Báo Tiền Phong số 268

THỨ SÁU 25/9/2026 Số 268 0977.456.112 TRANG 3 TRANG 12 TRANG 4 ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SẢN PHẨM CÔNG VIỆC TRANG 6-7 TRANG 8-9 XÂY DỰNG NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM THÀNH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA TRANG 15 Phải biết đau trước những câu hỏi cụ thể Những vấn đề làm nóng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm hỏi các em nhỏ tại Làng Trẻ em SOS Hà Nội ẢNH: XUÂN TÙNG Quan chức Chính phủ Canada và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Ottawa Mcdonald-Cartier ẢNH: TTXVN TRANG 2 ĐƯA QUAN HỆ PHÁT TRIỂN THỰC CHẤT, CÂN BẰNG HƠN CHUYỆN HÔM NAY Thắp sáng đêm Rằm XEM TIẾP TRANG 9 n KHÁNH AN Trung thu, với trẻ em, trước hết là một mùa của niềm vui. Là ánh trăng, chiếc đèn ông sao, tiếng trống múa lân, mâm cỗ và những câu chuyện cổ tích. Tăng cường giao lưu, hợp tác thanh niên Việt Nam - Campuchia TỔ NG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM CANADA: GÓI TRĂNG TRAO EM nối dài yêu thương

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế McdonaldCartier có Bộ trưởng Chính phủ Canada, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang và đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ đối tác toàn diện, Việt Nam và Canada đã xây dựng nền tảng quan hệ ngày càng vững chắc. Tin cậy chính trị được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển năng động; hợp tác giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh và giao lưu nhân dân ngày càng thực chất. Đặc biệt, hai bên đang nỗ lực đưa các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực trở thành những động lực mới của quan hệ song phương. Việt Nam và Canada có nhiều thế mạnh bổ trợ tương đồng. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng là những động lực quan trọng để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm vào năm 2030 và 2045. Canada đang đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường và tăng cường gắn kết với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Với Canada, trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp và với nhiều thành tựu to lớn đạt được trên các lĩnh vực hợp tác, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo động lực chính trị mạnh mẽ, đưa quan hệ Việt Nam - Canada phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của hai nước. Đồng thời, chuyến thăm cũng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển chiến lược và toàn diện hơn giữa hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. GIAI ĐOẠN MỚI TRONG QUAN HỆ KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, chuyên gia bình luận quốc tế Phạm Phú Phúc nhận định, Canada nói riêng, Bắc Mỹ nói chung là không gian mà Việt Nam đang cần mở rộng hợp tác về ngoại giao, kinh tế - thương mại. Những con số thương mại cho thấy nền tảng hợp tác kinh tế song phương đã có bước tiến đáng kể. Theo thống kê chính thức của Việt Nam, CPTPP đi vào hiệu lực từ tháng 1/2019 đã đánh dấu một giai đoạn mới trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Canada, với thương mại hai chiều tăng trưởng tới 170%. Quan hệ thương mại Việt Nam - Canada trở thành điểm sáng trong hợp tác song phương giữa các nước trong CPTPP. Việt Nam hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Canada tại ASEAN, chiếm 44% tổng kim ngạch Canada nhập khẩu từ khu vực, đồng thời là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Canada trong nhóm 40 nước Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Canada là đối tác xuất khẩu lớn thứ ba ở châu Mỹ và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam. Về đầu tư, Canada hiện đứng thứ 14 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, với 294 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký FDI hơn 4,9 tỷ USD. Theo Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang, trong bối cảnh kinh tế quốc tế có nhiều biến động, cả Việt Nam và Canada đều có nhu cầu củng cố tự chủ chiến lược, an ninh kinh tế và khả năng chống chịu. Đa dạng hóa các đối tác thương mại và đầu tư, giảm mức độ phụ thuộc vào một thị trường cụ thể và mở rộng mạng lưới đối tác kinh tế là những hướng đi có ý nghĩa đối với cả hai nước. THU LOAN 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 25/9/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Đưa quan hệ phát triển thực chất, cân bằng hơn Sau khi kết thúc tốt đẹp các hoạt động tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Mỹ, tối 23/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Ottawa, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour. Chuyến thăm sẽ tạo động lực chính trị mạnh mẽ, đưa quan hệ Việt Nam - Canada phát triển thực chất, cân bằng và hiệu quả hơn nữa. GS Yves Tiberghien (Đại học British Columbia, Canada) nói rằng, những tháng gần đây, Việt Nam đã nâng cấp, làm sâu sắc quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia, và chiến lược này đã phát huy hiệu quả, giúp Việt Nam tăng cường hợp tác nhiều mặt, chống chịu sức ép từ nhiều hướng. Quan chức Chính phủ Canada và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Ottawa Mcdonald-Cartier ẢNH: TTXVN Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã ân cần thăm hỏi, động viên các cháu thiếu nhi; trao tặng những phần quà ý nghĩa đến tận tay gia đình bệnh nhi với mong muốn các em sẽ sớm bình phục, khỏe mạnh và đón Tết Trung thu thật ấm áp, trọn vẹn. Bà Bùi Thị Minh Hoài mong muốn, các gia đình của các bệnh nhi luôn giữ gìn sức khỏe, động viên nhau, cùng các cháu vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mỗi gia đình sẽ là điểm tựa vững chắc để các cháu có thêm niềm tin và nghị lực chiến thắng bệnh tật. Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với các cháu thiếu nhi. Hằng năm, vào dịp Tết Trung thu, sự quan tâm đó thể hiện qua những phần quà, hoạt động thăm hỏi và tổ chức đa dạng các hoạt động vui chơi cho các cháu thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ghi nhận, biểu dương và trân trọng những nỗ lực, sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế của Bệnh viện Nhi Trung ương trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, chăm sóc toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho các bệnh nhi; không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu; từng bước đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu điều trị của trẻ em. Bệnh viện cần quan tâm tới những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp mắc bệnh nặng, để các cháu có thêm cơ hội tiếp cận với những phương pháp điều trị tiên tiến, qua đó rút ngắn thời gian điều trị, nâng cao hiệu quả chữa bệnh và giúp các cháu sớm được xuất viện, trở về với gia đình và trường lớp. Đón nhận phần quà, chị Hoàng Thị Hiền - phụ huynh của cháu Ngô Bảo Khang (hơn 2 tuổi) xúc động gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Chị Hiền cho biết, con chị phát hiện khối u sọ hầu. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật kịp thời, và cháu đang trong quá trình hồi phục. Gia đình cảm thấy an tâm và vơi đi gánh nặng khi chi phí điều trị được bảo hiểm y tế chi trả gần như 100%. “Nhận được phần quà hỗ trợ từ Mặt trận, gia đình cảm thấy rất vui và ấm lòng, đặc biệt trong dịp Trung thu ý nghĩa năm nay”, chị Hiền nói. TRƯỜNG PHONG Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà Trung thu cho bệnh nhi Nhân dịp Tết Trung thu, chiều 24/9, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao các phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và 50 suất quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các cháu thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. TỔ NG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM CANADA: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới bệnh viện và các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu ẢNH: H.D

3 n Thứ Sáu n Ngày 25/9/2026 THỜI SỰ Sáng 24/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Đánh giá kết quả đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Hải Phòng có những đổi mới khá căn bản. Đội ngũ cán bộ phát triển về chất lượng, tư duy đổi mới, trình độ và năng lực lãnh đạo, điều hành. Một số cán bộ cơ sở được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thành ủy Hải Phòng đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 2026. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng hai con số, quy mô GRDP đứng thứ ba cả nước. Thủ tướng ghi nhận thành phố tập trung mở rộng không gian phát triển, tạo các động lực tăng trưởng mới, hình thành Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng, Khu kinh tế ven biển phía Nam và Khu thương mại tự do. Trong 9 tháng, có 6 khu công nghiệp được thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư; 9 khu công nghiệp khởi công; thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 91/151 dự án. Hơn 2.400 căn nhà ở xã hội được hoàn thành, vượt kế hoạch đề ra. Đây là những điều kiện quan trọng để Hải Phòng chuyển từ chuẩn bị đầu tư sang hình thành năng lực sản xuất, dịch vụ mới. Thành phố cũng đã ban hành các chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số, từng bước xây dựng hạ tầng và dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành. Chính quyền địa phương hai cấp vận hành cơ bản ổn định, dần đi vào nền nếp; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp được cải thiện. CỤ THỂ HÓA TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ Trong thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy đổi mới mạnh mẽ việc quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Trung ương. Việc triển khai phải gắn với chương trình hành động, phân công rõ nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành; thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả. Trong công tác cán bộ, thành phố cần rà soát chất lượng, việc bố trí và sử dụng đội ngũ, trước hết ở cấp xã, phường. Việc rà soát phải căn cứ đặc điểm, khối lượng công việc và yêu cầu phát triển của từng địa bàn. Đặc biệt chú trọng năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở. Thủ tướng yêu cầu cụ thể hóa tiêu chí đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm, năng lực và sản phẩm công việc; gắn kết quả cá nhân với kết quả của cơ quan, đơn vị. Kết quả đánh giá phải được sử dụng trong quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm và sàng lọc cán bộ. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 13% trở lên trong năm 2026, Hải Phòng cần thường xuyên rà soát kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, địa bàn, dự án trọng điểm và hoạt động của doanh nghiệp. Thủ tướng lưu ý Hải Phòng cần xác định những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư nước ngoài phù hợp với định hướng phát triển của thành phố. Việc thu hút đầu tư phải gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, tạo điều kiện để các doanh nghiệp này tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp nước ngoài. Tiếp tục phát huy lợi thế cảng biển, phát triển cảng biển xanh, thông minh, trung tâm logistics quốc tế; tăng cường kết nối giao thông và liên kết vùng. Thành phố phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026; xử lý các dự án tồn đọng kéo dài và đưa cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp vào sử dụng theo quy định. Có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu lao động, đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và hạ tầng xã hội tại các khu công nghiệp. Tiếp thu các chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng, ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, thành phố sẽ chỉ đạo các bộ phận liên quan xây dựng chương trình hành động và khẩn trương tổ chức thực hiện. NGUYỄN HOÀN Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu cụ thể hóa tiêu chí đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm, năng lực và sản phẩm công việc; gắn kết quả cá nhân với kết quả của cơ quan, đơn vị. Kết quả đánh giá phải được sử dụng trong quy hoạch, đào tạo, điều động, bổ nhiệm và sàng lọc cán bộ. Đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm, sản phẩm công việc Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Hải Phòng có những đổi mới khá căn bản ẢNH: CTV Thủ tướng dâng hương tại quần thể di tích Bến K15 Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2026), cũng trong ngày 24/9 Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã tới dâng hương tại quần thể di tích Bến K15, tại Hải Phòng. Bến K15, được biết đến là “Km số 0” của Đường Hồ Chí Minh trên biển - tuyến vận tải chiến lược đã đi vào lịch sử dân tộc như biểu tượng của tinh thần dũng cảm và ý chí kiên cường, là nơi xuất phát của các con tàu không số, vận chuyển chi viện cho chiến trường miền Nam. Trên con đường vận tải chiến lược trên biển, đã có hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Hải quân anh dũng hy sinh, mãi mãi nằm lại trong lòng biển mẹ, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Thủ tướng và Đoàn công tác cũng đã tới thăm hỏi, tặng quà và động viên gia đình ông Lê Viết Khản, sinh năm 1927, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ở phường Đồ Sơn, một trong những hộ gia đình tiêu biểu, có công với cách mạng. Sáng 24/9, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo, đánh giá kết quả quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, kết luận phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị quán triệt nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong triển khai các nhiệm vụ, phải chuyển mạnh từ tư duy “hoàn thành đầu việc” sang “tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị thực tiễn”. Ban Chỉ đạo thống nhất nguyên tắc: nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng, người dùng thực tế, hiệu quả đo đếm được và bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn, an ninh thông tin; không xác nhận hoàn thành nếu mới dừng ở dự thảo, cài đặt, tập huấn hoặc báo cáo tỷ lệ tiến độ. Yêu cầu tăng cường kỷ luật thực thi, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, địa phương. Các cơ quan, đơn vị cụ thể hoá thành nhiệm vụ chi tiết, giao rõ việc, rõ người, rõ tiến độ và rõ kết quả đo đếm được; cập nhật đầy đủ sản phẩm, minh chứng trên Hệ thống theo dõi. Cán bộ, đảng viên thường xuyên sử dụng các phần mềm, tiện ích số phục vụ công việc, kiên quyết không xử lý văn bản giấy đối với các quy trình đã điện tử hóa. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên; đồng thời gắn với cơ chế xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp để chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ. Theo Thường trực Ban Bí thư, cần bám sát các kết luận, kế hoạch của Ban Chỉ đạo để giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ còn chậm, muộn. Đặc biệt, phải hoàn thành 4 nhiệm vụ trước ngày 30/9/2026: Ban hành Khung kiến trúc số của cơ quan đảng; Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án; Ban hành đầy đủ quy trình nghiệp vụ lõi, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung; Hoàn thành khắc phục các lỗ hổng về bảo mật. Đây là các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, phải tập trung mọi nguồn lực, giải quyết dứt điểm. TRƯỜNG PHONG Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu, cán bộ, đảng viên thường xuyên sử dụng các phần mềm, tiện ích số phục vụ công việc, kiên quyết không xử lý văn bản giấy đối với các quy trình đã điện tử hóa. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng ẢNH: PV Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thiết lập cơ chế quản trị chất lượng dữ liệu, công bố định kỳ tỷ lệ dùng, thiếu, chậm đồng bộ và trách nhiệm của đơn vị tạo lập dữ liệu; kiên quyết khắc phục tình trạng cấp tài khoản nhưng không sử dụng, dùng song song bản giấy và điện tử kéo dài, hoặc phần mềm có chức năng nhưng không đáp ứng quy trình thực tế. Không xử lý văn bản giấy đối với các quy trình đã điện tử hóa

ĐỀ XUẤT 8 NHÓM NỘI DUNG ĐỂ THÁO GỠ HẠN CHẾ Ngày 24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày tờ trình của Chính phủ. Theo Bộ trưởng, Việt Nam đang hội tụ đầy đủ các nguồn lực và điều kiện thuận lợi để bứt phá trở thành một trung tâm công nghiệp văn hóa năng động trong khu vực. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam thời gian qua vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa tương xứng với tiềm năng. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự bùng nổ của các nền tảng số xuyên biên giới, để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hoá, cần hành lang pháp lý đủ mạnh để bảo vệ các nhà sản xuất nội dung trong nước trước sự cạnh tranh từ nước ngoài. Trên cơ sở đó, luật được xây dựng nhằm khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, gia tăng hàm lượng văn hóa trong các sản phẩm, dịch vụ, bảo vệ thị trường nội địa và tạo đòn bẩy đưa công nghiệp văn hoá trở thành động lực tăng trưởng bứt phá của đất nước. Dự thảo luật đề xuất 5 nhóm nội dung để tháo gỡ các hạn chế hiện nay về vấn đề chưa tạo lập đủ hành lang pháp lý để tài sản trí tuệ trở thành nguồn vốn, tài sản bảo đảm trong các giao dịch tài chính, tín dụng; chưa có cơ chế nhận diện, quản lý vòng đời tài sản trí tuệ dưới dạng số, hỗ trợ công cụ sáng tạo và nâng cao năng lực định giá tài sản trí tuệ. Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng đề xuất 8 nhóm nội dung để tháo gỡ các hạn chế hiện nay về vấn đề thiếu khung pháp lý đồng bộ trong phân loại, tiêu chí công trình phục vụ hạ tầng công nghiệp văn hoá; gánh nặng thủ tục hành chính khi tổ chức sự kiện, hoạt động sáng tạo. PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM KIỂM SOÁT NỀN TẢNG XUYÊN BIÊN GIỚI Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết ban hành luật, dự thảo luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh, phù hợp với Hiến pháp. Về hạ tầng công nghiệp văn hóa, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành các quy định, đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo lưu ý làm rõ việc giao UBND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục sử dụng không gian công cộng cho hoạt động công nghiệp văn hóa, bảo đảm thống nhất với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời, cần chuẩn hóa khái niệm về chủ quyền văn hóa trên không gian mạng và tiêu chí xác định; làm rõ cơ chế phối hợp, phân định trách nhiệm giữa cơ quan quản lý văn hóa và cơ quan quản lý an ninh mạng, an ninh thông tin trong kiểm soát nền tảng xuyên biên giới, bảo vệ Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia. Do đây là dự án luật mới, còn nhiều ý kiến khác nhau, cần thời gian để nghiên cứu, tiếp thu kỹ lưỡng, cơ quan thẩm tra đề nghị xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI. LUÂN DŨNG 4 n Thứ Sáu n Ngày 25/9/2026 THỜI SỰ Ngày 24/9, tại Hà Nội, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy chủ trì, hội đàm với Phó Thủ tướng Campuchia, Bộ trưởng Dịch vụ công, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many. Cùng dự có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Campuchia tại Việt Nam Touch Sorpharath. HỢP TÁC THANH NIÊN HAI NƯỚC ĐI VÀO CHIỀU SÂU Tại hội đàm, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy chào mừng Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many cùng đoàn đại biểu Hội LHTN Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam, góp phần tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa tổ chức thanh niên và thế hệ trẻ hai nước. Anh Huy cho biết, mối quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian qua tiếp tục được củng cố, phát triển tốt đẹp; hợp tác giữa các tổ chức thanh niên hai nước ngày càng được tăng cường. Các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị, văn hóa, thể thao và tình nguyện vì cộng đồng góp phần vun đắp mối quan hệ giữa thanh niên hai nước ngày càng đi vào chiều sâu. Nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy tình hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Campuchia, anh Bùi Quang Huy đề nghị, hai bên cùng rà soát việc triển khai, kết quả hợp tác trong thời gian qua; trao đổi, thống nhất những định hướng nội dung, hoạt động cụ thể trong thời gian tới, đặc biệt là hướng tới năm 2027 - kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. Cũng tại hội đàm, anh Bùi Quang Huy đề xuất hoạt động giao lưu tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm giữa nghị sĩ trẻ Việt Nam và Campuchia. TÌNH NGUYỆN, CHUYỂN ĐỔI SỐ, HỖ TRỢ SINH KẾ Tại hội đàm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy đã thông tin về những kết quả hai tổ chức Hội phối hợp trong thời gian qua góp phần đưa tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia đến gần hơn với tuổi trẻ hai nước. Đáng chú ý, trong năm 2026, hai bên đã mở rộng hợp tác trong lĩnh vực y tế thông qua việc đón đoàn y bác sĩ tình nguyện thuộc Hội LHTN Campuchia sang Việt Nam, tạo cơ hội để đội ngũ y bác sĩ trẻ hai nước giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và triển khai các chương trình tình nguyện vì cộng đồng. Anh Nguyễn Kim Quy đề nghị, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ trẻ, tình nguyện vì cộng đồng, y bác sĩ trẻ, doanh nhân trẻ, nhà khoa học trẻ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tăng cường giao lưu, hợp tác thanh niên ở các tỉnh có chung đường biên giới hai nước, nhất là hoạt động tình nguyện, hỗ trợ sinh kế, khởi nghiệp góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển. Hướng tới năm 2027, nhất là dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động như gặp gỡ hữu nghị thanh niên, giao lưu văn hóa - thể thao, cuộc thi tìm hiểu lịch sử và thành tựu quan hệ Việt Nam - Campuchia. Hai bên đồng thời thống nhất định hướng tiếp tục phối hợp với phía Lào nâng cao hiệu quả chương trình Liên hoan thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa thế hệ trẻ ba nước. VUN ĐẮP MỐI QUAN HỆ HỮU NGHỊ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM - CAMPUCHIA Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò quan trọng của hợp tác thanh niên trong củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Campuchia đặc biệt quan tâm đến việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, được các thế hệ trước gây dựng, gìn giữ và tiếp tục phát triển trong hiện tại, tương lai. Việc tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân, nhất là giữa tổ chức Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia, sẽ tạo nền tảng để thanh niên hai nước cùng hỗ trợ, hợp tác và hội nhập. Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many đề nghị, thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai các nội dung trong thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027, đồng thời đẩy mạnh hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn lãnh đạo, chuyên gia, thanh thiếu niên; tổ chức hội thảo, hội nghị bàn tròn thanh niên và các chương trình trao đổi văn hóa. Hướng tới năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many đề xuất tăng cường các hoạt động giao lưu thanh niên, Festival thanh niên Việt Nam - Campuchia, giáo dục thanh thiếu nhi và trao đổi kinh nghiệm. XUÂN TÙNG Tại hội đàm giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia, nhiều nội dung tăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên hai nước đã được trao đổi, đề xuất. Tăng cường giao lưu, hợp tác thanh niên Việt Nam - Campuchia Công nghiệp văn hóa chưa phát huy hết tiềm năng Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị hai tổ chức thanh niên nghiên cứu, xây dựng các hoạt động có ý nghĩa dành cho thế hệ trẻ. Qua đó, giúp thanh thiếu nhi hai nước hiểu sâu sắc hơn về lịch sử quan hệ, trân trọng những thành quả hợp tác và phát huy trách nhiệm trong vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tới Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many ẢNH: X.T Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, Việt Nam đang hội tụ đầy đủ các nguồn lực và điều kiện thuận lợi để bứt phá trở thành một trung tâm công nghiệp văn hóa năng động trong khu vực. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam thời gian qua vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa tương xứng với tiềm năng.

5 n Thứ Sáu n Ngày 25/9/2026 KINH TẾ GIẢM ÁP LỰC CHO HỆ THỐNG ĐIỆN Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực đang được Quốc hội xem xét là bổ sung cơ sở pháp lý để áp dụng giá bán lẻ điện theo thời gian sử dụng đối với khách hàng sinh hoạt khi đáp ứng điều kiện kỹ thuật. Nếu được cụ thể hóa, đây sẽ là thay đổi đáng kể trong cách tính tiền điện đối với các hộ gia đình. Hiện khách hàng sinh hoạt chủ yếu trả tiền điện theo biểu giá bậc thang. Theo đó, lượng điện sử dụng càng nhiều, phần điện rơi vào các bậc cao sẽ có mức giá cao hơn. Trong khi đó, biểu giá theo thời gian sử dụng (thường gọi là TOU) phân chia giá điện theo các khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm. Điều đó có nghĩa, nếu áp dụng giá điện theo giờ, hai gia đình cùng sử dụng 500 kWh/ tháng nhưng có thời điểm tiêu thụ khác nhau có thể phải trả số tiền khác nhau. TS Ngô Đức Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng - cho rằng mục tiêu của giá điện theo giờ là điều tiết phụ tải, khuyến khích người sử dụng chuyển một phần nhu cầu điện khỏi những thời điểm hệ thống căng thẳng. Tuy nhiên, theo ông Lâm, việc mở rộng cơ chế này sang khách hàng sinh hoạt cần được cân nhắc kỹ bởi đặc điểm sử dụng điện của hộ gia đình rất khác doanh nghiệp. Nhiều nhu cầu của người dân mang tính thiết yếu và “không phải lúc nào cũng có thể lựa chọn thời gian sử dụng”. Do đó, chính sách cần có lộ trình phù hợp và đánh giá tác động đối với từng nhóm khách hàng. Chuyên gia năng lượng Đào Nhật Đình cho rằng giá điện theo thời gian có thể tạo tín hiệu để người dùng điều chỉnh hành vi, qua đó giảm áp lực cho hệ thống điện. Tuy nhiên, điểm khó là giờ cao điểm buổi tối lại trùng với thời gian phần lớn người lao động trở về nhà, khiến nhu cầu nấu ăn, sử dụng điều hòa, bình nóng lạnh, chiếu sáng và nhiều thiết bị khác đồng loạt tăng cao. Ngược lại, nếu hàng triệu thiết bị có thể được chuyển khỏi một vài giờ cao điểm, lợi ích đối với hệ thống điện có thể rất lớn. TS Nguyễn Huy Hoạch - thành viên Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam - cho rằng giá điện theo giờ không nên chỉ được nhìn dưới góc độ tăng hay giảm tiền điện mà về bản chất là một tín hiệu kinh tế nhằm thay đổi thời điểm sử dụng điện. Khi hàng triệu khách hàng cùng dồn nhu cầu vào một vài giờ trong ngày, hệ thống phải huy động thêm nguồn điện, kể cả các nguồn có chi phí cao, đồng thời đầu tư nguồn và lưới để đáp ứng mức công suất cực đại dù mức phụ tải này chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. CHƯA THỂ ÁP DỤNG NGAY Về hạ tầng đo đếm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tỷ lệ công tơ điện tử trên toàn hệ thống đã đạt mức rất cao. Cả 5 tổng công ty điện lực đã gần như chuyển hoàn toàn từ ghi chỉ số thủ công sang ghi chỉ số tự động từ xa. Đây là nền tảng quan trọng để tiến tới những mô hình giá điện linh hoạt hơn. Theo chuyên gia, để xác định chính xác một hộ gia đình đã sử dụng bao nhiêu điện trong giờ cao điểm, bình thường hay thấp điểm, thiết bị phải có khả năng ghi nhận sản lượng theo từng khoảng thời gian. Dữ liệu sau đó phải được lưu trữ, truyền về ổn định và xử lý chính xác trên hệ thống công nghệ thông tin với quy mô hàng chục triệu khách hàng. Ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương - cho biết, công tơ phục vụ TOU phải đo được chính xác sản lượng điện ở ba khung giờ khác nhau. Ngoài thiết bị đo, hệ thống đường truyền và các điều kiện kỹ thuật liên quan cũng phải đáp ứng. Theo ông Hùng, nếu áp dụng giá điện theo giờ, công tơ phải có khả năng đo sản lượng theo ba khung thời gian; đồng thời hạ tầng truyền dữ liệu và các điều kiện kỹ thuật liên quan cũng phải đáp ứng. Do đó, việc luật cho phép áp dụng giá điện theo thời gian mới là bước đầu. XUÂN PHONG Nếu giá điện sinh hoạt được tính theo thời gian sử dụng, hóa đơn của mỗi gia đình sẽ không chỉ phụ thuộc vào số điện tiêu thụ mà còn vào thời điểm dùng điện. Cơ chế này có thể giúp giảm áp lực giờ cao điểm, song đặt ra vấn đề về thói quen sinh hoạt, công tơ, hạ tầng dữ liệu và khả năng lựa chọn của người dân. Cùng dùng 500 kWh, hóa đơn có thể khác nhau Hạ tầng kỹ thuật là yếu tố tiên quyết để triển khai áp dụng giá điện theo giờ (Ảnh minh họa) Theo tính toán của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), nếu dịch chuyển được khoảng 3-5% phụ tải buổi tối sang ban ngày, công suất cực đại có thể giảm khoảng 450750 MW. Nếu tỷ lệ dịch chuyển đạt 10%, công suất đỉnh có thể giảm khoảng 1.500 MW - tương đương quy mô của một nhà máy điện lớn. KHÔNG CHỈ NGƯỜI MUA NHÀ CHỊU TÁC ĐỘNG Chính phủ vừa thống nhất yêu cầu quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, bảo đảm phù hợp và thống nhất với thời hạn sử dụng công trình theo pháp luật về xây dựng. Theo Nghị quyết 278/NQ-CP về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, Bộ Xây dựng được giao quy định cụ thể nội dung này trong dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Đồng thời, cần làm rõ phương án xử lý nhà chung cư khi hết thời hạn sử dụng, trong đó xác định quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, như quyền tiếp tục sử dụng quyền sử dụng đất để xây dựng lại chung cư và nghĩa vụ đóng góp tài chính để xây dựng công trình mới. Quy định niên hạn công trình được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý rõ hơn cho việc xây dựng lại chung cư cũ, đồng thời thay đổi cách thị trường định giá căn hộ. Theo Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), qua nhiều kỳ báo cáo, căn hộ chung cư đang giữ vai trò dẫn dắt thị trường bất động sản. Đây là xu hướng phù hợp với quá trình đô thị hóa tại các thành phố lớn. Khi tốc độ đô thị hóa tiếp tục gia tăng, trong khi quỹ đất tại những khu vực có hạ tầng hoàn chỉnh ngày càng hạn chế, phát triển nhà ở theo hướng tiết kiệm đất, tối ưu không gian và hình thành các đô thị nén trở thành lựa chọn phù hợp. Vì vậy, căn hộ chung cư không chỉ là một sản phẩm bất động sản mà còn là một cấu phần quan trọng trong phát triển đô thị và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân. Do giữ vai trò lớn trên thị trường, những thay đổi về chính sách quản lý nhà chung cư có thể tạo ra tác động lan tỏa đến nhiều chủ thể, từ người mua nhà, doanh nghiệp phát triển dự án, ngân hàng đến các ngành nghề liên quan. Ở góc độ này, việc quy định thời hạn sử dụng gắn với niên hạn công trình không đơn thuần là vấn đề kỹ thuật hay an toàn công trình, mà còn liên quan trực tiếp đến giá trị tài sản và kỳ vọng của người sở hữu. Theo VARS IRE, ở chiều tích cực, việc quản lý vòng đời công trình và chủ động tái thiết chung cư khi hết thời hạn sử dụng có thể mở ra cách tiếp cận mới trong phát triển nguồn cung căn hộ. Thay vì để những khu chung cư xuống cấp trở thành điểm nghẽn kéo dài, việc chuẩn bị cơ chế tái thiết từ sớm có thể tạo điều kiện thay thế, bổ sung nguồn cung một cách chủ động, đặc biệt tại các khu vực đô thị đã phát triển, nơi quỹ đất mới ngày càng hạn chế. NIÊN HẠN KHÔNG ĐỒNG NGHĨA LÀM GIẢM GIÁ TRỊ CĂN HỘ Cũng theo VARS IRE, nếu cơ chế tái thiết được triển khai hiệu quả, chính sách niên hạn công trình về dài hạn không nhất thiết đồng nghĩa với việc làm giảm giá trị của nhà chung cư. Ngược lại, một cơ chế rõ ràng về kiểm định, cải tạo, xây dựng lại và quyền của chủ sở hữu có thể góp phần tạo lập một vòng đời tài sản minh bạch hơn. Tuy nhiên, VARS IRE lưu ý rằng do căn hộ đang là phân khúc dẫn dắt thị trường, các quy định liên quan đến quyền của chủ sở hữu, cơ chế tái thiết và nghĩa vụ tài chính nếu chưa được thiết kế rõ ràng có thể tác động đến tâm lý người mua, kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp và quyết định cấp tín dụng của các tổ chức tài chính... Ở góc độ thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho rằng trong ngắn hạn, nhu cầu đối với các chung cư được sở hữu lâu dài có thể tăng trước khi luật mới được áp dụng. Tuy nhiên, theo MBS mức tăng có thể không quá mạnh do nhà đầu tư vẫn thận trọng và mặt bằng lãi suất cao. ĐÌNH PHONG Theo chuyên gia, quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình có thể tác động đến tâm lý người mua và diễn biến giá căn hộ. Thời hạn sử dụng nhà chung cư sẽ theo niên hạn công trình ẢNH: CTV Một chuyên gia nhận định, việc đưa niên hạn công trình vào quản lý không đồng nghĩa giá chung cư sẽ đồng loạt giảm. Tác động tới giá sẽ phụ thuộc vào từng loại hình sản phẩm, thời gian sử dụng còn lại của công trình, vị trí, chất lượng dự án và quan trọng hơn là cơ chế pháp lý khi công trình hết niên hạn. Tính niên hạn công trình, giá chung cư thay đổi thế nào?

6 GIỚI TRẺ n Thứ Sáu n Ngày 25/9/2026 TS Linh cho rằng, nhiều phụ huynh hiện thường dành sự quan tâm lớn đến việc con học thêm môn gì, làm thế nào để học giỏi, biết nhiều và theo kịp hoặc vượt bạn bè. Trong khi đó, những câu hỏi tưởng đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của trẻ như “con chơi với ai?”, “có bạn để chia sẻ hay không?”, “có không gian vui chơi an toàn, phù hợp với lứa tuổi hay không?”… lại chưa được quan tâm tương xứng. “Trẻ em không chỉ cần học tập mà còn cần được vui chơi, vận động, khám phá và giao tiếp”, TS Linh nhấn mạnh. Theo ông Linh, trong một năm chỉ có một số dịp như Tết Thiếu nhi, Trung thu để người lớn tập trung hơn đến đời sống tinh thần của trẻ. Thế nhưng, ngay cả trong những ngày vốn dành cho mình, vẫn có những em thiếu cơ hội vui chơi cùng bạn bè hoặc chưa nhận được sự đồng hành đầy đủ của người lớn. TS. Đặng Vũ Cảnh Linh cho rằng, trong văn hóa truyền thống, Trung thu vốn được coi là Tết của trẻ em, một sinh hoạt cộng đồng lấy trẻ em làm trung tâm. Niềm vui Trung thu không chỉ gói gọn trong đêm rằm. Từ trước đó, người lớn đã cùng trẻ chuẩn bị bánh, kẹo, hoa quả, làm đèn, bày cỗ. Đến đêm rằm, trẻ em tụ họp, các gia đình cùng tham gia tổ chức trò chơi, rước đèn, phá cỗ. Ở nhiều làng quê, những trò chơi dân gian, câu chuyện và lời hát được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua những cuộc vui như vậy. Trẻ không chỉ có thêm niềm vui mà còn được tìm hiểu văn hóa, học cách chia sẻ, nhường nhịn và gắn bó với những người xung quanh. “Bởi vậy, Theo TS Đặng Vũ Cảnh Linh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên, đời sống của một bộ phận trẻ em đang có sự mất cân đối khi các em dành nhiều thời gian cho học tập, công nghệ nhưng lại thiếu không gian vui chơi, giao tiếp và sinh hoạt cộng đồng. ĐỂ TRẺ EM CÓ MỘT MÙA CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ Những ngày cận Trung thu, tại xã Tiền Phong, xã vùng cao biên giới của Nghệ An, không khí chuẩn bị cho mùa trăng trở nên đặc biệt hơn. Những phần quà được chuyển về từ các liên đội trong tỉnh, những món quà do chính các bạn đội viên, thiếu nhi tự nguyện đóng góp, cùng những tấm thiệp nhỏ gửi lời chúc Trung thu được trao tận tay những người bạn có hoàn cảnh khó khăn. Điều khiến những phần quà ấy trở nên đặc biệt không hẳn bởi giá trị vật chất. Trong mỗi “gói trăng” là sự góp nhặt từ những tấm lòng của các em nhỏ. Có nơi gửi bánh kẹo, đồ dùng học tập; có những món quà rất đỗi đời thường, thậm chí có cả chai nước mắm, gói mì chính... Mỗi món quà mang theo một câu chuyện, một lời nhắn gửi giản dị: nơi này có những người bạn đang nhớ đến các em. Với xã Tiền Phong, sự sẻ chia ấy càng có ý nghĩa khi đời sống của người dân, đặc biệt là trẻ em ở nhiều bản vùng cao, vẫn còn không ít khó khăn. Anh Nguyễn Đình Quang, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội xã Tiền Phong cho biết, thực hiện chiến dịch “Gói trăng trao em” do Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An phát động, Đoàn xã và Hội đồng Đội xã đã triển khai chương trình tới 3 liên đội trên địa bàn, gồm 2 liên đội bậc THCS và 1 liên đội bậc tiểu học. Hàng trăm suất quà đong đầy yêu thương của các đội viên, thiếu nhi đã được gói ghém gửi đến cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn. Mùa Trung thu năm nay, xã vùng cao Tiền Phong thêm ngập tràn niềm vui khi có 5 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được mạnh thường quân nhận hỗ trợ lâu dài, chắp cánh ước mơ đến trường. Anh Quang cho biết, trong quá trình kêu gọi, vận động hỗ trợ hoạt động trung thu, Đoàn xã Tiền Phong kết nối được với một mạnh thường quân tại Hà Nội nhận đỡ đầu đến 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến khi hoàn thành bậc THCS. Theo đó, việc hỗ trợ sẽ được triển khai từ tháng 10/2026, với mức ban đầu 300.000 đồng/em/tháng. Một trong những em được nhận đỡ đầu là Lương Văn Minh, học sinh lớp 2A, Phân hiệu 2, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Tiền Phong. Minh sống tại cụm Na Câng, bản Na Tràng, một khu tái định cư của người dân chuyển ra từ vùng thủy điện. Em Minh mồ côi bố, mẹ phải đi làm thuê xa nhà. Cậu bé hiện sống cùng ông bà nội và một chị gái đang học lớp 4. Năm 2022, ngôi nhà nơi em sống cùng ông bà còn bị cháy. Trong những ngày rộn ràng Trung thu, nhận tin cháu Minh được mạnh thường quân nhận đỡ đầu, ông bà nội của em vui mừng bật khóc và cam kết sẽ dành nguồn hỗ trợ để phục vụ việc học tập của Chiều 24/9, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm và tặng quà Làng trẻ em SOS Hà Nội dịp Tết Trung thu năm 2026. Cùng tham gia đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Làng trẻ SOS Hà Nội là một trong số 17 cơ sở thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam. Từ tháng 5/2026, Làng trẻ em SOS Hà Nội được chính thức bàn giao về UBND TP Hà Nội quản lý và đang hoàn thiện quy trình tổ chức lại thành cơ sở bảo trợ xã hội công lập theo quy định. Làng hiện có 16 gia đình, mỗi gia đình có 1 bà mẹ và bà dì chăm sóc từ 5 đến 10 cháu. Qua 36 năm hoạt động, Làng trẻ SOS Hà Nội đã chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều thế hệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trưởng thành. Đến nay, đã có hơn 400 em hoàn toàn tự lập cuộc sống, trong đó 250 em đã lập gia đình và có công việc ổn định. Tại chương trình, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương và Thành phố Hà Nội đã thăm hỏi, động viên và trao tặng quà đến các em nhỏ, tập thể những người đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu tại Làng. Đoàn công tác cũng đã thăm thực tế Nhà gia đình SOS; chụp ảnh lưu niệm với các em nhỏ và cán bộ, nhân viên công tác tại Làng trẻ SOS Hà Nội. XUÂN TÙNG Các em thiếu nhi rạng rỡ trong trang phục truyền thống của người Mông háo hức đợi được phá cỗ ẢNH: THÁI LÂM Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà Làng trẻ SOS Gói trăng trao em nối dài Từ những chiếc bánh Trung thu, hộp sữa, gói bánh kẹo đến cả chai nước mắm được các bạn nhỏ cẩn thận gói ghém, những “gói trăng” từ khắp các liên đội ở Nghệ An đã vượt qua khoảng cách địa lý để tìm về những bản làng vùng biên. Nhưng điều ý nghĩa hơn cả không chỉ nằm ở món quà trao trong một mùa trăng, mà ở những kết nối được mở ra để yêu thương tiếp tục được trao đi tiếp sức cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Học sinh chuẩn bị những gói quà trong chiến dịch “Gói trăng trao em” ẢNH: CTV Không chỉ là bánh,đèn và quà

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