Báo Tiền Phong số 259

THỨ TƯ 16/9/2026 Số 259 0977.456.112 Vững bước nhờ “Tâm tình đồng đội” TUYỂN BÁC SĨ NỘI TRÚ: Vì sao mỗi trường một cách? KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG “MẠNH AI NẤY LÀM” Kiện toàn nhân sự lãnh đạo Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam TRANG 7 TRANG 6 TRANG 2 TRANG 3 Điện Kính Thiên trước cuộc đại phục dựng TRANG 8-9 TRANG 4-5 Phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm là mở rộng quảng trường, công viên, tuyến đi bộ và kết nối giữa hồ với các không gian xung quanh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana ẢNH: TTXVN VIỆT NAM-THÁI LAN NHẤT TRÍ TẠO THÊM NHỮNG KẾT NỐI THỰC CHẤT LẮNG NGHE TRANG 12 CHUYỆN HÔM NAY Nỗi lo đầu năm học XEM TIẾP TRANG 9 n NGUYỄN TUẤN Năm học mới vừa bắt đầu, nhưng những câu chuyện khiến phụ huynh lo lắng đã liên tiếp xuất hiện. Khi thì thực phẩm ôi thiu, bốc mùi được đưa vào trường học; khi thì bữa ăn bán trú chậm muộn, lèo tèo vài cọng giá, ít miếng thịt bèo nhèo. ý kiến nhân dân

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII báo cáo về kết quả Đại hội và đề xuất những định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2026 - 2031. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, những kết quả của nhiệm kỳ trước rất đáng trân trọng; nhưng điều quan trọng hơn là từ những gì đã làm được, chưa làm được, rút ra được những bài học kinh nghiệm, xác định được những tầm nhìn và định hướng chiến lược, nội dung, phương pháp thực hiện hiệu quả hơn, để đóng góp thiết thực hơn cho đất nước. Bước vào giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, phải đặt ra yêu cầu cao hơn. Đối ngoại nhân dân không thể chỉ dừng ở việc mở rộng quan hệ, mà phải từng bước xây dựng được những mạng lưới có chiều sâu, có khả năng kết nối và huy động; từ tạo dựng thiện cảm phải tiến tới xây dựng niềm tin; từ những mối quan hệ và mạng lưới đối tác phải tạo ra nguồn lực cụ thể phục vụ phát triển đất nước. Nói cách khác, phải chuyển từ “có mối quan hệ” sang “có quan hệ thực chất, hiệu quả”, góp phần gia tăng sức mạnh của Việt Nam. Đối ngoại nhân dân cần tạo điều kiện để các tổ chức, chuyên gia và cộng đồng Việt Nam cùng đối tác quốc tế tham gia những sáng kiến có ích cho cả hai phía. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, về nhận thức đối với vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của đối ngoại nhân dân, phải thấm sâu đến từng cán bộ, công chức, hội viên và các tổ chức thành viên ở Trung ương, địa phương. Liên hiệp và các tổ chức thành viên phải chủ động tham mưu, nhận việc và chứng minh vai trò bằng kết quả. Khi mỗi cán bộ, hội viên có năng lực và làm tốt phần việc của mình, mới có thể huy động được sự phối hợp và sức mạnh của cả hệ thống chính trị. ĐỂ TRÍ THỨC, DOANH NHÂN KIỀU BÀO TRỞ THÀNH “ĐẠI SỨ THIỆN CHÍ” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đối ngoại nhân dân có thể mở “kênh đối thoại bổ trợ và linh hoạt”, phối hợp với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước xử lý những vấn đề phức tạp trong quan hệ với các nước; phát huy lợi thế tiếp cận những nguồn tin đa chiều, kiểm chứng và phân tích để nhận diện xu hướng, từ đó tham mưu kịp thời cho Đảng và Nhà nước, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa. Cùng với đó, cần mở rộng quan hệ với nghị sĩ, học giả, CEO quốc tế, phải đồng thời nuôi dưỡng tình cảm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tạo điều kiện để trí thức, doanh nhân kiều bào đóng góp và trở thành những “đại sứ thiện chí” tự nhiên của đất nước. Sự gắn kết giữa giới tinh hoa, kiều bào và bạn bè quốc tế sẽ tạo nền tảng vững chắc cho đối ngoại nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần thể hiện vai trò nòng cốt bằng cách tham mưu cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy tụ hoạt động đối ngoại của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng và các địa phương. Mỗi bên có thế mạnh và mạng lưới riêng; điều quan trọng là xác định được mục tiêu chung, chia sẻ thông tin và phối hợp trong từng việc cụ thể. Phải khắc phục tình trạng “mạnh ai nấy làm”, để nguồn lực không bị phân tán. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương khẩn trương phối hợp, tham mưu cho Đảng và Nhà nước hoàn thiện thể chế về đối ngoại nhân dân; tháo gỡ vướng mắc trong chia sẻ thông tin, phối hợp liên ngành, đào tạo và luân chuyển cán bộ; có cơ chế tài chính linh hoạt theo hướng đặt hàng, khoán việc; đồng thời tạo điều kiện để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham gia những cơ chế điều phối quốc gia phù hợp với chức năng của mình. Cơ chế thông thoáng phải đi cùng trách nhiệm và kết quả cụ thể, để đối ngoại nhân dân phát huy đầy đủ vai trò của một trụ cột đối ngoại; rà soát, sắp xếp lại bộ máy theo hướng "quý hồ tinh bất quý hồ đa". Cán bộ đối ngoại nhân dân thế hệ mới phải là những người vững về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ và nhạy bén với thời cuộc. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 16/9/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Khắc phục tình trạng “mạnh ai nấy làm” Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần thể hiện vai trò nòng cốt bằng cách tham mưu cho MTTQ Việt Nam quy tụ hoạt động đối ngoại của các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng và các địa phương. Phải khắc phục tình trạng “mạnh ai nấy làm”, để nguồn lực không bị phân tán. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII cần cụ thể hóa chương trình hành động ngay sau Đại hội. Việc gì đã đủ điều kiện thì phải tập trung làm ngay. Mỗi nhiệm vụ quan trọng phải xác định rõ sản phẩm, kết quả và trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Sáng 15/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tiến sĩ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao đổi chuyên đề: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “là đạo đức, là văn minh”, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới” với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, vừa qua, các nghị quyết, quyết sách được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 đánh dấu sự chuyển đổi quan trọng từ cải cách tổ chức bộ máy sang nâng cao năng lực quản trị, năng lực vận hành của Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu kỹ 4 bước chuyển chiến lược và các nội dung được đề cập, từ đó các học viên áp dụng theo tình hình thực tiễn tại cơ quan, địa phương, đơn vị mình. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu bật phương hướng công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; về 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; trong đó, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường xây dựng Đảng về chính trị. Trong thời gian tới, theo Thường trực Ban Bí thư, cần tập trung cho 3 giải pháp đột phá. Cụ thể, phải nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân; triển khai hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới bảo đảm vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng… Theo Thường trực Ban Bí thư, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, "là đạo đức, là văn minh" thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng. Đây là vấn đề có tính chiến lược, then chốt, căn bản, cốt lõi, lâu dài, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, sự sống còn của chế độ, sự phát triển của đất nước, do vậy phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả và có sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, hành động quyết liệt vì nước, vì dân của những người đứng đầu, của toàn thể cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. T.PHONG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII ẢNH: TTXVN Đẩy mạnh phân cấp, kiểm soát quyền lực Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, cần tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng… “Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược phải quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt quan điểm, chủ trương về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, ‘là đạo đức, là văn minh’, đủ sức đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới”. Thường trực Ban Bí thư TRẦN CẨM TÚ

3 n Thứ Tư n Ngày 16/9/2026 THỜI SỰ Sáng 15/9, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ tư khóa IX, diễn ra trực tiếp kết hợp trực tuyến. Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Phát biểu khai mạc Hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, hội nghị tập trung cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, trong đó có chương trình hành động của Hội LHTN Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. “Là tổ chức chính trị xã hội rộng rãi của thanh niên với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt, Hội LHTN Việt Nam phải cụ thể hóa các định hướng của Đoàn bằng những hoạt động, phong trào phù hợp, trong đó có phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi đã được xác lập từ đầu nhiệm kỳ”, anh Lâm nhấn mạnh. Anh Nguyễn Tường Lâm cũng nêu rõ, hội nghị tập trung cho ý kiến, trao đổi về báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 9 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2026. Xác định nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2027. Sửa đổi, bổ sung quy chế thi đua, khen thưởng của Hội khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Một nội dung quan trọng nữa tại hội nghị, theo anh Lâm là công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo của Hội LHTN Việt Nam trong thời gian tới. THỐNG NHẤT TRÌNH NHIỀU NỘI DUNG Tại hội nghị anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam trình bày tờ trình xin ý kiến Ủy ban T.Ư Hội về một số nội dung quan trọng. Về dự thảo báo cáo công tác Hội và phong trào thanh niên 9 tháng đầu năm 2026, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục được triển khai đồng bộ trên 5 nội hàm, gồm: Thanh niên Việt Nam yêu nước; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; học tập, sáng tạo, khởi nghiệp; tình nguyện vì cộng đồng; đoàn kết, hội nhập, phát triển. Các hoạt động được triển khai sâu rộng, gắn với những sự kiện chính trị - xã hội lớn, tạo sức lan tỏa trong thanh niên và cộng đồng. Về công tác và định hướng hoạt động lớn trong năm 2027, chủ đề dự kiến là “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”. Dự kiến trong năm 2027 có 18 hoạt động lớn, trong đó có “Tháng ba biên giới”, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc”, Hành trình Thanh niên khởi nghiệp, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” và Giải thưởng Tình nguyện quốc gia. Về dự thảo Chương trình hành động của Hội LHTN Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, chương trình được xây dựng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội, với các nhóm nội dung trọng tâm về tuyên truyền, giáo dục; phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”; phát triển toàn diện thanh niên; xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Hội nghị đã quyết nghị, thống nhất các nội dung để trình Ủy ban T.Ư Hội xem xét thông qua. Trong đó, có công tác kiện toàn nhân sự Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX. Cụ thể, điều chỉnh đề án Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029, điều chỉnh số lượng ủy viên Ủy ban T.Ư Hội từ 119 xuống 118 anh, chị. Giới thiệu 38 anh, chị tham gia Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX; giới thiệu 10 anh, chị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX. Thống nhất giới thiệu 2 nhân sự giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX. XUÂN TÙNG Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 4 khóa IX đã thảo luận, quyết nghị thông qua nhiều nội dung quan trọng để trình Ủy ban T.Ư Hội, trong đó có nội dung kiện toàn nhân sự lãnh đạo; chương trình hành động của Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG Chiều 15/9, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5 khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự hội nghị có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Chủ trì hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Tại hội nghị lần này đã kiện toàn các chức danh của Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Hội nghị hiệp thương thống nhất rút tên các anh, chị do đã chuyển công tác hoặc không có điều kiện tham gia Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX. Trong đó, thống nhất để anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn thôi giữ chức danh Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX. Hội nghị cũng hiệp thương chọn cử bổ sung các anh, chị vào Ủy ban T.Ư Hội khóa IX, thường trực Đoàn Chủ tịch; các chức danh chủ chốt của T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX. Hội nghị đã hiệp thương cử anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam làm Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX. Anh Nguyễn Kim Quy (SN 1984, quê Bắc Ninh), trình độ chuyên môn thạc sĩ, cao cấp lý luận chính trị. Anh Nguyễn Kim Quy trải qua nhiều vị trí công tác tại T.Ư Đoàn và T.Ư Hội LHTN Việt Nam, như: Chánh văn phòng T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn; Trưởng ban Mặt trận thanh niên T.Ư Đoàn; Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Hội nghị cũng hiệp thương cử 2 Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa IX là: Anh Lê Hải Long (SN 1985, quê Phú Thọ) - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; trình độ chuyên môn thạc sĩ, lý luận chính trị cao cấp. Anh Đỗ Tuấn Hanh (SN 1985, quê Ninh Bình) - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư, Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; trình độ chuyên môn thạc sĩ, lý luận chính trị cao cấp. XUÂN TÙNG Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5 khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 hiệp thương cử anh Nguyễn Kim Quy làm Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; hiệp thương cử anh Lê Hải Long và anh Đỗ Tuấn Hanh làm Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Anh Nguyễn Kim Quy làm Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Anh Nguyễn Minh Triết và anh Nguyễn Tường Lâm tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam ẢNH: XUÂN TÙNG Với kết quả kiện toàn nhân sự tại Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5 khoá IX, hiện Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam gồm 7 anh, chị: Anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Anh Đỗ Tuấn Hanh - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Anh Đặng Hồng Anh - Chủ tịch T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC; TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, Chủ tịch T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL), Chủ nhiệm CLB Nghệ sĩ trẻ Việt Nam; Anh Nguyễn Ngọc Toàn – Tổng Biên tập báo Thanh Niên; PGS.TS Đào Việt Hằng – Giảng viên trường ĐH Y Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Nội soi – Bệnh viện Y Hà Nội, Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học tiêu hoá Việt Nam, Chủ tịch Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Kiện toàn nhân sự lãnh đạo Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam

4 XÃ HỘI n Thứ Tư n Ngày 16/9/2026 Lắng nghe ý kiến nhân dân Sáng 15/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu thống nhất nhận thức và quyết tâm hành động trong toàn Đảng bộ thành phố, sớm cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương và các chương trình, kế hoạch hành động của thành phố vào thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Ông Trần Đức Thắng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh, trí tuệ và năng lực hành động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Ông Thắng cũng yêu cầu tiếp tục đánh giá đúng thực tiễn quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm mô hình mới ngày càng vận hành đồng bộ, thông suốt. Chính quyền thành phố và chính quyền cấp xã phải gắn kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, phân cấp, phân quyền dứt khoát phải đi đôi với phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, gắn với nguồn lực, năng lực thực hiện và kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Mục tiêu cuối cùng là cả hai cấp chính quyền đều hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, gần dân, sát thực tiễn hơn và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn. Với đội ngũ cán bộ, đảng viên của thành phố, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh phải có sự trưởng thành tương xứng cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy, năng lực và phương pháp công tác. Phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn, năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải thực sự sâu sát thực tiễn, chủ động nhận diện và giải quyết những vấn đề mới, việc khó, những điểm nghẽn, ách Từ ngày 7-26/9, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp UBND phường Cửa Nam tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, H1-1C và quy hoạch chi tiết khu vực hồ Hoàn Kiếm. Phạm vi nghiên cứu rộng gần 66 ha, thuộc phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Các phương án hiện mới là nội dung nghiên cứu, chưa phải phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. HÌNH KHỐI MANG TÍNH “CƠ HỌC - HIỆN ĐẠI HÓA” HOÀN TOÀN XA LẠ Theo ý tưởng tổng thể, hồ Hoàn Kiếm được tổ chức như một quảng trường lớn - biểu tượng của Thủ đô, kết nối với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, hình thành không gian lịch sử - văn hóa - nghệ thuật. Đáng chú ý, phương án quy hoạch bố trí công trình xây dựng mới là Tháp tài chính quốc tế tại khu đất Bảo tàng Cách mạng cũ. Quy hoạch đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ vị trí, tầng cao, hình khối và hình thức kiến trúc của công trình này, bảo đảm không che chắn các trục nhìn quan trọng, không phá vỡ không gian phía trước Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và không làm suy giảm giá trị của các công trình lịch sử, văn hóa trong khu vực. Tuy nhiên, việc xây dựng tòa Tháp tài chính quốc tế khiến nhiều người dân đặt câu hỏi: Liệu có cần thiết xây dựng một cao ốc giữa không gian kiến trúc Pháp như vậy không? Kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, nếu quan sát phối cảnh tổng thể khu vực Nhà hát Lớn thì công trình tháp tài chính xuất hiện với hình khối vát chéo, góc cạnh sắc nhọn và diện tích bề mặt kính rất lớn. Hình khối mang tính “cơ học - hiện đại hóa” này hoàn toàn xa lạ và triệt tiêu tính mềm mại, nhịp điệu kiến trúc cổ điển của Nhà hát Lớn hay Bảo tàng Lịch sử Quốc gia xung quanh. Trao đổi với PV Tiền Phong, TS, KTS. Lê Phước Anh - Trưởng Khoa Kiến trúc, Đô thị và Khoa học bền vững, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho biết, Hồ Gươm là sự tích tụ phản ánh nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau: Thời phong kiến, thời Pháp thuộc, thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và thời kỳ mở cửa. “Chúng ta cần bảo tồn sự hiện diện đa dạng này thay vì biến nơi đây thành cảnh quan chỉ đại diện cho một hoặc hai thời kỳ. Thực hiện điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng với lịch sử mà còn nhờ vậy, nhiều cộng đồng và thế hệ khác nhau mới tiếp tục được thấy ký ức của họ ở đó”, ông Anh nói. GÌN GIỮ KHÔNG GIAN VĂN HÓA, KÝ ỨC CHO CỘNG ĐỒNG Theo TS, KTS. Lê Phước Anh, đồ án quy hoạch hiện tại với các bản phối cảnh chỉ nên xem là một phương tiện để tất cả cùng nhau trao đổi, thảo luận hơn là một phương án cố định để thực thi ngay. Bên cạnh đó, cần dung hòa giữa việc lưu giữ giá trị lịch sử với việc kiến tạo không gian phát triển mới, đồng thời tính đến đời sống của cư dân lân cận vốn là những đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp. “Mọi người quay lại một không gian công cộng không chỉ vì nơi đó đủ rộng, tiện nghi hay an toàn, mà thường còn vì mong muốn tìm lại những ký ức. Đối với Hồ Gươm, nó có thể là những hình ảnh tuổi thơ hay kỷ niệm một thời thanh niên được sống lại qua những buổi đi dạo hay ăn kem cùng gia đình, người thân… Sức hấp dẫn ở đây đến từ cảm giác thư thái khi trải nghiệm sự phong phú, đa dạng của rất nhiều thời kỳ. Nếu nó chỉ phản ánh bức tranh một màu về lịch sử hay phong cách sẽ rất khó quyến rũ được nhiều người”, KTS Lê Phước Anh chia sẻ. Đối với tòa Tháp tài chính quốc Nói về việc thành phố đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu sông Hồng, điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận, Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng phải chủ động thông tin chính thống để người dân biết sớm, biết đầy đủ, lắng nghe nhiều chiều, tiếp thu có chọn lọc, phát huy tối đa sự đóng góp trí tuệ của nhân dân. Chuyên gia đánh giá, phối cảnh tòa Tháp tài chính quốc tế tại khu đất Bảo tàng Cách mạng cũ thể hiện sự xung đột về tỷ lệ và hình thái của dự án mới với cảnh quan lịch sử hiện có. Ngoài ra, việc ưu tiên một khối tòa nhà lớn cho mục đích thương mại và tài chính sẽ làm thay đổi tinh thần vùng lõi di sản. Phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm là mở rộng quảng trường, công viên, tuyến đi bộ và kết nối giữa hồ với các không gian xung quanh Phối cảnh Tháp tài chính quốc tế tại khu đất Bảo tàng Cách mạng cũ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SÔNG HỒNG VÀ HỒ GƯƠM: XÂY THÁP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CẠNH NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI: Bí thư Thành ủy Hà Nội nói: “Điều này rất có ý nghĩa khi thành phố đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu sông Hồng, điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận, hàng trăm quy hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm… đòi hỏi phải chủ động thông tin chính thống để người dân biết sớm, biết đầy đủ, lắng nghe nhiều chiều, tiếp thu có chọn lọc, phát huy tối đa sự đóng góp trí tuệ của nhân dân đối với những vấn đề lớn của Thủ đô”. Lo phá vỡ kiến trúc cổ Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ẢNH: Q.T

5 n Thứ Tư n Ngày 16/9/2026 XÃ HỘI tế tại khu đất Bảo tàng Cách mạng cũ, ông Lê Phước Anh cho rằng bản phối cảnh thể hiện sự xung đột về tỷ lệ và hình thái của dự án mới với cảnh quan lịch sử hiện có. Hơn nữa, việc ưu tiên một khối tích lớn cho mục đích thương mại và tài chính thay vì dành cho văn hóa sẽ làm thay đổi tinh thần vùng lõi di sản. Trong khi đó tại các trục đường như Hàng Vôi, Hàng Tre hay Trần Quang Khải bên cạnh đã tương đối dày đặc các cao ốc tài chính là trụ sở ngân hàng. Việc nhồi thêm vào đây một công trình thương mại quy mô như vậy, nhất là trên nền đất vốn từng là Bảo tàng Cách mạng, sẽ khó thuyết phục được người dân và có thể mang đến những thông điệp không hay. Ngay việc đề xuất một sân khấu ngoài trời rầm rộ phía sau Nhà hát Lớn cũng sẽ làm mất đi những đặc trưng của không gian khu vực và vẻ hài hòa tự nhiên mà phải trải qua nhiều thế hệ mới hình thành. Vị chuyên gia khẳng định: Các công trình như Bảo tàng Cách mạng (do người Pháp xây dựng), Bảo tàng Địa chất và đặc biệt là Cung Thiếu nhi Hà Nội - một tuyệt tác của phong cách kiến trúc hiện đại, cần được bảo tồn để duy trì ký ức tập thể cũng như sự ổn định về cấu trúc của một đô thị lịch sử. Về lâu dài, vị chuyên gia đề xuất cần có thêm những lắng nghe và đánh giá khách quan từ nhiều phía để thực hiện những điều chỉnh cả về tổng thể và chi tiết nếu không muốn những giá trị không thể thay thế bị xóa sổ. “Chúng ta có trách nhiệm trả lại đúng không gian văn hóa và ký ức tập thể cho cộng đồng, bởi Hà Nội không thể phát triển bền vững nếu tự tay xóa bỏ linh hồn của chính mình”, KTS Lê Phước Anh chia sẻ. TRẦN HOÀNG tắc thuộc lĩnh vực, địa bàn được giao, biến chủ trương, nghị quyết thành chương trình, công việc và sản phẩm cụ thể, lấy hiệu quả công việc, sự chuyển biến của địa phương, cơ quan, đơn vị và kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo năng lực, trách nhiệm. Bí thư Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tạo môi trường để cán bộ có năng lực, có tâm huyết được phát huy, cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung được khuyến khích, bảo vệ, đồng thời, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, cũng như lợi dụng chủ trương khuyến khích đổi mới, sáng tạo để thực hiện những động cơ không trong sáng, vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm. Bí thư Hà Nội cũng nêu rõ cần đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, tổ chức lại không gian phát triển, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển Thủ đô. Theo ông, đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định trực tiếp đến khả năng hiện thực hóa những mục tiêu phát triển rất cao mà Trung ương và thành phố đặt ra trong giai đoạn tới. Để đạt được các mục tiêu, ông Thắng yêu cầu sớm khắc phục tình trạng đất đai bị sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang, dự án chậm triển khai, tồn đọng kéo dài, tiếp tục khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Một vấn đề nữa, theo Bí thư Hà Nội, cần tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các nguy cơ, vấn đề phức tạp từ sớm, từ cơ sở (đặc biệt trong quá trình triển khai các dự án lớn, công trình trọng điểm của thành phố). Tập trung giải quyết những vấn đề tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người dân Thủ đô như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, an toàn xã hội, chất lượng hạ tầng và dịch vụ công. Bí thư Hà Nội cũng lưu ý làm tốt công tác tư tưởng, chủ động truyền thông chính trị, truyền thông chính sách, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện. Công tác tư tưởng cần chủ động hơn một bước, làm tốt công tác dự báo, chuẩn bị tư tưởng, cung cấp thông tin và định hướng nhận thức ngay từ khi xây dựng, triển khai các chủ trương lớn, mới, khó của thành phố. Trong quá trình thực hiện, kịp thời giải thích, đối thoại, lắng nghe và phản hồi những vấn đề nhân dân quan tâm. “Điều này rất có ý nghĩa khi thành phố đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu sông Hồng, điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận, hàng trăm quy hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm… đòi hỏi phải chủ động thông tin chính thống để người dân biết sớm, biết đầy đủ, lắng nghe nhiều chiều, tiếp thu có chọn lọc, phát huy tối đa sự đóng góp trí tuệ của nhân dân đối với những vấn đề lớn của Thủ đô”, ông Thắng nêu. TRƯỜNG PHONG Ghi nhận của PV Tiền Phong tại Trường tiểu học Lê Trọng Tấn, 10 giờ sáng ngày 15/9, nhân viên bếp tất bật chia cơm và thức ăn vào khoảng 2.000 khay cho học sinh của trường. Ngoài phần cơm cho học sinh ở điểm chính, số còn lại được đóng thùng đưa lên xe chuyên dụng để chở về hai phân hiệu cho học sinh ăn trưa. Trước khi xe di chuyển, nhân viên y tế dán nhãn niêm phong. Sáng nay, chị Bùi Thị Duy, phụ huynh có con học lớp 2A3 ở trường cho biết, những ngày qua, thông tin liên quan thực phẩm đầu vào có mùi khiến chị vô cùng lo lắng. Trên các hội nhóm, phụ huynh liên tục trao đổi để nắm tình hình. Điều chị mong muốn là gửi con ăn bán trú ở trường, làm thế nào để bữa ăn đảm bảo chất lượng. Bà Bùi Thị Bích Hường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn cho biết, năm học này, Công ty Cổ phần tập đoàn VAS Group là đơn vị ký hợp đồng, tổ chức nấu ăn tại bếp ăn của trường. 5 giờ sáng ngày 11/9, bà và đại diện cha mẹ học sinh và nhân viên y tế cùng kiểm tra thực phẩm đầu vào bếp ăn bán trú. Ngay khi kiểm tra bằng cảm quan như nhìn, sờ, ngửi, cùng các bước kiểm tra về khối lượng, tem nhãn và thông tin truy xuất trước khi đưa vào sơ chế, nhận thấy một số thực phẩm như gà, tôm do đơn vị cung cấp giao đến không đảm bảo độ tươi, nhà trường đã từ chối tiếp nhận, yêu cầu đổi sang nguyên liệu khác đạt yêu cầu trước khi chế biến. Biên bản từ chối nhận được lập sáng 11/9 ghi rõ: “Do một số gà và tôm bị hỏng, ngả màu nên nhà trường cho quay đầu toàn bộ 102,5 kg ức gà lọc xương và 122 kg tôm, loại 150 - 200 con/kg”. Lý do từ chối nhận hàng theo biên bản là do: “Thực phẩm có mùi bất thường, không đảm bảo cảm quan”. Ngay bữa trưa hôm đó, trường này cũng buộc phải đổi món tôm rim thành thịt xay để đảm bảo giờ ăn. Bà Hường cho biết, sau sáp nhập, trường có gần 2.400 học sinh gồm ở trường chính và hai phân hiệu. Mỗi ngày, có 2.146 em đăng ký ăn bán trú tại trường. Mỗi suất ăn có giá 40.000 đồng, trong đó thành phố hỗ trợ 28.000 đồng, phụ huynh góp 12.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, một số phụ huynh cho con về nhà ăn bữa trưa. Ngày 14/9, số suất ăn giảm khoảng 30-40% so với ngày trước đó; ngày 15/9, suất ăn giảm khoảng 20%. Trong khi đó, số suất ăn tại trường chính và phân hiệu 2 không bị ảnh hưởng. “Với trách nhiệm của người đứng đầu, khi thực phẩm chưa đảm bảo theo đánh giá cảm quan, chúng tôi phải từ chối nhận”, bà Hường nói. Về đơn vị cung cấp thực phẩm, hiệu trưởng cho biết sau sự việc, UBND phường đã tổ chức các cuộc làm việc với sự tham gia của nhiều cơ quan, trong đó có công an, y tế và các bộ phận liên quan và đã có kết luận, chỉ đạo cụ thể. Nhà trường cho biết tiếp tục tăng cường kiểm soát thực phẩm đầu vào, phối hợp với phụ huynh và các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh. KHÔNG PHẢI CỨ VI PHẠM LÀ THAY THẾ Sự việc đã được nhà trường báo cáo UBND phường Yên Nghĩa. Qua xác minh cho thấy, nguồn thực phẩm tôm và thịt gà cung cấp cho bếp ăn Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn được thực hiện theo chuỗi cung ứng có hợp đồng giữa các đơn vị liên quan. Đối với tôm, là do Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group ký hợp đồng với Công ty TNHH Dejoy Việt Nam. Công ty TNHH Dejoy Việt Nam lại ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Ngự Thiện. Còn thịt gà là Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group ký hợp đồng với Công ty TNHH Dejoy Việt Nam. Công ty TNHH Dejoy Việt Nam ký hợp đồng với Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Quốc Khánh Việt Nam. Sau khi xảy ra sự cố, phường Yên Nghĩa buộc công ty chấm dứt hợp đồng với 2 đơn vị cung cấp tôm và thịt gà và lựa chọn nguồn cung thay thế bảo đảm chất lượng. Bà Bùi Thị Phương Dung, Chánh văn phòng UBND phường Yên Nghĩa cho biết, nếu công ty tiếp tục có vi phạm mới bị chấm dứt hợp đồng. Việc xử lý từng bước theo quy định trong hợp đồng. Còn ông Ngọc Đoài, Tổng Giám đốc Công ty VAS Group, đơn vị cung cấp thực phẩm, tổ chức nấu ăn cho Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) lý giải, trước khi thực phẩm được đưa vào chế biến cho học sinh phải qua khâu kiểm soát. Cụ thể là quy trình kiểm tra, giám sát thực phẩm có sự phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và đại diện của công ty. “Nhà cung cấp đưa hàng đến trường thì đơn vị mới có thể kiểm tra thực tế. Vì đơn vị không thể đi đến tất cả các cơ sở của nhà cung cấp để kiểm tra từng lô hàng”, ông Đoài nói. HÀ LINH - CÔNG HƯỚNG Bữa ăn của học sinh sau vụ gà, tôm có mùi bất thường Hiệu trưởng đi động viên học sinh ăn cơm trưa 15/9 Sáng 11/9, nhà trường, phụ huynh phát hiện gà, tôm “có mùi bất thường” định đưa vào bếp ăn trường học Sau sự việc Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn (phường Yên Nghĩa, Hà Nội) phát hiện thịt gà, tôm “có mùi bất thường”, một số phụ huynh cho con về nhà ăn bữa trưa. Ngày 14/9, số suất ăn giảm khoảng 30-40% so với ngày trước đó; ngày 15/9, suất ăn giảm khoảng 20%. Định hướng quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, H1-1C và quy hoạch chi tiết khu vực hồ Hoàn Kiếm đối với khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và phụ cận: Nghiên cứu gắn kết hệ thống quảng trường, vườn hoa, bảo tàng và không gian kiến trúc cảnh quan phía Đông hồ Hoàn Kiếm; kết nối trục Tràng Tiền và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng; phát triển không gian văn hóa, nghệ thuật mở phía sau Nhà hát Lớn, hình thành không gian biểu diễn ngoài trời kết hợp với công trình hiện hữu. Phương án đồng thời nghiên cứu tổ chức lại không gian, hợp nhất Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Cách mạng cũ để hình thành quần thể văn hóa liên thông trên mặt đất và không gian ngầm; nghiên cứu bố trí công trình xây dựng mới (Tháp Tài chính quốc tế) tại khu đất Bảo tàng Cách mạng cũ sau khi hợp nhất hai bảo tàng.

6 n Thứ Tư n Ngày 16/9/2026 KHOA GIÁO NGƯỜI GIỎI CHỌN NGÀNH HAY NGÀNH CHỌN NGƯỜI GIỎI? Trong đào tạo y khoa, bác sĩ nội trú (BSNT) được xem là một trong những chương trình đào tạo chuyên sâu và có tính chọn lọc cao nhất. Thí sinh thường phải cạnh tranh ngay sau khi tốt nghiệp bác sĩ để giành một suất đào tạo kéo dài 3 năm, gắn chặt với môi trường bệnh viện. Điều đặc biệt, mỗi bác sĩ chỉ được thi duy nhất một lần trong đời, ngay sau khi tốt nghiệp ĐH. Hai phương thức tuyển sinh phổ biến hiện nay là đăng kí chuyên ngành trước, thi sau và thi trước, đăng kí chuyên ngành sau. Trường ĐH Y Hà Nội thực hiện phương thức thi trước, đăng kí nguyện vọng sau (Match Day) từ năm 2016. Phương thức này, khi có thứ hạng điểm thi, các thí sinh lần lượt được gọi tên tại Match Day. Người có thứ hạng cao hơn được quyền chọn chuyên ngành trước. Cách tuyển này tạo ra một cuộc cạnh tranh trực diện, điểm số quyết định quyền ưu tiên. Mỗi thí sinh có 30 giây để đưa ra lựa chọn. Thí sinh thứ hạng cao có nhiều cơ hội chọn ngành; người đứng sau có thể phải chấp nhận không còn chỉ tiêu ngành mong muốn. Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong tại Match Day 2026, không ít bác sĩ y khoa đã từ chối quyền đăng kí nguyện vọng vì ngành yêu thích đã hết suất. Những thí sinh này thường có điểm thi tốp 300 trở lên. Có thể thấy, mô hình này giúp hạn chế tình trạng thí sinh có thứ hạng cao đăng kí “nhầm” chuyên ngành. Tuy nhiên, tại Match Day, khi đến lượt lựa chọn, không ít thí sinh có điểm thi thứ hạng tốp giữa vẫn phân vân, ngập ngừng trước những chuyên ngành còn chỉ tiêu. Sự chần chừ ấy phần nào cho thấy, đó không phải là những lựa chọn ưu tiên của họ. Chỉ 30 giây để đưa ra quyết định có thể trở thành bước ngoặt nghề nghiệp, trong khi nhiều thí sinh chưa kịp hình dung mình sẽ gắn bó với chuyên ngành nào. Với những người không còn nhiều lựa chọn, Match Day đôi khi giống một cuộc “cưới trước, yêu sau”, chọn chuyên ngành trước khi có đủ thời gian để biết mình có thực sự phù hợp. Tuyển sinh BSNT tại Trường ĐH Y Dược TPHCM được thực hiện theo hình thức thí sinh đăng kí chuyên ngành ngay khi dự thi và không được đổi nguyện vọng sau khi nộp hồ sơ. Các trường như Trường ĐH Y Dược (ĐH Quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế), Trường ĐH Y Dược Cần Thơ cũng tổ chức cho thí sinh đăng kí chuyên ngành trước khi thi BSNT. Theo GS.TS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TPHCM, việc đăng kí chuyên ngành ngay từ đầu giúp quá trình tuyển chọn gắn trực tiếp với yêu cầu năng lực, nội dung đánh giá và chỉ tiêu của từng chuyên ngành; đồng thời xem xét mức độ phù hợp, động lực và cam kết của thí sinh đối với chuyên ngành đã chọn. Xác định chuyên ngành trước kì thi, thí sinh có điều kiện tìm hiểu kĩ, tự đánh giá sự đam mê và phù hợp với chuyên ngành, từ đó các thí sinh có sự chuẩn bị, có định hướng cho quá trình thi tuyển cũng như học tập sau này. GS Trần Diệp Tuấn khẳng định, mỗi mô hình tuyển sinh có ưu điểm, lợi thế riêng. GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho hay, trong hơn 50 năm đào tạo BSNT, nhà trường trải qua nhiều phương thức tuyển chọn và đăng kí chuyên ngành khác nhau. Từ việc chỉ thủ khoa được chọn chuyên ngành, đến đăng kí trước thi sau, rồi phỏng vấn nhưng khi quy mô đào tạo tăng lên, nhà trường đặt yêu cầu phải tìm được một phương thức đăng kí chuyên ngành bảo đảm tính khách quan, công bằng, minh bạch và công khai. Từ đó, Match Day được lựa chọn. CẦN THỐNG NHẤT CHUẨN “ĐẦU VÀO” Một chuyên gia nhìn nhận, cách tuyển sinh BSNT hiện nay cần phải được đánh giá toàn diện, đặc biệt các môn thi, hình thức thi. Ông lấy ví dụ, kì thi BSNT của Trường ĐH Y Hà Nội có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Ông cho rằng, Match Day đang giao thoa nửa vời giữa mô hình của Pháp và Mỹ. Vì Match Day bỏ rơi truyền thống Pháp khi không còn những bài thi tự luận cân não, không còn những buổi bảo vệ ca bệnh lâm sàng trực diện để thử thách bản lĩnh; chưa chạm tới tiêu chuẩn Match Day Mỹ khi hoàn toàn thiếu vắng khâu đánh giá hồ sơ năng lực thực hành và sự phỏng vấn đa chiều từ phía cơ sở y tế. Theo vị chuyên gia, để khôi phục lại giá trị cốt lõi và hướng tới một hệ thống đào tạo BSNT thực chất, có ba trục thay đổi. Thứ nhất, thay vì những câu hỏi trắc nghiệm rập khuôn, cần đưa trở lại các bài thi tự luận tình huống lâm sàng phức tạp và vòng vấn đáp trực tiếp trước hội đồng chuyên môn. Đây là nơi các bậc tiền bối thử thách bản lĩnh, tư duy phản biện và đạo đức của người bác sĩ tương lai, những thứ mà máy chấm trắc nghiệm hoàn toàn bất lực. Thứ hai, bệnh viện tiếp nhận và các bộ môn phải có quyền phỏng vấn và đánh giá ứng viên. Điểm số thi lí thuyết chỉ nên là điều kiện cần, điều kiện đủ phải là sự phù hợp giữa năng lực hành nghề của học viên và nhu cầu thực tế của cơ sở y tế. Cuối cùng, ứng dụng công nghệ hiện đại (như chấm điểm mở, ghi âm/ghi hình buổi vấn đáp lâm sàng) để bảo vệ tính công bằng, chống tiêu cực, thay vì vì sợ tiêu cực mà giản lược hóa toàn bộ kì thi thành các ô khoanh trắc nghiệm vô hồn. Có ý kiến cho rằng cần có một kì thi quốc gia đánh giá chuẩn chất lượng đầu ra của đội ngũ bác sĩ sau 6 năm học ĐH. Từ kết quả này có thể lựa chọn tuyển sinh BSNT hoặc chuyên khoa. Tuy nhiên, vị chuyên gia khẳng định, kì thi quốc gia chỉ là điều kiện cần để sàng lọc chất lượng đầu ra của bác sĩ. Còn việc phân bổ họ vào đâu phụ thuộc vào mô hình kinh tế y tế. Mỹ dựa vào thuật toán ghép đôi tự do (thị trường tự do có điều tiết), Nhật Bản học theo Mỹ nhưng bóp chặt chỉ tiêu vùng, Hàn Quốc chuộng tuyển dụng trực tiếp qua các bệnh viện lớn, còn châu Âu chuộng phân bổ theo điểm số hoặc kế hoạch tập trung của nhà nước. Nếu BSNT được coi là lực lượng bác sĩ chuyên khoa chất lượng cao, việc thống nhất một chuẩn năng lực đầu vào có thể quan trọng không kém việc thống nhất chương trình đào tạo đầu ra. Các trường vẫn có thể giữ quyền tự chủ về cách tổ chức tuyển sinh. Nhưng những năng lực cốt lõi như kiến thức y học nền tảng, tư duy lâm sàng, khả năng giao tiếp, đạo đức nghề nghiệp và năng lực giải quyết vấn đề có thể cần được xác định thành một khung chung. Từ đó, mỗi trường có thể bổ sung các tiêu chí phù hợp với chuyên ngành và bệnh viện thực hành. NGHIÊM HUÊ Ứng viên xác nhận chuyên ngành BSNT sau khi đã đưa ra lựa chọn tại Match Day 2026 ẢNH: NGHIÊM HUÊ Thầy cô bộ môn vui mừng đón BSNT về khoa tại Match Day 2026 ẢNH: NGHIÊM HUÊ Cùng đào tạo những bác sĩ được xem là “tinh hoa” của ngành Y, nhưng các trường đại học (ĐH) Y Dược đang sử dụng những cách tuyển chọn rất khác nhau: nơi thi rồi xếp hạng để chọn chuyên ngành, chỗ thi theo chuyên ngành đăng kí, nơi khác lại bổ sung phỏng vấn. Sự khác biệt này đặt ra câu hỏi về một chuẩn tuyển chọn chung cho nguồn nhân lực y tế đặc biệt này. Vì sao mỗi trường một cách? Nhận định từ các bác sĩ đã qua thời gian học nội trú cho thấy, đào tạo BSNT không phải cuộc thi tìm người giải đề giỏi nhất. Đó là quá trình chọn những bác sĩ trẻ có đủ nền tảng để tiếp tục được rèn luyện trong môi trường lâm sàng khắc nghiệt, nơi mỗi quyết định sau này có thể liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người bệnh. GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho hay, trong hơn 50 năm đào tạo BSNT, nhà trường trải qua nhiều phương thức tuyển chọn và đăng kí chuyên ngành khác nhau. Từ việc chỉ thủ khoa được chọn chuyên ngành, đến đăng kí trước thi sau, rồi phỏng vấn nhưng khi quy mô đào tạo tăng lên, nhà trường đặt yêu cầu phải tìm được một phương thức đăng kí chuyên ngành bảo đảm tính khách quan, công bằng, minh bạch và công khai. Từ đó, Match Day được lựa chọn. TUYỂN BÁC SĨ NỘI TRÚ:

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==