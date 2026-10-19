Báo Tiền Phong số 292

LƯƠNG TĂNG CHẬM CHI PHÍ TĂNG NHANH THỨ HAI 19/10/2026 Số 292 0977.456.112 TRANG 2 TRANG 12 TRANG 10 TRANG 6 NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐẶC BIỆT GIỮA VIỆT NAM VÀ ĐAN MẠCH TRANG 8-9 Bộ Y tế cảnh báo sau chùm ca não mô cầu Siết tình trạng “lạm phát” điểm số trong trường đại học Nước cờ dầu mỏ của ông Trump CHUYỆN HÔM NAY Sống như “nội động từ” XEM TIẾP TRANG 4 n HẠ ĐAN Nhiều năm trước, tôi quen một cô gái người xứ đạo. Cô cao 1m72, mặ t sá ng, chỉ học hết cấp ba, chả hiể u nghe ai xui, cuộ c thi người đẹp nà o cũ ng đăng ký tham gia. BẤT NGỜ TÀI LẺ CỦA THÍ SINH HOA HẬU VIỆT NAM 2026 TRANG 5 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA ẢNH: MINH CHÂU VIỆT NAM - EFTA KÝ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO TRANG 3 Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần nghiên cứu xây dựng và công bố chỉ số chi phí sinh hoạt đối với nhóm yếu thế, chú trọng bốn nhu cầu thiết yếu là ăn, ở, giáo dục và y tế ẢNH: UYÊN PHƯƠNG

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Lương Thanh Nghị (nhiệm kỳ 2022-2025) chia sẻ với phóng viên Tiền Phong về những câu chuyện đặc biệt giữa hai nước, cũng như lĩnh vực có tiềm năng lớn mà Việt Nam và Đan Mạch có thể tăng cường hợp tác. SỰ GẮN KẾT VƯỢT QUA THỜI GIAN Hoàng thân Henrik, phu quân của Nữ hoàng Đan Mạch, từng sinh sống và học tập tại Hà Nội trong những năm 1930 và 1950. Trong cuốn hồi ký của mình, ông dành hẳn một chương kể về những ký ức tuổi thơ giàu cảm xúc tại ngôi nhà số 80 phố Phan Đình Phùng. Tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam không chỉ hiện diện trong hồi ức của riêng Hoàng thân mà còn được lưu giữ trong những câu chuyện của Hoàng gia Đan Mạch. Ngày 6/5/2022, khi trình Quốc thư lên Nữ hoàng Margrethe II tại Cung điện Fredensborg, Đại sứ Lương Thanh Nghị xúc động khi nghe bà kể về những năm tháng Hoàng thân Henrik gắn bó với Việt Nam. Nữ hoàng nhắc lại chuyến dạo quanh phố cổ Hà Nội bằng xích lô và cho biết Việt Nam luôn hiện diện trong những câu chuyện của Hoàng gia. Nhà vua Frederik X, khi còn là Thái tử kế vị, đã bốn lần thăm Việt Nam. Trong những chuyến đi, ông từng dạo bước bên hồ Hoàn Kiếm, vẫy chào người dân và thăm đền Ngọc Sơn. Chuyến thăm gần nhất của ông diễn ra vào tháng 11/2022, khi ông còn là Thái tử kế vị. Một chi tiết khác khiến Đại sứ Lương Thanh Nghị bất ngờ là trong khu vườn nhà kính tại Cung điện Fredensborg có những loại rau gia vị quen thuộc của Việt Nam như rau húng, thì là, hành và ớt. Trong thời gian công tác tại Đan Mạch, ông Nghị nhiều lần có dịp hội kiến các thành viên Hoàng gia. Một trong những dấu mốc đáng nhớ là việc Nhà vua tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam năm 2022 và Hoàng hậu tham dự lễ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước năm 2023. “Đây là điều đặc biệt hiếm có, chưa có tiền lệ trong lễ tân đối ngoại của Hoàng gia”, ông Nghị chia sẻ. Theo ông, những mối gắn kết giữa Việt Nam và Đan Mạch không chỉ được vun đắp ở cấp lãnh đạo mà còn bắt nguồn từ tình cảm chân thành của người dân hai nước, từ những người bạn lâu năm, nghệ sĩ, nhà giáo, nhà khoa học đến cộng đồng doanh nghiệp cùng tin tưởng vào giá trị của hợp tác. “Đây chính là tài sản quý giá để Việt Nam và Đan Mạch tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn mới”, ông nói. NGÀY CÀNG THỰC CHẤT Trên nền tảng tin cậy và gắn bó được vun đắp qua nhiều thế hệ, Việt Nam và Đan Mạch từng bước mở rộng hợp tác, đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất. Năm 2011, hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh. Đến năm 2013, quan hệ được nâng lên thành Đối tác toàn diện, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, năng lượng, y tế đến nông nghiệp, thực phẩm và giáo dục. Tháng 11/2023, việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược xanh đánh dấu bước phát triển quan trọng, thể hiện quyết tâm của hai nước trong việc gắn kết hợp tác song phương với các mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Lý giải vì sao Việt Nam và Đan Mạch cần tiếp tục nâng tầm quan hệ, ông Nghị cho rằng, quan hệ chính trị - ngoại giao giữa hai nước hiện được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị cao, cùng tình cảm gắn bó đặc biệt giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Chuyến thăm Việt Nam đầu tháng 11/2022 của Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch, khi đó là Thái tử kế vị và Công nương, là một ví dụ tiêu biểu. Chuyến thăm tập trung thúc đẩy hợp tác chuyển đổi xanh, với sự tham gia của gần 40 doanh nghiệp hàng đầu Đan Mạch. HỢP TÁC KINH TẾ ĐI VÀO CHIỀU SÂU Cùng với quan hệ chính trị - ngoại giao, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch đã phát triển mạnh mẽ trong hơn một thập kỷ qua. Tổng kim ngạch thương mại song phương tăng gần gấp đôi, từ 480 triệu USD năm 2013 lên gần 900 triệu USD năm 2022, và tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây. Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến được các nhà đầu tư Đan Mạch quan tâm, với nhiều doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh và sản xuất. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến hết tháng 8/2026, Đan Mạch có 180 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư gần 2,5 tỷ USD, đứng thứ 21 trong số 154 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Một trong những dự án tiêu biểu là nhà máy của Tập đoàn LEGO tại Bình Dương, với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD. Đây là nhà máy trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới của tập đoàn, thu hút khoảng 4.000 lao động và đã vận hành từ tháng 4/2025. Phần lớn các dự án đầu tư của Đan Mạch tại Việt Nam hướng đến chất lượng cao, áp dụng tiêu chuẩn xanh, đề cao trách nhiệm xã hội và tạo hiệu ứng lan tỏa. Nhiều doanh nghiệp lớn của Đan Mạch trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ, vận tải biển, logistics và năng lượng tái tạo đã hiện diện tại Việt Nam, như ECCO, Pandora, A.P. Moller - Maersk, Danfoss, Mascot, Vestas, CIP và Carlsberg. Bên cạnh đầu tư và thương mại, các chương trình hợp tác chiến lược theo lĩnh vực (SSC) cũng đang được triển khai hiệu quả, tập trung vào năng lượng, y tế, giáo dục, nông nghiệp - thực phẩm và thống kê. Trong đó, Chương trình Đối tác năng lượng Việt Nam - Đan Mạch là một trong những khuôn khổ hợp tác đáng chú ý. Hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, tư pháp, văn hóa và giao lưu nhân dân cũng ngày càng đi vào thực chất. Ở cấp độ đa phương, Việt Nam và Đan Mạch duy trì sự ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, như Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế, đối thoại EU - ASEAN và Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu (P4G), nơi hai nước đều là thành viên sáng lập. Sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Đan Mạch có nhiều cơ sở để tin tưởng vào triển vọng hợp tác trong tương lai. Dù khác biệt về quy mô, điều kiện phát triển và những ưu tiên cụ thể, hai nước cùng chia sẻ mục tiêu xây dựng nền kinh tế thịnh vượng, nâng cao chất lượng sống và kiến tạo tương lai bền vững cho các thế hệ mai sau. Từ kinh nghiệm thực tiễn trong thời gian công tác tại Đan Mạch, ông Nghị cho rằng, điểm nhấn của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp tới sẽ là những trao đổi thực chất nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn các khuôn khổ hợp tác chiến lược hiện có, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Ngoài ra, hai nước có thể mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực giàu tiềm năng, đặc biệt là kinh tế biển, bao gồm vận tải biển, hạ tầng cảng biển, logistics, điện gió ngoài khơi và chuỗi cung ứng. Các lĩnh vực công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo và y sinh cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới. THU LOAN 2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 19/10/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam không chỉ hiện diện trong hồi ức của Hoàng thân Henrik - phu quân của Nữ hoàng Margrethe II, mà còn được lưu giữ trong những câu chuyện của Hoàng gia Đan Mạch. Giữa hai nước không chỉ có sợi dây kết nối bền chặt. Ông Lương Thanh Nghị nhiều lần được hội kiến các thành viên Hoàng gia Đan Mạch khi đảm trách cương vị Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch ẢNH: NVCC Nhà vua Frederik X của Đan Mạch thăm Việt Nam khi đang là Thái tử kế vị ẢNH: TTXVN Những câu chuyện đặc biệt giữa Việt Nam và Đan Mạch Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và thăm chính thức Bỉ từ ngày 19 - 24/10.

Ngày 18/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp bà Brigitte Haas - Thủ tướng Liechtenstein thăm chính thức Việt Nam (17-19/10). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Thủ tướng Brigitte Haas thực hiện chuyến thăm cấp cao chính thức đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008; đánh giá chuyến thăm cùng việc ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và các nước Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao thành tựu phát triển của Liechtenstein - đất nước có bình quân thu nhập đầu người cao nhất thế giới. Thủ tướng Brigitte Haas bày tỏ vinh dự là Thủ tướng đầu tiên của Liechtenstein thăm Việt Nam, khẳng định việc thắt chặt quan hệ chính trị sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế, mở đường dẫn lối cho các doanh nghiệp hai bên tìm hiểu và tăng cường các hoạt động trao đổi thương mại - đầu tư. Thủ tướng Brigitte Haas khẳng định Liechtenstein coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác lâu dài về kinh tế, thương mại, đầu tư, bày tỏ tin tưởng việc ký kết với Việt Nam hai hiệp định lần này sẽ tạo nền tảng để hai nước tiếp tục phát triển quan hệ trong thời gian tới trong những lĩnh vực quan tâm chung. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên cần tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, mở rộng hợp tác trên các kênh nhằm tăng cường tin cậy chính trị, qua đó, tiến tới tăng cường hợp tác về kinh tế, tìm kiếm và phát huy thế mạnh và tính bổ trợ của mỗi bên, nhất trí trao đổi về khả năng hợp tác trong lĩnh vực tài chính, khoa học - công nghệ, sản xuất công nghiệp chính xác, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao vốn là thế mạnh của Liechtenstein và Việt Nam có nhu cầu, mở ra các kênh hợp tác hiệu quả phù hợp với nhu cầu và lợi ích của mỗi bên. Thủ tướng Brigitte Haas nhấn mạnh sẵn sàng chia sẻ cách thức và mô hình giúp đất nước Liechtenstein tối ưu hóa năng lực sản xuất và lực lượng sản xuất, giúp nền kinh tế đạt hiệu quả đạt năng suất cao. Sáng 18/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam. Sau lễ đón, hai Thủ tướng hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới, và chứng kiến lễ ký hiệp định thuế giữa Việt Nam và Liechtenstein. Tại buổi hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Liechtenstein tăng cường chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về phát triển và quản lý các quỹ đầu tư, hoạt động ngân hàng, tài chính xanh, thị trường vốn và quản lý tài sản quốc tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng khuyến khích doanh nghiệp Liechtenstein tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa và thiết bị y tế, tài chính, trong đó có khả năng tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế và thị trường vốn Việt Nam. Thủ tướng Brigitte Haas bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước sẽ mở rộng trên nhiều lĩnh vực, mong muốn khai thác hiệu quả những cơ hội được mở ra từ các thỏa thuận hợp tác mới, trong đó Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần là những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai bên. Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy các cơ chế hợp tác và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh và có thể bổ trợ lẫn nhau như tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sản xuất công nghệ cao; tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. BÌNH GIANG Việc ký kết Hiệp định đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và EFTA, đồng thời thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc tăng cường hợp tác kinh tế, thúc đẩy thương mại tự do và củng cố hệ thống thương mại dựa trên luật lệ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA là một hiệp định có phạm vi cam kết toàn diện, bao trùm nhiều lĩnh vực quan trọng như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, cạnh tranh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, giải quyết tranh chấp, thương mại và phát triển bền vững. MỞ RA CƠ HỘI MỚI Hiệp định được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội mới cho Việt Nam trong việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản trị từ các nền kinh tế hàng đầu châu Âu. Thời gian qua, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các nước thành viên EFTA tiếp tục phát triển tích cực, với kim ngạch thương mại song phương đạt trung bình gần 2 tỷ USD mỗi năm. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường EFTA các mặt hàng như thủy sản, giày dép, dệt may, máy móc thiết bị, điện tử và linh kiện; đồng thời nhập khẩu từ EFTA các sản phẩm như máy móc, thiết bị công nghiệp, hóa chất, dược phẩm và nguyên liệu phục vụ sản xuất. Hợp tác đầu tư giữa hai bên cũng ngày càng được mở rộng. Nhiều tập đoàn và nhà đầu tư lớn của EFTA đã hiện diện và hoạt động hiệu quả tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp, thực phẩm, dược phẩm, năng lượng và công nghệ. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ EFTA cũng đang có kế hoạch hợp tác, đầu tư nhiều dự án lớn tại Việt Nam trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, logistics, cơ khí chính xác... Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam và các quốc gia thành viên EFTA. DIỄN ĐÀN KINH TẾ VIỆT NAM - THỤY SĨ Chiều 18/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin dự và phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ 2026 diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện diễn ra ngay sau lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và khối EFTA, quy tụ đông đảo đại diện lãnh đạo các cơ quan chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và các ngành công nghiệp của hai nước. Tổng thống Guy Parmelin cho rằng vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng thương mại, đầu tư và các quan hệ đối tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; sản xuất tiên tiến; khoa học sự sống và chăm sóc sức khỏe; cơ sở hạ tầng bền vững và công nghệ sạch; cùng những lĩnh vực khác, nơi chuyên môn của Thụy Sĩ và sự năng động của Việt Nam có thể bổ trợ cho nhau. Đặc biệt, Tổng thống Thụy Sĩ bày tỏ vui mừng trước việc hai bên đã ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA. Tổng thống nhấn mạnh, đây không chỉ là một công cụ thương mại mà là cam kết mang tính chiến lược nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, gia tăng tính chắc chắn về pháp lý, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và mở ra không gian hợp tác mới cho doanh nghiệp hai nước. NHƯ Ý - MINH HẠNH - BÌNH GIANG 3 n Thứ Hai n Ngày 19/10/2026 THỜI SỰ Sáng 18/10 tại Hà Nội diễn ra Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), gồm Iceland, Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Lãnh đạo Việt Nam và Công quốc Liechtenstein nhất trí, hai bên cần tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, mở rộng hợp tác trên các kênh nhằm nâng cao tin cậy chính trị, qua đó, tiến tới đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, tìm kiếm và phát huy thế mạnh và tính bổ trợ của mỗi bên… Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng khẳng định, việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA sau 14 năm đàm phán với 21 phiên làm việc là bước tiến lịch sử, minh chứng cho quyết tâm chính trị và nỗ lực bền bỉ của các bên. Hai Thủ tướng cũng nhất trí sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA và thúc đẩy triển khai sau khi Hiệp định có hiệu lực; tăng cường hợp tác trong chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA ẢNH: MINH CHÂU Việt Nam - EFTA ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liechtenstein tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác kinh tế Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas ngày 18/10 tại Hà Nội ẢNH: TTXVN

Chiều 18/10, phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ về phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, Thủ tướng nêu rõ năm 2026 là năm đầu tiên, năm tạo nền tảng cho sự phát triển của cả nhiệm kỳ. Theo Thủ tướng, một điểm rất mới rất quan trọng là tư duy, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành đã có chuyển biến rõ nét, tích cực, dù sự chuyển biến này chưa đồng đều. Ở nhiều địa phương, cán bộ không đáp ứng yêu cầu thì được điều chuyển ngay. Sở, ngành, lĩnh vực hoặc địa phương nào không đạt tiến độ, các đồng chí lãnh đạo đều làm việc trực tiếp để yêu cầu thực hiện. Một điểm mới trong điều hành của Chính phủ được Thủ tướng nhấn mạnh là việc xây dựng kế hoạch rất chi tiết, cụ thể; giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành trên từng lĩnh vực, từ xây dựng thể chế, phát triển kinh tế - xã hội đến văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. “Mỗi nhiệm vụ đều xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, tiến độ, lộ trình, thời gian thực hiện; bao giờ phải có kết quả và kết quả cụ thể là gì. Bây giờ không thể chỉ báo cáo đã họp bao nhiêu cuộc, ban hành bao nhiêu văn bản. Đến ngày, đến giờ, phải trả lời kết quả ở đâu, kết quả có đạt chất lượng hay không. Đó mới là yêu cầu”, Thủ tướng nêu rõ. Trung ương như vậy, Quốc hội như vậy, các địa phương cũng đã bắt đầu thực hiện theo cách đó. “Chúng ta còn phải cố gắng rất nhiều, nhưng cách thức làm việc khoa học, có trọng tâm, trọng điểm như vậy sẽ giúp giải quyết các vấn đề đặt ra”, Thủ tướng chia sẻ. Vấn đề quan trọng khác được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh là công tác xây dựng thể chế đã đổi mới rất nhiều. Theo Thủ tướng, xây dựng thể chế không chỉ để xử lý, hạn chế những vấn đề phát sinh, mà phải kiến tạo phát triển. Khi có thể chế đầy đủ, thông thoáng, minh bạch, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, chúng ta mới có thể kiến tạo phát triển, huy động các nguồn lực cho tăng trưởng và xây dựng đất nước. Thủ tướng dẫn ví dụ trong năm 2026 khối lượng công việc rất lớn, trong đó có nhiều luật đặc biệt quan trọng, có những luật quan trọng liên quan đến đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở, điện lực, dầu khí, đầu tư… Chính phủ cũng đổi mới cách làm. Khi trình Quốc hội, các dự thảo văn bản quy định chi tiết phải được chuẩn bị kèm theo, đồng thời phải bảo đảm chất lượng ngay từ khâu soạn thảo. “Lần đầu tiên sau nhiều năm, Chính phủ không còn nợ đọng văn bản hướng dẫn, qua đó không tạo thêm những ách tắc mới”, Thủ tướng nêu rõ. GIẢM CHI PHÍ ĐẦU VÀO, CẮT KHÂU TRUNG GIAN Về điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm phải tăng trưởng nhanh và bền vững. Có thời điểm giá xăng dầu thế giới tăng rất mạnh. Nếu không áp dụng ngay các biện pháp, giá xăng dầu trong nước cũng sẽ tăng cao, từ đó tác động sang giá các mặt hàng khác. Chúng ta vẫn bảo đảm cung ứng xăng dầu đầy đủ. Thủ tướng cho thông tin, theo so sánh trong báo cáo, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp nhất trong khu vực. Ngân sách giảm thu rất nhiều, nhưng chúng ta thực hiện để chia sẻ với nền kinh tế, thể hiện trách nhiệm với người dân và người tiêu dùng. Bên cạnh đó, lãnh đạo Chính phủ cho biết, do thúc đẩy tăng trưởng, tăng đầu tư cho khoa học và công nghệ nên nhu cầu điện năm nay cũng tăng rất cao. Có những thời điểm, việc bảo đảm đủ điện rất khó khăn, nhưng trong điều hành, vẫn bảo đảm cung ứng điện đáp ứng yêu cầu tăng trưởng. “Phải nói đây là cố gắng rất lớn trong điều hành kinh tế vĩ mô. Nếu lạm phát tăng cao thì thành quả tăng trưởng sẽ bị xói mòn, người dân không được hưởng đầy đủ những thành quả đó”, Thủ tướng nêu rõ. Về giảm chi phí đầu vào, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã thực hiện chỉ đạo của Trung ương và có những quyết định. Đối với giá đất, giá bất động sản, Chính phủ thực hiện một số biện pháp, chính sách quyết liệt như phát triển mạnh nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Qua đó, thị trường nhà ở, nhất là giá chung cư, phải có xu hướng đi xuống. Tới đây, khi Quốc hội xem xét, thông qua luật, Nhà nước sẽ điều tiết giá đất. Nhà nước sẽ quyết định việc đó để tác động đến giá đất và giá bất động sản. Với xăng dầu cũng tiếp tục kiểm soát và sẽ sửa đổi quy định để cắt giảm các khâu trung gian trong kinh doanh, giảm chi phí phát sinh. Đối với thuốc và thiết bị y tế, Thủ tướng cho biết đã kiên quyết yêu cầu các cơ quan chức năng đấu tranh với các vi phạm, tiêu cực. Qua đó cho thấy, chi phí trung gian rất lớn, cuối cùng người bệnh, người dân phải trả chi phí cao cho thuốc, thiết bị và vật tư y tế. Điều đó không thể chấp nhận. Chính phủ cũng sẽ trình Quốc hội một số nội dung sửa đổi, bổ sung pháp luật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh và dược, với tinh thần kiên quyết cắt bỏ các khâu trung gian để người dân, người bệnh tiếp cận thuốc, thiết bị y tế với chi phí hợp lý. Trong lĩnh vực điện cũng đang củng cố, cơ cấu lại hệ thống và các doanh nghiệp để giảm các khâu trung gian. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG 4 n Thứ Hai n Ngày 19/10/2026 THỜI SỰ Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, có thời điểm giá xăng dầu thế giới tăng rất mạnh. Nếu không áp dụng ngay các biện pháp, giá xăng dầu trong nước cũng sẽ tăng cao, từ đó tác động sang giá các mặt hàng khác. Theo so sánh trong báo cáo, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp nhất trong khu vực. Giá xăng dầu Việt Nam thấp nhất khu vực Giá xăng dầu Việt Nam thấp nhất khu vực “Giá xăng dầu đương nhiên diễn biến theo thị trường, nhưng phải giảm những chi phí không hợp lý. Không thể để các khoản phụ thu, các khâu trung gian đẩy giá lên cao”. Thủ tướng LÊ MINH HƯNG Mỗ i lầ n chỉ đặ t mụ c tiêu ẵ m đượ c mộ t giả i nho nhỏ nà o đó . Tiề n thưở ng lĩnh đượ c, cô không tiêu pha linh tinh mà đem mua ngay mộ t mó n đồ hữ u ích. Suố t ba năm rò ng, cô đã tí ch đủ từ tivi, tủ lạ nh, má y giặ t, lò vi só ng, điề u hò a, đế n cả mộ t cá i bế p điệ n loạ i rấ t xịn giá bằ ng mộ t con xe ga thờ i thượ ng… tó m lạ i là tấ t tậ t nhữ ng trang thiế t bị cầ n thiế t cho mộ t gia đình. Cô bả o, đó sẽ là củ a hồ i môn để đem về nhà chồ ng. Sau này, cô ấy lấy một anh bạn cùng quê, hai người phải thuê nhà ở, và số “của hồi môn” đó là toàn bộ tài sản của họ. Một người khác, nhân vật của tôi, nhân viên xuất sắc của dự án hỗ trợ phụ nữ nông thôn, thích người ta gọi là “cô mình”. “Ngày xưa chị từng dính líu với một người đàn ông đang có gia đình. Anh rất hào phóng, tặng chị nhiều thứ quý giá, thậm chí cả sổ tiết kiệm. Chị không tiêu số tiền ấy, để cả trong một con lợn nhựa màu đỏ. Sau này, khi chia tay, chị xung phong làm nhân viên tình nguyện của WHO. Nhưng ký ức làm kẻ thứ ba khiến chị bị stress, không thể tha thứ cho bản thân”, “cô mình” kể. Rồi “cô mình” gặp chị Thắm trong một lần làm dự án hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ bán hàng rong ở Hà Nội. Chị goá chồng từ năm ba nhăm tuổi, đi bán hàng rong không đủ, vài lần phải bán máu lấy tiền nuôi con gái duy nhất học đại học. “Cô mình” đã về nhà chị chơi, căn nhà hai gian xây bằng gạch xỉ không có tài sản gì đáng kể. Nhà chị có hai sào vườn, đất đồi chang chang nắng lổn nhổn đá vôi, trồng cây gì cũng còi cọc. “Cô mình” xin cho chị đi học một lớp làm quà tặng thủ công rồi khuyên chị bỏ Hà Nội về nhà vừa làm đồ thủ công vừa trồng hoa. Mỗi tháng “cô mình” lấy từ con lợn đỏ 5 triệu đồng trả lương cho chị. Ngoài thời gian làm đồ thủ công, chị Thắm còn vỡ đất trồng hoa, “cô mình” bỏ tiền mua giống, mua phân bón... Nhà chị không có đàn ông, nên cứ cuối tuần “cô mình” lại lái xe đến tá túc, coi như một địa chỉ nghỉ ngơi cuối tuần. Hai năm đầu, cây trồng đến đâu chết đến đó, chị Thắm áy náy lắm, cứ thấy mức lương “cô mình” trả cho chị quá “hời”. “Cô mình” đành phịa ra rằng, đây là tiền xin được của Mạnh Thường Quân hỗ trợ phụ nữ yếu thế. Thế là chị hì hục rào vườn, làm nilon che chắn rất kỹ lưỡng. Qua năm thứ ba, vườn hoa nhà chị Thắm đã mang lại thu nhập, giờ chị không cần nhận lương 5 triệu của “cô mình” nữa, ngoài bán vé chụp ảnh, chị làm trà hoa hữu cơ, bán kèm đồ thủ công, đồ ăn “nhà quê” cho khách. Một lần đưa tôi đến chỗ chị Thắm, sau khi dẫn tôi đi tham quan mọi ngóc ngách của vườn, “cô mình” cười tươi rói bảo: có phải hoa mình tự trồng thì thơm hơn phải không? Theo quan sát của tôi, những người phụ nữ trông ổn nhất thường là những người biết tự mình hạnh phúc. Tôi gọi họ là những “nội động từ” – có thể đứng một mình mà không cần tân ngữ. Tất nhiên, đứng một mình không có nghĩa là khước từ sự gắn bó. Ví von theo chuyện viết văn, một câu tự nó đã trọn nghĩa vẫn có thể nối với những câu khác, làm nên một câu chuyện phong phú hơn. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bên cạnh việc tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong gia đình và xã hội, tôi muốn chúc họ có được niềm vui của riêng mình, tự chủ trong những lựa chọn và hạnh phúc trong những mối gắn bó. H.Đ Sống như “nội động từ” CHUYỆN HÔM NAY TIẾP THEO TRANG 1

5 n Thứ Hai n Ngày 19/10/2026 THỜI SỰ Sáng 18/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội. Tại tổ TPHCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đề cập đến các giải pháp của thành phố trong quý cuối năm và định hướng phát triển trong thời gian tới. Năm nay, TPHCM được Chính phủ giao mục tiêu tăng trưởng 10,2%. Sau 9 tháng, kinh tế thành phố tăng trưởng 9,06%. Để đạt mục tiêu cả năm, TPHCM cần đạt mức tăng trưởng 13,23% trong 3 tháng cuối năm. Tuy nhiên, báo cáo Quốc hội ngày 17/10, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nhận định, 4 địa phương có vai trò động lực và quy mô kinh tế lớn nhất cả nước, trong đó có TPHCM, dự kiến không đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026. Chia sẻ về nội dung này, ông Trần Lưu Quang cho rằng nếu TPHCM không đạt mục tiêu, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả nước cũng sẽ gặp khó khăn. Theo tính toán, nếu TPHCM hụt 1 điểm phần trăm tăng trưởng, 33 tỉnh thành còn lại cần tăng thêm 0,25 điểm phần trăm mỗi địa phương mới có thể bù đắp phần thiếu hụt của “đầu tàu” kinh tế TPHCM. Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông Trần Lưu Quang cho rằng điều quan trọng hơn là phải bảo đảm phát triển bền vững. “Không có ăn xổi ở thì, không bằng mọi giá để phát triển hai con số. Nếu trong trường hợp chúng ta không đạt, chúng ta sẽ xin lỗi mọi người và nỗ lực trong lần sau”, ông Trần Lưu Quang chia sẻ. Để kích cầu tiêu dùng, TPHCM sẽ tiếp cận theo hướng khác, thông qua thương mại điện tử và ví điện tử, tạo điều kiện để người tiêu dùng mua trước, trả sau trong dịp cuối năm. Thành phố sẽ kết nối thêm nhiều loại hình dịch vụ khác nhau nhằm kích cầu. Theo ông Quang, TPHCM khuyến khích doanh nghiệp thưởng Tết vào tháng 11, 12 để người lao động có thể mua sắm vào giai đoạn giá cả dễ chịu hơn so với cận Tết Âm lịch. Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cũng nhắc đến sức hút của hai chương trình biểu diễn nổi tiếng là “Anh trai say hi” và “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Theo ông, thời gian tới, thành phố sẽ có thêm các chương trình giải trí quy mô lớn khác, góp phần tạo sức hút. Ông Trần Lưu Quang khẳng định, trên cơ sở tính toán, TPHCM có nhiều khả năng và dư địa để đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm nay. “Chúng ta đạt mục tiêu không chỉ cho TPHCM mà còn phải có trách nhiệm đóng góp cho cả nước, theo đúng tinh thần TPHCM vì cả nước, cả nước vì TPHCM”, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang bày tỏ. ĐIỀU HÒA VỐN ĐẦU TƯ CÔNG Tham gia thảo luận tại tổ Hà Nội, bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ - bày tỏ thống nhất cao với báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội năm nay và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Bà Tuyến nhấn mạnh, năm nay dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Chính phủ đã quyết tâm giữ vững mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số. Phân tích một số kết quả đạt được trong 9 tháng năm nay, bà Tuyến đánh giá, mức tăng trưởng đạt 9,01% là cao nhất trong giai đoạn 2011 đến nay. Trong đó, Hà Nội tăng trưởng 9 tháng ở mức 8,85%, riêng quý 3 bứt phá lên 10,02% là mức tăng trưởng quý kỷ lục của Thủ đô từ trước đến nay. Bà Nguyễn Thị Tuyến cũng nêu bất cập, như việc tăng trưởng chưa đồng đều, còn 22/34 tỉnh, thành phố chưa đạt mức tăng trưởng 2 con số. Giá nhân công, vật liệu, đầu vào tăng cao. Đáng chú ý, theo bà Tuyến, đầu tư công hiện rất khó về nhân công, trong khi lại có báo cáo 1,6 triệu thanh niên thiếu việc làm. “Việc này cần có đánh giá tổng thể”, bà Tuyến đề nghị. Bà Tuyến bày tỏ đồng tình với giải pháp điều hòa vốn không hấp thụ được, cho rằng Chính phủ đã có kết luận trong nghị quyết họp tháng 9, sẽ có KPI để rà soát và điều hoà vốn đầu tư công với các địa phương không hấp thụ được, là căn cứ để giao đầu tư công của 2027. LUÂN DŨNG Ngày 18/10, đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế - xã hội. Đề cập mối quan hệ giữa tiền lương và giá cả, đại biểu Châu Quỳnh Dao (đoàn An Giang) cho biết công chức, viên chức và người lao động có mức thu nhập thông thường vẫn có tâm tư rằng “giá cả tăng lên thì tiền lương phải tiếp tục chạy theo”. Qua tìm hiểu thực tế, đại biểu phản ánh, với những gia đình có thói quen mua thực phẩm tại chợ truyền thống, chợ tạm, chợ cóc, chi phí cho bữa ăn có thể tăng khoảng 10-15%. “Một bữa cơm gia đình bốn người có thể tăng thêm khoảng 30.000 - 50.000 đồng. Gia đình nào tính toán kỹ, thắt lưng buộc bụng thì phần chi tăng thêm sẽ giảm bớt”, bà Dao cho hay. Theo đại biểu, khi giá xăng dầu tăng, nhiều mặt hàng lấy đó làm lý do điều chỉnh chi phí. “Như vậy, giá cả đã tăng trong khi tiền lương mới chưa chuyển vào tài khoản của người lao động”, đại biểu Quốc hội nói. Qua khảo sát tại các khu nhà trọ ở những thành phố lớn, nữ đại biểu cho biết, tại những địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, chi phí thuê trọ cũng tăng khoảng 12-18%. Chi phí dịch vụ y tế, giáo dục tăng khoảng 7,5%. “Người được tăng lương rất vui khi thu nhập tăng thêm khoảng 1,5-2 triệu đồng. Nhưng nếu chi phí cho các nhu cầu thiết yếu tăng khoảng 2-3 triệu đồng thì niềm vui tăng lương chưa trọn vẹn”, bà Dao nói. Từ phân tích trên, đại biểu đề nghị bên cạnh việc thống kê CPI tổng thể phục vụ điều hành vĩ mô, cần nghiên cứu xây dựng và công bố chỉ số chi phí sinh hoạt đối với nhóm yếu thế, chú trọng bốn nhu cầu thiết yếu là ăn, ở, giáo dục và y tế. “Đây sẽ là cơ sở để các đại biểu, Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh tiền lương cho phù hợp. Đồng thời, chỉ số này cũng giúp tính toán mức giảm trừ gia cảnh khi xác định thuế thu nhập cá nhân sát thực tế và khả thi hơn”, bà Dao cho hay. Mặt khác, khi điều chỉnh tăng giá dịch vụ công, theo đại biểu cần quan tâm đến tác động tâm lý, cố gắng tránh những thời điểm nhạy cảm, nhất là thời điểm tăng lương hoặc các đợt cao điểm chi tiêu của người dân. “Theo tôi, cần có lộ trình giãn cách; sau khi tăng lương tối thiểu sáu tháng mới xem xét tăng giá dịch vụ công. Cách bố trí này sẽ giúp hạn chế hiệu ứng tâm lý và sự cộng hưởng làm tăng áp lực lạm phát, qua đó tạo thêm sự đồng thuận của cử tri”, bà Dao nêu. ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP Đề cập đến chính quyền địa phương hai cấp, đại biểu Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu) cho biết, qua tiếp xúc cử tri, đại biểu ghi nhận cán bộ, công chức rất phấn khởi khi Chính phủ ban hành quy định nâng phụ cấp công vụ đối với công chức cấp xã từ 25% lên 55%. Cán bộ cơ sở phấn khởi vì được Đảng, Nhà nước quan tâm, nhưng cũng mong Chính phủ chỉ đạo rà soát, xem xét điều chỉnh mức phụ cấp phù hợp hơn. Số lượng người hưởng không nhiều, vì vậy đề nghị quan tâm nâng thêm để động viên anh em thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở”, ông Khánh cho hay. “Anh em rất hồ hởi. Nhiều đồng chí đang công tác ở cấp tỉnh cũng có nguyện vọng xuống xã. Đối với các xã biên giới, ngoài chế độ này còn có những khoản phụ cấp theo địa bàn, có nơi mức phụ cấp lên đến 100%”, ông Khánh cho hay. Tuy nhiên, theo đại biểu, khi nhìn sang đội ngũ làm việc tại các trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã, anh em có tâm tư, cảm thấy thiệt thòi về chế độ. Về nguyên tắc, đây là đơn vị sự nghiệp, phải thực hiện các nhiệm vụ, tạo nguồn thu để cân đối, bảo đảm chi trả. Nhưng thực tế ở địa bàn miền núi, gần như không có nguồn thu. Công việc chủ yếu là thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở, hỗ trợ công chức thực hiện nhiệm vụ. Có trung tâm chỉ tám, chín người, có đơn vị khoảng mười người, nhưng đội ngũ này không được hưởng phụ cấp công vụ. Vì vậy, ngay cả việc điều động công chức về làm việc tại trung tâm cũng rất khó khăn. “Tôi mong Bộ trưởng Nội vụ quan tâm, chỉ đạo khảo sát, đánh giá lại thực trạng này, xem xét hướng hỗ trợ phù hợp cho anh em”, ông Khánh kiến nghị. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG Bí thư TPHCM muốn thưởng Tết cho người lao động ngay tháng 11 “Người được tăng lương rất vui khi thu nhập tăng thêm khoảng 1,5-2 triệu đồng. Nhưng nếu chi phí cho các nhu cầu thiết yếu tăng khoảng 2-3 triệu đồng thì niềm vui tăng lương chưa trọn vẹn”, đại biểu Châu Quỳnh Dao nói. Để kích cầu tiêu dùng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết thành phố khuyến khích doanh nghiệp chi thưởng Tết sớm, ngay trong tháng 11, tháng 12, để người lao động có tiền mua sắm; thông qua thương mại điện tử và ví điện tử, tạo điều kiện để người tiêu dùng mua trước, trả sau trong dịp cuối năm. Đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Dao phát biểu Đại biểu Quốc hội Hoàng Quốc Khánh ẢNH: PV Ảnh minh họa “Theo tôi, cần có lộ trình giãn cách; sau khi tăng lương tối thiểu sáu tháng mới xem xét tăng giá dịch vụ công. Cách bố trí này sẽ giúp hạn chế hiệu ứng tâm lý và sự cộng hưởng làm tăng áp lực lạm phát, qua đó tạo thêm sự đồng thuận của cử tri”. Đại biểu Quốc hội CHÂU QUỲNH DAO Lương tăng chậm chi phí tăng nhanh

Với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Bộ GD&ĐT chủ trì ra các quyết định sắp xếp, tổ chức lại trong quý IV năm 2026. Cụ thể như sau: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang sáp nhập vào Trường Đại học Nha Trang; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM; Thành lập Phân hiệu trường Đại học Xây dựng Hà Nội tại Quảng Ninh trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội. Bộ GD&ĐT cũng chuyển giao 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương quản lý, gồm: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1; Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị; Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội; Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng; Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng; Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1; Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2; Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định. Chuyển giao 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp về Bộ Công an quản lý, gồm: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất; Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II. Bộ GD&ĐT cũng chuyển giao nguyên trạng Viện nghiên cứu Thiết kế trường học về trực thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Sáp nhập Trường Cán bộ quản lý giáo dục TPHCM vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Bộ GD&ĐT khẳng định việc sắp xếp lại được gắn với nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tự chủ và đổi mới quản trị, hướng tới quy mô hợp lý, đa ngành, có năng lực cạnh tranh, giảm đầu mối và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Quan điểm của Bộ GD&ĐT là “không sáp nhập cơ học làm suy giảm chất lượng”. Quá trình sắp xếp, tổ chức lại phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người học, giảng viên và người lao động, không làm gián đoạn hoạt động đào tạo của cơ sở giáo dục, đồng thời bảo đảm chương trình, văn bằng, chứng chỉ của người học được chuyển tiếp liền mạch. ĐỖ HỢP TRƯỜNG 51% XUẤT SẮC, TRƯỜNG KHÔNG CÓ SINH VIÊN NÀO Bộ GD&ĐT vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 đối với các cơ sở giáo dục ĐH và trường cao đẳng sư phạm. Trong đó, Bộ đặt ra nhiều yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm tính trung thực trong đánh giá người học và đổi mới công tác tuyển sinh từ năm 2027. Những yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc tại một số trường ở mức cao và kết quả giữa các cơ sở đào tạo có sự chênh lệch đáng kể. Số liệu tốt nghiệp năm 2026 cho thấy sự khác biệt đáng chú ý giữa các cơ sở đào tạo. Tại ĐH Kinh tế Quốc dân, đợt tốt nghiệp hồi tháng 8, có 5.724 sinh viên nhận bằng cử nhân. Trong đó, trên 51% tốt nghiệp loại xuất sắc, trên 26% loại giỏi. Tổng tỉ lệ sinh viên đạt hai mức xếp loại cao nhất lên tới hơn 77%. Đáng chú ý, 17 sinh viên đạt điểm tuyệt đối 4.0, mức cao nhất kể từ khi trường áp dụng thang điểm này năm 2012. Tại Học viện Tài chính, trong số 3.364 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp vào tháng 8, có hơn 28% đạt loại xuất sắc và 44% đạt loại giỏi. Như vậy, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc đạt trên 72%. Tại Trường ĐH Ngoại thương, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc trong cả 2 đợt năm 2026 khoảng gần 30%. Trái ngược với nhóm ngành kinh tế, tài chính, kết quả tại các trường kĩ thuật và y khoa khiêm tốn hơn. ĐH Bách khoa Hà Nội thông thường ghi nhận tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc khoảng 19%. Tại Trường ĐH Y Hà Nội, năm 2026 không có sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc; chỉ 103 trong tổng số 970 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, tương đương 10,6%. Lí giải sự khác biệt này, theo GS.TS Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, khoảng cách về tỉ lệ tốt nghiệp giữa các trường xuất phát từ đặc thù chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và chiến lược phát triển của từng cơ sở. Ở góc độ đào tạo y khoa, TS Đỗ Thanh Hương, Phó Trưởng phòng Quản lí đào tạo đại học, Trường ĐH Y Hà Nội, cho biết sinh viên phải trải qua nhiều kì kiểm tra khắt khe. Đặc thù ngành học đòi hỏi người học không chỉ nắm vững kiến thức mà còn phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về năng lực chuyên môn. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, trong 6 năm học y khoa, sinh viên trường Y phải trải qua hàng trăm kì thi từ lí thuyết đến lâm sàng. Trong khi đó, TS Lê Anh Đức, Trưởng phòng Quản lí đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân, lí giải tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc cao tại trường một phần do cách quy đổi điểm theo thang 4, chất lượng đầu vào ngày càng tốt. Những số liệu trên cho thấy không thể chỉ dựa vào tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc để đánh giá chất lượng một trường ĐH. Tuy nhiên, khi kết quả giữa các cơ sở đào tạo chênh lệch lớn, việc làm rõ chuẩn đầu ra và cách thức đánh giá càng cần thiết. Theo lãnh đạo một trường ĐH lớn tại Hà Nội, cùng một ngành đào tạo, lĩnh vực mà trường này có số lượng sinh viên giỏi và xuất sắc nhiều còn trường khác lại ít không phụ thuộc vào thang điểm, mà do chưa đồng nhất trong quan điểm đánh giá. Thực tế, các chương trình đào tạo đều có chuẩn đầu ra cho từng học phần và cả chương trình. Các trường xây dựng ngân hàng đề thi cũng như đánh giá, ra đề đều dựa trên chuẩn này. Vấn đề ở đây là mức độ đề thi để đạt chuẩn của mỗi trường. Do vậy, cùng một môn nhưng ở trường này đề thi khó hơn trường khác, sẽ dẫn đến tỉ lệ sinh viên đạt thứ hạng cao của hai trường khác nhau. Đương nhiên cũng có một yếu tố khác là chất lượng sinh viên của trường đó nữa. KHÔNG HẠ CHUẨN, DỪNG ĐÀO TẠO Để chấn chỉnh công tác quản lí chất lượng trong năm học 20262027, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo rà soát toàn bộ quy định về kiểm tra, đánh giá và xếp loại tốt nghiệp. Các trường phải phân tích phân bố điểm học phần, kết quả học tập và xếp loại tốt nghiệp theo từng ngành, khóa học, hình thức đào tạo; đối chiếu kết quả với chuẩn đầu ra và phản hồi từ doanh nghiệp để phát hiện, kiểm tra, xử lí tình trạng lạm phát điểm số. Bộ nhấn mạnh nguyên tắc không áp đặt tỉ lệ điểm hoặc tỉ lệ tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, đồng thời kiên quyết không hạ chuẩn để tăng thành tích. Các cơ sở đào tạo phải tổ chức kiểm tra mẫu bài thi, đồ án, luận văn và các minh chứng đánh giá; xử lí sai phạm theo thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học. Trước khi kết thúc năm học, các trường phải hoàn thành báo cáo kiểm soát lạm phát điểm và kết quả cải tiến. Cùng với việc siết chặt đánh giá, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo kiểm soát việc ứng dụng AI trong học thuật. Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường rà soát và quyết định phương án tuyển sinh năm 2027 sau khi hoàn thành tuyển sinh năm 2026, bảo đảm đúng chỉ tiêu, phương thức đã công bố và kiểm soát rủi ro. Các trường phải đối chiếu kết quả học tập của những nhóm sinh viên trúng tuyển theo từng phương thức để làm căn cứ điều chỉnh tuyển sinh. Quy mô tuyển sinh cần dựa trên đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chất lượng đầu ra và nhu cầu nhân lực. Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo gắn quyền tự chủ với trách nhiệm rà soát, điều chỉnh quy mô và cơ cấu ngành. Những ngành, chương trình không duy trì được yêu cầu bảo đảm chất lượng phải chấm dứt đào tạo và tuyển sinh. Các ngành có nhu cầu thấp hoặc hiệu quả đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu cũng phải được rà soát để điều chỉnh quy mô. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, các trường cần xem xét việc ra đề thi, tổ chức kiểm tra và đánh giá trong toàn bộ quá trình học tập đã thực chất, công bằng hay chưa cũng như kết quả xếp loại tốt nghiệp có phản ánh đúng năng lực của sinh viên không. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Hai n Ngày 19/10/2026 KHOA GIÁO Sẽ sáp nhập nhiều trường cao đẳng vào trường đại học Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học (ĐH) rà soát, xử lí tình trạng "lạm phát" điểm số, không hạ chuẩn để chạy theo thành tích. Trường ĐH phải kiểm soát việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đơn giản hóa phương thức tuyển sinh và chấm dứt đào tạo ở những ngành không bảo đảm chất lượng. Ngày 16/10, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký Quyết định số 3013/QĐBGDĐT ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ. Các sinh viên trong ngày tốt nghiệp ẢNH: NEU Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương sáp nhập vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chỉ đạo, trước mắt tạm dừng việc tăng quy mô tuyển sinh, thậm chí có thể phải giảm để tập trung nâng cao chất lượng. Cùng với đó cần mở rộng trường lớp và tăng số lượng giảng viên có trình độ cao. Siết tình trạng “lạm phát” điểm số trong trường đại học

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