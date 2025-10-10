Báo Tiền Phong số 223

THỨ BA 11/8/2026 Số 223 0977.456.112 TRANG 10 TRANG 3 HÀ NỘI CÔNG BỐ LÃNH ĐẠO CÁC SỞ, NGÀNH Những ngành có điểm chuẩn rất cao (Ảnh trên: Học sinh đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 - 2026) ẢNH: NHƯ Ý - ĐỒ HỌA: KIỀU TÚ - SỐ LIỆU: NGHIÊM HUÊ CHUYỆN HÔM NAY Khác với các thế hệ đi trước vốn thường đặt tính ổn định hoặc định hướng từ gia đình lên hàng đầu, Gen Z (sinh từ khoảng năm 1997 đến 2012) đang bước vào thị trường lao động với một tư duy hoàn toàn mới. Gen Z chọn ngành XEM TIẾ P TRANG 6 n NGHIÊM HUÊ TRANG 12 Vì sao Iran lật ngược thế cờ, đưa ra loạt điều kiện với Mỹ? TRANG 4 Quyền dữ liệu của khách hàng bị xem nhẹ? Đề xuất đổi mới mô hình đào tạo bác sĩ sau đại học TRANG 16 “ÁT CHỦ BÀI” CỦA HLV KIM SANG-SIK TRANG 6-7 XU HƯỚNG TRANG 8-9 Giá đắt cho hành vi “xài chùa” ĐỀ NGHỊ TRÍ THỨC VIỆT NAM TẠI ÚC LÀM CẦU NỐI CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp bà Margaret Beazley, Thống đốc bang New South Wales, Úc ẢNH: TTXVN TRANG 2 theo thị trường lao động ĐIỂM CHUẨN CÁ C NGÀNH: 1 2 3 TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM 30/30 KINH TẾ ĐỐI NGOẠI ĐH Ngoại thương 29,7/30 NGÀNH Y KHOA DÀNH CHO NỮ PHÍA NAM Học viện Quân y NGÔN NGỮ ANH DÀNH CHO NỮ Học viện Khoa học Quân sự 29,76/30 4 5 6 KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐH Bách khoa Hà Nội KHỐI/NGÀNH DÀNH CHO NỮ PHÍA NAM Học viện Kỹ thuật Quân sự LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG ĐH Kinh tế TP.HCM 29,54/30 29,03/30 97/100

Chiều 10/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Úc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội Trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Úc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi Hội Trí thức, chuyên gia Việt Nam tại Úc thời gian qua đã quy tụ được đông đảo trí thức, chuyên gia, nhà khoa học đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ lớn của Úc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, triển khai đường lối Đại hội XIV của Đảng, hệ thống các nghị quyết chiến lược vừa được ban hành nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới. Trong đó nổi bật là các nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; chiến lược an ninh quốc gia; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh... Các trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Úc đánh giá cao việc Việt Nam đã ban hành những nghị quyết chiến lược phát triển đất nước. Trao đổi và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, các đại biểu trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Úc đề xuất chính sách thu hút nhân tài về làm việc ở trong nước; thu hút dòng vốn quốc tế; phát triển hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đưa sản phẩm khoa học công nghệ ra thị trường; hỗ trợ bảo vệ sáng chế khi có ý tưởng mới; phát huy nguồn lực giáo dục và đào tạo… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách đã được Đảng, Nhà nước quan tâm cụ thể hóa, không ngừng hoàn thiện nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Một trong những mục tiêu chính của Nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài là hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, đột phá, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực, trí tuệ của người Việt Nam ở nước ngoài; gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua mạng lưới hệ sinh thái kết nối bền vững các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sỹ và thế hệ trẻ người Việt Nam toàn cầu, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nâng cao vị thế, uy tín, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực đóng góp cho quê hương, đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các trí thức, nhà khoa học tiếp tục tích cực đề xuất ý tưởng, kiến nghị giải quyết những bài toán lớn của đất nước, đóng vai trò cầu nối cho chuyển giao công nghệ và phát triển “lực lượng sản xuất mới”; mạnh dạn giới thiệu các cơ quan, viện nghiên cứu của Việt Nam với các đối tác có thế mạnh của Úc trong những lĩnh vực như giáo dục, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, khoáng sản chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, điều quan trọng không chỉ là chuyển giao công nghệ, mà cần lan tỏa tư duy làm khoa học, phương pháp đổi mới sáng tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trong nước. THÚC ĐẨY ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thống đốc bang New South Wales Margaret Beazley. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng sự hợp tác giữa bang New South Wales với các địa phương của Việt Nam sẽ tiếp tục được làm sâu sắc hơn trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, giao lưu nhân dân được thuận lợi hơn khi hạ tầng và kết nối hàng không giữa hai nước được thúc đẩy mạnh mẽ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở Úc có thể nghiên cứu trồng cà phê của Việt Nam; tin tưởng thời gian tới, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, điển hình như nông nghiệp công nghệ cao, sinh học, chế biến nông sản, thương mại, đầu tư… Thống đốc Margaret Beazley nhất trí cao với ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột mới trong hợp tác giữa hai nước, cùng với đó là thúc đẩy và đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển nông nghiệp cũng như những lĩnh vực khác mà hai bên cùng có thế mạnh. BÌNH GIANG 2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 11/8/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Đề nghị trí thức Việt Nam tại Úc làm cầu nối chuyển giao công nghệ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các trí thức, nhà khoa học tiêu biểu người Việt Nam tại Úc tiếp tục tích cực đề xuất ý tưởng, kiến nghị giải quyết những bài toán lớn của đất nước. Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu; Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu; Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu đã vào viếng, đặt vòng hoa tưởng niệm đồng chí Xaysomphone Phomvihane. Các vòng hoa của các đoàn đều mang dòng chữ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Xaysomphone Phomvihane”. Xúc động ghi vào sổ tang, các đồng chí lãnh đạo cấp cao đại diện cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Xaysomphone Phomvihane. Các nhà lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh, đồng chí Xaysomphone Phomvihane là một nhà lãnh đạo xuất sắc, tận tuỵ của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào; người bạn gắn bó, thuỷ chung của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đồng chí Xaysomphone Phomvihane luôn dành tình cảm sâu nặng và có nhiều đóng góp tích cực trong việc củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Sự ra đi của đồng chí không chỉ là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến đồng chí, đồng thời cũng là tổn thất lớn lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng những cống hiến, đóng góp to lớn của đồng chí trong việc vun đắp, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm tiếc thương, chân thành chia buồn tới Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh về việc Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane từ trần, qua Đại sứ gửi lời chia buồn sâu sắc tới các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Xaysomphone Phomvihane. Đại sứ Khamphao Ernthavanh thay mặt Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Lào chân thành cảm ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Xaysomphone Phomvihane, thể hiện sinh động tình cảm gắn bó keo sơn, thủy chung, trong sáng và hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Cùng ngày, đoàn đại biểu một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Xaysomphone Phomvihane tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và các Tổng Lãnh sự quán Lào tại TPHCM và Đà Nẵng. BÌNH GIANG TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội Trí thức, chuyên gia người Việt tại Úc ẢNH: TTXVN Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane Sáng 10/8, các đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đến Đại sứ quán Lào tại Hà Nội viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào từ trần hôm 8/8.

Ngày 10/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. SỞ XÂY DỰNG CÓ 8 PHÓ GIÁM ĐỐC Theo đó, Hà Nội thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội vào Sở Xây dựng thành phố Hà Nội; thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch thành phố Hà Nội vào Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; thành lập Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội; tổ chức lại Văn phòng UBND thành phố Hà Nội. Hội nghị đã công bố các quyết định cán bộ liên quan đến các sở, ngành. Theo đó, ông Võ Nguyên Phong, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội. Các phó giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội gồm các ông: Đào Duy Phong, Trần Hữu Bảo, Đỗ Việt Hải, Luyện Văn Phương, Trương Hải Long (là Phó Giám đốc Sở Xây dựng trước sáp nhập); Trần Quang Tuyên, Nguyễn Bá Nguyên, Đào Minh Tâm (là Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc trước sáp nhập). Ông Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Long Biên nhiệm kỳ 2025-2030. Người kế nhiệm ông Võ Nguyên Phong làm Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội là ông Trần Đức Hải, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn. PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ LÀM GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ Theo công bố tại hội nghị, ông Phạm Tuấn Long, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Các Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Mai Hương; Phạm Xuân Tài; Lê Thị Ánh Mai (là Phó Giám đốc Sở Văn hoá thể thao trước sáp nhập); Trần Trung Hiếu; Nguyễn Trần Quang (là Phó Giám đốc Sở Du lịch trước sáp nhập). Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội, được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc. Hội nghị cũng công bố quyết định về nhân sự lãnh đạo Sở Ngoại vụ Hà Nội sau khi thành lập mới. Theo đó, bà Ngô Minh Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội (từng là Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hà Nội trước khi sắp xếp bộ máy) được bổ nhiệm làm Giám đốc sở. Ông Hoàng Lê Việt Anh, Phó Giám đốc Sở Du lịch, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hà Nội. BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ QUANG MINH LÀM GIÁM ĐỐC CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI Hội nghị cũng công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ, trong đó: điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh, giữ chức Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, thay ông Vũ Minh Tuấn - người được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội. Ông Trần Anh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô Hà Nội, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bát Tràng. Ông Nguyễn Văn Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bát Tràng, giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội. Ông Hoàng Trọng Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội, được điều động giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội… TRẦN HOÀNG - TRƯỜNG PHONG 3 n Thứ Ba n Ngày 11/8/2026 THỜI SỰ Ngày 10/8, Hà Nội công bố các quyết định kiện toàn nhân sự lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, cùng nhiều lãnh đạo xã, phường trên địa bàn. Ông Nguyễn Cao Minh, Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Yên Xuân. Ông Mạc Đình Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Xuân, được điều động giữ chức Trưởng ban Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội… Hà Nội công bố lãnh đạo các sở, ngành Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao quyết định cho lãnh đạo các sở, ngành Ngân hàng Nhà nước cho biết, theo Luật Giá năm 2012 và Luật Giá sửa đổi năm 2023, vàng không phải là mặt hàng thiết yếu và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá. Giá mua, bán vàng vì vậy do các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng chủ động niêm yết. Ngân hàng Nhà nước cho biết đang triển khai các giải pháp nhằm thay đổi căn bản phương thức vận hành thị trường vàng. Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, theo hướng xóa bỏ có kiểm soát cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành Thông tư 34/2025 hướng dẫn về cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng. Tuy nhiên, thực tế cho đến giữa tháng 4 vừa qua theo cập nhật mới nhất của Ngân hàng Nhà nước có 11 đơn vị xin cấp phép sản xuất vàng miếng. Hiện, việc cấp phép và nhập khẩu vẫn chưa diễn ra. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, PGS.TS Ngô Trí Long - Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam - cho rằng, việc Ngân hàng Nhà nước thận trọng nhập khẩu vàng để tránh tạo thêm áp lực lên tỷ giá và nguồn ngoại tệ là có cơ sở. Tuy nhiên, theo ông Long, đây không nên được xem là lý do để trì hoãn kéo dài việc đưa cơ chế nhập khẩu vàng vào vận hành thực tế. Theo chuyên gia, Nghị định 232 và Thông tư 34 cũng đã quy định cơ chế xác định hạn mức nhập khẩu hằng năm trên cơ sở mục tiêu chính sách tiền tệ, cung - cầu vàng và quy mô dự trữ ngoại hối. “Như vậy, hành lang pháp lý đã có và vấn đề hiện nay là vận hành công cụ đó như thế nào”, ông Long nói. Ông Long cho rằng, không phải cứ có cơ chế nhập khẩu là phải nhập vàng ngay và nhập bằng mọi giá. Nếu cung - cầu trong nước thực sự cân bằng, thanh khoản tốt và chênh lệch giá với thế giới thu hẹp về mức hợp lý thì việc chưa nhập vàng trong một thời điểm nhất định là bình thường. Sáng 10/8, giá vàng miếng SJC bán ra khoảng 143,5 triệu đồng/ lượng, cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 5 triệu đồng/ lượng, chưa bao gồm thuế và chi phí. Mức chênh lệch này đã giảm rất mạnh so với những thời điểm từng lên tới hàng chục triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, ông Long lưu ý, chênh lệch giảm tại một thời điểm không đồng nghĩa với việc bài toán nguồn cung đã được giải quyết căn cơ. “Cần theo dõi trong một khoảng thời gian đủ dài: Giá trong nước có bám sát thế giới hay không, người dân có mua được vàng bình thường hay không, chênh lệch mua - bán ra sao, nguồn vàng nguyên liệu cho sản xuất có thông suốt hay không”, ông nói. Nếu giá vàng trong nước lại cách xa giá thế giới do thiếu cung, ông Long cho rằng cơ chế nhập khẩu phải được kích hoạt kịp thời, thay vì để thị trường rơi vào tình trạng khan hiếm rồi mới can thiệp. Một vấn đề khác cần được tính toán là tác động đến tỷ giá. Nhập khẩu vàng chắc chắn tạo thêm nhu cầu ngoại tệ và nếu nhập với khối lượng lớn trong thời gian ngắn có thể gây sức ép lên thị trường ngoại hối. Vì vậy, chuyên gia cho rằng không nên nhập khẩu ồ ạt, nhưng cũng không nên chuyển từ trạng thái “độc quyền nhập khẩu” sang tình trạng “có quyền nhập khẩu nhưng thực tế không nhập”. Giải pháp hợp lý là cấp hạn mức linh hoạt, nhập từng phần theo tín hiệu cung - cầu, đồng thời lựa chọn thời điểm thị trường ngoại hối thuận lợi. NGỌC MAI Vì sao chưa thể nhập khẩu vàng? Nghị định 232 đã mở cánh cửa nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện, nhưng việc đưa công cụ này vào thực tế đang chờ cấp phép. Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, không nên để cơ chế mới rơi vào tình trạng “có quyền nhập khẩu nhưng thực tế không nhập”. Chính sách về nhập vàng đã có nhưng vẫn chưa thực hiện “Khi cung thiếu, phải có khả năng bổ sung; khi cung đủ, không cần nhập. Chính cơ chế nhập khẩu có điều kiện và minh bạch sẽ tạo ra van điều tiết cho thị trường, hạn chế đầu cơ, buôn lậu và những đợt chênh lệch giá bất hợp lý”. PGS.TS NGÔ TRÍ LONG - Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam

Công văn gửi Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu rõ, thời gian qua có thông tin về tình trạng mua bán, cho thuê, gian lận giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, nhất là tại một số cửa khẩu. Trước tình hình trên, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến việc cấp, quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Trong đó, ông lưu ý tập trung xử lý các hành vi mua bán, cho thuê, làm giả, gian lận giấy chứng nhận; làm sai lệch hồ sơ, kết quả kiểm nghiệm nông sản nhằm tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu nông sản. Đối với các địa phương, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc cấp, quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Lãnh đạo Chính phủ cũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Nghị quyết 36/2026 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng thời có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn địa phương trong công tác cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và thành lập cơ sở kiểm nghiệm nông sản. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu: “Không để xảy ra tình trạng ách tắc hàng hóa, ảnh hưởng tới xuất khẩu do chậm cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, thiếu cơ sở kiểm nghiệm”. CHUYỂN MẠNH TỪ TIỀN KIỂM SANG HẬU KIỂM Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao rà soát, sửa đổi Nghị định 38/2026 theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và vận hành cơ sở dữ liệu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao rà soát các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm trong cấp, quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; nghiên cứu đề xuất nâng mức xử phạt hành chính, hình sự đối với các hành vi mua bán, cho thuê, làm giả, gian lận giấy chứng nhận và làm sai lệch hồ sơ, kết quả kiểm nghiệm. Đối với Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, đối chiếu thông tin nhằm ngăn chặn gian lận liên quan đến mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Trong khi đó, Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại liên quan đến mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. LUÂN DŨNG KHI QUYỀN DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG LIÊN TIẾP BỊ XÂM PHẠM Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Grab số tiền hơn 1,3 tỷ đồng sau kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Có 6 hành vi vi phạm được cơ quan quản lý chỉ ra, từ bảo vệ thông tin người tiêu dùng, điều kiện giao dịch chung đến hiển thị đánh giá dịch vụ, quảng bá thông qua người có ảnh hưởng và chính sách dành cho người tiêu dùng dễ bị tổn thương. Đáng chú ý nhất là việc Grab không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của mình để chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao cho bên thứ ba. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, luật sư Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Công ty Luật TNHH An Hoàng Gia, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội - cho rằng đây là hành vi liên quan trực tiếp đến quyền của người tiêu dùng đối với thông tin của chính mình. “Đây không phải là vi phạm có thể xem nhẹ. Một doanh nghiệp càng lớn càng có nhiều người sử dụng và nắm giữ lượng dữ liệu càng lớn thì trách nhiệm bảo vệ thông tin, quyền lợi của người tiêu dùng càng phải cao và tương xứng”, luật sư Hải nói. Theo luật sư Hải, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 đã đặt ra trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong bảo vệ thông tin người tiêu dùng. Đặc biệt, từ ngày 1/1/2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP có hiệu lực, thay thế cơ chế pháp lý trước đây theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP. “Tinh thần xuyên suốt của pháp luật hiện hành là cá nhân phải được bảo đảm quyền đối với dữ liệu của chính mình. Việc xử lý, sử dụng hay chia sẻ dữ liệu không thể chỉ xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp mà phải tuân thủ các nguyên tắc, điều kiện do pháp luật quy định”, luật sư Hải cho biết. Theo vị luật sư, khi pháp luật yêu cầu sự đồng ý thì “đồng ý” phải thực sự là một quyền lựa chọn, chứ không thể chỉ là thao tác hình thức để người dùng tiếp tục sử dụng ứng dụng hay dịch vụ. Người tiêu dùng cần được biết thông tin nào được thu thập, sử dụng vào mục đích gì và trong trường hợp nào được chia sẻ cho bên thứ ba. Thực tế, người dùng các nền tảng số thường phải đối diện với những điều khoản dài và phức tạp. Lựa chọn nhiều khi chỉ còn là bấm “đồng ý” để tiếp tục hoặc từ bỏ dịch vụ. Khi đó, vấn đề không chỉ là doanh nghiệp có chính sách bảo mật hay không, mà là quyền đồng ý hoặc từ chối của người tiêu dùng có thực chất hay chỉ mang tính thủ tục. KHÔNG THỂ COI MỘT LẦN “ĐỒNG Ý” LÀ TRAO TOÀN QUYỀN DỮ LIỆU Luật sư Nguyễn Thanh Hải cho rằng, khi quyền lựa chọn không được bảo đảm, quyền bị ảnh hưởng trước hết là quyền kiểm soát thông tin cá nhân. Người tiêu dùng có thể không chủ động quyết định được thông tin của mình được sử dụng hoặc chia sẻ như thế nào. “Nếu dữ liệu bị sử dụng sai mục đích hoặc không được bảo đảm an toàn thì có thể phát sinh nguy cơ bị quảng cáo ngoài mong muốn, cuộc gọi rác, phân tích hành vi, thậm chí bị lợi dụng để giả mạo, lừa đảo hoặc xâm phạm đời sống riêng tư”, luật sư Hải cảnh báo. Grab không phải trường hợp duy nhất bị xử lý gần đây vì những vi phạm liên quan đến dữ liệu người dùng. Trước đó, vào tháng 1/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG - đơn vị vận hành Zalo bị phạt 810 triệu đồng, trong đó có vi phạm là không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp; không có cơ chế để khách hàng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cho quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động thương mại khác. TikTok, Xiaomi bị xử phạt do hành vi vi phạm có việc không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cho hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ... Luật sư Hải cho rằng, để ngăn tình trạng tương tự, trách nhiệm trước hết thuộc về doanh nghiệp. Các nền tảng phải minh bạch mình thu thập thông tin gì, sử dụng vào mục đích nào, trường hợp nào chia sẻ cho bên thứ ba; đồng thời thiết kế cơ chế để người tiêu dùng có thể đồng ý hoặc từ chối một cách rõ ràng, thuận tiện và thực chất. “Không thể đưa ra hàng loạt điều khoản dài, phức tạp rồi mặc nhiên coi một lần người dùng bấm ‘đồng ý’ là doanh nghiệp có quyền sử dụng thông tin cho mọi mục đích”, luật sư Hải nói. Cùng với đó, cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra chính sách bảo mật, điều kiện giao dịch chung và hoạt động thu thập, sử dụng, chia sẻ dữ liệu của những nền tảng có lượng người dùng lớn; xử lý nghiêm và công khai vi phạm để tăng tính răn đe. DƯƠNG HƯNG 4 n Thứ Ba n Ngày 11/8/2026 XÃ HỘI “Trong môi trường số, bảo vệ người tiêu dùng không còn chỉ là bảo vệ tiền bạc hay tài sản. Dữ liệu cá nhân cũng là một quyền và lợi ích hợp pháp cần được bảo vệ. Doanh nghiệp có thể cung cấp nền tảng, nhưng không vì thế mà được quyền quyết định thay người tiêu dùng đối với dữ liệu của chính họ”. Luật sư NGUYỄN THANH HẢI - Giám đốc Công ty Luật TNHH An Hoàng Gia, Đoàn Luật sư TP Hà Nội Quyền dữ liệu của khách hàng bị xem nhẹ? Xử nghiêm hành vi gian lận mã số vùng trồng Grab vừa bị phạt hơn 1,3 tỷ đồng với 6 hành vi vi phạm quyền lợi người tiêu dùng, trong đó có việc không bảo đảm quyền lựa chọn của khách hàng đối với việc sử dụng, chia sẻ thông tin. Trước đó, Zalo, TikTok, Xiaomi cũng bị xử phạt vì những vi phạm tương tự. Điều này đặt ra câu hỏi quyền dữ liệu khách hàng có đang bị các doanh nghiệp xem nhẹ? Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng về việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng mua bán, gian lận giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Việc doanh nghiệp vi phạm quy định về dữ liệu khách hàng đặt ra yêu cầu nâng cao trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân Xử lý nghiêm tình trạng mua bán, gian lận giấy chứng nhận cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói (ảnh minh họa) VỤ GRAB BỊ PHẠT:

Ngày 10/8, Ngân hàng LPBank ban hành biểu lãi suất huy động mới, áp dụng từ ngày 11/8 đối với tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại quầy và trên ứng dụng LPBank. Theo biểu lãi suất mới, LPBank giảm lãi suất ở toàn bộ các nhóm kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 0,3% còn 4,3%/năm; các kỳ hạn từ 2-6 tháng giảm 0,1%; kỳ hạn 7-11 tháng giảm 0,2% còn 6,5%/năm. Đối với nhóm kỳ hạn 12-36 tháng, mức giảm là 0,1%. Đáng chú ý, tiền gửi từ 36 tháng trở lên giảm tới 0,5% còn 5,37%/năm là mức điều chỉnh mạnh nhất trong biểu lãi suất mới của LPBank. Trước đó, VPBank áp dụng biểu lãi suất mới từ ngày 7/8 đối với cả tiền gửi trực tuyến và tại quầy. So với biểu lãi suất trong tháng 7, lãi suất tại nhiều kỳ hạn đã giảm đáng kể. Với tiền gửi trực tuyến, lĩnh lãi cuối kỳ và số tiền dưới 1 tỷ đồng, mức lãi suất cao nhất hiện nay tại VPBank là 6,2%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 6-13 tháng. Kỳ hạn 15-24 tháng có lãi suất 6%/ năm, trong khi kỳ hạn 36 tháng ở mức 4,2%/năm. Tại SeABank, ngân hàng này giảm đồng loạt 0,3% đối với lãi suất tiền gửi trực tuyến ở các kỳ hạn từ 6-36 tháng, trong khi giữ nguyên các kỳ hạn dưới 6 tháng. Đây là lần thứ ba SeABank điều chỉnh giảm lãi suất huy động kể từ tháng 4. BIDV cũng có động thái hạ lãi suất huy động. Theo biểu lãi suất cập nhật trong tuần, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-12 tháng giảm 0,6%; các kỳ hạn 13-36 tháng giảm 0,4%. Diễn biến giảm lãi suất huy động đáng chú ý trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước đang yêu cầu hệ thống tổ chức tín dụng tập trung vào mục tiêu ổn định mặt bằng lãi suất và giảm chi phí vốn cho nền kinh tế. Theo Văn bản số 7092 ngày 7/8/2026, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên các ngân hàng thương mại chuẩn bị nội dung phục vụ buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Ngân hàng Nhà nước và hệ thống các tổ chức tín dụng dự kiến 12/8. Một trong những nhóm vấn đề được yêu cầu báo cáo là tình hình lãi suất, tín dụng, tỷ giá và an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng cũng phải nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, đồng thời đề xuất kiến nghị và giải pháp tháo gỡ. Tại Nghị quyết số 216/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 vừa qua, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tập trung triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay và chi phí cho nền kinh tế, đồng thời ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối. Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm hành vi cạnh tranh lãi suất không lành mạnh, điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. NGỌC MAI ĐUA NHAU PHÁT HÀNH Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) vừa thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận thêm 6 cổ phiếu mới. Với hơn 796 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DIC Corp sẽ phát hành thêm gần 48 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Nếu hoàn thành đợt phát hành, vốn điều lệ DIG dự kiến tăng từ hơn 7.964 tỷ đồng lên khoảng 8.442 tỷ đồng. Tương tự, Công ty CP Bluemarq Group (mã chứng khoán: DXG) sẽ phát hành hơn 155 triệu cổ phiếu thưởng, tương ứng 14% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:14, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 14 cổ phiếu mới. Nếu hoàn tất phát hành, DXG sẽ tăng vốn điều lệ từ 11.141 tỷ đồng lên gần 12.700 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) thông qua các Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 và cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP năm 2026. Trong đó, An Gia phát hành hơn 16 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 10:1. Đồng thời, AGG sẽ phát hành 2,6 triệu cổ phiếu ESOP năm 2026 với giá 10.000/ cổ phiếu. Cả hai đợt phát hành dự kiến được thực hiện trong quý III - IV/2026. Nếu thành công ở 2 đợt, vốn điều lệ của AGG dự kiến sẽ tăng lên gần 1.814 tỷ đồng. Tổng công ty CP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres - mã chứng khoán: SGR) sắp phát hành gần 14 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10:2. Với gần 70 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Saigonres sẽ phát hành thêm gần 14 triệu cổ phiếu. Sau khi hoàn tất đợt chi trả, tổng số cổ phiếu của SGR tăng lên gần 84 triệu, tương ứng vốn điều lệ được nâng lên 838 tỷ đồng. Trước đó, phương án cổ tức năm 2024 đã được điều chỉnh từ trả tiền mặt sang phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ cho công ty, tăng năng lực về vốn để thực hiện các dự án. Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, SGR cũng quyết định giữ lại toàn bộ 76 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối để tái đầu tư thay vì thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt. ÁP LỰC THIẾU VỐN Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TPHCM - cho rằng, việc các doanh nghiệp bất động sản ồ ạt tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu xuất phát từ áp lực thiếu hụt nguồn vốn lưu động trầm trọng, chi phí vay ngân hàng và trái phiếu ở mức cao, cùng nhu cầu tái cấu trúc tài chính. Vấn đề hạn chế room tín dụng chỉ là một phần nguyên nhân khách quan, trong khi nguyên nhân cốt lõi là nhu cầu tự thân về dòng tiền và thanh khoản. Theo ông Thuận, nguyên nhân chính của hiện tượng tăng vốn là do áp lực đáo hạn trái phiếu lớn, chi phí vay ngân hàng cao, cần vốn triển khai dự án và M&A, cải thiện hệ số an toàn tài chính. “Doanh nghiệp đang rất thiếu vốn. Phát hành cổ phiếu là cách duy nhất để hút dòng tiền trực tiếp từ cổ đông mà không làm tăng thêm gánh nặng nợ vay. Khi doanh nghiệp bất động sản ồ ạt phát hành thêm cổ phiếu, quyền lợi của cổ đông hiện hữu chịu ảnh hưởng rõ rệt do rủi ro pha loãng giá trị và suy giảm tỷ lệ sở hữu. Trên thị trường chung, động thái này tạo áp lực cung lớn lên thanh khoản, ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư và định giá toàn ngành”, ông Thuận nói. Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Trần Anh Tùng - Trưởng ngành Quản trị kinh doanh, khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM đánh giá, làn sóng tăng vốn hiện nay phản ánh một quá trình rộng hơn - doanh nghiệp bất động sản đang tái cấu trúc nguồn vốn và chuẩn bị năng lực tài chính cho chu kỳ phát triển mới. Đối với rủi ro của việc ồ ạt phát hành cổ phiếu, ông Tùng nói rằng, trực tiếp nhất là pha loãng. Ví dụ, một doanh nghiệp đang có 1 tỷ cổ phiếu và lợi nhuận 2.000 tỷ đồng thì EPS là 2.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thêm 500 triệu cổ phiếu nhưng lợi nhuận chưa tăng, EPS về mặt số học giảm xuống khoảng 1.333 đồng, tức giảm khoảng 33%. Tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu cũng có thể giảm nếu họ không được mua tương ứng. DUY QUANG 5 n Thứ Ba n Ngày 11/8/2026 KINH TẾ Nhiều doanh nghiệp bất động sản đang muốn phát hành hàng chục triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là áp lực đáo hạn trái phiếu lớn, chi phí vay ngân hàng cao, cần vốn triển khai dự án, mua bán và sáp nhập (M&A), cải thiện hệ số an toàn tài chính... Nhiều doanh nghiệp đang thiếu vốn Ngân hàng bất ngờ giảm lãi suất huy động Động thái của LPBank nối tiếp xu hướng giảm lãi suất huy động tại một số ngân hàng trong những ngày đầu tháng 8 DIC Corp phát hành thêm gần 48 triệu cổ phiếu mới “Ở cấp độ thị trường bất động sản, tác động tích cực đáng chú ý nhất là dịch chuyển một phần gánh nặng tài trợ từ tín dụng ngân hàng sang thị trường vốn. Đây là hướng đi cần thiết đối với một ngành có thời gian phát triển dự án dài như bất động sản. Khi vốn chủ sở hữu tăng, doanh nghiệp có thêm nguồn lực hoàn thiện dự án, qua đó cải thiện nguồn cung và giảm nguy cơ dự án đình trệ do thiếu vốn”. Ông TRẦN ANH TÙNG Sau thời gian mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng tăng trở lại, một số ngân hàng bất ngờ điều chỉnh giảm lãi suất ở nhiều kỳ hạn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất, bảo đảm thanh khoản và phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

XU HƯỚNG DỊCH CHUYỂN CHỌN NGÀNH Tính đến thời điểm hiện tại, điểm chuẩn các ngành AI, Khoa học dữ liệu, Thiết kế vi mạch, Bán dẫn đã lên tốp đầu. Ngành Trí tuệ nhân tạo (AI) của Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) có điểm chuẩn kỉ lục 100/100, tương đương 30/30 điểm; ĐH Bách khoa Hà Nội giữ mức điểm chuẩn cao nhất 29,54/30 điểm ở mảng Công nghệ thông tin/ Khoa học máy tính. Nhóm ngành Kinh tế tiếp tục vững vàng ở một số trường ĐH tốp đầu. Ví dụ ngành Kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Ngoại thương có điểm chuẩn 29,7/30 điểm; ngành Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng, ĐH Kinh tế TPHCM, điểm chuẩn 97/100; ngành Kiểm toán, ĐH Kinh tế Quốc dân điểm chuẩn 28,84/30 điểm. Sự điều chỉnh điểm chuẩn mùa tuyển sinh đại học năm 2026 phản ánh rõ nét sự dịch chuyển dòng nguyện vọng của thí sinh, rút lui khỏi khối ngành Khoa học Xã hội thuần túy để đổ dồn về khối Công nghệ, AI, Bán dẫn và Kinh tế số. Sự thay đổi này xuất phát từ tâm lí chọn nghề thực tế trước tác động mạnh mẽ của công nghệ toàn cầu. Nhóm ngành ngoại ngữ vốn thu hút đông đảo thí sinh thời gian qua với điểm chuẩn tiệm cận tuyệt đối ở các tổ hợp A01 (Toán, Lí, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D14 (Văn, Sử, tiếng Anh) nhưng sự phát triển đột phá của AI dịch thuật và công cụ xử lí ngôn ngữ tự nhiên (NLP) đã làm thay đổi cục diện cuộc chơi. Học sinh nhận ra rằng chỉ giỏi ngoại ngữ là chưa đủ. Sinh viên các ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin, Bán dẫn... nếu có thêm ngoại ngữ tốt sẽ có lợi thế cạnh tranh vượt trội hơn hẳn một cử nhân chỉ học thuần túy về ngôn ngữ. Từ hai tác động trên, xu hướng chọn ngành của học sinh đã chuyển hướng rõ rệt. Thí sinh lựa chọn Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Digital Marketing, những ngành có đầu ra rộng hơn ở khối doanh nghiệp tư nhân thay vì nhóm ngành báo chí truyền thống. Một xu hướng khác đang âm thầm diễn ra tại các trường vốn mạnh về kinh doanh/kinh tế như ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Ngoại thương. Đó là ghi nhận điểm trúng tuyển tăng mạnh ở các ngành Kinh tế số, Công nghệ tài chính, Khoa học dữ liệu trong kinh tế. Người học nhận ra rằng dù làm việc ở bất kì lĩnh vực nào, nếu nắm giữ kiến thức về thuật toán, AI hoặc dữ liệu thì vị thế cạnh tranh sẽ cao hơn nhiều so với việc chỉ sở hữu kĩ năng viết/nói thuần túy. Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển công nghiệp bán dẫn và kinh tế số. Thông tin về chính sách ưu tiên và làn sóng đầu tư FDI vào mảng công nghệ cao tạo niềm tin về “đầu ra” việc làm. So với mặt bằng chung các ngành khoa học xã hội, khối ngành công nghệ thông tin, AI, công nghệ tài chính và phân tích dữ liệu mang lại cơ hội thu nhập khởi điểm và khả năng làm việc từ xa vượt trội hơn. Để đón đầu xu hướng, hàng loạt trường ĐH lớn đồng loạt mở ngành mới thuộc nhóm Công nghệ - AI - Kinh tế số, đồng thời cắt giảm bớt chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi THPT ở các ngành xã hội truyền thống. Sự xuất hiện của các chương trình học giao thoa như Kinh tế số, Truyền thông số, Đạo đức và Quản trị dữ liệu thu hút chính những học sinh vốn có thiên hướng xã hội nhưng muốn trang bị thêm công nghệ để an toàn hơn trên thị trường lao động. KHOA HỌC XÃ HỘI, BÁO CHÍ HẠ NHIỆT Năm 2025, nhóm ngành khoa học xã hội ghi nhận những mức điểm chuẩn tiệm cận tuyệt đối (28,5 - 29/30 điểm ở tổ hợp Văn, Sử, Địa, C00). Năm 2026, hiện tượng này gần như chấm dứt, chứng kiến sự thoái trào, hạ nhiệt ở khối ngành khoa học xã hội và truyền thông truyền thống. Nhóm ngành Báo chí, Ngôn ngữ, Tâm lí học, Quan hệ công chúng tại các trường top đầu (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội), Học viện Báo chí và Tuyên truyền) ghi nhận mức điểm chuẩn giảm từ 1,5 đến gần 7 điểm so với đỉnh cao năm 2025. Điểm chuẩn một số ngành năm trước tiệm cận tuyệt đối (28,5-29 điểm) ở tổ hợp C00 năm nay đã mất thế độc tôn vì các trường không xét tuyển tổ hợp này ở những ngành nóng. Mức điểm cao nhất của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) dừng lại ở 25,5 điểm, và Học viện Ngoại giao chạm mốc 27,75 điểm. Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các chuyên ngành Báo chí thuần túy (Báo in, Báo mạng, Ảnh báo chí) có mức giảm từ 3 đến gần 7 điểm (trên thang 40). Ngành Ảnh báo chí rơi từ mốc 35,08 điểm xuống còn 28,10 điểm. Trong khi Báo chí giảm mạnh, các ngành mang tính đa dụng và ứng dụng công nghệ/doanh nghiệp như Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng vẫn duy trì vị trí dẫn đầu bảng điểm chuẩn tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Phân tích về nguyên nhân, PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn cho hay, năm 2026, nhà trường không tuyển tổ hợp C00 ở 14 trên tổng số 29 ngành đào tạo ĐH. Do đó, tổng điểm chung có giảm nhẹ so với các năm gần đây. Và đặc biệt không có điểm chuẩn đến 29 và hơn 29 điểm. Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 có sự phân hóa tốt hơn, làm giảm tình trạng “mưa” điểm 9, 10 ở tổ hợp C00 như những năm trước. Việc điểm chuẩn các ngành Báo chí, Đông phương học, Tâm lí học chạm mốc 28,5-29 điểm năm 2025 đã tạo hiệu ứng tâm lí e ngại. Thí sinh có xu hướng chuyển sang các nguyện vọng an toàn hơn đã làm giảm lượng đăng kí vào nhóm ngành này và đẩy điểm chuẩn giảm xuống. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Ba n Ngày 11/8/2026 KHOA GIÁO Xu hướng theo thị trường lao động Điểm chuẩn năm 2026 tại các cơ sở đào tạo hàng đầu khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn ghi nhận xu hướng "hạ nhiệt". Nhóm ngành STEM (khoa học, kĩ thuật, công nghệ, Toán) lên ngôi nhờ chính sách hỗ trợ tài chính từ Chính phủ. Nghị định 179 của Chính phủ quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược đã tạo cú hích đối với việc chuyển hướng lựa chọn ngành học năm 2026. Học sinh đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 - 2026 ẢNH: NHƯ Ý CHUYỆN HÔM NAY Sự bùng nổ của công nghệ, những biến động kinh tế toàn cầu và di chứng sau đại dịch đã tạo nên một thế hệ chọn ngành vừa thực tế, vừa khát khao khẳng định giá trị bản thân và cũng vừa hoang mang trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Không khó để nhận ra nhóm ngành Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Truyền thông đa phương tiện tiếp tục giữ vị trí nhóm ngành “hot” (nóng) nhất. Tuy nhiên, điểm khác biệt của Gen Z là khả năng tư duy tích hợp. Gen Z hiểu rằng công nghệ không còn là đặc quyền của dân chuyên công nghệ thông tin, mà đã trở thành công cụ nền tảng cho mọi lĩnh vực. Do đó, xu hướng kết hợp giữa công nghệ với tài chính, công nghệ với giáo dục hay thiết kế trải nghiệm người dùng đang thu hút lượng lớn người trẻ. Họ chọn những ngành có tính ứng dụng cao, đảm bảo khả năng cạnh tranh trước sự đe dọa của tự động hóa và AI. “Theo đuổi đam mê” không còn là một khẩu hiệu “mộng mơ” với Gen Z. Họ nhìn nhận thị trường lao động một cách sòng phẳng và tỉnh táo hơn. Một ngành học lí tưởng trong mắt Gen Z phải đáp ứng hai yếu tố: tiềm năng thu nhập tốt và mức độ linh hoạt cao. Sự bùng nổ của nền kinh tế sáng tạo và xu hướng làm việc từ xa đã thúc đẩy Gen Z hướng về các ngành như Marketing, Thương mại điện tử, Quản trị truyền thông hay Sáng tạo nội dung. Họ mong muốn tự làm chủ thời gian, không bị bó buộc trong không gian văn phòng truyền thống 8 tiếng mỗi ngày, đồng thời có thể tạo ra nhiều nguồn thu nhập ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Một làn sóng ngầm nhưng đầy mạnh mẽ trong tư duy chọn ngành của Gen Z là ưu tiên sức khỏe tinh thần và tính bền vững. Các ngành học liên quan đến tâm lí học, bệnh lí học, quản trị môi trường hay năng lượng xanh đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn. Gen Z là thế hệ chịu ảnh hưởng nhiều bởi áp lực đồng lứa và hội chứng sợ bỏ lỡ. Việc chứng kiến sự “kiệt sức” của các thế hệ trước khiến họ đặt ra ranh giới rõ ràng giữa công việc và cuộc sống. Do đó, họ tìm kiếm những ngành nghề không chỉ đem lại kinh tế mà còn mang lại giá trị nhân văn, đóng góp cho cộng đồng và cho phép họ duy trì sự cân bằng nội tại. Tuy nhiên, sự chủ động và nhạy bén của Gen Z cũng đi kèm những thách thức không nhỏ. Việc chạy theo các ngành “hot” dựa trên hiệu ứng truyền thông hoặc xu hướng nhất thời trên mạng xã hội dễ dẫn đến tình trạng dư thừa nhân lực cục bộ sau 3-4 năm đào tạo. Khi một ngành nghề quá phổ biến, rào cản gia nhập thị trường sẽ gia tăng, kéo theo tỉ lệ cạnh tranh khốc liệt. Bên cạnh đó, việc coi trọng sự tự do đôi khi khiến một bộ phận bạn trẻ thiếu sự kiên trì đối với những ngành nghề đòi hỏi sự tích lũy lâu dài về kiến thức nền tảng như y khoa, giáo dục truyền thống hay nghiên cứu khoa học cơ bản. Xu hướng chọn ngành của Gen Z không đơn thuần là việc chọn một tấm bằng đại học, mà là cách họ lựa chọn một phong cách sống. Sự chuyển dịch từ “chọn ngành ổn định” sang “chọn ngành linh hoạt và có giá trị cá nhân” cho thấy Gen Z đang tái định nghĩa lại khái niệm thành công trong sự nghiệp. Khả năng thích ứng nhanh, tư duy mở và tính thực tế giúp thế hệ này tự tin làm chủ tương lai trong một thế giới liên tục biến động. N. H Gen Z chọn ngành TIẾP THEO TRANG 1 ĐIỂM CHUẨN CÁC NGÀNH:

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