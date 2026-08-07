Báo Tiền Phong số 219

không gian phát triển THỨ SÁU 7/8/2026 Số 219 0977.456.112 Theo dấu nhật ký Đặng Thùy Trâm TRANG 3 TRANG 8-9 TRANG 7 LẤY AN TOÀN, HẠNH PHÚC CỦA NHÂN DÂN LÀM THƯỚC ĐO TRANG 16 TRANG 4 Ba năm chinh phục giấc mơ vàng Excel thế giới HLV KIM SANG-SIK: VIỆT NAM SẼ GIÀNH TRỌN 3 ĐIỂM TRƯỚC CAMPUCHIA Tuyến Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội được đề xuất đầu tư quy mô 6 làn xe, có đường song hành hai bên (Ảnh minh họa: baochinhphu.vn) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan sáng 6/8 ẢNH: TTXVN TRANG 2 HẠ TẦNG PHẢI ĐƯỢC CHUẨN BỊ CHO NỀN KINH TẾ TƯƠNG LAI CHUYỆN HÔM NAY Để mạng xã hội nhân văn XEM TIẾP TRANG 9 n NGUYỄN TUẤN Không gian mạng đang trở thành một phần không thể tách rời của đời sống. Con người học tập, làm việc, kinh doanh, giao tiếp, tiếp cận tri thức và bày tỏ quan điểm trên đó mỗi ngày. DỰ ÁN VÀNH ĐAI 5 – VÙNG THỦ ĐÔ: MỞ RỘNG “PHẢI CÓ CƠ CHẾ QUẢN TRỊ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁ TRỊ ĐẤT TỪ KHÂU QUY HOẠCH, CÔNG KHAI THÔNG TIN, KIỂM SOÁT ĐẦU CƠ, KHAI THÁC NGUỒN THU ĐẾN PHÂN BỔ NGUỒN LỰC PHỤC VỤ LỢI ÍCH CHUNG” ĐBQH NGUYỄN THỊ LAN “VỪA RỒI TRIỂN KHAI ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4 CHO THẤY, CHI PHÍ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THƯỜNG TĂNG RẤT NHANH THEO THỜI GIAN. DO VẬY, VIỆC GIỮ MẶT BẰNG SỚM LÀ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NGÂN SÁCH HIỆU QUẢ” ĐBQH DƯƠNG ĐỨC HẢI

Sáng 6/8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 72 của Bộ Chính trị khóa XIII về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. ĐỔI MỚI TƯ DUY PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải đổi mới tư duy phát triển kết cấu hạ tầng. Cụ thể, phải bảo đảm tính đồng bộ liên thông trong quy hoạch và đầu tư; lấy chất lượng phục vụ, lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu; phát triển hài hòa hạ tầng vật chất, hạ tầng số, hạ tầng tự nhiên; hạ tầng phải trở thành một ngành kinh tế chiến lược, tạo ra thị trường lớn để phát triển năng lực sản xuất trong nước; phát huy vai trò định hướng, dẫn dắt của Nhà nước trong huy động nguồn lực, đầu tư công tập trung vào công nghiệp nền tảng, thiết yếu liên vùng và có sức lan tỏa. Nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, phải đổi mới công tác quy hoạch và tổ chức phát triển hạ tầng. Hạ tầng phải được quy hoạch thống nhất với chiến lược phát triển của đất nước, tổ chức không gian kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đảm bảo tầm nhìn dài hạn, liên kết ngành, vùng và khả năng thích ứng với những thay đổi về công nghệ, thị trường, dân số và biến đổi khí hậu. Đảm bảo đồng bộ giữa hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng số, dữ liệu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tăng cường liên thông giữa các lĩnh vực vận tải, giữa giao thông với năng lượng, logistics, đô thị và các lĩnh vực hạ tầng kinh tế-xã hội khác. Kết nối giữa các ngành, các vùng, giữa đô thị và nông thôn, giữa trong nước và quốc tế, gắn với quốc phòng và an ninh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Hoàn thiện cơ chế phối hợp về tài chính vùng, đảm bảo các địa phương cùng quyết định góp vốn chịu trách nhiệm và hưởng lợi đối với các công trình liên vùng về hạ tầng. Đổi mới căn bản quản lý đầu tư và quản trị tài sản kết cấu hạ tầng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Nâng cao chất lượng chuẩn bị xây dựng và khai thác dự án, chú trọng quản trị toàn bộ vòng đời công trình, chỉ quyết định đầu tư khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện về quy hoạch đất đai, mặt bằng, vốn, vật liệu, công nghệ, nhân lực và hạ tầng kết nối có quy hoạch. Cùng với đó, cần làm rõ trách nhiệm đối với các dự án chậm tiến độ, phải điều chỉnh nhiều lần đội vốn hoặc khai thác kém hiệu quả. ĐẾN NĂM 2045, VIỆT NAM PHẢI CÓ HỆ THỐNG HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải tập trung nguồn lực cho các hệ thống hạ tầng chiến lược, hoàn thiện các hành lang giao thông, logistics; phát triển vận tải thủy, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị gắn với chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp trong nước; phải bảo đảm phát triển đồng bộ, hợp lý nguồn điện, lưới điện, lưu trữ điện, phát triển hạ tầng số, năng lực tính toán quốc gia và xử lý các điểm nghẽn đô thị, hạ tầng xã hội, nâng cao khả năng chống chịu khí hậu, an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập, nhất là tại các trung tâm công nghiệp, cảng biển, đô thị ven biển và đồng bằng sông Cửu Long. Đổi mới cơ chế huy động và phân bổ nguồn lực. Đầu tư công phải tạo hiệu ứng dẫn dắt và lan tỏa; tập trung cho hạ tầng nền tảng liên vùng, công trình quan trọng quốc gia, hạ tầng công ích và hạ tầng xã hội thiết yếu, quốc phòng an ninh những vùng khó khăn, khắc phục phân bổ, dàn trải kéo dài; tiếp tục hoàn thiện cơ chế đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); thu hút vốn tư nhân trên cơ sở phân chia hợp lý lợi ích và rủi ro, phát triển thị trường vốn trung hạn và dài hạn; khai thác giá trị đất tăng thêm do hạ tầng tạo ra và đa dạng hóa nguồn vốn quốc tế, đảm bảo công khai, minh bạch, gắn với sử dụng công nghệ nước ngoài với đào tạo nguồn nhân lực chuyển giao của nội địa hóa, từng bước làm chủ công nghệ chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực, năng lực thực thi và trách nhiệm giải trình; việc gì địa phương làm tốt, mạnh dạn giao cho địa phương. Các công trình liên ngành, liên vùng có ý nghĩa, chiến lược quốc gia phải có cơ chế điều phối thống nhất và có đầu mối chịu trách nhiệm; tăng cường quản lý tài sản hạ tầng quốc gia và kiểm soát rủi ro, không vì tiến độ mà coi nhẹ chất lượng và an toàn công trình, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giữ nghiêm kỷ luật đầu tư. Về tầm nhìn đối với hệ thống hạ tầng quốc gia trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới. Hạ tầng phải được chuẩn bị cho nền kinh tế tương lai, cho công nghệ mới và những rủi ro khí hậu ngày càng lớn. Đến năm 2045, Việt Nam phải có hệ thống hạ tầng đồng bộ, thông minh xanh, an toàn, có khả năng chống chịu cao, kết nối thông suốt lãnh thổ, nền kinh tế với thị trường thế giới và mọi người dân với các dịch vụ thiết yếu. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 7/8/2026 Về tầm nhìn đối với hệ thống hạ tầng quốc gia trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những công trình được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới. Hạ tầng phải được chuẩn bị cho nền kinh tế tương lai, cho công nghệ mới và những rủi ro khí hậu ngày càng lớn. Phần mềm quản lý giúp người đứng đầu nắm rõ tiến độ công việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hạ tầng phải dám đảm nhận một sứ mệnh lớn hơn, tạo dựng một năng lực sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất và làm chủ công nghệ, tăng sức chống chịu và mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Quyết định đúng có thể mở đường cho cả một vùng, tạo cơ hội cho hàng triệu người và nâng cao vị thế của quốc gia. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan sáng 6/8 ẢNH: TTXVN Sáng 6/8, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 7/2026. Phát biểu kết luận hội nghị, về việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị phải bám sát chức năng, nhiệm vụ để rà soát, đối chiếu với từng nghị quyết, kết luận, quy định; xác định rõ: thẩm quyền, trách nhiệm các cơ quan, thời hạn, tiến độ, sản phẩm cụ thể và kết quả cần đạt được. Từ đó tiếp tục cụ thể hóa, xây dựng chương trình, kế hoạch của Đảng bộ mình để triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả cao nhất, thiết thực nhất. Về triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, Ban Thường vụ yêu cầu xây dựng phần mềm quản lý công việc và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý. “Đây phải xác định là nhiệm vụ quan trọng. Chuyển đổi số trong Đảng bộ phải được xác định là đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và điều hành, không đơn thuần là số hóa hồ sơ hay đưa quy trình hiện có lên phần mềm”, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ. Theo Thường trực Ban Bí thư, việc xây dựng phần mềm quản lý công việc phải thực sự giúp cấp ủy, người đứng đầu nắm được một cách nhanh chóng, chính xác: Việc gì đang làm; ai chịu trách nhiệm; thời hạn đến đâu; tiến độ thế nào; sản phẩm đã đạt yêu cầu chưa; việc gì đang chậm; chậm vì sao; trách nhiệm thuộc về ai; và người đứng đầu cần quyết định, tháo gỡ vấn đề gì. Đối với bộ chỉ số đánh giá, yêu cầu phải đo được kết quả thực chất và chất lượng công việc, không phải làm để lấy hình thức, chấm điểm cán bộ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, bộ chỉ số phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, chất lượng công việc và sản phẩm đầu ra. Đặc biệt, đối với cán bộ làm công tác tham mưu chiến lược, không thể đánh giá chủ yếu bằng số lượng văn bản hay số lượng công việc, mà phải coi trọng chất lượng nghiên cứu, khả năng phát hiện vấn đề, dự báo, đề xuất và hiệu quả thực tế của sản phẩm tham mưu. T.PHONG TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Hạ tầng phải được chuẩn bị cho nền kinh tế tương lai

NGÀY AN NINH MẠNG VIỆT NAM: Thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, việc thành lập hai thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh đã bảo đảm đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý theo quy định. Về cơ sở thực tiễn, Chính phủ đánh giá Quảng Ninh và Bắc Ninh đều là những địa phương có vai trò đặc biệt quan trọng trong vùng đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước, với quy mô kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu và nhiều lợi thế nổi trội để phát triển thành các cực tăng trưởng mới. Đối với Quảng Ninh, đây là địa phương có vị trí chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh; là tỉnh duy nhất của Việt Nam có đường biên giới cả trên bộ và trên biển với Trung Quốc. Hệ thống hạ tầng giao thông của địa phương được đầu tư đồng bộ, hiện đại, kết nối bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics và thương mại quốc tế. Theo ông Hải, năm 2025, Quảng Ninh đóng góp 2,87% quy mô GRDP cả nước và 9,4% GRDP vùng đồng bằng sông Hồng; đóng góp 4,1% vào tăng trưởng của cả nước và 11,3% tăng trưởng của vùng. Địa phương có 247 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đạt 17,05 tỷ USD, đứng thứ 7 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài; thu ngân sách duy trì trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Đối với Bắc Ninh, Chính phủ đánh giá đây là địa phương giữ vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Đông Bắc Thủ đô Hà Nội, nằm trên hành lang kinh tế kết nối ASEAN với thị trường Trung Quốc. Hệ thống giao thông đa phương thức đang từng bước hoàn thiện với các công trình trọng điểm như cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đường bộ và đường sắt tốc độ cao kết nối Hà Nội cùng hệ thống logistics hiện đại. Năm 2025, Bắc Ninh có quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước, đứng thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng; chiếm 4,1% GDP cả nước và 13,6% GDP của vùng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,27%; thu ngân sách trên 123,6 nghìn tỷ đồng… Theo phương án Chính phủ trình Quốc hội, thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở nguyên trạng tỉnh Quảng Ninh hiện nay, với diện tích tự nhiên 6.231,27 km2, dân số hơn 1,5 triệu người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. Trong khi đó, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở nguyên trạng tỉnh Bắc Ninh, có diện tích tự nhiên 4.713,75 km2, dân số gần 4 triệu người và 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 45 phường và 54 xã. Thẩm tra các tờ trình và đề án, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, cơ quan thẩm tra thống nhất với sự cần thiết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Cơ quan thẩm tra kiến nghị Quốc hội tán thành và thông qua hai nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương khẩn trương chuẩn bị tổ chức bộ máy, thay đổi con dấu và các điều kiện cần thiết để chính quyền đô thị mới đi vào hoạt động đồng bộ ngay sau khi nghị quyết được thông qua. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG 3 n Thứ Sáu n Ngày 7/8/2026 THỜI SỰ Sáng 6/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban chỉ đạo An ninh mạng quốc gia, dự Lễ kỷ niệm Ngày An ninh mạng Việt Nam (6/8/2024-6/8/2026), trong khuôn khổ chuỗi hoạt động do Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia phối hợp với Bộ Công an tổ chức với chủ đề “Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người”. Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. XÂY DỰNG MỘT KHÔNG GIAN MẠNG AN TOÀN Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 6/8 hằng năm là Ngày An ninh mạng Việt Nam là quyết định quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực trọng yếu của đất nước, đồng thời kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân cùng xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, tin cậy và nhân văn. Theo Thủ tướng, thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức về vai trò của an ninh mạng được nâng cao; hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện; năng lực bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu của cơ quan nhà nước và không gian mạng quốc gia được tăng cường; hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng. Tuy nhiên, công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu vẫn còn những bất cập, chưa theo kịp tốc độ phát triển của chuyển đổi số. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức và người dân chưa đồng bộ; hạ tầng số, nguồn nhân lực và năng lực làm chủ công nghệ còn hạn chế. Trong khi đó, tội phạm mạng, tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến và xâm phạm dữ liệu cá nhân diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và an ninh quốc gia. Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định rõ: bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, an ninh mạng, an ninh dữ liệu và an toàn thông tin của tổ chức, cá nhân là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 5 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị toàn hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa “bảo vệ hệ thống” và “bảo vệ con người”, với mục tiêu là lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách. Đây cũng chính là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của thông điệp Ngày An ninh mạng năm nay: “Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người”. Thứ hai, các bộ, ngành, địa phương phải thể hiện rõ vai trò kiến tạo. Ban Chỉ đạo An ninh mạng Quốc gia phát huy vai trò điều phối; tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ các điểm nghẽn về an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân; xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, bảo đảm môi trường số an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy. Mỗi chính sách được ban hành phải lấy sự an toàn, thuận lợi của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Thứ ba, các lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng phải giữ vững vai trò “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc chủ quyền số quốc gia; chuyển mạnh phương thức hoạt động từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa. Nâng cao năng lực, chủ động nắm chắc và dự báo tình hình, phối hợp hiệp đồng, phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm mạng sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, giữ gìn môi trường số an toàn, văn minh, nhân văn cho nhân dân. Thứ tư, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, viễn thông và tài chính phải xác định sứ mệnh đồng hành và gánh vác trách nhiệm xã hội. Các doanh nghiệp, ngân hàng phải chủ động chuyển dịch sang kiến trúc bảo mật lấy con người làm trung tâm; tích hợp sẵn các tính năng bảo vệ, cảnh báo lừa đảo tự động hoàn toàn miễn phí cho người dùng; chủ động nghiên cứu làm chủ khoa học, công nghệ để mang lại sự đơn giản, an toàn tuyệt đối cho người dân. Thứ năm, mỗi người dân cần tự trang bị kỹ năng số, nâng cao nhận thức, khả năng tự bảo vệ và ứng xử văn minh trên không gian mạng để trở thành một “lá chắn số chủ động” tham gia bảo vệ an ninh mạng. Khi một trăm triệu người dân cùng chung sức đồng lòng, chúng ta sẽ kết thành “bức tường thành số” kiên cố nhất bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và bảo vệ Tổ quốc. NINH CƠ - HỒNG TUYÊN Tại sự kiện hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam (6/8), Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người, lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách. Ngày 6/8, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số và đơn vị hành chính của hai tỉnh hiện nay. Lấy an toàn, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo Quốc hội xem xét thành lập thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải ẢNH: NHƯ Ý Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam ẢNH: TTXVN “Ngày An ninh mạng Việt Nam không chỉ là một sự kiện thường niên, mà phải trở thành cam kết hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội trong xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và nhân văn”. Thủ tướng LÊ MINH HƯNG Theo đánh giá của Chính phủ, hai tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh đều bảo đảm đầy đủ 5/5 điều kiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và đạt 7/7 tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

4 n Thứ Sáu n Ngày 7/8/2026 XÃ HỘI Mở rộng không gian phát triển Sáng 6/8, Quốc hội thảo luận tổ về một số nội dung quan trọng, trong đó có chủ trương đầu tư Dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô. TÁI ĐỊNH CƯ PHẢI ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC Đại biểu Dương Đức Hải (đoàn Hà Nội) bày tỏ đồng tình với việc triển khai đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô và ưu tiên khoảng 116km đoạn phía đông trong giai đoạn 2026 - 2030, do nhu cầu vận tải rất lớn. Theo ông Hải, đây là mắt xích kết nối của trục phát triển phía Tây, có vai trò giảm tải cho Vành đai 4 và các đường hướng tâm, tạo động lực cho các đô thị vệ tinh phía tây Thủ đô Hà Nội. Vì thế, trong giai đoạn 2026 - 2030, cần bố trí vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư, cắm mốc giới và từng giai đoạn giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất cho đoạn qua Hà Nội. Về vấn đề vốn, trong các đề xuất, ông Hải nêu, phải có cơ chế xử lý dự án thành phần chậm tiến độ hoặc địa phương không bố trí đủ vốn đúng cam kết. Như vậy mới đảm bảo tính hiệu quả, chứ nếu chỉ dừng lại ở việc đôn đốc, nhắc nhở thì rất khó đảm bảo tiến độ chung của dự án rất lớn. Ông Hải cũng nêu về vấn đề nguyên tắc, tái định cư phải đi trước một bước, hoàn thành khu tái định cư với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ trước khi ban hành quyết định thu hồi đất. Phải có phương án ổn định sinh kế, chuyển đổi nghề, đào tạo và giải quyết việc làm cho các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp - là phần bắt buộc, có kinh phí riêng và có chỉ tiêu đánh giá. LÀM RÕ CƠ CHẾ KHAI THÁC GIÁ TRỊ TĂNG THÊM TỪ ĐẤT Đại biểu Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh, tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô là rất cần thiết và có ý nghĩa chiến lược, không chỉ giải quyết ùn tắc giao thông, tăng cường kết nối vùng mà còn tạo động lực mở rộng không gian phát triển cho thành phố Hà Nội và các địa phương trong vùng Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới. Bà Lan kiến nghị, phải làm rõ nguồn vốn thực hiện dự án, cơ chế phối hợp giữa các địa phương; về hiệu quả đầu tư và cơ chế khai thác giá trị tăng thêm từ đất… “Báo cáo thẩm tra đã nêu rõ cần làm rõ cơ chế khai thác giá trị tăng thêm từ đất, nguyên tắc phân chia nguồn thu và giải pháp phòng ngừa đầu cơ đất đai. Điều quan trọng không chỉ là khai thác, mà là quản trị giá trị đất đai như thế nào. Ví dụ, một khu đất nông nghiệp ban đầu giá trị không cao, nhưng khi nhà nước đầu tư đường Vành đai 5, hình thành các nút giao và hạ tầng kết nối, giá trị đất tăng lên nhiều lần. Phần tăng thêm này chủ yếu do nhà nước đầu tư hạ tầng bằng ngân sách, chứ không phải do người sử dụng đất đầu tư”, bà Lan đề xuất. Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt đề nghị, cần xác định ưu tiên rõ ràng, triển khai các dự án thành phần nào trước, hạng mục nào trước, khai thác quỹ đất hai bên trục đường ra sao để tạo nguồn lực tài chính tái đầu tư hạ tầng. Ông Việt lưu ý, ngay từ bây giờ cần quản lý chặt chẽ đất đai liên quan đến dự án, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng… LUÂN DŨNG- TRƯỜNG PHONG Góp ý vào chủ trương đầu tư dự án Vành đai 5 – Vùng Thủ đô, đại biểu Quốc hội đề nghị cần có cơ chế quản trị quá trình hình thành giá trị đất từ khâu quy hoạch, công khai thông tin, kiểm soát đầu cơ, khai thác nguồn thu, phân bổ nguồn lực phục vụ lợi ích chung. Kiểm soát đầu cơ đất Sáng 6/8, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tờ trình của Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội. CHIỀU DÀI TOÀN TUYẾN KHOẢNG 349KM Theo ông Trần Hồng Minh, mục tiêu đầu tư là hình thành tuyến đường bộ cao tốc kết nối Thủ đô Hà Nội với các địa phương trong vùng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải bền vững, tạo động lực lan tỏa, mở ra không gian phát triển kinh tế mới... Theo tờ trình của Chính phủ, chiều dài toàn tuyến khoảng 349km, đi qua địa bàn 7 địa phương: TP Hà Nội, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Hưng Yên, TP Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Phú Thọ. Tuyến chính cao tốc quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 - 120km/h; đường song hành quy mô tối thiểu 2 làn xe, tốc độ thiết kế 60 - 80km/h. Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng cho biết, hướng tuyến được nghiên cứu, lựa chọn bảo đảm phù hợp với quy hoạch, chiều dài ngắn nhất có thể, hạn chế khối lượng giải phóng mặt bằng. Dự kiến, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 78.143 tỷ đồng. Về hình thức đầu tư, Chính phủ đề xuất áp dụng phương thức đầu tư đối tác công tư (PPP) và hình thức đầu tư công. Về tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 288.268 tỷ đồng, bao gồm phần tuyến chính cao tốc khoảng 215.192 tỷ đồng, thực hiện bằng ngân sách Trung ương và đường song hành khoảng 73.076 tỷ đồng, làm bằng vốn ngân sách địa phương. Chính phủ dự kiến bố trí cho dự án trong giai đoạn 2026-2030 khoảng 59.700 tỷ đồng. Trên địa bàn mỗi địa phương dự kiến chia làm 3 dự án thành phần, gồm: công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xây dựng tuyến chính cao tốc; xây dựng đường song hành. Các công trình cầu lớn qua 2 địa phương được thành lập dự án thành phần riêng. Dự kiến, có tổng cộng 22 dự án thành phần. CÓ GIẢI PHÁP NGĂN NGỪA ĐẦU CƠ ĐẤT ĐAI Thẩm tra tờ trình của Chính phủ về dự án này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị làm rõ phạm vi thu hồi đất, số hộ bị ảnh hưởng, tái định cư, đối tượng yếu thế để bảo đảm tính đầy đủ và chính xác của hồ sơ. Về tổng mức đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ cập nhật suất vốn đầu tư, đơn giá, chi phí dự phòng và các yếu tố biến động giá nhằm bảo đảm sát thực tế, hạn chế điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ bổ sung, làm rõ nguồn vốn, cơ cấu nguồn vốn, tiến độ bố trí vốn, khả năng cân đối và bố trí vốn của ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương (nhất là các địa phương dự kiến được giao bố trí số vốn lớn như Hà Nội, Hải Phòng) theo từng giai đoạn và căn cứ chứng minh khả năng cân đối vốn, làm cơ sở đánh giá tính khả thi và xem xét, quyết định. Có ý kiến cho rằng, trường hợp chỉ cân đối được 59.700 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030, đề nghị Chính phủ nghiên cứu đầu tư giai đoạn 1 của dự án tương ứng với nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả. Liên quan nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nguồn vật liệu xây dựng, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị rà soát đầy đủ số liệu về đất đai, dân cư bị ảnh hưởng; chuẩn bị đầy đủ quỹ đất tái định cư; đồng thời có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, ổn định sinh kế. Đặc biệt, theo cơ quan thẩm tra, Chính phủ cần làm rõ cơ chế khai thác giá trị tăng thêm từ đất, phương pháp xác định nguồn thu, nguyên tắc phân chia giữa ngân sách Trung ương và địa phương cũng như cơ chế hoàn trả cho dự án; đồng thời có giải pháp ngăn ngừa đầu cơ đất đai. TRƯỜNG PHONG- LUÂN DŨNG Theo tờ trình của Chính phủ, chiều dài toàn tuyến Vành đai 5 - Vùng Thủ đô khoảng 349km, đi qua địa bàn 7 địa phương: TP Hà Nội, tỉnh Ninh Bình, tỉnh Hưng Yên, TP Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Phú Thọ. Tuyến Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội được đề xuất đầu tư quy mô 6 làn xe, có đường song hành hai bên (Ảnh minh họa: baochinhphu.vn) Việc chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 5 từ năm 2026, thực hiện năm 2027 và cơ bản hoàn thành công trình năm 2030. Các đoạn còn lại sẽ tiếp tục huy động các nguồn vốn để ưu tiên đầu tư sớm, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035. DỰ ÁN VÀNH ĐAI 5 – VÙNG THỦ ĐÔ: ĐBQH Dương Đức Hải: “Vừa rồi triển khai đường Vành đai 4 cho thấy, chi phí giải phóng mặt bằng thường tăng rất nhanh theo thời gian. Do vậy, việc giữ mặt bằng sớm là giải pháp tiết kiệm ngân sách hiệu quả” ẢNH: NHƯ Ý ĐBQH Nguyễn Thị Lan: “Phải có cơ chế quản trị quá trình hình thành giá trị đất từ khâu quy hoạch, công khai thông tin, kiểm soát đầu cơ, khai thác nguồn thu đến phân bổ nguồn lực phục vụ lợi ích chung”

GIẢM GÁNH NẶNG THỦ TỤC, XỬ PHẠT Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 3/8, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu nghiên cứu giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ngay trong năm 2026, đồng thời xem xét bổ sung cá nhân, hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của dự án Luật Phát triển DNNVV nhằm khuyến khích chuyển đổi lên doanh nghiệp. Hiện thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông là 20%, với mức ưu đãi 15-17% theo quy mô doanh thu. DNNVV thành lập mới được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ kỳ tính thuế 2025. Đối với hộ kinh doanh, hộ có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống được miễn thuế, trong khi hộ chuyển đổi thành doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm kể từ khi phát sinh thu nhập chịu thuế. Kinh doanh thực phẩm nhiều năm, chị Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) cho biết từng cân nhắc chuyển đổi lên doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu của đối tác về tư cách pháp nhân và xuất hóa đơn VAT. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, chị vẫn duy trì mô hình hộ kinh doanh vì sự thuận tiện, đồng thời lo ngại những yêu cầu quản trị phát sinh. Theo chị Lan, điều khiến nhiều hộ kinh doanh băn khoăn không phải là mức thuế mà là gánh nặng về kế toán, hóa đơn, chứng từ và kê khai thuế. Với quy mô nhỏ, việc thuê nhân sự kế toán làm tăng chi phí, trong khi tự thực hiện lại tiềm ẩn nguy cơ sai sót và bị xử phạt. Từ thực tế vận hành mô hình ăn nhanh hơn 10 năm, anh T.H - chủ một hộ kinh doanh tại (Hà Nội) cho rằng, điều các hộ kinh doanh cần nhất hiện nay là môi trường pháp lý đơn giản, ổn định và dễ tuân thủ. Theo anh, chính sách cần được thiết kế phù hợp với thực tế để các cơ sở kinh doanh tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ thay vì dành nhiều thời gian cho thủ tục hành chính. Với những hộ chưa có lợi nhuận, việc giảm thuế thu nhập cũng chưa tạo nhiều tác động bằng việc đơn giản hóa thủ tục và có lộ trình chuyển đổi phù hợp. Thực tế, chi phí tuân thủ pháp luật đang là rào cản lớn đối với khu vực hộ kinh doanh. Khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố tháng 4/2026 cho thấy 73,3% hộ đánh giá khó khăn pháp lý là áp lực lớn nhất, cao hơn cả vấn đề thị trường hay đầu vào; 73% cũng cho biết thời gian dành cho việc tuân thủ quy định gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh. Khảo sát cũng cho thấy chỉ 15,6% hộ kinh doanh có kế hoạch chuyển đổi thành doanh nghiệp trong hai năm tới. Phần lớn còn lại lo ngại quy định phức tạp hơn, chi phí bảo hiểm tăng, nghĩa vụ kế toán nặng nề và nguy cơ thanh tra, kiểm tra nhiều hơn. HẠN CHẾ PHÁT SINH THỦ TỤC, CƠ CHẾ XIN - CHO Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas - cho rằng, điều khiến nhiều hộ kinh doanh lo ngại hiện nay không chỉ là số thuế phải nộp mà còn là chi phí tuân thủ. Việc phải thực hiện nhiều quy định, thủ tục phức tạp làm tăng nguy cơ sai sót và bị xử phạt, trong khi năng lực quản trị của phần lớn hộ kinh doanh còn hạn chế. Theo ông Tuấn, dư địa giảm thuế cho hộ kinh doanh không còn nhiều, bởi định hướng lâu dài là áp dụng cơ chế tính thuế theo lợi nhuận để bảo đảm công bằng với doanh nghiệp. Nếu ưu đãi quá lớn cho hộ kinh doanh sẽ làm giảm động lực chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp. Thay vào đó, ông đề xuất áp dụng chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đối với các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, tương tự doanh nghiệp thành lập mới. Ở góc độ doanh nghiệp nhỏ và vừa, GS.TS Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (HANOISME) - cho rằng phần lớn lợi nhuận sau thuế của nhóm doanh nghiệp này đều được tái đầu tư vào vốn lưu động, máy móc, chuyển đổi số và mở rộng thị trường. Vì vậy, giảm thuế sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để phục hồi và phát triển. Theo ông Quốc Anh, mức ưu đãi hiện nay chưa tạo đủ dư địa cho doanh nghiệp nhỏ. Ông đề xuất giảm thêm 2-3 điểm phần trăm thuế thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn 20262027 theo quy mô doanh thu. Theo ông, mức giảm này vừa tạo thêm nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp, vừa hạn chế nguy cơ lợi dụng chính sách hoặc gây áp lực quá lớn lên ngân sách. Bên cạnh ưu đãi về thuế, đại diện HANOISME cho rằng chính sách cần tập trung nhiều hơn vào doanh nghiệp đang hoạt động thay vì chủ yếu hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập. Các chính sách hỗ trợ cần được thiết kế theo hướng đơn giản, tự động, hạn chế phát sinh thủ tục hành chính hoặc cơ chế xin - cho. VIỆT LINH 5 KINH TẾ n Thứ Sáu n Ngày 7/8/2026 Khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy chỉ 15,6% hộ kinh doanh có kế hoạch chuyển đổi thành doanh nghiệp trong hai năm tới. Phần lớn còn lại lo ngại quy định phức tạp hơn, chi phí bảo hiểm tăng, nghĩa vụ kế toán nặng nề và nguy cơ thanh tra, kiểm tra nhiều hơn. Kiến nghị cắt giảm mạnh thủ tục về thuế Hộ kinh doanh lớn tuổi tập ghi chép sổ sách, lưu trữ chứng từ Theo GS.TS Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, cơ quan thuế hoàn toàn có thể xác định mức thuế suất áp dụng dựa trên dữ liệu doanh thu và hồ sơ khai thuế. Nếu chính sách được ban hành trong năm 2026, cần cho phép áp dụng cho toàn bộ kỳ tính thuế của năm để doanh nghiệp sớm được hưởng lợi. Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h chiều 6/8. Theo đó, tất cả các mặt hàng xăng dầu đều giảm giá so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, giá xăng E10 RON95-III giảm 530 đồng/ lít, xuống còn 22.320 đồng/lít. Xăng E5 RON92 giảm mạnh hơn, ở mức 660 đồng/lít, còn 21.720 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm. Dầu diesel giảm 80 đồng/lít, còn 27.540 đồng/lít; dầu mazut giảm 80 đồng/kg, xuống 16.390 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đồng thời trích lập thêm cho Quỹ Bình ổn 200 đồng/lít đối với xăng sinh học. Theo liên Bộ, giá xăng dầu trong nước giảm do thị trường năng lượng thế giới có xu hướng đi xuống. Nguyên nhân chủ yếu đến từ kỳ vọng nguồn cung dầu sẽ được cải thiện nếu căng thẳng giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt, cùng với việc tồn kho dầu thô của Mỹ tăng lên. Thời gian gần đây, diễn biến xung đột tại Trung Đông cũng tác động đến hoạt động tạo nguồn của các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu trong nước. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ tăng tại một số địa phương khiến áp lực cung ứng gia tăng, buộc nhiều doanh nghiệp đầu mối phải điều tiết lượng hàng bán ra trong ngắn hạn. Cuối tuần trước, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường, đánh giá đầy đủ cung - cầu và nguồn dự trữ xăng dầu nhằm bảo đảm không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Bộ Công Thương được giao chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên và báo cáo Thủ tướng về tình hình cung ứng trên thị trường. Đợt điều chỉnh lần này góp phần giảm bớt chi phí nhiên liệu cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh giá dầu thế giới hạ nhiệt, đồng thời phản ánh cơ chế điều hành bám sát diễn biến của thị trường quốc tế. NGỌC MAI Giá xăng dầu đồng loạt giảm Từ 15h hôm qua (6/8), giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm theo xu hướng đi xuống của thị trường năng lượng thế giới. Xăng RON95 giảm 530 đồng/ lít, trong khi xăng E5 RON92 giảm tới 660 đồng/lít. DOANH NGHIỆP NHỎ, HỘ KINH DOANH: Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ chiều 6/8 Thống nhất làm đường hầm Tam Đảo gần 5.800 tỷ đồng UBND tỉnh Thái Nguyên và UBND tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Hội nghị trao đổi phương án triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường hầm Tam Đảo kết nối tỉnh Thái Nguyên - tỉnh Phú Thọ - Hà Nội. Theo phương án đề xuất, dự án có điểm đầu kết nối với đường ĐT.261B thuộc xã Quân Chu (tỉnh Thái Nguyên), điểm cuối kết nối với Quốc lộ 2B thuộc xã Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ). Toàn tuyến dài khoảng 19,65 km, trong đó hầm xuyên núi Tam Đảo dài khoảng 2km. Dự án được đầu tư đồng bộ gồm hầm, đường dẫn, hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí và các công trình phụ trợ. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.800 tỷ đồng. Dự án được đề xuất triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT. Trong đó, phần vốn Nhà nước tham gia khoảng 50% tổng mức đầu tư, phần còn lại do nhà đầu tư huy động. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029. Theo tính toán, sau khi hoàn thành, tuyến đường hầm sẽ rút ngắn khoảng 40km so với hiện nay, góp phần tăng cường kết nối giữa Thái Nguyên, Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội. THANH HIẾU

6 n Thứ Sáu n Ngày 7/8/2026 KHOA GIÁO ĐIỂM DANH ĐẠI HỌC NGHÌN TỈ ĐỒNG Các đại học, trường đại học nghìn tỉ đồng gồm: FPT, Văn Lang, Kinh tế TPHCM, Nguyễn Tất Thành, Bách khoa Hà Nội, Kinh tế quốc dân, Tôn Đức Thắng, Công nghệ TPHCM, Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), Cần Thơ, Công nghiệp TPHCM, Y Dược TPHCM, Công nghệ kỹ thuật TPHCM, Công nghiệp Hà Nội và Trà Vinh. Trong số này có hai gương mặt mới nổi là ĐH Trà Vinh và Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đặc biệt, Trường ĐH Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) là trường duy nhất không nằm trên địa bàn các thành phố trực thuộc trung ương. Có 8/15 trường doanh thu nghìn tỉ đồng ở TPHCM, 3 trường tại Hà Nội, 1 trường ở Cần Thơ. Riêng Trường ĐH FPT có phân hiệu ở rất nhiều tỉnh thành. Trường đại học FPT có doanh thu đạt hơn 4.300 tỉ đồng, kế đến là Văn Lang hơn 2.600 tỉ đồng, bỏ xa các trường còn lại. Ngoài các trường ĐH tư thục, các trường công lập đạt doanh thu nghìn tỉ đồng đều là các trường tự chủ. Trong 5 năm qua, doanh thu của trường có tăng, giảm nhưng đa số tăng dần đều trong 4 năm gần đây. Trong đó năm 2023, doanh thu tăng nhiều nhất so với năm liền trước. Những năm sau doanh thu tăng nhưng chỉ vài chục tỉ đồng mỗi năm. Cũng như nhiều đại học nghìn tỉ đồng khác, cơ cấu doanh thu của trường chủ yếu đến từ học phí, chiếm từ 70% - 90%. ĐH Công nghiệp Hà Nội có tổng doanh thu là trên 1.067 tỉ đồng, trong đó doanh thu từ học phí lên tới hơn 886 tỉ đồng (chiếm 83%). Số còn lại đến từ hợp đồng, tài trợ từ ngân sách nhà nước. Dù thu từ khoa học công nghệ năm 2025 còn khiêm tốn, nhưng tăng đáng kể so với năm 2024. Năm 2024 thu từ khoa học công nghệ chỉ hơn 29 tỉ đồng, năm 2025 đã lên hơn 62,6 tỉ đồng. Tương tự, ĐH Trà Vinh đạt doanh thu 1.101 tỉ đồng. Nhưng nguồn thu chủ yếu của ĐH này đến từ học phí, với 1.016 tỉ đồng (chiếm trên 92%). Doanh thu khoa học công nghệ chỉ đạt 5,1% (65 tỉ đồng) nhưng đã tăng gấp 5 lần năm 2024 (12 tỉ đồng). Dù những con số nghìn tỉ đồng gây ấn tượng, cơ cấu nguồn thu cho thấy một thực tế ít thay đổi: học phí vẫn chiếm tỉ trọng áp đảo. Tại ĐH FPT, học phí chiếm tới trên 90% tổng thu, khoảng trên 80% đối với ĐH Bách khoa Hà Nội. Ở hầu hết các trường khác, tỉ lệ này dao động từ 70 đến 80%. Một điều đáng nói là các trường thuộc nhóm doanh thu nghìn tỉ đồng có quy mô đào tạo lớn. Quy mô đang đào tạo của ĐH Công nghiệp Hà Nội là trên 35.000 sinh viên; Trường ĐH Văn Lang đang đào tạo trên 52.000 sinh viên; Đại học Kinh tế Quốc dân có quy mô đào tạo khoảng gần 50.000 sinh viên; Trường ĐH Tôn Đức Thắng đang đào tạo khoảng trên 26.000 sinh viên; với nhiều cơ sở đào tạo, Trường ĐH FPT đang đào tạo cũng đạt con số gần 50.000 sinh viên. Riêng Trường ĐH Y Dược TPHCM có quy mô đào tạo chỉ khoảng trên dưới 15.000 sinh viên, quy mô thấp nhất trong các trường doanh thu nghìn tỉ đồng. VÒNG LUẨN QUẨN Sự phụ thuộc quá lớn vào học phí đồng nghĩa với việc gánh nặng tài chính dồn lên vai sinh viên và gia đình trong bối cảnh thu nhập bình quân đầu người chưa cao. Điều này trở thành rào cản trong việc tiếp cận giáo dục đại học của nhiều người trẻ, nhất là tự chủ ĐH như hiện nay. Như vậy, chỉ tiêu tuyển sinh càng nhiều thì nguồn thu càng lớn. Lãnh đạo một ĐH lớn đã ví von, đồng thời cảnh báo rằng, các trường ĐH đang tự “ăn thịt chính mình” khi đầu tư quá nhiều sức lực để mở rộng quy mô đào tạo nhằm lấy tiền. Ở nhiều quốc gia phát triển, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đóng góp tới 30% - 50% tổng thu nhập của các trường ĐH. Ngược lại tại Việt Nam, không ít trường đạt doanh thu hàng nghìn tỉ đồng nhưng tiền thu từ nghiên cứu chỉ vỏn vẹn vài chục tỉ đồng. Thực trạng này phản ánh một thực tế đáng lo ngại, các cơ sở giáo dục ĐH của Việt Nam đang vận hành như một chiếc “kiềng một chân” khi nguồn sống gần như phụ thuộc hoàn toàn vào học phí. Việc phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất tạo ra những hệ lụy trực tiếp đến người học và xã hội. Để duy trì bộ máy và tái đầu tư cơ sở vật chất, giải pháp dễ nhất của các trường là tăng học phí. Để tối đa hóa doanh thu, nhà trường dễ rơi vào cái bẫy mở rộng chỉ tiêu, hạ chuẩn đầu vào hoặc tập trung mở các ngành "hot" dễ tuyển sinh mà bỏ qua các ngành khoa học cơ bản, kĩ thuật mũi nhọn - những ngành vốn tốn kém chi phí đầu tư nhưng rất cần cho đất nước. Giảng viên phải gánh giờ dạy dày đặc để tối ưu chi phí, khiến họ không còn thời gian lẫn năng lượng cho nghiên cứu chuyên sâu. NGHIÊM HUÊ Thí sinh trải nghiệm khoa học công nghệ tại ngày hội tuyển sinh ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Trường đại học (ĐH) tại Việt Nam có doanh thu nghìn tỉ đồng mỗi năm đều bổ sung những gương mặt mới. Tuy nhiên, dù số trường tăng nhưng bản chất của khối doanh thu nghìn tỉ đồng này vẫn không thay đổi, phần lớn đến từ nguồn thu học phí. Đại học doanh thu nghìn tỉ đồng vẫn như “kiềng 1 chân” Thứ nhất, đề tài nghiên cứu chưa xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường nên khó bán được cho doanh nghiệp. Thứ hai, thiếu các cơ chế rõ ràng về định giá tài sản trí tuệ, phân chia lợi nhuận và mô hình hợp tác công - tư để biến sản phẩm phòng thí nghiệm thành hàng hóa trên thị trường. Sau 1,5 năm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã và đang tạo ra bước ngoặt cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Một trong những điểm được giới nghiên cứu chờ đợi là cơ chế khoán chi, trao quyền tự chủ lớn hơn cho nhà khoa học. Nguồn thu từ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ hay dịch vụ tri thức vẫn còn rất khiêm tốn. Ngoại lệ hiếm hoi là ĐH Kinh tế TPHCM, tỉ lệ này đạt 27,6%, cao nhất trong cả nước. Một số trường khác có mức 6 đến 10%, song đa phần gần như không đáng kể. TS Nguyễn Phan Kiên (ĐH Bách khoa Hà Nội) nhận định, Nghị quyết 57 đã thổi “luồng gió mới”, khuyến khích nhà khoa học mạnh dạn đưa nghiên cứu ra thị trường thay vì cất ngăn kéo hay chọn giải pháp an toàn. Tuy nhiên, rào cản tài chính và thủ tục đấu thầu lạc hậu. Nghịch lí lớn nhất hiện nay là nhà khoa học sợ rủi ro tài chính hơn thất bại chuyên môn. Bản chất của nghiên cứu là tạo ra cái mới, dẫn đến chi phí thử nghiệm thường cao hơn sản phẩm sẵn có. Thế nhưng, cơ chế quản lí cũ lại bắt nhà nghiên cứu giải trình chi tiết theo định mức thông thường, khiến họ luôn lo ngại bị quy trách nhiệm. Thay vì tập trung sáng tạo, các nhà nghiên cứu đang bị đẩy vào vai trò chuyên gia đấu thầu bất đắc dĩ khi phải tốn quá nhiều thời gian làm hồ sơ, lập kế hoạch mua sắm và xử lí thủ tục hành chính. Sự cứng nhắc của quy trình còn thể hiện ở việc chỉ cần thay đổi một linh kiện hay con ốc vít nằm ngoài danh mục thầu, nhà khoa học cũng phải làm lại từ đầu toàn bộ quy trình phê duyệt. Đã đến lúc quản lí nghiên cứu không thể tiếp tục theo cách kiểm soát quá chặt đầu vào hay soi từng hóa đơn. HOA BAN Tại sao nghiên cứu chưa “đẻ” ra tiền? Sinh viên nghiên cứu khoa học (ảnh minh họa) Các chuyên gia chỉ ra hai “nút thắt” lớn khiến nghiên cứu khoa học trong trường đại học chưa thể thương mại hóa. “Đừng bắt nhà nghiên cứu đi làm thầu. Nhà nước cần sớm tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục để các nhà khoa học thực sự được rảnh tay sáng tạo và chấp nhận rủi ro trong thử nghiệm”. TS NGUYỄN PHAN KIÊN (ĐH Bách khoa Hà Nội)

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