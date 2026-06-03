Báo Tiền Phong số 154

THỨ TƯ 3/6/2026 Số 154 0977.456.112 TRANG 14 TRANG 6 TRANG 3 TRANG 2 TRANG 12 TRANG 16 WORLD CUP 2026: NHỮNG LUẬT MỚI KHIẾN CÁC ĐỘI TUYỂN ĐAU ĐẦU THI TỐT NGHIỆP THPT 2026: Không để thí sinh nào bỏ thi Điểm danh thủ tục “níu chân” doanh nghiệp Người dân Thủ đô lưu thông trên đường phố Hoàn thiện đề án để xem xét tại kỳ họp tới Mức hỗ trợ chuyển đổi còn thấp TRANG 4-5 ĐẢM BẢO DI SẢN KHÔNG NÊN CHỈ ĐỂ NGẮM Điều gì khiến Ấn Độ trải thảm đỏ đón lãnh đạo Myanmar? Đẩy mạnh điều tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY ĐẢNG ỦY CÁC CƠ QUAN ĐẢNG TRUNG ƯƠNG CHUYỆN HÔM NAY Sự thận trọng cần thiết XEM TIẾP TRANG 5 n VĂN KIÊN Việc HĐND TP Hà Nội quyết định chưa thông qua Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 và Quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch tại kỳ họp thứ 3 cho thấy sự thận trọng cần thiết trước một chính sách có tác động sâu rộng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh. sinh kế cho dân Cảnh quay Sơn Tùng M-TP đứng trên lưng chim Lạc trong Come My Way đã tạo ra một cuộc tranh luận vượt xa phạm vi một MV âm nhạc. TRANG 8-9 ĐỀ ÁN VÙNG PHÁT THẢI THẤP TẠI HÀ NỘI:

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 3/6/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Theo quyết định, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đảng ủy có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, gắn với xây dựng cơ quan và các đoàn thể vững mạnh; đề xuất, kiến nghị với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề có liên quan đến sự lãnh đạo của Trung ương đối với Đảng bộ. Quyết định cũng nêu cụ thể các nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Về tổ chức bộ máy, theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy do Bộ Chính trị chỉ định. Số lượng, cơ cấu Đảng ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư do Bộ Chính trị xem xét, quyết định, định hướng cơ cấu gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư là Bí thư Đảng ủy; không quá 4 Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, trong đó có 1 Ủy viên Trung ương Đảng là Phó Bí thư Thường trực... Tập thể Thường trực Đảng ủy gồm: Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy do Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định; số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra không quá 13, gồm một số Ủy viên kiêm nhiệm và chuyên trách, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra là Phó Bí thư Đảng ủy hoặc Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy kiêm nhiệm. Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương được lập 4 cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, gồm: Ban Tổ chức, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Văn phòng. TRƯỜNG PHONG Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định số 169 -QĐ/ TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Tại Kỳ họp thứ 3, tổ chức ngày 2/6, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết Quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Số lượng, cơ cấu Đảng ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư do Bộ Chính trị xem xét, quyết định, định hướng cơ cấu gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư là Bí thư Đảng ủy; không quá 4 Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách, trong đó có 1 Ủy viên Trung ương Đảng là Phó Bí thư Thường trực... Tập thể Thường trực Đảng ủy gồm: Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, tháng 5/2026 ẢNH: PV Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Sáng 2/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về phương án chấm điểm KPI các bộ, ngành, địa phương về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Đại diện cơ quan xây dựng dự thảo phương án chấm điểm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, dự kiến sẽ chấm theo định kỳ hằng tháng và cả năm. Trong đó, kết quả chấm điểm cả năm là bộ chấm điểm chính để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giải ngân được Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với kết quả chấm điểm hằng tháng nhằm phục vụ biểu dương các bộ, cơ quan và địa phương giải ngân tốt và đôn đốc, nhắc nhở các bộ, cơ quan và địa phương giải ngân chưa tốt. Cả phương án chấm điểm hằng tháng và cả năm sẽ tập trung vào 2 nguồn vốn đầu tư công là nguồn vốn kế hoạch được giao trong năm và kế hoạch vốn được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ các năm trước năm kế hoạch sang năm kế hoạch. Về chỉ tiêu chấm điểm, đối với chấm điểm định kỳ hằng tháng: Tổng điểm là 100 điểm; gồm 3 chỉ tiêu thành phần với cơ cấu điểm: Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn (KHV) so với tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước tính đến hết tháng (45 điểm); Số KHV đã giải ngân trong tháng so với số kế hoạch vốn đăng ký giải ngân trong tháng (45 điểm); Chấp hành chế độ báo cáo về tình hình giải ngân KHV trên Hệ thống cơ sở dữ liệu tổng hợp về tài chính (10 điểm). Đối với chấm điểm cả năm, tổng điểm là 100 điểm, gồm 2 chỉ tiêu thành phần với cơ cấu điểm: Tỷ lệ giải ngân KHV so với tỷ lệ giải ngân cả nước phải hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (90 điểm) và chấp hành chế độ báo cáo (10 điểm). THÍ ĐIỂM TỪ THÁNG 7 ĐẾN THÁNG 9 Các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất cao về sự cần thiết phải xây dựng và sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá KPI giải ngân vốn đầu tư công nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực hiện và tạo động lực thúc đẩy giải ngân. Kết quả chấm điểm KPI cũng cần trở thành một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân và công tác thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề xuất xây dựng các ngưỡng đánh giá cụ thể để phân loại kết quả giải ngân, qua đó tạo cơ sở khách quan cho việc chấm điểm, xếp hạng và so sánh giữa các cơ quan, đơn vị. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, việc ban hành quy định về phương án chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công là rất cần thiết. Không chỉ có lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, sắp tới, Chính phủ cũng nghiên cứu việc áp dụng phương pháp tính KPI đối với một số nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương. Theo ông Thắng, việc chấm điểm KPI trong giải ngân đầu tư công giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ cương công vụ và nêu cao tinh thần chủ động của từng tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thống nhất việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về phương án chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Việc tính toán, đánh giá, chấm điểm được thực hiện hằng tháng và đánh giá sâu theo quý. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, sẽ thực hiện thí điểm việc chấm điểm từ tháng 7 đến tháng 9 và sau đó là triển khai chính thức. LUÂN DŨNG Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, việc chấm điểm KPI trong giải ngân đầu tư công giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ cương công vụ. Chấm điểm KPI giải ngân vốn đầu tư công từ tháng 7 Hà Nội sắp xếp thôn, tổ dân phố Theo nghị quyết vừa được thông qua, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên. Đối với thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù như địa bàn miền núi, xã miền núi thì quy mô số hộ gia đình có thể thấp hơn. Mỗi thôn có trưởng thôn và phó trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có tổ trưởng và phó tổ trưởng. Căn cứ quy mô số hộ gia đình, đặc điểm địa bàn, mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí từ 1 - 2 phó thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố. Cũng theo nghị quyết, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm các chức danh: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư chi bộ; Trưởng ban công tác Mặt trận; Phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố. Về phụ cấp, thôn có từ 800 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên hoặc đơn vị trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự, thôn đặc biệt khó khăn được áp dụng quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 12 lần mức lương cơ sở. Trong đó, Bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố hưởng 2,8 lần mức lương cơ sở; Trưởng ban công tác Mặt trận (2,4 lần); Phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố (2 lần). Đối với thôn, tổ dân phố không thuộc quy định trên được áp dụng quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 9 lần mức lương cơ sở. Trình bày Báo cáo thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND đề nghị UBND thành phố làm rõ hơn về hiện trạng thôn, tổ dân phố hiện nay; làm rõ về số lượng, chất lượng và tình hình bố trí người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn thành phố, mức khoán quỹ phụ cấp... Báo cáo giải trình, UBND thành phố cho biết, hiện toàn thành phố có 5.467 thôn, tổ dân phố; phương án sau sắp xếp dự kiến còn 2.755 thôn, tổ dân phố. THANH HIẾU

KHỞI TỐ 44 VỤ HÌNH SỰ, TRIỆT PHÁ HÀNG LOẠT VỤ VIỆC NGHIÊM TRỌNG Sáng 2/6, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Công điện của Thủ tướng về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh cho biết, tính đến ngày 30/5, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đáng chú ý, công tác đấu tranh với vi phạm trên môi trường số đã được tăng cường mạnh mẽ. Các cơ quan chức năng đã ngăn chặn truy cập đối với 1.073 trang web vi phạm, gồm 263 website phim lậu, 177 website truyện lậu, 612 trang truyền hình trái phép và 21 website bán hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Bên cạnh xử lý hành chính, các biện pháp hình sự cũng được áp dụng quyết liệt. Trong thời gian thực hiện Công điện số 38, các cơ quan chức năng đã khởi tố 44 vụ án liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 43 vụ án đã được phê duyệt quyết định khởi tố; 5 vụ án đã được truy tố; 4 vụ được tòa án thụ lý và đưa ra xét xử với 4 bị can… Bộ Công an đã phát hiện, điều tra và xác minh 148 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; xử lý 128 vụ việc, trong đó khởi tố 44 vụ án hình sự. Đặc biệt, lực lượng công an đã triệt phá nhiều đường dây vi phạm nghiêm trọng trên môi trường mạng, trong đó có các trang web phát sóng bóng đá trái phép như: CakhiaTV, Rakhoi TV. Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, chỉ trong thời gian hơn ba tuần triển khai đợt cao điểm, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, xử lý hành chính 1.616 vụ việc. Đây là những kết quả bước đầu rất tích cực, thể hiện quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành. Tuy nhiên, theo ông, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. So với yêu cầu đặt ra, công tác bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần tiếp tục tập trung khắc phục... MỞ ĐỢT CAO ĐIỂM MỚI Trên cơ sở kết quả đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục mở đợt cao điểm mới, rà soát toàn diện tình hình, tập trung đấu tranh quyết liệt hơn nữa đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các bộ, ngành và địa phương phải xây dựng hoặc rà soát, bổ sung kế hoạch hành động cụ thể; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện và rõ kết quả đầu ra. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu toàn hệ thống phấn đấu nâng số vụ phát hiện, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ tăng ít nhất 20% so với năm 2025 trên tất cả các khâu từ thanh tra, kiểm tra, xử lý hành chính đến điều tra, truy tố và xét xử hình sự. “Đây không chỉ là yêu cầu trong nước mà còn là cơ sở để Việt Nam chứng minh với các đối tác quốc tế về quyết tâm và hiệu quả thực chất trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ”, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh. Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu các bộ, ngành cần khẩn trương rà soát toàn bộ các quy định pháp luật liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, cần nghiên cứu mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để bảo đảm tính răn đe; rà soát, sửa đổi các nghị định, thông tư hiện hành còn bất cập hoặc chưa rõ ràng. Với tinh thần đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ KH&CN tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những nơi triển khai chưa nghiêm túc. Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh điều tra, xử lý triệt để các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường áp dụng biện pháp hình sự đối với các vụ việc đủ điều kiện khởi tố nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Các địa phương phải phấn đấu tăng ít nhất 20% số vụ phát hiện, xử lý vi phạm so với năm 2025. Kết quả thực hiện sẽ là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng địa phương. LUÂN DŨNG Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục mở đợt cao điểm mới về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nâng số vụ phát hiện, xử lý vi phạm tăng ít nhất 20%. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ẢNH: VGP 3 n Thứ Tư n Ngày 3/6/2026 THỜI SỰ Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu toàn hệ thống phấn đấu nâng số vụ phát hiện, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ tăng ít nhất 20% so với năm 2025 trên tất cả các khâu từ thanh tra, kiểm tra, xử lý hành chính đến điều tra, truy tố và xét xử hình sự. Đẩy mạnh điều tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Đây là diễn đàn khoa học đầu tiên của Thành phố trong quá trình triển khai lập quy hoạch tổng thể theo Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Võ Văn Minh, việc xây dựng Quy hoạch tổng thể Thành phố mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, nhằm định hình mô hình phát triển tích hợp, đồng bộ về không gian, hạ tầng, kinh tế-xã hội; tối ưu hóa nguồn lực phát triển; nâng cao chất lượng sống của người dân và khẳng định vị thế của thành phố trong vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực. Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh yêu cầu xây dựng quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm như khung chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, xác định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu với các trụ cột gồm công nghiệp công nghệ cao, logistics gắn với cảng biểnhàng không và khu mậu dịch tự do, trung tâm tài chính quốc tế, du lịch-công nghiệp văn hóa, giáo dục-y tế-khoa học công nghệ. Cùng với đó là định hướng phát triển không gian đô thị theo mô hình siêu đô thị đa cực, tích hợp và bền vững; tái cấu trúc không gian phát triển sau hợp nhất; phát huy lợi thế từng khu vực gắn với bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử và sinh thái. Thành phố cũng chú trọng phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tăng cường kết nối vùng, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Hiện nay, Thành phố tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp trên 23% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và 20,7% kim ngạch xuất nhập khẩu; trung tâm tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo của cả nước. Cùng với mở rộng địa giới hành chính, Thành phố đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển đô thị phù hợp để tăng trưởng bứt phá. Ông Sầm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị (Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng, cho rằng bối cảnh mới đặt Thành phố vào vị trí hạt nhân của vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế phía Nam. Quy hoạch Thành phố phải được thiết kế như một quy hoạch có tính vùng, không chỉ giới hạn trong ranh giới hành chính. Theo ông Sầm Minh Tuấn, mục tiêu phát triển không gian là chuyển từ tăng trưởng mở rộng sang tăng trưởng giá trị cao, trong đó nguồn lực tập trung tại các cực động lực, được liên thông bằng các hành lang hạ tầng, hành lang kinh tế và hành lang sinh thái. Tầm nhìn 100 năm định vị Thành phố là siêu đô thị toàn cầu có năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng sống cao và khả năng thích ứng dài hạn. Trong khi đó, chuyên gia Trần Du Lịch đề nghị làm rõ và cụ thể chủ trương phát triển mô hình đa cực, đa trung tâm. Ông Lịch cho rằng, quy hoạch cần lấy giao thông công cộng làm xương sống phát triển đô thị, gắn kết với mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng). Cùng với đó, Thành phố cần hướng ra biển và bám sông; xây dựng đô thị số và quản trị bằng dữ liệu. Thích ứng với biến đổi khí hậu phải là trụ cột của quy hoạch; tư duy phát triển vùng thay cho tư duy địa giới hành chính. NGÔ TÙNG - TTXVN TPHCM đang hình thành siêu đô thị toàn cầu Quy hoạch tầm nhìn 100 năm định vị Thành phố Hồ Chí Minh là siêu đô thị toàn cầu có năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng sống cao và khả năng thích ứng dài hạn. Đơn vị tư vấn báo cáo quy hoạch tổng thể TPHCM ẢNH: NGÔ TÙNG Sáng 2/6, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh, tầm nhìn 100 năm”.

Tại kỳ họp thứ 3, được tổ chức ngày 2/6, các đại biểu HĐND TP Hà Nội đã xem xét, thảo luận Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội”. Theo đề xuất, thành phố sẽ triển khai Vùng phát thải thấp qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ 1/7/2026 - 31/12/2026): Sẽ triển khai thí điểm tại phường Hoàn Kiếm, gồm vùng đệm và vùng lõi. Trong đó, vùng đệm được bao quanh bởi các tuyến phố: Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật trở vào trong khu vực phố cổ. Vùng lõi gồm 11 tuyến phố bao quanh: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Giai đoạn 2 (từ 1/1/2027 - 31/12/2027): Mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Giai đoạn 3 (từ 1/1/2028 - 31/12/2029): Triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong Vành đai 1, gồm 9 phường. HẠ TẦNG CHƯA ĐÁP ỨNG Thảo luận tại tổ, đại biểu Trần Hợp Dũng đặt câu hỏi về cơ sở hạ tầng của thành phố có đáp ứng được chuyển đổi xanh hay không? Theo đại biểu, Ban đô thị HĐND đã nhiều lần đề cập tới việc đầu tư một tuyến đường mới, một hạ tầng kỹ thuật nhưng chủ đầu tư “quên” công trình phụ trợ như trạm sạc, trạm trung chuyển rác. Do đó, nếu thực hiện được vùng phát thải thấp, thành phố sẽ vướng câu chuyện hạ tầng. Đại biểu cho rằng, trước hết phải thay đổi nhận thức và hành vi của người dân đối với việc hạn chế phương tiện cá nhân, chuyển đổi xanh. "Mục tiêu của chúng ta là giảm phát thải, nhưng không chỉ là phát thải của mỗi phương tiện giao thông, mà còn là phát thải các nguồn khác nữa", đại biểu Trần Hợp Dũng bày tỏ. Đại biểu Trần Khánh Hưng - Phó Ban đô thị HĐND thành phố, cho rằng, Nghị quyết này gắn liền với nghị quyết về chuyển đổi phương tiện xanh với lộ trình thực hiện rõ ràng. Đề án chưa cấm hoàn toàn xe xăng, chỉ hạn chế một số phương tiện, cấm theo giờ. Tuy nhiên, thời gian qua, các thông tin được chia sẻ chưa chính xác, gây hiểu nhầm cho nhân dân. Do đó, thành phố cần thông tin chính xác để người dân hiểu, tạo sự đồng thuận. Đại biểu Trần Khánh Hưng cũng lưu ý, thành phố sẽ triển khai Vùng phát thải thấp sẽ hạn chế các phương tiện vào Vành đai 1, do đó thời gian tới cần sự phối hợp các sở, ngành, đơn vị quản lý phương tiện trong việc kiểm tra, kiểm soát khí thải các phương tiện theo quy định. ĐẶT HÀNG XE ĐIỆN CHỞ ĐƯỢC HÀNG Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an Hà Nội, cho rằng, thành phố sẽ thực hiện vùng phát thải thấp trong 4 n Thứ Tư n Ngày 3/6/2026 THỜI SỰ Khi thực hiện Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, một số phương tiện ô tô, xe máy sẽ bị hạn chế lưu thông theo khung giờ hoặc cấm hoàn toàn. Đại biểu đề nghị, thành phố cần có phương án đặt hàng xe điện có thể chở hàng để giúp người dân đảm bảo kế sinh nhai, an tâm chuyển đổi phương tiện xanh. Sáng 2/6, thảo luận về dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang sử dụng năng lượng sạch; khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn, một số đại biểu bày tỏ sự băn khoăn với phương án hỗ trợ. Theo đề xuất trong dự thảo, cá nhân đang thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên trong khu vực Vành đai 1 và đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn thành phố khi chuyển đổi phương tiện xanh sẽ được hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 5 triệu đồng đối với cá nhân đủ điều kiện. Với các hộ nghèo, thành phố sẽ hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng. Ngoài ra, hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng đối với cá nhân thuộc hộ cận nghèo. Mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ chuyển đổi 1 lần tương ứng với 1 xe mô tô hoặc xe gắn máy. Bên cạnh đó, người dân thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên trên địa bàn thành phố được hỗ trợ 50% tiền lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy khi chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh. Riêng đối với cá nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mức hỗ trợ là 100%. Ngoài ra, thành phố cũng quy định chính sách hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn thực hiện chuyển đổi xanh; các biện pháp chuyển đổi đối với phương tiện kinh doanh vận tải và biện pháp tổ chức giao thông. Tổng kinh phí hỗ trợ chuyển đổi xanh khoảng 6.423 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố. CÒN NHIỀU BĂN KHOĂN Thảo luận tại tổ số 4, đại biểu Trần Khánh Hưng - Phó Ban Đô thị HĐND thành phố, cho rằng, đây là lần thứ 3 UBND thành phố trình dự thảo nghị quyết này. Theo đại biểu, quá trình thẩm tra trực tiếp, đây là nghị quyết quan trọng, tác động lớn đến người dân, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Theo đại biểu, thành phố dự kiến hỗ trợ cá nhân tối đa 5 triệu đồng/lần chuyển đổi phương tiện. Tuy nhiên, qua khảo sát khoảng 10.000 người, hầu hết các ý kiến cho rằng, mức hỗ trợ trên còn thấp, người dân sẽ khó chuyển đổi. “Tại sao chúng ta lại đưa mức hỗ trợ này và có đủ hỗ trợ người dân chuyển đổi hay không, đề nghị UBND thành phố tiếp Mức hỗ trợ chuyển đổi còn thấp Người dân trong Vành đai 1 chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện được thành phố hỗ trợ 20% giá trị phương tiện, tối đa không quá 5 triệu đồng. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng mức hỗ trợ trên người dân sẽ khó thực hiện chuyển đổi phương tiện xanh. Đảm bảo sinh kế cho dân Các đại biểu thảo luận tại tổ Người dân trong Vành đai 1 được hỗ trợ 5 triệu đồng khi chuyển đổi phương tiện xanh Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Tú cũng đề xuất thành phố cần có gói tín dụng hỗ trợ các đối tượng yếu thế sinh sống ngoài Vành đai 1 như taxi, grab... bởi những đối tượng này thường có điều kiện kinh tế khó khăn, rất cần hỗ trợ để có thể thực hiện chuyển đổi xanh. Đại biểu Trần Thanh Hà đề nghị thành phố sớm triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, hỗ trợ tín dụng, phát triển hạ tầng trạm sạc, hạ tầng giao thông công cộng; đồng thời làm rõ khả năng đáp ứng của hệ thống năng lượng sạch, hạ tầng PCCC tại khu dân cư, chung cư. Người dân Thủ đô lưu thông trên đường phố ĐỀ ÁN VÙNG PHÁT THẢI THẤP

5 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 3/6/2026 Vành đai 1 nên cần sự đồng thuận của người dân. Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, hiện nay nhiều người dân khu vực ngoại thành dùng xe xăng chở thực phẩm cung cấp cho nội đô. Trong khi đó, xe điện chở hàng hầu như chưa phổ biến. Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị UBND thành phố mời doanh nghiệp sản xuất xe điện có chức năng chở hàng tương tự như xe xăng để người dân còn có kế sinh nhai. Trong giai đoạn chờ sản xuất xe điện có tính năng tương tự xe xăng chở hàng, thành phố nên cho phép các loại xe cung cấp lương thực, thực phẩm cho Vành đai 1 được chạy theo khung giờ từ 22h- 5h. Sau 1 năm, khi đã hoàn thiện xe điện chở hàng thì sẽ cấm hoàn toàn xe xăng. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Hà Nội Trần Thanh Hà cho rằng, UBND thành phố cần nghiên cứu kỹ biện pháp đối với nhóm xe máy sử dụng xăng tham gia hoạt động vận chuyển công nghệ. Đây là nhóm lao động dễ bị tổn thương, việc chuyển đổi phương tiện sẽ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, thành phố cần tính toán nguy cơ phát sinh áp lực cho các khu vực lân cận khi dòng phương tiện dịch chuyển từ vùng phát thải thấp sang các khu vực khác, gây áp lực lên hạ tầng giao thông và môi trường. Đại biểu Trần Thanh Hà đề nghị thành phố sớm triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, hỗ trợ tín dụng, phát triển hạ tầng trạm sạc, hạ tầng giao thông công cộng; đồng thời làm rõ khả năng đáp ứng của hệ thống năng lượng sạch, hạ tầng PCCC tại khu dân cư, chung cư. Bên cạnh đó, ứng dụng mạnh công nghệ số, hệ thống camera nhận diện biển số tự động, cơ sở dữ liệu liên thông để quản lý vùng phát thải thấp, giảm phát sinh thủ tục hành chính và tăng tính minh bạch. THANH HIẾU tục làm rõ”, đại biểu Trần Khánh Hưng đề xuất. Cũng theo đại biểu, tại các lần trình trước, thành phố đề xuất hỗ trợ chuyển đổi phương tiện cho toàn bộ người dân với tổng kinh phí khoảng 23.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, lần này thành phố chỉ đề xuất hỗ trợ cho người dân trong Vành đai 1, với mức khoảng 7.000 tỷ đồng. “Thành phố cũng cần đảm bảo tính công bằng khi thực hiện chính sách hỗ trợ. Bởi lẽ, nhiều người dân sinh sống ngoài Vành đai 1 nhưng hàng ngày phải di chuyển vào Vành đai 1 làm việc, vậy tại sao lại không được hỗ trợ?”, đại biểu Trần Khánh Hưng nêu câu hỏi. Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị UBND thành phố làm rõ khi triển khai chính sách hỗ trợ có làm phát sinh các thủ tục hành chính hay không? hỗ trợ có đúng đối tượng hoặc bỏ lọt đối tượng hay không? Thảo luận tại tổ, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Tú cho rằng, có hơn 100.000 dân trong Vành đai 1. Do đó, thành phố cần khảo sát, làm rõ có bao nhiêu % đối tượng hộ nghèo, cận nghèo hoặc đối tượng có mức sống trung bình, từ đó có chính sách hỗ trợ phù hợp. T.H Tại Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội, sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu, HĐND thành phố Hà Nội thống nhất chưa xem xét, thông qua hai nghị quyết thuộc nhóm nội dung đô thị. Ông Trần Thế Cương - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội, cho biết, hai nghị quyết chưa xem xét, thông qua tại kỳ họp lần này là: Nghị quyết về Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 và Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm g khoản 1 Điều 13 Luật Thủ đô). Ông Trần Thế Cương cho biết, HĐND thành phố xác định đây là những nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, tác động ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, Thường trực HĐND thành phố, các ban của HĐND thành phố đã tham vấn nhiều ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức các hội thảo, họp thẩm tra kỹ lưỡng, đánh giá khách quan. Qua thẩm tra cho thấy, các nội dung của tờ trình, dự thảo Nghị quyết đã tiếp thu nhiều ý kiến thẩm tra, tham vấn. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực cần đánh giá kỹ, tiếp nhận thêm nhiều thông tin của nhân dân, các tổ chức cá nhân có liên quan để Nghị quyết có tính khả thi, đáp ứng được mục tiêu đề ra, cũng như tạo điều kiện công bằng, tốt nhất cho người dân. Do đó, HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tiếp thu ý kiến của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo nghị quyết. HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua tại kỳ họp sắp tới. Trước đó, tại tờ trình, UBND thành phố đề xuất triển khai Vùng phát thải thấp qua 3 giai đoạn. Cụ thể như sau: Giai đoạn 1 (từ 1/7/2026 - 31/12/2026) sẽ triển khai thí điểm tại phường Hoàn Kiếm, gồm vùng đệm và vùng lõi. Giai đoạn 2 (từ 1/1/2027 - 31/12/2027), sẽ mở rộng khu vực thí điểm tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Giai đoạn 3 (từ 1/1/2028 - 31/12/2029): Triển khai mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ khu vực trong Vành đai 1, gồm 9 phường. Khi thảo luận, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Hà Nội Trần Thanh Hà cho rằng, UBND thành phố cần nghiên cứu kỹ biện pháp đối với nhóm xe máy sử dụng xăng tham gia hoạt động vận chuyển công nghệ. Đây là nhóm lao động dễ bị tổn thương, việc chuyển đổi phương tiện sẽ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, thành phố cần tính toán nguy cơ phát sinh áp lực cho các khu vực lân cận khi dòng phương tiện dịch chuyển từ vùng phát thải thấp sang các khu vực khác, gây áp lực lên hạ tầng giao thông và môi trường. Về chính sách hỗ trợ chuyển đổi, đại biểu Trần Khánh Hưng - Phó Ban Đô thị HĐND thành phố, cho rằng, đây là lần thứ ba UBND thành phố trình dự thảo nghị quyết này. Theo đại biểu, quá trình thẩm tra trực tiếp, đây là nghị quyết quan trọng, tác động lớn đến người dân, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Theo đại biểu Trần Khánh Hưng, thành phố dự kiến hỗ trợ cá nhân tối đa 5 triệu đồng/lần chuyển đổi phương tiện. Tuy nhiên, qua khảo sát khoảng 10.000 người, hầu hết các ý kiến cho rằng, mức hỗ trợ trên còn thấp, người dân sẽ khó chuyển đổi. “Tại sao chúng ta lại đưa mức hỗ trợ này và có đủ hỗ trợ người dân chuyển đổi hay không, đề nghị UBND thành phố tiếp tục làm rõ”, Phó Ban Đô thị HĐND thành phố đề xuất. HIẾU THANH Sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu, HĐND TP Hà Nội thống nhất chưa xem xét, thông qua nghị quyết về Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông. Trước đó, nội dung dự thảo nghị quyết Đề án Vùng phát thải thấp cũng đã được đưa vào chương trình Kỳ họp thứ 2. Tuy nhiên, sau đó HĐND thành phố chưa xem xét do nội dung đề án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ. HĐND TP Hà Nội thống nhất chưa xem xét thông qua Đề án Vùng phát thải thấp và Nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi phương tiện Hoàn thiện đề án để xem xét tại kỳ họp tới TẠI HÀ NỘI CHUYỆN HÔM NAY Mục tiêu giảm dần phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, hướng tới xanh hóa giao thông là chủ trương đúng đắn và cần thiết, nhằm giảm thiểu những tác động về ô nhiễm môi trường và tiếng ồn - vốn là một trong những nguyên nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, đây là cũng là những chính sách có tác động và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh kế của người dân. Theo thống kê, riêng khu vực Vành đai 1 Hà Nội hiện có hơn 511.000 xe máy đang lưu hành. Trong đó, gần 492.000 xe sử dụng động cơ xăng, chiếm tới hơn 96% tổng số xe máy; số xe điện mới chỉ khoảng 20.000 chiếc. Tại dự thảo nghị quyết của UBND TP Hà Nội đề xuất, với các hộ nghèo, thành phố sẽ hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng; hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng đối với cá nhân thuộc hộ cận nghèo… Với người dân còn lại trong Vành đai 1, mức hỗ trợ chuyển đổi xe xăng sang xe điện bằng 20% giá trị phương tiện, tối đa không quá 5 triệu đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, việc mỗi chủ phương tiện phải bỏ thêm vài chục triệu đồng để chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, gánh nặng chi phí là không hề nhỏ. Đáng chú ý, theo đại diện Ban Đô thị HĐND thành phố, qua khảo sát khoảng 10.000 người, hầu hết các ý kiến cho rằng, mức hỗ trợ trên còn thấp, người dân sẽ khó chuyển đổi. Trong khi đó, chính cơ quan xây dựng chính sách cũng thừa nhận, quá trình chuyển đổi sẽ làm phát sinh thêm chi phí đối với người dân và các hộ gia đình. Người dân, đặc biệt là các hộ đang sử dụng xe máy xăng, có thể phát sinh chi phí kiểm định khí thải, bảo dưỡng phương tiện, chuyển đổi sang xe điện, gửi xe tại bãi trung chuyển, đi bộ xa hơn hoặc sử dụng nhiều phương thức di chuyển trong một chuyến đi. Không chỉ người dân, cộng đồng doanh nghiệp cũng sẽ chịu những tác động đáng kể từ lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Các doanh nghiệp logistics, giao hàng, phân phối hàng hóa, bán lẻ hay hộ kinh doanh sẽ phải điều chỉnh phương thức vận hành, tổ chức lại hoạt động giao nhận, bố trí điểm trung chuyển và từng bước chuyển đổi sang phương tiện sạch. Đặc biệt, quy định hạn chế khung giờ hoạt động đối với một số loại xe tải có thể làm gia tăng chi phí nhân công, kho bãi, bốc xếp và điều phối đơn hàng. Điều này đặt ra yêu cầu về một lộ trình phù hợp để doanh nghiệp có thời gian thích ứng, tránh làm tăng chi phí sản xuất, kinh doanh và cuối cùng được chuyển vào giá thành hàng hóa… Do đó, việc HĐND thành phố chưa xem xét thông qua hai dự thảo nghị quyết về vùng phát thải thấp và hỗ trợ chuyển đổi phương tiện cho thấy sự thận trọng cần thiết trước một chính sách có tác động sâu rộng đến đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bởi đây không chỉ là câu chuyện môi trường hay giao thông, mà còn liên quan trực tiếp đến sinh kế, chi phí và khả năng thích ứng của hàng trăm nghìn hộ gia đình, doanh nghiệp. V.K Sự thận trọng cần thiết TIẾP THEO TRANG 1

6 n Thứ Tư n Ngày 3/6/2026 KHOA GIÁO Một trong những địa phương có điều kiện tổ chức thi đặc thù do địa hình miền núi rộng, giao thông phức tạp và thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, Sơn La đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm kì thi diễn ra an toàn. Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, Sơn La có trên 14.000 thí sinh đăng kí dự thi, tăng khoảng 7% so với năm trước. Địa phương bố trí 33 điểm thi với 655 phòng thi. Theo ông Chiến, Ban Chỉ đạo thi tỉnh đã thống nhất triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, việc chuẩn bị cơ sở vật chất được hoàn thành từ sớm. Đội ngũ cán bộ coi thi, chấm thi và lực lượng phục vụ kì thi được tập huấn kĩ lưỡng về quy chế và các tình huống phát sinh. Một trong những nội dung được địa phương đặc biệt quan tâm là phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Sơn La phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, đồng thời áp dụng các giải pháp kĩ thuật theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT nhằm ngăn chặn nguy cơ vi phạm quy chế thi. Công tác in sao đề thi được triển khai theo quy trình bảo mật nghiêm ngặt. Sau khi hoàn tất, đề thi sẽ được vận chuyển bằng xe chuyên dụng tới các điểm thi dưới sự giám sát của lực lượng chức năng. Do thời điểm diễn ra kì thi trùng với mùa bão lũ cao điểm tại địa bàn miền núi phía Bắc, tỉnh Sơn La đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết. Các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, chia cắt giao thông đều được định vị cụ thể để thiết lập phương án dự phòng, hỗ trợ chỗ ở và phương tiện di chuyển cho học sinh từ trước, quyết tâm không để bất kì thí sinh nào phải bỏ thi vì lí do thời tiết hay thiên tai. Công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt quy chế thi đến từng phụ huynh, học sinh cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức tự giác, hạn chế tối đa các trường hợp vi phạm đáng tiếc. “Là địa bàn miền núi biên giới, Sơn La phải đối mặt với bài toán điều phối liên cấp khi đây là năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Toàn tỉnh có 75 xã, phường nhưng các điểm thi chỉ nằm ở 28 địa bàn trọng điểm. Điều này đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa các xã chủ trì và xã phối hợp trong việc điều động lực lượng công an, y tế và thanh niên tình nguyện hỗ trợ”, ông Chiến nói. ĐỀ THI TẬP TRUNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT khẳng định, việc đẩy sớm thời gian tổ chức kì thi hai tuần so với năm trước hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến tính ổn định của hệ thống. Với tầm nhìn chiến lược, Bộ đã triển khai công tác chuẩn bị từ xa, tích lũy kinh nghiệm và đánh giá toàn diện các danh mục rủi ro từ nhiều kì thi trước. Do đó, thông điệp cốt lõi của kì thi năm nay và các năm tiếp theo là giữ vững sự ổn định, không có những xáo trộn lớn tạo áp lực tâm lí cho người học. Sự ổn định này thể hiện rõ ràng qua tiến trình ban hành thể chế và cấu trúc đề thi. Định dạng cấu trúc đề thi minh họa đã được Bộ GD&ĐT công bố công khai từ rất sớm (năm 2023), giúp học sinh có lộ trình tiếp cận, làm quen và nghiên cứu từ những năm học dưới. Toàn bộ hệ thống thông tư hướng dẫn, sửa đổi quy chế thi cùng công tác tập huấn diện rộng cho cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán trên cả nước đều được hoàn thành đúng kế hoạch, tạo hành lang pháp lí vững chắc và thông suốt cho tất cả các hội đồng thi. Theo GS. Huỳnh Văn Chương, tất cả các khâu từ xây dựng thể chế, thanh tra, giám sát, bảo mật đề thi đến coi thi, chấm thi, phúc khảo và xét tốt nghiệp đều có vai trò quan trọng ngang nhau. Trong đó, khâu an ninh, bảo mật đề thi được đặt ở cấp độ cao nhất do đề thi thuộc danh mục bí mật nhà nước độ tối mật. Việc thí sinh mang thiết bị công nghệ cao vào phòng thi hoặc có hành vi làm lộ lọt đề thi không chỉ dừng lại ở mức xử lí vi phạm quy chế hành chính mà hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Để siết chặt kỉ cương, Cục Quản lý chất lượng đã kí kết cơ chế phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh chính trị nội bộ thuộc Bộ Công an. Sự phối hợp này được triển khai từ cấp trung ương đến địa phương, trong đó lực lượng PA03 tại các tỉnh, thành phố cùng tham gia tập huấn, kiểm tra, giám sát và tuyên truyền về các nguy cơ mất an ninh kì thi. Về định hướng chuyên môn, đề thi năm nay tập trung mạnh mẽ vào việc chuyển dịch từ đánh giá kiến thức ghi nhớ sang đánh giá năng lực, tư duy của học sinh nhằm đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Cấu trúc đề thi tuân thủ nghiêm ngặt tỉ lệ phân hóa 40%, 30%, 30%. Cụ thể, 40% số câu hỏi dành cho mức độ nhận biết, 30% cho mức độ thông hiểu, và 30% còn lại phục vụ mức độ vận dụng và vận dụng cao. Với biểu điểm này, học sinh có học lực trung bình hoàn toàn có thể hoàn thành tốt bài thi để đạt mục tiêu xét tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, phần câu hỏi vận dụng cao sẽ có tính phân hóa hợp lí, công bằng để làm căn cứ tin cậy cho các trường đại học, cao đẳng tốp đầu tuyển chọn những thí sinh xuất sắc vào các ngành khoa học sức khỏe hay công nghệ cao. Bên cạnh việc hoàn thiện mô hình hiện tại, Bộ GD&ĐT tích cực chuẩn bị cho bước tiến công nghệ tiếp theo. Thực hiện tinh thần chuyển đổi số quốc gia, Bộ đã xây dựng lộ trình từng bước chuyển từ hình thức thi trên giấy truyền thống sang thi trên máy tính. Kế hoạch thí điểm diện hẹp dự kiến bắt đầu từ năm 2027 và hướng tới triển khai đại trà trên phạm vi toàn quốc vào năm 2030 khi điều kiện hạ tầng của 34 tỉnh, thành phố đạt chuẩn đồng bộ. Bộ GD&ĐT tiến hành thử nghiệm công nghệ này trên diện rộng tại 15 tỉnh, thành đại diện cho các vùng địa lí khác nhau. Hai nhiệm vụ then chốt đang được ưu tiên tập trung thực hiện là xây dựng ngân hàng đề thi chuẩn hóa quy mô lớn với sự tư vấn chuyên môn từ các tổ chức khảo thí quốc tế uy tín của Mỹ, bảo đảm tính công bằng tuyệt đối giữa các ca thi khác nhau. Hệ thống phần mềm bảo mật và hạ tầng máy tính tại địa phương cũng được rà soát kĩ lưỡng. “Khi mô hình thi trên máy tính chính thức áp dụng, sự phân cấp quản lí sẽ rõ ràng hơn, mang lại nhiều tiện ích vượt trội, tiết kiệm chi phí xã hội và nâng cao tính minh bạch cho ngành giáo dục”, GS. Huỳnh Văn Chương nói. NGHIÊM HUÊ Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong bối cảnh đây là năm đầu tiên vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác chuẩn bị đang gấp rút hoàn tất với yêu cầu cao nhất về an ninh, an toàn và tính nghiêm túc. Không để thí sinh nào bỏ thi Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân chúc các thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới ẢNH: BỘ GD&ĐT THI TỐT NGHIỆP THPT 2026: Theo GS. Huỳnh Văn Chương, tính đến hôm qua, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã được Ban cơ yếu Chính phủ hoàn thành chuyển trực tuyến tới các địa phương và đã khóa đường truyền. Các địa phương bắt đầu tổ chức in sao đề thi. Ngay sau khi kết thúc kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027, ngày 2/6, Sở GD&ĐT Hà Nội triển khai công tác chấm thi. Gần 2.300 cán bộ, giáo viên đã được huy động để phục vụ công tác này. Ngay trong ngày làm việc đầu tiên, sau khi tiếp nhận hướng dẫn, phiếu chấm thi và các tài liệu liên quan, Ban chấm thi tổ chức họp các tổ trưởng để quán triệt quy chế, hướng dẫn chấm, thảo luận chuyên môn và triển khai công việc theo đúng quy định. Thời gian làm việc của Ban chấm thi, từ ngày 2-10/6. Trưởng ban chấm thi có trách nhiệm báo cáo tiến độ trực tiếp về Sở GD&ĐT Hà Nội lúc 17h00 hằng ngày. Để bảo đảm tính chính xác và công bằng, Ban chấm thi do Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội quyết định thành lập (Trưởng ban là lãnh đạo Sở) đã đưa ra các yêu cầu khắt khe đối với đội ngũ giám khảo. Đối với giám khảo chấm bài tự luận, bắt buộc phải am hiểu sâu sắc chương trình giáo dục THCS. Giám khảo chấm bài trắc nghiệm, phải sử dụng thành thạo và chuyên nghiệp phần mềm chấm thi độc quyền. Bên cạnh lực lượng giám khảo và thư kí, Ban chấm thi còn có sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an, nhân viên phục vụ, y tế và bảo vệ nhằm bảo đảm chấm thi diễn ra an toàn nhất. Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, công tác chuẩn bị cho việc chấm thi đã được thực hiện kĩ lưỡng, bảo đảm ba yếu tố cốt lõi: an toàn, khách quan và bảo mật. Địa điểm đặt Ban chấm thi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về hạ tầng và an ninh của Bộ GD&ĐT. Toàn bộ phòng chứa bài thi, phòng chấm thi tự luận và phòng chấm thi trắc nghiệm đều được lắp đặt hệ thống camera an ninh và đảm bảo ghi hình liên tục 24 giờ/ngày. Ban chấm thi chịu trách nhiệm toàn diện từ việc xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức chấm thi, ghép phách, lên điểm cho đến khâu xử lý các tình huống phát sinh và lưu trữ hồ sơ theo quy định. Trước đó, kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội diễn ra từ 30/5 đến 1/6 với quy mô đặc biệt lớn, thu hút sự tham gia của gần 124.000 thí sinh. HOA BAN Ngày 2/6, Hà Nội bắt đầu triển khai chấm thi lớp 10 THPT công lập, dự kiến thời gian công bố điểm thi từ 19-22/6. Hà Nội dự kiến ngày công bố điểm vào lớp 10 Thí sinh dự thi lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2026-2027 ẢNH: DUY PHẠM

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