Báo Tiền Phong số 311-312

CHẠM TỚI GIẤC MƠ VƯƠNG MIỆN TỐI NAY CHUNG KẾT HOA HẬU VIỆT NAM 2026 Số 311-312 | 7-8/11/2026 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC: NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI TỔNG THỂ HIẾN PHÁP Trang 3 Trang 4-5-6 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Tối nay, trên sân khấu rực sáng bên biển Đồ Sơn, một cô gái được xướng tên ở ngôi vị cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2026. Nhưng hành trình gần sáu tháng của “Miền Hương Sắc” không chỉ để chọn một người chiến thắng. Với Ban Tổ chức, điều đáng quý còn ở những đổi thay của các cô gái trên chặng đường ấy. CHUYỆN CUỐI TUẦN Lời hẹn từ "Miền Hương Sắc" Xem tiếp trang 6 Trong đêm tổng duyệt, Top 25 Hoa hậu Việt Nam khoe những bộ áo dài, đầm dạ hội lộng lẫy ẢNH: HỒNG VĨNH

Sáng 6/11, nhiều người thân, hàng xóm và phụ huynh có con em đang theo học tại Trường THCS Kim Liên (phường Kim Liên, Hà Nội) đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình anh P.V.H - bố em P.A.K. Không khí trong con ngõ nơi gia đình em K. sinh sống trở nên trầm lắng. Những người hàng xóm đều bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của cậu bé. Một người hàng xóm cho biết, ngay khi nghe tin dữ, mọi người đều bủn rủn chân tay, không thể tin sự việc lại xảy ra với một đứa trẻ ngoan ngoãn như K. “Từ chiều hôm qua, tôi đã ở bệnh viện cùng gia đình, đến khi đưa cháu về nhà tang lễ. Chồng tôi ở nhà thì sang dọn dẹp, giúp đỡ gia đình. Mọi người trong xóm ai cũng thương cháu, chỉ mong có thể làm điều gì đó để san sẻ với bố mẹ cháu lúc này”, người phụ nữ chia sẻ. Theo những người hàng xóm, K. là con thứ hai trong gia đình, học lớp 6. Trên em còn một chị gái đang học lớp 9. Cả hai chị em đều học từ cấp 1 trường Kim Liên. Trong mắt mọi người, hai chị em đều ngoan ngoãn, chăm chỉ và học giỏi. Bà Hoa - hàng xóm cho biết, con ngõ nơi cháu K. sinh sống cùng gia đình có vài hộ dân và mọi người sống rất tình cảm. Khi nhà ai có việc là lại cùng nhau giúp đỡ. “Thường ngày vẫn hay gặp cậu bé. K. ngoan ngoãn, học giỏi. Khi biết tin những người sống trong ngõ ai cũng đau buồn”, bà Hoa nói. Chị Thảo, người bán hàng gần 20 năm ở đầu ngõ, cho biết, hằng ngày chị vẫn thường xuyên gặp vợ chồng anh H. thay nhau đưa đón hai con đi học. “Gia đình anh chị ấy hiền lành, sống tình cảm. Hai cháu đều ngoan. Ngày nào chúng tôi cũng nhìn thấy cháu K., khi thì bố mẹ đưa đi học, lúc lại thấy cháu chơi ngoài ngõ. Cháu rất lễ phép, ít nói và chỉ biết đến học hành”, chị Thảo kể. Theo chị Thảo, gia đình K. sống hòa thuận, chưa bao giờ xảy ra chuyện to tiếng hay mâu thuẫn với hàng xóm. Bởi vậy, khi nghe tin cậu bé gặp nạn, những người sống trong khu phố đều bàng hoàng, xót xa. “Tôi nghe tin về cháu mà thương quá. Không hiểu sao chuyện đau lòng lại xảy đến với cháu và gia đình. Cả con ngõ hôm nay chẳng ai còn tâm trí buôn bán, mọi người chỉ hỏi thăm, động viên và mong gia đình sớm vượt qua cú sốc quá lớn này”, chị Thảo nghẹn ngào. n Dự án Trụ sở Trung tâm Hành chính Đặc khu Phú Quốc đặt tại khu vực trung tâm Dương Đông, trên diện tích khu đất hơn 2ha, tòa nhà có tầng hầm và 9 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 36.700 m². Tòa nhà trung tâm hành chính mới sẽ là nơi làm việc tập trung của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các phòng, ban chuyên môn thuộc đặc khu. Công trình được thiết kế với thông điệp về một Phú Quốc đoàn kết, năng động, hiện đại, hướng tới khát vọng vươn tầm quốc tế. Dự án phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9/2027. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc cho biết, địa phương đang đứng trước thời cơ và vận hội phát triển mới, khi được chọn đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Theo ông Khoa, việc đầu tư xây dựng Trung tâm Hành chính mới nhằm khắc phục tình trạng trụ sở các cơ quan phân tán, điều kiện làm việc còn hạn chế hiện nay. Tòa nhà mới hình thành không gian làm việc tập trung, hiện đại, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Công trình cũng được được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực phối hợp, tổ chức các hoạt động đối ngoại và sự kiện quốc tế trong khuôn khổ APEC 2027, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Phú Quốc. n Miền Bắc sẽ rét dài ngày NGÀY 6/11, UBND ĐẶC KHU PHÚ QUỐC (TỈNH AN GIANG) TỔ CHỨC KHỞI CÔNG XÂY DỰNG TRỤ SỞ TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH ĐẶC KHU MỚI, QUY MÔ 9 TẦNG NỔI. CÔNG TRÌNH ĐƯỢC KỲ VỌNG GÓP PHẦN HIỆN ĐẠI HÓA BỘ MÁY HÀNH CHÍNH, PHỤC VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC TUẦN LỄ CẤP CAO APEC 2027. “NGÀY NÀO CHÚNG TÔI CŨNG GẶP CHÁU, HÔM THÌ BỐ MẸ ĐƯA ĐI HỌC, CÓ KHI CHÁU CHƠI NGOÀI NGÕ… CHÁU RẤT LỄ PHÉP, NGOAN NGOÃN VÀ CHỈ BIẾT ĐẾN HỌC HÀNH THÔI”, NHỮNG NGƯỜI HÀNG XÓM NGHẸN NGÀO KỂ VỀ NAM SINH P.A.K. (SN 2015), NẠN NHÂN TRONG VỤ CHÁY XẢY RA TẠI TRƯỜNG THCS KIM LIÊN (HÀ NỘI) TRƯA 5/11. DỰ BÁO ĐỢT KHÔNG KHÍ LẠNH TRÀN XUỐNG TỪ ĐÊM 8/11 CÓ CƯỜNG ĐỘ KHÁ MẠNH, KHIẾN NỀN NHIỆT GIẢM SÂU Ở MIỀN BẮC, MƯA LỚN DIỆN RỘNG CŨNG BAO TRÙM CẢ MIỀN BẮC VÀ MIỀN TRUNG. NHẬT HUY THANH PHONG - MINH VY 7-8/11/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 2 QUẢNG CÁO Hà Nội: ĐT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ĐT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giờ hành chính (024)39439664 Ngoài giờ 0912033213 (Thu Hiền) n Thiết kế: KIỀU TÚ n Giá: 7.500 đồng n Ban đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa- TPHCM. 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Dự báo khoảng chiều tối và tối 8/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 8/11, khu vực vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Từ ngày 9/11, các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Đợt rét này có khả năng kéo dài từ ngày 9-13/11, trong đó hai ngày 9-10/11 có thể là hai ngày rét nhất. Nhiệt độ thấp nhất trong cả đợt rét này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An từ đêm 8 đến sáng 9/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Sau đó, do không khí lạnh từ ngày 12-13/11, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Hà Nội tối và đêm 8/11 bắt đầu chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối ngày 8 đến sáng 9/11, Thủ đô có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 9/11 trời chuyển rét. Trong thời gian từ 9-13/11, nhiệt độ thấp nhất của Hà Nội dao động từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối và đêm 8/11, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10 (tương đương cấp gió bão), sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao từ 4-6m, biển động mạnh. Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sau tháng 10 nóng nhất lịch sử từ khi có số liệu quan trắc (1961), nửa đầu tháng 11, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn. Tuy nhiên các đợt không khí lạnh tập trung chủ yếu vào nửa đầu tháng. Sang đến nửa sau tháng 11, nền nhiệt có xu hướng tăng trở lại và duy trì nhiều ngày. NGUYỄN HOÀI Một học sinh lớp 6 tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên

Sáng 6/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9/11/1946 - 9/11/2026). ĐẤT NƯỚC CẦN THỂ CHẾ ĐỒNG BỘ, KHẢ THI VÀ BỘ MÁY CÓ ĐỦ NĂNG LỰC Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu, ngày 9/11/1946, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa I thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, khẳng định quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Đoàn kết toàn dân, bảo đảm các quyền tự do dân chủ và thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân được xác lập thành những nguyên tắc nền tảng của Nhà nước mới. Qua các giai đoạn cách mạng, những giá trị cốt lõi của Hiến pháp năm 1946 được kế thừa, phát triển trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hiến pháp năm 2013 và việc sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2025 tiếp tục thể chế hóa những bước phát triển trong nhận thức và thực tiễn tổ chức quyền lực nhà nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, kỷ niệm 80 năm Hiến pháp đầu tiên cũng là dịp để chúng ta tiếp tục phát huy những giá trị nền tảng của nền lập hiến Việt Nam: độc lập dân tộc gắn với quyền làm chủ của nhân dân, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và được tổ chức, thực hiện theo Hiến pháp, pháp luật. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Đại hội XIV của Đảng đã xác định những nhiệm vụ lớn để thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Khoa học, công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc đời sống và phương thức quản trị. Môi trường quốc tế biến động phức tạp, đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực tự chủ và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước cần thể chế đồng bộ, khả thi và bộ máy có đủ năng lực tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa các mục tiêu phát triển thành kết quả cụ thể. Trước thực tiễn đang đặt ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị bảo đảm Hiến pháp được tôn trọng và thực hiện nghiêm; chủ động nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện Hiến pháp. Mọi hoạt động xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy và thực thi quyền lực nhà nước phải tuân thủ Hiến pháp. Mọi cơ quan, người có thẩm quyền phải hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cần đề cao trách nhiệm bảo đảm tính hợp hiến của hệ thống pháp luật. Việc thẩm tra, thảo luận, quyết định chính sách phải xem xét đầy đủ căn cứ hiến định, nhất là những vấn đề liên quan đến tổ chức quyền lực, quyền con người, quyền công dân. Việc xử lý phải gắn với khắc phục hậu quả và làm rõ trách nhiệm. Phân cấp, phân quyền phải bảo đảm điều kiện thực hiện và cơ chế kiểm soát phù hợp. Các cấp ủy cần lãnh đạo, kiểm tra việc thể chế hóa và thực hiện chủ trương của Đảng. Tổ chức đảng, đảng viên phải gương mẫu tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, chịu sự giám sát của nhân dân. Thực hiện định hướng của Bộ Chính trị tại Kết luận số 17-KL/TW, cần tổ chức tốt việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 2013, chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi tổng thể Hiến pháp. Việc tổng kết phải đánh giá cả những nội dung được sửa đổi, bổ sung năm 2025, làm rõ giá trị cần kế thừa và vấn đề cần hoàn thiện. KHÔNG ĐỂ QUY ĐỊNH NÀY MỞ ĐƯỜNG, QUY ĐỊNH KHÁC LẠI TẠO RÀO CẢN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Trọng trách ấy phải được thể hiện bằng những quyết sách vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển lâu dài của đất nước. Mỗi đại biểu cần gắn bó với cử tri, phản ánh trung thực nguyện vọng chính đáng, đồng thời xem xét vấn đề từ lợi ích chung của đất nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cần nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Cơ quan nhà nước phải tiếp thu, giải trình rõ ràng ý kiến của nhân dân, kịp thời chấn chỉnh hoạt động và khắc phục vi phạm. Các cơ quan tư pháp phải thực hiện đầy đủ trọng trách bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân theo chức năng, thẩm quyền. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân; việc thực hiện quyền phải tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người khác và lợi ích quốc gia, dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng thể chế và quyết sách quốc gia trên nền tảng Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài. Hoàn thiện pháp luật phải cụ thể hóa đầy đủ các nguyên tắc hiến định, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật và sự gắn kết giữa các lĩnh vực. Không để quy định này mở đường, quy định khác lại tạo rào cản. Phải tạo điều kiện cho đổi mới, sáng tạo có trách nhiệm, kiểm soát rủi ro vì lợi ích công, không đặt ra những rào cản bất hợp lý đối với sự phát triển. n 7-8/11/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM NÊU RÕ, THỰC HIỆN ĐỊNH HƯỚNG CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TẠI KẾT LUẬN SỐ 17-KL/TW, CẦN TỔ CHỨC TỐT VIỆC TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 2013, CHUẨN BỊ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI TỔNG THỂ HIẾN PHÁP. NGÀY 6/11, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THĂNG LONG - BỘ XÂY DỰNG MỞ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT GÓI THẦU TV-02 TƯ VẤN KHẢO SÁT, LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI BAO GỒM HOÀN THIỆN THIẾT KẾ KỸ THUẬT TỔNG THỂ (FEED) VÀ LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO TRÊN TRỤC BẮC - NAM. NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI TỔNG THỂ HIẾN PHÁP MỞ THẦU GÓI TƯ VẤN GẦN 10.800 TỶ ĐỒNG DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO BẮC - NAM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: NHƯ Ý TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG PHAN THIÊN Quốc hội cần nâng cao chất lượng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đặt mỗi quyết sách trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia. Chính phủ, các cơ quan trình chính sách và cơ quan thẩm tra phải chịu trách nhiệm về đề xuất, kiến nghị của mình, bảo đảm khách quan, có chính kiến; ngăn ngừa lợi ích cục bộ, sự chi phối làm sai lệch mục tiêu chính sách. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC: Tại thời điểm đóng thầu lúc 9h, có một liên danh nộp hồ sơ đề xuất tham gia gói thầu TV-02 trị giá gần 10.800 tỷ đồng. Liên danh này gồm 8 thành viên, trong đó có 4 nhà thầu nước ngoài và 4 nhà thầu trong nước. Đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, sẽ khẩn trương đánh giá hồ sơ đề xuất, phấn đấu hoàn thành lựa chọn nhà thầu gói thầu TV-02 sau khoảng 1 tháng. Đơn vị tư vấn được lựa chọn sẽ phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi với độ tin cậy cao về kỹ thuật và kinh tế, làm cơ sở phục vụ việc xem xét, quyết định đầu tư; hoàn thiện FEED và hồ sơ mời thầu để chuẩn bị triển khai các gói thầu xây lắp trong giai đoạn tiếp theo. Kết quả nghiên cứu về công nghệ, phương án đầu tư, tài chính và hiệu quả dự án còn là cơ sở để đánh giá khả năng huy động nguồn lực ngoài Nhà nước, trong đó có sự tham gia của các nhà đầu tư trong và ngoài nước theo phương thức đối tác công-tư (PPP), nếu đáp ứng các điều kiện về hiệu quả đầu tư và khả năng hoàn vốn. Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng hơn 1.540 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TPHCM), đi qua 15 tỉnh, thành phố. Toàn tuyến được đầu tư mới đường đôi, khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục; bố trí 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa. Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 67 tỷ USD. Ban Quản lý dự án Thăng Long được giao là chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và khởi công dự án từ quý IV/2026 đến quý 4/2028; dự kiến dự án cơ bản hoàn thành năm 2035. n Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa mở thầu gói tư vấn gần 10.800 tỷ đồng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam (Ảnh minh họa)

ĐƯA BỐN TRỤ CỘT LÊN SÂN KHẤU Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là điểm kết của hành trình tìm kiếm nhan sắc Việt kéo dài 6 tháng, quy tụ 25 thí sinh xuất sắc nhất. Địa điểm tổ chức là khu vực Quảng trường Danh Vọng thuộc khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Sân khấu hoành tráng sử dụng toàn bộ hệ thống khung sắt và sàn nổi được gia cố chắc chắn, đảm bảo chống chịu gió lớn và an toàn cho điều kiện biểu diễn ngoài trời với sức chứa khán đài khoảng 7.000 người. Đây được xem là một ý tưởng táo bạo và sáng tạo, khi kết hợp giữa không gian thiên nhiên và công nghệ sân khấu hiện đại để kể câu chuyện Miền Hương Sắc - hình ảnh ẩn dụ cho hành trình của thí sinh Hoa hậu Việt Nam. Theo tổng đạo diễn Trần Tú, việc thiết kế sân khấu chung khảo và chung kết đều dựa trên ý tưởng “sân khấu trong sân khấu”, kết nối các lớp tạo hình với cảnh quan bên ngoài để mở rộng chiều sâu và góc nhìn. Các tiết mục biểu diễn trong đêm chung kết sẽ được dẫn dắt một cách liền mạch, từ âm nhạc, ánh sáng đến trang phục, để kể một câu chuyện về những sắc màu văn hóa. Mục tiêu là để khán giả không chỉ theo dõi các phần thi mà còn được hòa mình vào không khí của một chương trình biểu diễn có âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc. “Câu chuyện sẽ được kể từ đầu đến cuối, để khán giả có thể thấy nhiều khía cạnh của thí sinh, các bạn dịu dàng trong tà áo dài, năng động trong bộ bikini ra làm sao và đằm thắm trong bộ dạ hội như thế nào, kết thúc sẽ là trí tuệ, bản lĩnh trong phần thi ứng xử”, đạo diễn Trần Tú hé lộ. Mỗi phần thi đều được đầu tư về ý tưởng âm nhạc. Ở phần thi áo dài, Top 25 sẽ trình diễn bộ sưu tập Mạch Liên Hoa của nhà thiết kế Hạnh Nguyễn và Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, với phần hòa âm phối khí do Hoàng Anh, Minh Duy đảm nhiệm. Những cánh sen từ tranh Bùi Trọng Dư được thêu trên nền lụa hồng, theo tà áo chuyển động, hứa hẹn tạo nên một vườn sen mềm mại, đầy sức sống trên sân khấu. Trong phần thi bikini, ca sĩ MAIQUINN sẽ “nâng bước” cho các thí sinh với AAA, một ca khúc nổi bật trong chương trình truyền hình thực tế Em Xinh Say Hi. Dưới nền nhạc sôi động, hiện đại, các thí sinh sẽ trình diễn trên một đường catwalk dài được thiết kế mềm mại, thử thách khả năng làm chủ sân khấu của họ. Cuối phần thi bikini là một màn đồng diễn được kỳ vọng “bùng nổ” của ca sĩ, diễn viên Minh Hằng và Top 25. Theo biên đạo Khoa Nguyễn, đây là điểm nổi bật cho thấy thế hệ thí sinh năm nay không chỉ có ngoại hình đồng đều mà còn sở hữu năng khiếu n g h ệ t huậ t , cảm nhạc tốt, thực hiện được các động tác khó với sự đồng bộ không kém gì vũ công chuyên nghiệp. Dẫn vào phần thi dạ hội, S.T Sơn Thạch cùng vũ đoàn Sắc Màu sẽ khuấy động sân khấu với Get On The Floor của Hoàng Touliver và JustaTee, tiếp nối bằng Angel do Đỗ Hoàng Long và Nguyễn Hoàng Duy sáng tác. Gần cuối Angel, những cô gái dừng bước trước phần thi tiếp theo sẽ trở lại sân khấu, góp thêm một khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm chung kết. KẾT NỐI SẮC ĐẸP VỚI CHIỀU SÂU VĂN HÓA Trong thời gian nước rút, 25 thí sinh vẫn duy trì ngày làm việc trung bình 15 tiếng với đủ nội dung: tập hình thể, kỹ năng biểu diễn, phong cách nói, kiến thức xã hội, thảo luận nhóm và cả thời gian luyện tập cá nhân. Theo đánh giá từ nhà báo Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó trưởng Ban Tổ chức, Trưởng ban thí sinh: “Các thí sinh đã ở trạng thái sẵn sàng”. Biên đạo catwalk Ngọc Anh NaNa cũng khẳng định, tất cả các màn diễn đều đã “đâu vào đấy”, sở dĩ tập thêm là để duy trì phong độ mà thôi. Sau hành trình 6 tháng đi qua các miền di sản, qua nhiều trải nghiệm văn hóa, các cô gái đã được bồi đắp vốn hiểu biết, khả năng cảm nhận và tình yêu với những vùng đất mình đặt chân đến. Mỗi cuộc gặp, mỗi chuyến đi đều mở thêm một góc nhìn về con người, lịch sử và đời sống, từ đó dần tạo nên những thay đổi tích cực trong cách nghĩ, cách sống của Top 25. Thí sinh Nguyễn Thị Kim Châu kể rằng Hoa hậu Việt Nam là giấc mơ từ thời phổ thông của cô. Dù sau này lớn lên, nhận thức có nhiều thay đổi thì ước mơ ấy cũng chưa bao giờ vơi. Mẹ cô thậm chí đã được đồng nghiệp gọi là “mẹ hoa hậu” từ ngày con gái đăng ký tham dự cuộc thi. Nữ võ sĩ Taekwondo khẳng định cuộc thi giúp cô thay đổi bản thân, ngày càng tự tin hơn. Đại diện chủ nhà, thí sinh Hoàng Thị Hà Phương không giấu được 7-8/11/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 4 TỐI NAY CHUNG KẾT HOA HẬU VIỆT NAM 2026 ĐÊM CHUNG KẾT HOA HẬU VIỆT NAM 2026 DIỄN RA TỐI 7/11 TẠI SÂN KHẤU Ở QUẢNG TRƯỜNG DANH VỌNG TẠI ĐỒI RỒNG, TP HẢI PHÒNG ĐƯỢC XEM LÀ MẢNH GHÉP HOÀN HẢO ĐẦY BẢN SẮC CỦA HÀNH TRÌNH TUYỂN CHỌN NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO VẺ ĐẸP TRÍ TUỆ VÀ BẢN LĨNH PHỤ NỮ VIỆT. VỚI SỰ GÓP MẶT CỦA 25 THÍ SINH XUẤT SẮC, DÀN NGHỆ SĨ HÀNG ĐẦU VÀ KỊCH BẢN HẤP DẪN, ĐÂY LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐÊM CHUNG KẾT HỨA HẸN BÙNG NỔ THỊ GIÁC CỦA HOA HẬU VIỆT NAM. Chạm tới giấc mơ vương miện HẠ ĐAN Các thí sinh khoe vẻ đẹp duyên dáng trong bộ sưu tập áo dài Mạch Liên Hoa của hai nhà thiết kế Hạnh Nguyễn và Ngọc Hân ẢNH: HỒNG VĨNH Thí sinh trình diễn trang phục áo tắm trong bộ sưu tập Pearlescent Bloom – Ngọc ngà tỏa sáng, với sắc hồng ánh xà cừ làm chủ đạo ẢNH: HỒNG VĨNH Bên cạnh nhan sắc, trí tuệ, văn hóa và tinh thần cống hiến là những tiêu chí quan trọng trong hành trình tìm kiếm chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026 ẢNH: NHƯ Ý

Trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng, sự góp mặt của Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, S.T Sơn Thạch và Minh Ngọc hứa hẹn mang đến những màu sắc âm nhạc đa dạng, từ pop, dance hiện đại đến âm nhạc dân gian. Minh Hằng là một trong những gương mặt đáng chú ý. Nữ ca sĩ từng ghi dấu ấn với các bản hit Một vòng trái đất, Người vô hình, Sắc môi em hồng, đồng thời được biết đến với khả năng vũ đạo và phong cách trình diễn sôi động. Sau thời gian tập trung cho gia đình và diễn xuất, Minh Hằng trở lại âm nhạc với MV Director vào cuối năm 2025. Tháng 3/2026, cô tiếp tục kết hợp Tóc Tiên trong sản phẩm Hoa hồng ai vun trồng. Cùng góp mặt là Văn Mai Hương, giọng ca sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích như Đại minh tinh, Mưa tháng Sáu, Hương và Cầu hôn. Cuối năm 2025, nữ ca sĩ phát hành album thứ năm mang tên Giai nhân, hợp tác cùng Hứa Kim Tuyền và nhiều nghệ sĩ như Chi Pu, Hà Trần, HURRYKNG, GREY D. Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ là MAIQUINN, Á quân Giọng hát Việt 2017. Sau khi tham gia Em xinh say hi, cô nhận thêm sự quan tâm của khán giả nhờ chất giọng nội lực và phong cách âm nhạc cá tính. Sự xuất hiện của MAIQUINN bên cạnh Minh Hằng tạo nên cuộc hội ngộ giữa hai nghệ sĩ từng tham gia Em xinh say hi và Chị đẹp đạp gió. Ở dàn nghệ sĩ nam, S.T Sơn Thạch là gương mặt được chú ý. Xuất thân từ nhóm 365daband, anh nổi bật với khả năng vũ đạo, từng giành quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2016. Sau Anh trai vượt ngàn chông gai, nam ca sĩ tiếp tục hoạt động âm nhạc với nhóm B.O.F, đồng thời giới thiệu các sản phẩm Bầu trời này có em và Ngược hướng. Một màu sắc khác đến từ Minh Ngọc, nữ ca sĩ được khán giả ưu ái đặt biệt danh "Ngọc nữ quan họ". Từng giành quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí mùa 2, Minh Ngọc theo học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và lựa chọn gắn bó với âm nhạc dân gian. MC Đức Bảo và Khánh Vy sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm chung kết. Với Đức Bảo, đây là lần trở lại sân khấu Hoa hậu Việt Nam sau khi anh dẫn chung kết cuộc thi năm 2024 tại Huế. Nam MC có nhiều năm kinh nghiệm tại VTV, từng đảm nhận các chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Chúng tôi là chiến sĩ, Giai điệu tự hào và gần đây là Vua tiếng Việt. Đồng hành với anh là Khánh Vy, nữ MC sinh năm 1999, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao. Cô được biết đến nhờ khả năng ngoại ngữ và vai trò dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Khánh Vy cũng từng hai mùa làm Đại sứ Ngày Thẻ Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức. Đức Bảo và Khánh Vy từng kết hợp trong chương trình chào năm mới 2026 Bản giao hưởng Việt Nam của VTV. Màn tái hợp lần này được kỳ vọng tạo nên sự ăn ý trên sân khấu. n NGƯỜI MẸ CÓ 8 CÔ CON GÁI Mấy đêm nay, bà Huê, mẹ thí sinh Lưu Phương Anh, khó ngủ. Băng rôn, cờ cổ vũ đã chuẩn bị, người thân cũng hẹn ngày đến sân khấu, nhưng càng gần chung kết, bà càng hồi hộp. Gia đình dự kiến có hơn 100 người tới cổ vũ Phương Anh. “Tôi mất ngủ mấy đêm nay, vừa vui mừng, phấn khởi vừa hồi hộp lắm”, bà Huê chia sẻ. Bà còn nhớ lúc con gái gọi điện báo đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam. Bà bất ngờ vì biết con vốn nhút nhát, chưa tự tin. Phương Anh nói muốn thử sức, lại có thêm động lực khi cuộc thi tổ chức nhiều hoạt động tại quê nhà Hải Phòng. Nghe con bày tỏ, bà hoàn toàn ủng hộ. Sau nhiều tháng, điều khiến bà vui là cách con trò chuyện đã khác. Phương Anh nói năng chững chạc, tự tin hơn. Qua những cuộc điện thoại, bà nhận ra con gái có thêm bạn mới, nhiều câu chuyện và trải nghiệm để kể với mẹ. “Ngày trước con ở nhà cũng nhút nhát. Bây giờ con trưởng thành hơn, tôi vui lắm”, bà Huê nói. Từ những cuộc gọi ấy, bà dần quen với các thí sinh cùng nhóm của con gái. Mỗi khi Phương Anh gọi về, những cô gái ngồi cạnh lại ghé vào chào, hỏi thăm. Người gọi mẹ, người kể chuyện, khiến bà có thêm sự gắn bó với những người bạn của con. Từ đó có câu chuyện bà Huê nói mình có tám người con ở nhiều tỉnh, thành. Trong đêm chung khảo, cứ nghe tên một thí sinh trong nhóm được xướng lên, tiếng reo của bà lại vang lên. Với những cô gái dừng bước, bà động viên các em đã cố gắng, được học hỏi thì hãy vui với hành trình vừa qua. Đến chặng cuối, kết quả đêm thi vẫn khiến người mẹ mong chờ, nhưng sự thay đổi của con gái đã mang lại cho bà niềm vui. Bà cảm ơn cuộc thi tạo cơ hội để Phương Anh rèn luyện, mạnh dạn hơn khi giao tiếp và đứng trước đám đông. Bà Huê cùng một số phụ huynh lập nhóm liên lạc, hẹn giao lưu sau chung kết. Theo con đi thi, các gia đình có thêm những mối quen biết, cùng chia sẻ chuyện chăm sóc, động viên con trong thời gian xa nhà. MỪNG CON TỰ TIN HƠN LÀ CHỜ DANH HIỆU Gia đình thí sinh Đinh Hoàng Gia Linh đã có mặt ở Hải Phòng để cổ vũ con gái. Từ vòng sơ khảo và những dịp đồng hành cùng con, cha mẹ Gia Linh có thêm cơ hội ghé thăm, tìm hiểu thành phố cảng. Trước đó, khi Gia Linh quyết định dự thi Hoa hậu Việt Nam, gia đình không tránh khỏi lo lắng. “Con gái tôi hơi nhút nhát, sống trong vòng tay cha mẹ nên chưa có nhiều trải nghiệm”, bố Gia Linh chia sẻ. Mẹ Gia Linh đã trực tiếp tìm hiểu nơi ăn ở, sinh hoạt và cách tổ chức cuộc thi. Qua thời gian theo dõi, gia đình đánh giá thí sinh được quản lý, chăm sóc nghiêm túc, có cơ hội tham gia nhiều hoạt động thực tế. Những cuộc gọi về nhà cũng giúp cha mẹ hiểu hơn lịch trình của con, từ tập luyện đến các chuyến đi. Bố Gia Linh nhận thấy con gái thay đổi rõ trong cách giao tiếp, ứng xử và nhìn nhận các vấn đề xã hội. Gia Linh nói chuyện chững chạc, tự tin hơn trước đám đông. Với một sinh viên học truyền thông, ông cho rằng những trải nghiệm ấy sẽ giúp ích cho việc học và công việc sau này. “Lúc đầu gia đình rất lo. Khi cháu đi thi Hoa hậu Việt Nam, thấy cháu tiến bộ, trưởng thành, tôi cũng yên tâm”, ông nói. Ông bày tỏ sự cảm ơn với Ban Tổ chức, đặc biệt là những người trực tiếp quản lý, chăm sóc thí sinh trong thời gian ở nhà chung. Trước đêm thi, cha mẹ mong Gia Linh giữ sức khỏe, bình tĩnh thể hiện những gì đã được rèn luyện. Gia đình thí sinh Vũ Hồng Hạnh cũng đang thu xếp công việc để đến Hải Phòng. Mẹ cô cho biết người thân dự kiến thuê một chuyến xe, với hơn 30 người cùng đi cổ vũ. Qua những cuộc trò chuyện và các hoạt động đã xem, bà nhận thấy Hạnh có thêm cơ hội tiếp xúc, học hỏi và trưởng thành. Bà tôn trọng lựa chọn của con gái, ủng hộ khi con tìm được điều phù hợp với sở thích, đam mê. “Kết quả sau này như thế nào, tôi không đặt nặng. Nhưng tại Hoa hậu Việt Nam, cháu được trải nghiệm, trưởng thành. Con thấy phù hợp, vui với đam mê thì tôi ủng hộ”, mẹ Hồng Hạnh chia sẻ. n 7-8/11/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 5 Dàn Chị đẹp, Em xinh, Anh tài hội tụ Mất ngủ chờ con gái thi chung kết Hoa hậu Việt Nam MINH HẰNG, VĂN MAI HƯƠNG, MAIQUINN, S.T SƠN THẠCH VÀ MINH NGỌC SẼ GÓP MẶT TRONG ĐÊM CHUNG KẾT HOA HẬU VIỆT NAM 2026 DIỄN RA TỐI 7/11 TẠI HẢI PHÒNG. ĐÊM CHUNG KẾT DO BỘ ĐÔI MC ĐỨC BẢO VÀ KHÁNH VY DẪN DẮT. NHIỀU PHỤ HUYNH ĐÃ CÓ MẶT TẠI HẢI PHÒNG CHỜ CỔ VŨ CON GÁI TRONG ĐÊM CHUNG KẾT HOA HẬU VIỆT NAM 2026, CÓ NGƯỜI MẸ MẤT NGỦ MẤY ĐÊM VÌ HỒI HỘP. NHÌN CON NGÀY CÀNG TỰ TIN, CHỮNG CHẠC, HỌ BÀY TỎ SỰ BIẾT ƠN CUỘC THI ĐÃ GIÚP THÍ SINH CÓ THÊM TRẢI NGHIỆM VÀ TRƯỞNG THÀNH. NGỌC ÁNH ĐỖ QUYÊN Màn trình diễn của ca sĩ, diễn viên Minh Hằng sẽ diễn ra cuối phần thi bikini ẢNH: HỒNG VĨNH Ông bà nội và bố mẹ thí sinh Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên từ thành phố Huế ra cổ vũ con gái tại tổng duyệt chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 ẢNH: HỒNG VĨNH tự hào khi Hải Phòng lần đầu tiên đăng cai Hoa hậu Việt Nam. Cô cho biết cả gia đình đều bất ngờ trước những thay đổi của con gái sau hành trình kéo dài nửa năm ở Hoa hậu Việt Nam 2026. Thí sinh đã tốt nghiệp ngành Tài chính tiên tiến, Đại học Kinh tế Quốc dân nói rằng cô thấy mình trưởng thành, điềm đạm hơn và muốn tiếp tục đóng góp cho cộng đồng dù có giành vương miện hay không. Từ góc nhìn Ban Tổ chức, Phó trưởng Ban Tổ chức Trần Thị Thu Hà đặc biệt ấn tượng với sự “toàn diện” của dàn thí sinh năm nay. “Tôi không nói là hoàn hảo, nhưng các bạn đang hoàn hảo dần theo thời gian”. Theo bà, đây là một trong những lứa thí sinh đồng đều về hình thể, sắc vóc, và đặc biệt là tinh thần học hỏi, khả năng chịu áp lực và làm việc nhóm, những phẩm chất rất quan trọng trong hành trình phát triển của phụ nữ hiện đại. Thí sinh 18 tuổi duy nhất ở vòng chung kết, Phạm Vân Hà cũng cho biết việc sống trong môi trường tập thể tạo ra ảnh hưởng rất lớn đến mình. “Tôi học được sự chia sẻ, sự bền bỉ và cách vượt qua những khó khăn bằng tinh thần lạc quan từ các bạn cùng phòng. Có hôm tập tới khuya, về đến phòng các thí sinh vẫn rủ nhau tập thêm một lần nữa, để hoàn thiện từng động tác, từng cú xoay người”, cô nói. Sự tương tác tích cực giữa các thí sinh cũng là một yếu tố quan trọng giúp duy trì động lực. “Có những bạn mệt mỏi, xuống tinh thần... nhưng bằng lời khuyên, sự đồng hành của Ban Tổ chức và sự động viên lẫn nhau trong tập thể, các bạn đã giữ được năng lượng tích cực để luôn tiến lên phía trước”, bà Hà nói. Thí sinh Tạ Thị Hoa, đến từ Thái Nguyên, chia sẻ rằng những ngày ở nhà chung là “khoảng thời gian sống thật nhất với cảm xúc”. “Chúng tôi không được ngủ đủ giấc, phải tập luyện nhiều, có lúc chỉ muốn bật khóc. Nhưng nhờ đó tôi hiểu ra hoa hậu không phải chỉ là chuyện mặc váy đẹp, mà là sự rèn luyện bền bỉ và khả năng vượt qua chính mình", Tạ Thị Hoa nói. Trong “cuộc đua” giành vương miện, để tìm ra người xứng đáng đại diện cho một thế hệ phụ nữ Việt mới: tự tin, độc lập và giàu khát vọng, các thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2026 đang bước những bước đi đầy vững chãi. Và như Ban Tổ chức tin tưởng: “Đây là những đại diện đầy sức sống cho thế hệ trẻ Việt Nam giai đoạn này”. n XEM CHUNG KẾT HOA HẬU VIỆT NAM Ở ĐÂU? Đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra từ 20h, ngày 11/7/2026 tại Sân khấu Quảng trường Danh Vọng (khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng), và được truyền hình trực tiếp trên nền tảng số của VTV (YouTube VTV3), dẫn sóng trên hệ thống truyền hình FPT Play; livestream trên YouTube, Fanpage chính thức của báo Tiền Phong và Hoa hậu Việt Nam; cùng các nền tảng YouTube, Fanpage, TikTok, Zalo của Hoàng Thành Media.

Theo ông Vũ Đình Tiến, điều đặc biệt của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là những đêm trình diễn và các hoạt động nghệ thuật quy mô lớn, còn là hành trình dài trải nghiệm của các thí sinh tại Hải Phòng. Nổi bật là hoạt động trải nghiệm không gian Di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc, khám phá Khu di tích Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Các thí sinh có chuyến tham quan, ngắm vịnh Lan Hạ và trải nghiệm không gian du lịch cộng đồng Việt Hải thuộc Di sản thiên nhiên thế giới Quần đảo Cát Bà, các hoạt động nhân ái tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng, hoạt động tri ân tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tại Đồ Sơn. Bên cạnh đó, các thí sinh còn tham gia hoạt động bảo vệ môi trường như dọn dẹp bãi biển, trồng rừng ngập mặn tại Đồ Sơn... Đồ Sơn với cảnh quan biển, không gian du lịch, văn hóa và các điều kiện tổ chức sự kiện quy mô lớn sẽ là một điểm nhấn quan trọng, góp phần giới thiệu hình ảnh một Hải Phòng không chỉ là trung tâm công nghiệp, cảng biển mà còn là thành phố du lịch, thành phố của những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và nghỉ dưỡng hấp dẫn. LAN TỎA NHIỀU GIÁ TRỊ Thông qua Hoa hậu Việt Nam, lãnh đạo Hải Phòng kỳ vọng nhiều giá trị sẽ được lan tỏa. Đó là hình ảnh và thương hiệu điểm đến Hải Phòng, đưa các địa danh, di sản, cảnh quan, sản phẩm du lịch của thành phố đến gần hơn với du khách. Kết nối văn hóa với du lịch, biến sự quan tâm của công chúng dành cho cuộc thi thành nhu cầu tìm hiểu, trải nghiệm và quay trở lại. Sự kiện sẽ thúc đẩy các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại và công nghiệp văn hóa, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp, cộng đồng địa phương và các chủ thể sáng tạo tham gia vào chuỗi giá trị du lịch, văn hóa của thành phố. Một giá trị quan trọng mà thành phố hướng tới là lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, không chỉ có vẻ đẹp về hình thể mà còn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và tình yêu quê hương, đất nước. Thành phố không chỉ mong muốn Hoa hậu Việt Nam 2026 để lại dấu ấn trong những ngày diễn ra cuộc thi, mà kỳ vọng đây sẽ là một dấu mốc truyền thông, xúc tiến văn hóa và du lịch có sức lan tỏa lâu dài. Sức hút của cuộc thi góp phần khẳng định Hải Phòng là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, giàu bản sắc, có năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn, qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch trở thành những lĩnh vực quan trọng trong cơ cấu kinh tế của thành phố. Ông Vũ Đình Tiến cho biết, Hải Phòng sau hợp nhất là hệ sinh thái du lịch kép rất độc đáo, hấp dẫn. Sự bổ sung và cộng hưởng hoàn hảo giữa hai vùng đất Hải Phòng (cũ) có thế mạnh về tài nguyên tự nhiên, đô thị cảng, du lịch biển đảo, kết cấu hạ tầng, và Hải Dương (cũ) có thế mạnh về tài nguyên du lịch văn hóa lịch sử, văn hóa nông nghiệp, sinh thái nông thôn và làng nghề. 4 LOẠI HÌNH SẢN PHẨM DU LỊCH Du lịch Hải Phòng có 4 loại hình sản phẩm mang tính biểu tượng. Đó là, du lịch nghỉ dưỡng biển đảo gắn với khám phá sinh thái, văn hóa biển đảo và trải nghiệm thể thao mạo hiểm. Du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh gắn với di sản văn minh sông Hồng. Du lịch sông nước gắn với lịch sử, văn hóa và sinh thái nông nghiệp. Du lịch đô thị gắn với vui chơi giải trí, thể thao, âm nhạc và ẩm thực. Trên cơ sở các tiềm năng, thế mạnh và chiến lược phát triển, định vị thương hiệu du lịch Hải Phòng là “Dòng chảy di sản: Một hành trình - đa trải nghiệm”. Ông Vũ Đình Tiến cho rằng, sự kết hợp này kết nối phía Đông (biển - đô thị cảng - nghỉ dưỡng) với phía Tây (văn hóa lịch sử - địa linh nhân kiệt - văn minh nông nghiệp) là cơ sở để các doanh nghiệp xây dựng các tour liên kết Đông - Tây độc đáo mang lại nhiều giá trị trải nghiệm cho du khách. n 7-8/11/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 6 ÔNG VŨ ĐÌNH TIẾN, PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTT&DL HẢI PHÒNG, KHẲNG ĐỊNH, HẢI PHÒNG LỰA CHỌN ĐĂNG CAI VÒNG CHUNG KHẢO VÀ CHUNG KẾT HOA HẬU VIỆT NAM 2026 LÀ MỘT CƠ HỘI LỚN, CÓ Ý NGHĨA ĐỂ THÀNH PHỐ QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH, TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH VÀ SỨC HẤP DẪN CỦA MÌNH ĐẾN ĐÔNG ĐẢO CÔNG CHÚNG, BẠN BÈ, DU KHÁCH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ. DẤU MỐC XÚC TIẾN VĂN HÓA, DU LỊCH HẢI PHÒNG NGUYỄN HOÀN Ông Vũ Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng, nhận định, điều đặc biệt của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là những đêm trình diễn và các hoạt động nghệ thuật quy mô lớn, còn là hành trình dài trải nghiệm của các thí sinh tại thành phố cảng. Thí sinh Hoa hậu Việt Nam trải nghiệm không gian Di sản văn hóa thế giới Côn Sơn - Kiếp Bạc ẢNH: HỒNG VĨNH Ông Vũ Đình Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng ẢNH: QUỐC NAM CHUYỆN CUỐI TUẦN Những ngày đầu ở nhà chung, có thí sinh ngại ống kính, nhớ nhà, chưa quen giờ giấc tập luyện. Có buổi tập kéo dài đến khuya, mệt muốn khóc, các người đẹp vẫn kéo nhau tập thêm. Rồi họ bảo nhau học cách tự chăm sóc mình, nhường nhịn bạn, động viên người đang xuống tinh thần. Có phụ huynh mừng rỡ vì thấy con tự tin, chững chạc hơn chỉ sau vài tháng gặp lại. Hoa hậu Việt Nam đưa các thí sinh đi qua nhiều vùng đất. Ở Tả Lèng (Lai Châu), 53 thí sinh vòng chung khảo chuẩn bị khu vui chơi, đồng phục, thiết bị học tập cho trẻ mầm non. Chuyến đi ngắn, nhưng sân chơi ở lại lâu dài hơn với tụi trẻ vùng cao. Với những cô gái lần đầu chuẩn bị cho hoạt động cộng đồng, ý nghĩa không chỉ ở niềm vui trao quà, mà ở câu hỏi giản dị: Trẻ cần gì và mình có thể làm gì? Câu hỏi ấy sẽ theo họ sau cuộc thi. Trong chặng thi quyết định của “Miền Hương Sắc”, Hải Phòng cho các thí sinh những trải nghiệm riêng. Sau sự mạnh mẽ, phóng khoáng của thành phố cảng với khát vọng vươn ra biển lớn là những trầm tích văn hóa - lịch sử thấm đẫm ở Côn Sơn - Kiếp Bạc, làng gốm Chu Đậu - những câu chuyện về giữ lửa nghề truyền thống. Khi nghe tận nơi, nhìn tận mắt, người trẻ sẽ hiểu hơn vì sao một vùng đất được yêu mến qua nhiều thế hệ đến vậy. Ở Bàng La, các thí sinh lội bùn trồng rừng ngập mặn; ra biển Đồ Sơn thì cắm cúi nhặt rác. Tại Trung tâm Điều dưỡng người có công, các người đẹp chăm sóc những người đã đi qua chiến tranh. Ở Làng trẻ em SOS, sau buổi ghi hình, một thí sinh nán lại hỏi em nhỏ về điều em mơ ước. Sự kết nối ấm áp, chân tình ấy lưu lại lâu hơn trong tâm trí các cô gái trẻ. Bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến là điều Ban Tổ chức kiên định theo đuổi dù biết những cô gái trẻ không dễ dàng thực hiện. Nhan sắc đưa các người đẹp đến cuộc thi; hiểu biết, nhân cách và sự tử tế giúp họ đi xa hơn. Sáu tháng có thể giúp thí sinh tiến bộ và Ban Tổ chức cuộc thi mong muốn mỗi người khi rời đi có thêm điều tốt đẹp mang theo. Gần 4.000 câu hỏi công chúng gửi đến phần ứng xử năm nay nói lên sự thay đổi trong kỳ vọng. Có chuyện trí tuệ nhân tạo, bình đẳng giới, áp lực của người trẻ, trách nhiệm cộng đồng… Hai phút không đủ để nói hết suy nghĩ một con người, càng không thể đòi một cô gái tuổi đôi mươi có lời giải thấu đáo cho mọi vấn đề. Công chúng chờ đợi cách cô suy nghĩ, đối diện câu hỏi khó và nhận ra mình còn phải tốt hơn mỗi ngày. Chiếc vương miện “Ngọc Liên Diệu Nhật” sẽ mang đến cho chủ nhân sự chú ý và nhiều cơ hội. Người đội vương miện có thể chọn một việc vừa sức, từ giúp đỡ trẻ em, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đến môi trường, rồi bền bỉ làm cho đến nơi đến chốn. Công chúng không cần lời hứa lớn lao. Họ cần thấy lời nói được thể hiện bằng việc làm cụ thể. Không thể đặt hết kỳ vọng lên vai một cô gái mới đôi mươi. Ban Tổ chức và những đơn vị đồng hành chắc chắn không để tân hoa hậu đơn độc, mà sẽ đồng hành, tạo điều kiện cho cô học tập tốt hơn, có bản lĩnh vững vàng hơn. Uy tín được thử thách qua gần 4 thập kỷ làm nên bản sắc và vị thế danh giá hàng đầu của Hoa hậu Việt Nam. Tối nay, “Miền Hương Sắc” sẽ dệt nên cái kết đẹp bên biển Đồ Sơn, Hải Phòng. Một cô gái bước lên bục đón nhận vương miện và quyền trượng. Điều đáng tự hào còn ở chỗ, mỗi cô gái ghi danh ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đều xứng đáng có vương miện cho riêng mình. NGUYÊN KHÁNH Lời hẹn từ "Miền Hương Sắc" (Tiếp theo trang 1)

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