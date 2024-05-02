Báo Tiền Phong số 106

Sáng 15/4, sau lễ đón cấp Nhà nước tại Đại lễ đường nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC, ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình bày tỏ trân trọng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc đầu tiên sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng và Việt Nam hoàn tất kiện toàn chức danh lãnh đạo Nhà nước, thể hiện sự coi trọng cao, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam, cũng như tính chất chiến lược và tầm mức cao của quan hệ song phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam khóa mới mong muốn cùng ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc không ngừng vun đắp truyền thống hữu nghị, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; ủng hộ các sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc về phát triển, an ninh, văn minh và quản trị; nhất quán thực hiện chính sách “một Trung Quốc”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc ủng hộ Việt Nam kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; khẳng định Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo khẳng định, trong bối cảnh phức tạp của tình hình quốc tế, hai Đảng, hai nước cần đoàn kết chặt chẽ, tăng cường tin cậy chiến lược, kết nối chính sách, thương mại, hạ tầng, năng lượng, tiếp tục làm sâu sắc, nâng tầm hơn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới, đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Về phương hướng phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian tới, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát mục tiêu tổng thể “6 hơn”, duy trì giao lưu cấp cao thường xuyên, phát huy hiệu quả vai trò định hướng quan trọng của kênh Đảng, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, kiểm soát và giải quyết tốt hơn tồn tại, bất đồng. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo chính thức tuyên bố khởi động “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027”, nhất trí đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, quảng bá xúc tiến du lịch, hợp tác nâng cấp hạ tầng, dịch vụ du lịch, củng cố và giữ vững vị thế là thị trường khách du lịch lớn nhất của nhau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nghiên cứu miễn thị thực cho du khách hai nước du lịch theo đoàn tại một số địa điểm nhất định trên cơ sở có đi có lại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược ở tầm cao mới, đẩy mạnh tiếp xúc cấp cao, tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội/Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc/Chính hiệp, tăng cường trao đổi lý luận, đào tạo cán bộ; tăng cường hợp tác thực chất giữa các cơ quan trọng yếu, thường xuyên là ngoại giao, quốc phòng, công an, triển khai hiệu quả cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 cấp bộ trưởng, tăng cường hợp tác an ninh, công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự; ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công Năm APEC 2026 và 2027 tại mỗi nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hai bên xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch, hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước, tập trung nguồn lực nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt; chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế thực chất, gắn thương mại song phương với kết nối hạ tầng, kết nối logistics và kết nối thị trường, đề nghị Trung Quốc mở cửa tối đa cho hàng hóa của Việt Nam, nỗ lực thúc đẩy thương mại cân bằng, lành mạnh; đẩy mạnh đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp phụ trợ, hình thành chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất hoàn chỉnh tại Việt Nam; phối hợp xây dựng cơ chế hợp tác bảo đảm cung ứng năng lượng chiến lược; đẩy mạnh hợp tác về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương; cung cấp nhiều hơn nữa học bổng dành cho sinh viên Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác giữa các trường đại học hàng đầu của hai nước. TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC CHUỖI SẢN XUẤT VÀ CHUỖI CUNG ỨNG Đánh giá cao và nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị hai bên làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị và trao đổi chiến lược, tăng cường truyền thống giao lưu cấp cao, phát huy vai trò đặc biệt của kênh Đảng, đi sâu trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản lý đất nước, phát huy vai trò của cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 cấp bộ trưởng ngoại giao, quốc phòng, công an, thúc đẩy vững chắc sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đề nghị thực hiện tốt hợp tác kết nối giữa Sáng kiến “Vành đai - Con đường” với Khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai”; đẩy nhanh kết nối hạ tầng chiến lược, thúc đẩy tích cực triển khai ba dự án tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hoan nghênh càng nhiều hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; đề nghị hai bên làm sâu sắc hợp tác trong các ngành nghề trọng điểm, tăng cường hợp tác chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư; tăng cường kết nối chính sách khoa học công nghệ, triển khai giao lưu nhân văn phong phú và đa dạng; tích cực thực hiện các sáng kiến phát triển, an ninh, văn minh và quản trị toàn cầu... Lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí tiếp tục giải quyết thỏa đáng bất đồng, thúc đẩy hợp tác phù hợp với tầm mức mới của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trên cơ sở luật pháp quốc tế; tuân thủ nghiêm túc đồng thuận giữa ASEAN với Trung Quốc trong việc thực hiện DOC và thúc đẩy sớm đạt được COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Trong cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch, tập trung nguồn lực nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt; chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế thực chất, mở cửa tối đa cho hàng hóa của Việt Nam… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân dự tiệc trà chiều 15/4 tại Bắc Kinh. Đây là hình thức tiếp xúc đặc biệt giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, hai nước, thể hiện sự coi trọng, tình cảm hữu nghị, thân tình, “đồng chí, anh em” giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước ẢNH: TTXVN Xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế - thương mại Sau hội đàm sáng 15/4, hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng chứng kiến lễ ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực, gồm hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, khoa học công nghệ, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, dân sinh, truyền thông và địa phương, thể hiện thành quả toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm. Chiều 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân dự tiệc trà. Sẽ xuất khẩu chính ngạch bưởi và chanh sang Trung Quốc Ngày 15/4 tại Bắc Kinh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi và quả chanh xuất khẩu từ Việt Nam. Việt Nam hiện có khoảng 106.000 ha trồng bưởi, với nhiều vùng sản xuất lớn và các giống đặc sản chất lượng cao như bưởi Diễn, Phúc Trạch, Năm Roi, Da Xanh… VIỆT NAM-TRUNG QUỐC:

3 n Thứ Năm n Ngày 16/4/2026 THỜI SỰ Tháng 4/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi động Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”. Đây là điểm sáng nổi bật, góp phần thắt chặt sự đoàn kết, gắn bó tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, củng cố nền tảng xã hội vững chắc, nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc. Chỉ sau một năm, đã có hàng nghìn lượt thanh niên Việt Nam tới thăm các “địa chỉ đỏ” tại Trung Quốc để học tập, tăng cường hiểu biết về truyền thống cách mạng và quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai Đảng, hai nước. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn thanh niên hai nước trợ giúp lẫn nhau, cùng giữ vững niềm tin cách mạng, làm cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia ngày càng nồng thắm, vừa là đồng chí, vừa là anh em. Thanh niên hai nước gánh vác trách nhiệm, nắm bắt cơ hội lịch sử, dùng sức mạnh và sức sáng tạo của tuổi thanh xuân, khơi dậy trào lưu mạnh mẽ về đổi mới sáng tạo, mở cửa hợp tác cùng thắng lợi. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hy vọng vào thế hệ thanh niên có hoài bão, là đội tiên phong, tích cực góp phần thực hiện Sáng kiến Phát triển toàn cầu, Sáng kiến An ninh toàn cầu, Sáng kiến Văn minh toàn cầu và Sáng kiến Quản trị toàn cầu, góp sức thanh xuân cho sự nghiệp tiến bộ cả nhân loại và cho tình hữu nghị Trung Quốc-Việt Nam. Khẳng định tương lai là ở thanh niên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tin tưởng thanh niên của hai nước mãi mãi là người kế thừa tình hữu nghị truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau giữa hai quốc gia. CẦU NỐI QUAN TRỌNG VUN ĐẮP TÌNH HỮU NGHỊ, HỢP TÁC Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng mỗi thanh niên tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” đều tự hào và trân trọng mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ cách mạng tiền bối dày công vun đắp. Ngày nay, thanh niên hai nước tiếp tục là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng đất nước, là cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ hai nước xây dựng cho mình lý tưởng sống và bản lĩnh chính trị vững vàng; không ngừng nâng cao nhận thức về ý nghĩa quan trọng và tầm cao chiến lược của quan hệ Việt Nam -Trung Quốc; tăng cường học hỏi, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học-công nghệ, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của mỗi nước và quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Để đạt được những mục tiêu trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan, đoàn thể hai nước bám sát nhận thức chung cấp cao, tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước; nâng cao chất lượng giao lưu hợp tác thanh niên; làm phong phú hơn nữa các hoạt động giao lưu thiếu niên giữa hai nước, coi đây là bước đi có ý nghĩa chiến lược để bồi dưỡng nền tảng hữu nghị từ sớm cho thế hệ tương lai, tiếp tục triển khai tốt Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” để thanh thiếu niên hai nước hiểu hơn về lịch sử cách mạng hào hùng, tinh thần quốc tế cộng sản trong sáng, trợ giúp lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước. LƯU TRINH Đặc biệt coi trọng bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ Tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược Ngày 15/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gặp gỡ thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trong việc vun đắp và bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ hai nước, tiếp tục kế thừa truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội, là sức sống của dân tộc, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là chủ nhân tương lai của đất nước; tin tưởng thanh thiếu niên hai nước sẽ tiếp tục viết nên những trang mới của tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc bằng trí tuệ, tinh thần tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với tương lai đất nước của chính mình, tiếp bước cha anh, mang đến sức sống và tương lai tươi sáng cho quan hệ Việt-Trung. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” ẢNH: TTXVN LÃNH ĐẠO VIỆT NAM-TRUNG QUỐC: Chiều 15/4 tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam chân thành mong muốn và quyết tâm cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện, lên tầm cao mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lý Cường nhất trí rằng, hai nước sẽ tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác toàn diện, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nỗ lực thúc đẩy tin cậy chính trị và tin cậy kinh tế, xây dựng hiệu quả Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phấn đấu xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch; tăng cường hợp tác thương mại cân bằng, bền vững hơn; thúc đẩy liên kết kinh tế bền vững, tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt, đẩy mạnh kết nối với các nước Trung Á và châu Âu; đề nghị Trung Quốc cung cấp vốn vay, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ để Việt Nam làm chủ công tác vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại hình đường sắt điện khí hóa; nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh, triển khai đồng bộ khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại địa phương biên giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung Quốc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc”, mở cửa cho các hàng nông thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn; nâng công suất và sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc; thúc đẩy hợp tác đầu tư chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo, tài chính, nông nghiệp, môi trường, chuyển giao công nghệ trong các ngành công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, khu thương mại tự do, đô thị thông minh, chế tạo thông minh; xử lý ô nhiễm môi trường tại các đô thị lớn; cùng đẩy nhanh triển khai các dự án do Trung Quốc viện trợ. Bày tỏ nhất trí, đánh giá cao các ý kiến định hướng quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, Trung Quốc coi trọng hợp tác thực chất, cùng có lợi với Việt Nam; đề nghị hai bên tập trung ưu tiên triển khai hợp tác kết nối cơ sở hạ tầng chiến lược, nhất là hợp tác về công nghệ, đào tạo nhân lực, huy động vốn trong lĩnh vực đường sắt; triển khai tốt các dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước, thúc đẩy kết nối logistics đa phương thức. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy nâng tầm hợp tác thương mại cân bằng hơn, sẽ nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam, ủng hộ Việt Nam tham gia chuỗi hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc” và cùng hợp tác xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc khuyến khích mở rộng đầu tư song phương, xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất an toàn, ổn định ở khu vực; ủng hộ ngày càng nhiều doanh nghiệp có thực lực của Trung Quốc mở rộng đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam. Thủ tướng Lý Cường đề nghị hai bên cùng nhau nghiên cứu, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiên tiến mới, trọng tâm là khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo trở thành điểm sáng mới. THU LOAN Hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phấn đấu xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch; đề nghị Trung Quốc cung cấp vốn vay, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ để Việt Nam làm chủ đường sắt điện khí hóa… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ẢNH: TTXVN Ngày 15/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Hai bên nhất trí phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước, cũng như tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai Quốc hội.

4 n Thứ Năm n Ngày 16/4/2026 THỜI SỰ Trung tâm thuộc Quỹ Tống Khánh Linh - tổ chức xã hội, từ thiện mang tên người phụ nữ có ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử hiện đại Trung Quốc, gắn bó trọn đời với lý tưởng cách mạng, hòa bình và tương lai của thế hệ trẻ. Tại đây, Phu nhân Ngô Phương Ly nghe giới thiệu tổng quan về quá trình hình thành, sứ mệnh và các hoạt động nổi bật của Quỹ cũng như Trung tâm; đồng thời trực tiếp tham quan nhiều không gian giáo dục đặc sắc như khu Montessori, khu Tinh hoa văn hóa và các lớp học truyền thống gồm Kinh kịch, làm giấy, gốm sứ và thủ công mỹ nghệ. Những hoạt động này không chỉ giúp thanh thiếu niên tiếp cận tri thức một cách sinh động mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc. Đặc biệt, tại lớp học y học cổ truyền, Phu nhân Ngô Phương Ly trải nghiệm làm túi thơm, một nét văn hóa dân gian giàu ý nghĩa, bằng cách tự tay lựa chọn sáu loại thảo dược, nghiền nhỏ và cho vào túi. Hoạt động mang tính trải nghiệm này không chỉ tạo sự hứng thú mà còn giúp người tham gia hiểu sâu hơn về tri thức y học cổ truyền và triết lý sống hài hòa với tự nhiên. Chia sẻ cảm xúc trong chuyến thăm, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ sự trân trọng khi được đến một trung tâm mang tên Tống Khánh Linh - biểu tượng của tinh thần nhân văn, của lòng tận tụy vì trẻ em và các giá trị tiến bộ của xã hội. Trung tâm không đơn thuần là một cơ sở giáo dục-khoa học, mà còn là minh chứng sống động cho tư duy phát triển lấy con người làm trung tâm, trong đó trẻ em chính là đối tượng được ưu tiên hàng đầu. Phu nhân đánh giá cao mô hình giáo dục tại đây với không gian mở, hiện đại, cho phép thanh thiếu niên tiếp cận khoa học, công nghệ, nghệ thuật và các hoạt động sáng tạo một cách tự nhiên, gần gũi. Cách tiếp cận này thể hiện rõ triết lý giáo dục tiên tiến: kết hợp giữa học và hành, đề cao trải nghiệm thực tiễn và hướng tới sự phát triển toàn diện cả về tri thức, kỹ năng lẫn nhân cách. Bày tỏ sự xúc động trước sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và những người làm công tác giáo dục tại Trung tâm, Phu nhân Ngô Phương Ly nhấn mạnh rằng, việc chăm sóc và giáo dục trẻ em không chỉ là trách nhiệm mà còn là sứ mệnh cao cả, bởi đó chính là quá trình vun đắp nền tảng cho tương lai của mỗi quốc gia. Đầu tư cho thế hệ trẻ hôm nay chính là đặt nền móng cho sự phát triển bền vững ngày mai. QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC TOÀN DIỆN Từ những ấn tượng tại Trung tâm, Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ thêm về quan điểm giáo dục toàn diện: một nền giáo dục thành công không chỉ đào tạo ra những cá nhân xuất sắc về chuyên môn, mà còn phải hình thành những công dân có trách nhiệm xã hội, giàu lòng nhân ái và có khát vọng cống hiến. Đây cũng là những giá trị cốt lõi cần được nuôi dưỡng trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Liên hệ với Việt Nam, Phu nhân Ngô Phương Ly nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”. Những lời giản dị nhưng sâu sắc ấy đã, đang và sẽ tiếp tục là kim chỉ nam trong chính sách chăm sóc, giáo dục trẻ em của Việt Nam, với mục tiêu đảm bảo mọi trẻ em đều được phát triển trong điều kiện tốt nhất. Phu nhân Ngô Phương Ly cũng khẳng định, cả Việt Nam và Trung Quốc đều đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với việc bảo đảm quyền lợi và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Trong bối cảnh toàn cầu đang bước vào kỷ nguyên công nghệ với những bước tiến vượt bậc trong trí tuệ nhân tạo, khoa học vũ trụ và công nghệ sinh học, Phu nhân nhấn mạnh rằng, dù công nghệ có phát triển đến đâu, con người vẫn là yếu tố trung tâm. Do đó, giáo dục thế hệ trẻ cần chú trọng hơn nữa đến việc nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề, đồng thời bồi đắp lòng nhân ái và ý thức trách nhiệm xã hội. Theo Phu nhân Ngô Phương Ly, khoa học nếu tách rời đạo đức có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường. Vì vậy, bên cạnh tri thức, việc giáo dục về lòng trắc ẩn, sự sẻ chia và tinh thần cộng đồng là điều không thể thiếu. Đồng thời, trong một thế giới hội nhập sâu rộng, việc tăng cường giao lưu văn hóa, hiểu biết và tôn trọng sự khác biệt cũng chính là chìa khóa để xây dựng một môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. CHU VĂN-BÌNH GIANG Phu nhân Ngô Phương Ly thăm cơ sở giáo dục - khoa học ở Bắc Kinh Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 14/4, Phu nhân Ngô Phương Ly đến thăm Trung tâm Giao lưu Khoa học Văn hóa Thanh thiếu niên Tống Khánh Linh tại Bắc Kinh. Các học viên của Trung tâm Giao lưu Khoa học Văn hóa Thanh thiếu niên Tống Khánh Linh đã biểu diễn tiết mục Kinh kịch “Mộc Quế Anh quải soái” để chào mừng Phu nhân Ngô Phương Ly. Đặc biệt, sự tham gia của các em thiếu nhi Việt Nam trong Hành trình Đỏ tại Bắc Kinh đã góp phần tạo nên không khí giao lưu sôi động, giàu cảm xúc. Phu nhân Ngô Phương Ly tặng quà cho các học viên của Trung tâm đã biểu diễn tiết mục “Mộc Quế Anh quải soái” để chào mừng. Đội hình thiếu nhi Việt Nam tham gia Hành trình đỏ tại Bắc Kinh cũng góp mặt trong một tiết mục ẢNH: CHU VĂN CHUYỆN HÔM NAY Cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 15/4 là một minh chứng rõ nét cho sức sống mãnh liệt ấy. Gốc rễ của quan hệ Việt-Trung được gây dựng, vun đắp bởi các thế hệ lãnh đạo tiền bối, tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông. Đó là nền tảng của tình hữu nghị “vừa là đồng chí vừa là anh em”, được thử lửa, tôi luyện qua những năm tháng gian khó. Chính chiều sâu lịch sử ấy tạo nên sự ổn định và độ tin cậy hiếm có, giúp quan hệ hai nước vượt qua biến động và không ngừng phát triển. Với gốc rễ sâu xa ấy, thân cây quan hệ Việt-Trung ngày nay được củng cố bằng tầm nhìn chiến lược và sự đồng thuận ở cấp cao nhất. Những trao đổi tại hội đàm cho thấy rõ: phát triển quan hệ song phương không chỉ là lựa chọn, mà là ưu tiên hàng đầu và là định hướng lâu dài của cả hai Đảng, hai Nhà nước. Trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, việc hai bên nhấn mạnh tăng cường tin cậy chính trị, kết nối chiến lược và làm sâu sắc hợp tác toàn diện càng làm cho thân cây thêm vững vàng. Từ thân cây ấy, hai cành lớn vươn ra mạnh mẽ: hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện. Cành hữu nghị được nuôi dưỡng bằng những tiếp xúc cấp cao thường xuyên, bằng sự chân thành trong quan hệ “đồng chí, anh em” và bằng sự tôn trọng lẫn nhau, nhất là trong những vấn đề cốt lõi. Đây là yếu tố giữ cho quan hệ không chỉ bền về lợi ích, mà còn vững về tình cảm. Trong khi đó, cành hợp tác toàn diện đang ngày càng xanh tốt với sức vươn mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Từ kinh tế, thương mại, đầu tư đến quốc phòng, an ninh; từ kết nối hạ tầng chiến lược, đặc biệt là đường sắt, đến khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân, tất cả đều cho thấy mức độ gắn kết ngày càng sâu sắc, hiệu quả và thực chất. Những sáng kiến kết nối phát triển, chương trình hợp tác du lịch, thúc đẩy chuỗi cung ứng và sản xuất chung… chính là biểu hiện sinh động của quá trình “đơm hoa” trong quan hệ hai nước. Khi cành lá xanh tươi, hoa trái tất yếu sẽ hình thành. “Hoa thơm trái ngọt” của quan hệ Việt-Trung chính là những thành tựu mà người dân hai nước có thể cảm nhận rõ ràng và tận hưởng lâu dài: thương mại tăng trưởng, kết nối thuận lợi hơn, cơ hội phát triển rộng mở hơn, môi trường hòa bình, ổn định được duy trì... Không chỉ mang lại lợi ích song phương, những thành quả này còn góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển của khu vực cũng như thế giới. Tất nhiên, vẫn còn những khác biệt cần được xử lý. Nhưng điều quan trọng là hai bên đã thống nhất phương thức: kiểm soát bất đồng, giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Cách tiếp cận này cho thấy sự trưởng thành và trách nhiệm cao độ, bảo đảm cho “cây quan hệ” tiếp tục phát triển lành mạnh, bền vững. Từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai, quan hệ Việt NamTrung Quốc là một chỉnh thể hữu cơ: gốc vững-thân chắc-cành xanh-trái ngọt. Chuyến thăm Trung Quốc của lãnh đạo Việt Nam lần này không chỉ giúp củng cố lòng tin chiến lược, mà còn mở ra không gian hợp tác rộng lớn hơn trong kỷ nguyên phát triển mới. Gốc rễ vững bền là nền tảng trường tồn của tình hữu nghị ViệtTrung. Cành lá xanh tươi là biểu tượng của hợp tác toàn diện, sâu sắc và hiệu quả. Hoa thơm trái ngọt là minh chứng sống động cho lợi ích chung và tương lai cùng phát triển với tinh thần đồng tâm hiệp lực, vạn sự tất thành. Trong bài “Lịch sử nước ta” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1941 (ngay sau khi Người về nước sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài) có hai câu: “Dân ta xin nhớ chữ đồng / Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh”. Lời của Bác xưa dành cho người Việt, nay nhiều người Trung cũng thuộc và coi như lời nhắn cho mình, một nhà ngoại giao Trung Quốc tâm sự. TH.A Đồng tâm hiệp lực, vạn sự tất thành TIẾP THEO TRANG 1

5 n Thứ Năm n Ngày 16/4/2026 THỜI SỰ Sau khi xem xét tờ trình của Đảng ủy Chính phủ về giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, Bộ Chính trị kết luận, cơ bản đồng ý với đề xuất, trong đó không xác định danh mục các dự án được xem xét xử lý, tháo gỡ, chỉ xem xét những dự án đã được cơ quan thanh tra, kiểm tra có kết luận, tòa án có bản án, theo nguyên tắc đã được Bộ Chính trị đặt ra từ Kết luận số 77-KL/TW, ngày 2/5/2024. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, gắn với trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu, khẩn trương rà soát kỹ các dự án, xác định vấn đề vướng mắc cụ thể và thẩm quyền xử lý để chủ động giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết theo Kết luận số 18KL/TW, ngày 2/4/2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm rà soát không để xảy ra trường hợp còn có dự án tồn đọng nhưng không được tổng hợp, xem xét xử lý, tháo gỡ. Bộ Chính trị đồng ý nguyên tắc có cơ chế đặc thù để xử lý các sai phạm ngoài phạm vi các cơ chế đã được quy định tại Kết luận số 77-KL/TW, ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 170/2024/QH15, ngày 30/11/2024 của Quốc hội. Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chủ trì, thống nhất với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy các cơ quan tư pháp đề xuất cụ thể cơ chế, chính sách, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bảo đảm nguyên tắc nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không ảnh hưởng tới an ninh, quốc phòng, bảo đảm năng lực, điều kiện thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. Bộ Chính trị đồng ý nguyên tắc cho phép xem xét, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai và các dự án thuộc lĩnh vực khác theo hướng xem xét xử lý tháo gỡ đồng thời với quá trình xử lý trách nhiệm theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, bảo đảm không hợp pháp hóa các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại; hạn chế tối đa các khiếu kiện, nhất là đối với các dự án có yếu tố nước ngoài; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của bên thứ ba ngay tình. Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, sai phạm trước, trong và sau khi giải quyết các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, không để phát sinh sai phạm mới. TRƯỜNG PHONG Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Bộ Chính trị chỉ đạo xử lý dự án tồn đọng kéo dài Cùng tham dự chương trình có anh Từ Hiểu, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN toàn Trung Quốc. Phát biểu tại buổi làm việc, bà Đơn Quảng Tụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc (CSCEC) cho biết, CSCEC đã không ngừng tăng cường hoạt động nội địa hóa tại Việt Nam, trong đó nhân viên người Việt chiếm 55%. Nhiều đồng nghiệp Việt Nam đã trở thành lực lượng quản lý nòng cốt, ngày càng có nhiều thanh niên Việt Nam trưởng thành và phát huy năng lực tại đây. "Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục phát huy lợi thế toàn chuỗi ngành, chủ động kết nối với nhu cầu phát triển của Việt Nam, mang đến nhiều công trình chất lượng cao và thành quả hợp tác thiết thực, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế và gắn kết nhân dân hai nước", bà Đơn Quảng Tụ chia sẻ. Trao đổi tại buổi làm việc, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Với mục tiêu đó, Việt Nam xác định phát triển hạ tầng là một trong ba đột phá chiến lược để đưa đất nước trở thành quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ này. Theo anh Lâm, Việt Nam có nhu cầu cao về hạ tầng, với việc đẩy mạnh đô thị hóa. Nhu cầu về đường sắt tốc độ cao, hệ thống đường bộ cao tốc, các khu đô thị thông minh và hạ tầng số là cực kỳ lớn. Bên cạnh đó, với cơ cấu dân số vàng, lực lượng thanh niên Việt Nam đang khao khát được tiếp cận với những công nghệ xây dựng tiên tiến nhất, từ công nghệ xanh đến vật liệu mới và quản trị dự án hiện đại. Việt Nam luôn chào đón các tập đoàn có năng lực, có tâm, có tầm như CSCEC tham gia đóng góp vào sự phát triển hạ tầng, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ cho các đối tác Việt Nam. “Trong chuyến thăm lần này, với vai trò là những người làm công tác thanh niên, chúng tôi mong muốn không chỉ dừng lại ở việc tham quan, học tập kinh nghiệm quản trị của một tập đoàn đa quốc gia lớn, mà còn hy vọng mở ra những cơ hội giao lưu giữa kỹ sư trẻ, doanh nhân trẻ hai nước trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc”, anh Lâm nói. Nhấn mạnh thanh niên là lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng đất nước, anh Nguyễn Tường Lâm tin rằng, sự kết hợp giữa kinh nghiệm, công nghệ của các bạn và nhiệt huyết, tiềm năng của Việt Nam sẽ tạo nên những giá trị bền vững cho cả hai dân tộc. LƯU TRINH Trong khuôn khổ chương trình Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026 tại Trung Quốc, ngày 15/4, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam - do anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam dẫn đầu - có buổi thăm và làm việc với Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc (CSCEC). Thanh niên là lực lượng xung kích xây dựng đất nước Sáng 15/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp thứ I để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đánh giá của Hội đồng, thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng đã có chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nền nếp, thực chất, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương. Các đại biểu cho rằng, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với công tác thi đua, khen thưởng ngày càng cao. Các phong trào thi đua yêu nước phải trở thành hệ sinh thái khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, tạo động lực bứt phá, thúc đẩy phát triển đất nước của toàn xã hội... CẦN CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA TỔNG THỂ Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực của Hội đồng hoàn thiện Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030”. “Việc phát động phong trào thi đua phải gắn với quan điểm chỉ đạo, tinh thần, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đặt ra đó là đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nhưng phải bền vững và gắn với nâng cao đời sống của nhân dân”, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nêu rõ. Thủ tướng cũng nhấn mạnh mục tiêu của chương trình thi đua phải hiệu quả, thực chất, gắn với kết quả đầu ra có định lượng rõ ràng; công tác khen thưởng phải đúng, phải trúng và kịp thời. Yêu cầu tất cả các ngành, các cấp phải nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, các chỉ tiêu thi đua, Thủ tướng cho rằng không nhất thiết đưa tất cả chỉ tiêu vào phong trào thi đua mà cần gắn kết với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Thủ tướng cũng lưu ý, để phong trào thi đua tạo được đột phá, cần thống nhất nhận thức, tư duy và hành động trong toàn hệ thống chính trị. Nhiệm vụ thi đua phải khơi dậy được niềm tin và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như mọi tầng lớp nhân dân. Thủ tướng giao Bộ Nội vụ rà soát lại các phong trào hiện có để tránh trùng lắp về nội dung và tên gọi. Cần có một chương trình thi đua tổng thể, ngắn gọn, có tính đại diện cao để tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Bên cạnh đó, năm nay được xác định là năm hướng về cơ sở, cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là cấp xã, phường. LUÂN DŨNG Chương trình thi đua phải hướng về cơ sở Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, mục tiêu của chương trình thi đua phải hiệu quả, thực chất, gắn với kết quả đầu ra có định lượng rõ ràng; công tác khen thưởng phải đúng, phải trúng và kịp thời. Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận phiên họp ẢNH: VGP Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc Chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua hướng về cơ sở, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tăng cường cải cách hành chính, tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính để giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng chỉ rõ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc xử lý các vấn đề tồn đọng, ách tắc tại địa phương và đơn vị mình quản lý.

6 n Thứ Năm n Ngày 16/4/2026 KHOA GIÁO CỞI BỎ CHIẾC ÁO “NGHIÊN CỨU NHÀ NGHÈO” Từ trước đến nay, tại Việt Nam, con đường chinh phục học vị tiến sĩ thường được ví như một cuộc "khổ hạnh". Hình ảnh những nghiên cứu sinh (NCS) sáng lên giảng đường, chiều tất tả đi làm, tối muộn lại vùi mình trong phòng thí nghiệm để tiết kiệm từng đồng chi phí đã trở nên quá quen thuộc. Áp lực "cơm áo gạo tiền" không chỉ làm bào mòn sức sáng tạo mà còn là nguyên nhân chính khiến nhiều công trình nghiên cứu bị kéo dài thời gian, hoặc tệ hơn không đạt được hàm lượng khoa học như kì vọng. Trong khi đó, ở các cường quốc về khoa học như Mỹ, Đức hay Nhật Bản, nghiên cứu sinh được coi là một công việc toàn thời gian. Họ được trả lương, được đóng bảo hiểm và hưởng các chế độ đãi ngộ như một nhân viên nghiên cứu chính thức. Chính sự khác biệt này đã tạo ra một làn sóng "chảy máu chất xám" âm thầm nhưng mạnh mẽ suốt nhiều thập kỉ qua khi những bộ óc ưu tú nhất của Việt Nam đều tìm cách ra nước ngoài để được "nuôi" làm khoa học. Từ năm 2025 - 2026, các đại học hàng đầu Việt Nam bắt đầu thực hiện những chính sách đột phá, trực tiếp gỡ bỏ "nút thắt" tài chính cho người học. Việc "trả lương cho người đi học" đã trở thành hiện thực, đánh dấu sự chuyển mình từ tư duy đào tạo thu học phí sang đầu tư cho nhân tài. Đi đầu trong làn sóng này là Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) khi triển khai miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí 7 triệu đồng/tháng cho NCS từ đầu năm 2025. Tiếp nối tinh thần đó, từ năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội gây bất ngờ khi công bố miễn toàn bộ học phí cho tất cả 145 chỉ tiêu NCS. PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ, chính sách này không chỉ đơn thuần hỗ trợ tài chính mà là sự cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ. "Chúng tôi muốn tạo điều kiện để nghiên cứu sinh toàn tâm toàn ý cho công việc chuyên môn, đúng theo mô hình phổ biến tại các ĐH hàng đầu thế giới", ông Điền nhấn mạnh. Tại khu vực phía Nam, ĐH Quốc gia TPHCM cũng công bố chính sách miễn học phí và cấp học bổng toàn phần cho 100% NCS thông qua mô hình trợ giảng và trợ lí nghiên cứu. Đáng chú ý, tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM), mô hình đào tạo tiến sĩ gắn với vị trí việc làm lần đầu tiên được thực hiện. Ứng viên trúng tuyển sẽ đảm nhận vị trí nghiên cứu viên, hưởng lương và các chế độ bảo hiểm như một người lao động thực thụ trong 3 năm. Tại ĐH Kinh tế TPHCM, thực tập sinh sau tiến sĩ được xem là nhân sự làm việc toàn thời gian, được cấp chỗ ở miễn phí và nhận sinh hoạt phí hàng tháng tương đương 2 lần mức lương tối thiểu vùng I. Tuy nhiên, quyền lợi đi đôi với trách nhiệm. Các tiêu chuẩn đầu vào tại ĐH Bách khoa Hà Nội hay các trường thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM đều rất khắt khe. Ứng viên phải có nền tảng học thuật xuất sắc, khả năng ngoại ngữ tốt (tương đương Bậc 4 khung VSTEP) và đặc biệt là năng lực nghiên cứu thực thụ qua các bài báo đã công bố. Chuyên gia nhận định, đây là sự đánh đổi công bằng. Nhà trường đầu tư, nghiên cứu phải chứng minh xứng đáng. Các tiêu chí này không phải rào cản, mà là sự đảm bảo rằng nguồn lực của xã hội được đặt đúng chỗ. Từ góc nhìn doanh nghiệp, TS Đỗ Đức Dũng, Giám đốc bộ phận giải pháp phần mềm Samsung R&D Center Việt Nam, nhận định sinh viên Việt Nam có năng lực tự học rất tốt nhưng vẫn còn "khoảng trống" về nghiên cứu chuyên sâu. "Chúng tôi không chỉ cần cử nhân giỏi, mà cần đội ngũ tiến sĩ có khả năng dẫn dắt các dự án công nghệ phức tạp. Việc các trường đại học tập trung đào tạo tiến sĩ chất lượng cao ngay trong nước là bước đi đúng đắn để lấp đầy khoảng trống nhân lực cấp cao mà bấy lâu nay chúng ta vẫn phụ thuộc vào nguồn đào tạo từ nước ngoài", TS Dũng phân tích. ĐỊA PHƯƠNG CÙNG VÀO CUỘC Không chỉ các trường đại học, các địa phương cũng bắt đầu tham gia vào "sân chơi" đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao này. Thay vì chỉ "trải thảm đỏ" mời những người đã có bằng tiến sĩ về làm việc, TP Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh từ gốc. Cụ thể, thành phố đề xuất cấp học bổng 15 triệu đồng/tháng và hỗ trợ chi phí công bố quốc tế lên đến 50 triệu đồng/năm cho mỗi NCS. Đây là một bước đi táo bạo, cho thấy tầm nhìn của lãnh đạo thành phố trong việc xây dựng đội ngũ trí thức kế cận cho các bài toán phát triển đô thị bền vững, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Sự cộng hưởng giữa chính sách của Nhà nước, sự tiên phong của các đại học và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp đang tạo nên một "hệ sinh thái" nghiên cứu tiềm năng. Những con số như mục tiêu tuyển 145 NCS của ĐH Bách khoa Hà Nội hay kế hoạch bổ sung 1.500 giảng viên trình độ tiến sĩ của ĐHQG TPHCM đến năm 2030 cho thấy một tương lai lạc quan. Để chính sách "trả lương cho NCS" thực sự phát huy hiệu quả, các ĐH Việt Nam đang ráo riết hiện đại hóa hệ sinh thái học thuật. Tại ĐH Bách khoa Hà Nội, PGS Nguyễn Phong Điền cho biết, mỗi NCS sau khi trúng tuyển sẽ được sinh hoạt tại các phòng thí nghiệm (lab) chuyên sâu dưới sự dẫn dắt của các giáo sư đầu ngành. Nhà trường cũng đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp để đưa các bài toán thực tế vào luận án, giúp nghiên cứu không còn là những con chữ "nằm trên giấy" mà trở thành sản phẩm có giá trị thương mại hóa cao. ĐH Kinh tế TPHCM đi theo một hướng tiếp cận khác khi hỗ trợ cả chỗ ở miễn phí cho NCS cư trú ngoài TPHCM và đảm bảo kinh phí nghiên cứu tương đương với viên chức của trường. Những nỗ lực này nhằm mục tiêu tối thượng: biến đại học thành một "thánh đường" khoa học, nơi nhân tài được trọng dụng và bảo đảm điều kiện sống để thăng hoa trong ý tưởng. Khi những lo toan về "cơm áo gạo tiền" được cởi bỏ, các nhà khoa học trẻ sẽ có thêm động lực để dấn thân. Việc được trả lương để đi học tiến sĩ không chỉ là một chính sách nhân văn, mà còn là lời khẳng định: Việt Nam đang thực sự đầu tư vào chất xám để tạo ra những giá trị đột phá cho xã hội, đưa trí tuệ Việt vươn tầm thế giới từ chính những phòng thí nghiệm trong nước. NGHIÊM HUÊ Lần đầu tiên tại Việt Nam, nghiên cứu sinh tiến sĩ không chỉ được miễn học phí mà còn được trả lương để làm khoa học. Bước đi mang tính đột phá này từ các đại học (ĐH) lớn được kì vọng sẽ chấm dứt tình trạng nghiên cứu sinh phải vừa học vừa mưu sinh. Đi học tiến sĩ được trả lương là một bước đi tất yếu nếu Việt Nam muốn xây dựng một nền kinh tế tri thức thực thụ. Tuy nhiên, để chính sách này bền vững, cần sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa nhà trường và doanh nghiệp, để mỗi luận án tiến sĩ không chỉ nằm trên kệ sách mà phải trở thành những giải pháp hữu ích cho các bài toán thực tiễn của đất nước. Đi học tiến sĩ được trả lương Nghiên cứu sinh nhận bằng tiến sĩ ẢNH: ĐHBKHN Hơn 2.300 chỉ tiêu vào lớp 10 trường chuyên ở TPHCM Bốn trường THPT chuyên tại TPHCM tiếp tục tổ chức tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc trong năm nay, với tổng chỉ tiêu dự kiến hơn 2.300 học sinh, tăng 105 em so với năm trước. Cô Nguyễn Thị Bé Hiền - Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong cho biết, nhà trường dự kiến tuyển 805 học sinh vào lớp 10, giữ ổn định như các năm trước. Đây cũng là trường có quy mô tuyển sinh lớn nhất tại TPHCM. Tương tự, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa không thay đổi chỉ tiêu, dự kiến tuyển 525 học sinh. Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực Bình Dương) dự kiến mở thêm lớp chuyên tiếng Nhật với 35 học sinh, nâng tổng chỉ tiêu tuyển sinh lên 455 em. Trong khi đó, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu) tăng thêm 70 chỉ tiêu do mở các lớp chuyên Lịch sử và Địa lý, nâng tổng số học sinh tuyển mới lên 525 em. Chỉ tiêu tuyển sinh vào 4 trường chuyên cụ thể như sau: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM dự kiến diễn ra vào ngày 1 và 2/6. Học sinh đăng ký nguyện vọng theo hình thức trực tuyến trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 28/4. Trước đây, TPHCM chỉ có hai trường chuyên nổi bật là Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Sau khi điều chỉnh địa giới, thành phố bổ sung thêm Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Bình Dương cũ) và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Ngoài ra, TPHCM còn có Trường Phổ thông Năng khiếu trực thuộc Đại học Quốc gia TPHCM. Hằng năm, trường tổ chức kỳ thi riêng tuyển chọn học sinh vào lớp 10 với sức hút lớn. Từ năm 2026, TPHCM sẽ tổ chức tuyển sinh lớp 10 chuyên tại các trường này với phạm vi toàn quốc, tạo cơ hội cho học sinh các tỉnh, thành khác tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng cao tại TPHCM. ANH NHÀN Học sinh thi vào lớp 10 tại TPHCM Bốn trường THPT chuyên tại TPHCM và khu vực lân cận dự kiến tuyển hơn 2.300 học sinh lớp 10 trên phạm vi toàn quốc, tăng 105 chỉ tiêu so với năm học trước.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==