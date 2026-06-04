Báo Tiền Phong số 155

THỨ NĂM 0977.456.112 TRANG 12 TRANG 4-5 TRANG 6 4/6/2026 Số 155 TRANG 2 Thực hiện tốt chuyển đổi số để không tụt lại phía sau Mỹ đề xuất mức thuế mới với 60 nền kinh tế TIẾP TỤC TINH GỌN BỘ MÁY BÊN TRONG, TRÁNH CHỒNG CHÉO Thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh minh họa) ẢNH : NHƯ Ý Thông tin chính thức về concert do báo Tiền Phong tổ chức TRANG 9 CHUYỆN HÔM NAY Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đánh dấu sự tham gia kỉ lục của số lượng thí sinh dự thi, trên 1,2 triệu. Tuy là kì thi mang tính chất quốc gia nhưng sự cạnh tranh, căng thẳng không gây "sốc nhiệt" cho phụ huynh và thí sinh như kì thi lớp 10. XEM TIẾ P TRANG 10 Bảo vệ sự tôn nghiêm, công bằng n NGHIÊM HUÊ gian lận công nghệ cao ĐÔI CÁNH YAMAL - WILLIAMS VÀ THAM VỌNG XƯNG VƯƠNG KHÔNG ĐỂ XÃ HỘI GIÀU VẬT CHẤT NHƯNG NGHÈO VỀ VĂN HÓA Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc về Đề án “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển” ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐẢNG CỘNG SẢN CẢNH BÁO THI TỐT NGHIỆP THPT 2026: Không chủ quan vì “kinh nghiệm” TRANG 16 TRANG 2-3

HƯỚNG TỚI TOÀN TRÌNH TRONG XỬ LÝ VĂN BẢN Sáng 3/6, Ban Chỉ đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; các tham luận, ý kiến trao đổi của các đại biểu dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy - Phó trưởng Ban Chỉ đạo, thông tin, theo nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương giao, trong năm 2026, Ban Chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 39 nhiệm vụ, trong đó, có 15 nhiệm vụ thường xuyên và 24 nhiệm vụ có thời hạn. Đến nay, đã hoàn thành 21 nhiệm vụ, 3 nhiệm vụ đang thực hiện. Anh Bùi Quang Huy cho biết, ngoài các nhiệm vụ Trung ương giao, trong năm 2026, có rất nhiều nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của MTTQ Việt Nam và kế hoạch riêng của từng tổ chức thành viên. Nêu rõ, dù đã có một số kết quả đạt được, nhưng theo anh Bùi Quang Huy, thời gian qua, qua việc triển khai các nhiệm vụ cũng bộc lộ một số vấn đề. Anh Huy nêu, hệ thống điều hành tác nghiệp đã có, nhưng có tình trạng không dùng, hoặc dùng chưa triệt để. Anh Bùi Quang Huy nêu thực tế, có sự chênh lệch lớn giữa văn bản điện tử nhận được và văn bản phát hành. Việc nhận văn bản điện tử nhưng trình và ký ban hành văn bản giấy làm chậm thời gian xử lý công việc, phát sinh thêm công việc cho cán bộ, lãng phí giấy tờ trong khi vẫn mất chi phí để vận hành hệ thống điện tử. Ngoài ra, theo anh Bùi Quang Huy, văn bản điện tử phải được ký bằng chữ ký số mới có giá trị pháp lý, chứ không phải là bản ký giấy rồi scan và đưa lên hệ thống. Anh Bùi Quang Huy nêu rõ, phải hướng tới việc “toàn trình” trong xử lý văn bản, để tăng cường tính minh bạch, rõ trách nhiệm. Anh Bùi Quang Huy kiến nghị một số nội dung: cần duy trì họp Ban Chỉ đạo định kỳ mỗi quý một lần để đôn đốc kiểm tra công việc; phân công các đơn vị đôn đốc MTTQ Việt Nam các tỉnh sử dụng tốt các công cụ như Mặt trận số và phần mềm điều hành tác nghiệp; các tổ chức thành viên chung tay tuyên truyền rộng rãi các ứng dụng, đặc biệt là Ứng dụng Mặt trận số 24/7 để người dân biết và phản ánh tâm tư, nguyện vọng; tháo gỡ khó khăn về tài chính; công tác hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn nhân sự… Tập trung nguồn lực xây nhà ở cho công nhân thuê Sáng 3/6, tại Hà Nội, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam bước vào ngày làm việc đầu tiên. Với sự tham dự của 780 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên trên cả nước, đại hội mang theo kỳ vọng về những bước đột phá mạnh mẽ trong việc tinh gọn bộ máy và bảo vệ quyền lợi người lao động. THU NHẬP ĐƯỢC CẢI THIỆN Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội nêu rõ, thời gian qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động tiếp tục có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xu hướng trí thức hóa công nhân giúp hình thành một thế hệ công nhân trẻ năng động, sáng tạo, có khả năng ứng dụng công nghệ mới, làm chủ dây chuyền sản xuất hiện đại, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. Cũng theo dự thảo báo cáo, đội ngũ công chức, viên chức có nhiều đóng góp quan trọng cho hoạt động công đoàn và sự phát triển của đất nước, đặc biệt là trong tham mưu, xây dựng thể chế, cải cách hành chính, hướng tới xây dựng nền công vụ hiện đại thông qua triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, cuộc vận động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Thu nhập và đời sống của người lao động tiếp tục được cải thiện, quan hệ lao động ngày càng hài hòa, ổn định và tiến bộ. Các cấp công đoàn đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, chủ động tham gia phát triển việc làm bền vững và bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ… Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động và truyền thông về tổ chức Công đoàn được đổi mới về nội dung, hình thức. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy khát vọng cống hiến, thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của đoàn viên, người lao động. Công tác phát triển đoàn viên, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được tập trung thực hiện… CHĂM LO SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Công đoàn Việt Nam xác định tập trung phát triển đoàn viên, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thúc đẩy thực hiện dân chủ tại nơi làm việc; tuyên truyền, vận động người lao động đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Công đoàn Việt Nam cũng nhấn mạnh, sẽ tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực toàn diện để Công đoàn Việt Nam xứng đáng là đại diện duy nhất của người lao động ở cấp quốc gia trong quan hệ lao động; thành viên tích cực, có trách nhiệm trong Hội đồng Tiền lương quốc gia, Ủy ban Quan hệ lao động, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội và các thiết chế 3 bên trong lĩnh vực lao động. Cùng với đó, sẽ chủ động nghiên cứu, nâng cao hiệu quả hoạt động tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động, coi đây là biện pháp bảo vệ người lao động từ xa, trên diện rộng và hiệu quả. Tập trung vào chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, nhà ở, trường học, cơ sở khám chữa bệnh và các thiết chế văn hoá phục vụ đoàn viên, người lao động... Công đoàn Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh đại diện, chăm lo, bảo vệ lao động nữ, thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc; đồng hành cùng nữ đoàn viên, người lao động trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, phòng chống bạo lực gia đình; triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo cho trẻ em con đoàn viên, người lao động, nâng cao chất lượng công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động. Đáng chú ý, theo dự thảo báo cáo chính trị, Công đoàn Việt Nam xác định, các hoạt động chăm lo phúc lợi phải kịp thời, thiết thực, đúng đối tượng, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số. Nâng cao hiệu quả sử dụng, quản lý, phát triển nguồn vốn các chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức Công đoàn, các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển kinh tế gia đình, góp phần phòng, chống “tín dụng đen” trong đoàn viên, người lao động. ​TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý - PHÙNG LINH 3 n Thứ Năm n Ngày 4/6/2026 THỜI SỰ Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng, chủ trì hội nghị ẢNH: PV 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 4/6/2026 Sáng 3/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển”, để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, làm cơ sở để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển trong kỷ nguyên mới. Tại cuộc làm việc, đại diện Đảng ủy Công an Trung ương đã báo cáo tóm tắt kết quả tiến độ và nội dung của Đề án. Các đại biểu tham dự cũng đã phát biểu ý kiến, tập trung trao đổi và thảo luận sâu sắc về các nội dung liên quan. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tên gọi của nghị quyết cần ngắn gọn, bám sát các yêu cầu của văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và những yêu cầu phát triển mới trong xây dựng và quản trị một xã hội hiện đại theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa và sự phát triển của đất nước. Để làm sâu sắc hơn các quan điểm chỉ đạo mang tính nền tảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý: phải xây dựng một xã hội hiện đại, là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng; chủ động tiếp thu tinh hoa văn minh của nhân loại, các thành tựu khoa học công nghệ và quản trị tiên tiến, đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ bản sắc văn hóa dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển đất nước. Phát triển hài hòa giữa vật chất và tinh thần, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người, nâng cao đời sống tinh thần, củng cố niềm tin xã hội và hạnh phúc của nhân dân, không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Phát triển nhanh, phải đi đôi với giữ vững ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ngày 3/6. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu trong cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐẢNG CỘNG SẢN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, quyết tâm xây dựng nghị quyết với tư duy mới, tầm nhìn xa, nội dung sâu và giải pháp khả thi, có tính hành động cao. Nghị quyết không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề xã hội trước mắt mà sâu xa hơn là định hình mô hình xã hội Việt Nam trong kỷ nguyên mới, mục tiêu định hướng là phát triển xã hội chủ nghĩa. Đây chính là nền tảng xã hội vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm của đất nước. Theo dự thảo báo cáo chính trị, Công đoàn Việt Nam sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thiện cơ chế đẩy mạnh việc xây dựng thiết chế văn hóa, nhà ở cho công nhân, lao động thuê từ nguồn tài chính công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra… “Tập trung nguồn lực, hoàn thiện cơ chế đẩy mạnh việc xây dựng thiết chế văn hóa, nhà ở cho công nhân, lao động thuê từ nguồn tài chính công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra”, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nêu rõ. TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: ĐẠI HỘI XIV CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM: không đánh đổi trật tự kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Xây dựng con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật và kỉ cương là trụ cột, xây dựng xã hội văn minh xã hội chủ nghĩa, trước hết là xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng, có nhân cách, có văn hóa, có ý thức công dân, có tinh thần trách nhiệm và có năng lực thích ứng với xã hội hiện đại. Kết hợp chặt chẽ giữa đức trị và pháp trị, giữa xây và chống, giữa giáo dục, thuyết phục với kỷ luật, kỷ cương và thượng tôn pháp luật… Mọi chủ trương, chính sách phải hướng tới bảo vệ con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo để mọi người dân được sống an toàn, lành mạnh, nhân văn có cơ hội phát triển và được thụ hưởng công bằng. Thành quả của phát triển, kết hợp chặt chẽ sự phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, không ai bị bỏ lại phía sau. Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại là một đột phá chiến lược; phát triển càng nhanh thì càng phải quản trị xã hội tốt hơn, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng hiện đại, chuyển mạnh từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, rà soát lại hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu theo hướng chiến lược hơn, tập trung vào những mục tiêu phản ánh trực tiếp đến chất lượng xã hội, chất lượng quản trị, mức độ an toàn, niềm tin, hạnh phúc và chất lượng sống của người dân; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cái nội dung, nhiệm vụ, giải pháp theo hướng tập trung, nổi bật hơn; rà soát kỹ nội dung văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tránh trùng lặp, chồng chéo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, đây là nghị quyết về xây dựng xã hội trong giai đoạn mới. Nghị quyết này phải mang tính tích hợp, kết nối và định hình mô hình xã hội Việt Nam trong thời kỳ mới; làm rõ những giá trị chuẩn mực và những yêu cầu tổng thể mà toàn hệ thống chính trị phải hướng tới trong quá trình xây dựng xã hội văn minh, xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong thời gian tới. TRƯỜNG PHONG Không để xã hội giàu vật chất nhưng nghèo về văn hóa Thực hiện tốt chuyển đổi số để không tụt lại phía sau DỨT KHOÁT KHÔNG TIẾP NHẬN VĂN BẢN GIẤY Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh, 6 tháng qua, dù rất nỗ lực, đạt được kết quả, nhưng nhiều nhiệm vụ vẫn chưa đạt được như mong muốn. Lý do, theo bà Hà Thị Nga, là “chúng ta vẫn chưa coi đây là việc của mỗi cơ quan, mỗi người, mà vẫn nghĩ là việc của Ban Chỉ đạo hay của các cá nhân lãnh đạo”. “Tôi đề nghị từng đồng chí lãnh đạo, các tổ chức và ban, đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là sống còn trong bối cảnh mới. Nếu không làm, chúng ta sẽ tụt lại phía sau. Xung quanh chúng ta, người dân cũng đang cập nhật rất nhanh, rất mau lẹ trong khi chúng ta lại khá trì trệ, rất chậm đổi mới”, bà Hà Thị Nga thẳng thắn. Nêu rõ, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là nhận thức và phương thức, cách làm chưa thực sự đổi mới, bà Hà Thị Nga cho rằng, mô hình hoạt động mới, nhưng tư duy và cách làm cũ sẽ không đạt được kết quả như mong muốn. Vì thế, phải thống nhất quyết tâm chính trị cao hơn nữa, trước hết là người đứng đầu, rồi lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, phải có chuyển biến mạnh mẽ. “Tôi đề nghị từ tuần sau phải cập nhật thường xuyên và thực hiện xếp hạng về thực hiện việc chuyển đổi số của từng ban, đơn vị. MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng đứng thứ hạng bao nhiêu, điểm nghẽn cụ thể là gì để khắc phục”, bà Hà Thị Nga yêu cầu. Chỉ đạo phải mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn trong thực hiện, bà Hà Thị Nga yêu cầu nhân lên kinh nghiệm của Trung ương Đoàn là dứt khoát không tiếp nhận văn bản giấy, và việc này phải đưa vào đánh giá thi đua cuối năm. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất một số nội dung, trong đó có việc họp Ban Chỉ đạo định kỳ vào tuần cuối của tháng cuối của quý. Trước khi họp, các đơn vị phải kiểm đếm lại việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ để báo cáo. Bà Hà Thị Nga cũng nêu, sẽ có các giải pháp tháo gỡ khó khăn về kinh phí triển khai; tìm cán bộ có năng lực triển khai thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực này… Riêng về ứng dụng Mặt trận số 24/7, bà Hà Thị Nga yêu cầu tiếp tục tuyên truyền để người dân biết, gửi kiến nghị, phản ánh đến MTTQ Việt Nam. Theo bà Hà Thị Nga, cần ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người dân. “Công nghệ chỉ thu hút khi nó đem lại sự tiện ích, nếu chưa tiện ích mà quá phức tạp, người dân sẽ không vào”, bà Hà Thị Nga nêu rõ. Về hệ thống điều hành tác nghiệp của MTTQ Việt Nam, theo bà Hà Thị Nga, dù đã có trên 50.000 tài khoản, nhưng cần tiếp tục quan tâm triển khai, để sử dụng hiệu quả, phục vụ công tác. TRƯỜNG PHONG “Có một câu nói hay: Nếu không thích thì tìm lý do, còn nếu thích thì tìm cách. Bây giờ là chúng ta phải tìm cách thực hiện tốt. Cái này không phải là không thích, mà là phải thích, phải tìm cách làm thật tốt trong thời gian tới”. Bà HÀ THỊ NGA, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Sáng 3/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026. MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG, LĨNH VỰC TĂNG TRƯỞNG THẤP HƠN MỤC TIÊU Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, trong tháng 5, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 32 nghị định, quyết định, trong đó có Quy chế làm việc của Chính phủ sớm hơn kế hoạch với rất nhiều đổi mới theo hướng đơn giản hóa thủ tục nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả. Về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã làm việc với nhiều bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và địa phương về tình hình phát triển ngành, lĩnh vực, nhất là mục tiêu tăng trưởng “2 con số”. Về kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,3% so với tháng trước, là mức thấp nhất trong 3 tháng gần đây. Trong khi đó, thu ngân sách nhà nước đạt trên 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15,3%. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới hơn nữa trong công tác chuẩn bị báo cáo, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung cũng như các phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Qua đó, cần đổi mới theo hướng tiếp cận trực diện các vấn đề, nhìn nhận thẳng thắn và không chủ quan trước những khó khăn, thách thức, từ đó có những giải pháp cụ thể, khả thi, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn để triển khai thực hiện hiệu quả. Bên cạnh kết quả đạt được, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ rõ những hạn chế và khó khăn, thách thức. Điển hình như áp lực về lạm phát; nhiều địa phương và một số lĩnh vực tăng trưởng thấp hơn mục tiêu, kịch bản; nhập siêu có xu hướng gia tăng… Cùng với đó, tình hình thế giới dự báo tiếp tục phức tạp, có thể tác động trực tiếp tới ổn định kinh tế vĩ mô, mục tiêu tăng trưởng 2 con số và trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, các bộ trưởng chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng xây dựng các dự thảo luật, nghị quyết. Trong đó cần đặc biệt lưu ý các dự thảo: Luật Đất đai, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu… 4 n Thứ Năm n Ngày 4/6/2026 THỜI SỰ Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thiện, trình ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong tháng 6; lưu ý tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, rà soát, sắp xếp lại, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý nhà nước. NHIỀU ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NỀN KINH TẾ Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Nguyễn Văn Phương - Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội - cho biết, bức tranh kinh tế Việt Nam trong 5 tháng đầu năm cho thấy sự phục hồi tương đối đồng đều trên nhiều lĩnh vực. Mức tăng trưởng GDP quý I đạt 7,83%, cao nhất trong vòng 16 năm qua, là nền tảng quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm. Theo ông Phương, động lực nổi bật nhất đến từ khu vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong 5 tháng đầu năm tăng hơn 9%, mức tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây. Sau giai đoạn khó khăn kéo dài từ năm 2022 đến 2023, nhiều ngành xuất khẩu chủ lực như điện tử, dệt may, da giày, cơ khí đã ghi nhận sự cải thiện đáng kể về đơn hàng. “Sự phục hồi của sản xuất không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tới các ngành dịch vụ hỗ trợ như logistics, vận tải, cảng biển, bảo hiểm và các dịch vụ doanh nghiệp. Đây tiếp tục là khu vực đóng vai trò “đầu tàu”, tạo việc làm và duy trì năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”, ông Phương nói. Bên cạnh đó, ông Phương cho biết đầu tư công tiếp tục khẳng định vai trò là lực đỡ quan trọng cho tăng trưởng. Trong bối cảnh khu vực tư nhân vẫn còn thận trọng với các kế hoạch mở rộng sản xuất, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước được đẩy mạnh giải ngân đã góp phần duy trì tổng cầu của nền kinh tế. Nhiều dự án hạ tầng giao thông, năng lượng và đô thị quy mô lớn đang được triển khai với tốc độ nhanh hơn, tạo động lực cho các ngành xây dựng, vật liệu, cơ khí và dịch vụ liên quan. Không chỉ kích thích tăng trưởng ngắn hạn, đầu tư công còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn thông qua việc hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng. Ông Phương cho biết thêm, thương mại quốc tế tiếp tục là điểm sáng đáng chú ý. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sự phục hồi của nhu cầu thế giới đối với hàng hóa Việt Nam. Các thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ, châu Âu và khu vực Đông Á đều ghi nhận tăng trưởng tích cực. Lượng khách quốc tế tăng lên cùng nhu cầu mua sắm, ăn uống và đi lại trong nước đã giúp nhiều ngành như lưu trú, nhà hàng, vận tải hàng không và lữ hành duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới mô hình phát triển dựa nhiều hơn vào tiêu dùng và dịch vụ, sự phục hồi của cầu nội địa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giảm bớt sự phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài... “SỨC KHỎE” DOANH NGHIỆP ĐÃ CẢI THIỆN NHƯNG CHƯA VỮNG CHẮC Theo TS Nguyễn Văn Lộc - Giảng viên Đại học Phenikaa, bên cạnh các điểm sáng, nền kinh tế cũng đang đối mặt với nhiều thách thức cần được nhận diện sớm và có giải pháp xử lý phù hợp. Trước hết là áp lực lạm phát ngày càng gia tăng. Nếu như chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý I chỉ tăng khoảng 3,5% so với cùng kỳ thì bình quân 5 tháng đầu năm đã vượt ngưỡng 4%, tiến sát mục “Đầu tàu” nào đang thúc đẩy tăng trưởng? “Cải cách thể chế vẫn là giải pháp nền tảng để tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Việc cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch của chính sách và giảm chi phí tuân thủ sẽ giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Đây cũng là điều kiện quan trọng để chuyển những tín hiệu tích cực trong 5 tháng đầu năm thành tăng trưởng bền vững cho cả năm 2026 và các năm tiếp theo”. TS NGUYỄN VĂN LỘC - Giảng viên Đại học Phenikaa “Sự phục hồi của sản xuất không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa tới các ngành dịch vụ hỗ trợ như logistics, vận tải, cảng biển, bảo hiểm và các dịch vụ doanh nghiệp. Đây tiếp tục là khu vực đóng vai trò “đầu tàu”, tạo việc làm và duy trì năng lực cạnh tranh của nền kinh tế”, chuyên gia kinh tế Nguyễn Văn Phương chia sẻ với PV Tiền Phong. Tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, tránh chồng chéo Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì và phát biểu tại phiên họp ẢNH: VGP Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước

5 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 4/6/2026 XÂY DỰNG CÁC KỊCH BẢN ĐIỀU HÀNH VĨ MÔ CHI TIẾT HƠN Liên quan đến tăng trưởng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, xây dựng các kịch bản điều hành vĩ mô chi tiết hơn nữa với từng trường hợp, từng ngành, lĩnh vực, khu vực…; chuẩn bị các giải pháp chính sách với liều lượng cụ thể để có tấm đệm "giảm sốc" tác động từ bên ngoài khi xuất hiện biến động, nỗ lực, kiên định thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Ngân hàng Nhà nước phải sử dụng các công cụ để giữ ổn định thanh khoản của thị trường, đảm bảo giữ ổn định mặt bằng lãi suất; đánh giá kỹ cơ cấu huy động tiền gửi và cho vay để đề xuất, chủ động phối hợp với Bộ Tài chính trong các giải pháp về tiền tệ và ngân sách. Cùng với đó, tập trung xử lý nhanh, bố trí tín dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia để phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Xây dựng phương án cung ứng vốn cho nhà ở cho thuê, bên cạnh nhà ở xã hội. Phối hợp cùng Bộ Tài chính đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Bộ Tài chính được giao điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí (như thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất…) để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có thêm dòng tiền cho sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát, tính toán rất kỹ, bảo đảm kiểm soát chặt lộ trình tăng giá với các mặt hàng, dịch vụ trong bối cảnh áp lực lạm phát, nhất là giá dịch vụ y tế, giáo dục, nếu cần thiết thì tạm thời giữ ổn định. Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu trong tháng 6, Bộ Tài chính trình đề án phát triển thị trường chứng khoán, huy động các quỹ đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; phát triển các sản phẩm chủ chốt cho trung tâm tài chính quốc tế. Về hoàn thiện tổ chức bộ máy, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thiện, trình ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong tháng 6; lưu ý tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, rà soát, sắp xếp lại, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý nhà nước. Thủ tướng nêu rõ, về một số chức năng hiện đang giao thoa, việc quản lý tài nguyên khoáng sản sẽ giao Bộ Công Thương, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm giao Bộ Y tế, quản lý các doanh nghiệp nhà nước theo lĩnh vực chuyên môn… Bộ Nội vụ chủ trì, chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết toàn quốc 1 năm triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. LUÂN DŨNG tiêu kiểm soát lạm phát của cả năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ biến động giá năng lượng, việc điều chỉnh giá các dịch vụ công như điện, nước, y tế, giáo dục cùng với giá nhà ở và vật liệu xây dựng tăng lên khi nhu cầu phục hồi. Điều này khiến dư địa điều hành chính sách tiền tệ trở nên hạn chế hơn, bởi việc nới lỏng quá mức có thể tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá cả. Ông Lộc cho rằng, một vấn đề khác là cán cân thương mại đã chuyển từ trạng thái xuất siêu sang nhập siêu trong những tháng đầu năm. Mặc dù phần lớn giá trị nhập khẩu đến từ máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất - yếu tố tích cực cho tăng trưởng trong tương lai - nhưng nhập siêu kéo dài vẫn có thể gây sức ép lên tỷ giá, dự trữ ngoại hối và ổn định kinh tế vĩ mô. Bên cạnh đó, “sức khỏe” của khu vực doanh nghiệp dù đã cải thiện nhưng chưa thực sự vững chắc. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng lên cho thấy môi trường kinh doanh đang có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể vẫn ở mức cao, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa. “Nhiều doanh nghiệp tiếp tục phản ánh khó khăn liên quan đến chi phí đầu vào, khả năng tiếp cận vốn, thủ tục hành chính và đầu ra thị trường. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng tới khả năng mở rộng đầu tư và tạo việc làm của khu vực tư nhân trong thời gian tới”, ông Lộc nói. Ông Lộc cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm của nửa cuối năm nay không phải là tìm kiếm thêm các động lực tăng trưởng mới bằng mọi giá mà là củng cố những động lực hiện hữu và hạn chế các rủi ro đang tích tụ. Theo đó, đối với lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, cần bảo đảm nguồn cung ổn định về điện năng, nhiên liệu, logistics và lao động chất lượng cao. Chính sách tín dụng nên tập trung ưu tiên cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu và doanh nghiệp nhỏ, vừa có năng lực cạnh tranh thay vì dàn trải vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đối với đầu tư công, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm cả tốc độ và chất lượng giải ngân. Các dự án hạ tầng chiến lược về giao thông, năng lượng, hạ tầng số và thích ứng biến đổi khí hậu cần được ưu tiên nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa cho khu vực tư nhân và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Trong lĩnh vực thương mại và du lịch, việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa sẽ là yếu tố then chốt. Ngành du lịch cần chuyển dần từ mục tiêu tăng trưởng theo số lượng khách sang nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách. NGỌC MAI Bộ Công Thương tiếp tục có giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu. Tập trung triển khai ngay việc rà soát, kiện toàn hệ thống phân phối xăng dầu theo hướng cắt giảm tối đa các khâu trung gian. Đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án đầu tư lớn của ngành vào hoạt động, nhất là các dự án công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng trọng điểm. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TĂNG CAO NHẤT Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, chỉ số này tăng hơn 9%, cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2021, trong đó chế biến, chế tạo tăng gần 9,5%. Một điểm sáng nữa trong bức tranh kinh tế là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng hơn 11%, cao nhất từ năm 2024 đến nay. Khách quốc tế đạt gần 11 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay, tăng gần 15%. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, cần lưu ý ảnh hưởng của El Nino, thời tiết cực đoan, nắng nóng, hạn mặn, mưa lũ…; chi phí phân bón, vật tư nông nghiệp ở mức cao. Về giá xăng dầu trong nước thời gian qua được điều hành ở mức thấp so với khu vực, giúp ổn định giá cả. Nguồn cung xăng dầu đến hết tháng 5 cơ bản đáp ứng nhu cầu. Bộ Tài chính khuyến nghị việc điều chỉnh giá điện, giáo dục, y tế trong năm 2026 cần tính toán kỹ lưỡng để tránh tác động cộng hưởng lên mặt bằng giá. Đồng thời, cần tăng cường quản lý giá cả, không để tăng giá đột biến trong mùa cao điểm, mưa bão. Ngoài ra, Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Công Thương làm việc với các tập đoàn liên quan để rà soát lại, nâng kế hoạch sản lượng sản xuất và khai thác; chủ động các kịch bản điều tiết nguồn điện, không để thiếu điện cho sản xuất và cho tăng trưởng hai con số. Liên quan đến ngân sách nhà nước, đầu tư công, thu ngân sách nhà nước 5 tháng ước đạt 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15,3% so với cùng kỳ, song tiến độ thu có xu hướng chậm lại, trong đó thu từ nhà, đất giảm 4,5%. Trong khi đó, giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 5 ước đạt 219,4 nghìn tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch, so với cùng kỳ tương đương về tỉ lệ và cao hơn khoảng 34,8 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối. Đáng chú ý, vốn FDI đăng ký ước đạt trên 24 tỷ USD, tăng 33,4%; vốn thực hiện đạt 9,75 tỷ USD, tăng 9,6%. Nhiều dự án quy mô lớn của Samsung, SK (Hàn Quốc), BYD (Trung Quốc)… được cấp phép tại Thái Nguyên, Nghệ An, Tây Ninh… Bộ Tài chính kiến nghị các địa phương tập trung hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thủ tục, triển khai dự án. KIÊN ĐỊNH MỤC TIÊU HAI CON SỐ Bám sát quan điểm tại Kết luận số 18-KL/TW là “vượt qua khó khăn của năm 2026, bứt phá trong giai đoạn 20272030”, Bộ Tài chính kiến nghị nguyên tắc điều hành thời gian tới là kiên định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, đồng thời theo dõi chặt để kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, Bộ sẽ trình Chính phủ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Đề xuất Chính phủ chỉ đạo các bộ, địa phương đẩy nhanh giải ngân đầu tư công gắn với nâng cao hiệu quả đầu tư công, đặc biệt 12 bộ, địa phương đang giải ngân thấp, chưa giải ngân và các dự án trọng điểm. Bộ Xây dựng cần chủ trì rà soát, kiến nghị biện pháp giải quyết dứt điểm vấn đề nguồn cung và giá vật liệu xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kiên quyết xử lý các trường hợp gây cản trở, cục bộ, găm hàng để tăng giá trục lợi; triển khai cơ chế điều phối liên vùng về vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm. Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước điều hành bảo đảm ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản; chỉ đạo các ngân hàng thương mại đẩy mạnh tiết giảm chi phí hoạt động, tạo dư địa giảm thực chất lãi suất cho vay; kiểm soát chặt dòng ngoại tệ và nợ xấu; theo dõi sát cán cân thanh toán hằng tháng… Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ để bảo đảm thanh khoản cho thị trường trái phiếu Chính phủ và sửa đổi quy định hướng tới nâng hạng thị trường chứng khoán theo chuẩn mực quốc tế. Đối với việc điều hành giá cả, Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan, địa phương phối hợp làm tốt công tác quản lý giá cả, thị trường, điều tiết cung - cầu; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, trục lợi, tăng giá bất thường, bảo đảm kiểm soát theo kịch bản đề ra. Cơ quan này cũng kiến nghị Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương đánh giá kỹ lộ trình tăng giá dịch vụ y tế, giáo dục, giá điện gắn với kịch bản lạm phát. LUÂN DŨNG Bộ Tài chính khuyến nghị việc điều chỉnh giá điện, giáo dục, y tế trong năm 2026 cần tính toán kỹ lưỡng để tránh tác động cộng hưởng lên mặt bằng giá; cần tăng cường quản lý giá cả, không để tăng giá đột biến trong mùa cao điểm, mưa bão. Bộ Tài chính khuyến nghị việc điều chỉnh giá điện, giáo dục, y tế trong năm 2026 cần tính toán kỹ lưỡng để tránh tác động cộng hưởng lên mặt bằng giá. Đồng thời, cần tăng cường quản lý giá cả, không để tăng giá đột biến trong mùa cao điểm, mưa bão. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại phiên họp ẢNH: VGP Cân nhắc điều chỉnh giá điện, giáo dục, y tế

6 n Thứ Năm n Ngày 4/6/2026 KHOA GIÁO KIỂM SOÁT CÔNG NGHỆ CAO Ông Vũ Mạnh Tuân, Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an cho biết, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về kì thi, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch tổng thể, giao nhiệm vụ cho Công an các đơn vị, địa phương. Lực lượng Công an toàn quốc sẽ được tăng cường tối đa, đi kèm các phương tiện chuyên dụng hiện đại nhằm phục vụ tốt nhất cho các khâu của kì thi. Các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã được xây dựng chi tiết tại tất cả các địa điểm thi. Đặc biệt, lực lượng chức năng chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra thiên tai bão lũ để có phương án ứng phó kịp thời. Bên cạnh đó, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác thi. Quy trình bảo mật cho hội đồng ra đề thi, khâu in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi cũng được siết chặt nhằm ngăn ngừa mọi nguy cơ lộ lọt thông tin. Theo ông Tuân, sự phát triển của khoa học kĩ thuật mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng đặt ra thách thức lớn cho công tác bảo mật trường thi. Các đơn vị nghiệp vụ như Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cùng Cục Công nghệ thông tin (A06) đã phối hợp rà soát, kiểm tra an toàn đối với các phần mềm quản lí thi và phần mềm chấm thi, kịp thời khắc phục các tồn tại kĩ thuật. Ông Vũ Mạnh Tuân nhấn mạnh yêu cầu Công an các đơn vị phải chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa, thu thập thông tin để xử lí triệt để các nguy cơ gây mất an toàn. Trọng tâm là việc rà soát, ngăn chặn các hành vi mua bán, sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử, bao gồm cả các thiết bị ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Lực lượng chức năng cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ các thông tin xấu, sai sự thật trên không gian mạng có thể gây hoang mang dư luận. Đáng chú ý, Bộ Công an yêu cầu phải quán triệt cho tất cả thí sinh nắm vững quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi. Việc tự ý đưa đề thi ra ngoài không chỉ vi phạm quy chế thi mà còn có thể bị xử lí hình sự, do đó công tác phòng ngừa từ sớm là vô cùng thiết thực. PHẢN ỨNG NHANH MỌI TÌNH HUỐNG Trong các ngày diễn ra kì thi, lực lượng Công an sẽ duy trì các tổ thường trực phản ứng nhanh nhằm kịp thời phát hiện và xử lí các tình huống phức tạp phát sinh. Công tác bám sát địa bàn được thực hiện xuyên suốt trước, trong và sau kì thi để bảo đảm không xảy ra bất kì sự cố đáng tiếc nào. Đối với ngành Giáo dục, ông Vũ Mạnh Tuân khuyến nghị cần tiếp tục tổng kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các điểm thi, nơi in sao đề thi và địa điểm chấm thi, tuyệt đối không được chủ quan. Hình thức tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh cũng cần được đổi mới để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Về mặt kĩ thuật, Bộ Công an khuyến nghị các địa phương chủ động áp dụng các thiết bị chuyên dụng của ngành để kiểm tra, phát hiện thiết bị gian lận công nghệ cao. Các địa phương lựa chọn phương án này cần tổ chức thực nghiệm kĩ lưỡng, phân bổ thời gian hợp lí nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, tránh gây ùn tắc tại cổng trường hoặc tạo áp lực tâm lí không đáng có cho các em trước giờ làm bài. Những bước đi thử nghiệm này cũng là tiền đề quan trọng giúp ngành giáo dục chuẩn bị cho lộ trình tổ chức thi trên máy tính trong các năm tiếp theo. Ông Phạm Tiến Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền (Ban Cơ yếu Chính phủ) cho biết, ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Ban đã chủ động xây dựng các phương án bảo mật, bố trí đầy đủ trang thiết bị cũng như lực lượng tinh nhuệ từ hội đồng ra đề thi đến các hội đồng thi trên toàn quốc. Ban Cơ yếu Chính phủ đã thiết lập hai hệ thống thông tin chuyên dụng để phục vụ công tác bảo mật đề thi. Song song đó, Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền đã rà soát toàn bộ thiết bị, sản phẩm mật mã, đồng thời tổ chức tập huấn, diễn tập quy trình nghiêm ngặt cho lực lượng cơ yếu toàn quốc. Cuối tháng 5, hệ thống được kiểm tra, chạy thử nghiệm liên tục với cả phương án chính và dự phòng, bảo đảm thông tin thông suốt trong mọi tình huống, không bị gián đoạn. Về phân bổ lực lượng, Ban đã triển khai cán bộ cơ yếu cắm chốt tại 36 điểm hội đồng ra đề thi và các tỉnh, thành phố. Năm nay, bên cạnh huyện đảo Phú Quý, Ban Cơ yếu Chính phủ sẵn sàng phương án cho các đặc khu có đông thí sinh như Côn Đảo, Phú Quốc. Việc truyền đề thi tốt nghiệp THPT thẳng đến các tuyến đảo sẽ giúp ngăn chặn mọi rủi ro về thời gian, chi phí và không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết bất lợi. Ngoài lực lượng trực tiếp, Cục cũng bố trí các tổ giám sát, kĩ thuật viên túc trực 24/7 tại các trung tâm dữ liệu để bảo đảm an ninh mạng ở mức cao nhất. Đến thời điểm này, mọi phương án truyền nhận đề thi đã hoàn tất. NGHIÊM HUÊ Kì thi tốt nghiệp THPT là sự kiện quan trọng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của toàn hệ thống chính trị nhằm bảo đảm tính công bằng và nghiêm túc. Các chuyên gia cảnh báo gian lận công nghệ cao cũng như các công tác đảm bảo tổ chức kì thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Cảnh báo gian lận công nghệ cao Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra các điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: MOET THI TỐT NGHIỆP THPT 2026: Theo ông Vũ Mạnh Tuân, các địa phương cần đặc biệt lưu ý hành vi gian lận liên quan đến việc sử dụng thiết bị công nghệ cao, nhất là các ứng dụng AI. Đồng thời, tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, tiêu cực tác động đến kì thi. Theo ông Vũ Mạnh Tuân, sự phát triển của khoa học kĩ thuật mang lại nhiều tiện ích nhưng cũng đặt ra thách thức lớn cho công tác bảo mật trường thi. Các đơn vị nghiệp vụ như Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cùng Cục Công nghệ thông tin (A06) đã phối hợp rà soát, kiểm tra an toàn đối với các phần mềm quản lí thi và phần mềm chấm thi, kịp thời khắc phục các tồn tại kĩ thuật. Trước quy mô này, GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng (Bộ GD&ĐT), đã có những chia sẻ quan trọng về chiến lược kiểm soát rủi ro, ngăn chặn gian lận công nghệ cao và siết chặt kỉ cương trường thi. Trong chuỗi vận hành từ in sao, vận chuyển đến bảo quản đề thi, Bộ GD&ĐT đặt ra yêu cầu tuyệt đối về tính chính xác. Ông Chương khẳng định, với tính chất đặc biệt của một kì thi quốc gia, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, bởi chỉ một sơ suất nhỏ 0,01% cũng có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành Giáo dục đã có bước chuyển dịch mang tính đột phá về công nghệ bảo mật. Trong 3 năm qua, Bộ GD&ĐT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cơ yếu Chính phủ để chuyển giao đề thi qua hệ thống đường truyền tối mật, thay thế hoàn toàn phương thức vận chuyển cơ học (đường bộ, đường hàng không) như trước đây. Hệ thống bảo mật số hóa giúp hội đồng ra đề và các hội đồng in sao địa phương kết nối thông tin nhanh chóng, xử lí kịp thời các tình huống phát sinh thay vì mất nhiều thời gian di chuyển. Đây cũng là bước chạy đà chiến lược cho lộ trình tổ chức thi trên máy tính trong tương lai gần. Sự tinh vi của các thiết bị công nghệ cao (như camera siêu nhỏ ẩn trong nút áo, kính mắt, tai nghe tàng hình) đang là thách thức lớn nhất tại các phòng thi. Nhìn nhận thẳng thắn vào thực tế, công tác coi thi vẫn là mắt xích phát sinh nhiều vi phạm quy chế nhất trong các năm qua, đặc biệt là lỗi mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi. Để chủ động phòng ngừa, theo GS Huỳnh Văn Chương, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Công an tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị chuyên đề về an ninh trường thi. Đồng thời, giám đốc của 34 sở GD&ĐT kí cam kết trách nhiệm và triển khai tập huấn thực chiến cho đội ngũ từ 6.000 đến 8.000 cán bộ kiểm tra. Bên cạnh việc nâng cao năng lực nhận diện thiết bị cho giám thị, các hội đồng thi được khuyến khích phối hợp với lực lượng công an địa phương sử dụng máy quét an ninh tại các khu vực trọng yếu khi cần thiết. HOA BAN Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối mặt với áp lực vận hành khổng lồ khi quy tụ hơn 1,2 triệu thí sinh, phân bổ tại gần 2.500 điểm thi và 50.000 phòng thi trên toàn quốc. Không chủ quan vì “kinh nghiệm” Thực tế xử lí vi phạm những năm trước cho thấy, nhiều học sinh mang điện thoại vào phòng thi với tâm lí vô tư, chủ quan mà không ý thức được hành vi này không chỉ hủy hoại tương lai (đình chỉ thi) mà còn có nguy cơ vi phạm pháp luật hình sự về bảo vệ bí mật Nhà nước. GS.TS Huỳnh Văn Chương

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