Báo Tiền Phong số 208

TRANG 15 VIỆT NAM SẢN XUẤT THÀNH CÔNG NHÔM THỎI THỨ HAI 27/7/2026 Số 208 0977.456.112 TRANG 12 TRANG 8-9 TRANG 13 Hát chèo hòa vào dòng chảy công nghiệp văn hóa TRI ÂN TRANG 16 THỊ TRƯỜNG CHUYỂN NHƯỢNG V.LEAGUE: CUỘC ĐUA KHÔNG ĐIỂM DỪNG Địa đạo hơn 30km ở Đà Nẵng có gì đặc biệt? Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dâng hương, thăm, động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, chiều 26/7 ẢNH: TTXVN BỘ GD&ĐT LÝ GIẢI VIỆC GIỮ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT CHUYỆN HÔM NAY Thắp sáng mạch nguồn XEM TIẾP TRANG 5 n NGUYỄN TUẤN Những ngày này, trên khắp dải đất hình chữ S, những nén hương được thắp lên, những vòng hoa được đặt xuống trước các đài tưởng niệm, những ngọn nến lặng lẽ sáng trên hàng vạn phần mộ liệt sĩ. TRANG 6-7 Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học 2026 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Mỹ tạm hoãn tấn công Iran, chiến sự lan sang biển Đỏ 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2026) Anh hùng liệt sĩ Kẽ hở trong quy định điểm sàn TRANG 2-3-4-5-8-9

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương. Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, với tinh thần yêu nước nồng nàn, đoàn kết một lòng, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường của đất nước. Máu đào các liệt sĩ đổ xuống đã tô thắm lá cờ Tổ quốc, cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do. Với niềm tự hào, niềm tin sắt son về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, các đại biểu nguyện học tập, chiến đấu và công tác xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ; luôn đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa; không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hiện trường, nghe báo cáo tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, một địa điểm gắn với những hy sinh vô cùng anh dũng, quả cảm của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà, động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. PV (Theo TTXVN) Dự lễ tưởng niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Dự buổi lễ còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng dự lễ tưởng niệm. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”. Tiếp đó, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu, đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương, Tổ quốc. Trong suốt chặng đường cách mạng của Đảng, dân tộc, với khát vọng, niềm tin chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, lớp lớp những người con ưu tú đất Việt đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình thực hiện nhiệm vụ, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 79 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, qua đó lan tỏa những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, thể hiện sự tri ân của cả hệ thống chính trị bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm cao nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Quân đội nhân dân Việt Nam, các nhà khoa học cùng toàn xã hội đang nỗ lực trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ, với việc đẩy mạnh “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đây là “cuộc hành quân” đặc biệt của thời bình, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chiến dịch 500 ngày đêm chính là hành trình tri ân của dân tộc Việt Nam đối với những người con đã hy sinh vì Tổ quốc; tôn vinh sự cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh và những cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng: tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ngay sau đó, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. TRƯỜNG PHONGMINH CHÂU 2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 27/7/2026 Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 26/7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội) và đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng 26/7, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn - Hà Nội) ẢNH: MINH CHÂU Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Sáng 26/7, các đoàn: Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương-Bộ Công an; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội... đến đặt vòng hoa, tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại TPHCM Chiều 26/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà bia ghi danh liệt sĩ Quận 10; Nhà quàn hài cốt các liệt sĩ; Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu; Khu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ

3 n Thứ Hai n Ngày 27/7/2026 THỜI SỰ Tham dự chương trình có Bí thư T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn. BIỂU TƯỢNG THIÊNG LIÊNG Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào là nghĩa trang duy nhất tại Việt Nam mang tên hai quốc gia, nơi quy tụ gần 11.000 phần mộ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào. Mỗi phần mộ không chỉ ghi dấu một cuộc đời, một tuổi xuân đã hiến dâng cho độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn là minh chứng bất tử cho tình đoàn kết chiến đấu, nghĩa tình thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào. Việc tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại địa chỉ đặc biệt thiêng liêng này là dịp để tuổi trẻ cả nước thành kính tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tưởng nhớ những người con ưu tú đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì độc lập, tự do của hai nước và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Phát biểu tri ân các Anh hùng liệt sĩ, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, lịch sử dân tộc được viết nên từ sự hy sinh của hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Mỗi tấc đất hòa bình, mỗi thành quả phát triển hôm nay đều được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ cha anh. Đặc biệt, Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào là biểu tượng thiêng liêng của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt, thủy chung giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào. Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, lòng biết ơn cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Trong những ngày tri ân tháng Bảy, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã đồng loạt tổ chức thăm hỏi người có công, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, chỉnh trang nghĩa trang, phục dựng di ảnh, số hóa công trình ghi công liệt sĩ và triển khai nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”... “Điều ý nghĩa hơn những con số là hàng triệu tấm lòng, hàng vạn bàn tay bạn trẻ đã cùng chung sức. Mỗi suất quà, mỗi căn nhà, mỗi bữa cơm, mỗi ngôi mộ được chăm sóc đều là lời hứa của tuổi trẻ sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của các thế hệ đi trước”, anh Huy chia sẻ. Anh Huy cho biết, sau gần một năm triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử” với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa”, tuổi trẻ cả nước đã sưu tầm, số hóa hơn 700.000 câu chuyện lịch sử. Đây không chỉ là hoạt động gìn giữ ký ức dân tộc mà còn góp phần hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Khép lại bài phát biểu, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn gửi gắm thông điệp tới đoàn viên, thanh niên: Mỗi ngọn nến tri ân là một lời biết ơn, mỗi bước chân trong nghĩa trang là lời nhắc nhở thế hệ trẻ sống có lý tưởng, khát vọng, dám dấn thân, cống hiến, tiếp nối truyền thống cách mạng và viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc bằng những đóng góp thiết thực trong thời đại mới. Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 79 suất quà tới các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng. Theo đề nghị của T.Ư Đoàn, nhóm thanh niên phục dựng ảnh liệt sĩ Skyline đăng ký phục dựng bằng công nghệ số 100 di ảnh liệt sĩ để trao tặng các gia đình; trong đó, đại diện 27 gia đình liệt sĩ trực tiếp đón nhận di ảnh người thân cùng các phần quà động viên tại buổi lễ. Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu, thân nhân liệt sĩ, người có công, đoàn viên, thanh niên và nhân dân cùng thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng và các Anh hùng liệt sĩ; sau đó đồng loạt thắp những ngọn nến tri ân trên các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào. TRI ÂN NGƯỜI CÓ CÔNG Cùng thời điểm diễn ra chương trình cấp quốc gia tại tỉnh Nghệ An, tối 26/7, các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ, bia, đài, đền thờ, nhà tưởng niệm và công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước. Những ngọn nến tri ân được tuổi trẻ đồng loạt thắp lên, thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã không tiếc máu xương, tuổi xuân và cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc. Đặc biệt, tại những nghĩa trang liệt sĩ vừa tổ chức đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, những ngọn nến tri ân càng mang ý nghĩa thiêng liêng và xúc động. Đó là sự thành kính đón các Anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, trở về trong vòng tay của đồng đội, thân nhân và nhân dân; đồng thời thể hiện quyết tâm, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong hành trình tìm kiếm, xác định danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ và đáp lại sự mong đợi của các gia đình qua nhiều năm tháng. Tổng giá trị nguồn lực của các cấp bộ Đoàn thực hiện các hoạt động tri ân, an sinh xã hội trong ngày 26/7 là hơn 10 tỷ đồng. Từ năm 2007 đến nay, Lễ thắp nến tri ân đã được các cấp bộ Đoàn duy trì tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm. Qua gần hai thập kỷ, hoạt động đã trở thành một nghi lễ tri ân sâu sắc, một phương thức giáo dục truyền thống giàu sức lay động, góp phần khắc họa hình ảnh lớp thanh niên Việt Nam sống có lý tưởng, trách nhiệm và nghĩa tình với các thế hệ cha anh. CHUỖI HOẠT ĐỘNG TRI ÂN CỦA T.Ư ĐOÀN TẠI NGHỆ AN Trong hai ngày 25 và 26/7, T.Ư Đoàn phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An tổ chức chuỗi hoạt động tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh. Các đoàn công tác đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử cách mạng; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; trao di ảnh liệt sĩ được phục dựng; tổ chức “Bữa cơm gia đình, ấm tình lòng mẹ” và các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, đoàn đại biểu tổ chức các hoạt động tri ân tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn và một số địa chỉ lịch sử ở tỉnh Nghệ An. Chuỗi hoạt động thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa tri ân, chăm lo người có công với giáo dục truyền thống và lưu giữ ký ức lịch sử; qua đó khẳng định trách nhiệm, tình cảm và hành động thiết thực của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Tổng giá trị các nguồn lực trao tặng trong các hoạt động tại Nghệ An là gần 1 tỷ đồng. THU HIỀN - NGỌC TÚ - PHẠM TRƯỜNG Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào (xã Anh Sơn - Nghệ An), tối 26/7 ẢNH: NGỌC TÚ Phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào (xã Anh Sơn - Nghệ An) Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ và các hoạt động tri ân được thực hiện vào dịp kỷ niệm ngày 27/7 hằng năm là một hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện tinh thần và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/194727/7/2026), tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trang trọng tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia. (27/7/1947 - 27/7/2026) Viết tiếp đạo lý Việt Nam

Sáng 26/7, tại tỉnh Nghệ An, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử” chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa”. Hội nghị được tổ chức với điểm cầu trực tiếp tại tỉnh Nghệ An, kết nối tới nhiều điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Chủ trì Hội nghị có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. TIẾP CẬN LỊCH SỬ BẰNG NHỮNG CÂU CHUYỆN CÓ THẬT Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử” với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa” được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động từ ngày 27/7/2025 nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thương binh - Liệt sĩ. Không chỉ nhằm hình thành một kho tư liệu lịch sử, mà quan trọng hơn Đề án tạo ra một phương thức giáo dục truyền thống trực quan, sinh động và giàu sức thuyết phục. Thông qua việc trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, ghi chép, ghi âm, ghi hình và số hóa lời kể của các nhân chứng, đoàn viên, thanh thiếu nhi được tiếp cận lịch sử bằng những câu chuyện có thật, những con người cụ thể và những ký ức sống động. Đề án vừa tạo ra sản phẩm lưu trữ, vừa là một hành trình tự giáo dục, giúp người trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và trách nhiệm tiếp nối truyền thống các thế hệ cha anh. Đồng thời, thể hiện sự đổi mới trong công tác giáo dục truyền thống của tổ chức Đoàn, kết hợp giữa các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành trình về nguồn với ứng dụng công nghệ số. Sau một năm triển khai, Đề án đã tiếp nhận hơn 700.000 câu chuyện của hơn 100.000 nhân chứng lịch sử. Nhiều câu chuyện lần đầu tiên được ghi chép, ghi âm, ghi hình và số hóa; nhiều hình ảnh, thư từ, nhật ký, kỷ vật và tư liệu quý được sưu tầm, phục hồi, bổ sung vào kho dữ liệu lịch sử trên môi trường số. Nội dung các câu chuyện phản ánh đa dạng những giai đoạn và sự kiện lịch sử của dân tộc; ký ức của người hoạt động cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, cựu chiến binh... Qua từng lời kể là những câu chuyện về chiến trường, hậu phương, tình đồng chí, đồng đội, lòng yêu nước, ý chí chiến đấu và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước. Các câu chuyện được chuyển hóa thành nhiều loại hình sản phẩm như bài viết, video, phóng sự, podcast, infographic, reels, shorts, triển lãm, bản tin gắn mã QR, sách và nội dung sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội. Nhiều địa phương đã xây dựng “Trạm ký ức”, góc truyền thống, không gian trưng bày tại trường học, thư viện, bảo tàng, di tích, nhà văn hóa và các địa điểm sinh hoạt cộng đồng; tạo điều kiện để thanh thiếu nhi và Nhân dân tiếp cận lịch sử bằng những hình thức gần gũi, trực quan. ĐỂ KHO DỮ LIỆU THỰC SỰ “SỐNG” Điểm nhấn của hội nghị là chương trình giao lưu giữa các nhân chứng lịch sử với những người trẻ đang trực tiếp tham gia lưu giữ, phục dựng và lan tỏa ký ức. Những chia sẻ tại chương trình góp phần làm rõ giá trị của việc kết nối các thế hệ: nhân chứng lịch sử là người trao truyền ký ức; những người làm báo, làm công nghệ và đoàn viên, thanh niên là lực lượng tiếp nhận, lưu giữ và kể lại những ký ức ấy bằng ngôn ngữ, phương tiện phù hợp với đời sống đương đại. Phát biểu tổng kết hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh, việc lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử đang là cuộc chạy đua với thời gian khi nhân chứng ngày càng cao tuổi, nhiều tư liệu có nguy cơ mai một. Tuy nhiên, chạy đua với thời gian không đồng nghĩa chạy theo số lượng; khẩn trương nhưng phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, tuyệt đối không làm sai lệch lịch sử. Theo anh Lâm, giai đoạn tới Đề án cần tạo ba chuyển dịch quan trọng: từ triển khai theo đợt cao điểm sang nhiệm vụ thường xuyên; từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng, tính xác thực; từ lưu trữ dữ liệu sang khai thác dữ liệu phục vụ giáo dục truyền thống, tri ân và các nhiệm vụ thực tiễn. Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục xác định Đề án là nhiệm vụ lâu dài, gắn với Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; ưu tiên ghi lại lời kể của các nhân chứng cao tuổi, thu thập những tư liệu quý và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm liệt sĩ. Đồng thời, cần xây dựng quy trình thống nhất trong thu thập, kiểm chứng, biên tập và lưu trữ dữ liệu theo nguyên tắc “đúng”: đúng nhân vật, đúng sự kiện, đúng nguồn. Anh Lâm yêu cầu tiếp tục nâng cấp Cổng thông tin “Câu chuyện thời hoa lửa”, chuẩn hóa dữ liệu, tăng khả năng tìm kiếm, liên kết và quản trị kho dữ liệu hơn 700 nghìn câu chuyện. Quan trọng hơn, kho dữ liệu này phải thực sự “sống” thông qua việc chuyển hóa thành các sản phẩm giáo dục, truyền thông, tài liệu sinh hoạt Đoàn - Hội - Đội và các chương trình giao lưu với nhân chứng lịch sử. Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức tri ân các nhân chứng, khách mời giao lưu và trao Bằng khen cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai Đề án, gồm: Tỉnh Đoàn Hưng Yên, Vĩnh Long, Ninh Bình, Gia Lai, Hà Tĩnh và Báo Thanh Niên. THU HIỀN - NGỌC TÚ - PHẠM TRƯỜNG 4 n Thứ Hai n Ngày 27/7/2026 GIỚI TRẺ Sau một năm triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử”, tuổi trẻ cả nước đã số hóa hơn 700.000 câu chuyện của hơn 100.000 nhân chứng lịch sử, góp phần lưu giữ ký ức thời hoa lửa, giáo dục truyền thống cách mạng và lan tỏa giá trị lịch sử đến thế hệ trẻ trên nền tảng số. Khẳng định hơn 700 nghìn câu chuyện mới chỉ là nền tảng ban đầu để xây dựng một kho ký ức số có chiều sâu, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh trách nhiệm của tuổi trẻ không chỉ là lưu giữ quá khứ mà còn làm cho lịch sử tiếp tục soi sáng hiện tại, bồi đắp lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến cho các thế hệ thanh niên Việt Nam. Lan tỏa ký ức thời hoa lửa Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy (thứ 3 từ trái qua) và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm (ngoài cùng bên phải) trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Đề án ẢNH: PHẠM TRƯỜNG Tại gia đình cựu TNXP Trần Thị Thông, anh Bùi Quang Huy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của lực lượng TNXP trong kháng chiến, đặc biệt là sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ TNXP Đại đội 317 tại Truông Bồn. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định, thế hệ trẻ hôm nay luôn trân trọng, biết ơn những người đã cống hiến tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc và sẽ tiếp tục gìn giữ, lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng đến đoàn viên, thanh thiếu nhi. Xúc động đón đoàn đến thăm, bà Trần Thị Thông gửi lời cảm ơn sự quan tâm của T.Ư Đoàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các cấp, ngành đối với các cựu TNXP. Bà Thông cho biết đây là nguồn động viên lớn lao đối với những người đã từng cống hiến tuổi trẻ trong chiến tranh. “Tôi rất cảm động trước sự quan tâm, thăm hỏi của T.Ư Đoàn và các cấp, ngành. Đây là nguồn động viên lớn đối với những cựu TNXP như chúng tôi, đồng thời là sự tri ân ý nghĩa đối với những đồng đội đã anh dũng hy sinh”, bà Thông chia sẻ. Năm 1965, khi vừa tròn 19 tuổi, bà Trần Thị Thông tình nguyện gia nhập lực lượng TNXP, tham gia bảo đảm giao thông tại nhiều trọng điểm đánh phá ác liệt như cầu Cấm, Rào Gang, rú Đụn... Cuối năm 1966, bà được điều về Truông Bồn và làm Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, Đại đội 317. Rạng sáng 31/10/1968, trong lúc làm nhiệm vụ thông đường tại Truông Bồn, đơn vị của bà bị máy bay Mỹ ném bom dữ dội. Trận bom cướp đi sinh mạng của 13 đồng đội khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ còn duy nhất bà Thông sống sót sau nhiều giờ bị vùi lấp dưới đất đá. Sự hy sinh của 13 chiến sĩ TNXP Đại đội 317 đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam. THU HIỀN- PHẠM TRƯỜNG SỐ HÓA HƠN 700.000 CÂU CHUYỆN LỊCH SỬ: Anh Bùi Quang Huy thăm nữ Tiểu đội trưởng “tọa độ lửa” Truông Bồn Sáng 26/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đến thăm, tặng quà cựu thanh niên xung phong (TNXP) Trần Thị Thông - nữ Tiểu đội trưởng duy nhất sống sót trong sự kiện 13 chiến sĩ TNXP Đại đội 317 anh dũng hy sinh tại Truông Bồn rạng sáng 31/10/1968. Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ân cần hỏi thăm cựu TNXP Trần Thị Thông 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ

5 n Thứ Hai n Ngày 27/7/2026 XÃ HỘI BỮA CƠM SUM VẦY CÙNG MẸ Từ sáng sớm, căn nhà của Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Bờ ở tổ dân phố Tiến Bình, phường Tiến Thành đã rộn ràng tiếng cười. Hàng chục người là hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN), đoàn viên thanh niên mỗi người một việc. Người vo gạo, người nhặt rau, người nhóm bếp chuẩn bị mâm cơm. Không phải ngày giỗ, cũng chẳng phải dịp lễ lớn của gia đình, nhưng ai cũng tất bật như trở về nhà mình. Vài chục phút, mâm cơm giản dị với những món ăn quen thuộc đã được bày biện, đặt lên bàn, song điều được gửi gắm trong đó lại là lòng biết ơn dành cho người nữ chiến sĩ cách mạng đã dành trọn tuổi thanh xuân cho độc lập dân tộc. Ít ai biết, mẹ Bờ tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi. Năm 1967, giữa cao trào đấu tranh ở Phan Thiết, mẹ bị địch bắt, giam cầm hơn hai năm với đủ cực hình tra tấn. Những trận đòn roi không thể khuất phục ý chí của người nữ chiến sĩ. Không khai báo, không phản bội tổ chức, mẹ giữ trọn khí tiết của người cộng sản cho đến ngày được trả tự do vì địch không tìm được chứng cứ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, chiến tranh đã lùi xa nhưng trên cơ thể mẹ vẫn còn những mảnh đạn chưa thể lấy ra. Những vết sẹo trên khuôn mặt, trên đầu vẫn âm thầm kể câu chuyện của một thời máu lửa. Nhìn những gương mặt trẻ quây quần quanh mâm cơm, mẹ chậm rãi nói: “Tôi chưa bao giờ hối tiếc vì đã cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc. Chỉ mong các con, các cháu hôm nay biết trân trọng cuộc sống hòa bình, tiếp nối truyền thống của cha ông để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh”. Không còn là những trang sử khô cứng, lịch sử hiện lên qua lời kể của nhân chứng sống, khiến nhiều đoàn viên trẻ lặng người. Bà Võ Thị Thư Thanh, Chủ tịch Hội LHPN phường Tiến Thành chia sẻ, điều ý nghĩa nhất của mô hình “Bữa cơm cùng Mẹ” không nằm ở giá trị vật chất mà là khoảng thời gian mọi người được ngồi bên nhau, lắng nghe, sẻ chia và tri ân như những người thân trong gia đình. GỬI NIỀM HY VỌNG VÀO TỪNG MẪU ADN Ở một góc khác của Lâm Đồng, những ngày này cũng có những cuộc gặp đầy xúc động. Từ sáng sớm, nhiều thân nhân liệt sĩ đã có mặt tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN ở phường Lâm Viên - Đà Lạt. Người chống gậy, người được con cháu dìu đi. Trên gương mặt ai cũng ánh lên niềm hy vọng sau hàng chục năm mòn mỏi tìm người thân. Trong hội trường, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng cùng lực lượng hỗ trợ tận tình hướng dẫn từng thủ tục, dìu người cao tuổi vào khu vực lấy mẫu, giải thích cặn kẽ từng bước để mọi người yên tâm. Ông Lê Văn Hòa lặng lẽ ngồi chờ đến lượt. Anh trai ông là liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc hy sinh từ năm 1952 tại chiến trường Bình Dương. Hơn 70 năm qua, gia đình đã nhiều lần đi tìm nhưng vẫn chưa biết nơi an nghỉ. “Gia đình tôi đi tìm hơn chục lần mà vẫn không có kết quả. Hôm nay đến lấy mẫu ADN, tôi thấy như có thêm một tia hy vọng”, ông Hòa xúc động. Câu chuyện ấy cũng là nỗi niềm của bà Trần Thị Hồng Loan ở phường Xuân Trường - Đà Lạt. Em trai bà nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi rồi hy sinh năm 1975. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, gia đình vẫn chưa tìm được phần mộ. “Chỉ mong một ngày nào đó biết chính xác em mình đang nằm ở đâu để đưa em về”, bà Loan nghẹn ngào. Khác với những cuộc tìm kiếm dựa vào ký ức đồng đội hay tấm bản đồ cũ, mỗi mẫu sinh phẩm hôm nay mở ra cơ hội xác định danh tính bằng khoa học. Chỉ vài phút lấy mẫu nhưng phía sau đó là biết bao năm tháng chờ đợi của các gia đình. Theo kế hoạch, từ ngày 23 đến 26/7, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an thu nhận 1.521 mẫu ADN thân nhân theo họ ngoại của các liệt sĩ chưa xác định danh tính. Toàn tỉnh bố trí 16 điểm thu nhận và thành lập ba tổ công tác lưu động đến tận nhà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu. Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm thiêng liêng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Khoa học và chuyển đổi số sẽ mở thêm cơ hội để các liệt sĩ được trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Năm 2025, từ 125 mẫu ADN thu nhận, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã xác định được danh tính một liệt sĩ. Con số ấy có thể còn khiêm tốn, nhưng đủ để thắp lên niềm tin cho hàng nghìn gia đình vẫn đang mong mỏi một ngày được gọi đúng tên người thân của mình. Tháng Bảy vẫn lặng lẽ trôi. Có những mâm cơm nghĩa tình được dọn lên, có những mẫu ADN được lưu giữ cẩn thận. Mỗi việc làm đều mang chung một ý nghĩa: tri ân quá khứ bằng hành động của hôm nay. Để những người đã cống hiến cho Tổ quốc không bao giờ bị lãng quên, và để đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa qua từng thế hệ. THÁI LÂM Bữa cơm sum vầy cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Bờ Ông Hồ Văn Mười - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, mô hình “Bữa cơm cùng Mẹ” mang đậm ý nghĩa nhân văn, góp phần chăm lo các Mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, gắn kết chính quyền với các gia đình người có công. Tháng Bảy, những mâm cơm nghĩa tình được dọn lên trong căn nhà của Mẹ Việt Nam anh hùng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi người thân liệt sĩ gửi gắm niềm hy vọng vào một mẫu ADN. Trên mảnh đất Lâm Đồng hôm nay, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ được nhắc nhớ bằng những lời tri ân mà đang được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực, thấm đẫm nghĩa tình. CHUYỆN HÔM NAY Nhưng điều làm nên ý nghĩa sâu sắc nhất của tháng Bảy không chỉ là những nghi lễ tưởng niệm, mà là cách mỗi thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ và bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động cụ thể. Đâu đó, trong căn nhà nhỏ của một Mẹ Việt Nam anh hùng, mâm cơm nghĩa tình được những đoàn viên, hội viên cùng nhau chuẩn bị như bữa cơm đoàn viên của chính gia đình mình. Không phải giá trị vật chất của bữa cơm khiến người ta xúc động, mà là sự hiện diện của những người trẻ ngồi lắng nghe câu chuyện về chiến tranh, về những năm tháng hy sinh, về một thế hệ đã dành trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc. Những khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại dường như được xóa nhòa trong những lời thăm hỏi, trong ánh mắt và những cái nắm tay. Ở một nơi khác, những người thân của các liệt sĩ lặng lẽ trao đi mẫu ADN của mình. Chỉ một vài phút lấy mẫu, nhưng phía sau đó là hàng chục, thậm chí hàng chục năm mòn mỏi tìm kiếm. Với nhiều gia đình, đó không đơn thuần là một thủ tục khoa học, mà là niềm hy vọng mong manh để một ngày nào đó người cha, người anh, người con đã ngã xuống được gọi đúng tên, được trở về với quê hương sau bao năm nằm lại nơi chiến trường. Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ chưa bao giờ là câu chuyện của quá khứ. Nó vẫn hiện hữu trong những người mẹ mang trên mình những vết thương không bao giờ lành, trong những gia đình chưa tìm được phần mộ người thân, trong những nghĩa trang vẫn còn nhiều ngôi mộ chưa xác định được thông tin. Bởi vậy, tri ân không thể chỉ dừng lại ở cảm xúc trong một ngày kỷ niệm, mà phải trở thành trách nhiệm của cả xã hội. Điều đáng trân trọng là đạo lý ấy đang được tiếp nối bằng nhiều cách khác nhau. Đó là chương trình chăm lo Mẹ Việt Nam anh hùng, những ngôi nhà tình nghĩa, những suất học bổng dành cho con em gia đình chính sách. Đó là chiến dịch 500 ngày đêm tập trung tìm kiếm, quy tập, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ. Đó là những cơ sở dữ liệu ADN được xây dựng bằng thành tựu khoa học và chuyển đổi số để rút ngắn hành trình tìm kiếm liệt sĩ. Đó còn là những ngọn nến tri ân được thắp lên mỗi dịp 27/7 tại hàng nghìn nghĩa trang từ Vị Xuyên nơi địa đầu Tổ quốc, Trường Sơn, Đường 9 đến những nghĩa trang liệt sĩ ở khắp mọi miền đất nước. Mỗi việc làm, dù lớn hay nhỏ, đều góp thêm một nhịp cầu nối hiện tại với quá khứ. Một dân tộc chỉ có thể đi xa khi không quên những người đã ngã xuống để mở đường cho mình. Lòng biết ơn vì thế không chỉ được đo bằng những lời tưởng niệm, mà còn được thể hiện qua cách chúng ta đối xử với những người có công, với thân nhân liệt sĩ và bằng quyết tâm gìn giữ hòa bình, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Những ngọn nến tháng Bảy vẫn cháy lung linh trong đêm trên các nghĩa trang liệt sĩ khắp đất nước Việt Nam. Đó chính là ánh sáng của lòng biết ơn được gìn giữ và trao truyền trong trái tim mỗi người trẻ hôm nay. Chính mạch nguồn tri ân ấy đã, đang và sẽ tiếp tục nuôi dưỡng sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam trên hành trình hướng tới tương lai. N.T Thắp sáng mạch nguồn TIẾP THEO TRANG 1 (27/7/1947 - 27/7/2026) Ấm lòng những ngày tháng Bảy lịch sử

Dưới góc độ phụ huynh có con đang học lớp 12 tại phường An Bình (TP. Cần Thơ), chị Trần Thị Ái Trinh cho rằng, việc tách riêng kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 và đại học là cần thiết. Theo chị Trinh, mục tiêu thi Tốt nghiệp THPT chỉ cần kiểm tra kiến thức nền tảng để công nhận hoàn thành chương trình phổ thông. Trong khi đó, tuyển sinh đại học lại đòi hỏi tính phân hóa cao để chọn lọc nhân tài, đào tạo chuyên sâu, định hướng nghề nghiệp sau này. “Việc thi “2 trong 1” khiến đề thi Tốt nghiệp THPT rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, vừa quá sức với học sinh chỉ cần tốt nghiệp để học nghề hoặc đi làm, nhưng lại thiếu độ sâu, tính phân hoá rõ nét, dễ dẫn đến hiện tượng ‘mưa điểm 10’ làm khó các trường đại học khi xét tuyển,” chị Trinh nói. Cũng theo chị Trinh, vì 1 kỳ thi gánh 2 mục tiêu, làm dồn nén 12 năm đèn sách của học sinh chỉ quyết định vào vài ngày thi ngắn ngủi, khiến cơ hội của học sinh trở nên quá mong manh. Tách riêng kỳ thi có thể phát sinh thêm chi phí, nhưng sẽ giúp học sinh và gia đình nhẹ gánh tâm lý, thêm cơ hội với học sinh thực sự có tài, có nhiều lựa chọn đại học. Là người trong cuộc, em Dương Chi Lan Anh (học sinh lớp 12 tại phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) đồng tình tách thi tốt nghiệp cấp 3 và thi đại học riêng. Thực tế, việc ôm đồm nhiều mục tiêu, buộc đề phải vừa có phần ở mức cơ bản cho mục tiêu xét điểm tốt nghiệp, vừa có tính chuyên sâu để phân loại học sinh cho đại học, nên đề thi phải thêm những câu hỏi lắt léo về ngữ nghĩa, vô tình tạo ra tính "may rủi" cho cả học sinh giỏi. Tiến sĩ Phùng Kim Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu (TP. Cần Thơ) băn khoăn: “Kỳ thi Tốt nghiệp THPT như hiện nay có còn thật sự cần thiết?”. Điểm số của một kỳ thi trong vài ngày rất khó phản ánh đầy đủ cả quá trình 12 năm đèn sách. Độ khó và mức độ phân hóa của đề thi biến động theo từng năm, nên kỳ thi này chưa phải thước đo thực sự ổn định. Mặt khác, một kỳ thi quy mô toàn quốc luôn tiềm ẩn rủi ro về coi thi, chấm thi, nên việc dùng dữ liệu này làm căn cứ chính cho tuyển sinh đại học cần hết sức thận trọng. “Nên nghiên cứu tiến tới bỏ hẳn kỳ thi Tốt nghiệp THPT theo hình thức hiện nay, chứ không chỉ dừng ở việc tách đôi thi tốt nghiệp và thi đại học”, TS Phùng Kim Phú đề xuất. 6 n Thứ Hai n Ngày 27/7/2026 KHOA GIÁO LÝ DO VẪN CẦN THI TỐT NGHIỆP THPT Nhìn lại quá trình đổi mới thi tốt nghiệp THPT từ năm 2015 và đặc biệt là giai đoạn từ năm 2020 đến nay, phương thức thi hiện hành đã khẳng định được nhiều ưu điểm nổi bật. Kỳ thi cung cấp thang đo thống nhất trên toàn quốc, đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục đại học bình đẳng cho thí sinh ở mọi vùng miền, từ đô thị đến các khu vực khó khăn. Việc giảm đáng kể số lần dự thi, giúp phụ huynh và học sinh tiết kiệm thời gian, tiền bạc. Đó cũng là cơ sở dữ liệu tin cậy để đánh giá chất lượng dạy và học của từng trường, từng địa phương, đồng thời hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh. Dù vậy, thực tế triển khai vẫn ghi nhận những luồng ý kiến nghi ngờ về sự cần thiết của một kỳ thi chuẩn hóa toàn quốc. Tuy nhiên, Trung tâm Truyền thông và Sự kiện cho rằng, giới chuyên môn, các nhà khoa học và quản lý giáo dục đều khẳng định tầm quan trọng không thể thay thế của kỳ thi này dựa trên ba luận điểm căn bản. Thứ nhất, nhìn nhận thẳng thắn thực tế tâm lý giáo dục, nếu không tổ chức thi, một bộ phận không nhỏ giáo viên và học sinh sẽ nảy sinh tâm lý lơ là. Kỳ thi đóng vai trò là cột mốc định hướng và động lực duy trì nếp dạy - học nghiêm túc. Thứ hai, nếu không có một kỳ thi trên diện rộng được tổ chức nghiêm túc, các nhà quản lý sẽ thiếu đi bức tranh toàn cảnh, khách quan về thực trạng giáo dục phổ thông để từ đó điều chỉnh chính sách hay chương trình học. Thứ ba, con số tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hơn 99% thường bị dùng để hoài nghi về tính cần thiết của kỳ thi. Tuy nhiên, trong bất kỳ quy trình đào tạo hay sản xuất nào, dù tỷ lệ đạt chuẩn có cao đến đâu thì khâu kiểm tra chất lượng đầu ra vẫn là điều bắt buộc. Thậm chí, việc phát hiện những bất thường trong kết quả thi ở một số địa phương thời gian qua chính là nhờ vào quá trình phân tích và tính minh bạch của dữ liệu kỳ thi quốc gia, điều mà rất ít kỳ thi riêng lẻ có thể làm được. TỰ CHỦ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Từ năm 2020, kỳ thi tốt nghiệp THPT đã tách bạch rõ ràng nhiệm vụ, không còn là kỳ thi “hai trong một” như giai đoạn 2015 - 2019, mà tập trung vào mục tiêu xét tốt nghiệp và đánh giá diện rộng. Kết quả kỳ thi là nguồn dữ liệu chuẩn hóa để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham chiếu và khai thác theo quyền tự chủ. Trung tâm Truyền thông và Sự kiện dẫn ví dụ năm 2015, hình ảnh chiếc xe cấp cứu chở hai mẹ con thí sinh vượt 350 km từ Hà Tĩnh ra Hà Nội chỉ để kịp rút - nộp hồ sơ xét tuyển đã trở thành minh chứng điển hình cho những bất cập của quy trình cũ. Ngày nay, mô hình tuyển sinh dựa trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT đã hoàn toàn thay đổi cục diện. Thực tế hiện nay, tuyển sinh là quyền tự chủ hoàn toàn của các trường đại học. Các cơ sở đào tạo tự quyết định chỉ tiêu, tổ hợp, tiêu chí và điểm trúng tuyển. Hệ thống dữ liệu chung giúp đối soát, đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất, loại bỏ tình trạng Đại diện Trung tâm truyền thông và Sự kiện, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đang chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trong giai đoạn vừa qua, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện để hướng tới một kỳ thi an toàn, chất lượng, hiệu quả. Việc kỳ thi Tốt nghiệp THPT đang gánh nhiều mục tiêu vừa xét tốt nghiệp vừa để tuyển sinh đại học, bị coi là tạo áp lực nặng nề và tăng tính “may rủi” cho thí sinh. Nhiều phụ huynh, học sinh và giáo viên tại TP Cần Thơ đề xuất cần trả lại đúng mục tiêu cốt lõi cho từng kỳ thi. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn động viên thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: V.M Bộ GD&ĐT lý giải việc giữ kỳ thi tốt nghiệp THPT Cần trả lại đúng mục tiêu cho từng kỳ thi Học sinh Cần Thơ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: M. TRUNG Số liệu thống kê cho thấy, năm 2025 có trên 50% tân sinh viên nhập học dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, trong khi phương thức xét học bạ chiếm gần 30%. Cơ cấu này phản ánh đúng bản chất, dù các trường có nhiều phương thức xét tuyển riêng (như thi đánh giá năng lực, xét tuyển kết hợp), kết quả thi tốt nghiệp THPT vẫn là nguồn dữ liệu có độ tin cậy, khả năng phân loại và giá trị so sánh cao nhất nên tiếp tục được đa số trường ưu tiên lựa chọn.

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