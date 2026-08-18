Báo Tiền Phong số 230

THỨ BA 18/8/2026 Số 230 0977.456.112 TRANG 5 TRANG 3 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN NÓI VỀ CÁCH ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ DÁM NGHĨ, DÁM LÀM Với chủ đề Vắc-xin số cho em, chương trình hướng tới việc trang bị cho trẻ em khả năng nhận diện và ứng phó với những rủi ro trên môi trường mạng, đồng thời nhấn mạnh vai trò đồng hành của gia đình, nhà trường và cộng đồng ẢNH: DƯƠNG TRIỀU TRANG 12 Nhật Bản tính nước cờ mới giữa lúc nguồn vũ khí Mỹ eo hẹp TRANG 15 Cứu ngư dân bốn ngày trôi dạt trên biển SỔ ĐỎ TÍCH HỢP TRÊN VNEID: Giao dịch bất động sản sẽ ra sao? TRANG 16 “KẺ NGÁNG ĐƯỜNG” VÀ “THIÊN THẦN HỘ MỆNH” TRANG 6-7 Các em cần một TRANG 8-9 Từ hiện tượng hồi sinh ca khúc cũ CÁN BỘ CẤP CHIẾN LƯỢC PHẢI SUY NGHĨ Ở TẦM TOÀN QUỐC Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ẢNH: TTXVN TRANG 2 "HỆ MIỄN DỊCH SỐ" DIỄN ĐÀN ĐIỀU EM MUỐN NÓI: CHUYỆN HÔM NAY Một đứa trẻ hôm nay không chỉ lớn lên trong gia đình, nhà trường và những con phố quen thuộc. Các em còn lớn lên trên mạng Internet. Ở đó có kiến thức, tình bạn, những điều đẹp đẽ và vô số cơ hội để khám phá thế giới. Thấu hiểu để đồng hành XEM TIẾ P TRANG 9 n NGUYỄN TUẤN

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). Lớp được tổ chức từ ngày 17 - 23/8/2026 với sự tham dự của 63 Ủy viên Trung ương khóa XIV. PHẢI SUY NGHĨ Ở TẦM TOÀN QUỐC, HÀNH ĐỘNG VÌ LỢI ÍCH CHUNG Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng được tổ chức ngay trong năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đại hội đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. Trung ương đã có những quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Nhiệm vụ quyết định hiện nay là tổ chức thực hiện: Biến chủ trương thành chương trình khả thi, hành động đồng bộ và kết quả cụ thể; làm cho ý chí của Đảng chuyển hóa thành sự phát triển của đất nước và cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, hiện nay, thế giới đang biến đổi nhanh, sâu sắc, khó dự báo. Muốn phát triển nhanh, bền vững, đất nước phải nâng cao tự chủ, thích ứng, sức chống chịu và tạo lập lợi thế mới. Trong bối cảnh đó, chúng ta phải thực hiện bốn bước chuyển chiến lược: Nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành hệ thống chính trị; quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy mọi nguồn lực; xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người; chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu, khả năng thích ứng, bảo vệ vững chắc đất nước và môi trường hòa bình. Yêu cầu ấy đòi hỏi cán bộ cấp chiến lược có tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực hành động cao hơn. Mỗi quyết sách phải rõ điểm nghẽn, trách nhiệm và kết quả thực thi. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mỗi học viên không chỉ lãnh đạo một ngành, lĩnh vực hay địa phương, mà còn là thành viên Ban Chấp hành Trung ương - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội. Vì vậy, phải suy nghĩ ở tầm toàn quốc, hành động vì lợi ích chung, cùng Trung ương chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân về những quyết định hệ trọng và tương lai đất nước. Việc học tập bắt nguồn từ trọng trách ấy. Từng Ủy viên Trung ương phải đặt lợi ích chung lên trên hết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cán bộ cấp chiến lược phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; càng ở vị trí cao càng phải kiên định, càng trước khó khăn càng phải giữ nguyên tắc, càng chịu sức ép càng phải đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết. Vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn, yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Học tập suốt đời không chỉ để biết thêm, mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Nếu không học hỏi và kiểm nghiệm mình trong thực tiễn, kinh nghiệm có thể thành quán tính, tri thức cũ có thể thành giới hạn, cách làm cũ từng thành công có thể thành lực cản. KHÔNG HỌC CHUNG CHUNG, KHÔNG NÉ TRÁNH VẤN ĐỀ GAI GÓC Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc kết hợp nghiên cứu chuyên đề, thảo luận và khảo sát thực tế, yêu cầu, lớp học không thể chỉ truyền đạt một chiều, càng không phải để hoàn thành thủ tục theo quy định; đây phải là nơi trao đổi thẳng thắn, đối thoại có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn; kết nối tri thức, kinh nghiệm với vấn đề mới của đất nước. Giá trị của chương trình không ở số lượng thông tin, mà ở cách nhìn mới, quyết định tốt hơn và kết quả cao hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các học viên tập trung thực hiện tốt ba yêu cầu: Mỗi người cần mang vào lớp những việc khó nhất của ngành, lĩnh vực, địa phương; đối chiếu với tri thức, kinh nghiệm và cách tiếp cận mới để xác định việc cần phát huy, việc phải điều chỉnh, vấn đề cần quyết định dứt khoát. Học phải gắn với công việc, trách nhiệm và kết quả phục vụ nhân dân; không học chung chung, không né tránh vấn đề gai góc. Các học viên cần thẳng thắn nêu chính kiến, chia sẻ cả việc thành công và chưa thành công, cùng phân tích nguyên nhân, bài học; vừa là người học, vừa đóng góp tri thức cho tập thể; qua trao đổi phải mở rộng tầm nhìn, củng cố đoàn kết, nâng cao phối hợp giữa các cấp, các ngành; tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề, tìm giải pháp tốt hơn. Sau khóa học, mỗi học viên cần lựa chọn một số vấn đề thiết thực để rà soát cách nghĩ, cách làm, quy trình ra quyết định và tổ chức thực hiện; đồng thời xây dựng nền nếp cập nhật tri thức, tiếp nhận phản hồi trong cơ quan, đơn vị. Hiệu quả thực thi sau đào tạo phải là thước đo cao nhất của chương trình. Sau khóa học phải có chuyển biến cụ thể trong công việc và có kết quả cụ thể. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 18/8/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Cán bộ cấp chiến lược phải suy nghĩ ở tầm toàn quốc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cán bộ cấp chiến lược phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; càng ở vị trí cao càng phải kiên định, càng trước khó khăn càng phải giữ nguyên tắc, càng chịu sức ép càng phải đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ẢNH: TTXVN Cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tại lễ khai mạc, ông Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết Ban Chỉ đạo Chương trình và Ban Tổ chức Lớp bồi dưỡng sẽ cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vào toàn bộ quá trình tổ chức lớp học, bảo đảm thực hiện đúng quy định, quy chế đã ban hành. Mỗi chuyên đề đều được số hóa và gắn với định danh của từng học viên, cùng với hệ thống học liệu phục vụ nghiên cứu trước, trong và sau khóa học. Ngày 17/8, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tếxã hội, các nghị quyết của Đảng, công tác xây dựng Đảng và công tác tuyên giáo trên địa bàn. Tại buổi làm việc, ông Trịnh Văn Quyết đề nghị tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tiên phong trong đổi mới, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế mới, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân đúng với các định hướng trong Nghị quyết của Đại hội Đảng XIV và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở khâu tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, khắc phục tình trạng thiếu quyết tâm, không dám làm, không dám ký hay lười nghiên cứu cụ thể hóa nghị quyết. Tỉnh cần phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm để thúc đẩy giải ngân và đầu tư công; chú trọng đào tạo chính lực lượng lao động tại chỗ bài bản, có văn hóa, kỹ năng và tinh thần yêu nước làm nền tảng cốt lõi dài hạn; đào tạo công dân toàn diện, toàn cầu, trang bị ngôn ngữ, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tỉnh tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh thật vững chắc tại địa bàn chiến lược, giữ vững chủ quyền biên cương, làm tốt vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân. Mục tiêu chung là xây dựng Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, trở thành hình mẫu toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh cho các địa phương khác trên cả nước học tập kinh nghiệm. PV (Theo TTXVN) Xây dựng Quảng Ninh trở thành hình mẫu toàn diện Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Quảng Ninh cần tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tiên phong trong đổi mới, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, nhân lực. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM:

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG Ngày 17/8, trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Huỳnh Thanh Điền - chuyên gia kinh tế, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - cho biết, tiền gửi của người dân vào ngân hàng tăng vọt là kết quả của nhiều yếu tố. Trong đó có việc các ngân hàng từng gặp khó khăn về thanh khoản nên phải tăng lãi suất huy động. “Các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản, vàng thời gian qua liên tiếp gặp những biến động, rủi ro khiến người dân không còn nhiều lựa chọn. Trong khi lãi suất tiền gửi ở thời điểm đó tương đối tốt nên dòng tiền tiếp tục chảy vào hệ thống ngân hàng” - ông Điền nói. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi lúc này không phải làm mọi cách để bơm thật nhiều tiền ra nền kinh tế, mà cần nâng cao chất lượng dòng vốn. Bởi tăng trưởng tín dụng cao chưa chắc đã tốt, nếu tiền chảy vào hoạt động đầu cơ hoặc bị nghẽn ở các công trình trọng điểm kéo dài. “Dòng vốn cần được bảo đảm đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là câu chuyện mang tính căn cơ chứ không đơn giản chỉ là yêu cầu ngân hàng tăng cho vay bằng mọi giá” - ông Điền nhấn mạnh. Để nắn dòng tiền hiệu quả, theo ông Điền, giải pháp đầu tiên là sử dụng các công cụ như chính sách thuế đối với bất động sản đầu cơ, nhằm giảm sức hút của các kênh phi sản xuất. Khi đầu cơ không còn siêu lợi nhuận, dòng tiền sẽ tự khắc quay về với hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, cần nhìn nhận lại vai trò của nguồn vốn ngân hàng. Ngân hàng nên tập trung chủ yếu vào việc cung ứng vốn lưu động ngắn hạn cho doanh nghiệp (DN). Đối với nhu cầu đầu tư trung và dài hạn, nền kinh tế cần mở rộng các kênh huy động khác như thị trường chứng khoán, trái phiếu. Việc quá phụ thuộc vào nhà băng cho mọi nhu cầu vốn khiến hệ thống ngân hàng dễ rơi vào rủi ro và chịu áp lực biến động lãi suất. GỠ ĐIỂM NGHẼN CHO DOANH NGHIỆP Chuyên gia kinh tế Huỳnh Thanh Điền nhìn nhận, đa số DN SME rất khó tiếp cận vốn vay theo quy định chung do thiếu tài sản thế chấp. Do đó, cần có cơ chế đánh giá khoản vay dựa trên tính khả thi của phương án kinh doanh thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tài sản đảm bảo. "Việc bơm vốn không thể đơn độc thực hiện qua chính sách tiền tệ, mà phải phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa. Giảm thuế, kích cầu tiêu dùng, kích cầu đầu tư và đẩy mạnh đầu tư công sẽ tạo ra công ăn việc làm và đơn hàng cho DN. Có đơn hàng, DN mới có nhu cầu vay vốn, khi đó dòng tiền ngân hàng tung ra mới phát huy tác dụng" - TS Huỳnh Thanh Điền cho hay. Một vấn đề quan trọng khác được ông Điền cảnh báo là việc dùng nguồn vốn ngắn hạn của ngân hàng thương mại để tài trợ các dự án hạ tầng, dự án PPP dài hạn (thời gian thu hồi vốn có thể lên tới 30 năm). Việc tài trợ một vài dự án hạ tầng lớn không chỉ làm thu hẹp nguồn vốn dành cho DN sản xuất, mà còn tiềm ẩn rủi ro thanh khoản rất lớn cho ngân hàng nếu dòng tiền thu hồi không như kỳ vọng. “Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hệ thống ngân hàng từng rơi vào tình trạng thiếu thanh khoản trong thời gian qua. Khi thanh khoản bị thiếu, các ngân hàng buộc phải tăng huy động vốn, kéo theo việc tăng lãi suất huy động. Và tất nhiên khi đó, lãi suất cho vay cũng chịu áp lực tăng theo” - ông Điền nói. TRIỂN KHAI CÁC GÓI TÍN DỤNG ƯU ĐÃI Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 2 - cho biết, các tổ chức tín dụng chủ động xây dựng chương trình, triển khai các gói tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ DN SME, các nhóm ngành là động lực tăng trưởng kinh tế với lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn áp dụng trong từng thời kỳ; thực hiện miễn, giảm các loại phí dịch vụ đối với khách hàng. Qua đó, tiếp tục tạo điều kiện cho các DN mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng theo mục tiêu đề ra. Ông Lệnh cũng nhấn mạnh vai trò nòng cốt của các ngân hàng thương mại Nhà nước. Tại TPHCM và Đồng Nai, tỷ trọng huy động vốn và cho vay của khối ngân hàng này luôn chiếm gần 30% trong tổng huy động và dư nợ tín dụng trên địa bàn. Việc thực hiện tốt các chương trình và định hướng về lãi suất, tín dụng ưu đãi sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực ra thị trường. Để duy trì mặt bằng giảm lãi suất cho vay bền vững, theo Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 2 Nguyễn Đức Lệnh, giải pháp căn cơ cho các tổ chức tín dụng là nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí quản lý. Các ngân hàng cần tiếp tục đổi mới quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và mở rộng phương thức cho vay điện tử để cắt giảm chi phí, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay hỗ trợ người dân và DN. UYÊN PHƯƠNG 3 n Thứ Ba n Ngày 18/8/2026 THỜI SỰ Nguồn tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng đang ghi nhận mức tăng kỷ lục, đạt hơn 11 triệu tỷ đồng. Trong bối cảnh nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, bài toán đặt ra là phải nắn dòng vốn này ra sao để vừa đảm bảo an toàn hệ thống, vừa tạo động lực thực sự cho sản xuất, kinh doanh. Dòng tiền lớn đổ vào ngân hàng, vì sao doanh nghiệp khó tiếp cận? Khi các DN lớn có vốn mở rộng kinh doanh, họ sẽ tạo ra đơn hàng cho các DN nhỏ và vừa (SME). Lúc này, các DN SME mới phát sinh nhu cầu vay vốn lưu động, tạo nên chuỗi quay vòng tiền tệ thực sự hiệu quả. Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết, có ý kiến đề nghị xác định rõ cơ quan, người có thẩm quyền đánh giá tiêu chí “vì lợi ích chung”, hiệu quả kinh tế, xã hội... Tiếp thu ý kiến, Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ, cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát và thấy rằng: Khoản 2 Điều 13 dự thảo Nghị quyết quy định người đứng đầu Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, cấp tỉnh sẽ có trách nhiệm đánh giá về hiệu quả kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, Chính phủ đã có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của dự án, công trình... trong đó, hệ thống pháp luật hiện hành đã có các quy định về đánh giá hiệu quả về kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Về nguyên tắc thực hiện, có ý kiến đề nghị chỉnh lý lại khoản 5 Điều 3 dự thảo Nghị quyết để tránh cách hiểu rằng sẽ phát sinh thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự đối với trường hợp đã có bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật mà có đủ căn cứ áp dụng các quy định của Nghị quyết; cân nhắc bỏ quy định tại khoản 6 Điều 3 dự thảo Nghị quyết. Tiếp thu ý kiến đại biểu, cơ quan chủ trì soạn thảo đã chỉnh lý khoản 5 Điều 3 dự thảo Nghị quyết để bảo đảm không phát sinh thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm để xem xét lại bản án, quyết định xử lý kỷ luật đã có hiệu lực pháp luật. Đồng thời, cơ quan soạn thảo cũng bỏ quy định tại khoản 6 Điều 3 dự thảo Nghị quyết bởi vì các quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp không truy cứu trách nhiệm hình sự, loại trừ trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự... sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Đại diện cơ quan thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đoàn Thị Thanh Mai cho biết, Thường trực Ủy ban nhận thấy, cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu. Qua đó đã chỉnh lý dự thảo theo hướng vừa giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vừa tạo cơ chế xử lý phù hợp đối với trường hợp có sai sót, rủi ro nhưng không vụ lợi, vì lợi ích chung. “Đây là định hướng cần thiết để tháo gỡ tâm lý e ngại, né tránh, khơi thông nguồn lực, khuyến khích đổi mới, sáng tạo nhưng không tạo khoảng trống để hợp thức hóa vi phạm”, bà Mai nêu rõ. LUÂN DŨNG Bộ trưởng Bộ Công an nói về cách đánh giá cán bộ dám nghĩ, dám làm Theo Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, khoản 2 Điều 13 dự thảo Nghị quyết đã quy định người đứng đầu Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, cấp tỉnh sẽ có trách nhiệm đánh giá về hiệu quả kinh tế, xã hội. Để phát huy hiệu quả nguồn tín dụng, cần nắn dòng vốn vào sản xuất kinh doanh Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an trình bày dự thảo Nghị quyết tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ẢNH: QH

4 n Thứ Ba n Ngày 18/8/2026 XÃ HỘI “GIANG HỒ MẠNG” VÀ ĐẾ CHẾ LIVESTREAM Nước hoa, mỹ phẩm là những mặt hàng xuất hiện thường xuyên trong các buổi livestream của Huấn. Trên các phiên phát trực tiếp, Huấn cùng vợ trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tư vấn và chốt đơn. Giá nước hoa từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng. Charme Perfume là thương hiệu xuất hiện trong những phiên livestream. Từ hình ảnh một “giang hồ mạng”, Huấn từng bước mở rộng sang nhiều hoạt động kinh doanh khác. Nếu chỉ theo dõi các livestream, khó hình dung phía sau còn có những doanh nghiệp mà Huấn hoặc vợ từng góp vốn, điều hành với ngành nghề đăng ký khá đa dạng. Đáng chú ý là Công ty CP Tập đoàn HL Group, thành lập tháng 2/2022 tại Hà Nội. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh, trong đó có bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn đăng ký các ngành nghề như buôn bán ô tô, kinh doanh bất động sản. Trước đó, Huấn từng là người đại diện pháp luật, góp vốn tại Công ty CP Dịch vụ 168, thành lập năm 2018 tại TPHCM, đăng ký ngành nghề chính là vệ sinh chung nhà cửa. Vợ Huấn đứng tên Công ty CP Dịch vụ FB Châu Á, hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo. Đến nay, những doanh nghiệp có liên quan đến Huấn và vợ đều được ghi nhận trạng thái “không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”. Hoạt động kinh doanh của Huấn Hoa Hồng cũng từng mở rộng sang lĩnh vực xuất bản và cây cảnh. Năm 2020, Huấn giới thiệu và bán hai cuốn “Đệ nhất kiếm tiền” và “Bí kíp kinh doanh online”, được quảng bá là những nội dung chia sẻ về kiếm tiền, kinh doanh trên mạng. Bộ sách từng được rao bán với giá 799.000 đồng, sau đó Huấn bị xử phạt liên quan đến việc xuất bản, phát hành trái phép. Với lĩnh vực cây cảnh, tháng 4/2024, Công ty TNHH Vườn tùng Nhật Chiến Huấn JP được thành lập. Đến tháng 5/2024, Huấn đăng tải hình ảnh khai trương vườn tùng Chiến Huấn JP tại Hà Nội. Trên mạng xã hội, nhiều cây tùng được giới thiệu với giá hàng trăm triệu đồng, có cây được rao bán tới hàng tỷ đồng. CHỈ XUẤT HÓA ĐƠN KHI KHÁCH YÊU CẦU, DOANH THU ĐI ĐÂU, TRỐN THUẾ RA SAO? Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas - cho rằng với những thông tin hiện có, Bùi Xuân Huấn không được đề cập là người đứng tên hộ kinh doanh hay doanh nghiệp. Vợ Huấn đứng tên hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh. Theo ông Tuấn, điểm cần lưu ý nằm ở cách thức xuất hóa đơn. Hộ kinh doanh trong giai đoạn trước đây không sử dụng hóa đơn nên không phải xuất hóa đơn bán ra mà chỉ khai báo doanh thu với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế. Vì vậy, hành vi không xuất hóa đơn có thể được hiểu là của ông Hoàng Ngọc Cường - Giám đốc Công ty Sản xuất và Thương mại Chara, một đồng phạm nhưng chưa rõ vai trò trong mối quan hệ với Bùi Xuân Huấn. “Khi chỉ xuất hóa đơn cho khách hàng cần hóa đơn, một lượng lớn doanh thu sẽ không được xuất hóa đơn để kê khai, nộp thuế. Doanh nghiệp sẽ cân đối một lượng lớn chi phí đầu vào (bỏ ngoài sổ sách, không lấy hóa đơn chi phí đầu vào) để tạo ra dữ liệu cân đối và qua mặt sự giám sát của cơ quan thuế”, ông Tuấn phân tích. Đối với trường hợp chỉ xuất hóa đơn cho khách hàng lấy hóa đơn, ông Tuấn cho rằng đây là tình huống có thể khiến một lượng lớn doanh thu không được ghi nhận. Trường hợp phổ biến là doanh nghiệp bán hàng cho người dân, hoặc những khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn. Tiền bán hàng có thể được nhận vào tài khoản cá nhân của chủ doanh nghiệp thay vì tài khoản doanh nghiệp. Nếu khách hàng trả tiền mặt, chủ doanh nghiệp không hoàn trả khoản tiền này về doanh nghiệp để ghi nhận dòng tiền, doanh thu mà đưa thẳng cho cá nhân. VIỆT LINH Hơn 300 tỷ đồng từ kinh doanh nước hoa, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách... được cơ quan điều tra xác định trong vụ án liên quan Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng). Đằng sau những phiên livestream bán hàng lộ ra những chiêu thức, cách "né" thuế mà một số đối tượng có thể thực hiện. Từ năm 2015 đến nay, thông qua hoạt động cá nhân trên mạng xã hội, chủ yếu Facebook và TikTok, để tạo ảnh hưởng với cộng đồng mạng và bán hàng online, Huấn cùng vợ và các đồng phạm mua bán nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng, nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán gây thiệt hại nhiều tỉ đồng cho ngân sách nhà nước. Chiêu livestream, né thuế Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng, đứng giữa) bị khởi tố, tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” ẢNH: BỘ CÔNG AN CUNG CẤP Huấn Hoa Hồng và vợ xuất hiện ở nhiều sự kiện, livestream tại cửa hàng nước hoa của thương hiệu Charme. Đến nay, cửa hàng đã ngưng hoạt động ẢNH TƯ LIỆU Theo kế hoạch, các bến xe liên tỉnh trọng điểm, gồm: Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Yên Nghĩa, Sơn Tây cùng Ga Hà Nội và các điểm trung chuyển lớn (Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt) phải chủ động xây dựng phương án bố trí xe dự phòng, xe tăng cường. Các đơn vị vận tải phải chủ động phương tiện dự phòng, tăng cường xe khi lượng khách tăng đột biến; đồng thời kiểm tra chất lượng phương tiện, người lái và giám sát hành trình để kịp thời chấn chỉnh vi phạm. Sở Xây dựng yêu cầu toàn bộ phương tiện phải được kiểm tra nghiêm ngặt điều kiện an toàn kỹ thuật trước khi xuất bến. Lực lượng chức năng kiên quyết không cấp lệnh xuất bến đối với xe chở quá số người quy định, để hàng hóa lẫn với hành khách hoặc vận chuyển hàng cấm, chất dễ cháy nổ. Đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ sử dụng rượu bia, chất kích thích trong thời gian làm việc sẽ bị đình chỉ và xử lý nghiêm. Đáng chú ý, Sở Xây dựng Hà Nội nghiêm cấm các doanh nghiệp vận tải tự ý bỏ chuyến, bỏ nốt cố định để đưa phương tiện sang chạy hợp đồng bên ngoài; các trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng chế tài quy định. Đồng thời, các đơn vị vận tải không được tùy tiện tăng giá vé, không tự ý thu các khoản phụ thu khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kiên quyết ngăn chặn tình trạng lợi dụng dịp lễ để tăng giá cước bất hợp lý. Các nhà xe được khuyến khích đẩy mạnh hình thức bán vé trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho người dân, hạn chế cảnh chen lấn tại bến. Đối với hệ thống xe buýt, thành phố yêu cầu chuẩn bị tối đa lượng xe dự phòng, kịp thời tăng tần suất tại các đầu mối giao thông trước và sau kỳ nghỉ để giải tỏa áp lực đi lại. Các hãng taxi phải duy trì đủ số lượng phương tiện hoạt động, niêm yết công khai giá cước và không được thu quá giá quy định. Để bảo đảm giao thông thông suốt, lực lượng chức năng sẽ tăng cường phân luồng, điều tiết tại các khu vực bến xe, nhà ga, các nút giao cửa ngõ Thủ đô và hệ thống đường dẫn lên xuống Vành đai 3 trên cao. PHÙNG LINH VỤ HUẤN HOA HỒNG LỪA ĐẢO: Hà Nội “chặn” nạn tăng giá vé, nhồi nhét khách dịp 2/9 Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Hà Nội yêu cầu siết chặt vận tải, không để xảy ra tình trạng tăng giá, ép giá hành khách và hình thành “bến cóc” Sở Xây dựng đề nghị Công an TP Hà Nội đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát trên các trục đường huyết mạch, xử lý nghiêm các vi phạm về đón trả khách sai quy định và kiên quyết xử lý, xóa bỏ tình trạng “bến cóc” phát sinh quanh khu vực bến xe. Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức vận tải hành khách, yêu cầu các đơn vị tăng cường phương tiện, giữ ổn định giá cước và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

5 KINH TẾ n Thứ Ba n Ngày 18/8/2026 NHIỀU TIỆN LỢI Hiện nay sổ đỏ đã được hiển thị trên VNeID, người dân có thể chủ động tích hợp sổ đỏ lên ứng dụng này và cần lưu ý cung cấp đúng thửa đất, thông tin, chủ sử dụng. Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia tư vấn bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên cho biết, việc tích hợp thông tin sổ đỏ, sổ hồng trên VNeID là một bước tiến rất tích cực trong quá trình số hóa thị trường bất động sản. “Lợi ích lớn nhất là người dân có thể tiếp cận thông tin về tài sản của mình thuận tiện hơn, giảm phụ thuộc vào giấy tờ bản cứng và từng bước giảm việc phải đi lại, nộp lại những hồ sơ mà cơ quan Nhà nước đã có dữ liệu”, ông Kiên nói. Một ưu điểm nữa là hạn chế tình trạng sổ giả, chủ giả, khi người mua có thể đề nghị được xem trực tiếp thông tin sổ chủ quyền trên điện thoại người bán. Tuy nhiên, không nên được hiểu là cứ có sổ đỏ trên VNeID là cứ yên tâm giao dịch, mà vẫn cần kiểm tra đầy đủ thông tin như tình trạng pháp lý, quy hoạch, thế chấp, tranh chấp, nghĩa vụ tài chính.... Theo ông Kiên, khó khăn trong giai đoạn đầu có thể nằm ở độ đầy đủ và chính xác của dữ liệu. Không phải tất cả hồ sơ giấy của người dân đều đã được số hóa, đồng bộ hoàn toàn. Nếu thông tin trên hệ thống chưa cập nhật hoặc có sai lệch với giấy chứng nhận thì khi giao dịch có thể phát sinh thêm bước xác minh, chỉnh lý. Vì vậy, số hóa sổ đỏ là rất cần thiết, nhưng quan trọng hơn là phải làm sạch và liên thông dữ liệu. Về việc nhiều người lo ngại tính bảo mật khi sổ đỏ, sổ hồng tích hợp trên VNeID, chuyên gia tư vấn bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên cho rằng, lo ngại này hoàn toàn chính đáng, bởi bất động sản thường là tài sản có giá trị rất lớn và thông tin về quyền sở hữu đất cũng là dữ liệu quan trọng. Tuy nhiên, không nên vì lo ngại bảo mật mà quay lại với cách quản lý hoàn toàn bằng giấy tờ. Vấn đề cần quan tâm là ai được quyền truy cập, truy cập thông tin gì và hệ thống kiểm soát truy vết việc truy cập như thế nào. Rủi ro thực tế còn có thể đến từ người dùng, chẳng hạn bị lừa cung cấp mã OTP, mật khẩu, cài ứng dụng giả hoặc bấm vào đường link giả mạo. “Số hóa là xu hướng đúng, nhưng phải đi cùng bảo mật nhiều lớp và kiểm soát quyền truy cập. Người dân cũng phải thay đổi thói quen, tuyệt đối không cung cấp OTP, mật khẩu hay cài ứng dụng theo hướng dẫn từ người lạ. Khi làm được cả hai phía - hệ thống bảo mật tốt và người dân có ý thức bảo vệ tài khoản - thì lợi ích của sổ đỏ điện tử sẽ lớn hơn rất nhiều so với việc chỉ giữ giấy tờ như trước”, ông Kiên nói. GẦN 70 TRIỆU THỬA ĐẤT ĐÃ VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU Phát biểu tại một hội thảo mới đây, ông Đinh Hồng Phong, Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trước đây việc xác định một thửa đất gắn chặt với thông tin hành chính như xã, huyện, tỉnh. Khi địa giới hành chính thay đổi, đặc biệt trong quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, hệ thống quản lý thửa đất cũng phải điều chỉnh theo. Do đó, cơ quan quản lý chuyển sang phương án xây dựng mã định danh thửa đất. Mã được mã hóa trực tiếp từ vị trí, tọa độ địa lý của thửa đất. Qua mã định danh, hệ thống có thể xác định vị trí của thửa đất trên bản đồ và làm đầu vào để truy xuất các thông tin liên quan. Đến nay khoảng 69,7 triệu thửa đất đã được đưa vào cơ sở dữ liệu, trong đó yêu cầu thửa đất khi được đưa vào cơ sở dữ liệu phải có mã định danh. Mã định danh dự kiến gồm 12 ký tự và được xây dựng dựa trên thông tin tọa độ của thửa đất. Không chỉ dừng ở việc định danh thửa đất, mã này được kỳ vọng trở thành “chìa khóa” để chuyển toàn bộ phương thức quản lý đất đai từ hồ sơ giấy sang dữ liệu số. Song song với đó là định hướng xây dựng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất điện tử. Nếu được triển khai theo hướng này, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cuốn sổ đỏ giấy, thông tin về quyền sử dụng đất sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và có thể được tra cứu thông qua mã định danh. Đây cũng được xem là một giải pháp để hạn chế những rủi ro phát sinh từ việc quản lý hồ sơ đất đai bằng giấy, trong đó có tình trạng sổ đỏ giả hoặc một giấy chứng nhận bị mang đi cầm cố, thế chấp nhiều lần. Mục tiêu được đặt ra là đến hết năm 2027 hoàn thành công tác đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn quốc. Khi dữ liệu được hoàn thiện và đồng bộ, mã định danh thửa đất sẽ trở thành đầu vào để người dân tra cứu các thông tin liên quan đến thửa đất trên nền tảng số. Ông Phong cho biết, cơ quan quản lý đang phối hợp với Bộ Công an để đồng bộ dữ liệu đất đai với VNeID. Định hướng sau khi dữ liệu được hoàn thiện là người dân có thể tiếp cận thông tin đất đai dưới dạng số, thay vì phải trực tiếp đến cơ quan địa chính để tra cứu. DUY QUANG Lợi ích lớn nhất khi sổ đỏ, sổ hồng tích hợp trên VNeID là người dân có thể tiếp cận thông tin về tài sản của mình thuận tiện hơn, giảm phụ thuộc vào giấy tờ bản cứng và từng bước giảm việc phải đi lại, nộp lại những hồ sơ mà cơ quan Nhà nước đã có dữ liệu. Bước 1: - Đăng nhập vào ứng dụng VNeID - Tại màn hình chính, chọn ô Dịch vụ khác - Sau đó chọn vào mục Cung cấp thông tin cho CQCN - Tiếp tục bấm vào ô Tạo mới - Tại phần chọn loại thông tin, bấm vào và chọn mục GCN QSD đất, QSH TS gắn liền với đất Bước 2: - Hệ thống sẽ hiển thị các ô thông tin, bạn điền đầy đủ chính xác - Nếu không phải người kê khai hộ, bạn bỏ qua mục Thông tin cá nhân được cấp GCN - Nếu giấy chứng nhận là của cá nhân, bạn bỏ qua mục Thông tin tổ chức được cấp GCN - Kéo xuống mục Thông tin giấy chứng nhận, rồi điền vào phần Số hiệu giấy chứng nhận - Tiếp tục điền chỉ thửa đất trên GCN theo địa chính 3 cấp (gồm Tỉnh/TP - Quận/huyện - Xã/ phường) - Điền tiếp địa chỉ thửa đất hiện tại theo địa chính cấp 2 (gồm Tỉnh/TP - Xã/phường) Bước 3: - Tại phần File thông tin, bạn có thể chụp sẵn ảnh của GCN, rồi tải lên - Sau đó tích ô Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng, rồi bấm Gửi yêu cầu - Hệ thống thông báo Gửi thông tin thành công là bạn đã hoàn tất và cần chờ kết quả. Giao dịch bất động sản sẽ ra sao? Ngày 17/8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng qua. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt tăng giá vàng miếng lên mốc 144,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng tăng ở mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng… Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.400 USD/ ounce, tăng 20 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 139,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 5,2 triệu đồng/lượng. Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 17/8 ở mức 25.586 đồng/USD, tăng 25 đồng so với sáng qua và cũng ghi nhận mức kỷ lục mới. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.920-26.330 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trên thị trường tự do, đồng USD được giao dịch quanh mức 25.900-25.950 đồng/USD. Trong báo cáo thị trường tiền tệ công bố mới đây, Công ty Chứng khoán MB (MBS) đánh giá áp lực đối với tỷ giá vẫn còn, trong bối cảnh USD có khả năng tiếp tục mạnh lên vào những tháng cuối năm. Theo MBS, diễn biến tỷ giá có thể được hỗ trợ bởi một số yếu tố trong nước. Mặt bằng lãi suất tương đối cao, dòng vốn đầu tư nước ngoài duy trì tích cực và tình trạng thâm hụt thương mại có xu hướng thu hẹp được xem là những yếu tố góp phần giảm sức ép lên đồng Việt Nam. NGỌC MAI Giá vàng đồng loạt tăng, tỷ giá trung tâm lập kỷ lục mới Sáng 17/8, giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC tiến sát mốc 145 triệu đồng/lượng. Tỷ giá trung tâm cũng được Ngân hàng Nhà nước tăng lên mốc kỷ lục mới. Giá vàng trong nước đồng loạt tăng Mã định danh thửa đất sẽ trở thành đầu vào để người dân tra cứu các thông tin liên quan đến thửa đất trên nền tảng số 3 bước tích hợp sổ đỏ lên VNeID mới nhất SỔ ĐỎ TÍCH HỢP TRÊN VNEID:

6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 18/8/2026 NHỮNG TỔN THƯƠNG ÂM THẦM Tại Diễn đàn, các chuyên gia, phụ huynh và quản lí giáo dục đã cùng mổ xẻ những góc khuất tinh thần của trẻ, từ đó đề xuất giải pháp tạo dựng "hệ miễn dịch số" vững vàng cho thế hệ trẻ. Phát biểu khai mạc diễn đàn, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đặt ra câu hỏi trăn trở sau 4 năm tổ chức chương trình: Người lớn đã thực sự nghe được bao nhiêu điều các em muốn nói? Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, học sinh đối mặt với nhiều thách thức mới như giữ tư duy độc lập trước biển thông tin, không để công nghệ chi phối và duy trì kết nối thực tế. Việc bảo vệ trẻ không thể dừng lại ở những lời cấm đoán, mà cần trang bị kiến thức, kĩ năng và sự đồng hành cởi mở từ gia đình, nhà trường. Thực tế cho thấy, nhiều vấn đề tâm lí của trẻ diễn ra âm thầm và rất khó nhận biết nếu người lớn thiếu sự quan sát tinh tế. Chia sẻ tại sự kiện, bà Trương Thúy Hà, một phụ huynh học sinh, kể lại câu chuyện con từng bị bạn cấu bầm tím người khi học lớp 2 nhưng không chủ động nói ra, thậm chí luôn mặc áo dài tay giữa thời tiết nắng nóng để che giấu. Sự việc chỉ được phát hiện nhờ một người thân chia sẻ lại. Từ biến cố đó, bà Hà nhận ra tầm quan trọng của việc dành thời gian hướng dẫn con nhận diện nguy cơ, kĩ năng tự vệ, đồng thời chủ động xin phép nhà trường cho con dùng điện thoại để tiện liên lạc và hướng dẫn con sử dụng công nghệ một cách văn minh. Giải đáp thắc mắc của MC Khánh Vy về ranh giới giữa cảm xúc tuổi dậy thì và các dấu hiệu bất thường, TS Nguyễn Thị Mai Hương, bác sĩ, giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội nhận định, điều cốt lõi là người lớn phải tạo cho trẻ cảm giác an toàn. Việc đánh giá sức khỏe tâm thần cần sự phối hợp đa chiều giữa gia đình, nhà trường và xã hội, thay vì chỉ chăm chăm vào điểm số hay thành tích. Cha mẹ và thầy cô cần giúp trẻ hiểu rằng một bài thi không định đoạt giá trị con người, đồng thời thường xuyên trao đổi về đặc điểm tâm sinh lí theo từng giai đoạn để kịp thời hỗ trợ khi trẻ gặp khủng hoảng. TRANG BỊ "HỆ MIỄN DỊCH SỐ" Ông Lê Xuân Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản lí, Viện Tâm lí Giáo dục và Đào tạo cho biết kể từ giai đoạn dịch COVID-19, Internet không còn chỉ là công cụ, mà đã trở thành môi trường sống thứ hai của thanh thiếu niên. Ông Trung viện dẫn số liệu khảo sát từ Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũ) cho thấy gần 90% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam sử dụng Internet hằng ngày, trung bình từ 5 đến 7 giờ. Báo cáo của UNICEF và WHO cũng chỉ ra cứ 5 thanh thiếu niên thì có 1 em gặp vấn đề sức khỏe tâm thần, trong đó 70% các rối loạn khởi phát từ độ tuổi này. Đáng chú ý, khảo sát của Bộ GD&ĐT giai đoạn 2024-2025 ghi nhận 67% học sinh THPT từng trải qua căng thẳng cực độ, 30% có dấu hiệu trầm cảm, 34% cảm thấy áp lực từ mạng xã hội và gần 30% từng bị bắt nạt trực tuyến. Đứng dưới góc độ chuyên môn, ông Trung lưu ý rằng, giới trẻ đang lớn lên trong môi trường mà thông tin lan truyền nhanh hơn khả năng xử lí của não bộ, nơi lời xúc phạm có thể xuất hiện chỉ sau một cú chạm. Áp lực thành công, hình ảnh cá nhân và nhu cầu hòa nhập trên mạng xã hội đang đẩy nhiều em vào trạng thái lo âu, tự ti. Đã có những vụ việc đau lòng xảy ra bắt nguồn từ các rối loạn tâm lí không được phát hiện và can thiệp kịp thời. Tại Diễn đàn “Điều em muốn nói” lần thứ 4 với chủ đề: "Vắc-xin số cho em”, do báo Tiền Phong phối hợp Viện Tâm lí giáo dục và Đào tạo (IPET), Trường THCS-THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) tổ chức, các chuyên gia, phụ huynh và nhà giáo dục cùng tìm lời giải để xây dựng “hệ miễn dịch số”, giúp trẻ nhận diện rủi ro, bảo vệ sức khỏe tinh thần và quan trọng hơn là có một nơi an toàn để được lắng nghe. Các em cần một "hệ miễn dịch số" Theo ông Việt, trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Bộ GD&ĐT đã quy định Tin học là môn học bắt buộc từ lớp 3, trong đó có lồng ghép các bài học về kĩ năng an toàn, đạo đức và văn hóa trên không gian mạng. Những hoạt động giáo dục kĩ năng, tuyên truyền pháp luật mang tính tương tác cao như diễn đàn này đang cùng ngành giáo dục chung tay phòng ngừa chủ động từ sớm, từ xa, giải quyết từ gốc rễ, thay vì thụ động chờ đến khi học sinh vi phạm mới tiến hành giáo dục. Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT và Bộ Công an vừa ban hành Kế hoạch phối hợp số 113/ về bảo đảm an toàn trường học; phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lí kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ Các chuyên gia giao lưu tại Diễn đàn Ban Tổ chức và các đại biểu thăm góc triển lãm tranh của học sinh Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại Diễn đàn Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong tại Diễn đàn, ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT), đánh giá cao Diễn đàn "Điều em muốn nói" với chủ đề "Vắc-xin số cho em" do báo Tiền Phong phối hợp các đơn vị tổ chức. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, đề cập đúng vấn đề mà ngành giáo dục đang tập trung quan tâm và chỉ đạo quyết liệt thời gian qua. Đông đảo học sinh tham gia Diễn đàn DIỄN ĐÀN “ĐIỀU EM MUỐN NÓI”: Chương trình có ý nghĩa thiết “Chính vì vậy, điều các em thực sự cần không phải là những lời giáo huấn hay sự coi nhẹ của người lớn, mà là một không gian an toàn, sự kiên nhẫn và lòng thấu cảm để các em yên tâm trút bỏ những trăn trở đang chất chứa trong lòng”. Bà NGUYỄN THỊ VÂN HỒNG - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chương Dương

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