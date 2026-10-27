Báo Tiền Phong số 300

THỨ BA 27/10/2026 Số 300 0977.456.112 TRANG 2 TRANG 4 TRANG 10 VIỆT NAM - BA LAN THIẾT LẬP QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC Sức mạnh tinh thần - chìa khóa cho sức bật quốc gia Hai trợ thủ giúp Shark Bình vận hành hệ thống rửa tiền Người đưa bưởi da xanh chinh phục thị trường Mỹ Học sinh Hà Nội chịu áp lực trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 ẢNH: HÀ LINH TRANG 16 V.LEAGUE ĐẢO CHIỀU TRANG 8-9 TRANG 5 Nghẹt thở đêm cuối Big Bang CHUYỆN HÔM NAY Bộ GD&ĐT đề xuất thi vào lớp 10 chỉ với Toán và Ngữ văn, đồng thời giao Sở GD&ĐT quy định đối tượng được cộng điểm khuyến khích, tối đa 1 điểm đang gây tranh luận. Áp lực mới n NGUYỄN HÀ XEM TIẾ P TRANG 7 BỎ GIẤY PHÉP NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC BỎ TRỐNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Quốc hội sáng 26/10 ẢNH: NHƯ Ý TRANG 3 LO TÌM ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH TRANG 6-7 TUYỂN SINH LỚP 10:

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam nhất quán coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, việc củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là nhân tố then chốt, góp phần đảm bảo môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi bên. Đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen, sự điều hành của Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu và sự đồng lòng của Nhân dân Campuchia, đất nước Campuchia sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực và ngày càng giàu đẹp. Đồng chí đánh giá cao nội dung thiết thực của Chương trình với nhiều chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội; khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đổi mới, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ. Trong bầu không khí hướng tới “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027” kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967), Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc sẽ tiếp tục được vun đắp, lan tỏa ngày càng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thay mặt Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia, đồng chí Kem Sambath bày tỏ vui mừng khi các thành viên của Đoàn thu được nhiều kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy khoa học công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn về quan hệ đoàn kết truyền thống - di sản quý báu của hai dân tộc. Đồng chí Kem Sambath bày tỏ biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia qua các thời kỳ, đặc biệt đã giúp giải phóng Nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng. Đồng chí khẳng định trách nhiệm của thế hệ trẻ, trong đó có lãnh đạo trẻ hai nước trong việc vun đắp tình đoàn kết giữa hai dân tộc, và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của hợp tác song phương toàn diện trên các lĩnh vực. Trưởng đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia khẳng định, các thành viên của Đoàn sẽ nghiên cứu, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm thu nhận từ Chương trình phù hợp với thực tiễn Campuchia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí khẳng định sẽ tích cực phối hợp chuẩn bị, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia trong năm 2027, góp phần đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển bền vững. PV (theo TTXVN) Sáng 26/10, tại trụ sở Chính phủ, sau khi kết thúc hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk gặp gỡ báo chí. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược và Kế hoạch hành động về tăng cường quan hệ đối tác Việt Nam - Ba Lan giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời chứng kiến trao 2 văn kiện gồm thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đại học, du lịch. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ thúc đẩy thực thi hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD vào năm 2030. Hai bên thống nhất xác định Ba Lan là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Trung và Đông Âu; nỗ lực để Việt Nam trở thành cửa ngõ quan trọng, là điểm đến và là nền tảng để các doanh nghiệp Ba Lan cùng các nước Liên minh châu Âu (EU) tiếp cận thị trường ASEAN. Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng (nhất là về phát triển năng lượng tái tạo), nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số, công nghệ vũ trụ, dược phẩm, các dự án phát triển hạ tầng chiến lược (đường sắt, đóng tàu, giao thông), chuyển đổi xanh, môi trường... gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển bền vững. Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng - an ninh; nâng tầm hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành trụ cột mới trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược; đưa hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, lao động, giao lưu nhân dân thành nền tảng bền vững cho hợp tác song phương; tăng số học bổng; tăng cường hợp tác về công nghiệp văn hóa, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn; trùng tu di tích lịch sử; thúc đẩy hợp tác thể thao, trao đổi giữa Ủy ban Olympic hai nước. Việt Nam đánh giá cao việc Hãng hàng không quốc gia Ba Lan công bố nối lại đường bay thẳng Warsaw - Hà Nội. TIỀM NĂNG HỢP TÁC KINH TẾ CÒN RẤT LỚN Về phần mình, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược là minh chứng cho sự tin cậy chính trị và nền tảng hợp tác vững chắc, đồng thời mở ra những cơ hội mới để thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng Donald Tusk nhận định, tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn và chưa được khai thác đầy đủ. Hai bên cần chuyển những thành quả trong quan hệ chính trị, ngoại giao thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước. Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Donald Tusk chứng kiến lãnh đạo các bộ, ngành hai nước trao đổi 2 văn kiện hợp tác, bao gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam với Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Ba Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học; Bản ghi nhớ về hợp tác du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thể thao và Du lịch Ba Lan. NHƯ Ý - MINH HẠNH 2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 27/10/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Việt Nam và Ba Lan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, thúc đẩy hợp tác thương mại, giáo dục, năng lượng và công nghệ, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 6 tỷ USD vào năm 2030. Sáng 26/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia do đồng chí Kem Sambath, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, làm Trưởng đoàn, sang nghiên cứu, trao đổi chuyên đề tại Việt Nam từ ngày 19-30/10. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sau hội đàm sáng 26/10 ẢNH: MINH CHÂU Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia ẢNH: TTXVN Việt Nam - Ba Lan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/10. Nhân dịp này, hai bên ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Ba Lan.

3 n Thứ Ba n Ngày 27/10/2026 THỜI SỰ Sau khi xin ý kiến đại biểu Quốc hội, hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2 sẽ diễn ra trong 1 ngày (12/11) với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ. Cụ thể, sáng 12/11, Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính. Người trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Bộ trưởng các bộ Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Các vấn đề chất vấn gồm: công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; tình trạng chậm giải ngân, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm; tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng sẽ trả lời về việc sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công-tư (PPP); công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài… Sau phiên chất vấn này, Quốc hội sẽ chuyển sang nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Nội dung chất vấn liên quan đến kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; việc thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; giải pháp hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI. Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Bộ trưởng các bộ Tài chính, Công an, Tư pháp cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Cuối phiên chất vấn hai bộ trưởng, Thủ tướng (hoặc Phó Thủ tướng được ủy quyền) sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Sáng 26/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; dự Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. CẮT GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Phát biểu thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, hai dự luật này đều liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, sự an toàn của người dân và đặc biệt là sự phát triển đất nước. Do vậy, yêu cầu phải phòng ngừa sớm, quản lý đúng trách nhiệm, tạo thuận lợi cho hoạt động hợp pháp của người dân, các tổ chức. Quy định phải rõ, chặt chẽ, khả thi, bảo vệ được lợi ích quốc gia, quyền lợi của người dân. Về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ đồng tình với hướng cắt giảm các thủ tục hành chính. Những nội dung đã được thực hiện theo nghị quyết của Chính phủ cần được đánh giá để hoàn thiện luật. Cải cách phải giảm phiền hà, nâng cao khả năng kiểm soát an toàn và hai yếu tố này phải đi liền với nhau, không thể buông lỏng, coi nhẹ. Trong đó, về giảm thủ tục về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phải đi cùng với khả năng kiểm soát đối tượng và quá trình lưu thông. Bãi bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ phải gắn với việc kiểm tra các điều kiện còn phải tuân thủ, bởi đây là loại hàng hóa đặc biệt, đặc thù. Sử dụng sai đối tượng, mục đích có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng. Do vậy, phải kiểm soát nguồn gốc, người được mua, số lượng mua bán, xử lý doanh nghiệp khi chấm dứt hoạt động. “Bỏ giấy phép nhưng không được bỏ trống trách nhiệm quản lý. Nếu bỏ giấy phép mà không biết nguồn gốc ở đâu, không biết quá trình vận hành thế nào và tự nhiên có vũ khí, phương tiện sẽ rất nguy hiểm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. PHẢI KHAI THÁC DỮ LIỆU ĐÃ CÓ, KHÔNG BẮT CUNG CẤP LẠI THÔNG TIN Mở rộng thêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, các cơ quan nhà nước chủ động khai thác dữ liệu đã có, không bắt các tổ chức cung cấp lại thông tin, và phải chịu trách nhiệm về kết quả xác minh. Điều này giúp nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan nhà nước và hiệu quả của việc lưu trữ dữ liệu. Trước đây, nếu thiếu dữ liệu, cơ quan nhà nước thường bắt người dân, tổ chức phải khai báo lại. Còn quy trình hiện nay là đã khai báo rồi, phải lưu giữ, quản lý quá trình. Đây là hướng tiếp cận mới trong tất cả các thủ tục hành chính. “Trước đây, giấy tờ đã xác nhận, đã được cấp rồi nhưng đến đâu cũng phải khai báo, đâu cũng phải photo, công chứng, xác nhận. Còn bây giờ, hệ thống cơ quan nhà nước liên thông, kiểm soát sẽ đỡ phiền hà cho người dân, giảm thủ tục của các cơ quan nhà nước, tiết kiệm rất nhiều và thuận lợi...”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Với nội dung về chuyển sang hậu kiểm về phòng cháy, chữa cháy, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phải ngăn ngừa được nguy cơ nguy hiểm trước khi xảy ra cháy. Bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan nhà nước không có nghĩa là bỏ trách nhiệm nghiệm thu của chủ đầu tư, chủ sở hữu trước khi đưa công trình, phương tiện vào sử dụng. “Thiết kế được thẩm định đúng nhưng chưa bảo đảm công trình đã được thi công đúng và chưa bảo đảm sự vận hành an toàn. Phải rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn, thi công, giám sát trong xác nhận chất lượng thực tế, xử lý nghiêm việc xác nhận sai, làm giả hồ sơ để nghiệm thu. Những hành vi hoàn toàn có thể xảy ra và nếu có sẽ để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt khi cải cách hành chính thì ngay từ bước ban đầu phải làm rất nghiêm túc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ. Trước đây, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, vì không nghiêm túc cả quá trình nên phải kiểm tra, khai báo liên tục. Nếu nghiêm túc ngay từ đầu, tất cả các khâu đều nghiêm túc thì vừa giảm bớt thủ tục kiểm tra, đánh giá thường xuyên, vừa bảo đảm an toàn. Không chỉ là quá trình theo dõi, kiểm tra mà cả quá trình công trình được bảo hành, bảo quản, sửa chữa, cơi nới, xây dựng vẫn phải được bảo đảm an toàn ngay từ đầu, không nảy sinh sự tùy tiện trong quá trình thực hiện. Phải rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn, thi công, giám sát trong xác nhận chất lượng thực tế, xử lý nghiêm việc làm sai. Người mua nhà, thuê nơi kinh doanh không thể tự kiểm chứng chất lượng toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy và phải chịu thay hậu quả sai phạm của chủ đầu tư. Khi có vi phạm phải khắc phục nguy cơ, xác định trách nhiệm bồi thường theo pháp luật và giải quyết quyền lợi của người bị thiệt hại. Việc bỏ giấy phép lưu thông phương tiện chữa cháy, cứu nạn cũng phải đi cùng với kiểm soát chất lượng, truy xuất và thu hồi những sản phẩm không an toàn… TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, trước đây nếu thiếu dữ liệu, cơ quan nhà nước thường yêu cầu người dân, tổ chức khai báo lại; còn quy trình hiện nay là đã khai báo rồi, phải lưu giữ, quản lý quá trình, chủ động khai thác dữ liệu đã có, không bắt cung cấp lại. Đây là hướng tiếp cận mới trong tất cả các thủ tục hành chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân được lựa chọn trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 12/11. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Quốc hội sáng 26/10 ẢNH: NHƯ Ý Về dự Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói rằng, việc xác định các công trình cần được bảo vệ phải căn cứ vào vai trò đối với an ninh quốc gia, mức độ thiết yếu và hậu quả nếu công trình ngừng hoạt động. Bảo vệ công trình phải bảo đảm khả năng vận hành liên tục và khả năng khôi phục khi có sự cố. Trong điều kiện số hóa, công trình còn nguyên về vật chất vẫn có thể mất khả năng vận hành khi hệ thống điều khiển bị can thiệp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng tình với việc bổ sung yêu cầu phòng chống tấn công mạng. Bộ trưởng Tài chính, Khoa học và Công nghệ sẽ trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn ẢNH: NHƯ Ý Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân Bỏ giấy phép nhưng không được bỏ trống trách nhiệm quản lý

4 n Thứ Ba n Ngày 27/10/2026 THỜI SỰ KIÊN TRÌ GỠ NÚT THẮT TRONG LÒNG DÂN Tháng 5/2026, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường (TP Hà Nội) gửi Thư cảm ơn đến các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguỵ Như Kon Tum - Nguyễn Trãi. Trong thư, ông Cường viết: “Với sự thấu hiểu, tin tưởng, đồng thuận, chia sẻ và trách nhiệm của nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng dự án đã hoàn thành 100%, bảo đảm theo đúng tiến độ thành phố giao. Đây không chỉ là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của thành phố và phường, mà trước hết là kết quả của tinh thần vì Thủ đô Hà Nội, trong đó có sự hy sinh thầm lặng và sự đồng hành rất đáng trân trọng của các hộ gia đình, cá nhân trong khu vực giải phóng mặt bằng”. Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi là đoạn tuyến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tổng thể tuyến Vành đai 2,5 của thành phố Hà Nội, giữ vai trò kết nối các trục giao thông lớn, góp phần giảm tải áp lực cho khu vực Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị Thủ đô. Tuyến đường có chiều dài gần 1km, bề rộng quy hoạch khoảng 40m, song lại là đoạn “khớp nối” quan trọng, tác động trực tiếp đến khả năng hoàn thiện toàn tuyến. Tuy nhiên, điểm khó khăn nhất, là tuyến đường đi qua khu vực làng cổ Nhân Chính với lịch sử đất đai phức tạp, dân cư sinh sống lâu đời, liên quan đến khoảng 700 hộ dân. Đây vốn được coi là “điểm nghẽn” khó hóa giải nhất, kéo dài trong hơn 20 năm qua. Thế nhưng, chỉ trong hơn 4 tháng, với tinh thần mới trong tư duy, hành động, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao với tỉ lệ đồng thuận 100% từ các hộ dân, không phải cưỡng chế bất kỳ trường hợp nào và không phát sinh đơn thư khiếu nại. Cùng với việc thống nhất ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị, phường nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo phường nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, dân vận phải đi trước, đi cùng và đi đến cùng. Muốn người dân đồng thuận thì thông tin phải công khai, minh bạch, giải thích dễ hiểu, lắng nghe đầy đủ, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng và hỗ trợ thiết thực trong quá trình di chuyển, ổn định đời sống. Việc tuyên truyền không dừng lại ở những khẩu hiệu chung chung mà được cụ thể hóa bằng việc công khai, minh bạch tuyệt đối hồ sơ dự án, quy hoạch và phương án bồi thường. Phường tổ chức hàng chục hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân, thu hút hàng trăm lượt người dân tham dự để phổ biến mục đích dự án, các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, trao đổi, đối thoại về chính sách, dự thảo các phương án đền bù. Thông qua đó, hệ thống chính trị phường đã giúp người dân nhận diện rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình, loại bỏ các tin đồn sai sự thật gây hoang mang, lo lắng trong cộng đồng. Nói về bài học kinh nghiệm, ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân cho biết: Điểm mấu chốt để giải quyết bài toán mặt bằng nằm ở việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp và minh bạch cho người dân. Khi cán bộ kiên trì giải thích thấu đáo bài toán được - mất, chuyển hóa từng bước từ phản đối sang đồng thuận, thì mọi nút thắt phức tạp về mặt bằng đều có thể tìm được tiếng nói chung”. CẢI CÁCH CÀNG LỚN, TINH THẦN CÀNG PHẢI CAO Câu chuyện GPMB ở đường Vành đai 2,5 chỉ là một trong những ví dụ cho thấy vai trò quan trọng của công tác tư tưởng, công tác dân vận trong việc củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa - Xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhìn nhận, hiện nay, chúng ta đang đặt mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững, hướng tới 2 cột mốc lịch sử 100 năm. Nếu không có sự đồng lòng của toàn dân, của toàn xã hội thì rất khó khăn để hoàn thành. Ông Chức nêu ví dụ, thời gian qua, Hà Nội đã triển khai rất nhanh, rất hiệu quả một số dự án lớn, và trong thành công đó, điều quan trọng là có sự đồng thuận của người dân. Ở góc độ bao quát hơn, theo ông Nguyễn Viết Chức, Đảng và Nhà nước luôn xác định tất cả vì lợi ích của người dân. Mọi quyết sách, hành động xuất phát từ nền tảng ấy thì sẽ có sự đồng thuận, có sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. “Cần lắng nghe ý kiến người dân, tranh thủ ý kiến của người dân. Ngay như Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, trong đó có việc điều chỉnh một phần diện tích của tỉnh Phú Thọ về Hà Nội. Đó là một cách triển khai phù hợp, lắng nghe ý kiến của người dân để tạo sự đồng thuận”, ông Chức nói. Theo ông, Bác Hồ đã nói, Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết/Thành công, thành công đại thành công. Muốn đoàn kết thì phải có đồng thuận. Muốn đoàn kết, đồng thuận thì phải thực sự vì lợi ích của người dân. Nhìn lại các bài học lịch sử, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, công tác tư tưởng đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển đất nước. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, khi đất nước phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, công tác tư tưởng đã góp phần hun đúc lòng yêu nước, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước đang thực hiện rất nhiều các cuộc cải cách lớn nhằm hiện thực hai mục tiêu 100 năm, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để thực hiện được các mục tiêu này, theo ông, công tác tư tưởng đòi hỏi phải kiên định, sáng tạo, không “chập chờn”, dao động, tin tưởng vào con đường mà Đảng và Nhà nước đã lựa chọn. Dẫn ví dụ về công cuộc cải cách tổ chức bộ máy, nhất là sáp nhập các tỉnh, thành phố, ông Phúc cho hay, đây là cuộc “đại cải cách”, tác động rất lớn tâm tư, tình cảm của người dân. Tuy nhiên, với sự chủ động trong công tác tuyên truyền, giải thích cặn kẽ những lợi ích to lớn từ cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn; đồng thời mở ra cục diện mới trong phát triển đất nước với tầm nhìn lâu dài, ít nhất là cho 100 năm nên chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận rất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã được thực hiện một cách thuận lợi, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới. NHÓM PHÓNG VIÊN Làm thế nào để khơi dậy, củng cố và chuyển hóa nguồn lực tinh thần thành hành động? Đó là yêu cầu đặt ra đối với công tác tư tưởng trong giai đoạn phát triển mới: không chỉ đi trước mở đường về nhận thức, mà còn đi cùng quá trình thực hiện và đi sau để tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin. Sức mạnh tinh thần - chìa khóa cho sức bật quốc gia Để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, đất nước đang triển khai hàng loạt chủ trương, quyết sách lớn. Những chuyển động ấy mở ra cơ hội phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn, không chỉ cần nguồn lực vật chất, thể chế thông thoáng hay những giải pháp đột phá, mà còn cần một nguồn lực có ý nghĩa đặc biệt: sức mạnh tinh thần, khát vọng vươn lên, ý chí đổi mới, niềm tin và sự đồng thuận của toàn xã hội. Bài 1: Mở lòng dân trước những quyết sách lớn Các cấp chính quyền Hà Nội liên tiếp đối thoại với nhân dân để tạo sự đồng thuận trong GPMB, phục vụ thi công dự án Vành đai 2,5 Tại hội nghị toàn quốc mới đây, khi giới thiệu chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, một chủ trương đúng mà lòng dân chưa thông thì vẫn ách tắc; một chính sách hay mà cán bộ chưa tin, không hiểu thì vẫn nằm trên giấy. Vì vậy, nghị quyết về chiến lược công tác tư tưởng vừa đi trước mở đường, vừa đi cùng trong tổ chức thực hiện, vừa đi sau tổng kết và củng cố niềm tin cho từng nghị quyết chiến lược của Đảng. Dự án Vành đai 2,5 băng băng về đích sau khi gỡ được nút thắt GPMB Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

5 n Thứ Ba n Ngày 27/10/2026 GIỚI TRẺ Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 phát sóng trận đầu tiên từ ngày 2/11/2025, dự kiến sẽ khép lại trận Chung kết năm vào ngày 1/11/2026. Trải qua 52 trận đấu với các vòng thi tuần, tháng, quý, đến nay cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2026 đã xác định được bốn thí sinh sẽ tranh tài trong trận Chung kết năm. Đồng thời, xác định được bốn điểm cầu truyền hình trực tiếp Chung kết năm Olympia năm thứ 26 là Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội. Cụ thể, Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) nhất quý I. Gia Bảo vượt qua các trận thi tuần, tháng và quý đầy kịch tính, Cậu giành vòng nguyệt quế trận Quý 1 với 175 điểm, trở thành nhà leo núi đầu tiên ghi danh tại Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) nhất quý II. Thái Dương giữ vững phong độ khi thắng liên tiếp các trận thi tuần, tháng và quý. Cậu đã giành vòng nguyệt quế trận quý II với 200 điểm, trở thành nhà leo núi đầu tiên mang cầu truyền hình Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về Phú Thọ. Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) nhất quý III. Quang Minh ghi dấu ấn với 345 điểm trận thi tháng 1 quý III, đồng thời lập kỷ lục tổng điểm vòng thi Tháng cao nhất Olympia năm thứ 26. Cậu tiếp tục giành chiến thắng trận quý III với 225 điểm, để ghi tên mình vào trận Chung kết năm và đem cầu truyền hình về tỉnh Hưng Yên. Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) ghi dấu ấn với phong độ xuất sắc và bản lĩnh trong từng trận đấu tuần, tháng, quý. Ở trận thi tháng nam sinh này có màn bứt tốc gần đạt điểm tuyệt đối, rồi băng băng về đích giành vòng nguyệt quế 330 điểm. Ở trận thi quý, Anh Đức khiến khán giả và những người cùng chơi ngỡ ngàng khi giải thành công chướng ngại vật mà chưa có dữ liệu nào. Tiếp đó, giành được những điểm số quan trọng ở thời điểm kịch tính để giành chiến thắng với 220 điểm, hơn người về nhì 50 điểm. TƯỜNG KHA MỞ ĐƯỜNG XUẤT KHẨU Năm 2011, khi đang là sinh viên năm nhất đại học, biến cố gia đình khiến chàng trai Hồ Hoàng Kha phải gác lại việc học, trở về chăm sóc 2 ha bưởi da xanh của cha mẹ tại khu phố Sông Xoài 1, phường Tân Thành, TPHCM. Bắt đầu gắn bó với nông nghiệp từ một quyết định ngoài dự tính, anh Kha sớm nhận ra những hạn chế của phương thức canh tác truyền thống. Sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc nhiều vào phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật khiến chi phí đầu vào cao, trong khi hiệu quả chưa tương xứng. Đầu ra thiếu ổn định, giá cả biến động cũng khiến người trồng bưởi đối mặt với nhiều rủi ro. Thay vì tiếp tục lối canh tác quen thuộc, anh Kha chủ động học hỏi qua các lớp tập huấn, tài liệu chuyên ngành, trao đổi với chuyên gia và tham khảo những mô hình nông nghiệp tiên tiến. Anh thường xuyên đến Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả miền Đông để học hỏi các chuyên gia đầu ngành. Năm 2013 đánh dấu bước chuyển khi anh mạnh dạn đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, trở thành nhà nông trẻ thời đại số có tiếng ở xã. Trong đó, tiêu chuẩn VietGAP được áp dụng nhằm hướng tới quy trình canh tác an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường. Anh chú trọng sử dụng phân bón hữu cơ, phân vi sinh, thuốc sinh học, đồng thời đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nước. Những thay đổi này góp phần giảm sự phụ thuộc vào phương thức canh tác truyền thống, hướng tới sản xuất bền vững hơn. Một giải pháp khác là ứng dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc. Thay vì chỉ dựa vào lời giới thiệu của người bán, người mua có thể tiếp cận thông tin sản phẩm thông qua dữ liệu được số hóa. “Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác và gắn với quy trình thực tế, công cụ này góp phần tăng tính minh bạch, củng cố niềm tin của khách hàng, đáp ứng yêu cầu của thị trường”, anh Kha nói. Nhờ đổi mới phương thức canh tác và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, anh Kha từng bước mở rộng quy mô sản xuất. Từ 2 ha vườn của gia đình, đến nay anh phát triển vùng trồng lên 32 ha, gồm 10 ha đất nhà và 22 ha thuê lại. Trong đó, 2 hecta đạt chứng nhận VietGAP với khoảng 50 tấn/năm, 5 hecta đang sản xuất theo hướng hữu cơ. Lợi nhuận bình quân hàng năm khoảng 8 tỷ đồng/năm. Những đổi mới từ vườn cây cũng góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất trong Hợp tác xã Bưởi da xanh Sông Xoài, nơi anh hiện làm giám đốc. HTX có sản lượng khoảng 10.000 tấn bưởi mỗi năm, phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Sản phẩm bưởi tươi đạt OCOP 4 sao. Trong số các xã viên, 30 hộ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Đặc biệt, anh Kha cùng 4 hộ gia đình với tổng diện tích 18 ha đã được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu bưởi da xanh sang Mỹ. Đây là nền tảng để các nhà vườn chuẩn hóa quy trình, đồng bộ chất lượng và từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế. LIÊN KẾT SẢN XUẤT, GIA TĂNG GIÁ TRỊ Với quan điểm “muốn đi xa thì đi cùng nhau”, anh Kha không chỉ tập trung phát triển vườn cây gia đình mà còn tham gia điều hành, hỗ trợ kinh tế tập thể. Khi HTX Bưởi da xanh Sông Xoài thành lập năm 2013, anh tham gia điều hành, phụ trách kỹ thuật và vùng trồng. Đến năm 2025, anh được xã viên bầu làm Giám đốc HTX. Tháng 9/2026, anh tiếp tục được bầu làm Giám đốc HTX Nông nghiệp - Dịch vụ Tân Thành. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, HTX Bưởi da xanh Sông Xoài có 120 xã viên, với hơn 200 ha bưởi da xanh. Năm 2024, sản phẩm bưởi của HTX xuất khẩu thành công sang Hoa Kỳ, mở thêm hướng đi cho trái bưởi địa phương. Thông qua liên kết với thương lái, các hợp tác xã và kênh xuất khẩu, sản phẩm được đưa đến nhiều thị trường hơn. Tuy nhiên, hành trình xuất khẩu cũng cho thấy bài toán về năng lực sơ chế, đóng gói và xây dựng thương hiệu. Năm 2024, bưởi Sông Xoài được xuất sang Mỹ và đánh giá cao về chất lượng. Nhưng do chưa có cơ sở sơ chế, đóng gói đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, HTX phải thông qua các đơn vị trung gian, làm tăng chi phí và thu hẹp lợi nhuận. “Vì vậy, HTX hướng tới đầu tư cơ sở sơ chế, chế biến và đóng gói đạt chuẩn, từng bước xuất khẩu trực tiếp dưới thương hiệu riêng bưởi da xanh Sông Xoài. Chúng tôi quyết tâm đến năm 2027 sẽ có bước phát triển nhảy vọt về xuất khẩu”, anh Kha cho biết. Song song với đó, anh đầu tư máy móc, thiết bị để phát triển các sản phẩm chế biến sâu, tận dụng cả phần vỏ bưởi thường bị bỏ đi sau thu hoạch. Tinh dầu bưởi, trà bưởi, bưởi lên men, mứt vỏ bưởi, vỏ bưởi sấy và nhang bưởi góp phần đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng hướng khai thác nguyên liệu. “Những sản phẩm này bước đầu được khách hàng tin dùng và đánh giá cao. Đó cũng là cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn ở quy mô thực tiễn: Tìm cách sử dụng hiệu quả hơn những gì đã có, giảm phần nguyên liệu bị bỏ phí và mở rộng giá trị từ một sản phẩm nông nghiệp quen thuộc”, anh Kha nói. Để thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng thị trường, HTX chú trọng tuyển dụng nhân lực trẻ có chuyên môn về kinh doanh, khoa học công nghệ và quảng bá sản phẩm. Bên cạnh hỗ trợ xã viên ghi chép nhật ký sản xuất, kiểm soát chất lượng, đội ngũ này còn đẩy mạnh giới thiệu bưởi tươi và sản phẩm chế biến trên mạng xã hội, các nền tảng bán hàng trực tuyến và sàn thương mại điện tử. Fanpage của HTX hiện có gần 2.000 lượt theo dõi, tương tác, với khoảng 20 video clip và gần 1.000 hình ảnh quảng bá sản phẩm. Đây là một trong những cách HTX từng bước đưa thương hiệu bưởi da xanh Sông Xoài đến gần hơn với người tiêu dùng. Không chỉ chú trọng sản xuất và kinh doanh, anh Kha cùng Ban quản trị HTX còn xây dựng “Hội quán 0 đồng” làm nơi nông dân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ sản xuất; đồng thời phát triển “Hội quán Thanh niên” để người trẻ giao lưu, chia sẻ kiến thức khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm khởi nghiệp. Đến nay, các hội quán đã tổ chức 20 buổi sinh hoạt định kỳ. Riêng năm 2026, HTX đón 8 đoàn đến tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất bưởi da xanh và phát triển mô hình thanh niên khởi nghiệp. Anh Kha chia sẻ, phát triển HTX không chỉ là mở rộng diện tích hay tăng sản lượng, mà còn là tạo cơ hội để người trẻ phát huy chuyên môn, đồng hành cùng nông dân đổi mới cách làm, nâng cao giá trị nông sản địa phương. LƯU TRINH Gác lại việc học trên ghế giảng đường để trở về chăm sóc vườn bưởi của gia đình, anh Hồ Hoàng Kha (SN 1993), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Bưởi da xanh Sông Xoài đã ứng dụng công nghệ, truy xuất nguồn gốc, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, từng bước đưa trái bưởi da xanh Sông Xoài chinh phục thị trường Mỹ. Người đưa bưởi da xanh chinh phục thị trường Mỹ 4 ứng viên tranh tài chung kết Đường lên đỉnh Olympia Anh Hồ Hoàng Kha bên trái bưởi da xanh Sông Xoài đang tạo ra sinh kế cho nhiều lao động địa phương ẢNH: CTV Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 đã xác định được bốn thí sinh tranh tài trong trận Chung kết năm để tìm ra Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026. Bốn thí sinh lọt vào trận Chung kết năm Olympia năm thứ 26 đều đang học tập tại các trường THPT chuyên có tiếng trong toàn quốc. Đó là THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa; THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ; THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên; THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội. Bốn thí sinh ứng viên chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2026: Gia Bảo, Thái Dương, Quang Minh, Anh Đức (lần lượt từ trái qua phải) Anh Kha cho biết, mỗi năm, tổng doanh thu của các xã viên HTX Bưởi da xanh Sông Xoài đạt 100 tỷ đồng, lợi nhuận 70 tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 10.000 lượt lao động thời vụ. Ghi nhận những đóng góp trong phát triển kinh tế nông nghiệp, năm 2026, anh Kha được T.Ư Đoàn trao Giải thưởng Lương Định Của dành cho nhà nông trẻ xuất sắc.

NHẬN DIỆN SỚM ĐỂ NGĂN NGỪA Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Nghệ An, năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ bạo lực học đường. Năm 2025 giảm còn 2 vụ, tuy nhiên, tính đến tháng 5/2026, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 2 vụ việc. Việc số vụ việc giảm đáng kể cho thấy những chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa, giáo dục và quản lý học sinh. Tuy nhiên, kết quả này không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan. Bạo lực học đường không chỉ biểu hiện bằng những vụ đánh nhau, gây thương tích mà còn tồn tại dưới nhiều hình thức khó nhận diện hơn như xúc phạm, chế giễu, cô lập, nói xấu, đe dọa, phát tán hình ảnh hoặc lập nhóm trên mạng xã hội để công kích, làm nhục bạn học. Đáng lưu ý, nhiều mâu thuẫn ban đầu chỉ xuất phát từ những va chạm nhỏ trong quan hệ bạn bè nhưng nếu không được phát hiện, giải quyết kịp thời có thể tích tụ, chuyển thành xung đột và dẫn đến hành vi bạo lực. Môi trường mạng càng làm cho việc nhận diện và ngăn chặn trở nên khó khăn hơn. Một bình luận ác ý, một hình ảnh bị phát tán hoặc một đoạn video bị chia sẻ rộng rãi có thể tạo ra áp lực tâm lý kéo dài đối với học sinh. Trong khi đó, không phải học sinh nào cũng có kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết bất đồng hoặc chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn. Theo thầy Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng và 6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 27/10/2026 DỄ PHÁT SINH NHIỀU CUỘC THI Điểm khuyến khích dự kiến được cộng tối đa 1 điểm. Bộ GD&ĐT giao Sở GD&ĐT căn cứ điều kiện thực tế để xác định đối tượng được cộng điểm khuyến khích. Nếu được thông qua, quy định này sẽ áp dụng từ mùa tuyển sinh năm 2027. Các chuyên gia, nhà giáo lo ngại, không có quy định chung trên toàn quốc sẽ nở rộ các cuộc thi được cộng điểm và học sinh, nhà trường chạy đua làm đẹp học bạ. Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng TH - THCS Chương Dương (Hà Nội) nói, đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10, quy định của Bộ GD&ĐT lâu nay học sinh được cộng 0,5-1,5 điểm khi đạt giải cấp tỉnh, thành phố đối với các kỳ thi có quy mô quốc gia. Ví dụ như: Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS - THPT, Thi viết thư UPU, thi thể dục thể thao, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp… Theo bà Hồng, điểm mới là Bộ GD&ĐT dự kiến giảm 0,5 điểm cộng, so với trước đây là phù hợp với số lượng môn thi giảm từ 3 môn xuống còn 2 môn. Tuy nhiên, bà Hồng cho rằng, vẫn nên giữ nguyên quy định, các cuộc thi được cộng điểm như trước vì số lượng cuộc thi cấp quốc gia không nhiều, ít học sinh được giải để cộng điểm khuyến khích. Trong khi, học sinh tham gia cuộc thi thực sự xuất sắc, có sự đầu tư công phu. Một trong những băn khoăn của nhà trường, học sinh trong công tác tuyển sinh lớp 10 nhiều năm qua là học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố lớp 9 không được cộng điểm ưu tiên. Lý do là các kỳ thi này do địa phương tổ chức, không nằm trong quy mô cấp quốc gia của Bộ. Bà Nguyễn Thị Bích Nga, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Nhị (Hà Nội) mong muốn quy định mới sẽ tháo gỡ được vướng mắc này nhằm động viên, khuyến khích học sinh. Theo bà Nga, Trước đây, Hà Nội từng áp dụng cộng điểm cho học sinh giỏi cấp thành phố nhưng sau đó phải dừng vì vướng quy định chung. Đánh giá dự thảo mới quy định phần cộng điểm khuyến khích của Bộ GD&ĐT mang tính mở, giao quyền cho Sở GD&ĐT các địa phương căn cứ điều kiện thực tế để xác định đối tượng được cộng điểm khuyến khích. Khi đó, các Sở sẽ phải chịu trách nhiệm về tính chất, ý nghĩa cuộc thi được cộng điểm có đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục nhưng dễ không có sự thống nhất. Do đó, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Nhị cũng cho rằng, vẫn cần có một khung định hướng chung khung, tránh nguy cơ “trăm hoa đua nở”, mỗi nơi quy định một kiểu. Có chung quan điểm, Hiệu trưởng Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) Phạm Thị Thanh Hà cũng cho rằng, dù kỳ thi tổ chức trong phạm vi địa phương nhưng Bộ GD&ĐT vẫn nên có định hướng, các cuộc thi được cộng điểm. Việc này tránh xáo trộn trong tuyển sinh cũng như học tập của học sinh. HỌC SINH CÓ THỂ BƯỚC VÀO CUỘC ĐUA MỚI Ở góc độ quản lý địa phương, ông Nguyễn Ngọc Lê Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nhận định, quy định về cộng điểm khuyến khích trong dự thảo hiện giao quyền cho các Sở GD&ĐT và vẫn còn mang tính chung chung. Nội dung này, nếu không quy định rõ đối tượng được cộng điểm, sẽ khó triển khai trên thực tế và không thống nhất. Dù tuyển sinh lớp 10 triển khai theo từng địa phương, không có sự ảnh hưởng giữa tỉnh này và tỉnh khác nhưng vẫn cần nội thống nhất và phù hợp ở từng tỉnh, thành phố. Lãnh đạo một Sở GD&ĐT cũng nói, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 dự kiến giảm còn 2 môn, điểm khuyến khích tối đa 1,0 điểm sẽ tác động lớn đến kết quả đỗ hoặc trượt của thí sinh, Lo tìm điểm khuyến khích Dự thảo Thông tư Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT mới công bố trao quyền cho các Sở GD&ĐT xác định đối tượng được cộng điểm khuyến khích. Chuyên gia cảnh báo, nếu không có quy định cứng sẽ dễ “trăm hoa đua nở” các cuộc thi được cộng điểm. Số vụ bạo lực học đường tại Nghệ An có xu hướng giảm, song những mâu thuẫn âm ỉ, hành vi bắt nạt trên mạng xã hội và những biểu hiện tổn thương tâm lý vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp. “Cần đặc biệt thận trọng với điểm cộng. Bởi một khi một thành tích được quy đổi thành điểm tuyển sinh, nó lập tức có giá trị cạnh tranh. Khi đó phụ huynh sẽ tìm cách đầu tư, nhà trường sẽ đẩy mạnh tham gia và thị trường các cuộc thi, chứng chỉ có thể phát triển theo. Nếu danh mục điểm cộng mở quá rộng, rất dễ xuất hiện một cuộc đua mới, từ luyện thi chuyển sang làm đẹp hồ sơ”. Ông ĐINH ĐỨC HIỀN Không để mâu thuẫn học đường thành bạo lực TUYỂN SINH LỚP 10: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội nhiều năm qua luôn gây áp lực lớn đối với học sinh Đội CSGT đường bộ số 5 - Tổ địa bàn Nam Đàn tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường tại Trường THPT Sào Nam Chiều 28/10, tại Trường THPT Hà Huy Tập, Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp báo Tiền Phong tổ chức diễn đàn phòng, chống bạo lực học đường với chủ đề “Lắng nghe để thấu hiểu - Kết nối để an toàn”. Diễn đàn nhằm nhận diện nguy cơ, chia sẻ giải pháp và tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện.

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