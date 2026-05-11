Báo Tiền Phong số 131

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 11/5/2026 GẦN DÂN, TRỌNG DÂN, VÌ DÂN Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, giai đoạn 2024 - 2026, MTTQ Việt Nam đã phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt chính trị trong củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp ngày càng chủ động, linh hoạt, sáng tạo và gắn bó sâu sắc với đời sống Nhân dân, luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện rõ phương châm hành động “Gần dân, hiểu dân, trọng dân, vì dân”. MTTQ Việt Nam đã chủ động đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, chuyển mạnh sang vận động xã hội; từ tuyên truyền sang đồng hành, kiến tạo và lan tỏa; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và củng cố mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. MTTQ Việt Nam cũng chủ động tham gia, đóng góp hiệu quả vào việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tích cực tham gia hoàn thiện thể chế, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; là cầu nối quan trọng trong việc truyền tải, phản ánh ý chí của các tầng lớp Nhân dân tới Đảng và Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn được triển khai ngày càng thiết thực, sáng tạo, có chiều sâu, được Nhân dân hưởng ứng rộng rãi; trong đó, nổi bật là việc tham gia phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, vận động hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, thể hiện sinh động truyền thống nhân ái, nghĩa tình, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Dự thảo báo cáo chính trị cũng nêu rõ, hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên đã quyết liệt, linh hoạt trong tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Công tác đổi mới nội dung và phương thức hoạt động được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Tổ chức và bộ máy của MTTQ Việt Nam các cấp từng bước được kiện toàn theo hướng mở rộng Ủy ban MTTQ Việt Nam; tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu quả của bộ máy chuyên trách; chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa quản trị hệ thống, tạo tiền đề vững chắc cho việc thích ứng, hội nhập sâu rộng trong giai đoạn mới. Từ những kết quả đạt được, dự thảo báo cáo chính trị nhấn mạnh đến bài học xuyên suốt về quan điểm “dân là gốc” trong quá trình thực hiện vai trò, trách nhiệm. Đây cũng là yếu tố căn bản để bảo đảm công tác Mặt trận luôn gần dân, sát dân, đáp ứng quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân; lấy kết quả phục vụ Nhân dân là thước đo hiệu quả công tác. Chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, dự báo đúng, kịp thời các vấn đề phức tạp có thể phát sinh để phát huy vai trò của Mặt trận trong phòng ngừa, cảnh báo sớm và góp phần xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở các vụ việc phức tạp, không để bị động, bất ngờ. PHẤN ĐẤU HUY ĐỘNG 50.000 TỶ ĐỒNG CHO HOẠT ĐỘNG AN SINH XÃ HỘI Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, MTTQ Việt Nam xác định mục tiêu quan trọng là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập, hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam. Cùng với đó, Mặt trận tiếp tục đổi mới việc phát động và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động với kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên nhân rộng các mô hình có khả năng tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực, chăm lo đời sống cho người dân. Với tinh thần đó, dự thảo báo cáo chính trị đặt ra các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ. Theo đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức phát động ít nhất một phong trào thi đua nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phấn đấu vận động và huy động xã hội được trên 50.000 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng như hỗ trợ người nghèo, nhân dân vùng thiên tai, dịch bệnh, sự cố, các đối tượng khó khăn, yếu thế; xây dựng, sửa chữa các công trình dân sinh thiết yếu.... Phấn đấu 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh triển khai ít nhất 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã ở mỗi địa phương có ít nhất 1 mô hình an sinh cộng đồng như hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, sự cố, các đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội. Cùng với đó, phấn đấu 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận kiến nghị 24/7. Phấn đấu 100% xã, phường thiết lập trang mạng xã hội để tương tác trực tiếp với người dân, tiếp nhận phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh, dự thảo báo cáo chính trị nêu rõ 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới. Cụ thể, MTTQ sẽ hoàn thiện cơ chế; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, tập trung hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân; tăng cường tính hành động, tính thiết thực, hiệu quả; nâng cao vai trò cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm một trong những thước đo của hiệu quả công tác Mặt trận. Cùng với đó, sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ xa… TRƯỜNG PHONG Diễn ra từ 11-13/5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước. Cùng đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác. Một số chỉ tiêu nổi bật được đề ra trong nhiệm kỳ: - Phấn đấu vận động và huy động xã hội được trên 50.000 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, nhân dân vùng thiên tai, dịch bệnh... - Phấn đấu 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã ở mỗi địa phương có ít nhất 1 mô hình an sinh cộng đồng như hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo... - Phấn đấu 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên triển khai "Cổng Mặt trận số" tiếp nhận kiến nghị 24/7. - Phấn đấu 100% xã, phường thiết lập trang mạng xã hội để tương tác trực tiếp với người dân, tiếp nhận phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Ngày làm việc đầu tiên của Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, diễn ra từ 11 – 13/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Theo lịch trình, sáng nay (11/5), các đại biểu dự đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ. Chiều 11/5, đại hội tiến hành phiên trù bị, với nhiều nội dung: Thông qua hình thức biểu quyết trong đại hội; hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký của đại hội; thảo luận, thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội; báo cáo tình hình đại biểu tham dự đại hội; trình bày Tờ trình Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 – 2026; trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam… Chiều 11/5, đại biểu thảo luận tại 5 trung tâm thảo luận. 3 n Thứ Hai n Ngày 11/5/2026 THỜI SỰ VIỆT NAM LẦN THỨ XI Trao đổi với báo chí trước thềm đại hội, ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, trong năm 2024 - 2025, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh ấy, MTTQ đã rất nỗ lực, cố gắng trong tổ chức, triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Năm 2024, MTTQ đã kêu gọi, vận động nguồn lực ủng hộ số tiền hơn 5.300 tỷ đồng. Năm 2025, nguồn lực ủng hộ qua hệ thống MTTQ lên tới hơn 4.200 tỷ đồng. Đặc biệt, cuối năm 2025, Mặt trận, các đoàn thể (Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ) đã vận động nguồn lực, tổ chức lực lượng cùng quân đội, công an, các lực lượng thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng sửa chữa nhà cho bà con vùng lũ, chỉ sau 45 ngày phát động, 34.759 căn nhà được sửa chữa, 1.597 căn nhà được xây mới. Trong nhiệm kỳ mới, ông Cao Xuân Thạo cho biết, MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội. Dự thảo báo cáo chính trị cũng nêu rõ, MTTQ Việt Nam sẽ kết nối nguồn lực xã hội, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đồng hành cùng các phong trào thi đua, chương trình an sinh xã hội. Đa dạng hóa nguồn lực huy động từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội. Phát động, kêu gọi phong trào giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã biên giới… “Ngoài việc triển khai các cuộc vận động hiện tại như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào khác, chúng tôi dự kiến sẽ phát động một phong trào mới mang tính toàn dân, toàn diện và bao trùm, là phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp”. Đây là vấn đề liên quan tác động thiết thực, cụ thể, trực tiếp và ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân. Mục đích phong trào này góp phần cải thiện căn bản tình hình môi trường của Việt Nam, tạo nền tảng điều kiện thuận lợi cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đất nước, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số”, ông Cao Xuân Thạo cho biết, thông tin, dự kiến, ngay sau đại hội, MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức phát động trên toàn quốc. Ông Cao Xuân Thạo cũng cho biết, sẽ đổi mới nội dung, phương thức triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động cộng đồng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Cụ thể, MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương trong tổ chức kêu gọi, vận động toàn dân tham gia. Đồng thời với đó, MTTQ Việt Nam sẽ tận dụng tối đa thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số để thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội. TRƯỜNG PHONG ÔNG NGUYỄN TÚC, ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN T.Ư MTTQ VIỆT NAM: Đại hội của hành động Xuyên suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đoàn kết luôn là yếu tố quyết định mọi thắng lợi. Sức mạnh đại đoàn kết chính là “vũ khí” giúp dân tộc ta chiến thắng những kẻ thù mạnh hơn gấp nhiều lần về tiềm lực kinh tế và kỹ thuật quân sự. Kế thừa tinh thần đó, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI đưa ra khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới, tinh thần đoàn kết càng có ý nghĩa quan trọng, bởi nếu không đoàn kết thì không làm được gì cả. Đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà là yêu cầu tất yếu để thực hiện hóa đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước thông qua sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với mục tiêu tăng trưởng hai con số, toàn dân phải cùng bàn bạc và đưa ra những biện pháp cụ thể. Theo tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Chủ trương một, biện pháp mười, quyết tâm phải hai mươi", Đại hội XI chính là dịp để toàn dân đoàn kết, thảo luận các giải pháp thực thi hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, muốn có đoàn kết thực sự thì phải có dân chủ. Chỉ trên tinh thần dân chủ, chúng ta mới có thể khơi dậy những sáng kiến, sáng tạo mới, từ đó góp phần cùng Đảng và Nhà nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Về mô hình tổ chức, MTTQ hiện nay đã có sự điều chỉnh khi không còn mặt trận cấp huyện. Điều này đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là việc phát huy trí tuệ của các chuyên gia và hội đồng tư vấn. Một trong những chức năng quan trọng của mặt trận là giám sát và phản biện. Để thực hiện tốt chức năng này, Mặt trận cần một đội ngũ chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hi vọng với tinh thần vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự phát triển, Đại hội XI sẽ là Đại hội hành động thực sự. LUÂN DŨNG (ghi) Ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Cộng hưởng sức mạnh trong huy động nguồn lực Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, trong bối cảnh mới, khi các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam, một số hội chuyên ngành cũng “quy tụ” trong mái nhà chung MTTQ, là điều kiện rất thuận lợi để MTTQ phát huy vai trò, tăng cường tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội XI cũng sẽ xem xét, sửa đổi, bổ sung điều lệ MTTQ Việt Nam, hướng tới tạo ra cơ chế, mối quan hệ công tác phù hợp trong hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng… Ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, MTTQ cũng cần phát huy vai trò trong tham gia hoạch định các chủ trương, chính sách; tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân với tinh thần “tất cả vì Nhân dân, Nhân dân là trung tâm”. Nêu vấn đề, chúng ta đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hệ thống MTTQ cũng có những thay đổi phù hợp, ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, thời gian tới, cần tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức MTTQ, đặc biệt là khi chúng ta tiếp tục tiến hành sắp xếp các thôn, tổ dân phố, khu dân cư. “Chúng ta có các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, các tổ dân phố, thôn, xóm. Vì thế, phải tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác mặt trận”, ông Nguyễn Tiến Dĩnh đề xuất, cho rằng, có như vậy mới đảm bảo được phương châm “gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn”. “Mặt trận phải thực sự hướng về cơ sở, để cấp cơ sở sát dân, gần dân. Mọi vấn đề của Nhân dân phải được nắm bắt kịp thời để phản ánh, xây dựng chính sách cho phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội cũng cần thực hiện nghiêm túc, bài bản, nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu của Nhân dân”, ông Nguyễn Tiến Dĩnh nhấn mạnh, cho rằng, đó là một trong những nội dung rất quan trọng, đã được nhấn mạnh trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XI. TRƯỜNG PHONG “Việc tổ chức các phong trào, hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ Nhân dân sẽ được phân công phối hợp để tạo thêm sức mạnh. Những lời kêu gọi hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiên tai của Mặt trận và các tổ chức thành viên sẽ mang lại hiệu quả cao hơn”, ông Cao Xuân Thạo, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết. Hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ ẢNH: PV “MTTQ cần đổi mới phương thức hoạt động trong giai đoạn hiện nay, thu hút, tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh. Ông Cao Xuân Thạo, Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tiếp nhận ủng hộ của Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, giúp đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ, tháng 10/2025 ẢNH: PV “Chúng tôi sẽ khảo sát toàn bộ tình hình nhân dân và xây dựng “Bản đồ tương tác dân sinh”. Bản đồ này sẽ mô phỏng minh họa toàn bộ nhu cầu, khả năng, nguy cơ rủi ro của Nhân dân trên các vùng khó khăn, vùng thiên tai bão lũ. Khi có tình huống thiên tai bão lũ, khả năng ứng phó của MTTQ Việt Nam sẽ nhanh hơn, khả năng tổ chức kêu gọi vận động sẽ nhanh hơn”. Ông CAO XUÂN THẠO, Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ XI 4 n Thứ Hai n Ngày 11/5/2026 THỜI SỰ “Phủ sóng” chuyển đổi số, xây dựng thế trận lòng dân HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN Ở xã Hưng Hà (tỉnh Hưng Yên), câu chuyện chuyển đổi số không còn là thuật ngữ xa lạ trên tivi, mà gắn liền với những thao tác thường ngày, từ quét mã thanh toán tiền đến truy cập dịch vụ công trực tuyến. Mới nhất, người dân của xã đồng loạt tích hợp tài khoản an sinh trên ứng dụng VNeID. Ứng dụng báo cháy 114, báo tin 113, 115 được cài đặt trên thiết bị di động cá nhân, để kịp thời thông tin trong những tình huống khẩn cấp về hỏa hoạn, cứu thương, cũng như tố giác tội phạm... ​Sự thay đổi ấy có dấu ấn đậm nét của những chiếc áo xanh tình nguyện. Chị Phan Thị Thanh Thúy - Phó Bí thư Đoàn xã Hưng Hà cho biết, những ngày đầu tháng 4/2026, Đoàn xã phối hợp với Công an xã, ra quân hướng dẫn, hỗ trợ người dân về nội dung trên. Kết quả, hơn 5.000 người dân đã được hỗ trợ tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID và cài đặt ứng dụng báo cháy 114. ​“Chúng tôi không chỉ tuyên truyền, các tổ công nghệ số cộng đồng triển khai hoạt động hướng dẫn từ công ty, xí nghiệp đến hộ dân các thôn. Tinh thần “đi từng ngõ, gõ từng nhà” và trực tiếp cầm tay hướng dẫn này đã liên tục được phát huy từ những năm trước, nhất là các đợt cao điểm”, chị Thuý chia sẻ. Bước sang tháng 5 này, tuổi trẻ toàn tỉnh Hưng Yên vào đợt cao điểm mới “30 ngày hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến”. Anh Thiệu Minh Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên, cho biết đợt cao điểm này được Tỉnh Đoàn triển khai từ ngày 11/5 đến ngày 11/6, với nhiều nội dung trọng tâm, như trực hỗ trợ tại bộ phận “một cửa”, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, tập huấn nâng cao kỹ năng số. “Các cấp bộ Đoàn phấn đấu hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và cơ quan hành chính nhà nước”, anh Quỳnh nói. ​Anh Quỳnh nhấn mạnh, việc hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến góp phần tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đoàn với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo, phục vụ nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới. ​LAN TỎA GIÁ TRỊ TÍCH CỰC ​Cùng với Hưng Yên, trên khắp địa bàn phường, xã từ đô thị đến nông thôn, vùng sâu vùng xa, tổ chức Đoàn và thanh niên tiếp tục tổ chức và duy trì nhiều mô hình, phần việc tham gia chuyển đổi số và nâng cao năng lực số hướng tới cộng đồng. ​Đặc biệt, trong Tháng Thanh niên năm 2026 mới đây, tuổi trẻ cả nước tiếp tục gia tăng hoạt động “phủ sóng” kiến thức, kỹ năng sử dụng nền tảng số an toàn, hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn tập trung tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử, đưa nông sản lên thương mại điện tử, phổ cập kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI), an toàn thông tin và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn cho đoàn viên, thanh niên. ​Toàn quốc có hơn 1,7 nghìn công trình được số hoá với tổng giá trị trên 14 tỉ đồng; hơn 22 nghìn tổ công nghệ số cộng đồng được triển khai với hơn 350 nghìn đoàn viên thanh niên tham gia; hơn 6,5 nghìn hoạt động tập huấn phổ cập kỹ năng số cho người dân được tổ chức, thu hút hơn 1,2 triệu người tham gia. ​Không dừng lại ở đồng bằng hay phố thị, dấu chân của Đoàn Thanh niên còn in đậm nơi biên cương Tổ quốc. Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030” là lời cam kết dài hạn của tổ chức Đoàn trong việc chăm lo đời sống và nâng cao năng lực số cho Nhân dân tại 248 xã biên giới. ​Một trong những nội dung quan trọng của đề án là giúp thanh thiếu nhi vùng biên chuyển đổi số, tiếp cận tri thức số và ứng dụng công nghệ. Mỗi xã biên giới hàng năm sẽ tổ chức ít nhất một lớp “Bình dân học vụ số”, tập trung trang bị kỹ năng số cơ bản như sử dụng thiết bị thông minh, khai thác dịch vụ công trực tuyến và kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng. Đồng thời, hỗ trợ thanh niên ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế. ​Là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên đã chứng minh, chuyển đổi số là công cụ hiệu quả để thực hiện an sinh xã hội và xây dựng thế trận lòng dân bền vững, trong bối cảnh mới của đất nước. XUÂN TÙNG Không chỉ dừng lại ở những công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, dấu ấn của tuổi trẻ ngày càng rõ nét trên không gian số. Với tinh thần xung kích của một tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên là nhịp cầu đưa công nghệ vào hơi thở cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thế trận lòng dân bằng những việc làm thiết thực. Thanh niên tình nguyện hỗ trợ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ẢNH: XUÂN TÙNG Tổ chức Đoàn đã khẳng định vai trò xung kích tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực. Nổi bật, trong năm 2025, hưởng ứng phong trào “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”, toàn Đoàn đã vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4.154 căn nhà cho người dân. Tham gia làm mới 1.852km đường giao thông nông thôn, xây dựng 201 cầu dân sinh, sửa chữa và xây mới gần 600 nhà văn hoá cộng đồng. Các cấp bộ Đoàn đã trao hơn 110 tỉ đồng tiền mặt và hơn 303 nghìn phần quà với tổng giá trị gần 86 tỉ đồng cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. CHUYỆN HÔM NAY Trong bối cảnh đó, nguồn lực, sức mạnh của dân tộc không chỉ nằm ở tiềm lực kinh tế, năng lực quản trị, mà còn ở lòng dân, ở sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và con đường phát triển. Chính vì vậy, Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra một giai đoạn mới sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, mà còn đặt ra những yêu cầu cao hơn trong việc phát huy sức mạnh lòng dân vào công cuộc phát triển đất nước, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tháng 9/2025, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm khi đó đã nhấn mạnh mong muốn sự đổi thay ở cơ sở “họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn”. Đó cũng là kỳ vọng của người dân đối với bộ máy và công tác Mặt trận trong giai đoạn mới. Suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, Mặt trận luôn phát huy vai trò của mình trong vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vào công cuộc bảo vệ tổ quốc và xây dựng phát triển đất nước. “Khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó có Mặt trận" đã trở thành phương châm hành động xuyên suốt của những người làm việc trong hệ thống Mặt trận. Những phong trào thi đua: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; các chương trình hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ… do MTTQ phát động và phối hợp thực hiện trong thời gian qua không chỉ mang ý nghĩa an sinh sâu sắc, mà còn khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tương thân, tương ái – cội nguồn sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua các chương trình, các phong trào, Mặt trận trở thành cầu nối giữa Ý đảng – lòng Dân… Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ 99,70% cử tri đi bầu đã minh chứng sinh động về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tuy vậy, một kỳ đại hội thành công không chỉ nằm ở các chương trình hành động hay những mục tiêu được đặt ra, mà còn ở việc sau Đại hội, người dân có cảm thấy Mặt trận gần mình hơn, lắng nghe mình hơn và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình tốt hơn hay không? Vậy nên, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận trong thời gian tới là làm sao để khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là nguồn lực vô tận cho một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Mặt trận cần thực hiện có hiệu quả hơn nữa phương châm “khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng tham gia” đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và lợi ích, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ tới cần hướng tới thực chất hơn, hiệu quả hơn, hướng mạnh về cơ sở, lấy sự hài lòng của Nhân dân, nụ cười hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo quan trọng nhất của sự hiệu quả. Bởi bài học lịch sử cho thấy, khi lòng dân yên thì xã tắc bền, mọi khó khăn, thách thức đều có thể vượt qua và mọi mục tiêu đề ra đều có thể hiện thực được. V.K Sức mạnh lòng dân TIẾP THEO TRANG 1

5 KINH TẾ n Thứ Hai n Ngày 11/5/2026 Tại cuộc họp báo trực tuyến mới đây, ông Shaokai Fan - Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng thế giới (WGC) - cho biết, trong quý I vừa qua, các Ngân hàng Trung ương trên thế giới đã mua ròng 244 tấn vàng, cao hơn mức trung bình 5 năm gần đây. Điều này cho thấy vàng vẫn được xem là tài sản dự trữ chiến lược trong bối cảnh kinh tế và tài chính quốc tế còn nhiều bất ổn. Đại diện WGC đánh giá vàng hiện gần như không có mối tương quan với các tài sản rủi ro khác như chứng khoán hay tiền điện tử. Vì vậy, vai trò “phòng thủ” của kim loại quý này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được củng cố trong thời gian tới, đặc biệt khi thế giới vẫn đối mặt nguy cơ suy giảm tăng trưởng, xung đột địa chính trị và áp lực nợ công. Tuy nhiên, WGC cũng lưu ý thị trường vàng sắp tới có thể xuất hiện nhiều biến động hơn do môi trường lãi suất cao kéo dài. Theo ông Shaokai Fan, hành vi của các nhà đầu tư phương Tây đang thay đổi khi lợi suất trái phiếu và lãi suất duy trì ở mức cao khiến chi phí nắm giữ vàng tăng lên. Điều này có thể làm giảm bớt dòng tiền đầu tư ngắn hạn vào vàng. Ngoài ra, các yếu tố như lo ngại về tính độc lập của Federal Reserve, rủi ro nợ công Mỹ và khả năng đồng USD suy yếu cũng sẽ tác động mạnh đến xu hướng giá vàng toàn cầu. Nếu đồng USD giảm giá, vàng thường được hưởng lợi do trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư quốc tế. WGC cho rằng giới đầu tư cần đặc biệt theo dõi diễn biến của các quỹ ETF vàng cũng như nhu cầu mua vàng miếng và vàng xu trong thời gian tới. Đây là những yếu tố phản ánh trực tiếp tâm lý thị trường và có thể quyết định mức độ tăng hay giảm của giá vàng. Tại Việt Nam, WGC đánh giá chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã thu hẹp đáng kể, còn khoảng 16 - 17 triệu đồng/ lượng, thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường vàng trong nước. Tuy nhiên, mức chênh lệch này vẫn cao hơn đáng kể so với nhiều thị trường lớn như Trung Quốc hay Ấn Độ. Theo ông Shaokai Fan, một trong những giải pháp quan trọng để tiếp tục kéo giảm khoảng cách giá là làm rõ cơ chế và hạn ngạch nhập khẩu vàng. Việc tăng nguồn cung hợp pháp cho thị trường có thể giúp giảm áp lực khan hiếm và thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới. Liên quan tới đề xuất huy động vàng trong dân, WGC cho rằng đây là hướng đi nhiều quốc gia từng triển khai nhằm đưa nguồn vàng tích trữ vào lưu thông trong nền kinh tế. Kinh nghiệm tại Turkey cho thấy vàng có thể được sử dụng như tài sản bảo đảm hoặc phương tiện thanh toán trong hệ thống ngân hàng. Theo chuyên gia WGC, để vàng thực sự “chảy” vào nền kinh tế thay vì chỉ được cất giữ, điều quan trọng là phải xây dựng cơ chế pháp lý phù hợp, đồng thời cho phép vàng được công nhận rộng rãi trong hệ thống tài chính và ngân hàng. Tại cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước ngày 29/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu ngành ngân hàng có cơ chế quản lý thị trường vàng hiệu quả với lộ trình phù hợp thực tế. Theo Thủ tướng, người dân được quyền nắm giữ vàng như một mặt hàng, tài sản. Tuy nhiên, Nhà nước không khuyến khích việc này vì không tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Theo đó, phải hạn chế tối đa tâm lý găm giữ và đầu cơ vàng. Thủ tướng nhấn mạnh rằng, khi nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, pháp lý minh bạch, dễ dự báo, người dân và doanh nghiệp sẽ giảm tích trữ vàng, chuyển sang sản xuất, kinh doanh hoặc gửi tiền vào ngân hàng. Từ đó, nhà điều hành có thể huy động nguồn lực cho tăng trưởng. NGỌC MAI Theo Bộ Xây dựng, tại buổi làm việc mới đây, ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng - đã thông tin tới phía Pháp về các định hướng lớn của Việt Nam trong phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt. Cụ thể, quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu cải tạo, nâng cấp hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và từng bước triển khai các tuyến đường sắt mới, trong đó ưu tiên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến kết nối cảng biển quốc tế, sân bay quốc tế và hệ thống đường sắt đô thị tại các thành phố lớn. Việt Nam định hướng đến năm 2050 hoàn thành tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; đầu tư hoàn thiện các tuyến đường sắt kết nối cảng biển, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng Tây Nguyên, các tuyến ven biển và kết nối quốc tế. Phát biểu tại buổi tiếp, ông Olivier Brochet - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam - cho biết, Pháp luôn ủng hộ Việt Nam trong quá trình phát triển hệ thống giao thông hiện đại, giảm phát thải, trong đó có dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các hệ thống đường sắt đô thị. Đại sứ Olivier Brochet khẳng định, các doanh nghiệp Pháp mong muốn đồng hành lâu dài cùng Việt Nam trong xây dựng hệ sinh thái giao thông đường sắt hiện đại, bền vững cho các thế hệ tương lai, đồng thời tìm hiểu các ưu tiên lớn của Việt Nam về phát triển hạ tầng, cơ chế thúc đẩy đầu tư, nguồn lực tài chính cũng như khả năng tham gia của doanh nghiệp Pháp vào các dự án đường sắt tại Việt Nam, điển hình như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Không chỉ dừng lại ở các siêu dự án hạ tầng mới, sự hợp tác toàn diện về đường sắt giữa hai nước còn được hiện thực hóa thông qua việc bảo tồn và khai thác các giá trị lịch sử. Cũng trong chiều 7/5, tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Deauville - Trouville. Dưới sự chứng kiến của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet và ông Đặng Sỹ Mạnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), thỏa thuận đã được ký kết chính thức bởi ông Nguyễn Chính Nam - Phó Tổng Giám đốc VNR và ông Fabrice Morenon - Giám đốc Đối ngoại của công ty SNCF Gares & Connexions (công ty con chuyên quản lý nhà ga thuộc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp - SNCF). Trao đổi với Tiền Phong, ông Đặng Sỹ Mạnh cho biết, ga Đà Lạt và ga Deauville -Trouville có sự tương đồng lớn về nguồn cảm hứng kiến trúc khi cùng mang phong cách Art Déco kết hợp với yếu tố văn hóa, địa lý bản địa. Thông qua thỏa thuận kết nghĩa, hai bên thiết lập cơ chế chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn về quản lý kỹ thuật tòa nhà, cải thiện hệ thống biển báo hướng dẫn hành khách, bảo tồn giá trị di sản và phát triển du lịch bền vững. "Đây là sự kiện kết nối giữa quá khứ và tương lai, đồng thời là bước đệm mở ra các dự án hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực đường sắt giữa hai quốc gia", ông Đặng Sỹ Mạnh nói. LỘC LIÊN Động lực lớn nhất tiếp tục đến từ căng thẳng địa chính trị, xu hướng mua vàng của các Ngân hàng Trung ương và tâm lý tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn của nhà đầu tư toàn cầu. Phái đoàn gồm 15 doanh nghiệp và tập đoàn lớn của Pháp vừa có cuộc làm việc với Bộ Xây dựng nhằm tìm hiểu cơ hội hợp tác và bày tỏ mong muốn trực tiếp tham gia vào định hướng phát triển hạ tầng đường sắt tại Việt Nam, trọng tâm là siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

BÁO ĐỘNG Đ.T.N.H trở thành cái tên “vừa chính vừa tà” trong giới nghiên cứu khoa học của Việt Nam thời gian qua vốn chia thành 2 phe, phe tôn trọng giá trị sở hữu trí tuệ, phe chạy theo số lượng bài báo bằng mọi giá. Trong giới học thuật Việt Nam hiện nay, ông Đ.T.N.H đã trở thành một hiện tượng đầy ám ảnh và tranh cãi. Với những nhà khoa học chân chính, cái tên này cần phải tránh như “tránh tà”, bởi chỉ cần vấp phải một lần, sự nghiệp và danh dự có gột rửa bao nhiêu cũng không sạch. Chia sẻ với phóng viên, giảng viên một trường đại học ngậm ngùi kể lại câu chuyện đau đớn của mình. Những năm 2010, khi việc công bố bài báo khoa học quốc tế ở Việt Nam còn rất sơ khai, các giảng viên thường phải tự mò mẫm đường đi. Qua sự giới thiệu, họ tìm tới ông Đ.T.N.H để hợp tác. Sự hợp tác duy nhất đó giúp ông có bài báo công bố, một công trình mà ông khẳng định là nghiên cứu thực sự của chính mình. Tuy nhiên, hậu quả của cái “bắt tay” ấy kéo dài đằng đẵng cho đến tận bây giờ, khiến ông luôn ước giá như ngày đó mình chưa từng gặp gỡ con người này. Sau khi ông được xét công nhận chức danh PGS, ông Đ.T.N.H đã mượn tên tuổi của ông đi rêu rao khắp nơi để làm “mồi nhử” mời gọi người khác hợp tác. Nghiêm trọng hơn, có những bài báo ông hoàn toàn không tham gia, không được hỏi ý kiến nhưng vẫn bị ông Đ.T.N.H tự ý gắn tên vào. Đỉnh điểm của bi kịch là khi bài báo chung đó bị rút (retract) do sai phạm. Dư luận chĩa mũi dùi về phía vị PGS này, khiến ông phải cầu cứu đến cơ quan công an để chứng minh sự trong sạch của mình. Với ông, đây là một bài học xương máu, và mỗi lần nghe nhắc đến Đ.T.N.H, ông vẫn không giấu nổi sự “sợ hãi”. Không chỉ dừng lại ở việc mượn danh, không ít nhà khoa học đã bày tỏ sự kinh ngạc khi liên tục nhận được email mời chào từ ông Đ.T.N.H. Nội dung thư công khai quảng bá về “dịch vụ công bố” (publish services) với lời hứa hẹn đưa bài đăng lên các hệ thống danh giá như ISI, Scopus... Lời lẽ mời chào hết sức bình dân, theo kiểu kinh doanh hàng hóa: “ưu tiên anh chị nào lẹ tay lẹ chân”. Trong các thư mời, ông Đ.T.N.H tự giới thiệu mình hiện là nghiên cứu sinh (chưa hoàn thành học vị tiến sĩ) nhưng lại sở hữu con số thống kê gây choáng ngợp: có 320-340 bài viết công bố quốc tế và trong nước uy tín trên tổng số 400-450 công trình. Trong đó, có hơn 100 bài thuộc danh mục ISI/Scopus bao gồm đủ các phân hạng SSCI, SCI, ESCI, từ Q1 đến Q4. Ngược lại với sự kì thị của giới trí thức tâm huyết, cái tên này lại trở thành “cứu cánh” cho những người đang khát khao đứng tên trong bài báo khoa học để lấy thành tích ảo, phục vụ cho các mục tiêu thực dụng cá nhân. Ghi nhận cho thấy, thực trạng nhà khoa học chỉ ghi địa chỉ duy nhất trên bài báo quốc tế không phải là nơi mình đang công tác đang xuất hiện ngày càng dày đặc. Đây được giới chuyên gia nhận định là một hình thức lách luật tinh vi để “bán” bài báo khoa học. Báo Tiền Phong đã nhiều lần phản ánh về tình trạng biến học thuật thành món hàng trao đổi với mục đích kinh tế. Theo TS. Lê Văn Út, trợ lí Chủ tịch Hội đồng trường về Nghiên cứu khoa học & Trưởng nhóm Nhóm Nghiên cứu Đo lường Khoa học và Chính sách Quản trị Nghiên cứu (SARAP), Trường Đại học Văn Lang, những thống kê mới nhất mang lại cả niềm vui lẫn sự lo âu. Phân tích của SARAP dựa trên dữ liệu Web of Science (WoS) cho thấy, trong năm 2025, Việt Nam công bố tổng cộng 14.880 bài báo nghiên cứu WoS, tăng khoảng 18,63% so với năm 2024. Con số này chiếm xấp xỉ 0,53% tổng sản lượng bài báo toàn thế giới. Đáng chú ý, phần lớn thành tựu này đến từ các trường đại học. Hai viện nghiên cứu quốc gia chủ lực chỉ đóng góp 1.460 bài (chiếm 9,81%), trong đó viện về khoa học công nghệ đóng góp 1.410 bài và viện khoa học xã hội đóng góp 50 bài. Tuy nhiên, mặt trái của sự tăng trưởng “nóng” là số lượng bài báo bị rút. Tính đến tháng 5/2025, toàn thế giới có 65.637 bài báo bị gỡ bỏ trên hệ thống WoS. Tại Việt Nam, con số này đã chạm mốc 228 bài. Đây là tín hiệu báo động đỏ về liêm chính nghiên cứu. Dữ liệu từ PostPub (theo dõi các bài báo bị gỡ từ 1996 đến 2023) chỉ ra rằng, đa số các bài bị gỡ của Việt Nam xuất phát từ sai phạm về liêm chính và đạo đức nghiên cứu. Các tác giả đến từ các quốc gia thường xuyên hợp tác với Việt Nam trong các công trình bị rút này bao gồm: Iran, Ấn Độ, Saudi Arabia, Hàn Quốc, Iraq, Malaysia, Pakistan. Đáng ngại là đa phần các quốc gia trong danh sách này đều có tỉ lệ cao về gian lận khoa học và mua bán bài báo. HỆ LỤY DÂY CHUYỀN Điều đáng lo ngại hơn cả không phải là con số tuyệt đối mà là số lượng các bài báo bị rút đang có xu hướng gia tăng và chưa dừng lại. Hệ lụy của việc nhiều bài báo bị rút là gây mất uy tín đối với cộng đồng khoa học quốc tế; các nhà khoa học chân chính bị “vạ lây” khi xin tài trợ và hợp tác quốc tế; sinh viên, nghiên cứu sinh bị ảnh hưởng khi trích dẫn các bài đã bị thu hồi; nguy cơ bị các tập san lớn đưa vào “danh sách đen” hoặc yêu cầu kiểm tra bài từ Việt Nam. Việc bài báo bị rút không đơn thuần là một lỗi kĩ thuật, mà là một thảm họa đối với danh tiếng. Theo TS. Lê Văn Út, hệ lụy của nó lan tỏa trên ba cấp độ. Đối với cá nhân, uy tín học thuật bị hủy hoại, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lí, cơ hội bổ nhiệm, xin tài trợ và hợp tác quốc tế. Đối với cơ sở giáo dục có nhiều bài bị rút sẽ bị giảm uy tín nghiêm trọng, thậm chí bị “liệt vào danh sách đen”, ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng đại học (ranking). Cao hơn, làm suy giảm niềm tin của cộng đồng khoa học quốc tế đối với nền giáo dục và nghiên cứu của Việt Nam. Hiện nay, việc phát triển nghiên cứu khoa học và xem khoa học công nghệ là một trong những nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, quá trình phát triển nghiên cứu khoa học ở Việt Nam cũng đặt ra những nan đề và có thể rất cần sự tỉnh táo. Ông Út cho rằng, sự vi phạm liêm chính xuất phát từ việc “đốt cháy giai đoạn” và tư duy kinh tế hóa khoa học. Đặc biệt, việc áp KPI quá cao, bắt ép giảng viên tạo ra sản phẩm “đỉnh cao” trong khi nguồn lực tài lực, vật lực còn hạn chế đã vô tình đẩy người làm nghiên cứu vào con đường sai trái. Để khắc phục, TS. Lê Văn Út đề xuất một hướng đi mới, quản trị nghiên cứu theo hướng chuyển giao. Thay vì chạy theo số lượng ảo, cần tập trung vào giá trị thực. "Không quan trọng việc tạo ra bao nhiêu sản phẩm khoa học, mà quan trọng là bao nhiêu sản phẩm được chuyển giao và giá trị mang lại là gì", ông Út nhấn mạnh. Khái niệm “chuyển giao” cần được hiểu rộng hơn, bao gồm: sản phẩm tri thức mới, sản phẩm danh tiếng mới và sản phẩm công nghệ mới. Tất cả phải được đo lường bằng giá trị cụ thể (bao gồm cả tiền trực tiếp và gián tiếp). Một khi chính sách quản trị thay đổi, động lực “chạy bài” sẽ tự khắc bị triệt tiêu. Tin vui là các cơ quan quản lí đã bắt đầu vào cuộc quyết liệt hơn. Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 26 về chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học, trong đó đặt yêu cầu hàng đầu về tuân thủ đạo đức học thuật và liêm chính khoa học. Nhiều cơ sở như Đại học Bách khoa Hà Nội cũng ban hành các quy định nghiêm ngặt: cấm mua bán kết quả nghiên cứu, cấm sao chép ý tưởng và nghiêm trị hành vi ngụy tạo dữ liệu. Khoa học cần sự trung thực tuyệt đối. Những “con sâu” như ông Đ.T.N.H hay những đường dây “chạy bài” xuyên quốc gia chỉ có thể bị loại bỏ khi môi trường học thuật Việt Nam thực sự coi trọng giá trị thực thay vì những hào nhoáng từ những con số ảo trên giấy. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Hai n Ngày 11/5/2026 KHOA GIÁO Sự phát triển nóng của công bố quốc tế tại Việt Nam đang lộ ra những mảng tối đáng ngại. Từ những lời mời chào “dịch vụ công bố” công khai đến thực trạng bài báo bị rút hàng loạt, nền khoa học nước nhà đang đứng trước thách thức lớn về đạo đức và uy tín trước cộng đồng học thuật thế giới. HỆ LỤY “ĐẾM” BÀI BÁO KHOA HỌC Bài cuối: Để không trở thành “vết đen” Nuôi dưỡng tình yêu khoa học cho học sinh phổ thông Sinh viên học tập trong phòng thí nghiệm Theo TS. Lê Văn Út, hệ lụy từ việc bài báo khoa học bị rút vô cùng tàn khốc. Không chỉ dừng lại ở con số 228 bài báo bị rút tính đến tháng 5/2025, cái giá phải trả lớn nhất chính là sự xói mòn niềm tin.

