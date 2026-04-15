Báo Tiền Phong số 105

TRANG 4-5-6-7 Sáng 14/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4 ẢNH: TTXVN CHUYỆN HÔM NAY Hương đượm lửa nồng XEM TIẾP TRANG 3 n THÁI AN “Một nhà sum họp trúc mai / Càng sâu nghĩa bể càng dài tình sông / Hương càng đượm lửa càng nồng / Càng sôi vẻ ngọc càng lồng màu sen”. TRANG 8-9 TRANG 12-13 TRANG 8-9 Sê Sáp dưới bóng Phou Luang Tăng tốc mời gọi nhân tài khoa học công nghệ GIẢI MÃ NHẠC AI: Cơn sốt hay bước ngoặt cảm xúc? THỨ TƯ 15/4/2026 Số 105 0977.456.112 Nâng tầm kết nối chiến lược TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM CẤP NHÀ NƯỚC ĐẾN TRUNG QUỐC TRANG 2-3-4

2 n Thứ Tư n Ngày 15/4/2026 THỜI SỰ …“Để quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đạt được những thành quả toàn diện, thực chất như ngày hôm nay, yếu tố quan trọng hàng đầu là sự chân thành, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; sự chung tay, vào cuộc quyết liệt, sự ủng hộ mạnh mẽ, nỗ lực bền bỉ của các ban, bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam hết sức trân trọng tình cảm hữu nghị, tâm huyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đối với từng bước phát triển của quan hệ Việt - Trung trong những năm qua. Thế giới đang trải qua những biến chuyển mang tính thời đại rất sâu sắc, tạo ra cả cơ hội và thách thức lớn. Việt Nam bước vào giai đoạn triển khai Nghị quyết Đại hội XIV với hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị Việt Nam cũng xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính cho phát triển nhanh và bền vững. Về phía Trung Quốc, năm 2026 mở đầu cho thời kỳ thực hiện Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 với trọng tâm phát triển chất lượng cao, tự cường khoa học - công nghệ, chuyển đổi xanh và mở cửa ở trình độ cao hơn. Chính từ yêu cầu mới của thời đại và từ những nhiệm vụ phát triển mới của mỗi nước, theo tôi, hai bên cần cùng tập trung làm tốt bốn việc lớn. Trước hết, cần tiếp tục củng cố nền tảng chính trị của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ngày càng vững chắc hơn. Định hướng chiến lược của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước có vai trò quyết định đối với sự phát triển ổn định, lành mạnh của quan hệ song phương. Vì vậy, cần tiếp tục duy trì thường xuyên trao đổi cấp cao, tăng cường chia sẻ chiến lược, phát huy tốt vai trò của các cơ chế hiện có, đồng thời triển khai hiệu quả hơn hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội/Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc/Chính hiệp, cũng như giữa các ngành, các cấp. Quan hệ càng có tin cậy chiến lược sâu thì càng có điều kiện để mở rộng hợp tác thực chất và xử lý tốt hơn những vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Thứ hai, cần tạo bước chuyển mạnh hơn trong hợp tác thực chất, lấy kết quả cụ thể làm thước đo. Trong giai đoạn tới, hợp tác giữa hai nước cần chuyển mạnh từ “tăng quy mô” sang “nâng chất lượng”; từ mở rộng giao thương sang kết nối sâu hơn giữa các chiến lược phát triển, các hành lang kinh tế, các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng và hạ tầng chiến lược. Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc đẩy nhanh triển khai các dự án kết nối đường sắt, đường bộ cao tốc, hạ tầng thương mại biên giới (logistics, cửa khẩu thông minh...); thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, lành mạnh và bền vững hơn; tạo điều kiện để đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam ngày càng tập trung hơn vào những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên và Trung Quốc có thế mạnh. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần trở thành điểm nhấn mới của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Việt Nam đang đặt lĩnh vực này vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển đất nước; Trung Quốc cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ phát triển chất lượng cao, tự cường khoa học - công nghệ và các lực lượng sản xuất mới. Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này vừa có ý nghĩa phát triển kinh tế, vừa có ý nghĩa chiến lược đối với năng lực tự chủ của mỗi quốc gia. Thứ ba, cần làm sâu sắc hơn nữa nền tảng xã hội của quan hệ hai nước. Quan hệ giữa hai quốc gia chỉ thực sự bền vững khi được nuôi dưỡng, bồi đắp trong lòng nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ. Vì vậy, cần tiếp tục phát huy kết quả của Năm Giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025; tạo bước đột phá thực sự trong phát triển, hợp tác du lịch 2026 - 2027, mở rộng hơn giao lưu thanh niên, giáo dục, du lịch, văn hoá, báo chí, địa phương; khai thác hiệu quả hơn những “địa chỉ đỏ” của lịch sử cách mạng hai nước để giáo dục truyền thống và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Tôi mong rằng ngày càng có nhiều sinh viên, nhà khoa học trẻ, doanh nhân trẻ hai nước đến với nhau trong các chương trình học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp và trao đổi thực tiễn, bởi chính họ sẽ viết tiếp chương mới của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thế kỷ XXI. Thứ tư, cùng với mở rộng hợp tác, hai bên cần tiếp tục giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, kiểm soát tốt bất đồng và xử lý thỏa đáng những vấn đề còn tồn tại. Trong quan hệ giữa hai nước láng giềng, giá trị của quan hệ tốt đẹp không chỉ thể hiện ở những lĩnh vực hợp tác thuận lợi, mà còn thể hiện ở năng lực cùng nhau xử lý khác biệt bằng đối thoại, kiềm chế, tôn trọng lẫn nhau và trách nhiệm với tổng thể quan hệ hai nước. Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc kiên trì giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở nhận thức chung cấp cao, luật pháp quốc tế và lợi ích chính đáng của mỗi bên; đồng thời tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14-17/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết tựa đề “Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới” đăng trên Nhân dân nhật báo của Trung Quốc. Báo Tiền Phong trân trọng trích đăng bài viết này (xem toàn văn trên tienphong.vn). TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM Chiều 14/4 tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh ẢNH: TTXVN Chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ngày 14/4 rời Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14-17/4. Tham gia Đoàn có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành Ủy Hà Nội; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Phạm Thanh Bình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Đây là chuyến thăm cấ p Nhà nướ c đầu tiên của Tổ ng Bí thư-Chủ tịch nướ c Tô Lâm trên cương vị lã nh đạ o cao nhấ t củ a Đả ng và Nhà nướ c, diễ n ra đú ng mộ t năm sau chuyế n thăm cấp Nhà nước đến Việ t Nam củ a Tổ ng Bí thưChủ tịch nướ c Tậ p Cậ n Bình (từ ngày 14 - 15/4/2025), đồng thời là lầ n thứ ba trong thời gian ngắn chưa đầ y hai năm, hai lã nh đạ o cao nhấ t củ a hai Đảng, hai nước thăm song phương.

3 n Thứ Tư n Ngày 15/4/2026 THỜI SỰ THĂM CẤP NHÀ NƯỚC ĐẾN TRUNG QUỐC Tháp tùng đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Nghê Nhạc Phong - người trực tiếp giới thiệu quy hoạch tổng thể khu khởi động và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, phát triển Khu mới Hùng An. Được thành lập tháng 4/2017, Hùng An được Trung Quốc xác định là một lựa chọn chiến lược mang ý nghĩa lịch sử của Trung ương Đảng, có tầm vóc quốc gia, tiếp nối các mô hình như Đặc khu Thâm Quyến và Khu mới Phố Đông. Khu mới Hùng An có diện tích khoảng 1.770 km2, thuộc địa phận tỉnh Hà Bắc, nằm trong tam giác phát triển “Bắc Kinh-Thiên TânHà Bắc”, cách trung tâm thủ đô Bắc Kinh khoảng 110 km về phía Tây Nam. Theo số liệu năm 2025, dân số khu vực này đạt khoảng 1,4 triệu người. Việc xây dựng Hùng An nhằm hình thành một cực tăng trưởng mới cho khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, đồng thời hướng tới mô hình đô thị kiểu mẫu với các định hướng: phát triển xanh và sinh thái, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm phát triển hài hòa và đóng vai trò tiên phong trong mở cửa, hội nhập. Sau 9 năm triển khai, Hùng An đã chuyển từ giai đoạn xây dựng nền tảng sang phát triển chất lượng cao. Đến nay, hơn 400 chi nhánh của các tập đoàn nhà nước Trung ương đã chuyển về đây; bốn trường đại học lớn đã đưa vào vận hành các cơ sở mới. Một số bệnh viện cũng đã đi vào hoạt động, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao. Tính đến cuối năm 2025, khoảng 169.000 người dân đã chuyển đến sinh sống tại khu vực này. Hùng An đã từng bước hoàn thiện mô hình đô thị “ba tầng”, bao gồm hệ thống vận hành trên mặt đất, hạ tầng ngầm và nền tảng dịch vụ đám mây. Hơn 200 km đường số đã được xây dựng, cho phép thử nghiệm xe tự lái thương mại, tích hợp công nghệ 5G, radar và hệ thống tín hiệu giao thông thông minh. Tính đến tháng 3/2026, Khu Khoa học công nghệ Trung Quan Thôn Hùng An thu hút hơn 260 doanh nghiệp công nghệ cao. BÌNH GIANG Hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm sau khi Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước. Điều này cho thấy tầm quan trọng to lớn dành cho việc phát triển quan hệ giữa hai Đảng và hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại chuyến thăm rất thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Việt Nam vào tháng 4/2025, mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ song phương với khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. “Trung Quốc hy vọng rằng thông qua chuyến thăm, hai nước sẽ phát huy tình hữu nghị truyền thống, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, cùng nhau thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa trên thế giới, cùng duy trì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực và thế giới”, bà Mao nói. Bài viết của Reuters cũng nhấn mạnh thời điểm diễn ra chuyến thăm, ngay sau khi Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước. Bài viết còn nhấn mạnh ý nghĩa lớn về kinh tế của chuyến công du. Bài viết đánh giá quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng gần gũi, đạt được những đột phá hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kết nối đường sắt, phát triển các đặc khu kinh tế, công nghệ viễn thông… Khi thương mại - đầu tư là trụ cột của quan hệ song phương, hai bên dự kiến sẽ ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. THU LOAN CHUYỆN HÔM NAY Một nhà ngoại giao Trung Quốc đã say sưa đọc “Truyện Kiều” bằng tiếng Việt và nói với tôi rằng, nếu có dịp được gặp mặt Tổng Bí thư Tô Lâm (thời điểm ấy Tổng Bí thư Tô Lâm chưa đảm nhận thêm trọng trách Chủ tịch nước), thì sẽ xin ngâm 4 câu thơ này của Nguyễn Du - đại thi hào Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. Nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện đôi năm trước, thấy rõ hơn rằng bói Kiều dù mang màu sắc tâm linh, không phải là dự đoán mang tính khoa học, nhưng nhiều lúc mang tính thực tế cao, trở thành một nét văn hóa thú vị, thể hiện sự gắn bó sâu sắc của người đọc với “Truyện Kiều” thông qua khả năng cảm thụ, liên tưởng tinh tế, không chỉ ở tầm quốc gia mà còn quốc tế. Nếu bói Kiều là dùng “Truyện Kiều” để xem vận, thì lẩy Kiều là dùng “Truyện Kiều” để ứng xử, nói chuyện một cách văn hoa, tinh tế. Trích một hoặc vài câu thơ trong “Truyện Kiều” để diễn đạt một ý mới, hoặc bộc lộ cảm xúc; điểm hay là câu thơ được “lẩy” ra rất khớp với hoàn cảnh, nghe tự nhiên như lời nói thường ngày, nhưng lại mang chiều sâu văn hóa, tư tưởng đúc kết cả trăm năm. “Một nhà sum họp trúc mai / Càng sâu nghĩa bể càng dài tình sông / Hương càng đượm lửa càng nồng / Càng sôi vẻ ngọc càng lồng màu sen”. Theo ý bói Kiều, lẩy Kiều, một nhà ở đây chính là hàng xóm, láng giềng Việt Nam-Trung Quốc vừa là đồng chí vừa là anh em, chung lưng đấu cật xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Trúc, mai chính là cây đẹp, hoa xinh của Việt Nam cũng như Trung Quốc, cũng chỉ quân tử, mỹ nhân. Tình nghĩa, tình cảm hai bên sâu như biển, dài như sông, trong khi người dân hai nước dùng chung nguồn nước sông Hồng, sông Mekong đổ ra Biển Đông; quan hệ song phương được củng cố, phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Khi lửa nhiệt huyết, lửa hợp tác càng nóng, hương thơm (kết quả) càng nhiều, càng bay xa. Trong khi đó, sen được coi là quốc hoa của Việt Nam, còn ngọc là một trong những vật thể tinh túy của Trung Quốc. Ngọc kề ngọc, ánh lên càng trong; hương gặp gió, lan xa càng dịu. Những điều tinh túy, tinh hoa, thế mạnh của mỗi nước không cạnh tranh, không lấn lướt, không làm lu mờ mà bổ sung cho nhau, âm thầm tôn nhau sáng rỡ lên, như gấm thêu hoa, điểm vào nhau mà thành tuyệt sắc, tựa hai mảnh ghép vừa vặn, đặt cạnh nhau mà trở nên hoàn hảo. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ từng nói với tôi: Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông là giai đoạn vàng lần thứ nhất. Quan hệ Việt-Trung dưới thời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là giai đoạn vàng lần thứ hai. Có thể nói, ngày nay, điều kiện lịch sử, cấu trúc lợi ích, môi trường khu vực và quốc tế đã thay đổi sâu sắc, nhưng quan hệ Việt-Trung vẫn trong giai đoạn ổn định và hợp tác cấp độ cao, là sự kết hợp giữa hữu nghị truyền thống, tin cậy chính trị, hợp tác toàn diện sâu rộng, cùng phát triển trên cơ sở kiểm soát tốt khác biệt, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới. Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tạo thêm động lực cho sự kết hợp nhuần nhuyễn ấy đem lại nhiều lợi ích thiết thực và đóng góp tích cực hơn nữa. Động lực ấy có thể sẽ được cụ thể hóa bằng hàng chục văn kiện như hợp tác giữa hai Đảng, hợp tác giáo dục nghề nghiệp, hợp tác hải quan, xuất khẩu nông sản, nghiên cứu chung về khoa học-công nghệ, hợp tác công nghệ thông tin-truyền thông và chuyển đổi số, hợp tác chuỗi cung ứng, phát triển đường sắt… Thật đúng là “Một lời đã biết đến ta / Muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau”. TH.A Hương đượm lửa nồng TIẾP THEO TRANG 1 Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với ý chí và khát vọng rất lớn. Chúng tôi hiểu rõ rằng muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải giữ vững môi trường hòa bình; muốn thực hiện thành công các mục tiêu đến năm 2030 và 2045 thì phải phát huy cao nhất nội lực, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế hiệu quả trên cơ sở độc lập, tự chủ. Trong toàn bộ định hướng đó, quan hệ với Trung Quốc luôn được Việt Nam xác định là một ưu tiên chiến lược. Điều này xuất phát từ sự gần gũi về địa lý, sự gắn bó của lịch sử, có nhiều nét tương đồng về văn hoá, lợi ích đan xen ngày càng sâu về phát triển, và từ trách nhiệm chung của hai nước đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình, nhân dân Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15, đạt thêm nhiều thành tựu mới trong công cuộc hiện đại hóa đất nước. Việt Nam luôn coi sự phát triển ổn định, chất lượng cao của Trung Quốc là nhân tố quan trọng đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực, đồng thời là cơ hội cho các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Tôi cũng tin tưởng rằng, với nền tảng hữu nghị do các thế hệ tiền bối hai nước dày công vun đắp, với nhận thức chung cấp cao đã được xác lập, với quyết tâm của các cấp, các ngành, các địa phương và với sự đồng hành của Nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc nhất định sẽ tiếp tục phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững lâu dài, mang lại lợi ích thiết thực hơn cho hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, đóng góp tích cực hơn cho hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Chuyến thăm lần này của tôi tới Trung Quốc diễn ra với tinh thần đó, với kỳ vọng đó, và với mong muốn cùng các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc tiếp tục mở ra một không gian phát triển mới, nâng tầm kết nối chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới”. T.P Khảo sát Khu mới Hùng An Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm thăm khu vực xây dựng Khu khởi động của Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc ẢNH: TTXVN Ngày 14/4, ngay sau khi hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Bắc Kinh, Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến tìm hiểu thực tế công tác quy hoạch và khảo sát tại Khu mới Hùng An, tỉnh Hà Bắc. Báo chí quốc tế viết về chuyến thăm

4 n Thứ Tư n Ngày 15/4/2026 KINH TẾ Theo Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh, lũy kế đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh thu hút hơn 1.550 dự án đầu tư từ các đối tác Trung Quốc còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt trên 11,1 tỷ USD. Dù xếp thứ 3 về quy mô vốn sau Hàn Quốc và Singapore, Trung Quốc lại đứng đầu về số dự án trong tổng số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Bắc Ninh. Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, hiện có 755 dự án của doanh nghiệp Trung Quốc còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 10 tỷ USD. Những con số trên không chỉ phản ánh quy mô đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có nguồn gốc Trung Quốc ngày càng mở rộng, mà còn cho thấy vai trò quan trọng của dòng vốn này trong cơ cấu đầu tư của tỉnh Bắc Ninh. Không chỉ dừng lại ở số lượng, chất lượng các dự án cũng đang có sự chuyển biến tích cực. Bắc Ninh chủ động tiếp cận và thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, điện tử, viễn thông và dữ liệu. Nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc đã hiện diện và mở rộng sản xuất tại địa phương, tiêu biểu như Goertek, Luxshare… góp phần đưa Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện tử lớn của cả nước. Đáng chú ý, theo thông tin từ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, một tập đoàn Trung Quốc đang có kế hoạch tăng vốn đầu tư, mở rộng quy mô để đầu tư xây dựng nhà máy trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử, chế tạo… công nghệ cao tại Bắc Ninh. Nếu được triển khai, đây sẽ là bước tiến quan trọng trong chiến lược thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của tỉnh này. Cùng với việc thu hút đầu tư, Bắc Ninh cũng chú trọng cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định hoạt động lâu dài. Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã yên tâm mở rộng quy mô tại đây, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Đơn cử như Công ty TNHH Luxshare-ICT hiện có 4 nhà máy tại Bắc Ninh với hơn 45.000 lao động, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện tử. Mức thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 9 triệu đồng/tháng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống người dân. Đáng chú ý, Bắc Ninh cũng đang nghiên cứu phương án xã hội hóa đầu tư hạ tầng ngoài khu công nghiệp như đầu tư xây dựng thêm cầu vượt tại khu công nghiệp, kết hợp với kế hoạch mở rộng các tuyến cao tốc liên quan. Dự kiến, các dự án này sẽ được khởi công vào cuối năm nay. NGUYỄN THẮNG Với hơn 1.550 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký vượt 11,1 tỷ USD, các nhà đầu tư Trung Quốc đang dẫn đầu về số dự án tại Bắc Ninh, trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng công nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như điện tử, bán dẫn và viễn thông. Theo kế hoạch, tỉnh Bắc Ninh sẽ bố trí hơn 2.000 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng khu vực này, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và đi lại ngày càng tăng của công nhân. Đây được xem là bước đi chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ chân và thu hút thêm các nhà đầu tư lớn. Trung Quốc dẫn đầu số dự án tại Bắc Ninh ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI LỚN NHẤT CỦA VIỆT NAM Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong mấy năm trở lại đây, quan hệ thương mại giữa hai nước liên tục tăng mạnh. Nếu năm 2023, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 171,9 tỷ USD thì sang năm 2024, kim ngạch lần đầu tiên vượt mốc 200 tỷ USD, đạt khoảng 205 tỷ USD. Đến năm 2025, con số này vọt lên khoảng 256,4 tỷ USD, tăng gần 25% và đưa Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, đồng thời Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Trong cơ cấu thương mại, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc năm ngoái đạt khoảng 70 tỷ USD, trong khi nhập khẩu lên tới gần 186 tỷ USD. Đáng chú ý, cấu trúc hàng hóa đang có sự chuyển dịch tích cực. Việt Nam vẫn duy trì thế mạnh với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản như sầu riêng, thanh long, chuối, cao su, sắn và sản phẩm từ sắn…và ngày càng thâm nhập sâu vào hệ thống bán lẻ, siêu thị của thị trường Trung Quốc với các tiêu chuẩn cao hơn. Cùng với đó, tỷ trọng xuất khẩu của các mặt hàng công nghiệp chế biến như điện tử, máy móc, linh kiện đang gia tăng cho thấy sự nâng cấp rõ rệt trong chuỗi giá trị sản phẩm của Việt Nam sang thị trường 1,4 tỷ dân. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ Trung Quốc tập trung chủ yếu vào máy móc, thiết bị, linh kiện và nguyên phụ liệu, hàng hóa đầu vào then chốt cho sản xuất công nghiệp. Đây chính là nền tảng giúp các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như điện tử, dệt may, cơ khí duy trì năng lực cạnh tranh toàn cầu. Song song với thương mại, dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc đang trở thành điểm nhấn mới và là yếu tố tạo ra “chương mới” trong quan hệ kinh tế hai nước. Theo số liệu từ Bộ Tài chính, vốn đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng liên tục, đạt gần 6 tỷ USD năm 2025, tăng hơn 33% và vươn lên đứng thứ hai trong các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đặc biệt, nếu trước đây dòng vốn chủ yếu tập trung vào các ngành thâm dụng lao động, thì hiện nay đang dịch chuyển mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp nền tảng. Hàng loạt “đại bàng” Trung Quốc đã hiện diện tại Việt Nam với các dự án quy mô lớn. Những doanh nghiệp như Foxconn, Luxshare-ICT, Pegatron, Goertek hay Compal đã đầu tư hàng tỷ USD vào lĩnh vực điện tử. Riêng Luxshare-ICT đã đầu tư hơn 1,8 tỷ USD và coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất trọng yếu trong mạng lưới toàn cầu. Hãng xe điện BYD cũng đã triển khai dự án sản xuất pin quy mô khoảng 130 triệu USD tại Huế, mở ra hướng hợp tác mới trong lĩnh vực xe điện và năng lượng sạch. Cùng với đó, các dự án sản xuất linh kiện, vật liệu, sợi, lốp xe… với quy mô từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD liên tục được mở rộng cho thấy, Việt Nam đang trở thành điểm đến quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh dịch chuyển sản xuất toàn cầu. ĐẨY MẠNH HỢP TÁC LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ CAO Bước sang năm nay, dù vốn đầu tư trong 3 tháng đầu năm đạt khoảng 828 triệu USD và có dấu hiệu chững lại nhưng triển vọng hợp tác vẫn được đánh giá rất tích cực. Các lĩnh vực mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, xe điện và năng lượng xanh đang nổi lên như những trụ cột hợp tác tiềm năng, có thể tạo ra bước nhảy vọt trong thời gian tới. Một điểm đáng chú ý khác là sự gia tăng kết nối hạ tầng và logistics, yếu tố đang trực tiếp nâng chất lượng hợp tác kinh tế. Hai bên đang thúc đẩy mạnh mẽ các dự án kết nối đường sắt liên vận, đặc biệt là các tuyến từ Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Đồng Đăng - Hà Nội - Hải Phòng, hướng tới kết nối sâu hơn với mạng lưới đường sắt Trung Quốc. Việc phát triển cửa khẩu thông minh, số hóa thủ tục hải quan và xây dựng các hành lang kinh tế xuyên biên giới đang giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá, hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đang duy trì đà tăng trưởng mạnh, quy mô liên tục được mở rộng, trong khi cơ cấu hàng hóa giữa hai nền kinh tế mang tính bổ trợ cao, tạo điều kiện để thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, cách tiếp cận thị trường Trung Quốc cần được điều chỉnh mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Đây không còn là thị trường “dễ tính” như trước, mà ngày càng siết chặt tiêu chuẩn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần phải nhanh chóng cập nhật các xu hướng tiêu dùng mới của thị trường, từ đó tái cơ cấu sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn. XUÂN PHONG Thương mại Việt - Trung tăng tốc kỷ lục Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam - Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô thương mại liên tục lập kỷ lục, dòng vốn đầu tư gia tăng mạnh và chuỗi cung ứng ngày càng gắn kết. Sầu riêng trở thành mặt hàng xuất khẩu tỷ USD từ sau khi Việt Nam ký Nghị định thư với Trung Quốc Trong thu hút dòng vốn từ Trung Quốc, Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc chuyển dịch đầu tư từ các lĩnh vực truyền thống như dệt may, da giày, lắp ráp sang các ngành công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, bao gồm trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh và kinh tế số. Một doanh nghiệp Trung Quốc đang đầu tư, sản xuất trong khu công nghiệp ở tỉnh Bắc Ninh ẢNH: NGUYỄN THẮNG

5 n Thứ Tư n Ngày 15/4/2026 XÃ HỘI KẾT NỐI CUNG - CẦU LAO ĐỘNG TRÊN TOÀN QUỐC Phát biểu tại lễ khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, việc đưa vào vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia là “một dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa, chuyển đổi số lĩnh vực lao động - việc làm”, được triển khai trên nền tảng các nghị quyết lớn về khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, từ tháng 5/2025, quá trình xây dựng sàn rất bài bản, kiểm thử chặt chẽ về kỹ thuật, an toàn thông tin và khả năng vận hành. Đến nay, hệ thống đã đáp ứng tốt các yêu cầu về kết nối, liên thông dữ liệu, bảo đảm tuyệt đối an toàn và an ninh thông tin. “Đây không chỉ là một nền tảng công nghệ, mà còn là hạ tầng số có ý nghĩa nền tảng đối với thị trường lao động. Sàn giao dịch việc làm quốc gia là hạ tầng số quan trọng, bảo đảm thị trường lao động vận hành thông suốt, minh bạch, đúng theo cơ chế thị trường, kết nối cung - cầu”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định. Cũng theo Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước tiến mới về hạ tầng công nghệ, mà xa hơn, đó là minh chứng sinh động cho tư duy kiến tạo và tinh thần hành động quyết liệt của toàn ngành Nội vụ trong công cuộc chuyển đổi số. Sàn giao dịch việc làm quốc gia chỉ có thể vận hành hiệu quả và mang lại giá trị bền vững khi có sự tham gia tích cực, chủ động của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người lao động. Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, Sở Nội vụ và hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước xác định tổ chức của mình là những “điểm cầu vệ tinh” trọng yếu; đồng thời, phải chủ động tuyên truyền, cập nhật và chia sẻ dữ liệu lên Sàn giao dịch việc làm quốc gia; hướng dẫn doanh nghiệp và người dân sử dụng nền tảng này như một công cụ thiết yếu hằng ngày... MỞ RỘNG CƠ HỘI TIẾP CẬN VIỆC LÀM, GIẢM CHI PHÍ TUYỂN DỤNG Theo Bộ Nội vụ, việc hình thành Sàn giao dịch việc làm quốc gia xuất phát từ yêu cầu cấp bách của thị trường lao động trong bối cảnh thông tin còn phân tán, thiếu đồng bộ, khả năng kết nối giữa người lao động và người sử dụng lao động còn hạn chế. Thị trường lao động Việt Nam hiện có tới hơn 53,6 triệu lao động, gần 1 triệu doanh nghiệp và hàng triệu cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Vì vậy, việc xây dựng một nền tảng tập trung, thống nhất, liên thông trên phạm vi cả nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sàn giao dịch việc làm quốc gia không chỉ là công cụ công nghệ, mà còn là hạ tầng số thiết yếu của thị trường lao động. Hệ thống được thiết kế theo hướng kết nối thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Đối với cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, sàn là công cụ để quản trị, điều tiết thị trường lao động, nâng cao chất lượng quản lý và tổ chức dịch vụ việc làm, làm cơ sở để xây dựng, thực thi các chính sách về lao động, việc làm, an sinh xã hội cho người dân. Đối với địa phương, các Sở Nội vụ, trung tâm dịch vụ việc làm và cơ quan liên quan được kết nối trên cùng một nền tảng để cập nhật, chia sẻ dữ liệu, tổ chức giao dịch việc làm và hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp. Đối với người lao động, Sàn giao dịch việc làm quốc gia mở rộng hơn nữa cơ hội tiếp cận việc làm nhanh chóng, minh bạch và không bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Người lao động được hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) gợi ý công việc phù hợp nhất với kỹ năng và kinh nghiệm. Sàn hỗ trợ tạo hồ sơ, tìm kiếm việc làm, ứng tuyển và tham gia các phiên giao dịch việc làm trực tuyến. Đối với doanh nghiệp, sàn giúp giảm chi phí tuyển dụng, rút ngắn thời gian tìm kiếm nhân sự nhờ mạng lưới ứng viên rộng khắp toàn quốc, mở rộng phạm vi tiếp cận nguồn nhân lực... PHAN THIÊN Vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia Sáng 14/4, Bộ Nội vụ khai trương và đưa vào vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia. Đây là nền tảng số kết nối gần 54 triệu lao động với doanh nghiệp, hướng tới thị trường lao động minh bạch, liên thông toàn quốc. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người lao động nhanh chóng nắm bắt, tin tưởng, khai thác và sử dụng sàn như một bệ phóng kết nối chính thức, minh bạch và hiệu quả nhất. “Sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động là chìa khóa để chúng ta cùng nhau kiến tạo một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt và hội nhập”, ông Bình nói. Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia ẢNH: VGP Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe. Trong đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm về xe kinh doanh vận tải để phù hợp với pháp luật về kinh doanh vận tải đường bộ. Cụ thể, bổ sung các hành vi như: điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe; điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hàng hóa nhưng chở hàng hóa trên xe có thu tiền. Ngoài ra, dự thảo cũng siết chặt các hành vi sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng mà xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe ngoài hợp đồng đã ký kết hoặc bán vé, thu tiền ngoài hợp đồng đã ký kết, ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau... Đối với vi phạm trên, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 12-14 triệu đồng người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe và trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Theo Bộ Công an, tình trạng xe ô tô không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách, chở hàng hóa để thu tiền, xe kinh doanh vận tải hoạt động “trá hình”, gây thiếu công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải, đồng thời gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước; hành vi này còn nhằm trốn tránh hoạt động quản lý nhà nước về vận tải đường bộ. Dự thảo đang được lấy ý kiến đến hết ngày 19/4/2026. THANH HÀ Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168 đề xuất phạt tiền tới 14 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hành khách (xe biển trắng - PV) nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ chở người. Đề xuất phạt tài xế ô tô biển trắng nhận chở khách thu tiền Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168 đề xuất phạt tiền tới 14 triệu đồng đối với tài xế ô tô biển trắng nhận chở khách thu tiền (Ảnh minh họa) Phương án phân luồng giao thông dịp Giỗ Tổ Sáng 14/4, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm 2026. Theo kế hoạch, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 diễn ra từ ngày 17/4 đến 26/4 tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các địa bàn trong tỉnh. Trong thời gian này, các phương tiện không tham gia lễ hội, đặc biệt là ô tô chở hàng hóa có trọng tải từ 3.500kg trở lên lưu thông trên Quốc lộ 2 và cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo hướng từ Tuyên Quang, Lào Cai đi Hà Nội, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng theo các phương án sau: Phương án 1: Các phương tiện đi theo lộ trình: Quốc lộ 2 - đường Hùng Vương (phường Phú Thọ) - nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) - đi Hà Nội hoặc xuống các nút IC3, IC4, IC6. Chiều ngược lại di chuyển tương ứng. Phương án 2: Từ Quốc lộ 2 đến Km74+700, rẽ phải vào Tỉnh lộ 325 - ngã ba Tiên Kiên rẽ phải vào Quốc lộ 32C - Quốc lộ 32C tránh Việt Trì - qua cầu Văn Lang hoặc cầu Hạc Trì để đi Hà Nội. Chiều từ Hà Nội đi Tuyên Quang, Lào Cai di chuyển ngược lại. Phương án 3: Từ Quốc lộ 2 đến Km71+800 (ngã ba Then), rẽ trái vào Tỉnh lộ 323C - Tỉnh lộ 323 - đường Âu Cơ - cầu Vĩnh Phú đi Hà Nội; hoặc di chuyển theo tuyến Âu Cơ - Hùng Vương - cầu Hạc Trì để vào Hà Nội. Chiều ngược lại tổ chức tương tự. Phương án 4: Từ Tuyên Quang đi theo cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ - đường Hồ Chí Minh - nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) - đi Hà Nội hoặc các nút IC3, IC4, IC6. Chiều từ Hà Nội đi Tuyên Quang di chuyển theo hướng ngược lại. ĐỨC ANH

6 n Thứ Tư n Ngày 15/4/2026 KHOA GIÁO “MA TRẬN” THÔNG TIN Anh Nguyễn Văn Trường (phường Cầu Giấy, Hà Nội) đang lạc giữa “ma trận” thông tin. Dù con trai anh được đăng kí tới 3 nguyện vọng, nhưng những điểm mới trong tuyển sinh năm nay khiến anh không khỏi choáng ngợp. Trao đổi với phóng viên, anh Trường bày tỏ sự hoang mang trước các luồng thông tin trên mạng xã hội cho rằng, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ xét tuyển theo thứ tự ưu tiên tuyệt đối, nếu nguyện vọng 1 chưa đủ chỉ tiêu mới xét đến các nguyện vọng sau, và mức điểm chuẩn giữa các nguyện vọng có thể chênh lệch tới 4-5 điểm. Chưa có điều kiện xác thực trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm, anh Trường đành tự “bấm quẻ” dựa trên năng lực thực tế của con. Qua các đợt thi thử của trường và của Sở GD&ĐT Hà Nội, so với điểm chuẩn năm 2025, con trai anh hiện đang thừa điểm trúng tuyển vào Trường THPT Yên Hòa. “Tôi dự định cho con đăng kí nguyện vọng 1 vào Yên Hòa, nguyện vọng 2 Trường THPT Phạm Hồng Thái và nguyện vọng 3 Trường THPT Tây Hồ. Tính toán kĩ thì nếu điểm chuẩn năm nay có nhích lên 1-2 điểm, con vẫn còn cửa sáng”, anh Trường chia sẻ về chiến thuật của mình. Tại chương trình “Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Giảm áp lực, mở rộng lựa chọn”, nhiều nhà giáo đã đưa ra những góc nhìn trấn an phụ huynh, thí sinh. Nhà giáo Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh, cho biết, nhà trường đã chủ động lên kế hoạch ôn tập ngay từ đầu năm. “Từ khi Sở GD&ĐT Hà Nội có kế hoạch thi vào lớp 10, chúng tôi tập trung ôn tập 2 môn Toán và Ngữ văn cho học sinh qua các cấu trúc đề thực tế. Đặc biệt, từ cuối tháng 1, khi môn Ngoại ngữ được công bố là môn thi thứ 3, các thầy cô đã tăng tốc cường độ luyện tập”, thầy Cường nói. Vào thời điểm “vàng” này, chỉ còn hơn 1 tháng trước ngày thi, Trường THCS Thái Thịnh đang áp dụng song song 2 giải pháp: Hoàn thành chương trình các môn không thi và tăng cường tổng lực cho các môn thi chính. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không nằm ở kiến thức mà là tâm lí. Thầy Cường nhấn mạnh: “Chúng tôi coi mỗi thầy cô như một bác sĩ tâm lí. Từ những học sinh tự tin đến những em còn dao động, tất cả đều được động viên để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, để nỗi lo lắng vơi đi trước khi bước vào phòng thi”. ĐỪNG ĐỂ "TRƯỜNG TOP" TRỞ THÀNH GÁNH NẶNG Một trong những nguyên nhân khiến cuộc đua vào lớp 10 trở nên khốc liệt chính là tâm lí sính “trường tốp”. Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lí thi và Kiểm định chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Nội thừa nhận mong muốn con em vào được những ngôi trường có bề dày thành tích, uy tín lâu năm là nhu cầu chính đáng của phụ huynh. Tuy nhiên, chính tâm lí này đang tạo áp lực ngược, khiến học sinh rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ khi kì vọng không tương xứng với năng lực thực tế. Ông Bình khuyến nghị phụ huynh cần tránh chạy theo tâm lí đám đông. Thay vào đó, việc chọn trường cần dựa trên "kiềng ba chân": năng lực bản thân, điều kiện địa lí và khả năng hỗ trợ lâu dài. Tính đến thời điểm hiện tại, thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội cho thấy có gần 70.000 học sinh đã đăng kí nguyện vọng, chiếm khoảng 50%. Con số này cho thấy sự thận trọng rõ rệt của phụ huynh và học sinh so với giai đoạn thử nghiệm. Nhiều gia đình vẫn đang “nâng lên đặt xuống” từng lựa chọn. Ông Nghiêm Văn Bình cũng lưu ý các nhà trường cần tư vấn kĩ để học sinh đăng kí đúng thời gian quy định, tránh rủi ro kĩ thuật và tâm lí hoang mang vào phút chót. “Đăng kí sớm cũng là cách khẳng định sự tự tin vào lựa chọn phù hợp với năng lực”, ông Bình khẳng định. Năm nay, một điều chỉnh mang tính bước ngoặt của Sở GD&ĐT Hà Nội là rút ngắn khoảng cách điểm giữa các nguyện vọng. Cụ thể, khoảng cách chỉ còn 0,5 điểm giữa nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2; và 1,0 điểm giữa nguyện vọng 1 và nguyện vọng 3. Đặc biệt, việc gỡ bỏ rào cản khu vực tuyển sinh mở ra cơ hội rộng lớn nhưng cũng đi kèm với nhiều rủi ro nếu không có chiến thuật đúng đắn. Để hỗ trợ phụ huynh, thầy Nguyễn Cao Cường đưa ra 3 tiêu chí sắp xếp nguyện vọng "vàng". Thứ nhất, đánh giá sát năng lực qua dữ liệu điểm chuẩn 3 năm gần nhất mà nhà trường cung cấp. Thứ hai, sự phù hợp về địa lí để đảm bảo sức khỏe cho hành trình 3 năm THPT. Và tiêu chí cuối cùng, quan trọng nhất, chính là tôn trọng ý kiến của học sinh. “Tôi luôn nhấn mạnh việc lấy người học làm trung tâm. Một khi học sinh tự tin và yêu thích ngôi trường mình chọn, các em mới có động lực tốt nhất cho kì ôn tập đầy căng thẳng”, thầy Cường chia sẻ. Đồng thời, vị hiệu trưởng này cũng nhắn nhủ rằng trường công lập không phải con đường duy nhất. Khi phụ huynh gỡ bỏ được áp lực “phải vào công lập bằng mọi giá” và nhìn thấy những phương án dự phòng khác, tự khắc kì thi sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. NGHIÊM HUÊ Sức nóng của kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập đang lan tỏa khắp các tỉnh thành. Áp lực dồn lên vai phụ huynh và thí sinh khi mỗi nguyện vọng không chỉ là tờ phiếu đăng kí, mà là những bài toán tính chi li về cơ hội đỗ - trượt trường công. Cuộc đua vào lớp 10 năm 2026 đang bước vào giai đoạn nước rút. Giữa những con số thống kê và những quy định khắt khe, điều mà thí sinh cần nhất lúc này không chỉ kiến thức, mà là sự thấu hiểu, đồng hành từ gia đình. TUYỂN SINH LỚP 10 CÔNG LẬP: Cân não đăng ký nguyện vọng Không khí trong gia đình chị Nguyễn Thị Huyền (xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình) dường như đang nóng theo lịch thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của con gái. Từ đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và gia đình đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn bao giờ hết để lên kế hoạch học tập, bổ trợ kiến thức cho con trước khi bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10. Ninh Bình không phải là địa phương chịu quá nhiều áp lực về gia tăng dân số cơ học. Nếu xét theo địa giới hành chính cũ, quanh nhà chị Huyền có ít nhất 3 trường THPT công lập để lựa chọn. Thế nhưng, “nút thắt” nằm ở quy chế. Chị Huyền chia sẻ, áp lực lớn nhất chính là việc mỗi học sinh thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Ninh Bình chỉ được đăng kí duy nhất 1 nguyện vọng, không có cơ hội thứ hai. “Một phát súng, một mục tiêu” là cách nói của nhiều gia đình có con thi chuyển cấp (lên cấp 3)- quy định này khiến gia đình và con trẻ rơi vào trạng thái bối rối, lo lắng. Việc cân nhắc lựa chọn nguyện vọng làm sao để vừa phù hợp với năng lực, vừa đảm bảo cơ hội trúng tuyển cao nhất trở thành bài toán cân não . Theo số liệu thống kê, năm học 2026-2027, tỉnh Ninh Bình dự kiến có khoảng 56.000 thí sinh dự thi với 2.600 phòng thi. Toàn tỉnh tổ chức 95 Hội đồng coi thi. Để phục vụ kì thi quy mô lớn này, khoảng 8.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng đã được huy động. Công tác chấm thi cũng dự kiến kéo dài trong 7 ngày với 1.700 cán bộ làm nhiệm vụ. Lịch thi đã cận kề, từ ngày 22-25/5 với 3 môn “xương sống”: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Mỗi con số đều phản ánh tầm vóc và sự quyết liệt của một kì thi vốn được coi là “căng hơn thi đại học”. HOA BAN Thí sinh tại Hà Nội thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 ẢNH: NHƯ Ý Không có cơ hội thứ hai Không chỉ ở các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, sức nóng của kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập đang lan khắp các tỉnh thành. Cần tạo tâm lý thoải mái cho các em trước mỗi kỳ thi

