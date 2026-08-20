Báo Tiền Phong số 232

THỨ NĂM 20/8/2026 Số 232 0977.456.112 TRANG 3 ƯU TIÊN BỒI THƯỜNG BẰNG ĐẤT HOẶC NHÀ Ở TẠI CHỖ TRANG 16 TRANG 6-7 TRANG 15 TRANG 12 KẾT QUẢ THI LẦN 2 CHUYÊN TUYÊN QUANG: “Trắng” điểm 10 Tọa đàm gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng Ông chủ Facebook đối mặt phiên tòa lịch sử CHỦ ĐỘNG KIẾN TẠO KÝ ỨC QUỐC GIA Chiều 19/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn, bảo tàng ẢNH: TTXVN Doanh nghiệp cần nhiều hỗ trợ để phát triển bền vững ẢNH: U.P Khó khăn nguồn vốn rẻ TRANG 8-9 Giải mã hiện tượng cháy vé BIGBANG ÁP LỰC THÍCH ỨNG TRẬN TRANH SIÊU CÚP QUỐC GIA DIỄN RA LÚC 18H NGÀY 30/8 TRANG 4-5 TRANG 2 HƠN 155.000 DOANH NGHIỆP RÚT KHỎI THỊ TRƯỜNG: CHUYỆN HÔM NAY Gần 39 nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường TPHCM trong 7 tháng đầu năm là con số không thể đọc bằng thái độ bình thản. Bởi phía sau mỗi doanh nghiệp ngừng hoạt động là những dự án dang dở, các khoản nợ hay việc làm mất đi và niềm tin bị bào mòn. Giữ chân doanh nghiệp XEM TIẾ P TRANG 5 n NGỌC LÂM

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn, bảo tàng. Cùng dự có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi, phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, phải nhìn lại một cách nghiêm túc năng lực kiến tạo và cấu trúc của hệ thống bảo tồn, bảo tàng; đồng thời xử lý dứt điểm những bất cập, dự án kéo dài và từng bước làm giàu các bộ sưu tập quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, phải khắc phục những khoảng trống trong việc lưu giữ lịch sử Việt Nam từ khi đất nước giành độc lập đến nay, nhất là lịch sử của quá trình kiến thiết, phát triển và biến đổi xã hội; phải hình thành năng lực nhận diện và kiến tạo di sản của tương lai ngay từ khi những giá trị ấy bắt đầu được hình thành. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay không chỉ là bảo vệ những gì cha ông để lại, mà còn phải suy nghĩ nghiêm túc xem chúng ta sẽ để lại điều gì cho hàng trăm, hàng nghìn năm và mãi mãi về sau. Đây chính là bước chuyển từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo ký ức quốc gia, trong đó mỗi thế hệ không chỉ tiếp nhận những gì quá khứ để lại, mà còn có trách nhiệm tạo dựng và gìn giữ những giá trị có thể trở thành di sản của đất nước qua hàng trăm, hàng nghìn năm sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, phải coi dữ liệu lịch sử, văn hóa và di sản là một bộ phận cốt lõi của hạ tầng văn hóa quốc gia. Thiết lập Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia theo hướng thống nhất, liên thông, có thể kiểm chứng và sử dụng lâu dài. Có thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội để phát triển dữ liệu, trí tuệ nhân tạo trong bảo vệ, bảo tồn, chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế để phát triển công nghiệp văn hóa; phải giải quyết ngay bài toán bảo tồn số dài hạn... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), AI sẽ ngày càng tham gia sâu vào việc tìm kiếm, tổng hợp, diễn giải và truyền bá tri thức. Nếu dữ liệu lịch sử, văn hóa của Việt Nam không đầy đủ, không được tổ chức tốt và không do chính chúng ta làm chủ, thì về lâu dài, những hệ thống khác có thể trở thành nơi định hình cách thế giới và thậm chí chính người Việt Nam hiểu về lịch sử, văn hóa Việt Nam. Đây là câu chuyện về chủ quyền tri thức, về quyền tự mình tổ chức và kể câu chuyện của dân tộc mình, chứ không chỉ là một dự án chuyển đổi số của ngành văn hóa. Giá trị của mọi thiết chế bảo tồn và bảo tàng phải được khẳng định ở khả năng phục vụ con người, làm giàu đời sống xã hội và trao truyền giá trị cho các thế hệ tương lai. Thực tiễn cho thấy những bảo tàng có nội dung tốt, cách kể chuyện tốt, không gian tốt và trải nghiệm tốt vẫn có thể thu hút hàng triệu lượt người mỗi năm. Điều đó chứng minh rằng công chúng không xa rời bảo tàng, vấn đề là bảo tàng có thực sự tạo ra giá trị để công chúng tìm đến hay không. PV (theo TTXVN) 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 20/8/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Chủ động kiến tạo ký ức quốc gia Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu, cần chuyển từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo ký ức quốc gia, trong đó mỗi thế hệ không chỉ tiếp nhận những gì quá khứ để lại, mà còn có trách nhiệm tạo dựng và gìn giữ những giá trị có thể trở thành di sản của đất nước qua hàng trăm, hàng nghìn năm sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đổi mới cách đánh giá hiệu quả hoạt động bảo tàng; phải đo được có bao nhiêu người đến, ai đến, người trẻ có đến không, có quay trở lại không, hoạt động giáo dục tạo ra tác động gì, nghiên cứu đóng góp được gì, dữ liệu được khai thác thế nào và xã hội nhận lại được gì từ nguồn lực Nhà nước đã đầu tư. Bộ Giáo dục và Đào tạo phải phối hợp để đưa bảo tàng trở thành một không gian học tập thường xuyên, bởi lịch sử và văn hóa nếu chỉ được truyền đạt qua sách vở thì khó tạo ra sự gắn bó sâu sắc bằng việc được nhìn thấy hiện vật thật, không gian thật và những câu chuyện thật. Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện nay, cả nước có hơn 40.000 di tích và gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê. Cả nước đã có 20.060 di vật, cổ vật được đăng ký theo quy định của Luật Di sản văn hóa, 177 bảo tàng, lưu giữ và trưng bày trên 4 triệu tài liệu hiện vật, trong đó có nhiều sưu tập, hiện vật đặc biệt quý hiếm; đã có 1.881 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu, mục tiêu trước mắt là bảo đảm Trung tâm Tài chính Quốc tế (TTTCQT) tại hai thành phố vận hành thông suốt, có thành viên, có sản phẩm và sớm hình thành các thương vụ cụ thể. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là thu hút các nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ nền kinh tế. Về những vấn đề trọng tâm trong thời gian tới, Bộ Tài chính đề xuất hoàn thiện điều kiện vận hành thực tế thay vì mở rộng đồng thời nhiều cơ chế; hoàn thành hệ thống văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền, thống nhất tại hai địa điểm; ưu tiên các quy định tác động trực tiếp đến vận hành và thu hút thành viên (kết nối có kiểm soát với thị trường trong nước, ngoại hối, tín dụng, tài sản bảo đảm, ưu đãi...). Đối với sản phẩm, dịch vụ tài chính mới, nguyên tắc là xuất phát từ nhu cầu của nền kinh tế thực, tuân thủ điều ước quốc tế và bảo đảm an ninh quốc gia; ưu tiên sản phẩm đã có cơ sở pháp lý hoặc rủi ro thấp, sản phẩm rủi ro cao thực hiện thử nghiệm có kiểm soát; thu hút vốn trung, dài hạn. Cơ quan điều hành tại hai thành phố đề xuất 6 sản phẩm ưu tiên: quỹ đầu tư và quản lý tài sản; tài sản mã hóa dựa trên tài sản thực; tín chỉ carbon quốc tế; sàn giao dịch hàng hóa và hàng hóa phái sinh; công nghệ tài chính; trái phiếu phát hành trong TTTCQT. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, mặc dù quá trình chuẩn bị gặp nhiều khó khăn, đến nay các vấn đề về thể chế và tổ chức của Trung tâm cơ bản đã được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu. Gần đây nhất, Quy chế hoạt động của TTTCQT tại TPHCM và Đà Nẵng đã được phê duyệt. Hai thành phố và hai cơ quan điều hành đã tích cực, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ để từng bước đưa trung tâm vào vận hành hiệu quả. Phó Thủ tướng cho biết, vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã được nâng hạng. Theo kế hoạch, ngày 21/8, FTSE Russell sẽ chính thức công bố một số mã chứng khoán Việt Nam được đưa vào rổ chỉ số toàn cầu và nhiều quỹ đầu tư lớn trên thế giới sẽ đến Việt Nam. Đây là cơ hội tốt để TPHCM và Đà Nẵng tiếp xúc, mời gọi đầu tư tại TTTCQT. Ngân hàng Nhà nước rà soát, nghiên cứu việc điều chỉnh điều kiện tham gia làm thành viên của TTTCQT đối với các định chế tài chính trong và ngoài nước, đặc biệt đối với các ngân hàng đầu tư. Phó Thủ tướng đề nghị sớm thành lập và ra mắt tòa án chuyên biệt và trung tâm trọng tài quốc tế, phấn đấu trong tháng 9. Phó Thủ tướng giao TPHCM chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của TTTCQT. Trong đó, làm rõ hiệu quả đầu tư, phạm vi, phương án đầu tư, tận dụng và kết nối các cơ sở dữ liệu hiện có và thẩm quyền quyết định, và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9. PV (theo Chinhphu.vn) Bảo đảm Trung tâm Tài chính Quốc tế sớm có các thương vụ cụ thể Chiều 19/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế, có kết nối trực tuyến với điểm cầu tại TP Đà Nẵng và TPHCM. Chiều 19/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ VHTT&DL về công tác bảo tồn, bảo tàng ẢNH: TTXVN

3 n Thứ Năm n Ngày 20/8/2026 THỜI SỰ Sáng 19/8, phát biểu tại tổ về định hướng xây dựng Luật Ngân sách nhà nước hợp nhất, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đổi mới phương thức phân bổ nguồn lực, lập dự toán sát thực tế và đẩy mạnh phân cấp. Theo Bộ trưởng Tài chính, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỷ lệ vốn đầu tư phải được nâng từ khoảng 31-32% GDP hiện nay lên khoảng 40% GDP hằng năm. “Nếu không nâng được hiệu quả quản lý, sử dụng vốn thì chúng ta không có cách nào để huy động được nguồn lực cho phát triển. Nguồn lực đã thiếu, đã yếu rồi mà lại sử dụng không hiệu quả thì không đạt mục tiêu. Chính vì thế, từng đồng đầu tư công, từng đồng chi tiêu của ngân sách đều phải tính đến hiệu quả”, ông Tuấn nói. Tư lệnh ngành tài chính cho hay, giai đoạn 2026-2030, nguồn lực đầu tư công cần huy động trên 8 triệu tỷ đồng. Đầu tư công chiếm khoảng 20-22% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. “Như vậy, gần như tất cả các chỉ số đều phải gấp đôi giai đoạn trước, do đó phải đặt vấn đề tăng hiệu quả”, Bộ trưởng khẳng định. Một vấn đề quan trọng khác được Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề cập là yêu cầu huy động nguồn lực đầu tư của xã hội vào phát triển kết cấu hạ tầng. Theo ông, việc quy định cứng tỷ lệ vốn nhà nước và vốn tư nhân trong dự án PPP chưa phù hợp với điều kiện rất khác nhau giữa các địa phương. Bên cạnh các giải pháp về ngân sách và đầu tư công, ông Tuấn cho biết, Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục và giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Theo đó, ngoài giảm thuế và nâng mức ngưỡng miễn thuế, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ và dự kiến sẽ trình Quốc hội về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; đồng thời sẽ nghiên cứu nâng ngưỡng kê khai thuế từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Qua khảo sát cùng các hiệp hội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Tài chính nhận thấy chi phí tuân thủ pháp luật của hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ còn rất lớn, đặc biệt là khó khăn trong công tác hạch toán, kế toán. Nếu doanh nghiệp phải áp dụng phương pháp doanh thu trừ chi phí khi năng lực hạch toán chưa đáp ứng, họ có thể lo ngại việc tính thiếu, tính sai và dẫn tới vi phạm quy định. Ngày 20/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. LUÂN DŨNG Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ và dự kiến sẽ trình Quốc hội về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; đồng thời nghiên cứu nâng ngưỡng kê khai thuế từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng. Nghiên cứu nâng ngưỡng kê khai thuế lên 10 tỷ đồng Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn ẢNH: NHƯ Ý 7 NHÓM CHÍNH SÁCH LỚN TRONG SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI Sáng 19/8, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình Quốc hội tờ trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, với 7 nhóm chính sách lớn. Nhóm thứ nhất là, đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng kết hợp giữa phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất với tổ chức không gian phát triển, phân vùng sử dụng đất và khoanh định các khu vực cần bảo vệ; xác định chức năng sử dụng đất của từng khu vực; sắp xếp hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng tinh gọn, giảm số lượng tiến tới chỉ xây dựng một quy hoạch thống nhất trong phạm vi một đơn vị hành chính. Nhóm thứ hai là, hoàn thiện cơ chế giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo hướng công khai, minh bạch, cạnh tranh, lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực và sử dụng đất hiệu quả; quy định rõ các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Nhóm thứ ba là, hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hướng quy định rõ hơn tiêu chí dự án, phạm vi thu hồi đất; bổ sung quy định thu hồi đất, phát triển quỹ đất vùng phụ cận, các công trình kết cấu hạ tầng; chuyển mạnh từ tư duy “bồi thường tài sản bị thu hồi” sang tư duy “tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất”. Nhóm chính sách này ưu tiên cho người có đất ở bị thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tại chỗ; không quy định cứng là việc thu hồi đất chỉ thực hiện sau khi đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành bố trí tái định cư. Nhóm chính sách thứ tư được Chính phủ nêu ra là, đổi mới cơ chế tài chính đất đai và giá đất theo hướng giá đất do Nhà nước quyết định dựa trên dữ liệu, phương pháp khoa học, công khai, minh bạch, kết nối liên thông giữa dữ liệu đất đai với các dữ liệu chuyên ngành có liên quan; không để bị thao túng giá, hình thành giá ảo; điều tiết hợp lý giá trị tăng thêm từ đất. Nhóm thứ năm là, hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất theo hướng khơi thông nguồn lực tài nguyên đất thông qua mở rộng cơ chế sử dụng đất kết hợp đa mục đích nhưng có cơ chế quản lý, kiểm soát; hoàn thiện quy định về công trình trên không, công trình ngầm, đất hình thành từ hoạt động lấn biển, thúc đẩy tập trung, tích tụ đất đai… Nhóm chính sách thứ sáu là, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và phân cấp, phân quyền trong quản lý đất đai; hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; xử lý các tồn tại lịch sử trong cấp giấy chứng nhận; đơn giản hóa trình tự, thủ tục hành chính phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp gắn với nâng cao trách nhiệm của địa phương và tăng cường kiểm tra, giám sát của Trung ương. Nhóm bảy là đổi mới, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; khắc phục bằng được tình trạng không sử dụng đất, để đất hoang hóa, ô nhiễm, suy thoái... QUY ĐỊNH RÕ, KHẢ THI VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT Báo cáo thẩm tra về nhóm chính sách 1 và 5, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị rà soát kỹ lưỡng, đề xuất phương án thực sự đột phá, khả thi, có sự đổi mới thực chất để thực hiện được mục tiêu giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn. Trong đó, cần tiếp tục nghiên cứu theo hướng đổi mới mạnh mẽ về phân loại đất, chỉ phân loại đất thành các loại đất hợp lý, thực sự cần thiết để quản lý theo chỉ tiêu, bao gồm đất trồng lúa, đất rừng, đất quốc phòng, đất an ninh. Liên quan đến chính sách 2, cơ quan thẩm tra lưu ý, việc đề xuất thành lập đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã để thực hiện các chức năng của tổ chức phát triển quỹ đất là hết sức đáng quan ngại do chưa rõ về cơ sở chính trị, cơ sở thực tiễn cũng như chưa phù hợp với pháp luật có liên quan. Ủy ban thẩm tra đề nghị báo cáo làm rõ: đối với trường hợp nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất nhưng không có đất ở và quy mô dự án chưa đạt đến khu đô thị thì tiếp tục thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 hay đã được luật hóa tại điều khoản nào của dự thảo Luật. Đồng thời cần cung cấp thông tin về thực tiễn với trường hợp này. Về tài chính về đất đai, giá đất trong chính sách 4, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế xác định giá đất cho sản xuất, kinh doanh bảo đảm hợp lý, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy đầu tư, phát triển doanh nghiệp, tạo việc làm và đóng góp tăng trưởng, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Cần quy định rõ, khả thi về bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và các tỷ lệ đều có thể điều chỉnh tăng hoặc điều chỉnh giảm để phù hợp với mục tiêu huy động nguồn lực đất đai cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI: Ưu tiên bồi thường bằng đất hoặc nhà ở tại chỗ Định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai, Chính phủ đề xuất, ưu tiên cho người có đất ở bị thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tại chỗ; không quy định cứng là việc thu hồi đất chỉ thực hiện sau khi đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành bố trí tái định cư. Các đại biểu tại phiên họp ẢNH: NHƯ Ý Sẽ hoàn thiện cơ chế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo hướng quy định rõ hơn tiêu chí dự án, phạm vi thu hồi đất; bổ sung quy định thu hồi đất, phát triển quỹ đất vùng phụ cận, các công trình kết cấu hạ tầng; chuyển mạnh từ tư duy “bồi thường tài sản bị thu hồi” sang tư duy “tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất”.

4 n Thứ Năm n Ngày 20/8/2026 KINH TẾ KHÓ KHĂN BỦA VÂY Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TPHCM 7 tháng đầu năm 2026, TPHCM ghi nhận 34.096 doanh nghiệp (DN) thành lập mới, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, có 7.483 DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng tới 158,7%; 31.321 DN tạm ngừng hoạt động, tăng 10,5%. Trong khi đó, chỉ có 12.221 DN quay lại hoạt động, giảm 2,9%. Lũy kế, tổng DN rút lui khỏi thị trường trong 7 tháng đã gần 39.000 DN. Bà T., tiểu thương chợ An Đông (phường An Đông), cho biết, có 2 sạp kinh doanh thời trang may sẵn, có một xưởng may mặc riêng nhưng đang gặp không ít khó khăn. Hộ kinh doanh của bà T. thuộc nhóm 3, quy mô doanh thu từ 3 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng/năm nên phải xuất hóa đơn điện tử. Lớn tuổi, lại không rành công nghệ nên bà T. thuê thêm nhân sự phụ trách kế toán. Do phải xuất hóa đơn chi tiết từng món nên hệ thống kế toán phải xử lý hơn 9.000 dòng chứng từ mỗi quý, khiến phí dịch vụ kế toán phải tăng lên gấp đôi. Theo bà T., việc kinh doanh tại chợ hiện rất ế ẩm. Chợ vắng khách, có khi ngồi cả ngày chỉ bán được 1-2 món hàng không đủ tiền trả lương cho nhân viên. Đặc biệt, từ khi ngành thuế bắt đầu áp dụng phương pháp kê khai thuế mới, những khoản phát sinh lặt vặt trở thành gánh nặng lớn do không có chứng từ. “Thật lòng, việc kinh doanh của tôi hiện nay gần như không có lợi nhuận, nhiều khi còn lo mất ăn mất ngủ vì sợ sai phạm, sợ bị phạt… Hơn 30 năm kinh doanh ở chợ, chưa khi nào tôi lại muốn đóng cửa nghỉ bán như lúc này” - bà T. nói, giọng nghẹn ngào. Có cửa hàng kinh doanh ẩm thực tại phường Trung Mỹ Tây khá đông khách, nhưng mới đây ông C. (47 tuổi) đã quyết định đóng cửa, treo bảng sang nhượng mặt bằng. Ông C. nói rằng, đủ các loại thuế phí bủa vây từ tiền thuê nhà tăng, thuế tăng, liên tục cho nhân viên học để đáp ứng các tiêu chí của các đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm, quản lý thị trường… Chưa kể còn phải cạnh tranh với các kênh bán hàng online khiến ông C. gần như không còn tâm trí để sáng tạo, tìm tòi món mới phục vụ khách. “Muốn lên DN để kinh doanh phải đáp ứng rất nhiều điều kiện, thật sự mình cũng không đủ sức để gắng gượng dù rất tha thiết với công việc này” - ông C. nói. Vay tiền lãi suất cao cũng là rào cản với nhiều DN nhỏ và vừa. Ông Nguyễn An Hoài, chủ một cơ sở chế biến gỗ ở xã Củ Chi, TPHCM, nói rằng, với lãi suất vay trung và dài hạn phổ biến 9-11%/năm, chi phí tài chính đã tăng gần gấp đôi so với trước. “Chúng tôi gần như không còn dư địa để xoay xở. Nếu tiếp tục vay mới để duy trì sản xuất, áp lực trả nợ sẽ rất lớn trong những năm tới. Nhưng không có tiền không thể mua nguyên vật liệu, đầu tư nhà máy sẽ dẫn đến việc không có đơn hàng. Như vậy công nhân không có việc làm, nguy cơ DN đóng cửa luôn hiện hữu” - ông Hoài than. Bên cạnh đó, có những áp lực đến từ sự bất định của kinh tế thế giới. Những biến động về giá năng lượng, xung đột địa chính trị, chi phí logistics, cùng các thay đổi về chính sách thuế và thương mại từ các nền kinh tế lớn cũng ảnh hưởng lớn đến DN. Ngoài ra, DN cũng phải bước vào một cuộc chơi mới với yêu cầu ngày càng cao về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)… khiến những DN không đủ sức đề kháng, không theo được xu hướng buộc phải rời khỏi thị trường. VẪN CÓ CƠ HỘI PHÁT TRIỂN Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, TS Huỳnh Thanh Điền, chuyên gia kinh tế, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cho rằng, nhóm rút lui khỏi thị trường phần lớn là DN nhỏ, vừa và siêu nhỏ. “Việc rút lui có nhiều nguyên nhân, trong đó có những yếu tố mang tính cơ cấu chứ không hoàn toàn phản ánh tình trạng DN làm ăn khó khăn hay phá sản” - ông Điền nhận định. Đặc biệt trong năm qua, Quốc hội ban hành Nghị quyết 198 với nhiều chính sách hỗ trợ DN, trong đó có việc giảm thuế 3 năm cho DN mới thành lập. Đồng thời, chủ trương minh bạch hóa hoạt động của hộ kinh doanh, yêu cầu kê khai và nộp thuế nhằm khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển lên DN được hưởng chính sách ưu đãi thuế. Do đó, một số chủ DN không phải làm ăn thất bại nhưng vẫn chủ động ngừng hoạt động, sau đó thành lập DN mới để được hưởng chính sách ưu đãi giảm thuế trong 3 năm. Trường hợp này có thể xem là sự tái cơ cấu mang tính kỹ thuật. Do đó, không nên chỉ nhìn vào con số DN rút lui để đánh giá rằng thị trường đang quá khó khăn. Đồng thời, các tiêu chuẩn đối với DN ngày càng cao, từ những cam kết quốc tế liên quan đến lao động, môi trường đến việc nội luật hóa các yêu cầu này trong nước. Hoạt động mua sắm, đấu thầu cũng ngày càng yêu cầu DN tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn xanh và chính sách lao động. Ngoài ra, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất vay lưu động còn cao, việc tiếp cận vốn tín dụng còn gặp nhiều khó khăn từ đầu năm đến nay khiến các DN yếu thế, có quy mô nhỏ và vừa, không đủ sức chịu đựng chi phí sẽ dễ rơi vào tình trạng không thể trụ lại. “Đây là quá trình thanh lọc tự nhiên và tái cơ cấu kinh tế. DN nào không chuẩn bị, không có chiến lược dài hạn sẽ gặp khó khăn và có thể phải rút lui. Ngược lại, những DN chuẩn bị tốt, có chiến lược và chuyển đổi phù hợp thì vẫn có cơ hội phát triển” - TS Điền nhận định. Tuy nhiên, thị trường TPHCM vẫn có những điểm tích cực. Trong 7 tháng đầu năm, TPHCM có hơn 34.000 DN thành lập mới, tăng 22,8% so với cùng kỳ; hơn 12.000 DN quay lại hoạt động. Tính chung, số DN thành lập mới và quay lại hoạt động đạt hơn 46.000 đơn vị. UYÊN PHƯƠNG Việc hàng chục nghìn doanh nghiệp ở TPHCM (trong tổng số hơn 155.000 doanh nghiệp trên toàn quốc) chấm dứt hoặc tạm ngừng hoạt động trong 7 tháng đầu năm nay thể hiện thị trường hiện nay đan xen giữa khó khăn và cơ hội. Trong đó, thách thức lớn, nhưng nền tảng phục hồi vẫn đang được duy trì. ÁP LỰC THÍCH ỨNG Doanh nghiệp cần nhiều hỗ trợ để phát triển bền vững ẢNH: U.P Mặt bằng trả nhiều nơi tại TPHCM ẢNH: U.P Chợ ế ẩm, vắng khách ẢNH: U.P Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, DN muốn tồn tại buộc phải tái cấu trúc mô hình hoạt động, tinh gọn bộ máy và đẩy nhanh chuyển đổi số. Đồng thời, xu hướng phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và quản trị bền vững đang trở thành điều kiện sinh tồn của DN. Theo các chuyên gia, việc số DN gia nhập thị trường vẫn lớn hơn số DN rút lui cho thấy nền kinh tế còn dư địa phục hồi. Tuy nhiên, tỷ lệ DN đóng cửa cao phản ánh thực tế, khả năng thích ứng của một bộ phận lớn DN, nhất là DN nhỏ và vừa vẫn còn hạn chế. HƠN 155.000 DOANH NGHIỆP

5 KINH TẾ n Thứ Năm n Ngày 20/8/2026 BÀI TOÁN VỐN CHƯA BAO GIỜ DỄ DÀNG Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, 7 tháng đầu năm nay, cả nước có hơn 187.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, trong khi hơn 155.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Như vậy, 10 doanh nghiệp rút lui thì có khoảng 12 doanh nghiệp gia nhập thị trường. Đáng chú ý, tỷ lệ này nếu so với năm 2020 - thời điểm nền kinh tế chịu cú sốc COVID-19, còn có phần kém tích cực. Khi đó, 179.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, so với hơn 100.000 doanh nghiệp rút lui, tương đương 10 doanh nghiệp rút lui vẫn có khoảng 18 doanh nghiệp gia nhập. Dù cú sốc đại dịch đã lùi xa, sức ép lên khu vực doanh nghiệp vẫn tiếp diễn, trong bối cảnh chi phí, vốn, thị trường và môi trường kinh doanh có nhiều thay đổi. Với các doanh nghiệp nhỏ, vừa, bài toán vốn chưa bao giờ dễ dàng. Đặc thù ngành nghề càng khiến việc tiếp cận vốn khó khăn. Trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Bùi Khánh Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Musa Pacta - cho biết, việc chứng minh tài sản để thế chấp vay vốn là vấn đề rất lớn, bởi cây trồng có thể là tài sản doanh nghiệp đầu tư, nhưng giấy tờ về đất lại thuộc về người khác. Hiện tại, doanh nghiệp của ông Dũng có khoản vay với lãi suất thấp nhất khoảng 7,8% tại ngân hàng nông nghiệp, trong khi một số khoản vay thương mại khác lãi suất gần 16%. “Với doanh nghiệp nhỏ, nhu cầu vốn rất lớn nên chỉ cần giảm được một phần lãi suất cũng đã là sự hỗ trợ đáng kể”, ông Dũng chia sẻ. Từ góc nhìn doanh nghiệp sản xuất, ông Lê Mai Hữu Lâm - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi - nói: “Doanh nghiệp hiện nay đang ở trong tình trạng ‘tứ bề thọ địch’. Trong nước, chi phí tuân thủ ngày càng cao. Những khoản chi trước đây có thể bị xem nhẹ thì nay phải thực hiện đầy đủ. Dù đây là những thay đổi cần thiết để môi trường kinh doanh minh bạch hơn, nhưng trong ngắn hạn cũng tạo thêm áp lực, nhất là với doanh nghiệp vừa và nhỏ”. Đáng lo ngại hơn là chi phí vốn. Với doanh nghiệp sản xuất, ông Lâm cho rằng, nếu quản trị tốt, biên lợi nhuận không quá 10%, trong khi lãi suất vay hiện tại lên tới 14-15%/năm. Khi chi phí vốn tăng, toàn bộ phương án kinh doanh bị đảo lộn. Trong hoàn cảnh đó, ưu tiên của nhiều doanh nghiệp là bảo toàn vốn, thận trọng hơn với các quyết định. Tuy nhiên, lãnh đạo Cát Vạn Lợi cho rằng, bức tranh không hoàn toàn tiêu cực. Ngược lại, quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng, các tập đoàn quốc tế tìm kiếm thêm địa điểm sản xuất và nguồn cung cũng mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam. “Trong nguy luôn có cơ. Theo tôi, đây là thời điểm rất phù hợp để doanh nghiệp Việt Nam bước ra thế giới”, ông Lâm nói. KHÓ KHĂN KÉP TS Nguyễn Quốc Việt - giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - nhận định, với những gì đang diễn ra, có thể thấy khu vực doanh nghiệp đang khó khăn hơn so với năm ngoái. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, đây không phải câu chuyện chỉ xảy ra trong năm nay. Theo ông Việt, áp lực đầu tiên đến từ sự gia tăng của chi phí kinh doanh. Những bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu, chiến tranh, đứt gãy chuỗi cung ứng và biến động giá cả đã khiến chi phí đầu vào tăng cao “Chi phí nguyên vật liệu, nhân công, đặc biệt là nhân công có chất lượng cao, đều tăng. Trong khi đó, những doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp có năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh hạn chế sẽ rất khó cạnh tranh với các doanh nghiệp quy mô lớn hoặc doanh nghiệp FDI, vốn có lợi thế về nguồn lực, đơn hàng và khả năng tham gia các dự án lớn”, ông Việt nói. Một sức ép khác, theo TS Việt, đến từ quá trình thay đổi thể chế và chính sách trong một số trường hợp doanh nghiệp không kịp thích nghi, nguy cơ bị xử phạt cao hơn. Dù các yêu cầu mới về thuế, hóa đơn, chứng từ, chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc... là cần thiết, nhưng lại tạo ra gánh nặng lớn hơn đối với doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh. Điều này không chỉ tạo ra tổn thất về tài chính mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và sự tự tin trong đầu tư, kinh doanh. Đối với những doanh nghiệp có liên kết với thị trường quốc tế, chi phí để đáp ứng tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc, điều kiện thị trường và các yêu cầu mới đang trở thành một phần ngày càng lớn trong chi phí xuất khẩu. Bên cạnh đó, bài toán vốn tiếp tục là trở ngại đáng chú ý. Theo ông Việt, dù thị trường vẫn có nguồn vốn, doanh nghiệp đang phải đối mặt với mặt bằng lãi suất và điều kiện tín dụng khó khăn hơn, khiến khả năng tiếp cận bị hạn chế. VIỆT LINH 7 tháng đầu năm 2026, cứ 10 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường thì chỉ có khoảng 12 doanh nghiệp gia nhập hoặc quay trở lại. Trong bối cảnh chi phí, vốn và yêu cầu thị trường cùng gia tăng, doanh nghiệp đang phải thay đổi để tồn tại, đồng thời tìm kiếm những cơ hội mới từ xuất khẩu và gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu. Khó khăn nguồn vốn rẻ Doanh nghiệp sản xuất nói rằng, nếu quản trị tốt, biên lợi nhuận không quá 10%, trong khi lãi suất vay hiện lên tới 14-15%/năm ẢNH: VCL Bộ Tài chính đang dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Góp ý nội dung này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị không chỉ dừng ở việc khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay vốn, mà cần có các cơ chế cụ thể để dòng vốn thực sự đến được khu vực này. VCCI cũng đề xuất hoàn thiện cơ chế nhận tài sản bảo đảm là máy móc, thiết bị, hàng tồn kho, nguyên vật liệu và khoản phải thu, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho những doanh nghiệp có hoạt động sản xuất thực nhưng hạn chế về tài sản thế chấp. CHUYỆN HÔM NAY Nhưng nhìn con số ấy chỉ bằng gam màu xám sẽ không công bằng với sức sống của thành phố hơn 14 triệu dân. Trong số doanh nghiệp rút lui, 31.321 đơn vị tạm ngừng hoạt động, 7.483 doanh nghiệp hoàn tất giải thể, bức tranh sáng vẫn hiện lên, TPHCM có 34.096 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 22,81% so với cùng kỳ và 12.221 doanh nghiệp trở lại. Vẫn nhiều người đặt vốn và tương lai vào thành phố. Điều cần quan tâm không chỉ là phép trừ giữa số ra đời và rút lui, mà là sức khỏe cộng đồng kinh doanh. Tạm ngừng có thể để tái cấu trúc. Thành phố cần biết ai đang hụt hơi và vì thị trường, dòng tiền, thủ tục hay quản trị. Sức ép trước hết đến từ một thế giới bất định. Đó là xung đột địa chính trị, biến động giá năng lượng, chi phí logistics và thay đổi chính sách thương mại khiến doanh nghiệp khó dự báo đơn hàng, lãi suất và tỉ giá. Dòng tiền của doanh nghiệp nhỏ vì thế cũng dễ đứt gãy. Cùng lúc đó, thị trường đặt ra cuộc chơi mới. Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, minh bạch tài chính, tuân thủ thuế và quản trị hiện đại không còn là việc của tương lai. Đổi mới chậm sẽ mất khách hàng trong khi thiếu vốn, nhân lực thì đổi mới lại thành sức ép. Dẫu vậy, hàng chục nghìn doanh nghiệp mới xuất hiện cho thấy tinh thần kinh doanh chưa nguội. Thị trường đang sàng lọc, đồng thời mở chỗ cho mô hình minh bạch, linh hoạt, biết tận dụng công nghệ. Chính quyền không phải giữ doanh nghiệp bằng mọi giá, mà phải ngăn một doanh nghiệp có khả năng sống rời cuộc chơi vì rào cản có thể tháo gỡ. Nhìn rộng ra khỏi địa hạt TPHCM, trên phạm vi cả nước, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, đặt trọng tâm vào bảo đảm quyền kinh doanh, cải cách thể chế và giảm chi phí tuân thủ. Thủ tục, điều kiện kinh doanh đang được đơn giản hóa, quản lý chuyển dần từ tiền kiểm sang hậu kiểm… giúp cho doanh nghiệp ngày càng thuận lợi hơn. Tại TPHCM, chính quyền cũng đang rút ngắn thời gian giải quyết nhiều thủ tục, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện hạ tầng, thể chế, không gian mới để đón dòng vốn chất lượng cao. Tuy nhiên, bên cạnh hoàn thiện thể chế, nâng cấp hạ tầng và mời gọi nhà đầu tư lớn, Thành phố cũng cần đối thoại theo từng ngành, phân loại doanh nghiệp tạm ngừng để hỗ trợ đúng địa chỉ, đồng thời tháo gỡ nút thắt về vốn, thuế, đất đai, mặt bằng, giấy phép. Đó là hướng đi cần thiết. Nhưng “trải thảm đón đại bàng” không thể tách khỏi việc chăm sóc đàn chim sẻ đang làm tổ. Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tạo việc làm, nuôi dưỡng thị trường, hình thành mạng lưới cung ứng cho các tập đoàn lớn nên một hệ sinh thái yếu không thể giữ đại bàng lâu dài. Doanh nghiệp thành lập mới và quay lại thị trường là vốn quý mà thành phố cần giữ chân. Kinh tế thị trường luôn có sinh, có tử nhưng trách nhiệm của chính quyền là không để một doanh nghiệp có khả năng sống phải chết vì thủ tục chậm, vốn bị nghẽn hoặc tiếng kêu không được nghe thấy. Níu giữ doanh nghiệp, suy cho cùng là níu giữ việc làm, nguồn thu và sức bật của thành phố hôm nay và tương lai. N.L Giữ chân doanh nghiệp TIẾP THEO TRANG 1 RÚT KHỎI THỊ TRƯỜNG

6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 20/8/2026 ĐIỂM TRUNG BÌNH GIẢM TỪ 8,51 XUỐNG 6,45 Theo dữ liệu thống kê từ Bộ GD&ĐT, điểm trung bình cá nhân của toàn bộ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã sụt giảm từ 8,51 điểm ở lần thi đầu tiên xuống còn 6,45 điểm ở lần thi thứ hai, tương ứng mức giảm bình quân 2,05 điểm mỗi học sinh. Đáng chú ý, có tới trên 99% số thí sinh ghi nhận điểm trung bình giảm, trong khi toàn bộ 207 điểm 10 tuyệt đối (Toán: 147, Hóa: 34, Sử: 21, Sinh: 4, ngoại ngữ:1) từng xuất hiện ở lần thi thứ nhất đã hoàn toàn biến mất ở lần thi thứ hai. Ở lần thi thứ nhất, phổ điểm của thí sinh có sự lệch phải cao với mặt bằng điểm số tiệm cận mức tuyệt đối ở nhiều môn học. Tuy nhiên, sang lần thi thứ hai, mặt bằng điểm số đã dịch chuyển mạnh về phía dải điểm trung bình và trung bình khá. Toàn bộ các môn thi đều ghi nhận sự sụt giảm về điểm trung bình. Nếu như ở lần thi thứ nhất, tỉ lệ bài thi dưới 5,0 điểm chỉ chiếm 0,55% với tổng cộng 6 bài thi trên toàn trường, thì ở lần thi thứ hai, số lượng bài thi dưới trung bình đã tăng vọt lên 195 bài. Mức độ sụt giảm này xuất hiện đồng đều ở cả các môn tự nhiên lẫn các môn xã hội. Môn Lịch sử ghi nhận mức biến động lớn nhất toàn trường khi điểm trung bình giảm tới 3,76 điểm, tụt từ 9,31 điểm ở lần thi thứ nhất xuống còn 5,55 điểm ở lần thi thứ hai. Nếu như ở lần thi đầu tiên, môn Lịch sử có tới 21 điểm 10 và không có bài thi nào dưới 6,5 điểm, thì ở lần thi thứ hai, điểm trung vị chỉ còn 5,75; có tới 31 thí sinh nhận điểm dưới trung bình, chiếm tỉ lệ gần 28% và toàn bộ thí sinh dự thi lần 2 đều bị giảm điểm. Đối với môn Toán, điểm trung bình lùi từ 9,58 điểm xuống 6,24 điểm, tương ứng mức giảm 3,34 điểm, sự sụt giảm đứng thứ hai. Ở lần thi thứ nhất, môn Toán ghi nhận 147 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối, chiếm gần một nửa tổng số thí sinh dự thi. Bước sang lần thi thứ hai, toàn trường “trắng” điểm 10, đồng thời xuất hiện 58 bài thi dưới 5,0 điểm, chiếm tỉ lệ gần 18%. Trong số 326 thí sinh tham gia cả hai lần thi môn Toán, có tới 324 em bị giảm điểm. Môn Sinh học ghi nhận điểm trung bình giảm 2,92 điểm, từ 8,79 điểm xuống 5,87 điểm, với tỉ lệ bài thi dưới 5,0 điểm ở lần thứ hai chiếm 15,8%. Môn ngoại ngữ giảm 2,40 điểm, từ điểm trung bình 7,88 xuống 5,48 điểm, số bài thi dưới trung bình tăng từ 4 bài lên 69 bài, chiếm trên 33% tổng số thí sinh dự thi. Môn Vật lí giảm 1,68 điểm, từ 8,32 điểm xuống 6,64 điểm, xuất hiện 22 bài thi dưới 5,0 điểm. Môn Hóa học giảm 1,49 điểm, từ điểm trung bình 9,02 xuống 7,53 điểm. Dù giảm điểm và không còn bài thi đạt điểm 10, Hóa học là môn tự nhiên giữ kết quả tốt nhất trong lần thi thứ hai với gần 40% bài thi đạt điểm từ 8,0 trở lên. Môn Địa lí giảm 1,02 điểm, từ 7,79 điểm xuống 6,77 điểm, với 4 thí sinh nhận điểm dưới trung bình. Ở nhóm còn lại, môn Ngữ văn ghi nhận độ ổn định cao nhất khi điểm trung bình chỉ giảm nhẹ 0,35 điểm, từ 7,53 điểm xuống 7,18 điểm. Phổ điểm Ngữ văn ở Kết quả đối sánh dữ liệu điểm thi giữa hai lần của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy một sự dịch chuyển rõ rệt trên diện rộng. Điểm thi lần 2 của thí sinh đã trở về trạng thái bình thường so với mặt bằng chung toàn quốc. Ở lần thi này, điểm thi của các thí sinh đã không còn thuộc diện xuất sắc như lần 1. “Trắng” điểm 10 Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang dành sự ưu tiên lớn đăng kí nguyện vọng vào các trường ĐH tốp đầu. Số liệu đưa ra được tính dựa trên mức độ ưu tiên của thí sinh Chuyên Tuyên Quang đối với 1 trường ĐH cụ thể. Vì một thí sinh có thể đăng kí nguyện vọng nhiều trường. ĐH Kinh tế Quốc dân có hơn 100 thí sinh Chuyên Tuyên Quang đăng kí; ĐH Bách khoa Hà Nội có khoảng 100 thí sinh đăng kí; Trường ĐH Y Hà Nội có 95 thí sinh đăng kí; Học viện Tài chính có hơn 70 thí sinh đăng kí; Trường ĐH Hà Nội có 40 thí sinh đăng kí; Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội có 30 thí sinh đăng kí; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội có 3 thí sinh đăng kí. Hiện nay, các trường ĐH có thí sinh Chuyên Tuyên Quang đăng kí đang đợi hướng dẫn cụ thể từ Bộ GD&ĐT để triển khai các bước tiếp theo. NGƯT PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính nhìn nhận, gian lận thi cử tại Tuyên Quang không chỉ vi phạm quy chế thi mà còn vi phạm nguyên tắc công bằng, trung thực mà toàn bộ hệ thống giáo dục được xây dựng trên nền tảng đó. Theo ông Tùng, khi kì thi không bảo đảm tính chính trực sẽ tạo ra một chuỗi hậu quả lan tỏa đến các cơ sở giáo dục ĐH. Nền tảng kiến thức của học sinh nếu không đủ sẽ không thể đáp ứng chất lượng đào tạo của trường ĐH, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo và uy tín của các cơ sở giáo dục ĐH. Do đó, việc tổ chức thi lại là cơ hội để các em chứng minh năng lực thực tế của mình. Học viện Tài chính cam kết bảo vệ quyền lợi của các em. Kết Thí sinh thi lần 2 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang ẢNH: ĐỨC ANH Sau khi biết điểm thi lần 2, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được phép xét tuyển đại học (ĐH) như những thí sinh khác trong lúc chờ kết luận của cơ quan điều tra. KẾT QUẢ THI LẦN 2 CHUYÊN TUYÊN QUANG: Thí sinh Chuyên Tuyên Quang đăng kí nguyện vọng ở những trường “Kết quả thi lại chính là căn cứ pháp lí để đánh giá. Cách giải quyết hiện nay đã bảo đảm quyền lợi chính đáng cho những thí sinh “học thật, thi thật”, giúp các em có đủ điều kiện khách quan để xét tuyển và nhập học đại học ngay trong năm nay”. GS.TSKH NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC “Chúng tôi không khoan nhượng với bất kì hành vi vi phạm nào, bất kể tình trạng học vấn của sinh viên đó là gì”. NGƯT, PGS.TS NGUYỄN ĐÀO TÙNG, Giám đốc Học viện Tài chính

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