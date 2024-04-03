Báo Tiền Phong số 143-144

Số 143-144 | 23-24/5/2026 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM THÁI LAN TỪ 27-29/5: THÚC ĐẨY "BA KẾT NỐI" Trang 2 Trang 7 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Đang viral trên mạng xã hội bài viết “Nếu không quá xuất sắc, đừng ở lại Hà Nội”. Bài viết đưa ra những lập luận và dẫn chứng phản ánh tinh thần của cái tựa đề. Nó được thiết kế để phân loại. Người xuất sắc thật sự thì nó đẩy lên cao. CHUYỆN CUỐI TUẦN Nếu không ở Hà Nội… Xem tiếp trang 3 Trang 4-5 Nghệ thuật BỊ ÉP THEO THUẬT TOÁN BÁO CHÍ KIẾN TẠO NIỀM TIN, NÂNG TẦM DU LỊCHViệt Nam Diễn đàn du lịch xanh Quốc gia 2026 tại Quảng Ninh

PHÁT HÀNH ĐIỂM NHẤN QUAN TRỌNG NHẤT "Điểm nhấn quan trọng nhất của chuyến thăm là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Thái Lan. Và quan trọng nhất là chuyến thăm ở tầm cấp cao nhất diễn ra đúng vào năm hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao", Đại sứ Phạm Việt Hùng nói. Thứ hai, trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với các vị lãnh đạo cao nhất của Thái Lan. Các cuộc tiếp xúc này có ý nghĩa hết sức quan trọng với việc tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo tiền đề và nền tảng rất vững chắc cho các cơ quan và nhân dân hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác, giao lưu trong thời gian tới. Thứ ba là hợp tác kinh tế. Hai nước hiện là các đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của nhau và trên thế giới, cho nên nhân dịp này các doanh nghiệp của Việt Nam và Thái Lan sẽ có nhiều hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc và trao đổi để tìm cơ hội, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, cũng như là các lĩnh vực kinh tế khác. Cuối cùng, trong khuôn khổ chuyến thăm tới các nước, các lãnh đạo cấp cao luôn dành tình cảm, sự quan tâm và có các cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có cuộc gặp gỡ với bà con kiều bào tại Thái Lan, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tại Thái Lan có cộng đồng hơn 100.000 người Việt. Diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với những thành quả hết sức tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hữu nghị song phương, chuyến thăm sẽ là dịp để lãnh đạo cao nhất của hai nước cùng nhau nhìn lại những chặng đường của 50 năm đã qua, và mở ra những cơ hội mới, tạo động lực mới, xung lực mới, đưa quan hệ hợp tác phát triển ở một tầm mức cao hơn, hiệu quả hơn, sâu sắc hơn, đáp ứng lợi ích chung của nhân dân hai nước vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Đại sứ Phạm Việt Hùng nhận định: “50 năm là một chặng đường lịch sử đã qua, quan hệ Việt Nam và Thái Lan đã có những bước phát triển theo hướng đi lên và ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN. Có thể nói, đến nay, mối quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực đúng như khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện mà hai nước đã chính thức thiết lập vào tháng 5/2025”. Về chính trị, quan trọng nhất là hai nước đã có sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau dựa trên sự trao đổi rất thường xuyên, chân thành và thẳng thắn giữa các cấp lãnh đạo cao nhất của hai bên. Không chỉ như vậy, việc trao đổi thường xuyên, thẳng thắn và chân thành còn diễn ra ở rất nhiều cấp. Hai nước có tới 10 cơ chế hợp tác và đối thoại trên tất cả các lĩnh vực, ngoại giao, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực hợp tác kinh tế khác. Hai nước cũng có 20 cặp địa phương có mối quan hệ hợp tác với nhau qua các biên bản ghi nhớ (MOU). Hợp tác kinh tế cũng là một điểm sáng rất nổi bật. Thái Lan là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam trong không chỉ trong khối ASEAN mà trong tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Riêng về đầu tư, Thái Lan xếp thứ 8 với hơn 15 tỷ USD đầu tư trong gần 800 dự án. Về thương mại, hai nước đã đặt mục tiêu là đạt 25 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương. Năm ngoái, hai nước đạt được hơn 22 tỷ USD, tăng 10% so với năm trước đó. Du lịch và giao lưu nhân dân cũng là một điểm rất đáng kể, với hơn 1 triệu lượt người qua lại thăm lẫn nhau. Hằng năm, có trên dưới 1 triệu lượt du khách Việt Nam đến du lịch Thái Lan. Số lượng khách Thái Lan sang Việt Nam du lịch làm ăn hằng năm cũng đạt 400.000-500.000. Việc người dân, doanh nhân hai nước qua lại thường xuyên như vậy cũng là một mặt hợp tác rất có ý nghĩa, không chỉ ở góc độ du lịch mà rất quan trọng là việc hiểu biết văn hóa lẫn nhau và cùng nhau tìm ra những cơ hội để hợp tác. Ngoài ra, hợp tác trong các lĩnh vực khác như giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ, thể thao diễn ra tương đối thường xuyên. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Đại sứ Phạm Việt Hùng cho biết: “Trong chuyến thăm, hai bên dự kiến sẽ công bố logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhưng không phải chỉ có logo mang tính biểu tượng, hai nước sẽ phải tập trung làm sao tìm ra các biện pháp đưa quan hệ hợp tác song phương trong 10, 20, 50 năm tới phát triển thực chất hơn nữa”. Một trong những biện pháp là phải có chương trình hành động để triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trong chương trình hành động đó sẽ có rất nhiều biện pháp cụ thể, với sự phân công cụ thể cho các bộ ngành, cơ quan liên quan của hai nước để triển khai trong thời gian tới. Trong nhiều nội dung của chương trình hành động đó có nội dung “Ba kết nối”. Đây là một sáng kiến đã được nêu ra từ trước và trên thực tế đã được triển khai ở các mức độ khác nhau. Ví dụ như kết nối chuỗi cung ứng có ý nghĩa thực chất với mối quan hệ thương mại hơn 20 tỷ USD/ năm, cho thấy các doanh nghiệp của hai nước đã thực sự có kết nối với nhau. “Nhưng chúng ta cần phải kết nối với nhau chặt chẽ hơn nữa trong các chuỗi cung ứng, đặc biệt là Thái Lan có nhiều thế mạnh về chuỗi cung ứng không chỉ trong khu vực mà trên phạm vi toàn cầu. Việc kết nối các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Thái Lan rất hữu ích cho việc mở rộng quan hệ thương mại của Việt Nam ra thế giới”, ông Hùng nói. Thứ hai là kết nối giữa người dân và doanh nghiệp. Trên thực tế với quan hệ đầu tư 15 tỷ USD và quan hệ thương mại 22 tỷ USD kể trên, 20 cặp địa phương đã có ký kết MOU hợp tác với nhau. Mối quan hệ đó về mặt nền tảng đã được thiết lập. “Tuy nhiên, trong thời gian tới, chúng ta phải làm sao để những nền tảng đã có mở rộng hơn nữa và sâu sắc hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa các địa phương”, ông Hùng nói. Thứ ba là kết nối trong mục tiêu phát triển bền vững. Như nhiều nước khác trên thế giới, Việt Nam và Thái Lan đều quan tâm đến phát triển bền vững. Hai nước cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á và đều chịu ảnh hưởng của các vấn đề biến đổi khí hậu và an ninh phi truyền thống. Hai nước có rất nhiều dư địa để hợp tác với nhau. Trước hết sự gần gũi về địa lý và cùng trình độ phát triển. Hai nước đặc biệt quan tâm đến đầu tư vào các lĩnh vực như là chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế số. “Đó cũng là những lĩnh vực quan trọng trong việc thực hiện phát triển bền vững. Về tổng thể, hai nước chúng ta có rất nhiều việc để cùng làm với nhau và chúng ta sẽ làm việc chặt chẽ với nhau, làm sao cho mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả sẽ được đưa lên một tầm cao mới trong thời gian tới”, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan nhận định. n NHẬN LỜI MỜI CỦA THỦ TƯỚNG THÁI LAN ANUTIN CHARNVIRAKUL VÀ PHU NHÂN, TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM VÀ PHU NHÂN CÙNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO VIỆT NAM SẼ THĂM CHÍNH THỨC THÁI LAN TỪ NGÀY 27-29/5. THEO ĐẠI SỨ VIỆT NAM TẠI THÁI LAN PHẠM VIỆT HÙNG, CHUYẾN THĂM CÓ MỘT SỐ ĐIỂM NHẤN CHÍNH. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM THÁI LAN TỪ 27-29/5: THÚC ĐẨY "BA KẾT NỐI" BÌNH GIANG-TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: TTXVN Việt Nam và Thái Lan đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai Chiến lược “Ba kết nối”: Kết nối chuỗi cung ứng; Kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước; Kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ phát động "Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026" do Tỉnh Đoàn Thái Nguyên phối hợp tổ chức sáng 22/5. Cô Nguyễn Thị Kim Nhung - Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, Trung tâm hiện có khoảng 270 học sinh bị khuyết tật đang theo học. Nhiều em bị khuyết tật tay, chân, hoặc trí tuệ... có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ngoài việc chăm sóc cho các em, các thầy cô còn hướng dẫn, hướng nghiệp để sau này các em có nghề để tự nuôi sống mình và giúp đỡ gia đình. Thay mặt Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, trao tặng sân chơi thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng cho Trung tâm. Anh Triết khẳng định, việc trao tặng sân chơi thiếu nhi và nhiều phần quà cho các em thiếu nhi, đặc biệt là trẻ khuyết tật là hoạt động thiết thực, thể hiện sự chia sẻ, quan tâm của Trung ương Đoàn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngoài phần quà của Trung ương Đoàn, nhiều cơ quan, đơn vị cũng trao tặng các phần quà cho các em học sinh và Trung tâm. THANH HIẾU Chiều 21/5, phát biểu kết luận hội thảo khoa học “Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết, qua các ý kiến tại hội thảo, đã bước đầu hình thành nền tảng nhận thức quan trọng, góp phần luận giải những khía cạnh lý luận và thực tiễn về mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. “Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cần được nhận thức như là một đột phá chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu xã hội chủ nghĩa, đưa chủ nghĩa xã hội từ lý tưởng trở thành mô hình hiện thực tại địa bàn cấp xã, người dân có thể được chứng thực, đo lường, cảm nhận được trong cuộc sống hằng ngày”, ông Huấn nói. Ông Huấn nêu rõ, vì sự phát triển không đồng đều giữa các xã, phường, nên không thể tiến hành đồng loạt trên phạm vi một tỉnh, hay trên toàn quốc, mà phải từ phạm vi cấp xã thí điểm rồi nhân rộng, thậm chí khi phát triển hơn, có thể có những tỉnh, thành phố xã hội chủ nghĩa. Theo ông Huấn, các tiêu chí định tính, định lượng chỉ thuận lợi khi đo lường tại xã, phường, gắn với dân, để người dân kiểm chứng. Cùng với đó là tính đa dạng của mô hình giữa đồng bằng và miền núi, giữa đô thị và nông thôn, hay bản sắc địa phương, dân tộc. Chính cấp xã là nơi thể hiện đậm nét nhất tính đa dạng đó. Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nói rằng, có địa phương bước đầu chỉ xây dựng được một vài xã, phường xã hội chủ nghĩa, nhưng cũng có địa phương đạt tỷ lệ cao hơn, như 50% hoặc 70%. Dù mỗi địa phương có điều kiện và đặc thù riêng, các tiêu chí xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa vẫn phải hướng tới mục tiêu chung là lấy con người làm trung tâm, phát triển toàn diện, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG NHỮNG CỘNG ĐỒNG CƠ SỞ VĂN MINH, HIỆN ĐẠI Trước đó, phát biểu ý kiến, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cho rằng xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa là một trong những nền tảng để đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới, phù hợp xu hướng chuyển từ quản lý hành chính truyền thống sang quản trị cộng đồng hiện đại, lấy người dân và chất lượng sống làm trung tâm. Theo ông Thắng, xã, phường xã hội chủ nghĩa hiện nay không phải quay về mô hình bình quân, bao cấp hay quản lý theo kiểu cũ, mà hướng tới xây dựng những cộng đồng cơ sở văn minh, hiện đại, có năng lực tự quản và thích ứng với thời đại số. Như Singapore có kinh nghiệm với mô hình đô thị thông minh gắn dịch vụ công số và sự hài lòng của người dân, hay Nhật Bản với các cộng đồng tự quản địa phương trong bối cảnh già hóa dân số. “Mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa cần hướng tới 10 giá trị gồm dân chủ, pháp quyền, kỷ cương, an toàn, xanh, số, mở, nhân văn, phát triển và hạnh phúc”, GS Thắng nói. Trong đó, dân chủ phải trở thành nền tảng của niềm tin xã hội và sức mạnh cộng đồng cơ sở. Pháp quyền không chỉ bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước mà còn là điều kiện củng cố công bằng xã hội, bảo vệ quyền con người và quyền công dân. Kỷ cương là điều kiện để cộng đồng vận hành ổn định và niềm tin xã hội được bồi đắp từ cơ sở. Ông Thắng cho rằng, xã, phường xã hội chủ nghĩa phải là nơi người dân cảm thấy yên tâm, tin cậy và được bảo vệ trong đời sống hằng ngày; đồng thời là mô hình phát triển có trách nhiệm với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và tạo dựng không gian sống chất lượng cao cho người dân. n 23-24/5/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 TRƯỜNG PHONG PGS.TS ĐOÀN MINH HUẤN, GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH, CHO RẰNG, TỪ VIỆC THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH XÃ, PHƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, KHI PHÁT TRIỂN HƠN, CÓ THỂ CÓ NHỮNG TỈNH, THÀNH PHỐ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. SÁNG 22/5, ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA QUÂN KHU 1, TRUNG ƯƠNG ĐOÀN, TỈNH ĐOÀN THÁI NGUYÊN CÙNG ĐẠI DIỆN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TỈNH THÁI NGUYÊN THĂM, TẶNG QUÀ CHO CÁC EM HỌC SINH KHUYẾT TẬT TẠI TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP TỈNH THÁI NGUYÊN. PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhận định, cần thống nhất hệ tiêu chí xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa để cụ thể hóa 8 đặc trưng, các trụ cột, mối quan hệ lớn. Trong đó, theo ông Huấn, đặc trưng “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” là bao trùm, bảy đặc trưng còn lại có tính chất thành phần”. Trung ương Đoàn trao tặng sân chơi cho trẻ em khuyết tật Lung linh Lễ hội sông nước TPHCM NGUỒN: BÁO NHÂN DÂN/NHIEPANHDOISONG.VN Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, trao tặng sân chơi thiếu nhi cho Trung tâm CÓ THỂ CÓ NHỮNG TỈNH, THÀNH PHỐ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHUYỆN CUỐI TUẦN Người còn lại thì nó vắt kiệt, chậm rãi, nhẹ nhàng, đến mức bạn không nhận ra mình đang bị vắt kiệt cho đến khi đã 35 tuổi, vẫn ở trọ, vẫn kẹt xe mỗi sáng, vẫn tự nhủ thêm một năm nữa xem sao…”. Cuối cùng, tác giả cho rằng nếu phải rời Hà Nội, thì cảm giác tệ nhất đó là “mất mặt với người quen và cảm giác thua cuộc”. Hiệu ứng mạnh mà bài viết tạo ra bởi rơi đúng thời điểm Thủ đô đang trở thành đại công trường với các đại dự án, hàng ngàn ngôi nhà bị giải tỏa, nhiều người chơi vơi dự định trụ lại hay về quê. Cùng với đó là hàng nghìn phận đời lặng lẽ hồi hương khi không thể bám trụ buôn bán mưu sinh trên vỉa hè Hà Nội. Bài toán “sống mãi với thủ đô” (tên tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng) quả thật lắm lúc cay đắng. Khi sở hữu một căn hộ là giấc mơ không tưởng với đồng lương bình thường, rồi chi phí sinh hoạt đắt đỏ, khói bụi, tắc đường,… Tất nhiên nếu không ở lại Hà Nội, bạn cũng không phải kẻ thua cuộc, thậm chí cuộc sống, sự nghiệp còn ổn định hơn. Ở đây tôi không khuyên bạn nên “đầu hàng” rời khỏi chốn kinh kỳ, hay kiên gan bám trụ. Đó thuộc về quyết định của mỗi người, dựa trên căn tính cá nhân của chính mình mà không bị ảnh hưởng bởi ai khác. Mà muốn nói rằng đời sống này đâu chỉ dựa vào tư duy nhị nguyên đơn giản, thậm chí cực đoan, kiểu đi/ở, xuất sắc/bình thường, được/mất, thắng/thua… Nếu bạn chỉ nhìn thấy ở đó cơ hội “cày” tiền và địa vị, và mơ về những điều kiện ăn ở, đi lại như trong mơ, thì bạn hãy cứ vậy đi. Và nên sớm bỏ cuộc nếu vận may không đến. Còn tôi, dưới góc nhìn của một cá nhân sáng tạo, lại tâm đắc hơn với câu này của thi hào người Áo Rainer Maria Rilke, tác giả “Thư gửi người thi sĩ trẻ tuổi”: “Hãy để mọi thứ đến với bạn, cả vẻ đẹp và nỗi kinh hoàng. Cứ tiếp tục tiến lên, không cảm xúc nào là vĩnh viễn”. Mỗi nơi chốn đời người đều có sinh mệnh của riêng nó. Người chạy đua tìm kiếm cơ hội, săn lùng vận may, tiền bạc, địa vị. Người chậm rãi bước đi, thoát khỏi mọi xô bồ để học hỏi, lắng nghe, làm đầy đời sống tri thức và tinh thần của mình. Chẳng có gì mất mặt hay thua cuộc nếu phải rời Hà Nội. Bạn xem đó là chiến trường thì khi rời đi chỉ mang theo hình ảnh ngổn ngang của một bãi chiến trường. Còn nếu bạn chọn đó là nơi để mình thực sự lớn lên, cống hiến và trưởng thành nhanh hơn mọi nơi khác, thì bạn sẽ thấy rất nhiều màu xanh. Ngày mai, nhiều người khăn gói rời đi, nhưng cũng sẽ có không ít người tìm đến... TRÍ QUÂN Nếu không ở Hà Nội… (Tiếp theo trang 1)

23-24/5/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 4 BÁO CHÍ GIỮ VAI TRÒ DẪN DẮT Chiều 22/5, tại phường Đồng Hới (Quảng Trị), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị khai mạc Diễn đàn “Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam năm 2026”. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan báo chí, chuyên gia truyền thông, doanh nghiệp du lịch và các nền tảng số trong cả nước. Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng VHTTDL đánh giá, Quảng Trị là địa phương sở hữu nhiều tiềm năng du lịch hàng đầu Việt Nam, hội tụ những giá trị nổi bật mang tầm toàn cầu về thiên nhiên, lịch sử và văn hóa. “Với thiên nhiên kỳ vĩ, chiều sâu văn hóa, lịch sử cùng con người thân thiện, Quảng Trị hoàn toàn xứng đáng trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của du lịch Việt Nam”, ông Hồ An Phong nhấn mạnh. Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, du lịch Việt Nam nằm trong nhóm có tốc độ tăng trưởng dòng khách hàng đầu thế giới, cùng với Nhật Bản. Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế năm 2025, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của ngành du lịch đối với nền kinh tế đất nước. Du lịch không chỉ tạo động lực kinh tế mà còn góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu thêm bản sắc dân tộc. “Đảng và Nhà nước đang đặc biệt quan tâm phát triển du lịch, xem đây là một trong những động lực quan trọng cho mô hình tăng trưởng mới”, ông Phong nói. Bộ VHTTDL đang tập trung nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, qua đó để du lịch không chỉ tăng trưởng riêng lẻ mà còn dẫn dắt, lan tỏa sang các ngành kinh tế khác. Đánh giá cao vai trò của báo chí, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định báo chí Việt Nam là lực lượng hùng hậu, đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Báo chí không chỉ quảng bá thương hiệu, hình ảnh điểm đến mà còn có vai trò dẫn dắt, cổ vũ và tổ chức các hoạt động truyền thông phục vụ phát triển du lịch. “Thời gian qua, nhiều cơ quan báo chí đã đồng hành hiệu quả với ngành du lịch, từ quảng bá điểm đến, thúc đẩy các chuỗi sản phẩm du lịch cho đến hỗ trợ xử lý các vấn đề truyền thông, khủng hoảng truyền thông phát sinh”, Thứ trưởng Hồ An Phong nói. MỘT ĐIỂM CHẠM, VẠN NIỀM TIN Lần đầu tiên một diễn đàn chuyên sâu về truyền thông và du lịch được tổ chức với sự tham gia của nhiều nhà quản lý, chuyên gia truyền thông, lãnh đạo cơ quan báo chí và doanh nghiệp du lịch. Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí chủ trì tọa đàm, cùng các khách mời: ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Tổng Biên tập Thời Báo Ngân hàng; ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch HĐQT Le Group of Companies; ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia đánh giá cao vai trò của báo chí đối với sự hồi phục ấn tượng của ngành du lịch Việt Nam trong những năm gần đây. “Năm 2025, du lịch toàn cầu mới chỉ phục hồi khoảng 90% so với trước dịch, trong khi du lịch Việt Nam tăng trưởng trên 20%. Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã đón hơn 8 triệu lượt khách quốc tế”, ông Khánh nêu. Ông cho rằng, đây là minh chứng cho sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam cũng như vai trò quan trọng của truyền thông, báo chí trong quảng bá hình ảnh đất nước. Trong bối cảnh mới, truyền thông chính sách và việc kiểm soát rủi ro thông tin trở thành yêu cầu cấp thiết. Phát biểu tại tọa đàm, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho rằng, đây là lần đầu tiên có một diễn đàn chuyên biệt kết nối giữa báo chí và du lịch, mở ra cơ hội để các cơ quan truyền thông cùng nhìn lại vai trò của mình đối với ngành công nghiệp không khói. Theo Tổng Biên tập báo Tiền Phong, sức mạnh của truyền thông không nằm ở những khẩu hiệu lớn mà ở cách kể chuyện. “Một câu chuyện lớn nhưng chúng tôi kể bằng những câu chuyện rất nhỏ”, ông nói. Tổng Biên tập báo Tiền Phong kể về hành trình báo tổ chức nhiều sự kiện quy mô quốc gia như Hoa hậu Việt Nam gần 40 năm qua, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong gần 70 năm hay các giải golf mang tầm quốc gia. Từ thực tiễn tổ chức các sự kiện lớn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho rằng mỗi giải đấu, mỗi hoạt động văn hóa - thể thao - giải trí đều góp phần quảng bá hiệu quả cho điểm đến. Những địa phương đăng cai thành công không chỉ nhờ cảnh quan đẹp mà còn bởi hạ tầng, dịch vụ và khả năng tổ chức chuyên nghiệp. Nhà báo Phùng Công Sưởng dẫn chứng, giải Tiền Phong Marathon tổ chức tại Quảng Trị thu hút khoảng 7.000 vận động viên, ở Khánh Hòa lên tới 12.000 người tham gia và hơn 100.000 lượt khách liên quan đến sự kiện. Điều đó cho thấy sức lan tỏa của truyền thông sự kiện đối với phát triển du lịch địa phương. Nhà báo Phùng Công Sưởng cũng đưa ra quan điểm: Du lịch và báo chí chính là “một điểm chạm, vạn niềm tin” và nhận được sự đồng tình cao của các đại biểu tham dự tại diễn đàn. Ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch HĐQT Le Group of Companies nhấn mạnh, báo chí cần góp phần xây dựng “tinh thần điểm đến” thay vì chỉ phản ánh rời rạc các khía cạnh của địa phương. Đó có thể là chiều sâu văn hóa, bản sắc con người hay cảm xúc mà du khách cảm nhận được khi đặt chân đến vùng đất ấy. Nhiều ý kiến tại tọa đàm cũng tập trung quanh đề xuất cần xây dựng đội ngũ phóng viên chuyên sâu về văn hóa - du lịch, đồng thời hình thành các quỹ xúc tiến truyền thông với sự đồng hành của doanh nghiệp để tạo nên các chiến dịch quảng bá dài hơi, có chủ đề rõ ràng cho từng điểm đến. n TẠI DIỄN ĐÀN “VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ TRONG VIỆC THÚC ĐẨY NGÀNH KINH TẾ DU LỊCH TẠI VIỆT NAM NĂM 2026”, THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH HỒ AN PHONG NHẬN ĐỊNH, BÁO CHÍ KHÔNG CHỈ QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU, HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN MÀ CÒN CÓ VAI TRÒ DẪN DẮT, CỔ VŨ VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH. BÁO CHÍ KIẾN TẠO NIỀM TIN, NÂNG TẦM DU LỊCH VIỆT NAM HOÀNG NAM - NGỌC TÚ Báo Tiền Phong và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ký biên bản ghi nhớ phối hợp tổ chức Diễn đàn thường niên du lịch xanh Quốc gia giai đoạn 2026-2030 KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN DU LỊCH XANH QUỐC GIA Trong khuôn khổ diễn đàn, báo Tiền Phong và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ký biên bản ghi nhớ phối hợp tổ chức Diễn đàn thường niên du lịch xanh Quốc gia giai đoạn 2026-2030, hướng tới thúc đẩy phát triển du lịch xanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới. Hai đơn vị sẽ đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn thường niên Du lịch xanh Quốc gia trong giai đoạn 20262030, trên nguyên tắc phối hợp đúng chức năng, nhiệm vụ, minh bạch và hiệu quả. Trong đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ chủ trì xây dựng các nội dung chuyên môn, định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững. Báo Tiền Phong chủ trì công tác truyền thông, quảng bá trên các nền tảng báo chí, mạng xã hội và phối hợp huy động nguồn lực tổ chức sự kiện. Biên bản ghi nhớ nhấn mạnh mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong thực hành du lịch xanh, góp phần thay đổi hình ảnh du lịch Việt Nam phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu và thúc đẩy quá trình chuyển dịch nền kinh tế theo hướng xanh, bền vững. Cũng tại diễn đàn, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, báo Tiền Phong và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cùng ký bản ghi nhớ hợp tác về tổ chức Diễn đàn Du lịch Xanh năm 2026. Dịp này, Ban Tổ chức đã tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho 13 cơ quan báo chí trong đó có báo Tiền Phong vì đã có thành tích tiêu biểu trong công tác truyền thông, quảng bá và thúc đẩy du lịch Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đánh giá cao vai trò của báo chí trong thúc đẩy ngành du lịch ẢNH: NGỌC TÚ Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định báo chí và du lịch có sự gắn kết đặc biệt - một chạm vạn niềm tin ẢNH: NGỌC TÚ

23-24/5/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 5 KỂ CHUYỆN TRÊN NỀN TẢNG SỐ Trong kỷ nguyên số, một điểm đến du lịch không còn chỉ được lựa chọn sau những chiến dịch quảng bá dài hơi, mà nhiều khi bắt đầu từ một khoảnh khắc rất ngắn trên màn hình điện thoại. Một bức ảnh đẹp, một đoạn video vài chục giây, một cung đường chạy lúc bình minh, một món ăn địa phương hay một trải nghiệm được bạn bè chia sẻ có thể trở thành lý do để người trẻ quyết định lên đường. Sự thay đổi ấy đặt ra yêu cầu mới cho truyền thông du lịch. Nếu trước đây quảng bá điểm đến chủ yếu dựa vào khẩu hiệu, pano, clip giới thiệu hoặc các hội chợ xúc tiến, thì hôm nay, du khách, đặc biệt là giới trẻ, cần nhiều hơn thế. Họ muốn biết nơi đó có gì đáng trải nghiệm, câu chuyện nào đáng nhớ, dịch vụ có thuận tiện không, chi phí có hợp lý không và những người đi trước đánh giá ra sao. Nói cách khác, du lịch hiện đại không chỉ cạnh tranh bằng tài nguyên, mà còn cạnh tranh bằng khả năng kể chuyện, tổ chức trải nghiệm và tạo dựng niềm tin. Từ thực tiễn hoạt động của báo Tiền Phong, có thể nhìn thấy ba trụ cột quan trọng trong truyền thông du lịch thế hệ mới: thông tin trên mặt báo, tổ chức các sự kiện thể thao - văn hóa - giải trí gắn với điểm đến và tạo lập các diễn đàn, hội thảo chuyên đề để kết nối chính sách, doanh nghiệp, địa phương và công chúng. Trong ba trụ cột ấy, mạng xã hội không đứng riêng, mà là lớp lan tỏa xuyên suốt. Với báo Tiền Phong, một bài viết trên mặt báo có thể được phát triển tiếp thành video ngắn, hình ảnh, đồ họa, trích dẫn, livestream hoặc các nội dung tương tác trên nền tảng số. Một sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí không chỉ được tường thuật bằng tin bài, mà còn được kể lại qua những khoảnh khắc hậu trường, hình ảnh vận động viên, khán giả, người dân địa phương và các lát cắt đời sống quanh điểm đến. Một hội thảo chuyên đề không chỉ dừng ở phát biểu, mà có thể được chuyển hóa thành các thông điệp ngắn, dễ chia sẻ, tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng trẻ. Chính cách làm đó giúp truyền thông du lịch vượt ra khỏi khuôn khổ một sản phẩm báo chí đơn lẻ. Mặt báo tạo độ tin cậy, mạng xã hội mở rộng tốc độ lan tỏa, sự kiện tạo trải nghiệm thật, còn hội thảo cung cấp chiều sâu chính sách. Khi các lớp này được kết nối với nhau, điểm đến không chỉ được giới thiệu, mà được đặt vào một dòng chảy truyền thông liên tục, có khả năng chạm tới cảm xúc và hành vi của công chúng trẻ. Trên báo điện tử Tiền Phong, chuyên mục Hàng không - Du lịch được ra mắt ngày 3/4/2024, trở thành một diễn đàn chuyên biệt về hai lĩnh vực có quan hệ hữu cơ với nhau. Đường bay mở ra thị trường, điểm đến tạo ra nhu cầu, dịch vụ quyết định khả năng quay lại, còn truyền thông kết nối toàn bộ chuỗi giá trị đó. Từ nội dung gốc trên mặt báo, báo Tiền Phong có thể tiếp tục tái đóng gói cho các nền tảng mạng xã hội bằng video ngắn, ảnh, đồ họa, trích dẫn và các lát cắt dễ chia sẻ. Điều chúng tôi nhận thấy là bạn đọc hôm nay không chỉ cần biết một địa phương vừa khai trương sản phẩm mới hay tổ chức sự kiện mới. Họ cần thông tin thiết thực hơn như đường bay có thuận lợi không, chi phí có phù hợp không, sản phẩm có đáng trải nghiệm không, dịch vụ có đủ tốt không và điểm nghẽn nào đang làm giảm sức hút của điểm đến. Vì vậy, báo chí phải vừa là kênh thông tin, vừa là bộ lọc chuyên nghiệp, giúp công chúng hình thành kỳ vọng đúng trước khi lựa chọn hành trình. HỆ SINH THÁI THÚC ĐẨY DU LỊCH Trụ cột thứ hai là tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí gắn với du lịch. Nếu mặt báo cung cấp thông tin và định vị, thì sự kiện tạo điểm chạm trực tiếp, biến sự quan tâm thành trải nghiệm. Một địa phương không chỉ cần có cảnh đẹp hay di sản, mà còn cần lý do để du khách đến đúng thời điểm đó. Một giải chạy, một trận bóng đá, một giải golf, một đêm chung kết sắc đẹp hay một lễ hội văn hóa, nếu được tổ chức đúng cách, có thể biến điểm đến từ chỗ “được biết” thành “muốn đến”. Tiền Phong Marathon được tổ chức thường niên suốt 67 năm qua là ví dụ tiêu biểu. Với mỗi địa phương đăng cai, điều quan trọng không chỉ là tổ chức một giải chạy đúng tiêu chuẩn, mà còn là chọn được cung đường có khả năng kể chuyện. Một cung đường có thể là nơi bình minh nhô lên trên biển, cây cầu nối hai bờ đô thị, quảng trường nơi người dân cổ vũ, hay di tích mà vận động viên chạy qua và ghi lại bằng hình ảnh. Mỗi vận động viên, mỗi nhóm chạy, mỗi gia đình đi cổ vũ đều có thể trở thành một kênh lan tỏa tự nhiên cho điểm đến. Qua mỗi mùa Tiền Phong Marathon, chúng tôi thấy rõ sức lan tỏa đặc biệt của mạng xã hội: vận động viên không chỉ mang về thành tích, họ còn mang về những bức ảnh, đoạn video và câu chuyện cá nhân về vùng đất nơi mình vừa chạy qua. Chính những nội dung tự nhiên ấy làm cho điểm đến có thêm đời sống sau sự kiện. Bên cạnh Tiền Phong Marathon, Siêu cúp Quốc gia, các giải golf do báo Tiền Phong tổ chức hoặc đồng hành cũng tạo ra những giá trị riêng. Bóng đá có sức hút đại chúng, dễ tạo không khí lễ hội và kéo theo dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển. Golf lại mở ra khả năng tiếp cận nhóm khách có mức chi tiêu cao, doanh nhân, nhà quản lý và nhà đầu tư. Trong khi đó, Hoa hậu Việt Nam không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp, mà còn là hành trình văn hóa - xã hội, nơi hình ảnh địa phương đăng cai được đặt trong câu chuyện về con người, nhịp sống, bản sắc và khát vọng phát triển. Từ kinh nghiệm tổ chức sự kiện, chúng tôi rút ra rằng đông người chưa đủ. Điều quan trọng là sự kiện để lại hình ảnh gì, thu hút được dòng khách nào, có tạo được dư âm sau khi kết thúc hay không. Một sự kiện gắn với du lịch cần được thiết kế như một sản phẩm điểm đến, có truyền thông trước - trong - sau, có liên kết với khách sạn, lữ hành, hàng không, ẩm thực, sản phẩm địa phương và cộng đồng dân cư. Trụ cột thứ ba là hội thảo, tọa đàm chuyên đề về du lịch. Nếu thông tin báo chí tạo diễn đàn thông tin, sự kiện tạo trải nghiệm, thì hội thảo tạo không gian đối thoại chính sách và kết nối nguồn lực. Nhiều điểm nghẽn của du lịch không thể giải quyết bằng truyền thông đơn lẻ, mà cần sự tham gia của cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp hàng không, lữ hành, khách sạn, chuyên gia, hiệp hội nghề nghiệp và báo chí. Các hội thảo, tọa đàm quy mô quốc gia, vùng và gắn với các địa phương tiêu biểu như Hải Phòng, Ninh Bình, Khánh Hòa, Đà Nẵng mà báo Tiền Phong tổ chức hoặc tham gia thường xuất phát từ những vấn đề cụ thể của thị trường: làm thế nào để kích cầu du lịch, liên kết hàng không với điểm đến ra sao, golf có thể trở thành sản phẩm du lịch như thế nào, sau một sự kiện lớn địa phương giữ chân du khách bằng cách nào. Khi đặt đúng câu hỏi, hội thảo không chỉ là nơi phát biểu, mà còn có thể mở ra những việc cần làm tiếp theo. Trong môi trường truyền thông hiện nay, hội thảo cũng cần đổi mới. Cần có dữ liệu trực quan, phiên đối thoại ngắn, tiếng nói của doanh nghiệp trẻ, cộng đồng sáng tạo nội dung, travel blogger, vận động viên, nghệ sĩ, sinh viên và du khách trẻ. Khi tiếng nói thanh niên được đặt trong cùng không gian với nhà quản lý và doanh nghiệp, chính sách du lịch sẽ gần đời sống hơn. TRUYỀN THÔNG DU LỊCH LÀ ĐẦU TƯ CHO THƯƠNG HIỆU Từ ba trụ cột đó của báo Tiền Phong, có thể rút ra một số bài học. Trước hết, truyền thông du lịch không nên chỉ xuất hiện khi sự kiện đã diễn ra, mà cần bắt đầu từ nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng trước đó để gieo nhu cầu, tạo chờ đợi và khơi gợi câu chuyện. Thứ hai, báo chí và mạng xã hội không thể tách rời nhau. Bài báo tạo chiều sâu và độ tin cậy; mạng xã hội giúp câu chuyện lan nhanh hơn. Thứ ba, điểm đến cần một câu chuyện lớn, nhưng phải được kể bằng những chi tiết nhỏ, cụ thể, chân thật và dễ chia sẻ. Để nâng cao hiệu quả truyền thông du lịch, các địa phương cần chuyển từ cách làm theo mùa vụ sang đặt hàng truyền thông dài hạn; xem sự kiện là một sản phẩm du lịch chứ không chỉ là hoạt động phong trào; đồng thời đo lường hiệu quả bằng dữ liệu, không chỉ bằng số lượng tin bài. Cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và báo chí. Trong đó, báo chí không làm thay vai trò của quản lý hay doanh nghiệp, nhưng có thể kết nối, phản biện, lan tỏa và tạo diễn đàn công cộng cho các bên cùng hành động. n TỪ THÔNG TIN TRÊN MẶT BÁO GẮN VỚI MẠNG XÃ HỘI, TỪ CHUỖI SỰ KIỆN THỂ THAO - VĂN HÓA - GIẢI TRÍ ĐẾN CÁC DIỄN ĐÀN CHUYÊN ĐỀ, BÁO TIỀN PHONG ĐANG GÓP PHẦN LÀM MỚI CÁCH TRUYỀN THÔNG DU LỊCH, ĐƯA ĐIỂM ĐẾN ĐẾN GẦN HƠN VỚI CÔNG CHÚNG TRẺ. BA MŨI KỂ CHUYỆN DU LỊCH THỜI MẠNG XÃ HỘI PHÙNG CÔNG SƯỞNG Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 diễn ra tại thành phố Huế tạo thêm một điểm nhấn truyền thông cho cố đô ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Khánh Hòa đón hơn 100.000 lượt du khách trong thời gian diễn ra Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Du lịch Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tăng sức cạnh tranh. Cơ hội ấy không chỉ đến từ cảnh quan đẹp, di sản phong phú hay con người thân thiện, mà còn đến từ khả năng kể câu chuyện Việt Nam một cách trung thực, hấp dẫn, hiện đại và có trách nhiệm. Với báo Tiền Phong, đồng hành với du lịch cũng là đồng hành với thanh niên. Mỗi hành trình, nếu được tổ chức tốt và kể đúng cách, không chỉ tạo ra lượt khách, mà còn góp phần bồi đắp niềm tự hào, ý thức công dân và tình yêu sâu hơn với đất nước.

​MUÔN KIỂU PHÁT SINH NỢ THUẾ Những ngày qua, câu chuyện nợ thuế bị cấm xuất cảnh gây xôn xao. Trên các diễn đàn thuế chuyên sâu, không khó để kể tên nguyên nhân khiến người dân bị tạm hoãn xuất cảnh. Anh Nguyễn Quân (TPHCM) bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh do phát sinh khoản nợ thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân liên quan hợp đồng cho thuê nhà kéo dài từ năm 2020. “Hợp đồng thuê nhà được ký kết từ năm 2020 với điều khoản quy định rõ giá thuê chưa bao gồm thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân. Bên thuê có trách nhiệm thay mặt bên cho thuê kê khai và nộp các khoản thuế này cho cơ quan thuế. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến hết năm 2023, nghĩa vụ thuế vẫn được bên thuê thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, năm 2024-2025 tới nay, bên thuê ngừng nộp thuế nhưng không thông báo”, anh Quân kể. Anh Quân rất băn khoăn, liệu có thể mang hợp đồng thuê nhà lên cơ quan thuế giải trình để xin gỡ lệnh tạm hoãn xuất cảnh trước, hoặc chuyển nghĩa vụ đôn đốc sang bên thuê. Về phía bên thuê nhà, anh Quân có thể kiện đòi bồi thường, buộc thực hiện nghĩa vụ thuế ra tòa án hay gửi cơ quan công an với dấu hiệu chiếm dụng tiền thuế. Theo thống kê, cơ quan thuế đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với khoảng 105.000 người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh với số tiền thuế nợ là gần 61.000 tỷ đồng. Trong đó, đã thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với khoảng 65.000 người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, nhưng không thông báo đến cơ quan thuế, với số tiền thuế nợ trên 6.900 tỷ đồng. “Lũy kế đến nay, cơ quan thuế thu hồi được nợ thuế của trên 13.000 người nộp thuế với số tiền trên 4.000 tỷ đồng. Trong đó, đã có khoảng 7.100 người nộp thuế thuộc trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký chủ động liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với số tiền gần 100 tỷ đồng và đã được cơ quan thuế thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo quy định”, Cục Thuế cho biết. ​NHIỀU NGƯỜI NỢ THUẾ BỎ ĐỊA CHỈ HOẠT ĐỘNG Ngày 22/5, Cục Thuế họp báo chuyên đề thông tin về những nội dung liên quan đến quy định về tạm hoãn xuất cảnh. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, cho biết, thời gian gần đây, một số cơ quan báo chí và mạng xã hội phản ánh tình trạng người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế với số tiền nhỏ, từ đó đặt ra nhiều băn khoăn về tính phù hợp của biện pháp quản lý này. Trao đổi về thông tin, người nộp thuế có khoản nợ thuế rất nhỏ bị cấm xuất cảnh, ông Mai Sơn cho biết, số nợ từ năm 2023, bị cấm xuất cảnh do đơn vị này bỏ địa chỉ kinh doanh, không thông báo cho cơ quan thuế. Cơ quan thuế phối hợp đúng quy trình với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng xác nhận, đơn vị không hoạt động tại địa chỉ. Đơn vị này đã nộp thuế vào năm 2024 và gỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh. “Đối với các trường hợp nợ thuế, cơ quan thuế có nhiều giải pháp thông báo (qua email, số điện thoại, Zalo, trên eTax Mobile) và sau đó ra thông báo cấm xuất cảnh. Hầu hết doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành đúng pháp luật. Các trường hợp vướng mắc, chủ yếu là đơn vị, cá nhân không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, chưa làm thủ tục giải thể và chưa hợp tác với cơ quan thuế. Chúng tôi tìm mọi giải pháp hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế”, ông Sơn nói. Cơ quan thuế đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: phổ biến chính sách thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, gửi thư ngỏ đến người nộp thuế và các hình thức điện tử khác. Thông tin liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh được công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile nhằm bảo đảm người nộp thuế được tiếp cận thông tin sớm, đầy đủ để chủ động thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước trước khi cơ quan thuế áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Theo Bộ Tài chính, khoảng 963.500 người nộp thuế (gồm 325.500 doanh nghiệp và 638.000 hộ kinh doanh) không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng còn nợ thuế. Tổng số tiền nợ thuế là 32.130 tỷ đồng. Đáng chú ý, có tới 496.200 người nộp thuế nợ dưới 1 triệu đồng (chiếm 51,5%). Trước thực tế này, Cục Thuế triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, nhằm chuẩn hóa và giảm thiểu số lượng người nộp thuế tồn đọng ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03), không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06). Cơ quan thuế kiểm soát chặt các hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động mới phát sinh để không xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài. Cơ quan thuế sẽ kiểm soát và phát hiện kịp thời các trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký; triển khai đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ để hướng dẫn cập nhật địa chỉ kinh doanh, hoàn thiện thủ tục giải thể hoặc chấm dứt hoạt động. Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế. Trong dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên. Cụ thể, các cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã… nếu không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có số nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên, sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo mà người nộp thuế chưa nộp đủ tiền thuế nợ thì sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.n www.tienphong.vn KINH TẾ 6 23-24/5/2026 ​CHỈ VÌ VÀI CHỤC NGHÌN ĐỒNG NỢ THUẾ, NGƯỜI DÂN CÓ THỂ BỊ TẠM HOÃN XUẤT CẢNH. CƠ QUAN THUẾ KHUYẾN NGHỊ, NGƯỜI DÂN CẦN CHỦ ĐỘNG ĐỂ KHÔNG RƠI VÀO TÌNH HUỐNG NỢ THUẾ NHỎ, HỆ LỤY KHÔNG MONG MUỐN. NGỌC LINH 65.000 NGƯỜI BỊ TẠM HOÃN XUẤT CẢNH VÌ NỢ THUẾ Từ khi áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh vì nợ thuế, đến nay, khoảng 65.000 người nộp thuế đã bị tạm hoãn xuất cảnh. Trong đó hơn 7.100 người đã liên hệ cơ quan thuế để nộp tiền và được hủy bỏ biện pháp này. Làm gì để không bị hoãn xuất cảnh VÌ NỢ THUẾ? Người dân làm thủ tục ở phòng xuất nhập cảnh ẢNH MINH HỌA: ACC Ông Nguyễn Đức Huy, Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế), cho biết, cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh ký quy chế về truyền nhận thông tin tạm hoãn xuất cảnh và hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh bằng phương thức điện tử. Ngay khi cơ quan thuế ký điện tử thông báo tạm hoãn xuất cảnh hoặc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh thì dữ liệu được truyền tự động sang cơ quan xuất nhập cảnh. Đồng thời các thông báo này cũng được cơ quan thuế công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. Theo ông Huy, Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, đối với nhóm người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký thì chưa quy định ngưỡng nợ tối thiểu. Do đó, về nguyên tắc, chỉ cần phát sinh khoản nợ thuế quá hạn, dù số tiền nhỏ, người nộp thuế vẫn thuộc diện xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu không khắc phục sau khi đã được thông báo. Trên 50% người nộp thuế thuộc trạng thái không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nợ thuế dưới 1 triệu đồng. Tuy nhiên, tổng số nợ của nhóm này chỉ chiếm khoảng 0,2% tổng số nợ thuế của toàn bộ nhóm này. Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Theo đó, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh được quy định theo hướng phân loại rõ nhóm đối tượng rủi ro cao, gồm: cá nhân kinh doanh; chủ hộ kinh doanh; chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký mà còn nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn 30 ngày (kể từ ngày cơ quan thuế thông báo). Việc bổ sung ngưỡng từ 1 triệu đồng trở lên sẽ góp phần loại trừ trường hợp phát sinh khoản nợ rất nhỏ do sai sót kỹ thuật, chậm cập nhật dữ liệu hoặc nguyên nhân khách quan khác. “Thời gian tới, Cục Thuế tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) nghiên cứu nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất, theo thời gian thực, ngay sau khi người nộp thuế nộp tiền. Người nộp thuế trên đường ra sân bay phát hiện còn nợ tiền thuế, nộp tiền và được gỡ lệnh xuất cảnh ngay”, ông Huy nói. QUỲNH NGA GỠ LỆNH TẠM HOÃN XUẤT CẢNH NGAY KHI NỘP TIỀN ​CƠ QUAN THUẾ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ TẠM HOÃN XUẤT CẢNH THEO HƯỚNG, NGƯỜI NỘP THUẾ TRA CỨU, NỘP THUẾ TRỰC TUYẾN VÀ GỠ BỎ LỆNH CẤM NGAY SAU KHI NỘP TIỀN. Ông Nguyễn Đức Huy, Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế - Cục Thuế

