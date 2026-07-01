Báo Tiền Phong số 274

THỨ NĂM 1/10/2026 Số 274 0977.456.112 TRANG 3 TĂNG MỨC PHỤ CẤP CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ LÊN 55% TRANG 16 TRANG 6-7 Ban phụ huynh tự tung tự tác Giá xăng dầu sẽ do thị trường và doanh nghiệp quyết định; khi nghị định có hiệu lực, mỗi cây xăng có thể một giá TRANG 8-9 TRANG 12 Giải mã tầm nhìn nghìn năm của Vua Lý Công Uẩn Mỹ truy quét lừa đảo toàn cầu, thu lượng tiền khổng lồ TRAO QUYỀN định giá cho doanh nghiệp TUYỂN VIỆT NAM VÀ CÂU CHUYỆN NHẬP TỊCH TRANG 11 PHÁT HUY PHẨM CHẤT, GIÁ TRỊ VĂN HÓA “BỘ ĐỘI CỤ HỒ” THỜI KỲ MỚI Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì Hội nghị lần thứ ba Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 ẢNH: TTXVN TRANG 2 CHUYỆN HÔM NAY Gần 4 năm xây dựng, trải qua 2 nhiệm kỳ Bộ trưởng Công Thương với 14 bản dự thảo sửa đổi nhưng “Đến bao giờ thị trường xăng dầu mới được vận hành đúng theo cơ chế doanh nghiệp tự định giá theo giá thị trường để phát triển?” vẫn tiếp tục là câu hỏi mở khi vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo thay thế các nghị định kinh doanh xăng dầu được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến tại hội nghị ngày 30/9. Tư duy quản lý mới XEM TIẾ P TRANG 3 n PHẠM TUYÊN TRANG 4-5 Lo ngại đứt gãy kết nối gia đình THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU:

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng quý III và phương hướng quý IV/2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị. NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT VŨ KHÍ, TRANG BỊ TIÊN TIẾN Theo báo cáo tại Hội nghị, quý III/2026, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình; kịp thời đề xuất chủ trương, đối sách, giải pháp xử lý linh hoạt các mối quan hệ, các tình huống, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương, các địa phương, đặc biệt là phối hợp với lực lượng Công an nhân dân, đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị; triển khai các đề án, dự án kết hợp phát triển-xã hội với củng cố quốc phòng… Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Toàn quân duy trì, thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, cửa khẩu, nội địa, không gian mạng; tích cực tuyên truyền ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực. Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Toàn quân luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối tin tưởng, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tiếp tục là lực lượng xung kích, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; hưởng ứng thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” với nhiều nghĩa cử cao đẹp, giải pháp quyết liệt, đạt kết quả tốt. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, lao động sản xuất đạt nhiều kết quả tích cực; triển khai thực hiện hiệu quả công tác khoa học quân sự, công nghiệp quốc phòng gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo chủ đề năm 2026 “Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại”; quyết liệt triển khai thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục được đẩy mạnh trên cả bình diện song phương và đa phương với nhiều dấu ấn nổi bật; tích cực chuẩn bị Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUẤN LUYỆN, GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong quý III, trong đó Quân ủy Trung ương đã lãnh đạo toàn quân chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phát huy truyền thống vẻ vang và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đoàn kết, vượt mọi khó khăn, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, quý IV là thời gian có ý nghĩa quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tập trung ưu tiên rà soát tổng thể các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2026, có giải pháp kiên quyết và quyết tâm về đích sớm; tiếp tục lãnh đạo toàn quân chủ động, nhạy bén, nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, hoàn thành tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước đối sách xử lý linh hoạt, thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là các vấn đề chiến lược, vấn đề biên giới, biển, đảo, không gian mạng; chủ động hoàn thiện các chiến lược, phương án bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để bất ngờ trong mọi tình huống. Toàn quân duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; có giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo; tổ chức các cuộc diễn tập; hành động quyết liệt hơn trong đợt cao điểm chống khai thác IUU; lãnh đạo chủ động triển khai phương án phòng thủ dân sự, để ứng phó hiệu quả các tình huống. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo sớm xây dựng đề án, kế hoạch, các mặt để chuẩn bị các sự kiện lớn diễn ra trong năm 2030; trọng tâm, chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các lực lượng liên quan tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tích cực đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng các giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; xây dựng, triển khai các kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị; biên soạn các chuyên đề về học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Quân đội. Công tác dân vận, chính sách tiếp tục làm tốt, đặc biệt là quyết liệt đẩy mạnh thực hiện tốt chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” với kết quả nhanh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất. Hoàn thiện Đề án mạng phát sóng phát thanh, truyền hình số mặt đất toàn quốc dự phòng chiến lược quốc gia, báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, xác định trúng điểm nghẽn, có giải pháp quyết liệt, tạo sự bứt phá đối với các chương trình đề án, dự án; quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về tự chủ nghiên cứu, chế tạo, sản xuất sản phẩm công nghiệp quốc phòng, vũ khí, trang bị tiên tiến, hiện đại, theo đúng tiến độ đã xác định, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài. Hoàn thành có chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kinh tế quốc phòng, cải cách hành chính và chuyển đổi số. PV (theo TTXVN) 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 1/10/2026 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0912033213 (Thu Hieàn) n Thieát keá : QUANG HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång Bieân taäp: Nguyeãn Ngoïc Tieán, Traàn Thò Thu Haø n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì Hội nghị lần thứ ba Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 ẢNH: TTXVN Phát huy phẩm chất, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng phải nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, chủ động chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba năm 2026, góp phần quảng bá, nâng tầm vị thế, uy tín quốc tế của Quân đội nhân dân và đất nước Việt Nam; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai tốt các nhiệm vụ phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027… TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM:

3 n Thứ Năm n Ngày 1/10/2026 THỜI SỰ Sáng 30/9, tại Hội trường Trung tâm xã Mậu A, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri các xã: Mậu A, Đông Cuông, Tân Hợp, Xuân Ái trước Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 47 điểm cầu tại các xã, phường khu vực phía Nam của tỉnh Lào Cai. Các cử tri trực tiếp nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến giao thông, y tế, chính sách đối với cán bộ cơ sở và phát triển sản xuất. Trả lời các kiến nghị của cử tri, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm được nêu tại hội nghị. Đối với kiến nghị về cơ chế, chính sách đối với Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Phó Thủ tướng cho biết sẽ tiếp tục xem xét, chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn. Về nguồn cung vắc xin IPV (phòng bệnh bại liệt cho trẻ dưới 1 tuổi), Phó Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương rà soát, bảo đảm nguồn cung vắc xin phục vụ Chương trình tiêm chủng mở rộng; đồng thời quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất y tế, nhất là tại khu vực biên giới, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với các kiến nghị liên quan hạ tầng giao thông, Phó Thủ tướng đề nghị rà soát, kịp thời bổ sung các hạng mục dân sinh cần thiết như cống chui, đường gom, đường dân sinh, đường ra khu sản xuất, hệ thống thoát nước và các điểm kết nối khu dân cư, hạn chế phát sinh những điểm chia cắt ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân. Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai nghiêm túc tiếp thu các kiến nghị của cử tri, tập trung chỉ đạo giải quyết, trả lời trong thời gian sớm nhất. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, chủ động tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. TĂNG MỨC HƯỞNG PHỤ CẤP Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, cán bộ, công chức cấp xã được hưởng mức phụ cấp mới từ ngày 1/7/2026 và áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là chính sách được Trung ương ưu tiên dành cho cấp xã, xuất phát từ yêu cầu thực tế của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó cấp xã là nơi trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải quyết công việc và phục vụ nhân dân. Việc tăng phụ cấp là một chính sách cụ thể nhằm tạo thêm động lực, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong mô hình tổ chức mới. Việc điều chỉnh phụ cấp gắn với yêu cầu tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị và phục vụ nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, đây mới là một phần trong tổng thể chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức. “Để giải quyết tổng thể, hiện nay Chính phủ đang tập trung xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIV. Khi chính sách tiền lương được triển khai đồng bộ, các chế độ, chính sách liên quan sẽ được xem xét trong tổng thể chung”, Phó Thủ tướng cho biết. Cùng với chính sách phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã, các chính sách phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo, nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ trong trường học, văn nghệ sĩ, lực lượng công an, quân đội cũng đang được triển khai theo các nghị định liên quan. THÀNH ĐẠT-VĂN ĐỨC Trao đổi với cử tri tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tăng thêm 30%. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chủ trì hội nghị. Sau khi nghe dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, các ý kiến phát biểu tại hội nghị, phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình kiểm tra, giám sát, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao. Nhấn mạnh về một số ưu điểm nổi bật, theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kịp thời ban hành hệ thống quy chế, quy định đồng bộ để thống nhất cơ chế lãnh đạo, quản lý cán bộ chặt chẽ. Đến nay cơ bản đảm bảo “dòng chảy liên tục theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, không ngắt quãng, không có khoảng trống”. Theo ông Đỗ Văn Chiến, đây là ưu điểm lớn, đồng bộ trên các mặt công tác: tổ chức cán bộ, chính trị tư tưởng, kiểm tra giám sát và dân vận. Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cũng thực hiện tốt các vấn đề liên quan chế độ, chính sách cán bộ trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Công tác quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, kết luận của Trung ương có phương châm rõ ràng. Thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1 và đợt 2 được triển khai nghiêm túc, chủ động… Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cần đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác cán bộ, số hóa hồ sơ, liên thông khai thác sử dụng hiệu quả; nghiên cứu triển khai đánh giá, phân loại, xếp loại cán bộ theo KPI và OKR… TRƯỜNG PHONG Thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại hội nghị ẢNH: T.H Chiều 30/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Tăng mức phụ cấp cán bộ, công chức cấp xã lên 55% Ở khía cạnh cơ quan soạn thảo, Bộ Công Thương cho rằng, điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo nằm ở cơ chế điều hành giá bán lẻ xăng dầu. Nhà nước sẽ không công bố giá cơ sở định kỳ mà chuyển sang kiểm tra, giám sát. Giá xăng dầu sẽ do thị trường và doanh nghiệp quyết định. Khi đó sẽ có tình trạng mỗi cây xăng có thể một giá, mỗi thương nhân đầu mối hoặc hệ thống phân phối có thể áp dụng mức giá khác nhau. Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong về những vấn đề của thị trường xăng dầu, đại diện một số doanh nghiệp bán lẻ và thương nhân phân phối cho rằng, dự thảo Nghị định đã có bước tiến mới trong quản lý thị trường xăng dầu nhưng vẫn còn nhiều lỗ hổng trong việc soạn thảo các quy định. Thị trường xăng dầu sẽ tự khắc phục triệt để các bất cập chỉ cần với một giải pháp duy nhất: Cho các thương nhân phân phối và doanh nghiệp bán lẻ được tự định giá bán, được tính đủ các chi phí vận hành hợp lý trong kinh doanh và chịu trách nhiệm trong kê khai giá, không được vượt quy định của Nhà cũng như chất lượng hàng bán ra. “Chúng tôi đã góp ý rất nhiều, cả trực tiếp lẫn làm văn bản gửi về Bộ Công Thương. Nói xong rồi cũng hòa cả làng. Thị trường bất ổn vì các quy định hiện hành cũng như xây dựng trong dự thảo vẫn dựa trên quyền lợi gốc rễ của doanh nghiệp đầu mối; chưa có phân chia rõ ràng phần lợi nhuận định mức cho từng khâu. Như vậy, tình trạng chiết khấu 0 đồng tiếp tục diễn ra trong thời gian tới mỗi khi thị trường có biến động”, Chủ tịch HĐQT một chuỗi doanh nghiệp xăng dầu lớn ở phía Nam nói với phóng viên. Theo đánh giá của các doanh nghiệp, để có thể đảm bảo kinh doanh ổn định trong mọi tình huống, lợi nhuận định mức cho khâu phân phối và bán lẻ phải đạt từ 700- 1.200 đồng/lít. Cơ quan quản lý cần thường xuyên rà soát chặt chi phí của các doanh nghiệp đầu mối, tránh tình trạng bán lòng vòng qua các công ty con cũng là một giải pháp được các doanh nghiệp đề xuất để phòng ngừa tình trạng chuyển giá trong thị trường xăng dầu. Cùng với đó, việc tiếp tục rà soát, bãi bỏ các thủ tục, giấy phép con - hiện đang bị đánh giá là quá nhiều thủ tục cần tuân thủ, đáp ứng… cũng là nhiệm vụ của Bộ Công Thương trong giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp xăng dầu. Doanh nghiệp luôn khẳng định chấp nhận có lãi, có lỗ trong kinh doanh nhưng không thể bắt doanh nghiệp bán lẻ gánh lỗ vì các lỗ hổng trong chính sách, do cách điều hành của cơ quan quản lý cũng như không thể để tình trạng chịu chiết khấu 0 đồng mà mãi bao nhiêu năm không có giải pháp xử lý triệt để. Việc dọn dẹp các nhóm lợi ích, khắc phục và xóa sổ các doanh nghiệp làm ăn chộp giật, không đủ điều kiện nhưng vẫn được cấp phép kinh doanh xăng dầu ở các tầng nấc kinh doanh đòi hỏi cơ quan quản lý là Bộ Công Thương phải tiếp tục mạnh tay trong thời gian tới. Cùng đó, để tạo sự cạnh tranh bình đẳng, việc tách khâu bán lẻ của các doanh nghiệp đầu mối để tạo sự cạnh tranh công bằng cũng là vấn đề được đặt ra với ngành xăng dầu trong thời gian tới. Nếu không làm triệt để việc tạo “cách mạng” về trao quyền định giá thì trừ các đầu mối lớn, các doanh nghiệp bán lẻ không bao giờ có cửa để phát triển. Và như vậy, không đổi mới trong tư duy quản trị, nguy cơ đứt gãy nguồn cung của thị trường sẽ lại tái diễn. PH.T Tư duy quản lý mới CHUYỆN HÔM NAY TIẾP THEO TRANG 1

4 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 1/10/2026 “CON PHẢI LÀM SAO?” “Không có nhóm yêu bố mẹ à? Tôi rất yêu bố mẹ tôi, vì tôi đã qua thời trẻ trâu. Hãy yêu bố mẹ mình khi còn có thể, bởi khi các bạn có con rồi mới biết bố mẹ đã vất vả như thế nào”. Tài khoản Nguyen Loi đăng dòng trạng thái giữa hàng loạt tâm sự trong nhóm Facebook “Con ghét bố mẹ” - hội nhóm đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi cái tên gây nhiều tranh luận. Được lập năm 2021, nhóm ban đầu chỉ có hơn 2.000 thành viên. Những ngày gần đây, số lượng thành viên tăng đột biến. Sự lớn nhanh của một hội nhóm mang tên “con ghét bố mẹ” khiến không ít phụ huynh hoang mang: Điều gì đang xảy ra với những đứa trẻ trong chính gia đình mình? Phần lớn bài viết được đăng ẩn danh hoặc bằng tài khoản ảo. Đó là những câu chuyện về bị mắng, bị so sánh, kiểm soát, đối xử bất công hay cảm giác không được cha mẹ thấu hiểu. Thậm chí có những bài viết mang những dòng cảm xúc tiêu cực, đầy tuyệt vọng: “Con ước gì mình chưa từng là thành viên trong gia đình ấy”, “ước gì mình chưa từng được sinh ra”. Bên cạnh đó, có những câu chuyện được viết ra bày tỏ sự trăn trở, bế tắc với mong muốn nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng. Một tài khoản giấu tên kể bố mẹ ly hôn khi em học lớp 2. Sáu năm nay, em gần như không gặp bố; mẹ không có công việc ổn định, nợ nần và thường xuyên la mắng rồi lại khóc. Vừa vào lớp 10, em đạt 17 điểm nhưng không đỗ trường công lập như mong muốn, phải học trường tư với học phí cao. “Từ đầu năm đến giờ, con không dám xin tiền mẹ ăn sáng”, em viết. Mẹ muốn em vào một trường nội trú để giảm gánh nặng chi phí, nhưng em thì không. Mỗi lần hai mẹ con nói chuyện lại thành la hét, trách móc rồi khóc lóc. “Con phải làm sao? Hay con về quê ở với ông bà nội và học ở quê cho rẻ?”, em đặt câu hỏi. Những câu chuyện này chưa thể kiểm chứng độc lập và không thể đại diện cho tất cả thành viên trong nhóm. Nhưng chúng gợi ra một điều đáng suy nghĩ: Nhiều người viết dường như không đơn thuần muốn phủ nhận hay quay lưng với cha mẹ. Họ đang tìm một nơi để trút bầu tâm sự, tìm sự đồng cảm và nói ra những điều chưa biết phải kể với ai. HỌC LÀM CHA MẸ Trong nhóm xuất hiện ngày càng nhiều phụ huynh. Có người vào để hiểu con trẻ hơn, có người để nhìn lại cách mình đang làm cha mẹ, nhưng cũng có người không khỏi bức xúc, vào nhóm để phê phán. Một phụ huynh viết: “Mình mới có bé 2 tuổi thôi, mình vào đây nằm vùng để xem hiện nay suy nghĩ của các bạn đang như thế nào để có thể rút kinh nghiệm”. Vị phụ huynh này cho rằng, việc “ghét bố mẹ” là sai, nhưng người lớn nên hạn chế công kích. Chị Nguyễn Thị Vân Anh, chuyên gia tâm lý, cũng là một phụ huynh tham gia nhóm “con ghét cha mẹ”, cho rằng, trước những lời oán giận của con cái, điều cha mẹ cần làm không phải là kể công sinh thành hay lập tức giáo huấn, mà trước hết là lắng nghe và thấu hiểu, với tinh thần “nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình”. Chị có con gái 12 tuổi và từng đối diện chính câu nói khiến nhiều phụ huynh đau lòng: “Con ghét mẹ, mẹ chẳng hiểu gì con”. Thay vì trách mắng, chị kiên nhẫn lắng nghe con chia sẻ với lời đề nghị “con hãy nói cho mẹ biết điều con muốn mẹ hiểu”. “Lắng nghe con nói, nhận ra điều mình làm chưa đúng, tôi chủ động xin lỗi con và hai mẹ con ôm nhau, kết nối lại”, chị chia sẻ. Theo chị Vân Anh, phía sau mỗi sự giận dỗi, nỗi buồn, im lặng hay chống đối của trẻ đều có thể là một nhu cầu mà cha mẹ chưa nhận ra. Trong khi đó, phần lớn cha mẹ “sinh con rồi mới trở thành cha mẹ”, gần như không được trang bị bài bản về kỹ năng giao tiếp, thấu hiểu và đồng hành với con. Vì không hiểu nhu cầu thực sự của trẻ, cha mẹ đôi khi rất nỗ lực nhưng lại trao cho con “món ăn” mà con không cần. Chị cho rằng, một bộ phận bố mẹ, gia đình đang đánh mất sự kết nối với con trẻ. Sự đứt gãy kết nối còn đến từ những lời nói xúc phạm, so sánh, sự đánh đập, áp đặt hay thiếu nhất quán trong cách làm gương của cha mẹ. GIÁO DỤC TRẺ HIẾU THẢO VÀ BIẾT ƠN Chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình Sơn, Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, cho rằng, sự xuất hiện của các hội nhóm “con ghét cha mẹ” phản ánh rõ nét, cảnh báo những mặt trái của mạng xã hội cùng các vấn đề nóng của xã hội hiện đại. Nguy hiểm hơn, mạng xã hội có xu hướng phóng đại những ấm ức nhỏ mang tính cá nhân thành những bài viết rầm rộ, từ đó kích hoạt hiệu ứng đám đông tiêu cực. Đối tượng dễ bị cuốn vào vòng xoáy này nhất là trẻ em, học sinh mới lớn - lứa tuổi chưa đủ độ chín muồi về nhận thức đúng-sai. Chỉ vì những mâu thuẫn rất nhỏ trong đời sống hằng ngày với đấng sinh thành như bị cấm chơi game, bắt đi học thêm hay đơn giản là cảm thấy “không cùng tiếng nói”, các em dễ tìm thấy ở hội nhóm này một thứ bạn tâm giao ảo để trút bầu tâm sự rồi lún sâu vào lúc nào không hay. Tuy nhiên, nhìn vào hiện tượng này, theo ông Sơn, cũng không nên chỉ dừng lại ở việc phê phán hay quy kết trẻ hư, hỗn. Đằng sau sự phản ứng của một đứa trẻ có thể là một khoảng cách chưa được giải quyết giữa cha mẹ và con cái. “Khoảng cách thế hệ là điều có tính quy luật. Cha mẹ lớn lên trong một hoàn cảnh xã hội khác, còn con cái sinh ra trong thời đại internet, mạng xã hội, AI phát triển rất nhanh. Các em có cách tiếp nhận thông tin, cách giao tiếp và cách nhìn nhận thế giới khác với cha mẹ. Khi hai thế hệ không tìm được tiếng nói chung, mâu thuẫn là điều khó tránh”, ông phân tích. Theo chuyên gia, trong mối quan hệ này, cha mẹ phải là người chủ động tìm cách thu hẹp khoảng cách. Vị thành niên đang trong quá trình hình thành nhân cách, dễ phản ứng theo cảm xúc. Vì vậy, khi con có biểu hiện chống đối hoặc bất đồng, người lớn cần bình tĩnh nhìn lại cách ứng xử của mình, thay vì lập tức kết luận rằng con hư hay vô lễ. “Cha mẹ phải đặt câu hỏi: Vì sao con chưa hiểu mình? Mình đã thực sự hiểu con chưa? Nếu con đang đi sai hướng thì càng phải kéo con lại gần, chứ không được đẩy con ra xa”, ông Sơn nói. Thay vì chỉ “dạy con”, cha mẹ cần học cách “làm bạn với con”, “học cùng con”, hiểu thế giới mà con đang sống. Ở mỗi độ tuổi, trẻ có những nhu cầu tâm lý khác nhau. Với những rung động tình cảm đầu đời ở tuổi học sinh, việc cấm đoán, quát mắng có thể khiến trẻ khép mình hoặc tìm đến những không gian khác để chia sẻ. Sự lắng nghe, định hướng phù hợp sẽ giúp cha mẹ giữ được kết nối với con. Lo ngại đứt gãy kết nối gia đình Sự xuất hiện, bùng nổ của nhóm Facebook “con ghét cha mẹ” những ngày qua thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, khiến nhiều bậc cha mẹ đặt ra câu hỏi: Điều gì đang xảy ra với những đứa trẻ? Hiện tượng này không chỉ đơn thuần là một trào lưu bồng bột của tuổi trẻ mà là hồi chuông cảnh tỉnh về sự đứt gãy kết nối gia đình. Các gia đình trẻ tham gia ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc với chủ đề “Bên nhau, mình là Nhà - Viết hành trình yêu thương” do T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức ẢNH: XUÂN TÙNG Anh Lê Anh Tiến, CEO Công ty Cổ phần Công nghệ Chatbot Việt Nam, cho rằng, nhu cầu được chia sẻ, được lắng nghe của các em là có thật. Điều quan trọng là các em cần một không gian đủ an toàn để nói ra những điều đang khiến mình tổn thương. “Phụ huynh cần tạo được một kênh an toàn ngay trong gia đình, để khi gặp vấn đề, người đầu tiên con muốn tìm đến vẫn là cha mẹ, thầy cô hoặc một người lớn đáng tin cậy”, anh nói. Theo anh Tiến, điều đáng quan tâm ở hiện tượng này không nằm ở riêng cái tên “con ghét bố mẹ”, mà ở việc một lượng lớn tâm sự riêng tư, tổn thương và những điểm yếu tâm lý của người trẻ đang được công khai trên một không gian mà chúng ta gần như không biết chính xác ai đang đọc chúng. “Ở góc độ công nghệ, đây có thể trở thành một dạng ‘dữ liệu hành vi’ rất nhạy cảm. Chỉ qua một bài viết, người lạ có thể biết một bạn trẻ đang mâu thuẫn với gia đình, cảm thấy cô đơn, muốn bỏ nhà đi, đang cần tiền hay đơn giản là đang rất cần một người lắng nghe. Với người có ý đồ xấu, những thông tin ấy có thể trở thành dữ liệu để lựa chọn đối tượng và xây dựng kịch bản tiếp cận”, anh Tiến cảnh báo. Theo anh, sự tiếp cận đôi khi không bắt đầu bằng một lời đề nghị đáng ngờ mà rất nhẹ nhàng, thậm chí được khoác lên bằng sự đồng cảm: “Anh hiểu em”, “Chị cũng từng như vậy”. Từ những cuộc trò chuyện công khai, người lạ có thể chuyển sang nhắn tin riêng, từng bước tạo dựng niềm tin, yêu cầu giữ bí mật rồi khai thác thêm thông tin cá nhân, hình ảnh, vị trí hoặc đề nghị gặp mặt. Khi đó, những rủi ro như lừa đảo, tống tiền, xâm hại, dụ dỗ bỏ nhà hoặc những hậu quả nghiêm trọng khác có thể phát sinh. Theo anh Tiến, song song với việc trang bị kỹ năng an toàn số cho trẻ, gia đình vẫn là kênh an toàn quan trọng nhất. Khi đứa trẻ biết rằng mình có thể trở về nhà để kể cả những điều khó nói nhất mà không lập tức bị phán xét, mắng mỏ hay trừng phạt, nhu cầu tìm kiếm người xa lạ để giãi bày trên mạng dẫn đến nguy cơ mất an toàn sẽ giảm đáng kể. ANH KHOA Cảnh báo nguy cơ mất an toàn

Ông Sơn đặc biệt lưu ý việc giáo dục bằng bạo lực hoặc những lời nói xúc phạm có thể khiến khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng lớn. Những câu mắng chửi, miệt thị, xua đuổi hay đe dọa có thể để lại tổn thương sâu sắc đối với một đứa trẻ đang ở giai đoạn khủng hoảng về nhận thức và cảm xúc. Dưới lăng kính đạo đức truyền thống, chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh sự độc hại trong tên gọi của một số hội nhóm. Theo ông, đạo lý ngàn đời, không có đứa con nào lại ghét cha mẹ - những người đã sinh thành, mang nặng đẻ đau và nuôi dưỡng mình khôn lớn, trưởng thành. “Đạo làm con dù trong bất kỳ hoàn cảnh gia đình giàu sang hay nghèo khó, bố mẹ thành đạt hay bất hạnh cũng phải giữ trọn lòng biết ơn và hiếu thảo”, ông nói. Vì vậy, giáo dục cho người trẻ lòng hiếu thảo và sự biết ơn nên được đặt lên hàng đầu. Các cơ quan chức năng, nhà chuyên môn cùng ngành giáo dục cần có biện pháp xử lý phù hợp. LƯU TRINH 5 n Thứ Năm n Ngày 1/10/2026 XÃ HỘI PGS.TS Phạm Chiến Thắng: Hội nhóm “Con ghét bố mẹ” đã có gần 195.000 thành viên (ngày 30/9). Việc một hội nhóm trên Facebook thu hút được nhiều thành viên tham gia chủ yếu đến từ sự hiếu kỳ và nhu cầu muốn được chia sẻ của người dùng trong những cộng đồng mà mình cảm thấy thuộc về. Trước khi thông tin về hội nhóm này được thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng thì thành viên nhóm phần nhiều là các bạn trẻ. Sau thời điểm đó, các bậc phụ huynh và nhiều người tò mò cũng đã gia nhập hội nhóm này, khiến cho số lượng thành viên không ngừng tăng. Điều này cũng phản ánh đặc tính của xã hội, khi vấn đề càng thu hút sự chú ý thì càng khiến nhiều người quan tâm. Theo ông, đâu là nguyên nhân quan trọng nhất khiến hội nhóm này “viral” mạnh mẽ? Hội nhóm này “viral” mạnh mẽ phải đến từ vấn đề gốc rễ xuất phát từ các gia đình Việt Nam. Văn hóa truyền thống của chúng ta đề cao chuẩn mực đạo đức, nền nếp gia phong, lấy đạo hiếu là nền tảng cốt lõi. Trong đó, con cháu thường được hiểu phải có bổn phận phụng dưỡng, vâng lời ông bà cha mẹ, tuân thủ các chuẩn mực trong gia đình do ông, bà bố mẹ truyền dạy. Trong hoàn cảnh đó, người con trong gia đình sẽ bị “nhốt” trong những chuẩn mực đã được bố, mẹ định khung ngay từ lúc sinh ra. Ở một bối cảnh mà việc tiếp xúc với văn hóa toàn cầu nhanh và rộng như hiện nay thì các bạn trẻ cũng có xu hướng “mở” hơn trong tư duy, các bạn có những suy nghĩ riêng và không chấp nhận bị gò bó vào một khuôn mẫu cố định theo truyền thống mà muốn “chạm” hoặc “thử” những điều mới mẻ như nhiều người trẻ ở các xã hội và nền văn hóa khác. Chính điều này đã tạo ra mâu thuẫn trong gia đình, khi bố mẹ không thể yêu cầu con cái làm theo ý mình, còn con cái thì muốn vượt ra khỏi khuôn mẫu mà bố mẹ kỳ vọng. Chính bởi vậy, nhiều bạn trẻ không tìm được tiếng nói trong gia đình, các bạn cần có không gian riêng để nói chuyện với nhau. Lúc này, một hội nhóm được lập ra đã đánh trúng vào nhu cầu đó, do vậy nó ngày càng thu hút người trẻ tham gia. Các bạn trẻ có xu hướng “mở” hơn trong tư duy, có những suy nghĩ riêng và không chấp nhận bị gò bó vào một khuôn mẫu cố định theo truyền thống mà muốn “chạm” hoặc “thử” những điều mới mẻ như nhiều người trẻ ở các xã hội và nền văn hóa khác. Với tư cách một người bố trong gia đình, ông có suy nghĩ gì về hiện tượng này? Là một người bố thuộc thế hệ 8X, tôi rất hiểu những suy nghĩ của các bạn trẻ về hiện tượng này. Việc các bạn “ghét” bố mẹ không hẳn là sự thù hận hay căm ghét, đó chỉ đơn giản là các bạn muốn được nói lên tiếng lòng của mình, muốn được bố mẹ hiểu các bạn đang suy nghĩ gì nhưng lại không nhận được sự phản hồi từ chính những người mình mong muốn chia sẻ nhất. Tôi cho rằng hiện tượng này không mới, chỉ là nó đã âm ỉ trong các mái nhà, gia đình Việt từ rất lâu nhưng các bạn trẻ không có nơi để giãi bày và buộc phải chấp nhận im lặng, hoặc chỉ chia sẻ với những nhóm nhỏ của mình. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng, sau sự việc hội nhóm này được quan tâm thì các ông bố, bà mẹ cũng cần đánh giá lại và gần gũi, chia sẻ với con em mình, để các em được nói những gì các em đang nghĩ, để các em không phải cảm thấy ấm ức, bị ép buộc làm một điều gì đó ngoài khả năng hoặc không mong muốn. Nhiều phụ huynh đã lên án mạnh mẽ và cho rằng cơ quan chức năng phải vào cuộc xử lý ngay những hội nhóm như thế này trên mạng xã hội. Ông nghĩ gì về ý kiến này? Tôi cho rằng cách làm như vậy không thực sự giải quyết được vấn đề. Các nền tảng mạng xã hội bây giờ rất đa dạng, nhiều loại hình, chúng ta cấm hội nhóm này các bạn có thể lập nên một hội nhóm khác ngay lập tức. Vấn đề là, càng về sau, chúng ta sẽ càng khó để theo dõi và phát hiện hơn. Ngoài ra, trong những lúc như thế này, chúng ta không lựa chọn lắng nghe mà lại tiếp tục “dập tắt” ý kiến của các bạn thì càng kéo khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đi xa nhau hơn. Như quan điểm trước đó, thay vì xử lý các hội nhóm này, các bậc phụ huynh có thể gia nhập vào đó để lắng nghe ý kiến của các con. Thông qua những ý kiến đó, chúng ta có thể hiểu các bạn ý hơn, chia sẻ, gỡ rối và hướng dẫn các bạn đi con đường phù hợp. Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể đưa ra ý kiến, quan điểm của mình để các bạn trẻ cùng suy nghĩ, để hiểu nhau hơn. Có thể chọn thời điểm thích hợp để nói lên quan điểm của mình với bố mẹ, thay vì chạy theo cảm xúc nhất thời, hãy thật sự bình tĩnh, bao dung với người thân trong gia đình thì các bạn sẽ cảm nhận được sự quan tâm ngược lại. Có chuyên gia lên tiếng cảnh báo tiềm ẩn nhiều nguy cơ với các bạn trẻ khi tham gia những hội nhóm như thế này trên mạng xã hội. Ông có điều gì muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ là thành viên của những nhóm như thế này? Các hội nhóm trên mạng xã hội cũng giống như một quần thể xã hội thu nhỏ, ở đó, có cả người tốt và người xấu. Khi các bạn trẻ tham gia những hội nhóm này có thể gặp phải những đối tượng xấu kích động, làm những điều sai trái, vi phạm pháp luật và ảnh hưởng tới bản thân. Do đó, các bạn trẻ cần tỉnh táo, tham gia các mạng xã hội một cách văn minh, luôn luôn duy trì tinh thần phản biện với các ý kiến khác nhau mà mình xem được. Bên cạnh đó, các bạn hãy dành thời gian nhiều hơn với gia đình, thầy cô và bạn bè mình. Có thể chọn thời điểm thích hợp để nói lên quan điểm của mình với bố mẹ, thay vì chạy theo cảm xúc nhất thời, hãy thật sự bình tĩnh, bao dung với người thân trong gia đình thì các bạn sẽ cảm nhận được sự quan tâm ngược lại. Bố mẹ sẽ luôn luôn lắng nghe các bạn nói, chỉ cần các bạn mở lời, và hãy nghĩ những điều tích cực! Cảm ơn ông. TÚ CHÂN - TRẦN ANH (thực hiện) Hãy bình tĩnh, bao dung với người thân “Thay vì chạy theo cảm xúc nhất thời, hãy thật sự bình tĩnh, bao dung với người thân trong gia đình thì các bạn sẽ cảm nhận được sự quan tâm ngược lại”, PGS.TS Phạm Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Báo chí Truyền thông và Khoa học liên ngành, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, nhắn nhủ. “Bố chơi game nhưng lại cấm con chơi, bắt con học liên tục; cha mẹ nói yêu con nhưng lại gọi con bằng những ngôn từ cay nghiệt… thì rất khó để trẻ cảm nhận được tình yêu thương. Đã đến lúc cần một cuộc cách mạng làm cha mẹ, bắt đầu từ việc học cách lắng nghe con”. Chuyên gia tâm lý NGUYỄN THỊ VÂN ANH Đến chiều 29/9, nhóm Facebook “con ghét bố mẹ” có hơn 125.000 thành viên (ảnh chụp màn hình) PGS.TS Phạm Chiến Thắng nhắn nhủ: "Bố mẹ sẽ luôn lắng nghe các bạn nói, chỉ cần các bạn mở lời" ẢNH: XUÂN TÙNG PGS.TS Phạm Chiến Thắng

Theo ông Thịnh, ở trường phổ thông về cơ bản có các khoản thu gồm: học phí, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân cho cơ sở giáo dục. Trong đó, học phí thực hiện theo quy định của Chính phủ. Đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quy định cụ thể danh mục, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi. Các cơ sở giáo dục phải căn cứ quy định của địa phương để thực hiện, không được tự đặt ra khoản thu ngoài quy định. Do đó, khoản thu không nằm trong danh mục cơ quan thẩm quyền cho phép, mức thu không đúng quy định, cần xem xét. Ông Thịnh lấy ví dụ, ở TPHCM quy định mức thu các khoản như: ăn uống, bán trú, đưa đón học sinh, công nghệ và học tập số, hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống, học bơi, sử dụng máy lạnh... Các khoản trong danh mục không được thu vượt quá mức trần và có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh. Ông Thịnh cho biết, năm học này, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT, UBND cấp xã, hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định 6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 1/10/2026 BAN PHỤ HUYNH VUNG TAY Phản ánh với PV Tiền Phong, một phụ huynh có con học lớp 10A4 Trường THPT Khương Đình (Hà Nội) bày tỏ sự bức xúc về tình trạng lạm thu và mua sắm thiết bị diễn ra ngay từ đầu năm học. Phụ huynh này cho biết, con vừa bước chân vào lớp 10, buổi họp phụ huynh đầu khóa còn chưa diễn ra, song một vài cá nhân phụ huynh đã sớm đứng ra nắm quyền điều hành các khoản thu chi. Đáng nói, ngay trước lễ khai giảng, ban phụ huynh “lâm thời” này đã tiến hành thu “cào bằng” mỗi gia đình 2 triệu đồng, dù chưa đưa ra kế hoạch chi tiêu hay danh mục cụ thể nào. Tại buổi họp phụ huynh sau đó, giáo viên chủ nhiệm ngỏ ý muốn lớp sắm thêm ti vi nhằm phục vụ đổi mới công nghệ trong dạy học. Nhận thấy mục đích nâng cao điều kiện học tập cho con em là chính đáng, các bậc cha mẹ không phản đối chủ trương. Tuy nhiên, nhiều người đề nghị cần tính toán kĩ lưỡng để tránh mua sắm quá tốn kém, bởi thiết bị chỉ phục vụ 3 năm trong khi hoàn cảnh kinh tế mỗi nhà một khác. Nhiều ý kiến gợi ý nên tham khảo mức giá vừa phải của các lớp cùng khối, khoảng 10 triệu đồng. Dẫu vậy, một số phụ huynh có “tiếng nói” trong lớp vẫn khăng khăng định hướng phải mua dòng máy đời mới và đắt tiền nhất. Đến khi chiếc ti vi được lắp đặt xong xuôi, không ít người mới ngã ngửa khi biết thiết bị có giá hơn 40 triệu đồng, hoàn toàn đi ngược lại nguyện vọng của đa số phụ huynh từng bình chọn phương án tiết kiệm trước đó. Chưa dừng lại, ban phụ huynh lớp này còn tự ý đứng ra triển khai hàng loạt công việc như sơn sửa phòng học, kéo đường truyền mạng wifi, bổ sung quạt mát, thay bóng đèn chiếu sáng. Toàn bộ các hạng mục chỉ được thông báo khi mọi sự đã rồi, tuyệt nhiên không hề có sự bàn bạc, lấy ý kiến tập thể từ trước. Dù ai cũng mong con em mình được ngồi học trong không gian sạch đẹp, nhưng cách làm áp đặt cùng cơ chế thu chi thiếu minh bạch của ban đại diện đã tạo nên làn sóng bất bình. Nhiều ý kiến chia sẻ riêng cho thấy, trong một tập thể lớp hơn 50 học sinh với những hoàn cảnh gia đình rất khác nhau, mọi khoản thu chi và mua sắm thiết bị bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt hành lang pháp lí, thay vì bị chi phối bởi mong muốn chủ quan của giáo viên chủ nhiệm hay túi tiền của một vài cá nhân có điều kiện kinh tế. Trao đổi qua điện thoại với phóng viên báo Tiền Phong, ông Hoàng Xuân Đình, Hiệu trưởng Trường THPT Khương Đình cho biết, trường đã nắm được thông tin vụ việc. Theo ông Xuân Đình, trước các phản ánh liên quan, trường cử một hiệu phó trực tiếp tham gia trao đổi, giải quyết cùng phụ huynh của lớp và làm việc với giáo viên chủ nhiệm để xem xét, tìm hướng giải quyết. Hiệu trưởng Trường THPT Khương Đình khẳng định, nhà trường không chỉ đạo về việc phải thu-chi khoản quỹ lớp nói trên. Đây là nội dung do phụ huynh trong lớp tự bàn bạc, tự thống nhất đưa ra mức kế hoạch chi tiêu rồi thực hiện thu chi. Về việc cung cấp chi tiết thêm các thông tin liên quan, ông hẹn phóng viên đến làm việc trực tiếp tại trường sau. Phản hồi lại, vị phụ huynh cho biết, sau khi có buổi làm việc, ban phụ huynh đã “bớt bớt” quyền. Có lớp còn trả lại tiền đã đóng trước đó. MỚI MỘT THÁNG ĐÃ CHI HẾT NỬA QUỸ LỚP Một phụ huynh tại Trường Tiểu học Chu Văn An (Thanh Liệt, Hà Nội) lại bức xúc khi năm học mới bắt đầu được 1 tháng nhưng quỹ lớp đã chi tới 17 triệu đồng. Phản ánh thông tin lên nhóm phụ huynh trên fanpage, phụ huynh này liệt kê quỹ lớp đã chi 23 khoản trong đó có các khoản như cây cảnh, gen dây điện, nhãn vở và bọc vở, giấy vệ sinh, bảng nội quy lớp học song ngữ… Vị phụ huynh này băn khoăn mới qua một Tết trung thu mà quỹ lớp đã hết một nửa, còn 20/10, 20/11 thì sẽ như thế nào khi quỹ lớp đóng 800 nghìn/học sinh nhưng đã chi hết 400 nghìn/học sinh. Đối chiếu theo các quy định trong Thông tư 55 của Bộ GD&ĐT về điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, trong số 23 khoản chi của lớp trên, chỉ có một số hạng mục chi đúng. Điểm c Khoản 4 Điều 10 quy định rõ ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp và chi trả cho việc vệ sinh lớp học, vệ sinh trường học. Các khoản như nước lau sàn và trang trí dây leo (140.000 đồng), vệ sinh lớp tháng 9 (700.000 đồng), vệ sinh lớp tháng hè (300.000 đồng) và giấy vệ sinh (145.000 đồng) đều là những khoản chi trái luật. Công tác dọn dẹp vệ sinh trường lớp, chuẩn bị đón Ban phụ huynh tự tung tự tác Công khai tên trường học lạm thu Đến hẹn lại lên, đầu năm học, quỹ phụ huynh lại trở thành vấn đề “nóng” khi việc thu - chi cũng như các khoản phải đóng góp liên tục bị biến tướng. Trong lúc chờ thông tư mới, ban phụ huynh nhiều lớp vẫn quyết định thu – chi và đưa phụ huynh vào thế bị “úp sọt”. Theo ông Ngô Văn Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ GD&ĐT, năm học mới, nếu phát hiện trường học lạm thu, Bộ yêu cầu công khai danh sách cơ sở giáo dục vi phạm trong vòng 3 ngày, đồng thời xử lý trách nhiệm của hiệu trưởng. Trường THPT Khương Đình (Hà Nội) Một số tivi trang bị ở lớp học được mua từ tiền đóng góp của phụ huynh (Ảnh mang tính minh họa) MUÔN KIỂU Đầu năm học, Bộ GD&ĐT đã thành lập 4 đoàn kiểm tra việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp, chuẩn bị năm học mới, trong đó có nội dung kiểm tra việc thực hiện các quy định về thu, chi và tình trạng lạm thu. Bộ GD&ĐT yêu cầu các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo thống kê tình hình thực hiện các khoản thu và xử lý vi phạm lạm thu trước ngày 30/9. Học sinh trong lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 ẢNH: NHƯ Ý

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