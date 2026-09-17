Báo Tiền Phong số 260

THỨ NĂM 17/9/2026 Số 260 0977.456.112 TRANG 3 THỦ TƯỚNG VÀ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRAO ĐỔI VỚI CÁC ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG TRANG 16 TRANG 10 Khẩn trương điều tra vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội TRANG 12 Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu thăm chùa Quán Sứ BAO GIỜ VIỆT NAM CÓ ĐẠI PHIM TRƯỜNG NHƯ TRUNG QUỐC, HÀN QUỐC? Cảnh trong phim Hộ linh tráng sĩ Phụ huynh chen chúc mua sách giáo khoa tại TP Đà Nẵng ẢNH: PV TRANG 5 Lo thiếu nguồn, Bộ Công Thương xoay sang điện mái nhà, điện than XÓA ĐỘC QUYỀN PHƯƠNG ÁN AN NINH ĐẶC BIỆT CHO LỄ KHAI MẠC ASIAD 20 TRANG 6-7 TRANG 8-9 CHUYỆN HÔM NAY EVN đang có một năm 2026 với những con số tài chính đáng chú ý: 8 tháng đầu năm, doanh thu toàn Tập đoàn đạt hơn 482.000 tỷ đồng, lợi nhuận ước 12.215 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm; đặc biệt, đến ngày 30/6, EVN đã xử lý hết số lỗ lũy kế tích tụ từ những năm trước. Lại lo thiếu điện XEM TIẾ P TRANG 9 n NGUYỄN TUẤN THIẾU SÁCH GIÁO KHOA: XUẤT BẢN

Gửi kiến nghị tới Quốc hội, cử tri TP Đà Nẵng đề nghị nghiên cứu, sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng giảm thời giờ làm việc tối đa của người lao động từ 48 giờ/tuần xuống còn 44 hoặc 40 giờ/tuần. LÝ DO CẦN GIẢM THỜI GIỜ LÀM VIỆC Theo cử tri, việc giảm thời giờ làm việc sẽ giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, chăm lo gia đình, nâng cao đời sống tinh thần và chất lượng cuộc sống. Cử tri cho rằng đề xuất này cũng phù hợp với xu hướng tiến bộ về chính sách lao động và an sinh xã hội tại nhiều nước hiện nay. Trả lời kiến nghị trên, Bộ Nội vụ cho biết Bộ luật Lao động hiện hành quy định thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần. Đồng thời, Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động. Bộ Nội vụ nhấn mạnh, điều chỉnh thời giờ làm việc bình thường là chính sách lớn, tác động trực tiếp đến người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức sản xuất, kinh doanh, thị trường lao động và năng suất lao động. Chính sách này cũng có thể tác động đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc điều chỉnh thời giờ làm việc cần được nghiên cứu, đánh giá toàn diện trên cơ sở thực tiễn. Theo Bộ Nội vụ, trong bối cảnh năng suất lao động của Việt Nam còn thấp so với nhiều nước trong khu vực, việc giảm thời giờ làm việc bình thường khi năng suất lao động chưa được cải thiện tương ứng có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, việc làm và thu nhập của người lao động. Bên cạnh đó, yêu cầu phục hồi, phát triển kinh tế, thích ứng với những biến động của thị trường và mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới cũng đòi hỏi phải cân nhắc thận trọng khi điều chỉnh chính sách về thời giờ làm việc. Theo đó, việc giảm thời giờ làm việc bình thường xuống dưới 48 giờ/tuần cần có lộ trình và cơ chế phù hợp, nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động. Chính sách này cũng cần tránh làm ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động hoặc làm gia tăng đáng kể chi phí lao động của doanh nghiệp. Do vậy, Bộ Nội vụ cho rằng việc sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng bắt buộc giảm thời giờ làm việc bình thường từ 48 giờ/tuần xuống còn 44 hoặc 40 giờ/tuần trong giai đoạn hiện nay là chưa phù hợp. CẦN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ Liên quan đến nội dung này, trong quá trình góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đề xuất quy định lộ trình giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động xuống còn 40-44 giờ/tuần. Đề xuất nhằm thống nhất với thời giờ làm việc tại khu vực công. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, Bộ Nội vụ nêu rõ không tiếp thu kiến nghị này. Trước đó, tổ chức Công đoàn Việt Nam và một số chuyên gia cũng từng đưa ra đề xuất tương tự. Các ý kiến cho rằng, khi có sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống, người lao động có thể làm việc hiệu quả hơn và gắn bó lâu dài hơn với doanh nghiệp. Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ cho biết quy định thời giờ làm việc 48 giờ mỗi tuần đã được duy trì từ năm 1994 đến nay và chính sách này đã được cân nhắc qua nhiều lần sửa luật. Ông Hạ lưu ý, việc điều chỉnh thời giờ làm việc cần được đánh giá tổng thể, bảo đảm hài hòa giữa năng suất, thu nhập của người lao động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Theo đại biểu, trước khi thay đổi chính sách cần đánh giá tác động và lấy ý kiến trực tiếp của người lao động, doanh nghiệp, qua đó bảo đảm hài hòa lợi ích của hai bên. Ông Bùi Sỹ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội), cũng lưu ý việc giảm giờ làm cần được xem xét thận trọng và lựa chọn thời điểm phù hợp. Theo ông Lợi, việc giảm giờ làm nên được thực hiện theo lộ trình, có thể bắt đầu từ khoảng năm 2030, khi năng suất lao động tăng lên và các điều kiện về an toàn lao động được cải thiện. LUÂN DŨNG 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 17/9/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Cần lộ trình giảm thời giờ làm việc xuống 44 hoặc 40 giờ/tuần Theo Bộ Nội vụ, việc sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng bắt buộc giảm thời giờ làm việc bình thường từ 48 giờ/tuần xuống còn 44 hoặc 40 giờ/tuần trong giai đoạn hiện nay là chưa phù hợp. Ngày 16/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư họp, xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Ban Bí thư nhận thấy, các ông: Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế (nguyên: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện K); Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (nguyên: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ), đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Hai cán bộ này cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng ông Trần Văn Thuấn, ông Nguyễn Huy Ngọc. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. Trước đó, quá trình điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thuấn về tội “Nhận hối lộ”. Cũng liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Huy Ngọc về tội “Nhận hối lộ”. TRƯỜNG PHONG Đề xuất giảm thời giờ làm việc xuống còn 44 hoặc 40 giờ/tuần Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khai trừ Đảng Ngày 16/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khảo sát thực địa Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 11191120, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác khảo sát tình hình triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, trong đó có dự án mở rộng tuyến đường chuyên dụng và các hạng mục hạ tầng liên quan. Đây là một trong những khu vực trọng điểm của Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn. Theo báo cáo của tỉnh, dự án mở rộng đường chuyên dụng khu vực mốc 1119-1120 được triển khai theo các giai đoạn; giai đoạn mở rộng từ 4 lên 6 làn đường đã hoàn thành và đưa 2 làn mở rộng vào khai thác. Giai đoạn tiếp theo mở rộng từ 6 lên 14 làn đường đang được triển khai. Theo định hướng, cửa khẩu thông minh sẽ tăng mức độ số hóa trong quản lý, điều hành, kết nối dữ liệu và kiểm soát hàng hóa, qua đó nâng cao năng lực thông quan xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong buổi khảo sát, đoàn công tác cũng tham quan, nghe báo cáo nhanh về hoạt động xuất nhập khẩu tại Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn. Buổi khảo sát diễn ra trước khi đoàn công tác, do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu, sang Trung Quốc dự Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23 và Hội chợ Trung Quốc - ASEAN diễn ra từ ngày 16-17/9. TRỌNG ĐẢNG Khảo sát việc triển khai cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn

3 n Thứ Năm n Ngày 17/9/2026 THỜI SỰ Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc lịch sử quan trọng, chính thức mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam. Để hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm, chặng đường 5 năm 2026-2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo, trong đó, nền kinh tế phải bứt phá, đạt mức tăng trưởng hai con số. Cùng với những chủ trương, quyết sách lớn, đúng đắn, mang tính đột phá của Đảng, Nhà nước, một yếu tố then chốt để hiện thực hóa mục tiêu trên là phải tạo được những thay đổi tích cực, mạnh mẽ, thực chất về năng lực điều hành của Chính phủ, đồng thời tối ưu hóa năng lực thực thi của các cấp, các ngành và địa phương. Chuyên đề “Nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số” được xây dựng trên cơ sở kết hợp cả lý luận, thực tiễn cho việc định hình phương thức quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển, khơi thông các điểm nghẽn, giải phóng mọi nguồn lực để đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2031 và những năm tiếp theo. Thủ tướng tập trung phân tích 7 nhóm nội dung chủ yếu - là 7 yếu tố quan trọng trong năng lực điều hành của Chính phủ, gồm: Năng lực phân tích, dự báo chiến lược, định hướng và phản ứng chính sách; Năng lực xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; Năng lực tổ chức thực thi, điều phối các cấp, các ngành, phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị; Năng lực huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; Năng lực điều hành dựa trên dữ liệu và ứng dụng công nghệ; Năng lực tạo đồng thuận xã hội và thực hiện trách nhiệm giải trình; Năng lực đánh giá, giám sát, kiểm soát thực thi. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, ngay sau khi kiện toàn, Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xác định đây là khâu then chốt để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2. Những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2026 là nền tảng quan trọng, nhưng cũng cho thấy còn rất nhiều việc phải làm và phải làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Thời gian tới, để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và bảo đảm tính dài hạn, bền vững của mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chính phủ sẽ tập trung triển khai các giải pháp nâng cao đồng bộ 7 yếu tố năng lực. RÀ SOÁT TOÀN BỘ ĐIỂM NGHẼN THỂ CHẾ TRONG LĨNH VỰC, ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH Sáng 16/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi và truyền đạt chuyên đề "Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" cho các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Trong phần trao đổi, Chủ tịch Quốc hội nêu bật một số nội dung trọng tâm, cốt lõi, những vấn đề mới trong công tác lập pháp của Quốc hội gồm: Việc triển khai chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và những kết quả nổi bật trong thời gian qua; những hạn chế, tồn tại và nhiệm vụ và giải pháp công tác xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia; vận dụng quan điểm mới của Đảng và Nhà nước về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các học viên của lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; chỉ đạo rà soát toàn bộ điểm nghẽn thể chế trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách, đảm bảo “sáu rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm… Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để các học viên vận dụng và thực hiện sau khi lớp học kết thúc: “Đã nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả. Phải dũng cảm làm những việc trước kia chưa ai làm, thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động”. TRƯỜNG PHONG Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao đổi, truyền đạt chuyên đề “Nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ, tạo đột phá mạnh mẽ cho phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng hai con số” cho các học viên đang tham gia Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội trao đổi với các ủy viên Trung ương Đảng Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đại diện lớp học tặng hoa Thủ tướng Lê Minh Hưng ẢNH: TTXVN Phát biểu khai mạc, ông Triệu Tài Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong tham gia xây dựng pháp luật, tập hợp ý kiến phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các chức sắc, tổ chức tôn giáo; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên… và đại diện các địa phương, nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ xem xét quyết định. Ông Vinh đề nghị, các ý kiến cần làm rõ những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện để Nghị định không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước mà còn tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về một số vấn đề cụ thể, theo ông Vinh, các ý kiến cần bám sát quy định của Hiến pháp, Luật Tín ngưỡng tôn giáo đã ban hành, các chủ trương đường lối của Đảng, các quy định pháp luật có liên quan và thực tiễn công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Cần tập trung vào những vấn đề thực sự cần thiết phải quy định, chú trọng những vấn đề trực tiếp liên quan quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tôn giáo. Cùng với đó, cần nêu về vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp, hoạt động tín ngưỡng tại cộng đồng, hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo, quan hệ quốc tế về tôn giáo, hoạt động trên không gian mạng, vấn đề phân cấp, phân quyền và thực thi chi phí tuân thủ ở chính quyền địa phương, đặc biệt là khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. “Đối với mỗi vấn đề trên, đề nghị đại biểu không chỉ nêu nhận xét mà cố gắng xác định rõ nội dung nào phù hợp, nội dung nào còn bất cập, nguyên nhân và kiến nghị sửa đổi, bổ sung cụ thể”, ông Vinh nêu rõ. Theo thông tin từ hội nghị, dự thảo Nghị định quy định một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gồm 8 chương, 77 điều, áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Trong đó, dự thảo Nghị định đã bổ sung các nội dung về phạm vi điều chỉnh và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Dự thảo cũng quy định chi tiết các nội dung liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo trên không gian mạng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng; trách nhiệm cụ thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tín ngưỡng, tôn giáo, về an ninh mạng; trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng; trách nhiệm cụ thể của tổ chức, doanh nghiệp viễn thông. TRƯỜNG PHONG Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Triệu Tài Vinh phát biểu khai mạc Hội nghị ẢNH: TRƯỜNG PHONG Phản biện xã hội dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Chiều 16/9, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với hồ sơ dự thảo Nghị định quy định một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Ông Triệu Tài Vinh - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, chủ trì hội nghị. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra để nâng cao năng lực điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp; tập trung chỉ đạo, điều hành đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, Kết luận số 18-KL/TW, các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 3 cùng Chương trình hành động của Chính phủ và của từng bộ, ngành, địa phương, nỗ lực tối đa để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển.

4 n Thứ Năm n Ngày 17/9/2026 XÃ HỘI Khoảng trống phía sau các gói thầu y tế BỐN KHOẢNG TRỐNG CẦN RÀ SOÁT Từ vụ Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ, theo bà, có những khoảng trống nào trong đấu thầu, thẩm định và giám sát mua sắm công cần được nhìn nhận, khắc phục? Trước hết, cần khẳng định việc khởi tố, bắt tạm giam mới là các quyết định tố tụng; hành vi và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân phải được cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ và chỉ có thể kết luận bằng bản án có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, những thông tin đã được công bố cho thấy vụ án không nên được nhìn như một hiện tượng cá biệt chỉ liên quan đến một doanh nghiệp. Khi một doanh nghiệp tham gia và trúng số lượng rất lớn các gói thầu ở nhiều cơ sở y tế, trong đó có những gói chỉ một nhà thầu tham dự, mức tiết kiệm rất thấp hoặc giá trúng sát giá gói thầu, thì đó là dấu hiệu cảnh báo về chất lượng của cơ chế phòng ngừa và phát hiện rủi ro. Tôi cũng lưu ý rằng tỷ lệ trúng thầu cao hay việc chỉ có một nhà thầu tham dự tự thân chưa đủ để kết luận có vi phạm. Thiết bị y tế chuyên sâu thường gắn với bản quyền, cấu hình kỹ thuật, yêu cầu tương thích, phụ tùng và dịch vụ bảo trì của nhà sản xuất nên thị trường có thể ít nhà cung cấp. Nhưng chính vì thị trường hẹp, giá trị gói thầu lớn và thông tin kỹ thuật bất cân xứng, quy trình thẩm định càng phải chặt chẽ hơn. Không thể lấy tính đặc thù của thiết bị làm lý do để chấp nhận cạnh tranh hình thức hoặc bỏ qua việc kiểm chứng giá. Theo tôi, vụ việc đang gợi ra ít nhất bốn khoảng trống cần được rà soát. Thứ nhất là khâu hình thành nhu cầu, xây dựng cấu hình và giá gói thầu. Nếu cấu hình bị “đóng” theo một sản phẩm hoặc một nhà cung cấp, nếu báo giá tham khảo có liên hệ lợi ích với nhau, thì cuộc thầu có thể đúng quy trình trên giấy nhưng cạnh tranh đã bị thu hẹp từ trước. Thứ hai là khả năng nhận diện chuỗi sở hữu, doanh nghiệp liên quan và các tầng trung gian ở nước ngoài. Nếu chỉ nhìn hóa đơn nhập khẩu cuối cùng mà không truy xuất giá của nhà sản xuất và chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng, cơ quan mua sắm khó nhận ra chuyển giá hoặc nâng giá qua nhiều pháp nhân. Thứ ba là dữ liệu đấu thầu, hải quan, thuế, đăng ký lưu hành, kê khai giá và thanh toán vẫn chưa được kết nối đủ sâu để phát hiện bất thường theo thời gian thực. Thứ tư là thẩm định và hậu kiểm có nơi còn nặng kiểm tra hồ sơ, thiếu phân tích rủi ro và đối chiếu giá giữa các cơ sở y tế. Để xảy ra vụ việc này, theo bà, vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý ra sao? Trách nhiệm phải được xác định theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hành vi cụ thể của từng chủ thể; không thể quy chung cho “cơ chế”, nhưng cũng không nên dồn toàn bộ trách nhiệm cho một khâu. Luật Đấu thầu đã phân định trách nhiệm của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, tổ chuyên gia, tổ thẩm định và các cơ quan quản lý nhà nước. Ai quyết định nội dung nào, có điều kiện tiếp cận thông tin gì, đã thực hiện hoặc không thực hiện nghĩa vụ nào thì phải chịu trách nhiệm tương ứng về nội dung đó. Nếu dữ liệu cho thấy một nhà thầu trúng dày đặc, nhiều gói chỉ có một người dự, giá trúng thường sát giá dự toán, một model thiết bị có chênh lệch đáng kể giữa các nơi hoặc hàng hóa đi qua nhiều pháp nhân trung gian, hệ thống phải phát tín hiệu để kiểm tra sớm. Hậu kiểm chỉ được tiến hành sau nhiều năm, khi thiệt hại có thể đã phát sinh và tài sản khó thu hồi, thì hiệu quả quản lý còn hạn chế. Việc cá thể hóa trách nhiệm phải dựa trên chứng cứ về lỗi, động cơ, hậu quả và mối quan hệ nhân quả; kiên quyết xử lý người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi nhưng cũng bảo vệ cán bộ làm đúng quy định, công tâm và vì yêu cầu chuyên môn. Theo tôi, nguyên tắc cần quán triệt là: phân cấp đến đâu, quyền quyết định đến đâu thì trách nhiệm giải trình và khả năng truy vết quyết định phải rõ đến đó. KHÔNG TẠO KHOẢNG TRỐNG MỚI Bà đánh giá thế nào về đề xuất của Bộ Y tế là cho phép các cơ sở y tế trực tiếp đàm phán giá, mua sắm và nhập khẩu trang thiết bị y tế từ nhà sản xuất? Tôi cho rằng đây là đề xuất đáng nghiên cứu, nhất là với thiết bị chuyên sâu, công nghệ độc quyền, có ít nhà cung cấp hoặc cần bảo đảm tương thích với hệ thống đang vận hành. Mua trực tiếp từ nhà sản xuất có thể rút ngắn tầng nấc trung gian, giúp cơ sở y tế tiếp cận rõ hơn giá gốc, điều kiện bảo hành, chuyển giao công nghệ, phụ tùng và chi phí bảo trì. Nếu được thiết kế đúng, cơ chế này vừa có thể giảm giá mua, vừa nâng trách nhiệm của nhà sản xuất đối với toàn bộ vòng đời thiết bị. Nhưng không thể chỉ thay “đấu thầu qua nhà phân phối” bằng “đàm phán trực tiếp với nhà sản xuất” mà tự động bịt được lỗ hổng. Rủi ro có thể chuyển từ khâu đấu thầu sang khâu xác định nhu cầu, lựa chọn nhà sản xuất và đàm phán giá. Một cuộc đàm phán chỉ có một bên bán, nếu thiếu chuẩn giá và giám sát độc lập, vẫn có thể dẫn đến giá cao, điều kiện hợp đồng bất lợi hoặc lựa chọn công nghệ tạo ra sự phụ thuộc lâu dài. Nhiều nhà sản xuất nước ngoài cũng không bán trực tiếp mà chỉ giao dịch thông qua đại diện hoặc nhà phân phối được ủy quyền; pháp luật phải nhận diện đúng thực tế đó, tránh tạo ra một quy định khó thực hiện. Nếu Quốc hội xem xét cơ chế này, theo tôi phải kèm ít nhất năm điều kiện: xác định rõ trường hợp nào được đàm phán trực tiếp và chứng minh tính độc quyền, tính tương thích hoặc hiệu quả vượt trội; có cơ sở dữ liệu giá tham chiếu, tách bạch giá xuất xưởng, thuế, vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, bảo hành, bảo trì và vật tư tiêu hao; hội đồng đàm phán phải có chuyên gia kỹ thuật, tài chính, pháp lý và sử dụng thiết bị; công khai căn cứ lựa chọn, biên bản đàm phán, giá và điều kiện hợp đồng theo quy định; đồng thời đánh giá tổng chi phí vòng đời thay vì chỉ giá mua ban đầu. Cùng với đàm phán trực tiếp, nên mở rộng mua sắm tập trung, thỏa thuận khung và đàm phán giá ở cấp phù hợp đối với các thiết bị có nhu cầu phổ biến. Một bệnh viện đơn lẻ thường yếu thế hơn nhà sản xuất toàn cầu về thông tin và năng lực thương lượng; cơ quan mua sắm tập trung với dữ liệu đầy đủ có thể tạo sức mua lớn, chuẩn hóa hợp đồng và giảm chênh lệch giá giữa các địa phương. Tôi ủng hộ nghiên cứu đề xuất nhưng đây phải là một phương thức mua sắm có điều kiện, minh bạch và kiểm soát được, không phải một ngoại lệ rộng để né cạnh tranh. HÀNH VI CHE GIẤU, THÔNG ĐỒNG PHẢI BỊ XỬ LÝ NGHIÊM Vậy theo bà, việc sửa luật liên quan đến lĩnh vực này cần tập trung vào những giải pháp nào? Theo tôi, sửa luật lần này cần hướng tới một mục tiêu kép: bảo đảm bệnh viện mua được thiết bị kịp thời, đúng nhu cầu chuyên môn, đồng thời kiểm soát chặt giá và quyền lực trong mua sắm công. Nếu chỉ siết thêm thủ tục, cán bộ có thể sợ trách nhiệm và việc mua sắm bị đình trệ; nhưng nếu chỉ mở rộng quyền tự quyết mà không tăng minh bạch và giám sát thì nguy cơ lợi ích nhóm sẽ lớn hơn. Quyền chủ động phải đi cùng dữ liệu mở, trách nhiệm giải trình và chế tài đủ sức răn đe. Trước hết, cần hoàn thiện cơ chế xác lập giá. Đối với thiết bị y tế có giá trị lớn, hồ sơ giá phải thể hiện được cấu trúc chi phí, giá của nhà sản xuất, các tầng trung gian, thuế, logistics, lắp đặt, đào tạo, bảo hành, bảo trì và vật tư đi kèm. Cần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia liên thông giữa đấu thầu, hải quan, thuế, đăng ký lưu hành, kê khai giá, hóa đơn điện tử và thanh toán của cơ sở y tế. Hệ thống phải tự động cảnh báo các chỉ báo như một nhà thầu duy nhất tham dự lặp lại, tỷ lệ tiết kiệm bất thường, chênh lệch giá lớn của cùng model, tần suất trúng thầu quá cao hoặc giao dịch qua chuỗi doanh nghiệp có liên quan. Dữ liệu phải phục vụ phòng ngừa trước khi phê duyệt và thanh toán, không chỉ phục vụ điều tra sau khi sự việc đã xảy ra. Luật cũng cần quy định sâu hơn về minh bạch chủ sở hữu hưởng lợi và xung đột lợi ích. Nhà thầu, nhà sản xuất, đại lý và các doanh nghiệp trung gian phải khai báo quan hệ sở hữu, kiểm soát và bên liên quan; cá nhân tham gia lập nhu cầu, tư vấn, thẩm định, lựa chọn nhà thầu, đàm phán, nghiệm thu phải kê khai và chủ động rút khỏi quy trình khi có xung đột lợi ích. Hành vi che giấu chủ sở hữu hưởng lợi, sử dụng báo giá “quân xanh”, thông đồng hoặc can thiệp làm sai lệch kết quả phải bị xử lý nghiêm và cập nhật kịp thời trên hệ thống để ngăn doanh nghiệp vi phạm tiếp tục tham dự ở nơi khác. Cuối cùng, phải chuyển mạnh từ hậu kiểm đại trà sang giám sát dựa trên rủi ro. Những gói có giá trị lớn, công nghệ độc quyền, một nhà thầu, giá sát dự toán hoặc mua sắm trực tiếp phải thuộc nhóm giám sát tăng cường... Quan điểm của tôi là pháp luật phải tạo được một hệ thống trong đó sai phạm khó che giấu, quyết định dễ truy vết, giá cả có thể so sánh và tài sản thất thoát có thể được ngăn chặn, thu hồi kịp thời. Đó mới là cách bảo vệ ngân sách nhà nước, bảo vệ đội ngũ y tế làm đúng và quan trọng nhất là bảo vệ quyền lợi của người bệnh. Cảm ơn bà! LUÂN DŨNG (thực hiện) Công ty Việt Mỹ trúng nhiều gói thầu tại các bệnh viện Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (ảnh) - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, vụ Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp, mà còn cảnh báo những khoảng trống trong đấu thầu, thẩm định và giám sát mua sắm công. “Không thể dùng khái niệm ‘trách nhiệm tập thể’ để làm mờ trách nhiệm cá nhân; nhưng cũng không được suy đoán trách nhiệm chỉ từ chức danh. Mỗi quyết định phải có dấu vết điện tử, người đề xuất, người thẩm định, người phê duyệt và căn cứ chuyên môn rõ ràng để khi kiểm tra có thể xác định đúng người, đúng việc, đúng mức độ”. Đại biểu Quốc hội NGUYỄN THỊ VIỆT NGA VỤ CÔNG TY VIỆT MỸ:

5 n Thứ Năm n Ngày 17/9/2026 KINH TẾ KHAI THÁC 2.800 MW TRÊN MÁI CÔNG SỞ Ngày 16/9, Bộ Công Thương đề nghị các bộ, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai quyết liệt chương trình điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Các đơn vị phải lập kế hoạch, bố trí vốn hoặc thu hút đầu tư để lắp điện mặt trời trên mái trụ sở, trường học, bệnh viện và công trình công. Mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ theo Chỉ thị 10 của Thủ tướng trước ngày 31/3/2027. Trường hợp khó khăn về nguồn vốn, các đơn vị công lập có thể đề nghị Bộ Tài chính, HĐND hoặc UBND cấp tỉnh xem xét hỗ trợ đầu tư hệ thống điện mặt trời và pin lưu trữ năng lượng (BESS). Theo tính toán của Bộ Công Thương, mái các bệnh viện, trường học, cơ quan công sở thuộc tài sản nhà nước có thể lắp đặt pin và thu về khoảng 2.800 MW điện mặt trời. Đây là nguồn điện có khả năng triển khai nhanh, không phải giải phóng mặt bằng lớn và giúp giảm lượng điện lấy từ lưới vào ban ngày. Bộ Công Thương cũng đề nghị các tỉnh sớm ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ; đồng thời hướng dẫn kết hợp với pin lưu trữ. EVN được giao kiểm tra các hệ thống đấu nối với lưới điện quốc gia, tránh phát triển tự phát, gây quá tải cục bộ. Theo Bộ Công Thương, tiến độ triển khai tại địa phương đang chậm. Đến nay, mới có Bắc Ninh và Lai Châu hoàn thành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10; một số tỉnh, thành chưa ban hành kế hoạch hoặc chưa gửi báo cáo. Việc thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà diễn ra trong bối cảnh Bộ Công Thương dự báo hệ thống có thể thiếu điện từ năm 2027 nếu các dự án nguồn và lưới tiếp tục chậm tiến độ. Năm 2027, công suất thiếu hụt có thể khoảng 4.256 MW; đến năm 2030 tăng lên gần 14.000 MW trong kịch bản bất lợi. NGUY CƠ THIẾU KHẢ NĂNG CẤP ĐIỆN Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho rằng, nguy cơ thiếu điện không chỉ xuất hiện khi tổng công suất nguồn của cả nước không đủ. Hệ thống có thể đủ nguồn trên phạm vi quốc gia nhưng vẫn thiếu khả năng cấp điện tại một khu vực nếu nguồn và lưới không được chuẩn bị tương ứng. Rủi ro này đặc biệt đáng lưu ý khi trung tâm dữ liệu, cơ sở sản xuất chip, khu công nghiệp công nghệ cao và trạm sạc xe điện có xu hướng tập trung tại một số địa bàn. Theo Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, câu hỏi của quy hoạch điện không còn đơn giản là nền kinh tế cần bao nhiêu điện. Cơ quan quản lý phải xác định ở đâu cần điện, vào thời điểm nào, công suất và mức độ tin cậy ra sao. Một trung tâm dữ liệu hoặc dự án công nghiệp lớn có thể được quyết định, triển khai nhanh hơn nhiều so với thời gian chuẩn bị nhà máy điện, trạm biến áp và đường dây truyền tải. Khoảng cách giữa quy hoạch và thực tế vì thế xuất phát từ ba độ trễ: chậm nhận diện phụ tải mới; nguồn điện không nằm cùng khu vực với phụ tải; thời gian xây dựng nguồn và lưới dài hơn tốc độ hình thành các dự án tiêu thụ điện lớn. Do đó, việc rà soát quy hoạch điện lần này không thể chỉ tập trung vào cộng thêm bao nhiêu MW nguồn điện. Bộ Công Thương, EVN và đơn vị vận hành hệ thống phải đánh giá đồng thời tiến độ đưa nguồn vào vận hành, năng lực truyền tải và vị trí xuất hiện phụ tải mới. Nếu không, Việt Nam có thể rơi vào tình trạng “đủ điện nhưng thiếu khả năng cấp điện”. “Không nên mặc định toàn bộ công suất của từng loại hình nguồn sẽ xuất hiện đúng thời điểm quy hoạch. Với các dự án LNG, điện gió ngoài khơi, BESS hoặc thủy điện tích năng có nguy cơ chậm tiến độ, cần xác định sẵn nguồn thay thế và thời điểm kích hoạt phương án dự phòng. Quy hoạch điện cần chuyển từ một kịch bản cố định sang cơ chế có khả năng cập nhật, thích ứng liên tục với biến động của phụ tải và tiến độ nguồn điện”, một chuyên gia Hiệp hội Năng lượng Việt Nam lưu ý. Đáng chú ý, để bù phần công suất từ các dự án LNG và nguồn điện nền chậm tiến độ, Bộ Công Thương đang tính phương án bổ sung một số dự án nhiệt điện than. Mục tiêu là đưa khoảng 5.300 MW nguồn điện than mới vào vận hành năm 2030 tại Quảng Ninh, Ninh Bình, Quảng Trị và Cần Thơ. Bộ Công Thương thừa nhận phương án này tiềm ẩn nhiều rủi ro về vốn, công nghệ và yêu cầu giảm phát thải. Bài toán vì vậy không đơn thuần là lựa chọn điện mặt trời, LNG hay điện than, mà phải xây dựng được cơ cấu nguồn đủ linh hoạt. DƯƠNG HƯNG Trước nguy cơ thiếu điện từ năm 2027, Bộ Công Thương yêu cầu đẩy nhanh lắp điện mặt trời trên mái công sở, trường học, bệnh viện. Cơ quan này đồng thời tính phương án bổ sung 5.300 MW nhiệt điện than khi nhiều dự án nguồn điện lớn có thể chậm tiến độ. Lo thiếu nguồn, Bộ Công Thương xoay sang điện mái nhà, điện than Bộ Công Thương đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai lắp điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, Việt Nam phấn đấu duy trì tăng trưởng GDP hai con số, kéo theo nhu cầu điện tiếp tục tăng cao và tạo áp lực lớn đối với hệ thống điện. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng, EVN và các doanh nghiệp nhà nước phải tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực của các thành phần kinh tế trong phát triển hệ thống điện. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị EVN xác định xây dựng Tập đoàn trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh cao là mục tiêu chiến lược, xuyên suốt. Theo đó, đến năm 2030, EVN phấn đấu nằm trong nhóm 3 doanh nghiệp Việt Nam có mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới, trong đó phải hướng tới thứ hạng cao chứ không chỉ đặt mục tiêu có mặt trong bảng xếp hạng. 3 THÁCH THỨC LỚN ĐỐI VỚI BẢO ĐẢM AN NINH CUNG ỨNG ĐIỆN Báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và định hướng tái cơ cấu, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An nói rằng, EVN xác định bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, tăng tốc đầu tư nguồn và lưới điện là nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời đặt mục tiêu xây dựng EVN trở thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, quy mô lớn, giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Từ yêu cầu phát triển nguồn điện rất lớn trong thời gian ngắn, ông An chỉ ra ba thách thức cần tập trung giải quyết để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn tới. Thứ nhất, giải quyết bài toán cân đối cung - cầu, bảo đảm an ninh cung ứng điện. Việc phải đưa vào vận hành một khối lượng lớn công suất nguồn điện mới từ nay đến năm 2030 là thách thức rất lớn; để đạt mục tiêu công suất nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, EVN đề xuất cần triển khai các giải pháp quyết liệt, đồng bộ; tăng cường đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và đưa các dự án nguồn điện vào vận hành đúng kế hoạch. Thứ hai, tiến độ đầu tư xây dựng các công trình điện. Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành đã có nhiều chỉ đạo, đồng thời từng bước cải thiện các quy định, thủ tục đầu tư. Tuy nhiên với khoảng 85.000 MW nguồn điện cần được các chủ đầu tư ngoài EVN đưa vào vận hành đến năm 2030, nếu các dự án chậm lựa chọn nhà đầu tư hoặc đã lựa chọn nhưng tiếp tục chậm triển khai, mục tiêu cân đối nguồn điện sẽ đứng trước rủi ro. Đặc biệt, giải phóng mặt bằng tiếp tục là một trong những điểm nghẽn lớn đối với các công trình nguồn và lưới điện. Các thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng cần tiếp tục được tháo gỡ một cách căn bản để rút ngắn thời gian chuẩn bị và triển khai dự án. Từ thực tế này, EVN kiến nghị tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về điện lực, trong đó cần tính đến đặc thù của các dự án năng lượng. Thứ ba, huy động vốn cho đầu tư phát triển giai đoạn 2026-2030 cần rất lớn, do vậy, tháo gỡ giới hạn tín dụng và mở rộng khả năng huy động vốn dài hạn có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong thời gian tới. Ông An đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển ngành điện và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, trong đó tháo gỡ mạnh hơn các điểm nghẽn về đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và huy động vốn. PV (Theo Công Thương) Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I ẢNH: TTXVN EVN phải đủ mạnh để bảo đảm an ninh năng lượng Sáng 15/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Mục tiêu đặt ra với EVN là trở thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, quy mô lớn, giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đến năm 2030, hệ thống điện cần bổ sung khoảng 93.000 MW công suất nguồn. Trong số này, EVN được giao đầu tư, hoàn thành khoảng 6.066 MW nguồn điện và 1.700 MW hệ thống lưu trữ năng lượng.

6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 17/9/2026 Xóa độc quyền xuất bản NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM KHÔNG THỂ TỰ Ý “BỐC THUỐC” Thưa ông, tình trạng thiếu SGK đã được báo chí phản ánh thời gian qua. Bộ GD&ĐT cũng đã nhận trách nhiệm. Là người trong cuộc, ông có thể nói rõ hơn nguyên nhân thực sự của tình trạng này? Thực ra, nếu xét về tổng lượng cung ứng, năm nay không hề thiếu sách so với mọi năm, càng không thiếu so với năm ngoái hay năm kia. Tuy nhiên, tình trạng “nóng” dư luận và thiếu cục bộ phát sinh từ nhiều vướng mắc đan xen, từ công tác quản lí đến khâu đăng kí. Thứ nhất, việc thay đổi địa giới hành chính và nhân sự dẫn đến không còn phòng giáo dục - đơn vị trước đây phụ trách chính việc yêu cầu các trường thống kê nhu cầu đặt SGK hằng năm. Ở cấp phường, xã, cán bộ phụ trách không có chuyên môn về giáo dục nên không nắm được nhu cầu cụ thể của từng trường. Tại các trường học, việc đăng kí mua SGK do hiệu trưởng phụ trách. Đây là những người rất chuyên nghiệp, am hiểu công việc. Tuy nhiên, việc sáp nhập diễn ra ngay trước thềm năm học mới khiến một số hiệu trưởng chuyển xuống làm hiệu phó và không còn trách nhiệm phụ trách công việc này. Trong khi đó, khối lượng công việc sau sáp nhập rất lớn, dẫn đến việc đăng kí SGK cho học sinh không được quan tâm đúng mức. Thứ hai, tại một số địa phương còn xuất hiện nhiều tình huống khác khiến việc đặt SGK gặp khó khăn, trở ngại. Có nơi quan niệm rằng SGK phải luôn có sẵn 1 triệu hay 10 triệu bản trong kho của NXB, muốn lấy lúc nào cũng có. Đây là cách hiểu chưa đúng với thực tế sản xuất, cung ứng SGK. Đơn cử tại TPHCM, có tới 38% số trường không đặt sách qua kênh trường học. Thậm chí, khoảng tháng 5, tháng 6, khi NXB mang sách đến những trường đã đặt thì Sở GD&ĐT TPHCM lại nhắn tin cho các cụm trường yêu cầu không được nhận sách để chờ chính sách miễn phí của thành phố. Hậu quả là các trường đồng loạt không nhận sách, buộc NXB phải có văn bản làm việc với Giám đốc Sở. Cuối cùng vẫn còn 197 trường kiên quyết không nhận số sách đã đặt, với số lượng ước tính lên đến hàng chục nghìn học sinh. Điều này buộc hàng trăm nghìn phụ huynh phải đổ ra các cửa hàng bán lẻ. Riêng tại TPHCM, NXB có 10 cửa hàng, có nơi đón tới 5.000 người/ngày, dẫn đến cảnh phụ huynh phải xếp hàng mua sách. Thứ ba, Bộ GD&ĐT và các địa phương không cung cấp dữ liệu học sinh. Từ tháng 9 năm ngoái, NXB đã gửi văn bản xin dữ liệu học sinh từ Bộ GD&ĐT để xây dựng kế hoạch cho tháng 12/2025 nhưng không nhận được phản hồi. NXB cũng xin dữ liệu từ các địa phương, nhưng chính các địa phương cũng không nắm được số liệu. Tại cuộc họp trực tuyến ngày 14/9 với 34 tỉnh, thành phố, dù Bộ GD&ĐT yêu cầu nhưng chỉ có 12/34 địa phương gửi báo cáo. Bản thân lãnh đạo Bộ cũng không nhận được phản hồi trực tiếp qua điện thoại từ các sở về tình trạng thiếu SGK. Các sở quan niệm SGK không phải việc của mình, trong khi thực tế đây phải là một phần trách nhiệm của công tác quản lí nhà nước. Có ý kiến cho rằng, NXB thụ động, không chủ động dự trù nguồn hàng từ sớm. Ông phản hồi thế nào về việc này? NXB đã chủ động xây dựng kế hoạch từ tháng 6/2025, bởi quy trình đấu thầu in ấn của doanh nghiệp Nhà nước mất nhiều thời gian. Đến ngày 30/7 năm nay, NXB đã cung cấp tất cả các đơn đặt hàng từ địa phương. Trong gói đấu thầu, NXB đã dự trù ở mức tối đa lên tới 30% sản lượng tùy chọn mua thêm. Tuy nhiên, nhu cầu phát sinh thực tế đột ngột tăng lên tới 39,7%. Thực tế, NXB Giáo dục Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Nếu NXB tự ý in thừa và tồn kho 30% này, tương đương cả nghìn tỉ đồng, sẽ bị quy trách nhiệm về việc làm thất thoát vốn nhà nước, gây thiệt hại và trách nhiệm của lãnh đạo NXB sẽ rất lớn. Trước đây, theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, NXB từng phải dự trữ 2% SGK. Sau đó, số sách này tồn kho và Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào làm việc, yêu cầu kỉ luật. Ngược lại, nếu thiếu sách thì NXB chịu áp lực dư luận. Trong khi đó, NXB không có thẩm quyền hay chức năng bắt buộc học sinh, nhà trường phải mua sách. Chúng tôi không thể tự ý “bốc thuốc” hay tự quyết định số lượng in khi không có đơn đặt hàng. Trước đây, nhu cầu được phân tán giữa nhiều bộ sách, NXB và sự lựa chọn khác nhau của các địa phương; khi chuyển sang một bộ thống nhất, nhu cầu của hàng triệu học sinh tập trung vào cùng hệ thống đầu sách trong cùng một thời điểm. Vấn đề cần xem xét là công tác chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi đã tương xứng với quy mô thay đổi hay chưa. Khi nhu cầu được tập trung trên phạm vi cả nước, kế hoạch cung ứng không thể chỉ xác định tổng số sách cần in mà phải tính đến cơ cấu từng đầu sách, nhu cầu từng địa phương, tiến độ cung ứng, năng lực in bổ sung và lượng dự phòng cần thiết. Với SGK, dự báo không thể đơn giản dựa trên tổng số học sinh mà phải xác định đến từng địa phương, trường, khối lớp, môn học và đầu sách; đồng thời tính đến số sách học sinh đã có hoặc có thể sử dụng lại, số học sinh thuộc diện được cấp hoặc hỗ trợ, biến động tuyển sinh, chuyển trường và thay đổi về tổ chức trường lớp. Đây cũng là nguyên nhân có thể dẫn đến nghịch lý tổng số sách đã sản xuất rất lớn nhưng một bộ phận học sinh vẫn thiếu sách khi năm học bắt đầu. Khi đó, vấn đề không nhất thiết nằm ở tổng nguồn cung mà có thể là sự không khớp giữa cung và cầu theo cơ cấu, địa bàn và thời điểm. Bên cạnh dự báo, một yếu tố khác cần được kiểm chứng là lượng SGK in dự trữ, dự phòng có thể được duy trì ở mức thận trọng trong bối cảnh chương trình và SGK tiếp tục được rà soát, điều chỉnh. Bộ GD&ĐT đang dự thảo kế hoạch rà soát, điều chỉnh Chương trình GDPT và SGK cũng có thể khiến đơn vị xuất bản tính tới phương án không in dự phòng quá nhiều làm tăng nguy cơ tồn kho. Liên quan đến câu chuyện thiếu sách giáo khoa (SGK) đang diễn ra ở nhiều địa phương, báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam, đơn vị chịu trách nhiệm xuất bản, phát hành SGK. Trong bối cảnh chuyển sang sử dụng một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất, vấn đề thiếu SGK cần được nhìn sâu hơn từ khả năng dự báo nhu cầu, mức dự trữ, dự phòng, năng lực điều phối cung ứng đến trách nhiệm quản lý ở từng khâu. Phụ huynh tìm mua SGK ẢNH: NHƯ Ý Sau khai giảng, nhiều học sinh vẫn chưa mua đủ sách Không chỉ là câu chuyện in thiếu THIẾU SÁCH GIÁO KHOA “NXB là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, lợi nhuận nộp ngân sách, lương cán bộ theo quy định. Nắm độc quyền chỉ đem lại áp lực và gánh nặng như hiện nay. Nếu Nhà nước có cơ chế tháo gỡ pháp lí để chia sẻ bản quyền cho các NXB khác cùng làm, chúng tôi sẵn sàng giao ngay”. Ông NGUYỄN TIẾN THANH Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

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