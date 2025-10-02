Báo Tiền Phong số 199-200

Số 199-200 | 18-19/7/2026 TÌM KIẾM, QUY TẬP, XÁC ĐỊNH DANH TÍNH LIỆT SĨ LÀ TRÁCH NHIỆM THIÊNG LIÊNG Trang 2 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Trang 8 Trận “mưa điểm 10” môn Toán ở Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi liệu có trở thành giọt nước tràn cái “ly” thi cử đang gây nhiều tranh luận hiện nay. CHUYỆN CUỐI TUẦN Cải cách cơ chế thi cử Xem tiếp trang 4 MESSI YAMAL CUỘC HẸN ĐỊNH MỆNH 19 NĂM TRƯỚC, LIONEL MESSI BẾ TRÊN TAY MỘT EM BÉ VÀI THÁNG TUỔI TRONG PHÒNG THAY ĐỒ SÂN CAMP NOU. 19 NĂM SAU, EM BÉ ẤY TRỞ THÀNH ĐỐI THỦ CỦA ANH TRONG TRẬN CHUNG KẾT WORLD CUP 2026. GIỮA HAI KHOẢNH KHẮC ẤY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN KHIẾN BÓNG ĐÁ GIỐNG MỘT BẢN TRƯỜNG CA ĐƯỢC VIẾT BỞI SỐ PHẬN. Trang 18-19-20 Việt vào mùa sàng lọc CONCERT TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM:

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968; Nhà quàn hài cốt các liệt sĩ; nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu; thăm, động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh). Cùng dự có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương. LÀM NÊN DÁNG ĐỨNG VIỆT NAM Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm hiện trường, nghe báo cáo tiến độ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, một địa điểm gắn với những hy sinh vô cùng anh dũng, quả cảm của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã xúc động bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu và anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trong mùa Xuân năm 1968. Các đồng chí là những ngọn gió làm nên dáng đứng Việt Nam, xây nên Thành đồng Tổ quốc. Suốt 58 năm qua, các anh, các chị, những chiến sĩ giải phóng quân, biệt động thành, những người hoạt động cách mạng kiên trung, vẫn lặng lẽ yên nghỉ trong lòng đất mẹ Sài Gòn. Các anh, các chị không kịp nhìn thấy ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, nhưng chính sự hy sinh của các anh, các chị đã làm nên ngày thống nhất; các đồng chí không kịp chứng kiến một Việt Nam hòa bình, thống nhất, phát triển và hội nhập, nhưng chính cuộc đời của các anh, các chị đã góp phần mở ra tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam. 51 năm sau ngày giải phóng, Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng vươn lên, trở thành biểu tượng sinh động của ý chí, bản lĩnh, sức sáng tạo và khát vọng phát triển của Việt Nam. Trong từng thành quả của hôm nay luôn có sự hiện diện lặng thầm của những người đã ngã xuống. Các anh, các chị không chỉ hóa thân vào lòng đất, mà còn hóa thân vào nền hòa bình, vào sự thống nhất, vào sự phát triển, thịnh vượng, vào niềm tin và tương lai của đất nước. Lịch sử được viết bằng sự hy sinh, bằng những chiến công và lịch sử rạng rỡ hơn khi được gìn giữ bằng lòng biết ơn, sự tri ân của các thế hệ hôm nay và mai sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân; là lương tri, nguyện vọng của mỗi người Việt Nam. Nhân dân ta, Đảng ta không bao giờ quên những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đó là đạo lý và truyền thống văn hóa Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy hôm nay không chỉ là một kết quả của công tác chuyên môn, mà còn là sự trở về của một người con với Tổ quốc, với gia đình; là sự trở về của một phần lịch sử; là sự khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Đảng và Nhà nước đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7, các cơ quan chức năng, các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử cùng đông đảo nhân dân đã chung sức thực hiện nhiệm vụ đầy ý nghĩa này. Đặc biệt, việc huy động nhiều nguồn tư liệu trong nước và quốc tế; ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại; kết hợp giữa tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và khảo sát thực địa đã mở ra hướng đi mới trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. ĐẨY NHANH TÌM KIẾM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và nhân dân; mở rộng rà soát toàn bộ các địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, không chỉ ở Công viên Lê Thị Riêng mà cả những khu vực từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong các thời kỳ kháng chiến. Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ủy ban nhân dân Thành phố cần phát huy vai trò nòng cốt, chỉ đạo thống nhất các lực lượng trong toàn Quân khu; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ trong toàn Quân khu. Các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ ADN, công nghệ địa vật lý và khai thác tư liệu lưu trữ trong nước, quốc tế phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm liệt sĩ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, cần mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn tư liệu, bản đồ, hồ sơ chiến tranh, hình ảnh và nhân chứng từ các quốc gia từng tham chiến để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; lan tỏa những câu chuyện cảm động về hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ để giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả thiết thực hơn; cần nghiên cứu tổng kết thành mô hình để từng bước triển khai phù hợp trên phạm vi cả nước, hướng tới mục tiêu tìm kiếm tối đa các hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Các cấp, các ngành quan tâm nghiên cứu bảo tồn các địa điểm tìm thấy mộ liệt sĩ tiêu biểu, gắn với giáo dục truyền thống cách mạng và tri ân các thế hệ đi trước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính các liệt sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7 nói riêng và trên cả nước nói chung đạt nhiều kết quả to lớn hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách người có công, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bồi đắp sức mạnh tinh thần để đưa đất nước vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tặng quà, động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh). n PHÁT BIỂU KHI ĐẾN THĂM, ĐỘNG VIÊN CÁC LỰC LƯỢNG THAM GIA TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ TẠI CÔNG VIÊN LÊ THỊ RIÊNG (TPHCM), NGÀY 17/7, TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM KHẲNG ĐỊNH, ĐỐI VỚI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM, TÌM KIẾM, QUY TẬP, XÁC ĐỊNH DANH TÍNH CÁC LIỆT SĨ LÀ TRÁCH NHIỆM THIÊNG LIÊNG TRƯỚC TỔ QUỐC, TRƯỚC NHÂN DÂN; LÀ LƯƠNG TRI, NGUYỆN VỌNG CỦA MỖI NGƯỜI VIỆT NAM. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã xúc động bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu và anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trong mùa Xuân năm 1968. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức tại Nhà quàn hài cốt các liệt sĩ ẢNH: TTXVN PV (Theo TTXVN) 18-19/7/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 2 QUẢNG CÁO Hà Nội: ĐT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ĐT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giờ hành chính (024)39439664 Ngoài giờ 0912033213 (Thu Hiền) n Thiết kế: KIỀU TÚ n Giá: 7.500 đồng n Ban đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa- TPHCM. ĐT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban đại diện tại miền Trung: 339 Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường; 19 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng, ĐT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban đại diện tại Bắc Trung Bộ: 21 Hồ Xuân Hương, P. Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. 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18-19/7/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 Sáng 17/7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình họp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng. Ông Minh nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm tự hào của thành phố mà còn là biểu tượng sinh động của lòng yêu nước, của ý chí kiên cường và đức hy sinh cao cả của con người Việt Nam; là những tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi noi theo. Hòa bình, độc lập, thống nhất và những thành tựu của đất nước hôm nay đều được đánh đổi bằng máu xương, bằng lòng quả cảm và sự cống hiến của các thế hệ đi trước. Do đó, chăm lo người có công không chỉ là thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn là trách nhiệm chính trị, là bổn phận đạo lý và là tình cảm biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, ông Minh nói. Những năm qua, cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, thành phố luôn quan tâm ban hành nhiều chính sách đặc thù, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách. “Chăm lo người có công với cách mạng không chỉ là thực hiện một chính sách an sinh xã hội đơn thuần, mà còn là trách nhiệm chính trị, là mệnh lệnh từ trái tim, là thước đo của sự phát triển văn minh và nhân văn. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi chúng ta rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, TPHCM luôn phải là thành phố của nghĩa tình, của sự sẻ chia và của lòng biết ơn”, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh. GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG Ông Minh khẳng định, TPHCM sẽ dành sự quan tâm nhiều hơn cho công tác giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ. Thành phố cũng mong muốn các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, bằng uy tín, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của mình, tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc, là những người truyền lửa cho thế hệ trẻ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành với thành phố trên chặng đường phát triển mới. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trần Hồi Sinh - thương binh hạng 4/4, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, cho biết mỗi khi nhìn thấy các thế hệ trẻ được học tập, lao động trong một đất nước hòa bình, phát triển, mỗi khi chứng kiến thành phố ngày càng đổi mới, văn minh và hiện đại, ông càng cảm nhận sâu sắc rằng những sự hy sinh của lớp người đi trước càng có ý nghĩa. Đại diện cho thế hệ trẻ, em Huỳnh Anh Thư - Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Phú Nhuận, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2023, khẳng định việc những con người bình dị đặt lợi ích của dân tộc lên trên hạnh phúc riêng của bản thân đã nuôi dưỡng trong em lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và ý thức phải sống có trách nhiệm hơn với đất nước, với thành phố và với thế hệ đi trước. “Chúng cháu hiểu rằng thế hệ của mình có trách nhiệm giữ gìn thành quả của hòa bình bằng tri thức, bản lĩnh và tinh thần đổi mới sáng tạo, phải luôn khát vọng, vươn lên góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh”, em Thư nói. n CHĂM LO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG KHÔNG CHỈ LÀ THỰC HIỆN MỘT CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI ĐƠN THUẦN, MÀ CÒN LÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH TRỊ, LÀ MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM, LÀ THƯỚC ĐO CỦA SỰ PHÁT TRIỂN VĂN MINH VÀ NHÂN VĂN. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH T.Ư ĐOÀN LẦN THỨ HAI, KHÓA XIII ĐÃ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH KHÓA X, GIAI ĐOẠN 2026-2031. CHỊ HỒ HỒNG NGUYÊN - BÍ THƯ T.Ư ĐOÀN LÀM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG. NGÔ TÙNG XUÂN TÙNG Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (thứ 5 từ trái qua) tặng quà tri ân các vị lão thành cách mạng HỌP MẶT NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TIÊU BIỂU Bà Trương Thị Hiền, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba TPHCM nói rằng, cuộc tấn công pháo đài Mocanda là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử cách mạng Cuba. 73 năm đã trôi qua, nhưng tinh thần Moncada vẫn còn nguyên giá trị. Đó là tinh thần quả cảm, kiên cường, không khuất phục trước khó khăn; là niềm tin vào chính nghĩa, vào sức mạnh đoàn kết và quyền tự quyết của mỗi dân tộc. Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, những năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba TPHCM đã phối hợp chặt chẽ, tin cậy với Tổng Lãnh sự quán Cuba tại TPHCM tổ chức nhiều hoạt động như gặp mặt truyền thống trong những ngày lễ lớn của hai đất nước; giao lưu văn hóa, nghệ thuật; kết nối các tổ chức và địa phương hai nước... Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM Mauricio Alejandro Martínez Duque bày tỏ sự tự hào, mong muốn và tin tưởng mối tình hữu nghị sắc son giữa Cuba và Việt Nam sẽ mãi mãi bền vững; sự đoàn kết giữa hai dân tộc sẽ mang lại chiến thắng cho nhân dân hai nước. PV (theo TTXVN) Phát triển tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam và Cuba Dự buổi họp mặt có Trung tướng Lê Xuân Thế - Tư lệnh Quân khu 7, ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, ông Vũ Xuân Hân - Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Nội vụ) cùng 167 đại biểu người có công tiêu biểu, đại diện cho hơn 350.000 người có công và thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn TPHCM. Chị Hồ Hồng Nguyên làm Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Chiều 17/7, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ hai, khóa XIII diễn ra với sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Cùng dự có anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư T.Ư Đoàn. Hội nghị đã nghe báo cáo và bỏ phiếu thông qua đề án Hội đồng Trung ương Đội TNTP Hồ Chí Minh (gọi tắt là Hội đồng Đội T.Ư) khóa X; đề án nhân sự Hội đồng Đội T.Ư khóa X. Theo đó, Hội đồng Đội T.Ư khóa X gồm 40 thành viên. Tại Hội nghị lần thứ hai, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đã thống nhất danh sách 30 anh, chị tham gia Hội đồng Đội T.Ư khóa X. Thời gian tới, Hội đồng Đội T.Ư sẽ tiếp tục kiện toàn. Chị Hồ Hồng Nguyên – Bí thư T.Ư Đoàn làm Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Hoàng Thái Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư. Tham gia Hội đồng Đội T.Ư khóa X có lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc T.Ư Đoàn có liên quan trực tiếp công tác Đội và phong trào thiếu nhi, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể có liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; cán bộ Đoàn, Đội tại cơ sở; các chuyên gia về công tác Đội, tâm lý trẻ em, pháp lý, thể chất - dinh dưỡng trẻ em, nhà văn, nghệ sĩ, vận động viên có uy tín với thiếu nhi. Hội đồng Đội T.Ư khóa X được thành lập đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn đặt ra hiện nay; góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo công tác Đội, phong trào thiếu nhi và chăm lo, giáo dục, bảo vệ thiếu niên nhi đồng trong tình hình mới. Hội đồng Đội T.Ư khóa X có số lượng và cơ cấu mở rộng, liên ngành, đa lĩnh vực nhưng tinh gọn, hiệu quả để đảm bảo tính toàn diện; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, sự tham gia hiệu quả của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, cá nhân, chuyên gia ở các lĩnh vực liên quan tới công tác thiếu nhi, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Tăng tỷ lệ cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn cơ sở, chuyên gia trẻ em, chuyên gia chuyển đổi số, giáo dục, tâm lý trong Hội đồng Đội T.Ư. n SÁNG 17/7, LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TPHCM TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 73 NĂM CUỘC TIẾN CÔNG PHÁO ĐÀI MONCADA (26/7/195326/7/2026), SỰ KIỆN MỞ ĐẦU CUỘC CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CỦA NHÂN DÂN CUBA. Anh Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng chị Hồ Hồng Nguyên và anh Hoàng Thái Nam ẢNH: XUÂN TÙNG

18-19/7/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 4 Chiều 17/7, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ hai khóa XIII diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Sau thời gian làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Hội nghị đã hoàn thành chương trình làm việc. Hội nghị đã đạt được sự thống nhất và đồng thuận tuyệt đối với hệ thống các văn bản trình tại hội nghị. Cụ thể, thông qua phương án tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ý kiến đại biểu để hoàn thiện Báo cáo chính trị Đại hội XIII; thông qua Chương trình hành động với 123 nhóm giải pháp; phê chuẩn khung làm việc toàn khóa gồm 12 hội nghị Ban Chấp hành, 21 hội nghị Ban Thường vụ; và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Quy chế bầu cử trong Đoàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn theo các nhóm lĩnh vực. TRIỂN KHAI NGAY CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Phát biểu kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy – Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nêu rõ, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng đã đề ra, toàn hệ thống Đoàn từ Trung ương đến cơ sở chú trọng, tập trung triển khai phong trào, hoạt động tác động thực chất, có sản phẩm cụ thể. Các ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sát sao chỉ đạo đơn vị phụ trách, các đơn vị mà mình vừa được phân công để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của chương trình công tác năm 2026. Anh Huy lưu ý, các cấp bộ Đoàn khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với tinh thần nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ và thực chất. T.Ư Đoàn sẽ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XIII và tổ chức hội nghị toàn quốc học tập quán triệt Nghị quyết trong tháng 7/2026. Anh Huy nhấn mạnh, buổi sáng Trung ương triển khai, buổi chiều các tỉnh, thành Đoàn phải triển khai ngay chương trình hành động của mình. Việc học tập phải gắn với kiểm tra nhận thức trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Những đoàn viên hoàn thành kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ điện tử ngay trên phần mềm. Anh Bùi Quang Huy yêu cầu đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động trong các cấp bộ Đoàn theo phương châm "3 dễ, 3 rõ, 3 đo". Kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc XIII phải tuân thủ nghiêm ngặt phương châm này, cụ thể dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn; đo được kết quả đầu vào, đo được kết quả đầu ra và đo được sự lan tỏa của cái hoạt động đấy. Đồng thời, các đơn vị cần lựa chọn nội dung công việc để triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Anh Huy cũng đề nghị các đơn vị, địa phương giảm mạnh số lượng văn bản ban hành, giảm số lượng các hội nghị, cuộc họp không cần thiết, tăng cường họp trực tuyến, xử lý công việc trên môi trường số. Nhấn mạnh công tác cán bộ là cái gốc của phong trào, anh Huy yêu cầu triển khai hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn các cấp, nhất là cán bộ đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, với phương châm hướng về cơ sở. Đồng thời, quan tâm, quyết liệt sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy cơ sở Đoàn, nhất là ở địa bàn sau sáp nhập, hợp nhất; gắn củng cố tổ chức với việc đổi mới toàn diện phương thức hoạt động của Đoàn, đẩy mạnh các giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ở khu vực đặc thù như là doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu công nghiệp, khu chế xuất. QUYẾT LIỆT CHUẨN HÓA DỮ LIỆU ĐOÀN VIÊN Tại hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng yêu cầu các cấp bộ Đoàn quan tâm, thường xuyên chuẩn hoá dữ liệu và đẩy mạnh số hoá thông tin cán bộ Đoàn trên phần mềm Quản lý đoàn viên; tăng cường triển khai thực hiện thường xuyên các nghiệp vụ, các tính năng trên phần mềm; triệt để cấp và sử dụng sổ, thẻ đoàn viên điện tử. Đồng thời, bảo đảm an toàn thông tin dữ liệu về cơ sở Đoàn, đoàn viên trên phần mềm Quản lý đoàn viên. Anh Huy cũng yêu cầu các tỉnh thành đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào "Bình dân học vụ số"; đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030"; đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đồng thời, tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên và công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng; tiếp tục kiên trì thực hiện phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", tăng cường cái việc lan tỏa các thông tin xanh, các thông tin tốt trên không gian mạng để lấn át đi các thông tin xấu độc. n KẾT LUẬN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN LẦN THỨ HAI KHÓA XIII, ANH BÙI QUANG HUY – BÍ THƯ THỨ NHẤT T.Ư ĐOÀN NHẤN MẠNH, ĐỂ THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG ĐÃ ĐỀ RA, TOÀN HỆ THỐNG ĐOÀN TỪ TRUNG ƯƠNG ĐẾN CƠ SỞ CHÚ TRỌNG TRIỂN KHAI PHONG TRÀO, HOẠT ĐỘNG TẠO TÁC ĐỘNG THỰC CHẤT, CÓ SẢN PHẨM CỤ THỂ. XUÂN TÙNG CHÚ TRỌNG TRIỂN KHAI CÁC PHONG TRÀO, HOẠT ĐỘNG TẠO TÁC ĐỘNG THỰC CHẤT Anh Bùi Quang Huy phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cũng yêu các các tỉnh, thành Đoàn quan tâm đến các hoạt động giáo dục truyền thống; các mô hình, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” trong dịp kỷ niệm Ngày thương binh – liệt sĩ (27/7), tiêu biểu mô hình "Bữa cơm gia đình, ấm lòng tình mẹ", "Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương" tại gia đình các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình chính sách tiêu biểu. CHUYỆN CUỐI TUẦN Từ diễn đàn Quốc hội cho đến các diễn đàn báo chí, mạng xã hội sôi nổi bàn việc có nên tách riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học; và nếu tách, thì có nên lặp lại nguyên xi mô hình thi cử từ trước năm 2015, hay lồng ghép các phương pháp mới? Sau 11 năm áp dụng mô hình kỳ thi “2 trong 1” được xem là tiến bộ, giảm áp lực tâm lý và gánh nặng chi phí khổng lồ cho hàng triệu thí sinh và toàn xã hội, thì điều cần có bây giờ, đó là tổng kết các kết quả và hiệu quả của hình thức thi cử trên. Để có thể giải đáp cho hàng loạt câu hỏi và làm tiền đề cho những thay đổi tận gốc chính sách thi cử, xét tuyển hiện nay. Nhằm đáp ứng những yêu cầu mới, khi công nghệ số đang phát triển cực thịnh, cùng với tiến bộ vượt trội của khoa học giáo dục, tư duy đào tạo và nhu cầu hoàn toàn mới về hướng nghiệp, việc làm. Trước thực tiễn nhiều biến động hiện nay, kể cả không xảy ra những vụ tiêu cực phòng thi như ở Hà Giang, Tuyên Quang, thì cũng đến lúc phải xem xét thay đổi hình thức thi tuyển cũ, để có thể theo kịp bước tiến thời đại. Gợi ý tách đôi kỳ thi hiện đang dẫn đến nhiều băn khoăn. Đó là gánh nặng thi cử liệu có lặp lại? Có nở rộ kỳ thi riêng, tăng chi phí và luyện thi? Trường đại học có đủ sức tự tuyển sinh?... Lo lắng ấy quả thực là có cơ sở, nhưng tôi cho rằng không nên quá bận tâm. Bởi mọi điều kiện và nhu cầu bây giờ hoàn toàn khác so với hơn một thập kỷ trước. Kỳ thi vẫn có thể tách đôi, giao quyền xét tốt nghiệp THPT về cho các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương, dưới sự thanh tra, giám sát của Bộ. Còn xét tuyển đại học hoàn toàn thuộc về các trường đại học. Thực tế lâu nay các đại học đã tự chủ tuyển sinh bằng nhiều phương thức độc lập, như thi đánh giá năng lực, xét học bạ, xét các chứng chỉ quốc tế, các thành tích/giải thưởng… Để tự tuyển sinh hoàn toàn số lượng chỉ tiêu, các trường đại học có thể liên kết hình thành các trung tâm khảo thí độc lập; liên kết các khối ngành đào tạo để tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực chung nhằm tuyển chọn đúng năng lực thí sinh cũng như đáp ứng đúng theo nhu cầu của mình. Ngoài ra với điều kiện hiện nay, các trường hoàn toàn có thể hiện đại hóa công nghệ khảo thí, với ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, thi trên máy tính theo nhiều đợt trong năm (hình thức thi của các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế). Học sinh có thể chủ động thi khi đã sẵn sàng và dùng kết quả cao nhất để xét tuyển đại học. Cải cách tận gốc cơ chế thi và xét tuyển là yêu cầu đặt ra lúc này, không chỉ nhằm hạn chế tiêu cực, mà quan trọng hơn là đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn đời sống. Khi thời đại đang tiến lên với tốc độ rất nhanh, thì cơ chế chọn lọc và đào tạo những nhân tố thực sự có năng lực thúc đẩy tiến bộ xã hội cũng không thể dừng lại quá lâu. TRÍ QUÂN Cải cách cơ chế thi cử (Tiếp theo trang 1) BÍ THƯ THỨ NHẤT T.Ư ĐOÀN:

18-19/7/2026 www.tienphong.vn KINH TẾ 5 CUỘC RÚT LUI LỚN NHẤT Khi Quyết định 1479 về sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025 được ban hành, cộng đồng DN đánh giá đây là một trong những kế hoạch thoái vốn Nhà nước lớn nhất từ trước tới nay. Khác với các giai đoạn trước, lần này Chính phủ xác định rõ những lĩnh vực Nhà nước không cần tiếp tục nắm giữ. Trong đó, 141 doanh nghiệp, chủ yếu là của các địa phương hoạt động trong các ngành giày dép, dệt may, điện tử, thương mại, du lịch, giống cây trồng, môi trường đô thị, công ích hay vận tải được đưa vào danh sách thoái vốn toàn bộ; đồng nghĩa với việc Nhà nước rút hoàn toàn khỏi hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp này. Là địa phương có số lượng DNNN nhiều nhất nhì cả nước, Hà Nội có tới 23 doanh nghiệp thuộc diện phải thoái vốn 100% theo yêu cầu của Chính phủ. Trong đó, thương vụ thoái vốn được chú ý nhất của Hà Nội thời gian qua là vào cuối năm 2025, UBND TP Hà Nội hoàn tất thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Giày Thượng Đình; thương hiệu từng gắn với những đôi giày bata quen thuộc của nhiều thế hệ người Việt chính thức khép lại chặng đường có sự hiện diện của vốn Nhà nước. Tuy nhiên, Giày Thượng Đình mới chỉ là một trong số ít trường hợp hoàn thành lộ trình. Đến nay, nhiều doanh nghiệp nằm trong danh mục phải thoái hết vốn vẫn chưa thể thực hiện, như Sách Hà Nội, Cơ điện Trần Phú, Giày Thụy Khuê, Dệt 19/5 Hà Nội... Nguyên nhân chủ yếu các doanh nghiệp đều đang phải xử lý những tồn tại tích tụ qua nhiều năm hoạt động, từ đất đai, tài sản, dự án đầu tư dở dang, công nợ, các khoản đầu tư tài chính đến những vướng mắc về xác định giá trị doanh nghiệp và thủ tục pháp lý. Đặc biệt, có trường hợp dù đã cổ phần hóa nhưng vẫn chưa hoàn tất quá trình chuyển đổi theo cơ chế thị trường, khiến việc thoái vốn Nhà nước tiếp tục kéo dài so với kế hoạch đề ra. Điển hình như Công ty CP Thống Nhất Hà Nội - thương hiệu xe đạp Thống Nhất nổi tiếng một thời dù đã chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần và đưa cổ phiếu lên UPCoM vào cuối năm 2024, nhưng chỉ hơn một năm sau, doanh nghiệp đã không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng và phải rời sàn từ ngày 12/6/2026. Nguyên nhân chủ yếu đến từ cơ cấu cổ đông quá tập trung. Đến cuối năm 2025, UBND TP Hà Nội vẫn nắm giữ 45% vốn điều lệ, một cổ đông lớn khác sở hữu 41,68%, trong khi toàn bộ các cổ đông còn lại chỉ nắm hơn 13%. Lượng cổ phiếu tự do lưu hành quá thấp khiến thanh khoản hạn chế, khó thu hút thêm nhà đầu tư và không còn đáp ứng các tiêu chí về tính đại chúng của doanh nghiệp. Không chỉ vậy, doanh nghiệp vẫn đang phải xử lý nhiều tồn tại tài chính trước khi có thể tiến xa hơn trong quá trình tái cơ cấu. Đáng chú ý là khoản đầu tư hơn 117 tỷ đồng vào Công ty TNHH Thống Nhất - Bắc Việt (hoạt động lĩnh vực bất động sản), tương đương khoảng một phần ba tổng tài sản. Kiểm toán từng lưu ý chưa có đủ cơ sở để xác định đầy đủ giá trị khoản đầu tư này, trong khi đại hội đồng cổ đông sau đó đã thông qua chủ trương giải thể công ty liên kết nhằm thu hồi vốn. MẮC KẸT VÌ NHỮNG "CỤC NỢ" Tại TP Hải Phòng, không ít kế hoạch cổ phần hóa lại đang mắc kẹt bởi các tồn đọng lịch sử. Điển hình là Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Phát triển đô thị. Theo kế hoạch, doanh nghiệp phải hoàn thành cổ phần hóa trong giai đoạn 2023-2025. Tuy nhiên, đến nay việc triển khai gần như vẫn đứng im do vướng mắc tại Dự án Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi. Dự án kéo dài gần ba thập kỷ với hàng loạt tồn tại liên quan đến giải phóng mặt bằng, xử lý tài sản, công nợ và nghĩa vụ tài chính. Chính quyền địa phương hiện đang kiến nghị lùi thời hạn cổ phần hóa doanh nghiệp sang giai đoạn 2026-2030. Một trường hợp khác là Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Lai Vu. Dù thuộc diện phải cổ phần hóa trước cuối năm 2025, doanh nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc liên quan đến quyết toán dự án hạ tầng, phương án sử dụng đất và chiến lược phát triển sau cổ phần hóa. Thậm chí, ngay cả những doanh nghiệp hoạt động ổn định như Công ty CP Phục vụ Mai táng Hải Phòng hay Công ty CP Bến xe Hải Phòng… cũng chưa hoàn thành lộ trình thoái vốn theo kế hoạch. Theo Sở Tài chính Hải Phòng, sau khi hợp nhất địa giới hành chính, thành phố hiện thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu tại 46 doanh nghiệp, gồm 18 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và 28 doanh nghiệp có vốn góp Nhà nước. Trong số này, có 11 doanh nghiệp và 5 doanh nghiệp liên doanh phải thực hiện thoái vốn theo lộ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, nhiều trường hợp vẫn chưa thể triển khai do chưa xử lý xong các tồn đọng kéo dài nhiều năm. Thậm chí có những doanh nghiệp không còn đủ điều kiện để cổ phần hóa. Công ty Thương mại Dịch vụ Hải Dương - doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước tại trung tâm TP Hải Dương cũ đang được hướng dẫn thực hiện thủ tục phá sản sau nhiều năm hoạt động không hiệu quả. Nhiều địa phương như Hưng Yên, Phú Thọ, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Lạng Sơn hay Tuyên Quang… cũng đang triển khai lộ trình Nhà nước rút vốn khỏi các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, du lịch, vận tải, giống cây trồng, môi trường đô thị và dịch vụ công ích, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành theo kế hoạch. Bà Đoàn Thị Kim Dung - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, Bộ Tài chính cho rằng, quá trình cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước thời gian qua vẫn gặp nhiều điểm nghẽn từ cả phía doanh nghiệp lẫn cơ chế chính sách. Về phía doanh nghiệp, một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý đất đai, tài sản, đối chiếu công nợ và lập báo cáo tài chính trước khi xác định giá trị doanh nghiệp. Điều này không chỉ kéo dài tiến độ cổ phần hóa mà còn tiềm ẩn nguy cơ thất thoát vốn nhà nước. Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp sau cổ phần hóa chậm đưa cổ phiếu lên giao dịch hoặc niêm yết trên thị trường chứng khoán, làm giảm tính minh bạch và hạn chế sự giám sát từ thị trường. Đặc biệt, các doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, tồn tại tài chính phức tạp hoặc thuộc diện giải thể, phá sản gần như không thu hút được nhà đầu tư. Nhiều trường hợp không đủ điều kiện lập báo cáo tài chính, không có khả năng chi trả chi phí kiểm toán hoặc tài sản đã được xử lý bảo đảm, khiến việc thoái vốn gặp bế tắc. Về phía cơ chế, chính sách, theo bà Dung việc ban hành kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025 diễn ra khá muộn, đến cuối năm 2022 mới được phê duyệt, khiến thời gian thực hiện bị thu hẹp đáng kể. Cùng với đó, các quy định liên quan đến đối chiếu công nợ, xử lý tài chính trước khi xác định giá trị doanh nghiệp vẫn còn phức tạp. “Cổ phần hóa và thoái vốn đều gắn trực tiếp với việc định giá tài sản nhà nước, đặc biệt là đất đai và thương hiệu. Do đó, tâm lý thận trọng, e ngại rủi ro của cán bộ thực thi cũng là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ phê duyệt các phương án kéo dài”, bà Dung nói. Bà Đoàn Thị Kim Dung cho rằng, giai đoạn tới, cơ cấu lại DNNN cần chuyển từ mục tiêu giảm số lượng sang nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; tăng cường năng lực xử lý nợ và tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp. Đặc biệt, Nhà nước cần tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực then chốt, có vai trò dẫn dắt nền kinh tế, đồng thời mạnh dạn giảm tỷ lệ sở hữu tại những ngành nghề mà khu vực tư nhân có khả năng tham gia hiệu quả hơn. n TỪ MAY, GIÀY DA, ĐIỆN TỬ ĐẾN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH, HÀNG TRĂM DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ĐƯA VÀO LỘ TRÌNH NHÀ NƯỚC RÚT VỐN HOÀN TOÀN ĐỂ TẬP TRUNG NGUỒN LỰC CHO CÁC LĨNH VỰC THEN CHỐT. TUY NHIÊN, KHI KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2022-2025 KẾT THÚC, NHIỀU THƯƠNG VỤ VẪN MẮC KẸT VÌ NHỮNG TỒN ĐỌNG KÉO DÀI VỀ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN, CÔNG NỢ VÀ CƠ CHẾ ĐỊNH GIÁ. DƯƠNG HƯNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRƯỚC CUỘC ĐẠI TÁI CƠ CẤU BÀI CUỐI: MẮC KẸT THOÁI VỐN VÌ NHỮNG "CỤC NỢ" Giày Thượng Đình là một trong số ít doanh nghiệp hoàn thành lộ trình Nhà nước thoái toàn bộ vốn theo kế hoạch giai đoạn 2022-2025 Dù đã cổ phần hóa và đưa cổ phiếu lên UPCoM, Công ty CP Thống Nhất Hà Nội vẫn chưa hoàn tất quá trình chuyển đổi theo cơ chế thị trường khi phải rời sàn do cơ cấu cổ đông quá cô đặc Theo Bộ Tài chính, trong tổng số 146 doanh nghiệp thuộc diện phải thoái vốn theo kế hoạch của Chính phủ, mới có 19 doanh nghiệp hoàn thành việc thoái vốn theo quy định; đạt khoảng 13% kế hoạch giai đoạn 2022–2025. Còn lại 127 doanh nghiệp chưa hoàn thành thoái vốn theo tiến độ.

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI Nỗi lo ngại của phụ huynh và học sinh cả nước hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào phổ điểm thi của hơn 320 thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Khi xét 5 tổ hợp có nhiều thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên gồm: A00 (Toán, Lí, Hóa), A01 (Toán, Lí, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), D01 (Toán, Văn, Anh) và C03 (Toán, Văn, Sử), với nguyên tắc chọn ra tổ hợp có điểm số cao nhất của mỗi thí sinh, kết quả thu được rất đáng chú ý. Có 299/328 thí sinh của điểm thi này đạt từ 24,0/30 điểm trở lên. Đặc biệt, số thí sinh đạt mức điểm cao từ 27,0-29,5 điểm lên tới 159 em. Đây là mức điểm chuẩn giành suất vào các trường ĐH, ngành học tốp đầu cả nước. Chưa kể, các em còn được cộng thêm điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế. Lãnh đạo phòng tuyển sinh của một trường ĐH tại Hà Nội nhận định, nếu sau khi các trường công bố điểm chuẩn mới có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, và trong số thí sinh Chuyên Tuyên Quang trúng tuyển có em bị hủy kết quả do gian lận, tuyển sinh sẽ rơi vào hai tình huống thực tế. Tình huống thứ nhất, nếu điểm chuẩn của ngành học dưới mức điểm thí sinh đạt được nhờ gian lận, quyền lợi của các thí sinh khác không bị tác động. Tình huống thứ hai, quyền lợi của thí sinh khác sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu điểm số của thí sinh Chuyên Tuyên Quang gian lận bằng đúng điểm chuẩn và trường phải dùng đến tiêu chí phụ (như thứ tự nguyện vọng). Ví dụ: Ngành A của một trường ĐH lấy điểm chuẩn 25 điểm kèm tiêu chí phụ nguyện vọng đăng kí từ 1 đến 3. Một số thí sinh Chuyên Tuyên Quang đạt 25 điểm nhờ gian lận và đăng kí nguyện vọng 1 vào ngành A sẽ nghiễm nhiên chiếm một số suất đỗ. Nếu không có thí sinh gian lận này, những thí sinh khác đạt đúng 25 điểm nhưng để nguyện vọng 4 có thể đã trúng tuyển (do chỉ tiêu được nới rộng hoặc thứ tự ưu tiên dịch chuyển). Khi thí sinh gian lận bị hủy kết quả, thí sinh nguyện vọng 4 đã mất cơ hội trúng tuyển vì quy chế hiện hành không cho phép các trường thay đổi điều kiện trúng tuyển hay hạ điểm chuẩn sau đợt xét tuyển đầu tiên. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của một chuyên gia giáo dục đã nghỉ hưu từng trực tiếp xử lí hệ quả từ vụ gian lận thi cử năm 2018 tại Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, thực tế tuyển sinh có những bộ lọc và độ co giãn tự nhiên để giảm thiểu tối đa thiệt hại. Trước hết, rất khó xảy ra tình huống cả 299 thí sinh điểm cao này cùng đăng kí xét tuyển vào một trường ĐH hay một ngành học cụ thể. Sự phân tán nguyện vọng sẽ làm giảm áp lực cục bộ. Việc xác định điểm chuẩn của các trường ĐH luôn tính đến sự co giãn tuyển sinh ít nhất từ 1%-2% để bù trừ tỉ lệ ảo. Ví dụ, với chỉ tiêu hiện tại của ĐH Bách khoa Hà Nội là 9.880 chỉ tiêu, biên độ 1% đã tương đương 98 thí sinh. Tại ĐH Kinh tế Quốc dân, chỉ tiêu là 9.000 thì 1% cũng tương đương 90 thí sinh. Do đó, xét về mặt thống kê trên quy mô toàn quốc, số lượng 299 thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang khó có thể gây ảnh hưởng sâu sắc đến quyền lợi xét tuyển chung ở tất cả các trường. Chưa kể, trong số này chắc chắn vẫn có những học sinh đạt điểm cao bằng thực lực. NHỨC NHỐI CÂU HỎI TU HÚ CHIẾM TỔ Nhìn lại lịch sử, năm 2018 toàn quốc ghi nhận tổng số 222 thí sinh liên quan đến gian lận thi cử tại Hà Giang (114 em), Hòa Bình (64 em) và Sơn La (44 em). Sau khi cơ quan chức năng tiến hành chấm thẩm định và trả lại điểm thực, các trường ĐH đã xử lí nghiêm túc. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (nay là ĐH Kinh tế Quốc dân) khi đó phát hiện 5 thí sinh Hòa Bình gian lận. Nhà trường xóa tên 2 em khỏi danh sách trúng tuyển do có điểm thực tế thấp hơn điểm chuẩn, đồng thời cho phép 3 thí sinh còn lại tiếp tục theo học bình thường do điểm thực tế sau khi chấm lại vẫn cao hơn điểm trúng tuyển. Tương tự, Trường ĐH Y Hà Nội cũng hủy kết quả trúng tuyển của một sinh viên Hòa Bình và một sinh viên Sơn La (vốn là á khoa đầu vào năm 2018) ngay khi điểm chấm thẩm định được xác định thấp hơn điểm trúng tuyển của trường. Việc Bộ GD&ĐT cho phép 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tiếp tục đăng kí nguyện vọng dựa trên nguyên tắc "suy đoán vô tội", đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân khi chưa có kết luận điều tra chính thức. Về mặt kĩ thuật tuyển sinh, đăng kí nguyện vọng thực chất chỉ là bước ghi nhận quyền tham gia xét tuyển. Như đại diện Bộ GD&ĐT phân tích, việc này chưa tạo ra suất trúng tuyển ảo hay cướp đi cơ hội giữ chỗ của các thí sinh khác ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, áp lực lớn nhất lúc này chính là yếu tố thời gian. Nếu kết luận điều tra không được ban hành kịp thời trước mốc thời gian lọc ảo và công bố điểm chuẩn (ngày 10/8), sự bất công bằng thực sự sẽ xảy ra nếu điểm số bất thường được đưa vào hệ thống xét tuyển chính thức. Việc Bộ GD&ĐT giữ đúng quy trình, cho phép thí sinh Chuyên Tuyên Quang đăng kí nguyện vọng là quyết định nhân văn và đúng luật ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, "vùng đệm an toàn" này chỉ có giá trị tạm thời. Sự công bằng của mùa tuyển sinh năm nay phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ điều tra của cơ quan công an và kịch bản ứng phó kĩ thuật của Bộ GD&ĐT trong giai đoạn từ ngày 15/7 đến 3/8 (giai đoạn rà soát dữ liệu và lọc ảo). Vụ gian lận thi cử chấn động lịch sử khoa cử Việt Nam năm 2018 tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình đã để lại những bài học vô giá về cả mặt pháp lí, kĩ thuật tổ chức và ứng xử xã hội. Năm đó, khâu khôi phục điểm gốc (đặc biệt tại Sơn La, Hòa Bình do dữ liệu bị xóa và can thiệp tinh vi) diễn ra trong thời gian dài, dẫn đến việc hàng chục thí sinh "đỗ nhầm" vẫn nghiễm nhiên nhập học vào các trường tốp đầu, các học viện công an, quân đội. Phải mất nhiều tháng điều tra, danh sách nâng điểm mới được làm sáng tỏ và các trường mới tiến hành buộc thôi học hàng loạt sinh viên gian lận. Hậu kiểm không có vùng cấm và không giới hạn thời gian. Tuy nhiên, bài học 2018 chỉ ra rằng, mọi kết quả trúng tuyển bằng điểm số gian lận đều vô hiệu, bất kể ở thời điểm nào. Kể cả khi thí sinh đã làm thủ tục nhập học, thậm chí đã học hết năm nhất, nếu cơ quan công an kết luận có sự can thiệp nâng điểm, kết quả thi tốt nghiệp THPT và kết quả tuyển sinh đại học của thí sinh đó lập tức bị hủy bỏ. Hàng loạt thí sinh gian lận thi cử năm 2018 bị đuổi học, song dư luận đặt câu hỏi: Những thí sinh suýt đỗ (thiếu 0,1-0,2 điểm) bị trượt oan trước đó có được gọi nhập học bổ sung? Lúc đó, không có thí sinh nào được gọi để bù vào suất từng bị ngồi nhầm vì thời gian đã qua 1 năm, phải đến năm 2019 mới trả được điểm thực cho những học sinh tại Sơn La, Hòa Bình. n 18-19/7/2026 www.tienphong.vn KHOA GIÁO 6 BỘ GD&ĐT CHO PHÉP 328 THÍ SINH TẠI ĐIỂM THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN TUYÊN QUANG ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC (ĐH), GIỮA LÚC CƠ QUAN CHỨC NĂNG ĐANG LÀM RÕ NGHI VẤN 147 ĐIỂM 10 MÔN TOÁN. LIỆU CÓ XẢY RA TÌNH TRẠNG THÍ SINH GIAN LẬN CHIẾM SUẤT CỦA NHỮNG HỌC SINH HỌC THẬT, THI THẬT Ở CÁC TRƯỜNG TỐP ĐẦU? UBND tỉnh Tuyên Quang họp báo thông tin vụ việc điểm 10 môn Toán bất thường tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang ẢNH: ĐỨC ANH Cổng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang ẢNH: ĐỨC ANH NGHIÊM HUÊ NGHI NGẠI THÍ SINH GIAN LẬN CHIẾM SUẤT TRÚNG TUYỂN: Bài toán khó của Bộ GD&ĐT PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội nhận định, khi điểm chuẩn đã công bố, việc xóa tên những thí sinh gian lận sẽ không còn ý nghĩa với những thí sinh khác. Giống như việc một số thí sinh không nhập học sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của một vài thí sinh khác. Ông hy vọng kết quả của cơ quan điều tra có trước khi trường ĐH công bố điểm chuẩn để đảm bảo quyền lợi, công bằng và giải tỏa tâm lí cho các thí sinh.

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