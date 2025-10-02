Báo Tiền Phong số 178-179

Số 178-179 | 27-28/6/2026 XỨNG ĐÁNG LÀ LỰC LƯỢNG TRỰC TIẾP THAM GIA KIẾN TẠO TƯƠNG LAI Trang 3 Trang 18 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 8h tối nay (27/6), hơn 20.000 khán giả tại sân khấu Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội) cùng hàng triệu khán giả theo dõi qua các nền tảng trực tuyến bùng nổ với concert Thanh Xuân. CHUYỆN CUỐI TUẦN Khác biệt với Thanh Xuân Xem tiếp trang 3 Trang 4-5 MỸ ĐÌNH bừng sáng với 20.000 khán giả Vì sao nhiều cầu thủ không khoác áo đội bóng quê hương? Nhiều ca khúc đi cùng năm tháng sẽ được tái hiện với diện mạo trẻ trung, mới mẻ trong concert Thanh Xuân ẢNH: TRỌNG TÀI

Văn phòng Trung ương Đảng ngày 24/6 ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026 - 2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. CHO PHÉP LUÂN CHUYỂN GIÁO VIÊN GIỮA CÁC TRƯỜNG Về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027; chỉ đạo bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục tổ chức đồng loạt Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú xã biên giới đất liền vào sáng ngày 5/9/2026. Lễ khai giảng cần tổ chức trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thiết thực. Các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị năm học mới 2026 - 2027; chịu trách nhiệm việc bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, đủ trường, đủ lớp, đủ sách giáo khoa, thiết bị dạy học phổ thông phục vụ năm học mới 2026 - 2027. Ban Tổ chức Trung ương được giao nhiệm vụ phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT và các địa phương khẩn trương đề xuất phương án biên chế, quản lý biên chế, chế độ, chính sách cho ngành giáo dục và đào tạo; linh hoạt điều động nhân sự, chấm dứt tình trạng thừa thiếu cục bộ, bảo đảm nguyên tắc “Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên”. Nghiên cứu chuyển đổi cơ chế giao chỉ tiêu, biên chế “cứng” cho từng trường sang áp dụng biên chế linh hoạt, cho phép luân chuyển giáo viên giữa các trường trong cùng một địa bàn. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT nghiên cứu việc phân cấp giao tổng biên chế cho địa phương tự chủ tuyển dụng và sử dụng dựa trên định mức thực tế học sinh/lớp; phối hợp với các địa phương khẩn trương rà soát thực trạng đội ngũ công chức quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo cấp ở xã và đề xuất phương án xử lý (hoàn thành trong quý III/2026). Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá chuyên môn và điều tiết nhân sự hợp lý để nâng tỉ lệ công chức quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo có trình độ chuyên môn, chấm dứt tình trạng xã trắng không có người phụ trách giáo dục trong năm 2026. KHÔNG LẠM DỤNG XÃ HỘI HÓA LÀM TĂNG CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA PHỤ HUYNH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT chủ trì sửa đổi, hoàn thiện các quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn công nhận trường chuẩn quốc gia; nghiên cứu cơ chế cho phép thí điểm nhiều mô hình quản trị đối với hệ thống trường công, trường tư trên cùng một địa bàn; nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế “quản lý giáo dục”, tăng biên chế “trực tiếp giảng dạy” ...; tùy điều kiện cụ thể, có thể tổ chức các trường có nhiều điểm trường. Mọi phương án sắp xếp phải dựa trên đánh giá tác động về điều kiện địa lý, giao thông, số lượng học sinh, giáo viên, chất lượng giáo dục; thực hiện thí điểm để sơ kết, tổng kết, nhân rộng các phương án hiệu quả. Tiếp tục rà soát tiêu chuẩn, định mức giáo viên, phòng học phù hợp với điều kiện vùng miền, địa bàn thành phố, khu công nghiệp và nông thôn; tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, tiêu chuẩn và hoạt động của các mô hình trường mới; đồng thời, phối hợp với các địa phương huy động sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị nhằm hoàn thành đúng tiến độ việc xây dựng các trường phổ thông liên cấp nội trú các xã biên giới... Kiên quyết không để học sinh do hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Bộ Tài chính ban hành cơ chế, chính sách, hướng dẫn việc chuyển đổi công năng các tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế; không để lãng phí, xuống cấp các công trình, trụ sở sau sắp xếp trong khi thiếu nơi vui chơi, học tập, khám chữa bệnh. UBND các cấp khi lập quy hoạch đô thị và nông thôn; xây dựng các khu dân cư mới phải quy hoạch, xây dựng đồng bộ các trường học, hạ tầng tương thích với quy mô dân số; tập trung tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất, thủ tục đầu tư xây dựng trường học tại địa bàn tăng dân số cơ học, đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng khó khăn, biên giới. Bộ GD&ĐT phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến đối với Đề án cải cách chính sách tiền lương, sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp; có cơ chế đặc thù để thu hút các chuyên gia giỏi, nhà khoa học đầu ngành tham gia giảng dạy, nghiên cứu. Xây dựng cơ chế khuyến khích sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, giáo viên giỏi ở thành phố, đô thị luân chuyển công tác về các trường ở địa bàn nông thôn, vùng khó khăn. Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các địa phương và cơ quan có liên quan giải quyết tình trạng bạo lực học đường, chú trọng công tác giáo dục lịch sử dân tộc, đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2026 - 2027; có giải pháp hiệu quả nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, nhân văn; lấy phòng ngừa là chính, lấy giáo dục, cảm hoá, hỗ trợ học sinh, sinh viên là nền tảng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bộ GD&ĐT và UBND các tỉnh, thành phố kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích; công khai các khoản thu, chi trong nhà trường, không lạm dụng xã hội hoá giáo dục làm tăng các khoản đóng góp của phụ huynh hoặc thay cho phần ngân sách phải bảo đảm; xử lý nghiêm tình trạng ép học, gợi ý học, gây áp lực với học sinh và phụ huynh; đồng thời, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, giảm áp lực thi cử, minh bạch tuyển sinh, điều chỉnh chương trình phù hợp và cải thiện động lực của giáo viên. n UBND CÁC CẤP KHI LẬP QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN; XÂY DỰNG CÁC KHU DÂN CƯ MỚI PHẢI QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐỒNG BỘ CÁC TRƯỜNG HỌC, HẠ TẦNG TƯƠNG THÍCH VỚI QUY MÔ DÂN SỐ. Trong kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu các định hướng phát triển giáo dục và đào tạo trong thời gian tới; tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục nghề nghiệp và phân luồng; tập trung đổi mới giáo dục đại học, xây dựng đại học tinh hoa và trung tâm đào tạo xuất sắc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu coi trọng việc bảo đảm công bằng về giáo dục trong giai đoạn mới. Bộ GD&ĐT cần xây dựng bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế. Thực hiện chính sách hỗ trợ theo nguyên tắc nơi nào khó hơn thì được hỗ trợ nhiều hơn, giáo viên nào dạy ở nơi khó khăn hơn thì được đãi ngộ tốt hơn... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: TTXVN Lễ khai giảng năm học mới (ảnh minh họa) TRƯỜNG PHONG 27-28/6/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 2 QUẢNG CÁO Hà Nội: ĐT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ĐT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giờ hành chính (024)39439664 Ngoài giờ 0912033213 (Thu Hiền) n Thiết kế: QUANG HUY n Giá: 7.500 đồng n Ban đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa- TPHCM. ĐT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban đại diện tại miền Trung: 339 Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường; 19 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu, TP Đà Nẵng, ĐT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban đại diện tại Bắc Trung Bộ: 21 Hồ Xuân Hương, P. Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. ĐT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban đại diện tại ĐBSCL: 103 Trần Văn Hoài, P. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 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27-28/6/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 ANH NGUYỄN QUỐC TOẢN - PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN, CHỦ TỊCH HỘI LHTN TỈNH QUẢNG TRỊ: LÀM CHỦ TƯƠNG LAI BẰNG TRI THỨC, BẢN LĨNH VÀ SÁNG TẠO Điều khiến tôi ấn tượng nhất trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là những yêu cầu rất rõ ràng đối với thanh niên Việt Nam trong giai đoạn mới: Phải bản lĩnh hơn trong lý tưởng, tự cường hơn trong học tập và lao động, tiên phong hơn trong đổi mới sáng tạo, mạnh mẽ hơn trong khát vọng cống hiến và chủ động hơn trong làm chủ tương lai của chính mình, của đất nước. Tôi cũng đặc biệt tâm đắc với thông điệp phải “cổ vũ mạnh mẽ tinh thần thanh niên Việt Nam làm chủ tương lai bằng tri thức, bản lĩnh và sáng tạo”. Thông điệp đó nhắc nhở mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên phải luôn tự hỏi mình hôm nay đã làm gì tốt hơn hôm qua cho quê hương, cho cộng đồng. Với tuổi trẻ Quảng Trị, hưởng ứng lời hiệu triệu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không chỉ bằng quyết tâm mà bằng những hành động cụ thể trong học tập, lao động, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống. BẠN HỒ PHƯƠNG LINH - CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH: CHỦ ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Được trực tiếp lắng nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn XIII, tôi ấn tượng sâu sắc với những định hướng dành cho thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đặc biệt, tôi tâm đắc quan điểm giáo dục lý tưởng cách mạng không chỉ dừng ở việc truyền đạt nghị quyết hay những khẩu hiệu, mà phải giúp thanh niên hiểu đúng, tin vững và tự giác hành động. Theo tôi, đây là cách tiếp cận rất thiết thực, gần gũi với người trẻ hôm nay. Bài phát biểu cũng giúp tôi nhận thức rõ hơn rằng yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng tình cảm mà phải được cụ thể hóa bằng những hành động hằng ngày: Học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, tuân thủ pháp luật, rèn luyện đạo đức, nhân cách và sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng. Những kỳ vọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa là động lực, vừa là lời nhắc nhở để mỗi người trẻ hôm nay không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân, nâng cao tri thức, kỹ năng và bản lĩnh, chủ động đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển trong kỷ nguyên mới. ANH BÙI ĐỨC GIANG - BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN, CHỦ TỊCH HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH PHÚ THỌ: THÔI THÚC HÀNH ĐỘNG KIẾN TẠO TƯƠNG LAI Được trực tiếp lắng nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn XIII, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào và cũng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình. Điều khiến tôi ấn tượng và tâm đắc nhất là sự kỳ vọng, niềm tin rất lớn mà Đảng và đất nước dành cho thế hệ trẻ. Tôi đặc biệt tâm đắc với thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Thanh niên không chỉ kế tục sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, mà trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai. Tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ từng bạn trẻ hôm nay: Có lý tưởng trong sáng, tri thức vững vàng, kỷ luật nghiêm, nhân ái sâu sắc; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân vì Tổ quốc, vì nhân dân”. Những lời nhắn nhủ đó không chỉ là sự động viên mà còn truyền cảm hứng, động lực, niềm tin, thôi thúc mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nỗ lực hành động. Trở về từ Đại hội, với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ, tôi sẽ cùng Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cụ thể hóa các định hướng của đồng chí Tổng Bí thư , Chủ tịch nước bằng những chương trình, phong trào thiết thực; tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng, tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống.n NGÀY 26/6, TẠI PHIÊN TRỌNG THỂ ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM DỰ VÀ CÓ NHỮNG PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO QUAN TRỌNG. NHỮNG THÔNG ĐIỆP TRONG BÀI PHÁT BIỂU ĐÃ TRUYỀN CẢM HỨNG, ĐỘNG LỰC CHO CÁC ĐẠI BIỂU TRẺ HÀNH ĐỘNG XỨNG ĐÁNG LÀ LỰC LƯỢNG TRỰC TIẾP THAM GIA KIẾN TẠO TƯƠNG LAI. XỨNG ĐÁNG LÀ LỰC LƯỢNG TRỰC TIẾP THAM GIA KIẾN TẠO TƯƠNG LAI LƯU TRINH CHUYỆN CUỐI TUẦN Đây là concert quy mô lớn đầu tiên do báo Tiền Phong tổ chức, chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Concert Thanh Xuân quy tụ những gương mặt trẻ nổi bật: Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh, DJ/ producer Hoaprox. Đặc biệt trên sân khấu sẽ có sự xuất hiện tham gia trình diễn của hàng trăm sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại Hà Nội. Toàn bộ 20.000 vé được phát miễn phí cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên và đông đảo người trẻ. Điểm khác biệt mà concert Thanh Xuân mang lại, như khẳng định của nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức - đó là cách người trẻ kể câu chuyện của mình, là câu chuyện thanh xuân qua từng thế hệ. Mọi khán giả đều có thể nhìn thấy “thanh xuân” của mình qua các tiết mục được dàn dựng công phu. Khác biệt vì sự “dám khác biệt” của tuổi trẻ: “Chúng tôi chọn tên gọi Thanh Xuân vì đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Đó là tuổi của ước mơ, của nhiệt huyết, của những lần dám thử, dám khác biệt và dám sống hết mình với điều mình tin tưởng. Thanh xuân không chỉ là câu chuyện của tuổi tác; đó còn là năng lượng để bước về phía trước, là khát vọng tạo ra những điều tốt đẹp cho cộng đồng”. Khác biệt còn đến từ sự “dám khác biệt” của Tiền Phong – tờ báo đại diện cho tiếng nói của tuổi trẻ Việt Nam. Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, concert Thanh Xuân có quá trình chuẩn bị kéo dài suốt gần một năm trời, với không ít khó khăn, thách thức. Để rồi không chỉ với những sự kiện quốc gia như Hoa hậu Việt Nam, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon), Concert Thanh Xuân lần đầu tiên do Tiền Phong tổ chức đánh dấu bước mở rộng của tờ báo trong cách tiếp cận công chúng trẻ: từ báo chí, sự kiện đến âm nhạc và trải nghiệm trực tiếp. Concert Thanh Xuân là cuộc đối thoại cũng là bản hòa ca của người trẻ về lòng yêu nước, về những hoài bão, niềm tin và khát vọng dâng hiến. Vượt lên khuôn khổ một đêm nhạc, như khẳng định của Ban Tổ chức, concert Thanh Xuân không còn dành riêng cho người trẻ, mà dành cho tất cả những ai luôn giữ trong mình niềm tin, sự tử tế và những rung động với cuộc sống. Kỳ vọng khi giai điệu cuối cùng khép lại, điều còn đọng lại trong lòng khán giả ở Concert Thanh Xuân không chỉ là ánh sáng sân khấu hay những tràng pháo tay, mà còn lấp lánh ở đó là niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay - một thế hệ giàu nhiệt huyết, giàu lòng yêu nước, giàu khát vọng và luôn mong muốn góp phần làm cho đất nước Việt Nam trở nên tốt đẹp hơn. TRÍ QUÂN Khác biệt với Thanh Xuân (Tiếp theo trang 1) Anh Bùi Đức Giang - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ “Tương lai rạng rỡ của đất nước được góp sức từ từng bạn trẻ hôm nay: Có lý tưởng trong sáng, tri thức vững vàng, kỷ luật nghiêm, nhân ái sâu sắc; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân vì Tổ quốc, vì nhân dân” TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM Anh Nguyễn Quốc Toản - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Quảng Trị Bạn Hồ Phương Linh

Mỹ Đình HẬU TRƯỜNG NÓNG TRƯỚC GIỜ DIỄN Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức concert Thanh Xuân, cho biết, toàn bộ các hạng mục chính của chương trình đã cơ bản hoàn tất trước ngày tổng duyệt (26/6). Song song với việc hoàn thiện sân khấu, âm thanh, ánh sáng và các buổi sơ duyệt, tổng duyệt, Ban Tổ chức cũng xây dựng các phương án dự phòng để chủ động ứng phó trong trường hợp thời tiết diễn biến không thuận lợi. Theo bà Thu Hà, một trong những điều khiến ê-kíp có thêm động lực trong giai đoạn nước rút là sự đồng hành của lực lượng tình nguyện viên. “Đây là lần đầu tiên báo Tiền Phong tổ chức một concert quy mô lớn như vậy, nhưng chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng của hàng nghìn tình nguyện viên. Các bạn không chỉ hỗ trợ công tác tổ chức mà còn truyền cho ê-kíp rất nhiều năng lượng tích cực. Đó thực sự là nguồn động viên lớn để tất cả cùng cố gắng trong những ngày cuối trước giờ G”, bà Thu Hà chia sẻ. Bà Thu Hà cho biết, concert Thanh Xuân được xây dựng theo cấu trúc ba chương, nhưng mạch cảm xúc được thiết kế xuyên suốt như một câu chuyện thống nhất. Việc chuyển chương sẽ được xử lý mềm mại thông qua ngôn ngữ âm nhạc, hình ảnh và hiệu ứng thị giác. “Khán giả sẽ không có cảm giác đang xem ba phần tách biệt, mà sẽ được dẫn dắt liên tục trong một hành trình cảm xúc. Sau tất cả, đó vẫn là một câu chuyện chung về tuổi trẻ, về khát vọng và những giá trị được tiếp nối qua nhiều thế hệ”, bà Thu Hà chia sẻ. Ngay trong đêm sơ duyệt, khu vực khán đài đã thu hút hàng nghìn người dân và khán giả đến theo dõi. Là người sinh sống gần khu vực Trường đua F1 Mỹ Đình, chị Lê Thị Hương (39 tuổi) cho biết nhiều ngày qua, khu vực này trở nên nhộn nhịp hơn hẳn khi concert Thanh Xuân bước vào giai đoạn tổng duyệt. “Tôi khá bất ngờ vì buổi sơ duyệt mà đã có rất đông người đến xem. Dù chương trình chưa hoàn thiện nhưng không khí đã rất sôi động. Tôi nghĩ khi có đầy đủ ca sĩ, âm thanh và ánh sáng chương trình sẽ còn hấp dẫn hơn nhiều”, chị Hương chia sẻ. Có con tham gia đội hình diễn viên nhí của chương trình, anh Nguyễn Quốc Thắng (43 tuổi, Hà Nội) cho biết cả gia đình đã đồng hành cùng con trong nhiều tuần tập luyện và có cơ hội theo dõi một số buổi ráp sân khấu. “Ê-kíp làm việc rất kỹ. Điều đó khiến phụ huynh như chúng tôi rất yên tâm về sự đầu tư của Ban Tổ chức. Với riêng gia đình tôi, khoảnh khắc nhìn con đứng trên sân khấu giữa hàng trăm nghệ sĩ và hàng vạn khán giả chắc chắn sẽ là một kỷ niệm rất đặc biệt”, anh Thắng nói. Anh Công Thanh, một thành viên ê-kíp kỹ thuật chia sẻ rằng áp lực lớn nhất là bảo đảm mọi thiết bị hoạt động ổn định khi hàng vạn khán giả cùng có mặt bởi khán giả chỉ nhìn thấy vài giờ biểu diễn trên sân khấu, nhưng phía sau đó là hàng trăm giờ chuẩn bị của rất nhiều bộ phận và chỉ cần một mắt xích gặp trục trặc cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình. NHỮNG BUỔI HỢP LUYỆN NHIỀU CẢM XÚC Trong khu vực cánh gà, các nghệ sĩ cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Những ngày này, lịch tập kéo dài từ sáng đến tối. Các ca sĩ liên tục trao đổi với đạo diễn, nhạc sĩ, biên đạo để thống nhất từng chi tiết về nhịp độ, vị trí di chuyển và cách xử lý sân khấu. Dù đều là những gương mặt đã quen với các sân khấu lớn, không khí trước concert Thanh Xuân vẫn mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt. “Lúc đứng trên sân khấu tổng duyệt, nhìn xuống khu vực khán đài đã có khá đông người đến xem, anh em trong đoàn vừa hồi hộp vừa có thêm động lực. Mới chỉ là sơ duyệt mà khán giả đã ngồi đến cuối chương trình, nên ai cũng hy vọng đêm diễn chính thức sẽ có một bầu không khí thật bùng nổ”, chị Phương Thanh, thành viên Vũ đoàn TRE, chia sẻ. Hoàng Hà, thành viên Hợp xướng Thanh Niên cho biết, concert Thanh Xuân là một trong những chương trình khiến cô chờ đợi nhất trong năm, vì đây là lần đầu tiên cô có cơ hội đứng chung sân khấu với ca sĩ Hòa Minzy. “Tôi đã nghe và theo dõi chị Hòa Minzy từ khá lâu nên khi biết sẽ cùng tham gia một chương trình, tôi rất vui. Dù mỗi người đảm nhận một vai trò khác nhau, nhưng chỉ cần được đứng trong cùng một không gian biểu diễn, cùng góp phần tạo nên một tiết mục là đã rất đáng nhớ với tôi. Đến giờ phút này, mọi thứ gần như đã được tập đến “nhuyễn nhừ”. Tôi tin concert Thanh Xuân sẽ mang đến cho khán giả một đêm diễn mãn nhãn, giàu cảm xúc và để lại nhiều ấn tượng đẹp”, Hoàng Hà chia sẻ. Không khí này cũng xuất hiện trong nhóm các diễn viên nhỏ tuổi. Hà Phương (CLB Sao tuổi thơ), một diễn viên nhí tham gia chương trình cho biết đây là lần đầu tiên em biểu diễn trên sân khấu có quy mô lớn như vậy. “Em hồi hộp nhiều hơn sợ. Mỗi lần bước lên sân khấu tập đều thấy rất nhiều cô chú đang làm việc. Em chỉ mong đến tối diễn sẽ không quên động tác và hoàn thành thật tốt phần của mình”. CÂU CHUYỆN THANH XUÂN ĐA THẾ HỆ Điểm đặc biệt của concert Thanh Xuân là sự xuất hiện của nhiều lực lượng cùng tham gia vào một câu chuyện chung. Không chỉ có nghệ sĩ chuyên nghiệp, chương trình còn huy động đông đảo diễn viên quần chúng để tạo nên những đại cảnh lớn. Bên cạnh đó là hình ảnh của sinh viên, thanh niên, lực lượng tình nguyện và nhiều lớp nhân vật đại diện cho các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam. Theo ê-kíp sáng tạo, việc huy động lực lượng đông đảo không nhằm tạo hiệu ứng thị giác đơn thuần mà để tăng chiều sâu cảm xúc và tính cộng đồng của chương trình. Ở phía dưới khán đài, hàng nghìn tình nguyện viên cũng đang hoàn tất những buổi hướng dẫn cuối cùng. Họ được phân công theo từng khu vực, phụ trách hướng dẫn khán giả vào đúng cổng, hỗ trợ thông tin, phối hợp phân luồng và xử lý các tình huống phát sinh trong suốt thời gian diễn ra concert. Hà Minh Thanh, sinh viên năm hai Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, đây là lần đầu tiên cô tham gia hỗ trợ một chương trình âm nhạc có quy mô lớn như concert Thanh Xuân. Dù chủ yếu đảm nhận các công việc phía sau sân khấu, Thanh nói những ngày đồng hành cùng chương trình đã giúp cô học được nhiều điều từ cách các anh chị trong Ban Tổ chức phối hợp, xử lý công việc và ứng biến trước những tình huống phát sinh. “Mỗi người đều có phần việc riêng nhưng phối hợp với nhau khá là nhịp nhàng. Nhìn mọi người làm việc, em mới hiểu để có vài giờ biểu diễn trên sân khấu là sự chuẩn bị của rất nhiều con người phía sau”, Thanh chia sẻ. Cùng tham gia lực lượng tình nguyện, ba người bạn cùng lớp của Thanh không giấu được sự háo hức khi vừa có cơ hội góp sức cho chương trình, vừa có cơ hội “đu concert” miễn phí. “Chúng em được phân công hỗ trợ những khâu khác nhau, từ chỉ đường, hỗ trợ khán giả tìm khu vực, nhắc mọi người chuẩn bị vé, giấy tờ, đến phối hợp khi có tình huống phát sinh. Vì vậy, điều chúng em mong nhất là đêm chính thức mọi người vào sân thuận lợi, không bị lúng túng, không chen lấn và có thể tận hưởng chương trình trọn vẹn. Nếu khán giả ra về vui vẻ, còn Ban Tổ chức hoàn thành chương trình suôn sẻ, bọn em sẽ cảm thấy những ngày tham gia tình nguyện thật sự có ý nghĩa”, nhóm sinh viên chia sẻ. n www.tienphong.vn 4 27-28/6/2026 CHỈ CÒN ÍT GIỜ NỮA, TRƯỜNG ĐUA F1 MỸ ĐÌNH TRỞ THÀNH ĐIỂM HẸN CỦA GẦN 20.000 KHÁN GIẢ TRONG ĐÊM DIỄN CONCERT THANH XUÂN. ÂM THANH, ÁNH SÁNG, MÀN HÌNH LED, KỸ THUẬT SÂN KHẤU, PHỤC TRANG, ĐẠO CỤ, HIỆU ỨNG... LIÊN TỤC ĐƯỢC KIỂM TRA, CHẠY THỬ VÀ HIỆU CHỈNH. HÀNG NGHÌN CON NGƯỜI PHÍA SAU HẬU TRƯỜNG VẪN MIỆT MÀI HOÀN THIỆN TỪNG CHI TIẾT TRƯỚC THỜI KHẮC CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU. HẠ ĐAN Concert Thanh Xuân quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau, gồm: Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, CongB, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh, DJ/producer Hoaprox, Minh Ngọc, Khánh Chi, Ali Thục Phương. VĂN HÓA BỪNG SÁNG VỚI 20.000 KHÁN GIẢ TRƯỚC GIỜ G CONCERT THANH XUÂN: Nhiều ca khúc đi cùng năm tháng sẽ được tái hiện trong diện mạo trẻ trung, mới mẻ ẢNH: TRỌNG TÀI Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, quy mô lớn ẢNH: TRỌNG TÀI Các tiết mục đều tập trung khắc họa chân dung thế hệ trẻ hôm nay, những người đang miệt mài học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến cho sự phát triển của đất nước ẢNH: TRỌNG TÀI

27-28/6/2026 www.tienphong.vn VĂN HÓA 5 KHÔNG CHO PHÉP XẢY RA SAI SÓT Trực tiếp hướng dẫn lực lượng diễn viên quần chúng với hàng trăm sinh viên chính là biên đạo múa Nguyễn Thành Công. Phóng viên hỏi: “Không phải một concert thương mại, đây là concert hoàn toàn miễn phí cho khán giả, nghệ sĩ tham gia concert chắc chắn không đặt nặng vấn đề cát-xê. Lý do anh nhận lời tham gia đêm Thanh Xuân là gì?”. Nguyễn Thành Công đáp: “Tôi trưởng thành từ Đoàn Thanh niên. Thời tuổi trẻ của tôi gắn với hoạt động Đoàn. Tôi nhận thấy sinh viên được trải nghiệm càng nhiều càng tốt, sau này ra trường kỹ năng mềm tốt hơn những bạn trẻ lười hoạt động. Tôi nhận lời tham gia concert Thanh Xuân vì ký ức thanh xuân của mình và tôi cũng đánh giá cao ý nghĩa của đêm nhạc này. Tôi rất vinh dự, tự hào được góp cho đêm nhạc”. Anh Công chia sẻ, làm việc với những diễn viên không chuyên khó khăn hơn so với những diễn viên chuyên nghiệp. “Diễn viên chuyên nghiệp chỉ cần biên đạo nói một lần có thể họ làm được ngay, còn diễn viên không chuyên thì phải chỉ bảo từng bước một. Nhưng các bạn sinh viên tiếp thu rất nhanh và nhiệt tình hợp tác”. Biên đạo múa khẳng định, dẫu khó khăn, vất vả, chắc chắn anh vẫn hoàn thành công việc của mình với nỗ lực cao nhất, đạt hiệu quả tốt nhất. “Tôi từng làm những sự kiện cấp quốc gia như A80. Tôi coi trọng ý nghĩa của concert Thanh Xuân nên không cho phép sai sót xảy ra trong chương trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Bất cứ sai sót nào ở chương trình lớn cũng để lại những hậu quả khó lường trong thời 4.0. Đặc biệt, chương trình hướng về người trẻ, những chủ nhân xây dựng và phát triển đất nước càng không thể có những “hạt sạn” nhỏ trong tư tưởng hay tầm nhìn”. Á quân Việt Nam Idol 2023, ca sĩ Lâm Phúc là một trong những nghệ sĩ sốt sắng nhất chờ giờ G. Anh bày tỏ tâm trạng hồi hộp và háo hức. “Nhìn thấy nhiệt huyết dâng trào từ các bạn tình nguyện viên, từ ê-kíp chương trình, cùng các anh chị em nghệ sĩ tôi như được tiếp thêm năng lượng. Ngay lúc này tôi chỉ mong thật nhanh đến đêm hẹn ước để được bước lên sân khấu, cháy hết mình”, Lâm Phúc nói. “Chúng tôi đã sẵn sàng” là lời đáp của các nghệ sĩ trình diễn trong đêm Thanh Xuân. Những nghệ sĩ trẻ tuổi hay những nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm trình diễn như Võ Hạ Trâm, Hòa Minzy đều không giấu được tâm trạng xúc động, bồi hồi. Biên đạo múa Nguyễn Thành Công nói: “Là nghệ sĩ đích thực thì không bao giờ đánh mất những rung cảm, nhất là với một đêm nhạc đông khán giả và giàu ý nghĩa như đêm Thanh Xuân”. BÓNG ÁO XANH GÓP NÊN THANH XUÂN Đêm Thanh Xuân ngập tràn hơi thở thanh xuân. Trên sân khấu, hàng trăm sinh viên trình diễn, ở vòng ngoài rất đông tình nguyện viên đến từ các trường đại học đã vào vị trí, sẵn sàng hỗ trợ Ban Tổ chức vận hành concert đón 20.000 khán giả. Phạm Phương Thanh, sinh viên năm thứ 4, Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam, chia sẻ: “Tôi đã tham gia nhiều concert ở tư cách khán giả như concert Những thành phố mơ màng, concert Anh trai say hi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm tình nguyện viên. Bởi tôi muốn thử cảm giác làm một tình nguyện viên ở một chương trình ý nghĩa, chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII”. Phóng viên hỏi:”Bạn đã lường trước khó khăn khi làm tình nguyện viên ở concert 20.000 khán giả chưa?”. Nữ sinh viên đáp: “Tôi đã lường trước nhưng tôi không ngại khó”. Phạm Phương Thanh thích Double 2T, Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD. “Tôi đặc biệt mê ca khúc À lôi của Double 2T”, cô cười tiết lộ. Trong hàng trăm sinh viên tình nguyện có sinh viên Học viện Ngoại giao. Sinh viên Hồ Huyền Trang cho biết: “Học viện Ngoại giao có 20 sinh viên góp mặt. Có những bạn là sinh viên năm Nhất, có những bạn là sinh viên năm cuối. Chúng tôi đều đăng ký tham gia đêm nhạc trên tinh thần tự nguyện”. Phương Thùy vừa là tình nguyện viên, vừa là cộng tác viên của báo Tiền Phong, nói: “Tôi đã từng làm tình nguyện viên cho một vài sự kiện nhỏ nhưng chưa bao giờ làm tình nguyện viên cho chương trình lớn như concert Thanh Xuân. Cho nên, tôi có chút hồi hộp, háo hức và một chút lo lắng. Tôi muốn làm tốt nhất công việc của mình được giao để đêm Thanh Xuân thành công và đáng nhớ”. Một sinh viên khác đến từ Học viện Ngoại giao cho rằng, thời tiết nắng nóng và oi bức không đáng ngại, vì sức trẻ sẽ vượt qua. “Tôi thấy tham gia concert Thanh Xuân được nhiều hơn mất. Chúng tôi được mở mang tầm mắt và nỗ lực hết mình vì sự kiện, bởi sự kiện lớn thế nào cũng phải bắt đầu từ những khâu nhỏ nhất”. 20 sinh viên Học viện Ngoại giao đều yêu mến các nghệ sĩ góp mặt trong chương trình. Có bạn thích Hòa Minzy, người khác lại thích Double 2T, một số bạn gái mê CongB, Quang Hùng MasterD… Vừa làm tình nguyện viên, vừa được nghe tiếng hát thần tượng vang trên sân khấu, cũng là trải nghiệm thú vị với những người trẻ. Không chỉ có sinh viên các trường đại học đóng trên địa bàn Thủ đô, trong lực lượng tình nguyện viên đông đảo còn có những bạn trẻ đến từ các câu lạc bộ. Vũ Thị Huế, đến từ Câu lạc bộ Cúc Vàng của Chùa Ba Vàng tranh thủ tạo dáng trước poster của ca sĩ Hà Myo. Cô chia sẻ: “Tôi rất thích concert Thanh Xuân, hâm mộ các nghệ sĩ trình diễn trong chương trình, đặc biệt là Hòa Minzy và Hà Myo. Ca sĩ Hà Myo từng hát nhiều bài hát ở chùa của chúng tôi. Cô ấy hát chầu văn rất hay”. Lý do Vũ Thị Huế đăng ký làm tình nguyện viên của concert Thanh Xuân bởi “muốn mang chút thanh xuân và năng lượng của mình đến cho khán giả trong chương trình”. n HẸN NHAU SỐNG TRONG BẤT CHẤP THỜI TIẾT THỦ ĐÔ OI BỨC, CẢ NGÀN NGƯỜI TỪ NGHỆ SĨ TRÌNH DIỄN ĐẾN KỸ THUẬT VIÊN, TÌNH NGUYỆN VIÊN GẤP RÚT HOÀN THIỆN PHẦN VIỆC CỦA MÌNH CHO ĐÊM CONCERT THANH XUÂN CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII. “ĐẶC SẢN” CỦA CONCERT THỜI NAY LÀ PHÁO HOA TẦM THẤP CŨNG SẼ CÓ TRONG ĐÊM THANH XUÂN. CÁC NGƯỜI ĐẸP SẴN SÀNG CHO ĐÊM HẸN ƯỚC Minh Thu, Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024, chia sẻ: “Sau bao ngày chờ đợi thì chỉ còn vài tiếng nữa tôi sẽ được hòa mình vào âm nhạc sôi động của concert Thanh Xuân 2026. Đây là lần đầu tiên được tham gia concert nên tôi khá bối rối không biết phải chuẩn bị những gì. May mắn ở lần “đu” này, tôi có hội chị em là những thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 hòa chung không khí. Với không gian âm nhạc thanh xuân tôi sẽ chuẩn bị trang phục năng động, thoải mái để có thể thoả sức “quẩy” hết mình. Mong rằng trải nghiệm concert lần đầu tiên sẽ thật đáng nhớ”. Người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng, Top 10 Hoa hậu Việt Nam nói, sẽ “đu” concert cùng em gái từ quê lên. “Hai chị em đều chưa từng được “đu” concert nào nên rất háo hức. Mà đây còn là concert âm nhạc quy mô đầu tiên do Báo Tiền Phong, nơi các thí sinh Hoa hậu Việt Nam đều coi là ngôi nhà chung, tổ chức nên tôi càng mong chờ hơn”. Cô tiết lộ đã chuẩn bị trang phục kỹ càng đúng với tinh thần thanh xuân để lưu lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp. Khán giả hẹn nhau “quẩy” cùng hàng chục tiết mục đi cùng concert Thanh Xuân ẢNH: TRỌNG TÀI Các tình nguyện viên đã vào vị trí ẢNH: TRỌNG TÀI Thanh Xuân rực rỡ ĐÀO NGUYÊN

27-28/6/2026 www.tienphong.vn PHÓNG SỰ 6 Từ những manh mối mong manh ấy, các nhà nghiên cứu, chuyên gia và lực lượng quân đội đã lần theo dấu vết, khoanh vùng một hố chôn tập thể trên đường Trường Chinh (phường Kon Tum và phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi), mở ra hy vọng đưa những người lính năm xưa trở về với đồng đội và người thân. HAI BỨC ẢNH XUYÊN THỜI GIAN Câu chuyện bắt đầu năm 2021, khi ông Bob Connor, nguyên Trung sĩ cảnh sát bảo vệ sân bay Biên Hòa thời chiến tranh Việt Nam, nhận được thông tin từ một cựu binh Mỹ (ẩn danh) từng tham chiến tại Kon Tum vào tháng 2/1968. Theo lời kể của cựu binh này, sau một trận đánh dữ dội tại Kon Tum, quân đội Mỹ đã tổ chức chôn cất khoảng 7090 chiến sĩ quân giải phóng trong một rãnh thoát nước ven đường. Vị trí nằm giữa phía tây Biệt khu 24 và phía đông trại MACV Kon Tum – khu vực thuộc tuyến đường Trường Chinh ngày nay. Đi kèm lời kể là hai bức ảnh quý giá. Một bức ghi lại cảnh quân Mỹ chôn cất các chiến sĩ bên rãnh thoát nước ven đường. Trong ảnh, nhân chứng dùng nét bút màu xanh đánh dấu vị trí rãnh nước. Bức còn lại chụp toàn cảnh Biệt khu 24, trong đó vị trí nghi là hố chôn tập thể cũng được đánh dấu bằng nét bút xanh. Biệt khu 24 là đơn vị hành chính - quân sự của chính quyền Việt Nam Cộng hòa quản lý địa bàn Kon Tum và Gia Lai. Trại MACV Kon Tum là căn cứ của Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ tại Kon Tum. Đây từng là hai cứ điểm quân sự quan trọng của liên quân Mỹ - Việt Nam Cộng hòa ở Tây Nguyên. Những bức ảnh ấy sau đó được chuyển tới kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng (53 tuổi, trú TPHCM) người nhiều năm tham gia các hoạt động tìm kiếm liệt sĩ bằng phương pháp phân tích không ảnh và dữ liệu lịch sử. TIẾN HÀNH GIẢI MÃ Để lần tìm dấu vết hố chôn tập thể, ông Nguyễn Xuân Thắng cùng các cộng sự thành lập nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt Nam - Mỹ. Tháng 11/2025, toàn bộ hồ sơ nghiên cứu được bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi. Ngay sau đó, một tổ công tác chuyên trách được thành lập để tiếp tục xác minh, đối chiếu với các nguồn tư liệu trong nước và quốc tế. Hàng loạt bản đồ quân sự, sơ đồ diễn biến trận đánh, ảnh vệ tinh giai đoạn 1967-1968 cùng lời kể của các nhân chứng lịch sử được rà soát kỹ lưỡng. Kết quả phân tích ban đầu cho thấy vị trí các rãnh mộ mà nhóm nghiên cứu xác định hoàn toàn trùng khớp với những dấu tích thực địa và các nguồn sử liệu hiện có, khu vực này có thể còn từ 70 đến 90 hài cốt liệt sĩ nằm trong hai rãnh chôn tập thể ở phía bắc và phía nam đường Trường Chinh. Các liệt sĩ được xác định thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24A, Mặt trận B3 Tây Nguyên, hy sinh trong trận đánh ngày 2/2/1968 (có thể sai số một ngày). Ngoài ra, nhiều khả năng còn có các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Đặc công 406 và Tiểu đoàn Bộ binh 304 của Tỉnh đội Kon Tum - những đơn vị tham gia chiến đấu trong các ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2/1968. Những phát hiện trong quá khứ càng củng cố nhận định nơi đây vẫn còn nhiều hài cốt chưa được tìm thấy. Năm 2001, khi đào hố dựng cột điện tại khu vực ngã ba Trường Chinh - Hàm Nghi, người dân đã phát hiện hài cốt liệt sĩ. Sau đó, lực lượng chức năng quy tập được 8 hài cốt nằm dọc theo một rãnh nước. Bảy năm sau, năm 2008, thêm 22 hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong quá trình đào móng nhà trên đường Trường Chinh. Theo lời kể của người trực tiếp chứng kiến, các bộ hài cốt được chôn chung trong một hố lớn, nhiều hài cốt nằm chồng lên nhau. Theo Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, việc tổng hợp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau cho thấy số liệt sĩ hy sinh tại khu vực này có thể lên tới hơn 150 người. Riêng tại hai rãnh mộ phía bắc và phía nam đường Trường Chinh được xác định trong nghiên cứu của nhóm Việt Nam - Mỹ, ước tính còn khoảng 30 - 50 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. KHÔNG BỎ QUA BẤT KỲ DẤU HIỆU NHỎ NÀO Sáng 5/6/2026, sau gần 60 năm chờ đợi, công tác khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh chính thức được triển khai. Khu vực từng là chiến trường ác liệt năm nào nay trở thành đại công trường tìm kiếm với sự tham gia của lực lượng quân đội, chuyên gia khoa học và chính quyền địa phương. Tại buổi lễ triển khai công tác khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quốc gia đã trực tiếp động viên Đội K53 – lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các lực lượng phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, kiên trì, tỉ mỉ trong từng khâu tìm kiếm, “vượt nắng thắng mưa”, không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nhỏ nào. Đồng thời yêu cầu các chuyên gia của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) ứng dụng đầy đủ khoa học, kỹ thuật vào phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. n GẦN SÁU THẬP NIÊN SAU CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 1968, NHỮNG DẤU TÍCH CHIẾN TRANH TƯỞNG CHỪNG ĐÃ CHÌM SÂU DƯỚI LỚP ĐẤT THỜI GIAN LẠI DẦN HIỆN LÊN TỪ HAI BỨC ẢNH CŨ CỦA MỘT CỰU BINH MỸ. NGUYỄN NGỌC Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu tại buổi khai quật ẢNH: NN Bức ảnh rãnh nước khả năng trở thành mộ tập thể của các liệt sĩ ẢNH: CỰU BINH MỸ CUNG CẤP Nơi nghi ngờ là mộ tập thể liệt sĩ nằm ở khu vực rãnh nước ẢNH: CỰU BINH MỸ CUNG CẤP Ông Thắng và ông Bob Connor quen biết từ năm 2016 khi cùng tham gia hỗ trợ tìm kiếm khu mộ tập thể khoảng 150 liệt sĩ tại sân bay Biên Hòa. Hiểu được giá trị đặc biệt của những tư liệu mới, ông Thắng lập tức bắt tay vào công việc xác minh. “Cựu binh Mỹ ẩn danh rất mong muốn những thông tin mình cung cấp sẽ giúp các liệt sĩ sớm trở về với gia đình. Đó cũng là động lực để chúng tôi theo đuổi hành trình này suốt nhiều năm”, ông Thắng chia sẻ. Theo bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, đợt khai quật lần này tập trung tìm kiếm hài cốt các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 24A, Tiểu đoàn Đặc công 406 và Tiểu đoàn Bộ binh 304 đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Bài 10: Manh mối từ hai bức ảnh của cựu binh Mỹ 500 NGÀY TÌM KIẾM, QUY TẬP, XÁC ĐỊNH DANH TÍNH LIỆT SĨ Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng có quá trình nhiều năm tìm kiếm mộ liệt sĩ ẢNH: NN

Tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu: “Sự kiện hôm nay không chỉ là khai trương một bệnh viện. Đây còn là minh chứng cho tinh thần nói đi đôi với làm; đã cam kết phải thực hiện; đã đầu tư phải phát huy hiệu quả; tài sản của Nhà nước phải được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và phục vụ nhân dân”. Phó Thủ tướng yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai phải đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số y tế. Bệnh viện cần triển khai đồng bộ bệnh án điện tử, đăng ký khám trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, quản trị thông minh, y tế từ xa, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn. Chuyển đổi số phải làm cho người dân thuận lợi hơn, bác sĩ có thêm thời gian cho người bệnh, quy trình minh bạch hơn và quản trị hiệu quả hơn. Không chạy theo hình thức; không đầu tư công nghệ rời rạc; không để dữ liệu bị chia cắt; không để người dân phải phục vụ các quy trình hành chính thiếu hợp lý. Bệnh viện phải trở thành một trung tâm nghiên cứu lâm sàng, đào tạo và đổi mới sáng tạo có uy tín; từng bước làm chủ các kỹ thuật cao, công nghệ mới và các giải pháp y tế số; góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình là công trình y tế trọng điểm quốc gia chính thức đi vào hoạt động sau nhiều năm được Chính phủ, Bộ Y tế chỉ đạo tháo gỡ khó khăn. Bệnh viện hoạt động theo mô hình “Một Bạch Mai”, bảo đảm chất lượng chuyên môn tương đương Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội. Bệnh viện có 1.000 giường bệnh, hơn 11.000 danh mục kỹ thuật, trở thành trung tâm khám chữa bệnh kỹ thuật cao của khu vực. Hơn 1.300 cán bộ, nhân viên cùng hệ thống chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp tham gia vận hành cơ sở Ninh Bình. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho hàng triệu người dân khu vực Nam Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương. n 27-28/6/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 7 THU HÚT NGUỒN LỰC TỪ CHIỀU RỘNG SANG CHIỀU SÂU Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu cho biết, để hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố sẽ chuyển mạnh từ thu hút vốn theo chiều rộng sang chiều sâu; từ ưu tiên số lượng dự án sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và các dự án có khả năng dẫn dắt tăng trưởng, tạo giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế. Ông Hiếu cho biết, những con số tăng trưởng của Thủ đô trong nửa đầu năm 2026 được xem là nền tảng để Hà Nội tự tin bước sang giai đoạn phát triển mới. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 404.000 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước; vốn đầu tư phát triển đạt khoảng 256.900 tỷ đồng, tăng 15,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 516.900 tỷ đồng, tăng 13,3%; lượng khách du lịch đạt khoảng 4,8 triệu lượt, tăng 33%. Đáng chú ý, kinh tế số hiện chiếm khoảng 17,34% GRDP, đưa Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số hóa hồ sơ và thủ tục hành chính. Cùng với đó, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Theo chuyên gia quy hoạch, trước đây, thành phố Hà Nội xây dựng song song 2 hệ thống quy hoạch: Quy hoạch Thủ đô (theo Luật Quy hoạch năm 2017) và Quy hoạch chung Thủ đô (theo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024). Điều này gây ra tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ giữa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức không gian... Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm mở ra tầm nhìn bền vững, đồng thời là cơ sở pháp lý thống nhất giải quyết các điểm nghẽn của Thủ đô, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Trần Quang Tuyên cho biết, việc công bố quy hoạch nhằm bảo đảm công khai, minh bạch thông tin quy hoạch giúp các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân nắm bắt được các bản vẽ, chính sách nội dung định hướng cơ bản của đồ án tầm nhìn 100 năm. “Khi toàn bộ thông tin được công khai, đây sẽ là cơ sở vững chắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng như người dân chủ động lựa chọn định hướng đầu tư, kinh doanh phù hợp, đón đầu các định hướng phát triển của Thủ đô”, ông Tuyên cho hay. TRẢI NGHIỆM SA BÀN TẠI BẢO TÀNG HÀ NỘI Về hoạt động trưng bày Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, UBND TP Hà Nội cho biết, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra ngày 29/6, Hà Nội sẽ chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Cùng với đó, thành phố sẽ trưng bày hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping, video giới thiệu và bản đồ quy hoạch nhằm trực quan hóa các định hướng phát triển lớn, qua đó khắc họa cấu trúc không gian mới của Thủ đô. Hoạt động công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng sẽ diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội. Không gian trưng bày phục vụ người dân, doanh nghiệp được tổ chức đồng thời với lễ công bố đồ án vào ngày 29/6 nhằm kịp thời cung cấp thông tin rộng rãi tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Phương án phân bổ không gian các tầng được thiết kế như sau: Tầng 1 (Khu vực trung tâm) bố trí sa bàn tròn quy hoạch tổng thể (đường kính 7m) cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án 100 năm; Tầng 4 có diện tích khoảng 1.200m² được thiết kế không gian triển lãm trang trọng, trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D Mapping hiển thị sinh động và trực quan định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô, tầm nhìn 100 năm; hệ thống pano khổ lớn trưng bày quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ gắn liền với lịch sử phát triển, mở rộng địa giới hành chính của Thủ đô, các bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn Thành phố; Bản đồ sử dụng đất khu vực đô thị và khu chức năng. Ngoài ra, tại Bảo tàng còn trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của Hà Nội; tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của Thủ đô. Cùng với việc công bố quy hoạch, hệ thống thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội của Thủ đô tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho giai đoạn phát triển mới... n Để người dân, doanh nghiệp định hướng đầu tư, kinh doanh 5 điểm nhấn của Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình THEO LÃNH ĐẠO SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC HÀ NỘI, VIỆC CÔNG BỐ QUY HOẠCH TỔNG THỂ THỦ ĐÔ TẦM NHÌN 100 NĂM LÀ CƠ SỞ VỮNG CHẮC CHO DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC, CŨNG NHƯ NGƯỜI DÂN CHỦ ĐỘNG LỰA CHỌN ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH PHÙ HỢP, ĐÓN ĐẦU CÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN. NGÀY 26/6, BỘ Y TẾ TỔ CHỨC LỄ KHAI TRƯƠNG BỆNH VIỆN BẠCH MAI CƠ SỞ NINH BÌNH, GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC KHÁM CHỮA BỆNH KHU VỰC, GIẢM TẢI CHO CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG VÀ GIÚP NGƯỜI DÂN TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ CHẤT LƯỢNG CAO NGAY TẠI ĐỊA PHƯƠNG. TRẦN HOÀNG HÀ MINH Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra ngày 29/6, Hà Nội sẽ chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Thành phố sẽ trưng bày hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping, video giới thiệu và bản đồ quy hoạch. Người dân tới Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình khám bệnh trưa 26/6 Một góc Hà Nội NGUỒN: VTV CÔNG KHAI QUY HOẠCH THỦ ĐÔ TẦM NHÌN 100 NĂM:

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