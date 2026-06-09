Báo Tiền Phong số 160

CHUYỆN HÔM NAY Đó là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống cho Tổ quốc, những người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường để đất nước có ngày hòa bình. Cuộc tìm kiếm đặc biệt XEM TIẾ P TRANG 15 THỨ BA 9/6/2026 Số 160 0977.456.112 TRANG 3 TRANG 4 TRANG 7 TRANG 3 Xây dựng người nông dân có năng lực sản xuất tiên tiến THÚC ĐẨY KẾT NỐI VIỆT NAM-CAMPUCHIA TRANG 12 Trung Quốc-Triều Tiên củng cố quan hệ TÂY BAN NHA TRÊN ĐÔI VAI CỦA LAMINE YAMAL Nhân rộng “tiếng loa an ninh”, nâng cấp quản trị dữ liệu TRANG 2 TRANG 16 Ngày 31/5, Bộ Tư lệnh TPHCM đưa các nhân chứng lịch sử đến khảo sát tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) xác minh thông tin phục vụ công tác quy tập hài cốt liệt sĩ ẢNH: BỘ TƯ LỆNH TPHCM CẦN LÀM RÕ HÌNH HÀI MỘT QUỐC GIA BIỂN MẠNH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương ẢNH: TTXVN n NGUYỄN TUẤN TRANG 10-11 ĐẦU THÁNG 7 KHAI QUẬT TÌM KHU MỘ LIỆT SĨ Ở CÔNG VIÊN LÊ THỊ RIÊNG: từ trái tim MỆNH LỆNH Theo tư liệu, có ba rãnh mộ tập thể, tổng cộng gần 900 hài cốt liệt sĩ

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 9/6/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Sáng 8/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án tổng kết Nghị quyết số 36 - NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau khi nghe báo cáo tổng kết Nghị quyết số 36 và các ý kiến thảo luận sâu sắc, thực tiễn, tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận, nhấn mạnh, việc đánh giá, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 36, cần tiếp tục hoàn thiện các nội dung nhận định lớn về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; chỉ rõ những điểm nghẽn lớn hiện nay, những vấn đề mới mà thực tiễn đặt ra. Từ đó làm nổi bật hơn sự cần thiết ban hành nghị quyết mới của Trung ương về vấn đề này với yêu cầu phải có tính khái quát cao hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 36 là một quyết sách rất đúng đắn, có tầm chiến lược. Sau 8 năm thực hiện, nhận thức về vị trí, vai trò của biển được nâng lên. Hệ thống thể chế, chính sách từng bước được hoàn thiện. Nhiều ngành kinh tế biển phát triển khá. Kết cấu hạ tầng ven biển được tăng cường. Đời sống của người dân vùng biển được cải thiện. Quốc phòng, an ninh đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển đảo đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, phải thẳng thắn nhìn nhận, kinh tế biển vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của đất nước. Do đó, yêu cầu phải khẩn trương tổng kết Nghị quyết số 36 và xây dựng nghị quyết mới, không chỉ kế thừa và phát huy những kết quả đạt được mà còn phải tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, thể chế và mô hình phát triển biển với tầm nhìn mới. ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển trong giai đoạn mới; trọng tâm là phải chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia mạnh. Biển không chỉ là nơi khai thác tài nguyên hay phát triển một số ngành kinh tế mà phải được xác định là không gian phát triển chiến lược của quốc gia, là nơi hội tụ các lợi ích phát triển, quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. Nghị quyết mới không chỉ trả lời câu hỏi phát triển các ngành kinh tế biển như thế nào mà phải trả lời được câu hỏi lớn hơn, Việt Nam sẽ khai thác và quản trị, phát huy toàn bộ không gian biển quốc gia thế nào để phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước trong nhiều thập niên tới. Nghị quyết mới cũng phải làm rõ hình hài của một quốc gia biển mạnh trong thế kỷ XXI, xác định rõ biển sẽ đóng góp vai trò gì trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, năm 2045 và những năm tiếp theo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, cần phải đặt biển vào vị trí một trong những động lực phát triển chiến lược trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ, chủ trương phát triển, những lĩnh vực có khả năng tạo đột phá; tiếp cận biển bằng tư duy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nghiên cứu bổ sung các nội dung về dữ liệu biển quốc gia, bản đồ số đại dương, trí tuệ nhân tạo trong quản trị biển… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển với bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ biển. Mọi quy hoạch, chiến lược, chương trình phát triển biển đều phải đồng thời phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển. Mỗi công trình kinh tế trên biển đều phải góp phần tăng cường tiềm lực phát triển và bảo vệ Tổ quốc... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phải xây dựng mô hình quản trị biển quốc gia hiện đại. Trong nghị quyết mới phải có chủ trương, định hướng việc nghiên cứu, đề xuất mô hình quản trị biển hiện đại, thống nhất, liên thông dựa trên dữ liệu và quy hoạch không gian biển quốc gia. Ngay từ trong quá trình xây dựng nghị quyết, chương trình hành động cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, những chương trình quốc gia, những dự án động lực, những chỉ tiêu đo lường cụ thể, trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp, từng ngành, từng địa phương. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển trong giai đoạn mới; trọng tâm là phải chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia mạnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án cùng với chương trình hành động kèm theo, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và báo cáo xin ý kiến Trung ương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mục tiêu là xây dựng nghị quyết mới, có tầm nhìn chiến lược dài hạn, tư duy đột phá, tính hành động cao, đưa biển thực sự trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và khát vọng đến năm 2045, đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN Cần làm rõ hình hài một quốc gia biển mạnh Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới tập hợp các bài viết, bài phát biểu quan trọng của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tác phẩm gồm sáu phần phản ánh những lĩnh vực trọng yếu của công tác tư tưởng hiện nay, từ giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam cho tới xây dựng nền báo chí, xuất bản, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Phát biểu tại lễ ra mắt, PGS. TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật - cho rằng cuốn sách làm rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Một trong những nội dung nổi bật của tác phẩm là nhấn mạnh mối quan hệ hữu cơ giữa xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng với việc củng cố niềm tin của nhân dân. Ông Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh một quan điểm đáng chú ý: "Trong điều kiện mới, niềm tin không chỉ được xây dựng bằng tuyên truyền một chiều, mà phải được củng cố bằng tính thuyết phục của đường lối, chính sách, bằng hiệu quả quản trị quốc gia, bằng sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bằng việc giải quyết kịp thời, thỏa đáng những vấn đề bức xúc của nhân dân". Chính vì vậy công tác tư tưởng phải gắn chặt với công tác tổ chức, cán bộ, với thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đồng thời phải lấy con người làm trung tâm, lấy nhân dân làm chủ thể, mục tiêu và động lực của mọi chủ trương, chính sách. HẠNH ĐỖ Sáng 8/6 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ra mắt cuốn sách về công tác tư tưởng của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Cuốn sách “Công tác tư tưởng của Đảng - Nền tảng đưa đất nước tiến bước trong kỷ nguyên mới” của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa

3 n Thứ Ba n Ngày 9/6/2026 THỜI SỰ Sáng 8/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc với sự tham dự của 600 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu cán bộ, hội viên, nông dân cả nước. Tham dự Đại hội có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỘI TINH GỌN, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ, SÁT CƠ SỞ Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử, giai cấp nông dân luôn là lực lượng đông đảo, giữ vai trò nền tảng, có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong mọi hoàn cảnh, nông dân Việt Nam luôn nỗ lực vươn lên làm ra lương thực, thực phẩm, nông sản hàng hóa; góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế cần sớm khắc phục như chất lượng hoạt động hội và phong trào nông dân ở một số nơi chưa đồng đều; công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân có lúc chưa kịp thời; chất lượng giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế; hoạt động tư vấn, hỗ trợ và đào tạo nghề cho nông dân hiệu quả chưa cao. Theo Thường trực Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn; phát triển theo chuỗi giá trị hiệu quả cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đồng thời, Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện các mục tiêu đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng tổ chức hội mở, linh hoạt, năng động, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở và phục vụ tốt hơn nhu cầu của hội viên, nông dân. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp hội đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số; đổi mới tư duy, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ hội; đồng thời kiên quyết chống bệnh quan liêu, bệnh hình thức và bệnh thành tích trong hoạt động hội. Hội Nông dân Việt Nam phải quán triệt sâu sắc quan điểm lấy người nông dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của mọi hoạt động Hội; đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng người nông dân văn minh, chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với hợp tác xã, doanh nghiệp, chế biến và thị trường; triển khai hiệu quả các mô hình sinh kế nông thôn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp số, phát triển theo chuỗi giá trị. "Khoa học công nghệ và chuyển đổi số phải được đưa vào vị trí trung tâm của quá trình sản xuất; đẩy mạnh chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao năng lực truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế", Thường trực Ban Bí thư yêu cầu. Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hội Nông dân Việt Nam phải thực sự là hạt nhân quy tụ, đoàn kết và vận động nông dân giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp; Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Hội cần nâng cao ý thức tự giác của người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp; xây dựng làng quê trở thành nơi đáng sống, nơi an ninh trật tự được bảo đảm, người dân có cuộc sống ngày càng hạnh phúc và bình yên; đồng thời phát huy tốt hơn vai trò tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thường trực Ban Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân Việt Nam và người nông dân phát triển; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. XÂY DỰNG THẾ HỆ NÔNG DÂN MỚI LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ Tham luận tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hoàng Trung cho rằng nông nghiệp, nông dân và nông thôn tiếp tục giữ vị trí chiến lược đối với sự phát triển đất nước. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 70 tỷ USD, hơn 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo Thứ trưởng Hoàng Trung, nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước thời cơ lớn từ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, kinh tế xanh và các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Tuy nhiên, những cơ hội này cũng kéo theo yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường và năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, ngành nông nghiệp cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy phát triển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang tăng trưởng dựa vào năng suất, chất lượng, khoa học công nghệ và giá trị gia tăng. Theo ông Hoàng Trung, trung tâm của quá trình chuyển đổi này chính là người nông dân. "Nông dân trong giai đoạn mới không chỉ biết sản xuất những gì mình có, mà phải sản xuất những gì thị trường cần", Thứ trưởng Bộ NN&MT nhấn mạnh. Theo lãnh đạo Bộ NN&MT, người nông dân phải từng bước trở thành nhà kinh doanh nông nghiệp, hiểu nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu môi trường và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đại diện Hội Nông dân thành phố Hà Nội cho biết, Thủ đô Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng sinh thái, công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số. Hiện Hà Nội đã số hóa 97% dữ liệu hội viên trên nền tảng “Nông dân Thủ đô số”, tích hợp với hệ thống iHanoi, từng bước hình thành lớp nông dân mới biết ứng dụng công nghệ số, AI và thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh. DƯƠNG HƯNG Xây dựng người nông dân có năng lực sản xuất tiên tiến Đánh giá cao những đóng góp của giai cấp nông dân đối với sự phát triển đất nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Hội Nông dân Việt Nam đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng người nông dân văn minh, chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan các gian hàng trưng bày nông sản tại Đại hội ẢNH:TTXVN "Khoa học công nghệ và chuyển đổi số phải được đưa vào vị trí trung tâm của quá trình sản xuất; đẩy mạnh chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa chất lượng, nâng cao năng lực truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế". Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TRẦN CẨM TÚ Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Chiều 8/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 thông báo kết quả họp Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá IX. Theo đó, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX đã bầu 81 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá IX. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất đã bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, gồm: Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX. Các Phó Chủ tịch tái đắc cử khóa mới, gồm các ông, bà: Phan Như Nguyện; Phạm Tiến Nam; Bùi Thị Thơm; Nguyễn Xuân Định. Hội nghị đã bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, gồm 9 đồng chí. Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa VIII, tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa IX. Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa mới THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ TRẦN CẨM TÚ:

4 n Thứ Ba n Ngày 9/6/2026 THỜI SỰ Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và sự tham dự của Thủ tướng Hun Manet tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba (AFF-3), góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia, đồng thời thúc đẩy đoàn kết, hợp tác và kết nối trong ASEAN, vì hòa bình và hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Hun Manet khẳng định cam kết của Chính phủ Campuchia trong việc phối hợp cùng Chính phủ Việt Nam triển khai hiệu quả kết quả Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và Cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 2/2026 và các cam kết thỏa thuận cấp cao giữa hai nước. Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua. Tin cậy chính trị được tăng cường; hợp tác quốc phòng-an ninh là trụ cột; hợp tác thương mại-đầu tư và du lịch là điểm sáng với tổng kim ngạch thương mại trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 5 tỷ USD, tăng 9,6%, so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam đón gần 400.000 lượt khách Campuchia trong 4 tháng đầu năm 2026, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2025; công tác biên giới có nhiều tiến triển; hợp tác giáo dục, văn hóaxã hội, giao lưu nhân dân được đẩy mạnh, hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác, tổ chức nhiều chương trình trao đổi, hỗ trợ, giao lưu hữu nghị, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân hai nước. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐẶC KHU KINH TẾ, KHU KINH TẾ XUYÊN BIÊN GIỚI Trên tinh thần chuyển biến thực chất từ “tình nghĩa truyền thống” thành “động lực phát triển” và đưa “gần gũi lịch sử” thành “gần gũi chiến lược”, hai bên trao đổi về phương hướng lớn nhằm thúc đẩy kết nối Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới; nhất trí không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác an ninh, quốc phòng chặt chẽ, tái khẳng định thực hiện nhất quán nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, đe dọa an ninh, lợi ích của nước kia; tăng cường kết nối hai nền kinh tế; đẩy mạnh kết nối văn hóa, giáo dục và du lịch. Hai bên thống nhất nhiều nội dung về kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối biên giới, cửa khẩu, nhất trí thúc đẩy kết nối cao tốc TPHCM/Mộc Bài-Bavet/ Phnom Penh, nghiên cứu mở rộng các đường bay kết nối Việt Nam-Campuchia, Việt NamLào-Campuchia, nghiên cứu xây dựng đặc khu kinh tế, khu kinh tế xuyên biên giới; nhất trí tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa giữa hai nước. Thủ tướng Hun Manet hoàn toàn nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng về tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhu cầu như chế biến hàng nông sản, nuôi trồng thủy sản, năng lượng sạch, nguyên vật liệu xây dựng, logistics; mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường tuyên truyền, giáo dục tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ láng giềng gắn bó, tốt đẹp giữa hai nước; phối hợp tổ chức thành công kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2027 (24/6/1967-24/6/2027) với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa; tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện cho người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống. Hai Thủ tướng thống nhất giao các bộ, ngành, cơ quan liên quan hai nước xây dựng kế hoạch, biện pháp cùng lộ trình cụ thể để cụ thể hóa những nội dung hai bên đã thống nhất tại hội đàm. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, hai bên cam kết tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, ASEAN và Liên Hợp Quốc; duy trì trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm; đồng thời phối hợp với các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tự cường, thúc đẩy giải quyết hòa bình các vấn đề khác biệt, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trên cơ sở bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. BÌNH GIANG Tại buổi hội đàm sáng 8/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet trao đổi về phương hướng lớn nhằm thúc đẩy kết nối Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới; nhất trí không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác an ninh, quốc phòng chặt chẽ… Thúc đẩy kết nối Việt Nam-Campuchia Sau lễ đón chính thức, sáng 8/6 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet ẢNH: TTXVN Kết thúc hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao văn kiện Kế hoạch Hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia. Bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước đang phát triển tốt đẹp, chuyến thăm của Đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ góp phần quan trọng tăng cường trao đổi, củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tổ chức. Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa MTTQ và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, bà Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng đây là tiền đề để hai tổ chức tiếp tục phối hợp trong thời gian tới. Thời gian qua, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục đà phát triển rất tốt đẹp, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, cùng Cuộc gặp đại diện hai Bộ Chính trị lần thứ 8 vào tháng 4/2026, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Điểm lại hoạt động phối hợp giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, thời gian tới, phát huy kết quả đạt được, hai tổ chức sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện 6 nội dung được đề cập trong hội đàm giữa hai bên. Nhấn mạnh Việt Nam coi khoa học công nghệ là định hướng phát triển chính trong thời gian tới, bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ, MTTQ Việt Nam mong muốn Trung Quốc tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm về đổi mới khoa học công nghệ, đặc biệt là tốc độ phát triển về công nghệ đường sắt. Bà Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng với truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cùng với sự quan tâm, định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ hợp tác giữa Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ giữa hai nước. Bà Hàm Huy cho biết, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng chung tay với MTTQ Việt Nam, tuân thủ nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam đi vào chiều sâu và thực chất. Tại cuộc gặp, hai bên cũng thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; thúc đẩy phối hợp tổ chức Giao lưu hữu nghị lần thứ tư giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc với các tỉnh biên giới có chung đường biên giới vào năm 2027 tại Việt Nam. Hai bên cũng tiếp tục khuyến khích Ủy ban MTTQ/Chính hiệp các cấp và các tổ chức thành viên của mỗi bên, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội như thanh niên, phụ nữ, công đoàn... tăng cường giao lưu hợp tác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt - Trung, góp phần tích cực cho việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Đồng thời, nghiên cứu, thúc đẩy việc ký kết Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong giai đoạn mới, tạo cơ sở phối hợp ổn định, lâu dài cho các hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan. BÌNH GIANG Chiều 8/6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp bà Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. VIỆT NAM - TRUNG QUỐC: Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị nhân dân Bà Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, chào xã giao bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ẢNH: TTXVN

5 n Thứ Ba n Ngày 9/6/2026 THỜI SỰ Sáng 8/6, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ 3 diễn ra Tọa đàm “Vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng Cộng đồng ASEAN”. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Tọa đàm là một dấu ấn vô cùng có ý nghĩa đối với tiến trình hợp tác của ASEAN, đánh dấu lần đầu tiên diễn ra một cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa các chính đảng ở khu vực Đông Nam Á. Cuộc tọa đàm lần đầu tiên giữa các chính đảng Đông Nam Á diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang chuyển động hết sức nhanh chóng, với những biến đổi nhanh, mạnh, sâu sắc, tác động sâu rộng tới tất cả nước, các chính đảng. Trong bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la 2026 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh rằng, thế giới đang đứng trước 3 cuộc khủng hoảng: khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển, và khủng hoảng lòng tin chiến lược; và những cuộc khủng hoảng đó đang hội tụ rõ nét tại châu Á - Thái Bình Dương. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng, các nước Đông Nam Á đều đang đứng trước những thách thức mới trong chặng đường phát triển hiện nay. Các động lực tăng trưởng truyền thống đang gặp trở ngại. Tự do hóa thương mại, toàn cầu hóa, liên kết kinh tế quốc tế và khu vực đang đứng trước những cơn gió ngược. Khu vực Đông Nam Á cũng như nhiều khu vực khác liên tục chứng kiến nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn là đầu tàu của liên kết kinh tế quốc tế, nhưng môi trường an ninh rủi ro hơn trước, triển vọng kinh tế còn nhiều yếu tố khó khăn. Bộ trưởng Lê Hoài Trung nói rằng, trong khu vực, phương cách ASEAN cũng đang đối mặt nhiều chướng ngại trong việc thúc đẩy đối thoại trong và ngoài khối. Luật pháp quốc tế và các thể chế đa phương đứng trước những thách thức chưa từng có. Các cuộc xung đột vẫn tiếp tục xảy ra; hòa bình, ổn định trở nên mong manh trên cả phạm vi toàn cầu và khu vực. Trong bối cảnh phức tạp đó, Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng vào tương lai của ASEAN, khẳng định sợi dây kết nối ASEAN đang ngày càng bền chặt hơn trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội. Từ một khu vực hội tụ của những khác biệt giữa các nước lớn, ASEAN trong nhiều thập kỷ qua đã tạo diễn đàn và trở thành cầu nối cho đối thoại giữa các nước trong và ngoài khu vực. CẦN KÊNH TRAO ĐỔI LINH HOẠT Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, để vượt qua thách thức, giữ vững đoàn kết và tự chủ chiến lược, hợp tác ASEAN không chỉ dừng ở kênh nhà nước, chính phủ và nghị viện, mà cần được củng cố từ nền tảng chính trị của mỗi quốc gia - các chính đảng. Tăng cường hợp tác giữa các chính đảng Đông Nam Á không chỉ là một sáng kiến giao lưu, mà là một yêu cầu mang tính chiến lược. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng hợp tác chính đảng có thể hướng tới một kênh trao đổi linh hoạt bổ sung trong khu vực. Ở châu Á đã hình thành cơ chế Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP); song ASEAN vẫn chưa có một kênh kết nối chính đảng của riêng mình. Năm 2025 đã chứng kiến dấu mốc Timor-Leste trở thành thành viên ASEAN, giúp hoàn chỉnh gắn kết tất cả các quốc gia Đông Nam Á. “Chúng tôi mong đợi tọa đàm lần đầu năm nay sẽ là một dấu mốc nữa, mở ra kênh đối thoại thường xuyên hơn giữa các chính đảng Đông Nam Á, thể hiện sự đóng góp trách nhiệm của các đảng chính trị đối với tương lai phát triển của Cộng đồng, duy trì gắn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực”, Bộ trưởng Lê Hoài Trung phát biểu. BÌNH GIANG Cuộc tọa đàm đầu tiên giữa các chính đảng Đông Nam Á tại Hà Nội là một dấu ấn vô cùng ý nghĩa đối với tiến trình hợp tác của ASEAN, diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang chuyển động hết sức nhanh chóng. Dấu mốc vô cùng ý nghĩa với ASEAN Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Tọa đàm Tại cuộc tọa đàm, đại diện các chính đảng Đông Nam Á trao đổi nhiều chủ đề quan trọng: Xây dựng lòng tin giữa các chính đảng Đông Nam Á vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và vững mạnh; kinh nghiệm về quản trị và thúc đẩy hợp tác giữa các chính đảng trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; phát huy vai trò của chính đảng trong thúc đẩy hợp tác ASEAN và hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Ba trụ cột “3P” Là một trong những sáng kiến đối thoại chiến lược có ý nghĩa nhất hiện nay đối với Đông Nam Á, Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026 rất có ý nghĩa với cả khối và từng nước thành viên, đặc biệt là Philippines - Chủ tịch ASEAN năm nay. Ý nghĩa nổi bật của AFF 2026 nằm ở chủ đề “3P” - hòa bình (Peace), thịnh vượng (Prosperity) và lấy con người làm trung tâm (PeopleCentered). Đây là ba trụ cột có quan hệ gắn bó chặt chẽ và sẽ quyết định khả năng thích ứng cũng như vị thế của ASEAN trong những thập niên tới. Trước hết, hòa bình tiếp tục là nền tảng cho mọi thành tựu của ASEAN. Trong gần sáu thập kỷ, ASEAN đã góp phần duy trì ổn định khu vực và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, các điểm nóng an ninh, tranh chấp trên biển và các thách thức đối với chủ nghĩa đa phương đang đặt ra những thử thách chưa từng có đối với sự đoàn kết của ASEAN. Vì thế, AFF 2026 trở thành diễn đàn quan trọng để trao đổi về khả năng phục hồi, tự chủ chiến lược và các sáng kiến ngăn ngừa xung đột, qua đó củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình. Thứ hai, thịnh vượng đòi hỏi ASEAN phải tái tư duy về mô hình phát triển. Những động lực từng thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng của khu vực như toàn cầu hóa, xuất khẩu và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu đang chịu tác động ngày càng lớn từ phân mảnh địa kinh tế, chủ nghĩa bảo hộ và cách mạng công nghệ. AFF 2026 nhấn mạnh nhu cầu xây dựng các mô hình tăng trưởng mới dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, an ninh năng lượng và khả năng chống chịu kinh tế. Việc tập trung thảo luận về trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi năng lượng cho thấy quyết tâm của ASEAN trong việc chủ động thích ứng với những thay đổi sâu sắc của nền kinh tế thế giới. Cuối cùng, yếu tố lấy con người làm trung tâm mang đến chiều sâu và tính bền vững cho tiến trình hội nhập. Thành công của ASEAN không chỉ được đo bằng các văn kiện hay thỏa thuận, mà còn bằng những lợi ích thiết thực mà người dân nhận được. Việc thanh niên ASEAN tham gia trực tiếp vào các cuộc thảo luận và xây dựng Tuyên bố Tầm nhìn Thanh niên thể hiện cam kết đưa tiếng nói của thế hệ tương lai vào quá trình hoạch định chính sách khu vực. Ba chữ “P” không phải là những mục tiêu riêng rẽ mà bổ trợ cho nhau. Không có hòa bình sẽ không có thịnh vượng; không có thịnh vượng, hòa bình khó bền vững; và nếu thiếu cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, cả hai mục tiêu trên đều khó đạt được và duy trì lâu dài. Vì vậy, AFF 2026 là lời khẳng định mạnh mẽ rằng, tương lai ASEAN phải được kiến tạo bằng tầm nhìn chung, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung của toàn khu vực. BARTOLOME MARIA LOURDES (phóng viên báo Philippines Business Mirror) Với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm”, Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) 2026 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 9-10/6 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khu vực và quốc tế. Kỳ vọng lớn nhất là tạo ra những đột phá cụ thể, góp phần đưa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 từ văn kiện vào đời sống thực tiễn. Người dân và các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng, sau khi Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc sáng 9/6, Diễn đàn sẽ đưa ra các sáng kiến thiết thực nhằm nâng cao năng lực tự cường tập thể của ASEAN trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Đặc biệt, các phiên toàn thể về “Tự cường và đoàn kết trong một thế giới đang thay đổi”, “Thúc đẩy các sáng kiến phòng ngừa xung đột”, và “Thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại ASEAN: Không để ai bị bỏ lại phía sau” cần chuyển hóa thành những giải pháp cụ thể, khả thi. Kỳ vọng còn đặt nặng vào ngày thứ hai với các chủ đề an ninh năng lượng và mô hình phát triển mới trong bối cảnh chuyển đổi toàn cầu. ASEAN đang đối mặt áp lực lựa chọn bên, cạnh tranh nước lớn và chuyển đổi xanh. Do đó, Diễn đàn phải là nơi sinh ra các cơ chế hợp tác mới, khung hành lang về AI bao trùm, chiến lược an ninh năng lượng chung và mô hình tăng trưởng bền vững, giúp khu vực không chỉ thích ứng mà còn dẫn dắt xu hướng. Các nước cũng mong chờ sự tham gia sâu của thanh niên, các thành phố, tiểu vùng Mekong và khu vực tư nhân sẽ mang lại hơi thở thực tiễn, đảm bảo rằng mọi chính sách đều hướng tới người dân - trung tâm của mọi chiến lược. Nếu thành công, AFF 2026 sẽ tiếp nối tinh thần từ năm 2025, khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất ba ưu tiên chiến lược và ba đột phá hành động, biến những ý tưởng ấy thành cam kết cụ thể và hành động phối hợp giữa các nước thành viên. Diễn đàn Tương lai ASEAN là sáng kiến chiến lược do Việt Nam đề xuất năm 2023, nhanh chóng trở thành nền tảng đối thoại thường niên quan trọng, bổ sung cho các cơ chế truyền thống của ASEAN. Qua hai kỳ trước, nhiều ý tưởng từ Diễn đàn đã được đưa vào văn kiện cấp cao, chứng tỏ sức sống và giá trị thực tiễn của cơ chế này. Ý nghĩa của AFF 2026 càng lớn lao hơn khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á (TAC) và năm đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Trong bối cảnh tình hình khu vực phức tạp, Diễn đàn khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN, tiếng nói chủ động của Việt Nam và tinh thần “thống nhất trong đa dạng”. Đây không chỉ là sự kiện ngoại giao mà còn là minh chứng cho khả năng tự cường, đoàn kết và phát triển bao trùm của cả khối. Thành công của AFF 2026 sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, gắn kết, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam như một thành viên tích cực, trách nhiệm trong gia đình ASEAN. THÁI AN Cơ hội bứt phá BÌNH LUẬN QUỐC TẾ

Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT, Sở GD&ĐT Hà Nội quán triệt toàn bộ các trưởng điểm thi về việc tổ chức, thực hiện nghiêm túc với tinh thần, trách nhiệm cao để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Trong đó, Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh quy tắc, "3 không" gồm: không lơ là, không tạo áp lực cho thí sinh và không tự ý xử lý các tình huống phát sinh. Theo ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội), để kỳ thi diễn ra thuận lợi, công tác chuẩn bị tại các điểm thi cần được thực hiện kỹ lưỡng, chi tiết và không được phép chủ quan ở bất kỳ khâu nào. Trong đó, phó trưởng điểm thi cùng các bộ phận liên quan phải rà soát toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất của phòng thi, bảo đảm các phòng thi đúng quy chế, thông thoáng, đủ ánh sáng, quạt mát... "Bàn ghế cho thí sinh phải chắc chắn, tránh tình trạng lung lay, lỏng lẻo có thể ảnh hưởng đến tâm lý và việc làm bài của các em", ông Bình nói. Mỗi điểm thi phải chuẩn bị ít nhất một phòng thi dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh. Máy photocopy cũng phải được bố trí sẵn sàng nhằm phục vụ việc in sao đề thi bổ sung khi cần thiết và phải được niêm phong nghiêm ngặt khi không sử dụng. Đối với phòng bảo quản đề thi và bài thi, ngoài yêu cầu lắp đặt camera giám sát hoạt động liên tục 24/24 giờ, các điều kiện an ninh, an toàn khác cũng phải được đáp ứng đầy đủ theo quy định. Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong quá trình coi thi, một giám thị không được coi thi quá một lần tại cùng một phòng thi nhằm bảo đảm tính khách quan. Ngay sau khi phát đề, giám thị phải nhắc thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi và yêu cầu báo ngay các bất thường trong vòng 5 phút kể từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài. Sau khoảng thời gian này, thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tình trạng đề thi của mình. Ngoài ra, ông Bình cũng hướng dẫn, trong quá trình coi thi, giám thị không đứng gần thí sinh, không được có bất kỳ hành vi nào có thể bị hiểu là hỗ trợ thí sinh làm bài. Mọi câu hỏi của thí sinh chỉ được trả lời công khai trước toàn bộ phòng thi và trong phạm vi quy chế cho phép. Việc thu bài thi phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đủ số bài thi, đủ số tờ giấy thi, đầy đủ chữ ký giám thị và khớp đúng với thông tin trên phiếu thu bài. Đối với bài thi tự chọn, đề thi và giấy nháp của thí sinh ở ca thi thứ nhất phải được niêm phong, bảo quản tại phòng thi cho đến khi kết thúc toàn bộ buổi thi. HÀ LINH Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, trong quá trình coi thi, một giám thị không được coi thi quá một lần tại cùng một phòng thi nhằm bảo đảm tính khách quan. Giám thị chỉ coi thi một lần tại mỗi phòng 6 n Thứ Ba n Ngày 9/6/2026 KHOA GIÁO 5 PHÚT "VÀNG" KIỂM TRA ĐỀ Một trong những nỗi lo lắng lớn nhất của học sinh và phụ huynh trước ngày thi là các sự cố liên quan đến giấy tờ tùy thân như chưa kịp cấp thẻ căn cước công dân bản cứng, bị mất hoặc vô tình bỏ quên ở nhà. Giải tỏa áp lực này, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Quản lí chất lượng (Bộ GD&ĐT) khẳng định quy chế thi tốt nghiệp THPT đã dự liệu sẵn các phương án xử lí linh hoạt nhằm bảo đảm quyền lợi tối đa cho người học. Theo quy chế, tại buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh bắt buộc phải xuất trình căn cước công dân (CCCD) và giấy báo dự thi. Trong trường hợp không may bị mất CCCD và chưa kịp nhận bản mới, thí sinh hoàn toàn được phép sử dụng các giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để thay thế, bao gồm hộ chiếu. "Nếu không có hộ chiếu thay thế, thí sinh phải báo ngay cho trưởng điểm thi trong ngày làm thủ tục để được xem xét xử lí, thông thường sẽ được yêu cầu kí giấy cam kết. Đối với tình huống gấp rút vào ngày thi chính thức, thí sinh quên toàn bộ giấy tờ và không kịp mang đến, các em sẽ được kí giấy cam kết để vào thi bình thường, tuy nhiên bắt buộc phải xuất trình đầy đủ giấy tờ vào các buổi thi tiếp theo", GS Huỳnh Văn Chương lưu ý. Bên cạnh vấn đề thủ tục hành chính, các giáo viên coi thi giàu kinh nghiệm cũng đặc biệt lưu ý thí sinh về mốc thời gian và kỉ luật phòng thi. Thí sinh cần chủ động đi đúng lịch, đúng giờ, có mặt sớm tại điểm thi. Cần lưu ý rằng, nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh sẽ hoàn toàn mất quyền dự thi buổi đó và dừng thi các buổi còn lại. Khi đã vào phòng thi, việc điền thông tin và kiểm tra đề bài là hai bước quan trọng nhưng thí sinh hay bỏ qua. Thí sinh phải ghi thật chính xác, rõ ràng số báo danh và số thứ tự tờ giấy thi, tuyệt đối không viết nguệch ngoạc dẫn đến việc giám thị không thể phân biệt được các chữ số (ví dụ giữa số 2 và số 3), bởi trong một phòng thi có thể có nhiều thí sinh trùng cả họ, tên, tên đệm nhưng số báo danh thì luôn duy nhất. Đặc biệt, quy chế dành 5 phút đầu tiên sau khi phát đề để thí sinh kiểm tra toàn bộ tình trạng đề thi. Thay vì chủ quan ngồi chơi, các em cần tận dụng khoảng thời gian này để rà soát kĩ số trang, chất lượng in ấn, xem đề có bị rách, hỏng, nhòe, mờ hoặc bất nhất về mã đề hay không để báo ngay cho giám thị để có hướng xử lí kịp thời. Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh chỉ được phép mang vào phòng thi các vật dụng gồm bút viết (chỉ được viết bằng một màu mực xanh hoặc đen, tuyệt đối không dùng bút xóa), thước kẻ, bút chì, tẩy chì, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Thực tế từ các mùa thi trước, các hội đồng thi vẫn ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm đáng tiếc. Nhiều thí sinh vô tình hoặc cố ý mang theo đồng hồ thông minh, hoặc đem nhiều máy tính cầm tay nhưng lại dán, viết vẽ nhiều kí tự lạ lên máy. Các vật dụng cấm mang vào phòng thi bao gồm: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, tài liệu và tất cả các thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận. Suốt thời gian làm bài, thí sinh phải giữ trật tự tuyệt đối; không trao đổi, bàn bạc hay chép bài của người khác; không gian lận. Khi có hiệu lệnh hết giờ, phải dừng bút ngay lập tức. Đối với bài thi tự luận, dù không làm được bài vẫn phải nộp tờ giấy thi, ghi rõ số tờ đã nộp và kí xác nhận; đối với bài thi trắc nghiệm phải nộp lại phiếu trả lời trắc nghiệm. THI CỬ CÔNG BẰNG Trong bối cảnh áp lực khoa học công nghệ ngày càng lớn, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) Bộ Công an cảnh báo hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử đang ngày càng tinh vi với các loại thiết bị ngụy trang như tai nghe siêu nhỏ, camera siêu mỏng, đồng hồ thông minh hay kính AI giải đề. Trước tình hình đó, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng công an các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, tăng cường rà soát không gian mạng để quét các hành vi buôn bán thiết bị gian lận; đồng thời triển khai các trang thiết bị kĩ thuật hiện đại tại điểm thi để chủ động phát hiện vi phạm. Đại diện Cục A03 nhấn mạnh, việc siết chặt các biện pháp công nghệ là giải pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng cho những học sinh học thật, thi thật. Thực tế buồn từ các năm trước cho thấy, đã có tới 6 vụ việc với 9 thí sinh bị khởi tố hình sự về tội làm lộ bí mật nhà nước liên quan đến đề thi THPT. Đề thi khi chưa công bố thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ tối mật. Do đó, việc nâng cao nhận thức pháp luật, kiểm soát chặt chẽ thiết bị thu phát sóng chính là giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, giúp học sinh không vướng vào những sai lầm đáng tiếc hủy hoại cả tương lai. Hiện nay, nhiều địa phương đã nhân rộng các mô hình tuyên truyền trực quan bằng logo, pano, áp phích tại các điểm thi nhằm nhắc nhở thí sinh và cán bộ thực hiện nghiêm quy chế. Bên cạnh việc siết chặt kỉ cương, các địa phương trên cả nước đã triển khai những chiến dịch đồng hành, tiếp sức toàn diện cho học sinh lớp 12. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình chia sẻ, địa phương tập trung rà soát, phân loại học sinh theo 4 mức độ để có lộ trình ôn tập riêng biệt, phù hợp với từng năng lực của học sinh. NGHIÊM HUÊ Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến rất gần, đánh dấu một cột mốc đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của hơn 1,2 triệu sĩ tử trên cả nước. Để giúp các sĩ tử vững vàng trước khi bước vào phòng thi, chuyên gia đưa ra những lưu ý “vàng”. Cẩm nang “vàng” cho 1,2 triệu sĩ tử Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý THI TỐT NGHIỆP THPT 2026: Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chứng kiến quy mô tổ chức lớn nhất từ trước tới nay với trên 1,2 triệu thí sinh đăng kí dự thi tại 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi trên toàn quốc. Chỉ còn vài ngày nữa, hơn 1,2 triệu thí sinh sẽ bước vào Kỳ thi Tốt nghiệp THPT

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