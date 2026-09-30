Báo Tiền Phong số 273

THỨ TƯ 30/9/2026 Số 273 0977.456.112 Phường chưa duyệt, lớp đã thu hộ VINH DANH 59 TÁC PHẨM XUẤT SẮC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG Hành trang đặc biệt của người lính mũ nồi xanh TRANG 6 TRANG 15 Học sinh tiểu học ở Hà Nội trong một giờ hoạt động trải nghiệm tại trường Ông Trump bác thông tin nới lỏng trừng phạt Iran VÌ SAO THỂ THAO VIỆT NAM HỤT HƠI Ở ASIAD 20? TRANG 12 TRANG 16 TRANG 4-5 Một học sinh lớp 11 Trường THPT Đông Anh, Hà Nội đã bị tai nạn tàu lượn, tử vong trong chuyến dã ngoại ở tỉnh Phú Thọ năm 2021 (Ảnh minh họa) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan khu trưng bày tính xác thực về phục dựng điện Kính Thiên và không gian điện Kính Thiên Ảnh: TTXVN TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC DỰ LỄ KHỞI CÔNG PHỤC DỰNG ĐIỆN KÍNH THIÊN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HỌC SINH: TRANG 2 CHUYỆN HÔM NAY Khoảng trống quỹ phụ huynh XEM TIẾP TRANG 14 n NGHIÊM HUÊ Mỗi dịp đầu năm học mới, câu chuyện quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh và bài toán lạm thu lại trở thành tâm điểm gây bức xúc trong dư luận xã hội. TRANG 7 KHOẢNG TRỐNG QUẢN LÝ

Sáng 29/9, tại Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên. Sự kiện đánh dấu bước triển khai quan trọng trong quá trình phục hồi không gian trung tâm của Hoàng thành Thăng Long, trên nền tảng 15 năm nghiên cứu liên ngành và tham vấn quốc tế. Dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Lễ khởi công còn có sự tham gia của lãnh đạo UNESCO cùng các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế. NHIỀU GIÁ TRỊ NỔI BẬT Điện Kính Thiên nằm ở vị trí trung tâm của Cấm thành Thăng Long, từng là nơi các hoàng đế tổ chức nghi lễ thiết triều và tiến hành những hoạt động chính trị, ngoại giao quan trọng của quốc gia. Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được UNESCO ghi danh Di sản Thế giới năm 2010, với các giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, khảo cổ và kiến trúc, phản ánh tiến trình hơn một nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội. Trong tổng thể di sản, điện Kính Thiên giữ vị trí đặc biệt. Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội cho biết dự án không chỉ hướng tới việc tái hiện một công trình kiến trúc mà còn từng bước khôi phục không gian trung tâm Hoàng thành, làm sáng rõ các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng trong tầm nhìn phát triển Trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035. Phương án phục dựng được xây dựng theo các nguyên tắc về tính xác thực trong các văn kiện quốc tế và tham chiếu bộ công cụ do ICOMOS đề xuất, nhằm bảo đảm cơ sở khoa học, tính khả thi và sự hài hòa với tổng thể Khu di sản Hoàng thành Thăng Long. BẢO ĐẢM TÍNH XÁC THỰC VÀ TOÀN VẸN CỦA DI SẢN Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh dự án là dấu mốc quan trọng trong bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long, đồng thời là kết quả của hơn 15 năm nghiên cứu khảo cổ, thư tịch và hợp tác quốc tế. Ông Thắng yêu cầu quá trình triển khai phải dựa trên cơ sở khoa học, tôn trọng tối đa các yếu tố gốc và tầng văn hóa khảo cổ, bảo đảm tính xác thực và toàn vẹn của di sản. Tiến độ phải được bảo đảm nhưng không đánh đổi các giá trị của di tích. Ông Lazare Eloundou Assomo - Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO - đánh giá cao quá trình hợp tác giữa Việt Nam, UNESCO, ICOMOS và Ủy ban Di sản Thế giới trong nghiên cứu, tư liệu hóa và chuẩn bị phục hồi điện Kính Thiên. Ông cho rằng việc khởi động dự án là bước tiến quan trọng trong bảo tồn một di sản gắn với lịch sử Thăng Long - Hà Nội. Theo ông, quá trình triển khai tiếp theo cần tiếp tục dựa trên nghiên cứu khoa học, đối thoại và tham vấn chuyên môn, qua đó bảo đảm những giá trị đặc biệt của Hoàng thành Thăng Long được bảo vệ và trao truyền cho các thế hệ tương lai. Sau khi hình thành, không gian chính điện Kính Thiên được định hướng trở thành không gian văn hóa - lịch sử, nơi các giá trị di sản được diễn giải thông qua hoạt động nghiên cứu, giáo dục và thực hành văn hóa phi vật thể cung đình. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao trải nghiệm của công chúng, thu hút khách tham quan và phát triển du lịch văn hóa. Đại diện đơn vị thi công chia sẻ tại lễ sự kiện, ông Trần Minh Sơn -Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group bày tỏ: “Chúng tôi xác định rõ đây là trách nhiệm to lớn, là công việc vô cùng quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc, bởi mỗi viên gạch, mỗi phiến đá nơi đây đều chất chứa ký ức hơn 1.300 năm lịch sử. Sun Group xin cam kết bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết, để hoàn thành công trình, bảo đảm tuyệt đối về chất lượng và tiến độ, xứng đáng với niềm tin được giao phó và với di sản mà tiền nhân đã để lại”. Việc khởi công Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên đánh dấu bước tiến mới trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long. Trên nền tảng nghiên cứu khoa học và các nguyên tắc bảo tồn quốc tế, dự án hướng tới khôi phục không gian trung tâm của Hoàng thành, đồng thời đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách trong nước, quốc tế. Dự án được chuẩn bị trên cơ sở 15 năm nghiên cứu liên ngành về lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc, di sản phi vật thể và đối chiếu với các trường hợp trong khu vực. Quá trình này có sự tham gia của các nhà khoa học trong nước, quốc tế cùng sự tham vấn chuyên sâu của UNESCO và Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế (ICOMOS). Lễ khởi công diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực, tổ chức tại Hà Nội và Ninh Bình từ ngày 27/9 đến 1/10. Đây cũng là dịp giới thiệu với các chuyên gia, đại biểu quốc tế cách tiếp cận của Việt Nam trong nghiên cứu, bảo tồn và phục hồi di sản. TÚ OANH - DƯƠNG TRIỀU 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 30/9/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Sáng 29/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long, đánh dấu bước triển khai quan trọng sau 15 năm nghiên cứu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án đầu tư Bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên ẢNH: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ khởi công phục dựng điện Kính Thiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan khu trưng bày tính xác thực về phục dựng điện Kính Thiên và không gian điện Kính Thiên Ảnh: TTXVN Điện Kính Thiên là cung điện quan trọng nhất nằm giữa trung tâm Cấm thành Thăng Long, nơi ngự trị của các Hoàng đế và là biểu tượng cho quyền lực tối cao của nước Đại Việt thời kỳ nhà Lê từ thế kỷ XV đến XVIII. Đây là nơi diễn ra các nghi thức quan trọng nhất của quốc gia như: lễ Đăng cơ (Hoàng đế lên ngôi), lễ Đại triều và lễ đón tiếp sứ thần các nước... Theo “Đại Việt sử ký toàn thư,” ngay sau khi đánh bại quân Minh và giành lại độc lập cho đất nước, năm 1428, Vua Lê Thái Tổ lên ngôi và tiếp tục chọn Thăng Long làm kinh đô. Trên nền các cung điện thời Lý và Trần, triều Lê cho xây dựng một chính điện mới mang tên điện Kính Thiên, trở thành trung tâm của Hoàng cung. Tên gọi “Kính Thiên” mang ý nghĩa “kính trời,” thể hiện tư tưởng trị quốc của các vị Hoàng đế, đồng thời khẳng định tính chính danh của vương triều trước trời đất và nhân dân. Qua nhiều triều đại, khu vực này luôn giữ vai trò là trung tâm quyền lực tối cao của quốc gia. Trong suốt thời Lê sơ và Lê Trung Hưng, điện Kính Thiên là nơi diễn ra hầu hết các nghi lễ quan trọng của triều đình. Tại đây, các vị Hoàng đế tổ chức lễ đăng quang, thiết đại triều, tiếp đón sứ thần nước ngoài, ban bố các chiếu chỉ quan trọng, phong tước cho các đại thần và bàn bạc những vấn đề liên quan đến chính trị, quân sự, ngoại giao của đất nước. Không gian phía trước điện là sân Đại Triều, nơi các quan văn võ xếp hàng theo phẩm cấp để tham dự các buổi thiết triều. Từ Đoan Môn, con đường Ngự đạo dẫn thẳng tới điện Kính Thiên tạo thành trục trung tâm của toàn bộ Hoàng thành Thăng Long. Chính vì vậy, điện Kính Thiên không đơn thuần là một công trình kiến trúc mà còn là biểu tượng cho quyền lực tối cao của quốc gia Đại Việt trong nhiều thế kỷ. Theo TTXVN

3 n Thứ Tư n Ngày 30/9/2026 THỜI SỰ Chiều 29/9, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về nhóm dự án thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Tại phiên thảo luận, đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (TPHCM) thống nhất với định hướng bổ sung người làm việc trên nền tảng số (trong đó có tài xế xe công nghệ) vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đồng thời, bà Thúy cũng đề nghị xem xét đưa người làm việc trên nền tảng số là đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Lao động và Luật Việc làm. Theo bà, đây là nhóm lao động có việc làm và thu nhập thực tế, chịu sự quản lý, điều phối ở mức độ đáng kể của doanh nghiệp nền tảng nhưng chưa được bảo đảm đầy đủ quyền lợi an sinh tương xứng với tính chất và mức độ rủi ro của công việc. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, quy định của dự thảo hiện mới mang tính nguyên tắc, chưa xác định rõ tiêu chí nhận diện đối tượng, trách nhiệm của doanh nghiệp nền tảng, căn cứ đóng, phương thức đóng và cơ chế tổ chức thực hiện. Nếu tiếp tục quy định theo hướng người làm việc trên nền tảng số phải có việc làm, thu nhập “ổn định, thường xuyên” thì có thể dẫn đến cách hiểu và áp dụng khác nhau, đồng thời bỏ sót nhiều người lao động có hoạt động thực tế nhưng thu nhập biến động theo ngày, tháng hoặc mùa vụ, bà Thúy nêu. Vì vậy, nữ đại biểu đề xuất bổ sung định nghĩa khái niệm “người làm việc trên nền tảng số” cũng như xác định chủ thể có trách nhiệm đóng bảo hiểm và mối quan hệ với quy định về quan hệ lao động. Đồng thời bổ sung tiêu chí định lượng của “thu nhập ổn định, thường xuyên” để thuận lợi cho việc thực hiện, tránh sự mơ hồ khi triển khai thực tế cho lực lượng lao động trên nền tảng số. Đại biểu Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) cũng nhìn nhận, người làm việc trên nền tảng số là nhóm đối tượng mới, có tính chất đặc thù, nên dự thảo cần làm rõ trách nhiệm của nền tảng trong việc xác nhận thu nhập, cung cấp dữ liệu phục vụ việc xác định căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và phối hợp trong việc thu, nộp bảo hiểm. Theo ông, trước khi quy định nghĩa vụ tham gia bắt buộc đối với nhóm đối tượng này, cần đánh giá đầy đủ về mức đóng, căn cứ đóng, trách nhiệm đóng của người lao động và của nền tảng, cũng như tương quan giữa mức đóng và chế độ được hưởng. “Nếu người lao động phải tự gánh toàn bộ chi phí đóng bảo hiểm xã hội như một cá nhân kinh doanh độc lập, trong khi thu nhập thấp và biến động, thì nghĩa vụ đóng bắt buộc có thể trở thành rào cản đối với khả năng tham gia của chính nhóm đối tượng mà chính sách hướng tới”, ông Bình nói. Ông đề nghị nghiên cứu cơ chế đóng linh hoạt, đồng thời có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với nhóm có thu nhập thấp; mặt khác, cần có giải pháp tránh tình trạng đóng trùng trong trường hợp một người vừa làm việc trên nền tảng số, vừa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo một quan hệ lao động khác. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KỸ VIỆC THU, CHI, ĐÓNG, HƯỞNG Đại biểu Quốc hội Lâm Văn Đoan, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cũng băn khoăn khi những người đang làm việc trên nền tảng số là nhóm đối tượng mới, lần đầu tiên xuất hiện trong các đối tượng lao động được pháp luật điều chỉnh. Thực tế, nhóm lao động này đang trở thành phổ biến trên thị trường lao động và ngày càng đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, các hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội và nhiều quy định về tiêu chuẩn lao động, an sinh xã hội khác chưa kịp thời điều chỉnh nhóm này, dẫn đến khoảng trống pháp lý trên thực tế. “Khi xuất hiện một hình thái lao động mới, tất cả quan hệ về thu, chi, đóng, hưởng, cơ chế tạo lập quỹ phải được nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ và hình thành cơ chế pháp lý mới khác với cơ chế truyền thống”, ông Đoan nói và đề nghị đánh giá tác động kỹ lưỡng, nghiên cứu kỹ nhóm đối tượng này. Đại biểu Lý Thị Lan (Tuyên Quang) cho rằng khi chuyển từ khuyến khích sang bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số, luật phải đủ rõ về đối tượng, thời điểm và căn cứ đóng. Theo bà, nhóm này rất đa dạng khi có người làm thường xuyên, làm thời vụ, làm nhiều nền tảng cùng lúc. Nếu chỉ quy định tiêu chí “có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên” thì khi triển khai vẫn phải giải thích “thế nào là thường xuyên, thu nhập nào làm căn cứ đóng”. Từ đó, đại biểu đề nghị xác định ngay trong luật các tiêu chí có tính nguyên tắc để nhận diện đối tượng; còn mức đóng, phương thức thu và lộ trình thực hiện thì giao cơ quan có thẩm quyền quy định. LUÂN DŨNG Đề xuất đưa tài xế công nghệ, shipper vào diện bảo hiểm xã hội bắt buộc đặt ra yêu cầu làm rõ mức đóng, căn cứ đóng và trách nhiệm của doanh nghiệp nền tảng trong chia sẻ chi phí an sinh. Tài xế xe ôm công nghệ ở TP HCM, tháng 4/2026 ẢNH: QUỲNH TRẦN Ngày 29/9, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (Trường bắn TB-2) ở Gia Lai, Trường Sĩ quan Không quân thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức diễn tập bắn, ném bom, đạn thật cho phi công giảng viên, học viên trên máy bay YAK-130 và L-39NG. Theo dõi và chỉ đạo diễn tập có Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân. Cùng theo dõi diễn tập có lãnh đạo, đại biểu Quân chủng Phòng không - Không quân, Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng tham mưu) và Quân khu 5. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên máy bay L-39NG được đưa vào thực hành bay bắn, ném bom đạn thật với hai loại vũ khí, ném bom và bắn rốc két. Qua diễn tập, các phi công có điều kiện kiểm tra, đánh giá khả năng khai thác, sử dụng hệ thống vũ khí trên máy bay; đồng thời từng bước hoàn thiện quy trình tổ chức huấn luyện, bay và thực hành sử dụng vũ khí trên loại máy bay mới. Đây cũng là lần đầu thực hành bắn, ném bom đạn thật của nhiều học viên phi công. Từ công tác chuẩn bị, xử trí tình huống đến thực hành các yếu lĩnh động tác, các học viên đều thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, làm chủ khí tài và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết thúc diễn tập, Thượng tướng Phạm Trường Sơn biểu dương Trường Sĩ quan Không quân đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức chặt chẽ, khoa học; đồng thời đánh giá các phi công giảng viên và học viên của Trung đoàn 940 và Trung đoàn 910 thuộc nhà trường, đã thực hành các bài bay ném bom, phóng rốc-két, cơ động giản đơn, cơ động phức tạp vào mục tiêu mặt đất. Bên cạnh đó, các nội dung diễn tập được thực hiện đúng kế hoạch, tiêu diệt mục tiêu ngay từ lần công kích đầu tiên, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Thượng tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu Trường Sĩ quan Không quân và các đơn vị tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục; chú trọng rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng xử trí tình huống, khả năng làm chủ khí tài cho phi công, nhất là phi công trẻ; đồng thời tăng cường hiệp đồng giữa các lực lượng, duy trì nghiêm các quy định bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu. NGUYỄN MINH Tại Gia Lai, phi công giảng viên và học viên Trường Sĩ quan Không quân thực hành bắn, ném bom đạn thật trên máy bay YAK-130 và L-39NG. Đây là lần đầu máy bay L-39NG được đưa vào thực hành sử dụng vũ khí thật. Lần đầu bắn, ném bom đạn thật trên máy bay L-39NG Qua diễn tập, các phi công có điều kiện kiểm tra, đánh giá khả năng khai thác, sử dụng hệ thống vũ khí trên máy bay “Không nên để tài xế tự chịu toàn bộ mức đóng như người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện nay, doanh nghiệp nền tảng có quyền quyết định hoặc tác động đáng kể đến giá cước, tỷ lệ chiết khấu, phân bổ chuyến, xếp hạng, cơ chế thưởng - phạt và quyền duy trì tài khoản nên phải có trách nhiệm chia sẻ chi phí an sinh”. Đại biểu Quốc hội TRẦN THỊ DIỆU THÚY (TPHCM) Đề xuất doanh nghiệp phải đóng BHXH cho tài xế xe công nghệ L-39NG (tên thương mại L-39 Skyfox) do Cộng hòa Séc sản xuất, là thế hệ mới của dòng L-39, phục vụ huấn luyện bay và huấn luyện chiến thuật. YAK-130 do Nga phát triển, là máy bay huấn luyện chiến đấu hai động cơ, được thiết kế để đào tạo phi công chuyển loại lên các dòng máy bay chiến đấu hiện đại; máy bay có thể mang vũ khí trên 9 điểm treo.

Hoạt động trải nghiệm giúp học sinh tiếp cận thực tế và rèn kỹ năng. Tuy nhiên, những chuyến đi này cũng tiềm ẩn rủi ro, đặt ra yêu cầu nhà trường phải tính toán kỹ phương án tổ chức và bảo đảm an toàn cho học sinh. Theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 của Bộ GD&ĐT, hoạt động trải nghiệm là nội dung bắt buộc từ lớp 1 đến lớp 12. Mỗi cấp học hiện nay quy định 105 tiết/năm học, tương đương 3 tiết/tuần. Hoạt động này do thầy cô, nhà trường thiết kế và hướng dẫn thực hiện trong và ngoài trường lớp với 4 loại hình chủ yếu gồm: sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục theo chủ đề và hoạt động CLB... tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng của các môn học khác nhau để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống. Trong năm học, các nhà trường thường tổ chức các đợt đưa học sinh đi tham quan, hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường có thu phí. Được rời lớp học để tham gia các hoạt động thực tế, học sinh thường rất hào hứng, nhưng phụ huynh lại lo lắng về sự an toàn của con. Nhiều năm qua đã xảy ra không ít vụ việc học sinh gặp tai nạn, thậm chí tử vong khi tham gia các chuyến đi. KHÔNG BẮT BUỘC ĐI XA Cô Linh, hiệu trưởng một trường THPT ở Hà Nội, nói rằng, với 105 tiết hoạt động trải nghiệm mỗi năm học, nhà trường có thể tổ chức theo nhiều cách, không nhất thiết phải đưa học sinh ra ngoài trường. Tuy nhiên, nếu không tổ chức, nhà trường cũng chịu áp lực vì có thể bị phụ huynh đánh giá là “trường ít hoạt động”. Do đó, hằng năm, trường cố gắng tổ chức một chuyến đưa học sinh đi trải nghiệm 2 ngày 1 đêm và thông báo với phụ huynh đây là chương trình không bắt buộc. Theo hiệu trưởng, có những chuyến chỉ khoảng một phần ba học sinh tham gia. Trước khi tổ chức, nhà trường phải xây dựng phương án, xin phép cơ quan quản lý, đồng thời tính toán các tình huống và đặt an toàn lên hàng đầu. Chương trình trải nghiệm cho học sinh được nhà trường xây dựng thành một quy trình quản lý chặt chẽ, từ lúc các em rời trường lên ô tô đến khi trở về; tất cả hoạt động đều có giám sát, không để học sinh có hoạt động riêng. Đặc biệt, thời gian nghỉ qua đêm được kiểm soát chặt. Nhà trường quy định giờ giới nghiêm, phối hợp với đơn vị tổ chức bố trí người trực tại khu vực ra vào. Ngoài giáo viên chủ nhiệm, trường tăng cường giáo viên để thay nhau kiểm tra, giám sát học sinh tại các phòng. Việc lựa chọn địa điểm cũng được cân nhắc. Theo hiệu trưởng, trường ưu tiên những nơi an toàn, không đi quá xa và hạn chế các hoạt động khó kiểm soát, ví dụ không tổ chức gala ngoài trời vào buổi tối mà ưu tiên không gian kín. “Dù kế hoạch có kỹ đến đâu, nhưng tâm lý ban giám hiệu rất căng thẳng”, cô Linh nói. PHẢI TÍNH MỌI TÌNH HUỐNG AN TOÀN Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình Sơn, Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, câu chuyện đặt ra vấn đề mà cả nhà trường và cha mẹ cần nghĩ tới là, khi đưa một nhóm trẻ ra khỏi môi trường quen thuộc, chúng ta đã hiểu chữ “an toàn” đủ rộng chưa? Lâu nay, nói đến an toàn trong các chuyến tham quan, trải nghiệm, chúng ta thường nghĩ đến xe cộ, ăn ở, giáo viên quản lý, giờ điểm danh... nhưng chưa đủ. Bởi chúng ta không đưa những “học sinh giống nhau” đi trải nghiệm. Có em rất tự lập, có em chưa từng ngủ xa gia đình. Có 4 XÃ HỘI n Thứ Tư n Ngày 30/9/2026 NHÀ TRƯỜNG NHẬN TRÁCH NHIỆM Liên quan sự việc học sinh lớp 9 Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein (Hà Tĩnh) tử vong trong thời gian tham gia chương trình trải nghiệm tại TP Huế, trao đổi với báo Tiền Phong, ông Phan Văn Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường, cho biết, trường đang phối hợp với cơ quan chức năng, cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ việc làm rõ sự việc. Ông cho biết, trước mất mát của gia đình học sinh, nhà trường rất đau lòng và xác định sẽ đồng hành, chia sẻ với gia đình trong thời điểm khó khăn này. “Nhà trường hoàn toàn chịu trách nhiệm với gia đình và trách nhiệm theo quy định pháp luật. Đây là một bài học rất đau đớn đối với chúng tôi”, ông Anh nói. Theo ông Anh, đến ngày 28/9, nhà trường đã phối hợp, hỗ trợ gia đình lo các công việc sau sự việc. Đây là sự hỗ trợ trước mắt, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với gia đình trong thời điểm đau buồn. “Chúng tôi mong muốn có thể chia sẻ, hỗ trợ gia đình được phần nào trong lúc này. Phía cơ quan điều tra cũng đang yêu cầu nhà trường và các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ, chúng tôi đang phối hợp thực hiện”, ông cho biết. Về chương trình trải nghiệm, ông Anh nói rằng, mục đích của nhà trường là tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận thực tế, có thêm những trải nghiệm và kỹ năng sống. Trường đã xây dựng kế hoạch trước khi đưa học sinh đi trải nghiệm. “Chúng tôi mong muốn đưa các con ra ngoài để có trải nghiệm. Nếu các con không được đi thì cũng thiệt thòi. Đây là chương trình do nhà trường tổ chức và đều có thông báo với phụ huynh”, ông nói. Sau sự việc, nhà trường xác định cần nhìn lại và đánh giá kỹ hơn việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, nhất là những vấn đề liên quan an toàn của học sinh. “Đây là sự việc không ai lường trước được. Có lẽ nhà trường phải ngồi lại với Ban giám hiệu, ban chuyên môn để đánh giá lại, xem việc tổ chức như thế nào, có bảo đảm an toàn hay không. Ra khỏi cổng trường là đã có thể gặp những khó khăn, rủi ro gì”, ông Anh nói. Thời gian tới, trường sẽ rà soát lại các hoạt động trải nghiệm và có thể tính đến những hình thức khác để học sinh vẫn được rèn luyện kỹ năng, hoạt động thể chất mà bảo đảm an toàn hơn. SẼ CHẤN CHỈNH, TRÁNH RỦI RO CHO HỌC SINH Trao đổi thêm với phóng viên báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Nhung Quyên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, cho biết, cơ quan chức năng đang tập trung xử lý, làm rõ nguyên nhân; khi có kết luận, các nội dung liên quan sẽ được công bố. Theo bà Quyên, chương trình trải nghiệm này do nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Nhà trường phải có kế hoạch cụ thể, đồng thời bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm đối với hoạt động trải nghiệm do mình tổ chức. Khoảng trống quản lý Căng thẳng mỗi khi đưa học sinh đi trải nghiệm Liên quan vụ học sinh lớp 9 Trường Albert Einstein (Hà Tĩnh) tử vong khi tham gia chương trình trải nghiệm tại TP Huế, đại diện nhà trường cho biết, trường nhận hoàn toàn trách nhiệm và sẽ rà soát hoạt động này. Một số hiệu trưởng trường THPT ở Hà Nội nói rằng, việc đưa học sinh đi trải nghiệm rất căng thẳng, nhưng trường chịu áp lực khi không tổ chức. Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein ẢNH: H.N Một học sinh lớp 11 Trường THPT Đông Anh, Hà Nội đã bị tai nạn tàu lượn, tử vong trong chuyến dã ngoại ở tỉnh Phú Thọ năm 2021 (ảnh minh họa) Học sinh tiểu học ở Hà Nội trong một giờ hoạt động trải nghiệm tại trường HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

“Đây là nội dung được Bộ GD&ĐT yêu cầu đưa vào chương trình giáo dục. Các cơ sở giáo dục phải chủ động xây dựng kế hoạch, quy trình tổ chức và các phương án để bảo đảm an toàn cho học sinh”, bà Quyên cho biết. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nhìn nhận, sự việc cho thấy hoạt động trải nghiệm vẫn còn những vấn đề cần được rà soát, chấn chỉnh. Thời gian tới, Sở sẽ tham mưu các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn cho học sinh và giảm thiểu sự việc đáng tiếc tương tự. Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được tổ chức dưới nhiều hình thức như sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục theo chủ đề, sinh hoạt lớp và các hoạt động thực tế phù hợp với mục tiêu giáo dục. Chị N.T.T. (40 tuổi, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) bày tỏ, hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường có thể giúp học sinh học hỏi thêm từ thực tế. Tuy nhiên, mỗi khi con tham gia những chuyến đi xa, phụ huynh vẫn lo lắng về việc quản lý và bảo đảm an toàn. “Tôi cũng muốn con được trải nghiệm, nhưng điều phụ huynh quan tâm là chuyến đi có thực sự cần thiết, hiệu quả và các con có được bảo đảm an toàn hay không”, chị T. nói. Một giáo viên đang công tác tại một trường tiểu học ở Hà Tĩnh cũng bày tỏ lo ngại, băn khoăn khi tổ chức hoạt động trải nghiệm bên ngoài trường. Theo giáo viên này, ở cấp tiểu học, hoạt động trải nghiệm được triển khai hằng tuần với các nội dung như sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt lớp. Nhiều nội dung có thể tổ chức ngay trong khuôn viên trường hoặc tại những địa điểm phù hợp. “Quản lý học sinh bên ngoài khó hơn rất nhiều, trong khi các em còn nhỏ, khả năng tự bảo vệ và xử lý tình huống vẫn hạn chế. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể phát sinh rủi ro. Trường tôi cũng từng tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm tại các địa chỉ lịch sử. Mỗi lần đưa các em đi, giáo viên đều rất lo, thậm chí có những đêm gần như không ngủ được vì luôn phải nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra”, giáo viên này nói. HOÀI NAM 5 n Thứ Tư n Ngày 30/9/2026 XÃ HỘI Có hai con đang học lớp 8 và lớp 2, anh Phan Quang Huy (trú xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cho rằng, hoạt động trải nghiệm nên được duy trì, bởi đây là một nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông. “Ngoài kiến thức trong sách giáo khoa, các con rất cần được học từ thực tế, tiếp cận văn hóa, lịch sử và rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tập thể”, anh nói. Tuy nhiên, điều quan trọng là mỗi hoạt động phải xác định rõ học sinh đi để làm gì và sau chuyến đi các em nhận được gì. Chị Hoàng Thị Trinh (trú phường Trường Vinh, Nghệ An), có con đang học lớp 10, cho rằng, hoạt động trải nghiệm không nhất thiết phải gắn với việc đi xa hoặc sang tỉnh khác. “Không nhất thiết cứ phải đi tỉnh khác mới gọi là trải nghiệm. Ngay tại các tỉnh có rất nhiều địa điểm, mô hình để học sinh tham quan, học tập. Quan trọng là nhà trường lựa chọn nội dung phù hợp với từng lứa tuổi, để các cháu vừa được vui chơi, vừa có thêm kiến thức và kỹ năng”, chị nhận định. Theo chị Trinh, với học sinh tiểu học, có thể tổ chức tham quan bảo tàng, khu sinh thái, trang trại giáo dục, làng nghề. Học sinh THCS có thể tìm hiểu các khu di tích lịch sử, mô hình nông nghiệp, chương trình kỹ năng sống. Với học sinh THPT, hoạt động trải nghiệm có thể gắn với định hướng nghề nghiệp thông qua việc tham quan doanh nghiệp, trường đại học, làng nghề hoặc mô hình sản xuất. Tại tỉnh Thanh Hóa, quan điểm này cũng được nhiều phụ huynh chia sẻ. Anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1983, trú phường Hạc Thành, Thanh Hóa), có con đang học phổ thông, cho rằng, những giờ học ngoài lớp giúp học sinh quan sát, giao tiếp, làm việc nhóm và tiếp cận thực tế, những điều sách vở khó có thể thay thế. “Ngoài việc học, các cháu cần những kỹ năng thực tế trong cuộc sống như phòng, chống đuối nước, xử lý tình huống khẩn cấp, tìm hiểu lịch sử, nghề nghiệp và những công việc diễn ra xung quanh. Nhưng nếu việc trải nghiệm, hướng nghiệp phải đi thật xa nhưng không xác định rõ hiệu quả thì nên cân nhắc”, anh nói. BĂN KHOĂN Một số phụ huynh học sinh cho rằng, không phải hoạt động trải nghiệm nào cũng nhất thiết phải được tổ chức bằng chuyến đi thực tế. Chị Nguyễn Thị Thu Hà (trú tại Hà Tĩnh), có 3 con đang học ở các bậc tiểu học và THCS, cho biết, bản thân không mong muốn các con thường xuyên tham gia những chuyến trải nghiệm xa. Theo chị, trong bối cảnh chuyển đổi số và công nghệ ngày càng được ứng dụng sâu vào giáo dục, học sinh có thêm nhiều cách để tiếp cận kiến thức, mô phỏng tình huống và tìm hiểu thế giới bên ngoài mà không nhất thiết lần nào cũng phải rời khỏi trường học. Theo chị Hà, điều quan trọng là nhà trường xác định được nội dung nào cần trải nghiệm trực tiếp và nội dung nào có thể học bằng những hình thức khác. Với những bài học đòi hỏi quan sát, thực hành, tương tác trực tiếp hoặc tiếp xúc với môi trường thực tế, việc tổ chức trải nghiệm ngoài trường là cần thiết. Nhưng với những nội dung có thể truyền tải qua công nghệ, phòng học thực hành, mô hình mô phỏng hoặc các hoạt động ngay tại trường, không nhất thiết phải tổ chức những chuyến đi xa. “Phụ huynh không phải không muốn con được trải nghiệm. Nhưng nếu chỉ để tham quan, nhìn ngắm rồi trở về thì tôi nghĩ chưa chắc đã cần thiết phải đi ra khỏi trường. Trong thời đại công nghệ số, nhà trường có thể có thêm nhiều cách để tổ chức cho học sinh học tập, khám phá mà vẫn bảo đảm hiệu quả và an toàn”, chị Hà nhận định. Theo anh Trần Anh Nghĩa, giảng viên Trường Đại học Vinh, hoạt động trải nghiệm học đường là cần thiết đối với học sinh, nhưng phải được tổ chức phù hợp với từng độ tuổi, cấp học và bảo đảm các điều kiện an toàn. Theo anh, với học sinh nhỏ tuổi, có thể ưu tiên các chuyến đi trong tỉnh, trong ngày. Khi học sinh lớn hơn, tùy mục tiêu giáo dục và điều kiện tổ chức mới tính đến những chương trình dài hơn. “Ở mỗi tỉnh thành sẽ có địa điểm phù hợp để học sinh trải nghiệm. Tuy nhiên, nếu năm nào cũng tổ chức và yêu cầu không trùng lặp thì số lượng địa điểm sẽ nhanh chóng hạn chế. Vì vậy, hoạt động này nên được phân bổ theo từng cấp học, từng khối lớp, tránh tổ chức quá thường xuyên hoặc quá đông”, anh Nghĩa nói. Anh Nghĩa cho rằng, về lâu dài, ngành giáo dục có thể xây dựng danh mục địa điểm đủ điều kiện tổ chức hoạt động trải nghiệm, công khai để nhà trường, phụ huynh và học sinh biết và lựa chọn. Những địa điểm không đáp ứng yêu cầu về an toàn, cơ sở vật chất và nội dung giáo dục thì không nên đưa vào. HOÀI NAM - PHẠM TRƯỜNG - THU HIỀN Điều đọng lại sau mỗi chuyến đi Học sinh nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An) Nhiều phụ huynh học sinh bày tỏ, điều họ quan tâm là mỗi hoạt động trải nghiệm phải thực chất, phù hợp và mang lại giá trị thiết thực cho các em, thay vì chỉ được nhìn nhận qua những chuyến đi xa hay tới địa điểm mới. em dễ hòa nhập, có em khó khăn khi ở trong một nhóm đông. Cũng có những em đang có chuyện riêng mà thầy cô, thậm chí cha mẹ, chưa chắc đã biết. Vì thế, trước chuyến đi, ngoài chuyện đi đâu, ăn ở thế nào, lịch trình ra sao, cần biết những đứa trẻ nào đang tham gia và có em nào cần được lưu ý hơn khi ở xa gia đình hay không. Một kế hoạch an toàn cũng không thể chỉ tính trong giờ hoạt động. Ngoài chương trình, buổi tối, ban đêm, khi trẻ ở phòng riêng mới là những thời điểm rất cần được tính trước. Nếu 2-3 giờ sáng, một học sinh cần giúp đỡ, em có biết tìm ai không và người lớn có cách nào để nhận biết và có mặt kịp thời? Ông Sơn cũng cho rằng, một chuyến trải nghiệm vài triệu đồng có thể không đáng kể với gia đình này nhưng lại là khoản tiền đáng cân nhắc với gia đình khác. Nếu đây là hoạt động chung của tập thể, nhà trường cũng cần để ý tới những em không thể tham gia. Ở tuổi thiếu niên, khi cả lớp cùng có một trải nghiệm mà mình đứng ngoài, đôi khi với trẻ đó không đơn giản là “không được đi chơi”. Nó có thể chạm tới cảm giác mình có thuộc về nhóm hay không, khoảng cách với bạn bè, thậm chí cách trẻ nhìn về hoàn cảnh gia đình mình. Sau sự việc kể trên, cũng không nên hạn chế hoạt động trải nghiệm. Bởi trẻ cần bước ra khỏi lớp học, va chạm với cuộc sống và tập tự lập. Nhưng trước mỗi chuyến đi, nhà trường có phương án giám sát, cha mẹ cần chuẩn bị đầy đủ để chuyến đi vừa có giá trị, vừa an toàn, ông Sơn nói. HÀ LINH Theo báo cáo của Trường Tiểu học, THCS & THPT Albert Einstein, từ tối 25 đến 27/9, nhà trường tổ chức chương trình trải nghiệm tại TP Huế cho 178 học sinh khối 9. Khoảng 3h ngày 27/9, em N.M.Q. (SN 2012, học sinh lớp 9A5) được phát hiện tử vong sau khi rơi từ tầng 5 một khách sạn trên đường Trần Cao Vân, phường Thuận Hóa. Sau sự việc, nhà trường cử tổ công tác vào Huế phối hợp làm rõ nguyên nhân, đồng thời đưa các học sinh còn lại trở về Hà Tĩnh an toàn trong chiều 27/9. Bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa, cho biết, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được thực hiện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của Bộ GD&ĐT nên các trường phải tổ chức. “Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp không nhất thiết phải đến tận nơi. Các trường cần xây dựng kế hoạch phù hợp, bảo đảm đúng quy định. Không thể tổ chức hoạt động chỉ để thu tiền học sinh”, bà nói. HỌC SINH Dừng hoạt động trải nghiệm là đáng tiếc Cô Phạm Thị Ngọc Huệ, giáo viên Trường THPT Phúc Thịnh (Hà Nội), chia sẻ, có người cho rằng việc tổ chức các chuyến đi không mang nhiều ý nghĩa, thậm chí đặt vấn đề nhà trường tổ chức để thu tiền. Nhưng qua công tác chủ nhiệm, cô nhận thấy học sinh rất thích tham gia các hoạt động này, bởi đây là dịp để các em gắn kết với nhau, đồng thời tạo thêm những kỷ niệm với bạn bè và thầy cô. Theo cô Huệ, việc đưa đông học sinh ra ngoài trường cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nên trong mỗi chuyến đi, giáo viên thường yêu cầu mỗi lớp có thêm 3-5 phụ huynh đi cùng để phối hợp quản lý. Dù thực tế xảy ra những sự việc đau lòng nhưng nếu dừng hoàn toàn hoạt động này sẽ rất đáng tiếc. “Khảo sát cuối năm học, học sinh cho biết những điều đáng nhớ nhất là các kỷ niệm với bạn bè, thầy cô trong những chuyến đi. Vấn đề đặt ra là phải nhìn ra những kẽ hở để tìm giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh”, cô Huệ nói.

6 n Thứ Tư n Ngày 30/9/2026 KHOA GIÁO Theo phản ánh, một lớp 4 tuổi thuộc Trường Mầm non Đồi Ngô (phường Lục Nam, thành phố Bắc Ninh) có triển khai các khoản thu hộ năm 2026 - 2027, trong đó có quỹ trang trí (300 nghìn đồng), quỹ phụ huynh (200 nghìn đồng), đồng phục mùa hè (150.000 nghìn đồng) và một số khoản thu khác. Các khoản thu này được chuyển vào số tài khoản của cô giáo chủ nhiệm. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, chị Đ.T.H., giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi B4 điểm trường khu Hoa Sen (thuộc Trường Mầm non Đồi Ngô) xác nhận có sự việc như phóng viên phản ánh. Chị H cho biết có khoảng 10 phụ huynh đã chuyển tiền các khoản thu hộ cho chị, trong đó có quỹ trang trí, quỹ phụ huynh và tiền đồng phục. Chị H giãi bày, các phụ huynh này đã quen biết chị nên có chuyển tiền vào tài khoản của chị, để chị chuyển lại cho ban đại diện phụ huynh. Cô Nguyễn Thị Lý - Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồi Ngô cho biết, nhà trường đã yêu cầu cô H trả lại tiền quỹ phụ huynh, quỹ trang trí cho phụ huynh, vì năm học 2026 - 2027, nhà trường không thu quỹ phụ huynh, quỹ lớp, tiền xã hội hóa. Cô Lý cho biết thêm, hiện nhà trường chưa triển khai thu khoản nào cho năm học 2026 - 2027, vì chưa được UBND phường Lục Nam phê duyệt thu các khoản thu. Bởi vậy, trường sẽ yêu cầu cô giáo chủ nhiệm lớp 4 tuổi trả lại tiền các khoản thu cho phụ huynh như phóng viên thông tin. Ông Hoàng Văn Toán - Chủ tịch UBND phường Lục Nam cho hay, UBND phường Lục Nam chưa duyệt các khoản thu năm học 2026 - 2027 cho các trường học trên địa bàn. Theo ông, UBND phường Lục Nam không duyệt thu quỹ lớp hay quỹ phụ huynh, quỹ trang trí dù tự nguyện. Theo ông, kể các khoản thu có trong quy định theo tinh thần thỏa thuận mà thấy chưa ổn thì chưa chắc đã duyệt. Ông Toán cho biết thêm, năm nay, UBND phường Lục Nam dự kiến sẽ siết chặt một số khoản thu trong trường học như thu cho hoạt động trải nghiệm hay kỹ năng sống. Nếu chương trình trải nghiệm của học sinh mà không ổn thì cũng cân nhắc duyệt khoản thu này. THIẾT LẬP ĐƯỜNG DÂY NÓNG Tại trường THCS Lưu Thúc Kiệm (phường Trạm Lộ, thành phố Bắc Ninh), khi nhận được phản ánh về quỹ phụ huynh, ông Nguyễn Hữu Tuyến - Hiệu trưởng Trường THCS Lưu Thúc Kiệm cho biết, ông đã có thông báo và yêu cầu ban đại diện cha mẹ học sinh từ khối lớp 6 đến lớp 9 tuyệt đối không đứng ra tổ chức thu quỹ lớp dưới mọi hình thức, dù theo tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Ông Tuyến cho biết thêm, nếu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp nào đã tự đứng ra tổ chức thu quỹ lớp, quỹ phụ huynh, quỹ trường, nhà trường yêu cầu trả lại tiền quỹ cho phụ huynh. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh đã thiết lập các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh liên quan đến lạm thu và tổ chức dạy thêm không đúng quy định. Đối với phản ánh về lạm thu, người dân có thể liên hệ Phòng Kế hoạch - Tài chính qua các số 0915.179.179 (ông Nguyễn Xuân Cường), 0912.897.245 (bà Nguyễn Thị Thanh Hải), 0912.777.911 (bà Giáp Thị Phương Nhung) hoặc gửi email đến địa chỉ pkttc@bacninh. edu.vn. Phản ánh về việc học thêm không đúng quy định, người dân liên hệ Phòng Giáo dục Tiểu học qua số 0912.266.496 (ông Trần Văn Anh), 0919.585.191 (ông Nguyễn Huy Đạt); Phòng Giáo dục Trung học qua số 0986.779.178 (ông Nguyễn Như Học), 0944.777.477 (bà Đào Thị Minh Hải). Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định; đồng thời công khai thông tin người tiếp nhận trên website của đơn vị để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và Nhân dân biết. Theo ông Hùng, sau khi tiếp nhận phản ánh, những vụ việc thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh (các trường THPT), sẽ được sở trực tiếp xử lý. Đối với các trường từ mầm non đến THCS, thông tin sẽ được chuyển đến xã, phường để xử lý theo thẩm quyền. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cho rằng tại các cuộc họp phụ huynh, phụ huynh cần mạnh dạn nêu ý kiến về các khoản thu, đặc biệt là những khoản thu thỏa thuận hoặc tự nguyện. NGUYỄN THẮNG Sau phản ánh, hai trường học ở Bắc Ninh yêu cầu trả lại tiền quỹ lớp, quỹ phụ huynh. Đáng chú ý, có trường chưa được duyệt các khoản thu, nhưng đã có lớp triển khai thu hộ. Phường chưa duyệt, lớp đã thu hộ Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồi Ngô (phường Lục Nam) yêu cầu trả lại tiền quỹ trang trí và quỹ phụ huynh ẢNH: NGUYỄN THẮNG ĐỦ KHOẢN PHẢI LO Dù học phí được miễn, nhưng trên thực tế, phụ huynh vẫn có thể phát sinh thêm nhiều khoản chi cho việc ăn bán trú, đưa đón, chăm sóc học sinh và các dịch vụ, chương trình theo nhu cầu. Gia đình anh Đ.N., có con học tại một trường khu trung tâm TPHCM, cho biết năm học này nhà trường chưa công bố đầy đủ các khoản phải đóng. Tuy nhiên, nếu đối chiếu với bảng thu của năm học trước, gia đình dự kiến mỗi tháng vẫn phải chi hơn 2 triệu đồng cho các khoản phục vụ việc học và sinh hoạt của con tại trường. Năm ngoái, mỗi tháng, vị phụ huynh này phải đóng hơn 2 triệu đồng cho các khoản ở trường của con. Phần lớn khoản chi dành cho tiền ăn, bán trú và các dịch vụ phục vụ học sinh trong ngày. Ngoài ra còn có các chương trình ngoại ngữ, kỹ năng sống, STEM, câu lạc bộ... “Tính bình quân, gia đình tôi phải chi khoảng 2,4 triệu đồng mỗi tháng cho các khoản tại trường, dù không có dòng học phí. Tôi có 2 cháu đang đi học, cũng tốn gần 5 triệu, chưa tính sách vở, đồng phục, dụng cụ học tập. Chi phí này cũng là khoản lớn với gia đình tôi”, anh N. bày tỏ. Tương tự, một gia đình khác có con học THCS tại phường Tân Mỹ (TPHCM) cũng chi mỗi tháng gần 2 triệu đồng. Ngoài tiền ăn bán trú, gia đình còn đăng ký một số chương trình như ngoại ngữ với người nước ngoài, tin học quốc tế, STEM, kỹ năng sống, lớp năng khiếu... nên tổng số tiền phát sinh cao hơn so với những học sinh chỉ sử dụng các dịch vụ cơ bản. Tuy vậy, tổng số tiền mỗi gia đình chi cho việc học của con có thể khác nhau, tùy vào dịch vụ học sinh sử dụng tại trường. Với những học sinh không sử dụng dịch vụ bán trú, tổng các khoản phải đóng sẽ giảm đáng kể, nhưng phụ huynh vẫn có thể chi thêm khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi tháng cho các chương trình như ngoại khóa, tiếng Anh tăng cường và các dịch vụ theo nhu cầu. PHỤ HUYNH ĐƯỢC BIẾT VÀ ĐƯỢC CHỌN ĐẾN ĐÂU? Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT TPHCM, các khoản thu ngoài học phí gồm nhiều nhóm dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa và các khoản theo nhu cầu của học sinh. Trong đó, nhiều khoản đã được quy định mức trần. Với dịch vụ ăn uống, suất ăn sáng có mức 20.000 đồng/học sinh/ngày; suất ăn trưa, ăn xế tối đa 40.000 đồng/học sinh/ ngày; nước uống 20.000 đồng/học sinh/tháng. Các hoạt động ngoại khóa tối đa 200.000 đồng/học sinh/hoạt động; kỹ năng sống từ 80.000-120.000 đồng/học sinh/tháng; học bơi an toàn, phòng chống đuối nước tối đa 700.000 đồng/học sinh/khóa. Trường hợp sử dụng máy lạnh, mức thu tối đa 35.000-50.000 đồng/học sinh/tháng đối với lớp đã được trang bị và 90.000-110.000 đồng/học sinh/tháng với lớp có nhu cầu nhưng chưa có máy lạnh. Tiền giữ xe học sinh, cha mẹ học sinh cũng có mức trần, từ 2.000 đồng/ lượt hoặc 40.000 đồng/tháng đối với xe đạp, xe đạp điện và 4.000 đồng/lượt hoặc 80.000 đồng/tháng đối với xe máy, xe máy điện. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, các mức trên là mức tối đa. Nhà trường vẫn phải căn cứ nhu cầu thực tế, lập dự toán và xác định mức thu phù hợp, không được vượt mức trần quy định. Bên cạnh đó, những chương trình như ngoại ngữ, STEM, câu lạc bộ và các hoạt động ngoài chương trình chính khóa phải dựa trên nhu cầu đăng ký của học sinh, phụ huynh và được tổ chức ngoài thời gian học chính khóa. Với các khoản thu hộ để mua đồng phục, học phẩm, học liệu, nhà trường cũng phải có sự đồng thuận của phụ huynh. NGUYỄN DŨNG - ANH NHÀN “Trường hợp phụ huynh có ý kiến mà có dấu hiệu bị các cha mẹ học sinh xa lánh, kỳ thị, lo sợ ảnh hưởng đến con mình thì nhà trường phải có trách nhiệm vào cuộc, hỗ trợ phụ huynh đã nêu ý kiến”. Ông TẠ VIỆT HÙNG, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh Được miễn học phí, học sinh vẫn phải đóng 2 triệu đồng mỗi tháng Dù được miễn học phí, nhưng học sinh các cấp trên địa bàn TPHCM vẫn phải đóng các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục với số tiền lên đến hơn 2 triệu đồng mỗi tháng. Học sinh TPHCM đầu năm học 2025 - 2026 (ảnh minh họa) Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các trường công khai các khoản thu, phát hành biên lai, hóa đơn và tránh thu dồn nhiều khoản cùng thời điểm. Những phần chi phí đã được ngân sách hoặc nguồn khác hỗ trợ phải được trừ khi xác định mức thu. Nếu cuối năm số tiền thu từ dịch vụ cao hơn chi phí thực tế, phần chênh lệch phải được hoàn trả cho học sinh.

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