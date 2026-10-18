Báo Tiền Phong số 293

THỨ BA 20/10/2026 Số 293 0977.456.112 TRANG 3 TRANG 3 ĐỀ XUẤT CẤM NGƯỜI BỎ CỌC THAM GIA ĐẤU GIÁ ĐẤT Trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Thấy mình như toa tàu được sắp xếp lại Sáng 19/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn chủ trì buổi làm việc với các ngân hàng về giảm lãi suất ẢNH: PV TRANG 13 SÓNG FESTIVAL 2026: KHÁM PHÁ, TRẢI NGHIỆM THANH TOÁN SỐ TRANG 8-9 TRANG 7 TRANG 6 Cần chiến lược quảng bá văn hóa “Chàng bao đồng” những số phận trẻ yếu thế TRANG 4-5 CỦNG CỐ QUAN HỆ KINH TẾ, HỢP TÁC XANH Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary ẢNH: TTXVN TRANG 2 THÁO GỠ ÁP LỰC VỐN VIỆT NAM - ĐAN MẠCH:

Khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - trung tâm quốc gia về đào tạo cán bộ và nghiên cứu lý luận chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Học viện khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Việc kiện toàn bộ máy phải được thực hiện chặt chẽ, gắn liền với hai nhiệm vụ chiến lược: đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho Đảng, hệ thống chính trị; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để cung cấp các luận cứ khoa học cho Trung ương. Tại cuộc làm việc, nhấn mạnh tầm quan trọng, yêu cầu khẩn trương trong rà soát, sáp nhập, tinh gọn thật hiệu quả các đơn vị trực thuộc, Thường trực Ban Bí thư cho biết, sau khi hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, Học viện phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng đề án vị trí việc làm. Trên cơ sở đó thực hiện bố trí cán bộ theo vị trí việc làm gắn với chính sách tiền lương, phụ cấp theo quy định. Công tác này cần được khẩn trương, gấp rút thực hiện, hoàn thành trước tháng 12, để đồng bộ với hệ thống. PV (theo TTXVN) Máy bay tiêm kích của Không quân Hoàng gia Đan Mạch bay hộ tống khi chuyên cơ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam vào không phận Đan Mạch. Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary của Đan Mạch ra tận sân bay quốc tế Copenhagen đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly, trong chuyến thăm cấp Nhà nước từ ngày 19-21/10. Sau khi đến sân bay sáng 19/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân di chuyển bằng xe ngựa đến Cung điện Amalienborg. Tại Cung điện Amalienborg, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary. Nhà vua Frederik X trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm huân chương cao quý nhất của Đan Mạch - Huân chương Voi (Order of the Elephant). Báo Copenhagen Post dẫn thông cáo của Hoàng gia Đan Mạch rằng, chuyến thăm là dịp làm nổi bật những lợi ích chung giữa hai nước trong các lĩnh vực giải pháp xanh, y tế và thực phẩm, đồng thời thể hiện mối quan tâm mạnh mẽ của cả hai phía trong lĩnh vực thương mại. Chương trình chính thức của chuyến thăm bao gồm hội đàm, hội kiến, giao lưu văn hóa và các sự kiện quan trọng khác tại Thủ đô Copenhagen. Trong 3 ngày diễn ra chuyến thăm sẽ có hoạt động tại phòng thí nghiệm lượng tử của Viện Niels Bohr, hội nghị doanh nghiệp do Liên đoàn Công nghiệp Đan Mạch tổ chức, chuyến tham quan bằng thuyền qua dự án đảo nhân tạo Lynetteholm cùng các tua-bin điện gió Middelgrunden. Chuyến thăm diễn ra vào dịp Việt Nam và Đan Mạch kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Lần gần nhất Vua Frederik và Hoàng hậu Mary thăm chính thức Việt Nam là năm 2022, khi đang là Thái tử và Thái tử phi. QUAN HỆ KINH TẾ PHÁT TRIỂN ĐÁNG KỂ Hai thương hiệu nổi tiếng của Đan Mạch là LEGO và Pandora hiện có nhà máy ở Việt Nam. Bài viết của Copenhagen Post nhấn mạnh, sự hiện diện của hai doanh nghiệp này cho thấy quan hệ kinh tế Việt Nam - Đan Mạch đã phát triển đáng kể từ khi Đan Mạch mở Đại sứ quán tại Hà Nội cách đây 55 năm. Việt Nam và Đan Mạch thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1971, cũng là năm Đan Mạch mở Đại sứ quán tại Hà Nội. Sau đó, viện trợ phát triển trở thành kênh hợp tác chủ yếu; Việt Nam là quốc gia đối tác của Đan Mạch cho đến khi chương trình viện trợ kết thúc năm 2015. Năm 2011, hai bên thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường, năng lượng và tăng trưởng xanh. Năm 2013, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của lãnh đạo Việt Nam, hai chính phủ ký kết khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện. Tháng 11/2023, hai nước tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược xanh, tiếp tục mở rộng hợp tác về khí hậu, năng lượng, thương mại, kinh doanh, thực phẩm, nông nghiệp, y tế và giáo dục. Hiện có hơn 150 doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam, đứng thứ 21 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và dẫn đầu nhóm các nước Bắc Âu. Theo Cơ quan thống kê Đan Mạch, xuất khẩu của Đan Mạch sang Việt Nam năm 2025 tăng khoảng 20%, đạt 1,8 tỷ kroner, trong khi nhập khẩu từ Việt Nam đạt 4 tỷ kroner. Năng lượng là lĩnh vực hợp tác phát triển mạnh. Từ năm 2013, Cơ quan Năng lượng Đan Mạch triển khai chương trình hợp tác năng lượng với Bộ Công Thương Việt Nam, trọng tâm là phát triển điện gió ngoài khơi. Trong lĩnh vực hàng hải, Tổng Giám đốc điều hành hãng Maersk cho biết tập đoàn đang tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các cảng container quy mô lớn, hiện đại và phát thải thấp ở Việt Nam. Maersk và đối tác Việt Nam đã đưa một cảng nước sâu tại Hải Phòng vào hoạt động từ tháng 4/2025. Ngày 29/9, Đại sứ Đan Mạch trao đổi với Bộ Công Thương Việt Nam về các đề xuất của Copenhagen Infrastructure Partners, Vestas và Carlsberg. BÌNH GIANG 2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 20/10/2026 Sáng 19/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến sân bay quốc tế Copenhagen. Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly được tổ chức trọng thể tại sân bay quốc tế Copenhagen. Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì lễ đón. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch diễn ra đúng dịp hai bên kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao. Xuyên suốt lịch sử 55 phát triển quan hệ Việt Nam - Đan Mạch, từ những khuôn khổ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng, môi trường và tăng trưởng xanh đến Đối tác toàn diện, Đối tác chiến lược xanh, hai bên đã xây dựng được nền tảng hợp tác vững chắc trên nhiều lĩnh vực. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị và hợp tác tốt đẹp trong 55 năm qua, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để cả hai bên đề ra những định hướng chiến lược, nâng tầm quan hệ trong giai đoạn phát triển mới, thúc đẩy hợp tác với Đan Mạch trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam với một đối tác Bắc Âu. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Theo báo Copenhagen Post, chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Đan Mạch là dịp để hai nước thúc đẩy các ưu tiên chung, củng cố quan hệ kinh tế và đưa hợp tác xanh từ những cam kết chính sách tiến gần hơn tới các dự án thực tế. Sáng 19/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary ẢNH: TTXVN Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước tại sân bay quốc tế Copenhagen dưới sự chủ trì của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary Việt Nam - Đan Mạch củng cố quan hệ kinh tế, hợp tác xanh Thường trực Ban Bí thư làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay

Theo báo cáo của Ban tổ chức, cuộc thi được phát động từ ngày 19/3, chứng kiến sự bứt phá vượt bậc về quy mô khi thu hút tổng cộng 10.220 tác phẩm dự thi, tăng hơn 16 lần so với mùa giải năm 2025. Tỷ lệ tổ chức đảng trực thuộc tham gia dự thi đạt 87,5%, tăng gấp rưỡi so với năm trước. Cuộc thi thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên trong và ngoài Đảng bộ, đảng viên trong nước và đảng viên đang công tác ở ngoài nước tham gia. Đặc biệt, nhiều người nước ngoài có uy tín tham gia cuộc thi. Một điểm mới là công tác kiểm tra, thẩm định tác phẩm được thực hiện qua hệ thống phần mềm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để bảo đảm tỷ lệ trùng lặp không quá 20% đối với loại hình tạp chí và 25% đối với loại hình báo. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã trao 47 giải cá nhân (gồm 2 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 22 giải Khuyến khích) và tặng 8 bằng khen tập thể xuất sắc cho các đơn vị đạt thành tích tiêu biểu. Hai tác phẩm đoạt giải A gồm: “Xây dựng chính sách từ những điều làm dân hạnh phúc: Dấu ấn trong kỷ nguyên vươn mình” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hà và các cộng sự báo Lao Động (thuộc Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); tác phẩm “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số: Từ kiểm soát thông tin đến nâng cao năng lực thích ứng hệ thống” của tác giả Phan Văn Lâm (thuộc Đảng bộ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam). Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng rộng lớn, huy động sự vào cuộc trách nhiệm của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ hệ thống chính trị và bảo vệ nhân dân. Cuộc thi cũng là minh chứng sinh động trong việc cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết”, coi công tác củng cố niềm tin và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là “tuyến phòng thủ mềm nhưng vô cùng vững chắc của quốc gia”. Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2027 của Đảng bộ, theo ông Nguyễn Phi Long, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần tiếp tục bám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, kịp thời giải thích những vấn đề mới, đấu tranh với những thông tin xuyên tạc và góp phần tháo gỡ khó khăn của nhân dân. TRƯỜNG PHONG Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 19/10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình Quốc hội dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Liên quan đến trình tự, thủ tục đấu giá, dự thảo luật chỉ yêu cầu niêm yết tại UBND cấp xã đối với tài sản là bất động sản; đồng thời nâng mức tiền đặt trước lên từ 20% đến 50% giá khởi điểm đối với đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân. Quy định này nhằm luật hóa nội dung của Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP về xử lý khó khăn, vướng mắc trong đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai. Dự thảo luật cũng bổ sung quy định theo đó, người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ và tiền đặt trước hợp lệ, đồng thời tham dự phiên đấu giá, được coi là chấp nhận trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng “cò mồi” và việc những người không có nhu cầu mua thực sự tham gia đấu giá để trục lợi. Đáng chú ý, dự thảo luật bổ sung quy định cấm cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở nhưng “bỏ cọc” tham gia đấu giá, trên cơ sở luật hóa các quy định của Nghị quyết số 66.11/2026/ NQ-CP. Quy định này nhằm góp phần hạn chế tình trạng lợi dụng việc tham gia đấu giá để trục lợi, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản. Đồng thời, dự thảo bổ sung chế tài đối với người trúng đấu giá có hành vi vi phạm Luật Đấu giá tài sản hoặc pháp luật có liên quan, dẫn đến kết quả đấu giá bị hủy. Theo đó, người vi phạm không được nhận lại khoản tiền đặt trước nhằm bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do kết quả đấu giá bị hủy. Về tiền đặt trước và việc xử lý khoản tiền này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, mức tiền đặt trước tối đa 50% là tương đối cao, có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia đấu giá, chi phí vốn và mức độ cạnh tranh. Cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung số liệu, đánh giá cụ thể về tình trạng trả giá cao nhưng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán, cũng như hiệu quả của việc tăng tiền đặt trước. Đồng thời, cần làm rõ căn cứ lựa chọn mức từ 20% đến 50% và tiêu chí xác định mức cụ thể trong khoảng này, bảo đảm sự cân bằng giữa yêu cầu phòng ngừa vi phạm và duy trì cạnh tranh trong đấu giá tài sản. Về đấu giá trực tuyến, dự thảo quy định bắt buộc tổ chức đấu giá trực tuyến trên Hệ thống đấu giá trực tuyến đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân có tổng giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở lên. Cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục làm rõ cơ sở thực tiễn và căn cứ khoa học của ngưỡng giá này; đồng thời nghiên cứu cơ chế ngăn ngừa việc chia nhỏ tài sản hoặc cố tình xác định giá khởi điểm không phù hợp nhằm né tránh quy định. SÓC SƠN: TRẢ GIÁ ĐẤT 30 TỶ ĐỒNG/M2 RỒI BỎ CỌC Sáng 19/10, thảo luận tổ về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Hoàng Trường (Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam, TP Hà Nội) đề xuất, cần quy định việc áp dụng tiêu chí đơn giản hơn hoặc cho phép chỉ định đối với các tài sản có giá khởi điểm hoặc tổng giá khởi điểm thấp (như mức dưới 200 triệu đồng). Theo đại biểu, việc phân tầng này để giải quyết các vướng mắc thực tiễn. Hiện nay tại các cơ quan, đơn vị, phường, xã, mỗi khi thanh lý một lô tài sản công hư hỏng nhỏ lẻ (như bàn ghế, máy vi tính, phương tiện làm việc cũ trị giá vài chục triệu đồng), việc phải đăng thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và chấm thang điểm năng lực mất nhiều thời gian, chi phí đăng thông báo và vận hành thủ tục đôi khi tương đương với giá trị tài sản thu hồi. Cùng góp ý vào dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Văn Thắng (Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội) nhấn mạnh, cần phải có cơ chế đủ mạnh để chấm dứt tình trạng trả giá cao rồi bỏ cọc, đặc biệt là trong đấu giá quyền sử dụng đất. Theo ông Thắng, ở Hà Nội đã từng xảy ra vấn đề này. Năm 2024, tại Thanh Oai, 68 thửa đất được tổ chức đấu giá, có thửa trúng trên 100 triệu đồng/m2 nhưng hết hạn chỉ có 13 thửa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Tại Sóc Sơn xuất hiện trường hợp trả giá 30 tỷ đồng/m2 rồi bỏ cọc, làm gián đoạn hoạt động đấu giá. Ông Thắng nhấn mạnh, những trường hợp này không đơn thuần là vi phạm nghĩa vụ thanh toán, mà hậu quả lớn hơn là tạo mặt bằng giá ảo tác động đến giá bất động sản xung quanh, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai và làm chậm nguồn thu ngân sách. “Tôi kiến nghị bổ sung cơ chế kiểm soát người tham gia đấu giá có quan hệ sở hữu, chi phối hoặc cùng một chủ thể hưởng lợi; có quy định trách nhiệm xác minh chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền khi có dấu hiệu thông đồng. Đồng thời toàn bộ quá trình tổ chức đấu giá, từ lựa chọn tổ chức hình thức đấu giá, xác định giá khởi điểm, tiếp nhận hồ sơ đến kết quả trúng đấu giá phải được ghi nhận bằng dữ liệu điện tử có khả năng truy xuất và kiểm tra một cách độc lập”, ông Thắng nêu rõ. LUÂN DŨNG - TRƯỜNG PHONG 3 n Thứ Ba n Ngày 20/10/2026 THỜI SỰ Dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) đề xuất nâng tiền đặt trước khi đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân lên 20 - 50% giá khởi điểm, đồng thời bổ sung quy định cấm cá nhân trúng đấu giá đất ở nhưng bỏ cọc tiếp tục tham gia đấu giá. Chiều 19/10, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2026. Đại biểu Nguyễn Văn Thắng ẢNH: NHƯ Ý Đề xuất cấm người bỏ cọc tham gia đấu giá đất Trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng “Tôi kiến nghị bổ sung cơ chế kiểm soát người tham gia đấu giá có quan hệ sở hữu, chi phối hoặc cùng một chủ thể hưởng lợi; có quy định trách nhiệm xác minh chuyển thông tin đến cơ quan có thẩm quyền khi có dấu hiệu thông đồng. Đồng thời toàn bộ quá trình tổ chức đấu giá, từ lựa chọn tổ chức hình thức đấu giá, xác định giá khởi điểm, tiếp nhận hồ sơ đến kết quả trúng đấu giá phải được ghi nhận bằng dữ liệu điện tử có khả năng truy xuất và kiểm tra một cách độc lập”. Đại biểu NGUYỄN VĂN THẮNG Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Ngô Đông Hải và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long trao giải A cho đại diện 2 nhóm tác giả ẢNH: T.A

Sáng 19/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Phạm Đức Ấn chủ trì buổi làm việc với các ngân hàng về giảm lãi suất. Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn cho biết, cuối tuần qua, NHNN đã ban hành công văn số 9608 về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng tới toàn hệ thống cho thấy quyết tâm tăng trưởng hai chữ số và vấn đề an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống của các tổ chức tín dụng được đặt lên hàng đầu. Tính đến cuối tuần vừa qua, huy động vốn đã tăng trưởng 11,22%, tín dụng tăng 11,44%. Tăng trưởng tín dụng cao khiến chênh lệch giữa dư nợ cho vay và huy động vốn bằng VNĐ vẫn ở mức lớn. Tuy nhiên, nếu như có giai đoạn mức chênh lệch này lên tới gần 2 triệu tỷ đồng thì hiện đã giảm xuống dưới 1,5 triệu tỷ đồng cho thấy sự cải thiện đáng kể trong huy động vốn. Về lãi suất, Thống đốc cho biết thời gian qua nhiều nước, đặc biệt là EU đến Mỹ chịu nhiều sức ép khiến các nước này phải nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Việc điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam phải tiếp tục cân đối giữa yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng thực chất cho nền kinh tế. Vấn đề giảm lãi suất cho vay đã được lãnh đạo Đảng, Chính phủ đặc biệt quan tâm. NHNN đã nhiều lần yêu cầu các ngân hàng thương mại vừa hỗ trợ nền kinh tế, vừa bảo đảm an toàn hoạt động, đặc biệt không để xảy ra tình trạng cạnh tranh lãi suất huy động thiếu lành mạnh. NHNN ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; đồng thời tập trung giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Việc giảm lãi suất cần được cân đối với khả năng tài chính của từng tổ chức tín dụng, gắn với tiết giảm chi phí và chia sẻ lợi nhuận. Muốn giảm lãi suất cho vay thực chất, các tổ chức tín dụng phải đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và giảm chi phí huy động vốn. Lãi suất huy động là một trong những cấu phần quan trọng nhất của chi phí vốn; nếu các ngân hàng tiếp tục đẩy lãi suất huy động lên cao sẽ khó có cơ sở để giảm lãi suất cho vay. Thống đốc lưu ý, giảm lãi suất không thực hiện cào bằng mà cần lựa chọn đúng đối tượng, tập trung hỗ trợ các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Chính sách giảm lãi suất cần được xem xét đối với cả dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, qua đó giúp doanh nghiệp đang hoạt động giảm gánh nặng tài chính, đồng thời hỗ trợ nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh. N. MAI Tại cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước sáng 19/10, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - cho biết ngân hàng xác định hai nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm nguồn vốn cho các lĩnh vực ưu tiên và giảm chi phí vay vốn cho doanh nghiệp. Theo ông Tùng, Vietcombank sẽ tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, ứng dụng công nghệ và giảm lãi suất huy động đầu vào, tạo dư địa hạ lãi suất cho vay tối thiểu 1,5 - 2% theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Đối với các lĩnh vực ưu tiên, ngân hàng dự kiến xây dựng những gói tín dụng có mức giảm lãi suất lớn hơn yêu cầu chung, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp hơn. Trong khi đó, ông Lê Ngọc Lâm - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - cho biết, ngân hàng cam kết triển khai ngay gói tín dụng quy mô khoảng 100.000 tỷ đồng, với kỳ hạn cho vay đến 6 tháng, dành cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. BIDV dự kiến giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%, đưa lãi suất của gói tín dụng xuống mức 6-7%/ năm, tùy theo kỳ hạn. Để có nguồn lực thực hiện, ngân hàng sẽ tiết giảm chi phí hoạt động, điều chỉnh lãi suất huy động và chấp nhận giảm thu nhập khoảng 500 tỷ đồng từ chương trình này. Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần, ông Loic Faussier - Tổng Giám đốc Sacombank - cho biết, ngân hàng đã triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với tổng quy mô lên đến 40.000 tỷ đồng, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, củng cố năng lực tài chính và chủ động nắm bắt cơ hội phát triển. Theo ông Loic Faussier, nguồn vốn ưu đãi được kỳ vọng tiếp thêm động lực để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp người dân chủ động hơn trong các kế hoạch tài chính. CẦN THÁO GỠ ÁP LỰC NGUỒN VỐN Dù đồng thuận với yêu cầu giảm lãi suất, đại diện các ngân hàng cũng nhìn nhận đây không phải bài toán đơn giản. Thách thức lớn là phải cân đối giữa chi phí huy động vốn, quyền lợi của người gửi tiền, nhu cầu tín dụng của nền kinh tế và yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng. Ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay đối với Vietcombank là giảm lãi suất huy động đầu vào. Các ngân hàng cần duy trì mức lãi suất đủ hấp dẫn để bảo đảm quyền lợi người gửi tiền, đồng thời tạo dư địa giảm lãi suất cho vay. Nếu lãi suất huy động giảm không hợp lý, hành vi của người gửi tiền có thể thay đổi, ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của ngân hàng. Điều này cho thấy dư địa giảm lãi suất cho vay không chỉ phụ thuộc vào quyết định của từng tổ chức tín dụng mà còn gắn với diễn biến cung - cầu vốn trên thị trường. Ở góc độ toàn hệ thống, ông Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho rằng, giảm lãi suất trước mắt là yêu cầu cấp thiết, nhưng về lâu dài cần giải quyết những vấn đề mang tính cơ cấu của thị trường vốn. Theo ông Tú, mặt bằng lãi suất hiện nay còn cao so với khả năng sinh lời của nhiều doanh nghiệp. Vì vậy, các ngân hàng cần chia sẻ khó khăn với khách hàng, ngay cả khi việc giảm lãi suất tác động đến kế hoạch lợi nhuận, tăng vốn và phát triển của chính mình. Ông Tú cho rằng muốn giảm lãi suất một cách bền vững cần có sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, đồng thời phát triển các kênh huy động vốn ngoài hệ thống ngân hàng. Khi nhu cầu vốn của nền kinh tế chủ yếu tập trung vào hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng phải gia tăng huy động tiền gửi để đáp ứng nhu cầu cho vay. Áp lực cạnh tranh huy động vốn từ đó tăng lên, đẩy chi phí đầu vào và tạo sức ép đối với lãi suất cho vay. Nếu thị trường vốn phát triển lành mạnh, doanh nghiệp có thể tiếp cận thêm nguồn lực từ các kênh như thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán, thay vì phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng. Khi áp lực cung - cầu tín dụng được giảm bớt, các ngân hàng sẽ có thêm điều kiện duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý. NGỌC MAI 4 n Thứ Ba n Ngày 20/10/2026 KINH TẾ Cần lựa chọn đúng đối tượng Nhiều ngân hàng thương mại khẳng định sẽ tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, để duy trì mặt bằng lãi suất thấp bền vững, cần tháo gỡ áp lực huy động vốn và phát triển các kênh dẫn vốn ngoài ngân hàng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn lưu ý, giảm lãi suất không thực hiện cào bằng mà cần lựa chọn đúng đối tượng, tập trung hỗ trợ các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Ông Đào Minh Tú - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ẢNH: HOÀNG GIÁP Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5%/ năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên Dù đồng thuận với yêu cầu giảm lãi suất, đại diện các ngân hàng cũng nhìn nhận đây không phải bài toán đơn giản. Thách thức lớn là phải cân đối giữa chi phí huy động vốn, quyền lợi của người gửi tiền, nhu cầu tín dụng của nền kinh tế và yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng. Một ngân hàng tăng lãi suất cho vay vượt 11%/năm Trong bối cảnh các ngân hàng liên tiếp công bố giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, mặt bằng lãi suất cho vay bình quân tại nhiều nhà băng vẫn ở mức cao, Vikki Bank vừa công bố lãi suất cho vay bình quân vượt 11%/năm. Vikki Bank là ngân hàng đầu tiên công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 10 ở mức 11,06%/năm, tăng 0,51% so với tháng trước. Đây là lần đầu tiên lãi suất cho vay bình quân tại ngân hàng này vượt ngưỡng 11%/năm. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động bình quân đạt 2,87%, tăng 0,33% so với tháng 9. So với kỳ công bố tháng 1, lãi suất cho vay bình quân tại Vikki Bank đã tăng 3,56%, trong khi chênh lệch lãi suất cho vay và huy động tăng thêm 1,11%. Diễn biến này đáng chú ý trong bối cảnh các ngân hàng đang triển khai những động thái giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và ngành nghề ưu tiên. Tháo gỡ áp lực vốn HỌP “NÓNG” VỀ GIẢM LÃI SUẤT:

5 n Thứ Ba n Ngày 20/10/2026 KINH TẾ NGÂN HÀNG ĐỒNG LOẠT GIẢM LÃI SUẤT CHO VAY Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện BIDV thông tin thêm về việc giảm lãi suất 2% công bố trước đó. Theo đó, khách hàng có cả khoản vay mới và dư nợ hiện hữu đủ điều kiện sẽ được giảm lãi suất trong vòng 1 tháng từ ngày 15/10 đến 14/11. Trong sáng 19/10, Agribank cũng thông báo triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm so với mức thông thường, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và khách hàng sản xuất, kinh doanh. Chính sách nhằm giảm áp lực chi phí vốn, tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh chương trình giảm lãi suất, Agribank tiếp tục thực hiện gói tín dụng ưu đãi quy mô 70.000 tỷ đồng, triển khai từ tháng 8/2026 đến năm 2028. Đối tượng hướng đến là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các lĩnh vực ưu tiên và những động lực tăng trưởng mới, với lãi suất thấp hơn 1-2% so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của ngân hàng. Thông qua các chương trình hỗ trợ, Agribank dự kiến dành khoảng 2.000 tỷ đồng từ nguồn lực tài chính của ngân hàng để chia sẻ chi phí vốn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Cũng trong sáng nay, LPBank công bố giảm 1,6 - 2%/năm lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân mới phục vụ sản xuất, kinh doanh ngắn hạn... Theo Văn bản số 9608 ngày 18/10/2026, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận, giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ sáu tháng trở lên, đồng thời tập trung giảm lãi suất cho vay 1,5 - 2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Tuy nhiên, mức giảm thực tế không tự động áp dụng đồng loạt cho mọi khách hàng mà còn phụ thuộc vào hồ sơ tín dụng, mục đích vay vốn, mức độ rủi ro và khả năng trả nợ. DOANH NGHIỆP VẪN CHỊU SỨC ÉP CHI PHÍ Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy sản Thuận Phước - đánh giá, việc Chính phủ liên tiếp chỉ đạo giảm lãi suất cho vay là tín hiệu tích cực, thể hiện sự quan tâm đối với cộng đồng doanh nghiệp. Dù vậy, hiệu quả của chính sách cần được đánh giá trên mặt bằng lãi suất thực tế mà doanh nghiệp phải trả, trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao nhưng sức mua tại các thị trường xuất khẩu suy giảm. Theo ông Lĩnh, doanh nghiệp thủy sản đang gặp khó khi chi phí nguyên liệu, sản xuất tăng nhưng giá bán không thể điều chỉnh tương ứng. Tại các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ và Nhật Bản, người mua vẫn thận trọng, không dễ chấp nhận mức giá cao hơn. Trong khi đó, việc tăng sản lượng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu giá bán thấp và chi phí đầu vào chưa giảm. Trong bối cảnh đó, giảm lãi suất có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tài chính, nhưng không phải mọi doanh nghiệp đều được hưởng mức giảm như nhau. Chính sách lãi suất của ngân hàng được thiết kế linh hoạt theo từng khách hàng, ngành hàng, thời hạn vay, tài sản bảo đảm và loại tiền vay. Ngân hàng đồng thời phải cân đối lãi suất cho vay với chi phí huy động vốn. Đối với ngành thủy sản, nhu cầu vốn còn biến động theo mùa vụ. Trước đó, doanh nghiệp cần vốn để thu mua nguyên liệu từ người nuôi tôm, tích trữ và tổ chức sản xuất. Từ nay đến cuối năm, doanh nghiệp bước vào giai đoạn đẩy mạnh chế biến, xuất khẩu nhằm đáp ứng đơn hàng dịp cuối năm và Tết. Ông Lĩnh kỳ vọng việc giảm lãi suất cùng các chính sách hỗ trợ khác sẽ giúp doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, giảm bớt áp lực chi phí, duy trì hoạt động ổn định. Cùng quan điểm về yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp thực chất, ông Nguyễn Quang Huy - Chuyên gia Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi - cho rằng giảm lãi suất là điều kiện cần, nhưng chưa đủ để giải quyết khó khăn về vốn của doanh nghiệp. Quan trọng hơn là doanh nghiệp có thể tiếp cận khoản vay đúng thời điểm, với quy mô và kỳ hạn phù hợp hay không. NGỌC MAI Nhiều ngân hàng cho vay ưu đãi với mức giảm lãi suất tới 2%. Tuy nhiên, theo đại diện nhiều doanh nghiệp và chuyên gia, điều quan trọng không chỉ là lãi suất thấp mà còn là khả năng tiếp cận vốn, tốc độ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng, sức mua thị trường suy yếu. Ngân hàng BIDV giảm lãi suất cho khách hàng ẢNH: CTV Doanh nghiệp tiếp cận thế nào? Ông Nguyễn Quang Huy (Trường ĐH Nguyễn Trãi), cho rằng ngân hàng cần chủ động tiết giảm chi phí hoạt động, ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản trị, thu hồi nợ và xử lý nợ xấu để tạo dư địa giảm lãi suất. Đồng thời, việc hỗ trợ khách hàng cần đi cùng yêu cầu thẩm định chặt chẽ, kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn hệ thống, tránh hạ chuẩn tín dụng. “Giảm lãi suất chỉ thực sự hữu ích khi doanh nghiệp vay được vốn, giải ngân kịp thời và tạo ra dòng tiền”, ông Huy nhấn mạnh. Theo Dragon Capital, để duy trì tăng trưởng GDP trên 10% mỗi năm, Việt Nam cần tổng vốn đầu tư khoảng 1.460 tỷ USD trong giai đoạn 20262030, gần gấp đôi giai đoạn trước. Tỷ lệ đầu tư toàn xã hội cần duy trì khoảng 40% GDP, trong đó khu vực tư nhân đóng góp khoảng 53%, ngân sách nhà nước 32% và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khoảng 15%. Trong khi đó, dư nợ tín dụng của Việt Nam đã ở mức khoảng 145% GDP. Bà Đặng Nguyệt Minh - Giám đốc Nghiên cứu Dragon Capital - ước tính khoảng trống vốn của nền kinh tế lên tới 120-150 tỷ USD/năm cần được bù đắp thông qua các kênh như cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu Chính phủ và những nguồn vốn dài hạn khác. Dragon Capital chỉ ra tín dụng ngân hàng hiện chiếm 82,8% nguồn tài trợ của nền kinh tế, trong khi thị trường cổ phiếu chiếm khoảng 4,1%, trái phiếu chiếm 13,1%. Cơ cấu này cho thấy thị trường vốn còn nhiều dư địa phát triển. Việt Nam đặt mục tiêu cải cách toàn diện, xây dựng thị trường tài chính thành kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế, vận hành theo nguyên tắc thị trường. Định hướng này được nêu trong Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2045. Ông Bùi Minh Giáp - chuyên gia kinh tế trưởng ADB - cho rằng, cải cách tổng thể thị trường tài chính là bước đi quan trọng để hình thành cấu trúc cân đối hơn, nâng cao hiệu quả huy động và phân bổ nguồn lực trong nước và quốc tế. Mục tiêu không phải giảm vai trò của ngân hàng, mà là phát triển các kênh vốn bổ trợ cho nhau, nhất là trong cung ứng vốn trung và dài hạn. Theo ông Giáp, phụ thuộc quá lớn vào tín dụng có thể làm gia tăng áp lực lạm phát và rủi ro chất lượng tài sản. Việc sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn trong thời gian dài còn làm tăng rủi ro kỳ hạn, lãi suất và áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ. CHỨNG KHOÁN, TRÁI PHIẾU PHẢI THÀNH KÊNH DẪN VỐN Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell từ ngày 21/9. Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - cho rằng nâng hạng mở ra cơ hội thu hút dòng vốn, nhưng khả năng duy trì sức hấp dẫn phụ thuộc vào chất lượng vận hành thực chất của thị trường. Theo ông Hải, thị trường cần nâng cao chất lượng hoạt động thị trường và doanh nghiệp niêm yết thông qua thúc đẩy chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gắn với niêm yết, tạo điều kiện để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ điều kiện tham gia thị trường; thúc đẩy thoái vốn, niêm yết doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp cần nâng chuẩn quản trị, chất lượng báo cáo và công bố thông tin để tăng sức hấp dẫn với nhà đầu tư dài hạn. Phó Chủ tịch UBCKNN cho rằng thị trường cần hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý, giám sát. Việc triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo lộ trình cần đi đôi với ứng dụng công nghệ số, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo nhằm nhận diện sớm rủi ro, nâng cao hiệu quả giám sát. Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát triển cơ sở nhà đầu tư theo hướng cân bằng, chuyên nghiệp hơn, tăng vai trò của nhà đầu tư tổ chức, phát triển ngành quỹ và các định chế đầu tư chuyên nghiệp; nâng cao kiến thức, năng lực quản trị rủi ro của nhà đầu tư cá nhân, khuyến khích đầu tư dài hạn và đầu tư thông qua quỹ. Thị trường cũng cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm và nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia. VIỆT LINH San sẻ gánh nặng vốn với ngân hàng Mục tiêu tăng trưởng cao đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. Phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và các kênh vốn dài hạn là hướng đi cần thiết để giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, mở rộng nguồn lực cho nền kinh tế. Cơ chế IPO và niêm yết đồng thời kỳ vọng đa dạng thêm hàng hoá cho thị trường (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, hai nhóm lỗi phổ biến là không đội mũ bảo hiểm với 454 trường hợp và điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo quy định với 321 trường hợp. Số còn lại ở các lỗi vi phạm khác nhau. Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với học sinh ở độ tuổi chưa có đầy đủ kỹ năng và kinh nghiệm xử lý các tình huống bất ngờ trên đường. Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), trong tháng cao điểm, các đội, trạm trực thuộc đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những tuyến đường và khu vực trọng điểm quanh trường học, nhất là vào thời điểm học sinh đến trường và tan học. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó có việc không đội mũ bảo hiểm và điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện. Không chỉ tăng cường tuần tra trên đường, lực lượng CSGT còn phối hợp công an cấp xã và các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động của những bãi giữ xe trong và xung quanh khu vực trường học. Việc kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn tình trạng học sinh sử dụng phương tiện không đúng quy định, đặc biệt là trường hợp chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển xe đến trường. Theo Phòng CSGT Công an TPHCM, thời gian tới, lực lượng CSGT và công an cấp xã tiếp tục duy trì các tổ công tác tại khu vực cổng trường vào giờ cao điểm để phân luồng, kiểm soát và xử lý vi phạm. Đối với những trường hợp học sinh vi phạm, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo về nhà trường để phối hợp giáo dục, kiểm điểm phù hợp. Đặc biệt, lực lượng CSGT sẽ làm rõ trách nhiệm, kiên quyết xử lý phụ huynh và chủ phương tiện giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định. Theo Phòng CSGT, việc bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần có sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, nhà trường và ý thức tự giác của học sinh. NGUYỄN DŨNG Cô Hồ Như Ngọc (Trường Mầm non Ngọc Lan, Đà Nẵng), cũng là một trong những hiệu phó vừa được sắp xếp lại vị trí công việc sau khi sáp nhập trường, tâm sự như vậy. LỠ NHỊP Khác với nhiều thầy cô giáo vẫn còn chút tâm tư, nặng lòng khi rời vị trí quản lý qua làm giáo viên giảng dạy, cô Ngọc cởi mở hơn khi tôi ngỏ lời muốn cô chia sẻ về câu chuyện của mình. Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), cô Ngọc về công tác tại Trường mầm non 20/10 (quận Hải Châu cũ). Hơn 10 năm gắn bó với ngôi trường “có tiếng” giữa trung tâm thành phố, cô chăm lo giảng dạy cho biết bao lớp trẻ nhỏ, cũng đã quá quen với việc vận hành ngôi trường chất lượng mà rất nhiều phụ huynh muốn gửi con vào. Khi đó, cô là tổ trưởng chuyên môn. Năm 2024, cô được phân công về Trường Mầm non Ngọc Lan, cũng là một trong những trường tốp đầu của quận, với vai trò phó hiệu trưởng. “Vì đã quen với guồng quay công việc ở trường cũ nên khi chuyển qua đây, dù đảm trách vai trò lớn hơn nhưng tôi không quá bỡ ngỡ. Mỗi trường có một thế mạnh, trường Ngọc Lan có nhiều phong trào hoạt động thiết thực, ý nghĩa nên tôi có môi trường làm việc năng động và hứng thú”, cô kể. Không chỉ dừng lại ở việc quản lý, cô hiệu phó say mê với các sáng kiến để nâng cao chất lượng dạy học như “Kinh nghiệm tổ chức các sự kiện theo chủ đề xuyên suốt năm học một cách hiệu quả”, “Thiết kế phần mềm quản lý công tác soạn giảng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn”… Cô cũng nhiệt tình cùng ban giám hiệu hỗ trợ các giáo viên trong trường thi giáo viên giỏi, và nhiều cô đạt thành tích cao cấp quận. Công việc của cô hiệu phó ngoài 30 tuổi như thuyền gặp gió, mỗi ngày đến nơi làm việc là một ngày hạnh phúc. Cô cũng ấp ủ nhiều dự định để góp phần làm trường Ngọc Lan ngày càng được phụ huynh tin cậy. Thế rồi hè năm nay, trường sáp nhập cùng Trường Mầm non Ánh Hồng, lấy tên là Trường Mầm non Ngọc Lan. Cô Ngọc là một trong 3 cán bộ quản lý về làm giáo viên, đồng thời đảm nhiệm vai trò tổ phó chuyên môn. VẪN LUÔN HẾT MÌNH Nhớ lại ngày nhận tin mình được bố trí vị trí công việc mới, cô thật tình rằng lúc đó rất hụt hẫng. Hơn 10 năm làm việc như con thoi, được công nhận, tín nhiệm và bổ nhiệm vào vị trí phó hiệu trưởng khi mới ngoài 30 tuổi, bỗng nhiên phải về lại làm giáo viên như ngày mới bắt đầu, cảm giác như mọi nỗ lực của cô đều vô nghĩa. Nhưng rồi nhìn quanh, cô thấy mình cũng như nhiều toa tàu được sắp xếp lại trong đoàn tàu dài đang mải miết chạy. Có những thầy cô đã cống hiến và giữ vai trò quản lý cả chục năm, thậm chí nhiều hơn nữa, trong cuộc đổi thay này, họ vẫn chấp hành. Thế nên trước lãnh đạo, cô rũ bỏ nỗi lòng và đứng dậy phát biểu rằng bản thân sẵn sàng đón nhận mọi sự sắp xếp, dù ở vai trò nào cũng sẽ làm việc hết mình. “Ngày 7/9, tôi bắt đầu lại buổi dạy đầu tiên sau khai giảng. Hôm ấy với tôi nhiều cảm xúc lắm. Khi còn làm hiệu phó, mỗi ngày tới trường tôi vẫn đều ghé từng lớp thăm các con, nhìn các con vui cười, trò chuyện với mình một lúc rồi mới vào làm việc. Thì từ nay, tôi không còn “ghé thăm” nữa, mà mỗi sáng đến trường sớm hơn chờ ở cổng đón các con, dẫn các con vào lớp, chăm lo từng bài học, bữa ăn, giấc ngủ. Tôi hiểu rằng mình đang đi lại con đường nhiều năm trước đã từng. Trên con đường ấy vẫn là đàn con mà tôi yêu quý. Tôi nhận ra, dù làm cán bộ quản lý hay giáo viên, thì mọi cố gắng của mình cũng đều hướng về các con cả thôi”, cô tâm sự. Hơn hai tháng sau ngày rời ghế quản lý, cô Ngọc nói sóng lòng không còn gợn nữa, bởi cuộc đời vốn nhiều đổi thay làm sao đòi hỏi bản thân mình “êm ru” mãi được. Làm giáo viên cô gần con trẻ hơn, cũng dành được nhiều thời gian cho tổ ấm riêng của mình. Cô cởi mở rằng, chặng đường phía trước còn dài, cũng có thể sẽ còn nhiều cơ hội bổ nhiệm nữa, cô sẽ phấn đấu chứ không thể đứng yên vì bước ngoặt này. Riêng với chủ trương sáp nhập lại các trường, đến thời điểm này, cô hoàn toàn ủng hộ bởi đã thu gọn được các đầu mối quản lý, bộ máy bớt cồng kềnh. Và hơn cả, là đội ngũ giáo viên, nhân viên vẫn làm việc tại các cơ sở như trước đây, không bị luân chuyển hay xáo trộn quá nhiều. THANH HIỀN 6 n Thứ Ba n Ngày 20/10/2026 KHOA GIÁO KHI HIỆU PHÓ VỀ LÀM GIÁO VIÊN Hơn 900 học sinh ở TPHCM vi phạm giao thông trong tháng 9 “Lúc làm hiệu phó, hằng ngày tôi vẫn ghé từng lớp thăm các con vì đó là niềm hạnh phúc trong nghề của mình. Bây giờ, mỗi ngày tôi không còn ghé thăm nữa, mà sáng sớm chờ ở cổng, dẫn các con vào lớp, chăm lo cho các con từ bài học đến bữa cơm, giấc ngủ”. Ngày 19/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM, trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp đầu năm học mới, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm giao thông chỉ trong tháng 9. Cô Hồ Như Ngọc về làm giáo viên giảng dạy sau gần 3 năm giữ vai trò hiệu phó ẢNH: T.H CSGT tuyên truyền cho học sinh về an toàn giao thông “Khi tôi rời ghế hiệu phó, ban giám hiệu cũng như các giáo viên trong trường sợ tôi nặng lòng nên động viên, quan tâm tôi rất nhiều. Ai cũng dễ thương cả, không vì tôi “mất chức” mà tỏ thái độ khiến tôi thêm buồn. Quá trình giảng dạy, mọi người cũng sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ tôi. Chính sự thấu hiểu đó làm tôi bước vào guồng quay mới với một tinh thần mạnh mẽ, lạc quan hơn”. Cô HỒ NHƯ NGỌC - giáo viên Trường Mầm non Ngọc Lan, Đà Nẵng Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục. Tổng số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 976 xuống 452, giảm 524 đầu mối (54%). Số cán bộ quản lý giảm từ 2.305 xuống còn 1.522 người. Đến nay, 783 cán bộ quản lý đã được bố trí sang giảng dạy. Bài 2: Thấy mình như toa tàu được sắp xếp lại

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