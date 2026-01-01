Báo Tiền Phong số 250

TRANG 12 TRANG 15 TRANG 3 TRANG 8-9 Tăng cường hợp tác ngoại giao nghị viện Việt Nam - Hàn Quốc TỪ VỤ THẢM ÁN Ở ĐỒNG NAI: Cảnh báo người trẻ yêu “sở hữu” THÚC ĐẨY QUAN HỆ ĐẦU TƯ VIỆT NAM - NHẬT BẢN Khi nhân vật nói trong phim THỨ HAI 7/9/2026 Số 250 0977.456.112 TRANG 16 Cô và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu - Quảng Ninh hân hoan đón năm học mới trong ngôi trường khang trang, hiện đại ẢNH: QUANG VINH CHUYỆN HÔM NAY Thành tích và sự trung thực XEM TIẾP TRANG 12 n NGUYỄN TUẤN Trong thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra một yêu cầu đáng chú ý: “Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy, học và niềm vui đến trường”. học thật, thi thật TRANG 6-7 GIẢI BÀI TOÁN TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM VÀ TỔNG THỐNG PHÁP SẮP TRAO ĐỔI NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG TRANG 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam ẢNH: TTXVN ASIAD 20: MỤC TIÊU 4-6 HCV CÓ KHẢ THI?

Tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Pháp, dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris từ ngày 10-12/9. Trước thềm chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet có cuộc gặp gỡ và trao đổi với báo chí tại Hà Nội. Ý NGHĨA QUAN TRỌNG CỦA CHUYẾN THĂM Đại sứ Olivier Brochet cho biết, trong 3 năm đảm nhiệm cương vị Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông đã chứng kiến quan hệ hai nước không ngừng được tăng cường và mở rộng, với độ tin cậy ngày càng lớn. Hai nước cũng chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng về các vấn đề quốc tế, trong bối cảnh ngày càng nhiều biến động. Cả Việt Nam và Pháp đều tin tưởng rằng sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi bên, mà còn có thể đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới. Ông Olivier Brochet cho biết, chuyến thăm Pháp sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa là dịp củng cố quan hệ song phương, vừa mở ra những hình thức hợp tác mới. Đại sứ nhấn mạnh, các doanh nghiệp Pháp đã hiện diện ở Việt Nam từ lâu. Cho đến nay, Pháp là nhà đầu tư lớn thứ 2 của châu Âu tại Việt Nam. Đại sứ Olivier Brochet tin tưởng rằng trong thời gian tới, khi Việt Nam triển khai những dự án quy mô lớn, Pháp sẽ có nhiều cơ hội để tham gia vào quá trình đó, cũng như trong lĩnh vực quốc phòng. Ông cho biết, đây sẽ là những chủ đề mà hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi trong chuyến thăm sắp tới. Trong khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), Pháp - thông qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã triển khai hơn 2/3 nguồn ngân sách cam kết, góp phần hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam. Đại sứ cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron sẽ trao đổi về những định hướng và lĩnh vực hợp tác mới trong lĩnh vực năng lượng sạch, giảm phát thải carbon, khoáng sản thiết yếu. Về giao thông đường sắt, Đại sứ Oliver Brochet khẳng định, đây là lĩnh vực mà các đối tác Pháp có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với Việt Nam, đặc biệt về công nghệ, năng lực vận hành và khai thác. Ông cho biết, một số tập đoàn Pháp như SNCF và Alstom đã có những hoạt động hợp tác cụ thể với Việt Nam để giới thiệu các giải pháp công nghệ, cùng với các hoạt động về đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ Việt Nam, tiến tới từng bước làm chủ và vận hành hệ thống. Các lãnh đạo Việt Nam và Pháp đã đề cập đến cơ hội hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân, nhân chuyến thăm của Tổng thống Emmanuel Macron đến Việt Nam năm ngoái. Đại sứ cho biết, trong chuyến thăm sắp tới, các lãnh đạo Pháp sẽ tiếp tục trao đổi với Việt Nam về cơ hội hợp tác cụ thể trong lĩnh vực này. Về giáo dục - đào tạo, hiện có khoảng 6.000 - 7.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Pháp. Hai bên còn có hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu và đào tạo cán bộ nghiên cứu cho Việt Nam. Theo Đại sứ Oliver Brochet, trong số các thoả thuận dự kiến được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp tới sẽ có văn kiện về quan hệ đối tác trong dự án Hoa sen, nhằm tạo điều kiện cho việc hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nghiên cứu. Theo chương trình dự kiến, đoàn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đến thăm Cụm ParisSaclay - trung tâm công nghệ, khoa học và nghiên cứu hàng đầu của Pháp, được ví như “Thung lũng Silicon” của châu Âu, Đại sứ cho biết. LẮNG NGHE TIẾNG NÓI CỦA VIỆT NAM Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ tại Paris. Đại sứ Oliver Brochet cho biết, mong muốn của Tổng thống Macron khi tổ chức hội nghị là tìm ra cách thức quản lý và quản trị không gian vũ trụ, xuất phát từ thực tế rằng cơ chế quản trị không gian vũ trụ hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Hiện nay, việc khai thác không gian chủ yếu do một vài cường quốc, gần đây có một công ty tư nhân, thực hiện. Pháp cho rằng, nếu tình trạng này kéo dài mà không có những quy định vì quyền lợi chung của tất cả cộng đồng quốc tế, điều đó sẽ dẫn tới việc xâm phạm chủ quyền, đi ngược lợi ích của đại đa số các nước trên thế giới. Theo quan điểm của Paris, không gian vũ trụ cần được coi là tài sản công của tất cả nhân loại. Vì vậy, mong muốn của Pháp khi tổ chức hội nghị là tập hợp ý kiến, quan điểm của lãnh đạo các quốc gia, đại diện giới kinh tế và khoa học về cách khai thác và quản lý không gian vũ trụ. Từ đó, các ý kiến sẽ được trình lên Liên Hợp Quốc, để từng bước xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý chung cho việc quản trị và khai thác không gian vũ trụ một cách công bằng, toàn diện và hiệu quả. Hiện đã có khuôn khổ pháp lý của Liên Hợp Quốc về không gian vũ trụ. Tuy nhiên, khuôn khổ này được hình thành từ những năm 1960, trong bối cảnh chỉ vài quốc gia có khả năng tiếp cận và khai thác không gian. Khi đó, số lượng vệ tinh còn rất ít, chưa phổ biến và cũng chưa đa dạng như ngày nay. “Tại hội nghị sắp tới, chúng tôi mong muốn lắng nghe tiếng nói của những quốc gia như Việt Nam, cũng như của các quốc gia phương Nam nói chung, bày tỏ mong muốn và quan điểm của mình về việc khai thác, quản lý và tiếp cận không gian vũ trụ như thế nào”, Đại sứ Oliver Brochet nói. THU LOAN 2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 7/9/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam ẢNH: TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp sắp trao đổi nhiều nội dung quan trọng Theo Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp sắp tới, Tổng thống Emmanuel Macron dự kiến trao đổi với lãnh đạo Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân, đường sắt, năng lượng… Đoàn Việt Nam dự kiến sẽ thăm Cụm ParisSaclay, được ví như “Thung lũng Silicon” của châu Âu. Ngày 6/9, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, Ban Cai quản Họ đạo Cao Đài Chợ Lớn thuộc Ban Đại diện Hội thánh (Cao Đài) tại TPHCM trang trọng tổ chức Lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước. Trước Lễ cầu siêu, đại diện Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh; Ban Cai quản Họ đạo Cao Đài Chợ Lớn và hàng trăm chức sắc, chức việc, đạo hữu Cao Đài tại TPHCM đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú; các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước mới được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Lễ cầu siêu các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước theo nghi lễ đạo giáo Cao Đài bao gồm các chương trình dâng hoa, dâng hương, dâng trà, dâng rượu và tụng kinh cầu siêu các Anh linh hùng liệt sỹ và cầu quốc thái dân an. Bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với các Anh hùng liệt sỹ, Giáo hữu Ngọc Quyền Thanh, Cai quản Họ đạo Cao đài Chợ Lớn nhấn mạnh, lịch sử dân tộc là nguồn dòng chảy được tạo nên không chỉ bằng những chiến công hiển hách, mà còn bằng biết bao hy sinh thầm lặng của những người con đã sống, chiến đấu trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Bày tỏ sự xúc động trước sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sỹ, những người ra đi khi tuổi còn trẻ, bà Võ Thị Gái (65 tuổi) thuộc Họ đạo Cao Đài Củ Chi cho biết, bà đến Công viên Lê Thị Riêng từ sáng sớm để được cùng các đạo hữu Cao Đài dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân công lao các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân. Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/9/2026, các lực lượng làm công tác tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập 582 bộ hài cốt liệt sỹ, trong đó 273 bộ có di vật. PV Cầu siêu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ ở Công viên Lê Thị Riêng

3 n Thứ Hai n Ngày 7/9/2026 THỜI SỰ Sáng 6/9, tại Huế, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 do Bộ Ngoại giao, thành phố Huế và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp tổ chức. XỬ LÝ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế làm nền tảng. Để góp phần thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm, quyết tâm tăng trưởng “hai con số” trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam chủ trương phát huy đồng bộ, hiệu quả vai trò của các khu vực kinh tế, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Trên tinh thần đó, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị đặt ra định hướng về việc thu hút có chọn lọc các dự án FDI chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, có khả năng lan tỏa và kết nối chặt chẽ với khu vực doanh nghiệp trong nước. Việt Nam mong muốn cùng với thu hút vốn đầu tư là thu hút công nghệ tiên tiến, tri thức, quản trị hiện đại, đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), nhân lực chất lượng cao và liên kết thực chất với doanh nghiệp trong nước. Thủ tướng bày tỏ các doanh nghiệp Nhật Bản, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình, sẽ tích cực đóng góp vào các mục tiêu này. Theo Thủ tướng, từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới vào năm 2023, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả; trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng nhất; cơ cấu thương mại giữa hai nước có sự cân bằng ổn định và tính bổ trợ cao. Tại buổi làm việc, phía Nhật Bản đã nêu 9 nhóm vấn đề liên quan đến các lĩnh vực: giao thông, giáo dục, năng lượng, thuế, khoa học công nghệ, bán lẻ; trong đó nhiều vấn đề đã được lãnh đạo Chính phủ trực tiếp chỉ đạo và được các bộ, ngành tích cực triển khai, tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc chưa được giải quyết triệt để. Chỉ đạo các cơ quan xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp Nhật Bản, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà soát tiến độ, tập trung chủ động xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền với lộ trình cụ thể, tinh thần đồng hành, phục vụ, thái độ cầu thị và trách nhiệm cao nhất. Thủ tướng yêu cầu các nội dung trả lời, tình hình xử lý kiến nghị được gửi về VCCI để phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và các doanh nghiệp rà soát, đánh giá việc xử lý. Với các kiến nghị chưa được xử lý hoặc phát sinh mới, VCCI tiếp tục tổng hợp, gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Các cơ quan tổng hợp, công khai kết quả xử lý trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cổng thông tin điện tử liên quan, bảo đảm minh bạch, rõ ràng, dễ theo dõi. Đồng thời, Thủ tướng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tích cực trao đổi, đối thoại với các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam để chia sẻ, làm rõ các khó khăn, kiến nghị, thống nhất phương án xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng trong hợp tác trên tinh thần cầu thị, xây dựng, thẳng thắn. KHẲNG ĐỊNH VỊ TRÍ, VAI TRÒ TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU Thủ tướng đánh giá Nhật Bản có thế mạnh về công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản trị, nguồn nhân lực chất lượng cao và đặc biệt là văn hóa kinh doanh coi trọng chất lượng, uy tín và quan hệ hợp tác lâu dài. Đây chính là những yếu tố rất quan trọng, phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới. Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tin tưởng Việt Nam, lựa chọn Việt Nam và cùng Việt Nam phát triển lâu dài, bền vững và thịnh vượng; tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam khai thác tốt hơn tiềm năng, dư địa hợp tác giữa hai nền kinh tế. Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp hai nước tập trung bám sát các định hướng hợp tác lớn mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, trong đó Nhật Bản tiếp tục đồng hành, thúc đẩy ODA thế hệ mới với quy mô và hiệu quả cao hơn, thủ tục thuận lợi hơn, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng chiến lược, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường liên kết với doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng cao năng lực quản trị, công nghệ và tiêu chuẩn sản xuất; tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn Nhật Bản, tinh thần không chỉ hợp tác mà còn đồng hành cùng phát triển. Thủ tướng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt NamNhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa “nhà đầu tư và địa điểm đầu tư” sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng nghiên cứu, cùng đổi mới sáng tạo, cùng sản xuất và cùng tham gia hiệu quả, khẳng định vị trí, vai trò trong chuỗi giá trị toàn cầu. Cùng với đó, hai bên đẩy mạnh hợp tác trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm xây dựng hệ sinh thái toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp trong nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển giao công nghệ. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác, mua bán và sáp nhập giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa hai nước để cùng tham gia sâu vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục lắng nghe, đồng hành, hành động, phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, bình đẳng, an toàn và có tính dự báo cao; tiếp tục cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, hoàn thiện thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực; cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư Nhật Bản. Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục làm việc với các nhà đầu tư trên các lĩnh vực cụ thể, chuyên môn sâu; cam kết sẽ đi đến cùng trong giải quyết các kiến nghị xác đáng; đồng thời có cơ chế trao đổi để giúp các bên hiểu rõ, thực hiện đồng bộ, thống nhất các quy định. NGỌC VĂN- TTXVN Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam-Nhật Bản chuyển mạnh từ quan hệ giữa “nhà đầu tư và địa điểm đầu tư” sang quan hệ đối tác cùng phát triển và kiến tạo, cùng đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Lê Minh Hưng với đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam ẢNH: DƯƠNG GIANG Phía Việt Nam đang tiếp tục nỗ lực cải cách thể chế rất mạnh mẽ, hoàn thiện khung khổ pháp lý theo hướng minh bạch, dễ hiểu, dễ dự báo, theo chuẩn mực quốc tế và trong quá trình đó có thể có những vướng mắc phát sinh; Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo chính sách trong quá trình này. THÚC ĐẨY QUAN HỆ ĐẦU TƯ VIỆT NAM - NHẬT BẢN: Đối tác cùng phát triển và kiến tạo Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 33,7 tỷ USD Phát biểu tại cuộc làm việc, Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki đánh giá cao định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và cải cách hành chính. Đại sứ Ito Naoki bày tỏ hy vọng các nội dung được trao đổi tại cuộc đối thoại sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu mở rộng đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản trên toàn lãnh thổ Việt Nam, qua đó góp phần tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, tạo nền móng cho những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Theo các báo cáo, trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Nhật Bản đạt 33,7 tỷ USD, tăng hơn 16,8% so với 7 tháng năm 2025; trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản đạt khoảng 17,6 tỷ USD tăng 16,6% và nhập khẩu từ Nhật Bản đạt khoảng 16,1 tỷ USD tăng 17,0%. Nhật Bản nhiều năm qua luôn nằm trong top 3 nhóm các nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam. Nhật Bản đồng thời là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam, với tổng vốn vay ODA lũy kế khoảng gần 3.000 tỷ yên.

4 n Thứ Hai n Ngày 7/9/2026 XÃ HỘI Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch lấy ý kiến người dân về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Theo đó, 16 phường, xã trong ranh giới quy hoạch (Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam; Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân) và 8 phường, xã trong vùng ảnh hưởng (Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Yên Sở và xã Yên Lãng) sẽ tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia trong khu vực và nhận ý kiến bằng văn bản. Đối với cộng đồng dân cư có liên quan trực tiếp trong ranh giới lập quy hoạch và vùng ảnh hưởng, hồ sơ quy hoạch sẽ được niêm yết, trưng bày tại trụ sở UBND phường hoặc các điểm sinh hoạt công cộng để người dân nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Đồng thời, hồ sơ quy hoạch và Phiếu ý kiến điện tử sẽ được đăng tải trên các trang thông tin điện tử của cơ quan chức năng và hệ thống thông tin của địa phương để người dân thuận tiện tiếp cận, tham gia góp ý. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày kể từ ngày 7/9. Theo kế hoạch, Thành phố dự kiến tổ chức các hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân trong các ngày 11, 17 và 25/9/2026; thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu UBND Thành phố và trực tuyến tại các điểm cầu địa phương thông qua hệ thống họp trực tuyến của Thành phố. Tại các điểm cầu địa phương, thành phần tham dự dự kiến gồm lãnh đạo, cơ quan chuyên môn thuộc UBND phường, xã; đại diện cộng đồng dân cư; các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và đại diện tổ dân phố, thôn cùng các thành phần liên quan do UBND phường, xã chủ động mời. Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 được Hà Nội phê duyệt cuối tháng 3/2022. Quy hoạch này được các cơ quan chuyên môn điều chỉnh tổng thể quy hoạch để phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Trong đó, điểm nhấn chính là Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô thực hiện khoảng 11.418ha bao gồm trục đại lộ cảnh quan; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác gồm 18 dự án thành phần. Tổng mức đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 736.963 tỷ đồng, theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) thanh toán bằng quỹ đất, tiến độ hoàn thành trong năm 2038. TRẦN HOÀNG Hà Nội lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng 16 phường, xã của Hà Nội trong ranh giới Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5.000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và 8 phường, xã thuộc vùng ảnh hưởng sẽ tổ chức lấy ý kiến người dân. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày kể từ ngày 7/9. Mới là đề xuất của tư vấn lập quy hoạch Mấy ngày qua, thông tin di dời trung tâm hành chính TP Cần Thơ về khu vực Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang cũ) đang thu hút nhiều sự quan tâm. Thông tin được đưa ra tại Dự thảo Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đang được UBND TP Cần Thơ lấy ý kiến công khai. Thông tin với PV Tiền Phong, ông Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ cho hay, thông tin trên thực chất xuất phát từ các phương án nghiên cứu của đơn vị tư vấn lập quy hoạch đưa ra. Hiện chưa có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền về việc này. "Sở đang phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để trình lãnh đạo tỉnh duyệt ra văn bản thông tin chính thức cho công luận", ông Tân cho hay. Lãnh đạo Sở Xây dựng Cần Thơ khẳng định, đến nay, chưa có chủ trương hay phương án chính thức được cấp có thẩm quyền phê duyệt về việc chuyển trung tâm hành chính thành phố về Ngã Bảy. Trung tâm hành chính của Cần Thơ hiện tập trung tại phường Ninh Kiều. Thông tin được lan truyền xuất phát từ quá trình nghiên cứu, đề xuất các phương án tổ chức không gian trong Dự thảo Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đang được UBND TP. Cần Thơ lấy ý kiến góp ý. Đây là đồ án quy hoạch chung đầu tiên được lập cho toàn bộ không gian thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính. Hồ sơ hiện mới đang ở bước lấy ý kiến cộng đồng dân cư từ ngày 27/8 đến ngày 16/9/2026. Theo Sở Xây dựng Cần Thơ, vị trí trung tâm hành chính của thành phố là vấn đề rất quan trọng, có tác động lâu dài đến tổ chức không gian đô thị, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật, khả năng tiếp cận của người dân và hoạt động của bộ máy hành chính. Do đó, thành phố sẽ xem xét trên cơ sở tổng thể, khoa học và thận trọng nội dung này trong nghiên cứu đồ án quy hoạch chung. Trong dự thảo, đơn vị tư vấn lập quy hoạch đưa ra định hướng phát triển trung tâm hành chính TP Cần Thơ quy mô khoảng 20ha, được bố trí đan xen trong các khu đô thị hành chính (quy mô khoảng 70 - 100 ha). Tư vấn đề xuất 4 phương án vị trí quy hoạch khu đô thị hành chính, gồm: Khu vực dự kiến quy hoạch khu Trung tâm văn hóa Tây Đô - ven sông Cần Thơ (vị trí đang được quy hoạch làm trung tâm hành chính mới); Khu vực phía Bắc đường Vành đai Phía Tây; Khu vực đô thị dọc đường vành đai phía Tây nối dài (khu vực nằm giữa QL61C và QL61); và Khu vực đô thị Ngã Bảy. Sau khi đưa ra các phân tích về lợi thế, ưu điểm, hạn chế từng khu vực, đơn vị tư vấn đề xuất lựa chọn đặt trung tâm hành chính mới của TP Cần Thơ tại Ngã Bảy. Do khu vực này có vị trí trung độ trong không gian toàn thành phố, có lợi thế tổng hợp nổi trội về khả năng kết nối đến các trung tâm tỉnh lị cũ cũng như trung tâm TP Cần Thơ cũ, thuận lợi để cán bộ, công chức của Thành phố đi làm hàng ngày và ổn định cuộc sống. CẢNH KỲ Lãnh đạo Sở Xây dựng Cần Thơ khẳng định, đến nay, chưa có chủ trương hay phương án chính thức được cấp có thẩm quyền phê duyệt về việc chuyển trung tâm hành chính thành phố về Ngã Bảy (thuộc tỉnh Hậu Giang cũ). Ảnh chụp từ trên cao khu vực TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cũ Cây Sui hơn 300 tuổi được công nhận Cây Di sản Cây Sui hơn 300 tuổi với chu vi gốc 11m tại xã Vân Hoà (tỉnh Đắk Lắk) vừa được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản. Theo ông Nguyễn Minh Hoài - Chủ tịch UBND xã Vân Hòa, địa phương này còn lưu giữ nhiều cây cổ thụ có giá trị. Trong đó, nổi bật là cây Sui (còn có tên gọi là cây Cộng) hơn 300 năm tuổi tại thôn Vân Hòa. Đây là loài cây rừng tự nhiên gắn với quá trình khai hoang, lập làng và đời sống tín ngưỡng của cộng đồng địa phương. Cây Sui có tên khoa học Antiaris toxicaria, thuộc họ Dâu tằm (Moraceae), là loài cây gỗ lớn, thường cao khoảng 20-30m, thân thẳng, gốc phình to. Loài cây này ghi nhận phân bố ở miền Nam Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia. Đáng chú ý, nhựa Sui chứa các hợp chất có độc tính mạnh, từng được người dân sử dụng làm thuốc bắn, khiến loài cây này mang một đặc điểm rất đặc biệt trong hệ thực vật nhiệt đới Việt Nam Cùng với cây Sui, ba cây Dâu da đất (cây Đỏ) cổ thụ tại thôn Lương Sơn của xã Vân Hoà, có tuổi từ 100 đến hơn 210 năm, cũng được công nhận Cây Di sản Việt Nam trong dịp này. Những cây Dâu da đất này có hình thái đặc biệt với những chùm quả sai trĩu, mọc từ gốc đến ngọn, tạo nên nét đặc trưng của vùng đất bazan Vân Hòa. NGUYỄN HOÀI Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ẢNH: UBND TP HÀ NỘI THÔNG TIN DI DỜI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH TP CẦN THƠ VỀ NGÃ BẢY: Tháng 4/2023, UBND TP Cần Thơ cũ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 Trung tâm văn hóa Tây Đô, với tổng diện tích 69,37ha tại khu đô thị phía Nam (phường Hưng Phú, quận Cái Răng cũ). Trong đó có khu Trung tâm hành chính mới tập trung của Thành phố, với diện tích hơn 10,8ha, kinh phí đầu tư dự kiến 2.000 tỷ đồng. Sau khi hợp nhất với tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, cuối năm 2025, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã rà soát và tiếp tục chọn khu vực này làm Trung tâm hành chính của Thành phố mới, với hai phương án xây dựng. Phương án 1 giữ nguyên diện tích khu hành chính như quy hoạch trước đây (10,87ha); Phương án 2 mở rộng quy mô lên 20ha, nâng tổng vốn đầu tư lên khoảng 2.500 tỷ đồng, bố trí đầy đủ trụ sở làm việc cho khối đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội... Phần diện tích còn lại khoảng 49ha sẽ làm trung tâm văn hóa, thương mại, dịch vụ. Hai phương án xây dựng

5 n Thứ Hai n Ngày 7/9/2026 KINH TẾ DOANH NGHIỆP MỚI VÀO THỊ TRƯỜNG GẤP 6,8 LẦN SỐ RỜI ĐI Theo số liệu Cục Thống kê - Bộ Tài chính công bố, 8 tháng đầu năm, cả nước có khoảng 40.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 125% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 8, hơn 9.600 doanh nghiệp giải thể, tăng 151%, mức tăng khá đột biến so với các tháng trước. Trong khi đó, số liệu từ Cục Thuế cho biết gần 95.000 mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức được chấm dứt hiệu lực trong 8 tháng đầu năm. Trao đổi với báo chí về số liệu trên, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế - cho biết bên cạnh số lượng mã số thuế chấm dứt, trong 8 tháng đã có hơn 167.600 mã số thuế được cấp mới cho doanh nghiệp, tổ chức. Riêng số doanh nghiệp được cấp mới mã số thuế là hơn 156.400, bằng 108% cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, có hơn 23.000 doanh nghiệp, tổ chức có hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong 8 tháng. Theo ông Mai Sơn, nếu so sánh tương quan giữa số doanh nghiệp gia nhập thị trường và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, bức tranh vẫn khá tích cực. Năm 2024, số doanh nghiệp thành lập mới gấp 6 lần số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Năm 2025, tỷ lệ này là 4,5 lần. Riêng 8 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp thành lập mới cao gấp 6,8 lần số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, các số liệu trên cho thấy số doanh nghiệp thành lập mới vẫn tăng, trong bối cảnh quy mô nền kinh tế và số thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý trong 8 tháng cũng tăng khá. NHIỀU HỒ SƠ ĐÃ TỒN TỪ TRƯỚC Lý giải việc số doanh nghiệp giải thể tăng đột biến, ông Nguyễn Đức Huy - Phó Trưởng ban Nghiệp vụ, Cục Thuế - cho rằng cần phân biệt rõ giữa số liệu của cơ quan đăng ký kinh doanh và số liệu do cơ quan thuế quản lý. Con số 40.800 doanh nghiệp là số liệu do cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp, căn cứ vào các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế theo hình thức liên thông và thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong khi đó, số liệu của cơ quan thuế có phạm vi rộng hơn, ngoài doanh nghiệp còn bao gồm cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện, hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện đăng ký thuế. Đáng chú ý, qua rà soát dữ liệu liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh, Cục Thuế xác định số doanh nghiệp hoàn tất giải thể trong 8 tháng bao gồm cả những doanh nghiệp phát sinh nhu cầu giải thể trong năm 2026. Một bộ phận lớn doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục giải thể từ trước, nhưng chưa hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ liên quan. Theo ông Huy, 40.800 doanh nghiệp (theo số liệu đăng ký kinh doanh) nằm trong tổng số gần 95.000 doanh nghiệp, tổ chức mà Cục Thuế đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trong đó, khoảng 23.000 trường hợp phát sinh hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế từ ngày 1/1/2026; hơn 72.000 trường hợp còn lại là những hồ sơ được nộp từ năm 2025 trở về trước nhưng đến nay mới hoàn tất xử lý. Cục Thuế bắt đầu triển khai chiến dịch làm sạch dữ liệu doanh nghiệp và mã số thuế từ giữa tháng 5/2026, tập trung xử lý các doanh nghiệp đã xin rời thị trường, bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng không khai báo và các hồ sơ tồn đọng từ những năm trước. Theo ông Huy, việc số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng mạnh trong một thời điểm nhất định không đồng nghĩa toàn bộ số doanh nghiệp đó mới rời khỏi thị trường trong cùng khoảng thời gian. Đây là kết quả của cả quá trình xử lý các hồ sơ tồn đọng và hoàn tất nghĩa vụ để làm sạch dữ liệu doanh nghiệp, mã số thuế. VIỆT LINH 8 tháng đầu năm nay, hơn 40.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng tới 125% so với cùng kỳ. Trong khi đó, Cục Thuế cho biết đã đóng gần 95.000 mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức, nhưng không phải tất cả đều là doanh nghiệp mới rời thị trường. Số gia nhập thị trường vẫn cao gấp 6,8 lần số rời bỏ. Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, bên cạnh số lượng mã số thuế chấm dứt, trong 8 tháng đã có hơn 167.600 mã số thuế được cấp mới cho doanh nghiệp, tổ chức. Riêng số doanh nghiệp được cấp mới mã số thuế là hơn 156.400, bằng 108% cùng kỳ năm trước. 8 tháng đầu năm, 40.800 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 125% so với cùng kỳ ẢNH: PHƯƠNG VY Vì sao số doanh nghiệp rời thị trường tăng tới 125%? Dừng bán kem Tràng Tiền tại 35 Tràng Tiền sau gần 70 năm Kem Tràng Tiền vừa phát đi thông báo chính thức về việc dừng đón khách tại địa chỉ 35 Tràng Tiền (phường Cửa Nam, Hà Nội) kể từ ngày 15/9. Suốt gần 70 năm qua, số 35 Tràng Tiền không chỉ là nơi sản xuất những mẻ kem đầu tiên mà còn là địa chỉ định vị thương hiệu quen thuộc gắn bó với nhiều thế hệ ở Thủ đô. Doanh nghiệp cho biết, việc đóng cửa tại vị trí cũ là bước chuyển giao không gian kinh doanh để định hình lại trải nghiệm dịch vụ. Khách hàng sử dụng sản phẩm sẽ được chuyển hướng sang các mặt bằng mới nằm trong khu vực trung tâm phố cổ Hà Nội. Các địa điểm thay thế bao gồm Heritage Flagship Store tại 18 Hàng Bài, cửa hàng 44 Tràng Tiền và 18 Ngô Quyền. Trong đó, mặt bằng 18 Hàng Bài vừa được doanh nghiệp khai trương vào đầu tháng 8, nằm cách vị trí cũ khoảng 200m. Pháp nhân trực tiếp vận hành mặt bằng và kinh doanh thương hiệu hiện nay là Công ty Cổ phần Kem Tràng Tiền, được thành lập năm 2009. Đơn vị này hoạt động chính trong lĩnh vực chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa, phân phối trực tiếp đến tay người tiêu dùng. Kem Tràng Tiền nằm trong hệ sinh thái thực phẩm của Công ty Cổ phần One Capital Hospitality (mã chứng khoán: OCH) thông qua One Capital Consumer (OCC). Bên cạnh Kem Tràng Tiền, OCH hiện phát triển các thương hiệu như Givral Bakery, Fuji Foods và Hải Hà - Kotobuki. TRẦN HOÀNG Theo số liệu của Bộ Xây dựng, lượng tồn kho bất động sản trong quý II năm nay đã vượt 39.000 căn, trong đó tồn kho nhà ở riêng lẻ tăng hơn 46%. Sức cầu trên thị trường cũng có dấu hiệu thận trọng hơn. Mức độ quan tâm bất động sản trên cả nước trong tháng 5 giảm khoảng 5% so với tháng trước. Thanh khoản chậm khiến dòng tiền bán hàng của doanh nghiệp khó cải thiện, trong khi các khoản chi cho đất đai, xây dựng, lãi vay và vận hành vẫn phải duy trì. Việc một số ngân hàng hạn chế cho vay bất động sản cùng với lãi suất tăng đã tạo sức ép lớn lên thị trường. Khi tín dụng ngân hàng không còn là nguồn vốn dễ tiếp cận, doanh nghiệp địa ốc đang phải tìm thêm các kênh huy động khác. Một trong những lựa chọn được sử dụng là phát hành trái phiếu doanh nghiệp, dù chi phí vốn không hề thấp. Theo dữ liệu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, trong tháng 8, các doanh nghiệp bất động sản chào bán 4 lô trái phiếu, huy động gần 4.000 tỷ đồng. Lãi suất phát hành bình quân xấp xỉ 12,2%/năm. Một doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam phát hành 3.000 tỷ đồng qua hai lô trái phiếu, có lãi suất lần lượt 11% và 12,5%/năm. Kinh Bắc huy động 700 tỷ đồng với kỳ hạn 3 năm, lãi suất kỳ đầu tiên 12%/năm... Bên cạnh phát hành trái phiếu, bán tài sản và chuyển nhượng dự án cũng trở thành giải pháp quan trọng để tái cơ cấu nguồn vốn. Báo cáo tài chính mới đây cho thấy, Novaland đã hoàn tất chuyển nhượng 4 tài sản với tổng giá trị 11.266 tỷ đồng, tương đương khoảng 72% kế hoạch thanh lý tài sản trị giá 15.617 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn lực trả nợ. Doanh nghiệp này còn 5 tài sản đang tiếp tục chào bán. Trong đó, 4 tài sản có tổng giá trị 3.931 tỷ đồng đã được ký hợp đồng nguyên tắc. Tuy nhiên, đây mới là các thỏa thuận khung, ghi nhận những điều kiện chính của giao dịch và chưa đồng nghĩa với việc chuyển nhượng đã hoàn tất. Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cũng cho biết đang thực hiện chuyển nhượng phần vốn còn lại tại Công ty Cổ phần Khu Đô thị mới Đồng Nai Riverside (Đồng Nai Riverside) cho Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Burnaby. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia nhận chuyển nhượng thêm phần vốn tại các doanh nghiệp gắn với dự án The Gió Riverside... Những động thái trên cho thấy ưu tiên của nhiều doanh nghiệp địa ốc hiện không còn mở rộng bằng mọi giá mà chuyển sang củng cố dòng tiền, giảm áp lực nợ và duy trì khả năng triển khai các dự án có tính khả thi cao. NGỌC MAI Doanh nghiệp địa ốc không còn mở rộng bằng mọi giá Nhiều doanh nghiệp bất động sản đang đẩy mạnh thanh lý tài sản, phát hành trái phiếu hoặc tìm kiếm đối tác để duy trì nguồn lực tài chính. Doanh nghiệp địa ốc gặp khó vì dòng tiền ẢNH: PHAN THIÊN

6 n Thứ Hai n Ngày 7/9/2026 KHOA GIÁO BÀI TOÁN KHÓ Sau nhiều đổi mới về chương trình, kiểm tra và tuyển sinh, yêu cầu cốt lõi làm sao để học sinh học thật, giáo viên dạy thật và kết quả thi phản ánh đúng năng lực. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đẩy yêu cầu này trở nên cấp thiết. Việc đánh giá năng lực thực chất của người học không thể chỉ dựa vào những sản phẩm được hoàn thành ngoài lớp học. Điều đó đòi hỏi thay đổi cách dạy, cách kiểm tra và cả cách nhìn về thành tích giáo dục. Nếu bệnh thành tích vẫn còn, “học bạ đẹp” nhưng không phản ánh đúng năng lực sẽ làm sai lệch quá trình đào tạo. Chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT trên máy tính từ năm 2027 cũng là một bước chuyển lớn, đòi hỏi ngành giáo dục vừa chuẩn hóa hạ tầng, vừa bảo đảm công bằng giữa các địa phương. Những gian lận thi cử trong kì thi tốt nghiệp THPT 2026 đặt toàn ngành giáo dục vào một bài toán cần lời giải ngay và luôn là lấy lại niềm tin về chất lượng học thật, thi thật, nhân tài thật. Đẩy lùi tiêu cực, gian lận trong học tập và thi cử cũng là vấn đề được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đặc biệt quan tâm. Theo ông Sơn, đây là nhiệm vụ lớn, không thể giải quyết trong thời gian ngắn, đòi hỏi sự kiên trì, quyết liệt và bắt đầu từ chính ngành giáo dục. Thay vì chỉ quan tâm đến điểm số hay những con số thành tích, các tiêu chí đánh giá phải phản ánh đúng chất lượng giáo dục và điều kiện bảo đảm chất lượng. Bộ GD&ĐT đang xây dựng, hoàn thiện bộ chỉ số phát triển giáo dục, gồm chỉ số phát triển giáo dục địa phương và chỉ số dành cho từng cơ sở giáo dục ĐH. Các chỉ số này được kì vọng đi vào bản chất, phản ánh đúng chất lượng thay vì tạo thêm áp lực thành tích. Song song với đó là đổi mới chương trình, sách giáo khoa, phương pháp dạy học và xây dựng văn hóa học đường, kỉ cương trong dạy học, thi cử cũng như ứng xử giữa nhà giáo và học sinh. CŨ NHƯNG CHƯA CÓ LỜI GIẢI Một trong những vấn đề được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh trong năm học mới là cần giải quyết áp lực thi cử, học thêm, dạy thêm từ những nguyên nhân căn bản của hệ thống. Trong đó có sự mất cân đối giữa nhu cầu học tập và khả năng đáp ứng về trường, lớp. Theo Bộ trưởng, áp lực tuyển sinh lớp 10 hiện không diễn ra đồng đều trên cả nước mà tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn, đô thị, những nơi dân số tăng nhanh nhưng tốc độ xây dựng trường, lớp chưa theo kịp. Khi chưa đủ trường, đủ lớp, chưa có đủ chỗ học tốt, học sinh phải cạnh tranh để giành cơ hội vào trường, kéo theo áp lực thi cử, học thêm, dạy thêm và nguy cơ phát sinh tiêu cực. Vì vậy, giải pháp căn cơ là từng bước bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên và nâng cao chất lượng giáo dục giữa các cơ sở. Khi khả năng đáp ứng về trường, lớp từng bước phù hợp với nhu cầu học tập, áp lực cạnh tranh vào lớp 10 sẽ giảm. Việc tiếp nhận học sinh có điều kiện chuyển dần theo hướng thuận tiện, gần nơi cư trú và phù hợp với nhu cầu học tập. Nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Ngai cho rằng, kì thi tuyển sinh lớp 10 có mối quan hệ chặt chẽ với khả năng đáp ứng trường lớp của TPHCM. Khi thành phố có đủ chỗ học ở các trường THPT công lập, có thể tiến tới không cần tổ chức thi như hiện nay. Năm học 2026 - 2027 diễn ra trong bối cảnh hệ thống giáo dục đang có nhiều thay đổi về tổ chức và quản trị. Việc sắp xếp cơ sở giáo dục được triển khai đồng thời với điều chỉnh mô hình quản lí nhà nước, phân cấp và phân quyền. Bộ GD&ĐT đã ban hành hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp. Trong đó xác định phân hiệu, điểm trường thuộc cùng một cơ sở giáo dục không có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, mã trường và biên chế riêng. Những quy định này giúp hệ thống rõ hơn về đầu mối quản lí, nhưng cũng đặt ra yêu cầu rất lớn về năng lực điều hành. Bởi với giáo dục, một quyết định sắp xếp hành chính có thể kéo theo thay đổi về khoảng cách đi học của học sinh, việc bố trí giáo viên, sử dụng cơ sở vật chất và tổ chức dạy học. Câu hỏi quan trọng hơn là chất lượng giáo dục có tốt hơn không. Đây cũng là vấn đề đặt ra với giáo dục đại học. Người đứng đầu ngành giáo dục nhìn nhận, khi thực hiện sắp xếp sẽ tối ưu hóa được đội ngũ nhà giáo. Thách thức đặt ra khi sắp xếp là quy mô trường, lớp sẽ lớn hơn, trong khi số lượng cán bộ quản lí, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng giảm đi. Vì vậy, cần phải có mô hình quản trị mới, đổi mới cách thức quản trị nhà trường, không thể quản lí hành chính theo cách thuần túy. Trong giai đoạn đầu sắp xếp sẽ có những xáo trộn, tâm tư. Bộ GD&ĐT cùng với Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành nghị định về chính sách để trong điều kiện có thể thực hiện chế độ, chính sách tốt nhất cho đội ngũ nhà giáo. NGHIÊM HUÊ Năm học 2026 - 2027 bắt đầu trong bối cảnh ngành giáo dục phải cùng lúc giải quyết nhiều bài toán như nâng chất lượng, bảo đảm “học thật, thi thật”, thiếu trường lớp, thiếu giáo viên, kiểm soát dạy thêm, học thêm. Những vấn đề cũ chưa được tháo gỡ triệt để, trong khi yêu cầu mới ngày càng cao. Giải bài toán học thật, thi thật Các chuyên gia cho rằng, thước đo của năm học mới không nên chỉ là bao nhiêu văn bản được ban hành, bao nhiêu trường được sắp xếp hay bao nhiêu nền tảng công nghệ được đưa vào sử dụng. Thước đo cuối cùng phải là học sinh có được học tốt hơn, giáo viên có điều kiện dạy tốt hơn và chất lượng giáo dục có thực sự được nâng lên hay không? Cô và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu -Quảng Ninh hân hoan đón năm học mới trong ngôi trường khang trang, hiện đại ẢNH: QUANG VINH ĐH Quốc gia Hà Nội chính thức đưa hơn 17 nghìn sinh viên năm thứ nhất học tập tại cơ sở Hòa Lạc (Hà Nội) từ năm học này. Trong đó, Trường ĐH Công nghệ có số lượng lớn nhất, hơn 4.000 sinh viên. Khác với những năm trước, sinh viên học ở Hòa Lạc trong năm đầu, sau đó trở về cơ sở chính trong nội thành Hà Nội thì từ năm nay, sinh viên học tập trọn vẹn khóa học tại Hòa Lạc. Trường ĐH Công nghệ dự kiến từ năm 2029 sẽ chuyển toàn bộ sinh viên lên học tập tại Hòa Lạc, kể cả hệ đào tạo sau ĐH. GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện nhà trường vận chuyển được khoảng 6.000 trang thiết bị ban đầu đến cơ sở mới tại Hòa Lạc. Trong đó, số lượng máy móc thiết bị thí nghiệm khoảng 5.000 và khoảng 1.000 thiết bị dành cho việc thực hành/20 phòng thí nghiệm, thực hành. Chia sẻ về sự khác biệt của không gian học tập tại Hòa Lạc, GS Chử Đức Trình cho rằng, một trong những khó khăn chung của nhiều trường ĐH hiện nay là hạn chế về cơ sở vật chất và không gian phát triển. Việc có những không gian rộng, được quy hoạch đồng bộ sẽ tạo điều kiện hình thành một môi trường ĐH đúng nghĩa. Tại Hòa Lạc, sinh viên được học tập trong các giảng đường, đồng thời có điều kiện tiếp cận các phòng thí nghiệm và phòng thực hành. Ông Trình chia sẻ, thời gian qua, nhà trường đã được đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng cho cơ sở vật chất và trang thiết bị. Tuy nhiên, khi hoạt động trong không gian hạn chế tại khu vực nội thành, việc bố trí, vận hành và quản trị các phòng thí nghiệm gặp nhiều khó khăn, chưa thể hình thành một dây chuyền nghiên cứu đồng bộ. Khi chuyển lên Hòa Lạc, các hệ thống thiết bị sẽ được bố trí trong một không gian rộng lớn, bài bản hơn. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, các phòng thí nghiệm, phòng thực hành và hệ thống trang thiết bị sẽ tiếp tục được hoàn thiện để phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Ông Trình nhận định, khi đó sinh viên được học tập trong môi trường trường ra trường, lớp ra lớp, phòng thí nghiệm ra phòng thí nghiệm. Về chỗ ở cho sinh viên, GS Chử Đức Trình cho hay, khoảng 60% sinh viên đã lựa chọn ở kí túc xá, phần còn lại lựa chọn ở trọ trong dân gần trường. ĐH Quốc gia Hà Nội cũng chính thức triển khai thí điểm phương tiện hỗ trợ đưa đón cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động làm việc tại Hòa Lạc với nhiều khung giờ trong ngày. Năm học 2026 - 2027, cơ sở Bắc Ninh của Trường ĐH Luật Hà Nội tiếp nhận đào tạo khoảng 1.300 sinh viên năm thứ nhất. Lãnh đạo Trường ĐH Luật Hà Nội khẳng định, lợi thế nổi bật của cơ sở mới là hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại và tương đối toàn diện. Đây không chỉ là điều kiện phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập chuyên môn mà còn tạo không gian để sinh viên phát triển thể chất, rèn luyện kĩ năng và tham gia các hoạt động ngoại khóa. HOA BAN Chương mới của giáo dục đại học Năm học 2026 - 2027 mở ra một chương mới của giáo dục đại học (ĐH). Lần đầu tiên, cơ sở giáo dục ĐH nội thành Hà Nội đưa sinh viên ra ngoại thành học tập với quy mô lớn. Tân sinh viên nhập học tại cơ sở Hòa Lạc của ĐH Quốc gia Hà Nội ẢNH: NGHIÊM HUÊ

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