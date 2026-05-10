Báo Tiền Phong số 134

THỨ NĂM 14/5/2026 Số 134 0977.456.112 BÀ BÙI THỊ MINH HOÀI BÀ HÀ THỊ NGA ÔNG NGUYỄN ANH TUẤN BÀ LÊ THỊ THỦY ÔNG LƯƠNG QUỐC ĐOÀN THƯỢNG TƯỚNG BẾ XUÂN TRƯỜNG ÔNG BÙI QUANG HUY ÔNG TRẦN THẮNG ÔNG NGUYỄN ĐỨC PHONG ÔNG CAO XUÂN THẠO ÔNG NGUYỄN PHI LONG Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ÔNG HOÀNG CÔNG THỦY Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam PHỒN VINH, HẠNH PHÚC Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI Nội dung: Trường Phong | Đồ họa: Kiều Tú | Ảnh: Như Ý BẾ MẠC ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ XI ĐỒNG LÒNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 14/5/2026 Sáng 13/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 báo cáo kết quả Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; ra mắt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thay mặt các đồng chí ủy viên được tín nhiệm hiệp thương cử tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn đại hội tin tưởng, tín nhiệm; trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã luôn quan tâm và gửi gắm niềm tin đối với MTTQ Việt Nam. “Sự tín nhiệm của đại hội vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với chúng tôi”, bà Hoài nói. Bà Hoài khẳng định: “Bằng tất cả sự quyết tâm, chúng tôi xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tận tâm, tận lực, phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định rõ nét vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Để hoàn thành trọng trách trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương. SỚM CỤ THỂ HÓA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG, ĐẢM BẢO THIẾT THỰC, HIỆU QUẢ Sáng 13/5, sau 2,5 ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam họp phiên bế mạc. Phát biểu bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, nhấn mạnh, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI đã hoàn thành chương trình đề ra. Bà Hoài nêu rõ, đại hội đã tập trung đánh giá toàn diện các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X (giai đoạn 2024 - 2026); thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đại hội đã thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 15 chỉ tiêu cụ thể, 7 chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI. “Đại hội rất vinh dự, phấn khởi được nghe bài phát biểu chỉ đạo rất quan trọng, sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Những vấn đề lớn, những yêu cầu đặt ra đối với công tác Mặt trận trong giai đoạn mới mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo, vừa là nguồn cổ vũ, động viên, giao nhiệm vụ, vừa là những định hướng có tính chiến lược để toàn hệ thống Mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đại hội xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sớm cụ thể hóa thành chương trình hành động, đảm bảo Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI đã hiệp thương dân chủ, cử 70 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Hội nghị đã hiệp thương dân chủ, cử 12 đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI tham gia Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI: - Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. - Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. - Ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá X, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. - Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. - Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. - Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội ẢNH: NHƯ Ý

3 n Thứ Năm n Ngày 14/5/2026 THỜI SỰ hạnh phúc VIỆT NAM LẦN THỨ XI Ngày 13/5, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại buổi họp báo, bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, có những chia sẻ quan trọng về định hướng đổi mới tổ chức, nâng cao vai trò điều phối và thực chất trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận trong nhiệm kỳ mới. ĐẨY MẠNH GIÁM SÁT PHẢN BIỆN Chủ trì và trao đổi tại buổi họp báo, bà Hà Thị Nga nêu rõ vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện. Bà Nga khẳng định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không làm thay Nhà nước, không làm thay các tổ chức chính trị - xã hội mà phải phát huy tốt vai trò nòng cốt, quy tụ, hiệp thương, điều phối, giám sát phản biện xã hội, chăm lo, bảo vệ và phát triển sức mạnh trong nhân dân”. Theo bà Nga, MTTQ Việt Nam không có đoàn viên, hội viên trực tiếp nhưng sức mạnh của Mặt trận ở các tổ chức thành viên gồm các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các hội xã hội hoạt động theo pháp luật. “Vai trò của Mặt trận chính là điều phối, hiệp thương thống nhất hành động trong các hoạt động giữa các thành viên này”, bà Nga nói. Bà Nga cho biết, nhiệm kỳ này đã có những sự điều chỉnh rõ rệt về bộ máy và cách thức vận hành. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện việc tổng hợp nội dung để bổ sung, sửa đổi Quy định 304 về tổ chức bộ máy của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Mục tiêu là quy định rõ hơn chức năng, bộ máy của các tổ chức chính trị - xã hội khi trực thuộc MTTQ Việt Nam, đảm bảo tính độc lập theo quy định điều lệ của từng tổ chức và sự mạch lạc trong trách nhiệm. Tại buổi họp báo, bà Nga trao đổi về việc nâng cao tính thực chất của công tác giám sát và phản biện xã hội. “Trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới là phải phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo tính thực chất, không để những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri rơi vào im lặng”, bà Nga nói. Khẳng định về chức năng nhiệm vụ được hiến định của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, bà Nga cho rằng hoạt động giám sát và phản biện xã hội chỉ thực sự hiệu quả khi có sự tham gia mạnh mẽ của người dân. Bà Nga nhận định: “Người dân chính là những người tham gia hỗ trợ để hoạt động giám sát và phản biện của MTTQ Việt Nam hiệu quả nhất”. Để thực hiện điều này, Mặt trận sẽ phát huy hơn nữa sức mạnh của nhân dân thông qua các kênh tiếp nhận hiện đại, tiêu biểu là cổng “Mặt trận số 24/7”. Bà Nga cũng nhắc lại quy định của Đảng về việc các tổ chức Đảng và cơ quan liên quan phải có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Mặt trận. Chỉ khi những phản ánh của người dân có câu trả lời xác đáng và thông tin phản hồi minh bạch mới đem lại sự hài lòng và củng cố niềm tin của xã hội vào Mặt trận. ĐỔI MỚI MẠNH MẼ PHONG TRÀO THI ĐUA, CUỘC VẬN ĐỘNG Cùng trao đổi tại buổi họp báo, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chia sẻ một số giải pháp của MTTQ Việt Nam triển khai để các phong trào thi đua, cuộc vận động hướng tới kết quả thực, hành động thực. Cụ thể, các phong trào phải tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc và cần thiết nhất của người dân, như môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự cơ sở và ứng dụng chuyển đổi số. Người dân phải cảm nhận được sự khác biệt cụ thể giữa việc có và không có phong trào thi đua. Đồng thời, MTTQ Việt Nam sẽ đánh giá tổng thể các cuộc vận động hiện nay. Những phong trào thiết thực sẽ được tiếp tục duy trì với giải pháp mới; ngược lại, những hoạt động chỉ còn tính hình thức sẽ chủ động kết thúc, để thay thế bằng những phong trào mới cấp thiết hơn như “Bình dân học vụ số”, phát triển kinh tế tư nhân, nói không với thực phẩm bẩn và hàng giả… Thay đổi phương thức triển khai, để các phong trào, cuộc vận động phát động xong là bắt tay ngay vào việc, có tiêu chí cụ thể, đo đếm được. Bên cạnh đó, giảm thiểu các hoạt động hội họp, giao ban mang tính hình thức; tập trung xây dựng các mô hình thực tế tại địa phương. Xây dựng cơ sở dữ liệu và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để phục vụ công tác triển khai, đánh giá phong trào thi đua. Ông Thạo nêu rõ, MTTQ Việt Nam xác định việc lắng nghe tâm tư cử tri là nhiệm vụ trọng tâm để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính địa bàn quản lý rộng hơn, để tập hợp ý kiến nhân dân rộng rãi, kịp thời hơn, bên cạnh việc duy trì lực lượng nòng cốt là Ban Công tác Mặt trận tại khu dân cư, Mặt trận sẽ tạo bước đột phá bằng các kênh kỹ thuật số, nền tảng “Mặt trận số”, mô hình “Thôn số”... XUÂN TÙNG - LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý Giám sát để kiến nghị chính đáng của nhân dân không rơi vào im lặng Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới là phải phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo tính thực chất, không để những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri rơi vào im lặng. 12 đồng chí thiết thực, hiệu quả”, bà Hoài nhấn mạnh. Bà Hoài cho biết, đại hội đã hiệp thương dân chủ, thống nhất cao cử ra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 397 đồng chí là những cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, trí thức, doanh nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cán bộ MTTQ và các tổ chức thành viên. “Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là minh chứng sinh động, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ diễn đàn của đại hội hôm nay, MTTQ Việt Nam kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sỹ, doanh nhân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, hăng say lao động, sản xuất, không ngừng củng cố, xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, bà Hoài nói. XUÂN TÙNG - TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG - NHƯ Ý Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. - Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. - Thượng tướng Bế Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. - Ông Hoàng Công Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X tái cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. - Ông Trần Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. - Ông Nguyễn Đức Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. - Ông Cao Xuân Thạo - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, Trưởng Ban Công tác xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI cũng hiệp thương dân chủ, cử 8 vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. 8 Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI - Bà Hà Thị Khiết - nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương). - Bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam. - Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM. - Bà Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. - Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam. - Ông Châu Văn Minh - Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các tổ chức khoa học - kỹ thuật Việt Nam. - Ông Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Trao đổi về chương trình “Tháng nghe dân nói”, bà Hà Thị Nga cho biết, đây là những đợt trao đổi, đối thoại rộng rãi ở nhiều tầng lớp, thành phần khác nhau để lắng nghe ý kiến người dân một cách khách quan, toàn diện trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là những vấn đề nóng mà người dân đang quan tâm. Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao đổi tại họp báo ẢNH: NHƯ Ý Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao đổi tại họp báo ẢNH: NHƯ Ý

DÂNG TRÀO CẢM XÚC Hải trình gần 1.000 hải lý của Đoàn công tác số 14 (năm 2026) đã thực hiện 2 nghi lễ tưởng niệm đầy ý nghĩa để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại vùng biển đảo Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma và trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Lễ tưởng niệm nào cũng dâng trào cảm xúc, khiến nhiều đại biểu nghẹn ngào. Tại vùng biển đảo Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma, Đại tá Phạm Văn Kết - Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân, đọc diễn văn tưởng niệm 64 liệt sĩ chiến đấu hy sinh cách đây 38 năm trong sự kiện Gạc Ma (14/3/1988). Trong khói hương trầm nghi ngút giữa biển trời bao la, câu chuyện về sự quả cảm các anh được nhắc lại khiến ai cũng nghẹn ngào. Các anh đã dũng cảm ngoan cường chấp nhận hy sinh để bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng. Đại tá Kết cho biết, trong nhiều năm qua có 186 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trên các vùng biển đảo khu vực Quần đảo Trường Sa, trong đó có 118 đồng chí của Lữ đoàn 146, đặc biệt là sự hy sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam vào tháng 3/1988. Các anh nằm lại nơi này và hòa mình vào lòng biển đảo quê hương. Mặc dù nhiều năm qua Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cấp, các ngành và trực tiếp là cán bộ chiến sĩ Hải quân đã cố gắng hết sức mình, song lòng biển thì sâu rộng mà sức người thì có hạn, hoàn cảnh bất lợi nên đến nay hình hài nhiều đồng chí vẫn đang phải nằm lại nơi biển sâu lạnh lẽo, đang hàng ngày, hàng giờ mòn mỏi theo thời gian, quặn đau trong sự khắc nghiệt của thiên nhiên bão tố. “Hương trầm quyện gió tỏa quanh/ Vòng hoa Đất mẹ dệt thành huy chương/ Sống không mưu lợi tầm thường/ Hồn thiêng thanh thản ở nơi vĩnh hằng” - những câu thơ được Đại tá Kết đọc lên kết thúc phần diễn văn trong nghẹn ngào, khiến ai nấy cũng rơi lệ. NHỮNG NGƯỜI LÍNH ĐÃ HÓA THÀNH CỘT MỐC CHỦ QUYỀN Lần đầu tiên đến với Trường Sa và dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở vùng biển Cô Lin - Lên Đao - Gạc Ma, anh Nguyễn Viết Thắng (đại biểu đến từ Ngân hàng TMCP Quân đội) không giấu được xúc động. “Buổi lễ tưởng niệm thật xúc động. Với điều kiện sinh sống trên đất liền chúng em không thể tưởng tượng được năm 1988 các anh đã phải chiến đấu hy sinh như thế nào để bảo vệ những hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Được ra Trường Sa, giữa biển trời thiêng liêng, được nghe những câu chuyện cảm động, chúng em thêm thấu hiểu hơn sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ để bảo vệ những tấc đất cho quê hương, cho Tổ quốc, gìn giữ hòa bình cho thế hệ sau”, anh Thắng chia sẻ. “Chuyến đi này không chỉ là trải nghiệm, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay với Tổ quốc, với nhân dân. Là người trẻ, chúng em tự hứa phải cố gắng phấn đấu hơn nữa để cùng chung tay gìn giữ những tấc đất, tấc vàng mà các anh chiến sĩ đã hy sinh hơn 38 năm trước, tiếp nối truyền thống cha ông để cùng chung tay giữ trọn vẹn chủ quyền của Tổ quốc”, anh Thắng nói. Tại thềm lục địa phía Nam, ngay cạnh nhà giàn DK1 lễ tưởng niệm cũng được cử hành trong không khí đầy trang nghiêm để đoàn công tác tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trung tá Lại Văn Tung, Phó Chính ủy Lữ đoàn 127 Vùng 5 Hải quân, xúc động nghẹn ngào khi đọc bài diễn văn tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh nơi đây. Đó là câu chuyện về sự hy sinh của 3 cán bộ chiến sĩ tại nhà giàn DK1/3 Phúc Tần trong cơn bão số 10 (tháng 12/1990) khi nhà giàn bị đánh sập. Thượng úy Nguyễn Hữu Quang đã nhường phần lương khô, phao cứu sinh cho đồng đội, chấp nhận hy sinh để lại tấm gương sáng ngời. Hay như tại nhà giàn DK1/16 Phúc Nguyên bị giật sập trong cơn bão số 8 năm 1988 khiến 3 cán bộ chiến sỹ hy sinh, hình ảnh Chuẩn úy Lê Đức Hồng trong giây phút cuối cùng vẫn giữ vững thông tin liên lạc, gửi lời chào “vĩnh biệt đất liền” trước khi hòa mình vào biển khơi mãi là biểu tượng cao đẹp của ý chí, trách nhiệm và lòng trung thành của người chiến sĩ Hải quân. “Sự hy sinh của các anh trở thành biểu tượng bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân. Đồng thời, là những cột mốc khẳng định vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc giữa trùng khơi... Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Trung tá Tung xúc động. NGUYỄN THÀNH 4 n Thứ Năm n Ngày 14/5/2026 XÃ HỘI Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên vùng biển đảo Trường Sa Hơn 200 đại biểu của Đoàn công tác số 14 (năm 2026) không giấu được nước mắt khi dự lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Trường Sa, vì nhà giàn DK1 thân yêu, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nghẹn ngào tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma giữa Trường Sa Những đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài pha vị mặn mòi của biển cả nhỏ xuống những cánh hoa, được thả xuống biển Trường Sa thân yêu cùng lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân. Chiều 13/5, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, trong đó có Luật Hộ tịch. Luật Hộ tịch mới gồm 4 chương, 30 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/3/2027. Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, Luật Hộ tịch mới phân quyền triệt để, gắn với nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, thẩm quyền đăng ký tất cả sự kiện, thông tin hộ tịch trong nước được giao cho UBND cấp xã. “Người dân được quyền yêu cầu đăng ký hộ tịch tại bất kỳ UBND cấp xã nào, mà không phụ thuộc nơi cư trú, địa giới hành chính”, bà Oanh nêu rõ. Cơ sở dữ liệu hộ tịch được xác định là cơ sở dữ liệu quốc gia, được xây dựng tập trung, thống nhất, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Luật cũng quy định đẩy mạnh số hóa dữ liệu hộ tịch và xác lập giá trị pháp lý của dữ liệu hộ tịch điện tử, xác định nguyên tắc “người dân chỉ cung cấp thông tin một lần”. Lãnh đạo Bộ Tư pháp nhấn mạnh, các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu đã có để giải quyết thủ tục hành chính, thay vì yêu cầu người dân cung cấp nhiều loại giấy tờ như trước đây. Điểm mới nữa là luật đã chuyển từ phương thức "quản lý thụ động" sang "phục vụ chủ động", với các quy định về đăng ký khai sinh, khai tử chủ động trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử. Luật cũng tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm tốt hơn quyền nhân thân của cá nhân, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Theo đó, nhiều quy định mới đã được bổ sung như đăng ký hộ tịch đối với người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam; ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết ở nước ngoài đối với trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam. Quy định về giám sát việc giám hộ cũng được bổ sung, cùng với hoàn thiện quy định về thay đổi thông tin hộ tịch... Để bảo đảm việc triển khai Luật Hộ tịch được thống nhất, không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, Luật đã quy định các nội dung chuyển tiếp phù hợp. Cụ thể, các giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ trước ngày luật có hiệu lực thì tiếp tục có giá trị sử dụng. Các trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa giải quyết xong thì được tiếp tục thực hiện theo quy định. Luật giao Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về thể chế, hạ tầng công nghệ, cơ sở dữ liệu, nguồn nhân lực và kinh phí nhằm bảo đảm các quy định mới của luật được triển khai đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc. TRƯỜNG PHONG-NHƯ Ý Nếu đã có dữ liệu, không được yêu cầu người dân cung cấp nhiều loại giấy tờ Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, Luật Hộ tịch mới quy định, các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu đã có để giải quyết thủ tục hành chính, thay vì yêu cầu người dân cung cấp nhiều loại giấy tờ như trước đây. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: NHƯ Ý Về Luật Tiếp cận thông tin, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết luật mới có 4 chương, 31 điều và có hiệu lực thi hành từ 1/9/2026. Trong đó, luật đã phân định rõ ràng phạm vi thông tin người dân được tiếp cận, thông tin người dân không được tiếp cận và thông tin người dân được tiếp cận có điều kiện.

Theo bản tin công khai mới nhất của WHO về sự kiện này, công bố ngày 8/5 và được chỉnh lý ngày 9/5, chùm ca bệnh trên tàu MV Hondius đã ghi nhận 8 trường hợp, trong đó có 3 ca tử vong (trong đó 2 người chưa được xét nghiệm đã tử vong); 6 người được xét nghiệm xác định nhiễm virus Hanta, đều được xác định là chủng virus Andes (ANDV). WHO đánh giá mức độ nguy cơ đối với hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu là ở mức trung bình, trong khi mức độ nguy cơ đối với dân số toàn cầu là ở mức thấp. Về nguồn lây, WHO cho biết hiện vẫn tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, các chuyên gia của WHO hướng đến giả thuyết hiện nay là ca bệnh đầu tiên có thể đã nhiễm virus trong quá trình tiếp xúc với môi trường hoặc chuột nhiễm virus thông qua hoạt động du lịch ngoài trời, trước khi lên tàu; sau đó việc lây truyền hạn chế từ người sang người có thể đã diễn ra trên tàu qua quá trình tiếp xúc gần và kéo dài. Theo WHO, trong bối cảnh chùm ca bệnh hiện nay, những người có mặt trên tàu và các chuyến bay liên quan được khuyến cáo theo dõi sức khỏe trong 42 ngày sau lần có nguy cơ phơi nhiễm cuối cùng. Cần theo dõi các triệu chứng ban đầu, bao gồm đau đầu, chóng mặt, ớn lạnh, sốt, đau cơ và các vấn đề về đường tiêu hóa như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng, và thường xuyên vệ sinh tay. Đối với người tiếp xúc nguy cơ cao, WHO khuyến cáo theo dõi chủ động và cách ly tại nhà hoặc cơ sở phù hợp trong 42 ngày sau lần phơi nhiễm cuối cùng. WHO không khuyến cáo cách ly đối với người tiếp xúc nguy cơ thấp, nhóm này cần tự theo dõi sức khỏe và đi khám khi xuất hiện triệu chứng. Đến nay, chưa ghi nhận công dân Việt Nam có liên quan đến chùm ca bệnh nêu trên. Cục Phòng bệnh đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, giám sát tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; vệ sinh, khử khuẩn phương tiện; xử lý véc tơ, diệt chuột và chủ động các biện pháp phòng, chống bệnh phù hợp. Đối với Việt Nam, bệnh do virus Hanta không phải là vấn đề hoàn toàn mới trong giám sát dịch tễ. Tuy nhiên, qua rà soát thông tin khoa học hiện có, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do chủng virus Andes. Một số nghiên cứu trước đây tại Việt Nam chủ yếu ghi nhận bằng chứng liên quan một số chủng virus Hanta khác, như virus Seoul hoặc các virus Hanta phát hiện trên động vật. Vì vậy, người dân không hoang mang, lo lắng, cần theo dõi thông tin chính thống, không suy diễn chùm ca bệnh trên tàu du lịch quốc tế thành nguy cơ dịch lan rộng trong cộng đồng tại Việt Nam. Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống chuột để phòng mắc các bệnh lây truyền từ chuột sang người theo khuyến cáo đã được Bộ Y tế thông tin ngày 5/5. Trường hợp sau khi tiếp xúc với chuột, chất thải của chuột hoặc khu vực có dấu vết chuột mà xuất hiện các biểu hiện như sốt, đau cơ, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, ho, tức ngực hoặc khó thở, người dân cần đến cơ sở y tế kịp thời và thông báo tiền sử tiếp xúc để được tư vấn, khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp. PV (theo VIETNAM+) 5 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 14/5/2026 Bộ Y tế vừa trình Chính phủ dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo đảm vận hành hiệu quả cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình. Dự thảo đang được Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Theo Bộ Y tế, mục tiêu của nghị quyết là tạo điều kiện để hai cơ sở y tế lớn này hoạt động ổn định trong giai đoạn 2026-2028, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương tại Hà Nội, đồng thời đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của người dân khu vực Đồng bằng Bắc bộ. Bộ Y tế cho biết, sau khi hoàn thiện hạ tầng và trang thiết bị, thách thức lớn nhất hiện nay không còn nằm ở xây dựng cơ bản mà là vấn đề vận hành. Các khó khăn chủ yếu liên quan đến nhân lực, cơ chế tài chính, duy trì hoạt động chuyên môn kĩ thuật và bảo đảm nguồn kinh phí trong giai đoạn đầu. Vì vậy, Bộ Y tế đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù để cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có thể hoạt động tương đương cơ sở chính tại Hà Nội. Một trong những đề xuất đáng chú ý là xếp hạng chuyên môn kĩ thuật của hai cơ sở tại Ninh Bình tương đương bệnh viện chính ở Hà Nội. Theo Bộ Y tế, chủ trương đặt ra là xây dựng hai cơ sở thành một hệ thống thống nhất, đồng bộ và liên thông về chuyên môn, với định hướng phát triển kĩ thuật cao, chất lượng tương đương bệnh viện hạng đặc biệt. Bộ Y tế đề xuất cho phép hai cơ sở sử dụng chung kết quả đấu thầu thuốc, thiết bị y tế và hóa chất; đồng thời được điều chuyển thuốc, vật tư và trang thiết bị giữa các cơ sở nhằm phục vụ hoạt động chuyên môn hiệu quả hơn. ​Bộ Y tế đánh giá cơ sở 2 của cả hai bệnh viện được đầu tư đồng bộ với nhiều trang thiết bị hiện đại, thậm chí có những hạng mục vượt trội hơn cơ sở hiện hữu tại Hà Nội. Cùng với đó, các bệnh viện sẽ luân phiên cử đội ngũ bác sĩ, chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Hà Nội về làm nòng cốt tại Ninh Bình, trong khi các bộ phận hành chính, hỗ trợ và chuyên môn dùng chung sẽ vận hành song song cho cả hai cơ sở. CƠ CHẾ BẢO HIỂM Y TẾ, CHUYỂN TUYẾN Liên quan BHYT, Bộ Y tế đề xuất cho phép hai bệnh viện kí hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với cơ quan bảo hiểm xã hội tại Hà Nội. Đồng thời, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được lựa chọn hình thức hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc giữa cơ sở chính và cơ sở 2. Trong trường hợp hạch toán phụ thuộc, giám đốc hai bệnh viện sẽ trực tiếp kí hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với Bảo hiểm xã hội Hà Nội. Mức giá dịch vụ khám chữa bệnh đã được phê duyệt cho cơ sở tại Hà Nội cũng sẽ được áp dụng chung cho cơ sở tại Ninh Bình. Ngoài ra, Bộ Y tế đề xuất cho phép hai cơ sở sử dụng chung kết quả đấu thầu thuốc, thiết bị y tế và hóa chất; đồng thời được điều chuyển thuốc, vật tư và trang thiết bị giữa các cơ sở nhằm phục vụ hoạt động chuyên môn hiệu quả hơn. Một cơ chế khác cũng được đề xuất là cho phép chuyển người bệnh trực tiếp giữa cơ sở chính và cơ sở 2 mà không cần kí hợp đồng riêng khi thực hiện chuyển tuyến, chuyển mẫu bệnh phẩm, triển khai kĩ thuật hoặc thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng. Theo Bộ Y tế, đây là giải pháp cần thiết để duy trì chất lượng chuyên môn ngay từ những năm đầu vận hành. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 1.150 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2028 để thu hút và bảo đảm nhân lực cho hai cơ sở tại Ninh Bình. Khoản kinh phí này bao gồm hỗ trợ thuê nhà cho cán bộ, viên chức luân phiên từ Hà Nội về công tác với mức tối đa 2,5 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ phương tiện đi lại giữa Hà Nội và Ninh Bình với mức thuê xe khoảng 3,6 triệu đồng/ xe/ngày. Bên cạnh đó là chính sách hỗ trợ thu hút nhân lực theo từng nhóm vị trí việc làm. Mức hỗ trợ dự kiến dao động từ 11,6-15,6 triệu đồng/người/tháng, tùy trình độ và chức danh chuyên môn. Trong đó, nhóm bác sĩ có mức hỗ trợ cao nhất khoảng 15,6 triệu đồng/tháng; điều dưỡng khoảng 12,2 triệu đồng/tháng; các vị trí hộ lí và hành chính khoảng 11,6 triệu đồng/tháng. Theo tính toán của Bộ Y tế, tổng kinh phí dành riêng cho các chính sách hỗ trợ nhân lực trong 3 năm đầu vào khoảng 992,7 tỷ đồng. ​HÀ MINH Bộ Y tế cũng đề xuất bổ sung khoảng 161 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để đào tạo nhân lực cho cơ sở 2, bao gồm bác sĩ, điều dưỡng, kĩ thuật viên và đội ngũ quản lí. Cơ quan này cho rằng hiện việc đào tạo nhân lực chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí tự chủ của bệnh viện, gây áp lực lớn khi nguồn thu chưa ổn định nhưng vẫn phải bảo đảm chi thường xuyên. Trong khi đó, đào tạo đội ngũ chất lượng cao là yếu tố then chốt để duy trì chất lượng chuyên môn của cơ sở 2 ngang với cơ sở chính tại Hà Nội. Bộ Y tế đang đề xuất hàng loạt cơ chế đặc thù cho cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình, từ cơ chế tài chính, bảo hiểm y tế đến chính sách thu hút nhân lực. Ngày 13/5, Bộ Y tế cập nhật thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) liên quan chùm ca bệnh do virus Hanta ghi nhận trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius. Theo Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế, đến nay chưa ghi nhận công dân Việt Nam có liên quan đến chùm ca bệnh nêu trên. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 cần cơ chế đặc thù để hoạt động Cơ chế đặc thù cho cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp liên quan virus Hanta Tàu du lịch MV Hondius tại cảng Granadilla, thuộc đảo Tenerife, Tây Ban Nha ngày 10/5/2026 ẢNH: TTXVN

​ ĐIỂM NGHẼN TỪ THIẾU TRƯỜNG CÔNG LẬP So với cả nước, Hà Nội năm nào cũng “nóng” về tuyển sinh và thiếu trường lớp. Toàn thành phố hiện có khoảng 2,3 triệu học sinh các cấp với hơn 2.900 trường học, trong đó khối công lập có khoảng 2.300 trường từ mầm non đến THPT. Tuy nhiên, bậc THPT hiện ít trường công nhất, với con số 124 và dự kiến tăng lên 127 trong năm học tới. Riêng bậc tiểu học, nhiều nơi có sĩ số 40-50 em/lớp, vượt xa quy định của Bộ GD&ĐT. Áp lực đổ dồn về bậc THPT khi số lượng học sinh tốt nghiệp THCS hằng năm lớn, lại tăng thêm hàng chục nghìn em mỗi năm nhưng hiện chỉ có 124 trường công lập, con số quá ít ỏi. Khi hạ tầng không đáp ứng, áp lực dồn nén lên học sinh, phụ huynh trong một kỳ thi là điều khó tránh khỏi. Năm học này, có 147.000 em tốt nghiệp THCS, sau khi phân luồng, còn 125.000 em dự thi nhưng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập chỉ 55%, tỉ lệ thấp nhất trong vòng chục năm qua. Ngoài trường công, Hà Nội còn có hơn 100 trường THPT tư thục nhưng trường chất lượng tốt điểm chuẩn đầu vào cao. Trường tuyển bằng xét học bạ, phụ huynh còn e ngại điều kiện dạy học, học phí, phụ phí, chất lượng đầu ra… Do đó, cánh cửa trường công vốn đã hẹp lại càng ngột ngạt khi có nhiều học sinh dự thi, tỉ lệ chọi vào trường top đầu Hà Nội, nơi học sinh giỏi cạnh tranh nhau năm nay ở mức 1/3.35, nghĩa là cứ hơn 3 thí sinh dự thi mới có 1 em trúng tuyển. Áp lực thi vào lớp 10 của Hà Nội dồn nén vào khu vực nội đô, nơi có nhiều toà chung cư chọc trời, mọc san sát nhau nhưng “quên” xây trường học. Tại quận Hà Đông cũ, có năm hơn 9.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng chỉ có 3 trường công lập tuyển không đến 2.000 chỉ tiêu. Hay khu vực lõi Hoàn Kiếm, Đống Đa nhiều năm nay không có một trường THPT nào được xây mới. Sợ thi trượt, học sinh lớp 9 Hà Nội đã và đang trải qua những ngày học, luyện thi căng thẳng ở trường lẫn trung tâm. Có con thi chuyển cấp, phụ huynh cũng tốn kém chi phí học thêm, căng thẳng tinh thần. Nguyễn Đình Anh, học sinh lớp 9, Trường THCS Kim Giang cho biết, đăng ký nguyện vọng 1 vào THPT Yên Hòa, nguyện vọng 2 vào THPT Nhân Chính. Ban ngày học ở trường, tối em học thêm 2 ca đến 21 giờ về nhà, sau đó làm bài tập đến 1-2 giờ sáng. Dịp lễ 30/4 kéo dài nhưng cả gia đình không dám đi chơi để con ôn thi. “Ngủ ngày 4-5 tiếng, giải trí càng không có thời gian nên rất mệt nhưng phải cố vì nhìn số lượng thí sinh dự thi, em sợ mình trượt”, Đình Anh nói. Học sinh áp lực, nhà trường, giáo viên cũng căng thẳng theo. Tại Trường THCS Gia Thụy (Hà Nội), nhiều tháng nay, thầy cô dạy thêm miễn phí cho học sinh mỗi môn thi 2 tiết/ tuần. Chưa yên tâm, từ 7 giờ sáng hằng ngày, thầy cô giáo các các bộ còn tăng cường “tiết 0”, nghĩa là cô trò đến trường sớm hơn 1 tiết để có thời gian truy bài. Qua đó, học sinh còn hổng, yếu được thầy cô có kế hoạch dạy bù, giao bài trong giai đoạn tăng tốc. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Hiệu trưởng Trường THCS Gia Thụy cho biết, đa số học sinh chọn thi vào lớp 10 và kỳ thi có sự cạnh tranh cao nên từ đầu năm học, nhà trường đã phải có chiến lược, lộ trình theo từng giai đoạn để xây dựng kế hoạch ôn tập sát sao. Hằng tháng, trường tổ chức khảo sát, đánh giá từng môn để các em nắm chắc kiến thức cơ bản, đáp ứng được yêu cầu đề thi và phụ huynh nắm bắt tình hình học tập của con. Trong khi đó, hiệu trưởng một trường THCS khác nói: căng thẳng thi tuyển vượt cấp là nguyên nhân chính dẫn đến học thêm. Mỗi tuần, trường học dạy thêm không vượt quá 2 tiết/ môn, muốn tăng cường, hiệu trưởng phải “xin” Sở GD&ĐT phê duyệt. “Tỉ lệ cạnh tranh cao, phụ huynh nóng lòng phải học thêm ở các trung tâm, thầy cô có tiếng. Thấy con nhà khác học, con mình không học không yên tâm nên học sinh bị cuốn theo vòng xoáy học ngày, học thêm đến kiệt sức để thi”, hiệu trưởng này nói. Thực tế, từ nhiều tháng trước, các trung tâm dạy thêm, luyện thi tại Hà Nội sáng đèn cả ngày lẫn đêm để dạy thêm, lịch dạy kín mít cả các ngày nghỉ Thứ bảy, Chủ nhật. THIẾU TRƯỜNG, TUYỂN SINH CĂNG THẲNG TẠI TPHCM Tại TPHCM, quy mô học sinh tăng nhanh trong khi hạ tầng giáo dục chưa theo kịp khiến địa phương rơi vào tình trạng quá tải trường lớp nghiêm trọng. Có nơi lớp học 40m2 phải bố trí hơn 55 học sinh, nhiều phường vẫn chưa có trường THCS, thiếu trường THPT. Theo UBND TPHCM, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giữa TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, quy mô hệ thống giáo dục tăng lên rất lớn, trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Hiện nay, toàn thành phố có 3.438 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông, trong đó 2.113 trường công lập; 1.325 trường ngoài công lập. Tổng số học sinh toàn hệ thống khoảng 2.524.780 học sinh. Tuy nhiên, áp lực dân số cơ học tăng nhanh nhiều năm qua khiến bài toán trường lớp tại thành phố ngày càng căng thẳng, đặc biệt ở các khu vực đô thị hóa mạnh. Riêng năm học 2026-2027, TPHCM dự kiến đón hơn 197.000 học sinh lớp 1. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có hơn 160.000 thí sinh đăng ký dự thi nhưng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập chỉ khoảng 116.000 em. Điều đó đồng nghĩa hơn 40.000 học sinh sẽ phải chuyển hướng sang hệ giáo dục thường xuyên, trường tư thục hoặc học nghề. Không chỉ áp lực tuyển sinh, nhiều địa phương còn đối mặt tình trạng thiếu trường, thiếu lớp kéo dài. Tại phường Tây Nam (TPHCM), nhiều trường học đang hoạt động vượt công suất thiết kế. Ở Trường Tiểu học An Tây, tình trạng quá tải diễn ra ở nhiều khối lớp. Có lớp học diện tích chỉ khoảng 40m2 nhưng phải bố trí tới 58 học sinh, vượt xa quy chuẩn tối đa 35 học sinh/lớp. Thiếu trường, nhiều học sinh sau khi hoàn thành bậc tiểu học phải di chuyển khá xa để tiếp tục học THCS. Theo cô Nguyễn Thị Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Tây, nhiều học sinh sau khi học xong lớp 5 sẽ được phân tuyến về Trường THCS An Điền, quãng đường di chuyển lên tới khoảng 7km. Nhiều phường cũng đang trong tình trạng thiếu trường, lớp. Bà Trần Thị Phương Thảo, công chức phụ trách giáo dục thuộc Phòng Văn hóa - xã hội phường Tân Sơn, cho biết địa phương hiện có các trường tiểu học như Tân Trụ, Nguyễn Văn Kịp và Phan Huy Ích nhưng chưa có trường THCS. “Năm học tới phải tính toán phân tuyến phù hợp cho 815 học sinh lớp 5 vào lớp 6. Chúng tôi đang làm việc với các phường lân cận để tiếp nhận học sinh nhưng các nơi này cũng đang chịu áp lực tuyển sinh rất lớn”, bà Thảo nói. Tương tự, phường Phú Thuận hiện có gần 1.000 học sinh chuẩn bị vào lớp 6 trong năm học tới nhưng vẫn chưa có trường THCS. Trước áp lực ngày càng lớn, UBND TPHCM vừa phát động chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” nhằm kịp phục vụ năm học mới. Theo kế hoạch, thành phố sẽ triển khai khoảng 70 dự án trường học trong năm 2026 với tổng cộng 1.251 phòng học xây mới, trong đó hơn 1.000 phòng học tăng thêm. Riêng 48 dự án với khoảng 900 phòng học phải hoàn thành trước tháng 9 để kịp đưa vào sử dụng. HÀ LINH - NGUYỄN DŨNG 6 n Thứ Năm n Ngày 14/5/2026 KHOA GIÁO Học sinh học thêm đến đêm muộn tại một trung tâm luyện thi ở Tam Hưng (Hà Nội) Phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra thực trạng thi lớp 10 căng thẳng hơn đại học mà điểm nghẽn là do không đủ trường, đủ thầy. Nhấn mạnh học là phải thi nhưng thi để đánh giá chất lượng, không phải để loại học sinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải làm sao có đủ trường, lớp đảm bảo cho học sinh đi học. THI LỚP 10 CĂNG THẲNG HƠN ĐẠI HỌC: Bài 1: Không đủ trường, đủ thầy Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội chia sẻ, giai đoạn 2025-2030, Thành phố tiếp tục triển khai 56 dự án theo tiến độ, xây mới 12 trường. Trong năm 2026, đưa vào hoạt động 3 trường và sửa chữa, cải tạo 47 trường chống xuống cấp. Giải pháp sử dụng các trụ sở phường, xã sau sáp nhập để xây dựng trường học cũng được đánh giá rất khả thi và ngành tham mưu với Thành phố dành 5% quỹ đất do phường, xã quản lý cho phép chuyển đổi để xây dựng trường học. Về quy hoạch, đảm bảo mạng lưới trường THPT từ 3-5 vạn dân có 1 trường công lập.

