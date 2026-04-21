Báo Tiền Phong số 111

80% PHẢI HUY ĐỘNG NGOÀI NGÂN SÁCH Mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn 2026-2030 đang đặt ra bài toán rất lớn về huy động nguồn lực cho nền kinh tế. Theo Bộ Tài chính, tổng nhu cầu vốn cho giai đoạn này ước tính khoảng 38,5 triệu tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước chỉ đáp ứng khoảng 20%, còn lại tới 80% phải đến từ khu vực ngoài nhà nước. Trong bối cảnh dư địa chính sách tiền tệ ngày càng thu hẹp, yêu cầu đa dạng hóa nguồn vốn, đặc biệt là vốn trung và dài hạn, trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Năm 2025, thị trường tài chính ghi nhận mức huy động kỷ lục hơn 1,15 triệu tỷ đồng, trong đó trái phiếu chiếm trên 1 triệu tỷ đồng và cổ phiếu đạt hơn 150.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa tương xứng với nhu cầu vốn khổng lồ của nền kinh tế. Một điểm đáng lưu ý là sự mất cân đối giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn trong hệ thống ngân hàng. Theo Ngân hàng Nhà nước, cuối năm 2024, tín dụng tăng 19,07% trong khi huy động vốn chỉ tăng khoảng 14,5%. Đến cuối tháng 3, tín dụng tăng khoảng 2,45% nhưng huy động mới đạt 0,31%. Điều này tiềm ẩn rủi ro thanh khoản và cho thấy hệ thống ngân hàng đang chịu áp lực lớn trong việc cung ứng vốn. Dù ngành ngân hàng cam kết tiếp tục đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, nhưng nếu phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng, mô hình tăng trưởng sẽ thiếu bền vững. Vì vậy, phát triển thị trường vốn, đặc biệt là các kênh huy động trung và dài hạn, trở thành hướng đi tất yếu. Thời gian qua, dù đã có nhiều giải pháp nhằm nâng hạng thị trường chứng khoán, quy mô thị trường này vẫn còn hạn chế. Nếu loại trừ trái phiếu ngân hàng, thì trái phiếu doanh nghiệp mới chỉ chiếm khoảng 20%, cho thấy sự mất cân đối trong huy động vốn trung và dài hạn. Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài 2 n Thứ Ba n Ngày 21/4/2026 THỜI SỰ Chi đúng, chi hiệu quả là tiết kiệm Cách nào huy động 38,5 triệu tỷ đồng cho tăng trưởng 2 con số? THU NGÂN SÁCH CẦN ĐẶT TRONG TỔNG THỂ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Chiều 20/4, thảo luận tại Quốc hội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025, đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) nêu rõ, tiết kiệm là yêu cầu mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa xuyên suốt trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Đối với quản lý ngân sách nhà nước, yêu cầu này càng phải được quán triệt một cách bài bản, nghiêm túc và thực hiện thực chất hơn, bởi đây là lĩnh vực trực tiếp gắn với việc phân bổ, sử dụng các nguồn lực hữu hạn của quốc gia. Theo ông Lâm, thời gian qua, Chính phủ đã thường xuyên nhấn mạnh và triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường tiết kiệm trong quản lý thu, chi ngân sách, đặc biệt là đẩy mạnh tăng thu, đồng thời cắt giảm chi thường xuyên để chuyển sang chi đầu tư. “Quan điểm mục tiêu này ở góc nhìn hẹp có vẻ đúng và cần thiết. Tuy nhiên, theo tôi, vấn đề cốt lõi cần đặt ra là trong điều kiện nguồn lực có hạn, làm thế nào để thu chi ngân sách đạt được hiệu quả cao nhất, tối ưu nhất cho phát triển kinh tế xã hội đất nước”, ông Lâm nêu. Theo đại biểu đoàn Bắc Ninh, về thu ngân sách, việc tăng thu, thậm chí thu vượt dự toán trong bối cảnh trước đó thất thu, tỉ lệ huy động vào ngân sách chưa đạt mục tiêu, là một tín hiệu tích cực, góp phần tạo thêm nguồn lực cho chi. Tuy nhiên, thu ngân sách cũng cần được đặt trong tổng thể mục tiêu phát triển bền vững. Nếu việc tăng thu làm triệt tiêu động lực sản xuất kinh doanh, thu hẹp khu vực kinh tế hoặc phát sinh những vấn đề xã hội ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn thì hiệu quả của việc tăng thu đó cần được nhìn nhận lại một cách thấu đáo. Thực tiễn thời gian qua cho thấy việc Quốc hội quyết định miễn, giảm thuế, phí, sử dụng các khoản thu một cách hợp lý đã góp phần quan trọng giúp nền kinh tế đất nước ổn định, vượt qua những giai đoạn khó khăn do dịch bệnh, biến động quốc tế hay đứt gãy chuỗi cung ứng. Vì vậy, vấn đề đặt ra không chỉ là tăng thu mà là tăng thu như thế nào, ở lĩnh vực nào, ở khu vực nào để vừa bảo đảm nguồn lực ngân sách vừa nuôi dưỡng nguồn thu, thúc đẩy phát triển lâu dài. “Tôi đặc biệt đánh giá cao đề xuất mới nhất của Chính phủ trình Quốc hội ngay tại kỳ họp lần này về việc sửa đổi một số điểm ở các luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp để hỗ trợ cho hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ quy mô nhỏ trước những tác động bất lợi của tình hình kinh tế thế giới hiện nay. Đây là chủ trương đúng, cần tiếp tục phát huy để bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội trong chính sách thu”, ông Lâm nêu rõ. “KHÔNG PHẢI CỨ CHI ÍT ĐI LÀ TIẾT KIỆM” Về chi ngân sách, theo đại biểu Trần Văn Lâm, việc chủ trương cắt giảm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư trong một mức độ hợp lý có thể mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể, cần cân nhắc thận trọng trên ba khía cạnh sau: Thứ nhất, chi thường xuyên chủ yếu là chi cho con người, cho các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ. Đây là những lĩnh vực quyết định trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực, đến năng suất lao động và năng lực đổi mới sáng tạo của nền kinh tế, tức là các yếu tố tạo nên tăng trưởng về chất, tăng trưởng chiều sâu. Trong khi đó, chi đầu tư công thường tác động trước hết đến quy mô nền kinh tế, tạo tăng trưởng về lượng, về bề rộng. Do đó, nếu chỉ chú trọng tăng chi đầu tư mà chưa quan tâm đúng mức đến chi thường xuyên cho các lĩnh vực nền tảng thì có thể làm suy giảm động lực phát triển bền vững trong dài hạn. Thứ hai, tiết kiệm chi thường xuyên là cần thiết nhưng cần làm rõ thế nào là tiết kiệm. Việc cắt giảm mang tính cơ học theo Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) nhấn mạnh: “Không phải cứ chi ít đi là tiết kiệm mà chi đúng, chi hiệu quả mới là tiết kiệm. Không phải tăng thu bằng mọi giá mà là nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho nền kinh tế. Mỗi đồng thu chi ngân sách phải đúng chỗ, hợp thời, tạo ra giá trị thực cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước, đó mới là tiết kiệm nhất”. Mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030 đòi hỏi lượng vốn khổng lồ, trong khi nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng. Phát triển thị trường vốn trở thành yêu cầu mang tính “sống còn”. Đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm phát biểu tại Quốc hội ngày 20/4 ẢNH: NHƯ Ý "Nghịch lý là trong nhiều trường hợp càng tăng đầu tư thì nguy cơ lãng phí càng lớn. Nếu tiết kiệm chi thường xuyên nhưng lại dồn nguồn lực vào các dự án kém hiệu quả, chậm triển khai và không phát huy được công năng sau đầu tư thì đó lại là sự lãng phí lớn hơn". Đại biểu Quốc hội TRẦN VĂN LÂM (đoàn Bắc Ninh) ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com Thị trường trái phiếu lại là công cụ phù hợp để huy động vốn trung và dài hạn. Vì vậy, theo ông Nguyễn Bá Hùng - chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam, nếu phát triển cân đối giữa tín dụng ngân hàng và thị trường trái phiếu, Việt Nam không chỉ huy động hiệu quả hơn các nguồn lực cho tăng trưởng, mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng và nâng cao tính ổn định của thị trường tài chính.

3 n Thứ Ba n Ngày 21/4/2026 THỜI SỰ ĐÁP ỨNG CẢ 7 TIÊU CHUẨN Nếu Quốc hội thông qua, Đồng Nai sẽ là thành phố thứ 7 trực thuộc trung ương sau Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế. Tỉnh Đồng Nai hiện hành đáp ứng cả 7 tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có những tiêu chí rất quan trọng như thu nhập, dân số, diện tích và vị trí địa lý. Về vị trí, tỉnh Đồng Nai (cũ) không có biên giới, nhưng sau khi sáp nhập thì tỉnh Đồng Nai (mới) gồm cả phần kết nối với Bình Phước, tạo nên những vị trí rất đắc địa, nhất là với lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Song song với quốc phòng, an ninh, Đồng Nai còn có lợi thế rất lớn về kinh tế. Cùng với Bình Dương cũ (nay là TP.HCM), 2 địa phương phát triển mạnh các khu công nghiệp, khu chế xuất, từ đó tạo công ăn việc làm cho người dân từ miền Tây tới vùng này. Từ phân tích trên, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, Đồng Nai đã đủ điều kiện trở thành thành phố. Nếu Quốc hội thông qua, Đồng Nai sẽ là thành phố thứ 7 trực thuộc trung ương sau Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế. Mới đây, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc trung ương. Vì vậy, việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương trước sẽ là động lực, kinh nghiệm cho sau này. CỰC TĂNG TRƯỞNG “GÁNH VÁC” CHO CÁC TỈNH KHÁC Theo đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai), việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương là rất tốt, nhưng tương lai phát triển ra sao cũng là vấn đề rất quan trọng. Ông kiến nghị phải có các cơ chế đặc thù để thành phố phát triển mạnh mẽ. Nghị quyết cần quy định bên cạnh những chính sách hiện hành áp dụng với tỉnh Đồng Nai, cần xây dựng thêm các cơ chế đột phá trong thời gian tới, cần một “chiếc áo mới” đặc biệt hơn nữa cho thành phố trong tương lai. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho hay, việc thành lập thành phố Đồng Nai là quyết sách quan trọng của trung ương, không đơn thuần là nâng cấp hành chính và thiết lập mô hình quản trị tiên tiến. Về quy mô kinh tế, hiện Đồng Nai đứng thứ tư cả nước, chỉ sau TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng. Tỉnh Bình Phước trước đây là tỉnh miền núi, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều địa phương chưa được nông thôn mới nhưng sau một năm hợp nhất với Đồng Nai, sức sống của Bình Phước cũng vươn lên rất mãnh liệt. Ông Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, Đồng Nai xác định không chỉ phát triển về số lượng mà còn về năng lực thu ngân sách và năng suất lao động. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn khẳng định, năm nay địa phương có thể thu 150.000 tỷ đồng để nộp ngân sách nhà nước. “Đồng Nai xác định là một cực tăng trưởng để gánh vác cho các tỉnh khác trong việc thu ngân sách”, ông Vũ Hồng Văn khẳng định, đồng thời cho hay, nếu chậm trễ thực hiện sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển. LUÂN DŨNG Thảo luận tại tổ về đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương sáng 20/4, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tán thành với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương. Với quỹ đất rộng, nguồn lao động dồi dào, Đồng Nai đang được doanh nghiệp FDI quan tâm đặt nền móng phát triển lâu dài ẢNH: V.Q Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, sau khi sáp nhập với Bình Phước, Đồng Nai có vị trí chiến lược, có đường biên giới. Khu vực Bình Phước trước đây có huyện Lộc Ninh là địa bàn được giải phóng sớm ở miền Nam, từng là nơi tập kết lực lượng, vật lực cho chiến trường. Cùng với lợi thế về vị trí và hạ tầng như sân bay Long Thành, hồ thủy điện Trị An, Đồng Nai hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. mệnh lệnh hành chính, chưa chắc đã phản ánh đúng bản chất của tiết kiệm. Ông Lâm cho rằng, cắt ở đâu, khoản nào, khâu nào cần được tính toán kỹ lưỡng. Nếu sau khi cắt giảm mà hoạt động vẫn đảm bảo, vẫn đạt mục tiêu quản lý thì cần đặt lại vấn đề về tính đúng đắn của định mức chi tiêu và chất lượng công tác lập dự toán. Thứ ba, đối với chi đầu tư, theo ông Lâm, yêu cầu tiết kiệm không phải là cắt giảm quy mô vốn mà là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Hiện nay hệ số ICOR của nước ta đang ở mức rất cao. Thông thường các nước chỉ có 3-4 đồng tạo 1 đồng tăng trưởng, chúng ta 6-7 đồng mới ra 1 đồng tăng trưởng, cho thấy sự lãng phí lớn và cho thấy hiệu quả đầu tư còn rất hạn chế, thậm chí có biểu hiện lãng phí. Vì vậy, theo đại biểu Trần Văn Lâm, cần tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư từ khâu lựa chọn danh mục dự án, đảm bảo tính lan tỏa, hiệu quả kinh tế xã hội đến khâu chuẩn bị đầu tư, lập dự án, dự toán, tổ chức thực hiện, giải ngân và bảo đảm chất lượng công trình, kiểm soát chống thất thoát lãng phí, đặc biệt là quản lý vận hành khai thác hiệu quả sau đầu tư. Nguyên tắc đặt ra là đầu tư bằng vốn vay thì hiệu quả phải cao hơn chi phí vay, đầu tư phải nhanh đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả kinh tế. “Tiết kiệm trong quản lý chi ngân sách nhà nước cần phải tiếp cận với một tư duy tổng thể, bao trùm và thực chất, không nên thực hiện một cách máy móc, cứng nhắc theo mệnh lệnh hành chính, và phải gắn với mục tiêu cao nhất là nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững của đất nước”, ông Lâm nêu rõ. Cuối phần thảo luận, ông Trần Văn Lâm nhấn mạnh: không phải cứ chi ít đi là tiết kiệm mà chi đúng, chi hiệu quả mới là tiết kiệm. Không phải tăng thu bằng mọi giá mà là nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho nền kinh tế. Mỗi đồng thu chi ngân sách phải đúng chỗ, hợp thời, tạo ra giá trị thực cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước, đó mới là tiết kiệm nhất. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG PHÓ THỦ TƯỚNG PHAN VĂN GIANG: Đồng Nai đã đủ điều kiện trở thành thành phố chính, Bộ Tài chính - cho biết, chính sách tài chính sẽ được định hướng tập trung vào một số trụ cột lớn, trong đó quan trọng có việc phát triển thị trường vốn. “Tập trung nâng cao quy mô và chất lượng thị trường trái phiếu Chính phủ, tái cấu trúc thị trường trái phiếu doanh nghiệp và phát triển các nhà đầu tư tổ chức dài hạn như quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ hưu trí và doanh nghiệp bảo hiểm”, bà Tâm chia sẻ. GIẢM PHỤ THUỘC TÍN DỤNG, CÂN LẠI DÒNG VỐN Ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch FiinGroup - tính toán nhu cầu vốn trong giai đoạn tới bình quân khoảng 8 triệu tỷ đồng/năm. Đầu tư công lớn nhưng tín dụng ngân hàng không còn nhiều dư địa. Đầu tư cho dự án lớn cần dựa trên nguồn vốn trung và dài hạn. Dòng vốn FDI vẫn được kỳ vọng duy trì tích cực, dù bối cảnh quốc tế còn nhiều biến động. “Dòng vốn từ mua bán và sáp nhập (M&A) còn nhỏ nhưng có thể duy trì. Vốn từ phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) năm vừa qua đạt lớn, tôi kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng. Đây là dòng vốn thật, trung dài hạn. Việt Nam vừa được nâng hạng thì sẽ nhận được sự quan tâm của các quỹ, qua đó hoạt động IPO, thoái vốn sôi động. Kênh huy động vốn từ trái phiếu cũng mới phục hồi, giá trị nếu trừ ngân hàng ra thì không lớn. Nhiều người nói khả năng huy động vốn của Việt Nam khó khăn nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta có sự cải cách thì có thể huy động được”, ông Thuân dự báo. Ông Thuân nhấn mạnh, vấn đề cốt lõi hiện nay không chỉ là huy động thêm vốn, mà là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Muốn vậy, cần đẩy mạnh cải cách thị trường vốn, phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp theo chiều sâu, mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp ngoài ngân hàng và đa dạng hóa sản phẩm chứng khoán nợ. Việc cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia cũng là yếu tố then chốt để giảm chi phí huy động vốn. Hướng đi khác được đề xuất là vai trò dẫn dắt của Nhà nước trong việc hình thành các quỹ đầu tư quy mô lớn, giải bài toán vốn dài hạn cho các nhóm dự án hạ tầng; quỹ tăng trưởng quốc gia. Đây là cách một số quốc gia đã làm để hỗ trợ trực tiếp cho mục tiêu huy động vốn cho tăng trưởng kinh tế cao. Ông Nguyễn Bá Hùng - chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam - cũng cho rằng, một trong những vấn đề quan trọng hiện nay là nâng cao hiệu quả huy động vốn cho nền kinh tế, trong đó cần đặc biệt chú trọng phát triển thị trường trái phiếu. Theo ông Hùng, thị trường trái phiếu là kênh huy động vốn ngoài ngân hàng rất hiệu quả, nhất là đối với nhu cầu vốn trung và dài hạn. Tuy nhiên, tại Việt Nam, kênh này vẫn chưa được phát triển tương xứng với tiềm năng. Dẫn số liệu so sánh, ông Hùng cho biết đến cuối năm 2025, quy mô tín dụng ngân hàng tương đương khoảng 145% GDP, trong khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp mới chỉ chiếm khoảng 10% GDP. Sự chênh lệch lớn này cho thấy nền kinh tế đang phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống ngân hàng trong việc cung ứng vốn. Đáng chú ý, khoảng 40% dư nợ của hệ thống ngân hàng hiện là các khoản vay trung và dài hạn, tương đương xấp xỉ 60% GDP. Điều này tạo ra áp lực không nhỏ lên hệ thống tài chính, bởi ngân hàng vốn phù hợp hơn với tín dụng ngắn hạn. VIỆT LINH Đến cuối tháng 3, tín dụng tăng khoảng 2,45%, nhưng huy động mới chỉ đạt khoảng 0,31%

4 n Thứ Ba n Ngày 21/4/2026 XÃ HỘI Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, tính đến ngày 15/4, Bộ Tài chính có 738 TTHC còn hiệu lực, thuộc 25 lĩnh vực quản lý nhà nước. Bộ Tài chính đề xuất số lượng ngành, nghề kinh doanh dự kiến cắt giảm 7 ngành, nghề, đạt tỉ lệ 36,8%. Bộ Tài chính cũng dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 821 TTHC, dự kiến cắt giảm tổng chi phí tuân thủ là 41.458 tỷ đồng, chiếm 54,96% và dự kiến cắt giảm tổng thời gian giải quyết TTHC là 6.678 ngày, chiếm 54,35%. Cùng với đó, Bộ này sẽ cắt giảm, đơn giản hóa được 123/363 điều kiện kinh doanh, đạt tỉ lệ 33,9%. Bộ Tài chính đề xuất cho phép loại trừ các TTHC đặc thù không có điều kiện phân cấp khỏi tổng số TTHC làm cơ sở tính toán chỉ tiêu phân cấp. Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết, số lượng TTHC dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa là 93 thủ tục, thời gian dự kiến cắt giảm là 734 ngày. Chi phí tuân thủ dự kiến cắt giảm 3.567 triệu đồng. So với năm 2024, chi phí cắt giảm hơn 52%. Trong năm 2025, đơn vị này đã rà soát và cắt giảm 260/260 điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, đạt tỷ lệ 100%. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Tài chính, NHNN khẩn trương rà soát các phương án và quán triệt tinh thần "không viện cớ đặc thù ngành để né tránh cải cách, phân cấp TTHC". Qua đó, hai bộ, ngành khẩn trương rà soát, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện lại các phương án phân cấp, cắt giảm 50% chi phí tuân thủ, 50% thời gian giải quyết, cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết và gửi Bộ Tư pháp ngay sau cuộc họp này. Ông cũng lưu ý hoàn thiện lại phương án cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thường trực Chính phủ. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu, đến hết năm 2026, tỉ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC phải đạt tối thiểu 90%; tỉ lệ cấp kết quả bản điện tử trong giải quyết TTHC là 100% và tỉ lệ khai thác sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa là 80%. NÊU ĐÍCH DANH BỘ, NGÀNH CHẬM CẮT GIẢM TTHC Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn ngày 19/4 gửi người đứng đầu các bộ, ngành về việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Trung ương. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, tính đến ngày 18/4, đã có 16/16 bộ, ngành gửi phương án phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh về cơ quan này. Trong đó, 3 bộ đề xuất phương án đạt tất cả các chỉ tiêu theo yêu cầu, gồm các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp. Ba bộ, cơ quan ngang Bộ: Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ chưa có chỉ tiêu nào đạt yêu cầu. Ngoài ra, một số bộ có ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chưa đạt ở một số chỉ tiêu cắt giảm như: Bộ Tài chính, NHNN Việt Nam chưa đạt tiêu chí yêu cầu cấp bộ thực hiện không quá 30% TTHC thuộc lĩnh vực quản lý. Trong khi đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, NHNN Việt Nam chưa đạt tiêu chí cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC so với 2024. Các Bộ Công Thương, Nội vụ, Y tế chưa đạt tiêu chí về cắt giảm 50% chi phí tuân thủ TTHC so với năm 2024; Bộ Dân tộc và Tôn giáo chưa gửi số liệu tiêu chí này. Đối với tiêu chí cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, theo thống kê, các đơn vị chưa đạt yêu cầu gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Về tiêu chí cắt giảm tối thiểu 30% ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, một số bộ chưa đạt yêu cầu như: Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, NHNN Việt Nam… Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của các Phó Thủ tướng phụ trách, các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện phương án, gửi Bộ Tư pháp và phương án cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện gửi Bộ Tài chính. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thường trực Chính phủ trong trường hợp không đạt chỉ tiêu hoặc chậm tiến độ theo yêu cầu. LUÂN DŨNG Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết, số lượng TTHC của ngành dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa là 93 thủ tục ẢNH: VGP CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đến nay đã có 16/16 bộ, ngành có báo cáo về phương án phân cấp, cắt giảm TTHC, điều kiện kinh doanh. Tuy nhiên, 3 bộ, cơ quan ngang bộ chưa có chỉ tiêu nào đạt yêu cầu; một số bộ chưa đạt tiêu chí cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính hoặc chưa đạt tiêu chí cắt giảm 50% chi phí tuân thủ… Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Tài chính, NHNN khẩn trương rà soát các phương án và quán triệt tinh thần "không viện cớ đặc thù ngành để né tránh cải cách, phân cấp TTHC". CHUYỆN HÔM NAY Nhưng nhìn sâu hơn, đó là một mệnh lệnh thúc ép cải cách bằng tiến độ, bằng trách nhiệm, và bằng kết quả cụ thể. Bởi phía sau mốc 20/4 là một thực trạng không nhỏ: vẫn còn 198 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 4.603 điều kiện kinh doanh đang tồn tại. Đó không chỉ là những con số. Đó là chi phí tuân thủ, là thời gian chờ đợi, là lực cản vô hình đối với môi trường đầu tư và sức bật của nền kinh tế. Điều đáng chú ý là lần này thông điệp rất khác. Không dừng ở yêu cầu cắt giảm về số lượng, Thủ tướng nhấn mạnh phải nhìn vào “nội hàm bên trong” của điều kiện kinh doanh. Điều này rất đáng suy nghĩ. Bởi cải cách hình thức lâu nay không hiếm: bớt một thủ tục nhưng thêm một bước trung gian khác; bỏ một giấy phép nhưng thay bằng một dạng xác nhận khác. Cắt trên giấy, nhưng gánh nặng thực tế không giảm. Nếu vậy, cải cách chỉ là dịch chuyển thủ tục, không phải xóa bỏ rào cản. Chính vì thế, yêu cầu giảm 50% thời gian, giảm 50% chi phí tuân thủ, cắt 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, cấp bộ chỉ giữ tối đa 30% thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý… là những chỉ tiêu rất mạnh. Nó buộc bộ máy không thể cải cách theo kiểu “trang điểm quy trình”. Đáng chú ý hơn nữa là tư duy “người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần”. Đây không chỉ là một giải pháp kỹ thuật số. Nó là nguyên lý của nền hành chính hiện đại. Nhà nước phải tự kết nối dữ liệu, tự tra cứu, tự phục vụ người dân tốt hơn, thay vì bắt người dân mang đi nộp lại những thông tin mà bộ máy đã có. Đó mới là cải cách thật. Hôm qua, khi làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng nhấn mạnh, không được viện cớ “đặc thù ngành” để né tránh cải cách. Thông điệp rất rõ, đã có thời hạn, có chỉ tiêu, có yêu cầu rõ ràng, thì không còn chỗ cho trì hoãn. Như vậy, cuộc cải cách lần này nếu làm đến nơi đến chốn sẽ không chỉ cắt bớt giấy tờ mà sẽ còn động tới cách phân bổ quyền lực hành chính, cách vận hành bộ máy, và xa hơn là chất lượng thể chế. Một số chuyên gia cho rằng, cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam nhiều năm qua thường khó không phải vì thiếu chủ trương, mà vì dễ mắc ở khâu thực thi. Vướng ở lợi ích cục bộ. Vướng ở tâm lý giữ quyền. Vướng ở thói quen quản lý cũ. Điều người dân và doanh nghiệp chờ đợi không chỉ là phương án các bộ trình trước 20/4, mà là sau những bản phương án ấy, có thực sự ít giấy phép hơn, ít cửa xin-cho hơn, ít thời gian chờ đợi hơn hay không. Vì cuối cùng, cải cách không được đo bằng số văn bản ban hành. Cải cách phải được đo bằng việc người dân có bớt phiền hà hơn không, doanh nghiệp có bớt tốn kém hơn không. Nếu làm được như vậy, đây không chỉ là một đợt cắt giảm thủ tục. Đó có thể là một bước chuyển trong tư duy quản trị. Và trong nhiều trường hợp, một bước chuyển như thế còn đáng giá hơn rất nhiều những con số cắt giảm được ghi trên giấy. N.T Bước chuyển tư duy TIẾP THEO TRANG 1 Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh điều này khi làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) điều kiện kinh doanh, sáng 20/4. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: VGP Không viện cớ đặc thù

5 n Thứ Ba n Ngày 21/4/2026 XÃ HỘI “ĐẮP” CẢ Ô TÔ VÀO MIỆNG Nghề làm răng có lẽ dễ kiếm ăn nên phòng nha khoa mở ra nhan nhản. Tư vấn nào “mồi” khách làm 20 triệu đồng/răng coi như ăn đủ. “Trên 10 cái răng với giá này coi như bệnh nhân “đắp” hẳn cả cái ô tô vào miệng”, một thợ sửa máy móc cho các cơ sở nha khoa nói vui. Không ít khách tốn hàng trăm triệu đồng cho bộ nhá, nhưng không dễ gì họ đã tường tận nguồn gốc, chất lượng; trong khi đó chủng loại, mẫu mã, giá cả... trùng điệp như “ma trận”. Tôi đến một trong chuỗi Phòng Nha khoa có tên V.H trên đường Sài Đồng (Hà Nội). Cơ sở khá khang trang, anh nha sĩ cho kỹ thuật viên vạch mồm nhét đầu chụp đen-thiết bị chụp X-quang di động vào mồm. Miếng ni-lon như loại bán đựng thuốc viên thường thấy ở các nhà thuốc bọc thiết bị chụp cộm lên khiến tôi đau điếng lợi. “Ở đây không có miếng bọc chuyên dụng à?”, “Hay để tụi em lấy găng tay y tế bọc thay túi ni lon cho anh đỡ đau nhé?”, cô kỹ thuật viên nói. “Theo quy định, mỗi khách đều có miếng bọc chuyên dụng êm, đảm bảo an toàn cơ mà?”, tôi hỏi, nhưng tất cả im lặng. Có lẽ sợ tốn chi phí nên cơ sở này và nhiều cơ sở khác đã bỏ qua. Từ đây, một chuỗi quy trình chợt lướt qua đầu tôi: Máy chụp X-quang di động cứ chụp nhoay nhoáy mà không có các thiết bị che bảo vệ các chỗ nhạy cảm trên cơ thể, có gây hại gì không? Ngay cả miếng bọc đầu chụp X-quang cũng tiết kiệm thì thứ tự diệt trùng dụng cụ y tế có chuẩn không… Giữa tiếng máy mài ken két chiếc răng số 7 để chụp mão (răng) sứ khiến tôi mông lung và lo lắng. Sau một hồi mài răng (hình ảnh X-quang cho thấy răng số 7 từng bị răng hàm số 8 chèn nên có tổn thương nhẹ, không thể hàn cổ răng, mà cần chụp mão sứ); đến lượt xem bảng giá để chọn mão sứ. Giá từ 2 triệu tới 25 triệu đồng để bọc sứ 1 răng với đủ chủng loại. Tôi chọn loại Nacera giá 10 triệu đồng, được giảm 3 triệu, cô lễ tân trao ngay phiếu bảo hành. Ông chủ phòng khám nói loại này của Đức. “Đức ở Quảng Châu hay Berlin?”, tôi hỏi nhưng chủ phòng răng nghĩ nói đùa. Cho đến khi 2 ngày sau, chiếc răng bọc sứ từ Phòng Lab (xưởng gia công, chế tác -PV) có tên D chuyển đến lắp, thú thực tôi không thể nào biết tường tận vật liệu bọc sứ làm bằng gì, liệu có nhiễm chì hay nhiễm xạ không… Một tháng sau, dù chiếc răng đã bọc nhưng chức năng ăn nhai vẫn không tốt hơn cũ. Tất nhiên khi tôi hỏi hóa đơn đỏ chiếc bọc sứ, phòng khám không thể xuất chính xác; thay vào đó là các hạng mục và nhãn hiệu răng khác. Thông qua một kênh trong ngành răng, nhóm PV Tiền Phong đã được báo giá chiếc mão bọc sứ của chính hãng đó khoảng 1 triệu đồng. Nhóm PV đã nhiều lần liên hệ với Phòng Lab D tại đường Bạch Đằng (phường Hồng Hà, Hà Nội) để làm rõ xuất xứ, giá cả, nhưng ông chủ báo đi công tác. Tôi thực sự không tin chiếc răng mình làm giá chỉ 1 triệu đồng mà bản thân phải trả lên tới 7 triệu đồng? Là nhà báo, tôi muốn tìm sự thật, khó thay. Nhóm PV đã liên hệ thông tin với lãnh đạo UBND phường Hồng Hà và cơ quan thuế địa bàn và đang chờ kết quả. “MA TRẬN” Để đi tìm nguồn gốc răng sứ, PV Tiền Phong xin làm nhân viên lễ tân tại phòng khám nha khoa Đ.T tại đường Chiến Thắng (Thanh Trì, Hà Nội). Hiện nay, răng sứ được chế tác từ bánh phôi sứ. Công ty vật tư nha khoa nhập khẩu bánh phôi sứ về Việt Nam và cung cấp cho xưởng gia công. Với từ khóa được bạn tại nha khoa Đ.T giới thiệu, chúng tôi liên hệ với anh T- chủ lab T.T tại Hoàng Mai (Hà Nội). Trong vai người có nhu cầu tìm lab cung cấp răng sứ cho phòng khám, anh T cung cấp báo giá. Theo đó, răng thép sứ, titan sứ chỉ 140 - 240 nghìn đồng/chiếc, bảo hành 3-5 năm. Giá răng sứ Zico 350 nghìn đồng. Đặc biệt, loại răng sứ nhập khẩu từ Nhật (Katana), nhập khẩu từ Đức (Venus, Ceramil, DDbio, Nacera Q3) dao động 400-900 nghìn đồng/chiếc, nhập khẩu Ý (Orodent White, Gold, Bleach, Innova bản giới hạn) chỉ từ 1-1,2 triệu đồng/chiếc, nhập khẩu Mỹ (Laval Plus, Esthetic) 550 nghìn đồng/chiếc. So với giá công bố của các phòng khám, giá mỗi chiếc răng sứ đã tăng gấp 8-10 lần. “Bên anh xuất hóa đơn đầu ra cho phòng khám theo bảng giá công bố. Với giá này, phòng khám thường báo giá với khách khoảng 3 triệu đồng/răng sứ Katana, răng sứ cao cấp của Đức, Mỹ, Ý khoảng 8-10 triệu đồng/chiếc”, anh T hé lộ. Đặc biệt, anh T còn cung cấp cho PV Tiền Phong 2 loại thẻ bảo hành thật và nhái của răng sứ Zico, Katana của Nhật và Venus của Đức. Anh T mách nước, phòng khám ở quê, khách hàng cũng khó phân biệt hàng không chính hãng và hàng chính hãng. Răng sứ Orodent của Ý, các phòng khám nha khoa ở Hà Nội báo giá từ 10-15 triệu đồng/chiếc. Nhìn từ xa, phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt nha khoa M.T nổi bật trên tuyến đường Thạch Bàn (Hà Nội). Ngoài biển hiệu rực rỡ bằng đèn nháy, dòng chữ quảng cáo răng sứ cao cấp, nha khoa kỹ thuật cao nổi bật trên tòa nhà 3 tầng. Trong vai khách hàng có nhu cầu làm răng sứ cho 2 chiếc răng đã hỏng, nhân viên mặc áo bác sĩ của nha khoa M.T tư vấn, giá răng sứ dao động 3-30 triệu đồng/chiếc. “Răng sứ Tanaka Nhật Bản 3 triệu đồng/chiếc, răng sứ của Đức 5 triệu đồng/chiếc, bảo hành 10 năm. Giá răng làm cho khách duy trì 10 năm nay. Bên em không xuất hoá đơn đỏ. Phôi răng nhập khẩu, về Việt Nam gia công. Phôi này sản xuất ở nước ngoài, Việt Nam nhập khẩu về cắt cho mỗi người riêng. Việc cắt trên máy tính, khoảng kín khít cao. Trồng răng implant loại răng sứ Hàn Quốc khoảng 12 triệu đồng, răng của Mỹ khoảng 18 triệu đồng”, nhân viên nha khoa M.T tư vấn. PV Tiền Phong tiếp tục tới tư vấn tại phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt A trên đường Ngọc Trì (Hà Nội). Phòng khám khang trang rộng 3 tầng ngay mặt đường lớn, nổi bật biển quảng cáo nha khoa công nghệ cao. Khi được hỏi về hoá đơn, nhân viên nha khoa cho biết, không xuất hoá đơn cho răng sứ mà hỗ trợ đổi sang dịch vụ điều trị tương ứng với số tiền. “Bên em làm hóa đơn theo bên thứ 3, xuất hoá đơn giúp và khách hàng chịu thêm mức phí 10%. Ví dụ, tổng làm hết 3 triệu, thêm chi phí 10% để xuất hóa đơn. Thay vì ghi làm răng sứ, sẽ ghi dịch vụ điều trị răng”, nhân viên này cho biết. Tại phòng khám răng hàm mặt nha khoa Dr C trên đường Nguyễn Văn Linh (Phúc Lợi, Hà Nội), bảng giá phục hình răng có giá từ 500.000 đồng đến 15 triệu đồng/chiếc. Nhân viên phòng khám này cho biết, không có hoá đơn. Mỗi khách hàng sẽ có thẻ bảo hành 10 năm. Phòng khám treo biển hộ kinh doanh. “Bên chị không có hoá đơn và sẽ giảm giá trực tiếp cho khách hàng”, nhân viên phòng khám này nói. Nhân viên phòng khám Dr C cho biết, để phục hình răng hỏng có các hình thức như: Cấy ghép implant, chụp răng theo hình thức bắc cầu (mài 2 chiếc răng 2 bên và chụp cho răng ở giữa, một chiếc răng hỏng sẽ chụp thành 3 chiếc). Như vậy, giá mỗi chiếc răng hỏng được thay thế phải nhân lên gấp 3 lần. Theo nhân viên phòng khám Dr C, sau khi lấy mẫu răng (kích thước, hình dạng), phải chuyển tới đơn vị chuyên sản xuất răng. Sứ làm răng được nhập khẩu nguyên khối từ nước ngoài, chia nhỏ và tạo hình răng theo đặt hàng của phòng khám. (Còn nữa) Chiếc răng sứ cả chục triệu đồng nhưng chi phí xuất xưởng “rẻ tới bất ngờ”. Việc không xuất hóa đơn cho răng sứ nhằm lẩn khuất dòng tiền, phù phép răng sứ trôi nổi, tiềm ẩn nguy cơ thất thu thuế? VẠCH CHIÊU MOI TIỀN LÀM RĂNG SỨ Bài 2: Răng sứ trôi nổi, né thuế, ai quản? NHÓM PHÓNG VIÊN Kỹ thuật viên tại lab gia công răng sứ Hà Nội có gần 300 lab gia công, chế răng sứ. Trong 2 năm trở lại đây, khi cơ quan chức năng yêu cầu hóa đơn xuất xứ hàng hóa, nhiều lab ngừng hoạt động do không đủ tiêu chuẩn, điều kiện. N.LINH Theo tìm hiểu của Tiền Phong, để “né” quy định xuất hóa đơn, nhiều phòng khám nha khoa đăng ký hộ kinh doanh. Để thuyết phục khách hàng không lấy hóa đơn, nhân viên nha khoa viện lý do, bảo hiểm không chi trả khoản tiền làm răng sứ và có thẻ bảo hành làm tin. Khách hàng chuyển khoản tiền làm răng vào tài khoản cá nhân của bác sĩ, chủ phòng khám. Bánh phôi sứ và thẻ bảo hành chính hãng Katana của Nhật Bảng báo giá của lab cho thấy, giá răng sứ phòng khám gấp 8-10 so với giá từ lab

Ngày 20/4, Sở Y tế Nghệ An cho biết, đơn vị đã phát đi văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cấp cứu, điều trị và điều tra nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn xã Diễn Châu, sau khi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị vào cuộc. Theo đó, Sở Y tế đề nghị UBND các xã Diễn Châu, An Châu, Hải Châu, Đức Châu, Tân Châu khẩn trương tuyên truyền để người dân từng mua, sử dụng bánh mì kẹp thịt trong ngày 16 - 17/4 tại quán bánh mì Quỳnh 95 (khối 4, xã Diễn Châu) chủ động theo dõi sức khỏe. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt… cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, xử trí kịp thời. Song song, các địa phương phải thành lập đoàn kiểm tra, tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, quán bánh mì. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, công khai để cảnh báo cộng đồng; cơ sở có nguy cơ cao gây mất an toàn thực phẩm sẽ bị đình chỉ hoạt động. Sở Y tế giao Bệnh viện đa khoa Diễn Châu tổ chức tiếp nhận, cấp cứu, điều trị và theo dõi chặt chẽ tình trạng bệnh nhân; chủ động hội chẩn, chuyển tuyến kịp thời đối với ca nặng. Đồng thời, bệnh viện phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men, vật tư, trang thiết bị và giường bệnh để đáp ứng nhu cầu điều trị. Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trong cung cấp hồ sơ bệnh án, xét nghiệm và lấy mẫu phục vụ điều tra nguyên nhân cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm. Các cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa bàn cũng được yêu cầu sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân nghi ngộ độc, kịp thời chuyển tuyến khi vượt quá khả năng chuyên môn. Trước đó, từ sáng 17/4 đến sáng 18/4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu đã tiếp nhận 25 bệnh nhân với các triệu chứng nôn, đau bụng, tiêu chảy, một số trường hợp sốt cao. Trong đó, 20 người cho biết đã ăn bánh mì tại quán Quỳnh 95; 5 trường hợp còn lại có sử dụng thêm các thực phẩm khác như bánh ngọt, xoài, dứa, ốc xào… nên chưa thể xác định chính xác nguồn gây ngộ độc. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ. THU HIỀN 6 n Thứ Ba n Ngày 21/4/2026 KHOA GIÁO HIỆU TRƯỞNG GỬI THƯ MỜI THÍ SINH Điểm mới lạ mùa tuyển sinh ĐH năm nay thay vì các thông báo chung chung, hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã gửi thư tới tận tay từng học sinh đoạt giải từ khuyến khích quốc gia trở lên. Đây là thông điệp rõ ràng về việc “trải thảm đỏ” thu hút nhân tài cho ngành sư phạm. Trong thư gửi tới một học sinh đang học lớp 11 đoạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia 2025, ngoài giới thiệu về nhà trường, PGS. TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội viết: “Thầy hiệu trưởng trân trọng mời em đăng kí xét tuyển thẳng vào Khoa Sinh học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, trở thành sinh viên khóa 77 của nhà trường. Khi lựa chọn ngành Sư phạm Sinh học và cam kết công tác trong ngành giáo dục sau khi tốt nghiệp, em sẽ được Nhà nước hỗ trợ 100% học phí và cấp sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng…”. Thư mời không chỉ cung cấp thông tin tuyển sinh mà còn là sự công nhận dành cho những cá nhân niềm tự hào của gia đình và xã hội. Nhà trường đề nghị các trường THPT công khai danh sách này như một cách để nêu gương sáng trong học tập. Những thí sinh nhận được thư mời sẽ được ưu tiên xét tuyển thẳng vào hệ đào tạo chất lượng cao hoặc các chương trình cử nhân sư phạm phù hợp với môn chuyên. Trao đổi với phóng viên, TS Trần Cường, Phụ trách Trung tâm khảo thí và Đánh giá chất lượng, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội khẳng định, luôn coi việc gắn bó với phổ thông, tham gia vào các hoạt động giáo dục là nhiệm vụ cốt lõi. Việc sát sao khuyến khích động viên là một cách thức để khơi dậy nỗ lực học tập ở các em. Đây còn là giải pháp giúp trường có nguồn tuyển để đào tạo giáo viên chất lượng, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của giáo dục phổ thông cần có nguồn lực đầu vào tốt; thể hiện tinh thần cầu nhân tài, sự đánh giá cao nhóm học sinh giỏi quốc gia (những ứng viên phù hợp nhất để đào tạo thành những giáo viên hàng đầu). Ngoài chính sách chung của Bộ GD&ĐT, TS Trần Cường cho biết, những thí sinh được “đặt hàng” chia theo nhóm. Trong đó, nhóm học sinh tham gia đội tuyển chọn quốc tế được xét tuyển thẳng vào hệ đào tạo chất lượng cao. Nhóm đạt giải nhất, nhì, ba được tuyển thẳng vào ngành phù hợp, ưu tiên trùng với môn chuyên. CHÍNH SÁCH ĐA TẦNG Song song với thư mời, hàng loạt chương trình học bổng đa dạng đã được công bố nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế và tạo động lực cho thí sinh. Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng có hàng loạt chương trình học bổng được triển khai cho nhiều nhóm ngành. Học bổng Future Leader hỗ trợ tân sinh viên thích nghi môi trường học tập. Học bổng Hippocrates dành cho ngành sức khỏe có giá trị lên tới 120 triệu đồng cho toàn khóa với ngành y khoa. Học bổng IELTS. Học bổng AI Co-Creator hướng đến phát triển kĩ năng số và tư duy liên ngành ngay từ năm đầu. Ở một hướng đi khác, Học viện Nông nghiệp Việt Nam xây dựng hệ thống học bổng gắn với phát triển nguồn nhân lực địa phương. Năm 2026, học viện dành gần 1.650 suất học bổng với nhiều chương trình như Sinh viên Tài năng, Lương Định Của, Sinh viên Toàn cầu hay khởi nghiệp. Điểm nhấn là học bổng Tôi yêu Quê hương, hướng đến học sinh ở các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Tổng giá trị các suất học bổng lên đến hàng chục tỉ đồng, cho thấy nỗ lực thu hút và đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực nông nghiệp. Trường ĐH Văn Hiến công bố hàng trăm suất học bổng với nhiều mức hỗ trợ từ 30% đến 100% học phí toàn khóa. Trường cũng có học bổng tài năng dành cho thí sinh đạt giải quốc gia, học bổng công dân toàn cầu cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, và học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, Trường ĐH Hoa Sen triển khai học bổng lên tới 70% học phí toàn khóa với nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Các chương trình học bổng được thiết kế theo tiêu chí học lực, chứng chỉ ngoại ngữ, hoàn cảnh gia đình và ngành học. Đáng chú ý, trường còn có học bổng dành cho con em giáo viên như một hình thức tri ân. ĐH Phenikaa, quỹ học bổng năm 2026 vượt 50 tỉ đồng, đến từ nhiều nguồn tài trợ trong và ngoài nước. Chính sách học bổng của trường áp dụng cho nhiều nhóm đối tượng, từ học sinh giỏi, người có ý tưởng khởi nghiệp đến thí sinh có thành tích trong nghệ thuật, thể thao. Trường ĐH Mở TPHCM cũng công bố gói học bổng gần 53 tỉ đồng. Thủ khoa toàn trường được cấp học bổng toàn phần suốt 4 năm, riêng năm nhất nhận mức hỗ trợ tương đương 200% học phí. Á khoa nhận 180% học phí năm đầu, trong khi thủ khoa ngành được hỗ trợ 150%. Ngoài ra, hàng trăm suất học bổng khuyến khích học tập, học bổng theo ngành và học bổng ngoại ngữ cũng được triển khai. Có thể thấy, mùa tuyển sinh 2026 đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt từ tuyển sinh đại trà sang “săn” nhân tài có chọn lọc. ​NGHIÊM HUÊ Mùa tuyển sinh năm 2026, thay vì chỉ ngồi chờ hồ sơ, nhiều cơ sở giáo dục đã chủ động tung ra những “vũ khí” chiến lược: từ những lá thư mời nhập học đầy trang trọng của hiệu trưởng đến các gói học bổng trị giá hàng trăm tỷ đồng. Liên quan đến vụ nghi ngộ độc liên quan bánh mì kẹp thịt, Sở Y tế Nghệ An đề nghị người dân từng mua, sử dụng tại quán Quỳnh 95 (xã Diễn Châu) trong ngày 16 – 17/4 chủ động theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế gần nhất khi xuất hiện dấu hiệu bất thường. Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học 2026 ẢNH: DUY PHẠM Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu Nhiều trường “trải thảm đỏ” mời thí sinh Sở Y tế chỉ đạo khẩn Ghi nhận những mùa tuyển sinh vừa qua cho thấy một điểm đáng chú ý, số lượng thí sinh có chứng chỉ quốc tế và giải quốc gia nộp hồ sơ vào các trường nội địa tăng mạnh. Năm 2025, tại ĐH Bách khoa Hà Nội, số lượng học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế đăng kí vào trường nhiều hơn mọi năm với 9 học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và 371 em đoạt giải ba quốc gia trở lên được tuyển thẳng vào trường, tăng khoảng 1,5 lần so với năm trước. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2026: VỤ HƠN 20 NGƯỜI NHẬP VIỆN NGHI NGỘ ĐỘC Ở NGHỆ AN:

