Báo Tiền Phong số 191

THỨ SÁU 10/7/2026 Số 191 0977.456.112 Trưởng điểm thi chỉ đạo nhét bài cho học sinh chép Vì sao nở rộ những bàn thắng muộn? TRANG 4 TRANG 14 TRANG 6 TRANG 3 TRANG 10-11 Một số siêu thị có chính sách bình ổn, hỗ trợ người tiêu dùng ẢNH: NHƯ Ý Chú trọng chất lượng chuyên môn, nâng cao y đức TRANG 2 TIẾP TỤC KIỆN TOÀN CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, HỘI QUẦN CHÚNG Thủ tướng Lê Minh Hưng trò chuyện với nhân viên y tế CHUYỆN HÔM NAY Quỹ đạo thị trường n ĐẠI DƯƠNG “Cho xin tăng thêm 5.000 đồng” hoặc “Phụ thu 10%”…, là nội dung thường thấy ở không ít nhà hàng, quán ăn, quán giải khát hoặc dịch vụ vận tải hành khách công cộng trong những tháng gần đây. XEM TIẾP TRANG 7 NẶNG GÁNH CHI TIÊU GIÁ XĂNG DẦU GIẢM, GIÁ HÀNG HÓA VẪN NEO CAO: Đồng Hới trước ngưỡng “phường đặc biệt”

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, dự thảo nghị quyết được xây dựng nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng; tạo cơ sở pháp lý bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, dự thảo quy định cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng không truy cứu trách nhiệm hình sự khi có đủ 6 điều kiện, gồm: không tham nhũng; vì lợi ích chung; các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đã hoàn thành, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho địa phương, đất nước. Cùng với đó là điều kiện không có khiếu nại, tố cáo hoặc có khiếu nại, tố cáo nhưng đã giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo liên quan theo quy định; không gây thất thoát, lãng phí tài sản. Trường hợp có gây thất thoát, lãng phí tài sản thì đã khắc phục toàn bộ hậu quả. Điều kiện khác là người thực hiện hành vi vi phạm đã khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và xử lý tội phạm. Dự thảo cũng nêu rõ loại trừ trách nhiệm hình sự đối với người gặp rủi ro, gây thiệt hại do ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trường hợp này được áp dụng nếu hành vi gây ra thiệt hại trong khi thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số mặc dù đã tuân thủ đúng quy trình, quy định, áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng ngừa… Để bảo đảm tương ứng với việc xử lý hình sự, dự thảo quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang tương ứng với các điều kiện về các chính sách xử lý hình sự. Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho hay, đa số ý kiến nhất trí với việc cần thiết ban hành nghị quyết. Về không truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan thẩm tra đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu điều kiện đã khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và xử lý tội phạm. Việc này bảo đảm không thu hẹp quá mức phạm vi áp dụng của chính sách khoan hồng và không tạo sự thiếu thống nhất với các trường hợp có tính chất, mức độ vi phạm tương tự. Liên quan loại trừ trách nhiệm hình sự với người gặp rủi ro, gây thiệt hại do ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thường trực Ủy ban cho rằng đây là chính sách mới, có ý nghĩa quan trọng trong khuyến khích đổi mới sáng tạo, chấp nhận rủi ro có kiểm soát. Cơ quan thẩm tra đề nghị quy định rõ đối tượng áp dụng là người gây thiệt hại hay gặp thiệt hại. Đồng thời cần làm rõ mối quan hệ giữa cơ chế này với các quy định hiện hành của Bộ luật Hình sự về loại trừ trách nhiệm hình sự trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị tiếp tục rà soát các quy định về miễn trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, giảm hình phạt, miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện và xử lý kỷ luật. Điều này nhằm bảo đảm việc khắc phục hậu quả không trở thành điều kiện duy nhất hoặc điều kiện mang tính quyết định tuyệt đối để được hưởng chính sách khoan hồng. Dự thảo sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp không thường lệ diễn ra vào tháng sau. LUÂN DŨNG Thủ tướng yêu cầu hai cơ sở phát huy vai trò bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối, lấy chất lượng chuyên môn, đổi mới sáng tạo và sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình được định hướng trở thành bệnh viện chuyên sâu tuyến cuối hiện đại, đạt trình độ khu vực. Công trình được đầu tư quy mô 1.000 giường bệnh, tổng diện tích xây dựng hơn 30.500 m2, diện tích sàn gần 120.000 m2 với hệ thống hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu vận hành của một bệnh viện chuyên khoa kỹ thuật cao. Đối với tỉnh Ninh Bình và các địa phương trong vùng, việc hình thành một trung tâm y tế hiện đại trên địa bàn không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh mà còn góp phần thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tạo sức hấp dẫn đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của các địa phương. “Mục tiêu của chúng ta không chỉ là xây dựng những bệnh viện hiện đại, mà còn là hình thành một hệ sinh thái y tế phát triển đồng bộ, trong đó mỗi cơ sở y tế đều có điều kiện bảo đảm chất lượng, phát huy thế mạnh, phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh. Để hai bệnh viện hoạt động hiệu quả, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới khám chữa bệnh hiện đại, đồng bộ; đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quản trị bệnh viện và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Bộ Y tế cũng được giao hoàn thiện thể chế, trình Chính phủ đề án tổ chức lại hệ thống phân phối thuốc và thiết bị y tế nhằm giảm các khâu trung gian, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường phối hợp với Bộ Y tế trong quy hoạch hạ tầng y tế, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để xây dựng hệ sinh thái y tế đồng bộ. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH CHỮA BỆNH Đối với tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tiếp tục hỗ trợ hai bệnh viện hoàn thiện hạ tầng phụ trợ như giao thông, điện, nước, nhà ở cho cán bộ, bảo đảm an ninh và nghiên cứu khai thác lợi thế của hai cơ sở y tế này để phát triển dịch vụ du lịch chữa bệnh gắn với vùng đất di sản. Thủ tướng cũng yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình tiếp tục rà soát, bảo đảm đầy đủ các điều kiện hoạt động; chú trọng chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và nâng cao y đức. Hai bệnh viện cần xây dựng mô hình quản trị hiện đại, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, lấy chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu, đồng thời đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. HÀ MINH-NHƯ Ý 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 10/7/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tại lễ khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình ngày 9/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, việc đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động là bước đi quan trọng trong tái cấu trúc mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương. Sáng 9/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thủ tướng Lê Minh Hưng trò chuyện với nhân viên y tế Chú trọng chất lượng chuyên môn, nâng cao y đức Đề xuất không truy cứu trách nhiệm hình sự khi có đủ 6 điều kiện Tăng tốc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Sáng 9/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Thủ tướng nêu rõ, việc triển khai các chương trình còn rất chậm so với yêu cầu. Văn bản hướng dẫn và phương án phân bổ vốn đối với một số chương trình chưa hoàn thành. Số vốn của 3 chương trình giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026 còn lớn, trong khi kết quả giải ngân đến hết tháng 6 còn thấp. Thủ tướng nêu rõ, phải tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn nữa, bảo đảm mục tiêu giải ngân và hiệu quả đầu tư. Cơ quan được giao chủ chương trình chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Ban Chỉ đạo về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện chương trình. Đồng thời, phải có sự tổng hợp, điều phối chung cả 4 chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tạo động lực để phát triển (nhất là tại địa bàn nông thôn, miền núi). LUÂN DŨNG

Sáng 9/7, tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ nhất khóa XI, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Quy chế hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo bà Hà Thị Nga, dự thảo Quy chế gồm 6 chương, 21 điều; cơ bản giữ nguyên bố cục của Quy chế hoạt động khóa X; sửa đổi, bổ sung tại 18 điều về điều chỉnh câu từ, nội dung cho rõ thẩm quyền, trách nhiệm, cơ chế hoạt động. Về nguyên tắc hoạt động (Điều 2), Ban Thường trực đề nghị bổ sung vào khoản 4 theo hướng, hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới. Điều này, theo bà Hà Thị Nga, là để làm rõ, nhấn mạnh về nguyên tắc hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và tăng cường, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động. Về chế độ họp (Điều 3), đề nghị bổ sung quy định, trong trường hợp cần thiết, các hội nghị, phiên họp của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực có thể được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến. Đại biểu tham dự trực tuyến có đầy đủ quyền phát biểu, thảo luận, biểu quyết như đại biểu tham dự trực tiếp; kết quả biểu quyết điện tử có giá trị như biểu quyết trực tiếp theo quy định của pháp luật và quy chế này. Bà Hà Thị Nga nêu rõ, việc này để bảo đảm tính linh hoạt, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số. Đồng thời, quy định rõ giá trị pháp lý của việc tham gia, biểu quyết bằng hình thức điện tử, góp phần bảo đảm tính hợp pháp, minh bạch và hiệu quả của các quyết định được thông qua. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban và Đoàn Chủ tịch theo hướng: trong một số trường hợp cụ thể giữa 2 kỳ họp, Ủy ban Trung ương ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch xem xét hiệp thương cử tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực đối với cán bộ chuyên trách đã được cấp có thẩm quyền giới thiệu. Ngoài ra, tờ trình cũng đề nghị bổ sung nhiệm vụ quyền hạn của Ban Thường trực về giải quyết những vấn đề về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan tham mưu, giúp việc của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Ban Thường trực, thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của mỗi cơ quan. Việc này để đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, tăng cường tính chủ động của Thường trực các tổ chức chính trị - xã hội đối với các cơ quan tham mưu giúp việc của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Ban Thường trực. T.PHONG 3 n Thứ Sáu n Ngày 10/7/2026 THỜI SỰ Sáng 9/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ nhất khóa XI để thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung công việc. HOẠT ĐỘNG KHÔNG GIÁN ĐOẠN SAU SẮP XẾP Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2026. Theo ông Phong, về công tác tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung phương thức hoạt động; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các địa phương đã tập trung xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành hướng dẫn một số nội dung thực hiện sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp xã. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tập trung hỗ trợ các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ kiện toàn tổ chức bộ máy và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm bảo đảm các tổ chức tiếp tục hoạt động ổn định, thông suốt, không bị gián đoạn sau sắp xếp. “Triển khai sơ kết 1 năm hoạt động của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sau sắp xếp và triển khai tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiến hành nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 304 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Quy định số 301 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã”, ông Phong nêu. TIẾP TỤC RÀ SOÁT, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY Trong 6 tháng cuối năm 2026, theo ông Phong, công tác Mặt trận và các đoàn thể định hướng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, sẽ xây dựng, triển khai Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh và hướng dẫn triển khai thực hiện; mở rộng và đa dạng các phương thức truyền thông, nâng cao năng lực hoạt động cơ quan báo chí của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội. MTTQ và các đoàn thể cũng tiếp tục đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận 24/7 kiến nghị của Nhân dân; tổ chức “Tháng nghe dân nói” ở các cấp. MTTQ Việt Nam sẽ tập trung triển khai Kết luận số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031; tham mưu, đề xuất sửa đổi quyết định, quy định về các hội. “Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ; tập trung khắc phục khó khăn, hạn chế; kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Tiếp tục triển khai Đề án tổng rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan báo chí trực thuộc cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ”, báo cáo nêu. TRƯỜNG PHONG Theo định hướng công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2026 và năm 2027, sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, điều hành hội nghị ẢNH: MINH CHÂU Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tờ trình tại hội nghị ẢNH: MINH CHÂU Trình bày báo cáo định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2027 tại hội nghị, ông Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết, sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức đầu mối bên trong trực thuộc MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng các cấp do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, hướng tới tổ chức vận hành bộ máy cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp bảo đảm đồng bộ, thông suốt, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, bám cơ sở. Tiếp tục kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng Đề xuất ủy quyền thực hiện công tác nhân sự trong một số trường hợp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị bổ sung quy định, trong một số trường hợp cụ thể giữa 2 kỳ họp, Ủy ban Trung ương ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch xem xét hiệp thương cử tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực đối với cán bộ chuyên trách đã được cấp có thẩm quyền giới thiệu.

4 n Thứ Sáu n Ngày 10/7/2026 XÃ HỘI NHỮNG CON SỐ VƯỢT KHUNG Những ngày này, đi dọc các trục đường trung tâm Đồng Hới, dễ nhận thấy nhịp sống đô thị đã khác trước. Từ khu vực ven sông Nhật Lệ, Quảng Bình Quan, Thành Đồng Hới đến các tuyến phố thương mại, khu dịch vụ, bãi biển Bảo Ninh, Hải Thành, không gian đô thị như được mở rộng, liền mạch hơn sau cuộc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo Nghị quyết số 1680/NQUBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phường Đồng Hới được thành lập trên cơ sở sắp xếp 8 đơn vị hành chính cấp xã trước đây, gồm các phường: Đồng Hải, Đồng Phú, Hải Thành, Phú Hải, Nam Lý, Đức Ninh Đông và các xã Bảo Ninh, Đức Ninh. Sau sắp xếp, phường có diện tích tự nhiên 40,89 km2, dân số hơn 81.400 người, với 70 tổ dân phố. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới cho biết, việc xây dựng Đề án phân loại đơn vị hành chính không chỉ là yêu cầu pháp lý sau sắp xếp mà còn là bước đánh giá đúng vị thế, quy mô và yêu cầu quản lý của địa phương. “Đồng Hới sau sắp xếp không còn là một phường theo nghĩa thông thường. Đây là một chỉnh thể đô thị có dân số lớn, không gian phát triển rộng, tập trung nhiều chức năng quan trọng của tỉnh. Việc phân loại đúng sẽ là cơ sở để địa phương hoạch định phát triển, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp” - ông Đan nói. Theo Đề án phân loại đơn vị hành chính phường Đồng Hới, địa phương đạt 91,31 điểm theo các tiêu chí phân loại, chưa tính điểm ưu tiên. Trong đó, quy mô dân số đạt điểm tối đa 25 điểm; diện tích tự nhiên đạt tối đa 25 điểm; điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đạt 37,31 điểm; yếu tố đặc thù đạt 4 điểm. Đáng chú ý, phường Đồng Hới được đề xuất cộng thêm 10 điểm ưu tiên do giữ vai trò trung tâm tổng hợp cấp tỉnh. Tổng điểm sau khi cộng ưu tiên là 101,31 điểm. Trên cơ sở đó, phường Đồng Hới đủ điều kiện đề nghị công nhận là phường loại đặc biệt theo Nghị định số 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Ở nhóm tiêu chí kinh tế - xã hội, Đồng Hới cho thấy đặc trưng của một đô thị dịch vụ phát triển mạnh. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế đạt hơn 95%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp hơn 98%; tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống tập trung đạt hơn 92%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 0,13%. Cải cách hành chính, chuyển đổi số cũng là điểm sáng. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 79,5%, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Số văn bản đi được ký số và gửi trên môi trường mạng đạt 100%. Theo ông Đan, những con số này phản ánh nỗ lực rất lớn của bộ máy chính quyền phường sau sắp xếp. “Khối lượng công việc tăng mạnh, phạm vi quản lý rộng hơn, dân số đông hơn, yêu cầu của người dân và doanh nghiệp cao hơn. Vì vậy, phường phải vận hành theo tư duy quản trị đô thị hiện đại, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo” - ông Đan chia sẻ. Một điểm đáng chú ý trong Đề án là yếu tố dân số tạm trú quy đổi. Theo tính toán, phường Đồng Hới có dân số tạm trú quy đổi hơn 12.100 người, tương đương 14,91% dân số thường trú. Con số này chưa phản ánh hết thực tế biến động dân cư trên địa bàn. Là trung tâm tỉnh lỵ, Đồng Hới thường xuyên đón lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp, nhà đầu tư, du khách đến làm việc, giao dịch, lưu trú, kéo theo áp lực lớn về giao thông, hạ tầng, môi trường, an ninh trật tự và dịch vụ công. DI SẢN, BIỂN VÀ BẢN SẮC ĐÔ THỊ Năm 2025, tổng lượt khách du lịch đến Đồng Hới đạt khoảng 2,25 triệu lượt. Các bãi biển Nhật Lệ, Bảo Ninh cùng hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, dịch vụ ven biển khiến dân số thực tế trên địa bàn tăng cao vào mùa du lịch, dịp lễ, tết và các sự kiện lớn. “Có những thời điểm, áp lực quản lý đô thị không chỉ tính bằng dân số thường trú. Người đến làm việc, khám chữa bệnh, học tập, du lịch, lưu trú tạo ra cường độ hoạt động rất lớn. Đó là đặc thù phải được nhìn nhận trong phân loại đơn vị hành chính” - ông Đan nói. Không gian Đồng Hới không chỉ là những tuyến phố, trụ sở, khu thương mại. Đây còn là vùng đất có chiều sâu văn hóa, lịch sử, với nhiều di tích, lễ hội, thiết chế văn hóa và không gian sinh hoạt cộng đồng đặc sắc. Trên địa bàn phường có nhiều di tích lịch sử cấp quốc gia như Bến đò Mẹ Suốt, Quảng Bình Quan, Thành Đồng Hới, Lũy Đào Duy Từ, Cửa Nhật Lệ, Khu Giao tế Quảng Bình, Trận địa pháo Lão quân Đức Ninh, các địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Quảng Bình… Cùng với đó là các lễ hội, loại hình văn hóa dân gian như lễ hội Cầu ngư, đua thuyền trên sông Nhật Lệ, Hát Sắc Bùa, Bài chòi. Theo lãnh đạo phường Đồng Hới, giá trị văn hóa, di sản và lợi thế biển là nguồn lực mềm quan trọng. Đồng Hới có thể phát triển theo hướng đô thị dịch vụ, du lịch, kinh tế đêm, gắn với không gian sông Nhật Lệ, biển Bảo Ninh, các di tích lịch sử và các khu đô thị mới. ĐỘNG LỰC ĐỂ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC Ông Phan Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Trị cho rằng, nếu được công nhận là phường đặc biệt, Đồng Hới sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để khẳng định vai trò trung tâm của tỉnh, nâng cao vị thế và sức hút đối với nhà đầu tư. Theo ông Lâm, lợi ích quan trọng nhất là khẳng định vị thế đô thị trung tâm của tỉnh Quảng Trị sau sắp xếp. Đây là căn cứ để lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị theo tiêu chuẩn cao hơn; tăng khả năng ưu tiên bố trí các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chỉnh trang đô thị; đồng thời tạo cơ sở xem xét tổ chức bộ máy, biên chế, nguồn nhân lực phù hợp với quy mô và tính chất của một phường đặc biệt. Ở góc độ thu hút đầu tư, danh xưng “phường đặc biệt” có thể tạo niềm tin cho doanh nghiệp khi triển khai các dự án thương mại, dịch vụ, đô thị, du lịch. Đồng thời, địa phương có thêm điều kiện tiếp cận các chương trình phát triển đô thị của Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong Đề án, UBND phường Đồng Hới xác định nhiều nhóm nhiệm vụ để nâng cao chất lượng các tiêu chí trong giai đoạn tới: Quản lý dân cư và phát triển nguồn nhân lực; phát triển kinh tế đô thị, nâng cao năng lực tự chủ ngân sách; hoàn thiện hạ tầng đô thị, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số; cải cách hành chính; quy hoạch và phát triển không gian đô thị. Phường đề xuất tỉnh quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, vệ sinh môi trường, công trình công cộng thiết yếu; đồng thời đầu tư hạ tầng số, trang thiết bị phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Một kiến nghị đáng chú ý là xem xét điều chỉnh tỷ lệ cân đối ngân sách cho phường Đồng Hới tương xứng với quy mô, vị trí, vai trò và yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp; phân cấp hợp lý nguồn thu từ đất đai, tăng tỷ lệ điều tiết một số nguồn thu ổn định để địa phương có thêm nguồn lực chỉnh trang đô thị, phát triển dịch vụ công. “Việc công nhận phường đặc biệt không đồng nghĩa với việc được hưởng cơ chế tài chính hay ngân sách đặc thù. Trước hết, đây là nền tảng pháp lý và động lực để huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững”, ông Phan Ngọc Lâm nói thêm. HOÀNG NAM Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Đồng Hới mang dáng dấp một đô thị trung tâm quy mô lớn, nơi hội tụ kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh Quảng Trị mới. Đề án phân loại đơn vị hành chính phường Đồng Hới đang mở ra kỳ vọng về một bước định danh mới: Phường đặc biệt. Bài cuối: Đồng Hới trước ngưỡng Toàn cảnh phường Đồng Hới nhìn từ Tây sang Đông ẢNH: CTV XÃ, PHƯỜNG NÀO “phường đặc biệt” Quảng Bình Quan – một di tích quốc gia nằm trên địa bàn phường Đồng Hới ẢNH: H.N Giữ vị trí “hạt nhân” Không chỉ lớn về diện tích, đông về dân số, Đồng Hới còn là địa bàn tập trung phần lớn các cơ quan đầu não của tỉnh Quảng Trị sau sáp nhập; là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch và đầu mối giao thông quan trọng. Phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây kết nối phường Đồng Sơn, phía Bắc giáp phường Đồng Thuận, phía Nam nối với xã Quảng Ninh, xã Ninh Châu, phường Đồng Hới đang giữ vị trí “hạt nhân” trong không gian phát triển đô thị mới. “Phường đặc biệt nếu trở thành hiện thực không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho trách nhiệm lớn hơn. Danh xưng đặc biệt phải đi cùng chất lượng quản trị đặc biệt, dịch vụ công tốt hơn, hạ tầng đồng bộ hơn, môi trường sống văn minh hơn. Người dân phải là đối tượng được hưởng lợi cuối cùng từ quá trình này”. Ông HOÀNG NGỌC ĐAN, Chủ tịch UBND phường Đồng Hới (Quảng Trị)

5 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 10/7/2026 TIẾP TỤC BỊ SÁP NHẬP? Sắp xếp xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn CẤP CƠ SỞ “GÁNH” HƠN 800 NHIỆM VỤ Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của ngành nội vụ ngày 9/7, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, hiện cấp cơ sở đang phải gánh hơn 800 nhiệm vụ khác nhau trên nhiều lĩnh vực. Điều này tạo ra áp lực rất lớn lên đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, trong khi nguồn lực và thẩm quyền còn hạn chế. “Trong số hơn 800 nhiệm vụ đó, nhiệm vụ nào thực sự hiệu quả, nhiệm vụ nào đang quá tải hoặc chồng chéo? Có nhiệm vụ nào từ đầu năm đến nay chưa phát sinh giao dịch hoặc hiệu quả thực hiện thấp không?”, Bộ trưởng nêu vấn đề. Từ đó, Bộ trưởng Nội vụ giao các đơn vị tham mưu nghiên cứu, đề xuất phương án phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn. Mục tiêu là phân định rõ thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương, giữa bộ và các cấp chính quyền ở cơ sở, đảm bảo việc gì cấp dưới làm tốt hơn thì giao cấp dưới. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, thời gian qua, tổ chức bộ máy và biên chế tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, ở địa phương, các Sở Nội vụ đã tham mưu kiện toàn cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, tổ chức bộ máy cấp xã theo mô hình mới. Cũng theo ông Thắng, công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ. Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Chính phủ ban hành các nghị định, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng và thông tư của Bộ trưởng nhằm hoàn thiện thể chế về cán bộ, công chức, viên chức. “Các bộ, ngành và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá cán bộ công chức viên chức theo vị trí việc làm. Qua đánh giá bước đầu, đội ngũ cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, Thứ trưởng cho hay. KỊP THỜI BỔ SUNG NHÂN SỰ CẤP XÃ Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ Nội vụ cho rằng, việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là việc hệ trọng, chưa có tiền lệ, với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng” nên còn lúng túng trong giải quyết khó khăn, vướng mắc. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức chịu tác động của sắp xếp có lúc, có nơi chưa kịp thời. Ngoài ra, chất lượng nguồn nhân lực nhất là đội ngũ cấp xã chưa đồng đều, cơ sở vật chất, trụ sở, hạ tầng số có nơi chưa đáp ứng. Chất lượng lao động một số lĩnh vực còn hạn chế, tính ổn định, bền vững của việc làm chưa cao. Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, nguyên nhân chủ yếu do công tác xây dựng thể chế có tính phức tạp, nhiều điểm mới; khối lượng công việc rất lớn trong khi tổ chức, biên chế nhiều cơ quan mới được kiện toàn; một số cán bộ, công chức, viên chức còn tâm lý ngại khó, ngại thay đổi, sợ trách nhiệm. Trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Nội vụ cho biết sẽ phối hợp hoàn thiện đồng bộ thể chế về phân cấp, phân quyền, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp, xóa bỏ chồng lấn, chồng chéo. Nhiệm vụ quan trọng khác là kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đơn vị hành chính, địa giới hành chính; tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn; tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về diện tích tự nhiên của 34 tỉnh, thành phố. Bộ Nội vụ đề nghị rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm; kịp thời bổ sung nhân sự cấp xã; giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách cho đối tượng dôi dư; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng số, quản trị hành chính hiện đại (ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo). LUÂN DŨNG TRUNG ƯƠNG SẼ XEM XÉT VÀ CHO Ý KIẾN Trao đổi về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cùng một số vấn đề liên quan, ông Phan Trung Tuấn - Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, qua đánh giá của các địa phương cũng như các cơ quan Trung ương, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp cơ bản đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới vận hành hơn một năm nay, vì thế, một số vướng mắc khó khăn phát sinh từ việc vận hành mô hình mới này là không tránh khỏi. “Ban Chỉ đạo Trung ương cân nhắc đánh giá rất kỹ, đánh giá hết các thành tựu, kết quả đạt được, đồng thời nhận diện rõ các vướng mắc khó khăn bất cập từ việc thực hiện vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền các cấp”, ông Tuấn cho biết. Theo Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, tại Hội nghị Trung ương 3 tới đây, Trung ương sẽ xem xét, cho ý kiến và dự kiến ban hành nghị quyết hoặc kết luận. Trung ương đồng thời sẽ có các chỉ đạo mới, trong đó có cả những kết luận để chỉ đạo triển khai thực hiện và giải đáp căn cơ, toàn diện để giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị cũng như liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp. “Đây là vấn đề rất lớn, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống chính trị ở địa phương, nhất là cấp xã, cho nên sẽ được Trung ương trao đổi, thảo luận và nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng khi có kết luận để triển khai thực hiện”, ông Tuấn thông tin. NHIỀU CẤP XÃ THUỘC “TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ” Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn cho biết, tại các cuộc họp của Ban Chỉ đạo cũng như tại hội nghị sơ kết một năm, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có một số định hướng về việc điều chỉnh và có thể sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp xã quy mô còn nhỏ, chưa đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đề cập đến số lượng 705 đơn vị cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn đã được nhắc đến nhiều lần trong thời gian qua, ông Tuấn nêu rõ, nhiều cấp xã trong số đó thuộc các “trường hợp đặc thù” liên quan đến biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, có các yếu tố lịch sử, truyền thống, văn hóa... Do đó, nhiều đơn vị trong số đó có thể sẽ không tiếp tục sắp xếp như giai đoạn 2023 - 2025. Còn lại, các đơn vị nhỏ lẻ, tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt tiêu chuẩn, các địa phương có thể chủ động nghiên cứu điều chỉnh để tăng quy mô hơn so với quy định. Khi Trung ương có kết luận, Chính phủ hoặc Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn về triển khai thực hiện. “Tinh thần theo hướng ban đầu của Trung ương là không thực hiện sắp xếp đồng loạt mà tùy điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa bàn, từng địa phương để đề xuất các trường hợp cụ thể”, ông Tuấn cho biết thêm. L.DŨNG Bộ Nội vụ cho biết, thời gian tới sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đơn vị hành chính, địa giới hành chính; tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn; tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về diện tích tự nhiên của 34 tỉnh, thành phố. Cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công TPHCM giải quyết thủ tục hành chính cho người dân (Ảnh minh họa) Chính phủ yêu cầu sáp nhập cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 180/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Theo đó, Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời tập trung thực hiện 11 Nghị quyết về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính; cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay, cả nước còn 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn. Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, quy định: - Quy mô dân số, tiêu chuẩn với xã miền núi từ 5.000 người trở lên; xã ở hải đảo từ 2.500 người trở lên; các xã còn lại có từ 16.000 người trở lên. - Về diện tích tự nhiên: Xã miền núi từ 100 km2 trở lên; xã ở hải đảo từ 15 km2 trở lên; xã còn lại có từ 30 km2 trở lên. - Đối với cấp phường: Quy mô dân số từ 21.000 người trở lên và diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên... 705 xã quy mô nhỏ sẽ không sáp nhập đồng loạt Việc điều chỉnh các đơn vị hành chính cấp xã sẽ không thực hiện theo cách “cào bằng”. Theo Bộ Nội vụ, trong 705 xã chưa đạt tiêu chuẩn hiện nay, nhiều địa phương thuộc diện đặc thù như vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp... nên sẽ được Trung ương cân nhắc kỹ lưỡng, xem xét trước khi quyết định sắp xếp. Theo Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn, không thực hiện sắp xếp đồng loạt cấp xã mà tùy điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa bàn, từng địa phương ẢNH: VGP/TG

6 n Thứ Sáu n Ngày 10/7/2026 KHOA GIÁO Họp báo diễn ra tại trụ sở Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Tuyên Quang. Chủ trì buổi họp báo gồm ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang và ông Trần Mạnh Lợi - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Tuyên Quang. Mở đầu buổi họp báo, ông Lợi cho biết, thông tin về công tác tổ chức kỳ thi, kết quả xác minh vụ việc đang được dư luận xã hội quan tâm. Báo cáo về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, ông Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang, cho biết, có hơn 18.000 thí sinh dự thi, có 92 đơn vị đăng ký dự thi với 62 điểm thi, 929 phòng thi. Kỳ thi có tổng số người làm nhiệm vụ là 3.612. Công tác chỉ đạo được thực hiện đúng hướng dẫn, có ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành lập ban chỉ đạo cấp xã để phối hợp tổ chức kỳ thi. Các thành viên trong ban chỉ đạo được phân công cụ thể. Sở GD&ĐT cũng thành lập các ban. Công tác tập huấn, đảm bảo an ninh được tổ chức đầy đủ. Về công tác chỉ đạo rà soát, ngay sau có thông tin điểm thi môn Toán cao bất thường, Sở GD&ĐT đã tổ chức rà soát toàn bộ quy trình coi thi từ tiếp nhận đề thi, bàn giao bài thi, bảo quản, sử dụng đề thi, tới phân công coi thi, kiểm đếm, niêm phong, hồ sơ, dữ liệu camera tại điểm thi. Sở tập trung phân tích kết quả thi, đối chiếu kết quả thi với học bạ tập trung từ điểm thi 9 trở lên. Kết quả rà soát cho thấy, các đơn vị thực hiện đúng quy chế, quy trình coi thi. Riêng hoạt động coi thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có bất thường, đang được cơ quan công an điều tra. Sở đã gặp mặt cha mẹ học sinh để thông tin khách quan vụ việc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Trên cơ sở đảm bảo nguyện vọng, quyền lợi của học sinh, Sở đề xuất Bộ GD&ĐT tổ chức thi lại môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. SẼ LẮP CAMERA TRONG PHÒNG THI? Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho biết, liên quan thông tin về công tác tham mưu, đề xuất thi lại môn Toán để đảm bảo quyền lợi xét tuyển đại học, Sở đã gặp mặt cha mẹ của học sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Có 322 cha mẹ học sinh của trường và 6 thí sinh tự do thống nhất với việc thi lại để đảm bảo khách quan, minh bạch và đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Sở cũng đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Tuyên Quang kiến nghị Bộ GD&ĐT cho thi lại và đảm bảo thời gian để xét tuyển đại học. Về giải pháp lâu dài cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, lãnh đạo Sở GD&ĐT đề xuất bổ sung lắp camera trong phòng thi, không kết nối mạng để đảm bảo giám sát minh bạch, tránh bị can thiệp. THÀNH ĐẠT Tại buổi họp báo chiều 9/7, lãnh đạo Sở GD&ĐT Tuyên Quang nói rằng, hoạt động coi thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có bất thường, đang được cơ quan công an điều tra. Sở đề xuất Bộ GD&ĐT tổ chức thi lại môn Toán tại điểm thi này. Đề xuất thi lại môn Toán VỤ SAI PHẠM TẠI ĐIỂM THI TRƯỜNG THPT CHUYÊN TUYÊN QUANG: KHỞI TỐ TRƯỞNG ĐIỂM THI Tại cuộc họp báo hôm qua, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết, công an tỉnh đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Trên cơ sở chứng cứ, cơ quan điều tra đã tạm giữ thư ký điểm thi. Hành vi được ghi nhận của người này là vào điểm thi hướng dẫn, nhét bài cho thí sinh làm bài thi. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, bị can Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, với tư cách Trưởng điểm thi đã chỉ đạo định hướng một số giám thị giúp thí sinh làm bài thi môn Toán. Ngày 7/7, Cơ quan điều tra khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, khởi tố 4 bị can, trong đó có Trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng và thư ký điểm thi Nguyễn Hà Duy. Hai trường hợp khác tiếp tục bị tạm giữ để điều tra. Về động cơ của giáo viên Nguyễn Hà Duy, Đại tá Tuấn cho biết, Duy là giáo viên được giao làm thư ký; mục đích vi phạm là “vì thành tích”. Đại tá Tuấn đánh giá, sự việc tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là vi phạm nghiêm trọng. Do vụ án đang điều tra, nhiều nội dung tiếp tục được làm rõ, các nội dung cần bảo mật, chưa thể công bố tại họp báo ngày 9/7. SẼ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM, BẤT KỂ NGƯỜI Ở CƯƠNG VỊ NÀO Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang, nói rằng, quan điểm của tỉnh là xử lý vụ việc với tinh thần khách quan, minh bạch, thượng tôn pháp luật. Mọi dấu hiệu vi phạm phải làm rõ, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Việc xác định trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tổ chức cần căn cứ kết luận cơ quan chức năng, căn cứ quy định của pháp luật và sẽ thông tin ngay khi có kết quả. “Về việc xem xét trách nhiệm của các cấp quản lý, tỉnh đang chỉ đạo hai nội dung. Thứ nhất, đang phối hợp với bộ và các cơ quan liên quan làm rõ vụ việc. Thứ hai, trên cơ sở kết luận của cơ quan có thẩm quyền, sẽ xem xét trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân như lãnh đạo hội đồng thi, lãnh đạo điểm thi, cơ quan quản lý giáo dục, các cá nhân có liên quan nếu có sai phạm. Quan điểm của tỉnh là xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng quy định của pháp luật”, ông Tuấn nói. Về giải pháp khắc phục, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cho rằng, việc quan trọng nhất là minh bạch thông tin, có kết luận của cơ quan chức năng sẽ xử lý, rà soát toàn bộ kỳ thi, kiến nghị các cơ chế quản lý. “Tỉnh cho rằng, niềm tin của nhân dân chỉ có thể củng cố bằng minh bạch và xử lý nghiêm minh các sai phạm. Về trách nhiệm của Trưởng Ban chỉ đạo (là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà - PV), tỉnh Tuyên Quang sẽ xem xét trách nhiệm theo nhiệm vụ được giao. Bất cứ ở cương vị nào nếu có sai sót đều được xử lý nghiêm. Hiện chưa có căn cứ để xử lý bất kỳ cá nhân nào”, ông Tuấn nói. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết, qua điều tra, xác minh, phát hiện có dấu hiệu vi phạm, UBND tỉnh sẽ thực hiện các bước theo quy định, có thể đình chỉ, xem xét kỷ luật, hoặc chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng. Tỉnh sẽ chủ động phối hợp Bộ GD&ĐT để đảm bảo quyền lợi tối đa cho học sinh, nhất là thí sinh không liên quan. Việc xử lý bài thi, kết quả thi tuân thủ quy định của Bộ GD&ĐT và kết quả điều tra. Việc tổ chức thi lại, áp dụng các phương án chuyên môn khác thuộc thẩm quyền của Bộ GD&ĐT. ĐỨC ANH - THÀNH ĐẠT - PHÚ NGUYỄN Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Trần Thị Thu Hằng, Trưởng điểm thi Trường Chuyên Tuyên Quang, chỉ đạo định hướng một số giám thị giúp thí sinh làm bài thi môn Toán. Trưởng điểm thi chỉ đạo nhét bài cho học sinh chép Đại tá Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong về giải pháp ngăn ngừa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nói rằng, đây là bài học, tỉnh sẽ rà soát, tăng cường giám sát, giám sát độc lập. Tỉnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ, tăng cường giám sát camera để đảm bảo minh bạch cho kỳ thi tiếp theo. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Tuyên Quang thu hút sự chú ý khi toàn tỉnh có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trong đó 147 bài thuộc học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Qua phân tích dữ liệu, nhiều bài thi điểm tuyệt đối tập trung trong một dải số báo danh liên tiếp. Ngay sau đó, Bộ GD&ĐT thành lập tổ công tác phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, xác minh tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang. Bước đầu, tổ công tác chưa phát hiện bất thường ở các khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản bài thi và chấm thi, nhưng nhận định kết quả thi môn Toán tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có dấu hiệu bất thường, cần tiếp tục làm rõ, đặc biệt đối với công tác coi thi. Chiều 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để phục vụ điều tra. Ngày 6/7, Viện KSND tỉnh Tuyên Quang phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp. Ngày 8/7, vụ án được khởi tố. Nguyễn Hà Duy bị khởi tố bị can và bắt tạm giam. Tối 7/7, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi giám đốc các sở GD&ĐT trên cả nước, yêu cầu chủ động phát hiện, kiểm tra, xác minh và xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có) trong kết quả thi. Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các sở giáo dục và đào tạo phải tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra, xác minh, đánh giá nguyên nhân đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường (nếu có), đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường công tác tổ chức kỳ thi trong thời gian tới và gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT trước ngày 10/7. Quá trình xác minh, điều tra Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang mời đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các sở, ngành, cơ quan liên quan tham dự họp báo chiều 9/7 nhằm cung cấp thông tin chính thức về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh

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