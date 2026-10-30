Báo Tiền Phong số 303

THỨ SÁU 30/10/2026 Số 303 0977.456.112 TRANG 3 TRANG 11 TRANG 7 TRANG 15 TRANG 10 TRANG 12 BẢO ĐẢM SINH KẾ NGƯỜI CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI Chủ tịch An Giang mong bạn trẻ nắm bắt cơ hội từ APEC 2027 Đề xuất xử lý hình sự hành vi chuẩn bị phạm tội với 12 tội danh Thuế tiêu thụ đặc biệt xăng đưa về 0% sẽ góp phần giúp doanh nghiệp giảm sức ép đầu vào, thêm cơ hội gia tăng sức cạnh tranh, mở rộng sản xuất (Ảnh chụp tại Công ty Vĩnh Thành Đạt) ẢNH: U.P Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội đồng Lý luận Trung ương ẢNH: TTXVN TRANG 2 Lấy đời sống nhân dân làm thước đo Nhà ở xã hội: Ưu đãi một lần, ràng buộc cả đời? CHO DOANH NGHIỆP TRANG 4-5 PHÁT TRIỂN TƯ DUY LÝ LUẬN ĐỦ SỨC ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI SAU VỤ TAI NẠN TÀU HỎA THẢM KHỐC, BIỂU TÌNH BÙNG LÊN Ở TÂY BAN NHA THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT XĂNG VỀ 0%: CHUYỆN HÔM NAY Mở đường giảm chi phí n PHẠM TUYÊN Việc Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ ngành khác nghiên cứu triển khai giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% trong bối cảnh thị trường nhiên liệu thế giới đang có những biến động bất thường, đang được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu nâng sức đề kháng của nền kinh tế những tháng cuối năm. XEM TIẾP TRANG 5 TIẾP SỨC

Sáng 29/10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (30/10/1996 - 30/10/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm. Trình bày Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, 30 năm qua, quán triệt sâu sắc các nguyên tắc: kế thừa và phát triển, ổn định và đổi mới, gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, phát huy vai trò của tổ chức tiền thân là Ban nghiên cứu Lý luận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương đã luôn thể hiện xuất sắc vị trí, vai trò, sứ mệnh của mình trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị cũng như trong công tác nghiên cứu lý luận. Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội đồng Lý luận Trung ương vì có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương những thành tựu và đóng góp của Hội đồng Lý luận Trung ương trong 30 năm qua; nhấn mạnh, kết quả của mỗi công trình là công sức nghiên cứu bền bỉ và trách nhiệm với Đảng, với nhân dân của mỗi thành viên Hội đồng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, chúng ta trân trọng tri ân đồng chí Nguyễn Đức Bình, Chủ tịch Hội đồng đầu tiên; cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch Hội đồng; cùng các thế hệ lãnh đạo, thành viên, nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ của Hội đồng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần XIV của Đảng, phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045 và 100 năm tiếp theo. Hội đồng cần nắm bắt, nghiên cứu, đánh giá đúng nội hàm, thấy được những giới hạn của công tác lý luận, xác định trách nhiệm nghiên cứu, tư vấn của mình để tập trung giải quyết. Yêu cầu cao nhất đối với Hội đồng là góp phần nâng cao năng lực của Đảng trong nhận thức quy luật, lựa chọn đường hướng và lãnh đạo sự phát triển của Đảng, của đất nước. Lý luận phải giúp Đảng chủ động mở ra những khả năng kiến tạo mới, dự báo, nhận diện sớm các nguy cơ và chuẩn bị những điều kiện bảo đảm thành công. Tư vấn chiến lược cần cung cấp căn cứ khoa học, vững chắc, đúng đắn để lựa chọn quyết sách và tổ chức thực hiện. Để đáp ứng yêu cầu đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tiếp tục khẳng định và nâng tầm vai trò hạt nhân, nòng cốt trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và tư vấn chiến lược của Đảng, chủ động dự báo và phát hiện những vấn đề mới. Hội đồng Lý luận Trung ương phải bám sát những chuyển động của đất nước và thế giới, lựa chọn vấn đề nghiên cứu từ yêu cầu lãnh đạo, phát triển. Từ vướng mắc cụ thể, cần nhận diện vấn đề có tính hệ thống, phân biệt nguyên nhân thuộc về nhận thức, thể chế hay tổ chức thực hiện để kiến nghị xử lý đúng. Trước vấn đề lớn, báo cáo tư vấn cần làm rõ các phương án, tác động và rủi ro, nhất là những hệ quả lâu dài. Bản lĩnh của người làm lý luận thể hiện ở khả năng đề xuất điều có căn cứ khoa học, có lợi cho đất nước và chịu trách nhiệm về kiến nghị. Cùng với nhiệm vụ trước mắt, phải kiên trì đầu tư nghiên cứu nền tảng, dài hạn. GÓP PHẦN TẠO BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI VỀ LÝ LUẬN VÀ TẦM NHÌN LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, thực hiện thật tốt 2 cuộc tổng kết lớn, góp phần tạo bước phát triển mới về lý luận và tầm nhìn lãnh đạo của Đảng. Hội đồng Lý luận Trung ương cần phát huy vai trò nòng cốt về lý luận, cùng các cơ quan liên quan đánh giá khách quan thành tựu, thẳng thắn làm rõ hạn chế, khơi mở những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, phát triển. Xuyên suốt quá trình đó phải làm sâu sắc hơn bài học “Dân là gốc”, khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả tổng kết phải cung cấp luận cứ khoa học vững chắc phục vụ chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XV của Đảng, nghiên cứu bổ sung, phát triển Cương lĩnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; đồng thời góp phần định hình tầm nhìn phát triển đất nước vượt khỏi giới hạn một nhiệm kỳ. Trách nhiệm của chúng ta là từ thực tiễn một thế kỷ, phát triển tư duy lý luận đủ sức định hướng tương lai, tạo nền tảng vững chắc cho các thế hệ tiếp nối. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận nền tảng và những vấn đề mới, cấp bách của đất nước, của thời đại. Trọng tâm là tiếp tục phát triển nhận thức về Chủ nghĩa xã hội, mô hình và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; cần làm sâu sắc mối quan hệ giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng. LÀM RÕ QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT MỚI CHẤT LƯỢNG CAO Trước những biến đổi công nghệ, cần làm rõ quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất mới chất lượng cao. Thúc đẩy cơ chế phát huy kinh tế tư nhân. Đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo thành yêu cầu nội tại, là điểm khởi đầu và là động lực chính để thúc đẩy phát triển đất nước. Nghiên cứu chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng phải gắn với phát triển nguồn nhân lực, năng lực tự chủ và lợi ích lâu dài của đất nước. Phát triển phải hướng tới hoàn thiện con người xã hội chủ nghĩa, nâng cao đời sống nhân dân; cần làm rõ vai trò của văn hóa, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong định hướng sáng tạo, xây dựng nhân cách và sức mạnh mềm quốc gia; gắn tăng trưởng với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; kết hợp phát triển với bảo vệ Tổ quốc, tự chủ chiến lược với hội nhập quốc tế. Hội đồng Lý luận Trung ương cần góp phần chuẩn hóa hệ thống khái niệm, phạm trù lý luận, nhất là những khái niệm mới, làm rõ nội hàm, cơ sở khoa học và điều kiện vận dụng để thống nhất nhận thức và hành động. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, đổi mới phương pháp nghiên cứu, phát huy dân chủ và bản lĩnh khoa học, giữ nghiêm liêm chính học thuật. Môi trường nghiên cứu cần khuyến khích tìm tòi có trách nhiệm, tôn trọng ý kiến khác nhau có căn cứ, tạo điều kiện tranh luận khoa học thẳng thắn. Kiên định nền tảng tư tưởng, mục tiêu, nguyên tắc của Đảng phải đi cùng tinh thần cầu thị, phát triển sáng tạo lý luận. Nhà khoa học cần bảo vệ luận điểm có căn cứ, sẵn sàng điều chỉnh khi có chứng cứ mới; khắc phục né tránh vấn đề khó, lựa chọn tư liệu một chiều. Sử dụng dữ liệu, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phải đi cùng trách nhiệm về nguồn tư liệu, tính chính xác và bảo mật. Nhà khoa học chịu trách nhiệm về kết luận của mình; theo dõi kết quả vận dụng để bổ sung nhận thức và tiếp tục nghiên cứu. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải gắn với phát triển lý luận, giải đáp những băn khoăn chính đáng từ cuộc sống và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Sức thuyết phục phải dựa trên luận cứ khoa học, sự thật lịch sử và thành tựu thực tiễn. PV (theo TTXVN) 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 30/10/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, trách nhiệm của chúng ta là từ thực tiễn một thế kỷ, phát triển tư duy lý luận đủ sức định hướng tương lai, tạo nền tảng vững chắc cho các thế hệ tiếp nối. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội đồng Lý luận Trung ương ẢNH: TTXVN Phát triển tư duy lý luận đủ sức định hướng tương lai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, xây dựng đội ngũ nghiên cứu và cơ chế hoạt động đáp ứng những nhiệm vụ lý luận có ý nghĩa lâu dài. Đặc biệt coi trọng chuyên gia đầu ngành và đội ngũ kế cận; phải giao nhiệm vụ xứng đáng, tạo điều kiện để người có tài năng chuyên tâm nghiên cứu; giúp cán bộ trẻ trưởng thành qua công trình khó và khảo sát thực tiễn. Đánh giá, đãi ngộ cần phù hợp đặc thù nghiên cứu lý luận, coi trọng giá trị khoa học và đóng góp thực chất. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM:

3 n Thứ Sáu n Ngày 30/10/2026 THỜI SỰ Bảo đảm sinh kế người có đất bị thu hồi Sáng 29/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn việc dự thảo luật bỏ quy định cụ thể các loại công chứng bắt buộc như trong Luật Đất đai hiện hành. Tại khoản 4 Điều 21, dự thảo luật quy định “Chính phủ quy định loại hợp đồng thực hiện quyền của người sử dụng đất phải công chứng, chứng thực phù hợp với lộ trình chuyển đổi số và kết nối liên thông dữ liệu về quản lý đất đai”. Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh (đoàn TPHCM) cho biết, tại thảo luận tổ có tới 37 ý kiến đồng tình phương án quy định công chứng, chứng thực quy định ngay trong luật, nhằm bảo đảm an toàn cho các giao dịch của người dân. Chỉ có 2 ý kiến đồng tình với phương án giao Chính phủ quy định và không bắt buộc công chứng. “Đây là những con số có ý nghĩa rất quan trọng”, bà Hạnh nói, bày tỏ mong Quốc hội xem xét thấu đáo ý kiến của các đại biểu. Theo đại biểu, Luật Công chứng đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 1/5/2027, quy định với những giao dịch có tính chất quan trọng, pháp luật cần quy định rõ các giao dịch phải được công chứng. Điều 120 dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) cũng quy định 6 loại giao dịch phải thực hiện công chứng. Viện dẫn các luật liên quan, theo đại biểu, việc dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết là “chưa phù hợp với tinh thần thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là khi Luật Công chứng đã có quy định và dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) cũng đã xác định cụ thể các giao dịch phải công chứng”. CÁC GIAO DỊCH QUAN TRỌNG CẦN CƠ CHẾ BẢO ĐẢM AN TOÀN Cùng quan tâm vấn đề này, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà (đoàn Bắc Giang) cho rằng, giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ NN&MT về quy định “giao cho Chính phủ quy định các giao dịch bắt buộc phải công chứng” chưa thực sự thuyết phục, chưa có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Theo đại biểu, nếu giao Chính phủ quy định sẽ không phù hợp với Bộ luật Dân sự, không thống nhất với Luật Công chứng cũng như Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Trên cơ sở đó, đại biểu đoàn Bắc Giang đề nghị quy định tại luật các giao dịch thực hiện quyền sử dụng đất bắt buộc phải công chứng. “Quyền chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là những quyền quan trọng của người sử dụng đất, đòi hỏi điều kiện tham gia giao dịch chặt chẽ, mức độ an toàn pháp lý cao”, bà Hà nêu, nhấn mạnh, đây là các giao dịch quan trọng, tác động lớn đến người sử dụng đất, cần có cơ chế bảo đảm an toàn để hạn chế rủi ro, tranh chấp. Bà Hà nêu kinh nghiệm quốc tế như Pháp, Đức, Tây Ban Nha hay là Anh, Mỹ cũng đều quy định giao dịch bắt buộc phải công chứng tại luật, nhấn mạnh rằng, công chứng là một phần, một cấu phần tích cực của tiến trình chuyển đổi số mà hoàn toàn không phải là rào cản của cải cách thủ tục hành chính. Đại biểu nêu thêm, việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai sẽ giúp cho việc cung cấp thông tin về người có quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản và tình trạng pháp lý cũng như sẽ xác thực được tính pháp lý của giao dịch đó. Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (đoàn Tây Ninh) cũng cho rằng, công chứng, chứng thực là khâu quan trọng để kiểm tra, xác định người đồng sở hữu, người thừa kế thực sự tự nguyện, minh mẫn, đảm bảo làm chủ hành vi, không bỏ sót hàng thừa kế trong thỏa thuận phân chia tài sản. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG TÁI THIẾT CUỘC SỐNG CHO DÂN Tiếp thu, giải trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại phiên thảo luận sáng 29/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho hay, vấn đề thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Theo ông Hùng, dự thảo luật đã tiếp thu và thể chế hóa rõ quan điểm chuyển từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất theo tinh thần Nghị quyết số 21 của Trung ương. Mục tiêu là bảo đảm cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế của người có đất bị thu hồi. Đồng thời, dự thảo đã tiếp thu, quy định rõ việc hoàn trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà nhà đầu tư đã ứng trước. Theo đó, ngân sách Nhà nước hoàn trả toàn bộ khoản kinh phí này bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; phần còn lại được tính vào chi phí đầu tư của dự án. Trường hợp dự án chấm dứt hoạt động, Nhà nước hoàn trả phần kinh phí nhà đầu tư đã ứng trước. Tại phiên thảo luận, các đại biểu Quốc hội cũng quan tâm đến trường hợp nhà đầu tư đã nộp tiền sử dụng đất một lần cho toàn bộ thời gian thực hiện dự án, sau đó chuyển sang hình thức nộp tiền thuê đất hằng năm. Khi đó, việc hoàn trả khoản tiền đã nộp được thực hiện như thế nào? Ông Hùng cho hay, cơ quan soạn thảo đã báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lấy ý kiến các thành viên Chính phủ và tham khảo nhiều ý kiến khác nhau. “Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng nếu nhà đầu tư đã nộp tiền một lần, sau đó chuyển sang hình thức nộp tiền hằng năm và Nhà nước phải hoàn trả khoản tiền đã nộp trước đó thì việc thực hiện sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cách xử lý này có thể không phù hợp với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, bởi ngân sách được thiết kế và quản lý theo năm, từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 hằng năm”, ông nêu rõ. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ví dụ, nếu Nhà nước đã thu tiền sử dụng đất cho thời hạn 50 năm, với số tiền lên đến hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng, thì việc hoàn trả đồng loạt các khoản tiền đã thu cho nhiều nhà đầu tư trên địa bàn một tỉnh sẽ gây khó khăn lớn trong cân đối ngân sách. Đối với một tỉnh nghèo ở khu vực trung du, miền núi, nếu đã thu tiền từ hàng chục, hàng trăm dự án với tổng số tiền rất lớn, việc nhiều nhà đầu tư đồng loạt yêu cầu hoàn trả khoản tiền đã nộp một lần sẽ dẫn đến nguy cơ mất cân đối ngân sách, đồng thời phát sinh những vấn đề liên quan đến tính phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan. KHÔNG QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ Về tài chính đất đai và giá đất, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng lý giải, dự thảo luật tiếp tục quy định Nhà nước quyết định giá đất; giá đất được xác định theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất, không quy định giá đất cụ thể. Theo đó, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do HĐND cấp tỉnh ban hành, áp dụng từ ngày 1/1/2028. Riêng việc xác định giá đất đối với các dự án lấn biển, ông lưu ý sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết của Quốc hội, theo phương pháp xác định giá đất cụ thể. Kể từ ngày 1/1/2028, việc xác định giá đất sẽ được thực hiện đồng bộ theo quy định mới của luật, trên cơ sở bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất. Đối với nội dung này, ông Hùng cho biết, chức năng quản lý về giá đất đã được chuyển giao cho Bộ Tài chính, tức là ngành tài chính từ Trung ương đến địa phương. Vì vậy, ngành tài chính đề nghị có khoảng một năm để xây dựng, thiết kế các nội dung liên quan, bảo đảm triển khai từ ngày 1/1/2028. Khi dữ liệu đất đai được bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” và thống nhất dùng chung, người dân sẽ thực hiện các thủ tục hành chính đơn giản, thuận lợi hơn. Cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính không được yêu cầu người dân cung cấp thêm các thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu đất đai được công bố. Việc thông báo yêu cầu cung cấp, bổ sung hồ sơ, nếu có, chỉ được thực hiện một lần, ông Hùng nêu rõ. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã tiếp thu và thể chế hóa rõ quan điểm chuyển từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng tiếp thu, giải trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại phiên thảo luận sáng 29/10 ẢNH: NHƯ Ý Giá đất được xác định theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do HĐND cấp tỉnh ban hành, áp dụng từ ngày 1/1/2028. Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh băn khoăn, lo lắng về tính khả thi khi nội dung quan trọng liên quan đến công chứng, chứng thực được giao cho Chính phủ quy định, trong khi các quy định cụ thể chưa được thể hiện rõ trong hồ sơ dự thảo. Cần quy định trong luật nội dung công chứng, chứng thực Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh (đoàn TPHCM) ẢNH: NHƯ Ý Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, cần quy định trực tiếp trong Luật Đất đai (sửa đổi) những nội dung cần thiết liên quan công chứng, chứng thực, thay vì giao Chính phủ quy định chung chung.

CHI PHÍ NHIÊN LIỆU BÀO MÒN THU NHẬP Công ty CP Vĩnh Thành Đạt (phường An Phú Đông, TPHCM) là doanh nghiệp cung cấp khoảng 1 triệu quả trứng gia cầm mỗi ngày. Ông Trương Chí Thiện, Tổng Giám đốc Công ty cho biết, chi phí xăng dầu chiếm tỷ trọng không quá lớn trong giá thành, chủ yếu nằm ở khâu vận chuyển. Tuy nhiên, tác động gián tiếp của giá nhiên liệu lại đáng kể khi kéo theo giá nhiều loại vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng. Khi giá xăng dầu tăng, một số nhà cung cấp lấy lý do chi phí vận chuyển để điều chỉnh giá hàng hóa. “Nếu giá xăng dầu được điều chỉnh giảm, giá thành sản phẩm có thể giảm theo do các nhà cung cấp nguyên vật liệu có cơ sở để điều chỉnh giá”, ông Thiện nói. Tuy nhiên, ông cho rằng mức độ tác động thực tế còn phụ thuộc vào mức giảm giá xăng dầu cụ thể và phản ứng của thị trường. Anh Trần Văn Hà (32 tuổi, tài xế công nghệ) nói, mỗi khi xăng dầu tăng giá, anh lại càng phải cân nhắc, tính toán kỹ hơn khi nhận đơn hàng. Có thời điểm giá xăng gần 30.000 đồng/lít, tiền nhiên liệu chiếm tới 40-50% doanh thu khiến thu nhập thực nhận sau khi trừ chi phí ứng dụng và xăng xe giảm đáng kể. Với anh Hà, nếu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được đưa về 0%, giá nhiên liệu giảm sẽ giúp người chạy xe công nghệ bớt áp lực chi phí. Theo mức giảm dự kiến anh đề cập, giá xăng E5 RON 92 có thể giảm khoảng 1.700 đồng/lít, còn xăng E10 RON 95 giảm khoảng 1.500 đồng/lít. “Với chúng tôi, giảm được đồng nào mừng đồng đó”, anh Hà nói. Bà Đỗ Thị Minh, chủ hộ kinh doanh Minh Trang (phường Chợ Lớn) hoạt động trong lĩnh vực vận tải cho biết, gia đình có một số xe tải chuyên chở hàng hóa từ các tỉnh miền Tây Nam bộ lên TPHCM. Nhiên liệu hiện chiếm khoảng 40% giá thành mỗi chuyến xe, trong khi phương tiện chủ yếu sử dụng dầu diesel. Có thời điểm giá dầu tăng lên hơn 40.000 đồng/lít, chi phí mỗi chuyến xe gần như tăng gấp đôi. Tuy nhiên, để chia sẻ khó khăn với khách hàng và giữ thị phần, đơn vị chỉ điều chỉnh giá cước tăng khoảng 10-15%, thậm chí phải bù lỗ. “Chỉ cần giá nhiên liệu giảm vài nghìn đồng/lít có thể giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều”, bà Minh đánh giá. KỲ VỌNG GIẢM CHI PHÍ VẬN TẢI, LOGISTICS Ngày 29/10, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Trung Tính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TPHCM bày tỏ sự đồng tình với chủ trương giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu trong bối cảnh giá nhiên liệu ở mức cao, gây áp lực lên hoạt động vận tải. Theo ông Tính, nhiên liệu chiếm khoảng 30-40% cơ cấu giá thành vận tải, tùy loại phương tiện và hình thức hoạt động. Do đó, khi giá xăng dầu giảm, chi phí của doanh nghiệp vận tải có điều kiện được cải thiện, tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa. Bên cạnh giảm thuế, ông Tính cho rằng cần tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ điều chỉnh giá nhiên liệu giảm thêm nếu nguồn quỹ còn khả năng đáp ứng. Mục tiêu là đưa giá xăng dầu về mức hợp lý, giảm áp lực chi phí và hỗ trợ hoạt động 4 KINH TẾ n Thứ Sáu n Ngày 30/10/2026 Giá xăng giảm bao nhiêu? "Giảm thuế xăng dầu được xem là giải pháp trực tiếp giúp tiết giảm chi phí logistics, giảm áp lực đầu vào và tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh. Chính sách càng có ý nghĩa khi thời điểm cuối năm đang đến gần, nhu cầu ổn định hoạt động và duy trì sức cạnh tranh của doanh nghiệp trở nên cấp thiết”. Ông NGUYỄN VĂN TOÀN CƠ đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM Tiếp sức cho doanh nghiệp Phương án đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% từ ngày 1/11 đang được rà soát, mở ra kỳ vọng giảm áp lực chi phí trong bối cảnh giá nhiên liệu tác động đến nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện ngày 27/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền và đánh giá tác động của phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng về 0%. Thời gian dự kiến áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. MỖI LÍT XĂNG CÓ THỂ GIẢM HƠN 1.500 ĐỒNG Chiều 29/10, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng. Theo Bộ Công Thương, từ 15h ngày 29/10, xăng E5 RON92 tăng 666 đồng/lít, lên tối đa 26.027 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 521 đồng/lít, lên 25.734 đồng/lít. Dầu diesel tăng 696 đồng/lít, lên 30.246 đồng/lít. Đáng chú ý, xăng E10 RON95III hiện rẻ hơn E5 RON92 tới 293 đồng/lít, dù giá xăng RON95 dùng để phối trộn E10 trên thị trường thế giới cao hơn RON92. Một trong những nguyên nhân là sự khác biệt về thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo quy định hiện hành, xăng khoáng hiện chịu thuế suất 10%, xăng E5 chịu thuế 8%, còn xăng E10 chịu thuế 7%. Tại kỳ điều hành ngày 29/10, Bộ Công Thương công bố giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E10 RON95-III là 22.501 đồng/lít, thấp hơn xăng E5 RON92 khoảng 50 đồng/lít. Với thuế suất 7%, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mỗi lít xăng E10 là 1.575 đồng. Trong khi đó, xăng E5 chịu khoảng 1.804 đồng/lít, cao hơn E10 khoảng 229 đồng. Như vậy, nếu thuế tiêu thụ đặc biệt được đưa về 0%, riêng phần thuế hiện được tính trong giá cơ sở có thể giảm khoảng 1.804 đồng/lít đối với E5 RON92 và 1.575 đồng/ lít đối với E10 RON95-III. Tuy vậy, giá thực tế còn phụ thuộc vào diễn biến thị trường, tỷ giá và các yếu tố hình thành giá tại thời điểm chính sách có hiệu lực. CHỈ TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP ĐẾN GIÁ XĂNG Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đỗ Hoàng Hà - Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - đánh giá việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt nếu được thông qua sắp tới sẽ tác động trực tiếp đến giá bán lẻ xăng dầu. Theo ông Hà, thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong những yếu tố cấu thành giá xăng. Khi thuế suất giảm, chi phí thuế trong giá xăng cũng giảm tương ứng, qua đó tạo điều kiện hạ giá bán lẻ. Đối với xăng sinh học E10, ông Hà lưu ý ethanol chiếm 10% và không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, còn thành phần xăng khoáng chiếm 90% là đối tượng chịu thuế. Vì vậy, tác động của THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT XĂNG VỀ 0%: Theo số liệu Bộ Công Thương công bố tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 29/10, nếu thuế tiêu thụ đặc biệt được đưa về 0% thì giá xăng sẽ giảm khoảng 1.575-1.804 đồng/lít, tùy loại xăng. Ông Đỗ Hoàng Hà - Trưởng ban Kinh doanh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - đánh giá việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt nếu được thông qua sắp tới sẽ tác động trực tiếp đến giá bán lẻ xăng dầu. Thuế tiêu thụ đặc biệt là một trong những yếu tố cấu thành giá xăng. Khi thuế suất giảm, chi phí thuế trong giá xăng cũng giảm tương ứng, qua đó tạo điều kiện hạ giá bán lẻ. Nếu thuế tiêu thụ đặc biệt về 0%, giá xăng có thể giảm khoảng 1.500-1.800 đồng/lít, theo cơ cấu giá tại kỳ điều hành ngày 29/10 ẢNH: D.H Doanh nghiệp kỳ vọng thuế xăng dầu về 0% góp phần giảm chi phí vận tải, logistic (Ảnh chụp tại Công ty Vĩnh Thành Đạt) ẢNH: U.P

5 n Thứ Sáu n Ngày 30/10/2026 KINH TẾ CHUYỆN HÔM NAY Khi chính thức được triển khai, việc giảm thuế với xăng, đi kèm với giảm giá điện trong vòng 5 tháng, sẽ thật sự là một cú hích mạnh để các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu vào, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tăng sức mua, cải thiện năng lực cạnh tranh của hàng hóa. Các nghiên cứu cho thấy, chỉ cần giá xăng tăng 2.000 đồng (tương đương mức tăng khoảng 8% - 9% tùy mặt bằng giá nền), sẽ làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng trực tiếp và gián tiếp khoảng 0,08% đến 0,15%. Thực tế, khi giá xăng dầu tăng cao sẽ lập tức kéo chi phí vận tải và logistics tăng theo với việc cước vận tải thường được điều chỉnh tăng 5% - 15%. Khi đó, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với việc chấp nhận giảm lợi nhuận, tăng giá bán hoặc cắt giảm chi phí khác để duy trì hoạt động. Vì vậy, nếu phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%, với xăng E5 RON 92 (mức thuế hiện hành là 8%), giá bán sẽ giảm được khoảng 1.700 đồng/lít. Với xăng E10 RON 95-III, giá bán sẽ giảm được khoảng 1.500 đồng/lít. Với một nền kinh tế tiêu thụ trung bình hơn 25 triệu lít xăng dầu mỗi ngày như Việt Nam, việc giảm thuế về 0% sẽ mang lại sự hỗ trợ rất lớn cho toàn bộ các thành phần trong nền kinh tế. Người dân sẽ tiết kiệm chi phí đi lại, còn doanh nghiệp sử dụng phương tiện chạy xăng có thêm nguồn lực duy trì hoạt động, qua đó hỗ trợ sức mua và hạn chế áp lực lạm phát chi phí đẩy, thậm chí sẽ có thêm dư địa hạ giá bán lẻ trong những "giai đoạn nóng" của thị trường giá xăng dầu. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận, việc giảm thuế có thể hỗ trợ thị trường trong ngắn hạn, nhưng chưa đủ giải quyết những vấn đề cốt lõi của nền kinh tế, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tồn tại nhiều năm qua của thị trường xăng dầu. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu và các nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định này. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu cắt giảm tối đa các khâu trung gian không cần thiết, khắc phục tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng nhằm giảm chi phí lưu thông, nâng cao hiệu quả thị trường và bảo đảm nguồn cung. Thực tế cho thấy, hệ thống kinh doanh xăng dầu của Việt Nam đang tồn tại nhiều tầng lớp kinh doanh (gồm đơn vị sản xuất, nhập khẩu, thương nhân đầu mối đến doanh nghiệp phân phối và cửa hàng bán lẻ) với những vấn đề kéo dài nhiều năm mà Bộ Công Thương chưa giải quyết được dù đến nay đã trải qua 3 nhiệm kỳ Bộ trưởng và đã kéo theo hệ lụy là xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung xăng dầu năm 2022. Các chuyên gia cho rằng, cùng với giảm thuế, cơ quan quản lý là Bộ Công Thương phải nhanh chóng khắc phục triệt để những nút thắt của ngành xăng dầu, có được giải pháp hữu hiệu, rút ngắn chuỗi cung ứng, giảm giao dịch trung gian không cần thiết và làm minh bạch được thị trường. Khi gánh nặng chi phí giá xăng dầu được tối ưu, nền kinh tế sẽ được hưởng lợi nhiều và bền vững hơn cả việc giảm thuế. Tuy nhiên, đây sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Tinh gọn các tầng nấc trung gian không đồng nghĩa với loại bỏ ồ ạt mọi khâu trung gian. Việc cải cách hệ thống cần hướng đến hệ thống cung ứng hiệu quả hơn giúp giảm tổng chi phí đưa một lít xăng đến người tiêu dùng, thay vì chỉ giảm số lượng doanh nghiệp tham gia như cách tiếp cận hiện nay của cơ quan quản lý. Khi nhiên liệu được cung ứng ổn định với chi phí hợp lý, doanh nghiệp có thêm dư địa phục hồi, người dân giảm áp lực chi tiêu và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam có thể được cải thiện. Đó mới là thước đo quan trọng của một chính sách xăng dầu hiệu quả, hỗ trợ giảm chi phí vận hành của nền kinh tế về lâu dài. P.T Mở đường giảm chi phí TIẾP THEO TRANG 1 kinh tế. “Khi chi phí vận tải giảm, người dân sẽ thuận lợi hơn trong việc đi lại, còn hàng hóa được lưu thông thông suốt với chi phí thấp hơn”, ông Tính nhận định. Ông Nguyễn Văn Toàn Cơ, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM cho biết, biến động giá xăng dầu thế giới thời gian qua khiến chi phí logistics của doanh nghiệp có thời điểm tăng từ hơn 10% đến khoảng 20%. Phần chi phí phát sinh được tính vào giá bán và giá thành sản phẩm, góp phần đẩy mặt bằng giá hàng hóa lên cao. Theo ông Cơ, doanh nghiệp đang đứng trước lựa chọn khó khăn. Tiếp tục thực hiện đơn hàng theo mức giá đã thỏa thuận thì có nguy cơ thua lỗ do chi phí tăng. Không tiếp tục nhận hoặc thực hiện đơn hàng, hoạt động sản xuất có thể bị thu hẹp, thậm chí đình trệ. Trong bối cảnh đó, giảm thuế xăng dầu được xem là giải pháp trực tiếp giúp tiết giảm chi phí logistics, giảm áp lực đầu vào và tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh. "Chính sách càng có ý nghĩa khi thời điểm cuối năm đang đến gần, nhu cầu ổn định hoạt động và duy trì sức cạnh tranh của doanh nghiệp trở nên cấp thiết” - ông Cơ chia sẻ. TS Huỳnh Thanh Điền, chuyên gia kinh tế nhìn nhận, chủ trương giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng là đúng đắn. Theo ông, thuế tiêu thụ đặc biệt thường được sử dụng nhằm hạn chế tiêu dùng những mặt hàng như thuốc lá, rượu bia. Trong khi đó, người dân và doanh nghiệp vẫn phải sử dụng xăng dầu để duy trì hoạt động kinh tế, nên việc áp loại thuế này để hạn chế tiêu dùng là chưa phù hợp. Giảm chi phí đầu vào, đặc biệt với doanh nghiệp sử dụng nhiều nhiên liệu trong lĩnh vực vận tải và logistics. Tuy nhiên, ông Điền cho rằng không thể mặc nhiên cho rằng chi phí đầu vào giảm thì giá hàng hóa sẽ giảm tương ứng, bởi giá cả còn phụ thuộc vào quan hệ cung cầu và độ co giãn của cầu theo giá. DUY TRÌ SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH TS Huỳnh Thanh Điền cho rằng, việc giảm thuế trước hết là giải pháp giảm gánh nặng tài chính cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Nếu chính sách chỉ áp dụng trong vài tháng, từ ngày 1/11 đến hết tháng 3 năm sau, thời gian có thể quá ngắn để tạo tác động lâu dài. “Tôi cho rằng Chính phủ có thể xem xét bỏ hẳn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu. Khi các nguồn năng lượng thay thế, chẳng hạn năng lượng sạch, phổ biến và có khả năng đáp ứng nhu cầu rộng rãi hơn, Nhà nước có thể cân nhắc điều chỉnh chính sách thuế để khuyến khích chuyển đổi” - TS.Điền cho biết. TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TPHCM cho rằng, cần xem xét tổng thể các loại thuế, phí cấu thành giá nhiên liệu và chi phí đầu vào để chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đạt hiệu quả thực chất. Nếu chỉ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, khoản tiết kiệm trực tiếp đối với mỗi người tiêu dùng có thể chưa lớn. Vì vậy, Nhà nước cần cân nhắc thêm các giải pháp liên quan đến thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và những khoản phí khác, đồng thời phát huy vai trò của các quỹ bình ổn nhằm kiểm soát giá những mặt hàng thiết yếu. “Chính sách hỗ trợ cần được triển khai sớm, có tính chủ động và hướng đến việc duy trì sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ” - TS.Thuận khuyến nghị. UYÊN PHƯƠNG việc giảm thuế phải được tính trên cơ sở thành phần nhiên liệu chịu thuế và phương pháp tính thuế theo quy định. Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn phía Nam đánh giá, việc đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% được kỳ vọng tạo thêm dư địa giảm giá bán lẻ, nhất là khi nhiều chính sách ưu đãi thuế khác đã được áp dụng. Tuy nhiên, chính sách này chỉ tác động trực tiếp đến giá xăng, trong khi dầu diesel, nhiên liệu sử dụng phổ biến trong vận tải hàng hóa và sản xuất không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Vì vậy, để giảm áp lực chi phí trên diện rộng, cần tiếp tục phối hợp các giải pháp điều hành thuế, giá và bảo đảm nguồn cung. GIÁ XĂNG VIỆT NAM THẤP HƠN NHIỀU NƯỚC TRONG KHU VỰC Phương án đưa thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% không phải giải pháp hỗ trợ duy nhất đang được xem xét hoặc triển khai. Theo Bộ Công Thương, ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP, kéo dài các chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2026. Thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng tiếp tục duy trì ở mức 0 đồng/lít. Xăng dầu cũng thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo chính sách đặc thù, nhưng vẫn được khấu trừ thuế đầu vào. Đáng chú ý, số liệu Bộ Công Thương công bố ngày 29/10 cho thấy giá xăng tại Việt Nam hiện thấp hơn đáng kể so với một số nước trong khu vực. Cụ thể, giá xăng tại Thái Lan tương đương khoảng 32.550 đồng/lít, Campuchia 32.010 đồng/lít, Trung Quốc 35.017 đồng/ lít và Lào 48.276 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng E10 RON95-III tại Việt Nam không cao hơn 25.734 đồng/lít. Như vậy, giá xăng E10 của Việt Nam thấp hơn Thái Lan khoảng 6.816 đồng/lít, thấp hơn Campuchia 6.276 đồng/lít, Trung Quốc 9.283 đồng/lít và Lào hơn 22.500 đồng/lít. Đối với dầu diesel, giá tại Việt Nam là 30.246 đồng/lít, thấp hơn mức 33.333 đồng/lít của Thái Lan, thấp hơn mức 35.179 đồng/lít của Campuchia, 40.848 đồng/lít của Lào và 31.924 đồng/lít của Trung Quốc. DƯƠNG HƯNG Bên cạnh các biện pháp về thuế, phí, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TPHCM cho rằng, cải cách thủ tục hành chính cũng rất quan trọng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh. Hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ nhằm giải quyết khó khăn trước mắt mà còn phải giúp duy trì năng lực sản xuất, giữ việc làm và tạo điều kiện phục hồi khi thị trường thuận lợi hơn. Giá xăng tăng, dầu diesel vượt 30.000 đồng/lít Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá các mặt hàng xăng dầu từ 15h chiều 29/10. Theo đó, giá xăng đồng loạt tăng, dầu diesel tăng lên hơn 30.200 đồng/lít. Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành đều tăng. Xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 tăng 4,6%, xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III tăng 4,2%. Giá dầu diesel tăng 2,7%; dầu mazut tăng 1,2%. Sau điều chỉnh, giá tối đa của xăng E10 RON95-III thấp hơn xăng E5 RON92 là 293 đồng/lít. Bộ Công Thương lý giải chênh lệch này đến từ tổng hợp các yếu tố đầu vào hình thành giá, trong đó thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của xăng E10 là 7%, thấp hơn mức 8% của xăng E5. Giá xăng dầu cuối năm được dự báo tiếp tục biến động, phụ thuộc vào giá thế giới và các chính sách điều hành trong nước ẢNH: D.H

Tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2027 ngày 29/10, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận các địa phương, Sở GD&ĐT… tới tham dự đầy đủ, thể hiện ý nhận thức rất đúng về tính chất của hội nghị. Tuy nhiên, Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu không có lãnh đạo tham dự, Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý chất lượng gọi điện xác minh lý do vắng mặt. Đồng thời yêu cầu ngay trong ngày 29/10, Cục Quản lý chất lượng có văn bản gửi Sở GD&ĐT Lai Châu yêu cầu giải trình, báo cáo lý do vắng mặt. Ngoài ra gửi văn bản đến UBND tỉnh Lai Châu. “Đây là không phải là công việc mà Bộ GD&ĐT muốn tổ chức hay không tổ chức, kể cả riêng việc mà Bộ tổ chức, đã triệu tập những đơn vị thuộc ngành dọc thì trước hết chúng ta phải chấp hành. Đấy là kỷ luật kỷ cương hành chính”, ông nói. Thứ trưởng chia sẻ thêm, khi xảy ra vụ việc liên quan đến thi cử, cơ quan chức năng sẽ xem xét lại một số sở 3 năm liền gần đây công tác tổ chức tập huấn như thế nào? Công tác dự họp các cuộc tập huấn của Bộ ra sao? Công tác thanh tra hoặc kiểm như thế nào? “Một việc hết sức quan trọng như thế này mà lãnh đạo không dự thì về chỉ đạo ai? và chỉ đạo như thế nào? Vấn đề không phải là sự có mặt thuần túy mà nói lên nhận thức chính trị, nhận thức pháp luật”, ông thẳng thắn. Chia sẻ những kết quả đạt được cũng như tồn tại sau kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026, Thứ trưởng mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị nhìn thẳng vào sự thật, nêu quan điểm để tổ chức kỳ thi, tăng cường phòng chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá một cách thực chất và toàn diện hơn. THANH HIỀN RÀO CẢN TỪ ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH ĐẦU CẤP Theo tìm hiểu của phóng viên, bên cạnh ngoại ngữ 1 là tiếng Anh, trên địa bàn thành phố Hà Nội còn có các lớp học ngoại ngữ khác như tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung... Ở bậc THCS, đây là môn ngoại ngữ 2; còn lên bậc THPT, đây là các lớp song ngữ hoặc ngoại ngữ thứ 2 hệ 7 năm. Năm 2026, Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 tiếng Đức (ngoại ngữ 2) hệ 7 năm với 45 học sinh cho Trường THPT Việt Đức. Đối với hệ tiếng Nhật song ngữ (hệ 7 năm), chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được giao cho Trường THPT Việt Đức là 90 học sinh và Trường THPT Kim Liên là 90 học sinh. Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập hằng năm của Sở GD&ĐT Hà Nội nêu rõ, chỉ tiêu tuyển sinh các lớp tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Pháp theo chương trình hệ 7 năm luôn đi kèm nhiều điều kiện dự tuyển. Cụ thể, thí sinh bắt buộc phải học liên tục môn ngoại ngữ đó trong 4 năm THCS (từ lớp 6 đến lớp 9) và có kết quả đánh giá môn học thể hiện đầy đủ trên học bạ từng năm học đạt từ mức khá hoặc hoàn thành trở lên, đạt chứng chỉ A2 của các tổ chức đánh giá quốc tế. Quy định này đặt ra nhằm đảm bảo tính kế thừa kiến thức giữa cấp THCS và THPT. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, quy chế tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội chỉ chấp nhận dữ liệu học bạ chính thức được đồng bộ trên hệ thống quản lí của ngành giáo dục, chứ không công nhận điểm số hoặc chứng chỉ do các trung tâm ngoại ngữ độc lập cấp ngoài nhà trường. Chính yêu cầu này đã tạo nên một nút thắt lớn khi các trường THCS tại Hà Nội buộc phải dừng kí hợp đồng liên kết với các đơn vị, trung tâm đào tạo bên ngoài. Các trường công lập hiện gần như không có chỉ tiêu biên chế giáo viên cơ hữu cho môn ngoại ngữ 2; nguồn nhân lực giảng dạy lâu nay phụ thuộc hoàn toàn vào mô hình liên kết theo hình thức tự nguyện, xã hội hóa. Khi dừng liên kết, trường không còn giáo viên đứng lớp, môn học không thể đưa vào kế hoạch giáo dục và không thể tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kì. NHÀ TRƯỜNG TÌM CÁCH CỨU TRÒ Trước thực tế này, công tác quản lí tại các cơ sở giáo dục gặp không ít vướng mắc. Bà Nguyễn Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (Hà Nội) chia sẻ, trước quy định không tổ chức dạy liên kết ngoại ngữ trong nhà trường, để tạo điều kiện cho học sinh tiếp tục theo đuổi ngoại ngữ 2, trường đã vận động các giáo viên tiếng Đức, tiếng Nhật những năm qua dạy miễn phí cho học sinh. Theo bà Hương, nếu không làm như vậy thì 3 năm học vừa qua công sức của các em sẽ không được tính đến và mất luôn cơ hội thi tuyển sinh lớp 10. Cùng chung nỗi trăn trở, bà Phạm Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội) cho biết, đang lúng túng chưa biết giải quyết vấn đề này như thế nào khi năm học đã trôi qua hết nửa học kì I. Chị Nguyễn Thanh Thủy, phụ huynh có con đang học lớp 9 chương trình tiếng Đức tại Hà Nội chia sẻ, từ đầu năm học khi nhận tin nhà trường dừng liên kết dạy tiếng Đức, gia đình rất hoang mang. Con chị đã thi đạt chứng chỉ quốc tế A2 - điều kiện cần để đăng kí tuyển sinh vào lớp tiếng Đức của Trường THPT Việt Đức. Tuy nhiên, nếu không được học môn này trong năm lớp 9, học sinh sẽ không đủ điều kiện về học bạ và vỡ kế hoạch thi lớp 10. Chị Thủy cho rằng, những điều chỉnh về mặt quản lí cần được tính toán phù hợp và có lộ trình cụ thể khi tác động trực tiếp đến quyền lợi người học. Mục tiêu chấn chỉnh hoạt động liên kết giáo dục là cần thiết nhằm siết chặt kỉ cương trường lớp và minh bạch tài chính. Tuy nhiên, việc dừng liên kết một cách cơ học mà thiếu cơ chế chuyển tiếp đang đẩy học sinh vào thế bị động. Các em không thể tự quyết định việc trường có mở lớp hay không, nhưng lại phải gánh chịu toàn bộ thiệt thòi về quyền lợi học tập và thi cử sau nhiều năm theo đuổi. Để tháo gỡ điểm nghẽn, các cơ quan quản lí giáo dục cần sớm ban hành hướng dẫn đặc thù. Đối với những trường chưa có giáo viên biên chế cơ hữu nhưng học sinh đang theo học dở dang, cần có cơ chế cho phép kí hợp đồng thỉnh giảng giáo viên hoặc hướng dẫn quy đổi tương đương kết quả kiểm tra năng lực để ghi nhận điểm học bạ hợp thức, đảm bảo quyền dự thi chính đáng cho học sinh trước mùa tuyển sinh đầu cấp. Theo chương trình giáo dục 2018, ngoại ngữ 2 thuộc các môn tăng cường và không được thu phí trong trường học. Vì vậy, việc tháo gỡ vấn đề này như thế nào cần phải có hướng dẫn cụ thể từ Bộ GD&ĐT. Thông tin trên báo chí, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD&ĐT chỉ rõ, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học gồm các nội dung mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu nhằm đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu và định hướng phát triển cá nhân. Đối với các hoạt động đã được phê duyệt hoặc đang thực hiện theo văn bản, hợp đồng kí kết trước ngày 15/11 (thời điểm Thông tư 85 quy định về việc tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông có hiệu lực), các trường được tiếp tục thực hiện đến hết năm học 20262027. Tuy nhiên, các trường phải rà soát nội dung, hình thức tổ chức, mức thu và các điều kiện bảo đảm không trái với quy định. Trường hợp không phù hợp, nhà trường phải điều chỉnh hoặc chấm dứt hợp đồng. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Sáu n Ngày 30/10/2026 KHOA GIÁO Học sinh “mắc kẹt” trước ngưỡng cửa lớp 10 Lãnh đạo Sở vắng họp, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu giải trình Việc siết chặt hoạt động liên kết giáo dục trong trường công lập thời gian qua nhằm chấn chỉnh công tác quản lí và chống lạm thu. Tuy nhiên, quy định này đẩy nhiều học sinh theo học ngoại ngữ 2 như tiếng Nhật, tiếng Đức vào thế “mắc kẹt”. Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu không có lãnh đạo dự họp, Thứ trưởng yêu cầu Cục Quản lý chất lượng gọi điện xác minh lý do vắng mặt. Đồng thời yêu cầu ngay trong ngày Cục Quản lý chất lượng có văn bản gửi Sở này yêu cầu giải trình, báo cáo lý do vắng mặt. Học sinh tại Hà Nội trong kì tuyển sinh lớp 10 năm 2026 ẢNH: DUY PHẠM Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2027 ngày 29/10, tại Đà Nẵng ẢNH: T.H DỪNG LIÊN KẾT NGOẠI NGỮ 2: Ông Thái Văn Tài cho biết, với các hoạt động đã được phê duyệt hoặc đang thực hiện theo văn bản, hợp đồng kí kết trước ngày 15/11, các trường được tiếp tục thực hiện đến hết năm học 2026-2027.

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