Báo Tiền Phong số 114

GIẢI U17 ĐÔNG NAM Á 2026: VIỆT NAM THÀNH ÁC MỘNG CỦA AUSTRALIA THỨ SÁU 24/4/2026 Số 114 0977.456.112 TRANG 12 TRANG 3 TRANG 7 TRANG 15 Khai mạc Triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” Việt Nam-Hàn Quốc hướng đến kim ngạch 150 tỷ USD DOANH THU 3 TỶ ĐỒNG/NĂM, HỘ KINH DOANH CHỈ LÃI 20 TRIỆU/THÁNG Lan tỏa sáng kiến giảm phát thải, mở lối việc làm xanh TRANG 16 TRANG 8-9 vé tàu xe còn nhiều Khách tăng nhẹ, TRANG 6 Giáo dục đại học vào cuộc đua lớn TRANG 2 TRAO 199 THẨM QUYỀN ĐẶC THÙ, VƯỢT TRỘI CHO HÀ NỘI ĐI LẠI DỊP GIỖ TỔ VÀ LỄ 30/4: Cầu Trần Hưng Đạo dự kiến hoàn thành năm 2027, không chỉ giảm tải cho khu vực lõi nội đô mà còn mang tính biểu tượng bởi kiến trúc và phương án chiếu sáng độc đáo Hành khách tại bến xe Miền Tây, TPHCM ẢNH: HỮU HUY QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI): Sôi động chuỗi trải nghiệm Đi đâu để tránh quá tải?

Trước đó, trình bày giải trình, tiếp thu ý kiến về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, Chính phủ đã rà soát tổng thể dự thảo luật, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ Nghị quyết số 02 và các nghị quyết trụ cột khác của Bộ Chính trị, phù hợp với yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật. Cùng với đó, ban soạn thảo cũng rà soát, tập trung phân cấp, phân quyền thực chất, toàn diện cho chính quyền Thủ đô gắn với thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ, tăng cường trách nhiệm giải trình, bảo đảm minh bạch trong tổ chức thực hiện. Các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, đồng thời phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp chính quyền thành phố tiếp tục được hoàn thiện theo hướng: HĐND quyết định các chính sách lớn; UBND quy định trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện; Chủ tịch UBND chỉ đạo, điều hành và tổ chức phối hợp thực hiện. Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật giao chính quyền thành phố 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội. Trong đó, HĐND có 127 thẩm quyền; UBND có 56 thẩm quyền; chủ tịch UBND có 16 thẩm quyền. Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng cho biết, quy định đã tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, toàn diện để thành phố phát huy tối đa tiềm năng, vị thế và tính chủ động, sáng tạo trong xây dựng, phát triển Thủ đô theo phương châm “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC BIỆT VỚI CÁC DỰ ÁN LỚN Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng khẳng định vai trò chủ động của chính quyền Thủ đô trong thiết kế, tổ chức thực hiện và thử nghiệm chính sách. Đồng thời, bổ sung các quy định nhằm bảo đảm chặt chẽ, gồm: Không áp dụng thủ tục rút gọn trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; làm rõ thẩm quyền ban hành văn bản của chủ tịch UBND; bổ sung yêu cầu về xác định cơ chế kiểm tra, giám sát, trách nhiệm giải trình khi ban hành văn bản, trách nhiệm đánh giá hiệu quả văn bản sau ban hành và tổng kết thực tiễn. Dự thảo luật bổ sung phạm vi thí điểm gồm “cơ chế, chính sách khác theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền” để bảo đảm tính bao quát. Cùng với đó, giới hạn thời gian thí điểm chính sách mới không quá 5 năm và cơ chế tạm dừng khi phát sinh rủi ro vượt quá mức độ đã được dự báo. Về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thủ đô, các chính sách được rà soát, hoàn thiện theo hướng chặt chẽ, khả thi, bảo đảm kiểm soát và phù hợp thực tiễn. Cụ thể, dự thảo làm rõ thẩm quyền của chính quyền thành phố trong quy hoạch, quản lý không gian phát triển và yêu cầu phối hợp với các bộ liên quan để bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, nhất là đối với không gian tầm cao. Dự thảo trao quyền cho HĐND thành phố quyết định áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt đối với các dự án lớn, quan trọng trên cơ sở được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền và sau khi tham vấn các bộ, ngành có liên quan, quyết định gia hạn thời gian không quá 6 tháng để hoàn thiện điều kiện về khởi công xây dựng công trình đối với các dự án thực hiện theo Nghị quyết số 258 của Quốc hội. Luật Thủ đô (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com Trao 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội cho Hà Nội Chiều 23/4, với đại đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Theo đó, đã trao 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội cho Hà Nội. Trao đổi với báo chí về Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định: Sự đồng thuận rất cao của các đại biểu Quốc hội đã thể hiện sự mong muốn Hà Nội có những cơ chế đặc thù để phát triển hơn nữa, xứng đáng với vị trí, vai trò Thủ đô, dẫn dắt các tỉnh, thành phố trong cả nước cùng phát triển. Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, Luật Thủ đô được ban hành là sự quyết tâm chính trị rất lớn của Trung ương, thành phố và toàn xã hội, với mong muốn Hà Nội có thể chế vượt trội để góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội là thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc” vươn tầm khu vực và thế giới đã đề ra tại Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này được ban hành với tư duy mới khi thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện gắn với cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình, bảo đảm Thủ đô có đủ thẩm quyền, công cụ và nguồn lực để chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện đối với các vấn đề phát triển của Thủ đô. Phân tích thêm về những thẩm quyền mới của Thủ đô sau khi luật ban hành, ông Thắng cho biết, một số nội dung đã thực hiện phân quyền mạnh mẽ, như: Tự chủ trong quản lý tổ chức bộ máy và biên chế, quy định HĐND thành phố được trao quyền quyết định biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố; cho phép người trực tiếp sử dụng công chức thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm và đánh giá. Thành phố có cơ chế đặc thù trong việc tuyển chọn, thuê và sử dụng người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước. Cùng với phân quyền trong thí điểm chính sách, Luật Thủ đô (sửa đổi) còn phân quyền cho thành phố chủ động xây dựng các cơ chế thí điểm, thử nghiệm đối với các chính sách mới hoặc khác với quy định pháp luật hiện hành để xử lý các “điểm nghẽn” thể chế. Về phân quyền trong quản lý, bảo vệ, sử dụng tài nguyên, ông Vũ Đại Thắng nhận định: Thành phố được ban hành cơ chế quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên rừng, tài nguyên nước, tài nguyên khác; biện pháp tái điều chỉnh đất đai; biện pháp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất với yêu cầu tuân thủ điều kiện, nguyên tắc trong chuyển mục đích sử dụng đất và quy hoạch được phê duyệt. Về phân quyền trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng, thành phố được ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp lập, quản lý, thực hiện quy hoạch. Thành phố được chủ động trong xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển đô thị xanh, thông minh, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) và cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị. Về phân cấp trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, thành phố được chủ động trong cơ cấu thu, chi ngân sách; quyết định các khoản tín dụng, lập các quỹ tài chính để phục vụ đầu tư phát triển. Thành phố có thẩm quyền trong phê duyệt dự án đầu tư lớn, quan trọng, được áp dụng phương thức lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu để triển khai thực hiện dự án; quyết định các hình thức xã hội hóa, hợp tác công - tư, cơ chế mới trong khai thác tài sản công, công trình, hạ tầng công. Cùng với đó là các cơ chế, chính sách, mô hình phát triển mới trong các lĩnh vực: khoa học và công nghệ, văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, an sinh xã hội. TRẦN HOÀNG QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI): Cầu Trần Hưng Đạo dự kiến hoàn thành năm 2027, không chỉ giảm tải cho khu vực lõi nội đô mà còn mang tính biểu tượng bởi kiến trúc và phương án chiếu sáng độc đáo Liên quan tới vùng Thủ đô, liên kết vùng, dự thảo luật chỉnh lý theo hướng khẳng định vai trò trung tâm, dẫn dắt của Thủ đô; tạo cơ chế để các địa phương chủ động tham gia liên kết, được áp dụng quy định của Luật Thủ đô khi thực hiện dự án chung; cho phép sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư liên vùng nhằm giải quyết các vấn đề hạ tầng, môi trường, dịch vụ thiết yếu phục vụ lợi ích chung. Kỳ vọng phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội thông qua đã giao cho Hà Nội vai trò “thiết kế chính sách” ở tầm cao hơn để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, kỳ vọng phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Luật Thủ đô (sửa đổi) có những cơ chế nhằm thu hút, trọng dụng và phát triển nguồn nhân lực, cơ chế bảo vệ cán bộ “dám nghĩ, dám làm” qua quy định loại trừ hoặc miễn trách nhiệm pháp lý cho những người tham gia xây dựng, ban hành và thi hành Luật Thủ đô trong trường hợp không vụ lợi, đã thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn xảy ra thiệt hại. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng

3 n Thứ Sáu n Ngày 24/4/2026 THỜI SỰ Sáng 23/4, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. MỞ RỘNG MIỄN NỘP THUẾ VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ Nêu ý kiến, đại biểu Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau) nhìn nhận, đây là bước điều chỉnh linh hoạt trong quản lý thuế, đồng thời phản ánh yêu cầu thực tiễn hiện nay, bởi rất nhiều hộ kinh doanh, người dân có ý kiến về ngưỡng 500 triệu doanh thu hiện nay. Về con số cụ thể, đại biểu cho rằng, mức doanh thu của hộ kinh doanh trong diện miễn thuế không phải 2 tỷ mà phải là 3 tỷ mỗi năm. Ông Thanh phân tích: Mỗi năm doanh thu 3 tỷ đồng, chia bình quân một tháng là 250 triệu đồng. Trừ tất cả chi phí thuê mặt bằng, lãi suất, thuê nhân công.., hộ kinh doanh lời khoảng 10% - tương đương 20 triệu đồng. Mức 20 triệu đồng cho một hộ kinh doanh với 2 vợ chồng, 2 đứa con - với tổng số 4 người trong gia đình, như vậy là rất thấp”, ông Thanh lưu ý. Nhắc lại tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15, nhiều đại biểu chưa đồng tình với ngưỡng 500 triệu đồng, ông đề xuất quy định một khung cứng trong luật với doanh thu tối thiểu và doanh thu tối đa được miễn giảm thuế. Đối với mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, theo ông, việc cân nhắc quy định cụ thể trong luật cũng là vấn đề cần lưu ý, bởi đây không chỉ là tính kỹ thuật lập pháp mà còn liên quan trực tiếp đến nguồn thu ngân sách nhà nước. “Mở rộng ngưỡng miễn nộp thuế doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, về ngắn hạn có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước, nhưng về lâu dài có thể tạo dư địa để khu vực này phát triển, mở rộng việc làm và tăng thu thuế bền vững hơn”, ông Thanh nói. ĐỀ XUẤT NGƯỠNG SÀN VÀ TRẦN TỪ 1 - 2 TỶ ĐỒNG Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) lưu ý, việc xác định ngưỡng chịu thuế cần dựa trên nguyên tắc: chỉ đánh thuế khi hoạt động kinh doanh tạo ra thu nhập thực sự cao hơn mức bình quân xã hội. “Nếu sau khi trừ chi phí, thu nhập của hộ kinh doanh chỉ tương đương người làm công ăn lương, thì đánh thuế không những bất hợp lý mà còn phản tác dụng do chi phí tuân thủ thường lớn hơn số thuế phải nộp”, bà Tú Anh nêu. Đại biểu phân tích, ngưỡng doanh thu chịu thuế hiện hành là 500 triệu đồng/năm. Trong khi đó, GDP bình quân đầu người năm 2025 đã đạt 125,5 triệu đồng, và dự kiến năm 2026 đạt khoảng 128 - 130 triệu đồng. Như vậy, ngưỡng hiện tại chỉ tương đương khoảng 4 lần GDP bình quân đầu người - thấp hơn đáng kể so với thông lệ quốc tế. Từ khảo sát tại các nước có nền kinh tế tương đồng, đại biểu cho hay, khi áp dụng vào điều kiện Việt Nam, mức tương đương sẽ khoảng 1 tỷ đến 1,9 tỷ đồng. Từ cơ sở đó, bà Tú Anh đề nghị quy định: ngưỡng sàn không thấp hơn 1 tỷ đồng và ngưỡng trần không quá 2 tỷ đồng. “Khoảng này đủ để Chính phủ điều hành linh hoạt theo từng thời kỳ, nhưng vẫn nằm trong giới hạn do Quốc hội quyết định”, đại biểu nói. Tán thành việc giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế, nhưng đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) đề nghị làm rõ hơn cơ chế kiểm soát việc thực hiện. Bà Nga cảnh báo về việc phát sinh tình trạng chia nhỏ hộ kinh doanh, chia nhỏ dòng tiền, chia nhỏ điểm bán hoặc đứng tên nhiều người để nằm dưới ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế. Nữ đại biểu đề nghị làm rõ cơ chế kiểm soát chống lợi dụng chính sách và vì sao chọn doanh thu mà không phải tiêu chí khác phản ánh sát hơn năng lực tài chính thực của doanh nghiệp? LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Doanh thu 3 tỷ đồng/năm, hộ kinh doanh chỉ lãi 20 triệu/tháng Với tổng doanh thu 3 tỷ đồng/ năm, trung bình mỗi tháng doanh thu 250 triệu đồng, khi trừ tất cả chi phí, hộ kinh doanh lời khoảng 10% - tương đương 20 triệu đồng. “Con số này rất thấp với một hộ gia đình”, đại biểu Quốc hội nhận định. “Chính phủ cần thiết kế các nguyên tắc chống chia tách giả tạo doanh thu; đồng thời có cơ chế báo cáo định kỳ để bảo đảm việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu thực sự đúng mục tiêu hỗ trợ, không trở thành kẽ hở làm thất thu ngân sách”. Đại biểu NGUYỄN THỊ VIỆT NGA (đoàn Hải Phòng) Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) cảnh báo về việc phát sinh tình trạng chia nhỏ hộ kinh doanh, chia nhỏ dòng tiền, chia nhỏ điểm bán ẢNH: NHƯ Ý Ưu đãi thuế ô tô điện, lo ngại ô nhiễm môi trường Sáng 23/4, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong đó, nhiều đại biểu góp ý về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện chạy bằng pin. Đại biểu Quốc hội Đoàn Hùng Vũ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, đồng tình với đề xuất tiếp tục ưu đãi thuế của Chính phủ. Cụ thể, chính sách ưu đãi thuế đối với ô tô chở người dưới 24 chỗ chạy bằng pin sẽ được kéo dài đến hết năm 2030. Tuy nhiên, đại biểu lưu ý rủi ro ô nhiễm môi trường từ pin xe điện khi hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng. Theo ông Vũ, chính sách khuyến khích tiêu dùng cần đi kèm phát triển hạ tầng trạm sạc, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất pin thân thiện với môi trường. Ngoài ra, đại biểu đề nghị bổ sung quy định bắt buộc doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe điện phải thu hồi, tái chế pin đã qua sử dụng, đồng thời xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chuyên nghiệp. Cùng với đó, cần có cơ chế khuyến khích đầu tư nghiên cứu công nghệ tái chế, thay thế các loại pin công nghệ cũ bằng pin thế hệ mới an toàn hơn, tránh nguy cơ phát sinh dạng ô nhiễm mới trong quá trình xử lý. Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) tán thành chính sách này để phù hợp với mục tiêu chuyển đổi xanh, giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, bà Nga lưu ý, ưu đãi thuế chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm hạ tầng sạc, khả năng đáp ứng của lưới điện phân phối, xử lý pin thải và nâng tỉ lệ nội địa hóa. “Hồ sơ đánh giá tác động đã thừa nhận rủi ro quá tải cục bộ lưới điện, thách thức xử lý pin sau sử dụng và tác động giảm thu ngân sách khoảng 10.000 tỷ đồng mỗi năm”, bà Nga lo ngại. LUÂN DŨNG Cảnh báo rủi ro ô nhiễm môi trường từ pin xe điện, đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định bắt buộc doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe điện phải thu hồi, tái chế pin đã qua sử dụng. Đại biểu Quốc hội Đoàn Hùng Vũ ẢNH: NHƯ Ý Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng, ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế ở mức 1 tỷ đồng/năm đối với hộ kinh doanh là “hài hòa với thời điểm hiện nay”. Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Theo ông Tuấn, qua ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường, Quốc hội rất quan tâm đến ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế. Bộ Tài chính đã chỉ đạo sát sao, soạn sẵn nghị định và gửi Bộ Tư pháp thẩm định, đảm bảo ngay sau khi luật được ban hành, Chính phủ sẽ khẩn trương ban hành ngay các văn bản hướng dẫn để luật sớm đi vào cuộc sống. “Về ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế, chúng tôi đã cân nhắc nhiều mặt, tính toán kỹ tác động đến cả thu ngân sách và đối tượng nộp thuế. Ngưỡng 1 tỷ đồng, chúng tôi cho rằng là hài hòa với thời điểm hiện nay. Trong luật cũng đã tiếp thu theo hướng: Ngưỡng cụ thể sẽ giao cho Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, ông Tuấn nêu rõ. Phân tích thêm, ông Tuấn cho biết, ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế ở mức 1 tỷ đồng là gấp đôi mức hiện hành, tác động đến khoảng 7.000 tỷ đồng thu ngân sách. Cụ thể, với các hộ kinh doanh, sẽ tác động giảm thu ngân sách khoảng 4.800 tỷ đồng. Với các doanh nghiệp nhỏ (256.000 doanh nghiệp), tác động giảm thu ngân sách khoảng 2.100 tỷ đồng. Ông Tuấn cho biết, điều này là phù hợp trong điều kiện hiện nay, bộ sẽ cân nhắc kỹ, tính toán thêm và có báo cáo cụ thể. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, các đại biểu cũng rất quan tâm đến công tác quản lý thuế. Theo ông Tuấn, luật thuế được thiết kế đảm bảo tính trung lập và tính hiệu quả, tức là đảm bảo chi phí hành thu thấp nhất và chi phí tuân thủ của người nộp thuế cũng thấp nhất. “Vì thế, sau khi cân nhắc nhiều mặt, chúng tôi mới đưa ra mức doanh thu không phải nộp thuế là 1 tỷ đồng”, ông Tuấn nêu. T.PHONG BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH: Ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng không nộp thuế là hài hòa

​COI CHỪNG “BẪY” SÍNH NGOẠI Răng sứ là một dịch vụ y khoa, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và quy trình chặt chẽ. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều cơ sở nha khoa hiện nay lại vận hành theo hướng thương mại hóa. Một bác sĩ lâu năm trong lĩnh vực răng hàm mặt (thuộc Bệnh viện Răng hàm mặt TƯ) cho biết, không ít phòng khám không do bác sĩ trực tiếp đầu tư mà thuộc về các cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh. Điều này dẫn tới việc mục tiêu lợi nhuận đôi khi được đặt lên trên yếu tố chuyên môn. “Có những trường hợp quảng cáo làm răng thẩm mỹ chỉ khoảng 20 triệu đồng cho cả hàm. Bệnh nhân đến và bị mài răng xong, phòng khám bắt đầu tư vấn rằng loại đã chọn không phù hợp, khuyến nghị chuyển sang loại cao cấp hơn. Khi đó, bệnh nhân đã ở thế ‘đâm lao phải theo lao’, buộc phải chấp nhận mức giá cao hơn nhiều lần”, vị bác sĩ chia sẻ. Một trong những chiêu thức phổ biến là đưa ra nhiều lựa chọn vật liệu với mức giá khác nhau, thường gắn với xuất xứ như Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Thụy Sỹ… Trong khi đó, theo chuyên gia, sự khác biệt thực tế giữa một số dòng sản phẩm không quá lớn. Tuy nhiên, tâm lý “sính ngoại” của người Việt lại khiến nhiều bệnh nhân sẵn sàng chi thêm tiền để chọn các loại được quảng cáo là nhập khẩu cao cấp. “Có khi thực chất chỉ có hai phân khúc chất lượng, nhưng phòng khám lại chia thành ba, bốn loại để tạo cảm giác đa dạng và đánh vào tâm lý người dùng. Mỗi lựa chọn nhỉnh hơn một chút về giá, nhưng cộng dồn lại là con số không nhỏ”, bác sĩ này nói. Không chỉ dừng ở vật liệu, vấn đề bảo hành cũng là một “điểm nóng”. Trên thị trường, mức giá một mão răng sứ loại tốt thường dao động từ 6-10 triệu đồng, đi kèm thời gian bảo hành 7-10 năm. Tuy nhiên, có nơi đưa ra mức giá lên tới 15 triệu đồng với lời hứa bảo hành trọn đời. Theo các chuyên gia, đây là cam kết khó có cơ sở thực tế. “Một chiếc răng sứ nếu làm tốt có thể sử dụng lâu dài, nhưng không có sản phẩm y tế nào được bảo hành vài chục năm một cách chắc chắn. Chưa kể, không ai đảm bảo phòng khám sẽ tồn tại lâu đến vậy. Có trường hợp chỉ sau một thời gian, cơ sở đã đóng cửa hoặc thay đổi nhân sự, khiến cam kết bảo hành trở nên vô nghĩa”, một chuyên gia phân tích. Thực tế cũng ghi nhận tình trạng bệnh nhân tìm đến các bệnh viện chuyên khoa lớn do lo ngại chất lượng, nhưng vì quá tải nên lại được “giới thiệu” sang phòng khám tư nhân. Trong khi đó, nhiều người thiếu thông tin, dễ bị dẫn dắt bởi quảng cáo hoặc lời tư vấn thiếu minh bạch. Ở góc độ quản lý, trao đổi qua điện thoại với PV Tiền Phong, ông Bùi Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi (Hà Nội) cho biết, sẽ rà soát phòng khám nha khoa trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm nếu phát hiện. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH GIÁ Để hiểu rõ hơn về sự chênh lệch giá trên thị trường, các chuyên gia cho rằng cần nhìn vào cấu trúc chi phí của một dịch vụ nha khoa. Theo đó, một ca làm răng sứ hoặc implant thường bao gồm các thành phần chính: Vật liệu nha khoa; nhân sự chuyên môn, trang thiết bị công nghệ, vật tư tiêu hao và vô trùng, chi phí mặt bằng, vận hành; dịch vụ bảo hành. Trong đó, vật liệu nha khoa chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí. Bao gồm trụ implant, khớp nối, mão răng sứ, vật liệu trám… Chất lượng và nguồn gốc vật liệu có thể ảnh hưởng đến độ bền, tính thẩm mỹ và khả năng tương thích sinh học. Chi phí cho bác sĩ và đội ngũ phụ tá phản ánh trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và độ phức tạp của ca điều trị. Những ca yêu cầu kỹ thuật cao hoặc yếu tố thẩm mỹ tinh vi sẽ cần bác sĩ có tay nghề cao, kéo theo chi phí lớn hơn. Hệ thống máy móc như ghế nha khoa, máy chụp X-quang, CT Cone Beam, thiết bị vô trùng… đều cần đầu tư lớn và khấu hao theo thời gian. Công nghệ hiện đại giúp nâng cao độ chính xác và an toàn, nhưng cũng làm tăng giá thành dịch vụ. Tiền thuê địa điểm, điện nước, nhân sự hành chính, marketing… đều được tính vào giá dịch vụ. Những phòng khám ở vị trí trung tâm, đầu tư lớn vào quảng cáo thường có chi phí này cao hơn. Tuy nhiên, dù có tính chi phí gì, các phòng nha khoa hay Lab cũng phải minh bạch bằng hóa đơn để người làm răng yên tâm với nguồn gốc, chất lượng... ​NHÓM PHÓNG VIÊN​ 4 n Thứ Sáu n Ngày 24/4/2026 XÃ HỘI Hàng loạt quảng cáo làm răng sứ “giá chỉ vài triệu đồng” cho cả hàm, đi kèm cam kết bảo hành “trọn đời”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia uy tín, đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn ấy là một “chiêu” làm giá: Nơi yếu tố chuyên môn, chi phí thực và tâm lý người tiêu dùng đan xen phức tạp. Lời khuyên của bác sĩ uy tín Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở nha khoa Sau tuyến bài của Tiền Phong, Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1495/QĐ-SYT về việc kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt trên địa bàn. Thời hạn kiểm tra là 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định (ngày 22/4); trường hợp vụ việc phức tạp có thể được gia hạn theo quy định. ​Ngày 23/4, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, bấm nút khai trương Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Theo Bộ Tư pháp, Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) được tái cấu trúc toàn diện, quản lý chi tiết đến từng điều, khoản, điểm. Đặc biệt, toàn bộ dữ liệu hiện nay được thể hiện theo đúng chuẩn ngôn ngữ chung của các hệ thống pháp luật tiên tiến thế giới, giúp hệ thống không chỉ là kho lưu trữ, mà còn có khả năng kết nối liên thông với các nền tảng số khác. Nhờ đó, nội dung văn bản được chuyển thành “dữ liệu có cấu trúc”, cho phép hệ thống máy đọc, hiểu và xử lý tự động. Việc tái cấu trúc và chuẩn hóa dữ liệu lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang triển khai Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc, với khối lượng văn bản lớn, phạm vi rộng với yêu cầu độ chính xác cao. Trên nền tảng dữ liệu chuẩn hóa, Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật trở thành một trong những thành phần lõi của Nền tảng số pháp luật Việt Nam. Đây đồng thời là hạ tầng dữ liệu thiết yếu phục vụ trực tiếp cho việc triển khai tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc. Trong giai đoạn tới, Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật được định hình là nền tảng tri thức pháp lý số mang tính dẫn dắt, xác định 5 trụ cột chiến lược: Hoàn thiện chu trình số hóa toàn diện vòng đời văn bản pháp luật; Phát triển hệ sinh thái kết nối và chia sẻ dữ liệu pháp lý liên thông; Thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích và cảnh báo pháp lý; Hình thành nền tảng dữ liệu lớn về pháp luật quốc gia; Kiến tạo tri thức pháp luật số phục vụ toàn xã hội. Từ hôm nay, Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) được vận hành chính thức tại địa chỉ: https://vbpl.vn. Cổng pháp luật quốc gia chính là kênh cung cấp thông tin chính thống, phục vụ thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Tại đây, thông tin được cung cấp kịp thời, đầy đủ về: Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tin tức hoạt động của các cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện tổng rà soát; toàn bộ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; liên kết với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật, cơ sở điều ước quốc tế; phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, giúp các cơ quan, đơn vị dễ dàng tiếp cận thông tin, hiểu rõ mục tiêu, yêu cầu và phương thức thực hiện một cách kịp thời - thống nhất - chính xác... HOÀNG AN Khai trương Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật Bộ Tư pháp cho biết, Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) được tái cấu trúc toàn diện, quản lý chi tiết đến từng điều, khoản, điểm. Các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội và Bộ Tư pháp bấm nút khai trương Phòng khám nha khoa có dấu hiệu moi tiền khách hàng làm răng sứ TIẾP BÀI "VẠCH CHIÊU MOI TIỀN LÀM RĂNG SỨ":

5 n Thứ Sáu n Ngày 24/4/2026 KINH TẾ Ngày 23/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá nhằm đánh giá kết quả công tác quản lý điều hành giá quý I/2026 và thống nhất các kịch bản điều hành những tháng còn lại năm 2026. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng chỉ rõ, tình hình quốc tế biến động, gây áp lực lớn đến mặt bằng giá trong nước, dẫn đến nguy cơ "nhập khẩu lạm phát từ bên ngoài". Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các bộ, ngành đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố đang có biến động lớn như giá nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng và một số yếu tố khác như dự kiến tăng lương cơ sở từ 1/7/2026… Từ đó, Ban chỉ đạo thống nhất các kịch bản điều hành cho những tháng còn lại của năm 2026. Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng mạnh từ tháng 3/2026, cơ quan này cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026 tăng trong khoảng 4,5%, 5% và 5,5%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 5% (cộng trừ 0,5%). Các tổ chức quốc tế mới đây đã cập nhật dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam khoảng 3,8 - 4,9%. Bộ Xây dựng cho biết, đang vận động các doanh nghiệp giảm giá đậu, đỗ xe, chi phí liên quan đến xếp dỡ hay giảm giá những dịch vụ không liên quan đến giá xăng dầu để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp vận tải. Trong khi đó, Bộ Công Thương đang nỗ lực đẩy sớm lộ trình chuyển đổi xăng E10; đề xuất không thu thuế kho ngoại quan. GIẢM GIÁ BÁN KHI CHI PHÍ ĐẦU VÀO GIẢM Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Bộ Tài chính và các bộ, ngành trong công tác quản lý, điều hành giá quý I/2026. Về nhiệm vụ và giải pháp điều hành trong những tháng còn lại của năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Tài chính và các bộ, ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm điều hành, đặc biệt là việc ứng phó với các tình huống đột xuất, bất ngờ, chưa từng có tiền lệ. Các bộ, ngành cần chủ động, linh hoạt trong quản lý điều hành giá. Tăng cường công tác theo dõi, phân tích diễn biến cung cầu và giá các mặt hàng thiết yếu để quản lý chặt chẽ, tránh các trường hợp trục lợi chính sách. “Các bộ, ngành với chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo và yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc kê khai niêm yết giá theo quy định và không lợi dụng biến động chi phí để tăng giá một cách bất hợp lý”, ông Nguyễn Văn Thắng nêu rõ. Phó Thủ tướng lưu ý chú trọng các giải pháp về bảo đảm điều hòa cung cầu, nhất là đối với các nhóm hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, lương thực thực phẩm, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Trong khi đó, UBND các tỉnh được giao chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát thị trường, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá. Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống và điều hành giá xăng dầu theo quy định. Đồng thời nghiên cứu để đa dạng hóa nguồn cung, chủ động công tác dự trữ xăng dầu để linh hoạt điều tiết và bình ổn thị trường khi phát sinh biến động hoặc gián đoạn nguồn cung. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các tỉnh để triển khai hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng. LUÂN DŨNG Ba kịch bản lạm phát năm 2026 Doanh nghiệp hụt hơi Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các bộ, ngành đánh giá kỹ lưỡng những yếu tố đang có biến động lớn như giá nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng và một số yếu tố khác như dự kiến tăng lương cơ sở từ 1/7/2026… Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm nay. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố có giải pháp phát triển thị trường bất động sản vận hành lành mạnh, bảo đảm phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế của người dân, tập trung vào phát triển thị trường phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho người có thu nhập trung bình, phục vụ hiệu quả nhu cầu nhà ở và an sinh xã hội. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng lưu ý chú trọng các giải pháp về bảo đảm điều hòa cung cầu, nhất là đối với các nhóm hàng thiết yếu như lương thực thực phẩm ẢNH MINH HỌA: UYÊN PHƯƠNG MẮC KẸT GIỮA “MA TRẬN” THỦ TỤC Trong bối cảnh nhu cầu xử lý rác thải đô thị ngày càng cấp bách, điện rác từng được kỳ vọng là lời giải “hai trong một”, vừa xử lý môi trường vừa tạo ra năng lượng. Tuy nhiên, thực tế triển khai lại chậm hơn nhiều so với kỳ vọng khi các dự án phải đi qua một “ma trận” thủ tục kéo dài. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện một doanh nghiệp đầu tư điện rác tại Hà Nội cho rằng, điểm nghẽn lớn nhất của điện rác hiện nằm sự thiếu đồng bộ giữa pháp lý, tài chính và quy hoạch trong suốt giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Điện rác là mô hình đặc thù, quá trình triển khai không chỉ dừng ở các thủ tục của một dự án điện thông thường mà phải thực hiện một chuỗi yêu cầu phức tạp từ quy hoạch điện, xây dựng, đất đai đến đánh giá tác động môi trường và đầu tư hạ tầng phụ trợ. Cùng đó, phần lớn dự án đặt ngoài khu công nghiệp nên buộc doanh nghiệp phải tự đầu tư thêm đường giao thông, cấp nước, xử lý nước thải, bãi tro xỉ và hệ thống đấu nối điện. Mỗi hạng mục lại kéo theo một vòng thủ tục riêng khiến tiến độ tiếp tục bị kéo dài. Theo vị này, một dự án điện rác thường mất từ 5-8 năm để hoàn tất từ chủ trương đến vận hành, thậm chí có dự án kéo dài gần một thập kỷ. Khi thời gian bị kéo giãn, chi phí đầu tư bị bào mòn đáng kể bởi trượt giá, lãi vay và biến động đầu vào. Trong đó, riêng yếu tố trượt giá có thể làm tổng mức đầu tư tăng thêm khoảng 30% sau 5 năm. Không chỉ vướng thủ tục, bài toán tài chính cũng khiến nhiều dự án “kẹt” ngay từ đầu. Để vay vốn, nhà đầu tư phải chứng minh được nguồn rác đầu vào ổn định và dòng tiền đủ chắc chắn trong dài hạn. Tuy nhiên, hợp đồng xử lý rác hiện vẫn thiếu cam kết về khối lượng tối thiểu, thời hạn ngắn trong khi các địa phương còn dè dặt với nghĩa vụ ngân sách dài hạn. RỦI RO TỪ “GIẤY PHÉP CON” Không chỉ lạc vào “ma trận” thủ tục, nhiều doanh nghiệp hiện còn đối mặt với rủi ro từ các “giấy phép con” và những quy định chưa theo kịp thực tiễn. Chia sẻ với PV Tiền Phong, một giám đốc doanh nghiệp xuất khẩu lao động cho biết, thời gian qua, nhiều cá nhân và doanh nghiệp trong ngành đã bị xử lý liên quan đến các sai phạm như thu phí vượt quy định, làm sai quy trình tuyển chọn, ký kết hợp đồng... Trên thực tế, một số “giấy phép con” trong lĩnh vực này vẫn chưa được bãi bỏ, tiếp tục tạo ra rào cản và rủi ro trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Điển hình là quy định về “phiếu trả lời” đăng ký hợp đồng cung ứng lao động của Cục Quản lý lao động ngoài nước. Theo doanh nghiệp, dù đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo về đơn hàng, số lượng lao động xuất cảnh và đối tác hợp tác (có giấy phép, và ký quỹ), họ vẫn phải chờ cơ quan quản lý có văn bản trả lời cụ thể cho từng đơn hàng thì mới được triển khai. Trên thực tế, văn bản này gần như trở thành một “giấy phép con”; nếu chưa có doanh nghiệp không thể thực hiện hợp đồng. “Không chỉ làm phát sinh thêm thủ tục, quy định này còn kéo dài thời gian xử lý hồ sơ, khiến cả doanh nghiệp và người lao động đều phải chờ đợi trầy trật, thậm chí bỏ lỡ cơ hội ký kết đơn hàng. Đây cũng là một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ phát sinh vi phạm, tiêu cực khi một số doanh nghiệp buộc phải tìm cách lách để có trả lời sớm”, vị này cho hay. DƯƠNG HƯNG Thủ tục hành chính chồng chéo, thiếu đồng bộ cùng sự tồn tại của “giấy phép con” không chỉ làm tăng chi phí tuân thủ mà còn kéo dài thời gian triển khai. Nhiều doanh nghiệp cho biết, không ít cơ hội kinh doanh đã trôi tuột trước khi kịp nắm bắt, thậm chí phát sinh rủi ro ngay trong quá trình thực hiện. THỦ TỤC, GIẤY PHÉP CON BỦA VÂY: Phiếu trả lời mà các doanh nghiệp xuất khẩu lao động cho rằng như “giấy phép con”, gây kéo dài thời gian, làm phát sinh nguy cơ

SIẾT CHẤT LƯỢNG Dự thảo thông tư quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh và dự thảo Thông tư quy định về chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT có điểm giao thoa là định hướng quản lí theo năng lực đào tạo thay vì mở rộng quy mô đơn thuần. Hai dự thảo đưa ra nhiều tiêu chí cụ thể liên quan đến chất lượng đội ngũ giảng viên. Dự thảo thông tư quy định về chương trình đào tạo quy định mỗi chương trình đào tạo thông thường phải có tối thiểu 7 giảng viên trình độ tiến sĩ tham gia chủ trì, trong đó có hai người chịu trách nhiệm chính về xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình. Riêng các ngành đặc thù như sức khỏe và pháp luật, yêu cầu đặt ra chặt chẽ hơn khi phải có ít nhất 7 giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ đúng hoặc gần ngành. Với trình độ thạc sĩ, quy định cũng được nâng lên với tối thiểu 5 giảng viên toàn thời gian có học vị tiến sĩ và 2 phó giáo sư tham gia chủ trì. Chương trình tiến sĩ yêu cầu ít nhất 5 giảng viên trình độ tiến sĩ, 2 phó giáo sư và 1 giáo sư có chuyên môn phù hợp. Những ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, pháp luật tiếp tục chịu các tiêu chuẩn riêng cao hơn. Không dừng lại ở số lượng, dự thảo còn yêu cầu giảng viên chủ trì phải có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu, cùng các công bố khoa học đạt chuẩn quốc tế như bài báo thuộc danh mục Web of Science hoặc Scopus. Đáng chú ý, các tiêu chuẩn này phải được duy trì liên tục trong suốt quá trình đào tạo, thay vì chỉ đáp ứng tại thời điểm mở ngành như trước đây. Giới chuyên môn nhận định, đây là thay đổi mang tính “bản lề”, bởi lâu nay không ít chương trình được mở ra khi đủ điều kiện ban đầu nhưng sau đó chất lượng không được đảm bảo đồng đều. Yêu cầu này là rào cản kĩ thuật đối với không ít trường đại học muốn mở ngành mới. Đặc biệt, theo các chuyên gia, việc yêu cầu có đội ngũ giảng viên toàn thời gian thực hiện chương trình đào tạo bảo đảm tối thiểu cho 3/4 thời gian đầu của chương trình đào tạo. DÒNG CHẢY “NGƯỢC” Việc siết chặt tiêu chuẩn đội ngũ giảng viên được dự báo sẽ tác động trực tiếp đến chiến lược nhân sự của các trường. Thực tế vài năm gần đây, thị trường lao động học thuật đang trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết. Nếu như giai đoạn trước, các trường công lập từng “đau đầu” khi giảng viên giỏi chuyển sang khu vực tư thục vì chế độ đãi ngộ tốt hơn, thì nay xu hướng này đang đảo chiều. Trong bối cảnh các trường phải đáp ứng chuẩn chất lượng và hướng đến xếp hạng quốc tế, nhu cầu tuyển dụng tiến sĩ tăng mạnh. Các trường liên tục đưa ra chính sách thu hút với mức lương, phúc lợi và điều kiện làm việc ngày càng cạnh tranh. Một trưởng khoa tại một trường đại học tư thục thừa nhận đang lo lắng khi một số giảng viên xin nghỉ để chuyển sang trường công lập, dù thu nhập tại đơn vị không hề thấp. Lí do chủ yếu là mong muốn thay đổi môi trường và tìm kiếm cơ hội phát triển dài hạn. PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, nhà trường đang tuyển dụng giảng viên trình độ tiến sĩ và đã có những ứng viên đến từ các trường ĐH tư thục. PGS. TS Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc ĐH Kinh tế TPHCM, đơn vị đã tiếp nhận nhiều hồ sơ ứng viên là tiến sĩ từ các trường tư thục. Ông Hùng nhận định sự dịch chuyển này là bình thường trong một thị trường lao động học thuật năng động. Trường ĐH Công nghiệp TPHCM từ năm 2025 đến nay đã tuyển mới khoảng 60 giảng viên, tập trung vào các ngành mũi nhọn. Trong số này có hơn 30 người từng làm việc tại các trường tư và hơn 20 người được đào tạo ở nước ngoài trở về. Hàng loạt trường ĐH đang nhu cầu tuyển dụng giảng viên tiến sĩ với mức lương “khủng”. ĐH Quốc gia TPHCM cần tuyển 167 tiến sĩ cho các đơn vị thành viên và trực thuộc trong năm nay, tập trung ở lĩnh vực khoa học - công nghệ, kinh tế và khoa học xã hội trọng điểm. Học viện Hàng không Việt Nam cũng thông báo tuyển dụng 54 giảng viên hợp đồng trong năm 2026 tốt nghiệp tiến sĩ, đáp ứng tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học, phẩm chất và các yêu cầu khác. Trường Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng tuyển dụng 18 tiến sĩ cho các ngành. Mức lương và thu nhập bình quân từ 30-100 triệu đồng/tháng, có thể cao hơn căn cứ kết quả đánh giá công tác, khả năng giảng dạy, nghiên cứu hằng năm. Không chỉ dừng lại ở việc khó khăn, giành giật tuyển dụng tiến sĩ, trường ĐH đang đối mặt với những thách thức về nguồn tuyển. PGS Nguyễn Phong Điền cho biết, chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh của trường khoảng 150 người mỗi năm, nhưng thực tế nhiều năm chỉ đạt 70-80. Giới chuyên gia cho rằng, khi các quy định mới chính thức có hiệu lực, bức tranh giáo dục ĐH sẽ tiếp tục có sự sàng lọc mạnh mẽ. Những trường có nền tảng đội ngũ tốt sẽ tận dụng cơ hội để nâng cao chất lượng và uy tín. Ngược lại, các cơ sở chưa đáp ứng đủ điều kiện buộc phải thu hẹp quy mô hoặc tái cấu trúc chương trình đào tạo. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Sáu n Ngày 24/4/2026 KHOA GIÁO Hai thông tư sắp được ban hành của Bộ GD&ĐT được dự báo sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể trong tuyển sinh và mở ngành của các trường đại học. Giáo dục đại học vào cuộc đua lớn Số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT đến tháng 9/2025, cả nước có 335 cơ sở giáo dục ĐH đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Tổng số giảng viên cơ hữu là tiến sĩ gần 29.500 người, tương đương 35,7%, cao nhất từ trước đến nay. Tuy vậy, bức tranh phân bố đội ngũ giảng viên trình độ cao giữa các vùng miền vẫn còn nhiều chênh lệch. Đoàn gồm 4 học sinh dự thi và 100% học sinh đoạt huy chương. Trong đó, 2 học sinh giành Huy chương Vàng là: Ngô Hoàng Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Amsterdam (xếp thứ 2); Nguyễn Thái Minh, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH QGHN, (xếp thứ 11). Hai học sinh giành huy chương Bạc là: Nguyễn Hữu Tuệ, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội; Nguyễn Công Thành, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Chu Văn An. Đặc biệt, em Ngô Hoàng Minh đã xuất sắc xếp thứ 2 toàn kỳ thi và ba thí sinh còn lại đều trong nhóm 30. Đây là năm thứ hai Việt Nam chính thức tham dự IMChO, song thành tích đạt được tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh và sự hội nhập nhanh chóng của học sinh Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế. Kỳ thi lần này diễn ra từ ngày 15 -23/4 tại Moscow, Liên bang Nga với sự tham gia của thí sinh đến từ 37 quốc gia. IMChO, cùng với Olympic Hoá học quốc tế (IChO), là những kỳ thi học thuật danh giá và có độ khó cao nhất thế giới trong lĩnh vực hóa học dành cho học sinh phổ thông. Đội tuyển Việt Nam tham dự IMChO được tuyển chọn từ Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế năm 2026 của Bộ GD&ĐT, nhằm mở rộng cơ hội cho các học sinh xuất sắc tham gia giao lưu học thuật quốc tế, nâng cao năng lực chuyên môn bên cạnh đội tuyển chính thức dự thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO). Năm nay, đội tuyển tham dự IMChO tiếp tục được Bộ giao Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội chủ trì công tác tập huấn và tổ chức đoàn. Bộ GD&ĐT cho biết, kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev được tổ chức qua 3 vòng thi trong 3 ngày, gồm 2 vòng thi lý thuyết và 1 vòng thi thực hành, mỗi vòng thi kéo dài 5 giờ. Ban Tổ chức trao giải cho khoảng 60% thí sinh tham dự. Các bài toán trong kỳ thi có độ khó và tính phân hóa rất cao, vì vậy, cùng với Olympic Hoá học quốc tế IChO, IMChO được giới chuyên môn đánh giá là “Kỳ thi hóa học khó nhất hành tinh”. HÀ LINH Việt Nam giành 4 huy chương Olympic Hóa học Quốc tế Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT cho biết, đoàn học sinh Việt Nam dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev (IMChO) với 4 học sinh đoạt huy chương gồm 2 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc. Đoàn học sinh Việt Nam dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev năm nay Làm thí nghiệm trên thiết bị bốc bay chân không thể hơi vật lí PVD

