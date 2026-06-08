Báo Tiền Phong số 182

THỨ TƯ 1/7/2026 Số 182 0977.456.112 KHẨN THIẾT BẢO VỆ ĐÀN CHIM YẾN Giữ “vàng trắng” để vươn tầm thế giới TRANG 4 TRANG 16 TRANG 12 TRANG 7 Người trẻ áo lính bắt tay hành động Intel cam kết đầu tư tổng cộng 4,1 tỷ USD vào Việt Nam (trong ảnh: Kỹ sư Intel làm việc trong nhà máy tại Khu công nghệ cao TPHCM) ẢNH: UYÊN PHƯƠNG CẠNH TRANH bằng thể chế, hạ tầng hiện đại Bất đồng hậu ngừng bắn phủ bóng tiến trình đàm phán Mỹ-Iran TỪ SÀI GÒN - GIA ĐỊNH ĐẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MỘT NĂM ĐẬM DẤU ẤN CỦA TOP 3 HOA HẬU VIỆT NAM 2024 TRANG 8-9 TRANG 2-3 TRANG 14 GIẢI MÃ SỰ SA SÚT CỦA BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU CHUYỆN HÔM NAY Nâng cao nội lực XEM TIẾP TRANG 10 n KHÁNH AN Gần 40 năm kể từ khi mở cửa đón dòng vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam đã đi một chặng đường dài. Từ một nền kinh tế thiếu vốn, thiếu công nghệ và phụ thuộc nhiều vào viện trợ quốc tế, đất nước đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất và thương mại toàn cầu. Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh và Á hậu Vân Nhi cùng tham gia MV Áo xanh gọi tương lai chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: FBNV

Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trình bày chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”. Nghị quyết xác định 6 quan điểm chỉ đạo trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Từ sáu quan điểm chỉ đạo, đã có sáu chuyển đổi lớn về tư duy phát triển, theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. Thứ nhất, chuyển từ tư duy thu hút đầu tư nước ngoài sang phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết tiếp cận toàn diện hơn, bao quát cả đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thị trường vốn và các thiết chế tài chính quốc tế; coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế, phát triển hài hòa với khu vực kinh tế trong nước để phục vụ mục tiêu phát triển quốc gia. Thứ hai, chuyển từ coi trọng quy mô vốn sang coi trọng chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng. Trọng tâm không còn là thu hút nhiều dự án hơn, mà là lựa chọn các dự án có công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại, có khả năng lan tỏa và đóng góp thiết thực vào nâng cao năng suất, 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 1/7/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Sáng 30/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được Bộ Chính trị ban hành trên cơ sở tổng kết gần 40 năm thực hiện chủ trương mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng. Đây là nghị quyết thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần túy mở cửa đón nhận dòng vốn mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài. Theo đó, phải chủ động tiếp cận, lựa chọn, dẫn dắt và sử dụng hiệu quả các dòng vốn quốc tế để bồi đắp năng lực quốc gia. Phải tính toán hiệu quả thu hút bằng năng suất và chất lượng của vốn, trình độ công nghệ sử dụng, số việc làm chất lượng cao, đào tạo kỹ sư, nhà quản trị Việt Nam, kết nối doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng, tạo thêm giá trị gia tăng, tham gia các hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu, không chỉ thu hút đầu tư theo địa giới hành chính mà phải tổ chức theo liên kết cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới sáng tạo và không gian liên vùng. “Chúng ta không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hay đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh và an ninh kinh tế lấy tăng trưởng trước mắt mà phải cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao, chi phí tuân thủ thấp, dịch vụ công chuyên nghiệp và môi trường kinh doanh ổn định, có thể dự báo”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mục tiêu của thu hút đầu tư nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là phải biến các nguồn lực đó thành năng lực của nền kinh tế Việt Nam. Muốn vậy, doanh nghiệp tư nhân trong nước phải có điều kiện tham gia, học hỏi và từng bước vươn lên trong chuỗi giá trị. Kinh tế nhà nước phải đầu tư và dẫn dắt ở những lĩnh vực nền tảng, chiến lược, tạo hạ tầng và dư địa phát triển cho các khu vực khác. “Cả 3 khu vực kinh tế trên không phát triển rời rạc mà phải hợp tác và cùng cộng hưởng trong một chiến lược chung”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu. 8 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, phải thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy về đầu tư nước ngoài. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng hợp tác, cạnh tranh lành mạnh và phát triển với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế hợp tác. “Chúng ta tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, trách nhiệm và cam kết lâu dài đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam. Đồng thời, phải sàng lọc chặt chẽ, không tiếp nhận các dự án công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng, sử dụng đất kém hiệu quả, có nguy cơ gây ô nhiễm, chuyển giá, trốn thuế, lẩn tránh xuất xứ hoặc gây rủi ro đối với quốc phòng, an ninh, dữ liệu và hạ tầng trọng yếu”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Thứ hai, hoàn thiện thể chế theo hướng ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo và phù hợp với thông lệ quốc tế. Các bộ, ngành phải rà soát, đồng bộ hóa các quy định liên quan đến đầu tư, kinh doanh và thị trường. Kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp. Các cơ quan Nhà nước phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại và phục vụ doanh nghiệp. Không chỉ giải quyết thủ tục nhanh hơn, mà phải giúp nhà đầu tư dự báo được chính sách, nhìn rõ triển vọng và yên tâm đầu tư dài hạn. Thứ ba, bỏ tư duy ưu đãi đầu vào, thay bằng hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra, gắn với mức độ thực hiện cam kết. Những dự án có công nghệ tiên tiến, đầu tư nghiên cứu phát triển, đóng góp cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đào tạo lao động Việt Nam, sử dụng nhà cung ứng trong nước, chuyển giao công nghệ, tiết kiệm đất đai, năng lượng và giảm phát thải phải được hỗ trợ tương xứng. Ngược lại, dự án chậm triển khai, sử dụng đất lãng phí, gây ô nhiễm, chuyển giá, vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng cam kết phải bị xử lý nghiêm. Tùy theo mức độ vi phạm, nếu cần thiết thì thu hồi ưu đãi, thu hồi đất hoặc chấm dứt dự án. Thứ tư, phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và liên kết thực chất giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đây là nhiệm vụ trung tâm của nghị quyết. Các bộ, ngành, địa phương không chỉ mời gọi các tập đoàn nước ngoài mà phải đồng thời nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam để trở thành nhà cung ứng của họ. Cần xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà cung ứng, tăng cường kết nối FDI với doanh nghiệp trong Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đã có sáu chuyển đổi lớn về tư duy phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị ẢNH: TTXVN Cạnh tranh bằng thể chế, hạ tầng hiện đại Sáu chuyển đổi lớn về tư duy phát triển TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: “Chúng tôi đảm bảo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh, làm việc và sống an toàn, thành công nhất ở Việt Nam”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM

3 n Thứ Tư n Ngày 1/7/2026 THỜI SỰ Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nước, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cấp quản trị, tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực tài chính, truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ và chuyển đổi số. Doanh nghiệp FDI cần công bố nhu cầu mua sắm, tiêu chuẩn kỹ thuật, lộ trình nội địa hóa và cơ hội hợp tác. Các tập đoàn lớn đầu tư tại Việt Nam phải đồng hành phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nhà cung ứng, chia sẻ tiêu chuẩn, chuyển giao tri thức và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Thứ năm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện quyết định. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, không có đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, kỹ thuật viên và nhà quản trị giỏi thì không thể thu hút, giữ chân các dự án công nghệ cao, cũng không thể chuyển từ gia công, lắp ráp sang thiết kế, nghiên cứu, sản xuất sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Các địa phương có khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao phải chủ động liên kết với các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để đào tạo theo nhu cầu của ngành, cụm liên kết và các dự án chiến lược. Phải tạo điều kiện để người Việt Nam từng bước đảm nhận các vị trí kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu, thiết kế và vận hành chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp FDI. Thứ sáu, đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng chiến lược và hạ tầng phục vụ nền kinh tế mới. Muốn thu hút các dự án lớn, công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, trung tâm nghiên cứu, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do hay nhà máy hiện đại, phải có điện ổn định, năng lượng sạch, cảng biển, sân bay, đường cao tốc, đường sắt, hạ tầng số, khu công nghiệp sinh thái và môi trường sống tốt cho chuyên gia, người lao động. Phải coi hạ tầng là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia. Các địa phương không thể tiếp tục phát triển Khu công nghiệp manh mún, dàn trải, thiếu kết nối, thiếu nhà ở công nhân, dịch vụ xã hội, đào tạo nghề, thiếu liên kết với doanh nghiệp trong nước. Thứ bảy, đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư. Không tiếp cận tràn lan mà gặp gỡ có mục tiêu, chuẩn bị kỹ làm việc với từng tập đoàn hoặc một nhóm tập đoàn, quỹ đầu tư, đối tác chiến lược. Phải đồng hành với nhà đầu tư từ khi tìm hiểu đến triển khai, vận hành và mở rộng. Hỗ trợ sau cấp phép, tháo gỡ vướng mắc cho dự án hiện hữu, tạo điều kiện, khuyến khích để nhà đầu tư mở rộng đầu tư, giữ lại lợi nhuận tái đầu tư thay vì chuyển về nước. Cần cơ cấu lại và nâng cao năng lực cơ quan xúc tiến đầu tư ở cả Trung ương và địa phương. Thứ tám, phát triển thị trường vốn hiện đại để thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp dài hạn, ổn định và có trách nhiệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Nghị quyết 10 không chỉ đặt vấn đề về FDI mà còn yêu cầu phát triển thị trường vốn, nâng hạng thị trường chứng khoán, các quỹ đầu tư, trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do. Việt Nam không chỉ là nơi đặt nhà máy mà phải trở thành nơi huy động, phân bổ vốn và cung cấp các dịch vụ tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho khu vực. Quá trình này phải gắn với an ninh tài chính, an toàn hệ thống, minh bạch thông tin, bảo vệ nhà đầu tư và kiểm soát rủi ro về dòng vốn, rửa tiền, đầu cơ, thao túng thị trường. “Nghị quyết 10 chỉ đi vào cuộc sống khi được tổ chức thực hiện quyết liệt, thực chất, lấy kết quả làm thước đo. Mỗi bộ, ngành phải có chương trình hành động cụ thể, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm. Mỗi địa phương phải xây dựng chiến lược thu hút đầu tư phù hợp với quy hoạch, lợi thế, điều kiện phát triển và khả năng liên kết vùng. Không thể để địa phương nào cũng chạy theo cùng một loại dự án, nơi nào cũng muốn làm cảng biển, sân bay, trung tâm dữ liệu hay khu công nghệ cao mà không dựa trên quy hoạch, nguồn lực, hạ tầng và lợi thế so sánh”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải quy hoạch tổng thể, phải phân công, phân cấp rõ ràng, gắn với điều phối hiệu quả. Trung ương định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, điều phối liên vùng, sàng lọc dự án lớn và giám sát thực hiện. Địa phương phải chủ động, sáng tạo, nhưng không được cạnh tranh bằng cách phá vỡ quy hoạch, hạ thấp tiêu chuẩn hoặc đánh đổi lợi ích lâu dài. Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo từng ngành, địa phương; cần chú trọng thống kê dự án đầu tư nước ngoài về: trình độ công nghệ, giá trị gia tăng, liên kết với doanh nghiệp nội địa, tình trạng sử dụng đất, đóng góp ngân sách, đào tạo nhân lực, môi trường… Việc đánh giá cán bộ, cơ quan, địa phương trong thu hút đầu tư cũng phải dựa trên các tiêu chí đó. TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ ba, chuyển từ ưu đãi theo đầu vào sang ưu đãi theo kết quả. Chính sách ưu đãi được đổi mới theo hướng gắn với việc thực hiện các cam kết về chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nhân lực, liên kết với doanh nghiệp trong nước, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Thứ tư, chuyển từ phát triển FDI đơn lẻ sang phát triển đồng bộ hệ sinh thái các dòng vốn quốc tế. Đây là điểm mới nổi bật của nghị quyết khi đặt đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế và các không gian phát triển mới (như khu thương mại tự do, các đặc khu kinh tế,...) trong một chỉnh thể thống nhất nhằm nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn lực. Thứ năm, chuyển từ quản lý đầu tư sang kiến tạo môi trường đầu tư và phát triển. Nhà nước tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để tạo môi trường thuận lợi cho các nguồn lực trong nước và quốc tế cùng phát triển. Thứ sáu, chuyển từ cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương sang điều phối phát triển ở tầm quốc gia... “Sáu quan điểm chỉ đạo với các điểm đổi mới trên cho thấy nếu trước đây trọng tâm là thu hút các nguồn vốn quốc tế, thì trong giai đoạn mới, mục tiêu cao hơn là phát huy hiệu quả các nguồn lực đó để cùng với nội lực của đất nước kiến tạo những năng lực phát triển mới, nâng cao năng lực tự chủ, năng lực cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế”, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nói. TRƯỜNG PHONG-NHƯ Ý Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 57 về tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu thực hiện tốt công tác tuyên truyền làm nổi bật ý nghĩa chính trị, lịch sử, nhân văn dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội, giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ, phát huy tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành giá trị bền vững, trách nhiệm trong đời sống xã hội. Qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Ban Bí thư cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công trong tháng 7/2026, bảo đảm bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng và yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới; đồng thời giải quyết dứt điểm các đối tượng tồn đọng do lịch sử để lại và nhận thức khác nhau. Đồng thời với đó, cần rà soát kỹ các chương trình, ưu tiên dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất các trung tâm nuôi dưỡng người có công và một số nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh dàn trải, hình thức; tập trung dành nguồn lực nhiều hơn nhằm điều chỉnh chính sách ưu đãi người có công từ ngày 01/7/2026 và định kỳ theo khả năng ngân sách nhà nước, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng người có công và thân nhân người có công; lấy kết quả chăm sóc người có công làm thước đo thực chất của hoạt động kỷ niệm; ưu tiên nguồn lực để giải quyết những vấn đề cấp thiết hiện nay, nhất là nhà ở, đời sống, chăm sóc sức khỏe người có công. Ban Bí thư lưu ý, cấp ủy, chính quyền các cấp xác định đây là công việc thường xuyên, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, không đợi đến dịp 27/7 hằng năm mới tổ chức thực hiện. TRƯỜNG PHONG “Tập trung cao nhất cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, giám định ADN; sớm hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ về người có công và liệt sĩ, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ”, kết luận của Ban Bí thư nêu rõ. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ẢNH: PV Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam không thu hút đầu tư bằng mọi giá mà phải là quốc gia có chiến lược, có lựa chọn, có năng lực sàng lọc và đồng hành với các nhà đầu tư tốt để cùng tạo ra giá trị mới. Việt Nam hoan nghênh các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam làm ăn lâu dài, tuân thủ pháp luật, tôn trọng lợi ích chính đáng của người lao động, cộng đồng và đất nước, cùng chia sẻ công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển doanh nghiệp trong nước và nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, trách nhiệm và cam kết lâu dài đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam ẢNH: TTXVN

4 n Thứ Tư n Ngày 1/7/2026 XÃ HỘI KHỞI NGUỒN HÀNH TRÌNH LỊCH SỬ Theo PGS.TS Võ Văn Lộc, tháng 2/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn, mở đầu cho quãng đời mang ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh dân tộc. Nơi đầu tiên Người tìm đến là vựa chiếu của ông Lê Văn Đạt ở xóm cầu Rạch Bần. Sau đó, Người tạm trú tại Liên Thành thương quán ở Chợ Lớn, rồi qua nhiều địa điểm khác như nhà ông Trương Cao Nho, nhà ông Chín Bình... Chính trên mảnh đất này, Người đã đón cái Tết cuối cùng bên thân phụ Nguyễn Sinh Sắc trước khi bước vào cuộc chia ly kéo dài gần ba thập niên. Khoảng thời gian sống ở Sài Gòn cũng là lúc người thanh niên trẻ Nguyễn Tất Thành trực tiếp chứng kiến những mảng đối lập gay gắt của xã hội thuộc địa. Đó là hình ảnh người phu xe còm lưng kéo xe giữa nắng gắt; những người phụ nữ bản xứ bị lính gác chợ đánh đập; phu khuân vác, dân nghèo lam lũ ở bến cảng Sài Gòn sống trong cảnh cơ cực… Nhưng cũng chính nơi đây, Người cảm nhận được bầu không khí yêu nước đang âm ỉ cháy với các phong trào Đông Du, Duy Tân, những cuộc gặp gỡ của các sĩ phu yêu nước và tinh thần quật cường rất riêng của vùng đất Nam Bộ. Những điều mắt thấy tai nghe ấy càng thôi thúc người thanh niên yêu nước lựa chọn một con đường khác với các bậc tiền bối. Không cầu viện một quốc gia nào, Người quyết định tự mình đi tìm con đường giải phóng dân tộc. Ngày 5/6/1911, con tàu Amiral Latouche Tréville rời Bến Nhà Rồng, mang theo người phụ bếp Văn Ba bắt đầu cuộc hành trình lịch sử, mang theo hoài bão giải phóng dân tộc. Theo PGS.TS Võ Văn Lộc, chính các nhà nghiên cứu Trần Văn Giàu và Trần Bạch Đằng từng nhận định: nếu Sài Gòn không phải là chỗ gợi ý, thì cũng là nơi định đoạt dứt khoát thái độ của Bác. TỪ PHƯƠNG TRỜI XA VẪN HƯỚNG VỀ SÀI GÒN Qua thống kê của PGS.TS Võ Văn Lộc, trong khoảng 2.000 bài viết của Bác có gần 90 bài nhắc trực tiếp đến Sài Gòn. Đó không chỉ là những dòng thông tin đơn thuần mà còn là sự quan tâm sát sao đến từng biến động chính trị, kinh tế và đời sống của người dân lúc bấy giờ. Trên báo L'Humanité, báo Le Paria hay trong Bản án chế độ thực dân Pháp, Người nhiều lần lên án những chính sách cai trị hà khắc của thực dân tại Sài Gòn. Bác phê phán việc bắt bớ, đàn áp người bản xứ, sự bất công trong bộ máy cai trị cũng như những khoản chi tiêu xa hoa dành cho tầng lớp thống trị trong khi người dân phải chịu đói nghèo. Người đặc biệt đau xót trước cảnh người dân bị đánh đập chỉ vì đứng trước cửa khách sạn xem chiếu bóng, hay những thanh niên bị bắt đưa đi lính phục vụ cho "mẫu quốc". Bác cũng không bỏ qua những vụ đàn áp các nhà báo, các nhà hoạt động yêu nước, những cuộc xét xử bất công hay sự kiểm duyệt gắt gao đối với báo chí ở Sài Gòn. Đáng chú ý là cùng với việc tố cáo chế độ thực dân, Người luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới phong trào đấu tranh của nhân dân Sài Gòn. Từ cuộc đình công của 200 culi Chợ Lớn năm 1921, cuộc bãi công vì bị bớt lương của 600 thợ nhuộm năm 1922 cho đến sự kiện lịch sử hơn 1.000 công nhân xưởng Ba Son nhất loạt bãi công dưới sự lãnh đạo của Công hội Sài Gòn - Chợ Lớn vào tháng 8/1925 để cản bước tàu chiến Pháp sang đàn áp cách mạng Trung Quốc. Người xúc động nghẹn ngào trước tinh thần kiên cường của hơn 500 học sinh trường ChasseloupLaubat bị đuổi học vì dám viết dòng chữ đả đảo thực dân Pháp trong lễ tang nhà chí sĩ Phan Châu Trinh năm 1926… Tất cả đều được Người ghi nhận trong các báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản và các tổ chức quốc tế. Theo PGS.TS Võ Văn Lộc, qua từng bài viết có thể thấy Bác không chỉ theo dõi mà còn đặt nhiều kỳ vọng vào sức mạnh cách mạng của Sài Gòn. Người xem đây là một trong những trung tâm quan trọng của phong trào yêu nước, nơi tinh thần đấu tranh luôn bừng cháy. Năm 1941, khi trở về Pác Bó trực tiếp lãnh đạo cách mạng, Sài Gòn vẫn luôn nằm trong tầm nhìn chiến lược của Người. Dù điều kiện liên lạc còn rất khó khăn, mọi diễn biến tại đô thị lớn nhất Nam Bộ vẫn được Bác đặc biệt quan tâm. DI NGUYỆN SẮT SON CUỐI ĐỜI Trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Sài Gòn tiếp tục là nỗi đau đáu khôn nguôi và là niềm tự hào lớn lao trong lòng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay trong ngày đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập (2/9/1945), khi thực dân Pháp nổ súng tái chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc kháng chiến lâu dài của dân tộc, Bác liên tục gửi thư, công hàm đến các nguyên thủ quốc gia trên thế giới để tố cáo hành động bội ước, xâm lược phi nghĩa của người Pháp tại Sài Gòn và kêu gọi chấm dứt đổ máu. Trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ, Người luôn dành những lời ngợi khen, động viên kịp thời và ấm áp nhất tới các chiến sĩ cảm tử quân hoạt động ngay trong lòng thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Người ký sắc lệnh tặng thưởng huân chương cho các tổ chức công đoàn kiên trung, khẳng định thông điệp đanh thép rằng Nam Bắc một nhà và Sài Gòn luôn phối hợp nhịp nhàng với chiến trường toàn quốc để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội năm châu. Sau Hiệp định Genève năm 1954, đất nước tạm thời chia cắt. Miền Nam, đặc biệt là Sài Gòn, trở thành nơi Bác luôn dõi theo. Qua các bài viết đăng trên Báo Nhân Dân, Người nhiều lần phản ánh tình trạng thất nghiệp, đói nghèo, tham nhũng và bất công trong xã hội miền Nam. Bác đau xót trước cảnh người dân phải gánh chịu hậu quả của xung đột, những cuộc đàn áp, bắt bớ và khủng bố. Song song với đó là những lời kêu gọi tha thiết về đoàn kết dân tộc. Bác tin tưởng đồng bào miền Nam giữ vững truyền thống yêu nước, đoàn kết để đấu tranh vì độc lập và thống nhất đất nước. Những năm tháng chống Mỹ ác liệt, Người vẫn theo dõi từng chuyển biến của chiến trường Sài Gòn. Mỗi chiến thắng của quân dân miền Nam đều được Bác gửi điện khen ngợi, động viên. Trong các cuộc gặp đại biểu miền Nam ra thăm miền Bắc, Bác thường nhắc đến những kỷ niệm ở Sài Gòn, nhớ món cơm tấm, tép rang, tôm kho tàu và nhớ những người dân nghèo mà Người từng gặp. Có lần, tiếp nữ anh hùng Tạ Thị Kiều, Bác xúc động nói: “Bác nhớ miền Nam, nhớ Sài Gòn lắm. Bác mong miền Nam mau giải phóng để Bác vô thăm”. Đó cũng là ước nguyện lớn nhất mà Người không thực hiện được. Trong Di chúc, Bác bày tỏ mong muốn sau ngày đất nước thống nhất sẽ đi khắp hai miền Nam - Bắc để thăm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ. Nếu qua đời trước ngày thống nhất, Người mong gửi một phần tro cốt cho đồng bào miền Nam. Bác chưa một lần trở lại Sài Gòn sau ngày ra đi tìm đường cứu nước. Nhưng từ ngày rời Bến Nhà Rồng vào năm 1911 đến lúc đi xa năm 1969, Sài Gòn luôn trong trái tim Người. Và hôm nay, thành phố mang tên Bác vẫn tiếp tục viết tiếp khát vọng phát triển để xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị tiêu biểu nhất của cả nước, xứng đáng với tình yêu, niềm tin và sự dõi theo mà Người đã dành trọn cho vùng đất này. UYÊN PHƯƠNG Bến Nhà Rồng đầu thế kỷ XX, nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước ẢNH: TƯ LIỆU TPHCM hôm nay ẢNH: HUY THỊNH Thành phố Sài Gòn – nơi khởi nguồn cho hành trình tìm đường cứu nước cũng là mảnh đất neo đậu tình cảm sắt son của Bác trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng. Từ nhiều nguồn sử liệu, PGS.TS Võ Văn Lộc – Giảng viên trường Đại học Sài Gòn tái hiện hành trình, tình cảm và di nguyện thiêng liêng cuối đời của Người dành cho mảnh đất phương Nam ruột thịt. Từ Sài Gòn - Gia Định đến Thành phố Hồ Chí Minh Bác chưa một lần trở lại Sài Gòn sau ngày ra đi tìm đường cứu nước. Nhưng, từ ngày rời Bến Nhà Rồng vào năm 1911 cho đến lúc đi xa vào năm 1969, tình cảm dành cho Sài Gòn chưa bao giờ nguôi ngoai trong trái tim Người. 50 NĂM THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC Ngày 30/4/1975, chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh đã giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước, hoàn thành khát vọng mà cả cuộc đời Bác theo đuổi. Chỉ vài tháng sau, Sài Gòn chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo PGS.TS Võ Văn Lộc, đó không chỉ là sự kiện lịch sử mà còn là cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa giữa vị lãnh tụ kính yêu với mảnh đất đã tiễn Người ra đi tìm đường cứu nước hơn sáu thập niên trước.

CẦN "THƯỚC ĐO" CHO THỊ TRƯỜNG Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đánh giá năng lực nhà thầu xây dựng Việt Nam cho biết, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc với mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó ngành xây dựng giữ vai trò là một trong những động lực quan trọng nhất. Ngành xây dựng hiện đóng góp khoảng 8-9% GDP. Riêng năm 2026, Nhà nước dự kiến bố trí khoảng 1 triệu tỷ đồng cho đầu tư công, phần lớn tập trung vào phát triển hạ tầng kỹ thuật. Đây là cơ hội rất lớn đối với các doanh nghiệp xây dựng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh của thị trường, ngành xây dựng hiện có hơn 10.000 doanh nghiệp với quy mô rất đa dạng, từ doanh nghiệp trung ương đến địa phương, nhưng vẫn phát triển chủ yếu theo nhu cầu thị trường, thiếu một hệ thống phân loại và đánh giá năng lực bài bản. "Nếu ví ngành xây dựng như một giải bóng đá chuyên nghiệp thì hiện nay chúng ta chưa có hệ thống phân hạng rõ ràng để biết doanh nghiệp nào đang ở nhóm dẫn đầu, doanh nghiệp nào cần tiếp tục nâng cao năng lực", ông Hiệp chia sẻ. Theo lãnh đạo VACC, nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore hay Trung Quốc... đều đã xây dựng hệ thống đánh giá và xếp hạng doanh nghiệp xây dựng từ nhiều năm trước. Đây là cơ sở để các chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu phù hợp cũng như giúp cơ quan quản lý theo dõi sự phát triển của thị trường. Chương trình năm 2026 được xác định là giai đoạn thí điểm, tập trung vào ba lĩnh vực chủ lực gồm công trình dân dụng - công nghiệp, công trình giao thông và cơ điện. Đáng chú ý, chương trình không giới hạn đối tượng tham gia là hội viên của VACC mà mở rộng cho tất cả doanh nghiệp đủ điều kiện đăng ký. Theo Ban tổ chức, mục tiêu lớn nhất không chỉ là tôn vinh doanh nghiệp xuất sắc mà còn xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về năng lực nhà thầu, tạo nguồn thông tin tham khảo đáng tin cậy cho cơ quan quản lý, chủ đầu tư và đối tác trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Quốc Hiệp cũng khẳng định, chương trình được tổ chức theo định hướng phi lợi nhuận. Các khoản kinh phí doanh nghiệp tham gia (nếu có) chỉ nhằm bù đắp chi phí phục vụ trực tiếp cho công tác tư vấn, thẩm định hồ sơ, kiểm tra, xác minh thông tin và các hoạt động chuyên môn. “Hiệp hội không coi đây là hoạt động kinh doanh hay nguồn thu thường xuyên. Mục tiêu cao nhất là xây dựng một hệ thống đánh giá khách quan, có giá trị đối với sự phát triển lâu dài của ngành xây dựng”, ông Hiệp nhấn mạnh. ĐỀ CAO MINH BẠCH, KHÁCH QUAN Đại diện cơ quan quản lý nhà nước, ông Đàm Đức Biên, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) đánh giá, việc xây dựng hệ thống đánh giá năng lực doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh Nhà nước đang đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Theo ông Biên, những năm gần đây, các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đã phát triển mạnh cả về quy mô, năng lực tài chính, nhân lực và công nghệ, góp phần thực hiện nhiều công trình trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên, thị trường vẫn thiếu một hệ thống dữ liệu đầy đủ, cập nhật và được đánh giá khoa học về năng lực doanh nghiệp. "Bộ Xây dựng hoan nghênh và ủng hộ VACC triển khai thí điểm chương trình đánh giá năng lực và tôn vinh các nhà thầu lớn. Tuy nhiên, hệ thống tiêu chí phải bảo đảm tính khoa học, khách quan, minh bạch và có thể kiểm chứng, phản ánh toàn diện năng lực doanh nghiệp từ tài chính, nhân lực, kinh nghiệm, công nghệ đến hiệu quả hoạt động và uy tín trên thị trường", ông Biên nhấn mạnh. Theo Ban Tổ chức, điểm mới của chương trình là toàn bộ quy trình được số hóa trên nền tảng công nghệ. Doanh nghiệp sẽ tự kê khai thông tin theo bộ tiêu chí thống nhất, sau đó đơn vị tư vấn cùng Hội đồng đánh giá sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu và xác minh trước khi chấm điểm. Trả lời câu hỏi của phóng viên về nguy cơ doanh nghiệp kê khai thiếu trung thực, ông Nguyễn Quốc Hiệp cho biết, Hội đồng đánh giá sẽ kiểm tra lại toàn bộ thông tin và sẵn sàng xác minh nếu có phản ánh từ thị trường. Theo ông, việc kê khai gian dối còn ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm tiêu chí về văn hóa doanh nghiệp, uy tín và tuân thủ pháp luật. Đây là nhóm tiêu chí quan trọng, đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ với người lao động, bảo hiểm xã hội, nhà thầu phụ cũng như mức độ minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp. Ở góc độ chuyên môn, ông Lê Quang Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội đồng Đánh giá cho biết, doanh nghiệp tham gia phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, gồm ba nhóm nội dung chính là hồ sơ pháp lý và năng lực doanh nghiệp, hồ sơ tài chính và hồ sơ quản trị doanh nghiệp. Toàn bộ dữ liệu sẽ được đối chiếu với thông tin từ các cơ quan chức năng và địa phương. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc phát sinh ý kiến chưa thống nhất, Hội đồng sẽ xem xét, xử lý theo quy định nhằm bảo đảm tính khách quan. Ông Hùng cũng lưu ý, hoạt động đánh giá không mang tính thanh tra hay kiểm tra mà chỉ là quá trình chấm điểm dựa trên bộ tiêu chí đã được công khai. "Kết quả đánh giá sẽ phân nhóm doanh nghiệp theo các bảng xếp hạng như Top 50, Top 100, Top 200 hoặc các cấp độ tương đương. Đây không phải là cơ sở để doanh nghiệp được hưởng ưu đãi hay miễn giảm thủ tục hành chính, mà là chỉ báo phản ánh năng lực và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp", ông Hùng cho biết. Theo ông, nếu được triển khai thống nhất, minh bạch và khách quan, hệ thống xếp hạng sẽ giúp thị trường nhận diện rõ hơn những doanh nghiệp có năng lực thực chất, đồng thời tạo động lực để các doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện quản trị, nâng cao tính minh bạch và tăng sức cạnh tranh. Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Hoàng Thiệu Bảo, Phó Giám đốc Ban Xây dựng Vinaconex cho rằng, việc được xếp hạng sẽ không chỉ giúp doanh nghiệp được ghi nhận trong nước mà còn tạo thêm uy tín với các chủ đầu tư quốc tế. Ông Bảo đánh giá bộ tiêu chí của VACC được xây dựng theo hướng định lượng, dựa trên số liệu và minh chứng cụ thể thay vì chấm điểm cảm tính nên có thể bảo đảm tính khách quan tương tự quá trình chấm thầu. Tuy nhiên, ông cũng kiến nghị Ban Tổ chức tiếp tục đơn giản hóa hồ sơ, giảm tối đa thủ tục hành chính và quy định rõ phương thức xác thực để doanh nghiệp thuận lợi hơn khi tham gia, đồng thời giúp Hội đồng đánh giá tiết kiệm thời gian trong quá trình kiểm tra, xác minh. NHÓM PV KINH TẾ Ngày 30/6, Hiệp hội Các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) phối hợp báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố Chương trình "Đánh giá năng lực và Vinh danh Nhà thầu Xây dựng Việt Nam 2026". Đây được xem là hoạt động ý nghĩa nhằm kết nối, hỗ trợ các nhà thầu trong xây dựng thương hiệu, nâng cao hiệu quả hoạt động... 5 n Thứ Tư n Ngày 1/7/2026 Nhà thầu xây dựng trước vận hội mới Hội đồng đánh giá năng lực các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam gồm 11 thành viên: Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch VACC - làm Chủ tịch Hội đồng; ông Lê Quang Hùng - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng - làm Phó Chủ tịch Hội đồng; ông Dương Văn Cận - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký VACC - làm Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng; đại diện Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Tài chính - Ủy viên Hội đồng; ông Võ Hoàng Anh - Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Ủy viên Hội đồng; đại diện Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Ủy viên Hội đồng; ông Trần Chủng - Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam - Ủy viên Hội đồng; ông Nguyễn Trọng Cơ - nguyên lãnh đạo Học viện Tài chính - Ủy viên Hội đồng; ông Đinh Đăng Quang - Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học Xây dựng - Ủy viên Hội đồng; ông Nguyễn Đình Thắng - Trưởng phòng Ban Quản lý dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng - Ủy viên Hội đồng; ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Việt Nam - Ủy viên Hội đồng. Khung đánh giá gồm 3 lớp: Điều kiện sơ loại bắt buộc; tính điểm năng lực theo các nhóm tiêu chí và trọng số; cùng điểm sàn tối thiểu nhằm bảo đảm doanh nghiệp không bị mất cân đối năng lực giữa các nhóm tiêu chí. Trong đó, nhóm tiêu chí về chuyên môn, tài chính, quản trị, uy tín và tuân thủ đều có thang điểm, trọng số và ngưỡng đánh giá riêng theo từng lĩnh vực. KINH TẾ Các nhà thầu xây dựng dự họp báo ngày 30/6 XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC: Ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội VACC, Chủ tịch Hội đồng Đánh giá

6 n Thứ Tư n Ngày 1/7/2026 KHOA GIÁO NHIỀU KÊNH TRA CỨU ĐIỂM THI Thí sinh có nhiều phương thức để tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT, trong đó có tra cứu trên báo Tiền Phong tại địa chỉ https://tienphong.vn/tra-cuudiem-thi.html. Các địa phương khác nhau cung cấp các hệ thống, kênh tra cứu có hình thức khác nhau, nhưng về bản chất là giống nhau. Theo Sở GD&ĐT Đà Nẵng, kết quả điểm thi chính thức của kì thi sẽ được hệ thống mở công khai vào lúc 8h hôm nay (1/7). Để tra cứu kết quả điểm thi, thí sinh có thể linh hoạt lựa chọn thực hiện bằng một trong các phương thức trực tuyến hoặc qua hệ thống tổng đài. Phương thức thứ nhất là truy cập trực tiếp vào Hệ thống tra cứu điểm thi của Sở GD&ĐT Đà Nẵng. Phương thức thứ hai là thí sinh đăng nhập bằng tài khoản cá nhân đã được cấp trước đó trên cổng kì thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT để xem điểm. Phương thức thứ ba là sử dụng hệ thống của cổng Thông tin dịch vụ công của thành phố Đà Nẵng. Phương thức thứ tư là ứng dụng di động Danang Smartcity, thí sinh tải và thực hiện cài đặt ứng dụng này trên điện thoại thông minh, sau đó vào giao diện trang chủ của ứng dụng để chọn mục tra cứu điểm thi. LƯU Ý CÁC MỐC THỜI GIAN Sau khi có kết quả điểm thi, thí sinh cần đặc biệt lưu ý các mốc thời gian và thủ tục liên quan công nhận tốt nghiệp, phúc khảo bài thi cũng như quy trình đăng kí xét tuyển đại học, cao đẳng. Sở GD&ĐT sẽ thực hiện hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT giai đoạn trước phúc khảo chậm nhất là ngày 3/7. Sau đó, các đơn vị và trường học nơi thí sinh theo học sẽ chịu trách nhiệm in ấn, cấp giấy chứng nhận kết quả thi cùng các loại giấy chứng nhận liên quan bản chính cho thí sinh muộn nhất vào ngày 7/7. Trong trường hợp thí sinh có nguyện vọng nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi, thời gian tiếp nhận đơn sẽ kéo dài từ ngày 1/7 đến trước 17h30 ngày 5/7. Thí sinh phải nộp đơn theo đúng quy định tại chính nơi mình đã đăng kí hồ sơ dự thi ban đầu, và Sở GD&ĐT sẽ sớm ban hành văn bản riêng để hướng dẫn chi tiết quy trình này cho thí sinh. Như vậy năm nay, thí sinh chỉ có 5 ngày nộp đơn phúc khảo bài thi thay vì 10 ngày như năm trước. Bộ GD&ĐT cũng thay đổi quy trình chấm phúc khảo. Nếu bài thi bị thay đổi điểm từ 0,25 trở lên, người chấm phúc khảo và người chấm ban đầu phải đối thoại trực tiếp. Trước đây, bài thi lệch 0,5 điểm mới cần đối thoại. Đối với công tác tuyển sinh trình độ đại học và cao đẳng, hệ thống quản lí xét tuyển sẽ mở từ ngày 2/7 đến trước 17h ngày 14/7. Trong khoảng thời gian này, thí sinh bắt buộc phải sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập vào hệ thống quản lí xét tuyển của Bộ GD&ĐT nhằm đăng kí hoặc điều chỉnh các nguyện vọng xét tuyển, lưu ý rằng hệ thống không giới hạn số lần thay đổi trong tổng số các nguyện vọng được phép đăng kí. Từ ngày 15/7 đến trước 17h ngày 21/7, thí sinh nộp lệ phí đăng kí xét tuyển trực tuyến tương ứng với số lượng nguyện vọng theo đúng các bước hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Quá trình này chỉ được coi là hợp lệ khi thí sinh hoàn thành đủ các bước và nhận được xác nhận từ hệ thống. Sau khi các trường đại học công bố kết quả trúng tuyển, trước 17h ngày 21/8, tất cả thí sinh nằm trong danh sách trúng tuyển, bao gồm thí sinh thuộc diện trúng tuyển thẳng, nếu có nguyện vọng theo học thì bắt buộc phải hoàn thành việc xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Giai đoạn cuối cùng từ ngày 22/8 đến tháng 12 là thời gian dành cho các đợt xét tuyển bổ sung. Thí sinh có nhu cầu sẽ chủ động cập nhật và thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải riêng trên trang thông tin điện tử của từng cơ sở đào tạo. Tuy nhiên, cần lưu ý là những thí sinh đã trúng tuyển và đã hoàn thành xác nhận nhập học ở đợt đầu sẽ không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp đặc biệt được thủ trưởng của chính cơ sở đào tạo đó cho phép không nhập học. Như vậy, sau khi chính thức biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh sẽ bước vào giai đoạn mang tính quyết định để hiện thực hóa cơ hội bước chân vào cánh cửa đại học. Việc đầu tiên và quan trọng nhất là thí sinh phải tự tính toán lại điểm xét tốt nghiệp dựa trên công thức quy định của Bộ GD&ĐT, không có điểm liệt và đạt mức điểm tối thiểu để được công nhận tốt nghiệp. Trường hợp nhận thấy điểm số thực tế có sự chênh lệch lớn so với kết quả tự chấm dựa trên đáp án chính thức, thí sinh cần chủ động nộp đơn xin phúc khảo bài thi. ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG Khi đã yên tâm với điểm số, thí sinh cần tập trung xem xét và điều chỉnh hệ thống nguyện vọng xét tuyển đại học. Thí sinh cần dành thời gian nghiên cứu kĩ bảng điểm chuẩn của các ngành, các trường yêu thích trong vài năm gần đây để có sự so sánh, đối chiếu trực quan với năng lực thực tế của bản thân. Thí sinh nên áp dụng chiến thuật chia nguyện vọng thành nhiều tầng rõ rệt. Những ngành học yêu thích nhất tại các trường có điểm chuẩn năm ngoái ngang bằng hoặc cao hơn điểm số đạt được một chút nên được ưu tiên đặt ở những nguyện vọng đầu tiên. Tiếp theo, các nguyện vọng an toàn hơn, nơi điểm chuẩn các năm trước thấp hơn điểm thi thực tế từ một đến hai điểm. Cuối cùng, dành một hoặc hai nguyện vọng cuối cùng cho các trường có mức điểm thấp hẳn để làm phương án chống trượt tuyệt đối. Giai đoạn cuối cùng sau khi các trường đại học chính thức công bố điểm chuẩn chính là hoàn tất các thủ tục để trở thành tân sinh viên. Thí sinh cần truy cập vào hệ thống để kiểm tra kết quả trúng tuyển chính thức. Khi đã có tên trong danh sách trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất, thí sinh bắt buộc phải thực hiện thao tác xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ đúng thời hạn, vì nếu bỏ qua bước này, kết quả trúng tuyển sẽ hoàn toàn bị hủy bỏ. Đồng thời, thí sinh cần quay trở lại trường THPT nơi đã theo học để nhận lại học bạ gốc, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và đặc biệt là bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi. Những giấy tờ gốc này sẽ là thành phần không thể thiếu để thí sinh mang theo nộp trực tiếp tại trường đại học trong ngày làm thủ tục nhập học chính thức. NGHIÊM HUÊ Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: DUY PHẠM Hôm nay, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước biết kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Sau khi biết kết quả thi, thí sinh có nhiều việc cần phải hoàn thành để có thể tìm được cơ hội trúng tuyển đại học như mong muốn. Cần làm gì sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT? Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp, thí sinh có 2 việc quan trọng cần làm đó là xác định điểm thi đạt đúng năng lực làm bài và ghi nhớ các mốc thời gian để thực hiện các nội dung tiếp theo như phúc khảo (nếu có nhu cầu), đăng kí nguyện vọng xét tuyển đại học. Theo danh sách điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027 do Sở GD&ĐT TPHCM vừa công bố, nhiều trường THPT ghi nhận mức trúng tuyển chỉ 9 điểm. Trong danh sách này có các trường như: THPT Cần Thạnh, THCS và THPT Nguyễn Huệ (Bình Dương cũ), THPT Trần Phú (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), THPT Hắc Dịch, THPT Phước Bửu, THPT Nguyễn Văn Cừ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), THPT Hòa Bình, THPT Dương Bạch Mai, THPT Bưng Riềng, THPT Võ Nguyên Giáp... Các trường lấy mức điểm thấp chủ yếu nằm ở khu vực ngoại thành TPHCM như Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi và một số địa bàn thuộc Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Ở chiều ngược lại, nhiều trường thuộc nhóm dẫn đầu tiếp tục ghi nhận mức điểm chuẩn rất cao như THPT Nguyễn Thượng Hiền (24,75 điểm), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (24,5 điểm), THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Hữu Huân và THPT Phú Nhuận (24-24,25 điểm)… ANH NHÀN 3 điểm mỗi môn có thể trúng tuyển nhiều trường THPT tại TPHCM Chỉ cần đạt trung bình 3 điểm mỗi môn, thí sinh đã có thể trúng tuyển vào nhiều trường THPT công lập tại TPHCM trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Ở chiều ngược lại, một số trường có mức điểm chuẩn cao, thí sinh phải đạt hơn 8 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển. Học sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM ẢNH: PHẠM NGUYỄN

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