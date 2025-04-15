Báo Tiền Phong số 104

2 n Thứ Ba n Ngày 14/4/2026 THỜI SỰ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14-17/4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân. Trước chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ có cuộc trao đổi với báo chí. TẠO XUNG LỰC MỚI CHO QUAN HỆ SONG PHƯƠNG Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa chuyến thăm? Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ: Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, diễn ra đúng 1 năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Đây cũng là lần thứ ba trong thời gian ngắn chưa đầy 2 năm, hai đồng chí lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước tiến hành thăm song phương. Chuyến thăm lần này mang 3 ý nghĩa rất đặc biệt. Trước hết, chuyến thăm đánh dấu một khởi đầu mới trong quan hệ song phương khi cả hai nước đều bước vào giai đoạn phát triển mới: Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng XIV, Trung Quốc khởi đầu triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15. Việc hai bên sớm tổ chức chuyến thăm thể hiện sự coi trọng hàng đầu và quyết tâm cao của hai bên đối với việc phát triển mối quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em” ngày càng bền vững hơn, ổn định, thực chất hơn trong thời gian tới. Thứ hai, chuyến thăm là dịp rất quan trọng để nâng tầm gắn kết chiến lược và xác lập tầm cao mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước. Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước sẽ cùng xác định những định hướng mới, đột phá mới trong hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch, hợp tác chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, nỗ lực cùng hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng phát triển của mỗi nước. Thứ ba, chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy các giải pháp tháo gỡ một số vấn đề còn khác biệt, vướng mắc, tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương, từ đó góp phần làm cho mối quan hệ hai nước ngày càng ổn định, bền vững, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác trong khu vực và trên thế giới. Mối quan hệ ngày càng ổn định, hiệu quả và thực chất giữa hai nước sẽ góp phần đắc lực cho việc hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, phát triển của cả Việt Nam và Trung Quốc trong kỷ nguyên mới, góp phần giữ vững ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực bất ổn, bất định hiện nay. Chính vì vậy, chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, tạo dấu ấn, tạo xung lực mới cho quan hệ song phương. NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT Xin Thứ trưởng cho biết những thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua? Quan hệ Việt - Trung thời gian qua duy trì đà phát triển tích cực, có nhiều bước tiến triển rõ nét, tương đối toàn diện theo định hướng “6 hơn”. Tin cậy chính trị giữa hai bên được củng cố và tăng cường, tiếp tục phát huy vai trò định hướng chiến lược, dẫn dắt quan hệ song phương phát triển trên các lĩnh vực. Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên dưới nhiều hình thức linh hoạt. Tiêu biểu là hai chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (8/2024) và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình (4/2025) diễn ra chỉ trong thời gian chưa tới 1 năm. Mới đây nhất, ngay sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Tổng Bí thư Tập Cận Bình có nhiều hình thức chúc mừng Đại hội; Tổng Bí thư Tập Cận Bình sớm tiến hành điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm (ngày 26/1) ngay sau khi kết thúc Đại hội. Hai đồng chí Tổng Bí thư đã cử đặc phái viên thăm lẫn nhau để chúc mừng, thông báo kết quả của Đại hội Đảng lần thứ XIV. Giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra sôi động. Các cơ chế trao đổi, hợp tác ngày càng toàn diện, phong phú, thể hiện sự tin cậy cao cũng như tinh thần chủ động, tích cực trong thúc đẩy hợp tác về chính trị giữa hai nước. Trong đó tiêu biểu là hai bên đã tổ chức thành công Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ngành và các địa phương ngày càng được tăng cường và duy trì thường xuyên. Hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng - an ninh có nhiều dấu ấn và chuyển biến thực chất. Vừa qua, hai bên tổ chức thành công Phiên họp lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an trong khuôn khổ Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc. Cùng dịp, từng cơ quan giữa hai bên đã có các hoạt động hợp tác tương ứng như trao đổi chiến lược giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ 10, Hội nghị cấp Bộ trưởng về hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ 9. Các hoạt động hợp tác thường xuyên giữa hai bên được tăng cường, như tổ chức tuần tra liên hợp hải quân lần thứ 40 trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ (tháng 3/2026), tổ chức Huấn luyện liên hợp Lục quân tại Trung Quốc (tháng 7/2025); hợp tác thực thi pháp luật, tư pháp tiếp tục được tăng cường, đặc biệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, gian lận thương mại và quản lý biên giới, qua đó tạo nền tảng vững chắc để hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng thực chất, ổn định và bền vững hơn. Hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, đầu tư duy trì đà phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước. Việt Nam 10 năm liên tiếp giữ vững vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, 2 năm liền (2024, 2025) là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới. Trung Quốc nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc năm 2025 đạt 256,4 tỷ USD, tăng 24,8% so với năm trước. Cơ cấu thương mại tiếp tục được cải thiện, nhiều mặt hàng nông sản, thủy sản của Việt Nam ngày càng mở rộng thị phần tại Trung Quốc. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc sẽ đánh dấu một khởi đầu mới trong quan hệ song phương, khi cả hai nước đều bước vào giai đoạn phát triển mới. Đây cũng là dịp rất quan trọng để nâng tầm gắn kết chiến lược, xác định những định hướng mới, đột phá mới trong hợp tác. Ba ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm “Những thành tựu đạt được thời gian qua không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hai Đảng, hai nước, mà còn đóng vai trò quan trọng đối với ổn định và phát triển của khu vực. Đây là nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục đưa quan hệ song phương phát triển theo hướng ổn định, lành mạnh, bền vững và lâu dài trong thời gian tới, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để mở ra những đột phá, đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển ở tầm cao mới, với động lực và không gian hợp tác mới nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm". Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao NGUYỄN MINH VŨ 3 n Thứ Ba n Ngày 14/4/2026 THỜI SỰ Hợp tác đầu tư có bước chuyển từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng, Trung Quốc hiện đứng thứ 2 về tổng số vốn đăng ký với 5,96 tỷ USD (sau Singapore), tăng 33,4% so với năm trước với sự xuất hiện nhiều hơn các dự án công nghệ cao về điện tử, xe hơi năng lượng mới. Kết nối chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông và logistics, đạt nhiều tiến triển tích cực. Hai bên thúc đẩy kết nối đường sắt khổ tiêu chuẩn, nâng cấp các tuyến hành lang kinh tế, đồng thời thí điểm triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, góp phần nâng cao hiệu quả thông quan, giảm chi phí logistics và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng khu vực. Giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương diễn ra sôi động. Năm 2025, Việt Nam đón 5,28 triệu lượt du khách Trung Quốc, tăng 41,3% so với năm trước và đứng đầu về tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Số lượng học sinh Việt Nam tại Trung Quốc ở mức kỷ lục, đạt gần 24.000 người (tăng gấp đôi so với năm 2019). Các tổ chức hữu nghị nhân dân, các đoàn thể của hai bên tích cực triển khai các hoạt động trao đổi, gặp gỡ. Các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa các địa phương hai nước diễn ra sôi động, góp phần củng cố vững chắc hơn nền tảng xã hội giữa hai bên, đồng thời tăng cường hiểu biết, nâng cao tình cảm hữu nghị láng giềng giữa nhân dân các địa phương hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hai bên cũng duy trì phối hợp, hợp tác tốt tại các cơ chế đa phương; chia sẻ quan điểm về ủng hộ chủ nghĩa đa phương với Liên Hợp Quốc làm trung tâm và luật pháp quốc tế làm nền tảng, ủng hộ các sáng kiến phát triển quan trọng của nhau, ủng hộ nhau phát huy vai trò tích cực tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, ASEAN, Mekong - Lan Thương, góp phần duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới. Vấn đề biên giới, lãnh thổ, tình hình biên giới trên đất liền tổng thể duy trì ổn định, các cơ chế trao đổi, đàm phán, hợp tác giữa hai bên về vấn đề trên biển được duy trì thường xuyên, cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Để quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đạt được những thành quả toàn diện, thực chất như trên, yếu tố quan trọng hàng đầu là sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; sự chung tay, vào cuộc quyết liệt, sự ủng hộ mạnh mẽ, nỗ lực bền bỉ của các ban, bộ ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước. Xin cảm ơn Thứ trưởng! BÌNH GIANG (ghi) CẤP NHÀ NƯỚC TỚI TRUNG QUỐC “Thứ nhất, kỳ vọng về việc nâng tầm hợp tác giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong 3 năm liên tiếp (20232025) vinh dự được góp mặt tại chuỗi sự kiện Tuần lễ Giáo dục Trung Quốc - ASEAN, tôi đã chứng kiến tận mắt sự chuyển mình và mức độ gắn kết ngày càng sâu rộng trong giáo dục giữa hai khu vực. Việc lãnh đạo cấp cao hai nước nhấn mạnh vào định hình hợp tác mới về công nghệ, giáo dục mang lại một thông điệp rất tích cực. Tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra thêm nhiều cơ chế học bổng, các chương trình trao đổi nghiên cứu sinh, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ lõi, đổi mới sáng tạo, giúp du học sinh chúng tôi có thêm cơ hội cọ xát và mang tri thức về đóng góp cho quê hương”, chị Phạm Thị Sao bày tỏ. Thứ hai, kỳ vọng về việc làm sâu sắc hơn nền tảng giao lưu nhân dân và văn hóa. Quan hệ vĩ mô tốt đẹp phải được xây dựng từ nền tảng thấu hiểu giữa người dân hai nước. “Qua những trải nghiệm cá nhân như đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch Sinh viên (2023), tham gia các cuộc thi nghệ thuật, ẩm thực, hay việc thường xuyên được mời làm ca sĩ, MC cho Đài Truyền hình Quý Dương, Quý Châu, tôi nhận ra rằng, văn hóa là ngôn ngữ không biên giới. Sự hiện diện của thanh niên Việt Nam trên các diễn đàn, sân khấu nước bạn không chỉ là thỏa mãn đam mê cá nhân, mà còn là ‘quyền lực mềm’, giúp bạn bè quốc tế thấy rõ hơn một thế hệ trẻ Việt Nam bản sắc, tự tin và năng động. Tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ thúc đẩy hơn nữa các chính sách tạo điều kiện cho thanh niên hai nước giao lưu văn hóa, nghệ thuật, biến mỗi du học sinh thành một ‘đại sứ văn hóa’ thiết thực”, chị Sao nói. Thứ ba, kỳ vọng về việc mở rộng tầm nhìn hợp tác ở các lĩnh vực vĩ mô chiến lược mới. Là khách mời tại Diễn đàn Quốc tế Quý Dương về Văn minh Sinh thái (2023) và Diễn đàn Thiên văn học Quý Châu (2025), chị Sao mở rộng tầm nhìn về cách một quốc gia định hướng phát triển từ sinh thái xanh đến khoa học vũ trụ. “Cả Việt Nam và Trung Quốc đều đang bước vào một chu kỳ phát triển mới. Sự ‘đẩy ga’ trong quan hệ chính trị lần này chắc chắn sẽ kéo theo sự ‘sang số’ trong hợp tác công nghệ cao và kinh tế xanh. Tôi rất mong đợi hai nước sẽ có những hợp tác cụ thể trong chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường, để thế hệ trí thức trẻ như chúng tôi có ‘đất dụng võ’ khi trở về nước hoặc tham gia vào các dự án nghiên cứu chung của hai quốc gia”, chị Sao tâm sự. NHÌN LẠI QUÁ KHỨ, THẤU HIỂU HIỆN TẠI, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI Chương trình “Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên” được lãnh đạo hai nước Việt Nam và Trung Quốc khởi động tại Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam-Trung Quốc ngày 15/4/2025. Đây không chỉ là hoạt động giao lưu và học tập giữa thanh niên hai nước, mà còn là dịp để thế hệ trẻ hai nước cùng nhau nhìn lại quá khứ, thấu hiểu hiện tại và kiến tạo tương lai hợp tác bền vững. Từ tháng 4/2025, thanh niên hai nước thực hiện nhiều Hành trình đỏ tại Bắc Kinh, Quảng Châu, Quảng Tây, Vân Nam, Trùng Khánh… Ngày 11/4/2026, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam lên đường tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc. Diễn ra từ ngày 11-18/4, chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức. Trước đó, 150 đại biểu thanh niên, bao gồm giảng viên, sinh viên, nhà báo trẻ của Việt Nam tham gia chương trình Trại nghiên cứu, học tập “Ánh sáng lý tưởng” từ ngày 25/3 đến 1/4 tại hai tỉnh Vân Nam và Hà Bắc của Trung Quốc. Trả lời phóng viên báo Tiền Phong ngày 13/4, Lê Văn Đại, sinh viên Trường Đại học ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, từng tham gia sự kiện “Ánh sáng lý tưởng”, nói rằng, “gen đỏ” giúp người trẻ thấu hiểu quá khứ và hướng tới tương lai, có niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa xã hội và sự dẫn dắt của Đảng, của Nhà nước hiện nay và mai sau. “Chính tinh thần ‘gen đỏ” ấy đã cho chúng em có cơ hội được đặt chân lên hành trình Côn Minh, Hà Bắc, và cùng nhau giao lưu tư tưởng về việc xây dựng đất nước và thúc đẩy văn minh xã hội. Gen đỏ không chỉ là câu chuyện lịch sử, mà còn là cầu nối tương lai, cần được giữ vững và phát huy”, Đại nói. Tại nhà cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Côn Minh, Đại rất ấn tượng với không gian phòng ngủ của Bác Hồ; nơi đó giản dị, vô cùng ngăn nắp và ấm cúng, gợi cảm giác rất quen thuộc, như được “xuyên không” về quá khứ để gặp Bác. Đại kể: “Em thực sự rất thích thú với bài giảng về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ngày khởi động Hành trình đỏ. Bản thân em từng là một thuyết minh viên tình nguyện tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), nên những câu chuyện về chuyến đi, về hoạt động của Bác Hồ tại Trung Quốc đã phần nào giúp em trau dồi kiến thức đã có và bổ sung nhiều điều mới, sâu hơn và ý nghĩa hơn rất nhiều”. Trước khi tham gia Hành trình đỏ, Đại đã tự tích luỹ kiến thức về lịch sử, văn hoá mỗi nước trên sách vở. Sau đó, Đại tự mình thực hiện các đề tài nghiên cứu so sánh điểm tương đồng và khác biệt giữa hai nước, cũng như đọc các trang báo chính thống để tìm hiểu về tình hình giao lưu, hợp tác song phương. “Các bài viết trên trang báo chính thống đảm bảo được tính quy phạm và chính xác về mặt nội dung nên em thấy rất yên tâm khi học tập bằng cách này”, Đại nói. Đây không phải lần đầu tiên Đại tới Trung Quốc, nhưng chuyến đi vẫn đem lại cho nam sinh viên những trải nghiệm mới đáng nhớ. “Điều đặc biệt nhất là chuyến thăm Tháp Nguyên Trang (làng mẫu tái thiết nông thôn nổi tiếng) và khu Hùng An tại tỉnh Hà Bắc, vì em cảm nhận được rõ rệt những thành tựu của Trung Quốc trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Những vùng nông thôn có phần kém phát triển trước kia dưới chính sách mới của địa phương và trung ương đã vươn mình phát triển, tạo nên nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương cũng như thu hút nhân tài từ các nơi đổ về. Và đây cũng chính là kinh nghiệm quý báu và ví dụ thực tế mà người trẻ chúng em đã học được”, Đại kể. Làng Tháp Nguyên Trang (Tayuanzhuang) đã chuyển mình từ nghèo khó thành một cộng đồng thịnh vượng nhờ công nghiệp hóa nông nghiệp, dịch vụ dưỡng lão, du lịch… THÁI AN GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN VIỆT NAM: Những kỳ vọng lớn vào xung lực mới Nghiên cứu sinh tiến sĩ Phạm Thị Sao trả lời phỏng vấn trang “Văn sản Quý Dương” tối 11/4 tại lễ hội âm nhạc đường phố Quý Dương với vai trò lưu học sinh, ca sĩ đến từ Việt Nam Sinh viên Lê Văn Đại (thứ hai từ trái qua) tham quan nơi ở của Bác Hồ tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam Ngày 13/4, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, chị Phạm Thị Sao, nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Sư phạm Quý Châu (Trung Quốc), giảng viên Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (Việt Nam), nói: “Từ góc độ của một nghiên cứu sinh tiến sĩ gắn bó với mảnh đất Quý Châu và trực tiếp tham gia nhiều hoạt động giao lưu song phương, tôi có 3 kỳ vọng lớn vào xung lực mới mà chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc mang lại”.

4 n Thứ Ba n Ngày 14/4/2026 THỜI SỰ Sáng 13/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. CẦN KHOẢNG 38 TRIỆU TỶ ĐỒNG CHO GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; kết quả của đợt 1- kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, có thể nói đường lối, hướng đi đã rõ ràng, mạch lạc; cơ cấu, tổ chức, đặc biệt về nhân sự, tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống chính trị đã cơ bản hoàn chỉnh. “Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là làm và làm đúng, làm quyết liệt, hiệu quả”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói. Trong phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm một số vấn đề. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc rằng các quy định của Đảng là thể chế bản lề đảm bảo Đảng ta vận hành như một khối thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị. Yêu cầu đặt ra là mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng, hiểu sâu và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, coi đó là trách nhiệm chính trị trực tiếp của mình. “Không được phép hiểu khác, làm khác, càng không được vận dụng theo hướng thuận lợi cho riêng mình. Mọi quy định phải được thực hiện thống nhất, đồng bộ, quán triệt từ trên xuống dưới, gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm minh các vi phạm; đồng thời khuyến khích, biểu dương các cách làm hay, sáng tạo theo quy định”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, cần đổi mới căn bản tư duy phát triển, khai thác hiệu quả mọi nguồn lực và vốn để tăng trưởng bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trong một thời gian dài, ở không ít nơi, không ít cấp, vẫn tồn tại tư duy phát triển chủ yếu dựa vào cái sẵn có, lấy ngân sách nhà nước, đất đai và đầu tư công làm trụ cột chính. Về bản chất, đó là cách tiếp cận coi nguồn lực phát triển là hữu hạn và tĩnh, thiên về phân chia hơn là tạo lập. Nếu không được điều chỉnh kịp thời, tư duy này sẽ trở thành lực cản lớn đối với quá trình phát triển trong giai đoạn mới. Một nền kinh tế muốn tăng trưởng cao, bền vững và có khả năng bứt phá, không chỉ vận hành trên nền tảng một nguồn lực đơn nhất, càng không thể đặt toàn bộ gánh nặng phát triển lên vai Nhà nước. Nhấn mạnh, Trung ương đã tính toán, nguồn lực cần thiết trong giai đoạn phát triển mới cần khoảng 38 triệu tỷ đồng, trong khi vốn ngân sách có khoảng 8,5 triệu tỷ đồng, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải huy động từ các nguồn khác khoảng 30 triệu tỷ đồng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rằng, yêu cầu đặt ra không đơn thuần là điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, mà là chuyển đổi căn bản tư duy phát triển từ phân bổ nguồn lực sang kiến tạo, dẫn dắt và kích hoạt nguồn lực. Nhà nước cần dịch chuyển từ vai trò nhà đầu tư trực tiếp sang vai trò thiết kế và tạo lập môi trường để mọi nguồn lực trong xã hội được huy động và phân bổ theo tín hiệu thị trường, dưới khuôn khổ thể chế minh bạch, ổn định. Trên nền tảng đó, cần định vị lại vai trò của các nguồn vốn trong một cấu trúc phát triển mới, nơi các dòng vốn không tồn tại biệt lập mà tương tác, khuếch đại và dẫn dắt lẫn nhau. Vốn nhà nước phải được định vị đúng bản chất là vốn mồi, vốn kiến tạo để định hình không gian phát triển, giảm thiểu rủi ro ban đầu, từ đó dẫn dắt và kích hoạt hiệu quả các dòng vốn ngoài nhà nước. Vốn doanh nghiệp, bao gồm khu vực tư nhân và FDI, cần được định hướng vào các ngành sản xuất giá trị gia tăng cao, các giá trị đổi mới sáng tạo và các chuỗi giá trị tri thức. Nguồn vốn vay nước ngoài phải được sử dụng theo nguyên tắc chọn lọc chiến lược, gắn với năng lực hấp thụ và khả năng trả nợ trong dài hạn, ưu tiên cho các dự án hạ tầng then chốt và các lĩnh vực có khả năng lan tỏa cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý về thị trường tài chính, bao gồm thị trường vốn, tín dụng và trái phiếu, phải thực sự trở thành kênh dẫn vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế thực. Trọng tâm là hướng dòng vốn vào các ngành sản xuất, đổi mới sáng tạo và hệ thống hạ tầng thiết yếu, qua đó nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu, phải coi trọng việc khơi dậy nguồn vốn trong nhân dân, xem đây là đột phá chiến lược trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là nguồn vốn tài chính, mà còn là tổng hòa của trí tuệ, kỹ năng, sức lao động, tinh thần doanh nhân và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của hàng chục triệu người dân. Khi được kích hoạt hiệu quả, nguồn lực này có thể chuyển hóa thành động lực nội sinh vô cùng to lớn, góp phần nâng cao khả năng tự cường của nền kinh tế. CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG ĐẦU TƯ THEO CƠ CHẾ XIN - CHO, THEO NHIỆM KỲ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, cần kiên quyết khắc phục tư duy cục bộ địa giới hành chính, cục bộ ngành, cục bộ nhiệm kỳ trong quy hoạch phát triển. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, quy hoạch là tư duy phát triển được không gian hóa. Vì thế, quy hoạch phát triển tổng thể phải thể hiện được tư duy tích hợp, đa mục tiêu, dài hạn. Tạo ra được cấu trúc phát triển hợp lý hơn, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, phân bố không gian phát triển cân đối hơn, kết nối các vùng tốt hơn và mở ra dư địa tăng trưởng lớn hơn cho tương lai. Nếu quy hoạch được làm theo tư duy khép kín, cục bộ, manh mún, mạnh ai nấy làm, thì không những không mở ra không gian phát triển mới, mà còn tạo ra xung đột, chồng lấn, lãng phí nguồn lực, làm đứt gãy liên kết, và kéo tụt hiệu quả phát triển chung, thậm chí kìm hãm sự phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phân tích thêm, chúng ta có luật quy hoạch, bám theo quy hoạch, nhưng nếu quy hoạch không tốt thì chính quy hoạch đó lại kìm hãm sự phát triển. Trong vấn đề năng lượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu về Quy hoạch điện VII, VIII, cho rằng, quy hoạch điện làm chưa đúng, chưa phân phối đầy đủ, tập trung nhà máy ở một số vùng không có truyền tải, thành ra chỗ này thừa điện, chỗ kia thiếu điện. “Quy hoạch phải rất cụ thể, để có thể hình dung chúng ta phải làm gì, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân thực hiện đúng quy hoạch đó. Không được tùy tiện, quy hoạch ngắn hạn, nhiệm kỳ sau lên lại phá quy hoạch trước đó để làm cái khác, rất tốn kém mà không có sự kế thừa, có sự kết nối”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mỗi quy hoạch phát triển địa phương, quy hoạch ngành phải được nhìn trong cấu trúc tổng thể, gắn với liên kết vùng, gắn với tầm nhìn “hướng Đông- tỏa Tây”, “trục Bắc-Nam liền dải”- đó là tầm nhìn tổ chức không gian phát triển quốc gia theo hướng lấy phía Đông làm không gian đột phá mở ra đại dương, từ đó lan tỏa sức phát triển sâu vào phía Tây đất nước; trục Bắc- Nam như dải xương sống của cơ thể con người. Từ nền tảng đó, mỗi quyết định phát triển phải được xem xét trong quan hệ hữu cơ với hạ tầng, năng lượng, dân cư, lao động, bảo vệ môi trường, an ninh lương thực, và yêu cầu phát triển dài hạn của đất nước. Không được để quy hoạch trở thành nơi phát sinh các lỗ hổng, khoảng trống hoặc mâu thuẫn lợi ích giữa các địa phương, các ngành, các cấp. Đặc biệt, trong quy hoạch tổng thể phải đặc biệt chú trọng hơn nữa quy hoạch năng lượng. Không có năng lượng đủ, ổn định, bền vững, giá phù hợp và phân bổ hợp lý thì không thể có công nghiệp hóa hiện đại hóa thành công, không thể có tăng trưởng cao kéo dài, không thể có những không gian phát triển mới. Năng lượng phải được đặt trong tổng thể phát triển quốc gia, trong tương quan với công nghiệp, đô thị, logistics, hạ tầng số, chuyển đổi xanh, khả năng chống chịu và an ninh quốc gia, phải đảm bảo tự chủ. Đi liền với quy hoạch là vấn đề phát triển dự án. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, dứt khoát chấm dứt tình trạng đầu tư theo phong trào, theo mong muốn chủ quan, theo cơ chế xin - cho, theo nhiệm kỳ, theo hình thức bề ngoài. Mọi dự án muốn triển khai đều phải được đặt trong quy hoạch tổng thể, được xem xét một cách rõ ràng, nghiêm túc. Trong đó, chú trọng yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, chuẩn chất lượng quốc gia, yêu cầu đồng bộ, hiện đại, vận hành được lâu dài, phục vụ được mục tiêu phát triển thực sự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, phải quản lý trên quy hoạch, trên tiêu chuẩn định lượng chất lượng, để từ đó hạch toán, tính toán được cái gì làm trước, cái gì làm sau. Có thể hợp tác nhiều quốc gia, nhưng phải trên hệ tiêu chuẩn của Việt Nam để đồng bộ, không thể để một con đường, một dự án của nước này, nước kia rồi không kết nối được với nhau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu thực tế, có những dự án khu đô thị, khu sinh thái không kết nối, không đồng bộ, nhà có nhưng không có chỗ đỗ xe, không có đường, không có trường học, bệnh viện, khu vui chơi… Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, một dự án tốt phải được đánh giá dựa trên tác động phát triển và hiệu quả kinh tế - xã hội thực chất, trong đó mức độ Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dứt khoát chấm dứt tình trạng đầu tư theo phong trào, theo mong muốn chủ quan, theo cơ chế xin - cho, theo nhiệm kỳ, theo hình thức bề ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị ẢNH: NHƯ Ý Chấm dứt tình trạng đầu tư theo TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: “Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là làm và làm đúng, làm quyết liệt, hiệu quả”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM

5 n Thứ Ba n Ngày 14/4/2026 THỜI SỰ phong trào CHUYỆN HÔM NAY Nhưng càng “bung” mạnh bao nhiêu, những khoảng trống trong quản lý du lịch lại càng lộ rõ bấy nhiêu, đặc biệt ở loại hình du lịch mạo hiểm và những điểm đến mang tính mùa vụ. Không phải đến bây giờ câu chuyện an toàn mới được nhắc tới. Đã từng có du khách nước ngoài tử nạn khi leo bộ lên đỉnh Fansipan, có người lạc lối rồi không thể trở về ở Ninh Bình, và không ít vụ đuối nước tại các thác, suối – nơi được quảng bá như “thiên đường check-in” cho những người ưa khám phá. Những bi kịch ấy, nếu nhìn thẳng, không còn là tai nạn đơn lẻ, mà là hệ quả của một cách làm du lịch còn nhiều dễ dãi. Du lịch mạo hiểm vốn không sai. Trải nghiệm càng “khó”, càng “độc” thì càng hấp dẫn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: nhiều tour đang được tổ chức theo kiểu tự phát, thiếu tiêu chuẩn an toàn tối thiểu. Hướng dẫn viên không được đào tạo bài bản, trang thiết bị sơ sài, cảnh báo nguy hiểm thì qua loa. Trong khi đó, du khách – đặc biệt là khách quốc tế – lại không có đủ thông tin để tự đánh giá rủi ro. Khi hai sự thiếu hụt ấy gặp nhau, tai nạn chỉ còn là chuyện sớm hay muộn. Ở một lát cắt khác, du lịch mùa vụ cũng đang bộc lộ những “căn bệnh kinh niên”. Mỗi dịp lễ, giá phòng, giá dịch vụ leo thang chóng mặt; tình trạng “chặt chém”, quá tải, phục vụ cẩu thả lại tái diễn. Có những nơi, chỉ cần qua vài ngày cao điểm là hình ảnh điểm đến bị bào mòn nghiêm trọng. Người ta đến một lần rồi thôi – không phải vì cảnh không đẹp, mà vì trải nghiệm không xứng đáng. Điều đáng nói là những vấn đề này không mới. Nhưng năm nào cũng lặp lại, như một vòng luẩn quẩn: cảnh báo – cao điểm – sự cố – rồi lại lắng xuống. Trong khi đó, một vụ việc nghiêm trọng không chỉ dừng ở thiệt hại cá nhân, mà còn tác động trực tiếp đến uy tín du lịch quốc gia. Chỉ một tin xấu lan đi, hàng nghìn lựa chọn du lịch khác trên thế giới sẽ lập tức thay thế. Kỳ nghỉ dài sắp tới vì thế không chỉ là cơ hội kích cầu du lịch, mà còn là phép thử về năng lực quản lý. Siết lại các tour mạo hiểm không phải để “làm khó” doanh nghiệp, mà để đặt ra ranh giới rõ ràng: trải nghiệm phải đi cùng an toàn. Minh bạch giá cả, kiểm soát dịch vụ mùa cao điểm không phải là chuyện nhỏ nhặt, mà là cách giữ chân du khách lâu dài. Du lịch, suy cho cùng, là một lời mời gọi. Nhưng lời mời ấy chỉ có giá trị khi người ta cảm thấy được tôn trọng và bảo vệ. Không ai đi nghỉ để đánh cược với rủi ro, càng không ai muốn một chuyến đi đáng nhớ lại trở thành ký ức ám ảnh. Những ngày nghỉ lễ đang ở trước mắt. Nếu không kịp thời siết lại những lỏng lẻo đã quá quen thuộc, rất có thể chúng ta sẽ lại phải trả giá – không chỉ bằng những con số thiệt hại, mà bằng chính niềm tin của du khách. Và một khi niềm tin đã rơi xuống, kéo nó trở lại sẽ khó hơn rất nhiều so với việc giữ nó ngay từ đầu. N.T Khoảng trống an toàn TIẾP THEO TRANG 1 thụ hưởng của người dân là tiêu chí trung tâm. Tuyệt đối, không lấy quy mô vốn thay cho hiệu quả, không lấy số lượng dự án thay cho chất lượng tăng trưởng, càng không lấy tốc độ giải ngân bề ngoài thay cho hiệu quả dài hạn. Mỗi đồng vốn bỏ ra, dù là vốn nhà nước hay vốn xã hội, đều phải được tính toán cẩn trọng về hiệu quả, độ lan tỏa, khả năng kích hoạt đầu tư tiếp theo, khả năng tạo việc làm, tạo giá trị gia tăng, cải thiện năng lực cạnh tranh và tăng phúc lợi xã hội. KÍCH HOẠT NĂNG LỰC VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý vấn đề giải phóng sức sản xuất và khơi thông nguồn lực trong dân, đảm bảo mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi hộ kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều trở thành chủ thể của tăng trưởng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng hai con số là mục tiêu rất lớn, đòi hỏi quyết tâm rất cao, cách làm sáng tạo, bảo đảm sao cho vĩ mô đúng, nhưng vi mô cũng phải đúng. Nếu vi mô không thông suốt, dòng vốn không chảy đến nơi cần, lao động không được sử dụng hiệu quả, sản xuất gặp tắc nghẽn, hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ không có động lực vươn lên, thì tăng trưởng sẽ thiếu lực đẩy, thiếu sức bền và thiếu nền tảng phát triển bền vững cho cả quốc gia. Nền kinh tế chỉ thực sự mạnh khi từng tế bào của nó khỏe mạnh. Vì vậy, tăng trưởng thực chất phải được hình thành cả hai chiều từ trên xuống và cả từ dưới lên, trong từng mắt xích của nền kinh tế, từ từng hộ gia đình, từng hộ kinh doanh, từng cơ sở sản xuất, từng doanh nghiệp. Khi nội lực trong dân được khơi thông, được kết nối với nguồn lực nhà nước, với hạ tầng, với thị trường, với công nghệ, với đào tạo, với tín dụng, với quy hoạch phát triển, thì nền kinh tế sẽ có một nền móng nội lực vững chắc cho tăng trưởng một cách ổn định, bền vững. “Vì vậy, phải kiến tạo một môi trường phát triển để hàng triệu người dân nhận thấy cơ hội thực sự, để mỗi hộ gia đình, mỗi hộ kinh doanh có điều kiện thuận lợi để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh chân chính và gắn bó lâu dài với nền kinh tế. Đồng thời, phải đảm bảo rằng các doanh nghiệp nhìn thấy thể chế ổn định, minh bạch, chi phí tuân thủ hợp lý, hạ tầng đồng bộ và khả năng tiếp cận thị trường rộng mở, từ đó tạo ra động lực nội sinh mạnh mẽ, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển bền vững”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. NĂM 2026 LÀ "NĂM CÁN BỘ CƠ SỞ" Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh về vấn đề tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong tháng 7/2026, sẽ có sơ kết 1 năm thực hiện mô hình này. Thậm chí, cả chính quyền 3 cấp phải xem xét, đánh giá bộ máy từ Trung ương đến tỉnh, xã như thế nào, cái gì được, cái gì chưa được để phục vụ sự phát triển đất nước. “Để mô hình này phát huy đầy đủ giá trị và sức mạnh, cần được nhìn nhận trong chỉnh thể thống nhất của nền quản trị quốc gia, với một nguyên lý xuyên suốt, đó là: “Trung ương mạnh về định hướng chiến lược, thể chế và giám sát, địa phương mạnh về tổ chức thực hiện, trong đó cấp xã đóng vai trò then chốt quyết định chất lượng vận hành của toàn hệ thống”. Cấp cơ sở rất quan trọng, năm 2026 Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”, tập trung bồi dưỡng, xây dựng, định hướng cho cán bộ cơ sở. Từ cơ sở phải thay đổi, nơi tiếp xúc với dân, nơi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phải triển khai thực hiện hiệu quả nhất, thì cái gốc này rất quan trọng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Để hiện thực hóa tư duy này, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cần xây dựng cấp xã mạnh về năng lực ra quyết định. Cấp xã phải được phân quyền rõ ràng, gắn với nguồn lực và trách nhiệm cụ thể, để có thể chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, từ hạ tầng, dịch vụ xã hội đến quản lý kinh tế - xã hội. Quyền hạn gắn liền trách nhiệm sẽ tạo ra hiệu quả thực chất, tránh chồng chéo và trì trệ trong quản lý. Tiếp đó, cấp xã mạnh về huy động nguồn lực sẽ giúp cấp tỉnh chủ động hơn trong việc điều phối và triển khai các dự án chiến lược. Cấp xã là nơi kết nối trực tiếp các nguồn lực xã hội, kinh tế và nhân lực địa phương. Khả năng huy động và phân bổ hiệu quả sẽ đảm bảo nguồn lực được sử dụng tối ưu, nâng cao năng lực thực thi của cả hệ thống chính quyền hai cấp… TRƯỜNG PHONG Các đại biểu dự Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV ẢNH: NHƯ Ý 2,2 triệu cán bộ, đảng viên tham dự Sáng 13/4, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có phát biểu quan trọng chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Thủ tướng Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hội nghị được truyền trực tiếp đến hơn 36.000 điểm cầu trên toàn quốc, với 2,2 triệu cán bộ, đảng viên tham dự. Hội nghị cũng được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Hội nghị nghe các chuyên đề: Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Những nội dung cơ bản của quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới; Kết luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số” . “Không thể đầu tư lớn mà tiêu chuẩn thấp, làm nhanh mà chất lượng không bảo đảm. Càng không thể xây dựng hôm nay mà ngày mai đã lạc hậu, thiếu đồng bộ, khó kết nối, khó khai thác. Phải đưa tầm nhìn hàng thế kỷ vào quy hoạch tổng thể”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM

6 n Thứ Ba n Ngày 14/4/2026 KHOA GIÁO Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sau 3 ngày mở cổng hệ thống đăng ký trực tuyến, đã có 57.000 thí sinh đăng ký, (chiếm tỉ lệ 38,9%). Trong đó, các trường “top” có số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 tăng cao so với chỉ tiêu tuyển sinh. Đứng đầu là Trường THPT Yên Hòa với 1.244 thí sinh trên tổng số 765 chỉ tiêu; thứ hai là Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) với 1.057/765 ; Trường THPT Kim Liên với 972/765. Tiếp theo là các trường: THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Việt Đức, THPT Phan Đình Phùng… Trong khi đó, các trường có tổng số lượng nguyện vọng cao lại thuộc trường tốp dưới, hằng năm có điểm chuẩn tuyển sinh đầu vào thấp như: THPT Bắc Lương Sơn hơn 3.400 em; THPT Lưu Hoàng 3.300 em, THPT Tự Lập gần 3.200 em; THPT Ứng Hòa B gần 3.100 em; THPT Đại Cường hơn 3.000 em… Một điều dễ nhận thấy, ở các trường tốp dưới, số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 thấp, nguyện vọng 2-3 tăng vọt. Theo lịch của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ ngày 10-17/4, thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 bằng hình thức trực tuyến. Trong thời gian này, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng. Việc cho thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến là điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm nay. Với hình thức này, trên hệ thống có biểu đồ cập nhật số liệu thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường. Khác với các năm trước, thí sinh đăng ký bằng hình thức nộp tờ đơn và chỉ biết số lượng dự tuyển, tỉ lệ chọi sau khi Sở GD&ĐT công bố con số cuối cùng. KHUYẾN CÁO CHỌN TRƯỜNG PHÙ HỢP Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu, các trường học tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, phụ huynh trong quá trình đăng ký đảm bảo thuận lợi, lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực. Phụ huynh, học sinh cần bảo mật tài khoản, mật khẩu theo đúng hướng dẫn và quy định, đảm bảo an toàn trong quá trình đăng ký nguyện vọng. "Về thời hạn, thí sinh đăng ký đến ngày 17/4 nhưng không nên để những ngày cuối mới đăng ký, tránh rủi ro không đáng có. Việc lựa chọn nguyện vọng phải dựa trên năng lực của học sinh, phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình và định hướng trong tương lai sau này của học sinh", Sở GD&ĐT khuyến cáo. Ngành Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến nghị học sinh và phụ huynh cần cân nhắc lựa chọn trường dựa trên năng lực học tập thực tế của học sinh, đồng thời tìm hiểu kỹ về môi trường giáo dục, điều kiện học tập của các trường THPT dự kiến đăng ký. Sở GD&ĐT nhấn mạnh, việc lựa chọn trường phù hợp với năng lực và điều kiện của học sinh sẽ giúp các em phát huy tốt khả năng của mình và giảm bớt áp lực không cần thiết trong kỳ thi tuyển sinh. Trường học tốt nhất là trường học phù hợp với năng lực của học sinh và điều kiện của gia đình. Khi học tập phù hợp với năng lực sẽ giúp học sinh tự tin. Và học sinh học ở trường học gần nhà sẽ giúp các em đảm bảo được sức khỏe, tăng thời gian tự học và thư giãn. Tuy nhiên, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm nay vẫn tiếp tục căng thẳng khi có tới 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng các trường THPT chỉ tuyển hơn 81.000 học sinh vào lớp 10 THPT công lập (khoảng 55%). Với tỉ lệ này, học sinh, phụ huynh sẽ phải “cân não” để lựa chọn các nguyện vọng làm sao để có suất học trường công. HÀ LINH Sáng 13/4, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sau 3 ngày mở cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10 đã có khoảng 39% thí sinh đăng ký, trong đó các trường tốp đầu có số lượng đăng ký nguyện vọng 1 cao. Kỳ thi diễn ra vào ngày 30-31/5 tới. Mỗi thí sinh thực hiện 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ để lấy kết quả tuyển vào các trường THPT công lập. Các trường THPT công lập có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 cao Thí sinh đăng ký vào lớp 10 trường “top” tăng mạnh Trường THPT Yên Hòa đứng đầu về số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 Gây ngộ độc thực phẩm, chủ tiệm bánh mì bị phạt 32 triệu đồng Tin từ UBND phường Vũng Tàu, địa phương vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với bà Lê Nguyễn Thị Thanh Tuyên - chủ tiệm bánh mì tại địa chỉ 57/4 Triệu Việt Vương, phường Vũng Tàu. Với ba lỗi vi phạm hành chính và hai tình tiết tăng nặng, chủ tiệm bánh mì này bị xử phạt 32 triệu đồng. Những lỗi gồm: sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Chủ tiệm bánh mì trên cũng có nhiều tình tiết tăng nặng như vi phạm hành chính có quy mô lớn; vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai. Quyết định xử phạt hành chính cũng buộc chủ tiệm bánh mì phải đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh của cơ sở 3 tháng. Trước đó, từ ngày 4 đến 11/3, Trạm Y tế phường Vũng Tàu ghi nhận 108 người ăn bánh mì ở tiệm trên đã phải nhập viện cấp cứu. Hiện tình trạng sức khỏe của các trường hợp này đã ổn định. Theo kết quả Sở Y tế TPHCM công bố vào ngày 9/3, kết quả phân tích của 28/51 mẫu (tỉ lệ 54,9%) cho ra kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella - là tác nhân gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa phổ biến liên quan đến thực phẩm. AN YÊN Một trường hợp ngộ độc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu do ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh của bà Tuyên Chủ tiệm bánh mì ở phường Vũng Tàu (TPHCM) có nhiều tình tiết tăng nặng như vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai. Nhà xuất bản ĐH Huế thu hồi sách bài tập Tin học có link phim “người lớn” Sáng 13/4, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Huy, Chánh Văn phòng Đại học Huế, cho biết, Nhà xuất bản Đại học Huế quyết định thu hồi toàn bộ Sách bài tập Tin học lớp 3 nhằm kịp thời khắc phục sự cố, hạn chế các tác động tiêu cực tới người học. Nhà xuất bản phối hợp với đơn vị phát hành tổ chức rà soát, thống kê và phối hợp với các đơn vị phát hành để thu hồi toàn bộ sách đã phát hành trên thị trường, đảm bảo việc thu hồi thực hiện nghiêm túc, triệt để. Đồng thời, có phương án hoàn tiền cho các khách hàng đã mua sách bài tập Tin học lớp 3. “Đây là sự cố ngoài mong muốn. Trong thời gian tới, Nhà xuất bản Đại học Huế sẽ rút kinh nghiệm về việc trích dẫn đường link đưa vào sách”, ông Huy nói. Đại diện Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát (DTP) cho biết, công ty sẽ hoàn tất kế hoạch để được các cơ quan ban ngành liên quan phê duyệt và có văn bản chính thức gửi đến người tiêu dùng. Trong sự việc này, mọi quyết định xử lí sự cố đưa ra đều dựa trên sự đồng thuận giữa Nhà xuất bản Đại học Huế và DTP để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cả người tiêu dùng lẫn các kênh phân phối và trường học. Trước đó, trên diễn đàn mạng, phụ huynh “sốc” khi hình ảnh một trang bài bài tập Tin học hướng dẫn học sinh đến địa chỉ website với tên là “thieunhi…” nhưng khi truy cập lại có nội dung phim “người lớn”. Tương tự, sách giáo viên bộ môn Tin học lớp 3 của Nhà xuất bản Đại học Huế cũng có hướng dẫn nội dung đi đến link có chứa phim “người lớn”. HÀ LINH

