Báo Tiền Phong số 342

THỨ HAI 8/12/2025 Số 342

TRANG 16 TRANG 7 TRANG 5 TRANG 12 TRANG 8-9 TRANG 3 THAY THẾ CÁN BỘ YẾU KÉM TRONG GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG "Hành trình đỏ" thắt chặt tình đoàn kết thanh niên Việt - Trung Điểm khác thường trong sách trắng mới của Trung Quốc Nốt lặng sau những ồn ào văn chương 2025 TRANG 4 SẼ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NHIỀU LUẬT, NGHỊ QUYẾT QUAN TRỌNG TRANG 2 Kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, dự kiến bế mạc chiều 11/12/2025 ẢNH MINH HỌA: TTXVN Giá thịt lợn được dự báo nhiều biến động từ nay đến cuối năm HƠN 1,2 TRIỆU CON LỢN BỊ TIÊU HỦY: biến động ra sao? Tăng lãi suất cho người trẻ vay mua nhà THỂ THAO VIỆT NAM BẮT ĐẦU CHINH PHỤC SEA GAMES 33 Cuộc đua song mã Việt Nam- Indonesia GIÁ THỊT

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Các luật được Quốc hội biểu quyết thông qua gồm: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật Dân số; Luật Phòng bệnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Giáo dục đại học (sửa đổi). Quốc hội cũng biểu quyết thông qua các luật: Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Viên chức (sửa đổi); Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Cùng với đó, Quốc hội biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Chuyển đổi số; Luật Trí tuệ nhân tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Phá sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. SẼ THÔNG QUA NHIỀU NGHỊ QUYẾT Các nghị quyết được Quốc hội biểu quyết thông qua gồm: Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”; Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế; Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước; Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035. Đồng thời, Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết: Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035; Nghị quyết về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 20262030; Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn tại địa bàn Thủ đô; Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Quốc hội cũng biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc VinhThanh Thủy. Theo chương trình, 2 nghị quyết: Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (trong đó có nội dung về việc bổ sung ngân sách nhà nước đợt 2 (nguồn vốn không hoàn lại nước ngoài) năm 2025; việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015/ QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TPHCM, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa; về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam; việc triển khai thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương và phương án xử lý đối với Dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam; việc điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp kinh tế năm 2025 đã giao cho Bộ Xây dựng để bổ sung có mục tiêu cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ (lần 2) sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua tại phiên bế mạc Kỳ họp vào chiều 11/12. TTXVN Tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 10 (từ ngày 8-11/12), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng. Theo Quyết định số 287-QĐ/ TU ngày 14/11/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo Quyết định số 346-QĐ/TU ngày 6/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố được chỉ định tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trong những năm qua, luôn bảo đảm Thủ đô an toàn, ổn định, văn minh và thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025. Ông Nguyễn Duy Ngọc thông tin, Hà Nội đang tập trung hoàn thiện thể chế để triển khai các dự án lớn phát triển Thủ đô, như: Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án Khu đô thị thể thao Olympic, phát triển không gian ngầm gắn kết với sự phát triển của Thủ đô… Hà Nội cũng xác định lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tới... TRƯỜNG PHONG Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thăm, làm việc với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chiều 6/12. Trong tuần làm việc, Quốc hội thảo luận về: Các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025; Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2025. Kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, dự kiến bế mạc chiều 11/12/2025 ẢNH MINH HỌA: TTXVN Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Vũ Đại Thắng nhận nhiệm vụ mới ẢNH: VIẾT THÀNH Sẽ biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng

HỢP NHẤT 3 TỈNH, THÀNH PHỐ ĐƯỢC TĂNG THÊM TỐI ĐA 2 CẤP PHÓ Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 150/2025 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố. Dự thảo đã sửa đổi quy định số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở, phó chánh văn phòng sở, phó chi cục trưởng thuộc sở, phó phòng thuộc chi cục thuộc sở và cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc UBND cấp xã. Theo đó, số lượng phó giám đốc sở được bố trí bình quân 3 người - giữ nguyên so với quy định hiện hành. Tuy nhiên, với sở được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi hợp nhất 2 tỉnh, thành phố thì số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm tối đa không vượt quá 1 người. Với trường hợp sở được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 3 tỉnh, thành phố: số lượng phó giám đốc sở được tăng thêm tối đa không vượt quá 2 người/sở. Với thành phố Hà Nội, TP.HCM, ngoài tổng số lượng phó giám đốc theo bình quân chung, được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc. Đối với phòng thuộc sở, các chi cục có dưới 10 biên chế công chức được bố trí 1 phó phòng; có từ 10 - 14 biên chế công chức được bố trí không quá 2 phó phòng; có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 phó phòng. Với chi cục thuộc sở có từ 1 - 3 phòng và tương đương được bố trí 1 phó chi cục trưởng; không có phòng hoặc có từ 4 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 2 phó chi cục trưởng. Trường hợp phòng, chi cục được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 2 tỉnh, thành phố, số lượng phó phòng, phó chi cục trưởng được tăng thêm tối đa không vượt quá 1 người/phòng, chi cục. Với chi cục được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập khi thực hiện hợp nhất 3 tỉnh, thành phố, số lượng phó phòng, phó chi cục trưởng được tăng thêm tối đa không vượt quá 2 người/phòng, chi cục. PHÒNG CHUYÊN MÔN CẤP XÃ CÓ CON DẤU, TÀI KHOẢN RIÊNG Đối với phòng chuyên môn cấp xã, dự thảo bổ sung quy định: phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp xã quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật. Về số lượng phó phòng được tính trên nguyên tắc bình quân 2 cấp phó/phòng. UBND cấp tỉnh quyết định cụ thể số lượng phó phòng cấp xã trong toàn tỉnh, thành phố, bảo đảm phù hợp với quy mô diện tích, dân số, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị… Trên cơ sở tổng hợp tiêu chí phân loại đơn vị hành chính, dự thảo nghị định quy định việc thành lập thêm phòng chuyên môn phải đáp ứng các tiêu chí theo phân loại đơn vị hành chính ở phường, xã loại 1 có trên 35.000 dân và ở đặc khu có trên 35.000 dân. Theo đó các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế để xác định số phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, bảo đảm không vượt quá trung bình 4,5 phòng và tương đương tại 1 đơn vị hành chính. LUÂN DŨNG 3 n Thứ Hai n Ngày 8/12/2025 THỜI SỰ PHÊ BÌNH 34 BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025. Tại Công điện, Thủ tướng biểu dương 12 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có kết quả giải ngân đạt trên mức bình quân chung cả nước, đặc biệt là một số địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa, lũ nhưng vẫn đảm bảo tiến độ, mục tiêu giải ngân đề ra. Thủ tướng đồng thời cũng nghiêm khắc phê bình 22 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 12 địa phương giải ngân thấp dưới mức trung bình cả nước. Theo công điện, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 11 tháng ước đạt 60,6% kế hoạch, trong khi thời gian năm 2025 không còn nhiều, khối lượng vốn phải giải ngân còn khá lớn (khoảng 360 nghìn tỷ đồng). Để thúc đẩy công tác này, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố cần xác định nhiệm vụ thúc đẩy đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ. Các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương phân bổ số vốn kế hoạch năm 2025 còn lại chưa giao chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án và có giải pháp quyết liệt, kịp thời đẩy mạnh thực hiện và giải ngân số vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã được giao. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng giao mỏ không đúng đối tượng làm nảy sinh hoạt động mua đi bán lại tăng giá vật liệu. THÁO GỠ NGAY VƯỚNG MẮC TRONG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Về nhiệm vụ, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tuần, từng tháng; phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2025. Các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu đá, cát, đất, phục vụ các dự án. Đồng thời đẩy mạnh công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công, không để tồn đọng khối lượng đã thực hiện nhưng không được thanh toán. Bộ Tài chính áp dụng chuyển đổi số trong giám sát, kiểm tra, theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những cơ quan, đơn vị, địa phương giải ngân chậm và đề xuất ban hành các giải pháp điều hành linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn. Hằng tuần, công khai tình hình thực hiện và tỷ lệ giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát tình hình, diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là các vật liệu chủ yếu, kịp thời đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc bảo đảm cung cầu, kiểm soát giá vật liệu xây dựng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy trình cấp phép mỏ, khai thác nguyên vật liệu đá, cát, đất, sỏi phục vụ dự án đầu tư công, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Hướng dẫn triển khai tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc về pháp lý và trình tự, thủ tục liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội và các dự án giao thông trọng điểm. VĂN KIÊN Thủ tướng Phạm Minh Chính nghiêm khắc phê bình 22 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp dưới mức trung bình cả nước; đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 150/2025 do Bộ Nội vụ soạn thảo đề xuất cho phép Hà Nội, TPHCM, ngoài tổng số lượng phó giám đốc theo bình quân chung, được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công Số lượng phó giám đốc sở được bố trí bình quân 3 người/sở ẢNH MINH HỌA Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng giao mỏ không đúng đối tượng làm nảy sinh hoạt động mua đi bán lại tăng giá vật liệu. Thay thế cán bộ yếu kém trong giải ngân đầu tư công Hà Nội và TP HCM được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc sở

4 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 8/12/2025 Theo ghi nhận ngày 7/12, giá lợn hơi trên cả ba miền đồng loạt tăng, dao động 57.000 - 61.000 đồng/kg, trong đó nhiều địa phương miền Bắc chạm mốc 61.000 đồng/kg. Thị trường bán lẻ cũng chuyển động mạnh không kém khi giá thịt tăng thêm gần 2.000 đồng/kg so với tuần trước. Chẳng hạn, chân giò rút xương có giá hơn 116.700 đồng/kg, nạc vai 126.300 đồng/kg, nạc đùi 122.320 đồng/kg và ba rọi hơn 163.000 đồng/kg. Ông Lê Văn Tiến (ở Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết, với những hộ nuôi 20-50 con, chỉ một con lợn nhiễm bệnh cũng đủ xóa sổ cả chuồng, buộc phải tiêu hủy toàn bộ. Nhiều hộ trong địa bàn xã thời gian qua đã trở lại cú sốc ấy khiến nhiều người quyết định… bỏ trống chuồng. Đại diện một doanh nghiệp chăn nuôi ở Hà Nội thông tin, một nửa số hộ từng cung ứng cho doanh nghiệp nay không còn tái đàn. Chi phí thức ăn vẫn ở mức cao, vốn quay vòng cạn kiệt, rủi ro dịch bệnh lớn đang khiến tái đàn trở thành quyết định đầy rủi ro. Khi hộ nhỏ lẻ rời khỏi chuỗi cung ứng, thị trường lập tức nghiêng về phía các doanh nghiệp lớn nhưng với quy mô công nghiệp, song cũng không thể bù đắp nhanh lượng hụt hơn một triệu con chỉ trong vài tháng. “Lượng lợn về chợ đầu mối ở các thành phố lớn đã giảm đáng kể. Điều này khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn với bất kỳ biến động cung - cầu nào”, vị này cho hay. BA KỊCH BẢN THỊ TRƯỜNG CUỐI NĂM Ông Nguyễn Trí Công - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai - cho rằng, người tiêu dùng đang rất thận trọng với thực phẩm an toàn và một số thông tin bất lợi về dịch tả lợn châu Phi. Cùng với đó, nhập khẩu thịt lợn đông lạnh giá rẻ thời gian qua tăng nhanh tác động đến thị trường thịt lợn trong nước. Ông Công nhận định giá lợn hơi trong dịp Tết sẽ quanh mức 60.000 đồng/kg, mức đủ để người chăn nuôi có lãi. Tuy nhiên, theo ông Công, dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập các trang trại không tuân thủ biện pháp an toàn sinh học, do đó việc khai báo và phòng dịch nghiêm ngặt vẫn là yêu cầu quan trọng, tránh để biến động lớn về nguồn cung trong dịp cuối năm. Ở góc độ đơn vị bán lẻ, ông Lê Minh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) - đánh giá thị trường thịt lợn đang trở nên hết sức nhạy cảm trong năm nay và về cuối năm càng dễ biến động khi nguy cơ dịch bệnh vẫn tiềm ẩn. Do đó, ngay thời điểm này, doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn ngân sách 530 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước để dự trữ hàng và làm việc với nhà cung cấp để neo giá trong giai đoạn cận Tết. “Chúng tôi đã chuẩn bị nguồn cung thịt lợn tươi sống là 850 tấn, tăng 8%; thực phẩm chế biến 3.500 tấn. Đối với thịt lợn tươi sống, doanh nghiệp chuẩn bị dự phòng 1.000 tấn thịt đông lạnh các loại với quy cách đóng gói 0,5-1kg, sẵn sàng tung ra trong trường hợp thị trường có biến động. Nguồn hàng này sẽ dùng để chế biến nếu thị trường cuối năm ổn định”, ông Tuấn cho hay. Theo các chuyên gia, cuối năm nay thị trường thịt lợn có thể đối diện ba khả năng. Nếu dịch tả lợn châu Phi sớm được khống chế, giá lợn hơi có thể giữ ở mức 60.000 - 65.000 đồng/kg, mức tăng vừa phải. Nhưng với tình hình tiêu hủy vẫn ở mức cao, kịch bản được đánh giá khả thi nhất là giá tiến lên 68.000 - 72.000 đồng/kg, thậm chí một số vùng có thể chạm 75.000 đồng/kg khi nhu cầu Tết tăng mạnh. Kịch bản xấu nhất, nếu dịch bệnh tiếp tục lan rộng trong tháng 12 và sang tháng 1 có thể kéo giá vượt 75.000 - 80.000 đồng/kg. Ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và thú y (Bộ NN&MT) - cho biết, để đảm bảo nguồn cung cuối năm và Tết Bính Ngọ 2026, Bộ NN&MT đang tăng cường các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo nguồn thức ăn chăn nuôi ổn định; kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi. XUÂN PHONG Dịch tả lợn châu Phi thời gian qua bùng phát khiến cả nước tiêu huỷ hơn 1,23 triệu con lợn. Nguồn cung thịt lợn đang co hẹp ở thời điểm nhu cầu tiêu dùng bước vào giai đoạn cao nhất trong năm. Giá thịt lợn dự báo nhiều biến động từ nay đến dịp cuối năm Bộ NN&MT khuyến cáo các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi xây dựng kế hoạch sản xuất và cung ứng sản phẩm chi tiết, không để xảy ra thiếu hụt cục bộ; đề nghị các tập đoàn, trang trại quy mô lớn tăng đàn, bổ sung nguồn cung thịt lợn trước và sau Tết. Cùng với đó, các đơn vị nhập khẩu cần có kế hoạch cụ thể, chi tiết về số lượng và nguồn hàng, nhằm bảo đảm cung cấp cho thị trường khi nhu cầu tăng cao vào những tháng cuối năm. Hơn 1,2 triệu con lợn bị tiêu hủy, giá thịt biến động ra sao? Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý tình trạng rác dày đặc Liên quan đến tình trạng rác và phế thải đổ trộm dày đặc cản trở giao thông, gây ô nhiễm môi trường trên tuyến Vành đai 2 và Vành đai 3 được báo chí phản ánh vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo các sở ngành kiểm tra, xử lý. Trong công văn gửi Sở NN&MT, các phường sở tại, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về tình trạng rác và phế thải bị đổ trộm dày đặc trên tuyến Vành đai 2 và Vành đai 3 gây mất mỹ quan đô thị. Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở NN&MT chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan lập tổ công tác kiểm tra, làm rõ và sớm có báo cáo UBND thành phố. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan chức năng như Công an, Sở Xây dựng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được phát hiện. Ghi nhận thời gian qua cho thấy, nhiều đoạn trên các tuyến giao thông huyết mạch của Hà Nội như Vành đai 2 và Vành đai 3 đang bị rác thải bủa vây. Rác đổ bừa bãi, tràn lan, gây ô nhiễm môi trường. ANH TRỌNG Trưa 7/12, tại nhiều chợ lẻ ở TPHCM, hầu như không có mặt hàng trứng nào có giá dưới 3.000 đồng/quả. Tại chợ Khu phố 2 (đường Hồ Học Lãm), trứng gà có giá từ 34.000 - 36.000 đồng/chục, tùy lớn nhỏ; còn trứng vịt từ 36.000 - 38.000 đồng/chục. Ngay trong khu dân cư Lê Thành (phường An Lạc), nhiều người còn bày trứng ra vỉa hè giới thiệu “của nhà nuôi được”. Trong đó trứng gà so 40.000 đồng/chục, vịt lộn 60.000 đồng/chục. Theo các tiểu thương, giá trứng gà đã tăng gần gấp lần so với thời điểm giá trứng “rơi về đáy” hồi giữa năm 2025, với mức giá chỉ từ 13.000 - 14.000 đồng/ chục (tương đương 1.300 - 1.400 đồng/quả). Trong khi đó, giá trứng gà vịt ở các siêu thị cũng tăng hơn so với hồi đầu tháng 11. Như trứng vịt và trứng gà ta V.Food có giá lần lượt là 38.900 đồng và 44.000 đồng/vỉ, trứng gà ác Ba Huân 45.700 đồng/vỉ, trứng gà thảo mộc San Hà 35.000 đồng/vỉ… Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ, giá trứng duy trì mức thấp trong nhiều tháng khiến người nuôi lỗ kéo dài. Nhiều trang trại phải giảm đàn hoặc treo chuồng. Mưa lũ tại nhiều tỉnh làm thiệt hại chuồng trại, buộc một số hộ bán gà đẻ làm gà thịt để hạn chế rủi ro. Hiệp hội nhận định việc giảm đàn kéo dài, cộng với gián đoạn vận chuyển do mưa lũ là nguyên nhân trực tiếp khiến giá trứng tăng mạnh. Không chỉ trứng tăng giá, giá heo hơi những ngày gần đây liên tục tăng khiến giá bán lẻ cũng nhích nhẹ thêm 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi ở khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ ghi nhận mức tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg, giá giao dịch phổ biến 57.000 - 59.000 đồng/kg. Tại TPHCM, giá heo hơi từ các công ty đưa về cơ sở giết mổ dao động 58.000 - 65.500 đồng/kg, trong khi nguồn heo từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thấp hơn, khoảng 50.000 - 60.000 đồng/kg. Thông tin từ chợ đầu mối Hóc Môn cho biết lượng heo về chợ sau kỳ Rằm tháng 10 âm lịch bắt đầu phục hồi, đạt 381 tấn, tăng 45 tấn so với những ngày trước. Giá heo mảnh và các mặt hàng pha lóc cũng tăng theo, ngoại trừ hai mặt hàng ba rọi và sườn non vẫn giữ ổn định. Sau khi tăng giá thêm 2.000 đồng/kg, giá thịt đùi 72.000 đồng/kg, nạc dăm 107.000 đồng/kg… Còn tại siêu thị, thịt ba rọi có sườn giá 215.000 đồng/kg, ba rọi không sườn 173.000 đồng/ kg, sườn non 272.000 đồng/kg, cốt lếch 119.000 đồng/kg, bắp giò 145.000 đồng/kg… UYÊN PHƯƠNG TPHCM: Giá trứng, thịt heo tăng Người dân mua thịt heo ở siêu thị TPHCM Nhiều loại trứng gà, vịt tại TPHCM có giá trên 40.000 đồng/chục, những quả nhỏ hơn từ 34.000 – 38.000 đồng. Trong khi đó, giá heo hơi đang tăng từng ngày, đẩy giá heo bán lẻ tăng thêm vài nghìn đồng mỗi ký.

5 KINH TẾ Tăng lãi suất cho người trẻ vay mua nhà nThứ Hai n Ngày 8/12/2025 NHÀ Ở XÃ HỘI PHỐ HIẾN: Giá hơn 20 triệu đồng/m2 Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên vừa công bố giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án khu nhà ở cho người có thu nhập thấp ở phường Phố Hiến. Cụ thể, khu nhà ở xã hội CT1 và CT2 ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên cũ (nay thuộc phường Phố Hiến) nằm trên khu đất rộng hơn 9.600m2, gồm hai tòa cao 19 tầng một tum, không có tầng hầm, bao gồm 940 căn hộ xã hội. Diện tích các căn hộ dao động từ 50m2 đến 77m2. Mức giá bán được Sở Xây dựng phê duyệt là 20,9 triệu đồng/m2 (đã gồm 5% VAT nhưng chưa gồm phí bảo trì). Với đơn giá này, người mua sẽ phải chi từ 1 tỷ đến khoảng 1,6 tỷ đồng tùy diện tích căn hộ. Giá thuê mua được xác định ở mức gần 396.000 đồng/m2/tháng, tương đương chi phí thuê mua cả căn từ 19,8 đến 30 triệu đồng/tháng. Đầu tháng 11/2025, UBND tỉnh Hưng Yên công bố thông tin Dự án Khu nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến để nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng. Với mức giá hơn 20 triệu đồng/m2, dự án nhà ở xã hội tại phường Phố Hiến được đánh giá là khá cao so với nhiều dự án nhà ở xã hội ở vùng ven Hà Nội. Chẳng hạn như dự án tại ô đất CT3 khu đô thị mới Kim Chung (huyện Đông Anh, nay là xã Vĩnh Thanh) giá bán 18,4 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng với loại căn lớn nhất 64 m2. TRẦN HOÀNG NƠI DỪNG CHO VAY, CHỖ TĂNG LÃI SUẤT Ngân hàng Agribank vừa thông báo dừng triển khai một số chương trình, chính sách cho vay ưu đãi đối với khách hàng cá nhân, trong đó có chương trình cho vay ưu đãi mua nhà dành cho khách hàng trẻ tuổi. Ngân hàng này cũng dừng chương trình ưu đãi vay vốn phục vụ nhu cầu mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, xây dựng, sửa chữa, cải tạo, hoàn thiện nhà ở. Trước đó, Agribank triển khai gói vay ưu đãi cho khách hàng cá nhân dưới 35 tuổi vay mua nhà từ 2/4/2025. Số tiền vay tối đa 5 tỷ đồng với thời gian lên tới 40 năm. Lãi suất cố định 6,3% trong 18 tháng và miễn trả nợ gốc lên tới 5 năm. Một cán bộ tín dụng của BIDV cũng thông tin chương trình cho vay ưu đãi với người trẻ mua nhà ở thương mại của ngân hàng này đang tạm ngừng. Trước đó, khách hàng cá nhân đến 35 tuổi có nhu cầu mua/ thuê mua nhà ở trên toàn quốc được BIDV hỗ trợ lãi suất 5,5%/ năm cố định trong vòng 3 năm, thời gian cho vay lên đến 40 năm và đặc biệt không phải trả gốc trong vòng 5 năm áp dụng trên số tiền tối đa 5 tỷ đồng mỗi khách hàng. Ở chiều ngược lại, một số ngân hàng khác vẫn duy trì gói vay ưu đãi cho người trẻ nhưng có điều chỉnh lãi suất. Như tại Vietcombank, cán bộ tín dụng cho biết lãi vay với nhóm khách hàng trẻ đã tăng lên 7,3%/năm trong giai đoạn ưu đãi, thay vì mức dưới 6%/năm như trước. Còn gói vay thông thường có lãi suất 7,5%/năm trong 6 tháng đầu, sau đó tăng lên 8,3%/năm trong 12 tháng tiếp theo. Các ngân hàng thương mại cổ phần BVBank, SHB, HDBank, ACB… vẫn triển khai các gói vay ưu đãi cho người trẻ nhưng lãi suất sẽ linh hoạt theo từng loại bất động sản và từng thời kỳ và không còn mặt bằng lãi suất thấp như trước. CẢNH BÁO TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TĂNG CAO Nhiều chuyên gia nhận định, tình trạng “tín dụng tăng nhanh hơn huy động” kéo dài gây áp lực lên thanh khoản và lãi suất thời điểm cuối năm. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, giá nhà đang vượt ngoài khả năng chi trả của phần lớn người dân. Điều này khiến hàng tồn kho gia tăng, thanh khoản thị trường kém nhưng giá không chịu điều chỉnh. Theo ông Hiếu, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tính đến cuối tháng 10 vừa qua tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 15% so với cuối năm trước, dự kiến chạm mức 19-20% vào cuối năm, cao nhất nhiều năm. Trong đó, tín dụng bất động sản chiếm gần 24% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Riêng cho vay kinh doanh địa ốc tăng gần 24%, gấp đôi tốc độ tăng của vay tiêu dùng. “Ở Mỹ, tăng trưởng tín dụng bất động sản khoảng 10-15%. Nếu tỷ lệ này lên đến 15% là các cơ quan quản lý đã phải lo lắng nhưng ở Việt Nam lại đang đạt tới 24%. Lãi suất huy động tăng nhanh khiến chi phí vốn cho người vay mua nhà cũng đội lên. Cần siết tín dụng bất động sản để giảm tỷ trọng về dưới 20% tổng dư nợ”, ông Hiếu nói. Mới đây, tại Diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025”, TS. Nguyễn Đức Kiên - Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tiền tệ quốc gia - chỉ ra rằng tăng trưởng tín dụng năm nay ở mức rất cao, trong đó tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của ngành bất động sản cao đến 24%, thậm chí có ngân hàng tỷ lệ tăng trưởng cho vay bất động sản đã lên tới 28%. “Để đảm bảo sự ổn định, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra lại dư nợ tín dụng tại một số ngân hàng được chọn lọc từ nay đến cuối năm. Một số ngân hàng nhỏ tăng trưởng cho vay đến 28% là một dấu hiệu đáng báo động”, ông Kiên cảnh báo. NGỌC MAI Một số ngân hàng dừng gói ưu đãi cho người trẻ vay mua nhà, nhiều ngân hàng khác vẫn cho vay với lãi suất nhích lên. Chuyên gia cho rằng ngân hàng nhỏ tăng trưởng cho vay đến 28% là một dấu hiệu đáng báo động Gói vay lãi suất thấp cho người trẻ tạm dừng trước hạn trong bối cảnh tín dụng các ngân hàng tăng nhanh và áp lực lãi suất đầu vào trong xu hướng đi lên. Một số người đang vay mua nhà đã nhận được thông báo từ ngân hàng về việc điều chỉnh tăng lãi suất. Trong khi đó, lãi suất cho vay mua nhà thả nổi của nhiều ngân hàng từ 10 - 14%/năm. Công an Tuyên Quang vừa khởi tố 5 đối tượng mua bán và thu thập trái phép hàng chục tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến. Ngày 6/12, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 5 bị can gồm Nguyễn Hà Duy Hiếu (2003), Nguyễn Hoàng Hà (2007), Lương Quỳnh Anh (2005) cùng trú tại huyện Chiêm Hóa; Ma Văn Duy (2002, trú xã Yên Nguyên) và Võ Thanh Trúng (2001, trú TPHCM) về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” theo Điều 291 Bộ luật Hình sự. Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 3 đến tháng 5/2025, Hiếu hướng dẫn nhóm đối tượng thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của người khác, đồng thời nhiều lần mua tài khoản ngân hàng từ Trúng để liên kết vào các tài khoản đánh bạc trực tuyến nhằm thu lợi bất chính. Đến khi bị phát hiện, nhóm này đã mua bán 44 tài khoản ngân hàng và thu thập 89 thông tin tài khoản của người dân, phục vụ cho hoạt động đánh bạc. Cơ quan điều tra đánh giá, đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và xâm phạm trực tiếp lĩnh vực quản lý tài chính - ngân hàng. Đáng chú ý, nhiều đối tượng còn rất trẻ, thậm chí có người chưa đủ 18 tuổi tại thời điểm phạm tội. Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân như số tài khoản, CCCD, mã OTP, số điện thoại sử dụng thường xuyên… Khi phát hiện dấu hiệu thu thập hoặc mua bán thông tin trái phép, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý. ĐỨC ANH Bóc gỡ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng để phục vụ cờ bạc Công an Tuyên Quang khởi tố 5 đối tượng vì thu thập, mua bán trái phép hàng chục tài khoản ngân hàng để phục vụ đánh bạc trực tuyến

6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 8/12/2025 THÁCH THỨC Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho biết, đã khảo sát tại 3 tỉnh, thành phố trước khi sáp nhập địa giới hành chính là: Hà Nội, Tuyên Quang, Sóc Trăng với 1.440 học sinh, 960 giáo viên về dạy tiếng Anh trong trường phổ thông hiện nay. Ông Đỗ Đức Lân, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hợp tác phát triển (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) thông tin, tại khu vực nông thôn, có khoảng 30 - 40% học sinh chưa tự tin về năng lực tiếng Anh dù điểm số trên học bạ vẫn tốt. Theo đánh giá của các giáo viên: 3 - 4% ở mức độ vượt chuẩn; 50% ở mức độ đạt; khoảng 35% học sinh ở mức độ gần đạt. Còn lại chưa đạt. Có 14% học sinh cho rằng, bài kiểm tra, đánh giá môn tiếng Anh chưa phù hợp. Học sinh cảm thấy áp lực khi học tiếng Anh vẫn chiếm tỉ lệ cao; thiếu môi trường thực hành, không đánh giá thường xuyên kĩ năng nghe nói. Về điều kiện đảm bảo cho việc dạy học tiếng Anh, phần lớn giáo viên (40 - 50%) cho rằng, nhà trường chỉ đáp ứng được một phần yêu cầu. Tỉ lệ giáo viên đánh giá điều kiện “đáp ứng đầy đủ” chỉ 25 - 27%. Ông Lân thông tin, tỉ lệ giáo viên có thể dạy các môn học bằng tiếng Anh ở tất cả các nhà trường hiện rất thấp. Nhiều cán bộ quản lí và giáo viên được hỏi đều cho rằng: Khó triển khai dạy học bằng tiếng Anh do liên quan đến vấn đề đội ngũ. Từ kết quả khảo sát, ông Lân đặt lại vấn đề: Sẽ có trở ngại khi thực hiện đề án trong bối cảnh ngoại ngữ là môn thi tự chọn trong kì thi tốt nghiệp THPT? Ông Nguyễn Thế Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT) cho hay, đề án khi triển khai, dự kiến tác động tới khoảng 50.000 cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học trên cả nước với gần 30 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên và khoảng trên 1 triệu cán bộ quản lí, giáo viên. Thời gian thực hiện đề án 20 năm (từ 2025 - 2045). Giai đoạn 1 (2025 - 2030) xây dựng nền tảng và chuẩn hóa. Giai đoạn 2 (2030 - 2035) mở rộng và tăng cường việc sử dụng tiếng Anh. Giai đoạn 3 (2035 - 2045) hoàn thiện và nâng cao với việc tiếng Anh được sử dụng một cách tự nhiên, phát triển hệ sinh thái tiếng Anh trong môi trường giáo dục, giao tiếp và quản trị nhà trường. Theo ông Sơn, với bậc mầm non, khi triển khai thành công đề án sẽ phát sinh thêm 12.000 biên chế vị trí việc làm của giáo viên tiếng Anh trong các trường công lập. Tiểu học sẽ phát sinh thêm gần 10.000 biên chế giáo viên tiếng Anh. Đồng thời, phải đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho ít nhất khoảng 10% (200.000 người) giáo viên dạy học bằng tiếng Anh từ nay cho đến năm 2035. NHỮNG NƠI CÓ ĐIỀU KIỆN SẼ TRIỂN KHAI TRƯỚC Ông Nguyễn Thế Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT) khẳng định, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai trước tại những nơi có điều kiện, không dàn hàng ngang hay cào bằng. Vấn đề giữ gìn tiếng mẹ đẻ, dạy tiếng nước láng giềng ở các tỉnh biên giới cũng được ông Sơn đặt ra khi triển khai đề án. Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ ban hành kế hoạch triển khai đề án trước ngày 15/12. Với vấn đề thiếu giáo viên, ông Sơn lưu ý, không chỉ ở môn tiếng Anh mà hiện còn thiếu ở môn học khác. Vụ Giáo dục Phổ thông sẽ phối hợp với Cục Nhà giáo (Bộ GD&ĐT) để tham mưu các giải pháp khắc phục. Ông cho rằng, các địa phương phải có sự tính toán để có kế hoạch triển khai phù hợp nhất, đặc biệt là vấn đề xây dựng đội ngũ. Các giải pháp cần tính tới như: Có chính sách thu hút giáo viên ở vùng khó khăn, cơ chế để giáo viên người nước ngoài tham gia giảng dạy, hợp đồng với giáo viên ngoài biên chế để giảng dạy trong trường công lập… Bà Lục Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Pả Vi (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũ), tỉnh Tuyên Quang cho hay, theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, bắt buộc học sinh học tiếng Anh từ lớp 3. Theo bà Hà, thách thức lớn nhất với các vùng còn nhiều khó khăn là thiếu giáo viên tiếng Anh. Toàn huyện Mèo Vạc (cũ) chỉ có 1 giáo viên tiếng Anh với 18 trường tiểu học. Bà Hà thông tin, đến nay, chỉ tiêu cho các trường còn nhiều nhưng vẫn khó tuyển dụng. Tháng 10 vừa qua, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức tập huấn đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh và giải pháp đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học cho hơn 600 cán bộ phòng văn hóa - xã hội của 126 xã, phường cùng hơn 800 cán bộ quản lí, giáo viên tiếng Anh cốt cán của các trường tiểu học công lập và tư thục trên địa bàn. Theo bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cần thay đổi tư duy dạy - học tiếng Anh trong nhà trường phổ thông, từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ trong thực tiễn. Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định trong quá trình chuyển đổi này. Mỗi giáo viên vừa là người thực hiện chương trình, vừa là hạt nhân đổi mới về tư duy sư phạm, phương pháp giảng dạy và cách thức tổ chức lớp học - từ đó lan tỏa tinh thần đổi mới đến đồng nghiệp và học sinh tại đơn vị mình. Tháng 10 vừa qua, Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã có văn bản hướng dẫn dạy và học ngoại ngữ tại các trường phổ thông, yêu cầu chuẩn bị các điều kiện để triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Trong năm học 2025 - 2026, sở khuyến khích các cơ sở giáo dục tiểu học có đủ điều kiện triển khai dạy và học tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, 2 nhưng chú ý bảo đảm tính liên thông với môn ngoại ngữ thực hiện bắt buộc từ lớp 3. NGHIÊM HUÊ Bộ GD&ĐT nhận diện thách thức khi triển khai đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và khẳng định, đề án sẽ triển khai ở những khu vực đủ điều kiện trước, sau đó mới triển khai ở vùng khó khăn. Giờ học tiếng Anh của học sinh tiểu học Bà Lục Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Pả Vi (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũ), tỉnh Tuyên Quang cho hay, toàn huyện Mèo Vạc (cũ) chỉ có 1 giáo viên tiếng Anh với 18 trường tiểu học. ĐƯA TIẾNG ANH TRỞ THÀNH NGÔN NGỮ THỨ HAI TRONG TRƯỜNG HỌC: Thả “bom hạt giống” để rừng tái sinh Giải pháp này do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh triển khai, đang được ban quản lý rừng, ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên, chủ rừng trên địa bàn Hà Tĩnh tích cực thực hiện. Những ngày này, tại nhiều trường học ở vùng miền núi Hà Tĩnh, không khí trở nên tươi mới hơn khi các em học sinh cùng thầy cô triển khai nhiều hoạt động hướng về môi trường. Trong đó, “bom hạt giống” là hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh. Tại trường Tiểu học Vũ Quang, xã Vũ Quang chiếc thùng nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn, được trang trí với màu xanh nổi bật với dòng chữ “Thay vì xả rác, hãy gieo mầm yêu thương bằng bom hạt giống”. Thông điệp ấy, như một lời nhắn nhủ gửi đến mỗi học sinh về ý thức bảo vệ môi trường. Cũng đến lớp như những buổi sáng khác, nhưng hôm nay bước chân của em Nguyễn Minh Tuấn (học sinh trường Tiểu học Vũ Quang) dường như háo hức hơn. Trên tay em là một túi bóng nhỏ, bên trong chứa đầy những loại hạt quen thuộc như hạt thông, hạt mít, hạt bưởi, rồi cả hạt keo được em cẩn thận gom nhặt từ khu vườn sau nhà và trên những con đường làng. Ngoài trường Tiểu học Vũ Quang, hoạt động này cũng đã được triển khai tại nhiều trường học như: Tiểu học Hương Minh, TH&THCS Sơn Thọ, THCS Phan Đình Phùng và THPT Vũ Quang. Hoạt động được triển khai trong khu vực vùng đệm Vườn Quốc gia Vũ Quang, nơi có vai trò quan trọng trong bảo vệ hệ sinh thái và phát triển rừng bền vững. Theo đại diện Vườn quốc gia Vũ Quang, sau khi các trường thu gom hạt giống, mỗi tuần cán bộ Vườn quốc gia Vũ Quang đến tiếp nhận, chọn lọc và phân loại. Từ đó, các “bom hạt giống” được tạo ra và mang thả xuống những vùng đồi trọc, khu rừng nghèo nhằm gieo hy vọng phủ xanh trở lại. Nói về phương pháp này, đại diện Vườn quốc gia Vũ Quang cho biết, “bom hạt giống” sẽ lựa chọn những hạt cây rừng bản địa dễ tái sinh (ưu tiên các cây bản địa như lim xanh, giổi...) và các loại hạt cây ăn quả có giá trị (Nhãn, Mít, Xoài, Bơ...) phù hợp với điều kiện tự nhiên trong từng khu vực. Sau đó chỉ cần trộn đất sét với phân và chút nước, nhào kỹ bằng tay rồi vo tròn lại. “Bom hạt giống” sinh trưởng dựa theo nguyên lý tự nhiên, chúng nảy mầm khi gặp trời mưa, không cần bón phân hay tưới nước. Giải pháp “bom hạt giống” hiện cũng đang được Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn triển khai mở rộng để thực hiện. Được biết, đến nay, toàn tỉnh đã có 8 đơn vị chủ rừng nhà nước chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện giải pháp "bom hạt giống", với tổng diện tích 202,7 ha. HOÀI NAM Không dàn hàng ngang cùng tiến Giải pháp “bom hạt giống” không chỉ góp phần phục hồi, tái sinh và làm giàu rừng mà còn hướng tới việc tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh và cộng đồng. Các em học sinh mang những hạt giống đến trường

