Báo Tiền Phong số 289

THỨ SÁU 16/10/2026 Số 289 0977.456.112 Thủ tướng Lê Minh Hưng tới dự buổi đối thoại với thanh niên ngày 15/10 ẢNH: NHƯ Ý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Bách khoa Hà Nội ẢNH: THỐNG NHẤT TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC GIAO 6 NHIỆM VỤ CHO ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN TRANG 2 TRANG 4-5 GIẢI NHỮNG BÀI TOÁN LỚN

Trong không khí trang trọng của Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng các thế hệ thầy và trò ôn lại những trang sử vẻ vang, hào hùng của cái nôi đào tạo kĩ sư công nghiệp đầu tiên của cả nước. Tháng 3/1956, giữa muôn vàn thiếu thốn, khó khăn, Đảng và Nhà nước đã quyết định thành lập Trường Đại học Chuyên nghiệp Bách khoa, tiền thân của Đại học Bách khoa Hà Nội ngày nay. Đến ngày 15/10/1956, khóa khai giảng đầu tiên chính thức bắt đầu, đặt nền móng kiến thiết nền khoa học kĩ thuật nước nhà. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xúc động nhắc nhớ những tấm gương cống hiến trọn đời như Giáo sư Trần Đại Nghĩa - Hiệu trưởng đầu tiên, Giáo sư Tạ Quang Bửu cùng nhiều thế hệ cán bộ, sinh viên đã "gác bút nghiên lên đường chiến đấu" và anh dũng hi sinh vì Tổ quốc. Một kí ức đặc biệt thiêng liêng là nhà trường đã 3 lần được đón Bác Hồ về thăm. Lần đầu là giữa những ngày đầu năm mới, Bác Hồ đến thăm nơi ăn ở sinh viên, ân cần như người cha thăm con cháu, lời căn dặn học để hành, học để phục vụ nhân dân. "Lời dạy của Bác đã thấm sâu trong tâm trí thầy trò, trở thành lẽ sống và động lực cống hiến cho nhiều thế hệ giáo viên, sinh viên đại học Bách khoa”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói. 6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM Tại lễ kỉ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại học Bách khoa Hà Nội tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, xây dựng Đại học Bách khoa trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia. Mục tiêu thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035. Thứ hai, phải tạo đột phá trong đào tạo nhân tài, xây dựng đội ngũ, đủ sức dẫn dắt công nghệ và công nghiệp Việt Nam. Mỗi tài năng được phát hiện vun đắp hôm nay đều có thể mở ra những khả năng mới cho đất nước mai sau. Thứ ba, phải tập trung nghiên cứu, làm chủ công nghệ giải quyết những bài toán lớn của đất nước. Thứ tư, phải trở thành những điểm hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu và chuyên gia quốc tế để thu hút người tài cống hiến cho đất nước. Thứ năm, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đưa cái kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống. Niềm vui của người làm khoa học càng trọn vẹn khi công trình của mình được ứng dụng giúp doanh nghiệp làm tốt hơn và người dân có cuộc sống tốt hơn. Thứ sáu, phải giữ gìn và phát triển văn hóa Bách khoa, lấy phẩm chất con người làm nền tảng trong mọi thành tựu. Điều làm nên uy tín, bền lâu của Bách khoa là những con người yêu nước, giỏi chuyên môn, trung thực, có kỷ luật và trách nhiệm. Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Đại học Bách khoa Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các ban, bộ, ngành và TP Hà Nội phải đồng hành bền bỉ: giao nhiệm vụ lớn kèm theo bảo đảm nguồn lực dài hạn, giải quyết dứt điểm vướng mắc về đầu tư phòng thí nghiệm và mở rộng phân hiệu tại Hưng Yên để mở ra không gian đào tạo, nghiên cứu thực nghiệm quy mô. “Với truyền thống 70 năm vẻ vang, bằng trí tuệ, bản lĩnh và quyết tâm của toàn thể thầy và trò, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ vươn xa tới những tầm nhìn mới, mãi mãi là niềm tự hào của đất nước, xứng đáng với trọn vẹn niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói. ĐỘT PHÁ TRONG ĐÀO TẠO NHÂN TÀI VÀ NHÂN LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Phát biểu đáp từ, GS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khẳng định quyết tâm cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành chương trình hành động với 6 nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, đổi mới tư duy, hoàn thiện chiến lược phát triển gắn với nguồn lực bảo đảm, xây dựng nhà trường thành đại học nghiên cứu tinh hoa, hiện đại, có năng lực dẫn dắt và tự chủ, vận hành quản trị trên nền tảng dữ liệu gắn với phân cấp thực chất. Thứ hai, đưa nhà trường thành nơi hội tụ đội ngũ nhân tài, chuyên gia đầu ngành về kĩ thuật, công nghệ để đảm nhận các nhiệm vụ quốc gia. Thứ ba, tạo đột phá trong đào tạo nhân tài và nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao gắn với quốc tế hóa; đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu, lấy năng lực giải quyết vấn đề và tạo giá trị mới làm thước đo đầu ra, lấy đội ngũ chuyên gia đầu ngành, tổng công trình sư làm nền tảng định vị uy tín. Thứ tư, tiên phong làm chủ công nghệ lõi và công nghệ chiến lược; quán triệt định hướng nghiên cứu phải gắn liền với sản phẩm cụ thể, có địa chỉ ứng dụng thực tế, thương mại hóa và tạo ra giá trị cho đất nước. Thứ năm, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo liên ngành bền vững kết nối nhà trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và Nhà nước; phát huy mạng lưới cựu sinh viên; lan tỏa mô hình đổi mới sáng tạo liên ngành để hướng tới hình thành tổ hợp đổi mới sáng tạo tại Cơ sở 2 ở Hưng Yên kết nối với khu công nghệ cao địa phương. Thứ sáu, bồi đắp văn hóa và con người Bách khoa giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ, giàu lòng yêu nước, đạo đức nghề nghiệp, kỉ luật và trách nhiệm cộng đồng; chủ động hội nhập để nâng tầm chuẩn mực khoa học công nghệ trong nước tiệm cận quốc tế. NGHIÊM HUÊ 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 16/10/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Sáng 15/10, dự lễ kỉ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội (1956 - 2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sứ mệnh tiên phong của mái trường kĩ thuật trong kỉ nguyên mới với việc hướng đến trở thành nơi hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Bách khoa Hà Nội ẢNH: THỐNG NHẤT Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao 6 nhiệm vụ cho ĐH Bách khoa Hà Nội Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đó, Đại học Bách khoa Hà Nội đã được trao Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1996, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2000, Anh hùng lực lượng vũ trang năm 2006, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2001, 2016. Sau sáp nhập (ngày 1/7/2025) địa giới hành chính TPHCM mở rộng, với hơn với 168 xã, phường và đặc khu. Do đó, yêu cầu cấp thiết về việc mở rộng không gian đô thị để vượt qua những giới hạn về hạ tầng, đáp ứng quy mô dân số ngày càng lớn và vươn tầm trở thành siêu đô thị kết nối quốc tế trở nên cấp thiết. Việc mở rộng không gian đô thị TPHCM không đơn thuần là sự gia tăng về mặt địa lý hay diện tích hành chính, mà là sự tái cấu trúc toàn diện về không gian kinh tế, hạ tầng kỹ thuật và không gian xã hội. Quá trình này đang mở ra những cơ hội chiến lược chưa từng có cho TPHCM. Hội thảo có sự tham dự của ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM. Về phía các chuyên gia, hội thảo có sự tham dự của PGS. TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; TS Vũ Đình Ánh - nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả thuộc Bộ Tài chính; KTS Ngô Viết Nam Sơn - Chủ tịch NgoViet Architects & Planners; ông Trần Chí Dũng - Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TPHCM; TS Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM; ông Nguyễn Văn Tất - nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; ông Khương Văn Mười - nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM… Hội thảo cũng có sự tham gia của lãnh đạo, chuyên gia các trường đại học, đại diện các doanh nghiệp. Các tham luận của hội thảo sẽ tập trung phân tích bức tranh tổng thể về hạ tầng TPHCM sau khi sáp nhập, cùng những định hướng quan trọng cho không gian phát triển mới của TPHCM; phân tích động lực để TPHCM vươn tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số trong giai đoạn mới, phát triển hệ thống cảng biển, khả năng đáp ứng nhu cầu giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh cho người dân… DUY QUANG Hội thảo “Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ - Động lực tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển TPHCM” do báo Tiền Phong tổ chức sẽ diễn ra lúc 8h ngày 16/10, TPHCM. Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo về đầu tư, mở rộng không gian phát triển TPHCM

Sáng 15/10, tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, GRDP 9 tháng tăng 9,01%. Dù chưa đạt kế hoạch, đây vẫn là mức tăng cao nhất trong hơn 10 năm qua. Ông Được nói rằng, kết quả này chưa đáp ứng kỳ vọng và tạo áp lực lớn lên điều hành trong những tháng cuối năm. TPHCM hiện đóng góp 23,4% GDP cả nước, chiếm 30% tổng thu ngân sách và thu hút 17,8 tỷ USD vốn FDI, tương đương 30% của cả nước. Giải ngân đầu tư công lần đầu tiên đạt 75,5% sau 9 tháng, cho thấy nỗ lực lớn của thành phố. Để về đích, Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ. Trước hết là thu ngân sách và khơi thông nguồn lực: mục tiêu thu 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026, hiện đã đạt khoảng 80%, phần còn lại phải hoàn thành trong 3 tháng cuối năm. Tiếp đó là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư tư nhân. Giai đoạn 2026-2030, thành phố cần huy động khoảng 3,2 triệu tỷ đồng, trong đó ngân sách khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, phần còn lại từ khu vực tư nhân. Ông đề nghị các doanh nghiệp, tập đoàn khẩn trương triển khai những dự án đã ký kết. MỤC TIÊU THÁCH THỨC Theo ông Nguyễn Khắc Hoàng - Trưởng Thống kê TPHCM, kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng tích cực và cải thiện rõ qua từng quý. GRDP quý III tăng 9,86%, mức cao nhất của một quý trong 10 năm qua, tạo nền tảng thuận lợi để thành phố bước vào quý IV. Tuy nhiên, bài toán không hề dễ. Để cả năm 2026 đạt mục tiêu tăng trưởng, GRDP quý IV phải tăng khoảng 13,23% so với cùng kỳ. “Đây là mục tiêu rất thách thức, nhất là khi kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường”, ông Hoàng nhìn nhận. Theo ông Hoàng, số liệu từ năm 2023 đến nay cho thấy tăng trưởng quý IV của TPHCM luôn cao hơn quý III, trung bình khoảng 1,5%. Riêng quý IV các năm 2023 và 2025, mức tăng so với quý trước đạt 2,1%. Nguyên nhân là quý IV thường là cao điểm sản xuất, tiêu dùng và cung ứng hàng hóa phục vụ lễ, Tết. “Nếu quý IV lặp lại mức tăng trưởng như năm 2025, thành phố có thể tiến sát mục tiêu tăng trưởng 2 con số”, ông Hoàng nói. Theo ông, quy luật mùa vụ là yếu tố thuận lợi, nhưng để về đích đúng nghĩa, thành phố vẫn cần thêm những cú hích từ chính sách và nguồn lực đầu tư. Theo Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh, để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng, thành phố cần tập trung đấu giá, nộp ngân sách năm 2026 tối thiểu hơn 181.000 tỷ đồng. Thành phố cũng cần thu hồi khoảng 27.500 tỷ đồng nợ thuế, nhất là các khoản liên quan đến đất đai, cùng khoảng 10.000 tỷ đồng tạm ứng ngân sách đến hạn. THANH TÂM ƯU TIÊN NGUỒN LỰC CHO NHỮNG NHIỆM VỤ THIẾT YẾU Kết luận hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, các báo cáo và ý kiến phát biểu cho thấy, việc tổ chức triển khai chương trình thời gian tới đòi hỏi quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn. Quá trình thực hiện có thể gặp phải một số khó khăn, vướng mắc cần được các bộ, ngành, địa phương bám sát, xử lý, hướng dẫn kịp thời. Do vậy, phải nhận diện từ sớm, từ xa để chủ động có các nhiệm vụ, giải pháp xử lý, đồng thời, cần xác định rõ cách thức triển khai, thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp và các cơ quan. Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu đặt ra là phải tổ chức thực hiện thống nhất, liên tục; không để việc chuyển sang chương trình mới làm gián đoạn chính sách, nhiệm vụ và quyền lợi hợp pháp của người dân. Với phương châm "Đồng bộ chính sách - Thống nhất hành động", lấy người dân làm chủ thể thay vì chỉ là đối tượng nhận hỗ trợ thụ động, Thủ tướng đề nghị tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm một số nội dung. Trước tiên, việc tích hợp các chương trình phải tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, giảm đầu mối, giảm thủ tục, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực. Thủ tướng lưu ý, mỗi nhiệm vụ phải có một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với nguồn lực, điều kiện thực thi và kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, phải đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nhiệm vụ thiết yếu tác động trực tiếp đến đời sống người dân, địa bàn khó khăn, đối tượng yếu thế; không đầu tư dàn trải, trùng lặp. Tuyệt đối không được để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Lấy kết quả và mức độ thụ hưởng thực tế của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả. KHÔNG CHỜ ĐỢI, ĐÙN ĐẨY Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó chịu trách nhiệm và chủ động giải quyết; không chờ đợi, không đùn đẩy, không để khoảng trống trong tổ chức thực hiện. Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kiện toàn Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo, các bộ, cơ quan biệt phái cán bộ đầy đủ năng lực đến tham gia Văn phòng thường trực. UBND các tỉnh, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương của các chương trình giai đoạn 2021-2025 được chuyển sang thực hiện năm 2026. Trong năm 2026, lấy kết quả đầu ra, tiến độ thực hiện, tỷ lệ giải ngân, hiệu quả sử dụng vốn và mức độ cải thiện đời sống người dân làm căn cứ đánh giá chủ yếu, làm cơ sở chỉ đạo, điều hành trong các năm tiếp theo. Sau hội nghị, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao hơn nữa, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, không để người dân phải chờ đợi; lấy kết quả ở cơ sở, sự chuyển biến của đời sống người dân và chất lượng phát triển bền vững làm thước đo hiệu quả chương trình. LUÂN DŨNG 3 n Thứ Sáu n Ngày 16/10/2026 THỜI SỰ Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 20262035, nhấn mạnh điều này tại Hội nghị triển khai thực hiện chương trình, sáng 15/10. TPHCM đặt mục tiêu thu 1 triệu tỷ đồng ngân sách trong năm 2026. Hiện đã đạt khoảng 80%, phần còn lại phải hoàn thành trong 3 tháng cuối năm. Về xử lý vướng mắc, 100% dự án thuộc diện rà soát đã được tháo gỡ hoặc có định hướng giải quyết. Từ nay đến cuối năm, thành phố đặt mục tiêu xử lý toàn bộ vướng mắc còn lại, đồng thời đưa trên 5% số dự án vào hoạt động. Chủ tịch UBND TPHCM cam kết thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10,2% trở lên. Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035, sáng 15/10 ẢNH: VGP Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm để TPHCM đẩy nhanh giải ngân, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số Không để người dân phải chờ đợi TPHCM đặt mục tiêu thu 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026 “Chúng ta cùng quyết tâm triển khai có hiệu quả Chương trình, góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thủ tướng LÊ MINH HƯNG Cà Mau đầu tư 14.000 tỷ đồng bê tông hóa đường nông thôn Sáng 15/10, Cà Mau chính thức khởi công xây dựng tuyến bê tông hóa đường nông thôn đầu tiên trong kế hoạch làm hơn 8.470km từ nay tới năm 2030, tổng vốn chương trình dự kiến hơn 14.000 tỷ đồng. Lễ ra quân diễn ra đồng thời tại 19 xã trên địa bàn. Chương trình nhằm tạo bước đột phá chiến lược về hạ tầng và mở ra diện mạo mới cho vùng nông thôn Cà Mau trong chặng đường mới. Ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030, sẽ nhựa hóa hoặc bê tông hóa 100% tuyến đường xã, đường liên xã; xây mới và bê tông hóa 100% các tuyến đường nối khóm, ấp. Qua đó xóa triệt để các điểm nghẽn lưu thông, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa, đi lại, thúc đẩy thương mại và nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau lưu ý, quá trình thi công phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, mỹ quan, không để xảy ra thất thoát, lãng phí hay tiêu cực. Các địa phương tăng cường vận động người dân tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công tham gia mở đường. TÂN LỘC

Anh Lưu Lập Đức - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Thương mại Minh Đức (Lâm Đồng): Hành động quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn Tham dự buổi đối thoại, tôi ấn tượng nhất là tinh thần hành động quyết liệt của Chính phủ trong việc tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực cho kinh tế tập thể và thanh niên khởi nghiệp. Những định hướng và tinh thần từ buổi đối thoại là nguồn động lực lớn để tôi mang về áp dụng trực tiếp, đẩy mạnh phát triển HTX Nông nghiệp và Thương mại Minh Đức trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ tập trung toàn lực mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng các sản phẩm chủ lực như chanh dây và dứa MD2 theo hướng sản xuất lớn, gắn với ứng dụng công nghệ cao và chuỗi giá trị bền vững. Để các định hướng đó đi vào thực tiễn và giúp HTX Minh Đức vươn xa, chúng tôi rất mong Chính phủ và các bộ ngành tiếp tục quyết liệt tháo gỡ 3 “nút thắt”, gồm: khơi thông và linh hoạt hóa tín dụng nông nghiệp; hạ mặt bằng lãi suất cho vay; đồng hành về thị trường và hạ tầng. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại có cơ chế thẩm định linh hoạt hơn cho các HTX, xem xét giá trị phương án sản xuất kinh doanh và hợp đồng đầu ra thay vì quá cứng nhắc vào tài sản thế chấp là đất nông nghiệp. Có các gói tín dụng ưu đãi, tín dụng xanh với lãi suất thực chất để giảm áp lực tài chính ban đầu. Hỗ trợ HTX trong việc xây dựng mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và kết nối chuỗi cung ứng với các doanh nghiệp xuất khẩu lớn. PGS.TS Trương Thanh Tùng - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022: Chuyển hóa thành hành động Tôi rất ấn tượng với chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, đặc biệt là tinh thần lắng nghe, trao đổi thẳng thắn và những chỉ đạo mang tính định hướng của lãnh đạo Chính phủ đối với thế hệ trẻ. Là người trẻ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và giáo dục, tôi mong muốn những định hướng tại chương trình sẽ tiếp tục được cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách thiết thực, nhất là trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và trọng dụng nhân tài. Theo tôi, người trẻ hiện nay không thiếu khát vọng hay ý tưởng. Vấn đề là làm thế nào để các bạn có điều kiện theo đuổi ý KỲ VỌNG NGƯỜI TRẺ 4 GIỚI TRẺ n Thứ Sáu n Ngày 16/10/2026 Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, đối thoại với thanh niên về chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”. Có hơn 50.000 câu hỏi đoàn viên, thanh niên gửi về bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới chương trình. Cùng tham dự chương trình có: Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Tiến Hải- Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; ông Đặng Xuân Phong - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Vũ Hải Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Lê Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Hoàng Minh Sơn - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Trịnh Việt Hùng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Phạm Đức Ấn - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an; bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Về phía Trung ương Đoàn có: Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương. KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ ĐẶC BIỆT CỦA THANH NIÊN Phát biểu tại chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, sự hiện diện của gần một nửa thành viên Chính phủ thể hiện sự quan tâm của Chính phủ, các bộ, ngành đối với công tác thanh niên, đồng thời khẳng định vai trò đặc biệt của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở bối cảnh mới. Thủ tướng dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó khẳng định: “Đảng, Nhà nước luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong nhiều vấn đề lớn của đất nước; xem thanh niên là nhân tố chủ chốt trong việc định hình và phát triển tương lai của đất nước. Coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn của dân tộc”. Theo Thủ tướng, với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thời gian qua, tuổi trẻ Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện và nổi bật. Thế hệ trẻ cũng đạt rất nhiều thành tích ấn tượng trong học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua các phong trào thi đua, khởi nghiệp. Các startup công nghệ do thanh niên làm chủ đã triển khai thành công nhiều dự án công nghệ số với quy mô và số tiền đầu tư rất lớn. Nhiều tấm gương thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, quê hương và đất nước. “Nhờ sự đóng góp tích cực của lực lượng thanh niên hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam năm 2026 đã tăng trưởng mạnh mẽ gần 68% so với năm 2025, lọt vào Top 50 Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và Top 10 châu Á”, Thủ tướng nhấn mạnh. Bên cạnh đó, thế hệ trẻ Việt Nam tích cực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với điểm sáng nổi bật là các concert quốc gia và sự bùng nổ của các tác phẩm kết hợp giữa âm nhạc dân gian với đương đại do nghệ sĩ trẻ thực hiện, thu hút hàng triệu lượt xem và giành nhiều giải thưởng quốc tế. Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên sẵn sàng xung kích, bảo vệ Tổ quốc và tiên phong trong công tác tình nguyện, thực hiện an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia và đóng góp tích cực vào nhiều diễn đàn, hội nghị quốc tế quan trọng. Những dấu ấn ấy, theo Thủ tướng, đã khẳng định vai trò tiên phong, xung kích, nòng cốt của thanh niên trong xã hội, cũng là minh chứng cho sức sáng tạo, nhiệt huyết và tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam. Bên cạnh những kết quả rất đáng tự hào đó, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong một bộ phận thanh niên hiện nay. Trong đó, một bộ phận thanh niên chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước. Thủ tướng đề cập việc nổi lên tình trạng thanh niên lạm dụng và phụ thuộc quá mức vào mạng xã hội và tới đây có nguy cơ lạm dụng trí tuệ nhân tạo, làm hạn chế tư duy tìm tòi. ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÀ Ở CHO THẾ HỆ TRẺ Bước vào giai đoạn phát triển mới, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ. Đáng nói, nhiều dự báo đã “vượt xa kịch bản”. Vì thế, Chính phủ vừa qua đổi mới mạnh Giải những bài toán lớn Khẳng định vai trò đặc biệt của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thanh niên cần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tham gia xử lý những bài toán lớn của đất nước trong các lĩnh vực cụ thể. Thủ tướng cùng các thành viên Chính phủ chụp ảnh với các thanh niên tiêu biểu ẢNH: NHƯ Ý Tự lực, tự cường và hành động cụ thể “Ban Bí thư T.Ư Đoàn nhận thức sâu sắc rằng, sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước và Chính phủ phải được đáp lại bằng tinh thần tự lực, tự cường và hành động cụ thể của mỗi thanh niên. Tuổi trẻ Việt Nam quyết tâm không ngừng học tập, rèn luyện, dám nghĩ dám làm, dám dấn thân, chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu đáp từ sau phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng. XUÂN TÙNG THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN:

tưởng đến cùng. Trong khoa học, có những hướng nghiên cứu phải thử nghiệm nhiều lần mới đi đến kết quả. Nếu cơ chế chỉ khuyến khích thành công mà chưa đủ chỗ cho những thử nghiệm có cơ sở, chưa đạt kết quả như mong muốn, chúng ta sẽ khó khuyến khích người trẻ làm những việc mới và việc khó. Tôi kỳ vọng sau đối thoại, tinh thần lắng nghe sẽ được chuyển hóa thành hành động, để thanh niên vừa là đối tượng thụ hưởng chính sách vừa thực sự trở thành lực lượng tiên phong, trực tiếp tham gia giải quyết những bài toán lớn của đất nước. Bạn Phan Phương Hà - Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương 2025: Chủ động nắm bắt cơ hội, dám nghĩ, dám làm Qua những chia sẻ của Thủ tướng, Phó Thủ tướng và lãnh các bộ ngành tại chương trình, điều tôi thấy gợi mở nhất là thanh niên cần chủ động nắm bắt cơ hội, làm chủ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thay vì chỉ trông chờ điều kiện thuận lợi. Bên cạnh sự đồng hành, tạo điều kiện từ Chính phủ, mỗi người trẻ cần không ngừng học hỏi, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm với những ý tưởng của mình. Từ những chia sẻ tại chương trình, bản thân tôi phải suy nghĩ nhiều hơn về việc làm thế nào để sinh viên đưa kiến thức trên giảng đường vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp và xã hội. Bản thân tôi sẽ nỗ lực để không chỉ học tập tốt mà còn tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Khi thanh niên được trao cơ hội, được tin tưởng và giao trách nhiệm, chúng tôi sẽ chủ động sáng tạo và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. XUÂN TÙNG - LƯU TRINH - GIA LINH (ghi) Trong khuôn khổ chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026 dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên Việt Nam, là năm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thường trực Hội LHTN Việt Nam và tuổi trẻ cả nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng tặng quà động viên các gương thanh niên tiêu biểu đại diện cho nhiều lĩnh vực, phong trào của tuổi trẻ cả nước, lan tỏa tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới. Dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng quà Thủ tướng Chính phủ. XUÂN TÙNG - LƯU TRINH mẽ, chủ động, linh hoạt dự báo và ứng phó với tình hình để kịp thời điều chỉnh, hoạch định chính sách. Yêu cầu thu hẹp khoảng cách công nghệ so với các quốc gia tiên tiến cùng sự biến động không ngừng của thị trường lao động đang đặt ra sự cần thiết, cấp bách phải xây dựng và phát triển một nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy đột phá, kỹ năng toàn diện và khả năng thích ứng linh hoạt. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng cho rằng, T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam phải có định hướng, thế hệ trẻ Việt Nam cần nắm bắt xu thế phát triển, bám sát tình hình, nhận diện được những vấn đề đặt ra đối với mình để có sự chuẩn bị tốt nhất. Qua đó, xác định rõ vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình, tiên phong trong đổi mới tư duy, tăng cường trau dồi tri thức và rèn luyện bản lĩnh để chủ động ứng phó tình hình, bứt phá; tiếp tục là lực lượng xung kích hàng đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng cho rằng, thanh niên cần tham gia vào việc xử lý những bài toán lớn của đất nước trong các lĩnh vực cụ thể, như: tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi năng lượng xanh trong lĩnh vực công thương, tăng năng suất, hiệu quả, phòng ngừa sâu bệnh, tăng giá trị xuất khẩu trong nông nghiệp, phát triển vaccine trong lĩnh vực y tế… Tại chương trình, Thủ tướng giao nhiệm vụ các bộ, ngành liên quan giải quyết những vấn đề thiết thực cho thanh niên. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác theo dõi, dự báo nhu cầu nhân lực và thị trường lao động. Đồng thời, tăng cường kết nối cung - cầu lao động, nhất là các ngành, nghề mới và các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn; phát triển các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối tuyển dụng trên nền tảng số. Bộ KH&CN chủ trì triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026 - 2035, danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược. Thúc đẩy đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu gắn với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và xã hội, tạo điều kiện để các nhà khoa học, kỹ sư trẻ có năng lực được thử sức… Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và các chương trình hỗ trợ nghiên cứu, phát triển công nghệ. Cùng đó, Bộ KH&CN cần phối hợp với Bộ GD&ĐT, các bộ, cơ quan, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa liên kết 3 nhà: Nhà nước - viện, trường - doanh nghiệp, nhằm tăng cường hợp tác, chuyển giao và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm. Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang trình Quốc hội Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); sẽ có những giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ, trong đó hỗ trợ người trẻ thuê nhà, mua nhà với chi phí phù hợp mà không mất quá nhiều nguồn lực. "Những cơ chế, chính sách tới đây về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê chắc chắn sẽ đi vào cuộc sống. Tôi khẳng định với các bạn là giá nhà ở, giá thị trường bất động sản, nhất là đối với phân khúc nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội sẽ được Chính phủ chỉ đạo để kiểm soát chặt chẽ và không để gia tăng bất hợp lý, mà đáp ứng được nhu cầu về nhà ở cho thế hệ trẻ", Thủ tướng nói. Thủ tướng đề nghị T.Ư Đoàn tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò đại diện, đồng hành với thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức các phong trào, chương trình để đoàn kết, tập hợp, khuyến khích thanh niên tiên phong trong học tập, khởi nghiệp, làm chủ khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân. Thủ tướng nhấn mạnh, thanh niên là tương lai của đất nước, là những người quyết định vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. "Chúng tôi tin tưởng với trình độ, năng lực cũng như khát vọng cống hiến của các bạn thanh niên thì chắc chắn là chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này", Thủ tướng nhấn mạnh thêm. LƯU TRINH 5 n Thứ Sáu n Ngày 16/10/2026 GIỚI TRẺ Thủ tướng tặng hoa chúc mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam “Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cả hệ thống chính trị luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành và quan trọng nhất là đặt trọn niềm tin vào thanh niên, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hiện thực hóa những khát vọng và ước mơ của mình; mong muốn thanh niên Việt Nam không ngừng phát huy tinh thần tiên phong, dấn thân, dám nghĩ, dám làm, kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”. Thủ tướng Chính phủ LÊ MINH HƯNG Biểu dương 20 gương mặt trẻ tiêu biểu Tại buổi đối thoại, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tặng quà, biểu dương 20 gương mặt trẻ tiêu biểu có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực, trong đó có ca sĩ Hòa Minzy và rapper Đen Vâu. 20 gương thanh niên được tặng quà là những cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực, phong trào, góp phần lan tỏa tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam. Trong đó, có nhiều cá nhân là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu như: Ca sĩ Hòa Minzy - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật; rapper Đen Vâu - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật; PGS.TS Trương Thanh Tùng - Giảng viên Đại học Phenikaa, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực Nghiên cứu khoa học; TS Phạm Huy Hiệu - Giảng viên, Trưởng Bộ phận Quản lý & Điều hành nghiên cứu, Trường Đại học VinUni, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực Nghiên cứu khoa học; anh Nguyễn Xuân Lục - Nhà sáng lập và CEO doanh nghiệp công nghệ WATATECH, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực Kinh doanh khởi nghiệp... GIA LINH Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng lẵng hoa, quà chúc mừng Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam ẢNH: NHƯ Ý TS Phạm Huy Hiệu - Giảng viên, Phó Giám đốc Ban Quản lý Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo (Trường Đại học VinUni) đặt câu hỏi tại buổi đối thoại ẢNH: NHƯ Ý Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại chương trình đối thoại với thanh niên ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Tháng 7/2026, Thủ tướng Chính phủ có công văn về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp công lập. Trong đó đặt mục tiêu giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục trên toàn quốc, tối thiểu 50% số cơ sở giáo dục ở khu vực thuận lợi. Đến đầu tháng 10 năm nay, 34 tỉnh, thành phố đã có báo cáo về Bộ GD&ĐT đã hoàn thành việc sắp xếp cơ sở giáo dục. Đặc biệt, có 18/34 địa phương giảm từ 50% trở lên, trong đó 7 địa phương giảm trên 60% gồm: Hưng Yên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, TP Cần Thơ, Đồng Tháp. Hai địa phương giảm dưới 35% gồm: TP Hồ Chí Minh và Sơn La. Bộ GD&ĐT đánh giá, việc sáp nhập nhưng không giảm địa điểm dạy học, các phân hiệu, điểm trường được duy trì theo điều kiện thực tế, nhất là ở miền núi, biên giới. Vì thế, không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh. Mô hình một hiệu trưởng quản lý nhiều điểm trường, phân hiệu được hình thành, tạo điều kiện thống nhất quản lý, điều phối đội ngũ và sử dụng chung cơ sở vật chất giữa trường chính, phân hiệu, điểm trường. Tuy nhiên, mô hình mới cũng đặt ra vấn đề hiệu quả quản trị, sử dụng đội ngũ và nguồn lực chưa đồng đều giữa các địa phương, nhất là tại các cơ sở quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều địa điểm, địa bàn quản lý rộng. Bộ máy quản lý được quy định, mỗi trường học có 1 hiệu trưởng, trường chính và mỗi phân hiệu được bố trí 1 phó hiệu trưởng. Việc sắp xếp trường học đã giảm gần 34.000 cán bộ quản lý. Trong đó, hơn 21.000 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đã được chuyển sang làm giáo viên. Số nhân viên kế toán, văn thư, thủ quỹ cũng giảm 9.871 người. Tuy nhiên, sau sáp nhập, các cơ sở giáo dục đối mặt với một thách thức lớn hơn. Cả nước có khoảng 5.600 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông quy mô lớn, chiếm 30,1% tổng số cơ sở sau sắp xếp. Toàn quốc có 114 trường có quy mô hơn 100 lớp, vượt xa quy định của Bộ GD&ĐT. Số “siêu trường” này tập trung ở 17 địa phương, nhiều nhất là Cần Thơ với 23 cơ sở. Theo Bộ GD&ĐT, một hiệu trưởng điều hành nhiều phân hiệu, điểm trường trong khi đội ngũ, tài sản và hoạt động giáo dục phân tán tại nhiều địa điểm. Cơ chế phân cấp, ủy quyền cho phó hiệu trưởng và người phụ trách phân hiệu, điểm trường tại một số nơi chưa cụ thể, người phụ trách phân hiệu bị quá tải. Nhóm trường nhiều cấp học còn nhiều khó khăn trong vận hành. Việc lựa chọn, bổ nhiệm, bố trí lại cán bộ quản lý tại một số địa phương còn phát sinh ý kiến, kiến nghị. Thực tiễn này cho thấy trường quy mô lớn, nhiều địa điểm cần cơ chế theo dõi, hỗ trợ. HÀ LINH CHIÊU THỨC “ĐỔI NGÔI” Thông tư 81 quy định, ban đại diện cha mẹ học sinh tuyệt đối không được đứng ra thu, quản lí và giữ tiền quỹ tập trung. Quy định nhằm triệt tiêu việc lập các “quỹ đen”, quỹ tích lũy tùy tiện không minh bạch. Tuy nhiên, khi cơ quan quản lí có chính sách thì thực tế các ban phụ huynh lại có “đối sách”. Một phụ huynh có con đang học lớp 2 ở TPHCM phản ánh việc nhận được tin nhắn thông báo ban đại diện của lớp rút lui khỏi việc thu tiền để bảo toàn tính “đúng quy trình”. Tuy nhiên, ban đại diện lập tức chuyển hình thức thu bằng cách nhờ một phụ huynh có tài khoản ngân hàng riêng đứng ra thu hộ và giữ hộ quỹ. Bằng thủ thuật hoán đổi này, tiền quỹ lớp không còn mang danh nghĩa do Ban đại diện thu, nhưng về bản chất, một “két sắt chung” vẫn tồn tại. Điểm mấu chốt thứ hai trong các màn lách luật này là việc tổ chức kí “đơn tự nguyện đóng góp”. Tờ đơn được để sẵn ở lớp, kèm theo lời nhắn nhủ phụ huynh tranh thủ ký khi đưa đón con. Thoạt nhìn, đây là minh chứng hoàn hảo về mặt thủ tục: Có chữ ký đồng thuận, không ép buộc, có điều khoản “nếu ai không đồng ý thì dừng”. Nhưng đặt vào bối cảnh hiện nay, đây là một hình thức ép buộc tinh vi mang tính tập thể. Khi phần lớn phụ huynh đã đặt bút kí, ai có ý kiến trái chiều hay từ chối đều dễ dàng bị quy kết không vì tập thể hoặc con sẽ bị cô lập, phân biệt đối xử. Lời tuyên bố “chỉ cần một người không đồng ý là dừng toàn bộ hoạt động của các con” vô hình trung biến người phản đối thành “kẻ phá đám”, khiến họ phải gánh chịu áp lực tội lỗi trước cả lớp. Hình thức “tự nguyện trên tinh thần” này khiến các phụ huynh không dám từ chối ký vào tờ đơn tự nguyện. Tờ đơn cũng trở thành công cụ “che chắn rủi ro” cho những người đứng ra vận động, phòng khi bị cơ quan quản lí thanh, kiểm tra. Một phụ huynh có 2 con đang học tại một trường tiểu học ở Hà Đông (Hà Nội) cho biết, lớp vẫn đang thu quỹ bình thường nhưng yêu cầu các phụ huynh khi chuyển khoản thì ghi nội dung là ủng hộ quỹ sinh hoạt. LẠI XÔN XAO CHUYỆN “LẠM CHI” Phản ánh trên mạng xã hội, phụ huynh lớp 6A9 Trường THCS Việt Nam-Angiêri (Hà Nội) cho biết, đầu năm học, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đã thu 1 triệu đồng/em (cho các tháng 8, 9, 10 với sĩ số 40 học sinh), trong đó 800.000 đồng là quỹ lớp và 200.000 đồng được cho là để hỗ trợ nhà trường. Phụ huynh bức xúc khi số tiền chi ra đã lên tới 26 triệu đồng khi mới hơn hai tháng vào học. Đặc biệt, các khoản chi không được công khai chi tiết, chỉ thông báo chung chung. Ngoài ra, việc bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng bị phản ánh là tự chỉ định, thiếu minh bạch. Về việc này, lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm và Ban đại diện cha mẹ học sinh làm bản tường trình, đồng thời tổ chức buổi làm việc giữa các bên liên quan để làm rõ vụ việc. Theo nhà trường, toàn bộ khoản tiền thu đều phục vụ trực tiếp cho học sinh như mua nước uống, sữa, bánh kẹo, hoa quả dịp khai giảng, Tết Trung thu và quà sinh nhật, không chi cho giáo viên. Thông tin Ban phụ huynh phải nộp 200.000 đồng/ em về trường là không chính xác. Đây là khoản dự kiến chi tiền ăn sáng, trưa, nước uống cho học sinh trong đợt tham quan sắp tới. Về nhân sự Ban phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm khẳng định không áp đặt, chỉ định mà dựa trên tinh thần xung phong và giới thiệu của phụ huynh trong lớp. Sau buổi làm việc, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 6A9 đã nhận trách nhiệm trước tập thể phụ huynh vì việc thu quỹ diễn ra khi thông tư cũ còn hiệu lực đã gây ảnh hưởng đến nhà trường, đồng thời thống nhất hoàn trả số tiền còn dư cho phụ huynh. Đối với việc thu chi ở các lớp khác, Trường THCS Việt NamAngiêri cũng cho biết, nhà trường đã yêu cầu rà soát toàn bộ, buộc Ban đại diện cha mẹ học sinh trả lại quỹ lớp đã thu nhằm chấp hành nghiêm quy định mới. Hiện có 8 lớp thu quỹ trước thời điểm Thông tư 81 có hiệu lực sẽ thực hiện hoàn trả toàn bộ số tiền này cho phụ huynh. Ghi nhận cho thấy, trên mạng xã hội, nhiều bài đăng ẩn danh trong nhóm phụ huynh tiểu học phản ánh việc bị hối thúc đóng sớm tiền quỹ hỗ trợ lớp với mức từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng/ học sinh trước ngày 31/10 để kịp thanh toán các khoản mua sắm đầu năm, trước khi Thông tư 81 có hiệu lực. Có phụ huynh phản ánh về buổi họp phụ huynh đầu năm học, ban đại diện “né chữ “quỹ lớp” hay “tiền hội phụ huynh”, mà đổi tên thành “khoản hỗ trợ nước uống, quà tặng sự kiện cho các con” và giao cho một phụ huynh tự nguyện đứng ra nhận giúp. Thông tư 81 là bước đi quyết liệt của Bộ GD&ĐT, nhưng thực tế triển khai đến nay cho thấy, văn bản quy định chỉ phát huy tác dụng nếu có sự vào cuộc thanh kiểm tra thực tế của các xã/phường quản lí trực tiếp và Sở GD&ĐT. NGHIÊM HUÊ 6 n Thứ Sáu n Ngày 16/10/2026 KHOA GIÁO Quỹ phụ huynh “biến hóa” Nhiều địa phương giảm trên 60% cơ sở giáo dục công lập Ngày 15/11, Thông tư 81 quy định điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh của Bộ GD&ĐT thay thế thông tư hiện hành chính thức có hiệu lực. Những điểm mới của thông tư này đang tạo “dư chấn” không nhỏ ở các nhóm phụ huynh trên mạng xã hội. Điều đặc biệt, quỹ phụ huynh một số nơi đã kịp biến hóa để lách luật trước khi thông tư có hiệu lực. Sau sáp nhập, toàn quốc giảm 50,6% cơ sở giáo dục công lập, vượt mục tiêu giảm tối thiểu 30%. Trong đó, có 7 địa phương giảm mạnh, trên 60% số lượng trường học so với trước đây. Từ ngày 15/11, ban đại diện cha mẹ học sinh tuyệt đối không được đứng ra thu, quản lí và giữ tiền quỹ tập trung. (Ảnh minh họa) Sau sáp nhập, nhiều quản lý trường học cho biết gặp khó khăn trong vận hành Nhiều phụ huynh khẳng định, nếu hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm vẫn xem việc phụ huynh gom tiền ngầm qua tài khoản cá nhân là “việc nội bộ của cha mẹ học sinh” mà làm ngơ, thì quy định cấm giữ quỹ của Thông tư 81 rất dễ bị vô hiệu hóa bởi những lá “đơn tự nguyện” và các tài khoản trung gian.

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