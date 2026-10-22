Báo Tiền Phong số 295

THỨ NĂM 22/10/2026 Số 295 0977.456.112 TRANG 3 CHI PHÍ THUỐC, THIẾT BỊ Y TẾ BỊ ĐẨY LÊN MỨC PHI LÝ TRANG 8-9 Chuyên gia cho rằng cần đánh giá kỹ tác động của giá điện theo giờ đối với từng nhóm khách hàng, đặc biệt là hộ thu nhập thấp, khó thay đổi thời gian sử dụng điện TRANG 12 TRANG 10 Nga cảnh báo khoảng trống nguy hiểm trong kiểm soát vũ khí hạt nhân VỤ HỌC SINH TỬ VONG VÌ NÃO MÔ CẦU Ở TPHCM: Tiêm vắc-xin có tác dụng bao lâu? CỐNG HIẾN Ở NƠI MÌNH ĐI QUA TRANG 4-5 CHUYỆN HÔM NAY Giá điện sinh hoạt theo khung giờ cao điểm, thấp điểm được cơ quan quản lý là Bộ Công Thương đề xuất áp dụng đang gây nhiều chú ý của dư luận. Không tạo thêm gánh nặng XEM TIẾ P TRANG 5 n PHẠM TUYÊN TRANG 11 HOA HỌC TRÒ 35 NĂM: Giữ bản sắc, đổi mới tiếp cận bạn đọc ĐỀ XUẤT ÁP GIÁ ĐIỆN SINH HOẠT THEO GIỜ TẠO ĐỘNG LỰC MỚI THÚC ĐẨY HỢP TÁC THỰC CHẤT Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trao Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Đan Mạch ẢNH: TTXVN TRANG 2 ĐÁNH GIÁ KỸ TÁC ĐỘNG VIỆT NAM - ĐAN MẠCH THIẾT LẬP ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN:

Ngày 20/10 (giờ địa phương), tại Thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy trải qua 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Đan Mạch ngày càng sâu rộng, thực chất; các lĩnh vực hợp tác ngày càng đa dạng, gắn với những ưu tiên phát triển của hai nước. HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ LÀ TRỤ CỘT QUAN TRỌNG Từ những kết quả hợp tác đã đạt được, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tận dụng những cơ hội mới, phát huy thế mạnh của mỗi nước, tạo bước phát triển mới cho hợp tác song phương, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện mục tiêu phát triển của mỗi quốc gia. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mette Frederiksen nhất trí thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Đan Mạch lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra chương mới trong quan hệ song phương, tạo khuôn khổ chính trị và động lực mới thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và trên thế giới. Nhấn mạnh Đan Mạch là nước thứ hai trong EU thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, Thủ tướng Mette Frederiksen mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong giai đoạn mới. Để cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ mới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Hai bên thống nhất xác định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt NamEU (EVFTA), thúc đẩy mở cửa thị trường, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu, phấn đấu tăng kim ngạch thương mại song phương. Thủ tướng Mette Frederiksen đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh và triển vọng phát triển của Việt Nam; khẳng định Đan Mạch mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam. Thủ tướng Đan Mạch ủng hộ các doanh nghiệp Đan Mạch tăng hiện diện và đầu tư lâu dài tại Việt Nam, phát triển các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng lớn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sự hiện diện và đóng góp tích cực của các doanh nghiệp hàng đầu Đan Mạch như LEGO, Maersk, Pandora, Carlsberg, Vestas và nhiều doanh nghiệp khác tại Việt Nam; nhấn mạnh cần tăng cường đối thoại chính sách, xúc tiến đầu tư, biến các cam kết hợp tác thành các dự án hợp tác cụ thể. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược Xanh, đưa hợp tác chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trở thành những ưu tiên hợp tác chiến lược, lâu dài. Thủ tướng Mette Frederiksen khẳng định Đan Mạch sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng và thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đan Mạch tăng cường hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện khung chính sách, huy động nguồn lực tài chính xanh và thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, nhất là điện gió ngoài khơi, đồng thời hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). MỞ RỘNG HỢP TÁC HẠ TẦNG CHIẾN LƯỢC Hai nhà lãnh đạo thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng chiến lược, cảng biển, logistics, vận tải biển xanh và kết nối chuỗi cung ứng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh các doanh nghiệp Đan Mạch tham gia phát triển hệ thống cảng biển, trung tâm logistics, hạ tầng giao thông và các hành lang vận tải xanh tại Việt Nam. Cùng với chuyển đổi xanh, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của hợp tác song phương; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, công nghệ số và các ngành công nghiệp mới; tăng cường kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực y tế, kinh tế tuần hoàn, phát triển đô thị thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu; mở rộng giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân. Thủ tướng Đan Mạch đặc biệt đánh giá cao đóng góp của cộng đồng hơn 18.000 người Việt Nam tại Đan Mạch, hòa nhập tốt với sở tại, đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội địa phương và góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch. Về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực; nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương, đề cao chủ nghĩa đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế; thúc đẩy quan hệ ASEAN-EU phát triển thực chất, hiệu quả. Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Đan Mạch với ASEAN. Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Mette Frederiksen chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp hai nước. BÌNH GIANG 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 22/10/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nhất trí thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Đan Mạch lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra chương mới trong quan hệ song phương, tạo khuôn khổ chính trị và động lực mới thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trao Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Đan Mạch ẢNH: TTXVN Tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác thực chất Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rời Đan Mạch thăm EU Trưa 21/10 (giờ địa phương), tại Cung điện Amalienborg ở Thủ đô Copenhagen, Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Copenhagen, lên đường thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) theo lời mời Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. VIỆT NAM - ĐAN MẠCH THIẾT LẬP ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN: Ba Lan đang tích cực triển khai chiến lược ưu tiên thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thông qua ngoại giao kinh tế. Với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Ba Lan đẩy mạnh chính sách hướng Đông, tăng cường quan hệ với ASEAN. Việt Nam và Ba Lan có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt. Ba Lan và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của nhau tại khu vực Trung Đông Âu và Đông Nam Á. Trao đổi thương mại hai chiều năm 2025 đạt 3,94 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm trước. Ba Lan hiện có 34 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn gần 500 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ sinh học, dược phẩm, dịch vụ, năng lượng… Ba Lan đã đào tạo cho Việt Nam hàng ngàn cán bộ khoa học và công nhân kỹ thuật. Hai bên đang xem xét ký thỏa thuận hợp tác mới theo hướng Ba Lan sẽ tăng số học bổng cấp cho Việt Nam. Cộng đồng người Việt tại Ba Lan có khoảng 30.000 người, đóng góp cho kinh tế - xã hội của Ba Lan và hướng về Tổ quốc. BÌNH GIANG Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/10, Bộ Ngoại giao thông báo. Thủ tướng Ba Lan sắp thăm Việt Nam

3 n Thứ Năm n Ngày 22/10/2026 THỜI SỰ Sáng 21/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về một số dự án luật, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. TRÁNH TÌNH TRẠNG AI CŨNG CÓ TRÁCH NHIỆM NHƯNG KHÔNG AI TRỰC TIẾP LÀM Đại biểu Nguyễn Văn Ngọc, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, dẫn số liệu về tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc tại các môi trường công cộng có giảm, nhưng không đồng đều. Chẳng hạn, ở nhà hàng, quán ăn vẫn duy trì mức 67,3%, chưa đạt mục tiêu. Ông Ngọc dẫn nguyên nhân được Bộ Y tế chỉ ra, là do hành vi hút thuốc xảy ra nhanh, khó xác định vi phạm nếu không có thiết bị nghiệp vụ, lực lượng mỏng, kiêm nhiệm, chế tài nằm rải rác ở nhiều văn bản… Đại biểu cho rằng, để ngăn chặn tình trạng hút thuốc tại nơi công cộng, một trong những giải pháp cần chú trọng là xác định rõ thẩm quyền kiểm tra và xử phạt, tránh tình trạng "ai cũng có trách nhiệm nhưng không ai trực tiếp làm". Ông Ngọc đề xuất bổ sung theo hướng công an cấp xã là cơ quan trực tiếp kiểm tra, xử lý hành vi hút thuốc lá tại địa điểm cấm trên địa bàn, chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Đặc biệt, cơ quan, người có thẩm quyền được sử dụng hình ảnh, dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật và thông tin, hình ảnh do tổ chức, cá nhân cung cấp qua ứng dụng điện tử để phát hiện, xác minh và xử lý. Đồng thời, người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá có quyền buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá; ghi nhận hình ảnh, lập biên bản sự việc và đề nghị công an cấp xã hoặc người có thẩm quyền xử lý vi phạm. BÁN THUỐC LÁ CHO NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI VẪN PHỔ BIẾN DÙ LUẬT NGHIÊM CẤM Đại biểu Nguyễn Hải Long, đoàn TP Đà Nẵng, đề nghị nâng độ tuổi được mua, sử dụng thuốc lá lên 21 tuổi. Theo ông Long, trước 18 tuổi, phần lớn các em còn sống cùng bố mẹ, đi học phổ thông, có gia đình và thầy cô quản lý, ít tiền riêng, nên tỷ lệ hút thuốc còn thấp. Theo điều tra STEPS năm 2021 được Bộ Y tế dẫn trong báo cáo đánh giá tác động, tỷ lệ hút thuốc ở nam giới 15 - 19 tuổi là 5,46%; ở học sinh 13 - 15 tuổi, tỷ lệ hút thuốc lá điếu năm 2022 chỉ còn 1,9%.\ Trong khi đó, qua tuổi 18, hoàn cảnh thay đổi. Nhiều em rời gia đình lên thành phố học đại học, ở ký túc xá, nhà trọ; nhiều em đi làm, có đồng lương đầu tiên. Không có bố mẹ bên cạnh, có tiền riêng, sống trong nhóm bạn mới, lại được pháp luật cho phép mua, thì việc bắt đầu hút thuốc rất dễ xảy ra. Kết quả là tỷ lệ hút thuốc ở nam giới tăng từ 5,46% ở độ tuổi 15 - 19 lên 32,6% ở độ tuổi 20 - 24, gấp gần 6 lần và khoảng một nửa số nam giới đang hút thuốc hằng ngày bắt đầu hút từ 19 tuổi trở lên. Sau khi đủ 21 tuổi, phần lớn thanh niên đã ra trường, có việc làm, chuẩn bị lập gia đình; tâm lý ổn định hơn, ít bị bạn bè lôi kéo và biết cân nhắc lợi hại hơn. Do vậy, xác suất bắt đầu hút thuốc thấp hơn nhiều so với lứa tuổi trước đó. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG Sáng 21/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế. MUA BÁN LÒNG VÒNG ĐẨY GIÁ LÊN CAO Phát biểu thảo luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu sửa luật với mục tiêu cuối cùng là cắt giảm các khâu trung gian để người bệnh và các bệnh viện được tiếp cận với thuốc và trang thiết bị y tế ở mức giá hợp lý. Theo Thủ tướng, công tác thanh tra, kiểm tra và điều tra, cho thấy tồn tại rất nhiều lỗ hổng, kể cả trong quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn và thông tư của Bộ Y tế, cũng như trong khâu tổ chức thực hiện, đẩy khâu trung gian và chi phí lên rất cao. Đặc biệt, có những nhóm thiết bị và thuốc có chi phí “đặc biệt cao” vì qua nhiều khâu trung gian. Hiện nay, các hãng thuốc không được tiếp cận trực tiếp với thị trường mà phải qua doanh nghiệp trung gian, tạo ra kẽ hở. Thủ tướng dẫn chứng vụ việc đang được điều tra liên quan đến Công ty Việt Mỹ - họ lập rất nhiều công ty ở nước ngoài rồi mua bán lòng vòng. Đến khi hàng về đến doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam thì giá đã bị đội lên rất nhiều, lại còn trốn thuế. Quan trọng nhất là khi đẩy giá lên như thế, chi phí khám, chữa bệnh và sử dụng trang thiết bị y tế bị đội giá lên, gây thiệt hại rất lớn: Thứ nhất, người bệnh phải chịu gánh nặng chi phí lớn hơn, đồng thời khả năng tiếp cận thuốc và dịch vụ y tế bị hạn chế; thứ hai là ngân sách Nhà nước và Quỹ Bảo hiểm y tế phải thanh toán cho các chi phí khám chữa bệnh đó. “Chi phí bị đẩy lên quá mức cần thiết, rất phi lý”, Thủ tướng nói. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, thuốc và trang thiết bị y tế là để phục vụ khám chữa bệnh, mà nước ta còn đang khó khăn, người bệnh rất khó khăn. Đồng ý là các doanh nghiệp phải có lợi nhuận, nhưng chỉ ở mức hợp lý. “Nhà nước và người bệnh phải được sử dụng trang thiết bị, thuốc ở mức giá phù hợp với khả năng chi trả. Hiện nay chi phí từ tiền túi của người bệnh bỏ ra còn rất cao”, Thủ tướng nhấn mạnh. CẮT KHÂU TRUNG GIAN, KÉO GIẢM GIÁ THUỐC, THIẾT BỊ Y TẾ Thủ tướng cho biết, Chính phủ rất quyết tâm phối hợp với các cơ quan sửa Luật Dược và Luật Khám bệnh, chữa bệnh, những điều khoản liên quan đến trang thiết bị y tế bắt buộc phải công khai, minh bạch. Thủ tướng đặt vấn đề: Tại sao các bệnh viện tư nhân đều có thể mua được thuốc và thiết bị y tế ở mức giá rất phù hợp, mà các bệnh viện công của Nhà nước lại không mua được? Đấy là vấn đề rất lớn mà chúng ta phải suy nghĩ một cách có trách nhiệm. Chúng ta phải nghiên cứu các cơ chế, ví dụ loại nào thì mua sắm, đấu thầu tập trung; loại nào cho phép trong một khuôn khổ nhất định để các bệnh viện trực tiếp đàm phán và mua trang thiết bị, thuốc chữa bệnh. Nhà nước phải quản lý chặt chẽ về giá thuốc và trang thiết bị, nhưng cũng không thể để hoàn toàn cho cơ chế thị trường tự điều chỉnh. “Tất nhiên doanh nghiệp kinh doanh phải có lợi nhuận, nhưng đây là lĩnh vực rất đặc thù nên Nhà nước phải kiểm soát được”, Thủ tướng khẳng định, phải có quyết tâm chính trị cao để cắt giảm các khâu trung gian. “Giống như chúng ta đang và sẽ làm đối với xăng dầu, điện, với thuốc và trang thiết bị y tế cũng phải làm như vậy”, Thủ tướng bày tỏ. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu quyết liệt cắt giảm khâu trung gian, kiểm soát chặt giá thuốc và thiết bị y tế, tránh đẩy chi phí khám, chữa bệnh lên mức vô lý, gây gánh nặng cho người bệnh và ngân sách Nhà nước. Đại biểu Quốc hội cho biết, việc bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi vẫn phổ biến dù pháp luật đã nghiêm cấm; đề nghị nâng độ tuổi được mua, sử dụng thuốc lá lên 21 tuổi. Góp ý vào Luật sửa đổi, bổ sung luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đại biểu Tô Huy Vũ, đoàn TP Hà Nội, cho rằng, đối với người chưa đủ 18 tuổi, báo cáo tổng kết thi hành luật cho thấy việc bán thuốc lá cho nhóm này vẫn phổ biến dù pháp luật đã nghiêm cấm. Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu ẢNH: NHƯ Ý Khi đẩy giá lên như thế, chi phí khám, chữa bệnh và sử dụng trang thiết bị y tế bị đội giá lên, gây thiệt hại rất lớn: Thứ nhất, người bệnh phải chịu gánh nặng chi phí lớn hơn, đồng thời khả năng tiếp cận thuốc và dịch vụ y tế bị hạn chế; thứ hai là ngân sách Nhà nước và Quỹ Bảo hiểm y tế phải thanh toán cho các chi phí khám chữa bệnh đó. “Chi phí bị đẩy lên quá mức cần thiết, rất phi lý”, Thủ tướng nói. Đề nghị nâng độ tuổi được mua, sử dụng thuốc lá lên 21 tuổi Đại biểu Nguyễn Văn Ngọc ẢNH: QUOCHOI Đại biểu Nguyễn Hải Long ẢNH: PV Chi phí thuốc, thiết bị y tế bị đẩy lên mức phi lý “Tất nhiên doanh nghiệp kinh doanh phải có lợi nhuận, nhưng đây là lĩnh vực rất đặc thù nên Nhà nước phải kiểm soát được”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh, phải có quyết tâm chính trị cao để cắt giảm các khâu trung gian.

Trẻ nhỏ khó đợi hết giờ cao điểm mới học, mới tắm Chiều 20/10, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, đại biểu Tạ Thị Yên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu - bày tỏ ủng hộ chủ trương khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, giảm phụ tải vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, nữ đại biểu đề nghị hết sức thận trọng khi mở rộng sang hộ gia đình, bởi giờ cao điểm buổi tối cũng chính là giờ sinh hoạt bình thường của phần lớn các gia đình: người lớn đi làm về, trẻ em đi học về, nấu cơm, tắm giặt, học tập, sử dụng điều hòa và các thiết bị thiết yếu. Vì thế, nếu thiết kế không kỹ thì một chính sách nhằm khuyến khích thay đổi hành vi sử dụng điện lại có thể làm tăng chi phí đối với những người không có khả năng thay đổi hành vi đó. Từ đó, bà Yên đề nghị chưa áp dụng đại trà, phải căn cứ vào nhóm khách hàng, mức độ tiêu thụ, khả năng dịch chuyển phụ tải, điều kiện công tơ và hạ tầng kỹ thuật; đồng thời phải có lộ trình và đánh giá đầy đủ tác động trước khi mở rộng. Cần lưu ý đến vấn đề bảo đảm an sinh xã hội Cũng góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, đại biểu Trần Vũ Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 4 KINH TẾ n Thứ Năm n Ngày 22/10/2026 NGƯỜI DÂN LO HÓA ĐƠN TĂNG Trong dự thảo sửa đổi Luật Điện lực, Chính phủ đề xuất áp dụng giá bán lẻ điện theo giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đối với khách hàng sinh hoạt khi đủ điều kiện kỹ thuật, đồng thời giao Bộ Công Thương xây dựng lộ trình thực hiện. Theo khung giờ mới của hệ thống điện vừa được ban hành, giờ cao điểm kéo dài từ 17h30 đến 22h30, từ thứ Hai đến thứ Bảy; giờ thấp điểm từ 0h đến 6h hằng ngày. Dù chưa rõ biểu giá và lộ trình áp dụng đối với điện sinh hoạt, đề xuất này đã khiến nhiều hộ gia đình băn khoăn, bởi khoảng thời gian cao điểm trùng với lúc người dân trở về nhà sau giờ làm việc, nấu ăn, tắm giặt, bật điều hòa và sử dụng các thiết bị thiết yếu. Chia sẻ với PV Tiền Phong, chị Lê Thị Hiền (Hà Đông, Hà Nội) cho biết gia đình có 5 người, mỗi tháng chi khoảng 1 triệu đồng tiền điện. Dù đã lựa chọn các thiết bị tiết kiệm năng lượng, phần lớn nhu cầu sử dụng điện của gia đình vẫn tập trung vào buổi tối. “Nếu buổi tối tính giá điện cao hơn, tôi lo hóa đơn sẽ tăng. Gia đình có thể tiết kiệm điện, nhưng không phải sinh hoạt nào cũng chuyển sang giờ khác được”, chị Hiền nói. Cùng chung băn khoăn, anh Lê Mạnh Cường (Nghệ An) cho biết buổi tối là khoảng thời gian các thành viên trong gia đình quây quần, xem thời sự, xem tivi sau một ngày làm việc. Theo anh Cường, rất khó yêu cầu người dân thay đổi những sinh hoạt thường ngày chỉ để tránh khung giờ giá cao. “Máy giặt có thể chạy muộn hơn, nhưng không thể để cả nhà chờ đến đêm mới nấu ăn, tắm giặt. Nếu tính giá theo giờ, cần công khai mức giá và cách tính để người dân biết hóa đơn sẽ thay đổi thế nào”, anh Cường nói. CẦN LƯỢNG HÓA TÁC ĐỘNG TRƯỚC KHI ÁP DỤNG Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Ngô Tuấn Kiệt, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Năng lượng, cho rằng về nguyên tắc, giá điện theo thời gian sử dụng có thể khuyến khích khách hàng điều chỉnh hành vi tiêu dùng, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, khả năng thay đổi thời điểm sử dụng điện giữa các nhóm khách hàng rất khác nhau. Với doanh nghiệp sản xuất, một phần hoạt động có thể được sắp xếp lại để chuyển sang giờ thấp điểm. Trong khi đó, nhu cầu điện sinh hoạt thường gắn với lịch làm việc, học tập và những hoạt động thiết yếu của gia đình nên khó dịch chuyển hơn nhiều. Theo ông Kiệt, quy định áp dụng giá điện theo giờ “khi đủ điều kiện kỹ thuật” trong dự thảo luật hiện còn chung chung. Cơ quan soạn thảo cần làm rõ những điều kiện cụ thể, thời điểm dự kiến triển khai và đặc biệt là đánh giá đầy đủ tác động đối với người sử dụng điện. “Bộ Công Thương cần tính toán có bao nhiêu hộ thực sự có khả năng dịch chuyển thời điểm dùng điện, phụ tải giờ cao điểm có thể giảm bao nhiêu và hệ thống điện được lợi gì. Tỷ trọng điện sinh hoạt trong tổng nhu cầu tiêu thụ cũng phải được đưa vào tính toán để xác định hiệu quả thực tế, thay vì chỉ nói chung chung rằng cơ chế mới sẽ giúp thay đổi hành vi”, ông Kiệt phân tích. Theo vị chuyên gia này, nếu chỉ đưa nguyên tắc vào luật mà chưa làm rõ lộ trình, đối tượng và phương án triển khai, người dân sẽ khó hình dung khi nào cách tính tiền điện thay đổi và mức độ ảnh hưởng đến chi tiêu gia đình. Đáng lưu ý, hiện phần lớn người dân đi làm ban ngày, chỉ có thời gian nấu ăn, nghỉ ngơi và sử dụng các thiết bị điện vào buổi tối. Nếu đây cũng là thời điểm giá điện cao nhất, những gia đình không có khả năng thay đổi lịch sinh hoạt có nguy cơ phải trả thêm tiền dù lượng điện tiêu thụ không tăng. Đánh giá kỹ tác động Đề xuất áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ chưa làm rõ đối tượng chịu tác động, lộ trình triển khai và mức thay đổi hóa đơn. Chuyên gia cảnh báo, nếu áp dụng đại trà, những gia đình khó thay đổi thời gian sử dụng điện, nhất là hộ thu nhập thấp, có nguy cơ phải gánh thêm chi phí. Bộ Công Thương đề xuất áp dụng ngay biểu giá điện và khung giờ cao điểm, thấp điểm mới thay vì chờ lần điều chỉnh giá điện bình quân tiếp theo. Tính toán sơ bộ của Bộ Công Thương, khi áp dụng biểu giá điện 5 bậc, với khách hàng sinh hoạt dùng dưới 777 kWh/tháng, chiếm khoảng 94% tổng số khách hàng và 73% sản lượng điện sinh hoạt, có thể trả ít hơn hiện nay. Khách hàng dùng 778 kWh/tháng trả tương đương mức hiện hành; với mức dùng 1.182 kWh/tháng, tiền điện có thể tăng gần 190.000 đồng mỗi tháng. ĐỀ XUẤT ÁP GIÁ ĐIỆN Đại biểu Tạ Thị Yên phát biểu ẢNH: QH Đại biểu Trần Vũ Khiêm ẢNH: QH Chuyên gia cho rằng cần đánh giá kỹ tác động của giá điện theo giờ đối với từng nhóm khách hàng, đặc biệt là hộ thu nhập thấp, khó thay đổi thời gian sử dụng điện

Từ thực tế này, ông Kiệt cho rằng không nên mặc nhiên áp dụng giá điện theo giờ với tất cả hộ gia đình. Trước mắt, có thể nghiên cứu thí điểm với nhóm tiêu thụ nhiều điện, có khả năng điều chỉnh phụ tải, chẳng hạn các hộ sử dụng khoảng 500 kWh/ tháng trở lên. Ngược lại, nhóm sử dụng ít điện, đặc biệt là hộ thu nhập thấp, cần được đánh giá riêng. Việc khảo sát phải phân loại theo khu vực đô thị, nông thôn, mức thu nhập và sản lượng điện tiêu thụ, bởi điều kiện sinh hoạt và khả năng thích ứng của mỗi nhóm rất khác nhau. PHẢI BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở góc độ vận hành hệ thống điện, TS Nguyễn Huy Hoạch, Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam, nhìn nhận giá điện theo giờ là một công cụ có thể khuyến khích khách hàng điều chỉnh thời điểm sử dụng điện. Về dài hạn, đây cũng là tiền đề để phát triển các chương trình điều chỉnh phụ tải, trong đó khách hàng tự nguyện giảm hoặc dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện khi hệ thống căng thẳng và được hưởng lợi ích kinh tế tương ứng. Tuy nhiên, ông Hoạch lưu ý việc áp dụng giá điện theo giờ không đồng nghĩa tất cả hộ gia đình đều phải trả thêm tiền. Những hộ có khả năng chuyển một phần nhu cầu sang giờ thấp điểm hoặc giờ bình thường có thể giảm hóa đơn. Ngược lại, các gia đình buộc phải sử dụng điện nhiều vào giờ cao điểm có thể chịu bất lợi, tùy theo mức giá được thiết kế. Vì vậy, biểu giá phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá tác động đối với từng nhóm khách hàng. Mức chênh lệch giá giữa các khung giờ cần đủ sức khuyến khích thay đổi hành vi, nhưng không gây xáo trộn lớn đến sinh hoạt và chi phí của người dân. Theo ông Hoạch, điều kiện tiên quyết để triển khai là hệ thống công tơ có khả năng ghi nhận chính xác sản lượng điện theo từng khung giờ, kết hợp với nền tảng dữ liệu minh bạch để khách hàng theo dõi. Biểu giá cũng phải dễ hiểu, ổn định và được công khai đầy đủ, giúp người dân chủ động lựa chọn phương án sử dụng điện phù hợp. Đặc biệt, cơ quan quản lý cần thông tin rõ đối tượng áp dụng, thời điểm triển khai, mức giá từng khung giờ và cách tính hóa đơn trước khi thực hiện, tránh tạo tâm lý lo lắng hoặc gây bất lợi cho những hộ không có điều kiện dịch chuyển phụ tải. Ông Ngô Tuấn Kiệt - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Năng lượng cũng cho rằng sửa đổi Luật Điện lực lần này cũng cần nghiên cứu tách chính sách hỗ trợ hộ nghèo khỏi cơ cấu giá điện. Thay vì hỗ trợ thông qua giá bán, Nhà nước có thể xác định đúng đối tượng khó khăn để hỗ trợ trực tiếp một khoản tiền điện hằng tháng. Cách làm này giúp chính sách minh bạch, đúng đối tượng, tránh tình trạng hộ thu nhập cao cũng được hưởng lợi tương tự hộ nghèo. “Giá điện theo giờ có thể giúp điều tiết phụ tải, nhưng phải chứng minh bằng những con số cụ thể: ai sẽ áp dụng, hóa đơn thay đổi ra sao, hệ thống được lợi bao nhiêu và hộ khó khăn được bảo vệ thế nào. Có đủ căn cứ đó mới xây dựng được lộ trình phù hợp và tạo sự đồng thuận”, ông Kiệt nói. DƯƠNG HƯNG 5 n Thứ Năm n Ngày 22/10/2026 KINH TẾ SINH HOẠT THEO GIỜ Chiều 20/10, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng trình Quốc hội tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Trong lần sửa đổi này, dự thảo bổ sung các vấn đề liên quan đến thị trường điện, mua bán điện, vận hành hệ thống điện theo hướng triển khai các cấp độ thị trường điện cạnh tranh; mở rộng đối tượng mua bán điện trực tiếp. Dự thảo cũng bổ sung các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện; hiệu chỉnh quy định về thanh toán, chất lượng điện năng. Về giá điện, dự thảo đưa ra lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng; làm rõ giá hợp đồng của một số loại hình nguồn điện; cơ chế giá khuyến khích năng lượng tái tạo, năng lượng mới, hệ thống lưu trữ điện. Đáng chú ý, trong lần sửa đổi này, dự thảo cũng bổ sung cụm từ “áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường với khách hàng khi điều kiện kỹ thuật cho phép” vào sau cụm từ “trên thị trường điện cạnh tranh”. Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung cụm từ “lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường cho nhóm khách hàng sinh hoạt. Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, Ủy ban đề nghị làm rõ phạm vi, đối tượng và lộ trình thực hiện chính sách xóa bỏ bù chéo và hỗ trợ tiền điện. Đồng thời, cần phân biệt rõ việc xóa bỏ bù chéo trong giá điện với chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ chính sách và người dân tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. “Việc hỗ trợ cần có tiêu chí, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện rõ ràng, công khai, minh bạch, không để quá trình thị trường hóa giá điện làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận điện của các nhóm đối tượng cần được Nhà nước hỗ trợ”, bà Hải nêu rõ. Về cơ chế giá điện, giá dịch vụ về điện và phân bổ rủi ro, Ủy ban cơ bản tán thành nguyên tắc giá điện phản ánh chi phí hợp lý, hợp lệ, tạo điều kiện huy động nguồn lực đầu tư, từng bước xóa bỏ bù chéo và phát triển thị trường điện cạnh tranh. Tuy nhiên, cách quy định như dự thảo về giá hợp đồng mua bán điện phải “bảo đảm thu hồi đầy đủ” chi phí, vốn đầu tư và lợi nhuận hợp lý có thể được hiểu là Nhà nước bảo đảm kết quả tài chính cho nhà đầu tư. Cơ quan thẩm tra đề nghị thể hiện rõ giá điện được hình thành trên cơ sở chi phí hợp lý, hợp lệ, hiệu quả đầu tư, mức độ rủi ro và điều kiện thị trường; không chuyển toàn bộ rủi ro đầu tư, kinh doanh sang Nhà nước, bên mua điện hoặc người sử dụng điện. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG CHUYỆN HÔM NAY Tăng trưởng sử dụng điện luôn đạt mức 2 con số mỗi năm đang là vấn đề đau đầu không chỉ với ngành điện mà với cả ngành Công Thương. Chia giờ cao điểm, thấp điểm cho hộ gia đình suy cho cùng cũng chỉ là một giải pháp tình thế “cực chẳng đã” của cơ quan quản lý của Bộ Công Thương nhằm giảm tải khi nhu cầu điện tăng cao vào buổi tối. Nhưng thực tế luôn có độ vênh với dự tính của những người làm chính sách. Với mùa Hè, đây là giải pháp tích cực. Nhưng với mùa Đông, việc áp dụng cách tính giá như vậy sẽ thật sự không hợp lý. Với các hộ gia đình, giờ cao điểm tối cũng là lúc các bố, mẹ tập trung nấu ăn, tắm, giặt, con cái học tập và nghỉ ngơi. Chính sách chưa được ban hành nhưng người dân đều có thể dự báo tổng tiền điện sinh hoạt phải trả hàng tháng của hầu hết hộ gia đình tăng. Với việc kéo dài khung giờ cao điểm tối (từ 17h30 - 22h30 thay vì 17h - 20h như trước) các gia đình sẽ không thể giải bài toán làm sao có thể tiết kiệm tiền điện khi quỹ thời gian sinh hoạt sau một ngày làm việc, học tập của các gia đình đều tập trung sau 18h đến đêm với các nhu cầu đơn giản nhất là tủ lạnh, quạt, nấu ăn, tắm, giặt. Các gia đình không thể cắm cơm từ sáng để tối về có sẵn cơm để ăn hoặc cũng không thể, tắt đèn, không dùng bếp, quạt, điều hòa để chờ giá điện đến 23h đêm rẻ hơn rồi mới dùng. Máy giặt, máy rửa bát, sạc xe điện có thể thư thư vào ban đêm để dùng điện rẻ nhưng đây cũng không phải là giải pháp tối ưu. Sau một ngày lao động mệt nhọc, nhóm gia đình là cán bộ, công chức, người lao động sẵn sàng bỏ thêm vài chục nghìn đồng để được đi ngủ sớm hơn để giữ sức khỏe cho ngày làm việc tiếp theo, thay vì canh đêm hôm mới đi phơi, giặt quần áo, bật điều hòa. Chia sẻ với PV Tiền Phong, một chuyên gia ngành điện cũng thẳng thắn cho rằng, dù Bộ Công Thương đã cẩn thận bổ sung việc giá điện giờ cao điểm, thấp điểm sẽ được áp dụng khi đáp ứng điều kiện kỹ thuật nhưng đừng để người dân trả giá cho những nhu cầu không thể dịch chuyển. Cơ quan quản lý muốn điều tiết phụ tải, nhưng không thể chỉ tính mỗi việc can thiệp bằng cách chỉ ngồi tính giá cao, giá thấp bao nhiêu trong khi giờ cao điểm. Khác biệt và cũng là bài toán khó nhất với Bộ Công Thương chính là sự khác biệt giữa dùng điện của doanh nghiệp và hộ gia đình. Chưa kể, nếu chênh lệch tiền điện giữa giờ cao điểm và thấp điểm quá nhỏ, động lực dịch chuyển phụ tải có thể không đủ mạnh. Bài toán lúc này với Bộ Công Thương là phải công khai phương án giá cụ thể, cách tính hóa đơn và các kịch bản tác động đối với từng nhóm hộ gia đình. Cùng đó, giai đoạn đầu nên xem xét thí điểm với nhóm khách hàng đủ điều kiện kỹ thuật và có khả năng dịch chuyển phụ tải. Cũng cần xác định rõ cơ chế hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách và những gia đình khó thay đổi thời điểm sử dụng điện. Giá điện theo giờ có thể là công cụ hữu ích để sử dụng nguồn lực điện hiệu quả hơn. Nhưng thành công của chính sách không nên được đo bằng số hộ chuyển sang biểu giá mới hay doanh thu thu được, mà phải bằng mức giảm phụ tải thực tế. Chỉ khi giải quyết đồng thời bài toán kỹ thuật, hiệu quả kinh tế và an sinh xã hội, giá điện theo giờ mới thực sự trở thành công cụ điều tiết phụ tải, thay vì tạo thêm gánh nặng cho những nhu cầu sinh hoạt không thể dịch chuyển. P.T Không tạo thêm gánh nặng TIẾP THEO TRANG 1 Trình Quốc hội việc áp giá điện sinh hoạt theo giờ Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng ẢNH: NHƯ Ý Khiêm - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị - bày tỏ ủng hộ khi dự thảo quy định theo hướng giá điện phải phản ánh đúng chi phí hợp lý, hợp lệ và có lợi nhuận để nhà đầu tư yên tâm bỏ vốn. Song, cũng cần lưu ý đến vấn đề bảo đảm an sinh xã hội. Theo ông Khiêm, cử tri hiện nay rất quan tâm, lo lắng về áp lực tăng giá điện, đặc biệt là tác động của biểu giá theo thời gian sử dụng trong ngày (giờ cao điểm, thấp điểm) đối với sinh hoạt và sản xuất nhỏ. Chính vì vậy, việc áp dụng cơ cấu biểu giá điện theo thời gian trong ngày cho khách hàng sinh hoạt chỉ nên thực hiện thí điểm, đồng thời đánh giá tác động kỹ lưỡng đối với các hộ gia đình thu nhập thấp, đi kèm với giải pháp hỗ trợ chuyển đổi thiết bị tiết kiệm điện. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt giữ khẩn cấp nam sinh có hành vi đánh cô giáo ngay giữa lớp học. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra nên cơ quan chức năng chưa thông tin về danh tính nam sinh cũng như nguyên nhân vụ việc. Trưa 21/10, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, theo báo cáo ban đầu của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, sáng 19/10, trong giờ chữa bài kiểm tra, một nam sinh lớp 12 đã có hành vi bạo lực đối với giáo viên chủ nhiệm. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã can thiệp, đưa giáo viên đến cơ sở y tế thăm khám, đồng thời phối hợp với gia đình học sinh và cơ quan công an giải quyết vụ việc. Trường này cũng báo cáo, hiện sức khỏe và tinh thần của giáo viên đã ổn định. Giáo viên đang nghỉ ngơi, tiếp tục được theo dõi, điều trị theo hướng dẫn của cơ sở y tế. Sau khi xảy ra vụ việc, ban giám hiệu trường này đã đến động viên cô giáo đồng thời tổ chức họp hội đồng trường, trao đổi với đội ngũ giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh để ổn định tâm lý, duy trì hoạt động dạy học. Đối với học sinh có hành vi bạo lực với giáo viên, nhà trường phải phối hợp với gia đình và cơ quan Công an xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định; đồng thời có biện pháp tư vấn, hỗ trợ tâm lý phù hợp. Hiện Công an xã Nội Bài đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật. Sở GD&ĐT Hà Nội tiếp tục theo dõi, chỉ đạo nhà trường phối hợp với cơ quan Công an trong quá trình giải quyết với quan điểm đảm bảo tính giáo dục, sự nghiêm minh và an toàn trường học. Trước đó, đêm 20/10, một video ghi lại cảnh một nam học sinh xông vào đánh cô giáo ngay trong lớp. Cú đánh mạnh tới mức cô giáo loạng choạng suýt ngã. Sự việc sau đó được học sinh trong lớp ngăn cản. HÀ LINH MONG CÔNG BỐ SỚM Theo dự thảo quy chế mới, Bộ GD&ĐT đề xuất giao quyền cho các địa phương tự quyết định phương thức tuyển sinh vào lớp 10. Trong trường hợp địa phương tổ chức thi tuyển vào các trường trung học phổ thông (THPT) không chuyên, kì thi dự kiến sẽ gồm hai môn: Toán và Ngữ văn. Tuy nhiên, đây mới chỉ dừng lại ở mức đề xuất trong dự thảo. Phương án chính thức vẫn cần được ban hành để phụ huynh và học sinh có cơ sở chuẩn bị lộ trình học tập, ôn luyện phù hợp. Chị Nguyễn Thị Mai (có con theo học lớp 9 tại Trường THCS Nguyễn Du, Hà Nội) bày tỏ mong mỏi cơ quan quản lí sớm công bố phương án thi chính thức để gia đình và con em chủ động hơn. Theo chị Mai, việc nắm rõ phương thức tuyển sinh sẽ giúp phụ huynh cùng con xây dựng kế hoạch học tập sát với năng lực, thay vì phải thấp thỏm dựa vào những luồng thông tin còn trong quá trình thảo luận. Chị Trần Thị Ngân (Hoàng Liệt, Hà Nội), có con đang học tại Trường THCS Hoàng Liệt, cũng nhận định, điều quan trọng không chỉ nằm ở số lượng môn thi mà còn ở cách thức tổ chức tuyển sinh, điều kiện dự tuyển cũng như khả năng lựa chọn trường của học sinh. Những thông tin này càng rõ ràng, minh bạch thì gia đình càng thuận lợi trong việc định hướng tương lai cho con. Ở góc độ cơ sở giáo dục, nhà giáo Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chương Dương (phường Hồng Hà), cho biết hiện nhà trường vẫn bảo đảm tổ chức giảng dạy đầy đủ tất cả các môn theo đúng chương trình giáo dục phổ thông, tuyệt đối không xem nhẹ bất kì môn học nào chỉ vì những băn khoăn về kì thi vào lớp 10. Việc duy trì học tập toàn diện không chỉ đáp ứng chuẩn chương trình mà còn củng cố kiến thức, phát triển năng lực và tạo nền tảng vững chắc cho học sinh. Nhà giáo Nguyễn Thị Vân Hồng cũng nhắn nhủ các bậc phụ huynh và học sinh không nên quá lo lắng trước những thông tin chưa chính thức về số môn thi, tránh tự tạo áp lực hoặc học lệch, dồn sức quá mức vào một vài môn. Trong giai đoạn này, các em cần giữ vững nền nếp học tập, chủ động củng cố kiến thức và ôn tập theo năng lực bản thân; khi có quy chế chính thức, nhà trường và gia đình sẽ có căn cứ điều chỉnh kế hoạch ôn tập cho phù hợp. ÁP LỰC Áp lực có suất học tại trường THPT công lập tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM một lần nữa lại đè nặng lên vai phụ huynh và các nhà quản lí giáo dục. Theo ghi nhận tại Hà Nội, năm 2027, số lượng học sinh tốt nghiệp THCS tăng khoảng 40.000 em, đạt con số kỉ lục từ trước tới nay, gần 190.000 em. Tại các trường THCS trên địa bàn thành phố, số lượng lớp 9 cũng nhiều hơn mọi năm. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều trường THCS tại các quận nội thành cũ của Hà Nội, số lớp 9 thường nhiều hơn 10 lớp. Với số lượng tăng, để đảm bảo chỗ học trường công lập cho khoảng 80% trong số này (tỉ lệ tương đương năm nay), Hà Nội cần phải chuẩn bị thêm khoảng 28 nghìn đến 30 nghìn chỗ học lớp 10. Tại TPHCM, năm học 2026 - 2027 ước tính có khoảng 210.932 học sinh lớp 9. Căn cứ theo tỉ lệ đăng kí dự tuyển của năm 2026, số lượng thí sinh dự tuyển vào lớp 10 năm 2027 dự kiến rơi vào khoảng 186.000 em, tăng khoảng 35.000 thí sinh so với năm học trước. Nếu chỉ tiêu tuyển sinh cho năm học 20272028 giữ ở mức tương đương năm học trước đây là một áp lực rất lớn đã được dự báo trước, đòi hỏi thành phố phải nhanh chóng tìm kiếm và chuẩn bị các giải pháp ứng phó từ sớm. Không chỉ đối mặt với bài toán quá tải về số lượng, thực tế tuyển sinh tại TPHCM còn phơi bày những bất cập sâu sắc trong việc phân bổ cơ hội học tập giữa các khu vực. Điển hình trong năm 2026, có hơn 3.000 thí sinh dù đã trúng tuyển vào hệ đại trà nhưng lại không làm thủ tục nhập học. Tình trạng này tập trung chủ yếu ở những trường thuộc địa bàn có mật độ dân cư thấp hoặc vùng ven ở các huyện cũ như Cần Giờ, Bình Chánh và một số khu vực thuộc Quận 2, Quận 9 cũ. Nhằm giải quyết khó khăn và tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh, Sở GD&ĐT TPHCM đã tiến hành tổ chức các đợt tuyển sinh bổ sung. Tuy nhiên, giải pháp tình thế này lại làm phát sinh một nghịch lý tại các trường vùng ven: phần lớn học sinh trúng tuyển đợt bổ sung lại cư trú ở rất xa trường, trong khi một số em sinh sống ngay gần trường lại không thể vào học vì điểm thi không đạt ngưỡng điểm chuẩn bổ sung. Trước thực trạng này, năm học 2027 - 2028, Sở GD&ĐT TPHCM đang nghiên cứu xem xét phương án mở rộng hình thức xét tuyển. Trước đó, thành phố đã áp dụng xét tuyển tại một số cơ sở giáo dục như Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An), Trường THPT Võ Thị Sáu - Côn Đảo và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Bà Rịa-Vũng Tàu. Thực tiễn triển khai tại các đơn vị này chính là cơ sở thực tế quan trọng để nghiên cứu nhân rộng mô hình xét tuyển ở những địa bàn có yếu tố đặc thù. Sở đang xây dựng bộ tiêu chí rõ ràng để xác định các trường đủ điều kiện áp dụng phương thức xét tuyển. Tiêu chí thứ nhất là trường có số lượng thí sinh đăng kí nguyện vọng 1 trong giai đoạn đầu thấp hơn chỉ tiêu được giao. Thứ hai, trường thuộc khu vực có mật độ trường THCS ít. Thứ ba, trường có điểm chuẩn tuyển sinh duy trì ở mức thấp liên tục qua nhiều năm, phản ánh áp lực cạnh tranh đầu vào thấp hoặc mức độ thu hút chưa cao, là cơ sở để chuyển sang xét tuyển nhằm tạo thuận lợi cho học sinh và đảm bảo đủ chỉ tiêu. Nhưng thách thức lớn nhất và cần nghiên cứu thận trọng nằm ở phương án đánh giá năng lực học sinh trong quy trình xét tuyển. Theo dự thảo Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp của Bộ GD&ĐT, xét tuyển lớp 10 chỉ căn cứ vào kết quả học tập trong 4 năm THCS. Điều này tiềm ẩn nguy cơ thiếu khách quan do chuẩn đánh giá giữa các trường chưa có sự đồng đều, thậm chí có thể nảy sinh tình trạng "làm đẹp" học bạ để tạo lợi thế trúng tuyển. Không chỉ TPHCM, Hà Nội cũng có thể tổ chức xét tuyển lớp 10 ở một số khu vực ngoại thành, nơi có số lượng học sinh tốt nghiệp THPT ít, nguyện vọng 1 thấp hơn chỉ tiêu được giao để giảm áp lực cho học sinh, phụ huynh. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Năm n Ngày 22/10/2026 KHOA GIÁO Bắt khẩn cấp nam sinh hành hung cô giáo trong lớp Năm học mới trôi qua được nửa học kì, nhưng phương án tuyển sinh vào lớp 10 vẫn đang chờ quyết định cuối cùng từ Bộ GD&ĐT. Năm 2027, số lượng thí sinh tại các đô thị lớn dự kiến tăng đột biến, khiến các bậc phụ huynh, học sinh và nhà trường thấp thỏm ngóng đợi. Thi lớp 10 năm học 2026-2027 ở Hà Nội ẢNH: DUY PHẠM Học sinh đánh cô giáo ngay trong lớp học tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) Năm học 2027-2028, Hà Nội và TPHCM là hai địa phương có số lượng thí sinh thi lớp 10 tăng “phi mã”. Hồi hộp chờ phương án tuyển sinh lớp 10

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