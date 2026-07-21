Báo Tiền Phong số 267

THỨ NĂM 24/9/2026 Số 267 0977.456.112 TRANG 4 BẢO ĐẢM TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG ĐỀ CƯƠNG TỔNG KẾT 40 NĂM THỰC HIỆN CƯƠNG LĨNH TRANG 16 TRANG 10 Âm thầm giúp làm sạch Đà Nẵng Nhân viên một công ty sản xuất phim ngắn dài tập hoàn tất toàn bộ quy trình sản xuất - từ chỉnh sửa kịch bản và ghi hình trực tiếp đến hậu kỳ có sự hỗ trợ của AI, dịch phụ đề sang tiếng nước ngoài và phân phối nội dung, ngày 21/7/2026 ẢNH: VCG TRANG 6 Đào tạo lãng phí, dùng giảng viên “ảo” PHIM NGẮN AI MÊ DỤ NGƯỜI TRẺ TẤM HCĐ QUÝ GIÁ CỦA BẮN SÚNG VIỆT NAM TRANG 7-8-9 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC ĐỀ XUẤT 4 ĐỊNH HƯỚNG LỚN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, khóa 81 ẢNH: TTXVN TRANG 2-3 CHUYỆN HÔM NAY Cháu gái 6 tuổi ngước đôi mắt trong veo hỏi tôi: Ông ơi, sao cá mập lại có chân, chạy được trên bờ và bay được cả trên trời, trong khi cô em 4 tuổi đứng cạnh vén váy lên vẫy vẫy và cất giọng ngọt như mía lùi dù còn ngọng nghịu: Anh yêu, căm hia (come here - lại đây). Giải trí vô tri XEM TIẾ P TRANG 9 n THÁI AN Trung Quốc cai nghiện phim ngắn AI Việt Nam ký nhiều thỏa thuận quan trọng với LHQ TRANG 5 MỘT PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN/NGÀNH: Thí sinh quay cuồng TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC:

Báo Tiền Phong trân trọng trích đăng phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. “Sứ mệnh của thế hệ chúng ta là cùng định hướng và quản trị sự thay đổi để cạnh tranh không trở thành đối đầu, khác biệt không dẫn tới xung đột và tiến bộ khoa học - công nghệ không tạo ra những chia rẽ mới. Trên tinh thần đó, tôi muốn chia sẻ 4 định hướng lớn như sau: Thứ nhất, khôi phục lòng tin giữa các quốc gia trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế là nền tảng của trật tự thế giới, phải được tôn trọng đầy đủ, nhất quán và không sàng lọc. Mọi quốc gia phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền lựa chọn con đường phát triển của nhau; không can thiệp vào công việc nội bộ, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trái với Hiến chương Liên Hợp Quốc. Khôi phục lòng tin không đòi hỏi các quốc gia xóa bỏ khác biệt, mà cùng nhau quản trị khác biệt một cách có trách nhiệm. Khủng hoảng phải được ngăn ngừa. Cạnh tranh phải được kiểm soát. Đối thoại phải được duy trì. Cam kết phải được tôn trọng và thực hiện đầy đủ. Các nước lớn cần đi đầu trong tôn trọng luật pháp quốc tế, kiềm chế và giải quyết có trách nhiệm những vấn đề chung. Liên Hợp Quốc phải giữ vai trò trung tâm trong những nỗ lực đó. Trong mọi cuộc xung đột, dân thường phải được bảo vệ, luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng và việc tiếp cận cứu trợ phải được bảo đảm. Việt Nam ủng hộ quyền tự quyết của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước, với Nhà nước Palestine độc lập chung sống hòa bình bên cạnh Nhà nước Israel, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc. Tại châu Á - Thái Bình Dương, gần 60 năm phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cho thấy các quốc gia có thể biến nghi kỵ thành lòng tin, biến đối đầu thành đối thoại, biến chia rẽ thành hợp tác, biến sức mạnh đơn lẻ thành sức mạnh tập thể. Trên tinh thần đó, Việt Nam kiên trì giải quyết các tranh chấp, trong đó có Biển Đông, bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình. Biển và đại dương phải là không gian của hòa bình, hợp tác, kết nối và phát triển bền vững. Cũng trên tinh thần vì hòa bình và quyền phát triển của các dân tộc, Việt Nam luôn đoàn kết với Nhà nước và Nhân dân Cuba; kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương và phong tỏa năng lượng đối với Cuba, đồng thời đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố; kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ Cuba vượt qua khủng hoảng do cấm vận gây nên. Thứ hai, thúc đẩy phát triển công bằng, nhân văn, bao trùm và bền vững. Cam kết quốc tế cần được chuyển hóa thành hành động và mang lại cuộc sống hòa bình, an toàn, văn minh và hạnh phúc cho người dân. Chính vì vậy, Văn kiện vì Tương lai và Chương trình nghị sự 2030 - lời hứa của chúng ta với các thế hệ hôm nay và mai sau - cần được triển khai nghiêm túc và đầy đủ. Các cam kết về tài chính cho phát triển, trong đó có Cam kết Sevilla, cần được thực hiện bằng những giải pháp cụ thể: mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn với chi phí phù hợp, hỗ trợ các nước chịu gánh nặng nợ và tăng tiếng nói của các nước đang phát triển trong các thể chế tài chính, tiền tệ quốc tế. Hệ thống thương mại đa phương cần được củng cố theo hướng cởi mở, công bằng và minh bạch, bảo đảm cơ hội phát triển cho mọi quốc gia. Ứng phó với biến đổi khí hậu cần được đặt ở vị trí phù hợp trong hợp tác phát triển, nhất là tài chính cho thích ứng, chuyển giao công nghệ và chuyển đổi năng lượng công bằng. Phát triển phải lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tăng trưởng phải gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và sinh kế của người dân, nhất là tại các quốc gia, cộng đồng dễ bị tổn thương. Tiến bộ toàn cầu phải bảo đảm tinh thần nhân văn trong ứng xử giữa các quốc gia, bảo đảm lợi ích chính đáng và tôn trọng sự khác biệt về lịch sử, văn hóa và điều kiện phát triển của các quốc gia. Thứ ba, chủ động định hình quản trị công nghệ để tiến bộ phục vụ con người và phát triển chung. Khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những cơ hội chưa từng có, nhưng cũng đặt ra những thách thức mới. Tương lai công nghệ không mặc nhiên bảo đảm công bằng. Tiến bộ công nghệ phải góp phần thu hẹp khoảng cách, mở rộng cơ hội phát triển, không tạo ra những hình thức phụ thuộc hay những nguồn xung đột mới. Chúng ta cần xây dựng các nguyên tắc và khuôn khổ quản trị bao trùm, an toàn, minh bạch và có trách nhiệm, bảo đảm công nghệ phục vụ con người, tôn trọng chủ quyền quốc gia, chủ quyền số và quyền tự chủ phát triển. Các nước đang phát triển phải được tham gia thực chất vào quá trình xây dựng luật lệ, được hỗ trợ về hạ tầng, năng lực số và tiếp cận công bằng với những thành quả của tiến bộ khoa học, công nghệ. Việc tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội năm 2025 thể hiện mong muốn của Việt Nam đóng góp thiết thực vào hợp tác số toàn cầu. Việt Nam sẵn sàng cùng các đối tác thúc đẩy hợp tác, nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm mạng, để người dân được sống an toàn và hưởng lợi từ tiến bộ công nghệ. Việt Nam cũng sẵn sàng ủng hộ các sáng kiến quốc tế về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và xây dựng các khuôn khổ quản trị hiệu quả, để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực cho phát triển chung. Thứ tư, củng cố chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm, không thể thay thế của Liên Hợp Quốc. Sức mạnh của Liên Hợp Quốc không phải ở chỗ có thể làm thay trách nhiệm của các quốc gia, mà ở uy tín và khả năng xây dựng đồng thuận, xây dựng chuẩn mực và phát triển luật lệ, huy động nỗ lực toàn cầu để cùng ứng phó với những thách thức chung. Để Liên Hợp Quốc thích ứng với những chuyển đổi của thời đại, Việt Nam ủng hộ các nỗ lực cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Ban thư ký, theo hướng tăng cường hiệu quả, ưu tiên cải tổ cấu trúc, tinh giản bộ máy, đồng thời phát huy những ưu thế của tổ chức trong triển khai các chương trình nghị sự toàn cầu, bảo đảm lợi ích của các nước đang phát triển”… MINH HẠNH-QUỲNH NHƯ 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 24/9/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất 4 định hướng lớn tại Đại hội đồng LHQ Ngày 22/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, khóa 81. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, khóa 81 ẢNH: TTXVN Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, quan hệ Việt Nam - Mỹ cần đóng góp thiết thực hơn vào mục tiêu phát triển, an ninh và thịnh vượng của mỗi nước. Lòng tin được xây dựng qua nhiều thập kỷ cần tiếp tục được bồi đắp bằng những kết quả hợp tác cụ thể mà người dân hai nước có thể cảm nhận trong cuộc sống. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh năm phương hướng lớn. Thứ nhất, giữ đà quan hệ, tạo nền tảng chính trị ổn định, lâu dài thực sự xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và thể chế chính trị của nhau, Việt Nam sẵn sàng cùng Mỹ tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Thứ hai, làm sâu sắc hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, tạo thêm giá trị mới cho hai nước. Việt Nam và Mỹ bổ trợ cho nhau về thị trường, nguồn lực và công nghệ, đồng thời có lợi ích tương đồng trong xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thứ ba, đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực mới của quan hệ. Việt Nam đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào trung tâm chiến lược phát triển của mình. Thứ tư, tiếp tục phát huy giá trị rất riêng của quan hệ Việt Nam - Mỹ qua quá trình hàn gắn và hòa giải thành nền tảng xã hội bền vững. Thứ năm, nâng tầm phối hợp khu vực và toàn cầu, cùng đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển. MINH HẠNH 5 phương hướng phát triển quan hệ Việt Nam - Mỹ Ngày 22/9 tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Mỹ).

3 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 24/9/2026 Chiều 22/9 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và đại diện lãnh đạo LHQ chứng kiến Lễ trao các văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam với LHQ. KÝ VỚI UNDP, UNICEF VÀ UNFPA Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) Alexander de Croo, Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) Catherine Russell và Giám đốc điều hành Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) Diene Keita trao các chương trình hợp tác quốc gia giai đoạn 2027-2031 giữa Chính phủ Việt Nam và ba cơ quan phát triển hàng đầu này. Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Tổng Giám đốc UNDP Alexander de Croo trao Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP về việc cải tạo, nâng cấp và sử dụng Ngôi nhà xanh chung của LHQ tại Hà Nội năm 2012. Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Bộ Công an Việt Nam và đại diện Văn phòng LHQ về Ma túy và Tội phạm (UNODC) trao Ý định thư về việc thành lập Trung tâm Phòng chống tội phạm mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc ký kết và trao các văn kiện Chương trình quốc gia giai đoạn 2027 - 2031 mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa Việt Nam và 3 tổ chức LHQ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang nỗ lực bứt phá để hoàn thành các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tạo tiền đề hiện thực hóa khát vọng trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại và thu nhập cao vào năm 2045. Trong hành trình đó, Việt Nam mong muốn UNDP, UNICEF và UNFPA tiếp tục phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu để đồng hành với Việt Nam trong việc đổi mới mô hình phát triển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự cường, thích ứng với già hóa dân số và phát huy vai trò của phụ nữ, thanh niên. Ba tổ chức LHQ được kỳ vọng sẽ tiếp tục là những đối tác tin cậy, hỗ trợ Việt Nam tiếp cận tri thức, công nghệ và nguồn lực tiên tiến, đồng thời tăng cường phối hợp nội bộ hệ thống để tạo ra các tác động toàn diện, lâu dài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ miễn phí trụ sở cho các tổ chức LHQ tại Việt Nam, đồng thời hoan nghênh các cơ quan này đặt văn phòng đại diện quốc gia, khu vực hoặc đăng cai tổ chức các sự kiện lớn toàn cầu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các nước thông qua các cơ chế hợp tác, cùng hướng tới một thế giới hòa bình, thịnh vượng, bao trùm và lấy con người làm trung tâm. ĐỀ XUẤT ĐẠI HỘI ĐỒNG LHQ THÚC ĐẨY QUẢN TRỊ AI Ngày 22/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp với Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 81 Khalilur Rahman, Tổng thống Ghana John Mahama, Thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay, Thủ tướng Vatican Pietro Parolin. Phát biểu tại cuộc gặp Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 81 Khalilur Rahman, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các quyết sách chiến lược nhằm hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình phát triển, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất Đại hội đồng LHQ thúc đẩy thảo luận về các giải pháp cho các quốc gia thu nhập trung bình, đặc biệt về tiếp cận nguồn tài chính, công nghệ và tri thức phục vụ phát triển bền vững; hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình phát triển; thúc đẩy xây dựng khuôn khổ hợp tác về quản trị toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI), bảo đảm tính bao trùm, minh bạch và sự tham gia rộng rãi của các quốc gia, phản ánh đầy đủ sự quan tâm và lợi ích của các nước đang phát triển, thúc đẩy tiếp cận công nghệ công bằng và thu hẹp khoảng cách số; thúc đẩy các sáng kiến mới về ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khalilur Rahman kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước phương Nam, coi Đại hội đồng LHQ là diễn đàn quan trọng thể hiện quan điểm và bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển. Chủ tịch Đại hội đồng LHQ nhấn mạnh quyết tâm khôi phục niềm tin chiến lược vào chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của LHQ. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí ủng hộ ASEAN tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh và phát triển tại khu vực, xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững, đặc biệt là ủng hộ lập trường, nỗ lực của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực. MINH HẠNH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc ký kết và trao các văn kiện Chương trình quốc gia giai đoạn 2027-2031 mở ra một chương mới trong quan hệ đối tác giữa Việt Nam và ba tổ chức Liên Hợp Quốc (LHQ). Việt Nam ký nhiều thỏa thuận quan trọng với LHQ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao văn kiện, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam với các cơ quan của Liên Hợp Quốc ẢNH: TTXVN Tại cuộc gặp với Thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Bhutan ngày càng hiệu quả và thiết thực cho nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác y tế, giáo dục, trao đổi văn hóa, nghệ thuật, du lịch dưới nhiều hình thức, nghiên cứu việc sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước, thúc đẩy giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đã có hơn 50 năm quan hệ ngoại giao - được thiết lập từ năm 1973, và được nâng cấp lên Đối tác Toàn diện vào năm 2017. Trong những trao đổi gần đây, lãnh đạo và quan chức cấp cao Việt Nam và Canada nhất trí sớm nâng cấp khuôn khổ quan hệ song phương lên tầm cao mới. Theo Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn mở ra cơ hội để hai bên làm sâu sắc hơn những lĩnh vực hợp tác hiện có, đồng thời mở rộng sang những không gian hợp tác mới. Một trong những điểm quan trọng được Đại sứ Canada nhấn mạnh là vị trí ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chiến lược của Canada tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Canada coi Việt Nam là một đối tác chủ chốt tại Đông Nam Á và là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Canada trong ASEAN. Việt Nam không chỉ có ý nghĩa về quy mô thị trường mà còn được nhìn nhận như một cửa ngõ để Canada tiếp cận ASEAN, rộng hơn là khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo đánh giá của Đại sứ Jim Nickel, Việt Nam ngày càng nổi lên như một trung tâm sản xuất toàn cầu và một mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng quốc tế. Vì vậy, việc Canada tăng cường gắn kết với Việt Nam mang ý nghĩa thiết thực, nhất là trong bối cảnh các nền kinh tế ngày càng chú trọng khả năng chống chịu và đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Theo chuyên gia bình luận quốc tế Phạm Phú Phúc, quan hệ Việt Nam - Canada lâu nay chưa phát triển hết tiềm năng. Ông đánh giá chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này có thể mở ra “con đường mới” rộng mở hơn, để phát triển quan hệ Việt Nam - Canada mạnh mẽ hơn. Theo ông Phúc, việc mời nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada mang ý nghĩa quan trọng, cho thấy cả hai bên mong muốn tạo nên bước đột phá và mở ra hướng phát triển mới. Canada nằm ở Bắc Mỹ, khu vực có vai trò quan trọng về kinh tế và thương mại. Đây cũng là không gian Việt Nam đang cần mở rộng hợp tác về ngoại giao, kinh tế - thương mại. Theo Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang, nhìn vào dư địa hợp tác giữa hai nước có thể thấy cơ hội phát triển rất lớn. Theo ông, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ giúp biến những cơ hội, tiềm năng được tích lũy trong thời gian qua thành định hướng và chương trình hành động cụ thể, thực chất, đưa quan hệ song phương bước sang một kỷ nguyên phát triển mới, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, khoa học - công nghệ, năng lượng và khoáng sản thiết yếu. GS Yves Tiberghien, công tác tại Đại học British Columbia (Canada), đánh giá Việt Nam đang nổi lên như một trong những quốc gia thực hiện chiến lược “hedging” (phòng ngừa rủi ro, cân bằng và giữ nhiều lựa chọn) hiệu quả, trong một trật tự toàn cầu đang trải qua quá trình chuyển dịch quyền lực lớn. GS Yves Tiberghien cho rằng Việt Nam có 3 lợi thế then chốt, gồm vị trí địa - chính trị quan trọng; vị thế khó có thể thay thế về mặt cấu trúc trong các chuỗi cung ứng; khả năng ứng biến chiến thuật rất tốt trong cách xử lý quan hệ với từng cường quốc. THU LOAN Mở “đường lớn” cho quan hệ Việt Nam - Canada Sớm mở đường bay thẳng Việt Nam - Bhutan Ngày 23/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. Sự kiện thể hiện mong muốn của cả hai bên trong việc tạo nên bước đột phá và mở ra hướng phát triển mới.

Sáng 23/9, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý III năm 2026. Theo báo cáo, trong quý III, các cơ quan báo chí cơ bản đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cơ quan chủ quản; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, không để xảy ra sai sót nghiêm trọng về chính trị, tư tưởng. Công tác thông tin về Mặt trận, đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được quan tâm, có nhiều nội dung thiết thực; tăng cường các bài viết về giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nông dân, phụ nữ, trẻ em và các tầng lớp nhân dân. Công tác chuyển đổi số, ứng dụng AI và phát triển báo chí đa nền tảng có bước chuyển biến tích cực, góp phần đa dạng hóa các kênh thông tin trên nền tảng số, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Cùng với đó, các cơ quan báo chí tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát vị trí việc làm, sắp xếp nhân sự theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, các kết luận của Trung ương, Luật Báo chí 2025 và chỉ đạo của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Việc tinh gọn bộ máy được thực hiện gắn với phân công, phân nhiệm cụ thể đối với từng vị trí, chức danh, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc; đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, phóng viên về chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Nhìn chung, các cơ quan báo chí đang từng bước thích ứng với yêu cầu đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động và môi trường truyền thông số. THÔNG TIN PHẢI ĐI TỪ NHÂN DÂN VÀ TRỞ LẠI PHỤC VỤ NHÂN DÂN Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng đề nghị, các cơ quan báo chí phải chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền của quý IV, bám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình công tác của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội. Mỗi chủ trương, chính sách lớn phải được chuyển tải theo hướng dễ hiểu, thiết thực, gắn với những vấn đề nhân dân quan tâm; chú trọng phân tích, phản ánh thực tiễn. Mỗi cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ của Mặt trận, các phong trào thi đua, các cuộc vận động; công tác chăm lo người nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời chủ động thông tin về các sự kiện quan trọng như: kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là MTTQ Việt Nam), Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, các hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Toàn quốc kháng chiến, Ngày thành lập QĐND Việt Nam và các ngày truyền thống của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng đề nghị cần làm rõ hơn vai trò, bản sắc và chức năng đặc thù của báo chí trong hệ thống Mặt trận. Báo chí trong hệ thống không chỉ làm nhiệm vụ đưa tin về hoạt động của cơ quan chủ quản mà phải thực sự trở thành một phương tiện quan trọng để thực hiện chức năng tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân. Báo chí Mặt trận cần dành sự quan tâm đúng mức cho các nội dung về đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. "Báo chí của Mặt trận phải đi sâu vào đời sống, tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Mỗi cơ quan báo chí cần xác định rõ: đối tượng phục vụ là ai, vấn đề cần quan tâm là gì, và thông tin của mình đóng góp như thế nào vào việc thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận và cơ quan chủ quản", ông Trần Thắng nói. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng cũng lưu ý, cần tăng cường các tuyến bài phân tích chính sách, phản ánh sáng kiến, cách làm hay, những mô hình hiệu quả; kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Thông tin phải đi từ nhân dân và trở lại phục vụ nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. TRƯỜNG PHONG 4 n Thứ Năm n Ngày 24/9/2026 THỜI SỰ Dự họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan và các thành viên Nhóm 6. Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến thông qua Quy chế làm việc Nhóm 6 tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dự thảo quyết định thành lập Tổ biên tập, Tổ giúp việc Nhóm 6; dự thảo Đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh; góp ý xây dựng Đề cương. Sau khi nghe báo cáo về tiến độ triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong thời gian tới và ý kiến của các đồng chí dự họp, phát biểu ý kiến chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, việc tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn cả về lý luận, thực tiễn; thể hiện trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đồng chí thành viên Nhóm nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ, góp ý kiến trực tiếp, có chất lượng vào dự thảo Đề cương; phối hợp chặt chẽ, khớp nối nội dung với các nhóm khác, góp phần đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học quá trình 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; làm rõ những bài học lịch sử và những vấn đề đặt ra cho giai đoạn tiếp theo. Đặt ra yêu cầu bám sát kế hoạch hành động, phân công rõ trách nhiệm, có lộ trình cụ thể, khoa học, các mốc thời gian, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các thành viên trong Nhóm phát huy trí tuệ tập thể, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, phân công rõ ràng, chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức hội nghị, hội thảo, chuyên đề từ cơ sở, lấy ý kiến rộng rãi trong giới nghiên cứu khoa học, các tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân để hoàn thiện Đề cương, bảo đảm chất lượng cao nhất. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổng kết giai đoạn 40 năm thực hiện Cương lĩnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú giao Tổ biên tập, Tổ giúp việc tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thành các văn bản để sớm ban hành và tổ chức thực hiện ngay theo nhiệm vụ được phân công. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua năm 1991 là một văn kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển tư duy lý luận của Đảng. Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991-2031) là một nhiệm vụ lý luận - chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm làm rõ giá trị, sức sống và những vấn đề đặt ra của mô hình phát triển Việt Nam trong bối cảnh mới. PV (Theo TTXVN) Sáng 23/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Trưởng Nhóm 6, chủ trì họp Nhóm 6 về tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh. THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ TRẦN CẨM TÚ: Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổng kết giai đoạn 40 năm thực hiện Cương lĩnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú giao Tổ biên tập, Tổ giúp việc tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thành các văn bản để sớm ban hành và tổ chức thực hiện ngay theo nhiệm vụ được phân công. Không để tâm lý đám đông trên mạng chi phối hoạt động báo chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo Các đại biểu tham dự Hội nghị Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng phát biểu tại hội nghị ẢNH: Q.V Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng yêu cầu báo chí trong hệ thống Mặt trận không chạy theo thông tin chưa được kiểm chứng, không để tâm lý đám đông trên mạng xã hội chi phối hoạt động báo chí... Bảo đảm tiến độ, chất lượng Đề cương tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh

5 n Thứ Năm n Ngày 24/9/2026 XÃ HỘI THÍ SINH GẶP KHÓ Quy định mới đặt ra nhiều thách thức cho các trường ĐH. Trường ĐH tốp đầu là nơi chịu tác động lớn nhất từ chính sách này. Trong đó, nhóm trường kĩ thuật và công nghệ lo ngại kì thi tốt nghiệp THPT không có đủ độ phân hóa cao. Nhóm trường kinh tế thì đối mặt với nguy cơ thu hẹp nguồn tuyển sinh có chứng chỉ quốc tế. Nhóm trường y dược sẽ phải cân nhắc bài toán công bằng xã hội và chất lượng đầu vào dài hạn. Như vậy, các trường tốp đầu sẽ phải thay đổi căn bản cấu trúc xét tuyển, khó có thể tiếp tục chia nhỏ chỉ tiêu cho nhiều phương thức độc lập. Chính sách mới buộc hệ thống ĐH phải nâng cao chất lượng khảo thí. Điều các chuyên gia lo lắng là sự thiếu ổn định của hệ thống khi hằng năm, thí sinh phải quay mòng mòng trước các quy định mới của Bộ GD&ĐT, của trường ĐH. Theo PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban Tuyển sinh-Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội, quy định mới không gây xáo trộn đối với kì thi đánh giá tư duy của nhà trường. Bộ GD&ĐT chỉ quy định giới hạn số lượng phương thức cho mỗi chương trình đào tạo. Nhà trường có thể chọn phương thức thi đánh giá tư duy hoặc chọn kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc xét tuyển tài năng. Đây là 3 phương thức đang được ĐH Bách khoa Hà Nội sử dụng. ĐH Bách khoa Hà Nội đang chờ thông tư chính thức được ban hành, sau đó, hội đồng tuyển sinh họp bàn để đưa ra quyết định. Dự thảo của Bộ GD&ĐT mới đây đưa ra danh mục gồm 11 phương thức tuyển sinh. Theo đó, từ năm 2028, mỗi chương trình đào tạo sẽ chọn duy nhất một phương thức trong danh mục này. Thí sinh đăng kí vào cùng một chương trình sẽ sử dụng chung một đầu điểm xét tuyển. Cách làm này sẽ xóa bỏ hoàn toàn khâu quy đổi điểm phức tạp giữa các phương thức khác nhau. Mục tiêu của cơ quan quản lí là tạo ra sự tương đương và bảo đảm tính công bằng tuyệt đối cho người học. Nhưng điều này cũng tạo rủi ro lớn đối với các cơ sở giáo dục đại học và thí sinh. Việc áp dụng duy nhất một phương thức sẽ khiến nguồn tuyển sinh bị chia nhỏ. Các trường sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn tuyển nếu chọn phương thức có độ phủ hẹp. Mỗi trường phải dựa trên số liệu thống kê nhiều năm để cân nhắc kĩ lưỡng phương án tuyển sinh. Cơ sở đào tạo có thể phải thay đổi phương thức xét tuyển hằng năm nếu nguồn tuyển không đạt yêu cầu. Điều này sẽ khiến phương thức tuyển sinh của các trường thiếu tính ổn định lâu dài và đây là rủi ro lớn cho thí sinh. Vì quá trình học THPT thí sinh chủ động tập trung vào phương thức có thế mạnh vượt trội, phù hợp với yêu cầu xét tuyển của mỗi trường năm trước. Ông Hải ví dụ, giả sử ngành nào đó của ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2028 chọn phương thức xét tuyển tài năng, nhưng kết quả tuyển sinh không như mong muốn, năm 2029 phải đổi sang phương thức khác, trong khi thí sinh đã “đặt cược” vào phương thức này để xét tuyển sẽ mất lợi thế. PGS Vũ Duy Hải cũng nhận định chất lượng người học vẫn do các trường kiểm soát thông qua mức điểm chuẩn đầu vào. Tuy nhiên, nhà trường phải có đủ nguồn tuyển thì mới có thể sàng lọc đúng năng lực thí sinh. Trong trường hợp toàn bộ hệ thống dồn về một kì thi chung duy nhất, áp lực đặt lên vai Bộ GD&ĐT sẽ vô cùng nặng nề. Kì thi này bắt buộc phải vận hành tuyệt đối chính xác và an toàn. Mọi sai sót hay tiêu cực xảy ra đều có thể làm tổn hại đến sự vận hành của cả hệ thống giáo dục. TUYỂN SINH SAI NGƯỜI GÂY TỔN THẤT PGS.TS Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Quản lí chất lượng và Khảo thí, ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng, mục tiêu mà Bộ GD&ĐT đặt ra là hoàn toàn đúng đắn, bảo đảm công bằng và kiểm soát chất lượng đầu vào. “Việc quy đổi giữa các phương thức nhiều năm qua chưa hoàn toàn chặt chẽ và đảm bảo cơ sở khoa học. Điều tôi băn khoăn là biện pháp được chọn có tương xứng với nguyên nhân hay không”, ông Huy nói. Ông cho biết, khảo sát dữ liệu Bộ công bố cho thấy điểm học bạ cao hơn điểm thi tốt nghiệp ở cả 12 môn, từ 0,83 điểm ở Ngữ văn, đến 3,04 điểm ở tiếng Anh. Khoảng cách nằm ở một cặp công cụ cụ thể, không trải đều trên mọi phương thức. Nếu nguyên nhân đã được khu trú thì biện pháp cũng nên ở đó. Cắt giảm đồng loạt vừa tác động tới những ngành không có vấn đề, vừa không chạm tới gốc rễ vốn nằm ở cách đánh giá kết quả học tập ở bậc phổ thông. Khi một ngành chỉ còn một phương thức, chênh lệch không biến mất, nhà quản lí chỉ mất đi công cụ thứ hai để nhìn thấy nó. PGS Nghiêm Xuân Huy nhấn mạnh, nguyên tắc đầu tiên của tuyển sinh không phải là xếp mọi thí sinh lên cùng một thang đo, mà là tuyển được người có bộ năng lực phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo. “Tuyển sinh sai người thậm chí còn tốn kém hơn nhiều so với chi phí một kì thi, đó là bốn năm của người học và khoản đầu tư rất lớn của gia đình các em. Trong khi nhà trường vẫn phải giải trình về chất lượng đầu vào nhưng không còn đủ công cụ để lựa chọn”, ông Huy cho hay. Ông cũng thẳng thắn chia sẻ, ĐH Quốc gia Hà Nội là đơn vị tổ chức kì thi đánh giá năng lực, nên ông không nêu vấn đề để bảo vệ một kì thi cụ thể. Nguyên tắc ông đề xuất áp dụng cho tất cả các kì thi là mọi công cụ dùng để xét tuyển đều cần có minh chứng về độ tin cậy, tính giá trị phù hợp với mục tiêu tuyển sinh, sai số đo lường và được thẩm định độc lập. Đặc biệt, cần có minh chứng về chất lượng học tập của người học với phương thức tuyển sinh đầu vào được lựa chọn Năm 2025, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, các kì thi đánh giá năng lực mới chiếm 5% lượng nhập học, trong khi điểm thi tốt nghiệp chiếm trên 50% và học bạ hơn 29%. Khi mỗi ngành chỉ được chọn một phương thức, các trường sẽ nghiêng về phương án ít rủi ro nhất về nguồn tuyển. Một chính sách nhằm nâng chuẩn đánh giá có thể vô tình thu hẹp chính những công cụ được thiết kế riêng cho mục đích tuyển sinh. Luật Giáo dục ĐH cũng yêu cầu tuyển sinh phải có lộ trình phù hợp khi điều chỉnh và phải đảm bảo quyền lợi của người dự tuyển. Học sinh vào lớp 10 từ năm học 2025 - 2026 đã chọn môn học và sẽ dự tuyển năm 2028, các em lựa chọn trong bối cảnh nhiều phương thức, nên cần được đánh giá tác động trước khi ấn định thời điểm áp dụng. NGHIÊM HUÊ Bộ GD&ĐT dự kiến áp dụng quy định mỗi ngành đào tạo sử dụng một phương thức xét tuyển đại học (ĐH) từ năm 2028. Quy định này nhằm xóa bỏ “ma trận” trong tuyển sinh, tuy nhiên, đang đặt ra nhiều băn khoăn về cơ sở khoa học lẫn tính thực tiễn. Thí sinh quay cuồng Thí sinh tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2026 tại Hà Nội ẢNH: DUY PHẠM PGS.TS Nghiêm Xuân Huy cho rằng, thay vì giới hạn số lượng phương thức, nên quản lí bằng chuẩn chất lượng và hậu kiểm: ban hành chuẩn tối thiểu cho mọi công cụ, chỉ cho quy đổi về một thang điểm khi có nghiên cứu đối sánh được thẩm định độc lập, yêu cầu các trường báo cáo kết quả học tập của sinh viên theo từng phương thức tuyển sinh. Sau vài năm, chính dữ liệu đó sẽ cho biết công cụ nào chọn đúng người - một câu trả lời có bằng chứng, thay vì một giả định. DỰ KIẾN ÁP DỤNG MỘT PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN/NGÀNH: Với sự tham dự của khoảng 150-200 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, tỉnh Quảng Ngãi, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư..., Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Quảng Ngãi bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng hơn, đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện. Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/ năm trở lên. Quảng Ngãi có nền tảng phát triển về công nghiệp, kinh tế biển, cảng biển, logistics, du lịch và không gian phát triển đa dạng. Trong đó, Khu kinh tế Dung Quất tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc kinh tế của tỉnh, gắn với các ngành công nghiệp nền tảng và định hướng phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và Năng lượng quốc gia. Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, nhận diện những lợi thế, cơ hội và động lực tăng trưởng mới của Quảng Ngãi; bàn giải pháp về năng lượng, đổi mới sáng tạo, du lịch, công nghiệp, logistics và liên kết vùng. Các chuyên gia cũng phân tích những điểm nghẽn về kết nối sau cảng, vận tải đa phương thức, dịch vụ logistics và đề xuất các giải pháp giảm chi phí logistics, tăng giá trị gia tăng giữ lại tại địa phương. Một nội dung trọng tâm là phiên thảo luận “Tháo gỡ điểm nghẽn để Quảng Ngãi bứt phá trở thành cực tăng trưởng”, tập trung vào các rào cản về thể chế, hạ tầng và nguồn lực, đồng thời trao đổi khả năng xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm khơi thông nguồn lực phát triển. NGUYỄN NGỌC Gỡ điểm nghẽn để Quảng Ngãi trở thành cực tăng trưởng mới Sáng nay (24/9), báo Tiền Phong phối hợp UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Quảng Ngãi hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng miền Trung”.

Sáng 23/9, thầy Đậu Viết Triều - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Tam (xã Quỳnh Tam, Nghệ An) cho biết, sau 3 tuần bước vào năm học mới, vẫn còn 129 học sinh ở thôn Tiến Sơn chưa đến trường. Nguyên nhân là nhiều phụ huynh chưa đồng thuận với phương án giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn, chuyển toàn bộ học sinh về điểm trường chính và phân hiệu của trường. Theo thầy Triều, trong những ngày qua, nhà trường liên tục cử giáo viên xuống tận nhà tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em trở lại lớp. Số học sinh đến trường đang tăng từng ngày. Để hỗ trợ học sinh, nhà trường đã bố trí 3 xe ô tô đưa đón các em vào đầu buổi sáng và cuối buổi chiều. Chính quyền xã Quỳnh Tam cũng thành lập 5 tổ công tác trực tiếp xuống thôn Tiến Sơn gặp gỡ, tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con đến lớp. “Cứ tranh thủ ngoài giờ dạy, giáo viên trong trường cùng các tổ của đơn vị chức năng lại xuống tuyên truyền, vận động phụ huynh. Đến nay đã 3 tuần các em học sinh chưa đi học, nhà trường rất nóng ruột”, thầy Triều chia sẻ. Theo báo cáo của UBND xã Quỳnh Tam, điểm trường lẻ Tiến Sơn có 5 phòng học cấp 4, được đưa vào sử dụng từ năm 1998. Năm học 2025-2026, nơi đây có 5 nhóm lớp với tổng cộng 166 học sinh. Sau 28 năm sử dụng, nhiều hạng mục của điểm trường đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong đó, 3 phòng học được đánh giá có nguy cơ cao đổ sập. Điểm trường lẻ Tiến Sơn cách điểm trường chính khoảng 6km và cách phân hiệu khoảng 7km. Ngày 26/6, Trường Tiểu học Quỳnh Tam ban hành kế hoạch chuyển học sinh tại điểm lẻ Tiến Sơn về học tại điểm trường chính và phân hiệu trong năm học 2026-2027. NGỌC TÚ 6 n Thứ Năm n Ngày 24/9/2026 KHOA GIÁO LÃNG PHÍ ĐÀO TẠO Bà Trần Thu Hương, Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Cty TNHH Shihen Việt Nam, cho biết sự lãng phí hiện nay ở chỗ người lao động tốt nghiệp một ngành nhưng rải hồ sơ xin việc ở hàng loạt lĩnh vực không liên quan, thậm chí chấp nhận học lại từ đầu. Chẳng hạn, có những ứng viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, Ngân hàng nhưng lại ứng tuyển vị trí quản lí kho. Trường hợp này xuất hiện khá nhiều qua quá trình lọc hồ sơ và phỏng vấn. Bà Hương thông tin, ở vị trí nhân viên quản lí kho, khoảng 70% hồ sơ ứng tuyển đến từ người làm trái ngành. Đối với vị trí nhân viên thiết kế có yêu cầu biết AutoCAD (phần mềm thiết kế hỗ trợ máy tính tự động), khoảng 60% hồ sơ không đúng chuyên ngành đào tạo. Tỉ lệ ứng viên trái ngành ở vị trí quản lí sản xuất chiếm khoảng 40%. Riêng với vị trí kế toán và các vị trí quản lí cấp cao, tình trạng làm trái ngành hầu như không xảy ra. Thực tế làm việc cho thấy, khoảng cách giữa kiến thức nhà trường và yêu cầu của doanh nghiệp ở một số nhóm ngành vẫn còn khá lớn. Nhân sự khối kĩ thuật điện tử khi mới vào làm còn khá ngơ ngác trước công việc thực tế; khối thiết kế cùng logistics và kho vận gần như phải đào tạo lại từ đầu. Riêng khối kế toán dù có lợi thế tiếp cận nhanh với phần mềm thuế và kế toán tổng hợp theo định dạng thuế, nhưng vẫn lúng túng khi lập các báo cáo nội bộ thực tế. “Thông thường, một sinh viên được đào tạo chính quy đúng chuyên ngành phải mất khoảng 4-5 tháng mới có thể tự tạo ra sản phẩm hoặc làm việc độc lập ở mức cơ bản nhất mà không cần người trực tiếp giám sát, cầm tay chỉ việc”, bà Hương nói. Tại tuần lễ việc làm “Career Week 2026” của Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa qua, bà Mai Nam Phương, Trưởng phòng Nhân sự Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72 cho rằng, thị trường lao động hiện nay đang tồn tại nghịch lí: Cơ hội việc làm không thiếu nhưng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp lại chưa nhiều. Theo bà Phương, bên cạnh kiến thức chuyên môn, các doanh nghiệp ngày càng coi trọng khả năng thích ứng, tinh thần học hỏi và sự kiên trì của người lao động trẻ. MƯỢN DANH ĐỂ TUYỂN SINH Để lý giải cho kiểu lãng phí trên, phải kể tới hiện tượng đào tạo thiếu nghiêm túc, chạy theo số lượng, bất chấp chất lượng; điển hình như “thuê” bằng tiến sỹ, “mượn” chức danh giáo sư để đủ điều kiện nâng cao chỉ tiêu tuyển sinh. Phó hiệu trưởng một trường đại học tại Hà Nội chỉ ra thực trạng đáng lo ngại khi một số cơ sở giáo dục xuất hiện tình trạng giảng viên cơ hữu nhưng gần như vắng bóng trong hoạt động đào tạo. Dù có đầy đủ hồ sơ, hợp đồng, nhận lương hàng tháng, thậm chí đứng tên công bố khoa học cho trường, song họ lại dạy rất ít giờ, không mấy khi sinh hoạt chuyên môn, xây dựng chương trình hay hướng dẫn người học. Tiến sỹ Đỗ Mai Lâm (Hà Nội), tu nghiệp từ châu Âu về, đầu quân cho một doanh nghiệp sản xuất ô tô hàng đầu Việt Nam. Doanh nghiệp này đã “mượn” bằng tiến sỹ của anh Lâm để cơ hữu cho đủ chỉ tiêu của trường cao đẳng trực thuộc. Như vậy, tiến sỹ Lâm trên danh sách giảng dạy, nhưng thực tế lại làm tại phòng kinh doanh. Căn nguyên của vấn đề bắt nguồn từ áp lực phải đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng, vốn gắn liền với việc duy trì ngành học, đạt chuẩn cơ sở giáo dục và xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Trước sức ép mở ngành hoặc mở rộng quy mô đào tạo quá nhanh trong khi nội lực chưa theo kịp, các trường kí hợp đồng danh nghĩa với các tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư nhằm làm đẹp chỉ số nhân sự. Đáng chú ý, những nhà khoa học sắp hết tuổi lao động nhưng sở hữu nhiều công bố quốc tế được săn đón nhiều hơn cả, bởi họ vừa giúp hoàn thiện hồ sơ đội ngũ, vừa nâng cao chỉ số nghiên cứu khoa học cho nhà trường. Tình trạng “đánh trống ghi tên” này đặt ra dấu hỏi lớn về tính thực chất của đội ngũ giảng dạy. Nguy hiểm hơn, việc dùng những nhân sự ảo để hợp thức hóa và nới rộng quy mô tuyển sinh sẽ khiến số lượng sinh viên vượt xa năng lực đào tạo thực tế, đẩy mọi thiệt thòi về phía người học. Để chấm dứt lỗ hổng này, vị Phó hiệu trưởng trên đề xuất chuyển trọng tâm từ kiểm tra hồ sơ giấy tờ sang hậu kiểm hoạt động thực tế. Khi xác định năng lực tuyển sinh, cơ quan quản lí hoàn toàn có thể tận dụng chuyển đổi số để đối chiếu chéo dữ liệu hợp đồng, tiền lương, bảo hiểm xã hội với thời khóa biểu, khối lượng giờ giảng, học phần đảm nhiệm và kết quả hướng dẫn người học trên hệ thống quản lí giáo dục ĐH. Việc giám sát dựa trên dữ liệu vận hành thực tế sẽ triệt tiêu động cơ “thuê tên” của các cơ sở giáo dục chạy theo chỉ số cơ học. Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong cho thấy, từ cơ sở dữ liệu “ba công khai” (Công khai chất lượng đào tạo, công khai học phí, công khai cơ sở vật chất), giảng viên một số trường ĐH có tuổi đời cao, từ 80 tuổi trở lên. Dù lãnh đạo nhà trường khẳng định những người này chỉ đảm nhận vai trò thành viên hội đồng trường nhưng trong “ba công khai”, họ nằm trong danh sách giảng viên cơ hữu, trình độ từ tiến sĩ, chức danh giáo sư, phó giáo sư và ngành tham gia giảng dạy. NGHIÊM HUÊ Việc đào tạo không sát với thị trường lao động khiến nhiều sinh viên ra trường đi làm trái ngành buộc nhà tuyển dụng phải đào tạo lại. Một lý do khác khiến chất lượng đào tạo chưa cao là một số trường ĐH sử dụng giáo sư, tiến sỹ “ảo” để đủ điều kiện nâng cao chỉ tiêu tuyển sinh. ĐẠI PHẪU ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC “Nếu các trường đại học ở Việt Nam đào tạo kỹ sư ra kỹ sư, thợ ra thợ thì doanh nghiệp không phải tốn tiền đào tạo lại. Nhưng vì không có nhân sự chất lượng đáp ứng yêu cầu, họ buộc phải cho nhân viên đi học”. Ông VŨ HỮU THẮNG, Giám đốc Cty Cổ phần Group Bắc Việt Bài 2: Đào tạo lãng phí, dùng giảng viên “ảo” 129 em vẫn chưa đến lớp Tân sinh viên năm 2026 nhập học tại trường ĐH ở Hà Nội Sinh viên làm hồ sơ nhập học tại một trường đại học ở Hà Nội VỤ PHỤ HUYNH PHẢN ĐỐI SÁP NHẬP ĐIỂM TRƯỜNG: Sau 3 tuần năm học mới, 129 học sinh ở thôn Tiến Sơn (xã Quỳnh Tam, Nghệ An) vẫn chưa đến lớp do phụ huynh phản đối việc chuyển các em từ điểm trường lẻ về điểm chính và phân hiệu.

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