuê phải mất hàng giờ mỗi ngày để đi làm, khoản tiết kiệm từ tiền nhà có thể bị triệt tiêu bởi chi phí và thời gian đi lại. Ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển G6 (G6 Group), cho rằng bên cạnh câu chuyện tăng nguồn cung và khả năng tiếp cận của người dân, cần quan tâm đến thanh khoản thực tế của các dự án. Theo ông Quê, hiện có những dự án nhà ở xã hội hoàn thành nhưng bán chậm. Ông dẫn trường hợp một dự án tại ngoại thành Quy Nhơn mở bán từ tháng 3 nhưng đến nay mới bán được hơn 20 căn. Một dự án gần đó mở bán từ năm 2021 với 4 tòa nhà nhưng vẫn chưa bán hết 2 tòa. Tại Phổ Yên, Thái Nguyên, nơi tập trung các khu công nghiệp lớn và nhu cầu nhà ở xã hội cao, ông Quê cho biết, một dự án quy mô khoảng 1.000 căn nhưng chỉ bán được vài chục căn. PHAN THIÊN 5 n Thứ Sáu n Ngày 2/10/2026 XÃ HỘI “Chúng tôi không làm các dự án nhà xã hội, nhà cho thuê độc lập mà ghép trong các dự án nhà thương mại, để cùng sử dụng chung hạ tầng, tiện ích, đảm bảo người thuê căn hộ hay thuê phòng nhỏ đều có tiện ích đầy đủ”, ông Thạch nói. Một “ông lớn” khác của TPHCM là Becamex IDC cũng triển khai 6 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô gần 10.500 căn, phục vụ khoảng 31.000 người. Hiện, Becamex IDC đã thi công 2 dự án chung cư cao tầng là nhà ở xã hội Khu 6 Việt Sing (phường Thuận Giao) và nhà ở xã hội Khu 5 Định Hòa (phường Chánh Hiệp) với hơn 4.200 căn. Bốn dự án còn lại là Khu 3 Định Hòa giai đoạn 1, Khu 4 Định Hòa, Khu 2 Việt Sing, Khu 7 Việt Sing có tổng quy mô hơn 6.200 căn. Giai đoạn tiếp theo, Becamex IDC thực hiện các dự án nhà ở xã hội còn lại với tổng quy mô dự kiến hơn 34.000 căn hộ trên quỹ đất sạch gần 70 ha đã có hạ tầng, đáp ứng chỗ ở cho 100.000 người. ỦNG HỘ TỐI ĐA Theo ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, để phát triển nhà ở cho thuê trong thời gian tới, TPHCM thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp. Cụ thể, triển khai đầu tư công các dự án nhà ở cho thuê, đẩy nhanh thủ tục và sớm khởi công xây dựng, đồng thời giao Quỹ phát triển nhà ở tập trung tạo lập nhà ở để cho thuê. TPHCM đang có gói hỗ trợ toàn bộ lãi suất đối với dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân được Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) cho vay hỗ trợ lãi suất với mức vốn tối đa 200 tỷ đồng/dự án, thời hạn không quá 7 năm. Để thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê, TPHCM sẽ bổ sung loại hình nhà ở cho thuê vào danh mục dự án được hỗ trợ, đồng thời bổ sung nâng mức vốn vay tối đa của dự án được ngân sách hỗ trợ lãi suất từ 200 tỷ đồng/dự án lên 300 tỷ đồng/dự án. Hỗ trợ 100% kinh phí đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi dự án nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án, hỗ trợ giảm giá thuê nhà đối với các đối tượng nhà ở xã hội đăng ký thuê loại hình nhà ở cho thuê do doanh nghiệp đầu tư… Phát biểu tại Hội nghị triển khai và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn TPHCM mới đây, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định sẽ ủng hộ tối đa để phát triển nhà ở cho thuê đối với các dự án phát triển nhà ở cho thuê bằng quỹ đất nhà nước hay quỹ đất của doanh nghiệp tự tạo. “Thành phố sẽ ủng hộ tối đa, thống nhất tạo luồng xanh thủ tục cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, giao Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài chính tham mưu cụ thể về xây dựng luồng xanh cho các dự án, coi đây là trách nhiệm mang tính nhân văn”, ông Được nói. DUY QUANG Chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê tại các địa phương Theo Nghị quyết, Chính phủ giao tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương là 191.023 căn. Một số địa phương có chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê lớn như: TP HCM 52.000 căn; Tây Ninh 35.000 căn; TP Hải Phòng 15.000 căn; TP Hà Nội là 10.240 căn; Thái Nguyên 10.000 căn; Bắc Ninh 10.000 căn; Hưng Yên 8.950 căn; Ninh Bình 8.500 căn;… Mô hình 3 bên Liên đoàn Lao động TPHCM đang triển khai mô hình liên kết “3 bên”, gồm người lao động, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn nhằm hỗ trợ công nhân, lao động tiếp cận nhà ở xã hội phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả thực tế. Đến nay, đã có 2 doanh nghiệp xác nhận nhu cầu nhà ở xã hội cho công nhân, lao động tại đơn vị là Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam và Công ty CP Phú Mỹ với hình thức thuê và thuê mua, tương ứng khoảng 22.000 căn hộ. Liên đoàn Lao động TPHCM cũng chủ động triển khai các hoạt động phối hợp nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động. Qua đó, đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với 4 doanh nghiệp phát triển 110.000 căn nhà ở xã hội với hình thức thuê, thuê mua, mua. Nhà ở xã hội Hoàng Huy ở An Dương, TP Hải Phòng ẢNH: NHƯ Ý CHUYỆN HÔM NAY Nhu cầu đã hiện ra bằng những bộ hồ sơ cụ thể nhưng nguồn cung vẫn quá ít so với mong đợi của người dân. Tôi quen anh Mạnh Hải, sống và làm việc tại TPHCM 15 năm, mỗi lần gặp đều nghe anh kể về việc đăng ký nhiều dự án nhà ở xã hội nhưng mãi chưa mua được. Nhà thương mại thì vượt khả năng tài chính của vợ chồng làm công nhân như anh, còn nhà ở xã hội phải trông chờ... cơ hội. 15 năm gắn bó ở mảnh đất này vẫn chưa đủ để một gia đình như anh Hải tìm được chỗ ở thuộc về mình. Câu chuyện ấy khiến những con số về nhà ở trở nên day dứt. Với người làm công ăn lương, tiền mua nhà phải được dành dụm sau tiền ăn, tiền trọ, học hành của con cái và phòng khi đau ốm. Nhiều công nhân phải tăng ca sau giờ làm giúp họ trang trải và tích cóp nhưng khó cân bằng được khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà hiện nay. Để có nhà, ai cũng khuyên người lao động tiết kiệm hơn, nhưng có tiết kiệm bao nhiêu thì tìm một ngôi nhà an cư vừa túi tiền là điều quá xa vời. Bởi vậy, nhà ở xã hội và nhà cho thuê cần được phát triển cùng nhau. Người đủ khả năng tích lũy có cơ hội mua và người chưa đủ sức vẫn có thể thuê ổn định, gần chỗ làm, gần chỗ học cho con với chi phí mà họ dự liệu được. An cư không nhất thiết bắt đầu bằng quyền sở hữu cho riêng mình một căn nhà mà nó có thể bắt đầu từ việc một gia đình yên tâm rằng năm sau vẫn được sống ở đây, dù trong căn hộ cho thuê. Ngày 30/9, Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển gần 900 nghìn căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026–2030, trong đó, có hơn 191 nghìn căn dành cho thuê. TPHCM được giao tổng cộng hơn 181 nghìn căn và người lao động hy vọng không xa nữa, họ có thể tiếp nhận nhà cho thuê với mức phải trả vừa túi tiền. Niềm hy vọng sẽ thành hiện thực khi TPHCM có 22 dự án đang xây dựng, gần 19.900 căn, 89 dự án đã chấp thuận chủ đầu tư với khoảng 97.100 căn. Những chuyển động ở các dự án vừa triển khai trên địa bàn thành phố giúp công nhân, người lao động chưa có nhà thêm kỳ vọng. Tuy nhiên, để nhà ở xã hội, nhà cho thuê sớm đến với người có nhu cầu, chính quyền cần trải thảm mời gọi nhà đầu tư. Quỹ đất phù hợp, tháo gỡ thủ tục nhiêu khê, chính sách ổn định… mới đủ sức khuyến khích họ cùng thành phố chăm lo chỗ an cư cho hàng triệu công nhân, người lao động tại đây. Một chỗ ở ổn định sẽ giúp công nhân bớt lo chuyện chuyển nhà trọ, có điều kiện đưa con về sống cùng và gắn bó lâu dài với công việc. Doanh nghiệp cũng được lợi từ lực lượng lao động ít biến động ấy. Chăm lo nhà ở vì thế là đầu tư cho sức bền của kinh tế, bởi an cư rồi thì mới nói đến chuyện lạc nghiệp được. N.L Yên tâm sống TIẾP THEO TRANG 1

Năm học 2026 - 2027, một số trường học ở Quảng Trị đã dừng thu tiền phục vụ hoạt động trải nghiệm theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Trước đây, khoản thu này được thực hiện tùy điều kiện từng trường và sự đồng thuận của phụ huynh. Trong đó, mức thu dịch vụ phục vụ hoạt động trải nghiệm tối đa 100.000 đồng/trẻ, học sinh/hoạt động và không quá 3 hoạt động/ năm. Việc thu phải trên tinh thần tự nguyện, vừa đủ chi sau khi cân đối với nguồn ngân sách, đồng thời phải công khai, minh bạch. Một hiệu trưởng ở Quảng Trị cho biết, bước vào năm học 2026 - 2027, các trường được hướng dẫn không tiếp tục thu khoản tiền này. Theo Hướng dẫn số 4456/HDSGDĐT ngày 10/9/2026 của Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục được yêu cầu cân đối nguồn kinh phí chi thường xuyên và kinh phí hỗ trợ cấp bù học phí để chi cho hoạt động chuyên môn, trong đó có hoạt động trải nghiệm, giáo dục ngoài giờ lên lớp. Trước mắt, Sở hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch, dự toán đối với tiền ăn bán trú và một số khoản thu được liệt kê cụ thể. Khoản thu phục vụ hoạt động trải nghiệm không nằm trong danh sách này. Sở GD&ĐT Quảng Trị đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục không tự đặt ra các khoản thu ngoài quy định, không ép học sinh đóng góp dưới danh nghĩa tự nguyện. Các khoản thu phải có dự toán, được phê duyệt trước khi thực hiện và công khai việc sử dụng. Tại Thanh Hóa, nhiều trường phổ thông cho biết, từ đầu năm học 2026 - 2027 không xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ngoại tỉnh. Cô Lê Thị Ngoan, Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), cho biết, từ đầu năm học, Ban giám hiệu đã quán triệt giáo viên các khối lớp không xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ngoại tỉnh. Nếu Hội cha mẹ học sinh đề xuất, nhà trường cũng không khuyến khích thực hiện. Theo cô Ngoan, nhà trường chủ yếu lồng ghép hoạt động trải nghiệm với các chương trình ngoại khóa trong khuôn viên trường. Học sinh có thể tham quan, tìm hiểu tại các địa điểm trên địa bàn như Bảo tàng tỉnh, đồi Hàm Rồng hoặc các địa chỉ đỏ. “Đảm bảo an toàn cho các em học sinh là trên hết”, cô Ngoan nói. Thầy Đặng Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật (Nghệ An) cho biết, đến thời điểm hiện tại nhà trường chưa tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường. Nếu triển khai, nhà trường phải xây dựng kế hoạch cụ thể, lựa chọn địa điểm phù hợp, phân công giáo viên quản lý học sinh và tính toán các phương án bảo đảm an toàn trong suốt quá trình di chuyển, tham gia hoạt động. “Đây là hoạt động giáo dục nên nếu tổ chức phải tính toán kỹ, từ nội dung, địa điểm đến phương án quản lý học sinh”, thầy Hải nói. RÀ SOÁT TRẢI NGHIỆM, NHẤT LÀ VỚI HỌC SINH NHỎ TUỔI Sau sự cố khiến một học sinh lớp 9 tử vong trong thời gian tham gia chương trình trải nghiệm tại TP Huế, Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein cho biết, sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường để rà soát, đánh giá lại cách thức tổ chức. Ông Phan Văn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường, cho hay: “Hoạt động trải nghiệm nhằm giúp học sinh tiếp cận thực tế, nhưng an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Trường sẽ dừng toàn bộ hoạt động trải nghiệm ngoài trường để xem xét, đánh giá lại”. Một giáo viên chủ nhiệm lớp 2 tại một trường tiểu học ở Hà Tĩnh cũng cho rằng, cần xem xét kỹ hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường, nhất là đối với học sinh nhỏ tuổi. Theo giáo viên này, từ lúc di chuyển đến khi kết thúc chương trình, giáo viên phải theo sát học sinh. Những địa điểm có ao hồ, khu vui chơi hoặc không gian rộng càng đòi hỏi công tác quản lý chặt chẽ để tránh học sinh chạy nhảy, tách khỏi nhóm. Thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên Sử, Trường THPT Phan Bội Châu (Nghệ An), cho rằng, cần nhìn nhận nghiêm túc hơn mục tiêu và cách tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. “Trải nghiệm không đồng nghĩa với việc đưa học sinh đi xa. Hướng nghiệp càng không thể biến thành những chuyến tham quan, du lịch gắn nhãn ‘trải nghiệm’. Một hoạt động giáo dục chỉ có ý nghĩa khi mục tiêu rõ ràng, nội dung thiết thực và điều kiện an toàn được đặt lên trước hết. Không có bài học trải nghiệm nào đáng đánh đổi bằng sự an toàn của một đứa trẻ”, thầy Hiếu chia sẻ. Đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là một nội dung của chương trình giáo dục. Các cơ sở giáo dục phải chủ động xây dựng kế hoạch, quy trình tổ chức và phương án bảo đảm an toàn cho học sinh. Từ sự việc vừa xảy ra, Sở cho rằng hoạt động trải nghiệm vẫn còn những vấn đề cần rà soát, chấn chỉnh; thời gian tới sẽ tham mưu các giải pháp tăng cường quản lý, nâng cao yêu cầu bảo đảm an toàn và hạn chế những sự việc đáng tiếc tương tự. THU HIỀN 6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 2/10/2026 HÀNG CHỤC TRIỆU ĐỒNG CHO MỘT TIẾT MỤC BIỂU DIỄN Chị Nguyễn Mai Thanh, có con học tại một trường THCS thuộc phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) chia sẻ, nhà trường dành hai tiết hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp vào thứ Hai để triển khai sinh hoạt dưới cờ trong các dịp lễ, Tết. Trong bốn năm học THCS, mỗi lớp sẽ chịu trách nhiệm tổ chức chương trình một lần. Năm học 2025 - 2026, lớp con chị Thanh nhận nhiệm vụ, tổ chức hoạt động sinh hoạt dưới cờ với tổng chi phí trên 15 triệu đồng cho các hạng mục như thuê biên đạo múa và trang phục. Toàn bộ số tiền này được chia đều cho học sinh trong lớp. Chị Thanh và nhiều phụ huynh ngã ngửa về khoản đầu tư quá lớn này khi đến kì họp cha mẹ học sinh mới được thông báo. Tình trạng chi tiền lớn dàn dựng văn nghệ cũng xuất hiện phổ biến tại TPHCM. Một phụ huynh phản ánh trong năm học trước, lớp học của con đề xuất chi 10 triệu đồng thuê người dàn dựng tiết mục múa tham gia hội diễn 20/11 cấp trường. Qua trao đổi, nhiều phụ huynh tại các trường khác xác nhận lớp con học từng bỏ ra từ 4 đến 10 triệu đồng để thuê đạo diễn, biên đạo ngoài. Đa số phụ huynh đều bày tỏ sự phản đối kịch liệt trước lối chi tiêu này. Nhiều ý kiến cho rằng, các em học sinh không hề có nhu cầu xin giáo viên chủ nhiệm tiền triệu để thuê người ngoài dàn dựng mà chính áp lực mê thành tích của người lớn đã áp đặt lên con trẻ. Thậm chí, có trường hợp phụ huynh bức xúc phản ánh việc ban đại diện cha mẹ học sinh tự ý trích quỹ lớp 15 triệu đồng mỗi năm ở bậc tiểu học và tăng lên 18 triệu đồng khi lên lớp 6 mà không hề lấy ý kiến hay hỏi sự đồng thuận của tập thể. Lạm chi trong hoạt động trải nghiệm Đặt an toàn học sinh lên hàng đầu Các tiết mục biểu diễn văn nghệ tại trường học đã biến tướng thành cuộc đua tốn kém của phụ huynh. Nhiều hoạt động sinh hoạt tập thể mang danh trải nghiệm thực tế đang đè nặng áp lực tài chính lên các gia đình thông qua những khoản chi tiền triệu không báo trước. Sau sự cố học sinh tử vong khi tham gia chương trình trải nghiệm tại TP Huế, nhiều trường học ở khu vực Bắc Trung Bộ rà soát, hạn chế hoạt động ngoài nhà trường, đặt yêu cầu an toàn học sinh lên hàng đầu. Học sinh một trường THCS ở Hà Nội trong chuyến tham quan tại Hạ Long (Quảng Ninh) Trường THCS Tây Đô, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa tổ chức cho học sinh đi tham quan, trải nghiệm tại khu trưng bày cổ vật Lâm Sơn Trang Lãnh đạo Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho rằng, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, hướng nghiệp là nội dung quan trọng của chương trình giáo dục, giúp học sinh phát triển tư duy, kỹ năng và khả năng ứng xử. Tuy nhiên, hoạt động trải nghiệm không nhất thiết phải đưa học sinh đến những địa điểm xa. Các cơ sở giáo dục cần căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn hình thức phù hợp, bảo đảm hiệu quả giáo dục và an toàn.

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