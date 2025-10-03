Báo Tiền Phong số 276/2025

Một chương trình tham vọng vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt: hơn 100.000 tỷ đồng cho công nghiệp văn hóa giai đoạn 2025-2035. Nhưng làm thế nào để khoản đầu tư khổng lồ này thật sự hiệu quả, tránh lãng phí và tạo ra các sản phẩm đột phá là câu hỏi mà giới chuyên gia liên tục đặt ra. CHUYỆN HÔM NAY Trường không thu quỹ phụ huynh XEM TIẾP TRANG 10 n NGUYỄN TUẤN Đầu năm học mới, khi tiếng trống khai giảng rộn ràng vang lên, trong ánh mắt trẻ thơ có niềm hân hoan, trong nụ cười phụ huynh có cả niềm hy vọng gửi gắm vào mái trường. THỨ SÁU 3/10/2025 SÕ 276 0977.456.112 TRANG 8 + 9 TRANG 2 TRANG MỚI TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI TRANG 6 TRANG 15 Thu hút nhân tài không đặt nặng vấn đề bằng cấp Cách để sinh viên không sập bẫy lừa đảo Bão Matmo có thể mạnh cấp 12, giật cấp 15 TRANG 4 TRANG 5 Cắt giảm thủ tục thuế, người dân “nhẹ gánh” LANG THANG ẨM THỰC BÊN DÒNG MÊ KÔNG Đức Phúc giành ngôi vị quán quân Intervision 2025 là cột mÕc quan trọng của âm nhạc Việt Nam trong hành trình hội nhập quÕc tế TRANG 8 + 9 VỮNG MỘT NIỀM TIN QUYẾT THẮNG Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an với các gương điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quÕc” lần thứ IX năm 2025 TRANG 3 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG AN TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ VIII: HƠN 100.000 TỶ ĐỒNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA LÀM GÌ để trúng và đúng? NTK Việt (từ trái qua) tham gia Tuần lễ thời trang London (Anh): Diệp Yến (Montsand), Trần Hùng và Kiko Nhung Nguyễn

Sáng 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường. ĐOÀN KẾT, ĐỒNG LÒNG, ĐỒNG TÂM, ĐỒNG SỨC Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển" và tinh thần trách nhiệm cao trước hơn 27 vạn đảng viên trong Đảng bộ Quân đội và cán bộ, chiến sĩ toàn quân cùng nhân dân cả nước, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Theo Tổng Bí thư, Đại hội đã tập trung thảo luận dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn, tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội. Qua đó khẳng định, những năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân đạt nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, trong đó có những lĩnh vực phát triển đột phá, nhất là đột phá phát triển khoa học công nghệ và công nghiệp quốc phòng với sự thành công của việc nghiên cứu, chế tạo nhiều chủng loại vũ khí, trang bị mới… Đại hội cũng tham gia nhiều ý kiến có giá trị đóng góp vào các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng với sự bổ sung, làm rõ cả về lý luận và thực tiễn nhiều vấn đề quan trọng. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, những chủ trương, quyết sách mà Đại hội thông qua là định hướng quan trọng để Đảng bộ Quân đội và toàn quân nỗ lực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. “Đặc biệt, Đại hội đã mở ra một trang mới trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng theo hướng hiện đại, để Quân đội ta ngày càng phát triển hùng mạnh, mãi mãi là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, làm nòng cốt vững chắc của nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”, Tổng Bí thư khẳng định. Cũng theo Tổng Bí thư, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII biểu thị sự thống nhất cao về ý chí, niềm tin của Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Thành công của Đại hội là động lực mạnh mẽ cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; đoàn kết, đồng lòng, đồng tâm, đồng sức xây dựng Quân đội tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên hành trình hiện đại hóa. Từng sĩ quan, từng chỉ huy, mỗi chiến sĩ, quân chủng, binh chủng, quân đoàn, binh đoàn và toàn quân tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Tổng Bí thư yêu cầu, với ý chí quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao nhất, sau Đại hội, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thật tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân về kết quả Đại hội; tiến hành thật chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và các văn kiện Đại hội. Hoàn thiện, ban hành thật khẩn trương chương trình, kế hoạch hành động ở từng cấp, triển khai thực hiện thật bài bản Nghị quyết của Đại hội; đưa ngay Nghị quyết vào các đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, làm cho Nghị quyết thực sự có sức sống, đảm bảo chủ trương, quyết sách của Đại hội nhanh chóng được hiện thực hóa trong thực tế bằng những thành quả tốt đẹp nhất, sinh động nhất, hiệu quả nhất. XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI TINH NHUỆ, HIỆN ĐẠI SỚM HƠN MỘT NHIỆM KỲ Theo Bộ Quốc phòng, sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển” và tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận văn kiện của Quân ủy Trung ương; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương. Đại hội đã bầu 48 đại biểu (trong đó có 45 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết) cùng với 16 đại biểu đương nhiên đang công tác trong Quân đội, đại diện hơn 27 vạn đảng viên của Đảng bộ Quân đội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội nhất trí cao với các văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội, trọng tâm là phương hướng, mục tiêu chủ yếu, các đột phá, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội “trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao” trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng thống nhất cao với dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các văn kiện được xây dựng công phu, đã tiếp thu ý kiến đóng góp hợp lý, kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; bố cục chặt chẽ, khoa học, nội dung có tầm chiến lược, khái quát cao, có cơ sở lý luận, thực tiễn phù hợp tình hình quốc tế và trong nước. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 20252030; xác định 9 mục tiêu chủ yếu, 3 đột phá, 10 nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và 7 nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, Nghị quyết Đại hội xác định mục tiêu xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” sớm hơn một nhiệm kỳ so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI xác định. Đại hội giao Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, tổ chức thông báo nhanh kết quả Đại hội; cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Kết quả và thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII sẽ góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là động lực cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn quân, dân quân tự vệ cả nước nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. NGUYỄN MINH Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu ẢNH: TTXVN Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại hội đã mở ra một trang mới trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng theo hướng hiện đại, để Quân đội ta ngày càng phát triển hùng mạnh. Trang mới trong sự nghiệp xây dựng Quân đội “Đại hội đã mở ra một trang mới trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng theo hướng hiện đại, để Quân đội ta ngày càng phát triển hùng mạnh, mãi mãi là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, làm nòng cốt vững chắc của nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”. Tổng Bí thư TÔ LÂM

3 n Thứ Sáu n Ngày 3/10/2025 THỜI SỰ Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 20252030 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang ra sức thi đua về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và nỗ lực triển khai các nghị quyết ban hành thời gian gần đây của Đảng nhằm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới. Trải qua nhiệm kỳ Đại hội VII Đảng bộ Công an Trung ương, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, sự ủng hộ giúp đỡ của Nhân dân và đối tác quốc tế; với nhiều kết quả có tính bước ngoặt, đột phá, với tư duy đổi mới mạnh mẽ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; lực lượng Công an nhân dân đã có bước trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc, không chỉ tô thắm truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mà còn bồi đắp sức mạnh, củng cố ý chí, niềm tin vững vàng vượt qua mọi sóng to gió lớn, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước. Giai đoạn 2025-2030 là giai đoạn cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng vững bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục chuyển biến nhanh. Cạnh tranh nước lớn, xu hướng phân tách, phân mảnh, cường quyền nước lớn, chạy đua vũ trang, sẵn sàng sử dụng bạo lực trong quan hệ quốc tế; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ; các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh, an ninh mạng, an ninh năng lượng… diễn biến phức tạp, nhiều yếu tố mới, tác động trực tiếp, nhiều mặt, gia tăng thách thức đối với an ninh, lợi ích của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong nước, các thế lực thù địch, phản động sẽ ráo riết tìm mọi cách lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc triển khai tư duy, nhận thức mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các giải pháp đột phá, có tính cách mạng trong các Nghị quyết của Trung ương thời gian gần đây về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật; về phát triển kinh tế tư nhân; đột phá phát triển giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an ninh năng lượng… để tiến hành hoạt động chống phá với âm mưu, hoạt động ngày càng tinh vi, nguy hiểm, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước, làm suy giảm ý chí của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tình hình đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất cao, đồng thời cũng là trách nhiệm vẻ vang của Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới. Đó là yêu cầu cao về bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương, mục tiêu chiến lược của Đảng. Yêu cầu cao về bảo vệ an ninh kinh tế đáp ứng mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước, không chỉ làm tốt hơn chức năng bảo vệ an ninh kinh tế đối với những lĩnh vực truyền thống, mà còn mở rộng bảo vệ sự phát triển của kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế cận biên, kinh tế tuần hoàn… Đó là yêu cầu cao về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, nhất là ở những giai đoạn có tính bước ngoặt, có nhiều thách thức. Yêu cầu cao về bảo vệ an ninh đối ngoại, an ninh các địa bàn trọng điểm chiến lược, an ninh xã hội, an ninh công nhân, an ninh mạng, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ, không để Việt Nam trở thành “chiến trường tình báo”, không để xảy ra khủng bố, biểu tình gây mất an ninh, trật tự, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Đó là nhiệm vụ về tiếp tục tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, kéo giảm tối đa tai nạn giao thông, tai nạn cháy nổ, nâng cao ý thức “thượng tôn pháp luật”, chấp hành pháp luật trong Nhân dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Đó là yêu cầu về gia tăng đóng góp của công tác Công an trong thực hiện 02 mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập Nước, Nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Thống nhất nhận thức về yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, trên cơ sở bài học kinh nghiệm rút ra qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân là khối đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt mục tiêu cao nhất trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự mà đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh, đó là “không chỉ duy trì môi trường hoà bình, ổn định, giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn lành mạnh, mà qua công tác bảo đảm an ninh, trật tự còn phải góp phần quan trọng tạo ra, thúc đẩy, nắm bắt thời cơ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng; bảo vệ an ninh, trật tự phải tạo nền tảng cho thành công của phát triển bền vững, chất lượng cao”. Đồng thời Báo cáo chính trị trình Đại hội cũng xác định phương hướng công tác nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Công an nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thật sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, trong sạch, vững mạnh toàn diện, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo các mặt công tác công an; phát huy hiệu quả mô hình Công an “Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”. Đổi mới tư duy bảo đảm an ninh, trật tự trong kỷ nguyên mới: “Lấy phát triển để ổn định và giữ ổn định để tạo nền tảng cho thành công của phát triển nhanh, bền vững, chất lượng cao”; “bảo vệ an ninh, trật tự là để tạo lập, mở rộng không gian, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội”. Huy động mọi nguồn lực hợp pháp cho phát triển công nghiệp an ninh và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự. Đổi mới toàn diện công tác công an theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa con người với ứng dụng khoa học, công nghệ; hoàn thiện “nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” trong đấu tranh, bảo vệ và phát triển đất nước. Chủ động nắm chắc tình hình, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước. Tích cực tham gia gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế, các cơ chế hợp tác đa phương, song phương. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, phát huy vai trò nòng cốt của Công an nhân dân bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự trong mọi tình huống, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đã đề ra, Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân thống nhất xác định 03 nhóm chỉ tiêu với hàng chục chỉ tiêu cụ thể trên các mặt công tác; 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 03 đột phá chiến lược, trong đó tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự; huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công an nhân dân có “xương sống thẳng, cơ bắp khỏe và trái tim ấm” để “vượt qua mọi thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ” như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ 5 cho lực lượng Công an nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động, từ thực hiện “trách nhiệm công vụ” sang “trách nhiệm công vụ-phục vụ”, từ “mệnh lệnh, phục tùng” sang “mệnh lệnh, phục tùng và chủ động đề xuất, kiến tạo phát triển”. Chuyển đổi toàn diện phương thức hoạt động kết hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao; xây dựng công nghiệp an ninh đáp ứng yêu cầu tăng cường tiềm lực an ninh, trật tự. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, với ý chí, quyết tâm cao, khát vọng cống hiến, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung, Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân vững tin sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị với yêu cầu cao trong giai đoạn cách mạng mới, khẳng định vai trò lực lượng chủ công, nòng cốt trong thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng “hoà bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân”. L.T.Q Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an với các gương điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX năm 2025 Báo cáo chính trị trình Đại hội cũng xác định phương hướng công tác nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Công an nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thật sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, trong sạch, vững mạnh toàn diện, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo các mặt công tác công an; phát huy hiệu quả mô hình Công an “Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG AN TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ VIII: Đại tướng LƯƠNG TAM QUANG Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Vững một niềm tin quyết thắng

4 n Thứ Sáu n Ngày 3/10/2025 XÃ HỘI Khi nào chấm dứt "xung đột" ở chung cư? MÂU THUẪN KÉO DÀI Theo phản ánh của cư dân chung cư Viên Ngọc Phương Nam (phường Rạch Ông, quận 8 cũ), chung cư hoạt động từ năm 2016 nhưng chưa nghiệm thu, chưa có ban quản trị. Họ bị chủ đầu tư “hà hiếp” và đã kêu cứu 9 năm qua nhưng vẫn chưa được chính quyền giải quyết. Từ phản ánh của người dân, UBND TPHCM đã có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng xử lý thông tin liên quan chung cư Viên Ngọc Phương Nam. Cụ thể, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương rà soát hiện trạng xây dựng, quy hoạch xây dựng được phê duyệt (quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500) tại dự án chung cư Viên Ngọc Phương Nam. Chính quyền địa phương được giao chủ trì, phối hợp chủ đầu tư chung cư là Công ty CP Đầu tư Xây dựng An Điền và các đơn vị có liên quan thực hiện đúng các hướng dẫn xử lý của Sở Xây dựng đối với quy hoạch xây dựng được phê duyệt. Qua đó, giúp chủ đầu tư có cơ sở thực hiện điều chỉnh giấy phép xây dựng, làm cơ sở thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng để đủ điều kiện thành lập Ban Quản trị chung cư, giải quyết căn cơ, dứt điểm các vấn đề tồn đọng tại dự án. Song song đó, yêu cầu chủ đầu tư phải khẩn trương tổ chức hội nghị tiếp xúc cư dân, có sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương để thông tin tiến độ hoàn chỉnh nghiệm thu hoàn thành công trình, việc thành lập Ban quản trị chung cư và các nội dung khác để đảm bảo quản lý vận hành nhà chung cư theo đúng quy định. Tương tự, cư dân tại chung cư Tân Hồng Ngọc (quận Tân Phú cũ) phản ánh từ trước Tết Nguyên đán, Ban quản trị tự ý cắt thẻ thang máy của nhiều căn hộ, gây bức xúc. Người dân nhiều lần báo cáo chính quyền địa phương nhưng chưa được xử lý dứt điểm. UBND TPHCM cũng đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra, theo dõi, xử lý vi phạm hành chính (nếu có) đối với công tác quản lý vận hành nhà chung cư Tân Hồng Ngọc và báo cáo kết quả cho UBND TPHCM (thông qua Sở Xây dựng). Ở chung cư The Vista An Phú (quận 2 cũ) cũng xảy ra mâu thuẫn giữa cư dân với Ban quản lý và Ban quản trị. Cư dân phản ánh, tại Hội nghị nhà chung cư 2025, Ban quản trị đưa vấn đề thu phí giữ xe không đúng pháp lý, tờ trình cho cư dân có nội dung khác hoàn toàn tờ phiếu biểu quyết… Cư dân yêu cầu kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính và công khai, sao kê tất cả các tài khoản quỹ vận hành và quỹ bảo trì từ năm 2024 đến hiện tại, chứ không chỉ 1 - 2 số tài khoản ở một vài thời điểm nhất định. Cư dân The Vista An Phú cũng đề nghị làm rõ diện tích sở hữu chung, ai là người sở hữu phần diện tích này, có đóng góp phí bảo trì tương xứng hay không, trả lời rõ ràng về 150 chỗ giữ xe tầng trệt… “Cư dân đang trả tiền cho hệ thống tòa nhà được thiết kế theo chuẩn Singapore để tồn tại vài chục năm chứ không phải đi mua hàng tiêu dùng cứ vài năm là phải cập nhật công nghệ mới. Do đó, cần dừng việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo dạng buôn đồng nát. Chúng tôi đề nghị UBND phường An Khánh kiến nghị lên UBND TPHCM lập tổ thanh tra để làm rõ các đơn khiếu nại của cư dân trong năm 2024 - 2025”, một cư dân khu chung cư The Vista An Phú nói. CẦN BIỆN PHÁP MẠNH Theo ông Nguyễn Duy Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Quản lý Global Home, hiện nay vai trò của công ty quản lý, Ban quản lý trong vận hành nhà chung cư là rất quan trọng. Ông Thành ví von mối quan hệ giữa các bên được minh họa bằng 5 ngón tay trên bàn tay. Mỗi ngón tay tượng trưng cho một chủ thể trong hệ sinh thái quản lý vận hành nhà chung cư. Mỗi bên đều có vai trò riêng biệt, nhưng cần phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo hoạt động hiệu quả và minh bạch. Trong “bàn tay vận hành” nhà chung cư, mỗi ngón tay đều có vai trò riêng. Tuy nhiên, Ban quản lý là ngón tay duy nhất nhận phí dịch vụ từ cư dân. Do đó, phải chủ động, chuyên nghiệp và có khả năng phản biện, từ chối những yêu cầu trái pháp luật từ bất kỳ bên nào. Trách nhiệm của Ban quản lý là không thể chuyển giao hay né tránh. Ông Vũ Tiến Thành, Tổng giám đốc DKRA Group cho rằng, cư dân giữ vai trò rất quan trọng trong quản lý vận hành nhà chung cư. Tuy nhiên, thực tế hiện nay đang tồn tại một bất cập lớn là chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận cho Ban quản trị nhưng lại không trực tiếp kiểm tra, giám sát thường xuyên như các ngành khác. Điều này dẫn đến tình trạng khi có sai phạm hoặc phát sinh tố cáo thì chính quyền mới vào cuộc, khiến quá trình xử lý trở nên chậm trễ và kéo dài. Ông Thành cũng chỉ ra vòng luẩn quẩn trong thực tiễn, cư dân khi bức xúc thường khởi kiện chủ đầu tư, trong khi đơn vị quản lý vận hành phải tạm ứng kinh phí để duy trì hoạt động, nhưng sau đó khó thu hồi, gây áp lực tài chính. TS. Hà Hải, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM cho rằng, Việt Nam cần ban hành một bộ luật riêng cho chung cư, thay vì chỉ dựa vào các thông tư hướng dẫn. Bởi những quy định hiện hành mới giải quyết phần ngọn, trong khi gốc rễ tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân vẫn còn bỏ ngỏ. Theo luật sư Hải, mô hình nhà chung cư thực chất là một hình thức sinh hoạt cộng đồng, được vận hành trên cơ sở tự nguyện và thỏa thuận chung giữa các chủ sở hữu. Đồng thời, pháp luật hiện hành đã có những quy định chặt chẽ, như việc thành lập Ban quản trị, ban kiểm soát, đại diện cho tập thể cư dân để giám sát, điều hành và bảo đảm quyền lợi chung. Cơ chế này vừa giúp duy trì trật tự, vừa hạn chế sự can thiệp trực tiếp của chính quyền, miễn là hoạt động quản lý không vi phạm pháp luật hay gây xung đột. Ban quản trị hay bất kỳ cá nhân nào nếu có hành vi sai phạm, thậm chí tham ô, đều đã có khung pháp lý để xử lý, kể cả bằng các biện pháp hình sự khi đủ dấu hiệu vi phạm. Ông Hải nhìn nhận, bản chất của đời sống chung cư là một “hương ước cộng đồng”, thể hiện sự văn minh và tiến bộ trong cách thức sống chung, đề cao tính tự quản của cư dân trong khuôn khổ pháp luật. DUY QUANG Mô hình nhà chung cư là một hình thức sinh hoạt cộng đồng, được vận hành trên cơ sở tự nguyện và thỏa thuận chung giữa các chủ sở hữu. Thực tế ở nhiều chung cư diễn ra xung đột triền miên, chưa có hồi kết. Chiều 2/10, tâm bão trên vùng biển phía đông Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Những giờ qua, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25km/h. Dự báo trong chiều và tối 3/10, bão sẽ vào Biển Đông với cường độ khoảng cấp 10, giật cấp 12. Sau khi vào Biển Đông, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25km/h và tiếp tục mạnh lên. Đến 13h ngày 4/10, tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 430km về phía đông bắc với cường độ cấp 10-11, giật cấp 13. Dự báo sau đó, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13h sáng 5/10, bão trên vùng ven biển phía nam của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15. Đây có thể là thời điểm bão đạt cường độ mạnh nhất. Dự báo trong chiều 5/10, bão vượt qua bán đảo Lôi Châu đi vào vịnh Bắc Bộ, đi chậm lại khoảng 15-20km/h và cường độ có dấu hiệu suy giảm. Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão đi men theo phía bắc vịnh Bắc Bộ rồi tiến về khu vực biên giới Việt - Trung. Theo các chuyên gia, tác động của bão với đất liền miền Bắc nước ta sẽ phụ thuộc rất nhiều vào đường đi của bão sau khi qua bán đảo Lôi Châu. Vì vậy cần cập nhật liên tục các dự báo mới nhất. Biển Đông đang trong giai đoạn bão nhiều hiếm thấy, riêng trong tháng 9 có tới 4 cơn bão hoạt động ở vùng biển này. Dự báo trong tháng 10, Biển Đông vẫn có thể đón 2-3 cơn bão, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. NGUYỄN HOÀI Bão Matmo có thể mạnh cấp 12, giật cấp 15 Dự báo thời điểm áp sát bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc vào chiều 5/10, bão Matmo đạt cường độ mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. Tác động của bão đến đất liền nước ta phụ thuộc rất lớn vào hướng di chuyển của bão sau khi qua bán đảo Lôi Châu. Dự báo mới nhất về đường đi của bão Matmo Mâu thuẫn ở chung cư Viên Ngọc Phương Nam kéo dài nhiều năm nay “Vấn đề lớn nhất là phải tôn trọng và thực thi pháp luật một cách nghiêm túc, song song với đó là cần cơ chế phối hợp, hòa giải, đối thoại giữa các bên liên quan để tìm tiếng nói chung. Có như vậy mới tháo gỡ được những mâu thuẫn kéo dài trong công tác quản lý, vận hành chung cư hiện nay”. Ông VŨ TIẾN THÀNH, Tổng giám đốc DKRA Group

5 n Thứ Sáu n Ngày 3/10/2025 KINH TẾ SẼ GIẢM 44% THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ Là một trong các luật tác động trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp, dự thảo Luật Quản lý thuế đang được Bộ Tài chính xây dựng sẽ cắt giảm nhiều thủ tục hành chính. Ông Đặng Ngọc Minh, Phó cục trưởng Cục Thuế cho biết, dự thảo Luật Quản lý thuế giảm 44% thủ tục hành chính. Các thủ tục đơn giản hơn theo tinh thần cải cách, với quan điểm xây dựng chính sách là lấy người nộp thuế làm trung tâm. Dự thảo Luật mới loại bỏ 10 điều trong luật hiện hành như: Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn; trách nhiệm đăng ký thuế của Bộ trưởng Bộ Tài chính và cơ quan thuế; thứ tự thanh toán thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; điều kiện và cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế (nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra thuế; nhiệm vụ quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra và thành viên đoàn; quyền - nghĩa vụ của đối tượng bị thanh tra; kết luận thanh tra; thanh tra lại trong hoạt động thanh tra thuế). “Việc loại bỏ không gây ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước và giúp tập trung vào việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế. Thành phần hồ sơ tinh gọn, rút gọn quy trình xử lý và rút ngắn thời gian giải quyết. Quy định mới hỗ trợ người nộp thuế trong các khâu đăng ký, kê khai, quyết toán, hoàn thuế góp phần giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp”, Bộ Tài chính cho biết. Theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Luật Quản lý thuế mang tính nền tảng. Luật thuế chuyên ngành xác lập mức thuế, đối tượng chịu thuế, Luật Quản lý thuế là “luật thủ tục”. “Luật Quản lý thuế điều chỉnh toàn bộ quy trình thực hiện nghĩa vụ thuế - từ đăng ký, kê khai, nộp thuế, đến hoàn thuế, miễn giảm, cưỡng chế, kiểm tra, khiếu nại… Đây là luật ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí, thời gian tuân thủ và mức độ thuận tiện trong thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và người dân”, ông Tuấn cho biết. Ông Tuấn đề xuất, Bộ Tài chính xây dựng lộ trình triển khai hệ sinh thái thuế điện tử, đầu tư nguồn lực, đảm bảo dữ liệu được bảo mật, an toàn và không bị lạm dụng. Cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát, chuẩn hóa biểu mẫu, tăng cường dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo các quy định mới khi ban hành phải áp dụng được ngay trong thực tế, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. CẦN CẮT GIẢM CHI PHÍ Thủ tục hành chính, chi phí lĩnh vực thuế là một trong lĩnh vực doanh nghiệp “than phiền” nhiều nhất. Tại báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI), VCCI cho biết, theo kết quả khảo sát năm 2024, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài cho biết, lĩnh vực hành chính vẫn còn nhiều phiền hà. Thủ tục thuế tiếp tục dẫn đầu danh sách các mối quan ngại, với 35% doanh nghiệp (tham gia khảo sát) đánh giá vấn đề liên quan đến thuế là phiền hà nhất. Con số này tăng mạnh so với mức 16% của năm 2023 và đảo ngược xu hướng giảm ghi nhận trong những năm trước đó. Tại tọa đàm về nhận diện điểm nghẽn pháp lý vừa diễn ra, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội dẫn ví dụ việc thủ tục hành chính thuế phát sinh chi phí. Ông Hiếu so sánh, khi thủ tục phức tạp, doanh nghiệp có thể phải thuê đến 3-4 người để xử lý các vấn đề liên quan đến báo cáo thuế. Thậm chí, có doanh nghiệp phải bố trí cả phòng thuế, phòng kế toán với 10 đến 15 nhân sự, dẫn đến chi phí nhân lực rất lớn. Nếu thủ tục đơn giản, chỉ cần 1 người có thể làm cho 3 doanh nghiệp, sẽ giúp giảm chi phí. Bà Hương Vũ, Tổng Giám đốc EY Consulting Việt Nam đánh giá, chính sách về thuế được sửa đổi và ban hành gần đây theo hướng minh bạch, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế. Các chính sách thuế đang tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ, giảm các thủ tục hành chính và chi phí. Các điều khoản tại dự thảo Luật Quản lý thuế cũng làm rõ định hướng chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý thuế, ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả quản lý. Dự thảo luật nhấn mạnh chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Đồng thời, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện dựa trên phân loại rủi ro và mức độ tuân thủ; cải cách thủ tục hành chính. Đầu năm 2025 tới nay, một trong thủ tục thuế đơn giản so với trước đây là hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động. Chỉ trong 3 ngày làm việc, người nộp thuế có thể nhận tiền hoàn thuế qua tài khoản cá nhân. Theo đó, hệ thống cơ sở dữ liệu tự động ngành Thuế đã tạo lệnh hoàn thuế và gửi điện tử cho Kho bạc Nhà nước để chi hoàn thuế cho người nộp thuế. Gần 257.000 hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động được xử lý với số tiền gần 1.170 tỷ đồng trong những ngày đầu tiên vận hành việc hoàn thuế tự động. NGỌC LINH Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm tới 44% thủ tục. Nhiều thủ tục thuế áp dụng triệt để công nghệ thông tin, hoàn toàn tự động. Doanh nghiệp, người dân kỳ vọng việc cắt giảm này sẽ góp phần giảm thời gian, chi phí. Cán bộ thuế hướng dẫn thủ tục cho người nộp thuế ẢNH: THUẾ HÀ NỘI Theo thống kê ngành Thuế, năm 2021 có 435 thủ tục hành chính. Sau đó, ngành thuế cắt giảm về 204 thủ tục hành chính, đầu năm 2025 còn 219 thủ tục. Đã có 99% doanh nghiệp khai thuế, nộp thuế điện tử; 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử và gần 7 triệu người sử dụng Etax Mobile. Cắt giảm thủ tục thuế, người dân “nhẹ gánh” Thống kê cho thấy, trong giai đoạn 12/2019 - 5/2024, cơ quan chức năng đã phát hiện gần 20.000 vụ lừa đảo, liên quan đến hơn 17.000 đối tượng, gây thiệt hại trên 12.000 tỷ đồng. GIÁ TRỊ GIAO DỊCH TÀI SẢN MÃ HOÁ VƯỢT 220 TỶ USD Ngày 2/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia diễn ra diễn đàn “Thị trường tài sản số: Từ xu hướng tới bứt phá”. Ông Vũ Quốc Huy - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) - cho biết, theo số liệu từ Chainalysis, Việt Nam hiện đứng thứ ba trong khu vực với dòng vốn tài sản mã hoá vào thị trường vượt 220 tỷ USD, tăng 55% so với năm trước. Điều này phản ánh rõ nhu cầu lớn trong chuyển tiền, tiết kiệm và ứng dụng trong các dịch vụ số. Tuy nhiên, phần lớn hoạt động vẫn diễn ra trên các sàn quốc tế, gây tổn hại về thuế và ảnh hưởng đến công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, phòng chống tội phạm công nghệ cao; đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng thị trường trong nước minh bạch, có kiểm soát và bảo vệ quyền lợi các bên liên quan. Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2025/NQCP về thí điểm thị trường tài sản mã hoá. Ông Tô Trần Hòa - Phó Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cho rằng, cơ chế thí điểm này không chỉ mở đường cho đổi mới sáng tạo, mà còn đóng vai trò “bộ lọc”, loại bỏ những mô hình tiềm ẩn rủi ro. Nhờ đó, thị trường có thể vận hành minh bạch, tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời giúp Việt Nam hội nhập với tiêu chuẩn quốc tế trong quản lý tài sản mã hoá. TÀI SẢN MÃ HÓA BỊ LỢI DỤNG, THẤT THOÁT THUẾ Trên góc độ phòng chống tội phạm, Thượng tá Nguyễn Thành Chung - Phó Trưởng phòng 4, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an - cho biết Nghị quyết 05 và Luật Công nghiệp Công nghệ số sẽ là căn cứ quan trọng giúp tăng cường hiệu quả công tác phòng chống tội phạm công nghệ. Theo ông Chung, tài sản mã hoá đang có xu hướng bị lợi dụng để huy động vốn và các hoạt động trái phép khác trên không gian mạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng an ninh quốc gia, trật tự xã hội, thất thoát thuế và công tác điều hành vĩ mô của Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ. Thống kê trong 5 năm (12/2019 - 5/2024) đã phát hiện gần 20.000 vụ lừa đảo, liên quan hơn 17.000 đối tượng, gây thiệt hại trên 12.000 tỷ đồng. Trong các vụ án, vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, phần lớn tiền do phạm tội mà có được chuyển thành tài sản mã hoá thông qua giao dịch trao đổi, mua bán ngang hàng được tổ chức tại các sàn quốc tế như Binance, HTX, OKX… với giá trị giao dịch hằng ngày lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đại diện Cục A05 lưu ý nguy cơ các sàn giao dịch tài sản mã hoá không được cấp phép thu thập, lưu trữ lượng lớn thông tin khách hàng nhưng không tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân… VIỆT LINH "Hô biến" hàng nghìn tỷ đồng lừa đảo thành tài sản mã hóa Cơ quan chức năng cho biết, trong các vụ án, vụ việc lừa đảo trên không gian mạng, phần lớn tiền chiếm đoạt được đã chuyển thành tài sản mã hoá thông qua giao dịch trên những sàn quốc tế. Các chuyên gia, nhà quản lý trao đổi về cơ hội, thách thức khi triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hoá

6 n Thứ Sáu n Ngày 3/10/2025 KHOA GIÁO “VẮC-XIN” CHỐNG LỪA ĐẢO Hôm qua, 2/10, Báo Tiền Phong phối hợp với Văn phòng Ngân hàng Nhà nước tổ chức tọa đàm dành cho sinh viên các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội với chủ đề: “Bảo vệ tài chính cá nhân, làm chủ đồng tiền” - thuộc chuỗi hoạt động của Ngày thẻ Việt Nam năm 2025. Hội trường C2, Đại học Bách khoa Hà Nội với gần 1.000 chỗ ngồi đã không còn ghế trống. Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm huấn luyện, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05), Bộ Công an chia sẻ, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng đa dạng, muôn hình vạn trạng và ngày càng tinh vi. Trong đó, hình thức lừa đảo đánh vào bản năng con người là sự sợ hãi và lòng tham. “Sinh viên cũng như các bạn trẻ luôn có nhu cầu làm thêm nên chúng tìm cách dụ dỗ tham gia những nhiệm vụ đơn giản như like hay chia sẻ một bài viết. Có những trường hợp đã bị lừa nhiều tỷ đồng từ những việc tưởng vô hại này”, ông Quân nói. Các đối tượng lừa đảo còn tập trung xây dựng kịch bản theo hướng đánh vào tình cảm, đầu tư tài chính. Sau đó, chúng dựa vào sự sợ hãi của nạn nhân để lừa tiền như cảnh báo nạn nhân đang vi phạm pháp luật, cần phải chuyển tiền để gỡ tội… “Để chống lừa đảo, mỗi người phải tiêm cho mình những “liều vắc xin” thông qua những buổi toạ đàm như thế này, để tăng cường hiểu biết, từ đó chế ngự nỗi sợ hãi và lòng tham”, Đại tá, TS Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh. Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân cho biết, mỗi người cần phải tỉnh táo trước những món lợi từ “trên trời rơi xuống”. Khi được hỏi bản thân đã từng nhận cuộc gọi lừa đảo nào chưa, Đại tá Nguyễn Hồng Quân hỏi ngược lại sinh viên, rất nhiều cánh tay của sinh viên ở hội trường đã giơ lên. Đại tá Nguyễn Hồng Quân lưu ý, nếu chúng ta mất niềm tin vào giao dịch số, không tiếp nhận thông tin trên mạng thì rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải tiếp nhận tỉnh táo và có quy tắc. Chúng ta không một mình, không tự đặt bản thân vào sự đơn độc vì chúng ta có các cơ quan chức năng, nhà trường… để xử lí các tình huống phát sinh. Điều này sẽ giúp sinh viên không bao giờ bị lừa đảo. Tình trạng lừa đảo qua mạng hiện nay phần lớn xuất phát từ các đường dây, tập đoàn tội phạm hoạt động ở nước ngoài. Công an Việt Nam đã nỗ lực và nhiều lần bắt giữ thành công đối tượng người Việt phạm tội ở nước ngoài. Đặc biệt, vào ngày 25-26/10 tới đây, Việt Nam sẽ đăng cai kí Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng - công ước của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực này, một công ước lần đầu mang tên một địa danh của Việt Nam, là niềm tự hào lớn của đất nước. Phát biểu tại tọa đàm, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Đồng Trưởng Ban Tổ chức Ngày thẻ Việt Nam 2025 khẳng định với sinh viên - thế hệ năng động, am hiểu công nghệ và là chủ nhân của nền kinh tế số - việc trang bị kiến thức, kĩ năng quản lí tài chính cá nhân, biết cách tự bảo vệ mình và làm chủ đồng tiền, chính là hành trang thiết yếu trước khi rời giảng đường. LÀM CHỦ ĐỒNG TIỀN ĐỂ AN TOÀN TÀI CHÍNH PGS.TS Phạm Thanh Huyền, Trưởng Ban Công tác sinh viên, ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ tình huống người thân trong gia đình đã từng bị lừa chuyển tiền. Sự việc xảy ra hợp lí đến nỗi ai cũng nghĩ đó là chuyện hiển nhiên nên không nghi ngờ. Theo bà Huyền, sinh viên vốn thông minh và được trang bị nhiều kiến thức, song thực tế thời gian qua vẫn có nhiều trường hợp bị lừa đảo với những thủ đoạn tinh vi. Nguyên nhân là do một bộ phận sinh viên còn thiếu kĩ năng sống, nhẹ dạ, cả tin và đôi khi non nớt trong xử lí tình huống. Một ví dụ điển hình được Trưởng Ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ là trường hợp một sinh viên K70 vừa nhập học. Dù nhà trường đã nhiều lần khuyến cáo không tham gia khảo sát bằng giấy vì dễ lộ thông tin cá nhân, một sinh viên vẫn tham gia rồi sau đó nhận cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng, dọa dẫm liên quan đến đường dây lừa đảo. Khi đối tượng hù dọa sẽ tạm giam, sự sợ hãi khiến em mất cảnh giác, dẫn đến việc bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản (6 triệu đồng). Nhưng rất may, khi tội phạm yêu cầu chuyển số tiền lớn hàng trăm triệu đồng, em đã kịp thời tỉnh ngộ và cầu cứu Ban Công tác sinh viên nhà trường. Từ những vụ việc trên, PGS.TS Phạm Thanh Huyền nhấn mạnh, sinh viên cần rèn luyện bản lĩnh. “Mình không làm gì sai thì không có gì phải sợ. Khi bị dọa dẫm qua mạng, các bạn cần giữ bình tĩnh, liên hệ ngay với nhà trường hoặc cơ quan công an gần nhất. Ban Công tác sinh viên luôn cam kết hỗ trợ sinh viên 24/7”, PGS.TS Phạm Thanh Huyền nói. PGS.TS Phạm Tiến Mạnh, Phó Trưởng khoa Tài chính, Học viện Ngân hàng nhấn mạnh, trong quản lí tài chính cá nhân, con người thường gặp hai tình huống, có quá ít tiền và có quá nhiều tiền. Khi thiếu tiền, cơ hội đầu tư và tiêu dùng có thể bị bỏ lỡ; nhưng khi bất ngờ có khoản lớn (như trúng số, đền bù đất…), nếu không có kĩ năng quản lí, nhiều người sẽ sa vào tiêu xài hoang phí, nhanh chóng mất trắng và kéo theo những hệ lụy xã hội như tình huống trên. Với sinh viên, bài học đầu tiên để làm chủ đồng tiền là phải gia tăng nguồn thu nhập, mà cách thực tế nhất chính là làm thêm. Tuy nhiên, sinh viên nên chọn công việc có liên quan đến chuyên môn, giúp tích lũy kinh nghiệm cho tương lai. NGHIÊM HUÊ Các diễn giả trao đổi tại tọa đàm ẢNH DUY PHẠM Thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng đa dạng, muôn hình vạn trạng và ngày càng tinh vi. Trong đó, hình thức lừa đảo đánh vào bản năng con người là sự sợ hãi và lòng tham. Tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Hương Giang, Phó Phòng Chính sách Khách hàng bán lẻ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chia sẻ về vai trò của ngân hàng đồng hành với người trẻ bảo vệ tài chính cá nhân. Bà Nguyễn Thị Hương Giang nhấn mạnh, hiện nay, các nền tảng của ngân hàng đã tích hợp toàn bộ tiện ích, những nhu cầu của cá nhân, bao gồm những tính năng cơ bản để sinh viên có thể quản lí tất cả nhu cầu chi tiêu hằng ngày. Các ứng dụng có tính năng thiết lập ngân sách, cảnh báo chi tiêu và quản lí thu chi. Công thức vàng chống “rỗng ví” Từ nhỏ cô được bố mẹ dạy về quỹ dự phòng, cân đối trong chi tiêu để vừa đảm bảo nhu cầu trước mắt, vừa có phần tiết kiệm cho tương lai. Cô nhấn mạnh tiền chỉ thực sự có giá trị khi mình biết kiểm soát và sử dụng nó thông minh. Thùy Dương áp dụng công thức chi tiêu 50-30-20. Cụ thể, 50% thu nhập được dùng cho các nhu cầu thiết yếu, sinh hoạt phí; 30% dành cho những sở thích, nhu cầu cá nhân; 20% còn lại gửi vào quỹ tiết kiệm hoặc đầu tư nhỏ, tạo quỹ dự phòng cho tương lai. Công thức trên giúp cô tránh được tình trạng “rỗng ví” và luôn có khoản dự phòng. Dù vậy, cô cho rằng không có công thức nào là duy nhất. Ngoài nguyên tắc 50-30-20, còn có nhiều cách quản lý khác như 60-20-20 hay 9 hũ tài chính. Trong một số hoàn cảnh, cô vẫn linh hoạt điều chỉnh nhưng luôn giữ kỷ luật trong phạm vi cho phép (10-20%). “Điều quan trọng nhất tôi học được chính là quản lý tài chính không chỉ nhằm tiết kiệm, còn tạo ra sự tự do và an tâm trong cuộc sống. Tôi tin rằng, nếu các bạn trẻ rèn được thói quen kỷ luật với đồng tiền ngay từ khi còn là sinh viên, đó sẽ là hành trang vô giá cho tương lai”, cô nói. Thùy Dương cũng có thói quen mua sắm trên các sàn thương mại điện tử. Tuy thế, mặt trái là dễ rơi vào trạng thái “FOMO” - cảm giác sợ bỏ lỡ khi thấy những món đồ thú vị. Lúc này, cô buộc phải áp dụng nguyên tắc tiêu dùng an toàn. Trong 30% cho chi tiêu cá nhân, cô chỉ dùng 10% để mua sắm, tránh rơi vào tình trạng “cháy túi” hay nghiện sàn thương mại điện tử. ĐỖ QUYÊN Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương cho biết, quản lí tài chính - hay nói cách khác là làm chủ đồng tiền - chính là kỹ năng sống quan trọng cần rèn luyện. Cách để sinh viên không sập bẫy lừa đảo Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2025 Phạm Thùy Dương ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

