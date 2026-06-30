Báo Tiền Phong số 181

THỨ BA 30/6/2026 Số 181 0977.456.112 TRANG 3 KHÔNG TẠO “KHOẢNG TRỐNG” THÔNG TIN CHO CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG TRANG 7 Khơi dậy “tinh thần mới” của tuổi trẻ Việt Nam XÂY DỰNG THẾ TRẬN PHÁO BINH - TÊN LỬA TRONG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa ẢNH: TTXVN và bản sắc Thăng Long ở vị trí trung tâm NGƯỜI DÂN TRANG 4-5 TRANG 14 ARGENTINA DÈ CHỪNG HIỆN TƯỢNG CAPE VERDE TRANG 2 Quy hoạch chỉ giá trị khi được tổ chức hiệu quả Người dân tìm hiểu thông tin quy hoạch Thủ đô 100 năm ẢNH: NHƯ Ý CHUYỆN HÔM NAY Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm vừa được công bố không chỉ là câu chuyện của hiện tại mà còn là lời cam kết với nhiều thế hệ tương lai. Cam kết với tương lai XEM TIẾ P TRANG 9 n NGUYỄN TUẤN HÀ NỘI CÔNG BỐ QUY HOẠCH TẦM NHÌN 100 NĂM TRANG 8-9 Người lính già đi tìm đồng đội 500 NGÀY ĐÊM TÌM KIẾM, QUY TẬP, XÁC ĐỊNH DANH TÍNH LIỆT SĨ TRANG 6 TRANG 12 Thí sinh cẩn trọng với tên ngành hào nhoáng KHẨN THIẾT BẢO VỆ ĐÀN CHIM YẾN Không để tổ yến quý chỉ còn là ký ức

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 30/6/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Sáng 29/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Pháo binhTên lửa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ đội Pháo binh-Tên lửa (29/6/1946-29/6/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, biểu dương, chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Bộ đội Pháo binh-Tên lửa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Muốn phát triển nhanh, bền vững, phải có nền quốc phòng vững mạnh, lực lượng vũ trang nhân dân phải cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong đó Pháo binh-Tên lửa là lực lượng hỏa lực rất quan trọng; phải trở thành trụ cột của sức mạnh tác chiến. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa và toàn lực lượng Pháo binhTên lửa tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Cán bộ, chiến sỹ Pháo binhTên lửa phải quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Toàn lực lượng Pháo binh-Tên lửa phải thực hiện thật tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”; xây dựng chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững; phải xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đoàn kết thống nhất, kỷ luật nghiêm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. TRỌNG DÂN, DỰA VÀO DÂN, VÌ NHÂN DÂN MÀ CHIẾN ĐẤU Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hoàn thiện tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược và xây dựng thế trận Pháo binh-Tên lửa trong nền quốc phòng toàn dân. Tinh gọn là để mạnh hơn, nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn. Hiện đại không chỉ là có vũ khí mới, mà là có con người hiện đại, tổ chức hiện đại, chỉ huy hiện đại, huấn luyện hiện đại, hậu cần-kỹ thuật hiện đại, phương thức tác chiến hiện đại. Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa cần chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quy hoạch lực lượng, thế bố trí chiến lược, tổ chức biên chế, phương án tác chiến. Tổ chức phải gọn nhưng không mỏng, hiện đại và gắn liền với điều kiện Việt Nam; mạnh nhưng bền, cơ động, an toàn; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ tất cả các hướng. Đổi mới mạnh mẽ huấn luyện, giáo dục-đào tạo, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và phát triển nghệ thuật tác chiến Pháo binh-Tên lửa Việt Nam. Huấn luyện hôm nay không thể chỉ để hoàn thành nội dung, chỉ tiêu, bài bắn, mà phải để chiến đấu được, chiến đấu thắng trong điều kiện khó khăn, phức tạp nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh làm chủ khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa vũ khí trang bị, nâng cao năng lực hậu cầnkỹ thuật và công nghiệp quốc phòng; phải chủ động xây dựng phương thức bảo đảm hậu cầnkỹ thuật phù hợp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để từng bước làm chủ bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến, vật tư, mô phỏng, phần mềm, đạn dược và một số công nghệ then chốt; quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm; không để xảy ra mất an toàn về người, vũ khí, trang bị, kho tàng, thông tin, dữ liệu, bí mật quân sự. Phát huy giá trị cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng đoàn kết thống nhất trong toàn lực lượng; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; quan tâm cán bộ, chiến sỹ ở đơn vị mới thành lập, đơn vị làm nhiệm vụ khó khăn, độc hại, nguy hiểm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi biểu hiện suy thoái, ngại khó, ngại đổi mới, vi phạm kỷ luật, mất an toàn, lộ lọt bí mật. Bộ đội Pháo binh-Tên lửa cũng phải tiếp tục làm tốt công tác dân vận, chính sách, đền ơn đáp nghĩa, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, củng cố thế trận lòng dân, gắn bó máu thịt với nhân dân. Một lực lượng hỏa lực mạnh phải được đặt trên nền tảng lòng dân vững; nhiệm vụ càng nặng nề, càng phải gần dân, trọng dân, dựa vào dân, vì nhân dân mà chiến đấu. Luôn tự hào vì đã có một lực lượng pháo binh anh hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chúng ta quyết tâm xây dựng lực lượng Pháo binhTên lửa hiện đại, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện mới. Truyền thống đã rất vẻ vang; tương lai đòi hỏi phải vẻ vang hơn nữa, phải chứng minh năng lực đổi mới, làm chủ công nghệ, tổ chức tác chiến hiện đại, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. PV (Theo TTXVN) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hoàn thiện tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược và xây dựng thế trận Pháo binh-Tên lửa trong nền quốc phòng toàn dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa ẢNH: TTXVN Xây dựng thế trận Pháo binh-Tên lửa trong nền quốc phòng toàn dân Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa, Bộ Quốc phòng, đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. LƯƠNG CƠ SỞ TĂNG LÊN 2.530.000 ĐỒNG Nghị định số 161/2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Từ ngày 1/7, mức lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng. Theo đó, những trường hợp được áp dụng tăng lương cơ sở gồm: cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Cùng với đó là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, công chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân; người làm việc trong tổ chức cơ yếu… Mức lương cơ sở sẽ được dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định. Đồng thời, lương cơ sở mới cũng được dùng để tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí; các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. LƯƠNG HƯU TĂNG 8% Từ việc tăng mức tiền lương cơ sở, nhiều trợ cấp an sinh cũng được tăng thêm như trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng... Theo Nghị định 162/2026, Chính phủ quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Cụ thể, từ ngày 1/7 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức hưởng của tháng 6/2026. Theo đó, với các trường hợp nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995, sau khi tăng 8% mà mức hưởng vẫn thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm. Nghị định nêu rõ, người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng/tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/người/ tháng; trường hợp có mức hưởng trên 3.500.000 đồng/tháng nhưng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì được nâng lên bằng 3.800.000 đồng/tháng. LUÂN DŨNG Tiền lương cán bộ, công chức và lương hưu ra sao sau ngày 1/7? Từ 1/7/2026, nhiều quy định mới về tiền lương, lương hưu, trợ cấp, phụ cấp và chính sách xã hội chính thức có hiệu lực. Theo đó, mức lương, phụ cấp với công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ tăng theo lương cơ sở.

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã luôn chủ động, kịp thời tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị kiện toàn lực lượng; xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ khóa XIV của Đảng, kế hoạch công tác năm 2026 gắn với các sự kiện chính trị, lịch sử, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước. Ban Chỉ đạo 35 từ Trung ương đến cơ sở đã phát huy hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm phản ứng kịp thời, thống nhất trước các tình huống phức tạp, nhạy cảm phát sinh từ thực tiễn, nhất là dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp cũng không ngừng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn… phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tỷ lệ “phủ xanh” thông tin tích cực tiếp tục đạt mức cao, kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến người dân, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ. Công tác giám sát, phát hiện, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý tin giả, thông tin xấu độc trên không gian mạng tiếp tục được quan tâm triển khai thường xuyên, liên tục, bám sát diễn biến tình hình thực tiễn và các sự kiện chính trị, lịch sử, đối ngoại quan trọng, không để bị động, bất ngờ. Trong 6 tháng cuối năm 2026, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chỉ đạo, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ gắn với nội dung của Quy định số 19-QĐ/ TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới. Các cơ quan tập trung tổng kết, nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn nổi lên trong 6 tháng cuối năm 2026, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện hơn 1 năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp; đấu tranh với các hình thức chống phá mới sử dụng AI tạo sinh; xử lý thông tin sai lệch trong bối cảnh môi trường thông tin đa chiều, phức tạp. Cùng với đó, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách và lan tỏa thông tin tích cực, tập trung tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; những nghị quyết chiến lược của Đảng; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội sau 40 năm Đổi mới; hiệu quả vận hành mô hình chính quyền 3 cấp… kiên quyết không tạo “khoảng trống” thông tin cho các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng chống phá. TRƯỜNG PHONG Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhấn mạnh, cần kiên quyết không tạo “khoảng trống” thông tin cho các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng chống phá. 3 n Thứ Ba n Ngày 30/6/2026 Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cần chú trọng công tác tổ chức, xây dựng lực lượng; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo; nâng cao năng lực dự báo từ sớm, phát hiện từ xa để kịp thời, chủ động đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý hiệu quả thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch. THỜI SỰ Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại phiên họp ẢNH: TTXVN Không tạo “khoảng trống” thông tin cho các thế lực thù địch lợi dụng TPHCM tuyên dương 50 gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Sáng 29/6, trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến TPHCM làm theo lời Bác lần thứ I, năm 2026, Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình tuyên dương các gương Thanh niên tiên tiến TPHCM làm theo lời Bác. Đại hội Thanh niên tiên tiến TPHCM làm theo lời Bác lần thứ I, năm 2026 được tổ chức với sự tham dự của 329 đại biểu. Đây là các cá nhân có thành tích tốt, có nhiều đóng góp nổi bật cho địa phương, đơn vị và cho cộng đồng, xã hội. Đặc biệt, từ 329 đại biểu dự Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội đã bình xét, đề xuất 50 gương điển hình tiêu biểu là các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, nổi bật, có nhiều đóng góp có ý nghĩa cho cộng đồng thông qua công tác chuyên môn và hoạt động xã hội. Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong mong muốn các bạn trẻ tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời theo lời Bác dạy. Ông nhấn mạnh, trong một thế giới thay đổi từng ngày, tri thức mới liên tục hình thành, học tập không còn là một giai đoạn chỉ diễn ra trên giảng đường, trường học, mà phải trở thành một năng lực, một thói quen thường xuyên, một lối sống của người trẻ. “Mỗi đoàn viên thanh niên thành phố hãy giữ cho mình khát vọng học hỏi, tinh thần cầu thị và ý chí không ngừng hoàn thiện bản thân để có thể thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của đất nước và thành phố trong giai đoạn phát triển mới”, ông Phong gửi gắm. NGÔ TÙNG Ngày 29/6, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 29/6 có nơi trên 50mm như Phình Hồ (Quảng Ninh) 73.6mm, Tả Phìn 1 (Điện Biên) 68.6mm, Chiến Phố (Tuyên Quang) 62.8mm, Km22 (Sơn La) 58.6mm, Đoan Tĩnh (Quảng Ninh) 53.4mm. Dự báo, từ nay đến ngày 1/7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn nhất tập trung tại các địa phương, gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Quảng Ninh và Hải Phòng với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 300mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa thời gian này mưa từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Dự báo xa hơn, vào đêm 1/7, mưa lớn còn tiếp tục ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày 2/7 mưa lớn có xu hướng giảm dần ở miền Bắc. Do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, mực nước trên một số sông tại tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh đang lên, riêng thượng lưu sông Thương tại trạm Cầu Sơn và sông Bằng Giang tại trạm Bằng Giang trên mức báo động (BĐ) 1. Dự báo ngày 30/6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ dâng từ 2-4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ. Lũ lên cũng gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội. NGUYỄN HOÀI Mưa lớn kéo dài ở miền Bắc Mưa bắt đầu từ chiều tối và đêm 29/6, kéo dài đến ngày 1/7. Mưa lớn nhất ở khu vực vùng núi và trung du có thể vượt 300mm, khu vực đồng bằng có thể vượt 200mm. Lũ có thể lên báo động 1-2 trên nhiều hệ thống sông. Dự báo miền Bắc đón mưa lớn từ nay đến ngày 1/7 Mưa lớn gây lũ quét, sạt lở ở Tuyên Quang Mưa lớn kéo dài từ đêm 28 đến rạng sáng 29/6 đã gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều địa phương ở tỉnh Tuyên Quang, làm hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều diện tích lúa, hoa màu bị thiệt hại và một số tuyến giao thông bị chia cắt cục bộ. Ông Trương Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Lâm Bình cho biết, xã ghi nhận 23 hộ dân ở thôn Lũng Giềng bị thiệt hại, trong đó 16 ngôi nhà bị nước lũ tràn qua, cuốn trôi và làm hư hỏng nhiều tài sản; 7 hộ dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Rất may không có thiệt hại về người. Mưa lũ gây thiệt hại khoảng 40 ha lúa mới cấy bị vùi lấp, hàng trăm con gia cầm cùng nhiều trâu, bò bị nước cuốn trôi...

4 n Thứ Ba n Ngày 30/6/2026 XÃ HỘI Sáng 29/6, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. KÊU GỌI ĐẦU TƯ 276 DỰ ÁN Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đã xác lập định hướng phát triển dài hạn và mở ra không gian phát triển mới. Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị đã tạo nền tảng chính trị cho sự phát triển của Thủ đô. Luật Thủ đô năm 2026, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tạo nền tảng pháp lý với những cơ chế phân cấp, phân quyền và chính sách đặc thù vượt trội. Thành phố đang quyết liệt triển khai các nghị quyết chiến lược của Trung ương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và nguồn nhân lực chất lượng cao. Hà Nội kiên định xây dựng nền hành chính kiến tạo và phục vụ; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; lấy hiệu quả thực thi làm thước đo năng lực của bộ máy; quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, hội nghị hôm nay mở đầu cho quá trình đưa Quy hoạch vào cuộc sống; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách mới; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển của Thủ đô. Quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình, những dự án và những kết quả phát triển cụ thể. Vì vậy, điều cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hôm nay không phải chỉ là tầm nhìn của quy hoạch, mà là những nền tảng Hà Nội đã chuẩn bị để biến tầm nhìn đó thành hiện thực. Với tinh thần đó, Hà Nội đang tập trung xây dựng những nền tảng phát triển mới; kiến tạo những động lực tăng trưởng mới; hoàn thiện môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, ổn định và thuận lợi; cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đóng góp thiết thực vào khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định: Hà Nội xác định phát triển hạ tầng chiến lược là một trong những đột phá ưu tiên hàng đầu, là nền tảng để mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dư địa tăng trưởng mới cho Thủ đô trong nhiều thập niên tới. Đây cũng là giai đoạn Thành phố triển khai đồng thời khối lượng đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay. Tại hội nghị, Thành phố đã công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm; đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế. MỌI NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀU ĐƯỢC TIẾP CẬN THÔNG TIN MINH BẠCH Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ, động lực đột phá từ thể chế, không gian mới từ quy hoạch sẽ là bệ phóng cho thành phố hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, "Đặt người dân và bản sắc Thăng Long - Hà Nội ở vị trí trung tâm. Mọi chủ trương, dự án và công trình phát triển của Thủ đô cuối cùng đều phải trả lời những câu hỏi căn bản: người dân được hưởng gì, chất lượng cuộc sống được nâng lên như thế nào và bản sắc Thăng Long - Hà Nội được gìn giữ, phát huy ra sao?", Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh. HÀ NỘI CÔNG BỐ QUY HOẠCH Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sự kiện này không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Điều này đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng". Theo Chủ tịch Quốc hội, Hà Nội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng về kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đặc biệt, Thủ đô không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, mà còn là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; là cực tăng trưởng quan trọng của vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Với Luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Hà Nội được giao nhiều cơ chế đặc thù về phân cấp quản lý, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, khoa học công nghệ, thu hút đầu tư. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là cơ hội lịch sử để thủ đô bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thành công quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội. Bản quy hoạch tổng thể được xây dựng trên cơ sở luật Thủ đô và quy hoạch quốc gia, đảm bảo tính liên kết vùng, tính kế thừa và giá trị pháp lý cao, trở thành một cấu phần quan trọng chiến lược phát triển quốc gia. Thủ đô phát triển theo quy hoạch hiện đại, đồng bộ, bền vững sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho cả Vùng thủ đô và đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của đất nước. Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng, quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Do đó, Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của Thủ đô, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể. Lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị. Thành phố cần tập trung ưu tiên các dự án chiến lược, kết cấu hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội sẽ đồng hành, lắng nghe thực tiễn từ Hà Nội để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng ổn định, minh bạch, dễ thực hiện, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển lâu dài tại Việt Nam. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. TRƯỜNG PHONG Quy hoạch chỉ giá trị khi được tổ chức hiệu quả Phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng, quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. NGƯỜI DÂN VÀ BẢN Tại hội nghị công bố quy hoạch sáng 29/6, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã rất xúc động khi chứng kiến bức tranh phát triển của Hà Nội trong bản quy hoạch: “Tôi tin rằng, đất nước 4.000 năm không tiếc xương máu vì độc lập tự do. Một dân tộc không hận thù, sẵn sàng hướng tới tương lai thì dân tộc đấy phải xứng đáng có một Thủ đô với tầm bay của rồng". Ông Trương Gia Bình cho rằng, trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, sắp xếp lại không gian phát triển, Hà Nội đã cất lên một "tiếng nói tuyệt vời" thông qua bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Nhắc lại hành trình khởi nghiệp của FPT cách đây 38 năm, ông Trương Gia Bình cho biết, khi đó doanh nghiệp chỉ có một nhóm người "không biết công nghệ, không có vốn", làm việc trong gara rộng 14m2 ngay tại nhà, với "một con dấu, không bàn, không ghế". Chủ tịch FPT nhìn nhận, điều FPT luôn ghi nhớ là lòng biết ơn đối với đất nước đã tạo cơ hội để doanh nghiệp được học tập, nghiên cứu, phát triển và vươn ra thế giới. "Từ 14m2 ban đầu, bây giờ chúng tôi có gần 2 triệu mét vuông", ông nói. Chủ tịch Tập đoàn FPT cho biết, từ kinh nghiệm đồng hành cùng Hà Nội trong các Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: DUY PHẠM Hà Nội có "tiếng nói tuyệt vời"! Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cho rằng, trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, sắp xếp lại không gian phát triển, Hà Nội đã cất lên một "tiếng nói tuyệt vời" thông qua bản quy hoạch tầm nhìn 100 năm. Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình phát biểu tại hội nghị CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: "Để Thủ đô phát triển mạnh mẽ, vững chắc, Quốc hội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết Quốc hội, nhất là những nghị quyết về phân cấp, phân quyền, phát triển kết cấu hạ tầng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân". Chủ tịch Quốc hội TRẦN THANH MẪN

5 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 30/6/2026 TẦM NHÌN 100 NĂM nơi hội tụ tri thức và công nghệ; hạ tầng, quản trị đô thị hiện đại; người dân có chất lượng sống cao; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc. “Thành phố nhận thức sâu sắc rằng: yếu tố quan trọng có ý nghĩa then chốt quyết định sự thành công không gì khác chính là tinh thần năng động, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và tự hào của mỗi cán bộ công chức các cấp trong vai trò kiến tạo để Nhân dân, doanh nghiệp phát huy vai trò là trung tâm, chủ thể, động lực của phát triển”, ông Trần Đức Thắng nói. Theo ông Trần Đức Thắng, TP Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên quản trị đô thị hiện đại, nền hành chính kỷ cương, hiệu quả thực chất và đồng hành cùng nhà đầu tư. Tập trung cải cách mạnh mẽ thực chất thủ tục hành chính. Kiên quyết xử lý các biểu hiện chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Thành phố cam kết: mọi nhà đầu tư đến với Hà Nội đều được tiếp cận thông tin minh bạch, bình đẳng,..; được lắng nghe, được tạo điều kiện thuận lợi và được bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật. Thành phố thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng dẫn dắt. Thành phố tập trung sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công và các nguồn đầu tư ngoài nhà nước để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược như: các tuyến đường vành đai, các cây cầu vượt sông Hồng, hệ thống giao thông công cộng, khu công nghệ cao, hạ tầng số, năng lượng, tài chính, giáo dục, y tế và môi trường. Đầu tư công sẽ kích hoạt, thu hút các nguồn lực đầu tư của xã hội. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nêu, thành phố sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là yếu tố quyết định sự thành công, tạo bước đột phá trong kỷ nguyên mới. Thành phố sẽ phát huy hiệu quả vai trò trung tâm của cả nước về giáo dục, khoa học công nghệ để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển (R&D). Thu hút nhân tài, lực lượng lao động trẻ thông qua các chính tiếp cận nhà ở, hệ thống an sinh đa tầng, chất lượng cao cho mọi người dân. Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ mong muốn, các nhà đầu tư đến với Hà Nội bằng khát vọng phát triển dài hạn, bằng sự chuyên nghiệp và bằng cam kết cùng thành phố kiến tạo những giá trị bền vững cho xã hội và cho doanh nghiệp. “Hà Nội cam kết đồng hành bằng một môi trường đầu tư minh bạch, thể chế ngày càng hoàn thiện, hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao và một nền hành chính kỷ cương cùng tinh thần phục vụ hiệu quả. Thành công của nhà đầu tư cũng chính là thành công của Thủ đô”, ông Thắng nói. TRƯỜNG PHONG - TRẦN HOÀNG - DUY PHẠM SẮC THĂNG LONG Ở VỊ TRÍ TRUNG TÂM Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. KTS. Ngô Trung Hải - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam, đánh giá việc Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là dấu mốc quan trọng trong định hướng phát triển của thành phố. Đặc biệt, việc công bố cùng lúc danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư cho thấy quyết tâm rất lớn của thành phố trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển dài hạn. Tuy nhiên, theo ông Hải, để biến quy hoạch thành hiện thực thì điều quan trọng nhất hiện nay là trả lời được câu hỏi: nguồn lực tài chính sẽ đến từ đâu để hiện thực hóa quy hoạch. Ông cho rằng quy hoạch muốn khả thi phải đi đúng quy luật phát triển, nhưng đồng thời phải có những cơ chế đủ mạnh để rút ngắn thời gian thực hiện. Điều đó đồng nghĩa với việc Hà Nội cần chấp nhận những giải pháp huy động vốn quyết liệt hơn. "Muốn phát triển nhanh thì phải có nguồn lực tương xứng. Nếu không có cơ chế huy động vốn đủ mạnh thì rất khó triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn như quy hoạch đã đặt ra", ông nói. Bên cạnh nguồn vốn tín dụng, ông cho rằng Hà Nội cũng cần xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút mạnh hơn nguồn lực xã hội, tạo điều kiện cho các tập đoàn lớn tham gia đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược. Cũng theo ông Ngô Trung Hải, nếu nguồn lực tài chính là điều kiện cần thì một bộ máy quản trị đô thị phù hợp mới là điều kiện đủ để quy hoạch 100 năm của Hà Nội có thể trở thành hiện thực. Ông cho rằng với quy mô của Thủ đô hiện nay, mô hình quản lý theo cấp xã, phường sẽ rất khó đáp ứng yêu cầu điều hành các khu vực đô thị lớn cũng như huy động nguồn lực cho phát triển. "Cơ chế có thể rất tốt, nhưng nếu vẫn tổ chức bộ máy như hiện nay thì tôi cho rằng tính khả thi không cao. Hà Nội cần một mô hình quản trị đô thị mới", ông nhận định. Theo ông Hải, thành phố nên nghiên cứu mô hình "thành phố trong thành phố" hoặc các đơn vị hành chính đô thị có quy mô đủ lớn, được trao thẩm quyền rõ ràng để chủ động quản lý phát triển không gian, đầu tư hạ tầng và huy động nguồn lực. MINH TUẤN - ĐÌNH PHONG 9 cực phát triển Trong định hướng mới, Hà Nội xác định 9 cực phát triển với các chức năng riêng. Trong đó, khu vực trung tâm hiện nay tiếp tục giữ vai trò hạt nhân văn hóa, lịch sử và chính trị của Thủ đô. 9 cực gồm: Đô thị trung tâm ở khu vực hữu ngạn sông Hồng; cực phía Bắc gồm Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn; cực phía Đông gồm Gia Lâm - Long Biên; cực phía Nam - đô thị trung tâm tại khu vực Thường Tín - Phú Xuyên; cực phía Nam là đô thị Vân Đình - Đại Nghĩa; cực phía Tây Nam tại Xuân Mai - Chương Mỹ; cực phía Tây tại Hòa Lạc; cực phía Tây Bắc là đô thị Sơn Tây - Ba Vì; cùng cực phát triển gắn với không gian sông Hồng. Các đại biểu trải nghiệm tiện ích số đô thị Thủ đô Người dân tham quan sa bàn 3D quy hoạch Thủ đô 100 năm ẢNH: NHƯ Ý Nguồn tài chính từ đâu? Theo chuyên gia, để bản quy hoạch trăm năm thành hiện thực, Hà Nội cần giải được hai bài toán then chốt: huy động nguồn lực tài chính và xây dựng mô hình quản trị đô thị đủ mạnh. "Bài toán của Hà Nội không chỉ là tiền ở đâu mà còn là ai quản trị, quản trị theo mô hình nào để huy động được nguồn lực và tổ chức thực hiện hiệu quả. Nếu giải được hai bài toán này thì quy hoạch 100 năm sẽ có tính khả thi cao hơn rất nhiều”. KTS. NGÔ TRUNG HẢI - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam “Hà Nội sẽ nỗ lực biến những cam kết của hôm nay thành những hành động cụ thể, những dự án cụ thể và những kết quả cụ thể, để Quy hoạch tổng thể Thủ đô thực sự trở thành động lực phát triển, tạo dựng niềm tin và mở ra một giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội”. Bí thư Thành ủy Hà Nội TRẦN ĐỨC THẮNG Ông Trương Gia Bình nêu cam kết của FPT: "Sẽ dành tổng lực về trí tuệ, công nghệ và nguồn lực, đồng hành vô điều kiện cùng Hà Nội để đưa bản quy hoạch này thành hiện thực. Để Thăng Long – Hà Nội luôn tỏa sáng là biểu tượng của Văn hiến – Văn minh – Hiện đại và Hạnh phúc". dự án công nghệ thông tin trước đây, FPT nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình. Để hiện thực hóa quy hoạch, FPT hiến kế 2 hành động và cam kết nỗ lực hết sức. Thứ nhất, đầu tư cho nguồn nhân lực số và phổ cập kỹ năng số. FPT mong muốn phối hợp xây dựng khung năng lực số và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Nếu chúng ta có hàng triệu người nắm vững và vận dụng AI, công nghệ vào công việc, cuộc sống, Hà Nội sẽ là cái nôi sản sinh ra các công ty công nghệ trị giá hàng tỷ USD. Thứ hai, đưa Tây Tựu thành "Phòng thí nghiệm sống" (Living in Laboratory) của Hà Nội và xa hơn là khu vực. “Chúng tôi sẽ xây dựng dự án Tây Tựu hướng tới một hệ sinh thái kết hợp chặt chẽ giữa "Học tập - Nghiên cứu - Thực nghiệm", mang những công nghệ mới nhất và thu hút các nhà đầu tư, những bộ não công nghệ xuất sắc nhất, nhiều nhân tài trên khắp thế giới trong các lĩnh vực công nghệ lõi như AI, Bán dẫn, IoT về đây cống hiến cho Hà Nội”, ông Bình nói. TRẦN HOÀNG - DUY PHẠM

6 n Thứ Ba n Ngày 30/6/2026 KHOA GIÁO NHIỀU TRƯỜNG MỞ NGÀNH MỚI Điểm chung dễ nhận thấy ở các chương trình đào tạo mới là tính liên ngành, tích hợp chặt chẽ công nghệ và kĩ năng số, nhằm trang bị cho người học không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn cả năng lực tiếp cận dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và ngoại ngữ để thích ứng tốt với môi trường làm việc hiện đại. Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) công bố thêm hai ngành đào tạo mới là Digital Marketing và Kinh doanh quốc tế. Tại ĐH Đà Nẵng, các trường trực thuộc cũng mở nhiều ngành mới. Trường ĐH Bách khoa đưa vào đào tạo các chương trình kĩ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao, điện hạt nhân, an toàn thông tin trên không gian số, chuyên ngành cơ khí hàng không bằng tiếng Anh và 7 chương trình đào tạo kĩ sư tài năng thuộc lĩnh vực STEM như công nghệ thông tin, kĩ thuật cơ điện tử, kĩ thuật điều khiển và tự động hóa. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật bắt đầu tuyển sinh chuyên ngành vật liệu bán dẫn. Trường ĐH Sư phạm mở các ngành công nghệ giáo dục, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật và nông nghiệp thông minh. Tại phía Nam, các trường ĐH lớn cũng đón đầu xu thế bằng những ngành học gắn liền với các lĩnh vực chiến lược của đất nước và kỉ nguyên số. Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM tuyển sinh loạt chuyên ngành mang tính thời thượng như khoa học dữ liệu và AI, blockchain và AI, smart logistics, logistics xanh và phát triển bền vững, kinh tế số và AI, quản lí và công nghệ UAV, kĩ thuật điều khiển thiết bị bay không người lái. Trường ĐH Luật TPHCM mở 4 ngành mới gồm: công nghệ tài chính, kinh tế số, thương mại điện tử và ngôn ngữ Trung Quốc. Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) chính thức đưa vào giảng dạy các ngành kĩ thuật bán dẫn, kĩ thuật hạt nhân, kĩ thuật đường sắt, kĩ thuật địa chất và kĩ thuật dầu khí. Khảo sát trên diện rộng cho thấy nhóm ngành liên quan đến AI, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, công nghệ bán dẫn và công nghệ tài chính xuất hiện với tần suất dày đặc. Đáng chú ý, AI không còn là đặc quyền của khối kĩ thuật mà đã len sâu vào khối kinh tế, thương mại như Trường ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Thương mại. Ở một góc nhìn khác, lĩnh vực y-dược, điều dưỡng và kĩ thuật y sinh được nhiều trường ĐH y dược và đa ngành đã chủ động mở thêm. "TỰ BẮN CHÂN MÌNH" GS.TS Phạm Tất Dong, nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, xu hướng mở các ngành học mới tại các trường ĐH hiện nay đang bộc lộ nhiều vấn đề bất cập, đặc biệt là tình trạng chạy đua theo các ngành nghề thời thượng mà thiếu đi sự cân đối mang tính chiến lược. Ông Dong chỉ ra rằng, trước ngành nghề nóng, các trường thường có xu hướng ồ ạt mở để cạnh tranh, dẫn đến nguy cơ mất cân bằng nghiêm trọng về nguồn nhân lực, gây ra tình trạng thừa ở lĩnh vực này nhưng lại thiếu hụt ở lĩnh vực khác. Việc đào tạo nguồn nhân lực đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn, phải cân đối kĩ lưỡng giữa ngành nghề với trình độ đào tạo thay vì để các trường tự phát đua tranh lẫn nhau. Sự hợp tác này không chỉ giúp phân khúc thị trường rõ ràng, tránh việc các trường ĐH đào tạo chồng chéo ngành nghề dẫn đến lãng phí, mà còn là chìa khóa để phát triển các vườn ươm tài năng và khởi nghiệp. Ông Dong phân tích, Bộ GD&ĐT và các trường ĐH đều không thể có đủ nguồn vốn đầu tư khổng lồ để đào tạo tài năng hàng đầu. Những mô hình vườn ươm xuất sắc bắt buộc phải dựa vào doanh nghiệp để có khả năng huy động vốn nhanh chóng, thu hút các quỹ đầu tư mạo hiểm hay các nhà đầu tư thiên thần, đồng thời định hướng thẳng tới mục tiêu khởi nghiệp thực tế. GS Phạm Tất Dong đề xuất Bộ GD&ĐT cần đóng vai trò cầu nối để tập hợp các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước cùng ngồi lại với các trường ĐH. Ông Dong cảnh báo rằng, nếu các trường ĐH vẫn giữ tư duy cũ, cố tình mở rộng sang những ngành nghề không thuộc thế mạnh hay chuyên môn của mình, ví dụ như trường kĩ thuật mở ngành y dược, thì đó chính là hành động tự “tự bắn vào chân” và làm giảm năng lực cốt lõi của chính mình. LỜI KHUYÊN CỦA BỘ TRƯỞNG Trao đổi với phóng viên, Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định, xu hướng mở ngành mới là tín hiệu đáng mừng của tự chủ ĐH. Nó làm gia tăng cạnh tranh, gây áp lực cho các trường ĐH đang có thế mạnh đào tạo những ngành đó, đồng thời qua đó giúp người học có thêm cơ hội lựa chọn về chất lượng và chi phí đào tạo. Tuy nhiên, thực tế trong nhiều năm qua cho thấy, phần lớn các ngành, chương trình đào tạo mở mới không thành công như mong đợi. Theo số liệu thống kê tuyển sinh nhiều năm của Bộ GD&ĐT, phần lớn những ngành, chương trình tuyển sinh kém thuộc nhóm mới mở. Có hai nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc này: một là do phân tích, dự báo nhu cầu chưa trúng, hai là khả năng cạnh tranh của ngành kém về uy tín, thương hiệu và các điều kiện bảo đảm chất lượng so với các trường đang đào tạo. Bộ trưởng nêu thực tế, từ trước tới nay việc mở một ngành mới thực ra là mở một chương trình đào tạo mới, thuộc một ngành đã có hoặc chưa có trong danh mục ngành do Bộ GD&ĐT quy định. Bộ trưởng Sơn thông tin, hầu hết trong số 243 ngành mới (ở trình độ ĐH) do các cơ sở giáo dục ĐH đề xuất đưa vào danh mục ngành thí điểm năm 2024 chỉ là các chương trình đào tạo thuộc các ngành đã có sẵn trong danh mục, chỉ có 40 ngành được chấp nhận đưa vào danh mục “thí điểm”. Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh cần có sự rạch ròi giữa khái niệm lĩnh vực công nghệ, vốn mang tính biến đổi nhanh, và ngành đào tạo mang tính nền tảng. Để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu như công nghệ bán dẫn hay AI, nền giáo dục nước nhà cần nguồn nhân lực đến từ rất nhiều ngành khoa học cơ bản và kĩ thuật khác nhau, không đơn thuần là mở ra một ngành học mới mang tên công nghệ bán dẫn. Cách tiếp cận của ĐH Quốc gia Hà Nội và nhiều trường ĐH lớn hiện nay phù hợp khi thiết kế các chương trình đào tạo chuyên sâu hoặc các định hướng tự chọn nằm trong các ngành gốc. Ví dụ, chương trình thiết kế vi mạch thuộc ngành kĩ thuật điện tử-viễn thông, hoặc chương trình vật liệu bán dẫn thuộc ngành khoa học vật liệu. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn chia sẻ, xu hướng phát triển hiện nay đang ghi nhận sự bùng nổ của công nghệ số và AI đã thúc đẩy nhiều chương trình đào tạo mới ra đời theo các mô hình “X số” như ô tô số, sinh học số, mô hình “X+AI” như robot và AI, hoặc mô hình “AI+X” như AI trong y học. Dù theo mô hình nào, tất cả các chương trình này đều phải dựa trên gốc là một ngành khoa học cơ bản hoặc kĩ thuật then chốt như sinh học, kĩ thuật cơ khí, khoa học máy tính, hay AI. Chiến lược này giúp sinh viên sở hữu cái gốc vững chắc của khoa học nền tảng, đồng thời có được cái ngọn sắc bén của công nghệ thời thượng. Trước ma trận thông tin về các ngành học có tên gọi mới mẻ, lời khuyên cốt lõi của Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn dành cho phụ huynh thí sinh được gói gọn trong một thông điệp là hãy “soi” kĩ “thực đơn”, tức là nội dung chương trình, đừng chỉ nhìn biển hiệu là tên ngành hay tên chương trình đào tạo. NGHIÊM HUÊ Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2026 ẢNH: DUY PHẠM Mùa tuyển sinh năm 2026 chứng kiến làn sóng mở ngành và chuyên ngành đào tạo mới với những tên gọi “lấp lánh” bắt theo xu thế tại hàng loạt trường đại học (ĐH). Chuyên gia cảnh báo hàng loạt vấn đề phát sinh nếu thí sinh chỉ nhìn vào tên gọi “hào nhoáng” bề ngoài. Thí sinh cẩn trọng với tên ngành hào nhoáng “Khi đứng trước quyết định chọn trường, phụ huynh thí sinh đừng để bị “lóa mắt” bởi những tên gọi hào nhoáng, mà hãy chủ động đi sâu tìm hiểu cấu trúc chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và nội dung chi tiết của các môn học. Hãy ưu tiên chọn một nền tảng vững chắc để vươn xa, thay vì chọn một cái tên kêu nhưng thiếu đi giá trị cơ bản”. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT HOÀNG MINH SƠN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: Để giải quyết bài toán này, GS Phạm Tất Dong nhấn mạnh tầm quan trọng cốt lõi của việc gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn. Theo ông Dong, các doanh nghiệp trong ngành mới hiểu rõ nhu cầu nhân lực. Lấy ví dụ về đào tạo AI, ông cho biết, những lĩnh vực mang tính chuyên sâu nên được giao cho các tập đoàn lớn tự đào tạo để phục vụ nhu cầu thực tế của họ, bởi áp lực sử dụng lao động sẽ buộc họ phải đảm bảo chất lượng cao nhất. Trong khi đó, các trường ĐH chỉ nên tập trung vào các mảng kiến thức nền tảng mang tính đại chúng và phổ quát hơn.

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