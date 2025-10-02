Báo Tiền Phong số 108-109

Số 108-109 | 18-19/4/2026 THÚC ĐẨY XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ TƯƠNG LAI VIỆT-TRUNG Ở MỨC ĐỘ CAO HƠN Trang 3 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt kế hoạch cho thuê 119 cơ sở nhà, đất (135.000 m2) và gần 80.000 m2 diện tích sàn thuộc diện nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở trong năm 2026, nói cách khác là đang “dôi dư”. CHUYỆN CUỐI TUẦN Dôi dư giữa cảnh…nghèo Xem tiếp trang 4 Trang 5 PHƯƠNG ÁN NÀO SAU HƠN MỘT THẬP KỶ SINH SỐNG ỔN ĐỊNH NHƯNG VẪN CHƯA ĐƯỢC CẤP SỔ HỒNG, HÀNG CHỤC NGHÌN CƯ DÂN TẠI TỔ HỢP HH LINH ĐÀM BẤT NGỜ NHẬN “PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN” VỀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ SAI PHẠM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ. TUY NHIÊN, NHIỀU CƯ DÂN KHÔNG ĐỒNG TÌNH VỚI HAI LỰA CHỌN TRẢ NHÀ NHẬN LẠI TIỀN ĐÃ MUA HOẶC HOÁN ĐỔI SANG CĂN HỘ TẠI DỰ ÁN THANH HÀ. CHO NGƯỜI DÂN “CHUNG CƯ VẠN DÂN” HH Linh Đàm? Trang 8 PHÍA SAU GIẢI CỐNG HIẾN 2026

PHÁT HÀNH Theo TTXVN, lãnh đạo Trường Đại học Quảng Tây đón và tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao tham quan triển lãm ảnh giới thiệu lịch sử trường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm địa danh lịch sử giàu ý nghĩa biểu tượng của tình hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại giai đoạn lịch sử hào hùng và nghĩa tình những năm 1950, khi dân tộc Việt Nam đang tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng dân tộc. Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc với tinh thần quốc tế cộng sản trong sáng và tình hữu nghị sâu sắc đã giúp đỡ nuôi dưỡng, đào tạo hàng nghìn học sinh Việt Nam. Trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn sau khi giành chính quyền, phía Trung Quốc đã ưu tiên dành nguồn lực quý báu để xây dựng trường lớp, chăm lo đời sống, bảo đảm an ninh cho học sinh Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, khắc ghi sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trước đây, cũng như SÁNG 17/4, TẠI NAM NINH, TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM VÀ PHU NHÂN CÙNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO VIỆT NAM TỚI THĂM DI TÍCH KHU HỌ C XÁ TRUNG ƯƠNG (CÒN GỌI LÀ TRƯỜNG DỤC TÀI NAM NINH, QUẢNG TÂY, TRUNG QUỐC). LUÔN TRÂN TRỌNG, KHẮC GHI SỰ GIÚP ĐỠ CỦA TRUNG QUỐC BÌNH GIANG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nghe giới thiệu về Trường Dục Tài Nam Ninh ẢNH: TTXVN Dự chương trình có anh Nguyễn Thái An, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn, Cơ quan T.Ư MTTQ Việt Nam; anh Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ; anh Điền Tiểu Phi, Trưởng ban xây dựng cơ sở T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc; ông Khương Quốc Hoa - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học vụ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Thống nhất Đảng ủy Đại học Bắc Kinh. Tại đây, những câu chuyện thực tiễn về tinh thần tình nguyện và khát vọng làm chủ công nghệ của giới trẻ Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc. TINH THẦN XUNG KÍCH CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM Chia sẻ tại hội nghị, chị Tô Thị Tuyết Ngân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, khẳng định, tình nguyện là phong trào cốt lõi thể hiện rõ nhất vai trò xung kích của thanh niên. Không chỉ dừng lại ở các phần việc xây dựng nông thôn mới hay khắc phục hậu quả thiên tai, tuổi trẻ Khánh Hòa còn tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn được tổ chức tại tỉnh nhà. Tiêu biểu gần đây là giải vô địch quốc gia marathon Báo Tiền Phong năm 2026 với sự tham gia của 1.200 đoàn viên, thanh niên với vai trò tình nguyện viên tham gia hỗ trợ vận hành đường chạy, hướng dẫn vận động viên, đảm bảo an toàn, truyền thông và lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số. Điển hình là mô hình “Hành trình Bình dân học vụ số” tại Khánh Hòa, với 65 đội hình tình nguyện đã hỗ trợ trực tiếp cho hơn 157.000 lượt người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, Đề án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” - dự án vừa đạt nhiều giải thưởng quốc tế - là minh chứng cho nỗ lực nâng cao năng lực hội nhập bền vững. LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ Tiếp nối tinh thần đó, anh Phạm Minh Hiếu, Trưởng nhóm nghiên cứu và ứng dụng AI, Công ty Cổ phần Beat Việt Nam, làm rõ lộ trình hành động của giới trí thức trẻ thông qua «mệnh lệnh hành động» từ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Anh Hiếu nhấn mạnh, thanh niên Việt Nam không hài lòng với việc chỉ là người tiêu dùng công nghệ ngoại nhập mà đang nỗ lực chủ động sở hữu tri thức, thông qua hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 57 bằng các hành động cụ thể. Trọng tâm là việc nghiên cứu công nghệ nguồn như xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để xây dựng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thuần Việt. Việc sở hữu trí tuệ nhân tạo (AI) am hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là vấn đề bảo vệ chủ quyền số quốc gia. “Thanh niên chúng tôi đang miệt mài trong các phòng thí nghiệm, các công ty khởi nghiệp công nghệ để đảm bảo rằng trí tuệ nhân tạo sẽ nói tiếng Việt, hiểu tâm hồn Việt và giải quyết những vấn đề rất riêng của Việt Nam”, anh Hiếu nói. Theo anh Hiếu, thanh niên Việt Nam, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ đang nỗ lực từng ngày làm chủ thuật toán. “Thay vì phụ thuộc vào các giải pháp đóng gói sẵn, giới trẻ Việt Nam đang tích cực tham gia vào cộng đồng mã nguồn mở toàn cầu, học hỏi cách vận hành của các siêu máy tính, các hệ thống Big Data. Chúng tôi tin rằng, chỉ khi làm chủ được trái tim của công nghệ - chính là thuật toán - chúng tôi mới có thể tự tin bước vào tiến trình hiện đại hóa mà không sợ bị bỏ lại phía sau”, anh Hiếu nói. Bằng việc làm chủ thuật toán và tham gia cộng đồng mã nguồn mở toàn cầu, thanh niên Việt Nam đang đưa AI vào “mạch máu” của đời sống, từ quản trị công minh bạch TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM HÀNH TRÌNH ĐỎ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP NĂM 2026 TẠI TRUNG QUỐC: Lan tỏa khát vọng hiện đại hóa TRONG KHUÔN KHỔ HÀNH TRÌNH ĐỎ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP TẠI TRUNG QUỐC, NGÀY 17/4, ĐOÀN ĐẠI BIỂU THANH NIÊN VIỆT NAM TỚI THĂM ĐẠI HỌC BẮC KINH VÀ THAM DỰ HỘI NGHỊ GIAO LƯU VỚI CHỦ ĐỀ: “THANH NIÊN THỜI ĐẠI MỚI DẤN THÂN, ĐẢM ĐƯƠNG TRÁCH NHIỆM TRONG HÀNH TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA”. Anh Nguyễn Thái An, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn (ngoài cùng, bên trái) và các đại biểu tham gia hội nghị ẢNH: LƯU TRINH Chị Tô Thị Tuyết Ngân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, phát biểu tại chương trình ẢNH: LƯU TRINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Đại học Quảng Tây cũng như các cơ sở đào tạo khác tại Quảng Tây sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tri thức, văn hóa, mở rộng hợp tác với các trường đại học Việt Nam, đào tạo thêm nhiều nhân tài cho cả hai đất nước; tin tưởng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiếp tục được kế thừa, phát triển và không ngừng đơm hoa kết trái, phát triển bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. THU LOAN 18-19/4/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 Ngày 17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thành phố Nam Ninh (Quảng Tây), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 -17/4/2026 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. Các đồng chí Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Trần Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tháp tùng và tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác tiêu biểu giữa hai nước; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh, Thủ tướng Lý Cường; thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa; thăm khu mới Hùng An (tỉnh Hà Bắc); thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc – ASEAN. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc; gặp gỡ thân nhân các gia đình cựu chuyên gia, cố vấn Trung Quốc từng giúp đỡ Việt Nam; dự chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; thăm di tích khu học xá Trung ương (Trường Dục Tài Nam Ninh, Quảng Tây); dự Lễ khởi động Liên hoan giao lưu nhân dân biên giới Việt – Trung… Trong bầu không khí thân tình, hữu nghị và thẳng thắn, tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trao đổi sâu rộng, toàn diện về tình hình mỗi nước, quan hệ hai Đảng, hai nước và những vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua, nổi bật là trao đổi chiến lược cấp cao diễn ra mật thiết, các cơ chế hợp tác ngày càng toàn diện, phong phú, tin cậy; hợp tác an ninh - quốc phòng chuyển từ giao lưu sang hợp tác thực chất hơn; hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối giao thông có nhiều đột phá mới; hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân sôi động; phối hợp đa phương ngày càng chặt chẽ. Hai nhà lãnh đạo khẳng định, trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, hai Đảng, hai nước cần đoàn kết chặt chẽ, tăng cường tin cậy chiến lược, kết nối chính sách, thương mại, hạ tầng, năng lượng, tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm hơn nữa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới, đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. BÁM SÁT MỤC TIÊU TỔNG THỂ “6 HƠN” Về phương hướng phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian tới, hai nhà Lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát mục tiêu tổng thể “6 hơn”, duy trì giao lưu cấp cao thường xuyên, phát huy hiệu quả vai trò định hướng quan trọng của kênh Đảng, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, kiểm soát và giải quyết tốt hơn tồn tại, bất đồng. Hai nhà lãnh đạo chính thức tuyên bố khởi động “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027”, nhất trí đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, quảng bá xúc tiến du lịch, hợp tác nâng cấp hạ tầng, dịch vụ du lịch, củng cố và giữ vững vị thế là thị trường khách du lịch lớn nhất của nhau. Trong thời gian thăm, hai bên ký văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hợp tác hải quan, khoa học công nghệ, dân sinh, khai thác nguồn nhân lực, truyền thông và địa phương. Kết thúc chuyến thăm, hai bên ra Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.n Thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt-Trung ở mức độ cao hơn KẾT THÚC CHUYẾN THĂM CẤP NHÀ NƯỚC ĐẾN TRUNG QUỐC CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM, HAI BÊN RA TUYÊN BỐ CHUNG VIỆT NAM – TRUNG QUỐC VỀ VIỆC TIẾP TỤC LÀM SÂU SẮC QUAN HỆ ĐỐI TÁC HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN, THÚC ĐẨY XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ TƯƠNG LAI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC CÓ Ý NGHĨA CHIẾN LƯỢC Ở MỨC ĐỘ CAO HƠN TRONG THỜI KỲ MỚI. công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; chân thành cảm ơn Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây quan tâm, gìn giữ và bảo tồn chu đáo Khu di tích Trường Dục Tài và nhiều di tích khác về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây, để những di tích này trở thành “địa chỉ đỏ” tượng trưng cho quan hệ đồng chí, anh em giữa hai Đảng, hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xúc động nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm Trường Dục Tài năm 1957: Thế hệ trẻ phải biết trân trọng, biết ơn sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế; phải ra sức học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất khiêm tốn, cần cù và có tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc. Khẩu hiệu “Đoàn kết - Học tập - Tiến bộ - Phục vụ” do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp xác định không chỉ là phương châm giáo dục mà còn là hệ giá trị cốt lõi, bền vững đối với mọi thế hệ.n KẾT THÚC TỐT ĐẸP CHUYẾN THĂM TRUNG QUỐC đến sản xuất thông minh nhằm nâng cao năng suất lao động xã hội. Đánh giá cao những thành tựu về kinh tế số, đô thị thông minh và AI của Trung Quốc, anh Hiếu coi đây là nguồn cảm hứng và bài học thực tiễn quý giá để học hỏi. Trong đó, những thành tựu của nước bạn trong việc ứng dụng AI để quản lý giao thông, y tế thông minh hay nông nghiệp chính là những mô hình mà thanh niên Việt Nam rất mong muốn được giao lưu, học hỏi và phối hợp triển khai. Anh Hiếu tin rằng, thanh niên là lực lượng tiên phong xóa bỏ rào cản cũ, bền bỉ chinh phục đỉnh cao công nghệ và dùng AI để phục vụ nhân dân, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. Anh Đặng Duệ Dật, sinh viên chương trình đào tạo tiến sĩ 8 năm (khóa 2019) tại Khoa Y học Lâm sàng I, Đại học Bắc Kinh, chia sẻ tâm huyết về sứ mệnh của trí thức trẻ trong việc cống hiến cho đất nước thông qua khoa học công nghệ. Với vai trò là một nghiên cứu sinh y học, anh Dật đang miệt mài tìm kiếm những giải pháp y tế mới, đặc biệt là tập trung nghiên cứu hơn 100 loại bệnh hiếm gặp nhằm góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách tối ưu nhất. Nhấn mạnh chủ đề của chương trình Hành trình đỏ năm nay “Không quên nguyện ước ban đầu”, anh Dật cho rằng, lý tưởng của thế hệ trẻ hôm nay là không ngừng nỗ lực xây dựng đất nước phát triển mạnh mẽ, vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung. Đối với anh Dật, sự kính trọng dành cho các thế hệ đi trước phải được chuyển hóa thành động lực phấn đấu cụ thể trong công việc chuyên môn. Anh kêu gọi thanh niên cùng nhau giữ gìn tinh thần dấn thân, không quên tâm thế phụng sự con người để xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và vững mạnh hơn. Anh Dật tin rằng, việc phát huy sức trẻ và tinh thần dân tộc chính là chìa khóa để xây dựng đất nước với tầm nhìn quốc tế rộng mở. LƯU TRINH (từ Bắc Kinh, Trung Quốc) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tại ga Nam Ninh Đông, thành phố Nam Ninh, Trung Quốc ẢNH: TTXVN Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc đã thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực cho phát huy truyền thống hữu nghị Việt - Trung, đẩy nhanh xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển, phồn vinh của khu vực và thế giới. CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC CỦA CÁC BỘ, NGÀNH Sáng 17/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới. Phát biểu kết luận, Thủ tướng cơ bản thống nhất với các kiến nghị, đề xuất, giao các Phó Thủ tướng phụ trách trực tiếp chỉ đạo xử lý; với những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. Lãnh đạo Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của bộ, cơ quan với tinh thần phân cấp mạnh mẽ; bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ được giao, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, muộn. Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cách thức xử lý công việc, bảo đảm nhanh, kịp thời nhưng kỹ lưỡng, hiệu quả, rõ trách nhiệm, một việc chỉ giao một bộ, cơ quan chủ trì. Thủ tướng cho biết sắp tới, Văn phòng Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ định kỳ công khai tình hình, tiến độ triển khai công việc của các bộ, ngành, cơ quan. Về một số nhiệm vụ cụ thể, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, quản lý theo kết quả; khắc phục triệt để tư duy “không quản được thì cấm”; bảo đảm hệ thống pháp luật ngành nội vụ minh bạch, đồng bộ, khả thi. HOÀN THIỆN TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ CHO TỪNG VIỆC LÀM Thủ tướng lưu ý, Bộ Nội vụ thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực trong việc tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, chế độ chính sách và hoàn thiện thể chế phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền. Cùng với đó, cần phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, rà soát kỹ lưỡng để tham mưu cấp có thẩm quyền về biên chế của hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, nhất là biên chế cấp cơ sở; hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí cho từng vị trí việc làm, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh. Cơ quan này cũng được giao phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tham mưu về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là khối giáo dục và y tế; khẩn trương tham mưu việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trong cả nước và sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách (hoàn thành trong quý II). Thủ tướng lưu ý thực hiện thật tốt nhiệm vụ triển khai “năm cán bộ cơ sở” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bảo đảm đội ngũ cán bộ cả về số lượng và chất lượng, trong đó có thiết lập hệ thống học liệu số dùng chung toàn quốc cho cán bộ cấp xã. Cùng với đó, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, nghiên cứu cơ chế tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư… Đặc biệt, Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo các kết luận của Bộ Chính trị; hoàn thiện các báo cáo sơ kết, đề xuất phương án, lộ trình phù hợp, bảo đảm đồng bộ. THANH TRA NHỮNG LĨNH VỰC NHẠY CẢM Đối với Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo triển khai đúng và đủ kế hoạch thanh tra năm 2026 theo hướng trọng tâm, hiệu quả, đúng thẩm quyền, tuân thủ đúng quy định pháp luật. Chú trọng thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề dư luận quan tâm, dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thủ tướng lưu ý, đổi mới tư duy và phương thức hoạt động thanh tra theo hướng thanh tra không chỉ để phát hiện, xử lý vi phạm, mà còn để phòng ngừa, cảnh báo, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, hoàn thiện thể chế, phát hiện và khắc phục những khoảng trống pháp lý, kiến tạo, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển. Đối với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thủ tướng yêu cầu kịp thời tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để hoàn thiện Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Cùng với đó, cần khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện, trình hoặc ban hành các văn bản hướng dẫn, phân định rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia...n www.tienphong.vn XÃ HỘI 4 18-19/4/2026 Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc ẢNH: VGP Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu ẢNH: VGP CHUYỆN CUỐI TUẦN Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà thành phố Đà Nẵng được giao chủ trì thực hiện, trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật. Theo Sở Tài chính TP. Đà Nẵng, toàn thành phố hiện có 828 cơ sở nhà, đất công không còn nhu cầu sử dụng. Ngoài 247 cơ sở dự kiến chuyển đổi công năng phục vụ nhà ở công vụ, y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng, số còn lại được giao cho các đơn vị liên quan tiếp nhận và xử lý theo quy định. Ngay con phố Lê Lợi tuyệt đẹp đối diện sông Hương ở thành phố Huế, cả một dãy dài trụ sở các Sở, ngành, đơn vị, trung tâm sau khi di dời đến nơi mới, thì cơ sở cũ bị bỏ hoang, nhếch nhác kéo dài. Các dự án không triển khai được tại khi “đất vàng” này vì còn vướng cơ chế xử lý tài sản công sau di dời. Mới đây, chính quyền thành phố đã ra quyết định tháo gỡ, không để phí phạm thêm ngày nào nữa. Thực tế sau sáp nhập, toàn bộ cơ sở nhà, đất tại 34/34 tỉnh, thành đã được bố trí, sắp xếp, và đã có chủ thể chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý. Tuy nhiên nhìn sâu vào thực tế, tại các địa phương vẫn còn không ít trụ sở, cơ sở nhà, đất công dù đã được sắp xếp quản lý nhưng vẫn “chưa có nhu cầu sử dụng”, bị bỏ hoang một cách phí phạm. Đà Nẵng là một trong những địa phương nhận ra nguyên nhân chính của việc dôi dư công sở, văn phòng, đó là do lực hút một chiều về trung tâm sau khi sáp nhập hai địa phương, đã hạn chế việc phát triển tại các khu vực còn lại. Mới đây, tân Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo 4 phường trung tâm của thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam cũ. Bài toán được đặt ra là đất rộng, dân ngày càng thưa, thiếu những cơ sở hành chính, y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa, thương mại đủ mạnh để tạo sức hút, khiến vùng phía Nam của Đà Nẵng ngày càng khó phát triển. Đây cũng chính là bài toán nan giải của không ít “thủ phủ” cũ của nhiều tỉnh thành sau sáp nhập. Dư địa lớn, đất đai dôi dư, môi trường thiên nhiên ưu đãi, chính sách kêu gọi đầu tư thông thoáng cởi mở, nhưng cơ bản vẫn không tìm được động lực để phát triển. Đòi hỏi bản lĩnh và tư duy sáng tạo của đội ngũ lãnh đạo các địa phương. Thống nhất với chủ trương từng bước nghiên cứu bố trí các cơ sở giáo dục, y tế vào khu vực đô thị Tam Kỳ, nhằm tạo động lực phát triển mới, phân bổ lại không gian đô thị hợp lý, tuy nhiên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng hết sức lưu ý phải xây dựng và bám sát quy hoạch chung tổng thể, không chạy theo từng xã phường. Cũng như người bệnh thuộc các tỉnh lân cận Thủ đô Hà Nội tới đây sẽ hết cảnh “nằm” bên bệnh viện mà không có nơi chạy chữa, khi cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Ninh Bình phải hoạt động từ quý II/2026 này theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được đầu tư với tiền khủng rồi bỏ hoang suốt thời gian dài. Đến lúc chấm dứt cảnh nghèo mà vẫn dôi dư, hoang phí nguồn lực như đang diễn ra tại nhiều nơi. TRÍ QUÂN Dôi dư giữa cảnh…nghèo (Tiếp theo trang 1) Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố trong cả nước THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG LƯU Ý BỘ NỘI VỤ PHỐI HỢP VỚI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TIẾP TỤC RÀ SOÁT, THAM MƯU VỀ SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, NHẤT LÀ KHỐI GIÁO DỤC VÀ Y TẾ; KHẨN TRƯƠNG THAM MƯU VIỆC SẮP XẾP THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRONG CẢ NƯỚC VÀ SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH (HOÀN THÀNH TRONG QUÝ II) THEO CÁC KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ. LUÂN DŨNG

KHÔNG ĐỒNG TÌNH TRẢ NHÀ LẤY TIỀN HAY ĐỔI CĂN HỘ KHÁC Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) được đưa vào sử dụng hơn 10 năm với khoảng 10.000 căn hộ, nơi sinh sống của hơn 40.000 cư dân. Dù hình thành cộng đồng dân cư đông đúc, nhiều quyền lợi pháp lý của người dân vẫn bị “treo” do sai phạm của chủ đầu tư trong quá trình xây dựng, đặc biệt là việc chưa được cấp sổ hồng. Những ngày gần đây, cư dân nhận được phiếu thu thập thông tin để ghi nhận nguyện vọng về hướng xử lý. Hai phương án chính được đưa ra gồm: trả lại căn hộ để nhận lại tiền đã mua hoặc được đền bù bằng căn hộ có giá trị tương đương tại dự án Thanh Hà. Song, thay vì tạo đồng thuận, động thái này lại khiến cư dân thêm lo lắng và bức xúc. Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Đức Trọng (cư dân HH4C) cho biết, gia đình mua căn hộ năm 2019 với giá khoảng 1,4 tỷ đồng – căn nhà đầu tiên của hai vợ chồng. Theo anh Trọng, phiếu thu thập thông tin rất chung chung và trên phiếu không nêu rõ cơ quan đứng ra lấy ý kiến. “Nếu trả nhà lấy tiền thì giá tính theo thời điểm nào? Có tính chi phí nội thất, sửa chữa không? Còn nếu chuyển sang Thanh Hà thì căn hộ đền bù ra sao, diện tích thế nào, đã có sổ hồng hay chưa?” – anh Trọng đặt hàng loạt câu hỏi. Anh Trọng cho biết, giá căn hộ tại khu Linh Đàm hiện đã lên hơn 50 triệu đồng/m² dù chưa có sổ, gấp hơn 3 lần so với thời điểm mua. Nếu trả nhà và nhận lại số tiền ban đầu cộng với lãi suất cơ bản thì người dân hoàn toàn thua thiệt và gia đình anh không thể mua được căn hộ tương tự tại khu vực này trong bối cảnh giá nhà neo cao. Trong khi đó, việc chuyển sang nơi ở mới tại dự án Thanh Hà (nơi cách Linh Đàm khoảng 10km) sẽ kéo theo hàng loạt xáo trộn về công việc, học hành. “Tổ hợp HH Linh Đàm đã trở thành cộng đồng dân cư đông đúc, gần trường học, bệnh viện, thuận lợi di chuyển vào trung tâm. Con cái học hành ổn định, gia đình gắn bó nhiều năm. Sai phạm là của chủ đầu tư, cư dân không thể là người chịu thiệt”, anh Trọng chia sẻ. Do đó, gia đình anh không đồng tình với phương án trả nhà nhận tiền hoặc đổi căn hộ, mà mong muốn được cấp sổ hồng để ổn định cuộc sống. ĐIỀU CƯ DÂN CẦN NHẤT Cùng quan điểm, chị Nguyễn Linh (cư dân HH2B) cho biết, vợ chồng chị mua căn hộ 2 phòng ngủ từ năm 2015 với giá 900 triệu đồng vì phù hợp tài chính và thuận tiện đi lại về quê Ninh Bình. “Sau hơn 10 năm sinh sống và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính, việc chưa có sổ hồng khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều trở ngại như việc khó vay vốn ngân hàng, khó chuyển nhượng tài sản. Điều cư dân cần nhất là cấp sổ hồng, không phải đổi nhà hay nhận lại tiền”, chị Linh nhấn mạnh và cho biết 20 căn hộ cùng tầng đều đề nghị cơ quan chức năng gỡ vướng, cấp sổ cho người dân. Theo nhiều cư dân, việc thu thập ý kiến cần hướng tới giải pháp căn cơ là xử lý dứt điểm sai phạm của chủ đầu tư, hoàn tất thủ tục pháp lý để cấp sổ hồng điều họ đã chờ đợi suốt hơn 10 năm qua. Được biết, không chỉ khu HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt cũng đang triển khai phát “phiếu thu thập thông tin” để lấy ý kiến người dân mua căn hộ tại các tòa VP3, VP5... Trao đổi với phóng viên, GS. Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc lấy ý kiến cư dân về hướng xử lý sai phạm là cần thiết, nhưng cách làm hiện nay còn khá “yếu ớt”. Theo ông, những sai phạm tại dự án lẽ ra phải được xử lý ngay từ thời điểm hình thành, không thể kéo dài suốt nhiều năm. Đối với phương án trả nhà nhận tiền, ông Võ nhấn mạnh mức bồi hoàn không thể tính theo giá mua ban đầu một cách đơn thuần mà phải tính theo giá tại thời điểm mua có điều chỉnh lạm phát, cộng lãi suất ngân hàng và bù đắp toàn bộ thiệt hại phát sinh. “Người dân đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để sửa chữa, làm nội thất, ổn định cuộc sống. Những chi phí đó phải được tính đầy đủ. Trả tiền phải kèm lãi suất ngân hàng và các thiệt hại trong suốt thời gian ở”, ông nói. Ông Võ cũng cho rằng việc hoán đổi căn hộ sang khu vực khác chỉ có thể thực hiện khi người dân đồng thuận, bởi khu HH Linh Đàm có vị trí đẹp, việc chuyển chỗ ở xuống Thanh Hà cách cả chục km kéo theo hàng loạt xáo trộn về cuộc sống. Đáng chú ý, vị chuyên gia nhận định khu đô thị Linh Đàm từng được coi là kiểu mẫu nhưng việc để xây dựng tổ hợp 12 tòa chung cư sai quy hoạch đã trở thành “vết cào” của đô thị. “Nếu không xử lý được thì thể hiện sự yếu kém của chính quyền”, ông Võ nhấn mạnh. Nhiều chuyên gia cho rằng, sự chậm trễ trong xử lý vụ việc đã làm thiệt hại lớn đến quyền lợi của người mua nhà và cũng cho thấy sự yếu kém của cơ quan chức năng. Phương án đưa ra hỏi ý kiến người dân rất cần cụ thể, chi tiết và đặc biệt tránh tình trạng "đẩy cái khó cho dân"! Tình trạng nhiều khu căn hộ cả chục năm không được cấp sổ hồng không phải hiếm ở Hà Nội, TPHCM và nhiều đô thị khác. Nguyên nhân thường là do sai phạm của chủ đầu tư trong xây dựng, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và điều đáng nói là thua thiệt lại thường đổ lên đầu người dân. Hy vọng việc giải quyết quyền lợi cho người dân mua nhà tại khu HH Linh Đàm sẽ sớm được Hà Nội giải quyết dứt điểm, thể hiện rõ vai trò của cơ quan chức năng trước khó khăn của người dân. ĐÌNH PHONG Phương án nào cho cư dân "chung cư vạn dân" HH Linh Đàm? Các căn hộ sai phạm do vướng mắc về quy hoạch hoặc chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nhiều dự án xây sai phép so với quy hoạch và thiết kế, chủ đầu tư tự ý tăng số tầng, chia nhỏ căn hộ hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Ngoài các chung cư HH Linh Đàm, VP3, VP5, VP6… trên địa bàn phường Hoàng Liệt chưa được cấp sổ, có thể kể đến dự án khu văn phòng dịch vụ và nhà ở Việt Đức Complex (số 164 đường Khuất Duy Tiến) do Công ty CP Đầu tư Sông Đà-Việt Đức, Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp, Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và xây dựng làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng số 704 căn hộ. Hay tại chung cư Discovery Complex ở 302 Cầu Giấy, hàng trăm người dân đã nhận về ở gần 8 năm qua nhưng cũng chưa được cấp sổ đỏ. Cũng về ở 8 năm qua, cư dân tại chung cư Athena Complex Xuân Phương do Công ty TNHH Phát triển đô thị và xây dựng 379 làm chủ đầu tư cũng chưa được cấp sổ hồng. Hay dự án New Horizon City tại 87 Lĩnh Nam có hơn 1.000 căn bị “treo” sổ, CT6 Kiến Hưng có gần 500 căn, chung cư 79 Thanh Đàm gần 400 căn, chung cư 16B Nguyễn Thái Học hơn 380 căn… P.V Anh Nguyễn Đức Trọng (cư dân HH4C) không đồng tình với phương án trả nhà nhận lại tiền đã mua hoặc hoán đổi sang căn hộ tại dự án Thanh Hà ẢNH: ĐÌNH PHONG Nhiều khu chung cư ở Hà Nội không có sổ đỏ KHÔNG CHỈ TẠI KHU CHUNG CƯ HH LINH ĐÀM, THEO GHI NHẬN CỦA PV, HÀ NỘI CÓ HÀNG CHỤC TOÀ CHUNG CƯ VỚI HÀNG CHỤC NGHÌN CĂN HỘ CHƯA ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ DO CHỦ ĐẦU TƯ DÍNH SAI PHẠM. Khu chung cư HH Linh Đàm ẢNH: ĐÌNH PHONG Dự án tổ hợp chung cư HH Linh Đàm do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và CTCP Sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư. Dự án này chỉ được phép xây dựng 27 tầng, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng tới 36 tầng với các tòa HH4 và 41 tầng đối với các tòa HH1, HH2, HH3 (vượt nhiều tầng so với quy hoạch được phê duyệt). Dự án gồm khoảng 10.000 căn hộ với hơn 40.000 cư dân. Dự án được đưa vào hoạt động từ năm 2015, tuy nhiên đến nay đã hơn 10 năm trôi qua, dự án vẫn chưa được cấp sổ hồng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ, trong quý I/2026, các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ chính trị với chức năng nòng cốt trong công tác chính trị, tư tưởng, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, các quan điểm đường lối của Đảng, đặc biệt là các sự kiện lớn của đất nước. CHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH Đối với những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị 5 cơ quan căn cứ vào đơn giá, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí, nhất là báo chí trên nền tảng số để chủ động xây dựng dự toán ngân sách. Việc này cần làm bài bản, đúng quy định, đồng thời sớm có văn bản đề xuất với Bộ Tài chính, Chính phủ để bảo đảm nguồn lực triển khai. Sau khi được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, các nội dung này phải được thể chế hóa, tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan. Những vấn đề vượt thẩm quyền, cần thiết thì báo cáo Thường trực Ban Bí thư xem xét, quyết định trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành. Đối với các kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách, nếu cần có văn bản của Thường trực Ban Bí thư hoặc các cơ quan Trung ương, các cơ quan báo chí chủ lực cần chủ động đề xuất, xây dựng dự toán hằng năm bảo đảm gọn gàng, rõ ràng, khả thi. Đồng thời, cần rà soát, đánh giá toàn diện các chế độ, chính sách, từ công tác tuyển dụng, sử dụng nhân lực, ứng dụng chữ ký số, đến việc triển khai các nghị quyết, chiến lược… để phân tích rõ nguyên nhân, chỉ ra những điểm còn hạn chế, yếu kém. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đề nghị, trong các báo cáo sắp tới, 5 cơ quan báo chí cần thẳng thắn chỉ rõ những việc chưa làm được, nhất là trong công tác phối hợp giữa 5 cơ quan báo chí chủ lực trong việc cung cấp thông tin chính thống; trong tuyên truyền các sự kiện, chính sách; trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cũng như trong điều hành thông tin. BẢO ĐẢM HIỆU NĂNG, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ Đối với vấn đề về tinh gọn, tổ chức bộ máy và nhân sự, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị cần tiếp tục quán triệt tinh thần tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục xem trong quá trình sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy thấy nội bộ bên trong còn chỗ nào cồng kềnh thì tiếp tục bỏ bớt, phân định rõ trách nhiệm để bộ máy hoạt động trơn tru, không chồng chéo về mặt chức năng, nhiệm vụ. “Tinh giản thì vẫn phải bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Chứ nếu tinh giản mà cắt theo cơ học để rồi có nhiệm vụ mà không có người làm thì không được. Chính các đồng chí phải là người đề xuất và có giải thích, minh chứng, luận giải thật rõ ràng việc này. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Trung ương sẽ báo cáo Thường trực Ban Bí thư để quyết định vấn đề này chặt chẽ, đáp ứng được yêu cầu”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ rõ. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị thời gian tới các cơ quan báo chí tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tăng cường tuyên truyền sâu sắc việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Việc tuyên truyền không chỉ dừng ở cung cấp thông tin mà cần phải nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Cần phân tích chuyên sâu, làm rõ các vấn đề lớn như phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đối với lĩnh vực kinh tế, cần tăng cường các bài viết phân tích chuyên sâu, kể cả việc mời chuyên gia để làm rõ các vấn đề điều hành kinh tế vĩ mô, các chính sách lớn. Tránh cách đưa tin đơn thuần, mang tính hiện tượng, thiếu chiều sâu, dễ gây tâm lý hoang mang hoặc hiểu chưa đầy đủ. Phải làm rõ chủ trương, chính sách tác động như thế nào, triển vọng ra sao, qua đó tạo niềm tin cho thị trường, cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia cần tập trung truyền thông các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, phát triển khu vực kinh tế tư nhân; đồng thời phân tích, kiến nghị tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách. Thông tin phải góp phần kiến tạo phát triển, chứ không chỉ phản ánh…n Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam cũng cần tăng cường phối hợp với nhau và với các cơ quan khác trong việc phân tích lý luận, tổng kết thực tiễn, nhất là các vấn đề về xây dựng Đảng, hoàn thiện thể chế, điều hành kinh tế vĩ mô. Cần kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, nâng cao chất lượng các bài viết. Đặc biệt, phải tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cơ quan báo chí phải phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong định hướng chính trị, tư tưởng; chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, góp phần hạn chế thông tin sai trái, tiêu cực… www.tienphong.vn THỜI SỰ 6 18-19/4/2026 Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN Tập trung truyền thông các động lực tăng trưởng mới SÁNG 17/4, TẠI HÀ NỘI, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO VÀ DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG TRỊNH VĂN QUYẾT LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ CHỦ LỰC QUỐC GIA: BÁO NHÂN DÂN, TẠP CHÍ CỘNG SẢN, ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM, ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM, THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM. TRƯỜNG PHONG TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO VÀ DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG: Theo Bộ Xây dựng, mục tiêu trọng tâm của đợt điều chỉnh lần này là nghiên cứu bổ sung cảng hàng không Măng Đen và Vân Phong vào hệ thống toàn quốc, nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị từ cấp 4C lên cấp 4E. Về khâu tổ chức thực hiện, thời gian lập điều chỉnh quy hoạch dự kiến diễn ra chỉ trong khoảng 3 tháng kể từ khi đề cương được phê duyệt đến khi trình Thủ tướng. Bộ Xây dựng, với vai trò là cơ quan tổ chức lập điều chỉnh, được phép chủ động điều chỉnh cục bộ các nội dung, nhiệm vụ để bảo đảm chất lượng và tiến độ công việc. Ngay sau khi đề cương được duyệt, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, đồng thời chỉ đạo các cơ quan hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định đúng quy định pháp luật. Việc huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư cũng sẽ được chú trọng để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) gửi Bộ Xây dựng, so với thời điểm quy hoạch hệ thống cảng hàng không được phê duyệt năm 2023, đến nay đã xuất hiện nhiều yếu tố mới như sự thay đổi trong chủ trương phát triển của đất nước, cũng như đề xuất của nhiều địa phương về việc xây mới, mở rộng sân bay hoặc chuyển sân bay quân sự thành sân bay lưỡng dụng để phục vụ kinh tế và quốc phòng. Các bộ, ngành và địa phương đang đồng loạt điều chỉnh quy hoạch quốc gia, vùng và tỉnh nhằm mở rộng không gian phát triển và hoàn thiện giao thông kết nối. Dựa trên các cơ sở pháp lý và thực tiễn, Cục HKVN kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương điều chỉnh trong giai đoạn 2027 - 2028 để đánh giá kết quả và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống quy hoạch. Theo hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hồi cuối tháng 11/2025, Cục HKVN đề xuất đến năm 2030 cả nước sẽ có 33 sân bay với công suất 297 triệu hành khách; đến 2050 tăng lên 36 sân bay, phục vụ gần 540 triệu hành khách mỗi năm. LỘC LIÊN Đề xuất bổ sung các sân bay mới Nhu cầu vốn để phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030, ước tính gần 500.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn hợp pháp khác. BỘ XÂY DỰNG VỪA TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐỀ CƯƠNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẢNG HÀNG KHÔNG THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050, TRONG ĐÓ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG CÁC SÂN BAY MỚI. Việc rà soát và điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không là cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với các định hướng phát triển mới ẢNH: NIA

