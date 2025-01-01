Báo Tiền Phong số 269-270

Số 269-270 | 26-27/9/2026 VIỆT NAM - CANADA NÂNG CẤP QUAN HỆ LÊN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC Trang 2 Trang 11 ẤN PHẨM CỦA BÁO TIỀN PHONG www.tienphong.vn Điện thoại nóng 0977 456 112 Bối cảnh: Khoảng 10 giờ tối, một chiếc ô tô 4 chỗ màu đỏ bị hàng ngàn người hiếu kỳ vây kín ngay chân cầu vượt Bắc Sơn ở Thái Nguyên. Không một kẽ hở, thiếu điều mỗi người dí một ngón tay là "vò nát" chiếc xe. Tình huống: Đồn đoán ban đầu là có một phụ nữ chặn xe đánh ghen (?). CHUYỆN CUỐI TUẦN Xem tiếp trang 12 Loạn còn-ten “BẢO TÀNG GIA VỊ” Bà Hà Thị Nga - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tặng quà cho các em nhỏ tại Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ ẢNH: HÒA HỘI độc nhất vô nhị CHĂM SÓC TỐT NHẤT CHO TRẺ EMTrang 5

Nhận lời mời của Toàn quyền Canada, bà Louise Arbour, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada từ ngày 24-25/9. Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Việt Nam thăm chính thức Canada từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, đánh dấu cột mốc lịch sử trong quan hệ song phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney tại Ottawa. Theo Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Canada, chuyến thăm thể hiện cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ song phương bước vào kỷ nguyên mới hợp tác sâu rộng, thực chất và bền vững hơn, dựa trên nền tảng hợp tác kinh tế mạnh mẽ hơn, tăng trưởng cùng có lợi và phát triển bền vững. Quan hệ Đối tác Chiến lược dựa trên 8 trụ cột: Hợp tác song phương, khu vực và đa phương; Hợp tác thương mại, đầu tư, tài chính và kinh tế; Hợp tác về giao thông vận tải, quản lý chuỗi cung ứng và hạ tầng; Hợp tác về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo; Hợp tác về an ninh năng lượng, môi trường và tăng trưởng bền vững; Hợp tác về an ninh lương thực và nông nghiệp - thực phẩm; Hợp tác về quốc phòng, an ninh, hàng hải, thực thi pháp luật và tư pháp; Hợp tác về giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. HƯỚNG TỚI THIẾT LẬP ĐỐI THOẠI AN NINH VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT Lãnh đạo hai nước tái khẳng định cam kết tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao thường xuyên, phát huy các cơ chế song phương hiện có như các cơ chế Tham vấn song phương Việt Nam - Canada, Ủy ban Hỗn hợp về kinh tế, đối thoại chính sách quốc phòng, đối thoại Biển, cũng như tăng cường sự gắn kết giữa các tổ chức hữu quan, phù hợp với luật pháp và quy định của cả hai nước. Lãnh đạo hai nước hoan nghênh cơ hội đối thoại thường xuyên giữa bộ trưởng ngoại giao hai nước cũng như việc thiết lập Đối thoại nông nghiệp Việt Nam - Canada và thảo luận hướng tới thiết lập Đối thoại an ninh và thực thi pháp luật song phương. Hai bên hoan nghênh các cam kết tăng cường hợp tác nghị viện thông qua trao đổi giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ và nghị sĩ trẻ của hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và gắn kết nhân dân. Lãnh đạo hai nước chia sẻ cam kết đề cao luật pháp quốc tế và tăng cường hợp tác khu vực và đa phương tại các diễn đàn như Liên Hợp Quốc, APEC, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, Cộng đồng Pháp ngữ (La Francophonie), cũng như trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Canada hoan nghênh vai trò dẫn dắt của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng CPTPP năm 2026, cũng như việc Việt Nam tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP - EU và chuẩn bị đăng cai APEC 2027, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đảm nhiệm tốt các vai trò này cũng như vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2030. THÚC ĐẨY HỢP TÁC KINH TẾ SÂU RỘNG Các nhà lãnh đạo Việt Nam và Canada tái khẳng định ủng hộ hoàn tất đàm phán và thực thi Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada sớm nhất có thể, làm cơ sở quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng hơn giữa ASEAN và Canada. Hai bên nhất trí phát huy tối đa hiệu quả của Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam - Canada và tái khẳng định ủng hộ việc triển khai, hiện đại hóa và mở rộng CPTPP. Hai bên cũng tái khẳng định ủng hộ hệ thống thương mại đa phương không phân biệt đối xử, mở, công bằng, bao trùm, bình đẳng, minh bạch và dựa trên luật lệ. Các nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của các chuỗi cung ứng và vận tải hàng hải, hàng không tự cường, đa dạng và đáng tin cậy; nhất trí phối hợp tháo gỡ các rào cản tiếp cận thị trường, tạo thuận lợi cho gia tăng thương mại, tăng cường khả năng tự cường của lĩnh vực hàng hải và duy trì tính liên tục của chuỗi cung ứng. Hai bên cũng hoan nghênh tiến triển về hợp tác vận tải song phương, bao gồm việc ký Bản ghi nhớ về Hợp tác vận tải biển và các tham vấn về vận tải hàng không trong tháng 9/2026, theo đó mở rộng năng lực dịch vụ hàng không và tự do hoá hơn nữa phụ lục đường bay của Hiệp định Vận tải Hàng không Việt Nam - Canada để tạo điều kiện cho các dịch vụ bay thẳng. CHUYỂN ĐỔI SỐ, AI, CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN Các nhà lãnh đạo Việt Nam và Canada cam kết nghiên cứu thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt thông qua hợp tác tại các diễn đàn đa phương bao gồm APEC và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, cũng như trong ứng dụng các công nghệ tiên tiến. Lãnh đạo hai nước nhất trí nghiên cứu các cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số bền vững, xây dựng các hệ sinh thái số an toàn, cải thiện hạ tầng, an ninh mạng và quản trị dữ liệu, phù hợp với quy định trong nước và luật pháp quốc tế. Lãnh đạo hai nước đồng thời nhất trí hỗ trợ hợp tác nghiên cứu, lưu chuyển nhân tài và đối tác đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực chiến lược như STEM, AI, công nghệ lượng tử và bán dẫn. Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí hợp tác hỗ trợ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, ghi nhận sự hỗ trợ của Canada dành cho các hội thảo sắp tới về đổi mới sáng tạo xanh và khởi nghiệp bền vững. Lãnh đạo hai nước hoan nghênh việc ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng và chuyển đổi năng lượng sạch giữa Việt Nam và Canada, nhất trí mở rộng hợp tác về năng lượng truyền thống và năng lượng sạch, bao gồm khí tự nhiên hoá lỏng (LNG), hydrogen, năng lượng tái tạo và các công nghệ hỗ trợ chuyển dịch năng lượng, quản lý các-bon và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế thông qua chia sẻ kinh nghiệm. Hai bên hoan nghênh đối thoại về tiềm năng hợp tác hạt nhân dân sự giữa các bên liên quan của Việt Nam và Canada. Hai bên cam kết nghiên cứu cơ hội hợp tác phát triển điện mặt trời và điện gió bao gồm chia sẻ chuyên môn về điện gió trên bờ và ngoài khơi. TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP, QUỐC PHÒNG… Các nhà lãnh đạo Việt Nam và Canada nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh lương thực, nông nghiệp bền vững và đổi mới sáng tạo trong công nghệ nông nghiệp. Hai bên hoan nghênh việc thiết lập Đối thoại nông nghiệp Việt Nam - Canada nhằm tăng cường hợp tác nông nghiệp. Các nhà lãnh đạo hoan nghênh việc gia hạn Bản ghi nhớ về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Cơ quan Kiểm tra Thực phẩm Canada nhằm tăng cường hợp tác quản lý, an toàn thực phẩm, sức khỏe động thực vật, thương mại nông nghiệp và bền vững môi trường, tạo thuận lợi cho thương mại nông - lâm - thủy sản an toàn, dự báo được và hiệu quả. Các nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định cam kết tăng cường đối thoại quốc phòng, tiếp tục hợp tác thông qua Đối thoại chính sách quốc phòng thường niên và Kế hoạch ba năm về hợp tác quốc phòng, đồng thời nhất trí nghiên cứu các cơ hội hợp tác an ninh, bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa; nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển; ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống… n LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VÀ CANADA ĐÃ NÂNG CẤP QUAN HỆ HAI NƯỚC LÊN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC DỰA TRÊN 8 TRỤ CỘT. TỔNG THỂ CÁC TRỤ CỘT NÀY TẠO NỀN TẢNG GIÚP VIỆT NAM VÀ CANADA CÙNG GIẢI QUYẾT CÁC THÁCH THỨC CHUNG, NẮM BẮT CÁC CƠ HỘI MỚI NỔI VÀ ĐÓNG GÓP VÀO MỘT KHU VỰC ẤN ĐỘ DƯƠNG - THÁI BÌNH DƯƠNG AN NINH, PHỒN VINH VÀ NĂNG ĐỘNG HƠN. Các nhà lãnh đạo Việt Nam và Canada tái khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với việc giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực; đối với tự do hàng hải và hàng không, thương mại hợp pháp không bị cản trở ở Biển Đông; và đối với việc tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình, như được xác lập theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. MINH HẠNH 26-27/9/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 2 QUẢNG CÁO Hà Nội: ĐT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ĐT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giờ hành chính (024)39439664 Ngoài giờ 0912033213 (Thu Hiền) n Thiết kế: QUANG HUY n Giá: 7.500 đồng n Ban đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa- TPHCM. ĐT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban đại diện tại miền Trung: 339 Lê Thanh Nghị, P. Hòa Cường; 19 Ngô Gia Tự, P. 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26-27/9/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 3 THỦ TƯỚNG THĂM BỆNH NHI TẠI BỆNH VIỆN K Sách vẫn là chìa khóa vạn năng của người trẻ trong kỷ nguyên AI Sáng 25/9, nhân dịp Tết Trung thu 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác có sự tham gia của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong và Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà. Tại Khoa Nội nhi, Thủ tướng trực tiếp thăm hỏi các bệnh nhi, tìm hiểu tình hình điều trị và trao những phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng quà của Thủ tướng Chính phủ đến 64 em nhỏ đang điều trị tại đây. Qua cuộc trò chuyện với các bệnh nhi và gia đình, Thủ tướng động viên các em giữ tinh thần, tiếp tục cố gắng trong quá trình chữa bệnh. Với các bậc phụ huynh, Thủ tướng mong muốn gia đình kiên trì đồng hành, chăm sóc và động viên các em, đồng thời phối hợp đội ngũ y bác sĩ để quá trình điều trị đạt hiệu quả tốt nhất. THÊM ĐỘNG LỰC CHO BỆNH NHI ĐIỀU TRỊ DÀI NGÀY Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em và lĩnh vực y tế luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Dịp Trung thu năm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gửi thư tới thiếu niên, nhi đồng Việt Nam ở trong nước, ngoài nước và trẻ em người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Trong thời gian Tổng Bí thư, Chủ tịch nước công tác ở nước ngoài, các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã chuyển những phần quà Trung thu tới bệnh nhi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều cơ sở y tế, giáo dục. Đối với những bệnh nhi phải điều trị dài ngày, sự quan tâm về tinh thần có ý nghĩa đặc biệt. Tại Bệnh viện K, bên cạnh việc điều trị chuyên môn, các hoạt động dành cho trẻ em được duy trì trong những dịp như Tết Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu. Qua đó, các em có thêm cơ hội học tập, sinh hoạt và vui chơi trong thời gian điều trị. Từ những phần quà Trung thu được trao tận tay, nhiều phụ huynh xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với các em nhỏ đang phải điều trị bệnh. Giám đốc Bệnh viện K - GS.TS Lê Văn Quảng - gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Y tế vì đã dành sự quan tâm tới hoạt động của bệnh viện cũng như người bệnh. Theo lãnh đạo bệnh viện, sự hiện diện, thăm hỏi và những món quà Trung thu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nguồn khích lệ đối với bệnh nhi và gia đình, giúp các em có thêm niềm vui và tinh thần để tiếp tục điều trị. Đại diện cho các bệnh nhi, em Phạm Minh Châu (11 tuổi, quê Hưng Yên, đang điều trị u não tại Bệnh viện K) cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước vì đã dành sự quan tâm, tặng quà cho các em trong dịp Trung thu. Bệnh nhi cũng cảm ơn các y bác sĩ Bệnh viện K đã tận tình chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhi. BỆNH VIỆN K ĐẨY MẠNH CHUYÊN MÔN, HỢP TÁC QUỐC TẾ Báo cáo với Thủ tướng Lê Minh Hưng, GS.TS Lê Văn Quảng cho biết, Bệnh viện K là cơ sở chuyên khoa ung bướu đầu ngành của cả nước; những năm qua, bệnh viện tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, đưa máy xạ trị và nhiều thiết bị hiện đại vào hoạt động, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh. Cùng với phát triển chuyên môn, Bệnh viện K mở rộng hợp tác với đối tác quốc tế, tăng cường trao đổi chuyên môn và tổ chức các hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia ung thư trên thế giới. Theo kế hoạch, một hội nghị quốc tế về ung thư do Bệnh viện K tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11 dự kiến quy tụ hơn 100 chuyên gia quốc tế. Hiện bệnh viện có 3 cơ sở tại Hà Nội, mỗi năm tiếp nhận khoảng 500.000 người đến khám và điều trị gần 70.000 bệnh nhân. n Ngày 25/9, tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức diễn đàn “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” với chủ đề “Hành trình đọc sách trong kỷ nguyên AI”. Dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. ĐỌC SÁCH TRONG KỶ NGUYÊN AI Phát biểu tại chương trình, anh Lê Hải Long – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam đưa ra những góc nhìn sâu sắc về văn hóa đọc. Theo anh, dù cuộc sống hiện đại mang đến vô vàn phương tiện tiếp cận thông tin, nhưng đọc sách vẫn là một quá trình tự thân không thể thay thế. “Giá trị của việc đọc được thể hiện rõ nhất khi những điều tiếp nhận từ trang sách trở thành suy nghĩ, lựa chọn và hành động trong cuộc sống”, anh Long nhấn mạnh. Trong ký ức của nhiều người, những cuốn sách từng gắn bó không chỉ cung cấp tri thức mà còn bồi đắp nhân cách, tâm hồn. Sách đồng hành với quá trình trưởng thành, giúp người trẻ hình thành tư duy độc lập và sự chủ động tìm hiểu cái mới. Những kiến thức hôm nay có thể chưa phát huy tác dụng ngay, nhưng sẽ trở thành hành trang vững chắc khi chúng ta đối diện khó khăn và những bước ngoặt trong sự nghiệp, cuộc sống. Theo anh Long, trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), người trẻ có lợi thế rất lớn khi có các công cụ hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp tài liệu. Tuy nhiên, tiếp cận thông tin nhanh không đồng nghĩa với hiểu sâu. Anh khẳng định: “Đọc trọn vẹn một tác phẩm, đối chiếu các quan điểm, suy ngẫm và tự rút ra kết luận là quá trình mỗi người phải tự thực hiện. Chính quá trình ấy rèn luyện khả năng tập trung, tư duy độc lập và bản lĩnh trước lượng thông tin ngày càng lớn”. “Với vốn thời gian tuổi trẻ các bạn đang có, hãy dành thời gian đọc đều đặn, trao đổi với bạn bè và vận dụng những điều đã học. Tôi mong rằng đọc sách sẽ trở thành một thói quen tích cực của người trẻ Việt Nam: Đọc để mở rộng hiểu biết, hoàn thiện bản thân, sống có trách nhiệm và đóng góp thiết thực cho đất nước”, anh Long bày tỏ. SÁCH LÀ BỆ PHÓNG CỦA CUỘC ĐỜI Điểm nhấn ấn tượng nhất của diễn đàn là phần giao lưu với nhà thơ Trần Đăng Khoa, ông Vũ Trọng Đại - Giám đốc Công ty CP Xuất bản Khoa học và Giáo dục Thời Đại (TIMES) và chuyên gia AI Lê Công Thành - CEO Công ty CP Công nghệ Chọn lọc thông tin (InfoRe). Nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ về việc chịu khó đọc và làm bạn với sách. “Nếu không có sách, không có nhà thơ, nhà văn, nhà báo Trần Đăng Khoa”, ông nói. Theo ông, sách là tài sản lớn nhất của nhân loại; mỗi cuốn sách không chỉ là kho tàng kiến thức mà còn là chất xúc tác để khơi dậy lòng yêu nước, tư duy sáng tạo và ý chí vươn lên. “Đọc sách là một trong những cách tốt nhất để chúng ta trò chuyện với những trí tuệ vĩ đại, để rồi từ đó, tự nuôi dưỡng tâm hồn và tri thức cho chính mình”, nhà thơ nhắn nhủ. “Các bạn trẻ hôm nay đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn từ AI, nhưng với nghị lực và sự sáng tạo của tuổi trẻ, các bạn luôn có cách để chinh phục tri thức. Và sách, chính là chiếc chìa khóa vạn năng nhất”, nhà thơ Trần Đăng Khoa nói. Ông Đại cho rằng, sách là bộ lọc tri thức, còn mạng xã hội thường chỉ là những lát cắt ngắn ngủi. Mỗi bạn trẻ cần xây dựng cho mình một tủ sách, tập trung vào những cuốn sách kinh điển, sách chuyên môn và cả sách về kỹ năng sống. Ông Thành đưa ra một cách tiếp cận rất thực tế về văn hóa đọc, rằng việc đọc không nên là một áp lực, mà nên là một thói quen tự nhiên. Mỗi người hãy bắt đầu bằng việc tìm kiếm những cuốn sách phù hợp với mối quan tâm cá nhân, từ đó mở rộng dần ra những lĩnh vực khác. Một cuốn sách chỉ thực sự trở thành “bạn” khi những giá trị trong đó được ứng dụng vào công việc và cuộc sống. n TRONG NGÀY TẾT TRUNG THU, THỦ TƯỚNG LÊ MINH HƯNG ĐẾN BỆNH VIỆN K CƠ SỞ TÂN TRIỀU (HÀ NỘI), THĂM HỎI VÀ TRAO QUÀ CHO 64 BỆNH NHI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NỘI NHI. TÌNH CẢM CỦA THỦ TƯỚNG CŨNG NHƯ CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC DÀNH CHO BỆNH NHI TIẾP THÊM NGHỊ LỰC CHO CÁC EM VÀ GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ BỆNH. TẠI DIỄN ĐÀN “MỖI THANH NIÊN MỘT CUỐN SÁCH LÀM BẠN”, NHÀ THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA CÙNG CÁC DIỄN GIẢ KHÁC KHẲNG ĐỊNH, CÔNG NGHỆ CÓ THỂ HỖ TRỢ THÔNG TIN, NHƯNG CHỈ CÓ SÁCH MỚI NUÔI DƯỠNG ĐƯỢC CỐT CÁCH, TƯ DUY ĐỘC LẬP VÀ BẢN LĨNH ĐỂ NGƯỜI TRẺ TỰ TIN LÀM CHỦ TƯƠNG LAI. HÀ MINH XUÂN TÙNG Thủ tướng Lê Minh Hưng trò chuyện với bệnh nhi trong ngày Tết Trung thu ẢNH: TRẦN MINH Nhiều suất học bổng, phần quà ý nghĩa được trao tặng tại Diễn đàn “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” ẢNH: XUÂN TÙNG Đối với bệnh nhi, Bệnh viện K thực hiện điều trị đa mô thức, đồng thời chú trọng các yếu tố hỗ trợ ngoài điều trị chuyên khoa. Tại Khoa Nội nhi, ngoài bác sĩ trực tiếp điều trị, bệnh viện có bác sĩ tâm lý hỗ trợ bệnh nhân và gia đình, cùng bác sĩ dinh dưỡng hướng dẫn chế độ ăn phù hợp.

THỰC HIỆN 3 CHUYỂN DỊCH LỚN TRONG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA Phát huy vai trò thế hệ trẻ Việt Nam-Campuchia 26-27/9/2026 www.tienphong.vn THỜI SỰ 4 Sáng 25/9, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt Nam - chủ trì Phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026. Phiên họp đánh giá toàn diện tình hình, kết quả 9 tháng của năm 2026 triển khai thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, các kết luận, chỉ đạo liên quan, đặc biệt là những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp Ban Chỉ đạo lần thứ 2. Phiên họp cũng rà soát công tác chuẩn bị cho hai sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng: Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ tư và Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11. THÚC ĐẨY 3 CHUYỂN DỊCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA Kết luận phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ thực tiễn đang bộc lộ “4 khoảng trống lớn” cần được nhận diện đầy đủ và sớm khắc phục. Đó là sức hấp dẫn và năng lượng lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trong môi trường số chưa theo kịp tốc độ phát triển của các nền tảng và nội dung số. Năng lực chuyển hóa di sản văn hóa thành nguồn lực dữ liệu, tri thức số, tài sản trí tuệ và sức sáng tạo quốc gia. Năng lực sáng tạo các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc gia còn hạn chế. Còn khoảng trống về thể chế và hệ sinh thái phát triển công nghiệp văn hóa. Nghị quyết số 80 đặt mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% vào năm 2045, trong khi tỷ trọng hiện nay mới chỉ đạt khoảng 4% GDP. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những chỉ đạo chiến lược, rất quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đẩy mạnh thực hiện 3 “chuyển dịch” lớn trong phát triển văn hóa Việt Nam. Theo đó, cần chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là trụ cột của phát triển, động lực tăng trưởng mới, hiện diện trong mọi quyết sách về kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và quản trị quốc gia. Chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số. Chuyển từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và sáng tạo, để văn hóa không chỉ giữ gìn các giá trị truyền thống mà còn tạo ra tri thức mới, tài sản trí tuệ, sản phẩm, thị trường và sức mạnh mềm quốc gia. MIỄN GIẢM PHÍ THAM QUAN DỊP 24/11 Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu kịp thời hoàn thiện các dự án luật, cơ chế, chính sách còn đang xây dựng, trước hết là Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và các văn bản có liên quan. Việc bố trí nguồn lực cho văn hóa cần bám sát mục tiêu dành tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước đồng thời phải gắn với nâng cao chất lượng phân bổ, khả năng giải ngân và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Thường trực Ban Bí thư đề cập đến việc khẩn trương thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo để báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về những nội dung gồm bổ sung nội dung tại phiên họp chuyên đề của Ban chỉ đạo về phát triển văn hóa đóng góp vào tăng trưởng hai con số, trong đó xác định rõ lĩnh vực nào có khả năng tạo tăng trưởng, địa phương nào có thể hình thành trung tâm dẫn dắt, doanh nghiệp nào có năng lực, dự án nào có thể tạo ra sản phẩm, doanh thu, việc làm, tài sản trí tuệ và thị trường. Trên cơ sở đó, Chính phủ khẩn trương hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa, trong năm 2026 phải hình thành được số liệu gốc, phương pháp tính thống nhất và cơ chế công bố định kỳ, phải đo được đóng góp của từng ngành, từng địa phương, doanh thu trong nước và xuất khẩu, số doanh nghiệp, việc làm, thu nhập, giá trị bản quyền, tài sản trí tuệ và mức độ tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị. n Cùng dự có Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết. Trao đổi tại buổi tiếp, bà Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; đồng thời tin tưởng chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Hội LHTN Campuchia tại Việt Nam góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa tổ chức thanh niên hai nước, củng cố tình hữu nghị gắn kết, bền chặt và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Ông Hun Many thông tin về các nội dung, kết quả đạt được trong việc triển khai thoả thuận hợp tác giữa Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia giai đoạn 20222027; kết quả hội đàm giữa lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia; chương trình thăm và làm việc của đoàn tại Hà Nội, Hải Phòng… Ông khẳng định, Hội LHTN Campuchia sẽ không ngừng học tập và tiếp thu những huấn thị của lãnh đạo cấp cao hai nước đã dành cho thanh niên, cùng vun đắp mối quan hệ của hai bên, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ; phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát triển truyền thống hữu nghị của hai dân tộc. Nêu rõ năm 2027 là Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia và kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, bà đề nghị tuổi trẻ hai nước phối hợp xây dựng các hoạt động kỷ niệm thiết thực, giàu sức lan toả trong nhân dân, nhất là giới trẻ hai nước. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền lịch sử quan hệ hai nước và giao lưu văn hoá, nhân dân, qua đó truyền tải thông điệp về mối quan hệ hữu nghị truyền thống và gắn bó, không thể tách rời của hai nước. Bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức thanh niên hai nước tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác thanh niên khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN. Hai bên cần chủ động đề xuất các sáng kiến, hoạt động chung. Qua đó, chuyển tải tới bạn bè quốc tế hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam - Campuchia đoàn kết, gắn bó, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau; đồng thời góp phần quảng bá giá trị tốt đẹp quan hệ truyền thống hai nước và đóng góp tích cực cho hoà bình, phát triển bền vững của khu vực và thế giới. XUÂN TÙNGTRƯỜNG PHONG THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ TRẦN CẨM TÚ ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT SÂU SẮC NHỮNG CHỈ ĐẠO CHIẾN LƯỢC, RẤT QUAN TRỌNG CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM, ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN 3 CHUYỂN DỊCH LỚN TRONG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VIỆT NAM. NGÀY 25/9, TẠI HÀ NỘI, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM BÙI THỊ MINH HOÀI TIẾP PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG BỘ DỊCH VỤ CÔNG, CHỦ TỊCH HỘI LHTN CAMPUCHIA HUN MANY. TRƯỜNG PHONG Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Phiên họp ẢNH: PV Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many tại buổi tiếp ẢNH: XUÂN TÙNG Về công tác chuẩn bị Ngày Văn hóa Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề cập, các địa phương, bộ, ngành thực hiện chính sách miễn, giảm phí tham quan, sử dụng dịch vụ tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập cho nhân dân trong ngày 24/11, tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực tại cơ sở. Tượng đài Bác Hồ cao 7,5 m trên núi Nghĩa Lĩnh Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” vừa được khánh thành tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng. Công trình nằm giữa không gian cội nguồn của dân tộc, tạo thêm một điểm nhấn đặc biệt trên núi Nghĩa Lĩnh. Tượng được làm bằng đồng, cao 7,5 m, thể hiện hình tượng Người ngồi trên bệ đá khối tự nhiên. Vị trí đặt tượng cao hơn trục hành lễ từ 2,5-3 m, tạo điểm nhấn cho không gian nhưng không che khuất tầm nhìn lên các đền thờ chính. Công trình cũng được tổ chức hài hòa với bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong hiện có. Không gian xây dựng công trình rộng 7,6 ha, gồm tượng đài cùng các hạng mục phù điêu, khối phụ trợ, khán đài, đường dạo, công trình kiến trúc cảnh quan, sân vườn và cây xanh. Tổng thể được tổ chức gắn với cảnh quan Khu Trung tâm lễ hội, tạo thêm điểm nhấn văn hóa trong không gian Đền Hùng. ĐỨC ANH

Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương phối hợp TP Cần Thơ tổ chức. Tham dự chương trình có bà Hà Thị Nga - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành, TP. Cần Thơ và đông đảo thiếu nhi, người dân. RỘN RÀNG ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM Từ đầu giờ tối, Công viên Sông Hậu đã rộn ràng tiếng trống lân, tiếng cười nói của thiếu nhi. Những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, tạo nên không khí Trung thu rực rỡ bên bờ sông Hậu. Có mặt từ rất sớm, thầy Nguyễn Hoàng Nam, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Thạnh Hòa (TP Cần Thơ), cho biết, dịp Trung thu năm nay, nhà trường phối hợp đưa 15 học sinh thuộc diện khó khăn, mồ côi của trường đến tham dự chương trình. Trường cách địa điểm tổ chức chương trình khoảng 30km. Các em đều rất háo hức, mong chờ được tham gia chương trình Trung thu và nhận những phần quà ý nghĩa. Theo thầy Nam, thời tiết thuận lợi cũng giúp các em có một buổi vui Trung thu trọn vẹn. “Đây là hoạt động rất ý nghĩa, đặc biệt với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi”, thầy Nam chia sẻ. Đến từ xã biên giới Giang Thành của tỉnh An Giang, cùng các bạn xuất phát từ trưa để kịp có mặt ở Cần Thơ, em Thị Thêm, học sinh lớp 8, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành, cho biết, em cảm thấy rất vui, lần đầu tiên được tham dự chương trình lớn, lại được nhận những món quà ý nghĩa. “Em xin cảm ơn Ban Tổ chức, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Chúng em cũng vừa được vào học ngôi trường mới khang trang. Em mong muốn sắp tới sẽ học tập tốt hơn để sau này có thể thành giáo viên”, Thêm chia sẻ. Thầy Hoàng Thanh Minh, giáo viên, Tổng phụ trách Đội, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành, nhận xét, đây là một trong những chương trình Trung thu lớn nhất từ trước đến nay thầy và các em học sinh vùng biên giới được tham dự. Các em có thêm cơ hội giao lưu, gặp gỡ và có một đêm Trung thu rất ý nghĩa. Đêm hội “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với TP. Cần Thơ tổ chức. Đây là năm thứ 14 chương trình “Trung thu cho em” được triển khai và năm thứ 6 hành trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” được tổ chức. Theo Ban Tổ chức, cấp Trung ương vận động hơn 7,3 tỷ đồng để phân bổ cho thiếu nhi tại các địa phương, gồm 14.750 phần quà Trung thu và gần 11.900 chiếc lồng đèn. CHĂM LO CHO TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC Tại chương trình, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, phát biểu, Trung thu là dịp để nhắc nhớ trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, bởi chăm lo cho trẻ em chính là chăm lo cho tương lai đất nước. Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em, tạo điều kiện để các em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh. Dẫn lại thông điệp trong Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Không để cháu nào thiếu đi sự chăm sóc, không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và những ước mơ hồn nhiên của tuổi nhỏ”, chị Nguyên nói rằng, đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của toàn xã hội đối với trẻ em. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp triển khai nhiều chương trình, công trình và hoạt động thiết thực vì thiếu nhi; đồng thời ưu tiên nguồn lực chăm lo cho trẻ em tại 248 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn. Qua 14 năm triển khai, chương trình “Trung thu cho em” đã mang niềm vui, sự sẻ chia đến với thiếu nhi. Từ năm 2021, hành trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tiếp tục được triển khai, kết nối và lan tỏa tình yêu thương đến trẻ em trên khắp mọi miền Tổ quốc. Riêng mùa Trung thu năm nay, hơn 7 triệu chiếc lồng đèn và gần 800.000 phần quà được trao tặng cho thiếu nhi tại các tỉnh, thành phố, trong đó ưu tiên trẻ em tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn. “Mỗi món quà, mỗi chiếc lồng đèn không chỉ góp phần làm nên một mùa Trung thu rực rỡ mà còn gửi gắm tình yêu thương, sự sẻ chia, niềm tin vào những ước mơ tươi đẹp”, chị Nguyên nói. Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp, ngành, nhà trường, gia đình và toàn xã hội tiếp tục có những hành động thiết thực vì trẻ em; ưu tiên nguồn lực chăm lo cho thiếu nhi tại vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, cần bảo đảm để trẻ em được học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, rèn luyện kỹ năng; đồng thời được lắng nghe, tôn trọng và tham gia vào những vấn đề liên quan trẻ em. Đối với các cấp bộ Đoàn và tổ chức Đội, chị Nguyên đề nghị tiếp tục là người bạn gần gũi, tin cậy của thiếu nhi; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa các chương trình chăm lo đến đúng địa bàn, đúng đối tượng và duy trì sự đồng hành lâu dài. Bí thư Trung ương Đoàn biểu dương những nỗ lực của thiếu nhi cả nước trong năm học vừa qua, đặc biệt là những em tại vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã vượt khó vươn lên trong học tập và cuộc sống. “Các em đang lớn lên cùng một giai đoạn phát triển mới của đất nước; đến năm 2045, các em sẽ là lực lượng trực tiếp góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở thành phố hay nơi biên cương Tổ quốc, dù điều kiện thuận lợi hay còn nhiều khó khăn, mỗi em đều có quyền nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên trở thành người có ích, làm chủ tương lai của chính mình và của đất nước”, chị Nguyên nói. Chị Nguyên mong các em luôn tin vào bản thân, kiên trì học tập, rèn luyện và tiến bộ mỗi ngày. Gia đình, thầy cô, tổ chức Đoàn, Đội và toàn xã hội sẽ luôn yêu thương, bảo vệ, đồng hành với các em. Bí thư Trung ương Đoàn bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và toàn xã hội, thiếu nhi Việt Nam hôm nay sẽ trưởng thành, trở thành thế hệ công dân thời kỳ mới, giàu lòng yêu nước, nhân ái, bản lĩnh, sáng tạo, có tri thức, năng lực số và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. n 26-27/9/2026 www.tienphong.vn 5 THỜI SỰ CHĂM SÓC TỐT NHẤT CHO TRẺ EM TỐI 25/9, HƠN 1.000 THIẾU NHI, GỒM NHIỀU EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN, VÙNG BIÊN GIỚI, THIẾU NHI DÂN TỘC THIỂU SỐ CÓ MẶT TẠI CÔNG VIÊN SÔNG HẬU (TP. CẦN THƠ) TRONG ĐÊM HỘI “LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ” NĂM 2026, NHẬN HÀNG TRĂM XE ĐẠP, HỌC BỔNG VÀ QUÀ TRUNG THU. CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI 16 ĐIỂM CẦU TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ THEO KẾ HOẠCH, TRONG ĐÓ CÓ CÁC ĐIỂM CẦU BIÊN GIỚI TẠI ĐIỆN BIÊN, LẠNG SƠN, NGHỆ AN, GIA LAI, TÂY NINH VÀ ĐỒNG THÁP. NHÓM PHÓNG VIÊN ĐBSCL Tại chương trình, nhà báo Lý Thành Tâm, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM, đại diện báo Tiền Phong trao biểu trưng số tiền 132 triệu đồng ủng hộ chương trình để tặng học bổng và xe đạp cho các em thiếu nhi khó khăn. Riêng tại Cần Thơ, Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương vận động hơn 1,14 tỷ đồng để trao quà, 100 xe đạp và 100 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tặng thêm 10 xe đạp và 50 phần quà cho trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội thành phố. Cần Thơ bố trí thêm 400 triệu đồng để trao 1.000 phần quà và 100 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, phường. Tổng nguồn lực dành cho các hoạt động chăm lo thiếu nhi tại Cần Thơ gần 8,92 tỷ đồng. Ban Tổ chức cũng trao 100 xe đạp cùng nhiều phần quà cho học sinh nghèo vượt khó. Dịp này, báo Tiền Phong trao 100 triệu đồng và 10 xe đạp tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Bà Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trao quà Trung thu tới thiếu nhi khó khăn ẢNH: NHẬT HUY Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, tặng quà Trung thu cho trẻ em tại Trung tâm công tác xã hội TP Cần Thơ ẢNH: HÒA HỘI

ĐEM NỤ CƯỜI ĐÊM RẰM ĐẾN VỚI CON CÔNG NHÂN 26-27/9/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 6 18 giờ tối, tan ca sau ngày dài liên tục tại xưởng sản xuất, chị Lan tất tả chạy xe máy về căn phòng trọ nhỏ ở xã Thiên Lộc (Hà Nội). Gần 10 năm rời quê lên Hà Nội làm việc tại khu công nghiệp, cuộc sống của người mẹ đơn thân này luôn trong tình trạng thắt lưng buộc bụng kể từ khi chồng chị qua đời sau thời gian dài điều trị ung thư. Một mình chị gánh vác việc nuôi nấng ba đứa con bằng đồng lương công nhân eo hẹp. Con lớn học lớp 12 đang ở nhờ nhà người thân, con thứ hai bị câm điếc bẩm sinh, còn con út mới vừa tròn 5 tuổi. Làm việc miệt mài từ 7 giờ sáng đến tối mịt, khi trở về phòng trọ lại quanh quẩn với việc chăm sóc con cái, việc đưa con đi chơi phố hay mua một món quà Trung thu tươm tất với chị là điều xa xỉ. “Biết có chương trình Trung thu, con háo hức lắm. Khi biết mẹ sắp xếp được công việc để đưa con đưa sang Trường Kim Chung dự hội Trung thu và nhận quà, con mừng lắm, ăn vội bát cơm rồi giục mẹ đi ngay. Lúc thấy con bước lên sân khấu nhận túi quà từ các cô chú Công đoàn rồi chạy về khoe mẹ, tôi vừa thương vừa mừng. Rất lâu rồi con mới có một buổi tối háo hức đến thế”, chị Lan chia sẻ. Hoàn cảnh của mẹ con chị Lan phản ánh thực tế chung của nhiều gia đình lao động tại các khu công nghiệp ở Hà Nội. Phần lớn thời gian và sức lực của các bậc cha mẹ đều dồn vào ca kíp, tăng ca và những khoản chi tiêu sinh hoạt thường nhật. Với con em công nhân, những mùa Trung thu thường trôi qua lặng lẽ trong các dãy phòng trọ chật hẹp, thiếu thốn không gian vui chơi và các hoạt động văn hóa đúng nghĩa. ĐIỂM TỰA AN SINH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Nhằm chia sẻ bớt gánh nặng với các gia đình công nhân, năm nay Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức chuỗi 3 chương trình “Vui hội Trăng rằm” tại các địa bàn tập trung đông lao động, gồm xã Thiên Lộc, phường Hà Đông và phường Phúc Lợi. Điểm khởi đầu tại Trường Mầm non Kim Chung đã thu hút hơn 1.000 em nhỏ tham dự. Không gian sân trường rộn rã tiếng trống hội, các tiết mục văn nghệ, múa lân sư rồng, biểu diễn ảo thuật và chương trình phá cỗ truyền thống. Trong đợt này, các cấp Công đoàn và Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội trao tổng cộng 1.650 suất quà. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ 1.000 suất tiền mặt (1 triệu đồng/ suất) từ Quỹ “Vì người nghèo”. Liên đoàn Lao động thành phố dành tặng 650 suất quà tiền mặt cùng mức 1 triệu đồng, đồng thời chuẩn bị 1.650 túi quà hiện vật (300.000 đồng/suất) để gửi tận tay các cháu thiếu nhi. Các trường hợp được ưu tiên thụ hưởng là con đoàn viên, người lao động có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, mất việc làm hoặc gia đình có hoàn cảnh éo le. Riêng trong đêm hội tại Kim Chung, 40 em nhỏ khó khăn nhất đã được lãnh đạo thành phố trực tiếp trao quà động viên trên sân khấu, cùng 20 suất quà hỗ trợ từ chính quyền xã Thiên Lộc. Phát biểu tại chương trình, bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, nhấn mạnh, sự phát triển của Thủ đô luôn có đóng góp thầm lặng của đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất. Do đó, việc chăm lo cho con em người lao động không chỉ mang lại niềm vui tuổi thơ cho các cháu mà còn là trách nhiệm an sinh xã hội, giúp công nhân giảm bớt gánh nặng gia đình để yên tâm lao động sản xuất và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. n Trong hai đêm 23 và 24/9, Tỉnh Đoàn cùng Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình “Trung thu trên hè phố”, đưa những phần quà Trung thu đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người lao động đang mưu sinh trên các tuyến đường, khu dân cư, con hẻm trên địa bàn. Chị Nguyễn Trang Anh Thư - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết, chị cùng các đoàn viên, sinh viên đã trực tiếp đến nhiều địa điểm để trao lồng đèn, bánh Trung thu và quà cho các em nhỏ bán vé số, bán hàng rong, có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ dành sự quan tâm cho trẻ em, chương trình còn gửi những phần bánh đến các cụ già bán vé số, nhân viên bảo vệ, công nhân vệ sinh môi trường và những người lao động đang mưu sinh trên đường phố. Đặc biệt, đoàn đã đến khu vực hẻm chạy thận, nơi có nhiều bệnh nhân thường xuyên điều trị cùng các gia đình và trẻ em còn nhiều khó khăn đang sinh sống. Trong ngày 24/9, anh Trần Đăng Khoa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Cà Mau đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau thăm, động viên các em thiếu nhi đang điều trị bệnh. Tại đây, đoàn ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các em và gia đình, đồng thời trao 98 suất quà nhằm giúp các em có thêm niềm vui trong những ngày phải điều trị tại bệnh viện. Trước đó, Tỉnh Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh cũng tổ chức chương trình “Nắng mai yêu thương - Trung thu ấm áp” năm 2026 dành cho các em thiếu nhi thuộc Câu lạc bộ Vì trẻ thơ (Lớp học tình thương) tại khóm 1, phường Bạc Liêu. Chương trình vận động trao 55 suất quà, gồm bánh Trung thu, bánh ngọt, sữa, lồng đèn và 10kg gạo, trị giá khoảng 500.000 đồng/suất. Ngày 24/9, tại Quảng trường Hùng Vương, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Dịp này, Ban Tổ chức trao 500 phần quà gồm bánh và lồng đèn Trung thu; đồng thời trao 25 suất học bổng (1 triệu đồng/ suất) và 475 suất quà bằng tiền mặt (300.000 đồng/suất). Tối 24/9, tại sân vận động phường An Nhơn Đông, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình Tết Trung thu năm 2026 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho gần 500 thiếu nhi. Dịp này, Tỉnh Đoàn phối hợp Sở Y tế Gia Lai trao 100 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. UBND phường An Nhơn Đông cũng trao 60 suất quà động viên các em. Trước đó, tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Vĩnh Thạnh, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai và tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các em học sinh. Tại chương trình, Ban Tổ chức trao 230 suất quà đến các em học sinh. Tối 24/9, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức “Đêm hội trăng rằm” với chủ đề “Trăng yêu thương nơi đầu sóng” dành cho 150 cháu thiếu niên, nhi đồng là con cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đơn vị. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng trao quà, động viên các cháu thiếu niên, nhi đồng… Trước đó, chiều 23/9, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng tham dự chương trình vui Tết Trung thu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trao hơn 320 suất quà tặng các cháu thiếu nhi Trường Mầm non Biển Xanh. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng trao 216 triệu đồng kinh phí hỗ trợ của Bộ Quốc phòng cho 9 cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn được đơn vị nhận đỡ đầu tại xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị; đặc khu Lý Sơn và xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng. TÂN LỘC - TRƯƠNG ĐỊNH - HOÀI VĂN HƠN 1.600 PHẦN QUÀ VÀ NHỮNG ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM ẤM ÁP DO TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN THỦ ĐÔ TỔ CHỨC ĐÃ MANG ĐẾN MỘT MÙA TRUNG THU TRỌN VẸN, THẮP SÁNG NIỀM VUI CHO CON EM NHỮNG GIA ĐÌNH CÔNG NHÂN CÒN NHIỀU CHẬT VẬT. NHỮNG CHIẾC LỒNG ĐÈN, BÁNH TRUNG THU ĐƯỢC ĐOÀN VIÊN, SINH VIÊN MANG QUA TỪNG TUYẾN ĐƯỜNG, CON HẺM ĐỂ TRAO TẬN TAY TRẺ EM KHÓ KHĂN DỊP TẾT TRUNG THU 2026. PHÙNG LINH Con đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhận quà Trung thu Đêm hội khép lại khi tiếng trống lân dần ngớt, các gia đình công nhân lại dắt tay con trở về dãy trọ để chuẩn bị cho ca làm sáng hôm sau. Món quà Trung thu có thể không lớn về vật chất, nhưng sự đồng hành kịp thời của tổ chức Công đoàn đã mang lại một ký ức tuổi thơ trọn vẹn, tiếp thêm động lực cho những người lao động sau những giờ làm việc miệt mài trong công xưởng. Góc nhỏ bình yên của mẹ con chị Lan trong căn phòng trọ tại xã Thiên Lộc sau những giờ tăng ca Chương trình “Trung thu trên hè phố” đưa những phần quà Trung thu đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Cà Mau Trung thu ấm áp nơi hè phố

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