Báo Tiền Phong số 296

THỨ SÁU 23/10/2026 Số 296 0977.456.112 TRANG 3 TRANG 16 TRANG 14-15 TRANG 7 TRANG 6 TRANG 8-9 Thị trường bất động sản cuối năm phụ thuộc lãi suất THU HỒI ĐẤT PHẢI ĐI ĐÔI VỚI TÁI THIẾT CUỘC SỐNG CHO DÂN TIỀN PHONG GOLF CHAMPIONSHIP: Một thập kỷ chắp cánh tài năng trẻ Việt Nam Mỹ sắp tấn công Iran? Các ngân hàng giảm lãi suất được kỳ vọng sẽ kích cầu thị trường bất động sản ẢNH: DUY QUANG Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: TTXVN TRANG 2 CHUYỆN HÔM NAY Sửa luật và phép thử từ giá nhà XEM TIẾP TRANG 5 n LÊ HOÀNG CHÂU Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM Thị trường bất động sản đang đứng trước một nghịch lý: nhiều dự án được thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc, nguồn cung được kỳ vọng cải thiện, nhưng giấc mơ sở hữu nhà của không ít người dân vẫn xa tầm với. Sáng tạo giải quyết những bài toán thực tiễn Chấm dứt tình trạng mỗi trường một kiểu đánh giá GỠ VƯỚNG MẮC, TĂNG MINH BẠCH TRANG 4-5 VIỆT NAM - LIÊN MINH CHÂU ÂU: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỢP TÁC, HÀM LƯỢNG CÔNG NGHỆ 130 NĂM TRƯỜNG QUỐC HỌC HUẾ (23/10/1896 - 23/10/2026) “TRƯỜNG ANH, TRƯỜNG EM…”

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Bỉ, sáng 22/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự tọa đàm cấp cao với lãnh đạo doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ. Phát biểu tại tọa đàm, ông Andries Gryffroy, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, khẳng định Việt Nam, Bỉ và châu Âu có quan hệ hợp tác kinh tế hiệu quả, tọa đàm là cơ hội để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác và phục vụ cho sự tăng trưởng. Hiệp định thương mại tự do Việt NamEU (EVFTA) đã mở ra nhiều cơ hội mới và sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác ngày càng sâu rộng và bền chặt hơn. Việt Nam luôn là một đối tác tin cậy đối với châu Âu, với Bỉ. Sự tự cường và tính kiên cường của nền kinh tế, cam kết và thị trường mở giúp Việt Nam trở thành một điểm đến được ưa chuộng ở châu Âu. THÚC ĐẨY HỢP TÁC KINH TẾ XUYÊN BIÊN GIỚI Tọa đàm lần này là dịp để thúc đẩy hợp tác kinh tế xuyên biên giới và chia sẻ những cơ hội từ Hiệp định EVFTA, đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, kinh doanh, hợp tác kinh tế. Theo ông Andries Gryffroy, Việt Nam đang nổi lên trở thành một trong những nền kinh tế mạnh ở khu vực về năng lực công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Khi những thế mạnh của Việt Nam được kết nối với những thế mạnh về kinh tế, công nghệ của Bỉ và châu Âu sẽ tạo ra động lực lớn, nhất là trong các lĩnh vực cảng biển và logistics, mang lại cơ hội mới cho các doanh nghiệp hai bên. Tại tọa đàm, lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp châu Âu và Bỉ đã phát biểu ý kiến, đề xuất định hướng hợp tác trong thời gian tới về hạ tầng, logistics, công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế xanh, y tế, dược phẩm, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến thực phẩm. TĂNG HÀM LƯỢNG CÔNG NGHỆ, NĂNG LỰC CẠNH TRANH Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là thời điểm phù hợp đặt ra yêu cầu cao hơn cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và châu Âu, Việt Nam và Bỉ: Không chỉ mở rộng thương mại và đầu tư, mà phải nâng cao chất lượng hợp tác, nâng cao hàm lượng công nghệ, tiêu chuẩn phát triển, năng lực cạnh tranh và nâng cao vị trí của doanh nghiệp hai bên trong các chuỗi giá trị toàn cầu. Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, thuận lợi để các nhà đầu tư quốc tế yên tâm đầu tư lâu dài, cùng Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. Quan hệ Việt Nam-EU và Việt Nam-Bỉ đang đứng trước những cơ hội phát triển mới. Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục khai thác hiệu quả những lợi thế từ EVFTA, đồng thời thúc đẩy hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), tạo nền tảng pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư dài hạn, ổn định và bền vững. 3 HƯỚNG HỢP TÁC LỚN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung vào 3 hướng hợp tác lớn: Thứ nhất, hợp tác phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, cảng biển, năng lượng sạch và kinh tế tuần hoàn. Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn về hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, năng lượng, lưới điện, hạ tầng số và các khu công nghiệp xanh. Châu Âu có thế mạnh về quy hoạch, công nghệ, kỹ thuật công trình, quản lý dự án, tiêu chuẩn môi trường, tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn và mô hình phát triển bền vững. Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp châu Âu không chỉ tham gia với tư cách nhà cung cấp thiết bị hoặc nhà thầu, mà với vai trò là đối tác cùng thiết kế dự án, cùng đầu tư, cùng quản trị rủi ro, cùng chuyển giao công nghệ và cùng tạo ra giá trị dài hạn. Thứ hai, cùng thúc đẩy công nghệ cao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao. Việt Nam đang xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng. Châu Âu có nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới về công nghệ công nghiệp, bán dẫn, tự động hóa, AI, dược phẩm, thiết bị y tế, công nghệ sinh học, nông nghiệp chính xác và chế biến thực phẩm. Việt Nam mong muốn trở thành một đối tác phát triển công nghệ, nơi các doanh nghiệp châu Âu có thể cùng doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và địa phương Việt Nam xây dựng năng lực mới. Một dự án công nghệ thành công tại Việt Nam không nên chỉ được đo bằng số vốn đầu tư, mà bằng số kỹ sư Việt Nam được đào tạo, số doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh mới mà dự án đó tạo ra. Thứ ba, cùng nâng cấp thương mại thành chuỗi giá trị có tiêu chuẩn cao, bền vững và có trách nhiệm. EVFTA đã giúp hàng hóa hai bên tiếp cận thị trường thuận lợi hơn. Nhưng giai đoạn tiếp theo phải giúp vốn, công nghệ, doanh nghiệp, tiêu chuẩn và chuỗi cung ứng hai bên gắn kết sâu hơn. Việt Nam mong muốn tăng tỉ trọng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ, chế biến, thiết kế, thương hiệu và giá trị gia tăng cao hơn khi tham gia thị trường châu Âu; đồng thời có nhu cầu lớn nhập khẩu máy móc, thiết bị, dược phẩm, công nghệ, nguyên liệu, giải pháp xanh và các dịch vụ chất lượng cao từ châu Âu. Các doanh nghiệp Việt Nam mong muốn châu Âu hỗ trợ nâng chuẩn quản trị, chất lượng, an toàn, môi trường, số hóa và trách nhiệm chuỗi cung ứng, để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Để những định hướng đó trở thành hiện thực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Việt Nam tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch, cạnh tranh và có khả năng dự báo; nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, minh bạch thông tin và hoàn thiện các điều kiện để nhà đầu tư có thể đánh giá, huy động vốn và triển khai những dự án dài hạn; xử lý các khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp với tinh thần rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả. Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy thực thi hiệu quả EVFTA và phối hợp để EVIPA sớm được hoàn tất phê chuẩn, đi vào triển khai đầy đủ khi đủ điều kiện. Đối với những dự án có chất lượng, có công nghệ, có tác động lan tỏa và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, các bộ, ngành và địa phương sẽ cùng đồng hành để thúc đẩy triển khai có thực chất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng, với tầm nhìn chiến lược mới của quan hệ Việt Nam-EU, Việt Nam-Bỉ, với năng lực của doanh nghiệp châu Âu và Bỉ, khát vọng phát triển của Việt Nam, có thể tạo ra một giai đoạn hợp tác mới: Gắn kết hơn, hiện đại hơn, bền vững hơn, cân bằng hơn và có giá trị hơn cho nhân dân hai bên. BÌNH GIANG 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 23/10/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, đây là thời điểm phù hợp đặt ra yêu cầu cao hơn cho hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và châu Âu, Việt Nam và Bỉ: Không chỉ mở rộng thương mại và đầu tư, mà phải nâng cao chất lượng hợp tác, hàm lượng công nghệ, tiêu chuẩn phát triển, năng lực cạnh tranh và vị trí của doanh nghiệp hai bên trong các chuỗi giá trị toàn cầu. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: TTXVN Nâng cao chất lượng hợp tác, hàm lượng công nghệ Trưa 22/10 (giờ địa phương) tại Thủ đô Brussels của Bỉ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức EU. Trưa cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch EU Ursula von der Leyen. VIỆT NAM - LIÊN MINH CHÂU ÂU: Tại Tọa đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã chứng kiến Lễ trao đổi một số thỏa thuận hợp tác. Các thỏa thuận bao gồm thỏa thuận giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và EU về giáo dục và đào tạo; thỏa thuận giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Quỹ Aquitara cùng Công ty Tài chính 512 về thực hiện nghiên cứu, khảo sát và lập đề xuất đầu tư dự án khu công nghiệp sinh thái-công nghệ cao tại Khu công nghiệp Hạ Bằng, thành phố Hà Nội…

3 n Thứ Sáu n Ngày 23/10/2026 THỜI SỰ LÀM RÕ VIỆC ÁP DỤNG BẢNG GIÁ ĐẤT VÀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH Tiếp tục chương trình kỳ họp, ngày 22/10, các đại biểu thảo luận ở tổ về các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Phát biểu thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, với dự án Luật Đất đai, việc sửa đổi lần này cần hướng tới xây dựng một đạo luật quy định khung nguyên tắc, kết hợp với cơ chế linh hoạt, bảo đảm tính ổn định, tránh phải sửa đổi liên tục. Liên quan đến bảng giá đất, theo ông, cần nghiên cứu chu kỳ ổn định khoảng 5 năm hoặc cơ chế linh hoạt hơn; công bố sớm cơ chế điều chỉnh trong kỳ khi có biến động lớn. Việc xác định giá đất phải được kiểm tra độc lập, công khai phương pháp và dữ liệu đầu vào. Cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu phải quản lý thống nhất dữ liệu về các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm thông tin được cập nhật đầy đủ, liên thông và có thể tra cứu. “Không thể để tình trạng giấy chứng nhận đã cấp nhưng cơ quan quản lý không nắm được đầy đủ thông tin, dẫn đến khó khăn trong quản lý chuyển nhượng, thế chấp và các giao dịch khác”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị làm rõ việc áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh trong tính toán tiền bồi thường, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tránh tình trạng giá đất bị đẩy lên theo nhau, gây biến động bất hợp lý. Đồng thời, cần xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất quốc gia, liên thông và cập nhật thường xuyên, bảo đảm chất lượng dữ liệu. BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ HOÀN THÀNH TRƯỚC KHI GIAO ĐẤT Nội dung quan trọng khác được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là việc hoàn thiện quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền của người dân và hiệu quả thực hiện dự án. Đối với cơ chế Nhà nước thu hồi phần diện tích đất còn lại khi nhà đầu tư đã thỏa thuận được từ 75% diện tích đất hoặc số hộ sử dụng đất trở lên, theo Chủ tịch Quốc hội, cần thiết kế các điều kiện chặt chẽ, bảo đảm giá thỏa thuận hợp lý và bảo vệ quyền lợi của những người chưa đồng thuận, đặc biệt là những trường hợp sử dụng đất ở ổn định lâu đời nhưng chưa có giấy chứng nhận. Thực tế, có những người dân đã sinh sống trên đất từ lâu, được chính quyền và cộng đồng địa phương biết rõ, nhưng vì những điều kiện nhất định mà chưa được cấp giấy chứng nhận. Cần xem xét đầy đủ nguồn gốc, quá trình sử dụng và các căn cứ pháp lý có liên quan để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Đồng thời, cần rút ngắn thủ tục thông báo, vận động, nhưng phải bảo đảm phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được hoàn thành trước khi giao đất. Những trường hợp ngoại lệ phải được giới hạn chặt chẽ và có cơ chế giám sát. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phải lượng hóa tiêu chí bảo đảm đời sống của người dân sau thu hồi đất ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đây là yêu cầu đã được đặt ra trong nhiều Nghị quyết của Đảng. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG GIÁ NHÀ VÀ GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN VẪN CÒN CAO Tiếp tục chương trình kỳ họp, chiều 22/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về ba dự án Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Phát biểu thảo luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đây là ba dự án luật có mối quan hệ trực tiếp, chặt chẽ với nhau, tác động trực tiếp đến nguồn lực phát triển đất nước, chỗ ở, tài sản và sinh kế của người dân. Theo Thủ tướng, một trong những lý do quan trọng cần thiết phải sửa đổi các luật này là nhu cầu nhà ở rất lớn của người dân, cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đặc biệt là người lao động tại các đô thị và thành phố lớn. Điều này đòi hỏi phải điều chỉnh khuôn khổ pháp luật để kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tế. Bên cạnh đó, giá nhà và giá bất động sản vẫn còn cao, đặc biệt ở phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở dành cho người thu nhập thấp. Đây là những bất cập cần được điều tiết thông qua các quy định pháp luật. Trong ba dự án luật, Thủ tướng cho rằng Luật Đất đai có vai trò quan trọng nhất. Những nội dung trọng tâm cần xem xét trước hết là phân loại đất, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Về phân loại đất, dự thảo không quy định quá chi tiết mà chia thành ba nhóm chính, gồm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất dự trữ phát triển. Đối với quy hoạch, bên cạnh việc sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, Chính phủ đang chỉ đạo khẩn trương sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, hướng tới xây dựng một quy hoạch thống nhất trong phạm vi một đơn vị hành chính. Về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Thủ tướng cho biết dự thảo kế thừa các quy định của Luật Đất đai năm 2024, đồng thời phân chia các trường hợp thu hồi đất thành sáu nhóm theo những tiêu chí cụ thể. CHUYỂN TỪ BỒI THƯỜNG TÀI SẢN SANG TÁI THIẾT CUỘC SỐNG Đề cập đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm mới được nêu trong Nghị quyết số 21 của Trung ương là chuyển từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó, người có đất bị thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng, bằng loại đất khác, bằng nhà ở hoặc bằng tiền. Đối với các dự án đô thị, người dân được ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ. Người có đất bị thu hồi cũng được hoán đổi phần đất ở bị thu hồi sang phần diện tích còn lại của thửa đất hoặc sang thửa đất khác mà mình có quyền sử dụng trong địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi. Trường hợp người dân có nhu cầu thu hồi phần diện tích đất còn lại, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định. Bên cạnh đó, các khu tái định cư được bố trí với nhiều cấp nhà và diện tích khác nhau, phù hợp với mức bồi thường cũng như khả năng chi trả của người dân. Các khu tái định cư phải bảo đảm đầy đủ hạ tầng và các điều kiện an sinh xã hội, từ chỗ ở, sinh kế đến hạ tầng văn hóa, trường học và các điều kiện phục vụ phát triển kinh tế. NHÀ NƯỚC CẦN TĂNG CƯỜNG ĐIỀU TIẾT VÀ QUẢN LÝ GIÁ ĐẤT Về tài chính đất đai và giá đất, Thủ tướng cho biết dự thảo quy định Nhà nước quyết định giá đất trên cơ sở bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất. Theo nội dung được nêu, cơ chế này không còn quy định về giá đất cụ thể và tổ chức tư vấn xác định giá đất như Luật Đất đai năm 2004. Thủ tướng nhấn mạnh: “Việc định giá phải bảo đảm nguyên tắc trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp mục tiêu phát triển từng thời kỳ, tuân thủ đúng trình tự thủ tục dựa trên dữ liệu đất đai và dữ liệu chuyên ngành, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh do HĐND cấp tỉnh ban hành”. Một nội dung quan trọng khác trong lần sửa đổi này là thay đổi tư duy điều tiết giá đất và sở hữu nhà ở. Trước đây, quy định giá đất theo thị trường đã dẫn đến tình trạng một số địa phương đẩy giá đất lên rất cao thông qua đấu giá, kéo theo chi phí thực hiện dự án và giá nhà tăng cao. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy bồi thường tài sản khi thu hồi đất sang tái thiết cuộc sống người dân, bảo đảm chỗ ở, sinh kế và điều kiện an sinh xã hội cho người dân bị thu hồi đất. Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính ổn định của Luật Đất đai, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc sửa đổi luật cần tập trung vào những nguyên tắc cốt lõi về chế độ sở hữu, quyền sử dụng đất, thị trường đất đai và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên thảo luận chiều 22/10 ẢNH: NHƯ Ý Luật Đất đai cần hướng tới ổn định ít nhất 10 - 15 năm Luật Đất đai cần hướng tới ổn định lâu dài (Ảnh minh họa) Thu hồi đất phải đi đôi với tái thiết cuộc sống cho dân Nhà nước cần tăng cường điều tiết và quản lý giá đất nhằm phục vụ mục tiêu phát triển, trong đó ưu tiên điều tiết giá đất và giá nhà đối với phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ. Đồng thời, cần chuyển từ tư duy “sở hữu nhà” sang tư duy “Nhà nước có trách nhiệm bố trí chỗ ở cho người dân”. Đây là định hướng quan trọng được Thủ tướng nhấn mạnh trong quá trình sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Gỡ vướng mắc, tăng minh bạch GỠ ĐIỂM NGHẼN PHÁP LÝ, KHƠI THÔNG NGUỒN CUNG Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Nguyễn Toan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - cho rằng khi các quy định của 3 Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản được triển khai đồng bộ, thị trường sẽ có thêm điều kiện phát triển lành mạnh và minh bạch. Những thay đổi về thể chế giúp tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho hoạt động đầu tư, phát triển dự án và giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, theo ông Toan, cần phân biệt giữa tác động kỳ vọng của chính sách và hiệu quả thực tế. Từ khi luật được ban hành đến khi các quy định đi vào cuộc sống luôn có độ trễ nhất định. Nhiều nội dung cần được cụ thể hóa bằng nghị định, thông tư và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. “Điều quan trọng hiện nay là đẩy nhanh quá trình hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, bảo đảm quy định được thực thi thống nhất, giúp doanh nghiệp và người dân sớm tiếp cận những lợi ích mà chính sách mang lại”, ông Toan nhấn mạnh. Cũng trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Kiên - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - cho rằng, việc rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản có ý nghĩa quan trọng trong tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, tạo điều kiện để sản phẩm bất động sản được đưa ra thị trường thuận lợi hơn. Một trong những tác động đáng chú ý là đơn giản hóa thủ tục, phân định rõ hơn vai trò quản lý của Nhà nước và quyền chủ động của doanh nghiệp. Khi các quy định về tiếp cận đất đai, thực hiện dự án và kinh doanh bất động sản rõ ràng hơn, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong kế hoạch đầu tư, giảm nguy cơ dự án kéo dài do những cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, ông Kiên lưu ý trao quyền chủ động cho doanh nghiệp không đồng nghĩa với buông lỏng quản lý. Cơ chế thị trường cần đi cùng công cụ giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm, nhất là đối với những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi người mua nhà. Một vấn đề khác cần được giải quyết là tình trạng đất đai chậm đưa vào sử dụng. Theo ông Toan, cần có tiêu chí cụ thể để xác định thế nào là đất bỏ hoang, đồng thời phân định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng bên. Nếu doanh nghiệp cố tình găm đất, đầu cơ hoặc không triển khai dự án theo quy định, cần có biện pháp xử lý phù hợp. KIỂM SOÁT ĐẦU CƠ, MINH BẠCH GIÁ NHÀ VÀ BẢO VỆ NGƯỜI MUA Bên cạnh tháo gỡ vướng mắc pháp lý, một vấn đề được thị trường quan tâm là làm thế nào kiểm soát tình trạng giá bất động sản tăng cao, trong khi giao dịch thực tế không tương xứng. Đây cũng là bài toán đặt ra đối với việc hoàn thiện cơ chế điều tiết thị trường trong các quy định pháp luật sửa đổi. Theo bà Hoàng Thu Hằng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, cơ quan quản lý đang xây dựng lộ trình phát triển thị trường bất động sản, đồng thời dự thảo các luật sửa đổi, trong đó có nội dung về điều tiết thị trường. Một điểm đáng chú ý là dự thảo sẽ làm rõ khái niệm đầu cơ bất động sản và xây dựng tiêu chí nhận diện hành vi này. Theo bà Hằng, khi xác định được thế nào là đầu cơ, cơ quan quản lý mới có cơ sở lựa chọn những công cụ điều tiết phù hợp, hướng thị trường đến gần hơn với giá trị thực. “Ở thời điểm hiện nay, kiểm soát đầu cơ là một trong những yếu tố cần được chú trọng. Tuy nhiên, về lâu dài, các công cụ điều tiết cũng phải thay đổi theo diễn biến thị trường và những nhu cầu mới phát sinh”, bà Hằng nói. Theo đại diện Bộ Xây dựng, việc kiểm soát giá cần dựa trên cơ chế hình thành giá tại từng thời điểm, thay vì áp dụng một cách tiếp cận cứng nhắc. Giá bất động sản chịu tác động của nhiều yếu tố như chi phí đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, thuế, phí, chi phí vốn, vị trí, nhu cầu và tâm lý thị trường. Nếu giá tăng do thu nhập người dân được cải thiện, nhu cầu thực tăng và chất lượng sống nâng lên, đó có thể là dấu hiệu của sự phát triển kinh tế. Ngược lại, nếu giá liên tục tăng nhưng giao dịch rất ít hoặc không có, cơ quan quản lý cần xem xét liệu mức giá có phản ánh đúng giá trị thực hay không. NGỌC MAI 4 n Thứ Sáu n Ngày 23/10/2026 KINH TẾ Quốc hội dành cả ngày 22/10 thảo luận về các dự án sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Theo các chuyên gia, việc hoàn thiện đồng bộ ba luật được kỳ vọng tháo gỡ vướng mắc pháp lý, khơi thông nguồn cung, tăng tính minh bạch và kiểm soát đầu cơ... Khi các quy định của 3 Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản được triển khai đồng bộ, thị trường sẽ có thêm điều kiện phát triển lành mạnh và minh bạch ẢNH: PT “Trong quá trình quản lý thị trường, chúng tôi thấy rất rõ mặc dù giá bất động sản tăng cao nhưng giao dịch không có”, bà Hằng cho biết. Bà Hằng cũng nói, yêu cầu tìm điểm cân bằng trong xác định giá đất. Xác định giá đất theo giá thị trường là nguyên tắc phù hợp, nhưng khó khăn nằm ở việc xác định thế nào là giá thị trường trong bối cảnh giao dịch có thể không phản ánh đầy đủ giá trị thực. Sáng 22/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TPHCM) cho rằng, các dự án Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản là “bộ ba lập pháp” rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với đời sống của người dân. “Nếu các vấn đề được giải quyết tốt thì tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, đặc biệt là khiếu kiện đông người sẽ giảm bớt”, ông Ngân nói. Theo đại biểu, qua triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2024, đã có nhiều thuận lợi hơn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định giá đất. Tuy nhiên, cần quy định rõ ràng, cụ thể hơn việc phân định thẩm quyền, phân cấp, phân quyền, bảo đảm có thể lượng hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả trên thực tế. Ông Ngân nêu ví dụ việc thu hồi đất tại một khu vực có hai nhóm đối tượng khác nhau. Một nhóm là những trường hợp lấn chiếm bờ sông, sử dụng đất không hợp pháp. Khi thực hiện chỉnh trang đô thị, khu vực này đã được bố trí kinh phí để hỗ trợ tái định cư. Bên cạnh đó còn có những hộ dân có đất hợp pháp, đã sinh sống tại đây từ 50 - 60 năm, hình thành nên hệ sinh thái đại gia đình, hệ sinh thái dân cư và hệ sinh thái cộng đồng gắn bó lâu đời. Khi Nhà nước thu hồi đất, những người dân này rất lo lắng, thậm chí mất ăn, mất ngủ. Bởi lẽ, họ đã sinh sống ổn định tại đây trong thời gian dài, có đất đai hợp pháp, có cuộc sống tương đối tốt, gần bệnh viện, gần trường học và được bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu. “Khi thực hiện chỉnh trang đô thị, toàn bộ khu vực bị thu hồi. Mặc dù chúng ta đã cố gắng xác định giá đất bồi thường phù hợp với thực tế, nhưng theo tôi, như vậy vẫn chưa đủ”, ông Ngân nói. Đại biểu TPHCM lý giải rằng điều đó “chưa đủ” bởi mục tiêu cuối cùng không chỉ là bồi thường cho người dân một khoản tiền phù hợp, mà còn phải bảo đảm để họ có được cuộc sống tốt hơn, chất lượng hơn sau khi di dời. “Với số tiền bồi thường đó, người dân sẽ đi đâu và sinh sống như thế nào? Nơi ở cũ của họ gần bệnh viện, trường học, các điều kiện bảo đảm chất lượng cuộc sống tương đối đầy đủ. Nhưng nếu phải di dời xa, về khu vực ngoại thành, họ có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận những điều kiện thiết yếu này”, ông bày tỏ. Vì vậy, đại biểu cho rằng cần nghiên cứu kỹ hơn mức hỗ trợ đối với người dân trong những trường hợp như vậy, đồng thời phải lấy ý kiến cụ thể, rõ ràng hơn để có chính sách phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Giá đất bồi thường phù hợp với thực tế, vẫn chưa đủ “Với số tiền bồi thường đó, người dân sẽ đi đâu và sinh sống như thế nào? Nơi ở cũ của họ gần bệnh viện, trường học, các điều kiện bảo đảm chất lượng cuộc sống tương đối đầy đủ. Nhưng nếu phải di dời xa, về khu vực ngoại thành, họ có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận những điều kiện thiết yếu này”, Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đề nghị lấy ý kiến người dân để xây dựng chính sách phù hợp, cũng như ổn định cuộc sống sau di dời. Đại biểu Trần Hoàng Ngân ẢNH: PV SỬA 3 LUẬT VỀ BẤT ĐỘNG SẢN:

5 n Thứ Sáu n Ngày 23/10/2026 KINH TẾ RÀO CẢN LÃI SUẤT Giai đoạn nước rút cuối năm nhưng thị trường bất động sản khu vực phía Nam khá ảm đạm. Các chủ đầu tư đua nhau bung hàng nhưng lực cầu khá yếu, thanh khoản thị trường trầm lắng. Do đó, công cuộc tái cấu trúc thị trường bất động sản không chỉ phụ thuộc vào yếu tố hạ lãi suất mà bản thân các chủ đầu tư phải cơ cấu lại giá thành nhằm kéo sản phẩm về nhu cầu thật. Cùng với nỗ lực của chủ đầu tư, các ngân hàng cũng vào cuộc, giảm lãi suất để kích cầu thị trường. Cụ thể, từ ngày 19/10, Agribank giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, BIDV cho vay ưu đãi từ 6%/năm, Vietcombank cam kết giảm tối thiểu 2% đến cuối năm. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng giảm 1,5 - 2% lãi suất cho vay. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp thị trường bất động sản ấm lên. Bởi lãi suất đang là rào cản của thị trường. CBRE cho rằng thị trường Hà Nội chậm lại chủ yếu do chi phí vốn và xếp lãi suất trước quyết định bán hàng của chủ đầu tư trong 2 biến số quyết định cuối năm. Savills Việt Nam nhận định, lãi vay cao gây áp lực lên cả dòng tiền của chủ đầu tư lẫn khả năng chi trả của người mua. Khảo sát 530 môi giới của Batdongsan.com. vn cũng xếp lãi suất vay cao là rào cản lớn nhất với 46% lựa chọn, cao hơn lo ngại chính sách, quy hoạch (32%), dòng tiền hạn chế (25%) và giá bán (18%). Lãi suất còn chi phối hiệu quả của các yếu tố khác. Gói hỗ trợ lãi vay của chủ đầu tư chỉ phát huy tác dụng khi người mua tin lãi suất sẽ giảm trước khi hết thời gian ưu đãi và nguồn cung mới chỉ tiêu thụ được khi người mua đủ khả năng vay. Lãi suất cao khiến thị trường chậm lại trong quý III năm nay. Theo Savills Việt Nam, trong quý III/2026, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội giảm 51% so với cùng kỳ. Lượng căn bán được cũng giảm 48% so với năm trước. Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group cũng chỉ ra, trong quý III/2026, lượng giao dịch căn hộ sơ cấp tại Hà Nội đạt khoảng 1.700 căn, giảm 83% so với cùng kỳ năm trước. TPHCM ghi nhận khoảng 1.600 căn giao dịch, giảm 72% so với năm trước. One Mount Group khẳng định, thanh khoản trong quý III/2026 phản ánh sự thận trọng của người mua trước mặt bằng giá đã tăng mạnh sau giai đoạn 2024 - 2025 và lãi suất vay duy trì ở mức cao. Trong ngắn hạn, nhóm khách hàng đầu tư có xu hướng trì hoãn quyết định xuống tiền khi một phần dòng vốn dịch chuyển sang một số loại hình đầu tư khác. Ngược lại, nhu cầu ở thực vẫn được duy trì và tập trung nhiều hơn vào các dự án của chủ đầu tư uy tín, có sự am hiểu khách hàng và đưa ra được các sản phẩm phù hợp. Theo bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & S22M, Savills TPHCM, lãi suất vay mua nhà ở mức cao tiếp tục gây áp lực lên dòng tiền của chủ đầu tư và khả năng chi trả của người mua. Nguồn cung vẫn duy trì, nhưng nhu cầu đang suy yếu. KỲ VỌNG MÙA CUỐI NĂM Hiện, các doanh nghiệp bất động sản kỳ vọng nhu cầu mua nhà trước Tết tăng sẽ kéo lại doanh số bán hàng cho cả năm 2026. Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cũng cho rằng, đây là cơ sở để giao dịch quý IV cải thiện so với quý III/2026. Bà Cao Thị Thanh Hương cho rằng, trong bối cảnh này, nhu cầu mua để ở ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với thanh khoản thị trường. Các dự án ghi nhận kết quả tích cực thường có cơ cấu sản phẩm đa dạng, đi kèm chính sách thanh toán linh hoạt và kéo dài, qua đó giảm áp lực tài chính ban đầu cho người mua. Dự kiến trong quý IV/2026, khoảng 6.000 căn dự kiến được mở bán, thấp hơn gần 30% so với dự báo ban đầu do một số dự án trì hoãn kế hoạch triển khai. “Các khu đô thị lớn ngoại thành đang tái định hình thị trường bất động sản liền thổ TPHCM. Tuy nhiên, chi phí vay vốn cao tiếp tục hạn chế khả năng chi trả và kìm hãm sự hấp thụ của thị trường”, bà Hương nói. Dự báo về thị trường bất động sản những tháng cuối năm 2026, ông Võ Hồng Thắng - Phó Tổng Giám đốc DKRA Group chia sẻ, trong quý IV/2026 phân khúc đất nền dự kiến có khoảng 200 - 300 sản phẩm mở bán mới, tập trung tại các dự án đã hoàn thiện pháp lý và hạ tầng. Nguồn cung hạn chế cùng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh mặt bằng lãi suất chưa có nhiều chuyển biến tích cực sẽ tác động đáng kể đến khả năng thanh khoản thị trường trong ngắn hạn. Mặt bằng giá sơ cấp dự kiến duy trì ổn định, trong khi các chính sách thanh toán linh hoạt và hỗ trợ lãi suất tiếp tục được áp dụng nhằm tăng tính thanh khoản. Ở thị trường thứ cấp, áp lực giảm giá có thể gia tăng khi thanh khoản chưa khởi sắc, đặc biệt tại nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính có nhu cầu thu hồi vốn. Với phân khúc căn hộ, quý IV/2026 được kỳ vọng nguồn cung mới phân khúc căn hộ có thể tăng nhẹ so với quý trước, dự kiến đạt khoảng 7.000 - 10.000 căn, tập trung tại khu Đông, khu Nam TPHCM và Bình Dương (cũ). Căn hộ hạng A tiếp tục chiếm ưu thế tại khu vực trung tâm, trong khi phân khúc hạng B và C giữ vai trò chủ lực tại các khu vực vùng ven. “Sức cầu được kỳ vọng cải thiện nhờ nhu cầu nhà ở gia tăng vào dịp cuối năm, song khó ghi nhận đột biến trong ngắn hạn. Mặt bằng giá sơ cấp dự kiến duy trì ổn định, đi kèm các chính sách bán hàng linh hoạt nhằm kích cầu thị trường. Thanh khoản và giá bán thứ cấp có thể phục hồi nhất định, nhưng vẫn chịu áp lực từ mặt bằng lãi suất và động thái kiểm soát tín dụng bất động sản”, ông Thắng nói. DUY QUANG Lãi suất đang là rào cản của thị trường bất động sản. Gói hỗ trợ lãi vay của chủ đầu tư chỉ phát huy tác dụng khi người mua tin lãi suất sẽ giảm trước khi hết thời gian ưu đãi và nguồn cung mới chỉ tiêu thụ được khi người mua đủ khả năng vay. Các ngân hàng giảm lãi suất được kỳ vọng sẽ kích cầu thị trường bất động sản THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CUỐI NĂM: Dữ liệu nghiên cứu từ Batdongsan. com ghi nhận sự áp đảo của phân khúc căn hộ chung cư khi chiếm tới 52% tổng mức độ quan tâm trên thị trường Hà Nội trong quý III/2026. Đáng chú ý, tỷ trọng tìm kiếm bất động sản sơ cấp toàn thị trường đã tăng từ 16% lên 28% trong hai năm qua, cho thấy người mua ngày càng chú trọng đến các dự án có pháp lý hoàn thiện và chính sách bán hàng linh hoạt từ chủ đầu tư. Đối với thị trường thứ cấp, có tới 83% lượng giao dịch xuất phát từ nhu cầu mua để ở thực. Để duy trì thanh khoản trong bối cảnh người mua e ngại rủi ro biến động lãi suất, nhiều chủ đầu tư đã chủ động đưa ra các gói hỗ trợ lãi suất cố định kéo dài lên đến 5 năm, hỗ trợ kéo dài ngay cả sau thời điểm bàn giao. Giá nhà tại các đô thị lớn duy trì ở mức cao, trong khi nguồn cung tiếp tục nghiêng về phân khúc cao cấp, còn nhà ở bình dân và nhà ở phù hợp khả năng chi trả lại khan hiếm. Bởi vậy, việc sửa đổi đồng thời ba luật (Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản) không đơn thuần là sửa những quy định chưa phù hợp. Đây phải là bước điều chỉnh chính sách có tính hệ thống, từ khâu tiếp cận đất đai, xác định nghĩa vụ tài chính, triển khai dự án đến phát triển sản phẩm và huy động vốn. Ba luật có mối quan hệ chặt chẽ; nếu thiếu đồng bộ, điểm nghẽn ở khâu này có thể tiếp tục trở thành lực cản ở khâu khác. Hiện, cả nước có 4.846 dự án gặp khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài, với quy mô sử dụng đất 208.882 ha và tổng mức đầu tư khoảng 3,5 triệu tỷ đồng. Khơi thông các dự án đủ điều kiện sẽ góp phần giải phóng nguồn lực đất đai, bổ sung sản phẩm cho thị trường và giảm lãng phí nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, tháo gỡ dự án mới chỉ là điều kiện cần. Nếu nguồn cung tăng lên nhưng vẫn chủ yếu là nhà ở cao cấp, thị trường có thể sôi động hơn mà phần đông người dân vẫn không thể mua nhà. Khoảng trống này cho thấy bài toán bất động sản không chỉ nằm ở số lượng căn nhà được xây dựng, mà còn ở cơ cấu sản phẩm. Thị trường cần thêm nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giá phù hợp và nhà ở thương mại có mức giá tương xứng với thu nhập của số đông. Đặc biệt, nhóm người có thu nhập trung bình, không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nhưng cũng khó tiếp cận nhà thương mại giá cao, cần được quan tâm bằng những cơ chế chính sách cụ thể. Muốn doanh nghiệp phát triển phân khúc nhà ở giá phù hợp, chính sách phải tác động vào các chi phí đầu vào, thủ tục đầu tư, nghĩa vụ tài chính về đất đai và khả năng tiếp cận vốn. Những ưu đãi nếu được thiết kế cần đi kèm điều kiện rõ ràng về giá bán, giá thuê và đối tượng thụ hưởng, bảo đảm lợi ích cuối cùng đến được người dân thay vì chỉ dừng lại ở việc giảm gánh nặng cho chủ đầu tư. Một vấn đề khác là khả năng tiếp cận tín dụng. Khi chi phí vốn cao, doanh nghiệp chịu áp lực tài chính, còn người mua nhà khó vay đủ tiền để an cư. Hiệp hội chúng tôi nhiều lần đề xuất xem xét mở rộng cơ hội tiếp cận gói tín dụng 153.000 tỷ đồng cho người mua nhà ở thương mại giá phù hợp. Đề xuất này cần được đánh giá trên cơ sở nguồn lực, điều kiện thụ hưởng và khả năng kiểm soát rủi ro, nhằm hỗ trợ đúng nhu cầu thực. Tất nhiên, luật tốt đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu khâu thực thi chậm trễ. Các quy định hướng dẫn cần được ban hành kịp thời, trách nhiệm của từng cơ quan phải rõ ràng, cách áp dụng giữa các địa phương cần thống nhất. Đồng thời, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phải đi cùng kỷ cương pháp luật, minh bạch và kiểm soát những nguy cơ đầu cơ, trục lợi chính sách. Ba luật được sửa đổi có thể mở ra cơ hội tái cấu trúc thị trường bất động sản. Nhưng cú hích thực sự không nằm ở số lượng vướng mắc được tháo gỡ hay số dự án được khởi động trở lại, mà ở khả năng tạo thêm nguồn cung đúng nhu cầu, giảm những chi phí bất hợp lý và đưa giá nhà gần hơn với sức mua của người dân. Quốc hội không chỉ bàn về ba đạo luật, mà còn đứng trước yêu cầu định hình một thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phục vụ tốt hơn nhu cầu an cư. Bởi suy cho cùng, thành công của chính sách không thể chỉ đo bằng việc thị trường có bao nhiêu giao dịch, mà còn phải được nhìn thấy trong khả năng có một mái nhà phù hợp của mỗi người dân. NGỌC MAI (ghi) Sửa luật và phép thử từ giá nhà CHUYỆN HÔM NAY TIẾP THEO TRANG 1 Phụ thuộc lãi suất

Khoản tiền này khiến phụ huynh băn khoăn về mục đích sử dụng, tính tự nguyện cũng như sự phù hợp với quy định về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Có phụ huynh thắc mắc rằng, đây là trường tư thục nên kinh phí tổ chức các hoạt động của nhà trường cần do trường chủ động cân đối. Trong khi đó, phụ huynh đã đóng học phí cho con, chưa kể mức học phí trong năm học này đã tăng 20%. Theo khoản 6, Điều 6, Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/9/2026, Ban đại diện cha mẹ học sinh cấp trường không phải cấp trên của Ban đại diện cha mẹ học sinh cấp lớp. Thông tư cũng nêu rõ Ban đại diện không được trực tiếp thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ; không được ấn định mức hỗ trợ bình quân, mức tối thiểu hay yêu cầu phụ huynh cụ thể đóng góp. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoa Nam - chủ Trường Mầm non Quốc tế, xác nhận: Qua nắm bắt thông tin, có việc Ban đại diện cha mẹ học sinh cấp trường thu 700.000 đồng/ lớp từ quỹ lớp. Tuy nhiên, khoản tiền này không nộp về nhà trường và không phải chủ trương của trường. Theo ông Nam, do thông tư được ban hành sau khi nhà trường đã tổ chức dạy học và có hiệu lực từ ngày 15/11/2026, ông đã yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh cấp trường báo cáo tình hình hoạt động. Nhưng đến nay, nhà trường vẫn chưa nhận được thông tin. Về việc đóng góp kinh phí này, ông Nam cho rằng phụ huynh có thể tự nguyện đóng góp để tổ chức các hoạt động phục vụ trực tiếp học sinh theo quy định. Các lớp có nhu cầu tổ chức hoạt động riêng phải dựa trên tinh thần tự nguyện; nhà trường không liên quan đến việc quản lý quỹ riêng của phụ huynh. HUỲNH THỦY CHUNG ĐỀ KIỂM TRA Thông tư 89/2026 của Bộ GD&ĐT vừa ban hành, có sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về đánh giá học sinh tiểu học, THCS và THPT. Trong đó, Bộ giao Sở GD&ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra định kì chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn đối với một số môn học đánh giá bằng điểm số do sở lựa chọn. Theo quy định, học sinh lớp 5 làm bài kiểm tra chung vào cuối học kì I và cuối năm học. Với học sinh lớp 9 và lớp 12, thời điểm kiểm tra là cuối học kì I và cuối học kì II. Đề kiểm tra phải đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm sự thống nhất giữa các trường cùng cấp học. Nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức coi, chấm, tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh theo nguyên tắc khách quan, công bằng, thực chất. Cô Nguyễn Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, ủng hộ việc Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra chung cho học sinh lớp 9. Theo cô Hương, đây là thay đổi phù hợp, giúp bảo đảm tất cả học sinh được đánh giá theo cùng một yêu cầu. Một số hiệu trưởng THCS cũng cho rằng, việc kiểm tra chung rất cần thiết đối với học sinh lớp 9, nhà trường có thêm căn cứ đánh giá kết quả học tập và chuẩn bị cho học sinh trước kì thi chuyển cấp. Thực tế, giữa các phòng GD&ĐT quận, huyện trước đây và các nhà trường vẫn có sự khác nhau về cách kiểm tra, mức độ yêu cầu và phương pháp đánh giá. Vì vậy, việc tổ chức một số đợt kiểm tra, khảo sát theo mặt bằng chung sẽ tạo thêm căn cứ để so sánh, nhận diện sự khác biệt về chất lượng giữa các trường. Trước khi Thông tư 89 được ban hành, Hà Nội đã dự kiến thay đổi cách kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng tổ chức đề kiểm tra, khảo sát chung. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, thành phố sẽ tổ chức các đợt đánh giá định kì theo kế hoạch chung ở các cấp học. “Với cấp THPT, sẽ tiến hành đánh giá chất lượng lớp 10, 11, 12 để gắn với việc chuẩn bị cho tốt nghiệp THPT. Với cấp THCS, đánh giá, xác thực kết quả đánh giá thường xuyên để tiến đến có thể tiến hành xét tốt nghiệp và xét vào lớp 10”, ông Hiền nói. Theo ông Hiền, kết quả đánh giá ở cấp THPT không chỉ dừng ở bảng điểm mà cần được phân tích theo môn học, trường học, nhóm học sinh và mức độ tiến bộ của từng em. Từ đó, các trường xác định kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng, hỗ trợ và điều chỉnh hoạt động dạy học. Sau mỗi đợt đánh giá, nhà trường cần nhận diện rõ học sinh còn thiếu kiến thức, kĩ năng nào; nhóm môn học nào cần được hỗ trợ sớm; nội dung nào giáo viên cần điều chỉnh và nguồn lực nào cần bổ sung. Cách tiếp cận này hướng kết quả kiểm tra vào việc cải thiện chất lượng dạy học, thay vì chỉ sử dụng điểm số để xếp loại. HÀ NỘI KHẢO SÁT CHUNG LỚP 4, LỚP 7 Trong năm học 2026 - 2027, Hà Nội cũng dự kiến tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 4 và lớp 7 trên toàn thành phố. Theo kế hoạch, hai đợt khảo sát diễn ra vào ngày 11/11/2026 và 24/3/2027. Điểm khảo sát không được sử dụng để xếp loại hoặc đánh giá kết quả rèn luyện, học tập định kì của học sinh trong học bạ. Mục tiêu của hoạt động này là rà soát chất lượng học sinh theo yêu cầu cần đạt của chương trình, cung cấp dữ liệu để cơ quan quản lí và nhà trường điều chỉnh phương pháp dạy học. Thông qua khảo sát, học sinh cũng có cơ hội làm quen với định dạng, cấu trúc bài đánh giá năng lực để điều chỉnh kế hoạch học tập. Thành phố hướng tới xây dựng thước đo chung, khách quan, phục vụ việc thống kê và đối sánh chất lượng giáo dục qua các đợt đánh giá. Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT Hà Nội chịu trách nhiệm ra đề, xây dựng ma trận, bản đặc tả và cung cấp đề khảo sát thống nhất trên toàn thành phố. UBND các xã, phường thành lập ban in sao đề, tổ chức in, đóng gói, bảo mật theo số lượng học sinh và bàn giao đề niêm phong cho các điểm khảo sát. Mỗi trường tiểu học, THCS là một điểm khảo sát độc lập. Học sinh làm bài trên giấy tại phòng học của phân hiệu hoặc điểm trường đang theo học. Hiệu trưởng phân công cán bộ, giáo viên coi khảo sát theo nguyên tắc không bố trí người coi học sinh do mình trực tiếp giảng dạy môn được khảo sát hoặc học sinh thuộc lớp mình chủ nhiệm. Kế hoạch yêu cầu hoạt động khảo sát được tổ chức gọn nhẹ, nghiêm túc, khách quan, công bằng và an toàn, không gây áp lực tâm lí cho học sinh, cha mẹ học sinh, đồng thời không làm xáo trộn hoạt động giáo dục bình thường của nhà trường. Việc tổ chức đề kiểm tra chung có thể tạo thêm dữ liệu để cơ quan quản lí nhìn rõ hơn những chênh lệch về chất lượng giữa các trường, từ đó xác định nơi cần hỗ trợ về chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên hoặc bổ sung nguồn lực. Tuy nhiên, kết quả chỉ có ý nghĩa khi được phân tích gắn với thực tế dạy học, thay vì chỉ so sánh điểm số giữa các đơn vị. Theo các giáo viên, để hạn chế tình trạng kiểm tra chung trở thành áp lực thi cử, việc công khai sớm ma trận, bản đặc tả đề kiểm tra và xây dựng ngân hàng câu hỏi phù hợp với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực là những vấn đề cần được quan tâm. Công tác coi, chấm và kiểm tra việc thực hiện quy định cũng cần bảo đảm tính nghiêm túc, đồng đều giữa các trường. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Sáu n Ngày 23/10/2026 KHOA GIÁO Trích quỹ lớp để "đồng hành cùng các hoạt động của trường" Sở GD&ĐT sẽ xây dựng đề kiểm tra định kì chung cho học sinh lớp 5, 9 và 12 ở một số môn học. Quy định mới được kì vọng tạo mặt bằng đánh giá thống nhất, giúp nhận diện sát hơn chất lượng dạy và học, nhất là với học sinh cuối cấp. Học sinh lớp 12 ôn luyện tăng cường chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT ẢNH: HOA BAN Trường Mầm non Quốc tế ở Đắk Lắk Bên cạnh quy định về đề kiểm tra chung, Thông tư 89 cũng đề cập việc chuyển sang Học bạ số và thống nhất nguyên tắc đánh giá học sinh khuyết tật. Đồng thời, ở cấp THCS và THPT, nhà trường có thể tổ chức kiểm tra định kì trên máy tính nếu đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và vận hành theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Chấm dứt tình trạng mỗi trường một kiểu đánh giá Theo phản ánh của phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non Quốc tế (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Ban đại diện cha mẹ học sinh cấp trường thông báo trích 700.000 đồng từ quỹ mỗi lớp để “đồng hành cùng các hoạt động của trường”.

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